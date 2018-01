La Ventana (19/01/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 2 00:00 no sé

Voz 0032 00:11 son las seis las cinco en Canarias el presidente del Parlament de Catalunya ya terminados sus contactos con los partidos y Rusia Torrent va a esperar hasta el lunes para proponer al candidato a ser investido como presidente de la Generalitat previsiblemente va a ser Carles Puigdemont cuya investidura está en el centro del debate hoy Raúl

Voz 0032 00:31 en una investidura a distancia pero asegura que lo que digan los letrados del Parlament no hay porque cumplirlo

Voz 4 00:36 qué dice el reglamento es que los informes de los letrados son obviamente orientativos no tienen carácter vinculante y que por lo tanto al final irlandesa a la que interpreta a estos informes

Voz 0032 00:48 ya Torrent que mañana va a realizar su primer acto institucional con una visita a Sant Vicenç del Sors pueblo de Europol Junquera en París Emmanuel Macron acaba de recibir en el Elíseo a la canciller alemana Angela Merkel van a hablar sobre el futuro de Europa y Turquía ha empezado bombardear territorio vecino kurdo en el norte de Siria el ataque en cierta manera es la respuesta de Erdogan al anuncio de Estados Unidos de apoyar la creación de una guardia de frontera en esa zona formada principalmente por kurdos desde Beirut informa Oriol André

Voz 5 01:16 esta lluvia de proyectiles esta mañana sobre afín al norte de Siria desde la madrugada Turquía ha iniciado una ofensiva militar contra este territorio bajo control de las Unidades de Protección Popular kurdo sirias conocidas como Why pille así lo ha confirmado el ministro de Defensa turco quién ha explicado que hasta ahora las operaciones se han limitado bombardeos de artillería desde el lado turco de la frontera sin ninguna incursión terrestre el plan de Estados Unidos de entrenar una fuerza de fronteras en esta zona con treinta mil efectivos la mayoría kurdos ha servido de pretexto al presidente turco Tayip Erdogan para lanzar la campaña militar lo considera una amenaza por los vínculos de las White Pizzi con el movimiento kurdo de Turquía

Voz 0032 01:53 Izquierda Unida pide al Tribunal de Cuentas que fiscalice la inversión pública en los centros de internamiento de extranjeros en el Congreso Mar Ruiz

Voz 1441 02:01 tras la polémica por la reclusión de cientos de inmigrantes en la cárcel de Archidona en Málaga y ante la escalada de denuncias sobre las graves carencias en los centros de inmigrantes Izquierda Unida pide que el Tribunal de Cuentas fiscalice la inversión pública que llega a esas instalaciones quiere que se investigue el uso y la eficiencia de ese dinero a la hora de garantizar prestaciones básicas sociales y sanitarias a los extranjeros y solicitantes de asilo

Voz 6 02:23 lo así como a los menores extranjeros no acompañados en régimen de acogida la coalición ha registrado una iniciativa parlamentaria para su debate en la Comisión Mixta Congreso-Senado del Tribunal de Cuentas deportes José Antonio Duro en el Dakar Carlos Sainz está más cerca de su segundo rally a la de hoy es Soul

Voz 7 02:39 la penúltima penúltima etapa hay Peterhansel el principal contrincante Sainz ha vuelto a tener un percance ha perdido en torno a una hora además en hora y media el patinador español Javier Fernández puede conquistar su sexto europeo consecutivo esta tarde participará en Moscú en el programa largo de la competición y además agenda fútbol Primera División hoy comienza la jornada veinte en el Coliseum Getafe Athletic gracias duros seis y tres cinco y tres en Canarias

Voz 3 03:01 cada vez es un Madrid en Madrid

Voz 0032 03:04 grupo de Podemos en la Asamblea ha registrado una petición en la Cámara para reprobar al consejero de Asuntos Sociales Carlos Izquierdo consideran que sus palabras en el pleno de ayer en las que diferenció entre niños pobres y niños normales terminan de desacreditarle como consejero después de muchas polémicas y salidas de tono del diputado de Podemos Emilio Delgado

Voz 8 03:20 con una pésima gestión que está pagando las capas más vulnerables de la población madrileña mala gestión por ejemplo en la listas interminables de espera para acceder a la Renta Mínima Inserción o para acceder a servicios relacionados con la dependencia es segundo motivo por el que pedimos la reprobación de este consejero tiene que ver con los excesos verbales el clasismo montar demostrado sistemáticamente en la Asamblea de Madrid

Voz 0032 03:41 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha condenado a la Comunidad a pagar setecientos treinta y cinco mil euros al Ayuntamiento de Moralzarzal por ejecutar mal unas obras de reparación de varias calles de la localidad el asfalto comenzó a hundirse poco después de las obras el consistorio llevó el asunto a los tribunales Raquel Fernández interpuso el Ayuntamiento de Moralzarzal recurso contencioso administrativo al desestimar la comunidad su responsabilidad patrimonial en las obras de remodelación de varias calles del centro urbano asegura el alcalde Juan Carlos Rodríguez

Voz 0032 04:12 ya comenzó a hundirse saltaba a los adoquín

Voz 3 04:15 es una obra que desde el primer momento ha empezado

Voz 10 04:17 dar problemas donde se presenta un proyecto que no es ejecutado como es debido y así hay informes incluso en dos mil catorce por nuestro propio arquitecto

Voz 0032 04:27 municipal contra la sentencia la comunidad puede presentar recurso de casación y el candidato a dirigir la Oficina Antifraude del Ayuntamiento de Madrid Carlos Granados propone centrar su labor en la lucha contra la corrupción el mágico

Voz 11 04:37 Prado ha comparecido hoy ante los grupos políticos en una comisión

Voz 0032 04:40 extraordinaria antes de que se vote su nombramiento en el próximo pleno

Voz 12 04:43 que es mejor evitar los delitos que castigar los la oficina deberá elaborar un mapa de riesgos identificando los sectores con mayor Pulp era tenemos once grados en el centro de Madrid

Voz 1 04:55 sí

Voz 0032 05:01 de momento es todo la información sigue en La Ventana y en Cadena Ser punto com

servicios informativos

Voz 13 05:12 Guerra esta semana en La Script obstáculo es decir periodismo de altos

Voz 14 05:17 puedo hacerte una pregunta hipotética no Tom Hanks nosotras somos las que hacemos las preguntas ahora ya empiezo entender por qué no nos invitan a las fiestas

Voz 1948 05:25 políticos y la prensa han hecho por llevarse bien para poder ir a las mismas fiestas y bromear

Voz 14 05:30 EPO pero es que nosotros no vamos a fiestas no nos dejamos corromper por un canapé madrugados querida fija ya lo sé que la escribes el sábado a las siete de la mañana y luego sesión golfa sin alcohol porque no a la excesiva de la madrugada no te quejes porque vamos a aprender de periodismo con la última película de Spielberg tenemos el material y no tenemos competencia lo que faltaba ahora sí que me voy adiós

Voz 13 06:37 si no te gusta déjalo dirigido a todo

Voz 3 06:39 Curro Díaz sigue eres feliz vuelve a empezar

Voz 3 07:21 más tarde baloncesto no baloncesto

Voz 2 07:24 tenis Fórmula uno fútbol lo que se noticia con buena música vamos con las noticias reflejan el Open de tenis buena jornada Renacimiento de Sevilla el libro Adrià ha vuelto a parar el Mc Laren de Fernando esta de convocados de la selección española ya partidazo de Pau Gasol atención a lo que ha dicho esta mañana civil con mejor mejores opiniones las que deja

Voz 19 07:42 José tardes Gallego que iba a ir a una embajada

Voz 20 07:47 el gallego que toda la escáneres hambre que luego Cases entorpecer a los con tu estudiar

Voz 21 07:53 señor Gallego puntualiza Hora veinticinco Deportes todas las tardes a las ocho y media con cayendo en la SER

Voz 22 08:05 la Ventana desde la esperanza

Voz 23 08:29 unos

Voz 0313 09:32 son las seis sin nueve minutos de la tarde las cinco nueve en Canarias estamos ya en nuestra cita semanal con la música en directo que compartimos todos los viernes con Benjamín Prado Iñaki de la Torre buenas tardes a los dos

Voz 24 09:42 la Ciudad de los Poetas buenas tardes bienvenidos amigos la música como todo el mundo sabe sirve entre otras cosas para

Voz 0313 09:50 para encontrar compañía y eso ocurre a través de caminos muy distintos esos caminos a veces se cruzan otras no pero hay algunos caminos que se convierten directamente en auténticas autopistas por lo por lo transitadas que van hoy nuestra cita de los viernes con la música teníamos que abrir las yo si con esto que está sonando con Tom Petty porque se está organizando un pedazo de homenaje la próxima semana en en Madrid porque nuestras dos invitadas esta tarde van a participar

Voz 21 10:16 una es Nat Simon

Voz 23 10:25 no

Voz 0313 10:32 la canta en inglés está a punto de presentar su segundo disco es la primera vez que nos visita en La Ventana ir a otras una una vieja conocida de ese programa hemos compartido ya unas cuantas cosas con ella y hoy nos va a regalar la primera canción en directo desde Soria hoy en La Ventana Rebeca Jiménez

Voz 25 10:57 y y

Voz 26 11:02 la Ayrault le pasa a Nano que cocer el de los hemos sea justo mucho dormir

Voz 25 11:24 no y no

Voz 28 11:33 sí

Voz 25 11:35 a pesar de él

Voz 28 11:39 y no la ley Hadopi aunque eh eh

Voz 25 12:10 eh

Voz 26 12:12 en un poco

Voz 29 12:17 sí sí

Voz 26 12:19 la hora de Buenos Aires pese río y crea porno quien le ha por San vuelo y inviable Abbas energía a la parte

Voz 25 12:44 y y y eh

Voz 28 12:48 la venta y y ha

Voz 26 13:10 tú

Voz 27 13:20 eh

Voz 28 13:24 y no

Voz 25 13:28 y y no

Voz 28 13:37 y todo

Voz 26 13:46 no que se estima angina

Voz 25 13:58 a un año y y dice

Voz 26 14:08 con Aerolíneas Argentinas una nota que C

Voz 30 14:18 ya

Voz 0313 14:27 a Pedro Jiménez usar regalados nuestra primera ocasión en directo rostros regar a los oyentes de todos los viernes en La Ventana Rebeca Jiménez Natalia García buenas tardes a las dos generas qué tal cómo estáis cuando cuando perdiste las letras de Natalia eso fue fue un proceso lento fue de golpe de un día para otro

Voz 3 14:45 es curioso que el nombre NAC Simmons m la propia antes de Hannat Ximo así Joseph antes de empezar con la música pues fue como una especie de señal eh porque de un cómic de amor lo conocéis Simon y entonces me gustaba mucho cómo quedaba con mi nombre natas porque a mis mejores amigos me llaman Nad Illes viajó es que no se me gusta era una especie de señal que sentía que eso tenía que ser mío entonces pues me lo apropie antes de empezar con la música

Voz 0313 15:14 luego ya me vino pues mordió insiste eso es lo de antes de la música tuvo la música creo que llega un poco de rebote por casualidad a Rebeca la conocemos su trayectoria hace más tiempo pero tú llegas así porque si cuéntanos un poco la historia por cierto os conocisteis

Voz 3 15:29 no bueno yo la conozco sí le conocía como fan ratificarla y le conoció personalmente y así muy bueno

Voz 0313 15:37 por Tom Petty caro precio de los caminos de la música verdad

Voz 3 15:40 sigue al final los caminos de la música son mágicos nada te encuentras con gente maravillosa no en el camino junto a Tom Petty sí la verdad que sí

Voz 12 15:50 estamos encantadas yo la verdad que feliz

Voz 3 15:52 a llamar NATS como actos íntimos de amigos

Voz 11 15:55 además el alias de natalidad Aznar

Voz 0313 15:57 hasta entonces como el a la museo pues la música

Voz 3 16:00 ha así una alineación de planetas total que parece que estaba predestinado un poco no que me dedicara la música lo que pasa es que sí que es verdad que la mecha la encendió Bob Dylan encendió cuando vi el documental de Scorsese No Direction Home de repente fue como si yo ya no fuera la misma persona

Voz 11 16:19 que bueno a partir de ahí

Voz 3 16:21 cambié más a dije esto es lo mío empecé a aprender me sus canciones

Voz 0313 16:25 para ganarte el corazón de Benjamín Prado

Voz 31 16:50 María

Voz 23 16:51 sí

Voz 3 17:02 hay

Voz 23 17:06 sí sí muy

Voz 3 17:25 esta es la interpretación que hace el programa Un lugar llamado mundo estando Benjamín yo tengo preguntarle a ver es que es muy exigente con todo el mundo que todos se refería a que lo sabe bien que te que te parece me parece que no es una cantante es una aves enterrador porque ha resucitado esta canción demuestra que cumplen edades cumplen años los que escriben las canciones pero las propias canciones dio una jovencita como esta de nombre un trabalenguas las hacia recién nacidas otra vez esta es una versión preciosa además está acostumbrada perdón está acompañada en este vídeo que lo estoy viendo ayer yo de otras grandes enterrador que son músicos

Voz 32 18:06 de esas que hablo siempre que están detrás de los músicos que tocan en mucha con mucha gente nadie conoce él tiene un nombre en inglés pero porque realmente es norteamericano que es David Win no guitarrista magnífico que también con Quique González con mucha otra gente y que claro no le da le va dando un sabor totalmente no

Voz 27 18:29 no

Voz 0313 18:33 hoy además de la alineación de planetas por por curiosidad por saberlo luego le preguntará Rebeca también el momento de tomar la decisión de de meterse en la música de intentar vivir de la música como puente

Voz 3 18:45 me gusta hombre asusta pero yo creo que ha sido la mejor a la locura más cuerda que he podido hacer aparecen algunas se ha sido poco a poco porque realmente yo empecé con la música aprendiendo temas luego con empecé a componer subirme al escenario Eiffel de dos años no que me di cuenta que he no puedo estar tan dispersa y quiero dedicar toda toda mi vida a esto porque es mi pasión me di cuenta que no me parece ni que

Voz 32 19:16 tenía que te has abandonado las versiones no sigues tocando en directo

Voz 3 19:20 si alguna vez siempre toco me gusta me gusta

Voz 32 19:22 estábamos comentando que es el camino que hay dos versiones de este flaca Woman un muy muy poquito después de sacarla Dylan la sacó Joe Cocker y luego la volvió a grabar también

Voz 33 19:33 Nina Simón era gente

Voz 32 19:35 a la que que no despreciaba nunca seguir haciendo versiones aunque aprendieron cómo mucha gente como dices tú y empezaron sus carreras cantando versiones de otros por ejemplo la universidad que porque se le obligó el tío del piano bar donde tocaba le dijo que es cosas que no conozcamos toca cosas famosas y cantadas día descubrió que sabía cantar Iker empezó con versiones también pero parece como que ahora está denostado lo de seguir cantando versiones parece que es que tiene que ser todo original siempre de que las tú

Voz 0313 20:00 replica tú recuerdas el momento en que toma esta decisión de de vivir o intentar vivir de la música que ya lo ha conseguido

Voz 34 20:06 pues la verdad que

Voz 12 20:09 que lo recuerda también cómo de una manera que surgió muy orgánicamente no es como que un día dices a partir de aquí vivo de la música pero se va dando sólo Il como le preguntabas antes Ana sientes vértigo cuando piensas me voy a dedicar sólo a esto yo en ese momento no sentir ningún vértigo es una ilusión tan fuerte no desde los comienzos de las cosas

Voz 34 20:31 las con tanta fuerza que realmente cero vértigo

Voz 12 20:35 la vida te va llevando el vértigo viene después con el paso de los años porque hay que mantenerse hay que seguir los las cosas van cambiando y tienes que adaptarte no también a los momentos cuando ya

Voz 0313 20:46 la espacios años el vértigos quedarse abajo también eh va gente que no lo intentaba también tirara esto es lo peor no haberlo intentado yo recuerdo el motivo de su última visita aquí a La Ventana tormenta Jémez Cal

Voz 23 21:07 qué eh ah sí

Voz 3 21:48 en este disco desesperación fue México bandas ahora que olfatear es bueno

Voz 12 21:56 las sigo sigo muy mejicana sin haber sí lo que pasa que estaba como muy lanzada hacer un disco exclusivamente de canciones mexicanas haciendo rancheras propias haciendo rancheras tradicionales pero claro estoy componiendo nuevos temas

Voz 34 22:11 bien y creo que

Voz 12 22:15 ahora mismo no tengo claro por dónde voy a salir sí que se que pronto espero tener un tema nuevo lanzarlo como sin él

Voz 34 22:23 pero en una onda

Voz 3 22:25 mejicana latina un poquito más alegre no

Voz 12 22:28 lo difícil lo tengo que decir yo no lo ve

Voz 3 22:31 la canta muy bien componen muy bien y cada día escribe mejor en este disco hay unas letras espectáculo

Voz 0313 22:37 vamos es si podría ser gracias a oye pues tenemos unos metemos un poquito con Tom Petty que por cierto hemos hablado de la influencia de Irlanda lo decía bueno de Tom Petty que vamos a decir con Dylan

Voz 23 23:08 a ver en

Voz 35 23:24 esto Benjamín no puede ser más de lo que decís y no es uno de los grandes es porque no hay sitio ya los grandes son el niño son los Beatles ni la

Voz 3 23:35 Leonard Cohen pero este es el que va inmediatamente después me pregunto porque a España no terminaron nunca llegar tan Pezzi como nunca terminó de llegar los hay full Dead por ejemplo bandas que fuera son inmensas que tocan no daba un concierto para menos de treinta mil personas nunca

Voz 32 23:52 a la que le hará aquí nunca terminó llegando seguro

Voz 3 23:54 mente Iñaki tendrá de unidad para eso pues ahí

Voz 32 23:57 aparte de la teoría aunque Diego Manrique Un día me desmintió medianamente pero hay una parte que es simplemente comercial que es el momento en el que Tom Petty era más grande en España no llegaban tan fácilmente los discos de importación pero pasa va con otros muchos SEO sea de los primeros discos de Springsteen aquí los entera nadie hasta que no llega del Bonnin de yo de Segi que ahí ya la importación de discos es más fácil me dijo Diego Manrique que si te lo buscabas los encontrabas pero es verdad que en sus grandes momentos no aparecía por eso por ejemplo aquí de Stevie Wonder nos enteramos con hachas con el odio porque aparecen en La mujer de rojo pero hasta entonces aquí no habían casi llegan los discos de Stevie Wonder con lo cual sus grandes momentos y no se importan ya no explotan yo creo que ahí está ahí está un gran problema pero eso es bonito investigar discos porque descubres gente que en otro sitio está triunfando y que de repente tú te estás perdiendo

Voz 3 24:41 pero tendríamos que ya te lo entiendo menos pero está bien

Voz 0313 24:45 decíamos que la próxima semana se está preparando un homenaje en en Madrid Atom Petit Laura Piñero ha hablado con alguna gente que va a participar que va a tomar parte irá salido esto

Voz 1280 25:09 Tom Petty Se fue demasiado pronto dejando un agujero como el del Gran Cañón del Colorado

Voz 36 25:13 no se lo vi la vi en televisión cantando con Bob Dylan Like a rolling stone con sombrero de copa y me quedé fascinado con la imagen y por por lo que desprendían opta porque tienes un punto sureño así muy pausado aunque luego tiene puede subir mucho por ejemplo soy Falling el estribillo está altísimo tiene una personalidad indiscutible ese punto también me dio ha hablado que tiene a veces es como una especie como de trampolín entre la música del dos años setenta y sesenta y la actualidad no artistas que siguen bueno que seguían teniendo teniéndose ese cables de conexión la música de California de los los luego tiene una capacidad de las cinco de la simples Nozar tiene capacidad de coger un tres acordes y de toda la vida son Lorre ha sido precioso y esos la capacidad muy especial no porque ahora hay quien está buscando todo el rato arreglos y no sé que éste cogió algo

Voz 1280 26:17 los músicos Carlos Tarque y Carlos Budú pensaron en un gran concierto para recordarle con sus incondicionales y a la vez darlo a conocer a un público español que mayoritariamente se ha resistido a los encantos del norteamericano

Voz 36 26:30 pues la cultura es la cultura es traspasando legados a gente que no conoces porque eso es culturista Kultury Car non con con humildad lo digo no puedo hacer que la gente conozca cosas no sólo música sino o cualquier otro tipo de Costa no yo creo que esos muy bonitos desde luego

Voz 1280 26:46 se han ido sumando amigos como Joaquín talismán o Pepe Cortés de la sala But que acogerá el concierto el jueves

Voz 38 26:52 competir es lo conocí los noventa yo estaba trabajando la compañía después este canario hola pecamos un disco Tom Petty y a raíz de ahí hace fuese lechazo pues fíjate pues Bratz una tontería pero en la película es de Tom Cruise cuando sepan atentar Falling IGME me emocionó bastante fíjate qué cosa

Voz 37 27:10 sí

Voz 1280 27:17 los artistas del cartel muy dispares como los propios M Clan Los Secretos Alejo Stivel Burning

Voz 21 27:23 tuve la suerte de darlo en Londres en julio en el Hyde Park es un equipo que hacer una música que está en el filo de la navaja Mies cuando me gusta definirla demasiado poco y demasiado lo canta muy de Ana de la mía no siempre no se solamente decente que hasta pronto dice Roque nos veremos en algún en algún sitio

Voz 24 27:50 no Decca mini Simon Foster Morgan Mikel Erentxun antioqueño en Tom Petty en los noventa con su primer disco en solitario Igor a partir de ahí pues fue un poco avanzando hacia adelante y hacia atrás que tuvo la oportuna la suerte de estar en su último concierto antes de fallecer usó como muy muy bonito porque tenía a toda su gente ahí en primera fila y los fue llamando uno en uno y se describe todo el mundo se despedía porque se despedía de la gira pero realmente hacia dado que se despedía de la vida fue realmente hay algo muy especial bueno pues quedaría como uno de los conciertos

Voz 1280 28:36 y otros muchos que junto a Obús será la banda base lleva meses preparando sus temas adaptados a cada voz pero sin perder la esencia Petty esa esencia aparentemente sencilla pero llena de matices cuando la tocas

Voz 36 28:49 hay que conservar ese sonido rockero clásico americano suenen rockeras pero tampoco sin que se vaya de madre siempre con cierta contención esos órganos también meteoritos de de la banda de música tan entero

Voz 1280 29:06 Tom Petty Biden las composiciones de nuestros músicos las suyas propias que en el milagro del mundo de la música a veces eterna

Voz 39 29:18 eh

Voz 23 29:23 sí vi me

Voz 32 29:36 pues de esos amigos los que hablaba Mikel Erentxun Morán cualesquiera porque además Tom Petty se dio algo

Voz 3 29:42 a finales de los ochenta creo que fue

Voz 32 29:44 se montar un grupo llamado nuestra bilingüismo Úriz pero claro es que aquello no era cualesquiera a los amigos

Voz 3 29:49 eso no yo Orbison estaba Bob Dylan

Voz 32 29:52 caballos Harrison efectivamente estaba ayer Line el de la Electric Light Orchestra

Voz 40 29:56 por supuesto en el propio tres

Voz 32 29:58 antes en el camerino hemos tenido la pequeña de iba porque yo decía a estas chicas que si cantábamos los tres juntos una canción de ese grupo de los delincuentes y todos nos peleábamos por ser Tom Petty pero Tom Petty canta solo en el estribillo entonces hemos decidido que no repartimos los personajes de Dylan de Harrison de Orbison y que luego ya Tom Petty somos las dos tres a la vez a las tres y crezca sigue matando así que yo vamos a ir cantando cada uno la parte de lo que cantaban en ellos y luego nos juntamos en el estribillo venga a ver qué tal queda este Händel que era la canción más famosa de ellos

Voz 23 30:39 hola Ana Habana une que oímos

Voz 22 31:19 todos somos

Voz 41 31:24 no haré

Voz 3 31:29 eh

Voz 41 31:47 me sólo armónica

Voz 42 32:24 bueno eh

Voz 37 32:51 es

Voz 11 32:53 eh

Voz 24 33:00 yo digo esto esto demuestra que razón tenía uno de los músicos entrevistado a los que ha dicho la fantástica procede todas las canciones de Petty están hechas con las tres notas de siempre

Voz 0313 33:12 bueno

Voz 11 33:54 Hora Veinticinco Ellis pesar de

Voz 0032 33:57 los árboles de Cataluña no perdamos de vista el bosque porque en él

Voz 3 34:00 que sigue estando la corrupción forma

Voz 46 36:18 ocho

Voz 22 37:06 la Ventana desde asesoría

Voz 27 37:14 y

Voz 49 37:21 ahí ahí

Voz 3 37:33 eh

Voz 23 37:34 sí

Voz 3 37:45 veintitrés minutos para que sean las siete de la tarde a las seis en Canarias aquí seguimos en La Ventana

Voz 0313 37:50 ahora hace de la audiencia en Soria yo quiero agradecer una vez más a los oyentes que han venido aquí acercarse para compartir una tarde de radio luego cuanto cerremos esta hora sólo volveré a agradecer pero que sepan ustedes que son la mejor gasolina que tenemos para salir adelante de verdad muchísimas gracias

Voz 50 38:09 les estamos regalando a ellos saquen Soria y al resto de oyentes

Voz 0313 38:13 música en directo de Rebeca Jiménez Simmons esto que suena es el nuevo disco que se va a presentar en el mes de febrero y que quiere un poquito lo José Soriano concretamente en Carolina del Norte cómo fue

Voz 3 38:25 bueno pues que realmente ha sido porque bueno y Loris qué maravilla es el cantante de los jóvenes sí señor sí son una joya del del del folk sí sí sí totalmente son los que gravan por ejemplo

Voz 22 38:40 con lo voy a decir el cantante de los piden

Voz 50 38:45 hombre llevarse el momento de los viernes para reemplazar sigue calando de perdonar

Voz 3 38:50 sí bueno coincidir con Esquerra perdón Ray Davies Ray Davies

Voz 50 38:57 ha agravado el sol lo otro va en la tercera siempre va a América en ahora pasó

Voz 3 39:04 lo bueno pero parece que está Glenn Lowry si es que tengo una conexión con los hijos bastante curiosa porque el año dos mil quince en telefonía Marconi son meses después me invitaron a abrir el concierto de The Jayhawks en Barcelona y ahí me apunté yo con mi guitarra sola me fui a Barcelona y ahí fue donde conocía águila Úriz pero no fue hasta un año después que que yo quería grabar el nuevo disco entonces coincide otra vez con él en Madrid en su concierto de la Joy Eslava y ahí fue cuando el envié mis nuevas canciones de de grave la guitarra y la voz y le gustaron tanto que me me propuso prevé producir me nuevo disco

Voz 50 39:44 eso me pasó un lujazo pues ha sido un disco grabado

Voz 0313 39:47 en en Carolina del Norte bueno estará que en Soria no darse una vuelta además de la música por las letras por la literatura yo creo había casi casi un sacrilegio Benjamín Prado además no nos lo iba a perdonar además hoy hemos hecho una cosa interesante lo hemos puesto a Benjamín una especie de como de alfombra roja para que luego comente Gisela puesto concretamente Pepe Rubio ya verán

Voz 1948 40:11 las primeras palabras escritas en castellano ya pasaban por Soria describiendo el destierro del mismo

Voz 22 40:18 que Castilla fines ya ahí balada traspasa sobrenombres de palos el Duero o va a pasar a la Figueruela Mio Cid va cogiendo oyentes de todas partes

Voz 1948 40:35 el Cid desterrado cruzado un Duero que la Numancia de Cervantes se convertían personaje

Voz 22 40:40 yo lloraba a su madre querida España

Voz 51 40:44 Rato había que hoy en mis oídos Tous querellas el fatal miserable triste días se llega de Numancia temo que no hay remedio su dolor extremo

Voz 22 40:57 en el Cy Cervantes a ídolo en el giro Pío Baroja curiosidad y aventura

Voz 52 41:03 debe haber más de una hora de nieve en el Urbión dicen los aldeanos reunidos en la cocina de la postrada cuando nos oyen hablar de nuestro proyectado viaje al monte a la mañana siguiente antes de pedrea jinetes en balas caballerías salimos de Soria por la carretera de Burgos

Voz 53 41:21 el día se presentó tarde triste hacía una niebla espesa apenas se divisaba el camino extendido entre dos Phil

Voz 3 41:28 Esther bolillos

Voz 8 41:33 Gustavo Adolfo Bécquer

Voz 1948 41:34 Care convirtió Soria en una zona

Voz 8 41:37 delicado sobre el Tour

Voz 54 41:39 pasemos la vientos las comidas y oscuras piedras de las murallas de Soria hay un puente que conduce de la tirada al antiguo convento de los templarios Manrique presa Silva irracional de un vértigo de poesía después de atravesar el puente desde donde contempló momento la negra silueta de la ciudad que se destacaba sobre el fondo de algunas nubes blanquecina así ligeras arrolladas en el horizonte se internó en las cierta ruinas de los templarios

Voz 14 42:09 ya tenemos la hípica las leyendas sólo falta la lítica el alma los sentimientos las emociones Antonio Machado

Voz 55 42:18 he vuelto entre los álamos donados álamos del camino en la Ribera del Duero entre San Polo y San saturado tras las murallas viejas de Soria barba cana hacia Aragón en castellano Tierra esos chopos del río que acompañan con el sonido de sus hojas secas son de Lakua cuando el viento sopla tienen en sus cortezas grabadas iniciales que son nombres de enamorados cifras que son fechas

Voz 1948 42:48 el veintisiete llegó Gerardo Diego Tras la huella de Bécquer y Machado poetas andaluces que son Just Eat sensor y un sueño dilatado también como vosotros subía Soria a soñar

Voz 56 43:01 y tanto que lo hizo Río Duero recibió todo pero nadie estar contigo para que nadie quiere atender tu eterna estrofa olvidadas de sino los enamorados que preguntan por sus almas en en tus espumas bala acabará este amor

Voz 14 43:18 para hombres

Voz 1948 43:22 día sobre la que escribía así Julián Marías

Voz 15 43:25 una ciudad punto de partida para proyectarse en todas las direcciones esta provincia que en diez mil kilómetros cuadrados encierra paisajes enteramente diferente desde uno que recuerda a Normandía

Voz 22 43:38 hasta otro que parece

Voz 57 43:57 sí

Voz 0313 44:20 pero no todo es Bécquer Antonio Machado y Gerardo Diego en en Soria Benito Pérez Galdós habla de Soria en su novela al caballero encantado Pío Baroja habla de Soria en la obra de Pellón

Voz 11 44:30 Karzai otras cosas Azorín en sintiendo España José Ortega y Gasset en tierras de Castilla Rábago Ramón Gómez de la Serna en su novela nostalgia de Madrid donde uno de los capítulos se titula la mantequilla de Soria que no es tan famosa como otros mantequilla pero también tiene su puntito no o Miguel de Unamuno en por las tierras del Cid donde tiene por cierto unas unos párrafos maravillosos sobre mí Dina Feli pero yo hoy no quiero hablar de ellos quiero hablar de otra persona quiero hablar de quién los traía aquí de un soriano que no ha pasado seguramente a la historia como la fuerza de estos autores del noventa y ocho tan conocidos que se llamaba José Tudela José Tudela nació en Soria en el año mil ochocientos noventa murió en mil novecientos setenta y tres su nombre que estar retrata dado por Luis pagaría el gran gran pintor de de la época caricaturista es un hombre al que hizo una escultura Emiliano Barral era un licenciado en Derecho Filosofía y Letras por la Universidad de Madrid era archivero bibliotecario esto es muy importante porque siendo Achi archivero bibliotecario tu destino Soria tu destino en Segovia tuvo destino en Madrid y eso le acercó a la persona que más admiraba que era Antonio Machado al que había visto de niño en Soria mirar cómo lo cuenta recuerda haber asistido a una lectura de sus versos que dio en el modesto y amplios amplio salón de la sociedad de socorro mutuos obreros único edificio que había entonces en el gran campo del ferial especialmente su modo de recitar el poema las moscas ya en Madrid tuvo la fortuna de asistir como oyente a la famosa tertulia del Café El Gato Negro donde conocí y traté a los más famosos escritores y artistas del comienzo de siglo en el verano de mil novecientos doce a quién Soria pocas semanas antes de morir Leonor le hice una visita Leonor ya no salía de casa ni siquiera en aquel sillón de ruedas que empujaba don Antonio camino del mirón su mal sabía grabado su esposo apenas salía tampoco después cuando ambos están destinados en Segovia lo sigue los sigue tratando a Machado pasean todas las tardes hablan de literatura tuvo mucho que ver también con el homenaje que se le hizo a Machado aquí en el año mil novecientos XXXI se descubrió una cabeza de bronce de don Antonio en relieve sobre las rocas de la sierra de Santana en la plazoleta de San Saturno que es el patrón tengo entendido de Soriano fijando que fijaos lo que les dice Antonio Machado a José Tudela en una de sus cartas mi amor por Soria es grande el tiempo lejos de menguar lo lo depura allí acrecienta pero en ello no hay nada que Soria tenga que agradecer mil tienen mi caso no llevaría esa tierra en el alma mis sentimientos hacia esa tierra son de tal índole que quisiera conservar los puros de toda mezcla con las satisfacciones y halagos vanidad literaria bueno José Tudela también fue redactor jefe de la voz de Soria fue conductor de la tertulia del casino donde los participantes eran conocidos con el nombre de los cráneos debían ser listillos o a lo mejor es que ahora muy cabezota ser bueno después participó en el comité revolucionario que tomó el Ayuntamiento cuando llegó el catorce de abril y la proclamación de la República se tuvo que ir al exilio en Francia pero volvió a España terminó siendo director del museo etnológico de Madrid siguió tratando a la familia Machado fijaros lo que dice su hermano del otro gran poeta Manuel de Manuel estado de recordar con gran tristeza y emoción me encuentro en la estación del mediodía en Madrid en enero de mil novecientos cuarenta y siete cuando recibimos los restos mortales del escritor Eduardo Marquina después del acto fúnebre salimos los dos camino del Prado despacio lo acompaña está el Plaza de Neptuno donde algo indispuesto decidió tomar un taxi al día siguiente me telefonearon para darme la noticia de su muerte tuvo un encuentro con otro Machado con José al que le pasó una carta de la Academia Española instigada por Gerardo Diego en la que le pedían que facilitará el traslado de don Antonio Machado y hasta España dijo que eran hay de la China sí allí sigue Machado hizo muy bien me parece a mí no bueno él era un Cicerone extraordinario acompañó a Lorca cuando vino a Soria en mil doscientos XXXII a Valle Inclán Unamuno a Ortega y Gasset horteras que decía aquello de que cuando se perdió Numancia se perdió la dignidad vete tú a saber lo que quería decir no lo llevó también a otros pueblos yo te caigas le venía de su padre de José Ortega Munilla que era un amante de Soria que publicó un libro por cierto que se llamaba los tres Soria mitos en la que habla de una de una ciudad de una ciudad imaginaria que está en Berlanga de Duero de un castillo que se llama el convento de bueno en el periódico local tierra soriana publicó bien el ilustre eludir esa ilustre desconocido hijo de Soria queda José Tudela

Voz 33 49:06 una carta de

Voz 11 49:08 a Unamuno también en el que en el que hablaba de lo ferviente admirador admiradora de Soria de los sorianos bueno

Voz 13 49:17 Jose tuve la trajo a toda esta gente a Soria yo traje a otro

Voz 11 49:21 yo yo traje Alberti muchas veces a Soria Rafael le gustaba muchísimo venir a esta tierra Le gustaba muchísimo venir a ver la tumba de Leonor siempre decía lo mismo separaba delante de ella la mirada al niño

Voz 58 49:34 qué maravilla qué humilde de las don Antonio

Voz 11 49:37 que puso eso a Leonor de Antonio no puso ni el apellido

Voz 3 49:40 será un hombre muy conocido bueno

Voz 11 49:42 podía haber despedido esta pequeña esta pequeña historia de Soria Giottos otros escritores y quién nos trajo leyendo un poema de Antonio Machado pero la literatura es algo vivo me acaban de regalar un libro de una escritora que se llama María Blanco Seaman los caminos del aire es una autora que trabaja de Quirós masajista a quién Soria que escribe novelas y a mí me han encantado me han encantado los versos que pone al frente de su de su novela porque yo los firmo realmente o vamos a leerlos dame sabiduría para encontrar el camino conocimiento para recorrerlo voluntad para que nada me aleje del osadía para seguir adelante encuentre lo que encuentre luz para ver el lado oscuro de mi alma silencio para no desvelar lo que no deba ser desvelada y fuerza para llegar caminando hasta el final Soria sigue viva

Voz 24 50:33 a sus escritores

Voz 0313 50:51 en eh

Voz 23 50:53 eh tú

Voz 3 51:04 el eh

Voz 23 51:15 me

Voz 0313 51:57 esta historia Javier Iñaki es un poco lo de los músicos que está siempre detrás que que comentabas tú antes verdad personajes no tan conocidos de la historia pero forman parte de esa historia hay que tuvieron que tienen un papel muy importante

Voz 32 52:09 bonito ellos siempre lo digo cuando dices esta canción de Elvis Presley no señor esta canción de Leider Stoner de que sea gracias a los demás músicos que tocaban que es una maravilla gracias a veces también pero gracias a Dios es muy importante la gente que hay detrás de las cosas en las bambas

Voz 50 52:39 esto es la primera vez que nos conocimos con Rebecca aplicando esta canción en un programa de radio no sólo quiero despertarme con Francino lo dijo tú te acuerdas nos queremos todo matinal no era era un detalle era un detalle la gente no sabe Frantino a un detalle que había claro

Voz 0313 53:01 por favor Rebeca Jiménez y nacimos nuestras invitadas hoy en la música en directo se han conocido porque la próxima semana recuerdo van a participar en este homenaje Atom P

Voz 13 53:10 sigue en Madrid de hecho vamos a cerrar esta hora de radio

Voz 0313 53:13 de música en directo con la canción que Nath va a interpretar la próxima semana pero yo quiero también escucharle que va a cantar Rebeca no que creo que es esta porque esta canción que esta exactamente bueno

Voz 3 53:33 pues la verdad que era muy difícil elegir entre tantas esta que tiene Tom Petty pero medio propusieron por qué no haces ésta de su etapa con Stevie Nicks que es la que está causando con él el máximo sí hicieron un montón hace de colaboraciones juntos me encanta Stevie Nicks dije pues perfecto porque así mira a hola

Voz 27 53:57 sí

Voz 3 54:04 no es sino que entre los músicos de forma cariñosa hay de coña se dice trompeta más el Castor yo es decir todo lo habido muchas veces

Voz 0313 54:21 cosas íbamos a ir cerrando esta hora de música en directo en La Ventana que hoy hemos emitido como todo el programa desde desde Soria les dejaré con con Nat Simmons que por cierto estará acompañado por Ana García los coros y Daniel Álvarez a la a la guitarra Simplemente decirles que miren en las tres horas que llevamos de radio Solà de muchas cosas

Voz 11 54:36 de de personas de de de sentimientos de de proyectos políticos de de

Voz 0313 54:41 de todo eso todo eso es la radio pero la radio insisto no sería posible sin ustedes si los oyentes así que muchísimas gracias y hasta la próxima gira Suria

Voz 61 55:00 y herir a a Hariri yo soy Rubén

Voz 27 55:28 sí sí

Voz 23 55:45 eh

Voz 27 55:54 y y si bien

Voz 23 56:05 en

Voz 27 56:45 y no ha sido

Voz 23 57:08 eh eh y

Voz 25 57:50 eh sí

Voz 8 58:30 no está claro

