La Ventana (22/01/2018 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 0032 00:10 son las cinco las cuatro en Canarias el director de la DGT está dando explicaciones en el Congreso por su polémica gestión durante la nevada de la operación retorno de Navidad que provocó el caos recordarán sobre todo en la carretera AP seis Cámara Baja Mariola al herido

Voz 0259 00:24 en un tono mucho más humilde nada que ver con su criticado tuit ex director general de Tráfico ha iniciado su intervención pidiendo de nuevo disculpas a los miles de atrapados en la AP seis lo escuchamos

Voz 2 00:34 hubo varias circunstancia hubo errores hubo fallo y hubo problema que no eh no funcionaron todo lo correcto que se debería de haber hecho y por lo tanto reiterar en el inicio de mi comparecencia la disculpa eso ciudadano que pasaron desesperación frío frustración rabia bueno todo lo que sabemos qué qué pasa cuando uno se ve envuelto en una situación de esa naturaleza de noche con niño pequeño que les voy a hacer

Voz 0259 01:03 dos semanas después del caos y de la crisis reconoce errores Gregorio Serrano pero vuelve a decir que todo lo que ocurre dentro de la AP seis es responsabilidad de la concesionaria García

Voz 0032 01:11 Mariola el gobernador del Banco de España Luis María Linde limita el impacto que la situación en Cataluña pueda tener en el crecimiento económico en España pese a que las previsiones del FMI hablen de un crecimiento menor del previsto Linde confía en que la normalización dice de la situación política revierta estas cifras

Voz 3 01:26 pues esos meses alcanza una normalización entendiendo por normalización una situación en la que los agentes políticos actúa de tu en un auténtico respeto a nuestro marco legal creo que hay que subrayar el objetivo de auténtico yo conduciría muy probablemente aún mejor escenario de crecimiento que el que hemos considerado las proyecciones tiene impactos finalmente otra moda

Voz 0032 01:49 Linde que también urge al Gobierno a tomar medidas sobre el sistema de pensiones ante el reto demográfico dice que sufre España el presidente palestino Mahmud Abbas ha pedido este lunes desde Bruselas que la Unión Europea reconozca un estado palestino independiente algo que la unión de momento no se plantea pese a la ayuda que la representante de Exteriores Federica Mogherini vuelve a ofrecer a la Autoridad Palestina destinada a la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palés

Voz 4 02:13 finos en este complicado momento quiero reiterar a los palestinos nuestro compromiso financiero la Unión Europea esos miembros son de largo el principal apoyo económico a los palestinos y es apoyo va a seguir incluyendo la honra que hace un trabajo de incalculable valor con los refugiados de Palestina dentro y fuera de su país asegurando que tienen acceso a cosas básicas como salud y educación a la espera de que su situación Sergio

Voz 5 02:37 deportes Toni López buenas tardes qué tal buenas tardes Kepa Arrizabalaga seguirán al Athletic de Bilbao al guardameta que ha estado los últimos meses negociando con el Real Madrid finalmente renueva con el conjunto vasco hasta junio de dos mil veinticinco de lesiones dos semanas de baja Vermaelen en el Barça hizo en Madrid y además hoy termina la jornada veinte de Liga Santander con el Eibar Málaga desde las nueve

Voz 0032 02:54 a cinco y tres cuatro y tres en Canarias

Voz 1915 03:00 el Partido Popular lleva al Ayuntamiento de la capital a los tribunales por presunta prevaricación y malversación en la compra de Madame presente

Voz 0470 03:06 a una denuncia contra la delegada de Movilidad Inés Savané

Voz 1915 03:09 es el gerente de la EMT en los populares consideran que servicio no valía los diez millones y medio de euros pagados y que la alcaldesa Manuela Carmena debe dar explicaciones en el pleno su portavoz José Luis Martínez Almeida

Voz 6 03:19 la responsabilidad penal obviamente nosotros dijimos contra Sabanés pero la responsabilidad política última dado que la transferencia de diez coma cinco millones de euros Se acuerda por la Junta de Gobierno le corresponda quién preside la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid que es Manuela Carmena por eso nosotros le pedimos que sea la alcaldesa en persona la que explique los pormenores de esta operación

Voz 1915 03:40 en el ayuntamiento por su parte niega irregularidades y asegura que el precio del servicio se fijó tras una tasación y los municipios del sur de la comunidad por los que pasa la Línea C3 de Cercanías tendrán que esperar hasta marzo para que Fomento presente un plan de mejora esta mañana el Secretario General de Infraestructuras del Ministerio se ha reunido

Voz 1704 03:56 los alcaldes de las localidades afectadas

Voz 1915 03:58 era más concreción sobre las medidas a poner en marcha Chus Alonso que la alcaldesa de Ciempozuelos Serafín el dos de Valdés

Voz 7 04:04 bueno que se plasman ese plan y suficientes para para resolver estos problemas y sino pues toman estas medidas

Voz 8 04:09 momento pues habrá que esperar al mes de marzo una serie de

Voz 9 04:12 promesas a analizar

Voz 0470 04:14 estudiar pero todavía sin con

Voz 10 04:16 concretar la Comunidad pondrá en marcha un plan con

Voz 1915 04:19 era el sobrepeso infantil a partir del curso que viene repartirá folletos en las consultas de Pediatría con recomendaciones de alimentación para los sanitarios y los padres en la región un veintisiete por ciento de los niños de seis años de edad sufren sobrepeso u obesidad Enrique Ruiz Scott Escuderos consejero de Sanidad

Voz 11 04:34 es importante crear la cultura de la alimentación sana en las familias desde que que los niños nacen ahí sobre todo que vuelvo a insistir que es muy importante que los niños tomen conciencia de lo que es la alimentación sana

Voz 0032 04:47 en cuanto al tiempo cielos despejados en toda la Comunidad las temperaturas han subido esta mañana hora tenemos trece grados en el centro de la capital de momento es todo la información sigue en La Ventana y en Cadena Ser punto com

Voz 0470 05:18 que estamos en La Ventana no como cada lunes la primera obligación antes de empezar todo por agrarios pasar lista de incremento ustedes se preguntarán por qué muy fácil porque el fin de semana hace estragos se eche ya Betis llegas aquí fue bonito está fundido tampoco

Voz 14 05:32 es el fin de semana claro

Voz 0470 05:34 es bien alarmar Especialistas secundarios lo que no añadan especialistas

Voz 0230 05:41 no se han movido en relaciones

Voz 0470 05:44 el mismo micro de El Mundo Today también está Pedro Aznar estoy pero no sé dónde estoy hoy tenemos una entrevista fantástica como se todo por la radio pero eso será más tarde ahora casi que empecemos ya no venga bueno después de unos cuantos anuncios

Voz 0470 08:55 de lunes a jueves nuevo My Lol un fabricante de medicamentos homeopáticos se queja de que sus ventas han caído tras los ataques a la homeopatía como alguien que ataca a la homeopatía

Voz 1704 09:05 si quiero decir

Voz 1 09:42 el preguntas a la clara así que hubo que de aquí digamos bando claro es si parece un razonamiento muy amiga

Voz 24 10:13 la Jairo curar o que está pasando con esto

Voz 25 10:19 otra joyas

Voz 0230 10:25 gran Bravo gran venga Toni estamos a punto de batir el récord de España de surrealismo en las noticias no es un récord que esté bajó hoy tenemos varios ejemplos sí parafraseando a Pedro Aznar comenzamos con el número inaugurado el AVE a Castellón con el presidente del Gobierno y el presidente de la Generalitat valenciana en el primer viaje es el primer viaje sea parado por una avería retraso de veinte minutos noticia

Voz 15 10:50 mientras tanto Mariano Rajoy viaja a Castellón en el viaje inaugural del AVE a esa ciudad un viaje que ha comenzado con una avería que ha obligado a detener el tren al borde del mismo van a Talens buenas tardes

Voz 13 11:00 eh

Voz 0230 11:03 además como hoy era un viaje no comercial y por la misma ruta pasan los trenes de mercancías el ave tenía que dejar pasar al tren de mercancías y entonces el tren de gran velocidad separado IU dentro del tren de gran velocidad detenido lo está Rajoy preparando su discurso es un poquito surrealista vamos por el número dos si lo del bitcoins parecía difícil de entender más difíciles lo de Puigdemont y el juez están las Puigdemont está en Bruselas huido de la justicia española anuncia que va a ir a Dinamarca el fiscal español y advierte cuidado si vas a Dinamarca te vamos a detener que es algo que se les dice a los niños cuando juegas al escondite

Voz 15 11:38 cuidado que voy pero no es tan habitual con

Voz 0230 11:41 los huidos de la justicia Puche Dinamarca el fiscal pide que le detengan y el juez dice que no le tiene porque lo que quiere es que Vendetta engaña y si estos parece interesante y surrealista atención a la noticia número tres Pepa Bueno la explicaba esta mañana la habéis comentado también en La Ventana al ex presidente del Tribunal Constitucional Francisco Paco Pérez de los Cobos candidato impulsado por el Gobierno para el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo saca cero votos en el examen porque no sabía hablar inglés y francés y en su currículum había puesto que hablaba muy bien francés Yves bien inglés Pepa Bueno comenzaba la noticia es mala señal Pepa Bueno comenzaba la noticia diciendo esto es verdad

Voz 26 12:26 esto ha pasado de verdad Pérez de los Cobos ex presidente del Tribunal que

Voz 27 12:31 a constitucional candidato favorito del Gobierno para el puesto de magistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos recibió cero votos cero votos de los diez en juego cuando acudió a la comisión de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa a examinarse para el puesto empezaron a preguntar

Voz 26 12:46 en inglés pidió que le hablaran en castellano y en inglés y en francés inglés bien francés había dicho en la solicitud del examen que manejaba los doce

Voz 13 12:57 igual

Voz 0230 13:01 es precisamente en estos días al izado momento televisivo en el que Penélope Cruz en tono de comedia en un programa de comedia intenta enseñar español a una famosa cómica estadounidense Ellen De Generes que es la presentadora del programa le estaba enseñando español Il enseña decir me tienes hasta el moño escuchamos a Penélope Cruz como invita a Solomon

Voz 28 13:24 en sé y me tienes hasta el moño Quick mil en Haret juicio

Voz 0230 13:37 bueno los primeros intentos lo vamos a escuchar ahora no son buenos e la estadounidense acaba diciendo me tienes hasta el hoyo ante el escándalo de Penélope

Voz 18 13:46 no tienes hasta el moño

Voz 0230 13:58 pero finalmente locos

Voz 18 13:59 sigue me eché Annals hasta

Voz 0230 14:03 niños que nos estáis escuchando siempre lo decimos los idiomas muy importantes

Voz 14 14:10 y muy importantes las suyas vamos venga a las personas tenemos nuestras pequeñas contradicciones como denuncia CAS de piña carpe diem tatuada en el brazo

Voz 18 14:22 con el fin de semana tumbado en el sofá cuando uno confía en sí mismo y en sus capacidades es practicamente imparable como tuitero profeta baruc

Voz 0230 14:30 a la vez espero que haya estudiado para el examen de

Voz 18 14:33 no lo dudes profe haber Háblame del tercer Ray ese fue el que llevó mirra no

Voz 14 14:42 va a ser verdad que en esta sociedad cada vez somos más egocéntricos un ejemplo nos lo da solo para Twitter

Voz 18 14:48 doctor qué piensa que me gustaría hubiera Costa Rica y cambiarme el apellido digo de mi enfermedad tres cojones le importa la verdad

Voz 14 14:56 y la realidad de esa gran enemiga de la imaginación el tuit desde Bello

Voz 18 15:00 loco cuaderno dedica a Fritzl estelar cinco dos tres cero cuatro punto cero nos disponemos a entrar en territorio Clinton Pepe si me pisas el fregado te mato son hostiles

Voz 14 15:11 mil dicen que la venganza es un plato que se sirve frío pues en este caso lo frío añadirle sólo el tuit desde raro Benson Señora

Voz 18 15:19 mis vecinos no me dejan dormir con sus gemidos sexuales he decidido contractar contraatacar pasando súper fuerte las hojas del libro que está leyendo

Voz 29 15:29 su

Voz 13 15:33 mí después de las twiterías

Voz 1 15:36 hasta aquí llegan los titulares del Mundo Today

Voz 1981 15:39 la Fiscalía pide a Carles Puigdemont en Amazon llegará en veinticuatro horas el Ministerio público no ha aclarado si se ha pedido envuelto para regalo el gallo de manera Navarro visita la cadenas

Voz 0470 15:51 de Operación Triunfo quita bicho le han gritado

Voz 1704 15:53 los concursantes

Voz 1981 15:55 la iglesia presenta su nuevo monje capuchino Maki ató bien seis tamaños pequeño mediano Llesta

Voz 1704 16:01 a gordo

Voz 1981 16:03 las nuevas evidencias arqueológicas sugieren que Jesucristo se llamaba Manu

Voz 1704 16:08 el cuerpo de Manu no quedaba bien y por eso sigues con alternativa

Voz 1981 16:13 un viudo siente la presión de su entorno que esperaba que se muriera de penas en su mujer ella se hubiera muerto de pena de ser al revés dicen las fallecidas Mariano Rajoy inaugura el primer retraso del AVE de dos mil dieciocho España ya es el líder europeo en retazos de larga distancia retiran una Barbie que había empezado a envejecer la han sustituido por una muñeca de veinte años con miles de seguidores en Instagram los españoles en bloque confiesan que el pin de sus tarjetas

Voz 0470 16:42 el uno dos tres cuatro espera así que lo

Voz 1981 16:45 credos dejen de hacer el paripé mirando a otro lado cuando se marca el número en el Datafolha Johnson and Johnson inunda con agua su fábrica de champú para aprovechar el jabón que quedaba al fondo

Voz 1704 16:55 una apisonadora estrujar la fábrica de colgante para sacar más pastas de apoyada en el fondo del almacén

Voz 1981 17:01 el calendario benéfico de un equipo de informáticos recauda tres céntimos

Voz 1704 17:06 si no hubieran posado aislados podrían haber recaudado algo más según los analistas vamos a pasar lista con Pedro Aznar como todos los lunes va bueno todo el mundo hablando este fin de semana en Reino Unido del cambio de look del príncipe Guillermo nosotros aquí no porque no estamos en Reino Unido como no tiene otras cosas de la Gerarda Se ve que el pelo del Príncipe llevaba años haciendo un Brexit y por fin ha decidido tirar de sentido común Israel Marcelo y asumir la realidad así que hoy os traigo cinco síntomas inequívocos de que la alopecia ha llegado a tu vida en tiempo de todo por la radio cuenta de cinco al uno capitaneados por el plazo eh eh Francino y empezamos por el número si tu sobrino está jugando con un helicóptero de Playmobil lo quiere aterrizar en tu coronilla mala señal vamos con el número si tú táctica estética capilar puede ser estropeada por un niño soplando fuerte las velas de su que cumple mala señal vamos con el número tres cuando estás en la ducha en lugar de Echarte champú tú solo llamas a tu pareja dices tú pasas el pronto yo el paño malas vamos con el número sí cuando acabas de peinar te tu peine te saluda así mala señal el número uno de los cinco síntomas inequívocos de que la alopecia has llegado a tu vida es que al entrar en una peluquería abres la puerta dices huy perdón

Voz 30 18:47 un sí

Voz 0230 19:10 hace unos días pudimos escuchar a dirigentes de Podemos quejarse de la dificultad de introducir en la conversación política española algún tema distinto al de la política catalana también sólo hemos escuchado a Pedro Sánchez y a los dirigentes socialistas

Voz 31 19:23 parece que cuando se asoman los telediarios los medios de comunicación de prensa escrita que el debate el debate político en España es si puede un presidente en este caso de la Generalitat de Cataluña ser elegido por vía telemática no hay mucha gente que dice bueno y cuando van a hablar de lo mío cuando van a hablar de la sanidad cuando van hablar los políticos y las políticas de la educación de de las pensiones de del buen empleo de cómo luchar contra la precaria laboral

Voz 0230 19:47 bueno esta queja de la Izquierda o este lamento ya lo explicaba Donald Draper protagonista de Mad Men Donald Draper decía Si vas perdiendo la discusión cambia de conversación y esto puede estar a punto de suceder en España porque el Partido Popular también ha descubierto que la interesa cambiar de conversación porque la conversación catalana beneficia a ciudadanos escuchamos a Pablo Casado este mediodía del Partido Popular pide una política que conecte con la gente ya habla de pacto educativo

Voz 18 20:12 qué Colette con todos los españoles una política que no sólo sea instrumental por ejemplo pedir un pacto educativo Mariano

Voz 0230 20:20 hoy propone un acuerdo de financiación con el PSOE atentos porque comienza un intento de pinza a Ciudadanos el PP busca acuerdos con el PSOE dice Rajoy que tiene toda la voluntad que se puede tener es una frase que en principio suena des ganada tengo toda la voluntad que se puede tener pero cuál es toda la voluntad que se puede tenerlo dice que toda que podría ser una marca de coches Seat que es toda o bien que es toda su galleta pero no es la voluntad que se puede tener Illa máxima que se puede tener es toda para para intentar resolver el tema

Voz 1 20:51 en financiación autonómica P

Voz 0230 20:53 pero pero que la voluntad ha venido un poco de golpe porque este asunto lleva pendiente desde el año dos mil catorce estamos a dos mil dieciocho que le vamos a hacer el ABS retrasa veinte minutos la financiación cuatro años no importa hay algo imprescindible

Voz 32 21:05 sí absolutamente imprescindible el que haya una

Voz 0230 21:08 Verdú entre el Partido Popular y el Partido Socialista porque son los que gobiernan las autonomías

Voz 15 21:13 de Rajoy ciudadanos no gobierna nada va a gobernar nada porque yo voy a seguir Albert Rivera le digo invierno pero esto no se dice ni lo piensas siquiera

Voz 0230 21:24 porque no son cosas que se diga ni se piense el caso es que al Partido Popular si le interesa cambiar de conversación llamada de Mariano Rajoy al combate combate electoral lógicamente combate electoral pero Mariano Rajoy utiliza las vamos a escuchar palabras de arenga militar de guerra de guerrillas y digo

Voz 33 21:41 dependemos de vosotros de nosotros la batalla será barrio a barrio casa a casa y a todas las horas del día

Voz 0230 21:51 días de la semana pues esto poco o pesado además barrio a barrio casa a casa venimos a convencerle de que Ciudadanos no es decir

Voz 18 22:01 a Nietzsche Anas hasta dos metros

Voz 0230 22:05 tarde conversación es dificilísimo porque la verdad es que lo de Puigdemont es divertido

Voz 1981 22:10 a esta hora puede que el expresident esté ya en Copenhague

Voz 15 22:13 puede que no un rato después

Voz 26 22:16 buenos días sea ha desvelado la incógnita Carles Puigdemont hace cola en el aeropuerto o Charleroi a una ola de Bruselas para volar

Voz 18 22:23 a Dinamarca y al cabo de un rato Carlas

Voz 26 22:26 ha aterrizado hace unos minutos en Copenhague en Dinamarca donde hoy va a dar una conferencia en la Universidad

Voz 0470 22:32 no esto es imbatible es que además el fiscal

Voz 15 22:34 al que ya había advertido que activaría la euro orden que hace por la activa la Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que active la euro orden que permita la detención de en Dinamarca donde se encuentra ya para participar en un acto de la Universidad de Copenhague pero cuidado porque ahí está el juez del Supremo pero fuentes

Voz 1981 22:50 jurídicas consultadas por la SER no tienen nada claro que el Supremo lo pida la última palabra como sabes la tiene el juez

Voz 0230 22:56 ya el juez del Supremo ha dicho que no le detiene porque si le detienen lo mismo acaba siendo presidente de la Generalitat así lo razona es algo que se parece bastante una razón política Un juez dice que no detiene a un huido de la justicia porque si es detenido podría delegar su voto Isère presiden y siguiendo este razonamiento que pasa Si Puigdemont vuelve a España si le detienen ex presidente sino lo detienen es presidente

Voz 4 23:18 este hecho debería maltrato si escapar

Voz 0230 23:22 las Puche Mon anda ahí dando su conferencia en Dinamarca

Voz 18 23:29 y entonces qué

Voz 15 23:32 mientras tanto otra conversación que no es muy muy muy muy positiva para el Partido Popular pues es la del Bigotes

Voz 0230 23:43 Vigo cantó en el juzgado sobre la corrupción del Partido Popular de la Comunidad Valenciana ahora Rafael Correa que es colega digamos ofrecido al juez una confesión general como cuando vas al restaurante puedes pedir menú del día o menú degustación El Bigotes ha cantado menú del día y Rafael Correa ofrece menú degustación El Bigotes cuenta cómo iban los contratos en el PP en la Comunidad Valenciana cacahuetes palos monos

Voz 34 24:09 porque delante de Anne decían está aquí Alvarito presidente que está jodido que no tiene a Curro que tal que cual bueno darle otro acto del partido que vamos a hacer el viernes ya está otro cacahuete al mono

Voz 0230 24:21 qué le daban cacahuetes como un mono pero había días peores

Voz 34 24:26 me daban eh la cese las las heces osea me daban caca de vaca o sea en lo que me daban a mí

Voz 0230 24:33 esto se lo explicas a un nórdico y sufre pero en las ventanillas de la Administración vas a contratar ya hay dos ventanillas la que pone cacahuete la que pone heces caca de la vaca los contratistas van apurados no tu que quieres caca de la vaca cacahuete de todos cacahuetes y encima te ponen pruebas más difíciles que los espera

Voz 34 24:54 vientos El hormiguero un mitin que hizo Rajoy unos recuerdo bien qué fue lo que hice aparte de tener que salir corriendo a comprar chubasqueros porque cayó la grande y conseguí conseguir haga usted una idea unos dieciséis mil chubasqueros recogió en algo menos de media

Voz 0230 25:11 ahí es este tío si os pensáis que la mitad del delincuente es todo Gica Hagi no la gente ve mira ese arroba os ha hecho rico ya ha sacado el dinero es verdad la vida del delincuente tiene aspectos positivos pero también tiene una parte atroz una parte oscura difícil la parte que conoces el día que llegas a un mitin se anuncia una tormenta repentina y alguien te dice rápido necesitamos dieciséis mil chubasquero ahora se entiende que no tiene ese conseguirlos personalmente porque luego no es tan fácil transportar dieciséis mil chubasqueros tienes que conseguir que mil personas de traigan dieciséis chubasqueros

Voz 18 25:48 cada una mensaje de Whats App a todos tus contactos atención necesito chubasqueros para un mitín dice hacer gala tormenta

Voz 0230 25:56 Rajoy ya ha comenzado el mitin amiga ya ha comenzado yo y al final si te llegan los chubasqueros has cumplido tu misión pero qué difícil amigos dedicarse a la corrupción cuántos días acabas pensando

Voz 18 26:13 efectivamente

Voz 1704 26:34 me publicó un estudio de la Asociación Española de Pediatría que dice que la inmensa mayoría de los niños y niñas de nuestro país desayunan entre mal muy mal y un kebab en los los titulares de este estudio son alarmantes esto esto es es serio en broma se habla de que un porcentaje muy elevado de los infantes no saben ni siquiera lo que son algunas frutas pero reconoce hasta veinticinco marcas distintas de galleta básicamente en la conversación sería esta hijo te gusta la fresa sí pero en chicle este sería el rollo va básicamente lo que viene sucediendo es que ponemos a los niños hasta arriba de azúcar el azúcar es droga dura los culto no lo notamos porque siempre vamos pero de azúcar pero los niños azucarados son incontrolables mira Froilán así que deberíamos cuidar a nuestros pequeños no lo hacemos sin ir más lejos esta mañana mi hija por una cuestión logística hay de prisas ha desayunado un cofre así que ahora mismo en el colegio Un beso debe haber una Gogol ibicenca hace tres años vale

Voz 13 27:27 cualquier desayuno de un niño podría darle fruta o algo

Voz 1704 27:30 sano pero las donetes Bujalance

Voz 19 27:33 el niño gasta arriba

Voz 13 27:35 el ya en pie

Voz 35 27:40 ahí va Mira no paran de Greenpeace se ha

Voz 13 27:50 con azúcar se ponen hasta el himno pagará una droga legal con con azúcar el niño se hizo muy amigo

Voz 1981 28:04 al menos la mitad de esa criatura que esta mañana desayunamos imbatida su cabeza da vueltas

Voz 1704 28:11 nos corre como diez anos a Pérez

Voz 13 28:14 cocina cocinar que se apriete un buen haya agua acá la mía sí SITE

Voz 1981 28:30 su nombre pero los sellos de ofertas a media horita antes a Mario hippies los oprimidos alguna

Voz 1704 28:35 ya pero atención general la vida Reyero el azúcar que nace más repetirlos

Voz 13 28:40 con un provocarse en Astana

Voz 36 28:44 a Alcina pueden ayudar es una droga Le Gall

Voz 13 28:49 con comodidad provocar el niño sepa ni Amiri Chimo Bayo

Voz 36 28:55 pan te pone barman para nada gramos integra

Voz 13 29:04 para que el niño si quiere dar antes tenga que vomita pues ha ido no para en arroba obvia también yo solo

Voz 12 29:35 donde

Voz 1284 29:39 aquí estoy con aplausos hasta la media

Voz 22 29:47 sí mucho

Voz 18 29:57 qué bonito que bonito mira

Voz 15 33:10 tenemos preguntas cuál es esa respuesta política que usted pretende completo

Voz 1981 33:14 esos nervios es de papeles o que el Burrell está dispuesto a hacer política además de ese inmovilizó y aunque no siempre nos lo pongan fácil quién te ejercer de puente

Voz 23 33:26 seguiremos buscando respuestas sí o no

Voz 1 33:29 de lunes a viernes de seis de la mañana a doce y veinte hoy para ir con Pepa Bueno y Toni Garrido

Voz 12 33:34 sigue la actualidad sigue la vida sigue la radio síguenos también en Hoy por Hoy punto Cadena SER sigue La Ser

Voz 0470 34:00 cinco y treinta y cuatro cuatro y cree que hay cuatro en Canarias aquí seguimos en La Ventana en Todo por la radio enseguida saludamos a nuestro invitado entrevista como todos los lunes pero antes especialista secundar para vengarse iba mal

Voz 14 34:16 hoy los oyentes vamos a hablar de montaña de alpinismo aquí de una actividad que prácticamente es una religión podríamos decir es una forma de vida entonces queremos que nos llamen personas que que viva en la montaña uno María especial que amen la montaña no queda o bien que la amén de tenemos a una persona que no llevaba teléfono Chema Adolfo

Voz 8 34:37 el montañero montaña estamos si pasa me estás tú preguntando a mí si yo vamos a la montaña más que a mi vida entonces sí lo quiere saber si por favor sí pero basta de estos sitios a verlo yo envidia el club de Mis padres en la falda del Montblanc sí Chamonix sí que bonito eso dicen que no hay mayor pena que se dice de Granada pero bueno aquí tenemos a Chamonix vale de acuerdo a un videoclub en Chamonix si ahora mismo en Reinosa tras nadie desde hace tres años que alquilaron Jungla de cristal ya no han devuelto sabes porqué no me muevo yo de aquí de Chamonix lo sabes tú ponemos esa montaña para mí es mi vida insisto aquí quienes te desastres de negocio porque desde el mostrador puede ver Mi Montblanc

Voz 14 35:28 tú Montblanc que bonito es que uno no se cansa de ver una maravilla si verdad

Voz 8 35:31 sea que me voy a cansar mira como dice la canción El Montblanc a un Kolo Toure

Voz 43 35:37 el plan sigue teniendo su

Voz 8 35:39 en Sevilla pero alega que hijos sentimos no soy se lo ha pedido

Voz 14 35:46 vale de acuerdo Adolfo Gili muchísimas gracias vamos ahora tenemos otra oyente al teléfono

Voz 44 35:51 hola hola hola qué tal además la multa

Voz 14 35:56 mañana se mira te voy a decir mira yo no me llamo

Voz 8 35:58 Serrat Mi madre Montserrat mi hija se llama Montserrat y mi nieta por mis muertos que se va a llamar Montserrat

Voz 14 36:05 ajá ya hay que ver con eso no

Voz 8 36:07 manojo de Montserrat la montaña Barcelona fíjate si me gusta a mí la montaña de Montserrat vale cerrar vale Montserrat

Voz 14 36:16 que Montserrat vino como hemos hecho otras veces te voy a pedir que deje al teléfono cuidadosamente y poco a poco vale gracias cariño venga un abrazo vamos con otro oyente menos inquietante otro amante de la montaña Pío o qué tal

Voz 8 36:28 por eso pido que miren pero hay que hay que respetarla

Voz 14 36:33 que respeta las siga

Voz 8 36:35 qué tal si mucho que lo más importante ser honesto contigo

Voz 14 36:39 ya cómo se puede ser un honesto con una montaña

Voz 8 36:41 pero se puede escalar porque tu habilidad política a la plazos aplazo plazos escalar una montaña plaza ese plazo lo diga yo mismo mi suegra hacer cima en el Moncayo

Voz 0470 36:54 ah por x motivo sí vale pero fracasó

Voz 8 36:57 estoy gordo Te vas mucho y me das kosovar

Voz 14 37:00 en cualidades

Voz 8 37:01 activo digamos no para de una montaña mira me firmado yo ve una sexo en Córdoba cuotas cada mes sólo diez meteoritos una bandera al siguiente me hago otro día

Voz 14 37:18 estas son para casa no ya pero a diez metros cuantos plazos son de Moncayo doscientos treinta meses y ya pues una cosa te voy a decir pío me parece muy razonable de la verdad sino puedes hacerlo de golpe al una manera si bastante sensata que se adapte a sus necesidades pero no renuncian a ello

Voz 0470 37:37 a las pero aún así Pío no se diecinueve años

Voz 14 37:40 eso es

Voz 8 37:42 qué motivó la aquí motivos que son los mejores Pío

Voz 44 37:45 qué has hecho pájaro

Voz 18 37:49 es latino había muchos más pero todo son pequeños ejemplos de gente que

Voz 14 37:53 amargamente ante esta panda de gente rara

Voz 0470 37:55 nuestro invitado de hoy es el primer español y sexto del mundo en completar los catorce ochomiles es más en dos mil nueve decidió poner en marcha un proyecto que nadie más osado plantearse que repetir todos los ochomiles por segunda vez proyecto dos por catorce por ocho mil quioscos de letras pero sólo operaciones sale doscientos veinticuatro mil Se ha jugado la vida varias veces ha sufrido la amputación de todos los dedos de los pies ha tenido disgustos ha perdido ocho amigos sin poder hacer nada por remediarlo más que salvar su propia vida la montañosa así también proporciona enormes alegrías y no sé que más decir del a lo mejor a través de la música como siempre que conocemos un poquito mejor vamos a pedirle ayuda organizada

Voz 45 38:39 Juanito Oiarzabal a qué me dedico a subir montañas vete cuando toda una vida

Voz 1636 38:53 esta canción habla de un pájaros que quiere estar en libertad que no quiere que le corten las alas me imagino que como nuestro invitado canción con la que se identifica

Voz 46 39:03 la mucho lo bueno que ha tenido Juanito a lo largo de todos estos años ejerció la buena adaptación la buena aclimatación a la altura Mi cuerpo mi organismo siempre se ha gastado que siempre se ha aclimatado pues yo diría que es mejor que muchas personas y hay con estaba

Voz 13 39:18 está siempre jugaba ustedes abanicos y sin duda

Voz 1636 39:28 es Vizcaya es su gente sus paisajes una tierra que Juanito la lleva en las entrañas ya lo dice él nacido en Vitoria en el primer piso en la calle Nueva fuera nací en una mesa de mármol entonces también podríamos haber nacido en el hospital pero yo nací en casa sé que estoy de victoria pero viene

Voz 41 39:50 y no sólo soy de allí encima hago apología del

Voz 1636 39:53 la ciudad soy un gran enamorado de mi ciudad es un abrazo musical a los romper techos a los correcaminos como su gran amigo Martín Fiz nosotros llevamos

Voz 13 40:16 los como quince diecisiete años juntos siguiendo todos los años a Palma de Mallorca a Palmanova tenemos ya un amigo common rail verán leamos todos los años y ahí antes hace no tanto pero antes yo iba a correr bastante antes

Voz 1636 40:35 como héroes de la Antártida de Mecano le lleva a recordar lo que fue la conquista de la Antártida nada el uno tranquilo lo vamos vaya al campo a última es también de Mecano es la canción del Dalai Lama que le une a la cultura habrá llegado a encontrarse en un en las montañas más altas del mundo

Voz 1284 41:12 esta tarde en La Ventana en todo por la radio Juanito Oyarzabal buenas tardes hola muy buenas tardes qué tal

Voz 10 41:21 bueno pues aquí ahora disfrutando de este maravilloso tiempo que tenemos aquí en Gasteiz que no es nada bueno como se preveía

Voz 0470 41:27 lo de lo del proyecto dos catorce ocho mira ahora mismo está parar cuanto te faltan cuatro no creo

Voz 10 41:33 sí faltan cuatro montañas de ocho mil metros para repetirlo los catorce y tengo que decir que precisamente esta primavera que viene pues la idea que tengo los de retomar de nuevo el proyecto porque tenemos que recordar que ahora en primavera va a hacer dos años que tuve una embolia de pulmón Dhaulagiri precisamente junto con Alberto Zerain que como sabéis perdió la vida el pasado mes de junio julio en en Pakistán en las retoma no del Nanga Parbat bueno pues este proyecto que tenía junto con él junto con Alberto pues creo que esperar oí ya digo que ahora la idea yo tengo dos bolsas retó

Voz 0470 42:15 de hoy de los cuatro que están Laura Gil de los cuatro que te falta no para repetirse

Voz 10 42:19 sí sí al dado ahí

Voz 0470 42:21 ese es el que no es complejo y no sé si las palabras miedo respeto

Voz 10 42:26 bueno miedo no respeto cero hay otras montañas más complicado es que ya se ha ascendido a que cuenta que que dentro de los catorce ochomiles yo he repetido diez subido el cancha dos veces el alma Caldwell en fin los más altos dentro de unos de los catorce ocho miles no es sin embargo me quedan me restan cuatro que en teoría son más asequibles excepto el Dhaulagiri que ya le he metido mano en varias ocasiones después de haber subido anteriormente hasta montaña en el año noventa y cinco noventa y siete y que bueno pues se me resiste como está ocurriendo precisamente también con Carlos Soria no resulten

Voz 0470 43:04 si no oye decía Messner el montañero italiano que las montañas no no cambian con nuestra ascensión que somos nosotros los que cambiamos en que te cambia a la montaña o las montañas Juanito ha cambiado todo

Voz 10 43:16 a ver de niño comencé a subir montañas

Voz 0470 43:19 pero muy niño Mourinho claro con

Voz 10 43:21 bueno con la mano de de me gusta de mi padre sobre empezamos a su bienestar Monte que están hermosas el maravilloso es que tenemos aquí en Euskalherria hay con catorce años ejemplo comentar si conocí descubrí el mundo vertical convence a escalar en roca que precisamente a mí eso me conoce por los ochomiles pero yo lo que he hecho toda una vida ha sido excavada en roca sigo haciéndolo en otra medida ahora debido a la amputación de los diez dedos de los pies en la forma hacer escalada en roca pues ya no es como antes pero si llegó toda una vida

Voz 0470 43:55 el negocio alguna alguna vez sinceramente alguna vez ahí arriba muy arriba muy arriba te has preguntado

Voz 18 44:01 pero qué hago yo aquí bueno en alguna

Voz 10 44:04 canción quizás no pero lo cierto como decía un gran amigo mío que perdió la vida en también una montaña y Apodaca desde el mismo procesalmente se llama Miquel por Micra por alta que era mi mi mejor amigo pues aquel siempre comentaba que lo bueno que tenía Juanito que después de de pasarlo mal en un monte de determinada en seguida se le olvidaba no ir seguida estaba haciendo nuevos planes para acudir de nuevo pues a una montaña diferente y es cierto no todo aquello se nos olvida oí lo que queremos logos de bueno disfrutar y hacer lo que nos gusta oí bueno lo que siempre me ha apetecido aquellos subimos montañas y bueno me especiales de alguna forma en los ocho miles como tú vienes comentaba ahora mismo bueno tengo veintiséis ocho mil metros tumbarlo le quedan cuatro va a dar la vuelta hay probablemente soy capaz lo tengo jodido hay que decirlo alto la segunda vuelta los catorce pues que tendrá que pasar mucho tiempo para que algún otro iluminado por flojo

Voz 47 45:07 porque hacer

Voz 0470 45:10 procuran los de Juanito en el ratito que llevamos conversando que son apenas unos minutos ya me has citado dos veces dos casos de amigos que se han quedado por el camino en la en la montaña al final esto no es una cosa de matemáticas pero al final de la montaña te Dámaso te quita

Voz 15 45:23 más que que no te quita

Voz 10 45:25 cuando acudimos cuando vamos el cuando practicamos deporte pues se sabemos a lo a lo que nos atenemos a lo que nos enfrentábamos somos conscientes de que cada vez que acudimos a una montaña determinada pues que puedes quedar no pero yo creo que los alpinista los montañeros la la gente que nos dedicamos a esta disciplina dentro de lo que es otra montaña pues somos de otra pasta no hay bueno salimos de casa ya con el convencimiento de saber de que uno puede llegar a quedar sin más yo creo que lo tomamos ya una cierta naturalidad no hemos visto muchos hemos casos de compañeros de amigos nueve personas que hicieron tan amigos porque desgraciadamente el quedado hallarlo

Voz 0470 46:08 y eso cómo se sobrelleva como se gestiona Juanito en antes entra en la entrevista estamos aquí con un par de compañeros comentando la jugada nos gusta mucho a los tres a los que estamos aquí en Madrid en Barcelona sino que también no

Voz 0230 46:19 me gusta la montaña pero hemos conocido otros que

Voz 0470 46:21 claro es que no sea mucho y no nos dan no nos da miedo cómo gestiona sexo

Voz 10 46:28 bueno supongo que como todos los deportes como todas las disciplinas no un usted prepara desde pequeño ante el ser nombrada vamos a Martín Fiz no Jong-il sí sería un ofrece un referente importantísimo que tengo presente no de de cómo comenzó el de la capacidad de sufrimiento tallado a tener de como sigue porque si quedarse como bajando todavía la maratón cuarenta y siete años quiero decirte que al final de lo que usted trata es de acuerdo de una disciplina de seguir podría realizar montañas Louis

Voz 0470 47:04 bueno yo creo que los torero pero hoy Pedro Martín un día podrá tener una pájara ahí en lugar de ese tiempo vas a hacer diez minutos más So podrá tener un tirón oyó que se o darse de bruces contra una pero eso es otra cosa

Voz 10 47:18 hemos hablado ya lo hemos comentado también muchas veces hacemos un símil entre el ciclismo y el Atleti propias montaña no son disciplina tremendamente duros fíjate la capacidad que tienen que tener alguien ciclista profesional pues para para con amante no Eva no es cuando estás subiendo un puerto de Deloitte por decir algo en el Tour porque he alguno cuando la protección cuando no puede baja INI recoger el coche escoba le lleva al hotel no en nuestro caso como te bajas a ocho mil metros te puedo asegurar que estás jodido es la única diferencia

Voz 0470 47:54 ya el coche escoba también te recoge hoy por cierto bien es el del Kilimanjaro hace un par de meses ha subido en bici no

Voz 10 48:02 bueno es que el año pasado subido dentro es ocasiones estamos buscando una ruta alternativa para poder he hacer una ascensión lo más clara posible para llegar a la cumbre que tan solos pues sí claro ahora mismo entre un treinta a treinta y cinco por ciento por la ruta que tenemos el permiso ir bueno hay ahora es recientemente en en octubre volví de nuevo pues por haber otra ruta de bajada porque por lo menos podemos realizar la bajada del tirón casi cuatro metros mil setecientos meto

Voz 47 48:33 el desnivel desde la

Voz 10 48:36 bueno prácticamente derogará cumbre pues estaba portada entrando es bueno pues saqueando ahora mismo pues se dentro de ese tipo de rutas aparte de eso pues estoy ahora con grupos también porque biomédico en pleno a la monté profesionalmente hay bueno pues ahora voy a llevar precisamente el día veintitrés de febrero Homero llevaron grupo andando en este caso por la ruta más Sammy pues al dilema

Voz 0470 48:59 está muy bien Hoyo Juanito déjame preguntarte por sherpas que es un que es una figura que los que no no no estamos metidos de lleno en el en el en el alpinismo siempre hemos mirado con una mezcla de de de devoción de respeto porque no sé si se podría escribir otra historia del alpinismo desde su punto de vista el de los sherpas

Voz 10 49:16 a los sherpas para las expediciones comerciales y los tiempos que corren porque todos han comercializado las montañas de ocho mil metros por son piezas importantísimas no si hablamos siempre de del Everest una montaña pues desgraciadamente muy perseguida por los alpinistas pues encontramos a una montaña totalmente vulnerable no una montonera que hay muchísimos ciertas que te abren la huella que te colocan acuerda te suben el oxígeno que sube el oxígeno que bueno la la como digo es una pieza tremendamente importante el que mala ahora de querer llegar a la cumbre porque ellos querían ayudar yo ellos que van a colocar la cuerda llegas que van a arropar en todo momento ya digo que los pasos a lo largo de la historia del mismo pues siempre han sido importantísimos no uno para unos más para otros no tanto para otros eh nada o menos porque teme Ascensión destila el primero que no necesitas sherpas de altura no

Voz 0470 50:16 esta tarde estamos aquí en La Ventana ante todo por la radio con Juanito Oyarzábal y entramos ya en el tiempo dedicado la rueda de prensa donde ya pregunta todo quisque así que empezamos con por ejemplo Toni

Voz 0230 50:27 hola qué tal mira yo que preguntar sobre eso sobre la ascensión en bicicleta porque yo que no supo o no frecuentó mucha montaña pero a veces algo hecho con mucho Antón con todo esfuerzo y echando el hígado de llevo hasta una FIMA me encuentro a alguien que está subiendo en bicicleta lo cual me paliza de manera notable cuál es la diferencia de esfuerzo de de o de sensación de subir en bicicleta

Voz 10 50:51 bueno primero quiero decir que subirá a la cumbre el Kilimanjaro pues se pone en el punto de vista aunque lo estoy ofertando yo estoy trabajando con con con una agencia pues no es nada estético y efectivamente no le hace a uno mucha gracia cuando estar bajando de la cumbre del Kilimanjaro te encuentras a alguien con una bicicleta dicho esto

Voz 1284 51:10 la muy pues bueno lo cierto es que

Voz 10 51:14 Lehman Jaro no tiene mucho se mostramos para reciclar y he comentado que tan sólo del treinta y cinco por ciento se puede reciclar nueve y bueno pues uno de no es del todo es que dedicó oí bueno bonito porque es hacer algo diferente distinto llegar a la cumbre de una montaña como es el Quili que tiene cinco mil ochocientos noventa y cinco metros bueno y sobre todo la satisfacción no saturación de llegar a la cumbre con esa bicicleta empujando la

Voz 0470 51:40 bueno en muchas casas ayudados por esos

Voz 10 51:42 otros cero en este caso nativos de allá de de de Tanzania eh pero luego lo bonito es realizar una bajada en bicicleta desde practicamente la cumbre pues hasta la puerta de entrada son pues varios kilómetros y sobretodo son tres mil quinientos metros de desnivel de auténtica

Voz 1284 52:02 salgo algo

Voz 18 52:03 como amigo diferente pero pero cierto

Voz 10 52:08 que yo estoy activista yo no el ciclista no íbamos a un reto que me propusieron Iker sencillamente está ahí hay pues para los anales míos propios sí un poco más porque tampoco aporta nada sencillamente una aventura diferente

Voz 0470 52:21 no os olvido el descenso yo me apuntaría eh fíjate yo también Subirana tanto no esperamos ofrece un germen de aquí viene aclimatado porque

Voz 10 52:31 claro que sí clara esas latitudes a estas alturas pues hombre reciclar a uno le puede estar armón

Voz 0470 52:39 más preguntas Íñigo

Voz 48 52:41 hola Juanito o la claro cuánto cuánto tiempo es capaz de aguantar sin

Voz 0230 52:44 mira la montaña hasta que

Voz 48 52:45 empiezas a sentir la necesidad urgente de de

Voz 0230 52:48 tener que volver un mes dos meses una hora

Voz 10 52:51 mira ayer mismo ahí a mí me bueno ayer mismo me hicieron un homenaje aquí en la fiesta de la trufa e hicieron homenaje hoy precisamente estuvimos hablando del tema no dio habitualmente muy bueno habitualmente estoy en la montaña habitualmente pero cuando vengo de una expedición lo que me apetece y lo que más me gusta es al día siguiente el firme a a escalar es lo que más me apetece no entonces bueno pues sexo con Un bueno es una una actividad continua de de de estar siempre en contacto con con la montaña hay dependiendo la temporada ahora toca esquí de montaña toca algo de escalada en hielo luego tocaba bueno tocar rocódromo porque la ronca ahora en la calle en esta fría el cuando empieza a venir ahora la primavera pues empezaremos con la roca hay empezaremos a hacer otra cosa

Voz 18 53:40 vale pues a punto cero horas

Voz 13 53:43 al margen menor luego al mal

Voz 10 53:45 camina uno no vas preguntas

Voz 1704 53:48 hola Juanito yo tengo dos plantas muy cortas y vives en una casa o en un piso vive en una casa en una casa batió a preguntas y cogía el ascensor lo que sería tan

Voz 10 53:56 no hay precisamente tengo que tener una casa grande porque los equipos son materiales luz solamente los míos propios no

Voz 1704 54:05 luego las no tiene escaleras escaleras u eso