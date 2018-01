La Ventana (23/01/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 cadena SER servicios informativos

Voz 0032 00:11 son las siete las seis en Canarias el presidente del Parlament de cata en de Cataluña Roger Torrent va a viajar mañana a Bruselas para reunirse con Carles Puigdemont los exconsellers que siguen allí todo antes de anunciar el jueves la fecha pero sobre todo el formato del debate de investidura un debate del que Puigdemont excandidato y en el que según ha dicho hoy desde Copenhague quiere estar presente que quiere debatir pero hacerlo dice sin ser detenido

Voz 0315 00:34 y qué mejor si no sería para la restauración democrática que yo pudiera volver sin ningún riesgo a hacer frente a un debate parlamentario que es el que quieren los ciudadanos y poder respetar las decisiones del Parlamento democráticamente elegido esto sería no sólo una buena noticia para para Cataluña sería también una buena noticia para España

Voz 0032 01:00 ante estas conjeturas de si vendrá o no el ministro del Interior Juan Ignacio Zoido ha explicado hoy que las fuerzas de seguridad están trabajando intensamente para evitar que Puigdemont acuda al Parlament para ser investido Zoido

Voz 0861 01:10 en Antena tres que vamos a atar

Voz 3 01:12 trabajando de una manera muy intensa mañana tarde y noche y aunque es verdad que se puede entrar a través de helicóptero que se puede entrar por un ultraligero que se puede entrar por barco que separa a pesar de todo eso nosotros estamos diseñando un dispositivo para que eso no puede pasar y que la legalidad sea la que impera en España nosotros vamos a procurar que no pueda encontrar en mi en el maletero del coche

Voz 0032 01:36 más cosas por la ventana pasado Guillén Montoro aunque este jueves se va a convertir en el primer concejal transexual en España va a ser concejal por Compromís en el Ayuntamiento de Paiporta en Valencia Guillem ha resaltado la importancia de tener referentes para el colectivo LGTB

Voz 4 01:50 yo me metí en política en su momento

Voz 5 01:52 que yo sentía que que las cosas que no estaban haciendo en su momento él no favorecían nada a la gente LGTB hilillos sentía que necesitaba poner un poco de mi parte para que nosotros cambiaran pues hemos llegado a día de hoy fíjate es concejal

Voz 0032 02:08 en Málaga ciudad continúan interviniendo a la mujer perder sesenta y cinco años que está herida grave tras haber sido agredida esta mañana por su pareja en Estepona es un nuevo caso de violencia machista ya tiene una fractura en el cráneo tras recibir varios golpes al parecer con una olla en la cabeza de momento no constan denuncias previas y la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación ya detenido en al presunto agresor a su pareja que tiene cuarenta y cinco años vamos con los deportes Toni López buenas tardes qué tal buenas

Voz 6 02:34 estás jugando a España contra Eslovenia al segundo partido de la segunda fase del Europeo de balonmano en Croacia Diego González cómo van los hispanos Diego qué tal muy buenas

Voz 7 02:42 hola muy buenas España está sufriendo contra una durísima Eslovenia

Voz 8 02:44 en defensa estamos en el descanso España trece perdón España trece Eslovenia trece eh los de Jordi Ribera tienen toda la segunda parte para remontar ese marcador y seguir dependiendo de sí mismos para meterse en las semifinales de este Europeo tres minutos

Voz 7 02:58 a España doce Eslovenia trece gracias Diego a las nueve media

Voz 6 03:02 Sevilla Atlético vuelta de cuartos de final de Copa que en la ida quedó uno dos para los andaluces y recordemos eliminados Nadal y cuál la del Abierto de Australia

Voz 0032 03:09 gracias Toni de momento es todo la información sigan La Ventana y en Cadena Ser punto com

Voz 1 03:13 cadena SER servicios informativos

Voz 9 03:19 son hechos de extrema gravedad atendieron y en realizaron con un modo ordinarios de contratación los acusados atentaron contra Estado de su actuación qué ha quedado plenamente acreditada lascas a ver te voy a pedir la señores te diste en una sentencia ejemplar

Voz 0861 03:40 Hora Veinticinco is a pesar de los árboles de Cataluña no perdamos de vista el bosque porque en el bosque sigue

Voz 0464 03:46 cuando la corrupción información Arcelor ultima hora

Voz 10 05:41 yo no sé si usted que está escuchando ahora mismo la radio que escuche La Ventana en el en el coche no en su casa o en el trabajo o por la calle paseando da igual no sé si les gustan mucho poco o a los juegos de mesa pero vamos a hablarles de de uno de los de los más populares el Monopoly

Voz 0313 05:58 Monopoly fue creado en Estados Unidos allá por el año mil novecientos tres ya dadas desde entonces muchísimas vueltas ha traspasado generaciones a España llegó en los setenta incluso entró en el en el Libro Guinness de los récords por convertirse en su momento el juego de mesa más jugado de de de todo el planeta las reglas son son las que son me imagino que que más que menos alguna vez ha aprobado esto del del del Monopoly pero en todo este tiempo el tablero se ha ido adaptando con diferentes ediciones distintas versiones en distintos lugares también estos días en en Fitur en la feria de turismo el juego se ha convertido en noticia al saberse que sea abierto una votación votación popular con la que elegir las ciudades y pueblos que ocuparán las veintidós casillas del famoso tablero de cara a la próxima edición del Monopoly España irá convocatoria está siendo un éxito rotundo hay decenas de municipios luchando las redes por entrar a formar parte saludamos a Ignacio Gaitán que es director de marketing de Hasbro Iberia Ignacio Gaitán buenas tardes qué tal buenas tardes cuando decimos éxito vio me gustaría que concretara las cifras porque vamos unos niveles de votación estratosféricos hasta ahora

Voz 4 07:08 somos estamos absolutamente sorprendido ya está siendo inesperado hombre esperábamos una buena reacción pero no al nivel que estamos empezamos justo una semana el diecisiete de enero y a fecha de ella hasta hace tres horas ya llevamos tres millones cien mil votos en estos momentos recogidos en nuestra página

Voz 0313 07:24 tres millones o qué barbaridad claro en dos mil en dos mil nueve hubo hubo una una encuesta aparecida pero entonces era las ciudades la primera versión del Monopoly España pero claro ahí no estaba en su apogeo ni ni Twitter ni Facebook ni con amenazas y claro debió ser menor no me para

Voz 4 07:40 qué te Egipto es tuvimos en aquel momento cuarenta mil votos imagínate lógicamente como bien comentas Facebook había empezado en dos mil cuatro Twitter en dos mil seis dos mil nueve y por lo tanto estamos en una etapa embrionaria no de las redes sociales es ahora cuando ha explotado claro

Voz 0313 07:55 pero explotó de qué manera que lo remarcó

Voz 4 07:58 pero todavía queda prácticamente dos meses de votar

Voz 0313 08:00 bueno bueno bueno bueno esto va a ser va a ser un récord total hoy Ignacio como para el ranking en priman más ganan más duros los municipios pequeños las ciudades se que algún alcalde de alguna ciudad grande

Voz 0771 08:13 ante por ejemplo hay fans Jandro se a ver

Voz 0313 08:15 consigue quién este quién va primero en el ranking

Voz 4 08:18 eso está cambiando con continuamente hace diez hace una hora saque un documento lo imprimir llama ya viendo en la pantalla ha cambiado si ahora mismo exactamente

Voz 0313 08:27 el de ciudades

Voz 4 08:29 acciones de más de cincuenta mil habitantes que van a hacer veinte de los veintidós Casillas esta San Fernando de la provincia de Cádiz

Voz 0032 08:35 admiro

Voz 0313 08:37 clic y que otras ciudades están por ahí a los cincuenta mil

Voz 4 08:40 mira está Alcobendas Madrid Boadilla del Monte está Elda Alicante Málaga Alicante Ponferrada Guadalajara Berrondo dio Elche Cartagena Alcalá de Henares Mijas Sara manca pero es muy gracioso porque mira ahora mismo Salamanca tiene dieciséis mil trescientos cuarenta votos y es la última del tablero Zaragoza está a ocho votos llorar a ocho de entrar en el tablero por lo tanto zaragozanos que estáis escuchando entrega votar hay gente de Salamanca puede también aguantara ahí vosotros dijo votando

Voz 0313 09:09 porque una curiosidad hace hace ocho años en la otra votación se coló algún algún pueblo algo nacida de tamaño más pequeñito

Voz 4 09:17 ente efectivamente ahí entró una población de Toledo de unos tres mil cuatro mil habitantes que se llama cebolla muy buenas pues sí entró pues ella fíjate que todavía haciendo muy embrionario todo el tema de redes sociales sí que consiguió enganchar a parte de la gente que sea de de esta población y amigos

Voz 0313 09:35 tal pues engancho igual se produjo tan

Voz 4 09:38 hay un cierto movimiento viral no llevará también está ocurriendo porque hay dos casillas que están guardadas para poblaciones inferiores de cincuenta mil habitantes

Voz 0313 09:45 esta versión del Monopoly donde las casillas son ciudades en lugar de calles es un pelín diferente a la clásica no

Voz 4 09:52 sí bueno fundamentalmente en la mecánica de juego es la misma pero lo que sí que lógicamente en cada una de las casillas y tendremos una foto y el nombre de la población por lo tanto bueno pues al final aquellas relaciones que estén en la en el tablero lo cara pues que la gente esté los sienta mucho más cercano no

Voz 0313 10:09 mira Ignacio quédate según Dean con nosotros y gane quién gane la realidad es que ahora mismo pues eso es muy muy bonito además pueblos y ciudades de toda España se están movilizando para para tener presencia en esta en esta votación que pasa pues que hay muchas historias detrás de cada voto vamos a quedarnos con algunos ejemplos que ha seleccionado a Laura Piñero ya verás

Voz 11 10:29 qué Maite

Voz 1280 10:33 de la casa rural Monte El Carrascal es una de las ochenta y ocho personas de Pedroso en La Rioja que se está dejando los pulgares en esta votación

Voz 4 10:40 lo bueno que tiene Pedroso que aquí

Voz 12 10:43 tu hijo o nieto de alguien de aquí vuelve ya que hay tiña ahí se está demostrando ahora que hay Piña que hay mucha gente que quiere supo lo que nos gusta y que nos gusta que se sepa que nuestro pueblo está ahí

Voz 1280 10:54 su localidad encabeza el grupo de municipios de menos de cincuenta mil habitantes que optan a Casilla

Voz 12 11:00 empezó como una broma tenemos ahora mismo un tique con unos segovianos impresionante eh gente que bueno vi yo pienso que no duerme y Casino come ojala pudiésemos tener también tanta unidad y tanta fuerza para hacer otras cosas para el pueblo o para los pueblos pequeños

Voz 0861 11:14 en Pedroso no paran en Arevalillo DC

Voz 1280 11:17 llega en Segovia de veintiséis habitantes tampoco como cuenta Roberto de su asociación cultural

Voz 13 11:22 intentamos hacer un montón de actividades para revitalizar la parte rural pequeños que no tienen practicamente nada esto es una persona dijo agotado algo de broma y empezamos a tomarnos en serio vimos que que la cantidad iba subiendo con de que hicimos nada estamos votando todo todo el que puede coger el teléfono si Arevalillo es una casi en el Monopoly poder representar a tantos pueblos pequeños en España pues para nosotros sería sería un honor

Voz 1280 11:52 Hinault sólo están movilizando particulares en lugares pequeños en la lista encontramos ciudades de más o menos habitantes y hasta los alcaldes han entrado en esta partida como explica el de Alicante Gabriel Echávarri

Voz 14 12:05 el director todo el mundo hemos juega al Monopoly yo conozco la Via Laietana o el Paseo del Prado porque de pequeño de entendió monopolio pues vamos a ver si lo estas generaciones futuras conoce muchos municipios de España porque juegan un Monopoly de toda España tienen

Voz 0861 12:18 castillos de las ciudades todos movilizados con el objetivo de llegar a los hogares españoles a través de la nueva versión del Monopoly

Voz 15 12:30 me parece que habéis creado un monstruo en el mejor sentido de la expresión en el sentido mascarillas

Voz 4 12:34 no no no no no es eso impresionante de la verdad las seis meses todavía falta si acaba el diecisiete de marzo permítame que agradezca todos los que están votando lo que están interesados porque es muy bonito las dos testimonios a dos euros Areba Lillo impresionante Pedroso lleva ahora mismo doscientos treinta y cinco mil votos Arevalillo doscientos cinco mil que son estás superando a cualquier otra ciudad con lo cual ha tenido que ver también mucho efecto simpatía porque no creo que los el pueblo es tensó la todo el rato dando

Voz 5 13:02 el botón de inglés

Voz 4 13:04 más que podemos dar gracias a todos los españoles que están interesados que les está gustando esto que sigan participando porque más allá de lo que ocurra al final lo importante es la diversión de estar interesándose votando se está invitando a los amigos y familiares para que vote Si bueno pero que está haciendo una una experiencia muy muy bonita

Voz 0313 13:23 Ignacio Gaitán muchísimas gracias por estar en lamentar hay suerte un abrazo eh

Voz 4 13:26 muchísimas gracias un placer

Voz 0313 13:29 del Monopoly el el Monopoli canario se hizo realidad el pasado mes de octubre

Voz 0464 13:32 eh eh es formaba parte de una lista exclusiva de otras secciones como París Nueva York pero la edición canaria tenga un problema que los Oscar

Voz 15 13:41 en la podían comprar porque Amazon no lo vendía esto parece que se ha solucionado ya Radio Tenerife Elena Falcó buenas tardes muy buenas tardes hasta regresar hoy al tema

Voz 1509 13:50 efectivamente no es la primera vez que tenemos problemas para recibir productos en Canarias pero en esta ocasión siendo los protagonistas de

Voz 0861 13:56 producto fue de que incluso los más interesados

Voz 1509 13:59 quizás las caras los únicos resulta cuanto menos sorprendente la cuestión es que hasta la semana pasada como indicaba jamás son el gigante de las ventas online no vendía Canarias la edición del juego Monopoly sobre las Islas Canarias lo sentimos este producto no se puede enviar a la dirección seleccionada ese era el mensaje que se leía en la página cuando intentaba adquirir la diferencia fiscales el archipiélago y el resto de la Península el coste del transporte son los argumentos para esta restricción en los envíos que solemos sufrir incluso en guasón tuitero que dijo Anderson no te deseo nada malo sino que caiga en Tenerife II que es como se llama la prisión tinerfeña llegue alusión a la cárcel del famoso juego de juegos de mesa más internacional que atención deseamos hasta la semana pasada no se vendían las siglas pues bien Lacy siguiéndolo de quién no pide no recibe ha sido tan sencillo como eso que un número de usuarios que Amazon considerará suficiente les reclamará vía online el producto así que cuando quieras ahora Carla nos disputamos la casita en la playa

Voz 0313 14:52 de Soler a adiós

Voz 1 14:58 hora en el Corte Inglés Semana del Deporte con un cincuenta por ciento de descuento en una selección de ropa y zapatillas de Adidas Nike a Six monta imprime y muchas marcas más sólo hasta el veintiocho de enero Semana del Deporte en El Corte Inglés

Voz 0434 15:15 si no te gusta déjalo centro ciudad

Voz 1 15:18 que aburre Si no eres feliz vuelve a empezar tu cambia todo lo que quieras que con las rebajas de ópticas nosotros ayudamos a cambiar de

Voz 16 15:26 la frase lleva T2 gafas graduadas con ante reflejando por setenta y nueve euros o dos Mo progresivas de alta gama por sólo ciento setenta y nueve euros sólo en multi ópticas

Voz 0434 15:36 los premios más prestigiosos del

Voz 1 15:38 mismo en español ya están aquí el País abre la convocatoria para la nueva edición de los premios Ortega y Gasset recuerda el plazo de presentación de trabajos finaliza el trece de marzo toda la información en premios Ortega y Gasset punto com El País

Voz 17 15:54 sí

Voz 1 15:56 la última hora

Voz 0464 16:00 a última hora informativa de entrada en Andalucía una diputada del PP en la Diputación de Málaga contrató servicios por trescientos mil euros con una de las empresas de su cuñado pero el equipo de gobierno dice que no incurre en ninguna incompatibilidad a última hora en Aragón luto

Voz 18 16:14 por el primer Justicia de Aragón de la democracia el Defensor del Pueblo en Aragón que falleció ayer Emilio Gastón deja una huella imborrable en la política en los movimientos sociales y en la poesía como él diría hoy su oferta mente continuemos nuestra simple faena de vivir

Voz 19 16:27 a última hora en Asturias la policía pide autorización para buscar en un viejo pozo minero los cuerpos de una mujer y su bebé desaparecidas hace treinta años

Voz 0827 16:35 hoy han abandonado el registro infructuoso de la casa del Consejo

Voz 19 16:37 de Ribadesella donde vivieron sospechan del marido y padre de las supuestas víctimas de este caso lleno de incógnitas

Voz 0464 16:43 en Baleares pues hoy en Palma los socialistas de Canarias han dicho que quieren copiar la ley balear que regula el alquiler turístico la han calificado de ley valiente decidida y en Canarias

Voz 1509 16:55 pues Canarias es la segunda comunidad con más personas dependientes en lista de espera según el Sistema de Atención a la Dependencia que revela que más de un tercio de los dependientes de esta región no recibe la prestación servicio a que tiene derecho por ley tras ser evaluados en una cifra que supera en doce puntos porcentuales

Voz 0464 17:08 media española a última hora en Cantabria Ignacio Diego vieja la política el ex presidente cántabro del Partido Popular se en dos mil diecinueve lo hace por estar harto dice de los enfrentamientos con la nueva dirección del partido con la que mantiene una lucha fraticida desde que perdió el último congreso por tan solo cuatro votos inglesa acusa también de una gestión desastrosa Castilla La Mancha once días sin teléfono fijo está ocurriendo en Zarzuela de Jadraque la Sierra Norte de Guadalajara el alcalde asegura que en este tiempo ha sufrido una oleada de robos la compañía Telefónica alega que no han podido acceder al repetidor averiado por culpa del temporal aunque ya ahí operarios en la zona Castilla y León

Voz 20 17:42 desesperados asistan los viajeros que hacen el trayecto Ávila Valladolid en tren hoy nuevos retrasos de hasta dos horas allí además siguen viajando sin calefacción

Voz 0464 17:50 última hora en Cataluña aquí los Mossos siguen investigando el incendio que hoy se ha cobrado la vida de una mujer de setenta y ocho años en Martorell que ha dejado a su marido de ochenta en estado grave los investigadores no han encontrado por ahora indicios de que se trate de un caso de pobreza energética contamos en Ceuta después de ocho años se vuelven a convocar elecciones a la Cámara de Comercio se presentará de nuevo el actor presidente Karim Baix que lo ha confirmado esta misma mañana serán el uno de marzo a última hora en la Comunitat Valenciana

Voz 0315 18:17 investigadores de tal fe de la Universidad de Valencia y la Politécnica han diseñado un implante intracraneal para corregirla Press bici a ver con nitidez los objetos cercanos es un implante más seguro que las actuales el con un diseño personalizado para cada paciente de última hora también en Euskadi

Voz 21 18:32 vecinos de Otxarkoaga acaban de despedir en su funeral al matrimonio de octogenarios asesinado por dos menores de edad en este barrio de Bilbao el tercer menor detenido ayer relacionado con el caso sigue en dependencias judiciales

Voz 22 18:43 turno para Extremadura buenos datos de donaciones de órganos en la región el pasado año se realizaron ciento setenta y tres trasplantes de órganos y tejidos hubo cincuenta donaciones de órganos is efectuaron más de cuarenta y ocho mil de sangre solidaridad y altruismo que consiguen salvar vidas última hora en Galicia

Voz 23 18:58 dos trabajadores han resultado heridos esta tarde en una explosión en la planta de piensa en Padrón realizaban tareas de aislamiento en una zona de tuberías y una por causas que todavía se desconocen reventó provocando un incendio uno de los heridos está grave La Rioja del Gobierno regional elabora un protocolo contra el acoso escolar para garantizar inmediatez protección apoyo y seguridad a la víctima se trata de erradicar esta lacra a través de la prevención y la sensibilización última hora en Madrid

Voz 0867 19:21 pues aquí colas kilométricas para conseguir un empleo en el nuevo hotel de la Plaza de España miles

Voz 0434 19:26 desde personas que han rodeado durante todo el día la gente

Voz 0867 19:28 nica plaza a partir de una oferta de trabajo marketing y desesperación porque sólo hay cien puestos para este nuevo establecimiento que abrirá próximamente

Voz 0464 19:36 Melilla la Consejería de Fomento

Voz 20 19:38 amplía su personal para agilizar los trámites en las licencias de obras y apertura de edificios que hasta ahora colapsa Avan el trabajo

Voz 0861 19:46 jo de promotores y arquitectos última hora en Murcia

Voz 20 19:49 el concejal del Ayuntamiento de Murcia Roque Ortiz acusado de desvelar practicas de clientelismo ha renunciado esta tarde a su cargo en una carta dirigida al alcalde en la que dice

Voz 1 19:58 ese va contra su voluntad y reconociendo un error BAT y Navarra

Voz 0315 20:02 registramos en dos mil diecisiete la mayor subida salarial medio de España según el sindicato UGT un uno coma nueve por ciento

Voz 0464 20:08 la última hora

Voz 25 20:19 escenario la de nuestros oyentes si yo llamo

Voz 7 20:23 para contar que estoy viviendo en la calle

Voz 25 20:25 por qué qué va ese chico buscando visto estatales

Voz 26 20:28 en el en Renania me oye bien

Voz 1 20:32 hablarporhablar se convierte en obra de teatro desde el once de enero hasta el dieciocho de febrero en el Teatro Bellas Artes de Madrid una producción de Cornejo Films inspirada en historias reales de los oyentes del programa de la Cadena SER

Voz 0464 20:45 entradas en la web del Teatro Bellas Artes hablarporhablar sale a escena

Voz 0867 21:05 este es el ambiente en el hall del Ritz el hotel en el que durante más de un siglo se han alojado ATA Ari Mandela Fidel Castro Yaser Arafat donde a Frank Sinatra en asignatura de recibían cada vez que viajaba a Madrid con un gran piano de cola italiano claro historia viva del planeta de esta ciudad el Ritz echará el cierre durante un año será un paréntesis de doce meses por obras para modernizarse y adaptarse a una ciudad en la que un día y otro también aparece un nuevo hotel hoteles hoteles y más hoteles dicho y lo acabamos de contar la selección de personal de uno de estos nuevos establecimientos daba la vuelta a la plaza de España pero nos van a permitir que hoy en honor al Riche arranquemos esta Ventana desde ese edificio abrazado por Neptuno por el paseo del Prado Borja Quintana hasta allí Borja qué tal muy buenas tardes

Voz 28 21:58 buenas tardes Javier pues si el Ritz cerrará el veintisiete y el veintiocho de febrero así que la última oportunidad para pasar la noche antes de que comiencen las obras será la del veintisiete es la primera vez que el hotel para su actividad porque forma desde que se inauguró en mil novecientos diez y para ello van a destinar noventa y nueve millones de euros de inversión sigue entrando y saliendo gente tanto al bar como a las habitaciones será previsiblemente a finales del año dos mil diecinueve cuando el portero de acceso vestido con un levita gris corbata y una gorra con el nombre del hotel cuando vuelve a recibir en el número cinco de la plaza lealtad a los clientes

Voz 0867 22:32 dormir por ejemplo esta noche en el Ritz lo hemos estado buscando aquí pero ordenador cuesta unos trescientos euros incluso un poquito menos sin desayuno hay que rascarse el bolsillo pero no todo el mundo puede presumir de haber pasado una noche en una parte de la historia de Madrid

Voz 0464 22:48 Javier Casal La Ventana de Madrid buenas tardes

Voz 0867 22:53 todos al PSOE de Madrid se le abre otra vía de agua a poco más de un año de las elecciones municipales y autonómicas David Lucas alcalde de Móstoles y por tanto junto a Alcalá de Henares una de las alcaldías más importantes que ostenta ahora mismo el PSOE da un portazo y se marcha

Voz 29 23:07 creo que hemos sido un ejemplo tanto aquí como en el resto de España que los gobiernos desde la izquierda son lo posible pero en política a veces las etapas Se cumple así yo creo creo que en política hay que saber llegar y también hay que saber marcha se tiene que hacer con normalidad democrática con la renovación necesaria de equipos la renovación de personas siempre sobre la base de que nadie es imprescindible que es por eso que he tomado la decisión de presentar esta mañana mi dimisión

Voz 0867 23:37 el actor algo menos su escaño en el Senado es decir deja el Ayuntamiento deja la Secretaría General de Móstoles y pasa a un segundo plano dice por motivos personales es más en su despedida Lucas ha agradecido su confianza a Pedro Sánchez el actual dirección

Voz 29 23:52 esta es la razón por motivos estrictamente personales desde aquí mi agradecimiento al secretario general del Partido Socialista Obrero Español a Pedro Sánchez por el apoyo y el trabajo que viene realizando y por supuesto también a José Manuel Franco Secretario General del Partido Socialista en Madrid

Voz 0867 24:08 ha sido discreto pero no hay que ser un gurú para saber que su relación con la actual dirección federal y regional no era precisamente fluida la salida de Lucas nos lleva obligatoriamente a una reflexión mucho más profunda sobre la situación que atraviesa el PSOE en Madrid su secretario general José Manuel Franco llegó con la pretensión de cohesionar el partido pero esta Federación no sólo no tiene cura sino que atraviesa un momento muy delicado básicamente sigue dividida y con sus miembros más preocupados por ocupar un puesto que por llegar al poder hoy hay un alcalde de los fuertes un municipio recuperado el Partido Popular hace tres años

Voz 0771 24:43 ahora hay que buscar allí un candidato

Voz 0867 24:45 visiblemente hay que conformar una gestora hay que elegir un nuevo secretario general y además todo esto hay que hacerlo en tiempo récord que esto ocurre Móstoles en Madrid en la capital el PSOE tampoco encuentra candidato que quiera ser el cartel municipal y la estrategia socialista depende más de los candidatos de Podemos es decir de si se presenta o no Carmena o si aterriza Errejón que de sus propias posibilidades que son en solitario muy remotas el único valor seguro parece ser sigue siendo Ángel Gabilondo sin que esté muy claro que la actual dirección le mantenga necesariamente en Vallecas aunque él no quiere ni oír hablar de la alcaldía de Madrid de momento el único destello de la nueva dirección socialista para atravesar esta tormenta en pleno vuelo ha sido abrir las puertas a más independientes o antiguos miembros de Izquierda Unida puesto que tampoco ha encajado bien una parte de la militancia de siempre que recela de los paracaidistas en definitiva un panorama incierto con el tic tac con la cuenta atrás en marcha y con Ciudadanos y Podemos estrechando el cerco al PSOE por la derecha izquierda este martes cara a cara político alta tensión entre el PP y Ciudadanos ayer ciudadanos evitaba que la Asamblea citar a Cifuentes para aclarar el asunto de las actas del canal hoy Ciudadanos no sabemos si para limpiar esa imagen ha reactivado una vieja petición de comparecencia de la presidenta sobre el canal para que explique este asunto que a pesar de las explicaciones sigue siendo incoó

Voz 0861 26:05 sí como una notificación judicial

Voz 0867 26:07 mal se puede llegar a perder en la Administración como Se manda por fax en pleno siglo XXI esa documentación como durante todo este tiempo esta documentación no ha podido estar en manos de la oposición

Voz 30 26:18 la mejor nuestros papeles aportan poco o nada

Voz 0867 26:21 pero ya sólo el proceso es sencillamente surrealista Ignacio Aguado portavoz de Ciudadanos qué tal muy buenas tardes

Voz 0861 26:26 qué tal buenas tardes Ángel Garrido portavoz del Gobierno regional qué tal

Voz 0867 26:29 muy buenas tardes cómo estás en antes de nada y sobre este asunto de las comparecencias en Vallecas ideó lo que dice el Gobierno regional acaba de hablar Cristina Cifuentes en la reunión del Comité Regional del PP de Madrid y en principio la presidenta Javier Bañuelos dice que ir a la Asamblea pero no concreta cuándo no buenas tardes

Voz 0861 26:45 sí que tengo una esté de vuelta a repetir literalmente ha dicho que dará todas las explicaciones que tenga que dar pero no sabemos ni cuándo ni cómo ante los suyos ante su comité ejecutivo con más de ciento quince personas entre diputados alcaldes y senadores la presidenta del PP de Madrid se ha quejado del espectáculo lamentable que está dando la oposición con la comisión de corrupción Cristina Cifuentes se siente víctima de una campaña de acoso

Voz 0434 27:06 eso como el objetivo es que yo comparezca en la comisión de investigación por el motivo que sea con la única intención de tener titulares de que nuestro nombre ese vincula corrupción de que mi nombre se vincule a corrupción pollos supongo yo doy por hecho que asistiremos a episodios lo que están tratando de poner en marcha es una operación de acoso y derribo al más puro estilo el tripartito

Voz 0861 27:34 el tripartito ha vuelto a ser su objetivo en su discurso Cifuentes está molesta con la actitud de PSOE Podemos y Ciudadanos pero avisa no les teme

Voz 0434 27:42 no van a poder con nosotros si creen que el camino para acabar con el Partido Popular es el camino del desgaste personal están muy equivocados demuestran conocernos poco demuestran conocerme poco

Voz 7 27:56 por qué nosotros nos crecemos con las dificultades

Voz 0861 27:59 ah se lo vamos a demostrar por cierto la presidenta madrileña ha convocado a todos los grupos del de la Asamblea de Madrid el próximo siete de febrero en la sede del Gobierno para ofrecerles que firmen con ella el pacto por la regeneración democrática a traspasar

Voz 0867 28:12 hacia Javier arrancar por por Aguado casi por alusiones a esto que ha dicho Cifuentes este compromiso de que si asistirá a la Asamblea aunque no sabe cuándo cambiar algo las cosas

Voz 0771 28:22 bueno es que no depende de ella ya no tiene mayoría absoluta si ella va a comparecer o no dependerá de la Asamblea y en este caso pues es la oposición la que tiene la última palabra a nosotros hemos pedido que vaya a comparecer a la comisión de investigación a la Comisión anticorrupción el próximo día dos de febrero para que dé explicaciones ni más ni menos si esto es lo que estamos pidiendo que la presidenta explique su visión su opinión su punto de vista acerca de lo que ha pasado en el Canal de Isabel Segunda de su puesto de responsabilidad en el consejo de administración durante los años donde se compró por ejemplo la filial latinoamericana en visado en Brasil que dé explicaciones si ellos sí

Voz 0867 28:59 deben cosa alarmas yo creo que es lo mismo portavoz de Ciudadanos democrático teme que muchos ciudadanos este tema es difícil de digerir pero no ex nos explican muchos ciudadanos que habrán escuchado la radio esta mañana no se explican porque Ciudadanos ayer en una primera votación dice que sí a la comparecencia de Cifuentes luego dice no previa intervención de la secretaria general que pone ciertas de ciertos reparos a esa comparecencia pero que no habla de una situación ilegal qué les pasa a ustedes hoy han querido lavarse la cara después de lo ocurrido ayer

Voz 0771 29:25 no precisamente por puso reparos la secretaria general no

Voz 0861 29:28 legalidad claro porque ya no es juez

Voz 0771 29:31 igual que cuando el letrado mayor del Parlament habla de reparos no es juez son los jueces los que actúan en función de las actué actuaciones en las mesas de los parlamentos y nosotros defendemos que se respete la legalidad en todo momento que se respete la legalidad en la Asamblea de Madrid en la mesa si la secretaría general que es la máxima responsable de los letrados considera que las peticiones de comparecencia de PSOE Podemos tienen algún reparo yodo preferido

Voz 0861 29:55 el grupo preferido votar en contra hizo hoy mismo

Voz 0771 29:57 la siguiente presentar nuestra propia iniciativa

Voz 0861 30:00 pues por la comparecencia que has reactivar una vieja claro pero que ya estaba registrada así afinar el objetivo final es intentar pero fíjate raro no reactivar una petición que ya que ya estaba hecha a petición anterior incluso al al al tema éste de la desaparición de dicho documento de las actas

Voz 0771 30:14 pero porque es una petición que viene de lejos porque la operación Lezo y el caso Canal viene de lejos lo que queremos es que la presidenta de su visión sobre lo que ha sucedido en el Canal Isabel II nosotros preguntaremos sobre las actas del canal sobre el contenido de las actas del Canal y la presión no tendrá la oportunidad de explicarse a mí me llama la atención sinceramente que una presidenta regional monte este guirigay hablando de exigir dimisiones a ciudadanos amenazando con una querella por pedir explicaciones yo creo que ya terminó por allá básicamente con alusiones creo que creo que es fruto del nerviosismo Le pido al Partido Popular que vuelva la sensatez a la serenidad

Voz 0313 30:49 tiene que no pasa nada porque la prescinda vaya acompañado

Voz 0771 30:51 en la comisión de de lucha contra la corrupción que dé explicaciones seguimos intentando saber la verdad con ellos o sin ellos

Voz 0032 30:58 Garrido bueno yo también Le pido a ciudadanos que estrene porque ya ha emprendido un camino francamente equivocado o alejado además de lo que quiénes sus votantes sobre todo eso es un camino pues de seguidismo y yo lo dicho esta mañana el Wolves repetir de chico de los recados de la Izquierda un camino equivocado voy a explicar lo que ha pasado y porque Ciudadanos está haciendo esto Ciudadanos sabido explicar señor Aguado que lo que hace la presidenta presidenta presentaba a la Asamblea cuando que la oposición no es cuando la oposición lo pide y la ley lo permite estaremos de acuerdo lo crees dijo ayer la letrada jefe de la Asamblea era que esa petición que llevaban era contraria al reglamento y reclama el reglamento que tiene carácter de ley era por tanto ilegal sólo dijo y lo que ha ocurrido es que una vez que han visto que han perdido esa posibilidad porque legalmente no les correspondía señor Aguado en un acto de venganza infantil invasor déjeme que termine sé de venganza infantil lo que hacen es activar una petición de comparecencia de la presidenta de hace bastantes meses que no era en relación al objeto para el que usted le pedían ayer que lo que demuestra que ustedes no quieren que había dar explicaciones de nada lo que quieren es que vaya a la Asamblea porque ustedes quieren vincular a la persona que más ha hecho contra la corrupción en esta comunidad con la que ustedes pretenden no lo van a conseguir porque lo que les duele es que quién llevó a la Fiscalía todas las irregularidades canal fue la presidenta de la Comunidad

Voz 0771 32:19 yo dos cosas Ángel lo primero lo de el chico de los recados el tonto útil mezquinos como se el Partido Popular yo creo que no procede si nosotros no estamos insultando al Partido Popular ni a sus votantes como decís vosotros llamándonos permanentemente de esa forma y os pido respeto nosotros lo que pedimos es que la presidenta explique que vaya la Comisión Anticorrupción que de su visión de los hechos

Voz 0867 32:38 sorprenden esos calificativo hombre yo creo que no son de

Voz 0861 32:41 digo yo creo que estamos haciendo en esos calificativos

Voz 0867 32:43 porque no rompen el pacto de investidura bueno porque

Voz 0771 32:46 hay una cosa primero que que explicar a los madrileños

Voz 0867 32:48 es incomprensible también para los es para los espectadores para los oyentes que ustedes se mantengan este rollo siempre se lo digo a le a lo Pimpinela que se traen cada semana y luego terminen o votando juntos o terminen sin romper ese pacto de investidura citando al que no rompen la puñetera

Voz 0771 33:04 en África tiene explicación muy sencilla porque el PP ganó las elecciones en la Comunidad de Madrid en dos mil quince ni más ni menos que el objetivo cuál tiene que ser desde mi punto de vista convencer a cada vez más madrileños de que el PP no merece ganar las elecciones de dos mil diecinueve

Voz 0861 33:17 vamos a trabajar todo es tiempo que queda de legislatura para levantar alfombras para exigir responsabilidad de coincidirá conmigo en que es un poco contradictorio

Voz 0032 33:23 no yo yo no diría dicho que lo tiene también para eso yo creo que no lo hacen por la sencilla razón de que saben que la inmensa mayoría de sus votantes no les votaron para procurar como están haciendo que llega a gobernar Podemos el partido Sofres yo creo que nosotros la son para eso les votaron sí yo creo que votaron personas desencantados con el Partido Popular que hoy están viendo que la que la presidenta Cristina Cifuentes está luchando contra la corrupción hasta el extremo de que se levantó las alfombras llevado la Fiscalía todos los asuntos y les duele les molesta porque su único argumento siempre ha sido una corrupción y por tanto quieren vincular de alguna manera eso señor Aguado está mal es políticamente

Voz 0434 33:59 muy poco ético muy poco ético dice muy poco de

Voz 0032 34:03 la forma que están empleando ustedes cómo están empleando para hacer política y creo que es un grave error porque sus votantes no quieren es su turno de respuesta paraguayo pero después de la publicidad

Voz 32 34:19 la Ventana en las redes sociales Rojas La Ventana a quien Facebook La Ventana

Voz 33 34:26 k de las

Voz 0434 34:30 en Hablar por hablar nos encanta saber decir conocer tus historias te dirán

Voz 30 34:35 la última vez que nos encontramos para Hablar por hablar Sofía le contó a Adriana Mourelos acerca de su primer amor escuchar con mucha atención Maricarmen nosotros la oímos muy bien así que cuando quiere puede empezar qué nos cuenta

Voz 0771 34:48 en Hablar por hablar además de otros testimonios nos interesamos por el mundo que compartimos

Voz 20 34:53 la conocer la situación de los más de dos millones y medio de niños que tienen VIH

Voz 1 34:57 mundos tienen y estamos por la Historia

Voz 30 35:00 un guiño esta llamada de la historia a una enfermera muy nuestra enfermera

Voz 34 35:04 la saturada que en sus noches de guardia escribe en Twitter

Voz 1 35:07 buenas noches y quieres hablar escuchamos hablar por hablar con Macarena Berlín de lunes a viernes a partir de las dos de la madrugada una hora menos en Canarias Cadena SER Ellos han visto ellos las estrellas de colores elevan las moción contuvieron la respiración daba gusto eso ellos opinar

Voz 35 35:39 esto es lo que estaba implicado en todos estos años está busque yo estoy convencido que en Ros huellas estrella una nave extraterrestre haya algo ahí arriba no estamos solos de ellos Griffith

Voz 17 35:57 no

Voz 37 35:59 ya disponible en Podium podcast punto com

Voz 0464 36:08 corren nuevos tiempos vamos

Voz 30 36:24 seis minutos de la tarde cara a cara con Ciudadanos y Partido Popular aquí en La Ventana de Madrid tenía el turno de intervención Ignacio Aguado

Voz 0771 36:30 si en dos cosas la primera la única alternativa al Partido Popular que se me pasa por la cabeza ahora mismo un gobierno de Ciudadanos no hacer vicepresidenta Ramón Espinar no ver a Podemos en el gobierno eso que quede claro y segundo con respecto a las explicaciones que estamos pidiendo a la presidenta regional yo cuando voy por la calle IB una patrulla de la Guardia Civil que me da el alto yo no tengo ningún miedo le doy el DNI le doy la documentación del coche porque no tengo nada que ocultar el que sale corriendo el que da marcha atrás el que se cambia de acera ese si tiene algo que ocultar yo digo que tiene que ocultar el Partido Popular para ponerse como se ha puesto

Voz 0861 37:02 en ir a la comisión investigación ocultar les formula una que vaya que esconden las ventas del cartel es decir que el origen del problema eh

Voz 0032 37:11 es verdad que esto es cierto hay que de decir una cosa que toda esa documentación está en manos del juez porque lo entregó el Gobierno de la Comunidad es decir que si algo había que investigar ya estaría investigado por ejemplo Comunera ser Aguado es malo porque es que resulta que ustedes no son la Guardia Civil ustedes una decena de esa forma ejerce como políticos sometidos a la legalidad que leer la letra la asambleas dijo que no estaban haciendo que no estaban haciendo las cosas legalizar los ha respetado la legalidad y hoy vuelven a hacer algo que es ilegal y antirreglamentaria agua de usted mismo ha dicho unas declaraciones que pensaban llama la presidenta activando esa petición que es para un caso concreto que ya no vale y que después ya le preguntan en problemas pero me deberá usted cree que es serio que usted ella anuncie que va a vulnerar el reglamento que va a acometer una realidad lo vamos a búlgaros no me parece razonable Elario Ángeles nunca nunca la he visto hasta esta fecha

Voz 0771 38:00 nosotros yo creo que no somos sospechosos todo lo contrario de exigir la legalidad en Cataluña en Andalucía y Madrid precisamente por eso ayer

Voz 0032 38:06 a la mesa dijimos a que es

Voz 0771 38:08 los los jefe de los letrados dice que hay reparos no no lo paramos presentamos

Voz 0032 38:13 si lo comparamos presentamos irregularmente la comparecencia pedida pero mire señor agua han presentado una comparecencia que es de abril del año pasado para hablar de un asunto que ha surgida hace dos meses para hablar de encuentra usted Berlín congruencia que es el que es un caso gravísimo

Voz 0771 38:28 ximo de la Comunidad de Madrid de comisiones irregulares de compras fraudulentas para hablar de la operación Lezo eso lo que vamos a preguntar a la presidenta

Voz 0032 38:34 es un beso en la comisión no no sea nocivo porque no quisieron ya era pretenden utilizar fraudulentamente insisto contra la legalidad que marca el reglamento deberá llamar

Voz 0861 38:44 a la presidenta hizo el reenvío era ustedes

Voz 0032 38:46 sí que están actuando como en Catalunya tienen una Forcadell que es la presidenta de la comisión han quedado era su propia Forcadell señor Aguado está muy mal actuar con ventajismo frente a los demás

Voz 0867 38:56 minuto y no me resisto a preguntarles sobre todo

Voz 0861 38:58 a a el consejero de Presidencia cómo es posible

Voz 0867 39:01 que a estas alturas todavía estas comunicaciones según por fax que se pueda perder un documento de esta manera independientemente de lo que digan las actas independientemente de quién comparezca o no en Vallecas y de cómo termine este proceso que le dio que tiene mucho de nube también pero pero cómo es posible que eso ocurra la administración que confianza a los ciudadanos

Voz 0032 39:18 nosotros enviamos la petición de ha al juzgado por parte de la Viceconsejería se respondió por parte del Juzgado a un fax de un departamento con una viceconsejería lo que ocurrió que el dieciocho de agosto una persona Claudio no supo muy bien a qué se refería esas explicaciones pensaba llevarse la comparecencia a petición propia pero no quieren explicaciones ayer en la equivocas equipado negándose a comparecer debe dar explicaciones porque lo piden los madrileños lo piden los votantes del Partido Popular que también tiene explicación donde le preguntan pero conforme la legalidad están vulnerando hasta la próxima hasta la próxima mira ustedes hasta mañana

Voz 39 40:02 no ir a manos promoción de viviendas el colonial Robin una una de forma Francia formar Vittorio si quiera verla

Voz 40 40:13 somos los otros viaja a Marte con Podium podcast

Voz 37 40:19 León marciana de los creadores del

Voz 0867 40:21 ocas catástrofe ultravioleta

Voz 37 40:24 Ondas dos mil diecisiete de día hacia el planeta rojo con la colaboración de científicos astronautas visionarios

Voz 41 40:33 todo muchísimos divorcios y muchísimos problemas

Voz 37 40:36 con lógico porque trabajar en este horario marciano Honda marciana una producción de Podium podcast

Voz 0861 40:42 poco

Voz 1 40:45 ahora hay las rebajas de El Corte Inglés veinte por ciento de descuento adicional en marcas de moda veinte por ciento adicional sin Barbour que and now ver Scola polen Suert muchas marcas más sólo hasta el treinta y uno de enero sólo en las rebajas de El Corte Inglés que son auténticos delfines porque respira mejor puede facilitar tu respiración con este animal elimina el exceso de mucosidad y despeja la nariz consumirlo difusor de por variación así da gusto respirar en tu formación los delfines exterior

Voz 0861 41:16 dar ya respirar extremar de Reyes

Voz 0434 41:19 reduce los síntomas de enfermedades respiratorias cumple con la normativa sobre productos sanitarios

Voz 1 41:25 pasado grande como algo algo importante como todos creo que lo primero que hago

Voz 0464 41:29 encender la radio a ver que están montando

Voz 1 41:32 Kofi Annan me ha acompañado desde siempre en casa de mi abuela recuerdo que tenía radios en todos los cuartos de baño en todas las habitaciones el valor de la radio de su mensaje de la Asociación Española de Radiodifusión

Voz 0464 41:43 comercial

Voz 42 41:47 estartapeando la sección que toda startup desearía haber escuchado en sus comienzos espacio ofrecido por Vodafone One Profesional los negocios que están al día venden más Gate en ACB

Voz 43 42:01 estartapeando busco boca a esta hora pasamos a saludar a Rafa Bernardo a ver que están que están preparando para

Voz 0464 42:08 el próximo para los próximos programas hola Rafa buenas tardes buenas tardes hoy estamos en vale

Voz 1762 42:12 Murcia reuniéndonos con una decena de emprendedores locales conociendo sus proyectos el entorno startup de la ciudad es el segundo de nuestros encuentros estartapeando del que pronto daremos cuenta en la antena de la SER entre tantos avanzamos que en nuestro próximo programa hablaremos de una empresa que sirve para reservar un taller online eso sí con el presupuesto cerrado Diego Renedo socio fundador de autobombo

Voz 0771 42:32 separan on line pero se paga después de la reparación que nos comprometemos a que el importe que éste va a cargar sobre la tarjeta suerte cuenta de Pay Pal sea exactamente el importe que has visto la plataforma con lo cual nunca has de tener sorpresas hablamos de tú a tú con los talleres y son talleres con compromiso para que no haya este tipo de sorpresas no se rompa la Junta de la cola cuando vas a las pastillas de freno

Voz 1762 42:51 contaremos que sale adelante un proyecto que habíamos avanzado en estartapeando de estaba preparando una escuela de programadores para mujeres en paro o exclusión social un proyecto que se desarrollará en Bilbao a partir del cinco de febrero y que impulsa la asociación de mujeres emprendedoras en Pekín Susana Zaballa es su presidenta

Voz 44 43:06 hemos firmado un convenio de colaboración con el cluster el que son las empresas de tecnología de Euskadi es que claro que él es el que ha diseñado la formación para que sea eminentemente práctica entonces al finalizar el curso el propio cluster realizará una selección de entre las mujeres que finalicen con el fin de que puedan trabajar en las empresas que forman parte

Voz 0032 43:33 próximo programa mañana por la mañana en Hoy por hoy

Voz 0434 43:35 sí le preguntes el dueño de un negocio que es para él la palabra Patinir te dirá una palabra en inglés no alguien de confianza eso es lo que queremos ser paradigma un país

Voz 1 43:45 con Vodafone One Profesional en otras el asesoramiento que necesitas para que tu negocio esté por delante Vodafone o Partner en la era digital informante en el catorce cuarenta y tres Vodafone

Voz 32 43:56 ahora lo que queda del día

Voz 0464 44:01 con Isaías Lafuente día como casi todos con con

Voz 0827 44:04 su cara con su cruz sí señor en las últimas horas hemos vivido Visto y oído la cara y la cruz del Deporte en dos grandes en los testimonios de dos grandes Carlos Sainz después de ganar el Dakar dice que está agradecido irreflexivo sobre su futuro

Voz 45 44:17 en una hecho muchísima ilusión ha sorprendido te das cuenta del cariño de la gente la repercusión de lo que siente tu país cuando vuelves por lo que has hecho la alegría ahora quiero disfrutar reflexionar con calma saber que lo que me apetece hacer lo que me apetece lo que puedo lo que quiero es lo que bueno

Voz 0827 44:36 hágalo en proceso de reflexión y Rafa Nadal que esta mañana se ha tenido que retirar del partido de cuartos de final en el Open de Australia

Voz 46 44:44 zanjado inhabilitado esta es la Peraleda no no no podía moverme en la que me quedara totalmente bloqueada y ojalá no sea muy moderada

Voz 0827 44:52 pues seguro que Rafa estará hoy un punto triste y seguro que sabrá gestionar muy bien esta tristeza que es fundamental en nuestras vidas cuando sacaba de contra en La Ventana el psiquiatra Guillermo la era

Voz 47 45:02 si hay una tiranía de los al mismo no de la alegría y es desastroso no porque entonces cuando una persona tiene una reacción de tristeza o de rabia pues rápidamente acude a veces a un médico a un terapeuta para quitarse esa esa emoción negativa no dándose cuenta de que las emociones negativas forman parte de la vida son necesarias y nos han ayudado muchísimo a la especie humana a sobrevivir y a adaptarnos

Voz 0861 45:26 cuando contra las

Voz 9 45:29 en la vida

Voz 0827 45:31 las emociones negativas también se pueden ir digiriendo con el paso del tiempo y frente a los discursos de cartón piedra que son muy frecuentes pues han impresionado otros como el que ayer hizo Javier Calvo al recoger uno de los

Voz 0464 45:41 cambios pero si alguien algún niño alguna niña alguna persona me está mirando tienen miedo ha perdido siempre que no no le van a querer el no ha suscitado que tu familia te vas pero yo hace cumplir tu sueño y que yo

Voz 7 46:00 vamos a exigirle historias para que tú te sientes inspirados mundial el ruso nacido del corazón que nos has picado y en La Ventana cómo les surgió

Voz 5 46:07 cuando tú subes recibieron premios la oportunidad para decir algo de verdad yo antes pues no me lo preparaba Hay decía cualquier cosa gracias pero es verdad que lo que tú digas tiene poder porque la gente te está escuchando

Voz 0313 46:19 sí señor tiene repercusión

Voz 5 46:21 me planté decir algo que suelen importantes para mí no me lo preparé preparado pero

Voz 48 46:28 que él no se quería decir pensé en que podría ser importante para mí y que podría ayudar a la gente

Voz 0827 46:36 y como no se lo llevo escrito pues se le olvidó algo pero hoy ha completado el discurso en La Ventana

Voz 5 46:41 la tarea porque no sufrieran aunque también ha hizo lo quiso agredir chino lo dije pero les quise decir que ahora a lo mejor lo están pasando mal pero qué va a pasar y que todo esto que han vivido ahora va a servir para quienes futuro sean mejores más sensibles garantistas suelen creativos Jan cosas muy bonitas

Voz 0313 46:59 estoy dijo Meryl Streep coges tu corazón

Voz 5 47:02 cortó y convierte en ha dicho

Voz 0827 47:04 David que gracias a Internet gracias a las redes han conquistado altavoces que antes solamente tenían las élites y han ganado visibilidad no sólo el por ejemplo Guillén Montoro que tiene sólo veintidós años y que el jueves se convertirá en el primer concejal transexual de España ya estado también en La Ventana

Voz 5 47:20 yo me metí en política en su momento porque yo sentía que que las cosas que se estaban haciendo en su momento él no favorecían nada a la gente LGTB yo sentía que necesitaba poner un poco de mi parte para que las cosas cambiaran pues hemos llegado a día de hoy fíjate concejal

Voz 0827 47:38 concejal ni más ni menos dice Guillem que ayer no pudo escuchar el discurso en directo porque estaba viendo OT pero y lo ha recuperado