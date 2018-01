La Ventana (23/01/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1 00:00 cadena SER servicios informativos

Voz 0032 00:11 son las seis las cinco en Canarias nuevo caso de violencia machista en Estepona una mujer de sesenta y cinco años está herida de gravedad tras haber sido agredida por su pareja en la cabeza a ser Málaga Jesús Sánchez

Voz 2 00:22 no existía denuncia previa por maltrato la víctima de sesenta y cinco años presenta un fuerte traumatismo en la cabeza tras ser golpeada con una olla el presunto agresor un ciudadano extranjero de cuarenta y cinco años ha sido detenido por la Policía Nacional en la misma casa de la urbanización Sam Beach de Estepona donde se ha producido el suceso la mujer está siendo está ahora intervenida en el Hospital Regional de Málaga donde permanece ingresada en estado muy grave

Voz 0032 00:45 recuerden la existencia del cero dieciséis el teléfono contra el maltrato es gratuito no deja rastro en la factura pero sí debe borrarse de la lista de llamadas las autoridades francesas han empezado ya la evacuación de varias viviendas y locales cercanos al río Sena las lluvias de las últimas horas están pro están provocando inundaciones por la crecida de los ríos corresponsal Carmen Vela buenas tardes

Voz 0390 01:05 buenas tardes la evacuación de viviendas próximas al Sena ha comenzado hoy varias estaciones de metro y Cercanías cerrarán en París a partir de mañana ante la crecida del río Sena la navegación fluya fluvial está interrumpida en los muelles anegados cerrados varios colegios de aparcamientos las autoridades estiman que el nivel del agua a su paso por el puente Auster LIC Lugar de referencia en la capital francesa podría alcanzar los seis metros diez el próximo viernes similar al de junio del dos mil dieciséis en la crecida entonces más importante del siglo pero distante de la histórica de mil novecientos diez más de una veintena de departamentos en el norte y este del país están igualmente en alerta

íbamos ahora con el cierre de la Bolsa Eladio Meizoso buenas tardes

Voz 0527 01:47 buenas tardes el Ibex treinta y cinco ha subido hoy el cero coma veinticuatro por ciento se sitúa en diez mil seiscientos nueve puntos por primera vez en los diez mil seiscientos desde el pasado mes de agosto en un día desigual entre las principales bolsas europeas con

Voz 0032 01:59 París y Milán ligeramente a la baja de Frankfurt

Voz 0527 02:02 Londres al alza ahora mismo en Wall Street el Dow Jones está subiendo el cero coma uno por ciento aquí en el Ibex destaca por arriba Colonial que ha subido el dos coma uno por ciento por abajo Mittal que baja el dos con una oportunidad en la prima de riesgo de la deuda española sigue bajando está en setenta y nueve con nueve puntos básicos que son tres puntos

Voz 0032 02:20 menos que ayer del exterior al menos cuatro civiles han muerto por fuego de artillería turca en el territorio vecino kurdo al norte de Siria en la región de Afrin dos de ellos son menores este martes Ankara ha pedido a Washington que deje de apoyar a las milicias kurdas que operan en la zona Washington por su parte le pide que cese estas operaciones porque es algo que dice que puede favorecer a los grupos terroristas deportes Toni López en quince mil

Voz 3 02:41 dos a España juega el segundo partido de la segunda fase del Europeo balonmano contra Eslovenia en fútbol empieza a la vuelta de cuartos de final de Copa del Rey se juega el Sevilla Atlético a las nueve y media recordemos en la ida ganaron los andaluces uno dos además el Barça ha hecho oficial la salida de más serán hoy en tenis fuera Nadal fuera Carla Suárez eliminados del Abierto de Australia gracias Toni seis y tres cinco y tres en Canarias

Voz 4 03:02 carriles SER Madrid en Madrid

Voz 0032 03:04 hasta ahora el segundo de los paros convocados para hoy por los trabajadores de la empresa de autobuses que une la capital con varios municipios del sur de la región la plantilla cumple ya cuatro meses de huelga para reclamar mejoras salariales y de seguridad durante los trayectos mañana se van a concentrar frente a la sede del Gobierno regional en la Puerta del Sol los trabajadores plantean un plazo de seis meses para ir solventando problemas estéticos en las nuevas unidades Daniel Martínez es portavoz del comité de huelga

Voz 5 03:28 el plazo de seis meses por lo menos para mejorar en los vehículos nuevos de última sesión se roces etcétera y entendemos que el impacto económico nuestro vehículos podría ser un comienzo cara al público acaso hubiese una mejoría hay una seguridad de transporte público la contestación es que hay que valorarlo porque hay que sacar una parte económica que no saben de dónde va a salir

Voz 0032 03:50 Manuela Carmena defiende la operación para comprar Bici Mad la alcaldesa de la capital ha respondido al Partido Popular que ayer llevó el asunto a los tribunales e insiste en que el Gobierno municipal oculta la verdad Carmena dice que el Consistorio pagó el precio razonable por el servicio

Voz 1410 04:03 después pues lo hicimos pues con el precio que correspondía con la el precio que estimamos sí que se estimó que era el razonable y además el que surgió en el seno de esa conciliación entre la empresa y el Ayuntamiento no solamente no hay cajas no yo creo que hay hasta elogioso

Voz 0032 04:23 si continúa en estado grave la mujer de treinta años que ha sido atropellada esta mañana en la M quinientos nueve Majadahonda un vehículo la arrollado cuando cruzaba por un paso de peatones de la localidad los sanitarios la han trasladado al Hospital Puerta de Hierro de la localidad

Voz 6 04:35 ha ocurrido en el kilómetro cuarenta y nueve de la carretera M quinientos nueve en Majadahonda se trata de una mujer de treinta años que por causas que investiga la Guardia Civil ha sido atropellada por un turismo presenta un traumatismo craneoencefálico severo el equipo médico del Summa la intubado en el lugar y la trasladado en estado muy grave al Hospital Puerta de catorce grados en el centro de Madrid

Voz 0032 05:01 de momento es todo la información siguen La Ventana y en Cadena Ser punto com

Voz 9 05:30 bueno es merma pues de ser el pues es sexo no es se va

Voz 8 05:51 y y a no

Voz 9 05:56 Chema sopla sí que era doce doble

Voz 0313 06:34 pues en La Ventana de la tele les proponemos asomarnos al América de Trump un año después de su llegada a la Casa Blanca el periodista Josep Cuní ha elaborado un reportaje donde encuentra todo tipo de de razones de argumentos entre quienes le votaron

Voz 10 06:48 trompa de hecho en este corto tiempo desde el veinte de enero más de lo que hay

Voz 11 06:55 eso Obama en ocho

Voz 12 06:57 Chuan definitivamente un hombre que fue elegido por Dios para este tiempo creo que el pueblo cristiano los creyentes tuvieron mucho que ver con la elección de Chacón si bien no es destruir a la visión que el tiene que América hacia grande la razón por la que tenemos tantos inmigrantes en América porque el día de hoy entonces por qué queremos destruir

Voz 13 07:24 yo no a los sigo alrededor de él en familia hilos atrae como familia esos valores

Voz 12 07:30 yo creo que que son lo que

Voz 13 07:32 el tío va de el sexto

Voz 0313 07:35 en esta noche en Cuatro a las once menos cuarto su autor dentro de unos minutos aquí en La Ventana

Voz 0313 11:24 las bodas por si no lo saben suelen ocupar un lugar bastante destacado en todos los libros de historia sobre todos los casos reales ya sea por la parafernalia por por los compromisos políticos por lo que sea pero muchos o bastantes de esos enlaces han dado que hablar bueno hoy les contamos detalles trastienda de uno de los grandes bodegas ríos de la historia de España

Voz 26 11:47 en La Ventana acontece que nuestro con un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 1626 12:04 me da rabia da mucha rabia descubrir lo fácil que era que es tomarnos el pelo y contarnos milongas aprovechando nuestra habitual desinformación por eso todavía hoy ciento cuarenta años después hay que insistir en que aquella empalagosa boda de Alfonso XII y María de las Mercedes fue una estafa emocional a los españoles el veintitrés de enero de mil ochocientos setenta y ocho Se casaron en la Basílica de Atocha esta parejita joven moderna guapa y la plebe tan contenta de que le echaran unas migajas románticas aquella boda sin embargo ocultaba un culebrón venezolano

Voz 28 12:41 acto yo allí ha los moras

Voz 1626 13:02 Alfonso XII se casó con María de las Mercedes porque quiso antes de que el encaste Tara en una esposa por intereses de Estado prefirió elegir la él hizo adolescente prima Merceditas servía para la causa oficial dócil dulce simplón al supuestamente fértil para las causas extraoficiales ya estaban las amantes por cierto la víspera de su boda Alfonso XII visitó a una de ellas sí se hubiera contado la verdad a los ilusos españoles aquella boda habría dado para una edición especial y monográfica de Lola la madre el novio la ex reina emérito Isabel Segunda odiaba al padre de la novia al duque de Montpellier que además era su cuñado el padre del novio Francisco de Asís hizo de padrino pero en realidad sólo era su padre put activo porque el auténtico Enrique Puig montó dicen que se llamaba no acudió a la boda porque habría estado feo que el Rey de España se casara con dos padres presentes la madrina debería haber sido la también ex reina también emérito a María Cristina de Borbón la corrupta pero se puso mal al día anterior y hubo que poner deprisa y corriendo la hermana de Alfonso XII a la infanta Isabel La Chata se han perdido pues lógico era una familia real totalmente desestructurada fuera de la basílica el pueblo ajeno al culebrón que se vivía dentro se echó el resto para tener contentos a los súbditos en Madrid se inauguró el alumbrado eléctrico la ciudad se engalanó hasta el agobio hubo desfiles teatros gratis para que nada faltara hasta hubo un atentado con bomba en Cibeles balance un muerto y varios heridos que fueron retirados inmediatamente para que nada empañar aquella boda destinada a consolidar la restauración borbónica

Voz 28 14:55 en juego

Voz 0313 15:01 incluso final uno boda y casi un funeral casi como el como el título de la película pero bueno hoy en La Ventana nos toca cine ahora mismo abrimos la Ventana de la tele

Voz 28 15:11 tú y yo buscábamos puedan nada que no tuviéramos en casa

Voz 30 15:14 con un arma en la mano que aseguró que da más miedo

Voz 15 15:17 bueno a mi madre que con

Voz 31 15:19 carrera no llegará a ningún lado Iker siguió no será

Voz 28 15:22 tiene la vida te mueves abriendo de este programa la famosa Giscard promovida bueno dice con cierta como que la Copa lo tengo nada el pasado día que tú tienes tienes que tirar hacia adelante no te amargas el presente lo digo por experiencia

Voz 7 15:53 sí

Voz 0313 15:56 hoy en los estudios de Radio Valencia Mariola Cubells buenas tardes buenas tardes qué tal Mariola como estás lo primero antes de saludar a a nuestro invitado tres comentarios muy muy rápidos muy breves sobre sobre series uno el primero sólo para aplaudir

Voz 7 16:13 sí

Voz 14 16:18 creo que estoy fatal y lo único que se te ocurre saltarte porque tú muestras oyendo pastoreo no pero espetó

Voz 0313 16:26 vergüenza premio Feroz a la mejor serie de comedia muy merecen la zona premio Feroz a la mejor serie dramática también aplauso

Voz 28 16:41 luego todo con sus manos es lo empezó a comer distingue entre personas

Voz 17 16:48 tercer comentario de series también es para aplaudir sin duda porque la peste es muy buena pero un debate que ha surgido esta semana no se entienden

Voz 14 16:57 los diálogos So Ho cuesta un pelín dime una rescate

Voz 33 17:05 será que me lo puedo ayudar

Voz 14 17:09 de la ciudad

Voz 34 17:14 yo lo entiendo bastante bien sea no entonces yo también si no entiendo ahora ahora llevar auriculares también y estamos más hombre es verdad la he visto entera yo también yo era la visto entera sí sí

Voz 0032 17:25 Haro y hay una cosa que me llama la atención es que esas quejas nunca existen cuando es andaluz cómico no entonces no

Voz 0313 17:32 la lucha estoy claro pero yo no creo vamos es el se ha dicho en las redes yo no creo que sea tanto por el acento sino porque

Voz 0032 17:38 sonido en algunas series ir

Voz 0313 17:41 singularmente en series españolas o en películas españolas

Voz 11 17:44 el Califa ese no sé si es abocar hizo eso eso no

Voz 0313 17:47 pero a veces que cuesta un poquito Pilar entender todo

Voz 0032 17:50 me ha sorprendido una a una polémica grande pero me ha sorprendido un poco porque yo sinceramente nunca no caí en ese por menor no me pareció digno de ser tenido en cuenta bueno hay Sí Se ha montado cierta pero vamos la Éste es una serie

Voz 0313 18:06 hasta ha tenido sus el déjame que ponga en valor

Voz 0032 18:09 anoche el discurso de Julian López porque le han caido algunas críticas pero creo que es el discurso que se de hacer así de corrosivo y así de original en una gala como ésta de decir no sé si tú

Voz 0313 18:21 os queda dicho queda llora qué te parece si saltamos a Estados Unidos bueno pero la América John no sé si la más profundo bueno para entendernos al América de Trump

Voz 28 18:43 en el caso

Voz 0313 19:00 en la América de Trump Éste es el título de un de un reportaje que Cuatro estrena esta noche a partir de las de las once menos cuarto un trabajo periodístico un trabajo de de autor qué sirve para entender que a veces perdemos un poco la perspectiva que sirve para entender por qué Tram es hoy presidente un año después porque está en la Casa Blanca no hay un solo motivo no hay un solo factor hay bastantes hay un montón empezando porque en quería que alguien pusiera Ley y orden en el país

Voz 12 19:29 a todos aquellos que necesitan o que no necesite nosotros tenemos que tener ley ordenó la única oportunidad que esto puede pasar escoja el presidente Donato porque es el presidente de términos clave escolar

Voz 17 19:43 sin olvidar la inspiración religiosa

Voz 12 19:47 definitivamente un nombre que fue elegido por Dios para estética creo que Cristiano los creyentes tuvieron mucho

Voz 7 19:57 la elección

Voz 17 20:01 no podía faltar la inmigración ilegal en lo que no quiere

Voz 35 20:07 inmigración ilegal sin control que construyan la paz y eso controlaría mucho el problema que tenemos

Voz 0313 20:20 sin olvidar el modelo de la típica familia americana

Voz 13 20:23 que ninguno de los hijos de Tron anda descarriados que que está perdido en el alcohol que está perdido en el mundo de las drogas que que es un vago uno Novés los hijo alrededor del en Familia y los atrae como familia es su valores yo creo que que son lo que el está llevando quiere llevar adelante en la como

Voz 0313 20:47 un detonante bastante bastante mayoritario que es el repelús la manía incluso el odio

Voz 36 20:53 Hillary Clinton que no ganara como fuera la motivación más grande que tuve de trabajar directo

Voz 11 20:58 la Meca la campaña de Trump iba de no tomar

Voz 36 21:01 eh por qué Hillary lo lo la

Voz 14 21:03 la instruir instruir el País Vasco

Voz 37 21:06 critica especialmente las de energía no habrían sido buenas ni para nuestra ciudad ni para nuestro Estado

Voz 14 21:12 a mí me encantaría tener una mujer presidente pero tienes que estar la mujer mejor para esa posición

Voz 37 21:20 cuando la veo ella no no es auténtica cuando habla parece que te está hablando como si tú fueras tú sabes menor que diga yo como madre madre de dos hijas también del su manera de ser y de la manera que llegó a él puesto medidas estaba nos como que para mí no era el ejemplo que yo le quería dar a hijos

Voz 17 21:39 a qué viene siendo una rata con la fundación que tuvieron que viene siendo una rata Josep cubrió

Voz 14 21:45 Tesoro se queda como está

Voz 34 21:49 es felicitarles por el trabajo por lo didáctico que es porque tú lo bueno veremos veremos pero bueno bueno no no tira y lo hemos visto así claro claro claro hombre si no no estaríamos hablando

Voz 0313 22:01 tú lo atender a veces en la

Voz 34 22:03 estancia estamos como como casi ofendidos cuando en Estados Unidos Gobierno republicano con Trump que es muy pin

Voz 0313 22:09 fresco hice y hace esas cosas pero bueno como dice uno de los protagonistas del reportaje sesenta y cinco millones de personas están equivocadas

Voz 38 22:17 bueno vais están fan que le añadirle tres millones más pero bueno si cambia el sesenta y cinco por el sesenta y dos largos más

Voz 11 22:26 de ahí dos millones de norteamericanos a veces lo olvidamos votaron por Trump me dice un amigo sí claro pero que también lo vio pero tú no estás diciendo que Hillary ganó por más sí pero Hillary unos la presidenta Hillary mucho que la realidad es la que es no lo que nos gustaría

Voz 0313 22:38 has encontrado algo que ha sorprendido porque sí que realmente no te espera

Voz 11 22:43 es bueno que no me esperaba no tanto porque yo tuve la suerte

Voz 38 22:46 de seguir las selecciones ahí

Voz 11 22:49 vi de alguna manera y no en Washington porque Washington el el ochenta y cinco por ciento el noventa por ciento votó por Hillary no la ciudad Washington DC pero sí que me ha sorprendido de entrada lo que tú has apuntado antes un año después la animadversión hacia Hillary es igual os serio eso es terrible Jun Il lo que sí me ha sorprendido es que todas esas personas que son diferentes totalmente por razones distintas entre ellas que viven muy lejos la una de la otra en cinco estados distintos etcétera etcétera Todas tienen muy claro el discurso de porque le votaron la caricatura que se ha hecho a veces de manera bastante infundada el órgano del votante de Trump no responde a los que yo he conocido pero yo he conocido a una treintena no ha son personas que no repiten un eslogan como si fueran Papagayo aprendidos aprobase corriendo sino que tienen muy asumida su condición de votantes de Trump porque realmente le votaron porque un año después la gran mayoría advierten que volverían a votar sí

Voz 0313 23:57 creo que hay una persona ganó con una vez hemos tenido bastante

Voz 11 24:00 bueno sí pero tiene un tiene su razón esa es una una minera de la ciudad estado de Wyoming que había sido que era del Partido Demócrata pero se sintió tan abandonada no abandonada no digo es que tú sentiste abandonada por por Obama dicen no Si fuera abandonada es que Obama ni tan siquiera Nos contemplo entonces ella cambio de partido pero ha dicho

Voz 39 24:23 ocho Oanes enough una vez es suficiente yo sepa de mí me parece interesante de gesto que decías ese casting previo de esa treintena de votantes porque es verdad que no son nada tópicos hay yo quiero saber cómo ha sido ese ese proceso de búsqueda porque

Voz 0032 24:39 bueno a mí me parece una de las más destacables del reportaje bueno

Voz 11 24:43 yo tenía muchas ganas de hacer este reportaje yo quería en el Teide

Voz 0032 24:48 a esto te lo encargan no

Voz 11 24:50 la verdad es que yo hacía mucho tiempo que quería hacerlo porque quería entender porqué sesenta y dos millones de americanos votaron

Voz 17 24:57 que no es fácil entender que yo entiendo

Voz 11 24:59 lo vamos entiendo nuestro trabajo el del periodismo en este momento más para contar el porque incluso el como que no el que el que ya nos viene dado no porque a veces nos lo cuentan de una manera que no siempre se ajusta a la realidad porque está marcada por tópicos sobre todo cuando hablamos de EEUU porque todo se traduce desde la a este preferentemente algo desde Los Ángeles la costa Este como California son zonas de pensamiento lo tanto periodístico como intelectual de Partido Demócrata para entendernos o anti republicano y ya ni te cuento Antitrata pero olvidamos que tan por ejemplo en Manhattan ganó no ganó en Nueva York en la ciudad de Nueva York pero sí en en Manhattan y olvidamos que Trump no ganó en la ciudad de Miami pero sí que ganó en toda su zona de influencia en el sur de Florida no

Voz 28 25:50 entonces

Voz 11 25:51 yo quería hacer eso yo un día hablando tranquilamente mientras comíamos con Paolo Vasile me decía tú que que que que quisiera saber ahora qué piensas hacer Vigo mira estoy pensando en hacer eso pero yo se lo comenté pues como comenzaría con vosotros cualquier otra las ganas de hacer cosas no me dice me interesa así que ya sí empezó y así acabó y así estamos que he tenido la suerte de que realmente me acabaran encargando algo que a mí me apetecía mucho hacer corresponsal hola buenas tardes qué tal buenas tardes esta este este

Voz 0313 26:25 el primer año que Josep nos transmite con su experiencia personal pisando cinco estados hablando con una treintena de personas ese primer año de de Trump y cómo se está viviendo como se está contando ahí

Voz 1510 26:39 pues desde el punto de vista de la televisión yo creo que si hablamos de de Donald Trump tenemos que hablar sin duda de las sátiras de los le night shows de los cómicos que venden trampa una fuente inagotable para sus guiones entrar como personaje pero también a la actualidad desde que el ex presidente porque claro están pasando tantas cosas algunas tan surreal es la verdad que esto da para mucho sin ir más lejos este fin de semana en Saturday Night Life hablaban de esto del del cierre de gobierno

Voz 0313 27:11 ya

Voz 40 27:12 el equipo de Gaza como tumores

Voz 1510 27:15 ya el presentador que en realidad lo que hay que hacer es felicitar a Donald Trump por haber conseguido que el Gobierno funcione durante todo un año triste que Trump ha culpado al líder de la minoría demócrata por el cierre de gobierno porque Tram nunca pierde la oportunidad de culpar a una minoría de algún que otro otro ejemplo es la la trama rusa pero contada por los sinsabor bien amigos yo mismo

Voz 17 27:36 claro entre frases

Voz 1510 27:39 aparece Robert Müller el fiscal especial que investiga la trama el ni le llevan a la fuerza a a Trump llega a una oficina donde está el presidente y le dice a Robert Mueller

Voz 41 27:49 tú quiero Fabius se sanciones

Voz 1510 27:53 no te voy a despedir quiero enseñarte una cosa ya Verona una trampilla de la que caen setecientos millones de dólares le intenta comprarme una casa es que dos Enaitz los de todos los canales se han disparado en audiencia el más visto es el de Stephen Colbert el de la CBS que terminó el año pasado ganando a Jimmy Fallon de la en bici alcanzando una cuota de pantalla del cuarenta por ciento

Voz 11 28:17 claro estos programas han subido entre un

Voz 1510 28:19 sí es un quince por ciento de audiencia desde que Trump ex presidente hice mantienen un año

Voz 0313 28:24 pues muchísimas que Trump Josep para para los humoristas es un filón inagotable

Voz 11 28:27 por supuesto pero sus otra esto

Voz 0032 28:30 tras tele no también porque claro hay dos tipos

Voz 11 28:32 la televisión claro claro pero es que sospecho que además Trump que está encantado si es que realmente le interesa eso con tal de que hablen de él le da lo mismo el él ha conseguido ser el referente permanente para bien y para mal durante todo el día y al lado de este mundo que evidentemente es el mundo del sentido del humor lo que es característico de las televisiones convencionales de Estados Unidos a última hora de la noche está también el mundo de Trump es un mundo alternativo desde un punto de vista de comunicación ellos entienden que el humor es otra cosa no pero por ejemplo el el New York Times el Washington Post la CNN la en bici la exhibiese todo eso forma parte del establishment

Voz 0313 29:12 SS que Trump quiere destruir

Voz 11 29:14 qué quieren que destruya todo es como se informan ellos poco a través de Fox

Voz 0313 29:20 pero sobre todo a través de Internet tienen su

Voz 11 29:22 en paralelo y además tienen la gran habilidad de revertir y utilizar como si fuera un bumerán todo lo que dicen contratarán los revierten diciendo que esa es esa son las seis News no son las que cuentan de Trump de es otro momento

Voz 0313 29:37 el defensa puro y duro

Voz 0032 29:39 otros aquí hemos tenido Carles asistir que te acuerdas aquella tarde que hablábamos de cómo la era Trump había influido también en la ficción norteamericana no es verdad que son series que estarían digamos en contra de de Trump pero que reflejan una realidad que me sorprendía porque no tiene que ver con lo que yo veo en el reportaje no es una cosa es es muy muy curioso ver esas dos mitades

Voz 11 30:03 completamente distintas

Voz 0313 30:05 es sí que es dos mitades eh efectivamente

Voz 11 30:07 es una de las cosas que sé que es percibe cuando uno recorre pues no sé los estados que recorrido yo yo por por por voluntad no estaba ni en Nueva York ni en Washington ni en Boston y en Los Ángeles te he buscado sólo a partir de cinco estados en los que tramo hubiera ganado por poco o por mucho por poco en Florida por mucho Wyoming por ejemplo a ciento tres preguntas usted votó Trump hace un año por qué balance de un año volvería a votarle Éste ha sido para entender el hilo conductor esos cinco estados tenían la característica de que en todos Karanka ganó Tram pero cada uno por una razón es peculiares la suma de los cinco creía que iba a dar una fotografía y como como si fuera realmente hubo un puzzle de todas estas razones no y eso es lo que se va a ver esta noche a las once menos cuarto en cuatro

Voz 0313 31:01 oye Josep déjame saludar a un Espanyol que que ha aprovechado vamos que ha aprovechado no que sea inspirado junto con otros colegas en este primer aniversario de Trump en la Casa Blanca para crear una cosa muy curiosa es una vela un Ariel me encanta este una vea una novela o no novela que cuando la enciende pues era el tiempo tasado porque tempranos derritiendo entera es una vela con el gusto de Trump y con el lema sólo cuestión de tiempo sólo es cuestión de tiempo Curro Chozas buenas tardes buenos días para son las nueve y media en Los Angeles qué tal

Voz 0032 31:34 hola qué tal chicos ocurra pero por favor Emiliano son diagnosticados

Voz 0313 31:39 lo de la agencia de publicidad o uno es lo primero cuántas velas habéis vendido ya

Voz 5 31:45 pues mira te cuento justo también salió ayer le sacamos a tan solo cien

Voz 0313 31:53 sí como cuarenta y dos osea

Voz 5 31:56 la mentira porque el Estado escucha lo que decía hay si la historia es que el Trump es un fenómeno mundial entonces básicamente en lo nuestro mercado es el mundo entonces pues ahí claro porque hay cosas de China cosa de aquí a cosas de Italia entonces cómo es su personaje tan odiado o querido o lo que sea pero tan hablado pues obviamente todo este tipo ideas tiene mucha repercusión y justo la la lanzamos ayer con un artículo en el en el paliza en otros artículos aquí en Estados Unidos y la verdad pues bueno pues la gente la verdad que no si HSH Active y bueno pues es como es digamos una una pedida a los a los astros de que de que este hombre pues de alguna manera deje de manera pacífica porque esto sobrevivía pacífica poquito lo modera el humor de las fallas es como es

Voz 0032 32:51 ya

Voz 5 32:53 sí un poquito inspirado también en la cosa española de quemar las casas para dejarlas ir estaba entonces da la verdad que que nada esto todo entra dentro de un proyecto que tenemos dentro la gente ya que es dedicar el treinta por ciento de nuestro tiempo a devolver a la sociedad lo que no sagrado y entonces el año pasado hicimos otro escrito iba a eso bueno ahora uno dos

Voz 34 33:15 cuánto cuesta una estas cuánto cuesta la vas a regalar bueno te lo puedes regalar yo a ti pero tiene que pagarse la Curro no vale vale vale

Voz 5 33:24 cuánto vale descuentos cuento mira lo que hemos lo que hemos querido hacer desde el principio es clave las fuerzas pues a la hicieran latinos porque lo están haciendo latinos aquí en Estados Unidos en California la página web de Podemos entonces el costo por unidad porque hemos hecho muy bien muy alto entonces el precio si es alto

Voz 0032 33:45 no es cuánto tiempo

Voz 5 33:48 en cinco dólares si Francina así lo cual era

Voz 0032 33:50 además perfectamente

Voz 5 33:53 que si tiene veinticinco centímetros un busto es muy bien yo te diría que es más como es una es una obra de arte que una tarde buena novela yo creo

Voz 11 34:02 y cuánto tiempo creéis que puede durar encendidas no

Voz 5 34:09 te digo Jorge a lo sabemos exactamente porque la hemos quemado

Voz 0313 34:13 ayer Ángel Durbin cuánto dura chicos de Hamen momentito que se se nos van a desconexión del satélite y unos minutitos despidos después ante naval esperan un segundito

Voz 14 34:22 sí

Voz 42 34:27 la idea La Ventana en las redes sociales Rojas La Ventana en Facebook La Ventana

Voz 51 37:23 Katrina ser

Voz 7 39:21 la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 39:49 a ver que faltan veinte minutos para las siete de la tarde a las seis en Canarias y antes de cerrar la ventana de la tele estamos aquí en directo con Mariola Cubells con Marta del Vado desde Washington con Curro Chozas ex de Los Angeles con Josep Cuní desde Barcelona les recuerdo esta noche en Cuatro a partir de las once menos cuarto la América de de Trump mucho interés tenía Mariola Curro no sólo por el precio de la vela sin que Josep apuntaba se calcula que puede durar porque es el eslogan de esta creación vuestra es sólo es cuestión de tiempo entre nosotros tiempo Juanjo puede durar esta vela encendida permanentemente

Voz 5 40:25 lo tenemos calculado porque la hemos quemado son porque además es que lo hemos hecho pues con determinada calidad para que dure exactamente duras ciento setenta ahora

Voz 0313 40:35 ostras que no está mal

Voz 5 40:37 podríamos tener sí Carlos déjame solo una cosita el proyecto porque me parece que es de dice diría la parte más importante que es una gran parte de los beneficios a lo estamos dando a las causas sociales que desatiende y de hecho que la Paca entonces lo más interesante el concepto es que estamos poniendo a Trump a trabajar causas que él desatiende me parece que es el ley Erden la campaña estamos intercambiando el estamos dando una parte al cabo a colectivos el Tíbet y otra parte colectivos afroamericanos a los a los oyentes y por último a las derecho las mujeres duele parece grave en lo que no es una cosa divertida sino que es una cosa que bueno pues ayuda a ser desde nuestro un podium chiquitito pues un poquito el mundo mejor

Voz 0032 41:28 la ha no harán el de los amigos de Cuní no le gustaría mucho esta velada

Voz 0313 41:34 José gozo seguro como como como se entere Trump que le han puesto a trabajar en esto les requisa las velas directamente Curro Chozas

Voz 34 41:41 un abrazo y gracias por estar en La Ventana eh esto muchas gracias un abrazo Marta compañera hasta pronto hasta la próxima verdad caballeros arrastrando Josep mucha suerte esta noche muchísimas

Voz 0032 41:53 premios eso está luego

Voz 28 42:17 ahora

Voz 53 42:19 sabiendo que España es el segundo país más ruidoso del mundo entenderemos que la pérdida de audición es ya la tercera afección más importante después de las

Voz 11 42:27 pero así si la hipertensión para hablarnos de cómo

Voz 53 42:29 combatir este problema en auge está con nosotros Frances Carreño director de Biología en Gales o la França de Hamelin que ha provocado el aumento de los trastornos auditivos

Voz 54 42:38 le todo está expuesto en tonos muy ruidosos como en el trabajo y hábitos que perjudican la salud de nuestros oídos o como escuchar música con auriculares sin precauciones pero vengáis nos preocupan nuestros jóvenes que en veinte años podrían tener los problemas de audición de personas de setenta

Voz 53 42:52 ya entonces qué podemos hacer revisiones anual

Voz 54 42:54 el ex que evitarían daños permanentes sobre todo a partir de los cincuenta y cinco y evitar largos periodos

Voz 0313 43:00 de ruido intenso y por favor que el sonido

Voz 54 43:02 todos los auriculares no supere nunca el sesenta por ciento del volumen del aparato igualmente inglés tenemos soluciones para la mayoría de los problemas auditivos pero lo mejor es la pera

Voz 15 43:12 más información en gays punto de desgracias y hasta pronto Francesc hasta pronto Amelie

Voz 7 43:16 la Ventana

Voz 25 43:19 Carles Francino

Voz 28 43:24 pienso luego existo compras Más Platón y menos Whats App lave tandas de la filosofía

Voz 17 43:51 hola Irene buenas tardes esto siguiendo muy atentamente todas estas historias relacionaron a Trump que no sé si podríamos vincularle al tema que propone soy pero vamos que es la tristeza la tristeza política si es bueno tú y yo creo que Trump genera muchos sentimientos pero el de tristeza exactamente no

Voz 0032 44:10 bueno yo creo que el te acuerdas en su momento que hablamos del aquel sentimiento aquella palabra tanto pronunció era era era una una melancolía producida por una situación política o sea que si sí que en el momento cuando fue elegido habrá claro ya lo hemos digerido más o menos a habrá

Voz 17 44:28 parte de norteamericanos que estén con el Uxue se pero otros están instalados y lo podremos comprobar en el reportaje esta noche desde en cuatro en la euforia Hay y la esperanza porque muchos se muestran convencidos de que

Voz 0032 44:43 algo para solucionar muchos goles a algo les ha dado a la gente sin duda hay darles esperanza pues es un motivo para que la apoyen

Voz 0313 44:50 oye porque confundimos bastante a menudo la tristeza con otras emociones como la pues en la melancolía por ejemplo o directamente con con enfermedades como como la depresión por qué tiene tan mala prensa la la tristeza no es un derecho el que tenemos a estar tristes cuando nos toca yo creo

Voz 0813 45:08 que si además fíjate que la los filósofos ahora en estos tiempos que nos toca vivir está muy mal vista la tristeza igual que otras emociones negativas pero los filósofos Le han prestado atención si uno va fijando

Voz 0313 45:22 hablar de la Historia por ejemplo si caemos en la madera

Voz 0813 45:24 mira no Descartes Spinoza Descartes escribió un librito fue su último libro además las pasiones del alma y en él hablaba de lo de lo que hoy llamaríamos emociones hiel decía que la la tristeza es esa incomodidad el alma producida por un mal que registra el cerebro sea siempre producido por algo externo no Espinosa además de estar de acuerdo en esto añadía una idea también interesante que es una emoción pasiva

Voz 0313 45:52 es decir él decía hay emociones activa

Voz 0813 45:54 así pasivas hay alegría activa y alegría pasiva pero la tristeza no tiene su contraparte activa la tristezas

Voz 0313 46:00 lo es pasiva con el estoicismo esto ahí aguantando exacto

Voz 0813 46:06 al final sí1 va recorriendo un poco la Historia de la Filosofía te das cuenta de que esas ideas fundamentales lo de que haya un objeto externo que te provoca la tristeza hilo de que sea pasiva están ya en los estoicos yo cada vez me estoy haciendo más estoy porque me doy cuenta de que de que lo tenían ya todo claro hace dos mil quinientos años no hay Séneca por ejemplo en relación con esta pasividad decía en realidad estar triste es lo más fácil del mundo hay que sobreponerse a la pereza para vencer la tristeza no porque requiere además los estoicos eran muy muy filósofos de la acción muy de enfrentarse a hacerle frente a los hemos cimientos a las emociones etcétera Hay nada partidarios de padecer simplemente

Voz 0313 46:50 se puede emociones pasivo incluso de lo que estás diciendo las reflexiones o buena parte de las reflexiones que hicieron los estoicos en su día en su momento sobre la tristeza perviven los filósofos después las han replantea las han reformulado pero lo fundamental pervive la tristeza es una emoción pasiva nos engancha no Sagarra contra ella que podemos hacer qué podemos aplicar

Voz 15 47:13 autoconocimiento forjar el carácter y al final lidiar con ella cogerla rusas mientras podáis la expresión latina de ese sentimiento es carpeta específica Katerin aprovecha el momento muy bien señor Knicks aprovecha el momento coge las rusas mientras esa frase porque tiene prisa pero gracias por concursar porque seremos pasto de la excusarnos

Voz 9 47:48 eh aprovechada como extremistas

Voz 0313 48:10 vamos a incorporar a esta Ventana de la filosofía a Guillermo la era médico psiquiatra y profesor de Psiquiatría en la Universidad de Alcalá escribió en El País hace poco un artículo titulado estar triste no es estar deprimido profesor la era buenas tardes

Voz 55 48:23 hola muy buenas tardes bienvenidos todos con vosotros

Voz 56 48:26 qué tal Irene por qué por qué no

Voz 0313 48:29 que cubren nos cuesta tanto hoy digerir la tristeza apatía esté prohibido estar triste

Voz 56 48:34 sí sí hay una si como una tiranía

Voz 5 48:37 lo mismo no de la alegría

Voz 56 48:39 sí eso es desastroso no porque entonces cuando el una persona tiene una reacción de tristeza o de rabia pues rápidamente acude a veces a un médico a un terapeuta para quitarse esa esa emoción negativa no dándose cuenta de que las emociones negativas forman parte de la vida son necesarias y nos han ayudado muchísimo a la a la especie humana a sobrevivir y a adaptarnos no entonces es fundamental diferenciar la tristeza de la depresión porque la depresión sí que requiere tratamiento

Voz 5 49:08 claro ninguna enfermedad directamente claro eso es

Voz 56 49:11 es ese es el concepto clave que la la tristeza es una emoción sea una reacción del organismo normalmente ante una pérdida ante una conciencia una pérdida aguanta una decepción en cambio una depresión es una enfermedad él está el ánimo una enfermedad más que quién lo ha pasado mucha gente seguro que nos está escuchando a pasa una depresión porque el diez por ciento más o menos da población a lo largo de la vida tiene una un cuadro depresivo e importante pues es una enfermedad y muy seria que afecta a todo el organismo no es sólo tristeza va más allá de la tristeza es una tristeza muy desproporcionada en hay unos fallos cognitivos no el paciente nota que su mente no funciona no con

Voz 5 49:51 como antes no con la agilidad con la precisión meando

Voz 56 49:53 es disminuye pues desde su energía su capacidad para disfrutar para para ahí disminuye el apetito la función sexual en el organismo en general decae no su biología entonces es verdad que es distinto es simplemente una reacción de tristeza o de rabia que que a veces son muy necesarias tenerlas

Voz 0813 50:14 claro y tú crees Guillermo porque dejando de lado la la depresión que por supuesto es una enfermedad pero como ahora ya

Voz 11 50:22 han está desapareciendo la filosofía de las progre

Voz 0813 50:25 más de estudio casi casi de la vida yo tengo la sensación de que mucha gente si leyera un poco más a Séneca por ejemplo a los estoicos a Bertrand Russell un libro que también tiene es muy deudor del estoicismo la conquista de la felicidad de un librito muy sencillo en el que eh pues explican los filósofos estas cosas tan sencillas la tristeza forma parte de nuestros sentimientos hice trata los estoicos los ejercicios que hacían pues será decidir cuando tengas esa ese sentimiento reconocerlo oye que que sentimiento estoy teniendo en por qué se produce esta tristeza que sentimientos me evoca qué consecuencias tiene a lo mejor si leyera un poco más a estos filósofos y nos dejáramos guiar un poco no íbamos tanto a la consulta del psiquiatra

Voz 56 51:08 es que yo creo que algunos asuntos filosóficos que vosotros trata es ten tiene una trascendencia practican muy muy clara muy directa y nosotros en los hospitales en los centros de salud mental vemos un poco las consecuencias de esa confusión entre los conceptos no entre emoción enfermedad hay dos problemas a la vez que parecen contradictorios pero pero no lo son gente que viene pidiendo tratamiento cuando en realidad simplemente está tris está enfadado pero luego desgraciadamente es a nosotros a mí me preocupa gente que realmente está deprimida pero como se ha banalizado al término pues a lo mejor no no le llevan la familia al médico o al terapeuta para que reciba el el el tratamiento más adecuado no entonces yo creo que hablar de estos conceptos puede tener un impacto en la población lo que sea positivo o no

Voz 0313 52:02 luego además hay una parte yo creo que si lo pensamos nada Un minutito hay una parte importante también de aplicar el sentido común es decir hay situaciones en la vida joder donde donde donde la tristeza es casi casi inevitable me atrevería decir que es casi casi una obligación casi de la pérdida caso el duelo pues lo suyo que es

Voz 5 52:18 la estar triste

Voz 11 52:45 Medio

Voz 57 52:48 no

Voz 32 52:50 eso a ver no

Voz 17 53:00 no yo creo que todos nosotros has visto la verdad Guillermo Irene voz claro el momento donde viven todo suena esta música pues como no va a estar triste era chicas entre los espectadores nota es tristeza ustedes no no no no hay que esconderse de eso no es

Voz 0813 53:16 es cuestión yo creo fíjate donde la filosofía puede ayudar mucho a saber cómo estar triste es decir como como saber lidiar con ese sentimiento sin y sobre todo a mí me preocupa mucho que le quería preguntar a Guillermo en las generaciones jóvenes que sean eh educado en en esta obsesión de las redes de siempre poner fotos de siempre pero estoy pasando bien estoy en un concierto estoy comiendo un pastel estupendo y tal que puede llegar incluso a crear problemas de identidad en el sentido de yo soy esta persona que a veces está triste os hoy esa que pongo en las fotos que siempre siempre se lo está pasando bien no

Voz 56 53:55 claro sí a veces pasa no una disociación entre la imagen que uno quiere dar la que íntimamente vivencia no allí a veces es muy preocupante y a veces lo vemos en las consultado no no una de las claves es ver que las emociones negativas la triste es Sara el enfado son aliados nuestros yo me acuerdo Jon Sistiaga el periodista y colaborador vuestro le me gusta mucho en una entrevista disco yo he que están en Kosovo en Ruanda jugando la vida lo que me ha hecho sobrevivir es el miedo a tener miedo me ayudó a sobrevivir la tristeza también a veces ayuda a sobrevivir por ejemplo todo Carles a hablar de la las pérdidas pues cuando uno pierde a un ser querido la tristeza durante un tiempo es un aliado para para adaptarse a esa nueva realidad donde ya no tienes ese apoyo no

Voz 0313 54:40 a favor de las personas que no tienen dudas y no tiene miedo me fío más bien poco traerse no sé si agobien Omar

Voz 55 54:46 yo comparto eh verdad las dos cosas además

Voz 0313 54:50 Guillermo ha sido un placer compartir estos minutos aquí en la venta