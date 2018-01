La Ventana (23/01/2018 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1 00:00 cadena SER

Voz 0032 00:11 son las cinco las cuatro en Canarias el Congreso de los Diputados frena los planes de Podemos que quería convocar un pleno extraordinario para instar al Gobierno de Rajoy a que convoque el debate sobre el estado de la nación lo antes posible bueno pues ese pleno no se va a celebrar Cámara Baja Mar Ruíz buenas

Voz 3 00:25 tres buenas tardes si el PP ha reprochado a Podemos su búsqueda de protagonismo mediático con una petición sobre un debate

Voz 4 00:31 que el Gobierno ha anunciado ya que celebrará

Voz 3 00:34 ante ese verano Irene Montero Francisco Martínez

Voz 5 00:36 no nos fiamos de la actitud del Gobierno que lleva insisto tres años sin convocarlo por tanto pedimos que se debata en un pleno extraordinario porque la situación que vive nuestro país asilo

Voz 6 00:46 sí señores de Podemos el debate del estado de la nación se celebrará con normalidad en el periodo de sesiones no aprovechen los procedimientos parlamentarios para plantear debates artificiales cuyo único objeto y contenido es su propio protagonismo

Voz 3 01:00 toda la oposición está de acuerdo en exigir ese debate pero PSOE y PNV sanas tenido al no ver necesario debatirlo de manera urgente en un pleno extraordinario

Voz 0032 01:07 esta semana el Departamento de Justicia de Estados Unidos confirma que el fiscal general Jeff Sessions fue interrogado la semana pasada por el equipo que investiga la trama rusa es el primer miembro del Gobierno de Trump en activo que es interrogado por este asunto a la selva buenas tardes

Voz 1915 01:20 buenas tardes y sesión fue interrogado durante horas

Voz 7 01:23 por el equipo del fiscal especial va la trama rusa Robert Mueller según cuenta el New York Times citando fuentes del Departamento de Justicia es parte de la investigación que busca determinar si hubo conexión entre la campaña de Trump y el entorno del Kremlin para interferir en las elecciones perjudicar a Hillary Clinton serbios negó estar vinculado a esta trama rusa pero en marzo se vio forzado a apartarse cualquier investigación para garantizar la independencia de las pesquisas lo hizo después de que se hicieran públicos los encuentros que mantuvo con el embajador ruso en Estados Unidos fue poco después cuando fue nombrado para llevar a cabo esta investigación que siga avanzando por el círculo más cercano al presidente

Voz 0032 01:53 el por la ventana pasado Guillén Montoro que este jueves se va a convertir en el primer concejal transexual en España va a ser concejal por Compromís en el Ayuntamiento de Paiporta en Valencia en Guillem ha resaltado la importancia de tener referentes para el colectivo LGTB

Voz 8 02:05 sí pero me metí en política en su momento porque yo sentía que que las cosas que lo estaban haciendo en su momento él no favorecían nada a la gente LGTB hilillos sentía que necesitaba poner un poco de mi parte para que nosotros cambiaran pues hemos llegado a día de hoy fíjate concejal

Voz 0032 02:24 Nos quedan los deportes Toni López buenas tardes quedar dar buenas tardes el Barça acaba de hacer oficial la salida de Javier más serán otras ocho años en el club mañana acto color directivos y el jueves se espera la afición del Camp Nou antes de que se marche al heavy Fortune chino además

Voz 9 02:37 hoy empieza la vuelta de los cuartos de final de Copa

Voz 0032 02:40 en Sevilla Atlético de Madrid en el Sánchez Pizjuán con la renta de uno dos de los andaluces en el partido de ida el Cholo Simeone no podrá contar con Diego Costa y por último en tenis España se queda sin representación en Abierto de Australia Rafa Nadal se marchó lesionado de su partido contra Manning sic Carla Suárez perdió en tres sets contra Bosnia que la número dos gracias Toni cinco y tres cuatro y tres en Canarias

Voz 10 02:59 no

Voz 1915 03:03 en Madrid el portavoz del Gobierno Ángel Garrido ha pedido la dimisión del número dos de Ciudadanos César Zafra como portavoz de la Comisión de corrupción porque considera que ha podido incurrir en un posible delito de prevaricación Ciudadanos quiere que la presidenta Cristina Cifuentes vaya a esa comisión para explicar por qué ocultó los papeles del Canal de Isabel Segunda durante cinco meses pero utilizando un registro que se hizo hace mucho tiempo y que nada tiene que ver con este asunto escuchamos al portavoz del Gobierno Ángel Garrido y al de Ciudadanos Ignacio Aguado

Voz 23 08:26 de los creadores de

Voz 2 08:35 la Copa vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey este martes a partir de las nueve de la noche una hora menos en Canarias por las aplicaciones de Carrusel deportivo y Cadena SER Cadena Ser punto com la onda media me parecía una semana normal añade emoción goles

Voz 24 09:10 corren nuevos tiempos vamos a escucharlo

Voz 6 09:13 la Cadena SER

Voz 2 09:19 vivan no hacer amigos a la política de la trae floja el asunto de la traía al preso Un que miedo a acabar así que yo os propongo que de aquí digamos Pando claro es si aparece un razonamiento muy brillante

Voz 4 09:59 todo lo que se puede tener todo

Voz 16 10:08 ah haberlo todos Iturriaga en todo por la radio no estás Toni Martínez están Especialistas secundarios está Nerea Aróstegui Pilar de Francisco efectiva la Marta Estévez sí estarán los concursantes dentro de unos diez seguía podemos arrastró

Voz 17 10:22 los que hacer antes que nada tenemos que hacer un en general es un tutorial sobre cómo no hablar de Puigdemont hay muchas maneras de no hablar de Carles Puigdemont ni sus aventuras en el inmenso mundo por ejemplo la esta falsa de Hawai os acordáis que hubo una alerta falsa de un supuesto ataque con misiles misiles balísticos tú conocías después de Especialistas secundarios aquí presentes llegaron Ungaro como ellos hacen humor bueno para el humor con eh pues hicieron nunca por e hicieron tendrá que tenía como protagonista al encargado de desactivar alertas de ataques con misiles de anticipar las alertas angustiados este responsable de las alertas explicaba lo que pasó

Voz 25 11:01 aunque me equivoqué cometió un error toqué el voto aunque no

Voz 26 11:04 a lo que mi credulidad con mi

Voz 25 11:07 incompetencia hizo reacciones vamos que parda

Voz 1623 11:12 se equivocó

Voz 9 11:14 como la paloma creyó que el Triguero tengo un Bouton Pam alerta Ésta fue la versión de Especialistas secundarios y conocemos la verdad la verdad por lo menos conocemos la versión del Gobernador de Hawái porqué no pudo desactivar la alerta del ataque con misiles balísticos sobre Hawai lo cuentan

Voz 1915 11:32 te parece ser que la culpa era de la contraseña de Twitter o más bien de la ausencia de ella sólo ha explicado en una rueda de prensa el Gobernador de Hawái que ha dicho que el pánico surgido por la falsa alarma de un inminente ataque con los misiles no fue abordado antes porque olvidó su contraseña de Twitter y no pudo notificarlo al público si ya ha tomado medidas para que a partir de ahora no pueda pasar lo mismo Isa descargado la aplicación en su móvil personal

Voz 16 11:56 a ver si te sale bien puestas de cuatro directamente abierto que no es el cuerpo bueno para que

Voz 9 12:02 vamos que esto sucede en todo el mundo no sólo en España la realidad hace una dura competencia desleal a la ficción aquí decimos todos dejaremos de hablar de Puig Press que pasan cosas ultra pintorescas ayer el juez dijo que no le detiene hoy Puche se ha quejado porque no le detienen el ministro del Interior ha dicho que trabaja incansablemente día y noche para evitar que bueno

Voz 17 12:25 va más y es muy difícil pero lo vamos a intentar hoy como no hablar de Puigdemont Dios mio

Voz 27 12:33 dame paciencia pero ya

Voz 18 12:41 tweet Twitter y te lo Pimpinela me gusta más

Voz 29 12:49 empezamos con esto de interesa Iturriaga también está bastante así a Cristiano Ronaldo le parecieron

Voz 18 12:53 con el partido del domingo no no no

Voz 29 12:56 la plaza Fernández no es tres la última hora del parte médico

Voz 11 12:59 Cristiano es baja de cuatro a ocho semanas en Instagram de estos días sobre la prisión permanente revisable MEDE Molar hace una interesante y a mí me gusta mucho aportación prisión sin fianza para los que te agarran del brazo al hablar

Voz 29 13:15 sin duda estamos de acuerdo todos Pepe Pirri adapta un celebre Bolero con el postureo idiomático actual

Voz 11 13:21 pero si tú me dices ven desiste es Nobel Bakri Fantasy si lo dejo todo

Voz 29 13:28 Tito destaca una de las ventajas de ser autónomo

Voz 11 13:31 lo mejor de ser tu propio jefe y único trabajador es que ya sabes quiénes el gilipollas de la empresa

Voz 29 13:37 ya acabamos las pizzerías con un tuit de Alcalá menús que refleja a la perfección la tensión que se suele vivir en urgencias

Voz 11 13:42 rápido varón treinta y nueve años paro cardíaco ponerle dieciséis gramos de fija la mina que dice yo que se avise entra por la cafetería

Voz 31 13:55 quién

Voz 1623 13:58 hombre

Voz 5 14:00 ha pasado algo perdón bajar al infierno a a Carrasco a San ahora les estamos hablando me estás tomando el pelo

Voz 32 14:11 tenía nueve Tree que tiene que tener

Voz 18 14:15 el tío

Voz 5 14:19 como has dicho que yo me relajo son las que se me lo dices eso te lo digo todo lo riguroso te lo digo todo me emocionado desde el primer momento tu amigo mío nuestra web

Voz 33 14:34 si esta tarde

Voz 5 14:39 sale un toro restó eh qué coño estás hablando coches

Voz 17 14:48 pues yo creo o quiero ir a qué alegría tienes que oír lo que me voy a sacarla

Voz 16 15:16 en la CIA su retirada Manu

Voz 17 15:20 sí yo ya he oído siete veces Twitter

Voz 18 15:24 en varias Radio que vemos en la tele

Voz 17 15:26 todos estamos poniendo Sweet Caroline realmente el extraterrestre que nos está mirando desde Saturno debe pensar estos tíos son más simples que una tiza noticia no es Raimon tiene párkinson Se retira de todos al unísono afgana afgana

Voz 16 15:41 tiene más somos así tenemos más razones para no hablar de putts de Mon

Voz 9 15:48 la Copa del Rey de baloncesto por primera vez en la historia de nuevo por la radio tensión Juanma López Iturriaga va a hablar de baloncesto esto es bonito

Voz 1220 15:56 a mí no me hace gracia es un y tú vamos habla de mi medalla pero sólo serán he dicho balance está barberos sólo se

Voz 9 16:03 serán quince segundos no abusó hemos de la lógica en quince segundos Juanma quién es el favorito eh el Real Madrid ya está el resto de los catorce

Voz 1220 16:13 este agosto lista de favorito Real Madrid Valencia Baskonia

Voz 1623 16:19 son las mías no está bien tienes que rellena eh

Voz 18 16:29 no no no no ponen eh

Voz 17 16:31 cono más razones para no hablar de Puigdemont Pedro Sánchez propone matrículas gratis en la universidad el primer año gratis como los yogures que te hacen un pack de cuatro y ahorras uno

Voz 34 16:48 lo vamos a proponer que las primeras matrículas de los esto

Voz 9 16:53 yo antes de grado de las universidades públicas

Voz 34 16:55 sean gratuitas

Voz 9 16:58 las su estilo Pedro Sánchez lo intenta con esta propuesta vamos a escuchar a Mariano Rajoy para no hablar de Puigdemont que hace pues inaugura cosas con frases mágicas

Voz 36 17:10 las carreteras no son de derechas ni de izquierdas ni medio pensionistas las carreteras son carreteras

Voz 39 17:24 las carreteras no son medio pensionistas carretera son carreteras doce discos invade una paz que se dicen si estas no son manera

Voz 9 17:32 de no hablar de Puche Mon pero es que el culebrón es imparable Puigdemont anuncia que quiere volver a España lo ha dicho hoy se queja de que el juez no le detenga cada persona desde luego ayer dijimos nunca habíamos visto nada tan raro como un juez que no quiere detener a un huido de la justicia pero hoy lo hemos visto más raro todavía el huido de la Justicia se queja de que el juez no le detiene

Voz 0315 18:01 bueno estoy un poco sorprendido de la argumentación de un juez que dice que no va a detener a alguien que considera un peligroso criminal porque este es peligroso criminal quiere ser detenido no sé lo que deben estar pensando ahora toda la gente que tiene un mandato de arresto europeo en Europa lo mejor para evitar ser detenidos tendrían que decir ser detenidos es algo muy delirante

Voz 9 18:24 bueno puede que sea delirante pero él tendría que celebrarlo no pero parece que se está quejando oiga señor juez que soy peligroso la señor juez

Voz 17 18:37 pero es que por si fuera poco el ministro del Interior José Ignacio Zoido ha anunciado en Antena tres esta misma mañana que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado van a trabajar día y noche incansablemente para evitar el regreso a España de Puigdemont de manera que no vuelvan y en autogiro Mi en helicóptero globo ni en el maletero de un coche que vamos

Voz 40 18:57 estar trabajando de una manera muy intensa mañana tarde y noche y aunque es verdad que se puede entrar a través de helicóptero que se puede entrar por un ultraligero se puede entrar por barco a pesar de todo eso nosotros estamos diseñando un dispositivo para que eso no puede pasar que la legalidad sea la que impera en España

Voz 5 19:18 vamos a procurar que no pueden operar en mi en el maletero de bueno no es fácil porque

Voz 9 19:25 se entiende que el ministro del Interior tampoco quiere que vuelva a España Puigdemont pero si vuelve pues tendrá no no es no es fácil seguir esto estamos en una situación surrealista un prófugo de la justicia queriendo entrar en España

Voz 17 19:41 la policía y los jueces presionando para que entre pujando les fuera

Voz 18 19:45 tras fracturar avanzada lleva al delincuente

Voz 9 19:49 en tren en avión como quieran Sanguino ayer inauguró el AVE a Castellón de hoy hemos sabido que el viaje no necesita más tiempo que el viaje en Euromed y que es más caro con lo cual todo son ventajas tenemos sabe es más caro y más despacito pero sabe no es extraño que el presidente del Gobierno Mariano Rajoy confundiera ayer los billetes de tren con los de avión

Voz 10 20:10 ya se han vendido cuatro mil setecientos tiques de avión

Voz 18 20:18 es lo que se ha inaugura

Voz 9 20:21 digamos Susana Díaz presidenta de la Junta de Andalucía ha estado hoy con Pedro Sánchez

Voz 17 20:26 en un mal día para dejarte

Voz 9 20:29 y le han preguntado esta presencia conjunta es la imagen del deshielo ya respondida eso del deshielo para Frozen tal probablemente Se refería que no hace falta deshielo eh lo hace falta deshielo preso esto no es para nosotros para Fossett pero también se podía entender que deshielo nada depende de dónde quiera poner cada cual tontería de hoy en la Copa del Rey

Voz 5 20:50 bueno esa foto será Pazos si aquí normalmente la temperatura nunca están bajo

Voz 9 20:56 en realidad sí que Cebek hay algún abrasa del fuego del PSOE todavía medio activa esta mañana Javier Fernández presidente de Asturias dice yo me identifico con Felipe González Havel yo me reconozco mucho Felipe González tanto Se reconoce que habla poco con Pedro Sánchez

Voz 10 21:10 es verdad que entonces la pena Earle

Voz 17 21:13 Jorge hablaremos rollo no habla nadie con este hombre

Voz 9 21:19 aquí hay un poco de agua jueves se ve que no está limpia del todo Lérida Javier Fernández fue presidente de la gestora del PSOE entre Sánchez y Sánchez Sánchez era el Secretario General luego lo gestora luego volvió Sánchez la gestora que presidió Javier Fernández fue quién negoció con Rajoy y la abstención del PSOE que permitió la investidura y ahora dice Javier Fernández que está de acuerdo con que Sánchez negocie con Rajoy lo dice con un poco de algo

Voz 10 21:42 Rajoy tiene que negociar incluso algo poco negoció conmigo y ahora pues estar negociando con la nueva dirección del Partido Socialista que puede resultar sorprendente en principio las posiciones que se mantenían pero

Voz 9 22:00 hay que aguantarse Pedro Sánchez sostiene que las discrepancias están superadas

Voz 41 22:03 que haya habido discrepancias en el pasado por supuesto pero cumplidas esas están superadas y al contrario ahora mismo estamos todos remando en la misma dirección CDS de Luis bueno bueno al final

Voz 9 22:14 lo que están diciendo las encuestas es que hay un triple empate entre Partido Popular Ciudadanos y PSOE han veremos dónde acaba esto la ventaja del fútbol es que cada semana hay partido en política puede no pasar nada nunca buenas maneras de no hablar de Puigdemont el director general de Tráfico Gregorio Serrano que tuvo unas palabras poco afortunada las para defenderse el colapso caos porque hubo en la autopista en la Te6 por la nieve todo aquel follón explica

Voz 4 22:38 que no tiene inconveniente en seguir la dieta de Winston Churchill de Churchill que había comprobado que tragarse sus propias palabras había resultado ser una dieta muy saludable yo comparto la opinión de Churchill de la A la Z

Voz 9 22:51 bueno bien es verdad que a continuación en la misma frase añade dirigiéndose a los diputados ustedes tendrían que hacer es el seguida se da cuenta de que había ido al Congreso a pedir disculpas y se corrige yo el primero yo el primero pero se ve que le puede la intención y pide a los diputados del final que en sus palabras y luego vuelve a decir a mi a mi parece que en quince segundos tiene un debate consigo mismo sobre quién debe tragarse las palabras

Voz 4 23:13 prueben de vez en cuando empezando por mí a hacer un ejercicio de tragarse sus propias palabras pero ustedes cómo les resulta y me resultó a mí de verdad una dieta muy saludables

Voz 9 23:23 o para ser yo tenía un debate interno para a continuación de unos consejos

Voz 4 23:27 debieron concederse usted me lo admite

Voz 9 23:30 hoy el Consejo jamás escriban nada en la

Voz 4 23:32 eres sociales cuando esté indignado cabreados o dolidos jamás

Voz 9 23:37 luego siguió d Isère tanto metiéndose en un pequeño lío

Voz 4 23:40 siempre se dice que hay dos cosas que uno no una hay una cosa dos cosa que uno pueda hacer cuando tiene uno dos que es inviable que es conducir o escribir en redes sociales o lo que sea

Voz 9 23:52 bueno no digamos ya son tres ya estaba ante ya estaban pedir las disculpas no falta seguir

Voz 4 23:57 cuenten hasta diez mil

Voz 9 23:59 bueno esta mañana su superior el ministro del Interior José Ignacio Zoido ha dicho que el director general de Tráfico cuando escribió su famoso tuit diciendo perdón por estar en Sevilla donde función Internet no estaba en Colombia

Voz 0315 24:10 es de serenidad para escribir sin duda alguna ese tuit desafortunado que escribió

Voz 42 24:15 ya lo hizo cuando no estaba él pues las con las condiciones de serenidad que tenía todo lo otro hay que verlo hoy de verdad en que no hay que buscarle tres pies al gato lo digo sinceramente mejor mejor bueno podrían

Voz 9 24:27 decirte que ya estaba no lo complique más de Haendel darle vueltas ya están pedida las disculpas dadas las explicaciones casi es mejor volver a hablar de Puigdemont el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro está asombrado de que se hable tanto de Puigdemont

Voz 43 24:39 qué sentido tiene que se va a un lugar distinto de Europa cuando en España lo que estamos viviendo es eh era la recuperación económica la creación de empleo sobre este señor es tan importante para para este país de verdad

Voz 9 24:54 eh eh eh también es verdad que el Gobierno se hiciera algo contribuiría a controlar la agenda pública estos días se habla mucho de la parálisis legislativa a la falta de actividad del Gobierno que no hay proyectos no sobre Cataluña sobre nada si el Gobierno no lidera la actividad política con la liderando un señor que está dan no vueltas por Europa sosteniendo que lo mejor para Cataluña para España hay para la democracia es casualmente lo que más le conviene a él

Voz 44 25:17 sí

Voz 17 25:20 sí dice así lo que más convendría todos es lo que me conviene a mí dice volver ser investido presidente gobernara esto lo considero además restauración democrática

Voz 0315 25:35 mejor si no sería para la restauración democrática que yo pudiera volver sin ningún riesgo a hacer frente al debate parlamentario que es el que quieren los ciudadanos y poder respetar las decisiones del Parlamento democráticamente elegido

Voz 9 25:53 bueno y qué mejor que mejor para todos que lo que a mí me conviene esta situación política tan loca provoca por cierto movimientos en todas las direcciones

Voz 17 26:07 esta versión chunda chunda del Cara al sol que sea visualizado es el número uno de la lista de virales de Spotify tenga el valor que tenga eso más que como síntoma de tiempo locos situación política inquietante hasta el extraterrestre Saturno diría hoy es mucho mejor sin Caroline él se retira eh no sé si lo sabíais ya está mucho mejor hablar de Operación Triunfo

Voz 5 26:36 venga pues ayer nuevo récord de audiencia superando el veinte por ciento de estar llegando a los dos millones setecientos veintitrés mil espectadores y entre esos espectadores estaba un político que tras escuchar e Amaya cantar así

Voz 33 26:51 sí recuerdo que es frikis

Voz 45 26:59 bueno pues es que alivian su Twitter enhorabuena Amaya por este Te recuerdo Amanda de Víctor Jara gran homenaje a todos los que combatieron por la libertad es engañoso será el tanto del suelo a una vida en la Moneda quién puede ser

Voz 46 27:10 bueno todo no

Voz 18 27:14 o Pablo o alguien de paz

Voz 46 27:16 a Pedro no que si Íñigo Íñigo Errejón

Voz 16 27:20 si se llegó que está cerca la juventud Geraldine Santi Abascal

Voz 45 27:27 que por cierto y ya se han repartido conocido las canciones que el próximo lunes van a luchar por ser la canción de España en Eurovisión Amaya por ejemplo va a cantar una canción de rock Alen o Aitana una de Alba Rey una de las integrantes de Sweet California lo canciones nuevas canciones nuevas con cresta David Otero restar una lista

Voz 33 27:46 sólo el reparto de estos temas ha tenido más de cien mil personas viéndolo en Youtube toma mayor llevo corriendo la lluvia con con

Voz 16 28:20 ganar a esta chica no tiene toda la pinta

Voz 18 28:23 ambos Alfredo

Voz 5 28:26 es una de las coloquen el guión Víctor les doy una de las canciones es un dúo amañar yo insisto no

Voz 16 28:31 bueno bueno habremos venga Especialistas secundarios vamos a aprender

Voz 29 28:37 bueno nervios roce estáis tranquilito muy tranquilitos y no tenéis miedo a vosotros de es así no pero no tenía miedo real no sentís que que que el miedo que la muerte

Voz 18 28:47 a no

Voz 29 28:50 en un Asteroide hacia la Tierra hacías loco hasta el dos mil nombre dos mil dos a J ciento veintinueve externo es la clave wifi Turquía ganó el nombre de un asteroide tocho que son mil metros de longitud pasará rozando la Tierra el próximo cuatro de febrero osea vamos a morir compre pensiones Miku el femenino domingo puede dejar de existir Iturriaga pero tranquilos porque el mundo tiene una oportunidad yo conozco lo compré

Voz 1220 29:15 pues sí vamos a tus deseos esas órdenes ATC levantado el chiste no no al contrario has hecho una pequeña

Voz 47 29:26 la azadilla un gancho a ver si lo coge Bruce

Voz 48 29:30 se Cruz Willy es ya ya sé que no sé qué

Voz 29 29:37 en la voz un poco cambiada al no no es la la voz habitual de Bruce Willis y esto es un poco con con perdón

Voz 26 29:43 eh para para para está en España para doblar me para programas de radio de radio a la radio

Voz 29 29:51 no es la misma que según directa

Voz 26 29:53 tal a voces del doblaje otros bulé en radio

Voz 29 29:56 con Radio en Tele y encima sería otra no es la misma no

Voz 26 29:59 otra vez la radio por supuesto no no es el mismo para las Islas Chivas otro ponen la paja que ponen los del cine para hablarme entonces tendréis el doblaje guapos de Ramón Langa no os aguantáis y escolar

Voz 48 30:12 a ver no es bueno ya sabes

Voz 14 30:18 es una gorra hola ahora sí sí

Voz 49 30:20 a le puede seguir preguntando Bruce algo ha pasado algo pasó es el asteroide eso era

Voz 29 30:26 pero ahí está cerca está rozando

Voz 26 30:30 como se nota que me trae

Voz 16 30:33 no ha pasado nada

Voz 26 30:37 oye Bruce porque te llamo no supone una idea no porque quiere hacer un regalo sorpresa tú mujer por su cuarenta cumpleaños consistente que tú le tapa los ojos le insinúa el Cleba sacerdote pero cuando los ojos Taha tú te vas de la habitación y me has a mí sin que ella se entere cuando los ojo Meré

Voz 29 30:55 no no no no todos no es para eso no te llevo para eso siempre me llaman para cannabis tengo párroco se va a dedicas ahora no no te Yagoba otra cosa es más importante el Foro está en peligro Bruce bueno sabes que ya no porque a la Tierra no no no enorme Bruce el planeta Tierra está en peligro me necesitamos un héroe alguien que destruya las primeras que ropa

Voz 26 31:26 cree cuenta Asteroide la tierra no

Voz 29 31:28 visitamos un héroe con y estoy más claro no caigo bien ajeno a la pelea e impactó Armageddon si el Armageddon tú dices Get Down no que no pues esa Ted sigue

Voz 26 31:43 qué hago yo el meteorito así es que sí que lleven más beber Salva Baena es una gran zona de peligro

Voz 29 31:50 sí es buenísima pero sí si es tan real que casi costumbrista si Bruce Willis graves y lo hiciste lo que no vamos a hacer tu Ice

Voz 26 31:57 esto hay dos meses a vale está pregunto cómo trasladar de Bruce Willis navarros Willis vale Rapa se ha hablando

Voz 29 32:06 mi pregunta estarías dispuesto a repetirlo de Armageddon si las autoridades vieran un peligro inminente real

Voz 26 32:12 pues la verdad no no tú sabes que la pereza once fiar no

Voz 29 32:16 ya pero es muy fácil pensar que lo que hemos visto en una película de efectos especiales se puede trasladar a la vida real sí

Voz 26 32:21 en si la jeta más lleguen a este paraje es cosa ni para eso trata sin que no no me hago bien bueno y qué es la vida la antesala de la muerte nos vamos a morir por una cosa o yo dije bueno reencarnarse hemos Dalai Lama me lo dijo Richard Gere BP dame la cabeza que me las feto cada vez que suena los pitos horarios ahora sí si tú quisieras

Voz 18 32:48 adiós buenas tardes

Voz 29 32:52 pues buen humor Boris dice que no igual exagera un poquito lo que pasará rozando las yo creo que sí son cuatro millones de kilómetros de nuestros hacia Ronda no no bueno pero dadas las inconcebibles magnitudes del universo esos rozando verdad Iturriaga estará la veinte vamos como se un poquito nada todos al hoyo venga Prou

Voz 16 37:47 aquí seguimos en La Ventana en Todo por la radio en unos minutos arranca el desafío del gran Iturriaga pero antes una ojeada

Voz 54 37:55 en Pinto mucho

Voz 1509 38:01 el corresponsal Pilar de Francisco la Pilar hola bueno Pilar de grandeza aunque ya en más conocida como en la telonera oficial del desafío para nada empiezan a mi padre farmacia ITA mira ahí por ahí va la telonera viene acaricia al gato bueno esto es como haya nombrado Marta Estévez Operación Triunfo es un fenómeno de masas récord de audiencia también éxito en Youtube gracias a este formato en los más jóvenes los millennials están aprendiendo a organizarse mejor a planificar su horario

Voz 1623 38:28 en función de los pases de metros

Voz 1509 38:30 Canal veinticuatro Horas claro que sí por ejemplo la youtuber Irene Rain que tiene más de ciento diez ciento veinticinco mil suscriptores analizas adicción a este acontecimiento Youtube fue el televisivo fochas

Voz 56 38:42 las otro programa estamos reflejan tanto en ellos porque son gente súper cercana es super real el súper natural es veinticuatro horas muchísimo esa busco luego porque es que estoy todo el día al final por eso que que Piero carrito del día veinticuatro horas sea conocer muchísimos temas que pues que antes no no sabía leer una televisión pública yo estoy por esos lemas que tratan de sexualidad LGTBI Iñico padres

Voz 5 39:07 estamos me hago Osa de la emoción gen

Voz 1509 39:11 los niños de edad noventa ven la tele gracias a OT y como buen fenómeno viral en Internet o te da lugar así P veo pues emparejar gente jugara juntar gente por ejemplo Rubén Ángel era cuando juntaban al rubios con Ángel intentaban idilio esa huy jeta res con vegetales siete siete siete en decir no te pasa lo mismo la youtuber de dieciséis años Celia Cassel con sus veintiséis mil suscriptores nos cuenta hoy sí pero es DT

Voz 57 39:37 igualmente dentro de la casa hay tres sirve peor en vivo en el que apareció desde el principio que es el que a mí personalmente más me gusta es el TDAH que se sí peor entre Aldana Cepeda pienso que si peor es real del segundo así P hoy el que pues ya es real y ya a mí me encanta pero ya no tiene tanta gracia es a la malla que se apeó entre Amaya ya Alfred y el último sí pero que no es santo de mi devoción es el de

Voz 1509 39:59 hora y que son Raúl Julia Boney no me caen bien ninguno de los dos con el cual éste sí pero no me gusta vaya bueno

Voz 17 40:05 se la bastante conocido triunfo y el canal

Voz 9 40:07 veinticuatro horas Canal

Voz 1509 40:09 sí claro que allí colgados del Aros era la gente tiene una huida hacia allá por todo el mundo ver nota la merienda la merienda pues está bueno imagina una primera edición de OT con estos y peor pues Chennai Bisbal hubiera sido Chenoa

Voz 18 40:25 no es malo esa nada pomada amenaza

Voz 1509 40:32 gracias a a OT puede ser la música está de moda en Youtube la gente quiere aprender de música para eso está Jaime Altozano es un compositor tiene más de doscientos mil suscriptores y nos enseña un poco cómo se componen las canciones los compases las notas para que os hagáis una idea es tan respetado en la plataforma que le llaman en línea que de la Torre digo mayores si vamos a escucharle a analizar el presunto plagio de la artista Lana del Rey a Rey de UGT

Voz 4 40:58 yo si fuera abogada de Radiohead argumenta haría que Lana del Rey ha cogido la segunda mitad de la estrofa y la primera mitad del estribillo de la canción de críticas ha fusionado AENA Toni

Voz 59 41:14 no lo he hecho

Voz 26 41:16 eh

Voz 59 41:18 me di di di

Voz 1509 41:30 bueno esta es la demostración no Pinel saque estropeadas no parecen también habla de ópera porque Jaime no todo es reggaeton en Youtube el además no te prejuicios te analiza tanto las Cuatro estaciones de Vivaldi como mis cuatro voy viste mal uno este son tutorial sobre cómo entender la ópera claves entender que la supera

Voz 4 41:48 no son como las películas no te pueden hacer spoiler de una ópera

Voz 16 41:52 final de la ópera de La Bohème la protagonista muere

Voz 4 41:55 ya está pero es que eso lo sabe todo el mundo que va a haber La Bohème para poder disfrutar más del espectáculo

Voz 1509 42:00 bueno ya lo sabes no puede si osada enfadar viene hablando de voces y arte hay que nombrarlo vuelve en la en es MR

Voz 5 42:10 vale pero luego están Atari Manzanares

Voz 1509 42:14 muy pronto me encanta si versión dos punto cero libros susurraba lunática a ese MR con sus tres millones de seguidores de suscriptores nos cuenta así El principito

Voz 60 42:28 que la mirada hacia el tiempo música clamó hasta pequeño está que está dormido así como conocí al principito

Voz 17 42:43 pero hundió un boletín de noticias

Voz 18 42:49 algún noticias susurrar el once de eso

Voz 17 42:51 susurrar susurrando

Voz 16 42:57 yo creo que ese su raros adinerada

Voz 18 43:07 así en harina con de dos clásicos ya bueno una clásica y uno o que parece que puede convertirse en clásico tenemos a su octava semana convulsa María Muñoz María buenas tardes vas a seguir jugando con Toni María o no no no no no no no no no no no puede haber normalmente primero presentadas concursantes y luego les preguntó lo de El Padrino eso hoy rescatado a una por cambiar un poco no porque todo igual que como quieras se vale vale vale vale

Voz 1220 43:46 saludamos a Unai que está en Zaragoza bueno que vive en Zaragoza desde Bilbao qué tal Unai

Voz 38 43:53 buenas tardes está bastante todo para entiendo sus cambia yo el cambia son pilares

Voz 18 44:02 sí oye te si ganamos presionada eh a seguir conmigo tú si quieres pone Armani Íñigo Francino que quedó limpia

Voz 47 44:11 digo hay que mandar en Madrid

Voz 1220 44:15 la gente tiene memoria sabe lo que han hecho en este concurso arma negó con lo cual es probable que no vuelvan a ser nunca más y con razón y corazón bueno venga vamos a jugar vamos a empezar la semana pasada empezamos por Unai primera ronda de diez preguntas este semana le toca a María dale empezamos con un refrán de martes que también no sólo hay racionales de meses sino también de días

Voz 1623 44:39 completa este refrán varia en martes ni tu hija Cases ni tres opciones ni Tupelo cortes ni tu cerdo mate es mía tu pareja calles

Voz 47 44:52 la creo que es el último que era tu pareja calles de tomate sí sí

Voz 61 45:02 Ello cada regionales son mucho de animales de cerdo está previsto preguntas sin saber si estaban hablando de cerdo

Voz 1623 45:12 he es más inteligente un cerdo un perro María pues bueno

Voz 47 45:18 pues yo diría que un cerdo

Voz 1220 45:20 días bien sí señor los cerdos reconocen nombres reconoce sus nombres obedecen órdenes recuerdan direcciones está entre los animales más y más inteligentes mucho más como Berro igual no te cuento que un gato cada buscaba trufada por cierto María cuál crees que es el animal más inteligente del mundo

Voz 1623 45:40 qué Iturriaga

Voz 47 45:43 el animal más inteligente sí

Voz 38 45:46 Calle la tierra

Voz 18 45:50 él está perdiendo el tono clásico se desató el ser humano el ser humano del ser humano más claro claro animal racional

Voz 1220 45:59 casi siempre hago a veces casos pero se ayer se entregarán los Premios Feroz y hubo en la categoría decir una clara ganadora la película verano mil novecientos noventa y dos minuto noventa y tres mil novecientos noventa y cuatro

Voz 38 46:14 venga veintitrés noventa y tres personas

Voz 1220 46:16 Carla Simón no confundamos Carla Simón directora no confundamos sacar la Simón con Carly Simon

Voz 1623 46:22 con que como bien sabes María que escaló

Voz 1220 46:24 Simon

Voz 38 46:25 tú a qué se dedica Carly Simon

Voz 18 46:31 el cantante

Voz 16 46:34 si hubiera

Voz 1220 46:40 o sea ha sido una pista poquito poquito a lectores venga pregunta doble regalados es doble es una pregunta de aniversarios de cumpleaños un día como hoy un veintitrés de enero pero

Voz 1623 46:53 mil ocho mil novecientos ochenta y tres mil ciento ochenta y tres en Estados Unidos la cadena NBC estrena una serie de televisión que tenía esta sintonía

Voz 10 47:02 el viento

Voz 1220 47:11 ya vale vale eso de que sería hablamos del equipo la perfecta el equipo a que eran cuatro me vale con que medida

Voz 1623 47:22 más

Voz 1220 47:23 había puesto dos no sé si uno bueno te te acuerdas algún componente del equipo A

Voz 47 47:28 pero quiera o a personaje no sé sí si si cuando a mí no me Hay Facebook

Voz 18 47:34 para lo bueno pero estoy por darte otra doble pero no y Ana Obregón pero ya Ana Obregón salió es verdad pero volvió a madre mía una de libros si estás un poco

Voz 1220 47:44 no pregunta cuidado eh

Voz 1623 47:46 eh de de quién es el libro más voluminoso

Voz 47 47:51 tienes Molina que me Petete

Voz 1220 47:54 claro sí sí dime dos sitios dos donde se pueda haber un par

Voz 1623 48:00 la sede pecho es un pájaro especies

Voz 1220 48:06 nadie lo diera una pista de algún deporte

Voz 62 48:15 no es cuadren

Voz 18 48:16 el fútbol no no no

Voz 1220 48:22 Messi bueno no vamos a poner a discutir para este de pecho no existe como concepto el pase de pecho con lo pasé ha pero que es lo que no es una clase de pecho seis esto es muy listo creo que no existe

Voz 9 48:36 está como que no va a existir sigue visto hasta un gol de pecho

Voz 18 48:39 si se es meter un gol es bueno que queda en suspenso

Voz 1220 48:44 todo esto pregunta fuera una cosa es dar un pase con el pecho de otra Claes pase el pase de pecho que no que no haya

Voz 18 48:52 pues no fuera no ha dicho que es donde se abre el telón y Álvarez de atención va dejando sobre el pelo en el que abre el telón ya madre de

Voz 1220 49:06 un pelo con un gran culo ostras vale estamos estamos hablando

Voz 38 49:11 María un pelo el peliculón peliculón dio películas buenas

Voz 18 49:17 días muy buenas María sí señor han sido has tenido un medio fallo eh pero tienes diez puntos por hay ponte las pilas compañero nada nada pero pero tienes que es una máquina

Voz 29 49:34 yo me retiraría Gallardón

Voz 18 49:36 empezamos con una

Voz 1220 49:38 la cuestión de rabiosa actualidad hace unas horas a terminar el partido de Rafa Nadal en cuartos de final de Australia que ha pasado

Voz 38 49:45 la lesión de Nadal por lesión de nada

Voz 1220 49:49 entonces perfecto verdadero falso

Voz 1623 49:52 los hombres que prefieren estilos musicales como el Rock o el heavy metal tienden a tener niveles más altos de este de testosterona que aquellos que prefieren géneros

Voz 1220 50:04 como pues la música clásica o el jazz verdadero o falso

Voz 38 50:11 nosotros que se que si verdadero a ver

Voz 1220 50:14 ladera efectivamente segura e según la universidad un estudio de la Universidad de Nagasaki es buena bueno sí dice que que que el heavy y el rock pues a los japoneses Gerona no venga pregunta

Voz 1623 50:29 esta doble a no has dicho doble has doble perfecto hoy de estar vivo cumpliría años Henry Bale

Voz 1220 50:39 no a que ver con Bale de Henry ver este nombre seguramente nos dirá nada pero si os digo que era un escritor que escribía con el seudónimo de Stendhal

Voz 1623 50:49 ya es otra cosa claro estamos hablando

Voz 1220 50:51 mítico Stendhal abre cumbre la obra cumbre de Stendhal es una novela de dos colores

Voz 38 50:57 un aire romperían rojo

Voz 1220 51:00 en negro y Sorel Vilanova mira me han dado ganas voy viendo esta noticia mandado ganas de volver la del Mathieu

Voz 1623 51:08 Matic a su Nike si Stendhal nació el veintitrés de enero de mil setecientos ochenta y tres ser inmortal queda habría cumplido hoy

Voz 38 51:19 hay quiero añadir a ver si Stendhal no

Voz 1623 51:22 nació el veintitrés de enero de mil setecientos ochenta y tres de ser inmortal qué edad tendría ahora qué edad habría cumplido hoy

Voz 38 51:33 Nos metieron todos los incidió

Voz 18 51:38 a las tres

Voz 38 51:41 vale hay cincuenta y uno dos cientos treinta distinto

Voz 1623 51:49 con pregunta medio cuidado que Aliaga que familiar femenina es la más peligrosa como has dicho que familiar femenina es la más peligrosa

Voz 38 52:06 tiene que ver con la economía un poquito también eh fiarse Milán vamos a ver si Pilar

Voz 1220 52:10 en prima de riesgo

Voz 18 52:14 ganar es que se lo digan aquí mi más

Voz 1220 52:18 la buena la pregunta es a veces muy bueno viajar puede salir caro se ha hablado antes en la primera hora en La Ventana cuando viaja a Venecia hay que tener cuidado porque a cuatro japoneses les clavaron por comer un poquito de cultura de pescado Inc y un chuletón cada uno cuanto seiscientos euros ochocientos euros o más de mil euros

Voz 16 52:39 cobrarlos mucho mucho ganaron mucho muchísima

Voz 1220 52:43 más de mil euros casi mil doscientos a cuenta de estos abusos en la CNN ha publicado una lista de doce lugares que hay que evitar en dos mil dieciocho la CNN eso está está Venecia por supuesto Santorini Dubrovnik Barcelona eh cuidado venga pregunta nueva el otro día fui a ver los archivos del Pentágono la última película a primeras recomendable me gustó ya que estamos me puedo desde el entrar Spielberg por favor una eh

Voz 38 53:08 Spielberg se sabe no deben no vale

Voz 1623 53:15 de hecho no sé es si se venció

Voz 18 53:21 muy bien perfecto preguntas

Voz 1220 53:24 a cambio de cierto a quién

Voz 18 53:27 no les gusta el mango el banco nos gusta hay mucha gente que le gusta el mango de ya bueno porque hay gente que me gusta que te demuestra a Corona no le gusta

Voz 1623 53:39 de qué continentes originario del mango un hay América Asia Oceanía

Voz 63 53:45 Tartilán

Voz 47 53:48 que se de Estado sólo eso has dicho América

Voz 1623 53:50 América Asia Oceanía vale

Voz 1220 53:57 a lo mejor efectivamente de India Birmania para hablando de continentes cuál es el continente más extenso de la tierra

Voz 47 54:06 contiene extenso el ex desde la asiático

Voz 1220 54:09 el asiático también cuál es el América A42 y media punto y Joan pregunta le encanta esta pregunta ojo ha dicho la doble ya o no que hable con el cumpleaños ahora mismo sea cierta están empatados vale pregunta Se abre el telón

Voz 1623 54:25 e ICV ojo a una rata que se llama Mary ver a ver si una rata sabe a una rata que se llama América si comiéndose un limón cómo se llama la actriz una rata que se llama Mary comiéndose un limón como se llama la actriz

Voz 38 54:48 ostras

Voz 4 54:49 Eric si Mary Mary le pongo

Voz 18 54:52 caída Francino tienes que acabas la eh

Voz 38 54:55 ha bajado Tomás incompleta le falta un poquito Mary limar au Mont

Voz 1623 55:00 claro hay que ganar sí

Voz 38 55:04 no me vi con limón horror

Voz 18 55:07 eres tú

Voz 64 55:10 ah

Voz 18 55:12 eso es a mi me gusta eso yo sé que llegó tú entiendes el humor ya entiendo humor bueno bueno pues sanción ha sido nueve nueve de diez con lo cual son dos fallos nos dado una doble no perdona la doble no lo acertado si hombres que la hace