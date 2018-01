La Ventana (23/01/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 cadena SER servicios informativos

son las cuatro de la tarde las tres en Canarias el presidente del Gobierno Mariano Rajoy ha insistido este martes en León que no hay ninguna alternativa a la ley en Cataluña Rajoy sapos otros objetivos para de alguna manera a solucionar la situación el sentido común el cumplimiento de la ley y la recuperación de la normalidad

Voz 2 00:27 que se imponga el sentido común el primero

Voz 3 00:30 que la ley se respete

Voz 2 00:33 cumpla Iker recuperemos la normalidad institucional económico y social no hay alternativa a esto que acabo de decir no hay ninguna alternativa a la ley no la hay porque España es una democracia

Voz 0313 00:50 prácticamente en paralelo vidas de Copenhague

Voz 0032 00:53 presida en catalán Carles Puigdemont sigue sin aclarar si va a acudir o no al pleno de investidura aunque hoy ha vuelto a jugar con esa posibilidad de su presencia algo que coincide además con la retirada de su petición de voto delegado para esa sesión de investidura Puigdemont en la rueda de prensa tras su encuentro con varios diputados daneses ha sido especialmente crítico con el juez del Supremo Pablo Llarena que ayer decidió rechazar la petición de la fiscalía para activar la euroorden de detención

Voz 4 01:17 bueno estoy un poco sorprendido a que la argumentación de un juez que dice que no va a detener a alguien que considera un peligroso criminal porque este peligroso criminal quiere ser detenido no sé lo que deben estar pensando ahora toda la gente que tiene un mandato de arresto europeo en Europa a lo mejor para evitar ser detenidos tendrían que pedir ser detenidos es algo muy muy delirante

Voz 0313 01:40 por su parte el líder del PSC Miquel Iceta ha enviado una

Voz 0032 01:42 harta ruso de Torrent president del Parlament de Cataluña la que le pide que reconsidere la propuesta de investidura de Puigdemont la portavoz del grupo avisado en público de que no van a estar en el pleno en caso de que el candidato no esté presente en la Cámara mañana Torrent va a viajar a Bruselas para reunirse con Puigdemont el resto de exconsellers que siguen allí más cosas según la ONG Caminando Fronteras tres personas han muerto en un naufragio de una patera cerca de Melilla Brian Pérez buenas tardes

Voz 5 02:06 buenas tardes el suceso ha ocurrido en aguas marroquíes cerca de la ciudad autónoma según la ONG en el naufragio tres personas han perdido la vida y cincuenta y cinco han podido ser rescatadas con vida por la Marina marroquí por el momento ninguna fuente oficial en Marruecos ha confirmado los hechos el tráfico de pateras desde el país vecino nuestras costas sigue en aumento en los últimos meses en dos mil diecisiete según cifras de la organización hubo casi veinte mil llegadas irregulares y más de dos mil intercepción es por la policía marroquí

Voz 0032 02:32 pues el Congreso de los Diputados ha rechazado celebrar un pleno extraordinario para que se cree una comisión de investigación

Voz 1362 02:37 sobre la muerte de un inmigrante en la cárcel de Archidona

Voz 0032 02:40 Málaga PSOE Ciudadanos y PNV alegan que primero tienen que escuchar las explicaciones del ministro del Interior que precisamente tiene previsto comparecer mañana miércoles sobre este asunto la propuesta de Podemos a diputado

Voz 6 02:51 necesitamos saber de una vez por todas no sólo qué ha pasado en Archidona sino que ha pasado en los CIE que ha pasado en los CETI que está pasando en los centros de menores de menores no acompañados para que se pueda hacer justicia de una vez por todas para que sepamos la verdad para que se pueda reparar a las

Voz 0032 03:05 víctimas cuatro y tres tres y tres en Canarias Carreira en Madrid la alcaldesa Manuela Carmena confía en que el PSOE apoye los nuevos presupuestos de la capital el gobierno municipal tuvo que prorrogar las cuentas de dos mil diecisiete por falta de acuerdo con los socialistas dice Carmena que se bloqueo está impidiendo poner

Voz 0313 03:22 marcha nuevos proyectos el Grupo

Voz 7 03:24 como municipal socialista como el Gobierno actual nuestro Gobierno estamos extraordinariamente interesados en tener unos presupuestos nuevos ya que las prórrogas dan menos poses

Voz 1621 03:35 LA des de desarrollar las

Voz 8 03:37 la alternativas que van a hoy a comer

Voz 0032 03:40 dado en la Audiencia Provincial el juicio a un agente de la Guardia Civil que asesinó a tiros a un conductor en Fuentidueña del Tajo con el que tuvo un incidente de tráfico la Fiscalía pide veinte años de cárcel para el Alfonso

Voz 9 03:49 Gea con problemas psíquicos este agente de la Guardia Civil en situación de baja médica abrió fuego contra un conductor de nacionalidad marroquí nadie le había retirado el arma oficial Beatriz de Vicente es la abogada de la familia

Voz 10 04:01 todo asesinato es lo que defiende esta acusación particular porque la víctima no tuvo posibilidad alguna de defensa y además se produjo un ensañamiento cuando estaba en el suelo herido de muerte después de haber lanzado hasta catorce disparos contra la víctima la golpeó en el suelo llegando a ejecutarla de un tiro en la sien sea aún un asesinato sin lugar a dudas

Voz 0032 04:19 de manual según su defensa a la gente creía que estaba neutralizando a un terrorista islámico y la Comunidad de Madrid tendrá que pagar a los trabajadores del uno uno dos el plus de actividad y el de nocturnidad también ante sus vacaciones algo que no hacía hasta ahora una sentencia del Supremo en la que ha tenido acceso la SER da la razón a la plantilla que por cierto cumple su sexto día de encierro décimo tercer día de huelga por su situación laboral en cuanto al tiempo suben las temperaturas si tenemos cielos despejados en toda la comunidad a esta hora hay dieciséis grados en el centro de la capital de momento es todo a partir de ahora la información sigue en La Ventana y en Cadena Ser punto com

Voz 0313 05:52 buenas tardes bienvenidos a La Ventana hoy me rondan por la cabeza algunas frases algunas reflexiones que tienen que ver con con aprovechar las oportunidades por ejemplo esa que dice las oportunidades son como los amaneceres si esperas demasiado tiempo los echas de menos o esta otra haz lo que puedas con lo que tienes ir donde te encuentres está últimas de Roosevelt a cuento de que viene todo esto pues miren hace apenas dos semanas una plataforma tan potente como la gala de los Globos de Oro sirvió para propulsar a todo el mundo el mensaje de que las mujeres muchas mujeres están hartas del acoso del ninguneo de la desigualdad

Voz 13 06:38 aún no hay un buen en un ojo

Voz 1 06:48 el discurso de Oprah Winfrey

Voz 0313 06:51 es Amy porque además contaba con un altavoz y un escenario del que sólo Hollywood es capaz Se podrá objetar o matizar si hubo algo de sobreactuación hostiase Hollywood exhibe tanta hipocresía que a veces a un poquito de rabia pero da igual da igual Ésa fue una oportunidad muy bien aprovechada y eso que me parece más importante sobre todo porque anoche en una escala más modesta en el tamaño pero con la misma fuerza se repitió la historia esta vez en la gala de entrega de los Premios Feroz

Voz 13 07:18 la llamada habla de El valor mismo de encontrar tu camino pese a quién le pese a ser quién tú quieres yo soy gay que no sabe todo el mundo un novio que me quiere una familia que me apoya yo estoy aquí cogiendo este premio en de si alguien algún niño alguna niña alguna persona me está mirando y tienen miedo que está perdido pero siempre yo no me Valderrey

Voz 14 07:52 yo querer mandando en su sitio que tu familia te Valle red ella es el momento en que yo vamos recibir de historias para que tú te sientes inspirado de verdad siempre

Voz 0313 08:04 ayer Calvo uno de los directores de la llamada premiada como mejor comedia del año fue el que rompió a llorar defendiendo en este caso acaban de escucharlo al al colectivo homosexual ustedes saben el valor que tienen estas palabras imaginan la de chavales y chavalas con sus padres familia y amigos incluidos que pueden verse reflejados sentirse identificados Coruña además se Oprah Winfrey es una veterana a punto de cumplir sesenta y cuatro años mil millonaria no parece que tenga que pedir permiso a nadie para decir lo que le venga en gana eso no les resta valor a sus palabras sé que concede pero Javier Calvo es iba a decir pavores lo digo otro chaval de veintisiete años que acaba de llegar que está en un momento muy dulce con la peli con el papel de los Jarvis Shelley su prometido en Operación Triunfo pero que no tenía ninguna necesidades ponerse así sobre todo en un país donde la homofobia los prejuicios y las etiquetas aún pesan demasiado por eso creo que lo suyo es eso haber aprovechado la oportunidad con gesto de coraje que le honra con una llamada si me permiten el juego de palabras realmente feroz enseguida hablaremos con él bienvenidos a la venta

Voz 15 09:20 cuando nos encontramos la CEDA pieza ni a la moneda sonda

Voz 16 10:00 la jornada

Voz 17 10:03 en plan llena

Voz 15 10:12 voz pasamos la Electra de edad no

Voz 17 11:23 un Golán

Voz 18 11:26 eh

Voz 19 11:31 Javier qué

Voz 0313 11:32 luego buenas tardes hola cómo estás Javier tal más tranquilito o sea mucho bueno pero es que es verdad o no lo no pero es que no tenías lo comentábamos antes ninguna necesidad a veces hay gestos que pueden parecer muy bonito si queda muy bien pero estar en un contexto bueno qué más o menos puede resultar previsible el de el de ayer no además en un momento todos en el escenario de tan contento con tanta alegría que por cierto felicidades por el los premios de la llamada eh seis porque es un monumento al al buen rollo

Voz 20 12:04 la

Voz 0313 12:05 y al intento de que la vida sea algo un poquito o bastante feliz

Voz 21 12:10 muchas gracias tía te has feliz

Voz 0313 12:12 dado mucha gente ya lo sé pero a alguien que no esperaba este año algún mensaje de

Voz 21 12:17 hombre me ha llegado en Tui bueno es que me ha llegado un tuit de yeso muy fuerte de Pedro Sánchez

Voz 0313 12:23 sí

Voz 21 12:24 Íñigo Errejón ideó uno entonces pero no pero bueno como

Voz 0313 12:29 puede ser el Belén ha llegado Juncker puede podéis poder el del PP Esteban González Pons

Voz 21 12:36 Pablo Alborán illa illa dice que será no

Voz 0313 12:39 Kutxa Esteban González Pons puede ser

Voz 21 12:41 Pons creo que es que anoche tuitero Permira luso

Voz 0313 12:44 delante que ponía Esteban sí pues

Voz 1362 12:46 el vamos es eurodiputado del Partido Popular Esteban González Pons tuiteó anoche en la película la llamada me hizo reír pero es que discurso de los Javi emocionado mucho más ojalá lo escuchen todos los niños se sientan libres para ser quiénes sueñan ser gracias por estas palabras y adjunto por el momento en el que en el que lo dices sí lo lo que ocurre es que el el pasado Javi siempre vuelve no siempre no siempre para bien porque el compañero periodista de El Confidencial feo Otto Otto Reus le ha contestado González Pons bueno pues y la poniendo su tuit en en en perspectiva dice ojalá esos niños también se enteren de que el PP votó en contra del matrimonio homosexual y lo recurrió ante el Tribunal Constitución

Voz 21 13:26 pero ellos ellos ellos sabían que se iban a repartir ellos como bien ya se dijo en un discurso ellos sabían que iban a ir a todas las bodas iban a

Voz 0313 13:37 desde Ivano incluso Al-Kassar

Voz 21 13:40 a gays lesbianas ellos mismos que sabían desde siempre está al lado bueno de la historia pero bueno ya con el tiempo todo lo al final se va se va poniendo en su sitio

Voz 0313 13:51 Javier tú recuerdas en tus años más mozos por decirlo así algún gesto algún referente como el que tú protagoniza este ayer estoy seguro para para muchísimos chavales alguien que dijera oye ánimo hay que ser como uno ese punto y no esconderte

Voz 21 14:05 de las películas de Pedro Almodóvar han sido las que a mí me han inspirado a mí me parece ser que el PSOE Pedro Almodóvar para mí es mi mayor referente indie mayor desgracia

Voz 0313 14:16 porque tú sabios anabolizante por lo que contaste ayer en el escenario tan emocionado todavía está resfriado que te pasa

Voz 21 14:22 bueno las dos cosas María Rosal en varias cosas que tengo un resacón que te mueres que llevo todo el día de la cama porque claro ayer con Javi Javi Javi todo el mundo vino aquí hasta Emma Suárez a todo el mundo estaba aquí y entonces eso por un lado hiló o que yo no sé si seis seguidores BP pero yo estoy viendo el veinticuatro horas estoy escuchando las canciones que están poniendo a los niños estaba llorando viendo lo bien que estaba que van a cantar al de Amaya ya Alser

Voz 1621 14:55 por cierto que ayer Fernández durante Operación Triunfo se les comunicó a los concursantes

Voz 16 15:00 el público que habéis ganadores feroz

Voz 1621 15:02 viste hizo un gran aplauso que no pudiste dice

Voz 21 15:05 no les les quiero muchísimo ir de hecho hoy les han puesto el discurso Alfred de Mi corazón está llorando como un bebé

Voz 23 15:15 con unas ganas de darle un beso y un abrazo a todos pero como llenaba de hermanos no hayan al corazón

Voz 1621 15:20 oye Javi frente frente a muchos discursos de cartón piedra el tuyo se vio que te salía de las entrañas lo llevabas preparado tenías pensado tigresa decir eso

Voz 24 15:29 aquello recientemente llegué

Voz 21 15:32 a esta conclusión cuando tú subes in lo dije más o menos ahí arriba y lo has dicho tú también cuando tú subes a recibir un premio es la oportunidad para decir algo de verdad yo antes pues no me lo preparada ahí decía cualquier cosa gracias

Voz 24 15:46 pero es verdad que lo que tú digas tiene poder

Voz 21 15:49 porque la gente te está escuchando y tiene repercusión

Voz 24 15:53 entonces me planté decir

Voz 25 15:55 aunque suelen por también para mí entonces número dos

Voz 21 15:58 lo preparé preparado pero

Voz 24 16:02 el el lo que quería decir pensé en

Voz 21 16:06 que podría ser importante para mí y que podría ayudar a la gente ya sabes lo mejor o lo que a mí me

Voz 0313 16:12 las M llegó de tu discurso de anoche

Voz 22 16:14 qué es de verdad

Voz 0313 16:17 el eso en un escenario como bien sabes tú que trabajas con actores con actrices y cuando te topa con uno con una que es de verdad dice joe que diferencia pues lo de ayer era de verdad

Voz 21 16:27 es que bueno cuando yo te sorprende hablo de esos niños que puede nuestra sociedad ya me viene toda la emoción porque de verdad es para mí es lo que yo mataría por eso mientras las personas que les hacen pasarlo mal batería porque no sufrieran aunque también no verdad hizo lo quiso agredir chino lo dije pero que vean las cosas

Voz 0313 16:56 aprovecha ahora les quise decir

Voz 21 16:59 que ahora a lo mejor lo están pasando mal pero qué va a pasar y confíen que va a pasar y que todo esto que han vivido ahora va a servir para quienes futuro crear mejores más sensibles de artistas suelen creativos y hagan cosas muy bonitas lo que no está basado a todos los que nos la todos los que nuestras aguantaremos

Voz 0313 17:20 si Javier porque como dijo Meryl Streep

Voz 21 17:23 coge tu corazón roto y convierte en arte

Voz 1362 17:27 a Javier tú por generación veintisiete años en la teoría Se supone que perteneces a una de las primeras generaciones sin armarios que no que no he estado en un armario pero hablabas de ese sufrimiento esos niños que pueden estar sufriendo también se tiende a pensar que era el armario está fuera pero claro hay hay un periodo de de de armario interior no sé si si fue tu caso si has tenido ese has tenido ese armario exterior o no o si el interior es duro también

Voz 21 17:54 no yo yo tenía novia Si yo decía no no no no yo no pero porque pero porque si tú de pequeño le das la opción de que pueda ser quién quiera hacer de manera natural no pues lo de te has hecho una novia que justo una chica tienes ya tienes novia en las en las noches viejas en las noches buenas con los pies en las Abuelas chica hay que sí que hay que a lo mejor el niño no tienen ninguna chica ahí porque tiene que ser una chica pues eso son es ahí te iba a las Barbies para niñas y todo estamos todo el rato desde pequeños condicionaran a lo que tenemos que se lo que nos tiene que gustar

Voz 24 18:32 y esto es lo que no puede ser

Voz 0313 18:35 todo muy bien Javier déjame que salude a alguien que creo que te va a gustar también que converse contigo es más joven que tú todavía hay tiene veintidós años se llama Guillem Guillem Montoro se va a convertir esta semana de nada en apenas cuarenta y ocho horas el jueves se va a convertir en un concejal de Compromís en el municipio de de Paiporta en en en la Comunitat Valenciana se va a convertir en concejal de transparencia modernización e participación ciudadana dice bueno pues un concejal más Bono no humo más no es el primer concejal transexual visible que da la cara en España y lo dice también bien alto como tú hiciste anoche Bono pues por qué no no no hay que esconder nada Guillem Montoro buenas tardes buena declarada ETA alguien como extra

Voz 21 19:19 muy bien oye

Voz 0313 19:21 no verías tú anoche por un casual el discurso de de Javier en la gala de los de los Feroz o la recuperó después Guillén por curiosidad

Voz 26 19:27 pero lo ha recuperado porque estaba viendo Operación Triunfo la verdad y ha sido maravilloso cuando lo he visto esta mañana han empañado los ojos por cada palabra que decía Javi para mí era como esto es lo que yo necesite en su momento que justo lo que acaba de comentar de cuando pasa el tiempo te das cuenta de que eso te hace crecer es cierto

Voz 0313 19:56 hay una cosa que sabes lo que pasa

Voz 21 19:58 que nos pasamos toda nuestra infancia intentando aprender a hacer quienes no somos para luego pasarnos la otra mitad de la vida intentando desaprender y encontrarnos con quién somos de verdad quería tanzano que desde pequeños aprendí éramos quiénes somos

Voz 0313 20:18 de todas formas vosotros os tanta Javi como Guillem eh nos Thais aún en la mitad de la vida osea que os queda muchísimo tiempo para poderlo a ese plazo Guillén yo quería preguntarte la de Jarvis decía Bono pues que el vivir de esta manera te lleva a unos territorios de de creación de de arte de bonos lo que sale por ahí por por por donde sea tutea metió en la política esto digamos es no sé si es menos usual si es más arriesgado si es más heroico o hoy más vocacional Guillén

Voz 1621 20:46 con Compromís bueno yo

Voz 26 20:48 a ver también tengo que soy músico posible

Voz 0313 20:51 ah amigo pero por ejemplo yo me meto

Voz 26 20:54 bien en política en su momento porque yo sentía que que las cosas que lo estaban haciendo en su momento él no favorecían nada a la gente LGTB hay

Voz 21 21:04 sí yo sentía que necesitaba poner un poco de mi para

Voz 26 21:07 de para que las cosas cambiaran pues hemos llegado a día de hoy fíjate es concejal

Voz 0313 21:12 déjame que te pregunte una cosa en cuantos cuántos vecinos cuántos habitantes tiene Paiporta porque no lo conozco eh pues sobre unos veinticinco mil ciento vengan sé que es una ciudad pequeña a una ciudad no no no muy grande tú en en en fin en estos últimos tiempos o antes pero en estos últimos ya cuando se ha hecho pública pues tu proyección política en algo

Voz 20 21:31 en algún lugar en la calle tal has tenido más

Voz 0313 21:34 más palmaditas de apoyo ánimo tío que esto va bien por ahí o lo contrario

Voz 26 21:39 no haber ha habido de todo pero sobre todo sobre todo han sido muestras de apoyo por parte de los destinos conocidos él es que que sean han alegrado montones de este paso obviamente siempre después algún comentario negativo o no pero pero eso es lo que te recuerda que que no hay que parar no que hay que seguir hacia delante porque hay igualdad realmente no ha llegado ahí estos actos de visibilidad aunque sean pequeñitos en pequeños pueblos es siempre siempre esos son necesarios porque es como comentaba esta mañana y comentaba Javi los los jóvenes necesitan referentes que sean visibles en cualquier ámbito de de nuestra sociedad para que ellos vean que no pasa nada que somos personas pues con carrera que somos personas con estudios con con trabajo con una familia que nos quiere que nos adora y que todo va a salir bien

Voz 0313 22:27 sin carrera o similitud estudios dos claro me refiero

Voz 1362 22:32 el tema de la visibilidad es es curioso también porque cualquier un bueno pues cualquier curioso que sea Venture por Twitter o por las redes sociales ve a un montón de chicos y chicas bueno pues gays lesbianas tras género de todo de todo tipo de de de condición y orientación sexual expresándose libremente y además en una especie de activismo con una naturalidad y absolutamente pasmosa para la generación posterior quiero decir cuando hablaba de los armarios y creéis que que cada vez queda menos que los nuevos hacer sin ellos absolutamente esperemos que yo creo

Voz 21 23:08 qué tal han tenido mucho que ver con cuando mi con la a ver a ver si lo explico bien con la democratización de las vías de expresión claro que no depende de a grandes señoras señores con corbata que manejan las televisiones deciden lo que es lo que no se hace hay Internet hay yo estoy yo que sé youtubers gente que que lo hace por sí misma todos estos referentes han podido tener voz y este ha sido el cambio ha demostrado que a la gente si les gusta si lo necesita sí o incluso vendible sabes

Voz 0313 23:49 sí sí sí la gente lo compra yo es que creo que es malo

Voz 1621 23:52 quería de civilización se ha hecho mucho seguís haciendo mucho es decir yo creo que la civilización va por buen camino lo que hay que hacer es cambiar la mirada de los otros porque claro y civilistas pero sigue habiendo bestias que consideran que es una opción sexual pues tiene que ser digna de crucifixión hemos avanzado nada esto es lo que hay que hacer ahora es cambiar la mirada porque por cambiar la civilización vosotros lo estáis haciendo hay mucha gente como vosotros también no

Voz 0313 24:17 el reducir el número de cavernícolas básicamente no tengo bastante

Voz 21 24:21 pero eso es un árbitro es una cosa cultural

Voz 0313 24:24 a ya es porque

Voz 21 24:26 es así porque se lo han hecho a sus padres porque al maricón y no sé que es una raza aprendida entonces cuando se esa prenda con mucho tiempo pues yo creo que las cosas cambiaran

Voz 0313 24:37 pasito a pasito diré Montoro Javier Calvo muchísimas gracias a los dos de verdad

Voz 21 24:42 gracias a vosotros de verdad gracias

Voz 0313 24:44 no gracias venga

Voz 15 25:00 cuando encontramos la CEDA

Voz 1 25:16 y qué canción se va de la manga e cronista

Voz 0313 25:20 urbano siempre que el demonizar las redes sociales también si para esto que no que no que no que no nos no no digas eso siempre demoniza vamos ni mucho menos es un instrumento fantástico y la reflexión de Guillem es muy buena viví para tomar nota pues claro se han democratizado muchas cosas con la aparición de Internet y las redes sociales han acabado las Gerar

Voz 1362 25:39 aquí así la hegemonía si si si no los liderazgos no necesariamente también hay otras otros sistemas de poder y también hay otros intereses pero es verdad que antes gente que no tenía voz ni expresión ahora la tiene al mismo nivel que que que el más poderoso

Voz 1621 25:52 que por cierto que que lo que hace Javi con el otro Javi en Operación Triunfo fue fantástico sacar el llevan bien porque los mi

Voz 1 26:01 pero no solamente son en materia sexual estamos cargados de miedos de todo tipo y precisamente lo que hacen los dos país un Operación Triunfo es sacar esos miedos ser uno mismo descubrir

Voz 1621 26:12 quién eres y mostrar te tal y como eres no sea lo que

Voz 0313 26:15 bueno es que lo el Hotel el de esta temporada ha marcado sin duda aún está marcando claro punto de inflexión Gere incluía notarial de idea

Voz 1362 26:23 a ver si da incluso en la música

Voz 0313 26:26 hoy han seleccionado encargaron la semana pasada así deprisa corriendo a varía gente importante que compusieron te vas para Eurovisión para que vayamos allí con una canción Hot Pot potente no habían seleccionado a una humoristas arrozales han pasado la criba bueno es que está muy bien yo no sé si Eurovisión va a aguantar

Voz 1621 26:43 dos años de premiar a canciones potentes siempre es mejor ir como la canción de Eurovisión con una pata

Voz 0313 26:49 luego ganará Ucrania o lo es sólo con una jugar ya rancio

Voz 15 26:57 sí

Voz 17 27:03 son Golán

Voz 0684 33:10 me me primer amor sin duelo por donde bien que a llegar el sabor de ya no queda convencido de fiera muy veloz para que te buenos días sus largas noches de tres años

Voz 43 33:50 hora

Voz 0684 33:51 el hombre los cacos visto muchos amigos pero le gusta L le así en vez del eh

Voz 1 34:24 del periodismo profesional notado incluye entre sus múltiples facetas los de convertirse de vez en cuando el abogado

Voz 0313 34:30 Causas perdidas o si lo prefieren como una especie de de activa D'Or de la memoria no como como protector para que no nos olvidemos de las cosas importantes esta versión de Mediterráneo que estamos escuchando que es preciosa de corresponde al festival aquel gran festival por los refugiados que sí hace menos un año en febrero en Barcelona con miles de personas fue un momento álgido de parecía que toda la corriente de solidaridad y ayuda de apoyo sirva a canalizar bueno ha pasado un año y estamos donde estamos si es verdad

Voz 16 34:59 que continúa el goteo de noticias hablábamos de tres muertos en una patera cerquita de Melilla

Voz 0313 35:05 pero el drama que hay en Grecia por ejemplo donde los refugiados están muriendo de frío decenas centenares de ellos que intentar entrar a Francia a través de los Alpes con las sandalias que llevan ustedes saben algo de eso hace mucho que no hablamos pues si hace bastante Joyce activado ese mecanismo de protección de la memoria al enterarnos de que Pro Activa Open Arms esa ONG de la que tanto hemos hablado en este programa hoy en toda la Cadena Ser en general han pasado un fin de semana hay una semana anterior

Voz 1 35:34 es realmente para para olvidar han tenido que rescatar a centenares de personas

Voz 0313 35:38 a ser el mar

Voz 1 35:40 yo les preguntamos en nuestra polémica les estamos dejando morir

Voz 0684 35:46 la polémica diez Lafuente

Voz 1621 35:52 en los últimos días han muerto de frío en la frontera libanesa al menos diecisiete refugiados que huían de Siria en los últimos días Óscar Camps ha lanzado un llamamiento desesperado desde su barco de Pro Activa Open Arms que ha llegado a recoger en el mar a más de quinientas personas entre ellas cincuenta mujeres embarazadas y más de treinta bebés ambas señales nos muestran que el flujo de inmigrantes permanece que los problemas de origen no se resuelven las mafias que negocian con la desesperación de estas personas son mucho más eficaces que los estados de los que salen tristemente que los estados que deberían acogerlos en septiembre se cumplió el plazo de dos años que la Unión Europea se había marcado para acoger a ciento ochenta mil refugiados nuestro país había cumplido entonces poco más del once por ciento de su compromiso

Voz 7 36:39 la Unión Europea un veinticinco Un culo

Voz 1621 36:42 pimientos de objetivos que en cualquier otro ámbito de la vida les habría costado el puesto sea incompetencia o desidia la inacción les hace cómplices de la dramática situación que viven estas personas y que ha convertido al Mediterráneo en un cementerio en el que sólo el año pasado murieron más de tres mil personas sin ONG es como las que actúan en el mar la cifra sería todavía más negra la pregunta la dramática pregunta es si podrán aguantar mucho más haciendo el trabajo que correspondería hacer a otros

Voz 22 37:16 Oscar Camps buenas tardes

Voz 21 37:18 hola qué tal buenas tardes como eso

Voz 0313 37:21 es amarrados todavía estás en Puerto no

Voz 23 37:23 sí estamos a amarrados a unos no cuatro o cinco detalles para salir a dar esta madrugada matar a pasar otra vez

Voz 0313 37:32 oye cuéntanos con un poquito más en detalle lo que os ha ocurrido estos últimos días porque creo que ha sido brutal

Voz 23 37:38 sí la verdad es que a la entrada a decir de acoger no acoger te parecen palabras mayores parece muy lejos a coger casi que me conformo con proteger no con que que es mucho más sencillo que es lo que intentamos hacer en el Mediterráneo no protegerlos por qué porque andan a la deriva de dejados de la mano de Dios sí de hecho pues en los que deberían hacerlo pues parece que que están muy lejos no me parece que están de espaldas su parte que que tengo llegar nunca del esa protección mi incoado pues ahora mismo no solamente hay tres ONG's que intentan proteger no y más que protegerlos salvarles la vida no les semana hemos tenido una semana desastrosa tuvimos un rescate muy difícil que un barco con más de cuatrocientas personas había a casi doscientas mujeres a bordo jamás habíamos tenido ese porcentaje de de de mujeres siguen casi medio para trabas en estado avanzado y la verdad es que encierra desde una temporada todo esto con horas contadas para poder salvarlos misiones ocho encima el temporal pedimos a estábamos bueno luego tuvimos otro rescate más por la noche llegamos a los seiscientos abordo con mala mar con olas con con patologías graves casos médicos muy graves desborda Simmons desbordados como nunca no

Voz 0313 39:08 hoy Óscar seiscientas personas a bordo pero vosotros la tripulación cuanto sois

Voz 24 39:13 diecinueve

Voz 23 39:15 pero seis están encadenados al barco seis hay tres de máquinas que no me parece que tener en la sala de máquinas luego dos en el puente así es que es como si no estuviera ahí somos prácticamente somos doce personas para poder ayudar no

Voz 0313 39:33 oye cuando dices que perdisteis ayuda la respuesta cuál fue

Voz 23 39:38 bueno pues que en este mismo momento pues de podían ayudarnos no estaba en coma tres temas que estaban con otros casos que no había ningún barco cerca para para ayudar me sorprende porque tanto la hermana como Frontex como como una operación Sofía por ahí con una total barcos pero no tuvimos que hacer solos los tuvimos tres lotes abordo con sus tres largos días y la verdad es que tampoco tenemos los recursos para tractores ciertas personas atendidas comidas durante durante tanto tiempo no y con el con las condiciones de mar con las que con las que

Voz 0313 40:15 oye déjame preguntarte una cosa todo esto económicamente cómo se maneja porque sois una ONG que se nutre básicamente de de aportaciones privadas en su en su

Voz 23 40:27 ahora en el noventa y seis por ciento es es completamente privado y el resto por Bono viene de algún ayuntamiento algo pero nada más no

Voz 1362 40:37 o sea no sé por ejemplo en Gasol cuánto gastar

Voz 23 40:41 puso a tres mil quinientos litros diarios

Voz 0313 40:45 y eso en dineros siglo codo el cálculo cuál sería saca por ejemplo cuando estás en Gasol

Voz 24 40:52 dormir diarios a diario hasta cuarenta y dos por ciento cincuenta y dos por ciento de donaciones semana en gasolina

Voz 23 41:03 o sea que como al resto como somos voluntarios era el otro noventa por ciento la tripulación oficial que marca la ley que son profesionales con con todos los con todos los derechos y con retardo si con la formación es por que el resto con todo lo que podemos médicos enfermeros socorristas patrones los demás somos todos voluntarios

Voz 1362 41:25 oye Óscar esta

Voz 1621 41:27 Nos has marcado de el último rescate con tantas mujeres con tantas mujeres embarazadas con tantos bebés es solamente una casualidad o es que está cambiando el perfil

Voz 23 41:39 yo no lo sé es decir porque hacía tiempo que no encontramos un barco de madera con tatuajes ya era el anterior o practicamente pero bueno todos cambian este estaba a unos setenta kilómetros de la costa así es que que bueno a veces nos dicen que estamos que parece que vayamos a la costa recogerlos no hemos hablado de la costa pero estamos muy lejos nosotros

Voz 21 42:07 estamos en aguas internacionales

Voz 23 42:09 que encontrar pero nos lo encontramos por una casualidad siquiera teníamos un aviso de que había un barco a la deriva así es que imagínate tú la cantidad de muertos que ver a ver en el Mediterráneo así este barco no estaba obligado que ni siquiera en la guardia costera muy ligado al texto mira Sofía

Voz 1362 42:28 esa esos seiscientos esos seiscientos seiscientas personas hubieran hubieran perecido ahí hay cálculos hay cálculos de qué porcentaje puede representar los los Carles Castillo respecto a los que no lo consiguen

Voz 23 42:41 Bono yo creo que personalmente creo que prácticamente saldó otros pero lo queremos lo que nos dicen que es muy difícil de detener una cifra hace cuentan los cuerpos si además no hay desaparecidos en el mar si no estás a su cuerpo no me hubiese va buscar tabaco en el mar así es que que es muy difícil contabilizar porque la no hay cuerpo también entiendo que sea que sea que sea incontable no de todos hay bautizo de desaparecidos que debería sumarse

Voz 21 43:13 pues es faltar jueces hiciera hay testigos

Voz 23 43:15 pues de More

Voz 0313 43:18 yo le quiero preguntar Óscar una una cosa para terminar una cosa así muy de sentimiento muy de piel yo estoy seguro que en fin nos dirá que no pero estoy seguro que en muchos momentos le asalta a él y a sus compañeros y a sus compañeras pues la frustración cierto desánimo creo porque no no no no llegan a a todas las todos los lugares donde querrían llegar yo no sé si cuando

Voz 44 43:39 escucha cosas como ésta cuando escucha cosas como esta de un grupo de mujeres recién rescatadas mira mira ahí

Voz 0313 43:52 que simplemente dan las gracias

Voz 45 43:54 dando buena en mi barca

Voz 44 43:57 no sé no sé si esto esto reconforta al menos algo no Oscar

Voz 22 44:02 ponerlo mí no esperaba que feria otras cosas pero Gemma claro eso nos hace llorar nos abrazan

Voz 19 44:14 un beso

Voz 23 44:15 esa ha son los tres días con las tres Notre Dame los balonazos Gilabert porque estaban muertos para ellos muchos de ellos llevan apunta por teléfono de mi cuerpo en unos pantalones

Voz 22 44:26 en las manos de sus familiares porque creen que va a morir

Voz 44 44:31 Oscar Camps fundador de deportivo Open Arms un abrazo muy muy grande nos olvidamos eh

Voz 23 44:38 muchísimas gracias los hemos gracias por la oportunidad de explicar lo que ocurre Ana fíjate todos los oyentes

Voz 0313 44:43 un abrazo

Voz 0684 46:47 tú eres negra ir es española

Voz 47 46:55 ha sido víctima del racismo sí pero nos habla del recibo que sufrimos las personas que somos españolas que hemos nacido en España que nos tratan como si no fuésemos de aquí

Voz 0684 47:08 de mi firma el Che

Voz 48 47:10 sin

Voz 47 47:11 cuántas veces te dije negro en tono peyorativo muchas veces la han dicho muchas veces

Voz 0684 47:19 hora veinticinco tres conversación con Ángels Barceló

Voz 41 47:30 la Ventana con Carles Francino

Voz 23 47:35 eh

Voz 49 47:39 de Ahmed Shah son ya con eh llegado el que Joseph ropa y me queda mi dígame T M

Voz 0313 48:35 esta canción está música que estamos escuchando guarda relación directa con lo que escuchábamos hace un minuto también de Hora veinticinco del racismo que sigue latente en España hay que sigue teniendo como destinatario gente que hace mucho tiempo o poco tiempo pues ha ha venido de fuera no tiene un origen foráneo eso puede manifestarse de muchas maneras hemos elegido la música de Zenet porque es una mezcla curiosa su primer disco malagueño su primer disco seamos Los mares de China nuestra invitada la de ahora mismo en La Ventana es la autora de de un cómic titulado anda Luccin lo que es una auténtica delicia ya la sola exprés dónde de Andalucía unas es un hallazgo

Voz 7 49:14 qué significa bloque tal pensando pues eso personas de origen chino pero que son españolas que en este caso nacido en Andalucía y que en fin llevan toda la vida ahí pero que tienen que soportar que de vez en cuando posaron será mire un con prejuicio con aprensión que les choque como hablan como cantan como bailan no no son iguales que nosotros lo que pasa que los rasgos son distintos

Voz 0313 49:38 y con todo esto pues nuestra invitada se ha inventado esto de andar por el mundo que es continuación de un libro anterior titulado gazpacho agridulce que se ha convertido en un referente para la segunda generación de inmigrantes en nuestro país saludamos ahora diseñadora gráfica e ilustradora

Voz 22 49:56 buenas tardes hola hola cómo va eso

Voz 25 50:01 muy bien muy bien me lo picante

Voz 0313 50:04 sigue sigue habiendo tú sigues notando muchos prejuicios hoy o no tal vez exagerado un poquito

Voz 25 50:11 a le los hay lo que pasa que afortunadamente han ido a menos yo de pequeña te puedo decir que de niña he sufrido bastante más racismo que de adulta

Voz 0313 50:19 ya también ha tenido dato

Voz 25 50:22 bien es ya tener en cuenta que me mudé entonces ya no vivo en un pueblo en Madrid afortunadamente no ha subido muchísimo más ataques de racismo alguno pero bueno es lo que hay si sigue sorprendiendo

Voz 0313 50:34 la gente cuando cuando hablan contigo cara a cara italiana hablar español perfectamente que es como un fin como como toca se siguen poniendo caras de sorpresa veces lo que

Voz 25 50:42 sí sí sí muchísimo y de todo cuando conozco gente nueva hombre apasionante los alrededores está muy acostumbrada a mí pero me informadas deberá ahora la cara diría adiós

Voz 22 50:54 claro porque éste no

Voz 1362 50:56 los a parte es de puede ser un prejuicio racista y otra cosa es bueno pues pues sana sano asombro no porque es verdad que claro que llama la atención pero claro también se da el caso de que ha habido una generación de niñas sobre todo niña gorro casi exclusivamente de niñas adoptadas entonces me imagino de China me imagino que también habrás tenido que que hoy es adoptada

Voz 25 51:20 hay bastantes se acorta más no porque entonces ya que es muy muy incorrecto no decirle a alguien oye eso voy peor eso juego juego mucho con porque quien les digo porque soy adoptada PSOE indiscreto

Voz 0313 51:38 oye tu madre sigue insistiendo en que deberías casarte con un hombre chino o es hoy va de capa caída

Voz 25 51:44 ah bueno bueno me vale ya conté me casé ya que me casé allá se fue cuarto jugador es que mi padre para que no me conozcan y no conozcan todo esta de la cultura china pues todavía tienen la visión de que la mujer no está completa si no está casada y China tiene que antes de los veintiséis

Voz 1362 52:02 veintiséis exactos

Voz 25 52:04 me apetece ya eco voy hasta mañana ya ya ya sabía entonces ya eso voy Laforet dice cual yo no me voy a morir a Boris tranquila eso esa muy abucheada la pobre

Voz 1621 52:16 oye y a tus padres les gustan los cómics

Voz 0313 52:19 que tú haces

Voz 25 52:20 pues mira tú Mena diosa porque mi madre no supo que yo publicaba cómic ni que ella era la protagonista hasta que ellos publica la primera no está Graphic entonces dije bueno ya hay que contárselo a ella fue le acá encantada es algo muy guapa

Voz 1621 52:36 a tu padre

Voz 25 52:39 mi padre bueno mi padre hubiera está contento estamos preocupados por que gane dinero me hizo poco de nada hija

Voz 1362 52:45 el tienes tienes hermanos varones y a él no le mete tanta prisa para casarse imagino sí

Voz 25 52:51 con una amenaza porque el varón pues lo mismo no no es el que tiene que parir indignada porque para mí lo de los hijos es muy es muy muy importante en la familias Nina pero el hombre del se puede tratar cuando quiera y como una más joven también eso piensan

Voz 1362 53:09 bueno te advierto que en España las madres esta generación ya somos un poquito más modernas pero las antiguas también la expresión mofa vieja que no sé si tiene traducción al chino no te creas que está tan tan en desuso en España no sé si hay una palabra China para solterón a vieja

Voz 25 53:26 hoy sí sí pero que él tiene más más feo que quedarse para bicis tanto en lo que está dicho ve en la traducción literal es mujer sobrante

Voz 22 53:35 bueno su ronda de sí

Voz 25 53:37 sobras de comida lo mujeres en un país donde hay una población masculina son creo que eran veintinueve cuántos miles de millones más que de mujeres bueno ir desigual lo tanto no bien porcentaje mucho más grande de hombres que de mujeres con lo del aborto selectivo que pasó con la política sólo hijos

Voz 32 53:53 muy bien pues hoy cuán que

Voz 0313 53:56 muchísimas gracias por asomaron en Granada felicidades por esta idea no sé si habrá tercera parte del gazpacho agridulce estás en otros líos ahora

Voz 25 54:02 pues ahora mismo en marzo voy a publicar otro libro que no tiene nada que ver con lo de la novela gráfica le de libre binarios sobre un libro que habla sobre la diferencia general de las niñas entre si es un libro interactivo bastante único

Voz 22 54:17 muy bien muy bien bonito hombre sexual muchas gracias adiós adiós adiós

Voz 47 54:25 mujer sobran sobrante que fuerte gráfico juegan y solamente lo llamábamos soltero Ana Marie macho Mozart viejas botas viejas pero mujer sobrantes quieres de las personas

Voz 0313 54:42 vamos a hacer resta a primera hora de la ventana y bueno la música en la pista como siempre vamos a Ferran Italia en Venecia concretamente a ver coge papel y Bolivar somos los de letras pero hay que hacer números somos tres Roberto está enfermo pero vamos los cuatro Un día comer de vale

Voz 3 54:59 invitado o no e cuatro chuletón es de cuatro frituras mixtas novio no pedimos vino porque venir a correr

Voz 0313 55:08 después cuatro chuletón es cuatro frituras listas agua mineral aunque lo que cobren por el servicio de

Voz 30 55:15 datos cuánto puede costar ciento cincuenta tirando por lo alto

Voz 1 55:19 entre los cuatro ciento cinco personas

Voz 16 55:22 llegar de Catón yo diría lo mismo pero sí has traído esta noticia La Ventana será serán poquito más ciento

Voz 0313 55:31 otro chuletón es cuatro frituras agua mineral servicio cubierto mil ciento cuarenta y tres euros eso ha ocurrido en Venecia en un restaurante Trigo el nombre de hostelería de Luca muy cerquita de la plaza San Marcos la clavadas en la pudieron a cuatro estudiantes japoneses de la Universidad de Bolonia Ismael Monzón corresponsal buenas tardes

Voz 25 55:53 qué tal buenas tardes el cómo estás

Voz 0313 55:55 eh bueno que he intentado dividir pero ya no hace falta ni tomarse la molestia de lo que sale por barba no que barbaridad

Voz 50 56:01 no no no no yo además que la fritura era para compartir en era una fritura para para repartir entre los cuatro aunque yo creo sinceramente que cobraron una que le cobraron una cada uno

Voz 0313 56:12 volver a estar delante de Venecia ha pedido disculpas en Twitter no creo

Voz 25 56:15 hasta el alcalde sí porque bueno ha sido ha sido algo bastante bastante clamorosos topar sólo en diciembre que que decir que en Venecia es temporada alta es

Voz 50 56:24 hacían de no decir nada porque en Venecia el temporada