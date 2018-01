La Ventana (22/01/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1 00:00 servicios informativos

son las seis las cinco en Canarias los partidos de la oposición en Cataluña piden al president del Parlament que rectifique su decisión de proponer a Carles Puigdemont para ser investido como president de la Generalitat Ciudadanos y PSC descartan de pleno una eventual investidura a distancia de Puig de Money los socialistas incluso han mostrado hoy dispuestos a ir al Constitucional voces de Inés Arrimadas llevar lleva a Granada

Voz 2 00:31 dos el señor Ramón no puede ofrecer otra cosa a los catalanes que no sea un show mediático no puede ofrecer un proyecto para todos los catalanes ni va a volver a ser el presidente de Cataluña

Voz 3 00:42 nosotros esperamos que la reconsideración sea escuchadas en los tenga en cuenta rectifique en el caso que el presidente del Parlament no rectifique Se pueden vulnerar nuestros derechos como como diputados el él hablaba de los derechos de los ciento treinta y cinco también los diecisiete socialistas por lo tanto iremos en amparo al Constitucional porque entendemos que sabrá violado también nuestros derechos

Voz 0032 01:02 por orden de la Fiscalía acaban de ingresar en un centro de menores de Guipúzcoa los dos chavales implicados en el doble crimen de dos ancianos en el barrio de Otxarkoaga de Bilbao Arantza alegría arratsalde on

Voz 4 01:11 arratsalde on a Zumárraga así en Guipúzcoa la Fiscalía de Menores tras tomar hoy declaración a los dos chavales que presuntamente mataron a golpes y cuchilladas a dos octogenarios para robarles ha enviado a los dos ambos de catorce años a un centro de menores ubicados y en Zumárraga los menores fueron detenidos ayer por la Ertzaintza en Balmaseda y en Bilbao por su presunta implicación canción en la muerte del matrimonio de ochenta y siete años ocurrida el jueves en su domicilio del bilbaíno barrio de Otxarkoaga los cuerpos de los dos ancianos presentaban signos de gran violencia en los dos menores tienen antecedentes por robos con violencia e intimidación la detención de estos dos adolescentes se suma a la lista de otros cuatro menores implicados en sucesos de especial gravedad ocurridos el último mes en Vizcaya

Voz 0032 01:54 la polémica en Zamora por el manifiesto machista que una peña no oficial ha difundido en las redes sociales de cara a las fiestas regionales en el texto dicen entre otras cosas que no van a aceptar un no por respuesta al mantener relaciones sexuales con mujeres Valladolid Lara Vegas

Voz 0733 02:07 las fiestas de San Pedro en Zamora serán en junio pero este sábado una peña no oficial publicaba en su perfil de Twitter una carta donde se podía leer y que no aceptarán un no por respuesta sobre la posibilidad de mantener relaciones sexuales con mujeres hoy la concejala de Juventud del Ayuntamiento de Zamora Soraya Merino condenaba lo sucedido así

Voz 5 02:26 lo primero se está Ayuntamiento condena tu tormento

Voz 0564 02:29 este tipo de manifestaciones vejatorias

Voz 5 02:32 hacia la mujer y el Ayuntamiento de Zamora

Voz 0733 02:34 allí ha anunciado también que pondrá en conocimiento de la Fiscalía de Menores esta carta y la Peña ya la ha retirado de su perfil

Voz 0032 02:40 deportes Toni López esta noche termina la jornada

Voz 6 02:42 de de Liga Santander con el Eibar Málaga desde las uno de la noche será el debut de José González en el banquillo visitante y otra noticia primer división de esta mañana renueva Kepa con el Athletic de Bilbao firma hasta junio de dos mil veinticinco una cláusula de ochenta millones de euros

Voz 0032 02:55 gracias Tony sí sí tres cinco y tres en Canarias el Madrid nuevo caso de agresión machista esta vez en el distrito de Latina de la capital la policía detuvo ayer a un hombre de ochenta y siete años por apuñalar a su mujer de ochenta

Voz 0089 03:09 si uno ampliamos con Alfonso Ojea el agresor marido de la víctima de ochenta y siete años de edad mantuvo una discusión con su esposa que terminó a golpes a palos incluso porque la mujer sufrió en su cabeza el impacto del bastón que precisa el hombre para caminar el golpe fue tan fuerte que el callado se partió provocándole a la víctima una brecha al ver la sangre la mujer de ochenta y uno años intentó salir de casa y el marido presuntamente le clavó entonces un cuchillo en el costado ha sido un vecino el que defendió la mujer tras oír los gritos frente a su marido le desarmó y le contuvo en el domicilio hasta la llegada de la Policía Municipal la víctima se recupera en el Hospital Clínico su estado no es grave

Voz 0032 03:46 la plantilla del servicio telefónico del uno uno dos mantiene su huelga indefinida los trabajadores acaban de rechazar en una asamblea a las propuestas que les ha presentado la comunidad tras la reunión que han mantenido esta mañana con los responsables del servicio Omar Muñoz es portavoz del comité de empresa

Voz 7 03:59 poco recogiendo aquello que tenemos los acuerdos nuestra singularidad que bueno la llega recogen la hemos presentado a los trabajadores que la han rechazado de manera bueno hay lo los sientes en la Asamblea

Voz 0032 04:13 aquí se cumplen ya más de cinco horas de reunión de la Mesa de la Asamblea que tiene que decidir si acepta la petición de la oposición para que Cristina Cifuentes comparezca por segunda vez en la comisión de corrupción explique por qué ocultó durante cinco meses buena parte de la documentación del Canal de Isabel Segunda relacionada con la operación Lezo escuchamos a Lorena Ruíz Huerta de Podemos y a César Zafra de Ciudadanos

Voz 8 04:32 es perfectamente legal porque la presidenta no viene a declarar como dice el señor Osorio por haberse retrasado en la entrega de unos documentos viene porque ha mentido y ha tratado de obstaculizar los trabajos de la comisión negándose a entregar una documentación a la que está obligada porque así lo establece el reglamento de la Asamblea de Madrid

Voz 9 04:50 creo que es un hecho muy grave que unos papeles que llevamos pidiendo desde la Comisión muchos meses e tenemos doce grados en el centro de Madrid

de momento es todo la información sigue en La Ventana y en Cadena Ser punto com

Voz 10 05:05 peina S

pues los muebles que tú elegiste este el mensaje del felpudo fuiste tú el que lo seleccionó sin embargo como decidiste tu seguro de hogar te lo has planteado la mejor decisión siempre es Limia directa cambia te tendrás el seguro de hogar con todo y además el mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com

cuando vas a rebajas buscando una chaquetilla Vero pilla así chaquetón de esos que antes costaba Dunga lana te sientes ciborgs si quiere sentirte vivos piden un préstamo y te lo transferidos en quince minutos los primeros trescientos euros sin intereses ni comisiones entrar libros punto es o llama novecientos ochenta y uno veintidós sesenta y dos

odio veinticinco Deportes Gallego buenas tardes hola Añez baloncesto nos baloncesto tenis Fórmula uno fútbol lo que se noticia con buena música ambos con las noticias de el Open USA de tenis buena jornada era viento del Sevilla ha vuelto a parar el Laren de Fernando tarde convocados de la selección española ya partidazo de Pau Gasol atención a lo que ha dicho esta mañana Cyril con las mejores opiniones las que deja

Voz 1 07:23 José Mora tarde o ir a un partido

Voz 1309 07:30 escaneres hambre garbeo Caser

Voz 17 07:32 la los cuanto Turia señores

Voz 18 07:34 luego junto a Liza

Voz 1 07:36 hora veinticinco Deportes todas las tardes a las ocho y media con Gallego

es ahora el arrebato

Voz 19 08:04 que son auténticos delfines porque respira mejor puede satélite tu respiración con este animal elimina el exceso de mucosidad y despeja la nariz consumirlo difusor de Suárez urbanización así

Voz 1 08:13 da gusto respirar en tu formación los delfines hasta derivar Illa respirar extremar

Jofré reduce los síntomas de enfermedades respiratorias cumple con la normativa sobre productos sanitarios llegan algo un viaje Si Viajes Ecuador

Voz 20 08:27 cuantos más frescos reserva tus vacaciones de verano antes del veintiséis de enero ahorra hasta trescientos cincuenta euros por reserva los descuentos más frescos en una gran variedad de destinos grandes viajes viaje Caribe y América circuitos por Europa islas y Marruecos tu viaje con el mejor precio garantizado y los niños

información y reservas en el novecientos ochocientos cuarenta y dos novecientos o en nuestras oficinas de Halcón Viajes Viajes Ecuador La Ventana

Voz 1 08:50 a Carlas Francina

tras unos minutos de la tarde las cinco nueve en Canarias y ustedes han estado alguna vez que me imagino que si bien visto imágenes del Vaticano más allá de la grandiosidad del escenario posiblemente les ha llamado la atención la presencia de soldados tan tan curiosos tan especiales de otra época que son los integrantes de la Guardia Suiza hoy les contamos el origen de ese cuerpo

Voz 21 09:16 de esos cuerpos de La Ventana acontece que no es sólo con un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 0564 09:39 y Julio II fue un Papa con muy mala leche fue el que discutió con Miguel Ángel por la Capilla Sixtina ahí por la tumba que le encargó un tipo bastante broncas porque eso de servir a Dios le importa bastante menos que ampliar su patrimonio terrenal fue la verdad lo que tocaba serio en aquel momento Un príncipe del Renacimiento

Voz 9 09:57 ávido de grandeza de gloria inmortal tira

Voz 1626 10:01 y alguien así necesita guardaespaldas por eso el veintidós de enero de mil quinientos seis Julio II recibió a los ciento cincuenta miembros de su propia empresa de

Voz 0564 10:10 seguridad privada la Guardia Suiza el ejército más ridículo del mundo por su número y por su estilismo Paul Ayna bombachos plumas cada colorines unas fashion victim sus

Voz 23 10:22 en la UD Las Palmas que pueda

Voz 1626 10:33 por qué Julio II decidió que sus guardias fueran soldados suizos porque eran los mejores mercenarios de la época en aquel momento si eran o no cristianos daba igual lo importante es que defendieran la vida y las posiciones del Papa a mordiscos y hacia falta ellos lo hacían estupendamente bien si estaban estupendamente bien pagados esto evidentemente ha cambiado en los últimos cinco siglos porque ahora los guardias suizos deben de ser además de suizo como su propio nombre indica fieles católicos tener entre diecinueve y treinta años medir más de uno setenta y cuatro y no estar casados y tienen que aguantarse las ganas hasta cumplir los Veinticinco mantenerse solteros y enteros al menos durante los tres primeros años de servicio que alguien dirá cuánto atontado a junto a cuanta restricción carnal que luego pasa lo que pasó que saltaron chispas entre un monseñor y un capitán de la Guardia Suiza y los pillaron en dos mil tres

Voz 25 11:39 no

Voz 1626 11:45 la autoría del diseño del uniforme que tanta gracia no hacia todos lleno de colorines algunos la atribuyeron a Miguel Ángel que tenía su sentido porque hubiera sido una forma de venganza contra Julio II pero no no fue las bandas amarilla y azul son los colores de la familia de la Roberto la de Julio II pero luego llegó otro Papa León X y también quiso meter cuchara por eso añadió el color rojo el color de su dinastía la de los Medici y así han llegado hasta hoy estos soldados extravagantes casi todos de muy buen ver que a decir de algunos Mons señores gana mucho cuando se quitan el uniforme

Voz 23 12:21 ellas no hay nada emisoras Laura Hernández Sahara con la que ambas pasada una

no tengo ninguna duda de nada de lo que nos ha contado Nieves Concostrina otro todo lo último dicho lo cual abrimos como cada lunes La Ventana de los libros por cierto hoy con una novela que al menos en parte discurre precisamente en el Vaticano

Voz 26 12:47 cientos de escribía para poder Miri ahora quiero vivir para contarlo La Ventana de los libros con Benjamín Prado

Voz 1 13:02 mi boda fueron menos

Benjamín Prado buenas tardes amigo pescar la son Javier Sagarna director de la Escuela de Escritores hola que como hay esta semana uno de los microrelatos hay que preguntárselo todos los días ya Benjamín de sus últimas exigencias numéricas se pasa esta semana cientos treinta y cuatro relatos en una semanita en bueno parecías siguen no te puedes quejar nota la frase de arranque recordemos era ya

Voz 0313 13:29 acogerían la mesa mañana definitivamente partir de aquí

Voz 1309 13:31 setecientos setecientos treinta y cuatro no está mal y hay cuatro y unos cuantos más que provecho para decirlo que han cambió la frase han puesto Ter gas recogerán la mesa mañana debido que descalifican a algo pero blanca

Voz 0313 13:41 enviado a ellos así si ese de repente gente que me

Voz 1309 13:44 anda Ibai cambia la frase es implacable vino Cabrera no hay más remedio saber desea pero no podemos no podemos podría haber hecho una cosa

Voz 1 13:51 vamos a gente que lo hace más fácil de noche

Voz 1309 13:53 el ministro de Hacienda Jabier por favor rojo y luego vamos con relatos hoy tenemos un invitado muy especial esta tarde nos acompaña en La Ventana un escritor que acaba de publicar la segunda parte de una saga protagonizada por un tipo al que daban remite que dicho así una pensar o debe ser un diminutivo cariñoso de un abuelo perdido del siglo pasado no nada de eso

Voz 0313 14:33 responde en honor de ser un absoluto hijo de mil putas de ahí le viene el el nombre de de remiten a esta presentación a este titular podríamos añadirle que este fulano es de muchas cosas y hace de agente secreto de detective de guardaespaldas de conspirador José traficante a veces es la pieza es un canalla pero tiene también algo de algo de héroe o bastante pero en ocasiones hablamos de una novela

Voz 10 15:01 inicial negra un thriller político que se titula La herida que incluía entre otras cosas es

Voz 28 15:12 uno si te lo Turner en el Castell de hubo cerrado al público pero abierto a los deseos de la Camorra puede convencer que de acudirá armado hasta los dientes aunque uno sabe por experiencia que en este negocio no

Voz 29 15:24 en plena confianza llevando la Glock bajo el poncho

Voz 28 15:27 y a fin de cuentas establece el juego consiste en tributar calma y mostrarse diplomático y cordial estamos en Nápoles para eso sino para empezar a repartir disparos supuestamente somos dos gerentes argentinos del mayor holding transportadora de cocaína del Cono Sur venimos a ofrecer nuestros servicios comerciales normales

Voz 30 15:48 dan un empresario pesquero de Mar de Plata que ya hizo traslados para nosotros y para la Camorra

Voz 28 15:53 ah y un capo que está detenido en Aranjuez y que aceptó enviar una discreta pero decisiva recomendación al cambio de mejorar su situación judicial en España el operativo fue organizado por la unidad antimafia no puedo creerme que todo esto sea fruto del oportunismo como nos quieren hacer creer providencial que se encuentren aquí explican los colegas al contarnos en detalle el asunto mentira fuimos traídos a Italia para esta ratonera y tal vez para algunas cositas más Hinault para hacer intercambio de información en los coloquios del oficio ni para pasear como mamotretos por los Foros Imperiales

Voz 0313 16:35 Jorge Fernández Díaz buenas tardes está herido La Ventana que te

Voz 31 16:38 el gusto que demuestra estar con este de muchas gracias eh añade

Voz 0313 16:41 hemos salvo al al al al DNI al documento nacional de identidad le añadimos más cosas

Voz 31 16:47 es un héroe un espía vulnerables podría sea un héroe infame sí un concepto

Voz 29 16:53 si es el canalla que todos llevamos

Voz 31 16:55 dentro que por suerte algunos reprimidos otros más o menos y otros Juan lo suelta no definitivamente si eso yo intente crear un un héroe del siglo XXI por lo tanto

Voz 32 17:06 en el siglo XXI me parece que no están creíble el el héroe de corazón puro sino eh alguien canalla que lleva a cabo una una guerra no entre buenos y malos sino entre malos y peores sucede habitualmente en en la rebeldía sobre todo en la trastienda de la política en la trastienda de de poder que es donde donde se mueve este agente de inteligencia que a mí me permite contar lo que

Voz 30 17:35 eh bueno he aprendido leído estudiado

Voz 32 17:40 entre veinticinco años de periodismo y trinchera mientras fui escritor también fui periodista periodista no sólo de cómo ahora que soy un articulista simplemente sino periodista de acción que radiofórmula eh también yo también soy el adiós

Voz 0313 17:55 sí de la radio de Radio Mitre la la Argentina que se dibuja tanto en la herida como anteriormente en el en el puñal una argentina de aúpa es un teatro de operaciones donde la la la la corrupción el asesinato Bono campa a sus anchas con absoluta libertad uno se pregunta bueno esto es restricción estos novela hay por lo tanto sujeta a algún tipo de de exagerar

Voz 29 18:19 dónde hiperbólico Ojén la vida real que tú vas conocidos así creo que un poquito de miedo creo que sí

Voz 32 18:23 de ese este podrían creer que es que soy un novelista excesivo pero soy un novelista realista más hay cosas de la realidad que trato de no publicar porque parecen inverosímiles francamente sin embargo quiero decirte que le la herida sobre todo lo que ocurre en la Patagonia porque esto empieza el Vaticano

Voz 29 18:42 en continuar el aspecto agonía

Voz 32 18:44 la Patagonia una especie de maqueta en el sentido de mostrar en pequeño lo que sucede en las democracias modernas y en grande y aquí de manera más sofisticada digamos Guillén mascarada se podría decir si uno ve lo que ocurre en su pueblo ahí ve las cosas de manera directa los mentiroso los corruptos etcétera no cuando ya lo traslada una enorme ciudad las cosas están más enmarañada

Voz 29 19:12 también suelta alguna que otra maldad había apuntado dos a sólo dos separadas ciento cincuenta páginas una de otra la primera dice en este país todo el mundo tiene un pasado épico segunda dice en este país todo el mundo se siente una víctima claro su más uno y uno y te sale Argentina

Voz 32 19:29 pero España también eh

Voz 31 19:32 sí sí sí claro claro que sí

Voz 32 19:34 ocurren cosas muy graves en la Argentina pero me parece que ocurren cosas muy graves en España y si realmente creo que está que lo que ocurre en la Argentina puede ser una metáfora quizás exagerada aventurera enorme pero de cosas que ocurren aquí que es lo que ocurre ocurre que la democracia tiene dos enfermedades no una enfermedad es la desigualdad y otra fuera muy grave muy grave muy grave y otro en la corrupción hay quienes quieren tirar al niño con el agua del baño todo junto es decir cargarse la democracia por estos dos problemas el de la transparencia la falta es decir el de la corrupción y el de la desigualdad me parece que es terrible porque en ningún en otro régimen que yo conozca este la desigualdad se ha sido reducida y la transparencia ha sido practicada no pues es un momento inquietante en estas democracias creo que la gran la gran herida de la democracia es la la mafia política que va que va creciendo eh que es algo que mis novelas tratan de reflejar reflejar porque eso es lo que yo vi durante treinta y cinco años porque el periodismo yo estoy seguro que los periodistas sólo publicamos el veinte por ciento de lo que conocemos eh porque la ficción te permite cruzar esa línea contar lo incontable contar lo indecible eh eh pero hacerlo dentro de una estructura de novela de aventuras novela de espionaje novela negra eh etc no es muy curioso lo del límite entre ficción y realidad

Voz 0313 21:19 esta mañana en una entrevista en El País con con Jorge

Voz 29 21:22 donde contado a una una reunión de

Voz 0313 21:24 en fin de ex agentes de la cosa esta de la Casa de la casita desde fuera que le

Voz 31 21:28 saque de inteligencia leyendo leyendo

Voz 0313 21:31 el puñal o la herida dijeron queremos conocer letal se pronuncia comer y uno le pregunta pero cómo supiste de los tres muertos del sur

Voz 31 21:39 hice dice yo lo inventé yo sabía que existiese

Voz 29 21:42 pero si se hace ya muchas veces sí imagino

Voz 0032 21:45 espero que no me maten por la por aula gimnasio no

Voz 31 21:48 pero pero pero sí sí muchas veces y me imagino a corto podría decir mundo da sin duda tomemos el caso Nisman no un fiscal anunciada que denuncia aún este

Voz 32 21:59 en un Estado

Voz 31 22:01 es altamente terrorista en ese muerto

Voz 32 22:04 el baño que destruyen todas las pruebas que un gobierno se dedica a desprestigiar lo una vez muerto

Voz 0313 22:10 eso no aguanta un examen de que película yo no

Voz 29 22:13 hubiera puesto por exagerar aquí no lo hubiera puesto

Voz 32 22:15 es exagerado pero ese es el ese es el género de Rémy no por supuesto yo le traslado a este héroe inquietante héroe canallesca se podría decir que le traslado siempre algunas vivencias personales y emocionales por ejemplo en el puñal letra al lado la desesperación amoroso el quién no en los de nosotros no has sentido alguna vez una desesperación amoroso y que la mujer esa mujer resbaló si no lo podíamos terminar de agarrar eh

Voz 31 22:45 se durará algo más que resbaló ACS claro esa esa

Voz 32 22:49 esa tensión ocurre en el en el puñal en en lo que respecta a Lérida ocurre algo que es muy significativo que que mi padre asturiano mozo de bar camarero mozo les decimos nosotros cuando yo descubrió que yo quería ser escritor a los quince años y medio por perdido sea dijo este quiere ser vago la literatura y la vagancia de lo mismo este medio perdido estuvo fue algo serio el asunto eh porque duro ocho nueve años hice rompió cuando yo tenía veinticinco

Voz 29 23:22 pero años de de hablarse poco ya hablar no sólo de fútbol nombrado sólo de fútbol no podíamos cara a cara hablarnos

Voz 32 23:29 de ninguna otra cosa yo trabajaba los Veinticinco años diga como cronista de sucesos hacia el cadáver de cada día en en diario popular de de de la tarde aquí le propuse a mi jefe para contar lo que sabíamos de la mafia del fútbol y de los secuestros estos sí que en ese momento eran muy muy muy delicados bajo el Gobierno de Alfonsín le propuso escribir una novela negra por entregas para contar lo que sabíamos y no podíamos contar como las herramientas de lo mismo que hoy yo lo está va no estaba estaba publicando por entregas cuando suena el teléfono en la redacción yo entiendo y era mi padre yo dije que pasó papá pasó algo no no me hablaban nunca de repente me llama por teléfono y sabía que tenía el teléfono de hecho no dijo entrar si el periodista va a volver a recuperar el dinero ese día determinado cuando un periodista llevaba un rescate en un bolso eh es lo dejaba en el piso un segundo Se da la vuelta para buscar algo y alguien un chico de la calle un pibe como senador se lo robaba no terminaba así dramáticamente en un folletín no

Voz 29 24:35 a lo mejor es que estaba preocupado mira qué definición

Voz 0313 24:38 hace Jorge de la eh en la nube

Voz 29 24:41 la había un escultor llamado Vance que había hecho una escultura donde varios insectos se pisotean entre ellos para llegar a lo más alto la obra se llamaba ambiente literario

Voz 31 24:51 ese es Julian Barnes

Voz 29 24:54 claro que con este literaria tu padre estaría preocupado por ciudadano

Voz 32 24:58 yo no tenía ni idea Él simplemente creía que yo quería ser bajó hasta ese momento fue el ello claro y mi padre me dice digo para que saberlo opa porque aquí todos los parroquianos no están leyendo va a recuperar el bolso o no lo va a recuperar yo me saltaron las lágrimas disimulé que no sonaba y le dije Silva recupera esta seguro que les digo que va recupera sí corte me fui a llorar al baño porque está muy mal llorar en un ambiente cronistas que se cargaban policías ido que desea eh

Voz 0313 25:30 que curioso cómo se puede medir el éxito fue un éxito con Román

Voz 29 25:35 otro del éxito absoluto ruso absoluta USO CNT rotunda pregunta antes decías lo de los secuestros a la época de Alfonsín como acabara secuestros

Voz 0313 25:43 que fueron un un fueron una plaga en un momento de

Voz 29 25:46 dado para para Argentina pero de repente acabaron

Voz 31 25:49 acabaron sí porque tuvieron no Lugo tuvieron

Voz 32 25:52 ahí eso esos respondían a la que sea más mano de obra desocupada secuestradores profesionales que habían trabajado para la dictadura militar se encontraban de repente en la calle no tenía modo de Nos habían echado del Estado no sabían a qué dedicar Si lo único conocían eran los secuestros así desde el clan Puche hoy y tantos otros esos se fueron terminando porque lo fueron desarticulado pero luego hubo otros secuestros siempre estuvo metido en la Policía puede la policía fue la mafia

Voz 29 26:19 aún Luis para preguntar fue es aún

Voz 32 26:22 lo es a uno es ir a Borges en mil novecientos treinta y tres dijo el argentino cree que la que la policía la mafia y lo decía criticando al argentino su falta de vocación por la ley y que dicho sea de paso creía que el avión heredado de los españoles íberos italiano este pero bueno creo que estaba equivocado creo no creo este presupuesto in pero luego se volvió a realidades sin la policía se volvió corrupta y empezó a manejar el narcotráfico primero empezó a manejar otras cosas el juego la prostitución entre tres y luego el narcotráfico en los últimos

Voz 31 26:59 quince años ha entrado el narcotráfico internacional

Voz 32 27:01 de manera muy importante eso lo lo cuento en esta novela de amor

Voz 0313 27:06 eh mil en los decías que es un personaje arquetípico del siglo XXI bueno pero es un tipo que tiene incluso también sus códigos de lealtad

Voz 32 27:14 bueno lo cierto es que lo que le pasó a mi padre por perdido yo le trasladé a carga dice el jefe ya que Calgary lo da por perdido a revisar durante toda la novela intentará como yo

Voz 0313 27:28 con Gracias romper esa

Voz 32 27:30 decía de la ruina yo me ABS soñado que era desocupado iba cambiando por las calles de Buenos Aires en una manifestación junto a otros más menesterosos y me tocaban el hombro era mi padre me decía Te lo dije Jorge te lo dije no me hiciste caso en este caso durante toda la novela el jefe de de Remick que es como su padre lo da por ver herido y el tratará de demostrarse asimismo ya él que que bueno que no está perdido no hay ahí me parece que es muy perturbador tener a alguien que es un canalla pero bueno el cual te puedes identificar no que que bueno que que quiere es que

Voz 29 28:05 qué quiere vaya bien a un tipo que acabe la fachada del testículo Salin con una plancha no así los otros son peor esto

Voz 1309 28:14 ajá al alba directa vender este tipo de este equipo de perfiles los Falcó de Pérez Reverte o

Voz 29 28:22 son primos hermanos ocurre en primos esto esto es tendencia o realmente son personajes fruto de tiempo tocado vivir siempre ha habido siempre hubo haremos pero sí sí sí porque surgen ahora

Voz 0313 28:35 la literatura quiero decir en el caso de remiten Falcó

Voz 29 28:37 creo que surgen de conversaciones mutuos con Arturo

Voz 0313 28:40 hace años desde

Voz 32 28:42 de de de hablarnos de contarnos cosas y película Si eh

Voz 29 28:47 que por cierto son dos personajes de película tanto Revel como Falcó eso ya veremos algo

Voz 0313 28:51 de algas no lleva a lo que pasa es otra

Voz 29 28:54 pero yo creo que lo hemos Claris pero son dos operaciones literaria insistí sí sí sí yo creo que tanto Falco como mil son personajes que se parecen mucho a los detectives de las novelas clásicas lo que pasa es que el detective de la época de Chandler Chester Hayes no podía llegar tan lejos no podría decir cosas de las que dice remiten esta novela en tenían una lo más romper la bueno y posesión los códigos otros pero también eran bastante caballito las a ratos no derechos son canales duro no con con ganas giró la operación de desfalco

Voz 32 29:22 sí yo lo definiría así es viajar a Casablanca la película de Michael es mostrar cómo era el el sexo entre verdadero entre Ingrid

Voz 29 29:32 a Bogart contar

Voz 32 29:34 a bogar las canallada que Bogart hacía para sobrevivir este es contar lo que la censura y el edil la cultura del momento podía en cambio lo en cambio Remi es contar el lado de atrás es hoy

Voz 29 29:47 los cuentas el clarísimo Izar cuenta

Voz 32 29:49 yo creo que la novela negra es una novela de cacería este en año pasado yo entré en la Academia de Letras INVI hizo una tesis sobre que nosotros le hemos policial novela policial decimos otra novela de detectives porque el detectives un cazador porque es un cazador que busca una una presa porque la jungla de asfalto Nos gusta muchísimo este desentrañar la porque somos seguimos siendo tenemos un genoma de de cazador y por eso no gusta esa búsqueda no y esta novela es una novela de cacería que se busca una una monja desaparecida

Voz 29 30:27 una monja que corre por cierto cómo corre la monja en novela ese deseo

Voz 0313 30:32 el corre corre como Los Angeles como Los Angeles remixes un personaje y claro me pregunto yo eso llamado a tener larga vida sí

Voz 32 30:42 sí lo es decir si me pregunta si escribir una tercera novela sí sí sí lo estoy planificando y voy a seguir con ella porque todos los días que estoy en mi casa yo

Voz 31 30:51 Leo el diario todavía en papel perdona yo también yo también de famosos no diferido les pido perdón si no nada

Voz 32 30:59 corto recortó siempre algo del país de Madrid del mundo que veo allí o o de este de Clarín de la nación de perfil indio esto es para remite sólo hacer algo

Voz 0313 31:11 si remite también es donde en los periódicos se subraya éstos arremeten

Voz 32 31:15 el huy juntando una parra gigantesca de cosas este porque la realidad es una novela negra no la realidad política es una novela negra aquí Buenos Aires

Voz 29 31:26 en El Cairo casi cualquier si hoy estamos confusos

Voz 0313 31:29 este Fernández Díaz que nos acaba de presentar la herida su segunda novela la segunda entrega de la saga de mil que empezó con el puñal nos va a permitir que la atraqué hemos amistosamente de vamos a invitar a estar dentro de unos minutos formaba parte del concurso de Relatos en cadena que tiene otra final semanal setecientos y pico de historias cuatro los oyentes escritores de la venta

Voz 0564 31:49 hay personas que caminan durante horas por enormes pasillos de una tienda para decidir las cortinas de su cuarto de baño por el contrario tardan un minuto en elegir su seguro

Voz 30 37:10 son las seis y treinta y siete minutos de la tarde a las cinco y treinta y siete en Canarias

más asomados a la ventana La Ventana de los libros hasta ahora como todos los lunes con Benjamín Prado con Javier Sagarna hoy hemos invitado a Jorge Fernández Díaz escritor argentino que viene a presentarnos la la herida

Voz 1626 37:25 no

hice nos acaba de colar el hemos visto y lo hemos dicho juego pues centra

nuestro corresponsable compañera buenas tardes hola qué tal estás compañero como eso pues es muy bien es es sagrada hablar contigo verte la cara

Voz 0313 37:39 qué tal estás de dónde vienes

Voz 30 37:42 en los últimos meses por dónde has corrido haber pues ha sido un año intenso estuve en marzo en Corea del Norte

Voz 11 37:49 este en uno de tantos aniversarios que hay ahí ya la verdad es que

Voz 30 37:53 ha olvidado de que era creo que era el el nacimiento de alguno de los Kim pero tampoco te lo podría asegurar así y hace un par de meses estuve en Filipinas para cubrirlo de la guerra contra la droga de arte Gallo

Voz 0313 38:07 Jorge daría también para eso eso lo de Filipinas daría para otro

Voz 31 38:10 para una renovará ahí R mil ahí realmente tendría cubría trabajo

Voz 24 38:14 sí sí sí

Voz 30 38:17 donde más asestado bien pues he viajado también por China ha sido un año importante porque ha sido el Congreso el parte Comunida eh ha sido el encumbramiento definitivo de sus impiden sí bueno viajando sobre todo por China en Asia en fin

pues mira ahora bajamos el balón a ras de suelo te invitamos a que comparta estos minutos que nos quedan de La Ventana de los libros es más te vamos a sumar al jurado del concurso Relatos en cadena como cada lunes benjamina además se trae una efemérides o algún recuerdo alguna ficha importante por algún motivo que cuál es el que quiere seguir hablando de Filipinas a Filipinas íbamos

Voz 0281 38:54 eso porque tenía trabajo allí el poeta Jaime Gil de Biedma Jaime Gil de alguno de los grandes admiradores e incluso traductor en algún caso de Lord Byron que nació tal día como hoy sólo queda al año mil setecientos ochenta y ocho hay una relación muy graciosa de de Byron gran poeta viajero aunque era cojo y él decía que no cojeaba sino que se contó tanto convertir su cojera en un en un acto de excentricidad en el caminar de distinción L su libro Las pero al final las predicciones de el Harold bien a España y cuenta de una manera divertidísima una corrida de toros en la corrida de toros de Byron mueren diez o doce toreros catorce quince toros hay disparos tiros el de gente que lucha entre apuñaladas decirse ve que realmente no entró nunca en una plaza pero porque la definición que hace desde luego los antitaurinos tienen que leerla para cargarse de argumentos sin ninguna duda era un hombre que había nacido era era conde pero también era era pobre decía que había heredado de sus padres los cosas sus deudas el precio de su entierro ir era un poeta que fue irresistible durante mucho tiempo cuando publicaba sus libros más conocidos el Don Juan el Corsario Lara se vendían decenas de miles de ejemplares agotaban en en en una tarde vendía cuarenta cincuenta mil ejemplares no

Voz 29 40:12 pero fue cayendo en desgracia por unas razones entre otras

Voz 0281 40:15 por qué se le acusaba de tener una relación incestuosa e incluso

Voz 29 40:18 es una hija con su hermana

Voz 0281 40:21 Augusta bueno y se dedicó a recorrer Europa en uno de esos viajes ocurrió una cosa que conoce todo el mundo se juntó en una casa con Mary Shelley y con Celia del poeta señores retaron a escribir una historia de miedo bueno Mary Shelley les ganó a todos escribiendo ni más ni menos que Frankenstein que es uno de los clásicos de la literatura de todos los tiempos después le dio por irse a liberar a los griegos se fue a luchar lo llegó vestido con unos oropeles y unos uniformes inventados por el que parecía que llegaba en vez del siglo XVIII del siglo XV lo que hice

Voz 29 40:53 por nombrar inmediatamente comandante pero tuvo mala suerte porque fue herido cayó enfermo le sometieron a unos cuidados médicos muy discutibles con San Guijuelo y demás terminó muriendo en el extraño lugar de sólo está enterrado algún sitio y lo que hay en la en el Panteón de Hombres Ilustres la abadía de Westminster en Londres porque Londres le perdonó a Byron es uno de los grandes poetas de todos los tiempos pues es un monumento pero está vacío almorzar otra parte

Voz 42 41:22 un cliente Humain escribiera Juana producciones

Voz 24 41:36 no

Voz 0313 41:45 cómo va a ser lecturas Adrián que has tenido o que tienes últimamente entre las manos te da tiempo entre Filipinas Corea del no

Voz 29 41:51 de China

Voz 30 41:52 para leer algo cohesión ensayo sobre todo leo por cuestiones profesionales libres ficción y eso es lo que me ocupa prácticamente todo el tiempo a leer más ficción sobre todo ficción China e Moyá los clásicos pero la verdad es que es reconozco que tengo poco tiempo

nosotros te recomendamos el puñal la herida de Jorge Fernández Díaz aquí presente y Benjamín tiene algo más por seguirían la senda de la novela de de la novela policial Bono novelas

Voz 31 42:23 negra novela negra novela criminal pero aquí no

Voz 29 42:26 bueno pues para demostrar que tiene mucha razón en otra cosa es que dice Jorge en su novela dice que alguien que está seguro sobre algo que para los demás es incierto sólo puede ser dos cosas o un imbécil o el culpable en las las dos novelas de las que voy a hablar queda muy claro una de ellas llama La sonámbula

Voz 31 42:42 ligado Miquel de Molina compañero del diario o La Vanguardia guardias también las

Voz 0281 42:46 tutorial destino como la de Jorge en este caso es una historia muy curiosa tampoco poco Hitchcock Tiana de una mujer bueno aún joven que está de baja laboral por depresión que la está extendiendo un poquito la baja porque cree que

Voz 29 42:59 dos de trabajar muchísimo durante muchos años tiene

Voz 0281 43:01 derecho a a tomar una cierta revancha contra la empresa no aconsejamos eso eso lo decimos que es lo que pasa en la novela de Miguel de Molina hizo que un día baja al piso de abajo porque le avisa la la chica que vaya a trabajar de que la señora de la casa y le ha dado algo se ha caído en el baño estaba inconsciente ella entrar la casa atiende a la señora como buenamente puede la intenta recuperar llegan los Camille Eros de todos en las llegan que ocurre una cosa muy inquietante cuando va a salir de la casa ve que en otra habitación se ve la cabeza rubia de una mujer supone que está allí tumbada y que le pasa también está muerta como no se ha despertado en medio de este follón bueno la mujer muerta porque muere camino del hospital en ambulancia tiene un hijo elijo un personaje extraño y solitario con unas en fin aficiones

Voz 29 43:55 contar porque las novelas negras no supo contar mucho las las esto

Voz 0281 43:58 europea sino que nos van a llevar a una historia muy

Voz 29 44:02 partida muy inquietante que habla de que a veces

Voz 0281 44:04 en las casas de las personas que se supone que son normales Se ocultar unas rarezas y se ocultan unas unas ideas muy terribles y acontecimientos muy terribles y que a veces el vecino de abajo no puede estar mirando con muy malas intenciones que es lo que ocurre en esta

Voz 29 44:20 divertida novela La sonámbula cuántas ha empezado la explicaciones decías que había estado más tiempo de baja porque consideraba que su aportación a la empresa ya superaba los límites de tal y cual Pascual me estaba acordando

Voz 0313 44:31 de la historia de estos días no sé si no se celebra Argentina esa historia de un funcionario español en un centro psiquiátrico trabaja además que ha estado exactamente diecinueve años encadenando bajas médicas con vocación nació muy crueles forma legal es decir no han conseguido ningún resquicio legal para meterle mano decir eres un caradura

Voz 29 44:49 han sido muy crueles con él porque porque Leal le han pillado cuando llevaba de baja cuatro mil novecientos noventa y ocho días de llegar a los cinco mil el hombre una cifra redonda no hay flexibilidad eh

Voz 0564 45:18 en Relatos en cadena una historia en cien palabras para un premio de seis mil ahora

Voz 1309 45:32 exclama nuestro invitado seis mil euros y ahora ya correción yo es que pusimos la undécima yo no sé qué que quiso donde yo decía el propio museo en seis mil euros en proporción de palabras escritas por dinerito de premios muy dos eh bueno una colaboración deprisa muy generosas casarse en campaña

ahora queda consignado que a partir de la frase ya recogería en la mesa mañana no cualquier otra frase que si no te descalifican a partir de esa frase hemos recibido setecientos treinta y cuatro relatos esta semana de los oyentes de escritores de La Ventana y como siempre tenemos a a tres final

listas alguno viejo conocido otros no

Voz 0313 46:08 la verdad es que algunos y otros no Joaquim Valls Santi Ramírez lleva García pero aquí tiene cincuenta y ocho años es el Barcelona licenciado en Derecho trabaja en un organismo público

Voz 1309 46:19 Joaquín buenas tardes bona tarda como tarda algunos escasos de esto

Voz 0313 46:23 no de gente que que que encadena bajas médicas y vacaciones hasta

Voz 18 46:28 hasta récord olímpico como es el caso no no puede no por fortuna no conozco unos cumplido dicho pienso que tanto se dan en la en el ámbito público como el privado supuestos sobre todo cuando ya ya se trata de grandes empresas grandes físico concreto grandes empresas

Voz 0313 46:43 a Kimi es un es un viejo conocido porque ha llegado a la final semanal y a la final anual en una ocasión en dos mil doce no Joaquim fue en el año dos mil y dos mil doce bueno pues nada Oye que tengas mucha suerte como siempre sin Santi Ramires tiene treinta y siete años vive en Astigarraga en Guipúzcoa porque cerca de Donosti ingeniero electrónico Santi buenas tardes arratsalde on buenas tardes qué tal cómo va eso estás que estás de resaca laboral no porque este sábado a la fiesta del del patrón de Donosti

Voz 43 47:14 sí sí estuve jugando dejándolo todo tú estás en alguna charanga Volvo formas parte de ahí bueno sí yo charanga entonces bueno en esa nación fuimos contratados una de las tamborradas que recorre la ciudad entonces bueno estuve

Voz 0313 47:29 un poco más por más de lo habitual más formal de lo habitual Santi Ramírez fue la finalista de temporadas finalistas más yo creo que la temporada anterior no Javier que fue yo creo que sí o sí Chantilly fue la temporada anterior no si eso sí oye además es escribir que estás leyendo que siempre nos gusta preguntaron a dado los finalistas que tienes entre manos ahora mismo

Voz 43 47:47 yo estoy teniendo el silencio de la ciudad blanca de ya saber Urturi también una novela policiaca con tres giro en serie estaba darles detenida

Voz 0313 47:58 ambientada donde por curiosidad en Vitoria han diferían en Victoria muy bien bueno hechas yo ya entiendo algo más del relato que a dado que tengas muchísima suerte Yllera García tiene cuarenta y nueve años madrileña vive en Arzúa A Coruña es la veterinaria aunque lleva algunos años sin ejercer Eva buenas tardes hola buenas tardes cómo estás qué tal cómo va eso qué tal como llevamos lo de lo de la lectura que tienes entre manos ahora mismo

Voz 44 48:22 pues estoy leyendo cicatriz de Sara

Voz 0313 48:27 Javier se queda conocer si lo estupendos lleva turnos vas enviando ratos todas las semanas au es por algo

Voz 44 48:35 no sí generalmente dio todas las semanas

Voz 43 48:37 es una falla o pero sí llevo años mandando

Voz 0313 48:40 o llegas a la final con un microrrelato no con un mini microrelato eh hay que preparar es lo bueno si hubiera Saler y luego votamos a ver qué pasa vamos lectura los relatos el primero les Joaquín Valls lleva por título por cierto aclaro ya sopor para quien dio un acatarla nada no viene del catalán supo perras opone es tan el diccionario de la RAE significa segunda cena más ligera que se hace generalmente tras una fiesta o cuando pasa mucho tiempo entre la cena y la hora de acostarse sopor

Voz 0521 49:14 ya recogería en la misa mañana tras la extenuante camino te lo que deseaban ir a marcharse a dormir no oro La Aldaba que permitía asegurar por dentro la puerta de la cabaña ignoraron asimismo las normas dirigidas a los excursionistas del parque taxativa respecto a los desechos orgánicos estos debían depositarse en bolsas con cierre hermético el oso pardo se presentó de madrugada guiado por su olfato a la luz de la luna a través de la Ventana adivinó sobre la mesa los magros resto

Voz 0313 49:43 los de la CEIM y al fondo

Voz 0521 49:45 xima de una delgada colchoneta aquellos dos cuerpos embutidos en un saco de matrimonio

Voz 1309 49:56 la imagen nos deja allí los dos cuerpos al fondo oso mirando desde la ir lo demanda

Voz 45 50:02 podemos imaginar todos Hurtado lleva a ser guarro verdad juega el error fatal duro que el leve cuenta Esther este relato sobre todo ese viejo tema de toda la historia de la criatura que es el error fatal no no pequeñez una tontería pero es el error que no tenías que ha cometido

Voz 1309 50:17 pero os cometidos muy bien vamos con el segundo el de Santi Ramírez lleva por título chiquillada

Voz 46 50:22 el juez que eh

Voz 0564 50:26 ya recogería en la mesa mañana antes tenían que hacer un montón de cosas como subir la vieja alfombra del trastero envolver el cadáver meterlo en el coche y conducir a toda prisa hasta el lago para deshacerse de él después en casa de bien fregar minuciosamente las manchas de sangre en el suelo llamar a la empresa de servicios domésticos para quejarse de que la canguro que habían solicitado no había aparecido por fin Naos la ahora sería el momento de apostar al niño y recordarle una vez más con los cuchillos no se juega y que ese tipo de travesuras no se deben repetir

Voz 47 51:01 es Daniel el travieso pero gore gore totales si efectivamente super gore y sobre sobretodo bueno pues muy bien montado desde el humor negro no desde esa especie de inversión de de de prioridades en la vista que tiene que que sube a la que se va a ser Bornes

Voz 1309 51:16 pero pero el cadáver ya te lo pone sobre la mesa podéis imaginar a un niño caro vas viendo vas viendo de más

Voz 10 51:22 pero no todo cómo lo van haciendo preparando todo ese y además me encanta cuando cuando dice recordarle una vez más