La Ventana (22/01/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 0032 00:11 son las siete de las seis en Canarias empezamos en Estados Unidos donde demócratas y republicanos han llegado a un acuerdo de mínimos para reabrir la administración de Trump hasta el ocho de febrero corresponsal en Washington Marta del Vado buenas tardes

Voz 0827 00:23 sí

Voz 1510 00:24 buenas tardes más de una decena de demócratas han dado su apoyo a esta prórroga en los presupuestos esta vez con el compromiso de consensuar

Voz 1284 00:31 un proyecto de ley bipartidista que regulará

Voz 1510 00:33 dice la situación migratoria de los ochocientos mil Dreamers antes de ese ocho de febrero otra fecha límite en la que tendrán que haber acordado además los presupuestos definitivos y el líder de la minoría demócrata Chuck Schumer acaba de decir

Voz 2 00:46 en exhiba buenos gourmet

Voz 0827 00:49 no

Voz 1510 00:50 que en pocas horas se va a reabrir el Gobierno hay mucho trabajo que hacer empezando por alcanzar ese acuerdo

Voz 3 00:55 partidista para los de I más esta prórroga

Voz 1510 00:58 tiene que ser ahora ratificada por el presidente para que se reabra el Gobierno hice financie la Administración Federal Donald Trump que ha estado ausente durante toda la negociación bipartidista en estos tres días de parálisis en la Administración

Voz 0032 01:10 gracias Marta la Ertzaintza ha detenido a un tercer menor por el crimen de los dos ancianos la semana pasada en Bilbao última hora Arantxa alegría

Voz 0244 01:17 el tercer arrestado tiene dieciséis años los otros dos chavales detenidos ayer tienen catorce y esta misma tarde la Fiscalía de Menores ha decidido enviarlos al centro de menores de Zumárraga en Guipúzcoa uno de ellos había fugado del centro tutelado de Zabalo hondo en Munguía perteneciente a la Diputación Foral los menores están implicados en la muerte del matrimonio de ochenta y siete años ocurrida el jueves en su domicilio de Otxarkoaga en Bilbao con signos de gran violencia los menores tienen antecedentes por robos con intimidación

Voz 0032 01:46 el director de la DGT ha anunciado en su comparecencia en el Congreso que abre un expediente sancionador y otro penaliza a la concesionaria de la AP seis él no asume ningún error en sugestión del caos por la nevada así que la oposición pide su cese Mariola herido

Voz 0259 01:59 hay buenas tardes Aitor dos horas de comparecencia de Gregorio Serrano para echar balones fuera hay para echarle toda la culpa del caos y colapso en la AP seis a la concesionaria Iberpistas porque cometió dijo fallos mortales de necesidad que provocaron que miles de familias quedasen atrapadas por la nieve en la operación retorno anuncia

Voz 4 02:17 que se va a proceder por el Ministerio de Fomento a abrir el citado expediente sancionador a la concesionaria así como el expediente de penalizaciones contractuales dado que de estas actuaciones previas realizadas han resultado indicios suficiente para la incoación de expediente sancionador penalizado respectivamente puesto que la norma permite que se sancione y que se multe por las dos vías

Voz 0259 02:40 ya añade el director de la DGT que la empresa corriera con todos los gastos ocasionados a la Administración la oposición está siendo muy dura con una gestión que consideran nefasta dicen que tras escucharlo ya no esperan su dimisión sino que Zoido Rajoy lo cese

Voz 0032 02:54 deportes Toni López buenas tardes qué tal buenas tardes termina

Voz 5 02:56 la jornada veinte de Liga Santander con el Eibar Málaga desde las nueve de la noche debutará en el banquillo visitante el técnico José González también de Primera división renueva que Paco Nadal te de Bilbao firmó hasta junio de dos mil veinticinco finalmente no irá al Real Madrid se va a Mauricio Lemos cedido desde Las Palmas salsa suelo el Deportivo ha hecho oficial la llegada de lateral Eneko Bóveda el portero cráneo Cobas lesionados dos semanas Vermaelen el Barça Ceballos en el Real Madrid

Voz 7 03:35 yo era siempre en sí no levante rencores que este pueblo está muy pequeño eran otros cinco calla y Darío y Asier Antonio Soler ahora es que hasta bastante que

Voz 8 04:00 todos les llamaban justo justo el nombre hidratación el mayor de cinco hermanos delega temas prudente de un pueblito de la sierra del Segura esas Trail leñador de profesión blanda con el ascenso en Morenita la de Amalio de los pocos que le había eh estudiaba por las noches en los tres meses de invierno el cantaba por las calles Negre una canción al final del XXXVIII a 2A la guerra la generación uvas la Kim Prada el el biberón se desviaron al campeón como si fuera una fiesta pero él fue el único que no volvía

Voz 0313 04:47 esta canción que escuchábamos bueno la letra de la canción que estamos escuchando a arrozales seguramente la conocen ya de narra la historia de de su tío abuelo de justo que se vio obligado a ir a filas durante la Guerra Civil y nunca regresó las semillas supo que había muerto pero poquito más muchos años después y gracias precisamente a esta canción ya la Asociación de de Memoria Histórica roza la y los suyos han podido encontrar la la tumba de justo y lo han podido despedirse ayer no os queremos acercar otra historia que hemos leído en Verne que también cuenta el encuentro de una familia con su familiar fusilado en la guerra pues muchos muchos años después ellos y saben dónde está enterrado su abuelo pero ochenta y un años más tarde ochenta y un años

Voz 0032 05:30 decidido a la carta

Voz 0313 05:32 qué les mando desde la cárcel en octubre de mil novecientos treinta y seis y que hasta ahora nunca había llegado

Voz 9 05:39 no lo sé

Voz 6 05:45 querida esposa hijos

Voz 11 06:15 sí

Voz 3 06:22 cómo es posible quién ha sido capaz quiere habrá sido capaz de encontrar esta carta pues un coleccionista que

Voz 0313 06:30 encontró seguramente seguramente no seguro por por casualidad ya que hemos invitado a asomarse a la ventana Luis Posadas buenas tardes

Voz 0931 06:37 hola buenas tardes qué estaba Luis bienvenido jode vaya historia no vaya historia sí la verdad que estaba escuchando la la canción clave

Voz 12 06:44 de entrada hay hizo poniendo los pelos de punta con esta victoria la verdad

Voz 0861 06:49 porque la carta la encuentras hace tres años

Voz 0931 06:51 esos cuatro no en dos mil catorce si en un mercadillo

Voz 12 06:55 en un mercadillo que hay dominical aquí en el estadio José Zorrilla en Valladolid es una especie de rastreo en el mercadillo de ropa y un mercadillo de antigüedades de cosas que van apareciendo en las casas lo encontré allí una mañana además que llegan tarde ya lo ya lo he hecho en Berna que llegue tarde nunca los que colección damos cosas tenemos que madrugar dice ese día no no madrugue y bueno en ese momento la suerte o el destino pues estaba estaba estaba para medirse a estas

Voz 0313 07:21 pero a partir de ese momento cómo vas atando cabos tú

Voz 13 07:24 bueno realmente yo yo

Voz 12 07:27 no encuentro la postal dentro de un de un grupo en una bolsa de plástico con más pegajoso es más documentos que con postales porque no tenía nada que ver no eran de la de la época de los años setenta yo soy coleccionista de papel de lo que de de coleccionismo es papel lo guardo porque tengo tantas cosas que analizar y que y que clasificar guardo en casa aproximadamente dos años irme en el verano de dos mil dieciséis que nosotros tenemos un grupo de Facebook que en el cual colgamos fotos imaginamos historias fotos antiguas imaginamos no interesa mucho demasiado la la belleza de la fotografía a mí la perfección sino que buscamos lo que es el el la entraña humana entonces que la gente cuelga una foto que igual es no tiene nada que ver con ellos porque esas familiar Se son lucrarse hacen historia sobre sobre el que lo que esas gente hubiera pasado entonces yo me planteo sacar un libro que libro salde el año pasado se libra eminentemente visual porque son libros

Voz 0931 08:22 sí es es Valladolid recuerdos de infancia cuando eh

Voz 12 08:25 yo es un libro de fotos y entonces es que yo creo que es un pedazo de historia es la primera vez que yo tengo miles de documentos la primera vez que caen birmanos son documentos de alguien que que está encarcelado Ike no me parece interesante poner aunque él no sea visual no es una foto es una una tarjeta postal escrita entonces la la pongo el apoyo en el libro el libro se publica en el verano de la primavera de dos mil diecisiete recibo una llamada de lo imprenta que ha confeccionado libro de que una persona que dice que que puede ser todavía no señores estaba seguro pero casi al cien por cien que que es la la nieta de de del hombre que manda la postal

Voz 0313 09:06 además de coleccionista se lo voy a contar a los oyentes de La Ventana eres cartero de profesión también con la estrella que estamos contando verdad

Voz 12 09:14 se lo decía Álvaro que es un bucle extraño me parece que se juntaron muchísimas causado por casualidades en esta historia ya te digo la primera vez que aparece en un libro que no tenía que aparecer documentos no efectivamente el parece ser que que yo que en este caso también pertenezco a a Correos Telégrafos pues pues como si hay tomas en movida elegido a mí para que en que en su momento la la la costa no llegó al final alguien les será entregado a los familiares

Voz 0313 09:40 bueno gracias al hubiese efectivamente esta carta podría llegar a su destino hasta la hasta la familia de de Tomás Gallego y tanto lo nietas como la bisnieta tataranieto han podido leer la han hablado para al norte de Castilla no quieren ya tampoco que se las moleste más porque este asunto lógicamente pues les les desborda Un poco pero su testimonio de la verdad que merece la pena escucharlo

Voz 12 10:00 no no no

Voz 6 10:04 y ahora lo queríamos nada más que

Voz 14 10:07 creo que mi abuelo discal siempre que con todo esto el vistos ha devuelto la tranquilidad de saber que esté donde esté mi abuelo ya sus viviendas sus sufrimientos que la única como yo sigo yendo yo sigo llevando las flores siempre lloros Harris yo lo había olvidado es que ahora o cuando ha llegado Luis lo ha removido pues nada

Voz 15 10:35 sí

Voz 6 10:37 sí sí

Voz 0931 10:39 en el hoyo Luis que te contaron a ti de Tomás de que trabajaba este hombre que

Voz 12 10:46 pues Carlos que dada mi mujer y yo quedamos con ellos en un trance de la Plaza Mayor de Valladolid

Voz 0931 10:53 sí porque ya lo que me pedía cuando me cuando ya al año

Voz 12 10:55 treinta él era mi teléfono oí lo Lime llama ella lo que querían era si podía hacerlo es una copia John yo en ese momento pues me quedo en estado eso porque yo había concertado listado de represaliados figuraba como detenido pero no lo había dolido bien no lo no había buscado quien no figuraba como como fusilado no entonces yo pensaba que había sido detenido y nada más que confirman ella me confirmando el y que que fue que fue fusilado en marzo el XXXVII Ike siempre favor les puedo hacer una una copia de la carta yo claro yo yo me quedo voy a hacer el Estado es OC y digo que no voy a hacer la comida que les voy a entregar la carta original ha puesto al original porque ellas son las destinatarios finales de toda esta historia muy claro yo a partir de ahí ha sido un un revuelo una catarata de emociones por su parte por toda la gente que hemos tocado tocado la historia que también ha emocionado demasiado ya te digo ya no quieren ya han tenido multa

Voz 16 11:45 vale pues eso son expuesto además

Voz 12 11:47 veo mediáticamente y no quien más lo que quieren es que la carta esa que que estaba en el aire que no había llegado que estaba en una nube con munición ellas en una nube en una tormenta en un año un verano al final ha llegado y ahora su abuelo que a lo mejor estaba por muchos sitios con su espíritu esperando que esa carta llegara pues ha llegado y ahora ya ya puede descansar es como el final de la historia no

Voz 0313 12:10 es una una curiosidad perdona que te lo pregunte pero en en en la carta Tomás se interesa por el reloj de que reloj está hablando

Voz 12 12:21 estamos hablando en el ella no no sabemos realmente decirme lo cubra tanto Carlos sobre sobre un estas pequeñas líneas se puede se puede hacer un libro entero

Voz 0313 12:31 ya ya ya ya de ganar que está

Voz 12 12:33 Ike no daban toda pues no sabemos si realmente pensaba que iba a ser ejecutado no no sabíamos nada entonces porque también es extraño que que el espigado no sabemos a lo mejor estaba en una celda como él dice de aislamiento Iker aferrarse a mejora a reconocer el tiempo no sabemos nada el caso es que como la carta no llega ellas no entregan no mandan Herreros sacar cuando llegan mientras el reloj conserva los dos pues el balón liderado

Voz 0931 12:57 Nos anginas de oro déjate de ella que bueno

Voz 12 12:59 es una una auténtica joya claro

Voz 0931 13:02 muy bien Luis Posadas oye yo creo que te tienes mucha suerte de haber vivido esta historia sinceramente te lo digo

Voz 12 13:08 la verdad que me el jueves que viene presentaremos el el libro en una análisis de Valladolid Centro de la Memoria Histórica van de ellas van a ir las las mi paz la única no puede

Voz 0931 13:17 en Asturias y yo creo que va a ser una tener una catarata emociones IVAs tanto muy ser el final de algo sabe muy bien final feliz

Voz 0313 13:25 en este caso un abrazo amigo un abrazo muchas

Voz 0931 13:28 hace hasta luego que con algo igual

Voz 17 13:31 eh

Voz 18 13:36 sí

Voz 19 13:39 no

Voz 18 13:46 si haces

Voz 3 13:53 aún no es trajo y supera los ocho millones de usuarios de Gary un millón ciento veinte mil y nos siguen en ruinas a más de quinientas treinta y seis mil personas en Facebook tenemos más de veintiocho mil seguidores en nuestro canal elegido quizá más de dos millones de personas han descargado no está hacia la atarse Center ante las noticias de la SER aunque no estén escuchando en ese momento la SER estamos muy satisfechos pero querer va a ser más la Cadena SER

Voz 20 14:29 soy Javier de Class quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia puesta ahora te aplicamos gratis el tratamiento anti lluvia que hará que las gotas de agua resbala por el para

Voz 21 14:39 esas cae quita encargadas punto eso llama al novecientos dos

Voz 3 14:43 veinte setenta diez promoción válida hasta el veinticinco de febrero con la reparación sustitución de cualquier Luna condiciones en las punto es

Voz 1 14:51 ahora en las rebajas de El Corte Inglés veinte por ciento de descuento adicional en marcas de moda veinte por ciento adicional in Barbour and now lover Scola polen Shark muchas Marques más sólo hasta el treinta y uno de enero sólo en las rebajas de El Corte Inglés ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar protege lo que más importa con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct tu casa o negocio invisible para los ladrones protege tu hogar con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el rosco llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es la última hora

Voz 22 15:42 el qué última hora informativa que empezamos como de costumbre en Andalucía tres pateras han sido rescatadas en el este hecho hoy en el mar de Alborán con un centenar de personas entre ellos quince mujeres y doce niños la última embarcación localizada esta tarde lleva cincuenta y uno ocupantes que están siendo trasladados al puerto de Almería última hora en Aragón Zaragoza crea un registro

Voz 23 16:04 de ADN para evitar los abandonos de perros es una de las novedades de la nueva Ordenanza de Protección Animal el coste será de entre cuarenta a cincuenta euros por animal un coste muy elevado según propietario protectoras si no se ponen medios de seguimiento y con

Voz 22 16:17 oro en Asturias el Rey ha presidido los actos del cincuenta aniversario de Central Lechera Asturiana líder del mercado lácteo español Felipe VI se ha hecho fotos con dos batas campeonas de esta cooperativa ganadera con más de mil socios que exporta a cuarenta países última hora en Baleares los ayuntamientos de las Islas vivos tras conocer la propuesta de zonificación del Consell de Mallorca el alquiler vacacional en pisos y chalets estará permitido durante un máximo de sesenta días en zonas saturadas de Baleares pasamos a Canarias cada el luto a otra la primera víctima mortal de violencia de género Canaria lunes negro por el fallecimiento de un joven de diecisiete años ahogado en el mar otro de veintiséis durante una pelea en la calle de un niño de cuatro años tras cuatro meses en coma al ser atropellado por una conductora que dio positivo en drogas la última hora en Cantabria somos la segunda comunidad con mayor número de mafias que estafar al seguro de coche según un informe de una empresa experta en el sector el coste medio por acción de estas bandas fue de unos doce mil euros casi diez veces más que el coste medio del fraude particular y el noventa por ciento se enfoca a daños corporales Castilla La Mancha dos mil puestos de trabajo directos son los que se estima que va a generar el plan de gestión de biomasa aprobado por la Junta para renovar calderas de centros educativos y sanitarios el objetivo final es ahorrará la atmósfera catorce mil toneladas de CO2 al año última hora en Castilla y León

Voz 1284 17:28 el Ayuntamiento de Zamora mandará a la Fiscalía lo que ha publicado una peña en su red social donde insta a rechazar uno por respuesta durante las relaciones sexuales

Voz 24 17:38 Cataluña los Mossos han detenido a una mujer en Figueras que anoche dejó a su hija de ocho meses en el coche de un amigo mientras ella estaba de fiesta en un bar la juez ha archivado el caso porque la detenidas víctima de la violencia machista le concedió la custodia de la niña aunque ha pasado nota a Protección de Menores última hora en Ceuta

Voz 22 17:54 restricciones en el servicio autobuses urbanos por la zona colindante al hospital plantean los trabajadores de esta empresa después del atraco sufrido este domingo por un conductor por parte de tres encapuchados con todo incluso fue amenazado con una pista Comunitat Valenciana el primer AVE a Castellón ha estado parado veinte minutos en su viaje inaugural con el presidente Mariano Rajoy aborda un problema en el cambio de intersección de días ha provocado este retraso las críticas de PSP PSOE y Compromís que hablan de auténtica chapuza desprecio hacia la provincia de Castellón última hora en Euskadi el de Otxarkoaga ya son tres los detenidos el último otro menor de dieciséis años que se acaba de presentar en comisaría los dos adolescentes de catorce arrestados ayer han ingresado en el centro cerrado de menores de Zumárraga Extremadura

Voz 25 18:36 podemos cargar contra el PP por no apartar de la ejecutiva regional al alcalde de Almendralejo José García Lobato quien está previsto que declare mañana en la Audiencia Nacional

Voz 22 18:44 por el caso Púnica última hora en Galicia los médicos gallegos dicen basta hoy han dado un paso al frente para denunciar

Voz 1 18:50 la saturación de los servicios de urgencias en los hospitales

Voz 22 18:52 Lycos a esta hora en Santiago hay veintidós pacientes en los pasillos esperando a ser atendidos según el Sindicato Médico Meca

Voz 0861 18:59 la Rioja el pabellón de La Rioja en Fitur

Voz 22 19:01 debido a más de doscientas cincuenta y uno a mil personas es la cifra más alta de la historia dice los responsables del turismo que la marca Rioja es cada vez más global última hora en Madrid Cifuentes finalmente no tendrá que comprar

Voz 0861 19:11 CER en la próxima Comisión sobre la corrupción del dos de febrero en un giro completamente inesperado Ciudadanos en contra de la anunciado ha votado en contra el resto de grupos de la oposición PSOE y Podemos están que trinan con la formación naranja

Voz 22 19:23 Melilla esta mañana temprano se ha producido una

Voz 26 19:25 avalancha en el paso fronterizo de Barrio Chino con el trasiego del comercio atípico ocho heridos en total entre el lado marroquí el español uno de ellos en estado grave está en la UCI

Voz 22 19:35 a última hora en Murcia Ciudadanos no descarta apoyar una moción de censura en el Ayuntamiento de Murcia si no dimite el concejal Ortiz en una reunión interna dijo que el partido habría proporcionado trabajo a muchos y que había que recordar lo de Kansas de cara a las próximas elecciones cerramos esta ronda de última hora informativa en Navarra los pisos de acogida de mujeres maltratadas en la región que están saturados la ley en Navarra protege también en estas viviendas a mujeres víctimas de trata y explotación sexual

Voz 28 20:09 el auto tenemos precios bajos en neumáticos todo el año y ahora en el montaje y equilibrado de neumáticos turismo ahorra hasta veinte euros

Voz 3 20:18 para tu comodidad reserva online y paga entienda recuerda ahora hasta veinte euros en el montaje

Voz 28 20:25 no auto empresa patrocinadora del equipo paralímpico español

Voz 29 20:29 La Ventana de Madrid Javier Bañuelos

Voz 1 20:32 ah buenas tardes a todos después de seis horas Icon receso de por medio les ha costado pero la Mesa de la Asamblea ha tomado ya una decisión sobre la comparecencia de Cristina Cifuentes en la próxima Comisión de corrupción para hablar de los Papeles perdidos del canal vetados a la oposición la tarde no ha dejado un giro

Voz 0861 21:01 de ciento ochenta grados un giro inesperado

Voz 1 21:03 esta mañana el diputado de Ciudadanos César Zafra decía esto

Voz 31 21:07 Nos creemos que sí que es necesaria esa comparecencia y por lo tanto votaremos a favor creo que es un hecho muy grave que unos papeles que llevamos pidiendo desde la Comisión mucho entendido

Voz 0861 21:16 perfectamente iban a decir que sí pero al final Ciudadanos ha cambiado de criterio ha votado en contra de la comparecencia de la presidenta madrileña el próximo dos de febrero ese voto significa que Cifuentes finalmente no tendrá que comparecer en la comida son sobre la corrupción el mismo a César Zafra al que acabamos de escuchar ha defendido hace unos minutos el cambio de opinión de su grupo parlamentario

Voz 31 21:39 hemos seguido el criterio que nos han dicho los letrados en este caso que había un error en la formulación de las comparecencias de Podemos y el Partido Socialista bueno nosotros siempre seguimos los criterios de los letrados porque creo que es lo conveniente es un error que bueno que yo creo que se pueda subsanar Iker no me cabe ninguna duda que la señora Cifuentes irá gente que esté involucrada con el tema de las actas vendrá la Comisión de aspiraciones

Voz 0861 22:01 los ciudadanos se ampara en la opinión negativa que la secretaria general de la Asamblea ha dado sobre esa petición pero otras fuentes en cambio sospechan que detrás de esa decisión podría esconderse el ultimátum que la propia Cristina Cifuentes ha lanzado en las últimas horas a la formación naranja según fuentes consultadas por la SER la presidenta madrileña comunicó a la dirección de ciudad Nos su malestar por el acoso que están sufriendo aquí en Madrid con su partido la propia Cifuentes amagó de hecho con romper el acuerdo de investidura si persistía el tono y las descalificaciones constantes de su socio de investidura en cualquier caso el cambio de criterio de Ciudadanos ha levantado ampollas entre el resto de grupos de la oposición PSOE y Podemos en concreto están que trinan Asamblea Madrid Borja Quintana qué tal buenas tardes si Javier buenas tardes porque luego

Voz 32 22:51 estimo que se esperaban tras las declaraciones que los diputados de Ciudadanos realizado en estos últimos días irá que se echasen atrás la portavoz socialista de la comisión de corrupción Nani Moya cree que detrás de esta decisión hay algo turbio

Voz 22 23:02 pero bueno pues yo creo que Ciudadanos tiene que hacerse lo mira

Voz 33 23:05 sí porque tengo entendido que ha habido una primera votación en la que Ciudadanos ha votado a favor de que se realiza la comparecencias después ha dado marcha atrás y se ha vuelto a producir una segunda votación que no entendemos robo entonces algo ha sucedido

Voz 22 23:20 en medio que ha hecho ciudadanos cambiar de opinión

Voz 33 23:22 todo caso a nosotros nos parece que es gravísimo que se hable de ser los adalides de la transparencia en esta comunidad que acabemos protegiendo que la presidenta de una Comunidad Autónoma no se explique en el Parlamento

Voz 32 23:34 desde Podemos Miguel Ongil recuerda que por el caso Lezo han tenido que dimitir jueces y fiscales y que la mano negra ahora parece que también ha llegado a la común

Voz 34 23:42 las queda no se dice una cosa en público y hacer otra cosa en privada frente a lo que ha ido asegurando en privado ha votado para proteger a Cifuentes el caso Lezo es un caso en el que hemos visto las más grandes presiones que han llevado a cambiar a fiscales a cambiar a jueces

Voz 35 23:59 aquí vemos cómo acaban en sus garras en también en la Asamblea de Madrid de manos de ciudadanos que lamentablemente sí

Voz 1 24:07 los completo

Voz 32 24:09 de peso y podemos lamentan que los madrileños no tengan derecho a conocer lo que Cifuentes sabe de las famosas

Voz 1 24:15 exactas pérdidas del Canal de Isabel Segunda gracias Borja bueno del ciudadano

Voz 0861 24:20 Nos cuestionan las críticas que claro que acabamos de escuchar desde PSOE y Podemos contra su cambio de opinión dicen desde la formación naranja que tienen registrada una comparecencia de Cifuentes en la comisión de corrupción para hablar del caso Lezo de su papel en el Consejo de Administración del Canal veremos si finalmente esa citación llega o no porque por cierto era la misma que el portavoz Ignacio Aguado anunció para el pasado veintitrés de junio ese nuevos adelantado esta mañana aquí en la SER la Comunidad de Madrid ante los tribunales por entregar tarde y mal las ayudas que deben recibir las ONGs a través del dinero recaudado en la casilla de fines sociales de la declaración de la renta estamos hablando de nada menos que de veintiséis millones de euros fondos que no se han entregado con la transparencia que fija la ley al menos esa es la interpretación que hacen desde la Red Española de inmigración y Ayuda al Refugiado que van a presentar un contencioso administrativo contra el Gobierno regional Daniel Méndez es su presidente qué tal buenas tardes

Voz 28 25:23 hola buenas tardes bueno exactamente ustedes que Aller

Voz 0861 25:26 en su denuncia porque a su juicio en la comunidad se ha saltado la ley en el reparto de estos fondos

Voz 28 25:31 pues que la ley por mucho que la Comunida empezara tarde y mal los trámites donde quiera por urgencia una vez más como hizo el año pasado les obliga que si una entidad personada en este caso la nuestra ahí atrás más piden durante el trámite que tener viste copia del expediente y presentan alegaciones no pueden elevar a definitivo lo provisional que es lo que creo en este caso es decir ellos resolvieron en provisionado esos veintiséis millones lo celebra una definitivo no se comunicó ninguna entidad de hecho a las entidades recibirá el dinero la semana pasada esta semana entre hoy vamos al empezamos empezado a recibir las cartas de notificación que se nos decías y Xavier coincidido o no

Voz 0861 26:13 entonces y lo entendió mal eh Daniel de alguna forma se les ha privado a las organizaciones de poder recurrir o presentar alegaciones sino estaban satisfechos por ejemplo con el dinero que ven recibido o si por el contrario no he recibido nada

Voz 28 26:25 efectivamente se los ha privado del derecho que tiene cualquier ciudadano garantizado el la ley la Comunidad de Madrid dice que su reglamento no no establece eso unas parece fantástico que los reglamentos de la Comunidad de Madrid vayan en contra de las leyes pero como las leyes de momento en este país están por encima de los reglamentos entendemos que estamos en nuestro derecho tiene el deber además de acudir a los tribunales porque esto ha pasado ahora no sabemos eso puede repetir además es que uno de los programas que no sea renovado a mi entidad es justamente el que sostiene la acusación controlar Social Madrid no queremos ver un sesgo ideológico pero sí que es verdad que nos hemos sentido muy solos en todo este tiempo eh siendo la única entidad que iba contra esta orden organización sin ningún apoyo institucional lloronas encontramos que la comida en Madrid retira el programa que sostenía esta acusación en los tribunales

Voz 0861 27:15 qué les dice su intuición estamos ante un simple error administrativo una chapuza vamos So Ho hay algo más

Voz 28 27:22 lo entendemos que no administrativo nosotros administrativo porque el propio consejero reconoció esta semana en la Asamblea de Madrid que algunas entidades se les ayudó durante este mismo mes de enero a resolver problemas con los papeles eh a qué entidades porque aún así a otra no no esto no es una casualidad esto está absolutamente premeditado sabían lo que estaban haciendo lo que pasa que lo que no vamos a permitir desde luego desde el sector es que la Comunidad de Madrid una vez más vaya contra los más vulnerables contra los que menos tienen saltándose la ley a sus anchas

Voz 0861 27:57 sólo una más en señor Méndez temen que si de su denuncia que si su denuncia prospera y el juez anula cautelarmente estas ayudas que de alguna forma eso pueda perjudicar también a las organizaciones que ya están empezando a recibir esas subvenciones

Voz 28 28:10 no porque es lo que más perjudica a las organizaciones que que trabajamos al tercer sector es que una institución pueda dar y quitar el dinero hay como le plazca ese es el realmente el riesgo que existe el resto no creo que sea un problema y además lo que hemos hablado con entidades no han puesto ningún problema ninguna acción que pueda mostrar

Voz 0861 28:31 pues Daniel vende es presidente de la Red Española de inmigración de Ayuda al Refugiado gracias por estar con nosotros bueno la lentitud de las ayudas del IRPF contrasta con la celeridad que la Comunidad de Madrid si éste teniendo por ejemplo con los abogados de oficio el Gobierno ha dado hoy un paso más para agilizar los pagos a la justicia gratuita uno de los compromisos de la presidenta Cifuentes en lo que llevamos de legislatura el tiempo de pago seducido bastante con lo anunciado hoy además el consejero de Presidencia se va a poder reducir los tiempos aún más a partir de los abogados y procuradores del turno de oficio podrán cobrar según Ángel Garrido a tiempo real

Voz 37 29:07 a anticipar en unos pagos sin necesidad de que la comunidad de que la menstruación compruebe las diferentes certificaciones Isabel una comprobación a final de año para del saldo Sultan T operar sobre empero sobre adelantar como mínimo un mes y medio los pagos que reciban procuradores y abogados

Voz 0861 29:23 es una de las buenas noticias del día desde el Colegio de Abogados de Madrid están se lo pueden imaginar más que satisfechos con esa

Voz 38 29:31 sí

Voz 0861 31:56 violines violas trompetas o pues platillos frío mucho frío la Banda Sinfónica Municipal ha tenido que suspender sus ensayos inmutarse porque eran incapaces de aguantar las temperaturas gélidas de su local de ensayo Joaquín encinares delegado de Comisiones Obreras en la banda municipal qué tal buenas

Voz 0931 32:17 hola buenas tardes bueno lo primero tanto frío pasaban ustedes

Voz 40 32:21 bueno sí la verdad que había un problema que yo matización en el Teatro Auditorio de la Casa de Campo que es el lugar donde no sabían reubicado para poder iniciar los trabajos que reforma nuestras es habitual bueno llegamos a temperaturas de dieciséis algo menos y ya está

Voz 0861 32:41 pienso leo a preguntar en en esas condiciones con ese frío no sé no sé qué instrumento tocó usted pero ese instrumento con con tanto frío

Voz 40 32:48 pues hombre realmente con la con la como ya que debe hacerse no pero además están ahí las leyes de de corales que que está marcando que creo que son los problemas con los diecisiete grados no no no está permitido trabajar

Voz 0861 33:05 muy bueno depende de ustedes que pertenecen a una de las cuatro mejores bandas municipales de toda Europa les han dado alguna explicación de por qué no hay calefacción en su local de ensayo

Voz 40 33:16 no simplemente que se valoró la posibilidad de ir a estas nuevas sede para reformarla la habitual ir bueno fue una decisión que se tomó en un momento en el que no hacía una temperaturas excesivamente bajas bueno es un problema que se está poco pues cuando realmente llegó el frío

Voz 0861 33:35 eh ustedes han presentado si no me equivoco esta mañana a la Comisión de Cultura de del Ayuntamiento de Madrid con camisetas rosas con un lema que decía algo así como banda maltratada se siente maltratados ustedes por el Ayuntamiento

Voz 40 33:47 a ver si realmente no sentimos un poquito maltratado hemos hecho sobre todo que en cuestiones de lo que es la gestión de la agrupación y la programación en las últimas hechas en cuarta gestión lo que demandamos es gestionada como cualquier agrupación sinfónica a nivel nacional lo o mundial que tienen sumó su propia oficina que gestiona anexa al local de ensayos en la que se puede trabajar en equipo en una comunicación directa para el día a día al pie de escenario

Voz 0861 34:18 mono este asunto ha llegado hoy a la Comisión de Cultura de la mano de la socialista Mar Espinar que decía esta mañana esto la Comisión

Voz 0931 34:25 eso no se entiende lo que están haciendo a esta institución tan querida por los madrileños desde la incapacidad absoluta de gestión exceso o la mala fe

Voz 0861 34:33 usted qué cree mala fe o mala gestión

Voz 0931 34:36 ese caso realmente

Voz 40 34:38 lo que es de mala gestión podía ser una no gestión porque nosotros realmente lo que demandamos es Serge Sergio el área actualmente están gestionados a través de una comida de gestión a Madrid Destino

Voz 0861 34:51 y la última el Ayuntamiento de ha dicho ya que la licitación de la sede de de la Banda Sinfónica se producirá en el último trimestre del año que iban a hacer hasta entonces

Voz 40 35:02 eh cómo hubieran dicho que ya están trabajando en

Voz 12 35:05 a acabar es preparar el trato

Voz 40 35:07 la Casa de Campo y arreglar esos problemas de climatización iluminación que tenía pues esperamos que realmente sea así que a la mayor pérdida posible podamos trasladarnos allí mientras dormía en las obras de reforma de nuestras era habitual

Voz 0861 35:24 pues Joaquín Encinar delegada de comisiones en la Banda Municipal gracias por estar con nosotros en La Ventana un placer adiós

Voz 41 35:29 para aquí igualmente hecha

Voz 1 35:34 llevamos ya con otras noticias del día

Voz 0861 35:36 la de este lunes el grupo municipal del Partido Popular ha presentado hoy su querella contra la delegada del Ayuntamiento Inés Sabanés y su departamento supuestamente por prevaricar y malversar fondos públicos en la compra de Bici Mad dice José Luis Martínez Almeida que ese servicio no valía los diez millones y medio de euros

Voz 42 35:56 dados la responsabilidad penal obviamente nosotros dirigimos contra Sabanés pero la responsabilidad política última en la tramitación de este expediente dado que la transferencia de diez coma cinco millones de euros Se acuerda por la Junta de Gobierno le corresponda quién preside la Junta de Gobierno del Ayuntamiento

Voz 1 36:12 de padre que es Manuela Carmena

Voz 42 36:14 ponemos que Manuela Carmena en un ejercicio de diligencia debió o por lo menos tuvo la oportunidad de enterarse de cuáles eran los trámites que efectivamente había realizado ahora es a quién le corresponde sin duda dar las explicaciones a los madrileños

Voz 0861 36:29 pues hablando explicaciones la pasada semana Inés Sabanés Llanos avanzó aquí en La Ventana de Madrid que no les inquieta ni lo más mínimo esta querella hoy el propio Ayuntamiento de Madrid ha aportado datos para demostrar que no se cometió algún tipo de irregularidad Felipe Serrano qué tal buenas tardes desde el Javier

Voz 0622 36:45 buenas tardes el gobierno municipal insiste en defender que actuó correctamente y responde a la querella criminal del PP con toda una batería de datos y argumentos el precio de la operación según fuentes Munir

Voz 0861 36:55 Tales fue establecido por los Servicios T

Voz 0622 36:58 cínicos de la EMT que cuentan con una gran solvencia internacional trabajaron durante más de siete meses con varias auditorías económicas y tecnológicas y una documentación que supera los ochocientos folios sobre el documento supuestamente falsificado al que se refiere el PP el Ayuntamiento aclara que no es ni el expediente de cesión de bici mal ni tampoco la base con la que se hizo la valoración del precio se trata de un documento explicativo de trabajo que se incorpora como anexo que no es necesario en este tipo de expediente ni tampoco que esté firmado estas mismas fuentes explican que la auditoría Se encargó un año después ante el daño causado a la imagen de la empresa debido a las insinuaciones infundadas dicen de los partidos políticos y las que aparecían también en los medios de

Voz 0861 37:42 indicación gracias Felipe y el día no ha dejado además un nuevo caso de agresión machista esta vez en el distrito de La Latina de la capital la policía detuvo ayer a un hombre de ochenta y siete años por apuñalar a su mujer de ochenta y uno vamos a conocer más datos Alfonso Ojea cuéntanos

Voz 0032 37:58 los hechos tuvieron lugar el domingo a mediodía en una vida

Voz 0931 38:01 en el distrito de Latina el agresor marido de la víctima de ochenta y siete años de edad Man

Voz 0032 38:06 tuvo una discusión con su esposa que terminó a golpes a palos incluso porque la mujer sufrió en su cabeza el impacto del bastón que precisa el hombre para caminar el golpe fue tan fuerte que el callado se partió provocándole a la víctima una brecha al ver la sangre la mujer de ochenta y un años intentó salir de casa hiel marido presuntamente le clavó un cuchillo en el costado ha sido un vecino el que defendió la mujer frente a su marido le desarmó le contuvo en el domicilio

Voz 0861 38:32 hasta la llegada de la Policía Municipal la víctima se recupera en el Hospital Clínico su estado no es grave y una de las citas políticas del día ha sido la Reunión ex alcaldes del sur con el secretario general de infraestructuras los alcaldes afectados por los constantes retrasos y el caos de la línea C tres de Cercanías esa reunión ha terminado con una fiel esta satisfacción por parte de los alcaldes satisfechos y aliviados porque parece que el Ministerio de Fomento está dispuesto a aceptar algunas de sus reivindicaciones aquí en la Ser hemos hablado con la alcaldesa de Ciempozuelos es Chus Alonso

Voz 43 39:03 para a intentar cambiar la señalización que se explique

Voz 12 39:06 tu hijo tiene directamente en la mayoría Bergareche

Voz 44 39:08 izquierda y esto también pues lógicamente no puede permitir que las frecuencias pues sean mayores y entonces en ese sentido civil vetado también se han comprometido a mejorar la y la de varias generaciones de la línea inversores parece bueno también

Voz 1 39:24 pues se nos acaba el tiempo tenemos ahora mismo quince grados en el centro de Madrid y mañana se esperan algunas nubes Nos vamos hoy con Teresa

Voz 45 39:32 odio en la producción y Juan Carlos Ingelmo en la técnica mañana martes volvemos con más Ventana de Madrid mañana martes por cierto tertulia política entre el PP y Ciudadanos veremos qué da de sí la no comparecencia de la presidenta madrileña que como saben finalmente no se producirá con el voto en contra de Ciudadanos

Voz 46 40:12 si tanto les cuesta reconocer que la información fue escasa y poco clara es Europa uno de los grandes fracasos del independentismo cuantas manadas existen sin que sepamos nada de ellas

Voz 0861 40:23 cuál es el grado de tolerancia hacia la violencia

Voz 1 40:26 en esta sociedad vemos tantas preguntas que le hemos sacado al día una ahora vas son las ocho las siete en Canarias Hora veinticinco Ángels Barceló de lunes a viernes de ocho a once y media de la noche sí que lo es también de Cadena Ser punto com

Voz 22 41:04 sí que estarán preparando Rafa Bernardo buenas tardes buenas tardes en nuestro próximo programa hablaremos de las tendencias en tecnología empresa que nos esperan este año nuestro experto Julio Prats unos dice que no esperemos las novedades tanto en los artefactos como en lo que llevan dentro y que estemos preparados para que nuestros dispositivos se comuniquen entre sí

Voz 47 41:19 llegamos a un punto en dos mil dieciocho Se estima más o menos una medida de cinco dispositivos por cada persona en España es decir estamos hablando que aparte de nuestro PC aparte nuestro móvil vamos a tener más cosas conectadas siempre que hay lavadoras conectadas que hay frigoríficos conectados relojes conectado vamos a cada vez más como las cosas se incorporan de alguna forma a esta a esta tecnología de de las cosas no

Voz 1762 41:43 la atención a los interesados en el emprendimiento industrial porque esta semana este jueves se celebre en Barcelona la primera feria del sector en España es la ISS Tech Fest hemos hablado de ella con el director del centro de actividad emprendedora que la impulsa Factory Oriol Pascual

Voz 48 41:58 startups los sus tecnologías de de al recibos estaban dispositivos médicos a votantes a Cuzco robótica robótica submarina por el otro lado tenemos un programa de conferencias internacionales muy finalmente tenemos

Voz 1762 42:18 con todo esta noche a las diez menos diez nueve menos diez en Canarias en hora

Voz 0827 42:53 nunca es tarde Isaías si la dicha es buena fe dos semanas después el director general de Tráfico ha comparecido ha reconocido errores bueno mi otros ya ha pedido disculpas

Voz 50 43:01 ningún varias circunstancia hubo errores hubo fallo y hubo problema que no no funcionaron todo lo correcto que se debería de haber hecho y por lo tanto eh reiterar las disculpas eso ciudadano que pasaron desesperación frío frustración rabia qué pasa cuando uno se ve envuelto en una situación de esa naturaleza de noche con pequeño fin que les voy

Voz 0827 43:26 pues eso disculpas por lo que han hecho mal otros especialmente la concesionaria Noel que no ha reconocido error alguno nadie se ha disculpado tampoco con Enrique Hernández director de El Periódico de Cataluña al que acusaron de montaje cuando publicó la nota que la CIA había enviado alertando de un posible atentado en las Ramblas de Barcelona hoy su diario publica que esa noche estuvo a punto de ser destruida en octubre por los Mossos pero eso disculpa ninguna

Voz 40 43:50 yo tampoco lo esperaba ya que la situación política seguido en Cataluña que hace que alimentan esa polarización Mi esa pertenencia identitaria un colectivo que creemos que es lo permiten los suyos y mira lo que evidencia es que lo tienes discrepan nadie ha salido a decir me equivoque me ha llamado ni ha enviado mensajes

Voz 0827 44:11 yo hoy dos viajes un poquito surrealista

Voz 1 44:14 lo unos once como nosotros Carles Puigdemont

Voz 0827 44:20 ya candidato a repetir como presidente de la Generalitat de Cataluña pues hoy seguido de Bélgica a Dinamarca y esta noticia no es del Mundo Today si lo del bitcoins parecía difícil de entender más difíciles

Voz 1284 44:32 lo de Puigdemont el juez Thomas Puigdemont está en Bruselas huido de la justicia española anuncia que va a ir a Dinamarca

Voz 0827 44:38 el fiscal español y advierte cuidado si vas a Dínamo

Voz 1284 44:41 percate vamos a detener que es algo que se les dice a los niños cuando juega solo escondite cuidado pero no es tan habitual con los huidos de la justicia Uche va a Dinamarca el fiscal pide que le detengan y el juez dice que no lo detiene porque lo que quiere vender engancha

Voz 0827 45:00 y otros peaje un poquito surrealista vas a inaugurar un tren y el tren de repente separa

Voz 1284 45:04 inaugurado el AVE a Castellón con el presidente del Gobierno y el presidente de la Generalitat valenciana en el primer viaje se ha parado por una avería retraso de veinte minutos

Voz 1 45:12 a esto

Voz 1284 45:16 las como hoy era un viaje no comercial y por la misma ruta pasan los trenes de mercancías el ave tenía que dejar pasar el tren de mercancías y entonces el tren de gran velocidad separado IU dentro del tren de gran velocidad detenido esta Rajoy preparando su discurso es un poquito surrealista

Voz 0827 45:32 así que la cosa bueno las dos cosas como parecen noticias de El Mundo Today se han colado en las noticias de El Mundo Today casi casi sin tocarlas

Voz 51 45:40 la Fiscalía pide a Carles Puigdemont en Amazon llegará en veinticuatro horas el Ministerio público no ha aclarado si se ha pedido envuelto para regalo Mariano Rajoy inaugura el primer retraso del AVE de dos mil dieciocho España ya es el líder europeo en retazos de larga distancia

Voz 0827 45:57 y otra cosa rara exámenes raros de ellos hemos tenido hoy una twiterías

Voz 1 46:02 cuando uno confía en sí mismo y en sus capacidades

Voz 52 46:04 es prácticamente imparable como tuitero profeta baruc Peláez espero que haya estudiado para el examen de Historia no lo dude profe haber Háblame del tercer Ray que ese fue el que llevó mirra no

Voz 0827 46:17 merecería ser objeto de twiterías El Mundo Today otro examen sobre el que ha versado y nuestra polémica y no el magistrado a Francisco Pérez de los Cobos uno de los tres candidatos de España para ser juez en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resulta que recibió un cero de la Comisión del Consejo de Europa que evaluaba su perfil porque pese a afirmar en su currículum un buen dominio del inglés y un muy buen manejo del francés los dos idiomas oficiales del Tribunal pues pidió ser entrevistado en español Ignacio González Vega es portavoz de Jueces para la Democracia dice que es algo por lo menos llamativo

Voz 21 47:01 sí que resulta llamativo que una persona que además ha presidido el Tribunal Constitucional una alta institución del Estado iba cero votos y la información se contrasta ahí eso como tal como se cuenta en este diario de noticias pues francamente Spottorno no es que estemos hablando de un pago anecdótico dentro del currículum de una persona

Voz 12 47:21 ya sabemos que eso de maquillar currículos

Voz 0827 47:23 a veces es tan muy extendido bueno nos ha dicho con la judicatura no es un caso único

Voz 28 47:28 este es un caso que ha saltado a la publicidad

Voz 21 47:31 pero hay otras cosas que yo conozco aunque no voy a revelar obviamente hombres pero sí que es verdad que a veces además sobre todo en un caso en el que es en el el idioma de trabajo la lengua trabajo es albacea eso en inglés en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con lo cual hombre a mí me parece algo sin sorprendente

Voz 0827 47:49 sólo en mente cuando menos pero son cosas son cosillas que pasan alguna reflejo de los males de nuestra democracia o de nuestras democracias hoy ha estado en La Ventana el escritor Jorge Fernández Díaz el escritor que se refería a ellos al hablar de su novela titulada La herida que transcurre en la Patagonia argentina pero que en realidad es una metáfora del mundo

Voz 53 48:14 eso lo uso como una especie de maqueta e en el sentido de mostrar en pequeños lo que sucede en las democracias modernas en grande Iñaki de manera más sofisticada digamos

Voz 0861 48:27 en mascarada Se podría decir lo que ocurre en Argentina

Voz 53 48:30 pues una metáfora quizás exagerada aventurera enorme pero de cosas que ocurren aquí que es lo que ocurre ocurre que la democracia tiene dos enfermedades una enfermedad la desigualdad y otro en la corrupción

Voz 0827 48:45 de esas dos enfermedades sabemos mucho en España de la corrupción tenemos noticias a diario en nuestro país de la desigualdad Intermón Oxfam ha vuelto a denunciar hoy como está creciendo en España esa nueva clase la de trabajador pero pobre que además tiene rostro de mujer de joven Lara Contreras lo contado