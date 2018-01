La Ventana (19/01/2018 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1 00:00 vicios informáticos

Voz 0032 00:11 son las cinco las cuatro en Canarias el ex president de la Generalitat Valenciana Francisco Camps era quien ordenaba los pagos en negro al Partido Popular lo acaba de reconocer Álvaro Pérez el Bigotes en el juicio de la Gürtel que está en marcha en la Audiencia Nacional

Voz 2 00:24 cargo llama delante de mí a la persona a la que le consultara siempre todo y entonces le dice aquí hay problemas importantes de esta manera problemas muy serios y nos podemos encontrar con problemas serios todavía y esa persona le dice que es la única manera que hay de cobrar si me interesa ven y si no que lo deje esa persona es Francisco Campos ni tenemos

Voz 1552 00:48 novedades en la Audiencia Nacional Miguel Ángel Campos buenas tardes buenas tardes pues sí más al hilo de todo esto además de Camps dice que quien también hablaba con los empresarios para que pagasen las facturas del Partido Popular por los actos electorales que organizaba Orange Market era él el presidente de Les Corts Valencianes Juan Cotino y la jefa de gabinete de Francisco Camps

Voz 0032 01:12 gracias campos estaremos pendientes de esa declaración a lo largo de la tarde que seguro que nos trae más novedades más cosas la falta de acuerdo parlamentario sitúa al Gobierno de Donald Trump al borde del cierre de la Administración en Washington Marta del Vado buenas tardes

Voz 1510 01:25 buenas tardes los demócratas han obligado a los republicanos a trabajar en una extensión de los presupuestos a corto plazo que ha sido aprobada en la Cámara pero que no tiene los votos necesarios para el Senado así que la posibilidad de un cierre federales cada vez mayor después de que los senadores demócratas aseguraran que esta vez no apoyarían un proyecto de ley que no incorpore sus ex exigencias de Immigració de Michelín sea skins que fue el buen la líder de la minoría demócrata en la Cámara Nancy Pelosi explica que es la cuarta prorroga que piden los republicanos los presupuestos se tenían que haber aprobado en septiembre y esta vez no están dispuestos a apoyar una financiación que no incluya la regularización de los seiscientos mil Dreamers si no hay un acuerdo antes de esta medianoche se paralizarán los servicios públicos no esenciales por falta de fondos

Voz 0032 02:09 es una persona ha muerto y otra ha resultado herida con quemaduras de segundo grado en el accidente de un ultraligero en Castellón el siniestro también ha provocado el incendio forestal en esa zona ya se investigan las circunstancias de este accidente del ultraligero que ha caído en una zona de difícil acceso vamos con deportes José Antonio Duro fue

los Euroliga el duelo español Unicaja Real Madrid

nueve menos cuarto desde las ocho y media Baskonia Olimpia Milano

Voz 1510 02:57 esto es duro cinco y tres cuatro y tres en Canarias Caja Madrid la Audiencia Provincial ha condenado a quince años y medio de cárcel a un joven que mató a otro de un disparo tras una pelea en un parque de Alcobendas ampliamos con Alfonso Ojea

Voz 0089 03:10 el fallo de la Audiencia Provincial de Madrid no considera probado que tanto el agresor como su víctima mortal formaran parte de la banda latina Dominican Don't Play por lo que no se ha podido aplicar el delito de pertenencia a organización criminal en todo caso el autor del homicidio Roger Abigail Espinosa conocido como el Mata cabras es condenado a quince años y medio de prisión con por disparar sobre su víctima un chico de dieciocho años también de origen latino el veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho en Alcobendas el disparo realizado con una pistola modificada era mortal de necesidad de los efectivos de emergencias no pudieron sacarlo adelante por tanto catorce años por un homicidio con abuso de superioridad y un año y medio más por tenencia ilícita de armas

Voz 1510 03:53 el PP advierte que va a hacer todo lo posible por evitar que Cristina Cifuentes tendrá que explicar el próximo dos de febrero en la Asamblea el retraso en la entrega de documentos sobre el Canal de Isabel Segunda la oposición en cambio considera que la presidenta debe despejar las dudas sobre una posible obstrucción a la labor parlamentaria escuchamos al portavoz popular Enrique Ossorio Ángel Gabilondo del PSOE Lorena Ruiz Huerta de Podemos e Ignacio Aguado de Ciudadanos

Voz 4 04:14 el retraso en un envío de unos documentos será lo que sea

Voz 0827 04:17 no es corrupción no pueden calificar

Voz 4 04:19 mesa este escrito porque es manifiestamente ilegal

Voz 5 04:22 no queremos que sea un error sólo administrativos queremos que hay también una presunta obstrucción a la labor que tiene que hacer el Parlamento y por eso sería bueno que se despejara en esas

Voz 0827 04:32 dudas que estás hechas

Voz 6 04:43 no hay demasiadas contradicciones demasiadas cosas que no cuadran demasiadas casualidades y creo que es importante que dé explicaciones

Voz 1510 04:50 tenemos cielos despejados en toda la Comunidad trece grados en el centro de la capital

Voz 0032 05:00 de momento es todo la información siga en La Ventana y en Cadena Ser punto com

Voz 0827 05:04 sí

Voz 12 06:23 el recorrido es un paisaje marciano y rojo o tiene Riotinto abordo del antiguo tren minero visitas a de subterráneas y un museo en la antigua el antiguo es quizá el inglés que recoge este apasionante historia de la minería en la comarca followings sepa dónde

Voz 1510 08:13 anexos de extrema gravedad

Voz 17 08:15 dieron y ensalzaron con un modo ordinarios de contratación los acusados atentaron contra esta actuación resultará muy costosa reparaciones

Voz 9 08:26 qué ha quedado plenamente acreditada

Voz 17 08:29 voy a pedir la señores que diste en una sentencia ejemplar

Voz 1510 08:33 Hora Veinticinco a pesar de los árboles de Cataluña no perdamos de vista el bosque porque en el bosque sigue

Voz 1 08:40 cuando la corrupción formación

Voz 16 08:44 con Ángels Barceló

Voz 18 08:51 la Ventana desde Soria con Carlos Fran

Voz 6 08:57 son las cinco y nueve minutos de la tarde las cuatro y nueve en Canarias aquí seguimos en La Ventana tarde de viernes ya hasta ahora toca que nos metamos en la Unidad de Vigilancia lingüística

Voz 19 09:17 un hotel de la ciudad

Voz 20 09:18 llevando a cabo un proyecto pionero que permite Cat que permite cagar car Hertz te permite cargar cargar el teléfono móvil en una sombrillas solares

Voz 21 09:26 está la pelota clama poner repito Rubén pero no va a hacer cumplir la ley a los jugadores del conjunto hoy de negro están en barrera bajo palos

Voz 20 09:35 los balcones unas cuantas banderas de España que se pueden contar con las manos de los dedos con las manos de los dedos recuerdan aquí que es doce de octubre el chico de diecisiete años y de origen boliviano ha sufrido heridas en la frente el brazo izquierdo la mano derecha y una cuarta pierna y una cuarta pierna por la que perdía abundante de sangre que paciencia sentido común muy alerto a las atenta muy alertó

Voz 1510 09:59 a las atenta y muy atento a la salida

Voz 20 10:02 estás Sampere

Voz 9 10:04 a votar telemáticamente vota telemática

Voz 20 10:09 podemos cometer error iban los horrores rápido hay que emitir esta cinta esta caravana esto sin más dilación son las cuatro de la madrugada a las cinco en Canarias

Voz 1 10:21 Constant Piers de V de vigilancia

Voz 6 10:29 dice que llega el informe número quinientos XXXI Sáenz desde

Voz 22 10:33 esta vez desde Soria

Voz 0827 10:36 ha sido muy interesante escuchar la primera hora Francino hablando de repensar Europa yo creo que tenemos que repensar también el diccionario porque claro cuando hablamos de esta otra Europa a la que también hay que mirar hablamos de los rural hablamos de las provincias hablamos los pueblos nos encontramos en el diccionario con qué es rurales un adjetivo que tenía antes una acepción que era inculto tosco está acepción por fortuna ha desaparecido del diccionario pero sigue en el Diccionario acepciones por ejemplo sobre provinciano poco elegante y refinado o pueblerino lo mismo poco elegante refinado y además alguien que tiene pocas luces no es verdad que lo pone como algo coloquial pero yo creo que aparte de Coloquial habría que acotar un poquito más y decir que es cosa del pasado pero bueno hoy estamos felices porque estamos en Soria volvemos a Soria volvemos a mi tierra a Castilla y León que es una de esas tierras Francino que tiene horario propio ya es más común huso horario mucho más complicado que el de Canarias

Voz 1510 11:40 son las dos y veintiocho minutos son las dos y veintiocho minutos las ocho y veintiocho minutos y medio de la tarde dos

Voz 0827 11:49 si veintiocho ocho y veintiocho y medio que es lo que más me divierte de este error así la obra en el Informativo Autonómico y claro cuando llegan después los compañeros de Soria el micrófono pues también celebra

Voz 23 12:00 galo a las nueve uy perdón a las siete y media

Voz 1510 12:02 llega a las nueve huy perdón a las siete y media

Voz 23 12:05 diez de la mañana tenemos el a las siete y media

Voz 0827 12:07 la mañana uno tiene ganas de terminar y no me extraña que diga las nueve de la mañana bueno Soria es una provincia maravillosa con localidades preciosas con una naturaleza extraordinaria que os voy a contar que vosotros no ese país sólo hay que tener cuidado Francino con las avispas que son una salvajes aquí lo supimos la última vez que vinimos hacer la ventana a Soria opera advierten a los agricultores de que avisan a la juntas even avispas de gran tamaño de todas las patas negras porque se comen

Voz 24 12:32 a las ovejas porque se comen a las ovejas a las abejas perdón

Voz 0827 12:36 si Félix Rodríguez de la Fuente levantase la cabeza estas avispas que se comen las ovejas desde luego vele dedicaría un documental a ti todo a lo grande y no me extraña que se celebre aquí este congreso de municipios europeos porque Soria es una ciudad muy innovadora aquí por ejemplo no hay semáforos las podido compró esta mañana en las calles el tráfico se regula a base de teléfonos

Voz 25 12:55 que los ciudadanos deben saber que en las normas de circulación ahí además sanciones previstas para aquellos que incumplen esta anomalía tráfico por ejemplo el pasar un peatón un teléfono rojo teléfono rojo tiene como penalización doscientos euros

Voz 0827 13:12 a los cientos euros cuidado con los que tengáis algún teléfono en rojo e la verdad es que siempre de semáforos tienen teléfonos esto no lo he visto pero a lo mejor uno puede deducir sean mujer aquí hablan en vez de móviles en semáforos vete a saber bueno que nos equivocamos todos hoy aunque sea subdelegado del Gobierno como es el caso porque aquí hablan muy bien y además son de los de llamar al pan pan y al vino vino este es el alcalde que el hemos visto muy fino y muy elegante a las cuatro de la tarde pero tiene lo suyo también

Voz 1510 13:38 qué es para echarse a temblar cada vez que ustedes hablan de viabilidad de futuro de presente en una empresa pública que se de empezado el equipo jurídico pues que los de educación estable habla supone el diccionario si la agrupación lo decía por poder jodió viene de la de la Real Academia

Voz 0827 13:59 vaya si bien el alcalde menos mal francamente podía haber respondido sino te gusta que te he respondido date por jodido instalan cuando Carlos Martínez es nuestro anfitrión y además es el anfitrión de este congreso de alcaldes europeos por eso hoy en la Unidad de Vigilancia hemos querido rendir homenaje a concejales y alcaldes que tanto trabajan por nosotros y que tantas alegrías nos han proporcionado a esta unidad de vigilancia comencemos por los alcaldes que son gente muy limpia muy limpia eh el de Málaga eso sí no desde Soria el de Málaga es el más limpio de España no no llega quince litros no llega quince litro es verdad que yo me luchó rápido tengo fama soy en casa el que se ducha más rápido el que se mucho más rápido después nos dio todo tipo de pormenores sobre cómo se escuchaba el alcalde de Málaga y además son gente muy educada muy fina bueno alcohol una alcaldesa quizás demasiado fina la que fue alcaldesa de Madrid

Voz 1510 14:53 ejemplo pueden ser Valencia como puede ser Málaga o como puede ser Bilbao Bilbao silbado

Voz 0827 14:59 la finura que no falte aunque seas alcalde o alcaldesa es verdad que algunos ascienden la mayoría por méritos propios y además porque los votamos los vecinos pero hay algunos que van ascendiendo haciendo la pelota al jefe aunque alguno lo hace la pelota de manera un poco estrafalaria

Voz 26 15:14 carpetas ha querido Mariano ni por la P de Pedro ni con la P de Pablo Mecado mercado por colgar me quedo con las especie Mariano Rajoy

Voz 0827 15:26 ni con fe de Pedro ni con la T de Pablo introduce el cago que tiene haga cero esta unidad de vigilancia lleva años intentando ver cuáles son las pes de Mariano Rajoy eh supongo que se refería a las pes del PP de Mariano Rajoy porque no hemos encontrado ninguna bueno ellos hacen la pelota también hay veces que a los alcaldes les hacemos la pelota no es todo lo contaron los compañeros del Mundo Today

Voz 27 15:49 no

Voz 1510 15:50 el alcalde de Pamplona dice Plamplona nadie le ha corregido en todos sus años de mandato

Voz 0827 15:55 lleva casi desde dos mil quince eligiendo Plamplona de hecho

Voz 18 15:59 llegó a la Alcaldía con la campaña titulada Plamplona para los Plamplona

Voz 0827 16:05 ya hay sigue y nadie le ha dicho nada bueno algunos dicen Plamplona y otros que incluso llegan a ser concejal de Hacienda dicen Thaçi

Voz 28 16:12 propinar puede hacer es irse el Ayuntamiento ella sabe perfectamente que el artículo cinco punto dos Si quiero entre en concurso de acreedores yo la facultad que se vaya ya directamente al juzgado

Voz 6 16:24 el Yola pago no está mal no está mal

Voz 0827 16:26 laísmo como la ocuparon Pino pero bueno lo de oro éxtasis hombre yo procedentes sobre todo siendo concejal castellano estamos hablando de Burgos pero bueno son excepciones cada vez están más preparados por ejemplo en el manejo de otros idiomas nothing

Voz 9 16:41 que café con leche

Voz 0827 16:45 in Plaza Mayor no debieron entender la muy bien porque los JJOO no nos los dieron podría haber hecho la segunda voz al príncipe gitano Ana Botella

Voz 29 16:56 ingresó sin viven y Charles Boris D

Voz 0827 17:08 bueno es verdad que a pesar de educación algunas veces se les va la pinza y alguno ya está lo confiesa no lo confieso por ejemplo el alcalde de Calanda tenemos eh

Voz 9 17:22 sí

Voz 0827 17:23 a casi te ha ido la pinza lo mejor es decir hoy SM dio la pinza y a veces también se les bando la pinza sino la mano cuando cuentan los pies del gato como les sucedió a la ex alcaldesa de Córdoba Rosa Aguilar

Voz 6 17:34 querer buscar contradicción como se suele decir sienten piel gato no hay ninguna contradicción

Voz 0827 17:40 estamos discutiendo si eran tres o cinco hice repente llega Rosa Aguilar se mete con siete buena en Andalucía ya se sabe que a veces son un poquillo exagerados pero no sólo ellos en Cataluña por ejemplo Xavier García Albiol que fue alcalde de Badalona pues también exageró un poquito recientemente sólo un poquito contando catalanes en las últimas elecciones pero estamos dispuestos a que no Flor rompan por defender a los miles y miles de millones miles y miles de millones

Voz 24 18:07 de catalanes email no queremos que no sea bailar a dejar de ser españoles después hablarán de la esos tantos no somos santos

Voz 0827 18:13 hoy no es pues hablaron de la España despoblada lanzamos si fue Rhys tantos ya no habría problema independencia casi todos sería Cataluña no con miles de millones de catalanes pero bueno que a todos se nos va un poquillo la pinza de vez en cuando cuando te piden responsabilidades políticas pues ni te cuento no como con las pidieron a Rafael Gómez en Córdoba tocar el conocido Sando

Voz 31 18:34 de mentiras de que debe tener cree

Voz 32 18:37 que estáis hablando de de mete dimita tú

Voz 1510 18:39 jo

Voz 0827 18:40 pero bueno oye

Voz 9 18:47 la batalla política es muy dura

Voz 0827 18:50 en ocasiones alcanzaba cotas de extrema dureza es paradigmático este caso de Jerez tantas veces recordado aquí en esta unidad de vigilancia como les decía un nuevo

Voz 0032 19:00 título en el asunto de la Sierra de San Cristóbal El alcalde de El Puerto de Santa María Hernán Díaz insiste en que este paraje está dentro del término municipal portuense

Voz 24 19:08 lanzado además un órgano un órgano o mejor dicho de un órgano un órgano Un

Voz 0827 19:14 hordas corrigió el salvo Pedro Pacheco le costó pero bueno la cuestión es que no sólo sucede en Jerez porque esto lo emitimos un día en la Unidad de Vigilancia Jaime Cantizano en los descubrió este fenómeno de lanzamiento de órganos en los plenos municipales pero después la cosa es extendido de punta a punta hasta aquí

Voz 33 19:32 yo esta mañana no ha prosperado por demás la cuestión de confianza a la que se ha sometido en pleno extraordinario lacado de Cambre Manuel Rivas del Partido Popular al final de la sesión Vivas ha lanzado un órgano ha lanzado un órgano a los grupos de la oposición

Voz 0827 19:45 en este caso no corregimos así que damos por supuesto que allí en A Coruña lanzan órganos después del Atlántico la marejada pasó al Cantábrico

Voz 24 19:52 Ciudadanos anuncia una enmienda a la totalidad a ese documento presupuestario mientras que Podemos lanza un órgano Podemos lanza un órgano un órdago perdón

Voz 0827 20:03 de qué está pasando en España que todos los políticos y concejales y alcaldes se lanzan órganos bueno también es verdad que hay concejales que deben ya hay alguno que vive mucho más que los que más beben

Voz 34 20:14 al salir del vehículo el concejal se tiró al suelo de manera desafiante y a voz en grito insultando de paso los guardias les dijo que era concejal del Ayuntamiento cuando le realizaron la prueba de alcoholemia cuadruplicó cuatro veces el límite legal todo explicó cuatro veces el límite legal

Voz 0827 20:28 car cuatro veces dieciséis dieciséis veces más que el límite legal vamos a decir mamá papá mamá

Voz 27 20:37 Cyril

Voz 0827 20:40 pero bueno oye ponemos la confianza en ellos por qué nos fiamos sí porque además lleva una vida dura trabajando para nosotros aunque hay algunos que es Curran el bulto como este concejal de Teruel me pareció un sitio muy grande y que a falta dinero para ponerlos en solfa tendremos G

Voz 35 20:58 el que escurrir el bulto que escurre el bulto

Voz 6 21:01 pero para ver qué queremos hacer allí está claro sino de niños escurrir el bulto no escurrir esperé

Voz 0827 21:10 lo que también podríamos darlo como una especie de bulto pero bueno es una vida dura la del concejal sobre todo la de algunos como los de Torrelavega que tienen que soportar algunas medidas por parte de su alcalde de gran dureza entre las medidas puestas en funcionamiento

Voz 0032 21:23 para reducir el gasto del consistorio destaca la congelación de los concejales de la congelación de los concejales

Voz 0827 21:28 el personal de confianza aquí es de falta concejal lo que digo congelar los bienes ya congelados de casa sobretodo en este tiempo y además de congelar los es que les toca hacer de todo a los pobres por ejemplo si oye falla un Rey Mago que de estos que no llegan porque tienen está muy ajetreado no llegan a la cabalgata pues hay siempre hay un concejal para suplir pero a veces en las entrevistas dicen cosas que no le pega mucho a un Rey Mago

Voz 6 21:53 es lo que más piden los los niños de Teruel

Voz 36 21:56 son muchas cosas en pleno esta

Voz 0827 22:09 sí a lo suyo da por bueno de que los niños lo que piden son las play boy así saltan después claro después los niños crecen y se hacen concejales pasa lo que pasa que el Ayuntamiento ya sabes que viene de apuntar que es juntar pero también hay un ayuntamiento carnal sí sí que es el coito bueno sabíamos mucho de la erótica del poder pero en la vida municipal la cosa llega muy lejos el candidatos a concejal por ejemplo que para tranquilizarnos en periodo electoral nos dicen que cuando ganes y son alcaldes y alcaldesas no nos van follar

Voz 37 22:53 el Partido Popular vamos a apoyar a los zamoranos como

Voz 9 22:55 con maquis fabular jugado a J

Voz 37 22:58 por eso vientos pasa hombre estas cosas pasan

Voz 0827 23:00 no sé lo que pasa es canción Whole otro no pueden era candidata a la Alcaldía de Zamora no ganó para bien Soros amor a Dios porque con esas promesas son esos casos que llamamos en qué estaría pensando algo parecido le pasó este concejal de A Coruña hablando este histórico también al de los bomberos se pero bien dotados que están los bomberos de A Coruña están bien dotados de anotar

Voz 22 23:21 tienen una unos medios materiales de muy buenos lo hizo sin querer para intentar recuperar sin que yo me había pasado el no el que se compró un camión bueno tiene aquí el número de vehículos

Voz 0827 23:56 no pudo acabar el pobre hombre la rueda de prensa sobre los bomberos bien dotados de A Coruña también le pasó esto a la alcaldesa de Pamplona criticando una corrida de toros porque decía no hubo suficiente penetración en el torero no sé lo que buscaba la mujer

Voz 38 24:11 no hubo esa penetración entre toro torero esa penetración entre toro torero para conseguir

Voz 0827 24:18 bastante tienen con torear a Los Ángeles turbador ahí bueno más turbadora diría es turbadora también se les va la olla hablar dos de sus colaboradores bueno la olla o esto le pasó a las

Voz 1510 24:29 de León es perfecto

Voz 39 24:32 mercantil de gestión económica y financiera es además coordinadora de equipos transversales de Acción Social Moshé desde luego es nuestro apoya de es nuevo

Voz 8 24:45 pero nuestro apoyo decidido

Voz 0827 24:48 a la discapacidad Linke piensan estos hombres que piensa hablar colaboradores o cuando se presenten los Presupuestos que fíjate sin principio pues es una cosa gris no es nada excitante nos Calvo en caer otra

Voz 40 25:01 inversión importantísima que desde desde el Consorcio se va a realizar y que esté incluida en los Presupuestos son lo entorno a quinientos mil euros que en definitiva un dinero que va dirigió directamente al apoya la apoya al apoyo de la mejora del coste en el billete del usuario

Voz 0827 25:18 corramos un tupido velo oye no todos es sexo

Voz 1 25:21 no todo va a ser Folha

Voz 0827 25:23 pues no todo va a ser seis deben esta unidad como diría Rajoy los concejales y los alcaldes de este país hace su carácter abierto su laboriosidad

Voz 8 25:32 son emprendedores hacen cosas

Voz 0827 25:35 hacen cosas aunque hay algunas cosas un poquillo extraños es Francino como por ejemplo en Villanueva de la Serena

Voz 41 25:41 unos cursos que organizó el alcalde para que los vecinos del pueblo dejen de trabajar hoy arranca por parte de la Concejalía de Servicios Sociales y Sanidad en Villanueva de la Serena el cuarto curso de deshabituación tabáquica pero el objetivo es facilitar a los fumadores el abandono del trabajo para facilitar a los fumadores el abandono del trabajo por cierto en el último curso Cat del cuarenta por ciento de los participantes dejaron este hábito

Voz 0827 26:08 después de trabajar bien cómo se organiza un curso para dejar de trabajar que en lo va a despreciar bueno si el ejemplo se ha extendido desde luego no me extraña que no podamos reducir en este país las tasas de paro después hay otras ideas la de los concursos de tapas que se están en extendiendo por cualquier ciudad grande pequeña por cualquier pueblo algunos van más lejos del concurso de tapas elegimos II Concurso Provincial de tan vas a dar de tapas arranca no nos imaginamos cómo se dirige ese concurso bueno organizan tantas cosas que a veces ya no saben lo que han organizado esto le pasó no aún concejal ni un alcalde ni a un presidente Diputación Le pasó al conselleiro de Cultura de Galicia Pérez Valera organizó un gran bueno y concurso de un musical con grandes eventos musicales fue así allí a sacar la entrada para que le vieran los periodistas y una periodista le preguntó para qué había comprado la entrada

Voz 42 27:09 estoy como loco señor la muy muy tardes acabar de cargos Teresa primeira entrada contenidos por lo tanto Kabul que que indique entradas que Beatas que escriban lo haya acudido judíos que a ver que

Voz 43 27:26 sin alharacas

Voz 42 27:27 la única de Galicia

Voz 0827 27:30 Cataluña Burana una de las grandes cantantes gallegas no más bien era este término pondría que estamos metidos en música ahí como estamos además muy contentos de estar aquí pues vamos a seguir cantando una unidad porque esta semana nuestros vigilantes nos ha enviado alguna cantada por ejemplo Lorena Martínez escuchar a salen el pasado viernes cantando en Hoy por hoy en su canción La Puerta Violeta roza Allen Se refiere alas fantasmas nos pregunta si es correcto ese femenino

Voz 9 28:02 tengo todo el cuerpo

Voz 44 28:05 son las manos sale dieta las ni la

Voz 27 28:08 una a pie las fantasmas las fantasmas hablan los fantasmas

Voz 0827 28:13 sí está clara la intención de Rosales salen en la canción pero tiene razón Lorea en que fantasma en español es una palabra de género masculino en todas las acepciones ahora Francino ojo hasta la edición de dos mil uno la palabra fantasma como espantajo persona que sale por la noche para asustar a la gente para asustarnos era palabra de género femenino así que yo creo que podemos dar la razón a la vigilante ya la vigilada porque supongo que a lo mejor porque salvo salen hoy su familia ya nadie utiliza ese femenino pero es su femenino que hasta ese momento se consideraba correcto y otra cantada que no envía a en realidad son dos en una misma canción que además es la sintonía oficial de la Copa del Rey que se celebrará en Canarias la intérprete Soraya Arnelas suelta un habrán mejores que debería ser habrá mejores

Voz 45 28:59 con unos carritos tiene mil unos lo tienes sapo hay días que amanecen tristes pero siempre hay mejores pero siempre adaptar

Voz 0827 29:11 ahí parecen tristes les decía que habrán mejores y les suele les sobra desde luego la N pero resulta que no hay un error solamente hay otro antes de acabar la canción otro error en este caso de concordancia

Voz 22 29:27 bueno sí

Voz 0827 29:35 que no sirven las fronteras cuando no haya vida cantar Soraya la concordancia correcta sería de que no servirán las fronteras cuando no haya vida o de que no sirven las fronteras cuando no hay no es una no sabemos si el errores del autor de la cantante pero el error tiene además los cómplices en toda la cadena de producción y grabación de la canción dos errores que hemos conocido por nuestra vigilan de orina o como diría la propia Soraya lo hemos conocido

Voz 46 29:59 ella

Voz 47 30:02 el E

Voz 0827 30:10 no el pero bueno esperemos que lo corrige al menos cuando actúe en directo y vamos a aclarando Francino ya sabes que cuando viajamos fuera de Madrid procuramos escudriñar las peculiaridades de las equivocaciones locales Trellez también unos apetecido aquí en Soria buscar las peculiaridades de su manera de hablar que a veces los entiende bien pero bueno son suyas no y hay que conocerlas de hablar bien aunque a veces sea difícil entenderlo cuando llegas desde fuera historia tiene lo suyo eh nos lo descubren José Carlos San José Sergio Suso Seca

Voz 37 30:43 vale vale ah claro

Voz 0827 30:50 los sorianos somos especiales no ya porque seamos una especie en riesgo de extinción cada vez quedamos menos sino porque nos comunicamos de forma peculiar expresiones y palabras desconocidas en desuso en otras latitudes forman parte de nuestro vocabulario diario para ayudarnos a entendernos tengo aquí a mi buen amigo Sergio Suso Seca o las uso qué tal estás o la José Carlos Qué vida más empezamos el que vida es un habitual saludo en Soria donde se recoge desde el buenos días al buenas noches pasando por el buenas tardes qué tal estás pero bueno cuéntanos uso

Voz 49 31:17 vida llevas tú pues mira el otro día iba hacia mi casa quise a trotar por una calle la nieve estaba regalando midieron ocho pones en una cornisa me ofendió el sol mes Badeco con el hielo y mismo Retail menudo Tolón

Voz 0827 31:29 a ver en castellano paladín que iba hacia casa atajar por una calle la nieve se repetía mira este un Oscar a manos de una cornisa te molesto el sol tres bolas de hielo y te diste de morros contra el suelo pide un buen golpe correcto eso es eso es me escote un buen golpe vamos y es que aquí en Soria el sol no molesta sino que ofende no respaldamos nos separamos nieve no se derrite Se regala así como cuando haces un presente algún fino osea algún tipo majo simpático sí sí porque aquí los hay finos muchos pero también algunos faltos y Morros y algún que otro a Bolt claro tontos hay en todos lados paralíticos también pero bueno en Soria somos de buen comer ya Suso por ejemplo le encantan los torreznos productos genuinamente Soriano a los que aquí llamamos terrenos sin la Z así distinguimos a los sorianos del resto de españoles pues sí también he comido Nica los níscalos para el resto de España y me quedo a gusto y me voy a aflojar el cinturón que lo llevo un poco Preto eso eso afloja tampoco que revientan comido pues hay Riba ante el Paco que me trata bien Wafa los refrescos a que te gustan las bebidas sin gas dices hay Riba también podría decir hay bajo en eso ya aquí en esto que son nuestros cuatro puntos cardinales y cuanto más al norte más frío sí pero cuál esto en verano hubiera temperatura no destinamos de calor vamos que Nozar de la cabeza mira que te gusta cascada no paras de hablar voz eso qué quiere decir pues que tienes tantas razón que no te voy a dar porque ya lo tienes toda a Bali bueno Suso que tenemos que dejarlo que nos quedamos sin tiempo y La Ventana tiene que seguir puedo decir algo raro venga Francino Isaías que vida

Voz 9 32:52 te vida estamos ahí pues nada como Francino

Voz 25 33:03 como seguiremos dándonos intentaremos más sólo con las palabras volver

Voz 0827 33:08 pues la semana que viene pero ello ya dejó de Cascais acaba la Unidad de Vigilancia desde Soria señoras y señores sin me lo permite

Voz 22 33:15 no me voy a ir pues en poquillo cansado gracias

Voz 0827 33:20 ya saben recordemos la dirección de correo que su dvd arroba Cadena Ser punto com sin algo equivocado

Voz 1 33:28 no volveré

Voz 6 33:29 muchas gracias estoy bien Isaías para próximas semanas Gemma

Voz 43 33:34 ah no

Voz 6 38:33 faltan veintidós minutos para que sean las seis de la tarde las cinco en Canarias los firmes después de la Unidad de Vigilancia lingüística no sé si lo saben pero nos gusta espero que les guste también pasar un poquito de miedo

Voz 0827 38:47 no

Voz 6 39:06 Bono León Siminiani buenas tardes llevan y de a Soria buenas tardes área de sus con que vamos a asustarnos hoy exactamente haber ver

Voz 38 39:17 hoy vamos a es que vengo con alegría con noticia voy vengo un poco de todo siempre no muy alegre pero hoy es que además estrenamos el primer capítulo de la nueva temporada la cuarta ya de negro y peligro

Voz 1510 39:29 pero en Podium podcast así que vengo

Voz 38 39:31 Treno desde esta mañana está colgado en pódium se puede escuchar lo vamos a desgranar aquí un poquito porque bueno porque nuestros oyentes de La Ventana tienen ciertas prioridades por supuesto pero no lo va

Voz 6 39:41 destripar lo todo porque hay que escuchar

Voz 38 39:43 lo yo diría que si te gusta el miedo si tienes una adicción por las emociones y la adrenalina te sienta mal yo te recomendaría que escucharlas esta historia al completo mejor con cascos siempre ya lo sabes la Historia a muchos les va a sonar pero ya sabes que negra a nosotros nos gusta hacer las cosas a nuestra manera sí que aún conociendo

Voz 1510 40:00 creo que va a sorprender con suerte

Voz 38 40:03 a asustar en ciertos momentos que es de lo que se trata así que sin más con todos ustedes un momento de nuestra adaptación del principio de nuestra adaptación de Otra vuelta de tu

Voz 30 40:17 discute si Perrone ha visto niños por aquí un niño si se llama Miles es como así de alto moreno puede que vaya con su hermana es imposible olvidarse de ellos siento no poder ayudarle la verdad es que no se ve mucha gente por aquí Chaves por cierto sabe dónde estamos siendo lo sabe usted me temo que no puedo decírselo como que tendrá que averiguarlo usted misma persona entiendo

Voz 0827 40:43 tengo que encontrarme gracias adiós

Voz 30 40:47 quieres que vaya contigo a mismo disculpe cómo sabe mi nombre se muchas cosas de quienes usted vamos te lo contaré por el camino pero dime han cómo llegar hasta aquí eso sí que me intriga

Voz 6 41:00 claro que no resulte familiar porque otra vuelta de tuerca supongo que muchos oyentes lo han identificado por el título es uno de los grandes clásicos en las historias de fantasmas otra parada fantasmas en la UVI si es un clásico unas historias de fantasmas

Voz 38 41:12 sí efectivamente de hecho es el el es uno de los grandes clásicos seminales de las historias de fantasmas es una deuda que teníamos pendiente en Negra y Criminal la de esta novela que aunque corta y la verdad es que al alguna vez al un poco mal clasificada en mi opinión como literatura juvenil es quizás la novela Tica más versionada de la historia porque es la cumbre la gótica se es es la cumbre es una novela gótica que además abre a otro nuevo tipo de novela más psicológica no y además abre es es su

Voz 27 41:41 género que podríamos llamarle así con el que todos

Voz 38 41:43 hemos temblado específicamente Carlas tanto miedo y y haces bien que es el de los niños se quedan

Voz 6 41:49 me asustó mucho la historia

Voz 38 41:51 con el tiempo se ha convertido casi en un cliché del terror es la de una institutriz que acude habla hay una mansión en el da en el condado de Essex Inglaterra para hacerse cargo de dos niños huérfanos el trabajo se lo encarga el tío de los niños que no quiere ser molestado bajo ningún concepto tampoco sabemos muy bien nunca porque pero bueno los resulta que los niños reciben visitas claro con seis visitas es visitas del más allá por supuesto en la casa hay un ama de llaves y un mayordomos todo estoy un poco más no en esta institutriz niñera en caso de nuestra versión maravillosamente interpretada por cierto por Mabel del Pozo empieza a asistir a estas visitas sin saber nunca como lectores oyentes si son ciertas o productos de su imaginación porque hasta donde nosotros digamos asistimos con ella sólo ella las ve este tipo de Historia hay muchos ejemplos en el cine quizás los dos más famosos sean suspense de Jack Clayton del año sesenta y uno y los otros de alejar buena parte de dos mil uno que precisamente coges un hombre de un momento de la novela en el que email el niño te error lo podríamos llamar así utilizado una manera igual no sé si sabe por no se no se sabe muy bien si para hablar de los fantasmas o de los sirvientes que quedan en la casa también en este sentido hay muchas películas que de este de este subgénero pero también recordamos por ejemplo los fanático de Bayona del año dos mil siete que indaga en la parte quizás más psicológica de la institutriz párame también ex ante de la historia pero esta historia además se integra en la tradición gótica de misterios de grandes de

Voz 27 43:25 los misterios que se dan en grandes casoplón

Voz 38 43:27 es de lo cual el ejemplo quizá el más famoso es la caída de la casa Usher de Poe hay bueno que decir por supuesto un buen fantasma necesita una buena opción para manifestarse

Voz 30 43:39 estamos llegando

Voz 54 43:41 la es la hay imponente excedía la casa de una alameda de árboles que formaban un túnel por el que se relatar deje de agua

Voz 27 43:52 parecen amontonar la mansión de fachada Clarence grandes ventanales estaba coronada los lados por costó torres nada a través de las ventanas adivinaba que en contraste con el exterior e interior había sido completamente ajenos buenas tardes es este depósito buenas tardes

Voz 18 44:19 sí pros no me podía por Max al colegio de aquí la maleta un hasta luego

Voz 54 44:25 lo hacía James vamos dentro y de fuera de Madrid gracias pero que puedo otra Score máis llegará ahora por aquí está cerca de aquí ya decía que clase flores más pequeño agregó el estrés les hace una semana está aquí sí asiste este hay empezado Duck les español y dice que no quiere perderse nada de su cultura

Voz 27 44:50 Katherine quien vaya al centro de salud impresiona verdad

Voz 6 44:56 impresiona todo es verdad lo que antes comentabas de que no se a través de códigos lo han conseguido pero en el en el cine porno en literatura cuando se te aparece una una gran mansión un casoplón de estos que tu decías ya intuyes que hay hay gato encerrado era puede ser vivieron siete tan Guaino que pagar un precio no

Voz 38 45:13 claro que precisamente son los fondos de marasmo de hecho cuando se escuchan este tipo de de descripciones uno no sabe si va a entrar en Cincuenta sombras de Grey o en una película de este plan no en realidad tiene más este sentido psicológicamente hablando los fantasmas representan el pasado lo no ha aceptado las partes quizás más oscuras iluminó bienvenidas de nosotros mismos o los traumas que no han querido o podido asimilar también la culpa como creo que hablamos ya hace un tiempo por aceptar en este caso un regalo un estado de felicidad sin cuestionarlo como si no pudiéramos aceptar la felicidad sólo bueno así sin más aunque creemos que sí aunque creamos que estamos preparados osea que éstas Casas regalo vienen siempre con el premio que es el fantasma dentro que habrá que superar pero no sólo está

Voz 27 45:56 eso también hasta los niños que sus esta flora ya te has despertado luego no que mil si se llama que jugará de madera que hay que hacer una Torrigo un lío no sé yo he sido campeona del torneo de mi colegio en torneos de Eyenga a la niña le encanta Se tiro claro me encantará Graus cuando tenemos no falta nada aún anda la llevarán a su cuarto que señale la casa que se va a perder vale vienesa vaya vaya con ella te gusta hacer de anfitriona

Voz 25 46:41 ahí tenemos esas empresas que posiblemente

Voz 1 46:49 muchas grandes faenas que es linda la niña

Voz 6 46:56 Linda linda con esa música de fondo no es es es la palabra que dio que yo les quería de todas formas la la aparición de los vinos en la trama es una de las novedades que que aporta Henry Llanos

Voz 38 47:06 sí de hecho es la auténtica novedad que introduce Henry James en la novela son de hecho parafraseando el propio título esa otra

Voz 1510 47:15 sobre el cuento gótico que se había hecho hasta ahora

Voz 38 47:17 fecha amén este sentido me gusta mucho el título original de la versión de Jack Clayton que nombrado que es en realidad de inocentes los inocentes luego en España se tradujo por suspense en esta grandísima tradición nuestra de cambiar los títulos como nos da la gana básicamente pero a mí The Innocence los inocentes me parece un título muy interesante supuestamente ya a primera vista se refiera a los niños que tienen digamos el patrimonio de la inocencia y aquí hay dos niños Miles Flora que pasa que la inocencia es también supuestamente una cualidad positiva y de pureza pero estos niños Mail cifró a pesar de que se les describe una y otra vez en la novela como inocentes y como adorables en cuanto abren la boca o actúan vemos que de inocentes adorables tienen bien poco no es que sean crudo son nada a parte de inocentes y de niños casi perfectos lo cual de por sí es bastante ya perturbador estos niños

Voz 6 48:10 da mal rollo tan perfectas bastante Monroy

Voz 38 48:13 montan a estos niños niegan hizo en negación induce a la locura y creo que esto lo vamos a entender mejor con un ejemplo una tarde a nuestra niñera protagonista está con los niños en el gran jardín de la mansión y ocurre

Voz 27 48:25 esto era lo digo en serio tres metros más saca pues al despedir donde los estoy mirando

Voz 1 48:35 un escalofrío escoger

Voz 9 48:42 por qué

Voz 54 48:44 como los amistosos

Voz 6 48:47 adiós

Voz 54 48:53 brillando mirándonos a los tres Le conocí había visto nunca pero su visión era aclaran el lunes movió ligeramente la cara

Voz 27 49:05 de clavó sus ojos sobre mejor

Voz 55 49:09 juegos

Voz 27 49:10 se desvanecieron las Cornejo dejaron de gran en el cielo de oro durante

Voz 1 49:30 los niños

Voz 54 49:33 aún conmocionada bosques rápidamente con la mirada Mail si aflora y entonces los males estaba mirando al hombre y el hombre le miraba a él estaba o no Vila quizás mientras Naher acaba Él el hombre en la Torre el vuestro camino

Voz 9 49:54 como si no hubiera pasado

Voz 1510 49:57 qué está pasando aquí pero éstos suben el

Voz 6 50:01 apariciones un fantasma lo que está viendo oloroso

Voz 1510 50:04 es que eso no se sabe el hecho es que ya verla lo lo ha visto el fantasma lo ha visto o esos

Voz 38 50:11 es ejercer si escogido sólo tal porque el cuento de bastantes Llúria entonces lo dijo hoy no quería no quería mucho el tema es que ella lo ha visto o ella cree que lo ha visto y Miles el niño parece que también sin embargo cuando ella se acerca muy alterada para comprobar quién era este hombre de la Torre el niño niega absolutamente haberle visto es más le dice que la torre está sellada fue su propio padre del qué y las selló antes de morir nadie ha entrado ahí en años con lo que es imposible que hubiera un hombre ella arriba y claro qué se puede hacer ante esto sólo hay dos opciones una es que lo haya visto de verdad y si esto es así entonces el niña mediante claro en virtud de la inocencia de la que hablábamos se tiende a pensar que el niño no miente además porque la mentir con lo cual nos quedaría la otra opción que no lo ha visto es decir que es la mente de la propia protagonista de la le está jugando una mala pasada y que de algún modo se lo ha inventado pero también porque es algo así y aquí está el quid de esta novela lo que la hace una novela en realidad bastante complejas psicológicamente hablando y una novela tan influyente y tan sumamente versionada la cosa además se complica cuando no está el protagonista abrumada por la duda hay por el terror le cuenta a Gross la cocinera gobernanta digamos de la casa lo que ocurría

Voz 27 51:32 en querida has estado toda la cena callara como una muestra Mas ha sido empezando a asustar me dijeron te vas a volver loca si sigues dando vueltas están tarde la torre Éste es cierto que está sellada

Voz 1 51:51 si nadie entre ahí desde hace años

Voz 27 51:53 porque es tratar de había hecho un nombre arriba me terraza que es imposible no lo es estaba Lady como la ve usted ahora mismo imágenes están bien Derio sí pero cuando le pregunté me dijo que no le había visto no se quiso ser un jardinero un Blair jardineros aquí es imposible entrar en esta entonces quién era nadie se dio una sombra al atardecer luces se vuelven empresas no era una sombra Gross era un nombre el pelo muy Riza estaba pálido pero tenía unas facciones regulares y unos ojos que se declaraban como si estuviera retando iba vestido con una chaqueta negra y una camisa blanca abierta la ropa cara pero daba la impresión de que rompa otra y quiénes sabes quiénes sabes de quién te habló es mejor que te olvides Mitterrand

Voz 6 52:49 cómo me voy a ir a dormir tienes que decirme quiénes

Voz 27 52:54 desde el míster cumple será daba cuando ya no la quería aquí es cierto ese hombre estaba allí esta camiseta camisas la dio el año pasado Mister cumplen por su aquí es verano y antes de volver al hombre distribución varias cosas poco después también se financiero quien es un amante Queen electrizante cumple una persona sabe