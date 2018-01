La Ventana (19/01/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 el servicios informativos

son las siete las seis en Canarias ya finalizado su declaración en el juicio de la Gürtel Álvaro Pérez El Bigotes quién además de señalar a Camps como quién daba las órdenes también ha apuntado a otras personas que pagaban en negro al Partido Popular Audiencia Nacional Miguel Ángel Campos

Voz 1552 00:26 buenas tardes Pérez ha despejado la equis de la trama de la financiación ilegal Francisco Camps dado los nombres de los altos cargos que presionaban a empresarios para que les pagasen como el propio Camps Juan Cotino o Ana Michavila también quién les pagaba en negro desde el Partido Popular

Voz 2 00:41 en Andalucía donde donde ganó el PP quién estaba en otra ocasión no dio David Serra por ejemplo cerrarle dio Serra libido Rambla no medio nunca dio Rambla no le dio hay que en no era otra ocasión en otra ocasión me dio Víctor Campos Víctor Campos les dio sin consta lidió

Voz 1552 01:03 el juicio se reanuda el próximo miércoles con Cándido Herrero y a continuación la esperada confesión de Juan Costa

Voz 0032 01:08 gracias campos acaba de pasar a disposición judicial Ignacio

Voz 0089 01:11 Luis Racionero el ultra que presuntamente apuñaló a un seguidor del Atlético de Madrid esta semana Alfonso Ojea Ignacio Racionero ya se encuentra ante la juez de guardia tras haber sido conducido hasta la madrileña Plaza de Castilla sede de los juzgados de instrucción desde las instalaciones de la Brigada Provincial de Información de la Policía unas cuarenta horas después de su detención los agentes ya han entregado el atestado a la justicia en el que se señala un delito de intento de homicidio penado con hasta cinco años de prisión antes los agentes reacio ante los agentes Racionero se ha negado a prestar declaración tienes P ciencia como delincuente detenido y le ha puesto sobre la mesa para no abrir la boca ahora la magistrada Belén Sánchez en funciones de guardia va a preguntarle si piensa contestar pero es poco probable de cualquier modo ante casos de este tipo la Fiscalía suele solicitar prisión provisional sin fianza

Voz 0032 01:57 comunicar del exterior Emmanuel Macron quiera una Alemania fuerte para el futuro de Europa y por eso anima los socialdemócratas a que apoyen el pacto de gobierno con Merkel París Carmen B

Voz 0390 02:05 la la reunión entre Merkel y Macondo se ha saldado con un mensaje de presión al SPD y sus militantes para que aprueben este fin de semana el preacuerdo de coalición y formen gobierno en Alemania

Voz 3 02:18 la enorme sobre la canción

Voz 1915 02:20 lesión mi ambición europea los dirigentes del SPD han manifestado la ambición europea y el texto común la incluye

Voz 0390 02:27 Eto'o Mut mucho el voto del domingo pero me parece que no debemos tener un espíritu negativo al respecto la canciller no sólo ha hecho suyo el discurso de la Sorbona con sus propuestas de mayor integración es un gran proyecto para una Europa emancipada que se gane la confianza de la población ha recalcado Merkel

media hora las Mary XXXIV Javier Fernández participa en el programa largo el europea de Moscú sería su sexto torneo continental consecutivo y además en fútbol hoy tenemos en Liga un Getafe Athletic de Bilbao a las nueve pero en las próximas horas se va a hacer oficial en el Barça lo confirman los compañeros de Radio Barcelona que Rafinha se marcha cedido al Inter de Milán es una cesión con opción de compra para el Barça treinta y cinco millones de euros

Voz 1826 03:37 es viernes así que a esta hora ya es tradición aquí en La Ventana iniciamos un recorrido por los mejores planes de cultura de ocio en los que vamos a invertir parte de este fin de semana son propuestas semanales que empiezan por dónde exactamente esta semana misma Valle Espinós qué tal buenas tardes

Voz 0564 03:54 buenas tardes Roberto nos vamos a Barcelona con un plan de teatro

Voz 9 03:58 el estado de sentí hubo nada

Voz 0564 04:05 sí que obra hablamos pues de móvil que la versión dirigida por Andrés Lima protagonizada por Josep Maria Pou y que se representa desde hoy hasta el cuatro de marzo en el Teatro Goya de Barcelona una misión de este clásico que pone el foco en a Happn su locura el espectador viaja en la cabeza de un personaje precio de la obsesión hemos hablado con el director Andrés Lima sobre esta obra bipolar

Voz 10 04:27 el haciéndoles trascienda al autor trasciende la época inmovilizó es muy me se decirlo la ballena era que para hombres Si destrozado por otro es blanca maravillosa no Into the capitán Ajax es un serio pero pronto lo miramos que vemos son enfrentándose algo que es mucho más grande que no ese ese algo que

Voz 0796 05:00 que de alguna manera nos mostramos Skype y la también

Voz 1826 05:03 lo de Moby Dick que es prácticamente un manual sobre la locura

Voz 0564 05:06 sí tal cual de cómo la obsesión Nos nubla el sentido común

Voz 10 05:12 la oficiales a bordo se sigue en la tormenta a pesar de que había que dejar unos atrasos solamente con la obsesión de encontrar y una parte muy el capitán Anhalt le contesta que no que no está loco que él es la lectura enloquecida

Voz 1826 05:36 vamos a continuar bueno de hecho no paramos que apuntó más teatro si nos quedamos en escuchen

Voz 4 05:48 lo más normal

Voz 1826 05:51 mira más locura más teatro esto me suena aquí obra pertenece

Voz 0564 05:55 es el ángel exterminador un clásico en la obra cinematográfica de Luis Buñuel que desde este fin de semana puede verse en el Teatro Español de Madrid bajo la dirección de Blanca Portillo a ella le hemos preguntado si ha salido ilesa del reto de versionar a Buñuel

Voz 11 06:08 pues enfrenta una con mucho miedo con mucho respeto voy con mucha ilusión también hicieron muy caro cierto que que la película de ciento cable quiero decir ya ya está ahí lo que he intentado ha sido crear otro producto diferente de nuevo al teatro que evidentemente es el ángel exterminador pero que al ser otro formato al al moverse en otro formato que otras posibilidades diferentes da un poco de miedo enfrentarse a Buñuel pero luego te das cuenta de que si les tratas con respeto y con amor que era muchas más cosas que te quita

Voz 1826 06:42 Blanca Portillo que dirige un reparto un reparto amplio

Voz 0564 06:45 sí sí es una obra coral cien protagonistas con venta actores de todas las edades en escena para dar vida a esta historia estrenada en el año sesenta y dos pero que sigue plenamente vigente

Voz 11 06:54 vivimos encerrados en lugares donde creemos que estamos más protegidos vi la película de la historia lo que cuenta es que protegidos no estamos nunca y que cuantos más muros levantamos aunque sean invisibles

Voz 12 07:08 más encerrados estamos

Voz 13 07:19 eh

Voz 1826 07:25 vamos ahora acercarnos a una disposición que derrumba clichés donde y sobre él

Voz 0564 07:30 José Iván de Valencia donde hasta el veintiocho de enero se expone en rebeldía narraciones femeninas en el mundo árabe una muestra que revisa las relaciones con las culturas árabes desde una perspectiva de género y pone el foco en mujeres árabes contemporáneas y artistas la exposición se vertebra a través de cuatro ejes donde se presenta la rebeldía el ámbito privado la sexualidad el espacio público y la relación de las mujeres con la historia sus conflictos hemos hablado con el comisario de la exposición Juan Vicente Aliaga

Voz 14 07:57 visitando diferentes países encontré un conjunto de obras incidió en hacía en pintura realmente sorprendentes que demostraban que muchas mujeres artistas no tenían un discurso crítico contra lo establecido y que se alejaban de esa idea convencional de que las mujeres árabes ocho mujeres sumisas mujeres pasivas que siempre acatan la autoridad patriarcal evidentemente esta realidad existe Pello querido mostrar que existen también muchas otras formas de ver el mundo y de combatir contra los estereotipos y

Voz 13 08:35 arengó en co que ha

Voz 1826 08:38 en manos de alguna de las artistas de esta exposición

Voz 14 08:44 la artista libanesa Mona Saturn hizo una obra en la que ella grababa su madre en la intimidad es una obra digamos muy tierna Irán proximidad de contacto de afinidad entre la madre la hija donde sea darle todo tipo de temas infringiendo las las reglas y tabú es porque se habla de la sexualidad de la madre de la racimos cuando estás con el padre del control del dominio

Voz 0796 09:08 patriarcal pero también de los aspectos de las emociones del dolor por la separación de la guerra

Voz 1826 09:30 hay una señal evidente de que cambiamos de tercio pero vamos con con que con con fines con un musical porque lo que suena es la canción de la llamar sino como buena la Jazz Adele iba pero no hablamos de cine José sí pero no sólo pero esperar valles finos céntrate remata te tú mismo si quieres saber lo que entiendo

Voz 0564 09:48 este fin de semana llega al Teatro Campos Elíseos de Bilbao sin Alone amiguetes una combinación de cine karaoke teatro no sacara al término Eider Esnaola subdirectora artística

Voz 11 09:57 ha dicho es que la gente canta la gente que vive no esté no es experimentar lo que es y luego es cuando la gente lo mi padre verdad porque llegan al teatro y la experiencia va más allá es muchísimo más interactiva hay muchísima más dinámica porque llegan y tienen un photocall con los actores disfrazados de personajes de la película que en el se sacan porque esta nosotros lleno firme años disfrazadas de hecho les decimos que siguieron disfrazadas mucho mejor y luego ya les da las instrucciones de que pueden hacer lo que les apetezca

Voz 1826 10:29 claro y la gente lo flipado decía ahora sí y ahora ya lo entiendo si el si

Voz 0564 10:34 Nalón está en auge es un plan bien divertido para los que estén en Bilbao tienen dos oportunidades este fin de semana esta noche a partir de las ocho y media de la llamada y mañana mismo lugar pero a las diez de la noche otra sesión de salón pero esta vez con lo mejor del pop español de los ochenta me falta algo plan de vinos veremos si tenemos eh bueno protector en Lima han protagonizado por Tadeo Jones sus películas son un exitazo y un musical pues también Tadeo Jones una aventura musical se puede ver en el Teatro Calderón de Madrid hasta mediados de febrero y lo que veremos es una nueva aventura de Tadeo en la que están los personajes de las películas como Sara la momia del Zone Tomás Liberes es el productor del espectáculo

Voz 15 11:13 el musical consiste en en una nueva aventura donde Tadeo acompañado de momia tienen que salvar a a Sara de la mala que iba Bochi lo que hemos hecho es una nueva historia donde los más pequeños y no los más pequeños también porque digamos que

Voz 16 11:32 no lo hemos centrado Si igual que la película en algo infantil sino que es más bien una obra familia

Voz 19 13:03 no

Voz 8 13:06 vamos a ir para hablar del muy bajito mi hombro demasiada hará un día miramos pero no digas nada Doña le debe cuando no paras ser El Barber sesenta como Lorre

Voz 4 13:44 cómo hacemos una pieza

Voz 4 15:34 la última hora

Voz 1826 15:38 ahora en titulares empezamos en Andalucía poderes

Voz 0592 15:40 primera vez las exportaciones del sector aeronáutico supera en Andalucía la del aceite de oliva las ventas al exterior han registrado el mejor noviembre de la historia desde que se tienen datos un auténtico récord al crecer en un treinta y dos por ciento de hablamos en Aragón continúan declarando en un juzgado de Teruel seis detenidos por tráfico de personas desde Irak a la Unión Europea en camiones frigoríficos sobre todo familias el viaje costaba hasta diez mil euros por persona en la operación ha colaborado Europol

Voz 1915 16:09 tras la muerte de la osa Tola ha puesto un crespón negro donde el Día de Asturias en FITUR todas la de su hermana Paca todavía viva fueron durante veinte años iconos del paraíso natural simboliza la recuperación del oso pardo en la Cordillera y la lucha contra los furtivos

Voz 1826 16:22 titular desde Baleares Limited

Voz 1915 16:25 la al alquiler turístico en las zonas saturadas de Mallorca el Consell ha presentado hoy la zonificación Palma queda fuera de este mapa porque va a presentar el suyo propio en Canarias apenas unos días después de la gran tragedia frente a las costas de Lanzarote que le costó la vida a siete inmigrantes alguno probablemente menor la delegada del Gobierno en Canarias Mercedes Roldós ha dicho que en contra de la percepción el número de personas que llegan irregularmente al Archipiélago vía marítima se redujo respecto al año anterior un treinta y ocho por ciento en dos mil siete a diecisiete vamos a Cantabria el acuerdo suscrito hace dos años para que la ratio de alumnos en Educación Infantil y Primaria no superará los veinticinco alumnos por clase no se cumple lo denuncia el sindicato esté que asegura que este curso hay treinta y siete clases de primaria que superan ese límite y en Secundaria hay más de un centenar Castilla-La Mancha

Voz 23 17:09 aquí la patronal ha reconocido que una gran parte de la absentismo laboral se debe a las condiciones laborales de los trabajadores que generan estrés y ansiedad no obstante su presidente Ángel Nicolás sostiene que un cuarenta por ciento de las bajas son fingida así pide atención para este fraude

Voz 1915 17:22 Castilla y León las motos conquistan a estas horas Tordesillas en Valladolid en una nueva edición de la concentración de Motauros edición número dieciocho el año pasado fueron catorce mil los asistentes

Voz 1826 17:34 noticia desde Cataluña aquí ya son veintitrés los afectados por un brote de sarna en el Hospital Sant Joan de Reus según la dirección del centro todos ellos son trabajadores la mayoría enfermeros y celadores de urgencias no hay ningún paciente afectado en Ceuta gobierno de la ciudad y empresarios

Voz 1136 17:49 en la lista de productos que será rebajará su tributo

Voz 1826 17:52 a que su compra sea más atractivo frente al tipo impositivo de Marruecos Comunitat Valenciana

Voz 24 17:58 en esa las declaraciones del Bigotes en el caso Gürtel el vicesecretario de Comunicación del PP nacional Pablo Casado ha dicho que ha venido a Valencia esta tarde a mostrar su apoyo a la dirección actual del PP de la Comunitat porque ni los acusados ni los testigos del juicio de la trama están ya dice en el partido

Voz 1826 18:13 caddie a las ocho de la tarde los vecinos de Rafaelillo

Voz 25 18:15 Lucía se concentran en el barrio de Otxarkoaga lo hacen tras el brutal crimen que ha conmocionado Bilbao y es que según los primeros datos de las autopsias murieron de forma muy violenta el alcalde promete más policías a pero a los vecinos no les parece suficiente

Voz 1826 18:29 qué contados desde Extremadura la vacuna de la gripe

Voz 26 18:31 no está siendo tan efectiva este año por la mutación del virus por lo que ha aumentado el número de fallecimientos hasta trece según ha confirmado el consejero de Sanidad en Galicia

Voz 1915 18:40 pues son ya treinta y ocho las personas fallecidas por el virus de la gripe doce más que hace una semana a todas se les había prescrito la vacuna o por estar en grupos de riesgo vamos

Voz 1826 18:48 la Rioja Briones ha recibido su acreditación como pueblo más bonito de España en Fitur Briones es la segunda localidad riojana la primera fue Sajazarra que recibe esta distinción y pasa a formar parte de la Asociación de Pueblos más bonitos de España estamos en Madrid la protagonista el día siendo

Voz 0861 19:01 es Carla tiene sólo cinco meses vivirá sabiendo que su caso es pionero en España en el de Marañón le han trasplantado el primer corazón con un grupo sanguíneo que no era compatible un avance revolucionario que permitía reducir la lista de espera pediátrica en toda España

Voz 27 19:15 abrimos la Ventana en Melilla dos policías nacionales heridos en el paso fronterizo de Barrio Chino en la jornada de ayer uno por un botellazo euros segundo cuando intentaba proteger a un menor en las aglomeraciones del puesto fronterizo vamos a Murcia

Voz 1915 19:29 el número de fallecidos por la gripe se eleva a quince tres de las muertes se han producido en la última semana la epidemia de gripe más grave en número de casos en la última década en la Región de Murcia

Voz 28 19:40 eh hice Ramos en Navarra podemos suspende cautelarmente de militancia el partido a quién fue su secretaria general y actual parlamentaria Laura Pérez y le pide que abandone su escaño en la Cámara foral

Voz 4 19:49 la Ventana última hora

Voz 30 19:56 tú

Voz 33 20:27 final

Voz 0861 20:32 qué tal buenas tardes hace ya dos años que la Asamblea de Madrid dio luz verde a la nueva ley de transexualidad los días han ido pasando Yesa ley está todavía un poco verde bueno para ser más

Voz 0089 20:46 precisos prácticamente nada

Voz 0861 20:49 lo que contempla esta nueva ley está en marcha no lo decimos nosotros lo denuncia los propios colectivos Trans colectivos perjudicados por la lentitud de la Administración estos grupos llevan meses quejándose de esa pasividad pero hoy han dado un paso más han pedido amparo al Defensor del Pueblo lo han hecho porque sus vidas aseguran están llenas de barreras sino que sí

Voz 4 21:14 lo digan al padre de raíz en el instituto no tiene problemas dado con estafados todo vale comprensivo profesor comprensivos y entonces desde el primer momento Reilly pero

Voz 7 21:25 en el colegio el año pasado cada vez en nos daban con Enrique porque como era un documento oficial Isabella llorando cada vez que le he dado la nota sonido llorando con todo sobresalientes

Voz 18 21:34 bueno ese caso es ejemplo perfectamente ilustra con qué poco se puede hacer mucho daño sola siete iba indignos

Voz 34 21:43 creo que en España se llama acera en México o Guatemala Se denomina banqueta vereda en Panamá andén en Colombia son variaciones léxicas del español que se deben conocer

Voz 1 21:55 en antena Libro de estilo de la Cadena SER editado por Taurus ya a la venta

Voz 35 22:05 si quieres algo de otros dice los para tener resultados diferentes cosas diferentes no esperes a que sea Tarver quien eres publicidad siempre en la radio siempre en la SER

Voz 36 22:20 bueno no

Voz 37 22:24 no hemos venido a escuchar Carrusel deportivo

Voz 4 22:28 con Dani Garrido Dani Garrido que no daría risa pero carros estrés y los eh

Voz 39 22:42 líneas lúdico de Madrid Girona Villarreal de debido

Voz 1 22:45 si Las Palmas Valencia si eres emoción

Voz 40 23:12 dimite don Gregorio y cesa Juan Ignacio el pepero está reacio a ser el chivo expiatorio o el mártir propiciatoria Orera gracias aferrado a su poltrona común reía su corona además se cree gracioso guling doce son con intención socarrona ni lo traga su partido ni lo quiere quieres ciudadano si esto fuera Gran Hermano ya lo habrían expedido por inepto y engreído anti hay taurino es sólo el seguro tanto más que el sevillano dimitir este una nota que eso no es rumor culo

Voz 1915 23:58 a vivir que son dos días sábados y domingo

Voz 41 24:00 los de ocho a doce de la mañana con Javier del Pino

Voz 1826 24:06 Sitti veinticuatro que continuamos en La Ventana de Madrid hemos abierto con esa queja esa

Voz 0861 24:11 los problemas que están sufriendo los colectivos transexuales y les ofrecíamos un ejemplo que ilustra perfectamente que están pasando estos padres era la historia de la historia de de Reilly que no sea impactado y por eso hemos invitado esta tarde a la antena de la SER a su padre a Fernando Herrero qué tal Fernando buenas tardes

Voz 36 24:28 hola muy buenas bueno lo primero

Voz 0861 24:31 que el ejemplo que hemos escuchado antes con con las notas de de Rally es ilustra perfectamente con con qué poco se puede hacer mucho daño a un pequeño

Voz 0796 24:42 la nada gratuito

Voz 0861 24:47 Fernando para ser más precisos antes he dicho que es el el padre de de Rally Reilly es un niño explica me esto de niña

Voz 0796 24:55 que Bono es una persona trans maquinaria no se identifica con ninguno de los dos géneros establecidos por la sociedad la biología distintos cinco sí entonces pues si bien no indio

Voz 0861 25:13 esa nueva de esa nueva ley de transexualidad hace que se aprobó recordemos hace dos años en la Comunidad de Madrid en la Asamblea contemplaba un protocolo para los colegios que no saben cómo actuar ante casos como el de como el de Reilly en vuestro colegio por ejemplo existe ese protocolo

Voz 0796 25:31 es que han realizado un protocolo no existen Black o el problema eh que se aprobó una ley en en la Asamblea de Madrid con los votos en contra del PP como intérprete el que detentan el Gobierno no lo pone en práctica la ley contra no ha hecho ningún protocolo para desarrollar es hoy para que tanto en en los colores adiós en el Instituto de mundos irá de unos dos años un protocolo para que la gente que trabaja aquí sepa qué atenerse

Voz 0861 26:02 en nuestro caso por ejemplo Fernando que supondría o que que que que os permitiría en el día a día de en cuanto a ventajas que que que vuestro centro por ejemplo usted colegio si tuviese un protocolo para saber cómo actuar ante casos como el de el de Reilly

Voz 0796 26:16 hombre nosotros ahora nuevamente estado el Instituto no tenemos problemas porque depende del buen hacer de las personas entonces los profesores otra resolución estudio han tenido un acogía maravillosa Hay niños jugando muy bien

Voz 36 26:33 el año pasado el cole

Voz 0796 26:34 nació que como no hay un protocolo oí Sasa que tienen unas directrices de la Comunidad de Madrid en las que con un nombre pues nada nombre entonces también descendía de buena cero la persona si la persona en cuestión que tenía bastión era simplemente haciendo no lo pasaba con un con un cite a su nombre antiguo notas o cualquier notificación el colección hasta el punto de que dio buenos hubo momento una profesora llegó a decirle tomarle ante lo que pasa al fútbol me mentir

Voz 0861 27:13 bueno desde luego poca sensibilidad de nota esa esa actitud termina Fernando hoy sacamos vuestro caso vuestra historia precisamente porque los colectivos de de personas transexuales habéis pedido no amparo al Defensor del Pueblo ante esa pasividad esa lentitud de la administración en este caso el Gobierno madrileño con esa ley de transexualidad qué esperáis que confiáis que puedo hacer el Defensor del Pueblo

Voz 0796 27:37 no lo sé no estoy seguro de hasta dónde puede llegar imagino que como poco lo dará un toque al Gobierno regional a que cumpla una ley simplemente es que tengo a que cumpla una ley que encima es que hubo una segunda moción dentro de la Asamblea de Madrid para comunicarle ya al Gobierno a que cumplieran la ley

Voz 36 27:59 todos los grupos votaron a favor

Voz 0796 28:01 de que se cumpliera salen menos

Voz 36 28:05 pues

Voz 0861 28:07 Marrero veremos a ver si con el tiempo los políticos cobren algo más y sobre todo resuelven los problemas de los ciudadanos que es lo importante es salir de transexualidad se completa hice desarrollar ese reglamento gracias por estar con nosotros su saludo otros decíamos antes una de las mejores dices del día incluso la semana no llega desde en un hospital madrileño en concreto desde el Gregorio Marañón los médicos de este centro han conseguido algo inédito en España han logrado con éxito y eso es importante el primer trasplante de corazón a un bebé un corazón con un grupo sanguíneo que no era compatible al frente de esa magnífica operación ese magnífico hallazgo logro está Costanzo Medrano jefe de Área de Corazón infantil del Gregorio Marañón qué tal bienvenido Ventana buenas tardes

Voz 36 28:54 hola buenas tardes lo primero doctor como esta Carla

Voz 42 28:59 pues está fantástica no lo acabo de ver hace un ratito está recuperando la unidad de cuidados intensivos pediátricos del hospital Gregorio Marañón con Suu cogida por su mamá Hay en un post operatorio está pues bastante normal Hay y esperamos que en poco tiempo pasó a planta Hay vuelva a casa

Voz 0861 29:21 bueno Carla tiene sólo cinco meses se doctor iba vivir sabiendo que su caso es pionero en España tiene un corazón lo decíamos antes de un grupo sanguíneo de que no era con con el que era compatible sin ser muy técnicos pero cómo lo han conseguido como ha sido esto posible

Voz 42 29:38 que lo hemos conseguido porque me conoce que los peces pequeños tienen una un sistema inmune que nos defiende de las cosas no Maduro no eso es malo para unas cosas pero bueno para para otra no tiene una una defensa este llaman anticuerpos que luchan contra un detrajo en un grupo sanguíneo gente lo que no es fácil cualquiera funden equivocadamente un grupo sanguíneo

Voz 1826 30:06 el imperante naturalmente

Voz 42 30:09 ah y un millón en el caso del corazón un rechazo el órgano Ésta es la condición fundamental con la que hacemos los transplantes que sean compatibles hasta ahora hemos visto esa oportunidad porque los bebés no tienen esos anticuerpos durante un periodo de su vida

Voz 1826 30:26 Terol ABC hemos tenido el cuidado

Voz 42 30:29 sí porque ha ejercitado operaciones previas en las que éste han tenido que poner hemoderivados sustancias la sangre que pueden llevar esos anticuerpos o estimular su producción y hemos cuidado desde que la diagnostica damos intra útero de su mamá y cuando ha cedido a tener esta política para evitar la presencia de esos anticuerpos a la vez durante el acto de la implantación se ha confirmado que en el momento en el que el corazón empieza a latir ya recibirlas sangre no existían esos anticuerpos y si lo subieran

Voz 0796 31:03 sí sirvieran aparecido estaba más preparado

Voz 42 31:05 los para para poder actuar rápidamente a través de de una máquina con la que operamos a los niños que es una máquina de que hace de corazón artificial para eliminarlos si hubieran aparecido cambiar su sangre con Andrea adecuada para para que no se produjeron

Voz 0861 31:20 doctor es tocarla Carla va a tener por ejemplo que que convivir con alguna serie de de contraindicaciones entiendo es sobre todo pensando en en futuras transfusiones de sangre si las necesidad se es decir tendrá que acreditar no que que que su corazón procede de un grupo sanguíneo que los es suyo como funcionaria eso

Voz 42 31:36 pues en principio la sangre tiene tres partes la principal que se llama concentrado son los glóbulos rojos tenemos que seguir la política general con las le lanzan este grupo sanguíneo y en otros derivados para operaciones especiales sangrados algún accidente que te llaman plasme hizo estas en esos casos hay que tener sangre de el grupo A B que es un grupo que se llama donante universal hay también es importante el la donación son de órganos la donación sanguínea a animar a que los donantes te animen y sobre todo aquellos que tienen grupo raros de AVE porque pueden ayudar a personas como como no claro

Voz 0861 32:17 eh ya parir terminando doctor lo más importante evidentemente sobre todo de haberse salvado no la vida de décadas que además este hito va a permitir recortar in de una forma importante en las listas de espera pediátricas en el caso de de trasplante de corazón

Voz 42 32:31 es fundamental los niños muy pequeñitos aunque somos un país extraordinario y nos tenemos que felicitar porque somos muy solidarios si dijeramos en el mundo la donación no tienen suficientes donantes aquellos papá que hayan el problema de haber perdido a su bebé que quieren donar tienen que saber con estas técnicas vamos a conseguir que ningún órgano ser estafado ese vamos a aumentar la probabilidad de ser trasplantado del sesenta al noventa por ciento calculamos que prácticamente ningún niño menor de un año sea explicamos ciertas técnicas además con la colaboración de la Organización Nacional de Trasplantes y los grupos de trasplante cardiaco de todo el país la vamos a entender para qué

Voz 0861 33:12 pues doctor de verdad le damos la enhorabuena a usted y a todo el equipo que han conseguido este hito de de los trasplantes en España que si algo si éramos buenos pues ahora mejoramos y conseguimos algo pionero en nuestro país Constancio Medrano jefe de Área de Corazón infantil Marañón gracias pues con su saludo

Voz 42 33:28 gracias a ustedes por por informar por y por devolver a la sociedad

Voz 43 33:33 que lo que ha hecho ella estiman somos una parte de la sociedad gracias

Voz 0089 36:28 bueno es el Día de Madrid en Fitur y puestos a hablar de turismo pues nosotros hoy en La Ventana de Madrid vamos a reivindicar la sierra madrileña como reclamo turístico

Voz 0861 36:37 con Alfonso Ojea que tal cómo estás buenas tardes buenas tardes Javi bueno quizás muchos no sepan que que nuestra Sierra la Sierra de Guadarrama Alfonso es uno de los destinos más visitados por los turistas cuando nos visitan aquí en la en la región nada menos que dos millones y medio de personas sólo el en el año pasado

Voz 0089 36:53 sí es el Parque Nacional más visitado y eso que tiene una antigüedad de cuatro cinco años no tiene más es el Parque Nacional de todo el territorio español con mayor cantidad de visitas también es cierto que Madrid es un destino turístico privilegiado y que no hay ningún Parque Nacional de los que existen que tenga una capital de Estado a sesenta kilómetros Lancer guitarrista guitarra evidentemente esto es muy positivo pero también tiene sus problemas en cuanto la presión de los visitantes el jueves sobre ese tesoro medioambiental que es la sierra de Guadarrama sin duda muy

Voz 0861 37:27 X Alfonso qué tipo de turismo ofrece el Parque Nacional de Guadarrama evidentemente nieve esquiar en en invierno pero también en verano tiene secreto no tiene unos magníficos senderos montan Bike y luego tiene

Voz 0089 37:39 por supuesto también un recorrido por todos esas localidades de la sierra que tienen castillos Aimar Ruta de los Castillos ambos lados de la cordillera que son realmente impresionantes y que van fijando históricamente como Bono por las distintas los distintos y en razas las distintas etnias que poblaron la meseta Se fueron enfrentando cristianos contra árabes Iván van dejando esos restos que todavía permanecían un ejemplo es la Ruta de los Castillos en este lado de la Comunidad de Madrid pero en el otro lado en el segoviano

Voz 1826 38:10 el domingo tenemos ese Alfonso E

Voz 0861 38:12 de de todas formas en el tiempo en el que estamos ahora sin duda el mayor dieron es sede de la nieve en del esquí hoy es un día espléndido Madrid hecho está siendo ahora mismo este fin de semana que nos espera

Voz 0089 38:22 no pues este fin de semana no espera también en un fin de semana espléndido esto es muy positivo para poder esquiar con unas condiciones de tiempo como las que van a ser con mucho sol alguna nube baja a primera hora pero luego va a haber sólido altas temperaturas es malo porque evidentemente estamos en invierno en damos más nieve que significa más esquí pero sobre todo más agua para nuestros embalses pero las condiciones son óptimas mira por ejemplo el puerto de Navacerrada ofrece poquito cuatro kilómetros pero con espesores que superan el metro La Pinilla muy cercana a Madrid y bueno al otro lado de Somosierra aunque sea Segovia pero sí de las estaciones que eligen los esquiadores madrileños tenemos de veinte centímetros a setenta y cinco doce kilómetros Illa que es porque su situación geográfica así la define como la única estación con todo su territorio en la Comunidad de Madrid que es Valdesquí pues hemos hablado con su director técnico con Agustín Ramírez que nos ha contado cuáles son las condiciones de sus pistas para este fin

Voz 43 39:10 al piano la previsión que tenemos es de la apertura de cien por cien de los remontes

Voz 0861 39:15 con veinte kilómetros de Bono Alfonso pues sin duda un fin de semana para disfrutar de la nieve en fin de semana de sol gracias por estar con nosotros un viernes más para acercarnos un plan para el fin de semana un plan de nieve un plan de conocer la Sierra vamos a ir porque se nos echa encima Alfonso así que te deseamos un buen fin de semana que llevamos una una semana intensa ya a ustedes también les deseamos que tengan un fin de semana en el que pueden disfrutar de la familia de los amigos en fin del sol porque hacer un fin de semana muy agradable en todo Madrid les dejamos volvemos el lunes con más Ventana de Madrid adiós un placer

Voz 54 39:51 Un

Voz 0032 40:21 estáis trabajando Rafa Bernardo buenas tardes buenas tardes si en nuestro próximo programa hablaremos de cerveza cerveza artesana elaborada en Cerezo de Abajo provincia de Segovia una localización buena para hacer este producto buena para los que lo hacen según nos cuenta el maestro cervecero de cerveza noventa varas Pablo Díaz

Voz 56 40:38 queríamos volver a hacer las cosas con las manos y también a tener una vida que influyera en el medio rural por eso es un placer de hacer cerveza allí porque disfrutamos de de buen agua para hacer cerveza al final no nos olvidemos que elabora el agua es el componente fundamental de la cerveza con una naturaleza impresionante que Nos bueno que nos deja tener toda esa tranquilidad y esa paz para para transmitirse la la cerveza darle

Voz 57 41:02 y darle todo el el cariño que se merece Qui atentos los estudios españoles de videojuegos porque la Entidad Pública Empresarial Red punto es está preparando unas ayudas para ellos subdirector de Economía Digital Alejandro toxina nos da los detalles de un programa que destinará en total más de seis millones de euros al sector

Voz 58 41:17 primero que movilice seis millones ciento cincuenta mil euros de los hasta cinco millones eran de ayuda pública por parte de de Red punto es hipódromos ella pues ese tipo de empresas no hubiera un volumen de facturación hasta dos millones de euros y con una antigüedad mínima de seis meses y efectivamente puede las ayudas estamos contabilizando hasta ciento cincuenta mil euros de máximo de su proyecto no

Voz 57 41:39 todo esta noche a las diez menos diez nueve menos diez en Canarias en hora punta

Voz 60 42:04 y ahora como cada viernes hacemos las maletas el mejor de los bien siempre es el próximo

Voz 1826 42:14 sí

Voz 4 42:22 la de los Paco Nadal

Voz 1826 42:29 un Paco Nadal que por cierto ya ha visitado Fitur Paco qué tal buenas tardes sabe muy bien Fitur que es ese gran escaparate del turismo se celebra cada año en pleno auge del sector en esta ocasión un año en el que España ha batido récord de turistas internacionales por encima de los ochenta millones de visitantes sólo superada esa cifra en el mundo por Francia bueno vamos a conocer eh que nos trae esta edición de Fitur edición con India como país socio

Voz 1 43:07 deja de bailar el oeste de Paco Nadal

Voz 1679 43:10 la yo qué sé yo hubiera querido ser lo periodista de viajes sino actriz de Bollywood no no te das tú me en ahí me has tomado muy bien para no

Voz 1826 43:18 edades que has visto en esta feria en cuanto a necesidades tendencias de consumo por dónde van las

Voz 1679 43:24 bueno pues es la feria vuelve a demostrar que el sector turístico anda muy bien las cifras siempre son mejores que el año pasado desea la siempre tema duda de si merece la pena una feria presencial en un mundo conectado por internet en el que puedes mandar cualquier archivo sigue siendo necesario parece que si no se raro

Voz 1826 43:42 sobre las visitas de trece años espera un dieciséis

Voz 1679 43:45 quinientos más de de numerosa en general de visitantes ha tomado cientos treinta mil ciento sesenta y cinco países el tope fue ciento setenta es decir Fitur sigue gozando de muy buena salud bueno es el muestrario el inicio de temporada para todos es enero es el muestrario de de de lo que viene viene muchas cosas viene bueno la confirmación de que el turismo sectorial el turismo segmentado por por sectores y sigue gozando de buena salud y es un negocio muy interesante por ejemplo el de la comunidad LGTB lesbianas gays transexuales y bisexuales que ya hace tiempo que tiene un un una zona de un pabellón especial para ellos este año por ejemplo la constatación de que no sólo van agencias especializadas en este turismo LGTB que es muy importante porque es un turismo de calidad que todo el mundo lo quiere se alto sino que también ya algunos destinos tiene aparte de su pabellón normal en donde les corresponda tienen un pequeño pabellón dentro de la comunidad LGTB cómo era Madrid como era Ibiza cómo era en Argentina hay hay hay muchos vecinos que ya le prestan tanta atención a este mercado que tiene su pequeño está un supo están dentro de este de este colectivo LGTB

Voz 62 44:50 sí por países por presencia de países que que destacarían han dicho que que Siria es larga

Voz 1679 44:56 la sorpresa quizás no pues mira hablando de sorpresa Si hay una sorpresa este año Siria Siria fue un país turístico fabuloso Alepo Damasco Palmira quién la conoció yo no tuve la suerte de ir en su momento oí ya no voy a conocer esa Siria pero claro de sorprende que un país del que nos llega animado en esa aterradoras como una Alepo arrasada tenga un está turismo en la feria de turismo alentando ahí la Alepo yo fui ayer estuve hablando con ellos el genoma es que tampoco está destruida eh como parece y además ya no estamos arreglando no sí es verdad que la vuelta del turismo es la primera señal de normalidad a un país más que la llegada de la Coca Cola porque bueno esta sería una buena noticia para Siria pero yo tengo mis dudas de que todavía se pueda ir a hacer turismo así iría más allá de una cosa muy valiente no muy valiente

Voz 62 45:42 por otra parte una gran presencia de Latinoamérica este año

Voz 1679 45:45 sí siempre es muy importante para Latinoamérica España es su principal país emisor en general es el escaparate de Latinoamérica en Europa y para ello la feria de Fitur es clave hecho por ejemplo Chile había dejado de venir y ha vuelto están todos con grandes pabellones este año se apuesta mucho por la naturaleza en Latinoamérica tiene en patrimonio cultura historia gastronomía pero hay mucha incidencia en naturaleza por ejemplo Argentina en el su logo es Wolf un mundo amigable habla mucho de Tierra de Fuego de Patagonia Chile que se llama su lema es naturaleza abierta con regiones como bueno pues toda la zona de Los Lagos Magallanes toda la Patagonia etcétera Ecuador y sus cuatro mundos también está muy presente ha venido el ministro vienen bastante ministros abrir el ministro de México por ejemplo lo cual te delata no mandan solamente a los directores de oficina de turismo sino que la autoridad del país viene de una idea de la importancia para Iberoamérica que es Fito

Voz 62 46:41 oye antes de que salgamos de Fitur un apunte sólo has visto lo de el hotel del futuro

Voz 1679 46:45 sí claro si cobro es Fitur tiene otra sección muy interesante otro pabellón entero el diez que es nuevas tecnologías Fitur Tech porque a ver no hablamos sólo de destinos hablamos todo y sobre todo también de innovación no Instituto Tecnológico hotelero que un instituto privado que ese es que trata de desarrollar nuevas tecnologías para hoteles ha presentado la habitación del hotel del futuro no sé cuánto lejano ese futuro muy brevemente el llegas es donde no hay nadie es como un cajero automático de registro pues ahí con tu carné de identidad porque la ley exige que cese de que de una fotocopia de tu entidad al lado de un espejo enorme de de tamaño real que no es para ver CNI para ser hedonista sino que te hace un escáner biométrico hice compara con tus redes sociales Linked In Facebook da de localiza ya sabe quién eres de dónde vives que hace situado

Voz 1826 47:29 qué discreto muy discretos sólo podíamos

Voz 1679 47:31 ha atendido del tema de la privacidad no vale situó en ese hotel ya tiene registro estos datos cuando entras a la habitación la habitación está tuneado adaptada a los cuadros no son cuadros son cuadros digitales que se adaptaría Nati por ejemplo si te gusta el rock pues ya está sonando música de rock ahí

Voz 1826 47:47 herencias decir claro llegas al acuerdos

Voz 1679 47:49 de baño y en el cuarto de baño la espejo del cuarto de baño ya está las las la radio que tú quieres escuchar etcétera etcétera

Voz 1826 47:56 está dando no te lo puedes imaginar porque es que hasta las

Voz 1679 47:59 la cama tiene sensores que registran sido Hermes vieron mal para que en la recepción cederlo bueno diez de una manera u otra demasiados datos pero ese es el futuro

Voz 62 48:06 oye volviendo al turismo especializado en nuestra compañera María Manjavacas también ha estado hoja se ha pasado por allí por Fitur se ha acercado a conocer otro espacio el dedicado al turismo accesible

Voz 63 48:16 entre los miles de metros cuadrados de Fitur nos detenemos en el stand de Turismo Accesible que buscaba ayudar a la gente con discapacidad física también ayuda a la gente mayor o a las familias que viaja con niños para los interesados quédense con este nombre predice Plataforma Estatal declarada de utilidad pública que es muy útil para gente que lo tiene complicado con las barreras que también quiere viajar su presidente Francisco Sardón nos cuenta lo que hace

Voz 64 48:42 elaborar planes de formación de destinos turísticos accesibles para las personas que es idéntico

Voz 63 48:50 capacidad toque demandan planes que incluyen de Togo en Ciudad en el campo pues por ejemplo de las vías verdes de España de la rutas enológicas más accesible y de paso también Haynes informa de las comunidades que en este tema lo están haciendo mejor

Voz 64 49:05 por ejemplo la Comunidad de Madrid la Comunidad de Castilla León Andalucía la Comunidad Valenciana eh la ciudad de Barcelona

Voz 63 49:12 eh la cuidad al Santander y al hacerlo mejor atraen más turistas no sólo con discapacidad sino de familias que viajan con mayores que llevan sus sillas de ruedas fundadores o también con bebés

Voz 64 49:25 alguien tenía una familia tenía o Vevey Bono porque no lo contempla vean viajar en los próximos cinco años no ahora eso ya no ocurre no ahora los niños cuando ya los bebés tiene en seis meses los padres quieren viajar con sus hijos pequeños y lógicamente ese preocupante con el restaurante tenga un cambiador para para bebés o que el hotel tenga una rampa aspirinas tengan rampas son los espacios de ocio que van a visitar tengan sean accesibles para poder ir con su carrito o las personas mayores que también tienen problemas de movilidad pues también se preocupante que los itinerarios turísticos que van a visitar pues sea lo más plano los más accesibles posibilidad para que lo puedan hacer de la forma más

Voz 63 50:03 cómoda pues aquí nos quedamos en este cachito de Fitur donde todo son facilidades para que viajen aquellos que no lo tiene fácil

Voz 1826 50:10 muy bien María muchas gracias vamos a acercarnos ahora abrir el consultorio dudas que han llegado a buen viaje arroba Cadena Ser punto com José Luis de Madrid qué tal buenas tardes

Voz 14 50:25 hola qué tal cómo estás

Voz 1826 50:28 José Paco te escucha hay Paco te responde

Voz 14 50:31 muchas gracias pues mira atacó eh nos vamos una amigo yo ahora a finales de marzo Achille males que entonces vamos del orden de quince días y tememos más o menos claro qué queremos visitar e tres sitios concretos que se apostó a la parte Santiago Valparaíso el norte con el desierto de Atacama lo o Isla de Pascua valen todas ahí lo estamos organizamos nuestros recorridos pero luego tenemos duda en porque hemos como tres cuatro días a cada sitio entonces tenemos duda para completar el viaje entre los posibles lugares que sería la zona de Patagonia o toda la zona de Lagos de la zona de Los Lagos además lo he pues toda esa zona no tenemos dudas porque Patagonia nosotros estuvimos haciendo un viaje en el dos mil catorce por Argentina entonces hicimos cruzamos la frontera Easy llegamos a ver Torres del Paine y va a ser un poquito por allí

Voz 1679 51:30 sí pero no sé se eso

Voz 14 51:32 todo es en función de cómo ya estuvimos allí pues no sabemos y volver a repetir Patagonia O sino recomiendas que hagamos

Voz 1826 51:40 es un recorrido por cuanto tiempo voy

Voz 14 51:44 en total unos quince días

Voz 65 51:46 con todo aunque sea con Pascua no si no digo más apretado va a la que parece no hay sea Pascua fabuloso pero bueno

Voz 1679 51:57 el punto de mira yo te diría porque no vais a tener mucho tiempo y ha visto Puerto natales que coger un avión de Santiago cuando volví de Pascua iba bolis hasta Temuco y ahí porque es una zona maravillosa el volcán Villa Rica en Osorno tampoco queda muy lejos y toda esa zona de pub con es la zona de Los Lagos de los grandes bosques es la Patagonia más al sur se ha visto Puerto natales y Torres del Paine lo que daría ese esa región intermedia yo te iba a decir también Puerta Ramón etc pero ya me dices que has estado por ahí Punta Arenas yo creo que queda muy lejos yo me iría si vais a estar dos o tres días qué es lo que os va a quedar con ese recorrido tiempo contener muchas cosas que hacer es un pueblo precioso muy turístico estará ya a final de temporada de verano dejando el otoño allí y hay senderismo calla de rafting paseos a caballo en fin un montón de cosas que yo haría eso mover

Voz 1826 52:47 me por la zona e book con porque tampoco tenéis mucho más tiempo muy bien buen viaje muchas gracias Jose Luis una duda más pregunta Ángela a través de buen viaje arroba Cadena Ser punto com va a pasar tres días en Bilbao y San Sebastián quiere saber tu como los repartiría y sobre todo qué es lo que no debe perderse bajo ningún concepto