La Ventana (19/01/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1643 00:10 son las cuatro las tres en Canarias Álvaro Pérez El Bigotes reconoce pagos en b al Partido Popular de forma reiterada conectamos con la Audiencia Nacional donde está declarando por el juicio de la Gürtel Miguel Ángel Campos buenas tardes

Voz 1552 00:21 buenas tardes ha comenzado hace unos minutos la declaración de Álvaro Pérez y también ha dicho que va a confesar que va a contar al fiscal al juez y a su abogado mucho más de lo que ha dicho hasta la fecha de momento ha admitido que cobro de forma reiterada en vez del Partido Popular por los eventos que la Gürtel organizaba en la Comunidad Valenciana y que puede aportar mucho al caso porque aquí él es literal el protagonista el que se relacionaba con los responsables y cobraba también ha desvelado que tenía una alta consideración dentro del Partido Popular tanto que sigue teniendo la tarjeta de acceso directo a la sede nacional del PP a Génova trece la escuchamos

Voz 2 00:58 quién empieza a ir todos los días a la calle Génova número trece soy yo nosotros sino yo hasta el punto que tenía tenía una tarjeta como cualquier empleado del PP tenía una tarjeta para entrar sin pasar los controles de seguridad de de Génova trece no tenía una tarjeta y tengo por si acaso alguien la necesita

sigue declarando a preguntas del fiscal Carlos Alba sonido de directo desde la Audiencia Nacional

Voz 1643 01:27 gracias campos más cosas van a tener que declarar ante el juez en Amposta provincia de Tarragona los primeros cinco guardias civiles denunciados por las cargas policiales del uno de octubre Aitor Álvarez

Voz 4 01:37 el Juzgado de Instrucción número cuatro de Amposta ha citado a declarar a cinco agentes imputados por la brutalidad policial que ejercieron el día de la votación en el recinto ferial de La Rápita un pequeño municipio de las tierras del Ebro en Tarragona los cinco están citados para el catorce de marzo un miércoles y tendrán que dar explicaciones sobre la utilización de la fuerza para acceder a este centro de votación a todos ellos los han anunciado abogados de un servicio jurídico puesto en marcha por el Ayuntamiento de la localidad para atender a las víctimas de la violencia ejercida por la Guardia Civil y la Policía Nacional el uno de octubre hay más agentes denunciados pero aún no se les ha identificado CEU

Voz 1643 02:11 Europa ha convocado a España y otros ocho países por incumplir las normativas europeas anticontaminación vamos a Bruselas Corresponsal Griselda Pastor

Voz 0738 02:19 si España Francia Alemania Italia y Reino Unido todos los grandes países de la Unión con expediente abierto por polución tienen cita en Bruselas este próximo lunes porque la Comisión haciendo un cambio de estrategia en lugar de ir a los tribunales pretende habrá los recientes cierres que no es nada extraordinario afirma la portavoz de Juncker ante la prensa queremos intentar solucionar el tema no es así la estrategia nativa esta nueva estrategia será definitivamente llevar el caso ante el Tribunal de Luxemburgo

Voz 1643 02:49 todavía de los tribunales el juez del caso Palau ha citado para el próximo cinco de febrero a los principales condenados Félix Millet Jordi Gemma Montull Daniel Osàcar van a tener que presentarse en una vistilla en la que se abordarán las medidas cautelares que pueda solicitar la fiscalía cuatro y tres tres y tres en Canarias Carrey es un atril en Madrid el Tribunal Supremo ha confirmado una condena de seis meses y un día de cárcel para la exteniente de alcalde de Fuenlabrada por Izquierda Unida Teresa Fernández por usar recursos públicos del Consistorio para hacer obras en su casa carece de antecedentes penales así que no tiene por qué entrar en prisión Alberto Poch

Voz 0055 03:22 el Tribunal Superior de Justicia ya rebajó su condena de un año a seis meses una condena que ahora hace firme el Tribunal Supremo Teresa Fernández según la justicia utilizó medios públicos del Ayuntamiento de Fuenlabrada entonces era teniente de alcalde por Izquierda Unida para enfocar un muro en su casa ella no había recurrido los otros dos condenados si uno de ellos incluso alegaba que la obra tenía una finalidad pública porque el objetivo era tapar una fuga de agua que terminaba en la calle y los jueces rechazan de plano ese argumento Fernandes carece de antecedentes así que podrá evitar la entrada en prisión pero sí tendrá que pagar una multa de seiscientos euros

Voz 1643 03:53 el Colectivo de Transexuales de Madrid ha presentado esta mañana una queja ante el Defensor del pop

Voz 0313 03:57 no para denunciar el incumplimiento de la Ley de transexualidad

Voz 1643 04:00 por parte del Gobierno regional según denuncian no se ha puesto en marcha la norma que se aprobó hace ya dos años y que les permitiría entre otras cosas tener documentos que acrediten su Irán e identidad de género trabas que dicen les dificultan su día a día en el instituto no tiene problemas

Voz 5 04:14 me quedo estudio comprensivo

Voz 3 04:17 por entonces desde el PP

Voz 5 04:19 de momento es Reilly

Voz 6 04:20 pero en el colegio el año pasado las notas en las daban con Enrique porque como era un documento oficial y hoy en Fitur se celebra

Voz 1643 04:28 el día de Madrid allí la alcaldesa Manuela Carmena ha anunciado la celebración de un día del turismo en el mes de junio en el que se premiará a los hoteles que primen las buenas condiciones salariales de sus trabajadores

Voz 7 04:37 ya que no está dentro del marco de las competencias de nuestro Ayuntamiento queremos dar un premio

Voz 1907 04:43 aquellas instituciones hoteleras

Voz 7 04:46 lo merezcan por tener el mejor de sus planes de desarrollo social entre sus empleados tenemos catorce grados en el centro de Madrid

en la Cadena SER con Carles pero en fila

Voz 3 09:45 buen día

Voz 0313 10:10 bueno pues a las dos de la tarde las tres y diez en Canarias ya tenemos abierta la ventana hoy aquí en Soria en el Palacio de la audiencia tomamos café como todas las tardes con Isaías Lafuente Isaías buenas tardes hola buenas

Voz 10 10:21 si dejamos salir amigos que estoy muy bien casi como en casa

Voz 0313 10:24 si comen encarará con Morgan el director del laboratorio de ideas del Instituto de Salud Global Rafa Vila San Juan buenas tardes

Voz 11 10:31 el obviamente dar buenas tardes también casi como en casa además la semana Soria está de moda igual que Cataluña si Homero

Voz 0313 10:38 estupendo pues el tema hoy una revolución de este tipo es posible se ha habido gente del Instituto que ha estado participando en el Congreso una revolución como la que planteábamos o algo parecido a una revolución es posible

Voz 1781 10:49 no es posible en tanto en cuanto la gente sea consciente de que esto son unos objetivos que pueden ser alcanzables en ese sentido Si todos los comencemos de que podemos conseguirlo lo haremos ahora bien si dependemos únicamente de las instituciones políticas y no me refiero a los ayuntamientos que están mucho más avanzados que los gobiernos sí dependemos So o esperamos de ellos entonces no lo conseguiremos de todas formas aunque no hubiera una revolución estos la zanahoria que nos marca el camino luego tiremos p'alante

Voz 0827 11:15 es un poco triste de todas las maneras que en el continente que fue la cuna del pensamiento dos mil quinientos años después tengamos que pensar Europa eso significa que nos hemos pasado algunos siglos quizás olvidando unos de pensar lo que debía ser el futuro de Europa

Voz 0313 11:27 de momento Soria estos días a lo que se parece a lo que se parece más a una especie de torre de Babel

Voz 12 11:32 catalán y Economic y crece stocks más os actos dixit que os dimos de de Murguía Topic is nothing bien

Voz 13 11:43 sí de todos después de Reed Luismi

Voz 12 11:45 o sea Arístides

Voz 11 11:48 tú visión tanto él Íñigo buenísimo al lado de listón que Viti ocho Mikko pero sí existe Chon quema eh a ambos irme Dragados foto donde han sondas a clima chuches son

Voz 13 12:02 gran industria logró ser Being vestir siempre ripio Ritcher que de Babel en que puede atrás

Voz 0313 12:09 lucirse como podemos traducir todo esto vamos a pedirle ayuda nuestra compañera de ser Soria Isabel González

Voz 14 12:15 primera parada Noruega Tele Marqués una provincia de ciento setenta mil habitantes su vice alcaldesas

Voz 1643 12:20 con Marita ingresan también presidenta de la sociedad

Voz 14 12:22 noruega de autoridades locales y regionales su mayor preocupación es construir sociedades inclusiva en paz sin rechazo al diferente al inmigrante o las personas con discapacidad hacía

Voz 13 12:34 el desafío de nuestras ciudades en Noruega pero también entrada en la Unión Europea es la de poder crear sociedades inclusiva porque si la gente se han dejado atrás vamos a tener un gran problema de radicalización es una ciudad inclusiva es el mayor desafío para todos incluso Asín que Vicky Charles o Babas

Voz 14 12:53 de Noruega Austria Innsbruck es una ciudad al oeste del país tiene ciento treinta mil habitantes cuyas necesidades gestiona su alcaldesa Cristina o Peaches blogger habla de dos retos comunes al resto de municipios la convivencia en armonía con los inmigrantes y el cambio climático y la sostenibilidad medioambiental para alcanzar una forma de vida sostenible en el tiempo

Voz 11 13:12 te oigo inspección quema eh nada hay dos a favor mentales que sería la pretensión de Cambio Climático de la asignatura de las mayor hecho facciones sin la inclusión une de las personas digo cualquier inyección social económica circunstancial en la marca estaba me buenos la militancia en su china

Voz 14 13:37 Turquía no presenta una realidad tan diferente Estambul acoge a casi quince millones de personas la alcaldesa de la capital es Hamza Achille que hay los movimientos migratorios en concreto los refugiados es el principal foco de su política municipal

Voz 11 13:51 en Chile a apoyar a los refugiados en astros ciudad he queremos realizar proyectos teniendo en contra en cuenta la alta cultura de estas personas en este aspecto tenemos que decir que lamentablemente no hemos podido contar con el apoyo que esperaba vamos a nivel internacional

Voz 14 14:11 suroeste de la hablo migración urbana de París en Francia se sitúa son una localidad de veinte mil habitantes flípolo han insista en la necesidad de aumentar la proximidad el alcalde con sus vecinos la capacidad de respuesta para desechar la mala prensa con la que cuenta la política en el siglo XXI

Voz 12 14:27 es una enmienda

Voz 13 14:29 Nuestro principal desafío suelen preservar el nivel y la calidad de los servicios públicos el segundo desafío mantener incrementar la proximidad del alcalde con la ciudadanía hay una cierta tendencia que las ciudades más grandes son las que más importan y sin embargo doblen los las ciudades pequeñas Nos interesantes minando constituya

Voz 14 14:47 cuatro millones y medio de habitantes tiene la región italiana de Emilia Romana su presidentes Stefano borrachín y es el presidente del Consejo de municipios y regiones de Europa la inversión en la calidad de la innovación el desarrollo y la investigación para ser competitivos en el progreso es su mayor reto

Voz 13 15:03 pero el crédito es la priman en Italia por crecimiento por actividad tasa de empleo femenino cómo somos una de exportación lo que más nuestro la calidad de lo que producimos lo que nos permite competir con las áreas más importantes del Barrio Avanzado todo el mundo

Voz 0313 15:20 la convivencia social en armonía la gestión

Voz 14 15:22 los movimientos migratorios el cambio climático la participación de la ciudadanía en la política local lo la inversión en investigación son retos de la política local

Voz 11 15:31 de la política actual que comparten los territorios

Voz 14 15:33 europeos Carlos Martínez Emilio Sáez buenas tardes

Voz 0313 15:36 a los dos bienvenidos a La Ventana es Carlos Martínez ex alcalde de Soria vicepresidente del Consejo Europeo de municipios y regiones vicesecretaria general de la Red Mundial de viviendas de de Ciudades y Gobiernos locales regionales o a cargos tan largos hay que hay que coger aire aire para seguirlos se pronuncie se se han planteado estos días se ha planteado esta semana lo pregunto muy en serio las bases de una revolución o algo parecido Salah el futuro del compromiso de Soria después este congreso

Voz 1907 16:09 a ver yo creo que que esta semana ha pasado algo extraordinario esta semana claramente ha habido un compromiso de los líderes locales de Europa de los alcaldes europeos que de los líderes regionales de ligar esos objetivos globales que nos hemos marcado y que a veces nos parecen extra

Voz 15 16:28 tres tres no y muy idealistas Bartolo exactamente eh

Voz 1907 16:33 de sus responsabilidades de todos los días y creo que ese es el comienzo el comienzo de la transformación el comienzo de la transformación tiene que ser darnos cuenta de que tenemos una responsabilidad de creación o sea que no hay que esperar a nadie que nosotros tenemos que dar el primer paso y también darnos cuenta de que estamos ante una transformación de lo que es el concepto de la ciudadanía habrá pocos entre ustedes que no tengan familia fuera ya

Voz 0313 16:57 no me sólo aquí vivimos en muchas muchos otros para una foto que será

Voz 1907 17:03 Bruselas volvía a lo que estaba contigo oídos bueno estamos ante una ciudadanía nueva que tenemos que construirse está se está definiendo ahora los criterios y los valores de ciudadanía los estamos haciendo ahora y lo que tenemos que decidir es tomar la responsabilidad de cómo no va a ser yo creo lo que oído aquí esta semana en Soria es si el principio de replantearnos modelos que hemos estado aceptando y que quizás no sean los que queremos para el futuro si a eso le llamamos revolución sí

Voz 0313 17:33 Asturias en Europa son minoría Mossos mayoría

Voz 11 17:36 me han escuchado decirlo está estos días en muchísimos foros en muchísimos debates en los que hemos tenido muchas obras lamentablemente no es verdad que si se analizas el estado de la del enfermo seguramente Soria sea la voz despoblación es uno de los enfermos más graves no pero lamentablemente de la Europa interior la España interior la Alemania anterior sufre de de de de idénticos problemas similares problemas y por tanto necesitamos políticas transversales que den solución definitiva a los problemas decía la carta a los Reyes Magos es verdad no parece que son anhelos parece que que es prácticamente una utopía no pues miremos la utopía o qué pero

Voz 0313 18:08 diría era alcalde de Soria trece es una carta a los Reyes tres más uno dos y tres

Voz 11 18:12 igualdad de condiciones y que mis hijos puedan querer que a vivir siquiera lamentablemente hoy no tienen oportunidad para poderse quedar en manos mi familia del entorno más cercano Mis amigos en gran parte de ellos tienen que salir fuera no por voluntad propia sino precisamente por la falta de oportunidades yo el único deseo que pido es que que el soriano que quiera salir y es bueno salir es bueno aprender es bueno formar sí pero si tienes lo pongan a diario tienes que te da oportunidad derecha de poder queda la desarrollar un proyecto vital aquí que lamentablemente no lo tenemos y eso es lo que tenemos tenemos un abanico de oportunidades brutal somos una una tierra claramente de oportunidades pero la decisión política las decisiones políticas constantes y continuadas de abandono institucional

Voz 6 18:54 no

Voz 11 18:54 Neo ausencia de inversiones los está lastrando el desarrollo y el presente y el futuro debutante que invertiría sólo te acuerdas cuando es decir es un problema en Huesca un programa en Huesca por el avión ha remitido un SMS diciendo dar decisiones políticas hay que invertir la clave es la no existe carta a los Reyes Magos la política es muy importante decisiones que se toman en Washington en en Nueva York en Bruselas él hace en Madrid en Valladolid en nuestro caso son decisivas para el día a día de las personas que acres hicimos hilarantes quemar

Voz 0313 19:24 en qué capacidad Manuel Pérez tiene la administración local para esa revolución no transformación para para hacer realidad el margen de maniobra tiene un diez por ciento de capacidad un un veinte un treinta como mucho no tendrá más

Voz 1907 19:34 a ver dices Carlos pueda ponerle número a eso

Voz 0313 19:37 por cierto me gustaría que después tanto Emilio como Carlos nos cuenten cómo ha sido su vida giro de nacer o vivir alejado de las grandes urbes es una condena es un premio a un ejercicio de supervivencia pero primero Serres

Voz 1907 19:49 esta lo cuenta en un ratito pero a ver el tema de este porcentaje quizás Carlos te pueda dar más información yo lo que tengo clarísimo es que es que para comenzar esta transformación de la que estamos hablando y que cada vez más de nosotros estamos convencidos es necesaria vamos también transformar quién toma parte en las decisiones también como pensamos el conjunto lo global quizás no tenga que ser pensado desde desde la lejanía sino desde lo local yo creo que en ese momento cuando empecemos a pensar desde nuestra realidad desde desde lo que hacemos todos los días desde las responsabilidades muy concretas de que llegue el agua casa ahí demás podemos comenzar a transformar el mundo de otra manera esa es nuestra expectativa de es lo que nosotros por lo que nosotros abogamos es por lo que personas como Carlos alcaldes como Carlos puedan traer su experiencia a la mesa de Europa ya la mesa global y que a partir de ahí se tomen decisiones que nos afecten a todo

Voz 1781 20:51 lo que pasa es que yo lo que lo que veía no por lo que decía el alcalde y por lo que estás comentando ahora no es la es cierto pero la misma ambición que tienes tú la podemos tener en las grandes ciudades en Barcelona también queremos que nuestros hijos se quede sin embargo a lo mejor está yendo hacia la India hacia Nueva York es decir estamos en un proceso de globalización y a mí lo que me gustaría decir es al y me encantaría que me adoptadas en estos pueblos donde casi no hay gente porque al final si además se vive mejor es decir empadronar estás acostumbrado a hacer

Voz 11 21:19 estamos abiertos belgas vaya Davis no

Voz 0827 21:29 el proceso es que tiene que servir de vuelta es decir a quienes vivimos en las grandes ciudades y tenemos hijos en las grandes ciudades es posible que un día decidan ir sea donde sea a Bombay o a Nueva York pero hay mucha gente en Bombay en Nueva York que están pensando en venir a vivir a Madrid o a Barcelona

Voz 1907 21:43 claro cuando el alcalde que él solo

Voz 0827 21:45 bueno que quiera quedarse pueda quedarse es decir es hacer de la pequeña ciudad un núcleo de oportunidades eso significa que algún sorianos e Irán y quizás muchos pero a lo mejor otros muchos españoles y no españoles pueden pensar en Soria como destino para

Voz 1907 22:00 claro es cambiarle lo estás pero tiempo cambiarla es es cambiar las reglas

Voz 6 22:04 el fuego arreglar de Alfa hay que cambiarlas

Voz 1907 22:06 no pueden ser competencia tiene que ser solidaridad tiene que ser solidaridad territorial o sea yo pienso que de lo que habla Carlos no es de que de que Soria sea la mejor sino de que construyamos un sistema en el que no compita hemos entre nosotros bien en él que aunque aceptemos que la mayoría de nosotros vive en los núcleos urbanos y que todos nosotros buscamos posibilidades más allá yo soy un ejemplo yo vengo de un pueblito muy pequeño cual no quiero decir el nombre está en Cantabria entre Reinosa y Torrelavega pero no puede convertirse en lugar de peregrinación

Voz 11 22:41 cuántos prefiero eh

Voz 1907 22:44 porque si no mi madre me mata que me está escuchando

Voz 1781 22:47 ese es que ustedes bien

Voz 1907 22:50 Jordi tras haber somos cien típico habitantes de verdad tiene una calle y a ver mi padre me llevaba a otro pueblo aprender inglés todos los viernes y por eso hoy Illano necesitaba salir de allí y conocer el mundo y eso es lo que hice osea no estamos defendiendo aquí que cada uno nos quedemos donde estamos estamos defendiendo de que haya unos modelos en los que podamos elegir yendo ande o no estamos no estemos compitiendo por las posibilidades curso sino que esto se compartan yo creo que esto es lo que dices

Voz 11 23:21 hablamos de derechos ese derecho a tener la oportunidad de desarrollar un proyecto vital en el lugar que has nacido siquiera

Voz 1781 23:28 si quieres y para eso necesitamos

Voz 11 23:31 la inversión pública políticas públicas que te garantice un mínimo de servicios garantizados educación sanidad protección social cultura deporte vil que tengas lo mínimo garantizado además luego pueda salir a formar esa es la que dices a grandes ciudades a grandes problemas que eviten ocupan la agenda mediática son las bolsas de exclusión del entorno de las grandes ciudades las aglomeraciones la contaminación que generan esa concentración masiva de gente precisamente lo que estamos generando es con el exilio de la España interior a las grandes ciudades se generan los problemas en esa en esas ciudades en en esos entornos

Voz 0313 24:08 acrecentar por tanto lo que tenemos que

Voz 11 24:11 Ceres precisamente invertir la concentración invertir la inversión pública generar oportunidades para que ese exilio obligado que de alguna forma en Luego está el problema de la surreal

Voz 1781 24:23 Calde estáis hablando de algo que yo creo que es fundamental que es la territorialidad como distribuidos en el Palacio que tenemos es lo creo vídeos noción de que no conozco un poco mejor quizás incluso que el sistema español sistema francés en donde hay más inversión industrial más inversión en capacidad de trabajo en las ciudades medias digámoslo así como así como Soria y sobre todo servicios es decir el servicio de Correos yo siempre lo puesto como modelo no es un servicio de correos para las cartas es lo que aquí en Soria tenéis que lo sacamos hace dos semanas hace dos meses Perdona si te acuerdas la exclusiva a una chica de Soria que se dedicaba a llevar el súper el registro oficial es no sé qué eso es lo que tenía que hacer el Estado es algo que debería de hacer una territorialidad bien hecha no

Voz 0313 25:03 sacó cuando un vacío vas a hacer una cosa antes Rafa Vila San Juan decía bonos que tal vez la gente que vivimos el grandes ciudades lo que desearíamos es aterrizar en una ciudad pequeña en un pueblo de mediano le han contestado empadrona T con buen criterio vamos a hacer una cosa vamos a poner más ejemplos concretos nombres y apellidos de pros y contras de cara a cara B de lo que supone vivir en un lugar como Soria vamos a hacerlo con ayuda de Escribano

Voz 16 25:26 ni Tráfico ni risas ni gritos ni voces infantiles por no irse ni siquiera se oyen los grillos así suena Bretón diecisiete habitantes así suena bretona en la comarca de Tierras Altas en esta comarca viven dos personas por kilómetro cuadrado muy cerca también en tierras altas llegamos a sarna el último vecinos se marchó en mil novecientos setenta y nueve los demás Emile el buscando trabajo en Navarra Aragón La Rioja Cataluña desde allí en mil novecientos ochenta crearon la Asociación de Amigos desarme algo que ahora cuenta con ciento sesenta y ocho vecinos a su presidente lo hemos encontrado en Tudela es José Mari Carrascosa

Voz 17 26:02 antes empezamos a ir al pueblo y poco a poco se fueron a Orlando las casas de desodorante pasado Si bueno ya últimamente lo que se está haciendo son casas nuevas no porque ya las ruinas de lo que ha quedado están irrecuperable

Voz 16 26:14 ellos mismos mantienen los servicios básicos como la luz y el agua aunque con dificultades no hay tiendas ni consulta médica ni farmacia ni escuela ni bares lo resuelven todo yendo a San Pedro Manrique a cuatro kilómetros están tan ilusionados que incluso no descartan que el pueblo vuelva a estar habitado

Voz 17 26:29 no nos creemos que seamos nada de lo otro jueves como quien dice pero bueno pero aparte de pasarlo bien pues intentamos no caer el pueblo no perder el pueblo porque bueno también decía una de Julio Llamazares es un pueblo mientras alguien no tiene una memoria nunca muere no

Voz 16 26:46 Nos fuimos a San Pedro Manrique ahí nos encontramos con Sergio del rincones propietario de una tienda en la capital abierto un puesto de verdura y fruta en el mercado de abastos un día a la semana coge su furgoneta se da una vuelta por los pueblos de la comarca y atiende a sus clientes que viven en pueblos de cinco ocho o diez habitantes edificios y preciosos ahora clásicos

Voz 9 27:04 ha pasó de deseos el negocio de ir de alguna forma se adapte bien la vida a ser un acto social el que prácticamente ya lo haces por por el cariño

Voz 11 27:13 a esas agarrado a esta gente en el último año

Voz 16 27:16 perdido en Soria mil ciento treinta y siete habitantes pero de vez en cuando también se da el fenómeno contrario foráneos que ven una esperanza en una provincia vacía en Medinaceli nos encontramos a Miguel Tugores jubilado mallorquín residente en Madrid los últimos treinta años vino en dos mil ocho por cuestiones de salud se enamoró de un palacio renacentista abandonado con un patio lleno de maleza pidió permiso al alcalde para convertirlo en un centro culto

Voz 18 27:37 cuando decía nadie de repente me dice si lo quieres arreglar a tu costa te lo dejamos firmamos un convenio y así fue en el dos mil ocho conseguimos

Voz 19 27:47 abrí el Palacio corriendo

Voz 6 27:50 cargo las obras de rehabilitar

Voz 9 27:52 ya ya ha celebrado más bien fines posiciones

Voz 20 27:55 los cinco festivales de ópera estos ejemplos son como A6 en medio del desierto y sirvan para que los ochenta y ocho mil novecientos tres sorianos que quedamos en esta tierra podamos renovar el ex

Voz 1 28:05 espíritu de resistencia numantina que acuñaron nuestros antepasados además la banda sonora que suena de fondo es Imperio

Voz 0313 28:16 serie que se hizo enseguida seguimos reflexionando sobre sin acero vivir en un lugar como Soria desde héroes de supervivientes de de resistentes otro condenados pero antes tenemos noticia de última hora la información tiene siempre prioridad de paso en la SER y ahora tenemos una cosa gorda en la Audiencia Nacional ya saben que hoy en el juicio de la Gürtel había mucha expectación por saber

Voz 6 28:37 Álvaro Pérez El Bigotes tiraba de la manta o no ya aclaraba la X de quién pagaba dinero de esa forma turbia e fraudulenta en bares

Voz 0313 28:45 hacia creo que era X ya está despejada Miguel Ángel Campos buenas tardes

Voz 1552 28:48 buenas tardes así es lo acaba de decir Álvaro Pérez Alonso alias el Bigotes en su declaración en su confesión que ha comenzado hace unos minutos ante el fiscal a preguntas de la fiscal pues ha dicho lo siguiente que efectivamente Paco Camps era la X el entramado

Voz 2 29:06 Ricardo llama delante de mí a la persona a la que le consultaba siempre todo entonces te dice aquí hay problemas importantes si se hace de esta manera problemas muy serios y nos podemos encontrar con problemas más serios todavía esa persona le dice que es la única manera que hay de cobrar si me interesa viernes sino que lo deje

Voz 21 29:28 esta persona es Francisco Campos

Voz 1552 29:30 pues claro lo ha dicho Álvaro Pérez el Bigotes está rememorando una reunión a la que habían aludido antes los acusados Carlas esa reunión en la que Ricardo Costa les dice a Crespo y al propio Vigotes pues que tendrían que cobrar directamente de empresarios de contratistas con la Administración por adjudicaciones o por por trabajos no realizados pues bien en ese momento ante las quejas de los representantes de la Gürtel según dice Álvaro Pérez El Bigotes Ricardo Costa llama a Francisco Camps y Francisco Camps es quién le comunica que es la única forma de que tienen para poder cobrar también ha dicho Álvaro Pérez que bueno que tenía varios interlocutores Salado más nombres como él dice Pere ex vicepresidente del Gobierno valenciano Víctor Víctor Campos que fue su primer interlocutor dentro de la Generalitat valenciana que se corresponde ha dicho con las iniciales WC asociada distintos pagos también a Juanma Cabot Adela Pedrosa que fue secretaria general en el partido muchos nombres ha asegurado todos querían trabajar con el PP en muchos en toda España todos los Pepe es querían trabajar con nosotros porque éramos los mejores

Voz 0313 30:39 Miguel Ángel una duda esta mañana contábamos que el Ministerio Fiscal no parecía estar por la labor de un pacto con los

Voz 6 30:45 usados por el tiempo que ha pasado por los

Voz 0313 30:48 delitos que hayan sido demostrados bueno pero este hombre ha tirado de la manta igual donde no sitúa eso

Voz 1552 30:52 bueno el ellos intentan conseguir en cualquier caso un atenuante pactos impactos como tal pactos como los alcanzados con los empresarios metes meses antes de haberse iniciado el juicio oral ya son imposibles porque el Código Penal pues deja muy escaso margen para ellos para esos pactos si al reconocimiento es extras temporánea como ha tenido lugar en esta circunstancia lo que sí que ha apuntado la Fiscalía Anticorrupción nos ha contado fuentes fiscales a la Cadena Ser que es lo que está contando esta cadena de emisoras desde ayer es que bueno dentro del margen de las penas no sé no no no se deban aplicar una atenuante por confesión de uno o dos grados como pueden ser en otros casos pero sí dentro del margen de las penas pues se puede pedir la menor es decir Carlas para que lo entiendan todos nuestros oyentes que si un delito si se está pidiendo por ejemplo Alvaro Pérez seis años por un delito que contempla entre los cuatro y los seis años de cárcel pues a lo mejor la Fiscalía Si se conforma así le parece veraz muy significativa la confesión del acusado pues en lugar de seis puede pedir cuatro

Voz 0313 31:56 todo muy bien noticias de última hora que acabamos a contarles en La Ventana en la SER Miguel Ángel un abrazo compañero

Voz 1552 32:01 el otro

Voz 0313 38:06 que acababan una conclusión realmente en fin inquietante no de cada década tres personas que entre

Voz 6 38:12 tan durante un partido a tuitear algo a intercambiar opinión

Voz 13 38:15 les de cada tres una insulto directamente lo cual los sirve para concluir que efectivamente insultar es una especie de de deporte nacional en España la pregunta es ese puede practicar ese deporte en cualquier territorio en cualquier circuito

Voz 6 38:29 estancia con absoluta impunidad posó que no está tan claro y eso es lo que planteamos precisamente en nuestra polémica de hoy

Voz 1 38:38 la polémica de Isaías Lafuente

Voz 0827 38:46 la canción después de lo de Valencia no sabía Diack Ingla dedicada precisamente pero no va dedicada a las polémica porque una juez de Barcelona ha condenado al filósofo Bernard de Deu a indemnizar al periodista Lluís Bassets por los insultos vertidos en dos artículos publicados en dos mil quince que según la sentencia constituyen una intromisión ilegítima en su derecho al honor no es la condena concreta lo que nos interesa ni tampoco la reacción tuitera del condenado sí que ha escrito un escueto tweet diciendo callara su puta madre parece que no escarmentado lo que nos interesa es la doctrina que destila la sentencia cuando la jueza sostiene que el derecho al insulto no existe en España ni está en parado por la libertad de expresión algo que también suscribió el Tribunal Supremo hace tres años en una sentencia referida a insultos vertidos en programas de televisión que todos conocemos lo que sucede es que mientras la doctrina jurídica Se consolida los insultos se extienden y la epidemia no frena porque los insultador ese retroalimentan con el aplauso ya habitan además un oasis de inmunidad no porque no haya materia contra ellos sino porque para enfrentarlos en los tribunales se necesitan ganas tiempo y medios económicos suficientes de los que no todos los insultados disponen así que consultar no será un derecho en España pero seguirá siendo un hecho mientras a los insultador es Se les siga jaleando dando voz hoy elevando los al altar de los mártires de la censura cada vez que un juez como esta jueza hoy les condene

Voz 6 40:17 Rafa qué hacemos con estos mira a mi me parece muy triste no pudo

Voz 1781 40:19 que yo creo que es en las redes una insulto está vendiendo mucho no y eso es triste y además está está pasando en Cataluña con con todo lo que está pasando con el plus es está generando una serie de valores que para mí no son catalanes no son los valores por los que siempre hemos trabajado los catalanes no que son pues de integración de cosmopolitismo de entender al otro no nos está despreciando aquí el que piensa diferente para mil insulto puede ser grave uno grave es mucho más grave la razón por la que se está insultando es decir porque alguien ha dicho que existe una tercera vía o que existe otra vía que no es la del independentismo al quién le dice Il empiece a insultar de calificándolo entonces a mi me parece que eso no lleva a ningún lado es parte de lo que estamos viendo es parte de un extremismo que no tiene ningún tipo de justificación y que precisamente Cataluña significa

Voz 6 41:07 hasta hace relativamente poco por todo lo

Voz 1781 41:09 contrarios yo quería para que los oyentes tengan una idea más precisa

Voz 0313 41:12 en este caso concreto que tampoco queremos sólo centrarnos más en la reflexión de fondo que hacía Isaías cuando hablamos insultos de qué estamos hablando dos artículos quiere llamó a Lluís Bassets sicario cariñoso con merluza de la izquierda gánster están franquista media mierda Pedro de monja que tiene reacciones con Inés Arrimadas y luego una reflexión concreta en un artículo que decida insultara Lluís Bassets debería ser más importante que la clase de gimnasia que cualquier ejercicio espiritual Keira yoga o que practicar sexo bueno besos son algunas de las lindezas que se incluyera en esos artículos a mí además este así

Voz 6 41:48 esto lo voy a contar además porque no no me importa joder

Voz 0313 41:52 duele de manera particular lo tuve a Lluís Bassets profesora en la universidad pero conozco aberrante Hereu al condenado Bernat es un es un filósofo que haría sido colaborador de la Cadena SER estuvo en Hoy por hoy cuando yo estaba por las mañanas su tipo joven leído fresco inteligente yo no sé qué carajo le ha pasado no sé si es verdad que que que el todo el proceso de esta historia está sacando en todos bandos

Voz 6 42:14 lo peor de cada uno pero este este este insulto gratuito contumaz reiterado con tan mala baba no

Voz 1781 42:23 lo puedo entender que no es que no no lo podía entenderse al menos eso es lo que es donde realmente da pena y tristeza puedo tener que decirlo y hay que decirlo muy alto es decir ni todos lo son independentistas embebido el para ser una una hiciera absolutamente legítimo irá demostrando cambia desafortunadamente ni todos los constitucionalistas fascistas como se quiere es decir son dos cosas que tenemos que empezar a salir de ahí porque si no salimos realmente estamos permitiendo la capacidad de diálogo que es lo único que nos hace personas o es lo que nos hace de verla personas no y eso es lo que da pena en una en una en esta en esta cuestión porque lo que decías es decir una persona ilustrada filósofo que tiene ideas que saben es es es muy radical ha dado expresa sus sentimientos eso también es verla hay muchas veces se pasa de la raya Lluís Bassets todo conocemos la trayectoria de un periodista comprometido internacionalista que además tiene columnas memorables como tiene otras pues que pueden gustar menos

Voz 1907 43:15 es una cosa que quería aclarar esto es una columna o las redes sociales

Voz 0313 43:19 no no no no está publicado en un medio nacional según publica hoy después de ganar

Voz 1907 43:25 yo creo que esto quede creo que esta es una diferencia importante creo creo que tenemos que tener una discusión más amplia del momento en que estamos viviendo donde las redes sociales quitan todo tipo de barreras anónimamente pueden decir lo que se te ocurre llegar a millones y millones de personas no oí y creo que tengo más que aprender a gestionar esto también no toman Nos lo tan en serio no no todo lo podemos

Voz 11 43:46 Luciana en los juzgados no toda la solución a sus

Voz 1907 43:50 yo saludo lo tenemos y creo creo claro y creo que también hay que hacer una diferencia entre lo que son las redes sociales comparemos lo va a nuestra cultura de de bares cafetería que tenemos las cosas

Voz 15 44:02 que se dicen ahí ahí ahí qué edad

Voz 1907 44:05 a publicar algo de de opinión que creo que es más grave y que medita realmente seguir unos códigos de conducta más más concretas pero esto me lleva a pensar en el tipo de de Cultura que podemos promover también desde los municipios creo que hay una responsabilidad que tenemos como sociedad de de aprender a gestionar esto de otra manera no lo podemos solucionar todo con leyes ni llevando

Voz 0313 44:29 no no a sus es por eso es novedoso una jueza ponga negro sobre blanco

Voz 6 44:35 que no eso pueden resultar gratis hay sobre todo que no tendríamos jueces

Voz 0827 44:38 eficientes como para perseguir cada insulto Porcel

Voz 6 44:41 a osea osea que eso no está amparado por la libertad de expresión es lo de que esos clave

Voz 0827 44:44 está en la doctrina entonces claro eso efectivamente no se puede resolver siempre en los tribunales entonces habrá que intentarlo inculcar de otra manera no siempre hablamos de la educación pero también tenemos que educar en este otro tipo de foro que ahora se abierto y que a mí precisamente no me

Voz 0313 45:00 creo que la clave que por cierto que por cierto muchas gracias

Voz 10 45:08 estamos Orlando Reiter

Voz 0313 45:10 pero desde que hemos abierto la ventana de de derechos civiles de los derechos de las personas que son los realmente importantes vamos a contarles una historia que creo que lo ilustra perfeccionar

Voz 39 45:20 sí

Voz 40 45:25 eh

Voz 41 45:33 va

Voz 6 45:34 como todos ustedes saben en el periodismo generar y la radio en particular son territorios muy muy propicios para eso no para para contar historias también para reflexionar pero sobre todo para poner cara Hay rostro y nombre y apellidos a a los problemas lo que ocurre no estamos hablando de despoblación de desigualdad de de falta de oportunidades de la Europa real de la Europa de verdad aunque sea Europa pequeñita vamos a cerrar esta primera hora de la Ventana escoró una historia pequeñita sí pero de un significado enorme la historia de Julia hay encarna a contamos hace unos meses en La Ventana sí tiene

Voz 11 46:11 memoria algún oyente que yo creo que de vendrá a la cabeza

Voz 6 46:14 es la historia de de dos hermanas que estaban ingresadas cerquita de aquí una residencia Matamala de de Almazán mayores eh a más de de noventa años y un buen día la administración sobre decimos la burocracia lo que sea en este caso la Junta de Castilla y León dijo Bono una de las dos tienes que renunciar a la pensión Fortune trescientos ochenta euros tenéis que renunciara a la pensión porque sino cómo estáis consideradas parte de la misma unidad familiar la vais a perder vale se centra recurso discutió intentó qué tal eso no prosperó por lo tanto una de las hermanas Julia tuvo que abandonar la residencia injuria murió ayer en Madrid murió a los noventa y cuatro años sin haber podido convivir en los últimos meses con con su hermana y sin haberse podido despedir hemos invitado a asomarse esta tarde La Ventana a la albacea de de las hermanas Age

Voz 0313 47:02 el Martín Vizcaíno buenas tardes bienvenido a La Ventana muy buenas tardes

Voz 6 47:10 no sé no lo sé muy bien por dónde empezar

Voz 11 47:14 yo sí sí pues empieza usted

Voz 42 47:16 sí lo primero agradecer a los medios de comunicación que os habéis hecho eco de esta injusticia quiero agradecer a Cadena SER igual que el país a la plataforma Change correage el que me

Voz 6 47:33 permitió recoger ciento treinta y cinco mil firmas para poder escuchar contra esta injusticia entró una proposición de ley además que en fin que no llegó a aprobarse un poco la historia Si bueno el tema

Voz 9 47:45 sería bueno hablar largo y tendido pero no radica el tiempo entonces sintetizó encarna que era otra hermana concierto un año vivían en Almazán si se debido a su edad ya su estado físico y psíquico de una idea otra conseguí entre otros el animarles para que fueran a vivir a una residencia a sus últimos días de la vida fuera residencia de estamos la de Almazán Pepa encarna están en la residencia Pepa tenía ciento un año

Voz 42 48:20 están en la residencia

Voz 9 48:21 sí con otra hermana que tienen el Madrid que tenían el Madrid Julia Se rompe la cadera decide ir a la misma residencia para estar las tres hermanas en el lo mismo residencia durante los últimos años de su vida teniendo en cuenta que en mil novecientos treinta y seis no quiero un casino debía decirlo pero lo digo en mil novecientos treinta y seis arrebataron el arrebataron a su padre fusilado lo en chavales

Voz 8 48:49 se quedaron huérfanas

Voz 9 48:52 tuvieron que buscarse la vida a cada uno donde pudo de los hermanos unos en Brasil otros en Madrid encarna Pepa se quedaron en Almazán se tuvieron que buscar la vida y ahora que podían disfrutar de estar juntas las tres hermanas durante los últimos años de su vida de hecho Pepa murió el veintitrés de octubre de dos mil dieciséis la administración les prohibe estar juntos cuando habló a Carlos en su intervención de derechos o cuando estábamos hablando ahora el objetivo veinte treinta ahí cuando estabais hablando de todos estos temas yo digo bueno gracias a la Cadena Ser se puede conocer también estos temas porque la vida no sólo es Cataluña

Voz 6 49:34 la vida es esto ni sólo el objetivo

Voz 9 49:36 entre treinta lo vida es esto y el sufrimiento de las personas está antes que las banderas yo desde luego la perdón la

Voz 0827 49:47 quién es que si vivían juntas constituían

Voz 9 49:50 Annie Gabilia siempre se les retiraban el tema es que la ley es ambigua normalmente siempre el legislador nos está al pequeño detalle legisla con una voluntad la ley es ambigua y las administraciones en este caso la Junta de Castilla y León por indicaciones del Gobierno central del gobierno del Partido Popular

Voz 42 50:11 y lo que hace es

Voz 9 50:13 mandarle un oficio a Encarna diciendo que conmovido en las dos en el mismo domicilio que no es lo mismo domicilio que es una residencia de ancianos donde cada una además se paga suspensión los sepamos plaza con lo cual no es el mismo domicilio

Voz 6 50:28 bueno la ley puede ser ambigua pero luego están las personas para interpretar es ley por antiguo ocasiones este no puede ser tan complicado a veces llega una persona que ha fallecido un impuesto por cobrar a su casa bueno porque ha habido un error lo que sea corrige indemnicen cuéntenos habló usted con alguien yo cuando qué respuesta le daban

Voz 9 50:46 cuando leí la notificación de la Junta de Castilla y León a Encarna yo dije esto tiene que ser un error aquí nuevo esto no puede haber cabeza humana que piense así digo tiene que ser un error hice un recurso a la Administración explicando el caso explicando que además encarna estaba antes en la residencia que su hermana Julia porque su hermana Julia cobra una pensión cobraba una pensión debido de edad encarna una pensión no contributiva porque había trabajo en su vida me contesta en este caso la administración del Partido Popular si fuese de otro partido lo que se eh es la administración me contesta diciendo que cómo viven en la misma residencia es el mismo domicilio y que por lo tanto como entre las dos cobran más de ocho mil cuatrocientos euros al año Fortune entre las dos ocho mil cuatrocientos euros al año que lo tienen que quitar la pensión a la que cobra la pensión no contributiva porque al otra no a podían quitar porque era uno pensión de viudedad ante esto me rebelo eh yo es través de la de la plataforma de arroje que recojo ciento treinta y cinco mil firmas las llevó al Congreso voy al Congreso de los Diputados

Voz 42 51:58 eh tristemente tengo que

Voz 9 52:01 decirlo también yo les mandé a todos los portavoces de los grupos les mande una invitación diciéndoles que iba a ir al Congreso de los Diputados al presentar las firmas el fin de que no pensaron que era una cuestión partidista les dije que me gustaría que me acompañase en todos a la presentación de las firmas no tristemente los únicos el único partido que apareció allí acompañarme fue el Partido Socialista no entiendo cómo partidos como Podemos como el PP como todos somos ciudadanos como los demás

Voz 6 52:35 esto no que no nos eligen las existiera

Voz 9 52:37 no quiero preguntarme qué era lo que pasaba porqué