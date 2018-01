La Ventana (22/01/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 servicios informativos

Voz 0032 00:10 son las cuatro las tres en Canarias la incertidumbre política en España sobre todo por la situación en Cataluña afecta a las perspectivas de crecimiento de la economía según el FMI España va a crecer este año un dos coma cuatro por ciento esto es una décima menos de lo que estaba previsto Rafa Bernardo

Voz 1762 00:25 sea la actualizar sus perspectivas económicas mundiales en las que toma el pulso a la economía global el Fondo ha decidido bajar una décima su previsión de crecimiento para España para este año por lo que llama los efectos en la confianza en la demanda del aumento de la incertidumbre política así el FMI calcula un crecimiento del dos con cuatro por ciento frente al dos con cinco por ciento que pronosticaban octubre murió del economista jefe del Fondo way

Voz 1762 00:49 eh decía que confían en que se encuentre una forma de superar la incertidumbre en el marco de las leyes españolas para dos mil diecinueve el FMI aumenta su previsión de crecimiento una décima respecto a lo que calculaba hace tres meses la dejan el dos coma uno por ciento explicaban los responsables del fondo que esto responde a que el entorno económico la zona euro está evolucionando favorablemente

en Copenhague acaba determinar el color universitario en el que ha participado Carles Puigdemont que desde hoy ya es candidato oficial a presidir la Generalitat enviado especial de la SER Pablo Tallón

Voz 1673 01:17 el jamón ya es oficialmente candidato para el debate de investidura pero lo cierto es que ha esquivado la pregunta de cuándo va a volver a Cataluña el ex president emplazado en contacto con la prensa que dice se va a celebrar mañana aunque de momento no hay convocatoria oficial y oficiosa Puigdemont ha realizado una conferencia muy crítica con España ha reivindicado que el independentismo tiene que gobernar y ha criticado que el Gobierno del PP hablara con ETA pero se niega a negociar con el guber catalán Puigdemont que plantea como posible solución un referéndum de independencia en toda España y que insiste en que está dispuesto a negociar la pregunta o los porcentajes para que esta consulta sea válida

Voz 0032 01:50 precisamente hoy el juez del Supremo Pablo Llarena ha decidido no pedir su detención a las autoridades danesas no va a firmar la euroorden dice que para no hacerle el juego a sus intereses políticos la detención le permitiría delegar su voto en otro diputado autonómico de cara a esa investidura Ibar dentro de media hora está prevista la comparecencia en el Congreso del director de la DGT Gregorio Serrano que va a explicar su polémica gestión que provocó el caos en la AP seis durante la nevada de la operación retorno de las vacaciones de Navidad y nos vamos a acercar a Cullera en Valencia porque se ha declarado un incendio en la parte alta de la localidad cerca del castillo el fuego ya está estabilizado pero ha obligado a desalojar algunos edificios de la zona Inma Pardo

Voz 0808 02:27 el incendio se ha iniciado en la zona del repleta de Sant Antoni y hasta el lugar se han movilizado dos medios aéreos dos dotaciones del Consorcio de Bomberos de Valencia debido a la proximidad de las llamas han tenido que ser desalojadas seis viviendas en el Instituto de Educación Secundaria Blasco Ibáñez desalojos que se han llevado a cabo sin incidentes las altas temperaturas de hoy en la Comunitat cerca de los veinticinco grados han activado la alerta por incendios forestales de hecho hay otro fuego activo hasta ahora en la población de Salem en el límite de las provincias de Valencia y Alicante cuatro eritreos

Voz 0032 02:58 tres y tres en Canarias

Voz 1915 03:00 es en Madrid la capital tendrá una oficina para atraer inversión extranjera Se trata de una subdirección de Economía que según el delegado de Economía Jorge García Castaño se pondrá en marcha en febrero para captar la atención de empresas situadas en Nueva allí

Voz 0313 03:13 por Londres o Pekín

Voz 3 03:15 va a tener una relación muy estrecha tanto con las empresas madrileñas como con empresas extranjeras que quieran localizarse en Madrid que vamos a intentar atraer nuevas inversiones y también a promover nuestras empresas en el exterior colaborando desde luego y esto sí que es clave con otras administraciones con otros organismos la Audiencia Provincia Provincial

Voz 1915 03:34 dado a seis años de cárcel a una mujer que mató a su maltratador y a la vez pide su indulto el tribunal considera que la acusada cometió el crimen alterada por el miedo que le producía el maltrato al que el hombre la sometía Alfonso Ojea buenas tardes

Voz 1915 04:19 se lo estamos contando este lunes en la SER la Red Española de inmigración de Ayuda al Refugiado va a llevar a la Comunidad a los tribunales por asignar con retraso y sin transparencia el dinero recaudado para las ONG es a través de la casilla de fines sociales de la declaración de la renta la organización considera que se ha vulnerado la ley durante el proceso Daniel Méndez es su presidente les ampliaremos los plazos

Voz 4 04:36 hasta tal punto que tildes puede resolver en provisional no se comunica a ninguna entidad esa resolución directamente se eleva a definitivas lo cual es contrario a derecho suben

Voz 1915 04:48 las temperaturas en toda la Comunidad hasta ahora tenemos catorce grados en el centro de Madrid

buenas tardes bienvenidos a La Ventana he de confesarle es que tenía esperanzas de que esto cambiara que con el nuevo año saliéramos el bucle pero debo reconocer que era una esperanza absolutamente infundada más fruto de ese optimismo irredento que algunos profesamos que no de un análisis racional tenemos lío catalán y español para rato aquí no se mueve nada ni nadie bueno sí Puigdemont ha viajado a Copenhague ir Rajoy a Castellón ha insistido en que la sombra de Franco es alargada y el otro en que a los españoles nos da mejor cuando viajamos en el mismo tren bien es verdad que Rajoy inauguraba el AVE Madrid Castellón llegando con casi veinte minutos de retraso osea que den señal del cielo casualidad incómoda para da igual da igual porque el presidente del Gobierno mantiene su propia velocidad de crucero bajo la máxima ley ley hizo LOREG por eso Irún al Supremo sigue también su propio ritmo puedo permitirse el lujo de ignorar ese viaje a Dinamarca de Puigdemont y mantiene en la cárcel de forma preventiva a varios líderes independentistas en una situación que a ojos de bastante gente dentro y fuera también de Catalunya tiene toda la pinta de de un escarmiento exagerado por no llamarlo directamente escándalo así lo veo yo sí porque esto además le permite a Puigdemont alimentar el discurso del agravio de la persecución de la incomprensión del enemigo español y así seguimos y por qué les cuento hoy todo esto sí más o menos ya lo saben pues por algo muy sencillo porque el hecho de que este asunto nos aburra nos Cabré a cada uno por razones distintas a partes iguales no va a hacer que desaparezca el problema así que a los optimistas antropológicos a los mal llamados equidistantes ya los que no como hurgamos ni con la ilegalidad flagrante con las así los jueces como sustitutos de la política bueno pues tendremos que comernos el optimismo y más cosas pero nos queda el derecho al pataleo ya decir lo que pensamos yo personalmente yo no pienso renunciar a eso bienvenidos a la venta

en La Ventana con Michael Robinson Michael buenas tardes amigo hola qué tal buenas tardes hola muy buenas porque habrá siete Roberto que está malito es baja por lesión Alberto Sánchez es baja por lesión así que sin lesiones siempre Dustin hondo por decisión táctica sino por lesión que lo sepas qué tal estás Michael estoy muy bien vengo dio un buen padre

Voz 9 10:53 de Evry el vaso

Voz 1546 10:55 pues muy bien a sí

Voz 0313 10:58 el Betis le aparte también si era un buen encuentro

Voz 1546 11:00 entró muy interesante en la primer mitad en la segunda mitad pues va a ser desatado Stephen algo muy bonito en una jugada de Messi como dices barrios todo el Benito Villamarín

Voz 1546 11:15 es un gesto de Fair Play realmente muy elegante

Voz 0313 11:19 ojalá ojalá abunden más hoy tenemos una historia que no tiene nada que ver con el fair play y que luego les comentaremos con más detalle en esta primera hora de la ventana que es el episodio de ese árbitro lo negro al que insultaron este fin de semana pues llamándolo eso negro que que qué pena que la la patera no pinchar quedara en el agua en fin un un un desastre más de esos del mundo del fútbol que venimos comentando últimamente pero voy dejando incorporar a la conversación de esta primera parte de programan a Enrique Hernández al director del periódico de Cataluña porque hoy en fin después de muchos días hoy el podido por menos que hacer este fin pequeño comentario sobre el tema de Cataluña y España y demás pero es que hoy resulta que el periódico cierra una página

Voz 10 11:57 muy reciente de de su historia Hay

Voz 11 13:40 en Estados Unidos ha llegado también lo Ministerio del Interior y digamos hacer lo que hacen los medios de comunicación en todo el mundo que os después de un atentado analiza ya los antecedentes cómo obtuvo cada policía como subo coordinación no parece una tarea necesaria saludable por parte de comunicación y y en fiscalizar la actuación de cada de cada instancia al ver que se ha hecho viene qué y qué se puede mejorar de cara al futuro y en esa tarea nosotros teníamos informaciones sobre la existencia de la alerta ha estado procedente de la ciudad desde antes de los atentados y ha suministrado además por la propia Generalitat Portos altísimos de

Voz 0313 14:22 no tenemos Estado

Voz 11 14:25 la mente para contarlo cuando se produjeron los premios desmentidos intentamos en pésimo fue la praxis si eso son cuenten no lo hayamos a los oyentes fue una reacción por parte del entonces mayor los Mossos desafortunadamente en prisiones hala salga pronto haciendo con la reacción de intimidación pública de asumir creído alerta pero negar la procedente de Estados Unidos parece que muy muy extraño que genero como tú encontrabas una campaña de linchamiento a través de las redes poniendo en cuestión la información que por otra parte está documentada la aparición de esos momentos en los papeles que los Mossos intenta que que es un grupo de mossos intentó una incineradora realmente es octubre demuestra primero excesiva los documentos que que hay una copia traducido al catalán en las archivos de la de los Mossos todo aquello por una impostura más destinada a tranquilizar al público soberanista de cada uno de octubre que a la verdad

Voz 0313 15:29 yo esta mañana me he dedicado a repasar algunos de los de los tuits de los mensajes que durante aquellos días se colgaron en las redes no voy tampoco a reproducir autorías porque donde me parece que sea ni siquiera necesario pero se quería preguntarte alguna de las personas en fin de los medios de la política o del territorio que fuere que en aquel momento digamos no creyó vuestra palabra vuestra versión después ha se ha acercado para no se disculparse o algo parecido a una disculpa

Voz 11 16:00 no me es la respuesta es negativa no ni tampoco lo esperaba

Voz 0313 16:04 mejor que la

Voz 11 16:07 en política siguen en Cataluña que hace que ve en Catalunya y no sólo en Cataluña lo han estado es también padece pasado cruza algo parecido redes alimentan esa polarización esa pertenencia identitaria un colectivo que crea que es lo que dicen los suyos y mira lo que es las evidencias que lo protegen tienes discrepan

Voz 0313 17:17 incluso los que simplemente quería recordar a los oyentes el el contexto de aquellos días y el iré a la propia información es decir el motivo de de cabreo iré IRI de reacción en algunos casos sobreactuado corrígeme si me equivoco Henry era porque alguien interpretó creía interpretar que la información del periódico dejaba en mal lugar a los Mossos que cuya actuación posterior a los atentados hoy pues fue aplaudido muchos lugares incluso la la la presencia de ánimo del propio Mas yo Trapero en las comparecencias en fin pillaron a los a los a los responsables con pocos días de tal lo de Cambrils osea que había un aplauso bastante generalizado se interpretó que esa información podía ser algo teledirigido para empeorar la imagen de los Mossos que es una cosa casi paranoica en mi opinión eh perdón es la mía

Voz 11 18:04 no además hay que ponerlo en contexto que faltaba apenas un mes para el RACE

Voz 0313 18:08 sí sí claro claro claro en aquel momento

Voz 11 18:11 la exhibición que hizo el Gobierno de la actuación de los Mossos posterior al atentado es decir el abatimiento de los terroristas el terrorista en El Vendrell no esperaron es esa actuación fue exhibida públicamente por parte

Voz 0313 18:26 sí como tenemos la policía

Voz 11 18:28 donde he estado merecemos tenía un estado por tanto cualquier cosa que si quieren añadan libremente y esa imagen era considerado una agresión a la patria y en ese momento insisto eso es alternativo detenidos de poco servía ni lo dicen los propios Si menospreciar ahí desprestigiar todas las ajenas y yo tengo que subrayar yo creo que que distinguir claramente lo que es la actuación de la jefatura política de un cuerpo policial en este caso los Mossos tiene la actitud absolutamente probó ahí está de la inmensa mayoría de los Mossos d'Esquadra que hacen su tarea

Voz 0313 19:07 claro pero no la ley de acuerdo

Voz 11 19:10 pero estas intrigas tanto no me gustaría que esto sirviera para empañar la imagen de los Mossos

Voz 0313 19:15 para nada para nada no señor plantear que no

Voz 11 19:17 gestión que parte de la Jefatura aumento con mucho

Voz 0313 19:20 los que un puente política yo con lo cual Enric creo que Rain reivindicamos con fuerza el derecho al pataleo como mínimo al que ya hacía referencia antes sinceramente

Voz 11 19:28 sí sí es que todo este país todos está perdiendo y cuesta mucho discernir la verdad de la mentira creo que la tarea puesta en la radio no están los en los diarios intentar arrojar luz a veces arrojando luz hay alguien que se sienta incómodo por temor a las consecuencias

Voz 0313 19:46 Enrique Hernández director del periodo de Cataluña gracias para tomarte La Ventana compañeros dio un abrazo muy grande

Voz 2 19:51 adiós adiós adiós porque lo existe tu Ciboure

Voz 1 22:51 está pasando aquí

Voz 0313 22:53 la Radio Bilbao Jon Rojas arratsalde on buenas tardes arratsalde on Carles mucho bueno y iguales azaroso e pero joder muchos casos con con con menores implicados vayamos con lo de la violencia de asaltos y atracos y demás que es la primera pregunta que surge se puede hablar de bandas o grupos organizados han acumulado los episodios bueno aquí desde luego

Voz 0975 23:11 el la Ertzaintza nos dice claramente que no hay que no hay alguien no hay bandas los dice que no tienen constancia de que haya ninguna banda juvenil de lectiva Euskadi aún así sí que es cierto que la consejera de Seguridad Estefanía Beltrán de Heredia Se le preguntó concretamente por estoy sí que reconoció que algunos de los menores implicados en estos tres casos que tú comentabas sobre todo en los dos primeros porque el tercero el de Otxarkoaga sido muy muy reciente sí que se conocían entre ellos pero no lo achacaban a que formasen parte nos decían de ninguna banda

Voz 1546 23:39 la sino a que esa conexión se limitaba pues a que se conocen

Voz 0975 23:42 que se mueven en los mismos espacios se dedica al mismo tipo de delitos estaban identificados algunos pequeños robos y habían pasado incluso por centros de internamiento de menores e también juntos pero sí que insistían claramente en que no había ánimo

Voz 0313 23:54 la banda juvenil organizada en Euskadi en bueno ese es un dato interesante hoy los vecinos como estanque dicen

Voz 1546 23:59 bueno pues te puedes imaginar no los vecinos por un lado pues pues sí

Voz 0975 24:02 quien teniendo miedo eh nos decían esta misma mañana que sienten miedo porque porque se sienten inseguros pero también es cierto que tres nota que están enfadados eh los vecinos de cava nos decían esta mañana que que venían señalando ya un grupo de menores como los responsables de la inseguridad en el barrio antes de las detenciones que se han producido de esos

Voz 0313 24:19 dos chavales de catorce años

Voz 0975 24:21 pero dicen que hoy ha pese a esas detenciones no se sienten más seguros porque hay más

Voz 2 24:25 estamos como enfada o con la gente está que hay aquí

Voz 19 24:28 hasta que no digan quiénes no puedes hablante de que para que diga la policía pero más o menos había dado muy más o menos como un puñal de ellos

Voz 1915 24:37 ya sabíamos aunque estaban diciendo que no hoy tal pero sabíamos que eran los de siempre

Voz 20 24:41 el barrio está muy revuelto no es lo que era lleva unos años que hay robos por todos los sitios en las viviendas a la gente que va por la calle hay mucha inseguridad

Voz 0975 24:52 bueno ya sé que depende de con quién hables te dicen que tienen miedo que están enfadados desde luego lo que todos piden es más seguridad el alcalde de Bilbao Juan María Aburto Up

Voz 13 25:00 no mucho yo creo que es una ley muy buena ahí la edad que ha circunscrito para poder luego realizar algún tipo de incriminación delictiva creo que es una edad que estaba estanque por decirlo así comedida no va a dejar de existir puntualmente y como casos aislados situaciones que puedan cometer pues chico son chicas con inferioridad o con mucha mayor sea el hecho de rebajar o no esa edad legal no nos va eximir de que en un futuro podamos encontrarnos con la misma dificultad por eso los trabajos de socio educativo los trabajos de prevención todo el trabajo comunitario educación de calle educación familia trabaja cargar con esas familias en dificultad cargar con esos jóvenes que de alguna manera han tenido

Voz 11 25:45 qué obras han tenido dolor entona su crianza

Voz 13 25:48 que no ha habido una aparente calidad referencia lo positiva Costolo ese trabajo es el que nos va a ayudar para que esos indicios si esas estoy nacionalidades pasan a esto

Voz 0313 25:57 muy bien Asier Félix educador social miembro de la Plataforma Educa habló gracias por estar este ratito en La Ventana eh

Voz 11 26:03 muchas gracias por favor

Voz 1915 26:06 acabo de estrenar coches acabo de estrenarse pues que sea feliz es que soy top Clemente feliz

Voz 0313 26:11 el coche nuevo y estrenar fadista pueda haber

Voz 14 26:13 algo mejor y es que consigue directa tienes un todo riesgo aprecia de terceros nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com soy Javier de Glass quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento anti lluvia que hará que las gotas de agua resbalan por el para

Voz 2 26:31 esas gotitas punto eso llama al novecientos

Voz 21 26:35 veinte setenta diez promoción válida hasta el veinticinco de febrero con la reparación sustitución de cualquier Luna condiciones encargadas punto es

Voz 22 26:43 ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar protege lo que más importa con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct tu casa un negocio invisible para los ladrones protege tu hogar con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el rosco llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 23 27:11 el catálogo marciano velas para afinar con la muestra Boreal

Voz 24 27:16 y apetece un viaje a Marte pero que la humanidad

Voz 25 27:20 irá a Marte como dice estar

Voz 24 27:22 tras el espacio es la última frontera

Voz 26 27:25 si llega a Podium podcast Honda marciana Un viaje al planeta rojo de la mano de científicos astronautas y visionarios

Voz 25 27:34 Honda marciana una producción de Podium podcast

Voz 27 27:37 lo como

Voz 0313 31:54 Michael Robinson se puede cantar sin inglés verdad como no como poder se puede

Voz 1546 32:00 está claro que puede estuve hablando de radio no debe español

Voz 33 32:04 a ver si le si es que puede tener este

Voz 0313 32:08 el nivel de inglés tachas Un poco broma pocos hacia la ciudad no se puede tener un nivel de inglés digamos no del todo eficiente para desempeñar un puesto de alta responsabilidad donde se exige un conocimiento Adela no está tan claro y eso está en el fondo de nuestra polémica

Voz 1 32:25 la polémica de Isaías Lafuente

Voz 34 32:32 yo

Voz 2 32:35 pues la política de reciente

Voz 0827 32:37 el magistrado Francisco Pérez de los Cobos uno de los tres candidatos de España para ser juez en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos parece que recibió un cero de la Comisión del Consejo de Europa que evaluaba su perfil según cuenta el portal jurídico confín legal la razón es que pese afirman en su Kurdi Cullum un buen dominio del inglés muy en manejo del francés los dos idiomas oficiales de este Tribunal pidió ser entrevistado en español y es creíble porque a un ex presidente del Tribunal Constitucional como es el caso se le presuponen sus conocimientos jurídicos puede que el candidato tuviese un mal día en la entrevista y no se sintiera seguro hablando en otros idiomas o puede que engordar a su currículum en materia de idiomas que sería una grave mentira porque no se trata de una oposición particular sino que se trata de una candidatura que presenta España suponemos que el candidatos explicará también debería hacerlo el Gobierno que en la convocatoria de esta plaza creó un comité que evaluará si a los currículums entrevistará a los candidatos para comprobar su idoneidad antes de demandar las candidaturas al Consejo de Europa y puede que a este comité se le escapase algún sustancial detalle o puede que hiciera la vista gorda sin importarle después hacer el ridículo

Voz 0313 33:54 mañana saldremos de dudas porque mañana lo tiene que votar la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa

Voz 1546 33:59 pero que alguien quiera optar a ese puesto sabiendo

Voz 0827 34:03 que no domina inglés francés sede

Voz 1546 34:06 embarazoso no Colás bajo en la cual con quién hables

Voz 0827 34:10 sí que es muy embarazoso toda situación es rara así a lo mejor pues lo lo que decimos a lo mejor tuvo sencillamente un mal día o lo mejor dijo que hablaba mejor inglés de lo que después realmente hablaba y no se sentía seguro como para hacerle la entrevista en ese idioma

Voz 0313 34:26 de todas formas por por no centrarnos exclusivamente en el tema del del idioma que sí hubo intento de engaño pues es muy grave por no centrarnos solo en eso el resultado concluyentes que al final de tres candidatos un obtuvo siete punto siete votos otra porque era una mujer tres

Voz 10 34:41 si Pérez de los Cobos cero muy buena no

Voz 0313 34:45 de siete ayer siete uno en Madrid con el Depor estos siete cero no lo sé Ignacio González Vega portavoz de Jueces para la Democracia buenas tardes buenas no no no no sé yo nosotros lo miramos desde fuera no tengo ni idea no pero ostrás alguien que en un examen él no es exactamente un examen es una entrevista no

Voz 35 35:01 sí o sí en este resultado

Voz 0313 35:04 ostrás después es tampoco complicado no que mañana

Voz 35 35:06 pero yo lo que pasa que tengo que decir porque he leído la noticia legal se dice al final de la noticia que fuentes solventes niegan que Pérez de los Cobos no sepa hablar inglés ni francés y que las cosas hayan sucedido como sea

Voz 36 35:20 ya ya ya ya ya ya

Voz 35 35:22 con lo cual bueno en fin partiendo del hecho de que bueno esta noticia no sé cuál es el grado de fiabilidad es verdad que a veces pues ocurren estas cosas no este es un caso que ha saltado a la publicidad pero hay otras cosas que yo conozco aunque no voy a revelar obviamente hombres pero sí que es verdad que a veces además sobre todo en un caso en el que es en el el idioma de trabajo la lengua trabajo es Albacer en inglés en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con lo cual hombre a mí me parece algo en fin sorprendente cuando vinos

Voz 0313 35:54 pero con independencia de del tema de los idiomas que Bono en no ya veremos si fue exactamente así como como se relata es posible que el hicieron a parte de la exposición en inglés un francés y que luego en las preguntas estuviera más cómodo no lo sé pero bueno al final es que el resultado es cero

Voz 35 36:08 claro claro sí dice no no no no hay un diputado de del PDeCAT precisamente en esa comisión podría dar una información más porque ha estado presente sí que resulta llamativo que una persona que además ha presidido el Tribunal Constitucional una alta institución del Estado reciba cero votos si la información se contrasta ahí es como tal como se cuenta en este diario de noticias pues francamente es bochornoso muchos mozo porque además no es que estemos hablando de una vago anecdótico dentro del currículum de una persona sino no precisamente insisto que es la lengua de trabajo en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con lo cual si una persona no tiene el nivel suficiente para poder desarrollar su trabajo pues entonces francamente no sé

Voz 0827 36:54 no es que la otra opción es que no fuera por los idiomas

Voz 0313 36:57 lo por la creación por sus conocimientos

Voz 0827 37:00 cuál es su jurídicos y casi casi no sé si sería peor no pero parece poco poquito raro no que que este hombre que ha el Tribunal Constitucional que es catedrático hombre no tenga conocimiento suficientes como para defender su candidatura a un tribunal como este no

Voz 35 37:16 desde luego sí que es verdad que cero votos ya es por sí significativo en el mejor de los casos es porque no tiene el nivel lingüístico suficiente adecuado porque evidentemente hay que presumir que una persona que ha presidido el Tribunal Constitucional y que además es catedrático de Derecho en una universidad sin sino diera esos conocimientos jurídicos creo que me parece inconcebible

Voz 0313 37:40 sí de hecho de hecho el lo sabía reincorporado en estos dos años a la cátedra porque estaba preparando esto durante estos dos años supuesto supuestamente no me imagino que estuvo preparando esto pero final el derecho debió salir mal

Voz 1546 37:53 sí es quizás que para para ser piloto entonces GISA fue relaje inglés no si es que es la parte que más que más me gusta es cuando estoy volando no cuando opine el piloto te habla Ittihad tú lo has instrucciones e inglés es que es maravilloso porque bueno entiendo nada bien yo creo que tiene un inglés para hablar en el bar Manolo no o yo qué sé entre Helios y tal pero para para los pasajeros pero es muy gracioso eh

Voz 0313 38:21 fueron las fíjese Ignacio yo estaba pensando una cosa mientras hablábamos cómo son las cosas no sé en otros pero al menos en este país

Voz 10 38:30 que teníamos todos y dije

Voz 0313 38:34 pido que este cargo vamos porque es el candidato del Gobierno no es ningún secreto eso no claro los otros dos candidatos hombre y mujer ya nos hemos olvidado de ellos Yunus saca siete puntos otra tres no absolvió

Voz 0827 38:46 tenemos se llaman José Martín y Pérez de Nanclares el siete y María de los eh

Voz 0313 38:51 el que habrán estado estudiando de tal no pero estamos sólo poniendo el foco en esto como si ya estuviera predeterminado que el cargo era para él no su única

Voz 35 39:01 ese el el cargo era para él hay un dato más fundamental la asociación Jueces para Democracia en su momento interpuso un recurso contencioso administrativo contra un Gobierno que fija una edad

Voz 0313 39:16 así es verdad que precisamente

Voz 35 39:18 lo veía a otra expresidente del tema

Voz 36 39:21 María Casas seis duramente

Voz 35 39:23 entonces así la asociación Jueces para interpuso recurso y lo ganó ante el Tribunal Supremo colocarse le facilitaba también la posibilidad de que esta señora pudiera concurrir aunque finalmente no fue seleccionada pero ya quiere partida fuera excluida en clara discriminación pues hombre de hecho bueno el Tribunal Supremo conoció la razón eso ha acreditaba más que el candidato del Gobierno era este señor con lo cual en fin si era el favorito y aún así creo que todavía el Gobierno podrá forzar el hecho de que sea éste el que finalmente resulte nociva

Voz 0313 39:59 bueno mañana saldremos de dudas pero sería con un cero que me bastante escandaloso pero mañana mañana los vamos a averiguar Ignacio González Vega gracias para asomarse a la ventana

Voz 35 40:08 gracias a vosotros

Voz 0313 40:10 a pasar cosas más raras se han visto

Voz 1546 40:13 SIVE el amor propio del señor en cuestión es que debe de enunciada o que es obvio que señor sabrá de la jurista etcétera etcétera

Voz 0827 40:26 de ahí que también debe saber idiomas se en el en el currículum hablaba de un nivel de inglés francés muy bueno

Voz 1546 40:35 les ha recibido muchos

Voz 0827 40:37 el idioma inglés del medio nivel eso es algo que refiero a eso es a lo que me refiero que a lo mejor en algunos de estos idiomas ha hinchado el currículo y cuando llegó allí a la hora de responder a preguntas en inglés pues a lo mejor no sería seguro para para hacerlo y es cuando quedó en evidencia que efectivamente ese currículum estaba todo esto que decimos yo creo que es él mismo el que tendría que explicar la situación yo creo que el Gobierno también porque en el fondo son candidaturas que presenta el Gobierno de España para que un español ocupe este cargo

Voz 33 41:10 pero el siete del siete de madres cero

Voz 1546 41:14 claro imagínate el el trabajo no entonces los que le den el trabajo tendrá que ser muy elocuentes la hora de explicar por qué cuando le había evaluado con un cero sin embargo se ha hecho con el cargo es que no me gustaría estar en lugar de los persona que yo creo que no pasará pero bueno

Voz 0313 41:34 mañana saldremos de mañana salimos dudas pregunto

Voz 18 43:24 hoy me voy a Artur Boy del de la si ya hay buena vibración en la noche de los campeón en el mundo no hay nadie lacra talón ladrones se quedan en casa para verlo anda ya la banda edad OMS tiempo va dirigido al bacalas la lata de la nevera en Bilbao la antena

Voz 0313 44:07 bueno con el fútbol apenas bola no o no no exactamente depende la semana pasada hace unos días después de la eliminatoria de Copa del Rey de los partidos de ida entre el Espanyol y el Barça concretamente hablábamos aquí con un experto de lo que de lo que se insulta en las redes sociales durante los partidos no citábamos el caso de de Piqué y todo lo que les decía Anita bueno en las redes sociales ayer ayer en el partido entre el Riba de de Valle del Nalón categoría Regional Preferente un árbitro que Wall de dos asistentes escucharon cosas como ésta negro de mierda que puta pena que no se pinchó la patera debió joder la vista el salitre de la patera negro de mierda debe pitar tan mal por la mierda de raza puto negro

Voz 5 44:50 la persona que Waldo

Voz 0313 44:52 buenas tardes buenas tardes buenas tardes bienvenido qué tal cómo andamos de ánimos

Voz 12 44:59 dentro de la extensa mis compañeros si bien ahora mismo

Voz 0313 45:04 cuántos años arbitrando ya

Voz 12 45:07 Diez años es mire sí

Voz 0313 45:10 alguna vez habías vivido una situación tan tan desagradable hoy tan chusca como la de ayer

Voz 12 45:18 como la de ayer no he visto no me recuerdos no no recuerdo cómo allá lo de ayer es lo más

Voz 0313 45:25 pero ayer era era era mucha gente que te gritaba esto era alguna persona concreta que se la podía fácilmente identificar cuéntanos un poquito cómo cómo discurrió no

Voz 12 45:36 eran un grupo de aficionados por sus cánticos Si ánimos el equipo local justos de trascendió asistente número dos

Voz 41 45:47 sí luego

Voz 12 45:50 una persona detrás de mi asistente número uno que estaba todo todo el momento siguiendo sus últimos movilidad es adelante atrás que le dedicaba todos los insultos que que hemos puesto en el acta

Voz 0313 46:07 claro porque uno o uno de los de los jueces de línea es una es mujer lo digo para que los oyentes lo sepan qué cargos se llevó la peor parte de los insultos también verdad Sonia

Voz 12 46:16 sí sí mi asistente número uno es una mujer

Voz 0313 46:22 oye que tú no puedes un árbitro no puede parar el partido cuando cuando se hayan cosas de estas pregunto eh

Voz 12 46:30 te y en el campos de FIFA en grandes ahí hay normas pero por ejemplo en nuestro categoría nosotros silbemos Kepa integridad física nuestra eh que es peligrosa podemos suspenderlo pero estábamos vigilando ser casi puede pasar más allá de frutos y cánticos iba a poder hacerlo pero estuvo todo el momento verbales con con voces y tantos por eso preferimos seguir adelante para acabar el encuentro

Voz 0313 47:06 hoy el delegado de campo en casos así no puede hacer algo o no se debe enviar un aviso a través de la megafonía o echar a los que te están diciendo estas cosas que insultan no sé

Voz 12 47:17 podría haberlo hecho por ejemplo yo en en en el descanso cuando estábamos en base al vestuario en pies empecé a es decirle sobre el comportamientos donde el banquillo para que es el mejorara ir Si dependiendo la respuesta de él quería enseñarle más sobre el estado de público pero cuando vimos que el delegado no era receptivo para la corregirlo lo que dice es no seguirle contando luego para poder actuar yo de manera que permite a las reglas de juego poner medidas disciplinarias en el en el banquillo así fue vamos

Voz 1546 48:02 bueno comentó que para el partido en caso de que ponía en peligro la integridad física muestra no escuchan no todo esto podría haber puesto en peligro la entrega física de los que están gritando por las ganas que habrá tenido usted para para para propinarle su gesto no

Voz 12 48:21 ya el arbitraje no os enseño cómo aguantar bajo presión y cómo está seguro diez años de arbitraje no es poco a veces no pintamos para los de mucha intensidad más público lo que nosotros hacemos es para que no es que no nos vaya de las manos el partido que tenemos que dedicar un juego entonces le damos poca importancia cuando no cuando no lo impide en el transcurso del terreno juego todo el partido pero sí si si si vemos que son dos o tres individuos únicos que están dando los jugador eso es lo que sea tal que ha parado a decirle a al delegado porque éste va crear otro conflicto más porque los jugadores unos a no sabemos cómo puedan comportar o no responder no pero nosotros podemos controlar nuestros en este caso en mi caso como como se que quería acabar el partido de de de manera que pueda yo que sin sin sin sin ser por protagonismo entonces así fuimos nosotros aguantamos Si no

Voz 2 49:38 pusimos nuestra parte para poder acabar el parto

Voz 0827 49:41 este tipo de situaciones este tipo de actitudes se producen solamente en la grada o también se producen en el campo de juego es decir hay jugadores que alguna vez te han insultado

Voz 12 49:53 a jugadores pueden que que que me insulten eso no nosotros tomamos sinceridad disciplinar es un par de veces igual

Voz 41 50:03 jugadores un empalador Si

Voz 12 50:06 hay menos habituales dicho esto y había expulsado sin más y no no cojo

Voz 2 50:12 claro que las reglas del juego

Voz 12 50:14 estoy estoy un castigo disciplinaria de ir a aplicar eso y nada pero al cuando es público tenemos que valorar más más cosas porque dejamos muchos kilómetros para arbitrar los equipos que juegan también varios kilómetros cuando no cuando cuando valoramos que corre peligro hacia la personal entonces no no vamos a tolerar no

Voz 1546 50:39 flors que ha acostumbrado frenar los jóvenes árbitros técnica desde hace unos años donde encima los árbitros a apagan luces los jóvenes avestruz y luego tintas de insultos un público quizá es entorno abrazando derive no que que

Voz 0313 51:02 póngase una bajado del campo

Voz 1546 51:05 está predispuesto se irá en este caso a racial por cierto esto no te pase en la vida cotidiana no cuando estás

Voz 2 51:14 en la calle que alguien te insulte a forma racial

Voz 12 51:21 no no esto no en Asturias nunca me pasa quitando fútbol ir normalmente ellos no no no me acuerdo ni con qué corte Hugo

Voz 2 51:33 es la cierto es que no me acuerdo

Voz 12 51:37 es alguien quiere recordar a manera muy noventa minutos es mucho pasa de cuestiones no me acordaba

Voz 2 51:47 no

Voz 12 51:48 es es que no es habitual pues eso nos llamo mucho la atención ayer mi compañera arbitral asistente número uno lo que aguantó es mucho on

Voz 0313 52:01 es que lo los los jugadores ayer te te ayudaron o no

Voz 12 52:06 no los jugadores quiere pues querían gana estaba estaba ahí con ellos Si aguantando los público oí intentado controlar para que no nos vaya de las manos mezclando una cosa con otra esta vez no entonces Si nada los jugadores dentro de local acabe colaboraron para que para que siga

Voz 0313 52:31 el partido y grado y que que no los locales son los visitantes

Voz 2 52:37 perdón quién gana no dar los Carlos sopla

Voz 0827 52:42 lo que desde luego estás demostrando que tienes la piel curtida después de diez años de de arbitraje pero en algún día como este que viviste y se te quitan las ganas llegas a casa dice su y no sé si merecerá la pena el palizón el kilometraje lo poco que me pagan por encima estar ahí noventa minutos escuchando sandeces

Voz 12 53:01 no he dio el arbitraje y mira qué voy a decir es que para mí una de las cosas que me hace más feliz es el arbitraje y compañerismo ir juntos ir a pitar juntos luego al final de año al final de temporada que estamos siempre haciéndonos no entonces el trabajo que acertamos intentamos hacer estar lo máximo que podamos y todo eso me anima porque mis mejores familiares son

Voz 2 53:28 yo no los compañeros

Voz 12 53:30 ah por las buenas por las malas siempre cerca entonces a mi puedas coacción lo que hace es por mis compañeros Pollini que siga ahí que que llena que Mena muérete arbitraje más inmueble es verdad

Voz 0313 53:45 hasta que gol de un abrazo muy grande amigo y ánimo eh

Voz 2 53:48 vale gracias y hasta pronto

