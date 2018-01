La Ventana (24/01/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 0032 00:00 son las cuatro las tres en Canarias el ex president de la Comunitat Valenciana Francisco Camps se defiende ante las acusaciones que el ex secretario del PP en esa comunidad Ricardo Costa ha vertido sobre el de este miércoles en el juicio de la Gürtel Costa ha reconocido ante el tribunal que el Partido Popular de Valencia se financió de manera ilegal Iker a Camps quién daba las órdenes bueno pues el ex president lo niega

Voz 1 00:31 pues me niego la financiación ilegal del Partido Popular la financiación de las campañas del Partido Popular estaban siendo perfectamente fiscalizadas eh por la Sindicatura de Cuentas también intervenidas nadie había puesto nunca ningún tipo de reparo a las cuentas del Partido Popular porque es imposible que nadie puede decir en concreto nunca nada de mí jamás porque nunca di ni una orden para una actitud irregular o ilegal en cualquier ámbito ni de la administración autonómica de la que de honor de ser presidente ni del Partido Popular de la Comunidad Valenciana

no está dado fechas nombres de empresas cifras de dinero negro desconocidas hasta el momento y también ha citado al propio Mariano Rajoy como beneficiario de ese dinero en B con el que se financiaron al menos dos mítines en los que intervino en dos mil siete y dos mil ocho más cosas Juan Ignacio Zoido ha pasado por el Congreso para dar explicaciones por el caos el día de la nevada en la PSE-EE y ha evitado asumir ninguna responsabilidad Nicolás Castellano buenas tardes

Voz 1620 01:27 tardes el responsable de Interior no ha asumido ni un solo error en la gestión del caos generado por el temporal de nieve pero ha vuelto a reiterar las disculpas a los conductores afectados Zoido ha repetido en varias ocasiones que el Gobierno hizo todo lo que tenía que hacer ya ha defendido la labor de su amigo Serrano al frente de la Dirección General de Tráfico menos el PP el resto de grupos especialmente PSOE y Ciudadanos le han pedido que cese de una vez al director de la DGT mientras que Podemos ha preguntado directamente absorbido sobre su dimisión escuchamos a los portavoces de PSOE Ciudadanos Podemos la respuesta

Voz 2 01:56 les solicito que les hace que no puedo entender que no lo haga

Voz 1620 02:00 ese usted ha sido Serrano porque si no nunca va a conseguir es que al final señor Rajoy le cese usted cuando quiso

Voz 2 02:05 a usted dimitir que por yo no debo

Voz 1620 02:07 de dimitir sobre la cárcel Archidona usada como centro de internamiento de extranjeros hoy quedó sumido hoy que había diez menores encerrados y también solicitantes de asilo y sobre la muerte del argelino Mohamed bala

Voz 0313 02:18 este que fue un suicidio y que es el aisló

Voz 1620 02:20 por ser cabecilla de un motín la noche anterior que al no

de de Siria continúa la ofensiva turca contra los milicianos kurdos en la región de Afrin el número de víctimas va en aumento desde Beirut

Voz 3 02:30 el balance de muertos tras cuatro días de combates en la región de Afrin ya superaría el centenar según el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos de ellos treinta serían civiles Turquía mantienen intensos bombardeos aéreos mientras su ofensiva terrestre se ralentiza alrededor de cinco mil civiles habían huido de sus pueblos Naciones Unidas estima que el total de personas en riesgo es de más de trescientos mil está previsto que hoy el presidente estadounidense Donald Trump llame a su homólogo turco Tayyip Erdogan para hablar sobre la campaña militar Estados Unidos apoya las Why Pizzi a raíz de la

Voz 2 03:00 en guerra contra Estado Islámico y ello ha tensado

Voz 3 03:02 las relaciones entre ambos países cuatro y tres tres

sí tres en Canarias

Voz 1915 03:08 carriles el Madrid el Madrid continúa hasta ahora la reunión de la Mesa de la Comisión de corrupción de la Asamblea en la que los grupos deben decidir si Cristina Cifuentes acude a declarar el próximo dos de febrero el PP ha encargado a los servicios jurídicos de la Cámara y el propio letrado de la comisión que hagan un informe con carácter urgente para aclarar si procede de la citación el portavoz del PP Alfonso Serrano asegura que la convocatoria activada por Ciudadanos y Podemos es contraria al reglamento la respondían los portavoces de estos partidos Ignacio Aguado y Miguel Ongil que consideran imprescindible que la presidenta regional explique lo ocurrido a los ciudadanos

Voz 4 03:38 no es que un compareciente que viene a comparecer lo mejor dicho por un tema concreto no puede ser preguntado por otras cuestiones que eso es un fraude reglamentario de cabeza y por lo tanto la mesa debe de impedir eso que tienen

Voz 0313 03:50 tender para resistirse tanto desde el partido

Voz 5 03:52 el arte a dar explicaciones no siempre digo que cuando no tiene nada que ocultar no hay problema en dar explicaciones

Voz 6 03:57 eso es precisamente lo que tenemos que averiguar si las abejas y la de Ciudadanos en la misma entonces decir que Cifuentes pase por que

Voz 0313 04:04 ligar qué ha pasado con las actas y con la información

Voz 5 04:06 que no se lo venimos contando en la SER la ayuda

Voz 1915 04:09 viento de la capital suspenderá durante un año la concesión de licencias para pisos de alquiler turístico el gobierno municipal va a aprobar una nueva normativa y a continuación aplicará esta moratoria únicamente en el distrito Centro para la oposición el plan es insuficiente y no producirá mejor

Voz 7 04:22 me gustaría saber lo que es la moratoria esta que han vendido la moratoria de de la nada y estoy completamente en contra de los noventa días y así se lo hemos hecho hasta llegará el delegado en reiteradas ocasiones

Voz 8 04:32 mienten a los madrileños porque para tener un piso

Voz 2 04:35 turístico en la ciudad de Madrid en estos momentos

Voz 8 04:37 tanto no está exigiendo ningún tipo de licencia una

Voz 9 04:40 bueno algo que es ilegal se puede eh combatir la proliferación de los pisos turísticos tengo muchísimas herramientas para hacerlo para empezar inspecciones que no han hecho

Voz 2 04:48 ni una tenemos doce grados en el centro de la capital

buenas tardes bienvenidos a La Ventana entre las grandes preguntas muchas que plantea el siglo XXI creo que deberíamos incluir ya sí es posible o no vivir desconectado de Internet y de las redes sociales y de todo ese mundo que no ha construido otra realidad que desde luego nos ha cambiado la vida a estas alturas escribir la revolución tecnológica económica social de comunicaciones que ha supuesto resulta una obviedad pero de lo que se trataría este plantear si resulta tan tan imprescindible en todos los ámbitos porque si la respuesta fuera que sí que la necesitamos en todas las facetas de la vida igual deberíamos asumir la la condición de ser un poco a poco bastante esclavos de la red total no ha pasado ni medio siglo desde los primeros escarceos de esta Cyber realidad aquella primera red llamada Arpa Net que acuerdan o Google por citar otro dato no ha cumplido aún los veinte años los nuevos iPhone llevan solo

Voz 2 06:42 en una década con nosotros pero el cambio ha sido

tal de una velocidad supersónica por eso llama la atención

Voz 13 06:48 con y es muy interesante que estén surgiendo algunos movimientos que van

Voz 0313 06:52 justo en dirección contraria el último conocido afecta al sector de la moda donde cada vez según parece más diseñadores seres cuelgan de las redes sociales e incluso desaparecen de internet a ese movimiento le llaman existencia sorda o el caso de Suecia donde intentaron sin éxito por cierto incluir en el diccionario en su diccionario de la lengua la palabra Google habilidad para definir a quienes desean hacerse invisibles en la red y luego están lógicamente las historias o las decisiones parte

Voz 2 07:20 claro no como lo que nos contó el otro día el escritor Lorenzo Silva con su salida de Twitter osea gente que decide bajarse del barco porque hay demasiadas olas resumiendo aquí no se trata de buenos ni malos ni denegar el progreso y la modernidad ni nada parecido

Voz 0313 07:35 pero a lo mejor pararnos a pensar un poquito hoy y al menos recuperar

Voz 2 07:41 capacidad de decidir osea poder decir quién

Voz 0313 07:43 pero no quiero utilizar todo esto pues yo creo que puede ser un ejercicio bastante saludable pies lo que les propongo bienvenidos a La Ventana

Voz 12 08:04 sí eh

Voz 0313 10:41 a Isaías Lafuente buenas tardes hola buenas tardes ha vuelto allí les agosto y tiene algún en redes verá y bueno más o menos iré buena cara e así pero veníamos hacia el estudio se ve una boina de contaminación sobre Madrid alguien ha comentado eh

Voz 15 10:55 Nos con mucho acierto no extraña que haya virus como Nicolas

Voz 0313 10:59 pero eso tiene que ver con lo que te tiene que ser tiene nulas beber imagino que hoy tomamos café en La Ventana con la actriz Elvira Mínguez Elvira

Voz 2 11:04 las tardes hola buenas tardes muy bien encantada de clava te consideras esclavas de la red es todo

Voz 16 11:10 ahí ahí ahí quiero decir con esto que que sí que es verdad que ha tomado conciencia de la cantidad de tiempo que se pierde con con todo este asunto sobre todo con el con el whatsapp con las otras las otras Instagram en Twitter y demás he llegado a la conclusión básicamente que me aburren profundamente entonces no las no la suele utilizar salvo con por cosas de trabajo ya que más o menos estas obligado cosa que también es un problema

Voz 0313 11:35 Berto Isaías manifestado saber venga

Voz 15 11:37 no yo estoy razonablemente enganchado no yo creo que sí que te amarraron hablan esto yo creo que sí es razonablemente bueno calorías que es algo un tuit ideas que cuelgo cinco sabes que el adicto cualquiera de los que siempre hemos dicho no no más de diez cuando superamos el paquete

Voz 0827 11:53 sí no pero yo creo que sí creo que soy justo a la hora de digamos de describir los límites de mi adicción en todo caso yo creo que esto ha venido para quedarse y además creo que esto es formidable V lo que tenemos que hacer es empezar a aprender a manejar la herramienta el problema es que hasta ahora las herramientas no habían llegado la imprenta llegó con Gutenberg y claro hasta que pudimos leer todos pasaron quinientos años no esto ha llegado y es que tú ahora describía es que es que ha llegado ayer no estamos todavía tendiendo a manejarnos en esta nueva Selva y lo que tenemos que hacer es eso limpiar la selva de los elementos más oscuros segundo empezara a aprender también a transitar con normalidad en esta nueva senda que nos ha marcado

Voz 17 12:33 sí pero el problema de yo estoy de acuerdo contigo o sea yo no estoy de acuerdo relativamente no estoy tan a favor de todo esto pero problema creo que pertenecemos a una generación donde nadie obviamente nos ha enseñado el problema lo tenemos con nuestros hijos porque no somos capaces de enseñarles a decirles

Voz 2 12:49 claro no soy capaz de de de distinta

Voz 17 12:51 Nir que es lo bueno dónde está el límite Italia sin embargo por más que si que pido una formación de esto por ejemplo a nivel de colegios no a los niños y a los padres para poder ganarles no existe esa formación

Voz 0827 13:02 claro pero seguramente tus hijos pues llegarán a la Casa del Libro y tampoco es ahora desenvolver y seleccionar lo bueno lo malo que hay en la Casa del Libro donde hay libros extraordinarios libros que son nefastos y donde al lado de Belén Esteban está Vargas Llosa entonces nosotros hemos aprendido porque nos hemos educado en esa cultura hilos que vengan nosotros no sabía yo en esa transición nosotros tendremos que aprender y los otros tendrán que saber discernir no antes en el kiosco había también muchos periódicos que en realidad no eran periódico si eran panfletos bueno pues ahora en Internet pasa exactamente lo mismo yo no creo que pasen cosas nuevas en Internet yo creo que pasan cosas nuevas multiplicadas la multiplicación de lo único nuevo

Voz 15 13:40 yo yo lo que veo la diferencia yo reconozco que en su momento lo cogí con muchas ganas con mucha hambre y que ahora estoy en proceso de de desapego total absoluto en este momento no sé qué pasará mañana pero la pregunta es si se puede vivir desconectado de todo esto que Canio estar presente en el mundo los vamos a pedir ayuda vamos a pedir ayuda vamos a saludar

Voz 0313 13:58 Enric Puig Puniet que es filósofo escritor y es autor de un libro muy interesante que es que titula la gran adicción cómo sobrevivir sin internet y no aislarse del mundo Enric buenas tardes bona tarda hola

Voz 2 14:10 hola buenas tardes qué tal como es sonríe a ver muy bien Enrique

Voz 0313 14:13 ya lleva dos años si no me equivoco sin estar en las redes sociales sin smartphone a alguien le habrá dicho eres un antisocial o no o no hemos llegado tanto

Voz 18 14:23 bueno algo así algo más que eso me han dicho pero en realidad fue una una repercusión de la propia escritora el libro yo

Voz 19 14:28 si en lugar de de abordarlo como una

Voz 18 14:31 el ensayo teórico lo que hice fue entrevistar a muchísimas personas que que de alguna forma u otra habían desconectado ya habían decidido no dar un paso atrás sino realmente hacer una reflexión sobre sus usos impensable en otras eh en otras otros métodos de relación con con los otros no si al final me metieron tanto yo yo mismo acabé quitando me muchas de las redes sociales y en mi teléfono aparentemente inteligente pues quedó como medio amputado y lo lo jubilada y lo cambio por uno que que me aguanto una batería una semana

Voz 0313 15:05 sí porque esas personas que aparecen en tu libro no nos que sean para que los oyentes nos hagan una idea equivocada no son de aspirantes Armitage años ni personajes místicos que desean vivir en la abstracción y el mundo interior no no simplemente han hecho este proceso de reflexión que tú dices ya llegó a la conclusión de que bueno que toda estaba cosa no les interesa

Voz 18 15:24 exactamente sí sí a mí y a mí lo que me interesaba eran dos un personas que respondieron a a a dos tipologías digamos una es que no fueran niños rurales sino que fuera gente que de alguna forma quería apropiarse del espacio urbano y dos que fueran un siente si no nativos digitales que además es una expresión que es un bueno es un tanto dudosa a si por lo menos gente que que hubiera desarrollado pues su carrera profesional e incluso su su propia vida alrededor de las nuevas tecnologías y que en algún momento hubieran decidido desconectarse

Voz 0313 15:59 claro porque lo de lo de lo de las redes sociales de internet en general páramos redes sociales por ejemplo en el terreno profesional Elvira lo comentaba hombre pues evidentemente no no puedes prescindir del todo si sin sin sin sin pagar un precio no porque es evidente que eso es un perjuicio pero luego está yo por eso subrayaba cuando hemos abierto programa lo de si es necesario en todos los ámbitos de la vida porque una cosa es que por nuestro trabajo como periodistas como actrices como abogados como arquitecto como albañiles da igual como lo que sea debamos mantener una cosa negación en ese territorio yo otra que nuestro ámbito más privado más particular más de tal bol que hemos sabido una cantidad de energía que a lo mejor subrayo a lo mejor no somos conscientes de estar volcando

Voz 18 16:42 sí por eso a mí me lo que me interesaba era generar una especie de contra discurso porque al final el discurso imperante la interconexión es algo que ya tenemos muy a la mano y que está constantemente en circulación hasta al final la digitalización ha ido acompañada de una serie de discursos salvífico que en unos la han plasmado como la gran solución a muchos de los males endémicos que tengamos socialmente no entraría la tampoco es tanta así por lo tanto a mí lo que me interesaba es crear esta especie de contra discurso no para situarse no sé en este extremo de la de la completa desconexión

Voz 2 17:14 claro pero sí para evaluar críticamente cada

Voz 18 17:16 uno de los usos que hacemos nosotros de esas plataformas en realidad al final depende mucho de la de la eso depende mucho de la de la vida personal y profesional de cada uno pero yo sí que creo que despertar éste es de ese espíritu crítico y pensar realmente de quién no sirve cada una de esas plataformas a en que nos beneficia en que nos perjudica pues nos puede llevar a hacer cierta en empieza

Voz 0313 17:42 no por agarrarnos al al a al título del libro a una parte de la gran adicción dónde está el límite o la línea o la frontera entre entre un uso digamos es frecuente y algo que se convierte ya en en en adictiva Enrique II conocido muchos casos de de o bastantes casos de de de personas que están que tienen adicción ahora mismo a finales marzo en las redes sociales a todo eso

Voz 18 18:04 hay hay muchísimos casos se puede denominar sin lugar a duda una adicción a aunque no está recogida en el DSM IV bueno ya hay bastantes indicios de eso una es la la la relación que se establece con otras clases de adicción o la relación que se establece que se establece con con cuadros de depresión por ejemplo a ver lo que está claro es que contrariamente a otros otras formas de comunicación que hemos visto en el pasado Illa habló como de comunicación a nivel de grandes medios y también de comunicación interpersonal a la gran diferencia es que actualmente está marcado por una tendencia muy oligopolio K que al final lo que acaba es en muchos casos si eso es así a busca cuando un gran damos un un alto grado de dependencia del usuario es decir los propios empiezan a aparecer esos muy interesante en prestan aparecen en Estados Unidos movimientos no les filósofos y sociólogos sino de programadores están reivindican dos nuevas formas nuevas plataformas quién no estén buscando la dicción del usuario porque están programadas las plataformas y que utilizamos actualmente de tal forma que a Bono que ocurra lo que ocurra lo que está ocurriendo que es que es Angra en grandes adicciones

Voz 0827 19:29 lo que pasa es que a la hora de examinar el fenómeno también junto a esta conexión cuesta adicción a a las redes y a Internet también habría que valorar cuánta gente que antes estaba desconectada ahora está conectada con el mundo precisamente gracias a esta herramienta

Voz 18 19:45 sí por supuesto el problema es cuando cuando aparece como sustitución es decir yo creo que las redes sociales y en general Internet como método de comunicación ha sido muy útil para personas que están en una situación con poco desfavorable en ese sentido pero pero el el problema digo es cuando aparece como sustitución a veces como una bueno venga pequeña reflexión que es que no creo que sea porque sí que el creador de una de las grandes redes que es Facebook Zuckerberg a una persona que regala autismo al final lo que hizo fue a crear una especie de prótesis social lo que ocurre cuando nosotros no utilizamos una prótesis para suplir un órgano que tenemos en correcto funcionamiento es que son los acaba atrofiado esto es justo lo que está ocurriendo con la Real

Voz 2 20:34 tiene interesante es el concepto de elocuentes eso sí sí supongo que tiene que ver mucho en el asunto de los Like no me pregunto es posible la existencia de de o el uso el buen uso de las redes sociales sin que existieran los Like porque yo creo que aparte de la adicción viene ahí no lo deja un reconocimiento

Voz 18 20:51 exactamente esto es uno de los elementos que quería una gran dependencia porque está basado en un gran deseo humano que tenemos que es el deseo de reconocimiento pero al mismo tiempo lo que hace es volver completamente unidireccional la comunicación entre las personas

Voz 2 21:07 no sea que la adicción está en nuestro ego claro Gramepark pueden para Enrique

Voz 18 21:13 tal este este es el gran poder de las redes sociales en general del smartphone estas plataformas a nosotros sí cuando nos vibra el teléfono y luego no suena ir nos lanzamos rápidamente a consultarlo es porque estamos esperando como esa respuesta nunca satisfecha a una serie de preguntas que hemos hecho no ahí eso tiene mucho que ver con el con con el deseo de reconocimiento

Voz 0827 21:40 la gran paradoja de de este mundo en el que vivimos es que a través de las redes sociales y a través de Internet nos enteramos de que una persona como Enric ha escrito este libro desconectado parcialmente de las redes sociales Ésta es la gran paradoja del mundo no insigne me gustaría me gustaría cerrar un poco el zoom sobre su tu situación personal que has ganado con esta desconexión parcial en lo personal

Voz 18 22:02 más cosas sobre todo en la concentración y nos desconcentra en un montón las las redes sociales porque nos bueno ahí es algo que está operando sobre nuestras del sillón que es que nos produce una una una dispersión cognitiva como muy fuerte eso es algo que no sólo yo sino todas las personas que alguna formación desconectado durante un tiempo a lo notan que realmente al cabo de unas semanas él es mucho más capaz de focalizar como antes hacíamos no hay bueno muchísimas cosas realmente al final en lo que se gana la calidad respecto a la cantidad con las comunicaciones también porque nos estamos acostumbrando a estar constantemente como cortando no esta idea del multitud de la multitarea que también otro otro de los discursos que ha llegado acompañado de la de la digitalización es algo que al final no existe nosotros tenemos que estar constantemente interrumpiendo tareas para reanudar otras vías esto se aplica desde nuestro trabajo hasta las conversaciones cuando ello interrumpió una conversación con una persona porque me ya muerta lo que estoy haciendo no es mantener dos conversaciones al mismo tiempo sino realmente interrumpir la pues al final se resumen con eso a lo que se acaba ganando es cálida aunque se pierda evidentemente cantidad de conversando

Voz 0313 23:16 está muy bien Enrique el autor de la gran adicción cómo sobrevivir sin internet y no aislarse del mundo muchísimas gracias por estar estos minutos en La Ventana

Voz 2 23:25 gracias a vosotros un abrazo muy buenas tardes no

Voz 0313 23:27 va a seguir logrando un momentito de redes Internet porque hoy no sale cada una noticia muy interesante también es que el Gobierno británico va a crear una unidad especial una nueva unidad para combatir las las noticias falsas o sea que es eso ya es un un tema directamente relacionado con con la seguridad corresponsal Begoña Arce buenas tardes

Voz 0273 23:46 qué tal buenas tardes Begoña a ver esos sabe de Estado

Voz 0313 23:48 de haber

Voz 0273 23:49 bueno es una unidad que forma parte de la renovación de la Defensa Nacional

Voz 20 23:53 yo he la definición

Voz 0273 23:55 de la defensas está revisando porque hay nuevos retos porque hay nuevas prioridades y una de ellas es

Voz 0313 24:01 luchar contra la propaganda la desinformación

Voz 0273 24:04 potencias extranjeras y de otros agentes que están poniendo en peligro los sistemas democráticos sus seis Mi sumisión va a ser esa vigilar luchar contra los bulos las informaciones engañosas el Gobierno reconoce que se trata de un gran desafío porque es una actividad que está interconectada que es compleja pero la unidad se propone sobre todo responder sistemáticamente a a los adversarios a modo de advertencia disuasoria hay que recordar que Theresa May ha acusado directamente a Rusia por ejemplo de haberse entrometido en elecciones en otros países extranjeros utilizando sus medios de comunicación para difundir estas historias falsas fotos trucadas Rusia niega esa interferencia en elecciones de otros países incluido el referéndum de la salida del Reino Unido de la Unión Europea en el dos mil dieciséis ídem la campaña presidencial en Estados Unidos de hecho ya aquí una comisión en el Parlamento que está investigando este fenómeno e ha pedido a redes sociales como Facebook o Twitter información sobre las actividades de Rusia

Voz 0313 25:00 terreno del referéndum en fin es un asunto

Voz 0273 25:02 que ha llegado a crear eh tal psicosis invitad preocupación que realmente se consideran abismo

Voz 0313 25:09 prioridad en la defensa nacional se lo están tomando muy en serio por lo que cuento no se lo están tomando muy en sí

Voz 0273 25:14 de hoy a nivel de calle también se está haciendo un trabajo por ejemplo la BBC lanzó en diciembre una un programa que está dirigido especialmente a la gente joven para que sepa distinguir entre noticias engañosas verdaderas fotos y vídeos que es un puro montaje hoy formaciones que sólo pretenden confundir y manipular ya decimos es una misión difícil hay otros países que también están preocupados a la canciller Angela Merkel por ejemplo de todo esto el presidente francés Emmanuel Macron anunció a principios de este mes que van a revisar la legislación francesa también para luchar contra la difusión de noticias falsas en las redes sociales que según Macron son una amenaza para las democracias liberales en eso Francia y el Reino Unido por una vez están de acuerdo

Voz 2 25:54 la corresponsal un abrazo a era un abrazo

Voz 32 31:24 Carmen

Voz 0313 31:50 ahora ahora vamos en La Ventana de la importancia de aprovechar las oportunidades recordáis verdad cuando hablamos con Javier Calvo en su discurso en la gala de los Premios Feroz de lo importante que es cuando paso una oportunidad aprovecharla se puede hacer el mismo discurso exactamente lo contrario hay veces donde alguien tiene una oportunidad o deja pasar una oportunidad o pierde una oportunidad magnífica eso creo que la ocurrido un poquito poquito bastante hoy a nuestro presidente del Gobierno Mariano Rajoy que ha concedido su primera entrevista después de las elecciones catalanas estaba era por lo tanto el fin esperada con mucha expectación me entrevistan en Onda Cero y yo creo que sí que ha dejado pasar la oportunidad al menos por un motivo

Voz 13 32:29 la polémica de Isaías Lafuente

Voz 2 32:36 y bueno esta mañana Carlos Alsina La preguntada Mariano Rajoy por muchas cosas entre ellas le ha preguntado si vería con buenos ojos única

Voz 0827 32:43 es legal para sancionar a las empresas que discriminan a las mujeres pagándoles menos por idéntico trabajo que hacen sus compañeros hombres el presidente ha contestado contundente común no no no no nos metamos en eso es que ha argumentado que un gobernante debe ser cauto en el cumplimiento de sus competencias y entre las suyas no está igualar salarios bueno ya podría cerrar aquí la polémica porque me imagino ahora a nuestros oyentes completándolo en este mismo instante sólo habría que recordarle a Rajoy que la ley ya prevé sanciones a las empresas en esta materia y aunque no fuera así aunque no hubiera ninguna ley habría que recordarle que como presidente juró Kumar

Voz 0313 33:22 sí de hacer cumplir la Constitución y que la constituye

Voz 0827 33:24 son en su artículo catorce proscribe cualquier discriminación subraya además alguna concreta como la discriminación

Voz 2 33:30 con por razón de sexo

Voz 0827 33:33 también habría que recordarle que es difícil imaginar una discriminación más evidente que pagar menos por el mismo trabajo por el mero hecho de ser mujer así que él verá lo que hace como gobernante pero no puede despejar el balón de manera tan estrafalaria afirmando que vigilar detectar y perseguir esta discriminación no es competencia suya

Voz 2 33:55 Lina Gálvez buenas tardes hola buenas tardes lila

Voz 0313 33:58 veces catedrática de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla esto de hoy del presidente Rajoy es es una oportunidad perdida o o algo más serio

Voz 19 34:10 bueno es algo más serio para él pues

Voz 33 34:13 es una oportunidad perdida parece que que los votantes lo siguen respaldando es en muchos aspectos no pero para lo que que para quién es sin duda una oportunidad perdida estará la sociedad española en su conjunto para para los empresarios y sobre todo para para para las mujeres se refiere al empresariado porque no está utilizando a la persona más preparadas los puestos acordes como con su formación no desde el año dos mil uno en España el stock de personas con Educación Secundaria tercera bueno somos mayoría las mujeres desde dos mil uno y todavía no estamos digamos eso no se traduce en al mercado de trabajo porque estamos en lo mejor expuesto

Voz 2 34:54 ya cobrando acorde con Lina

Voz 33 34:56 para hacerlo por por acudir a los datos que al final es lo más

Voz 0313 34:59 contundentes de cualquier discurso ahora mismo la brecha salarial de género en España en cuanto se traduce

Voz 33 35:05 bueno ahora ahora mismo son unos datos comparativos de estar cobra el ochenta y cinco por ciento de los hombres por el salario hora que sería la la la forma digamos más purista de de medirlo no si luego nos vamos nos vamos a la a digamos a los ingresos

Voz 34 35:22 vale si fuera designado un veinte por ciento por encima de un veinte por ciento sí sí sí

Voz 33 35:28 claro porque porque en definitiva la mujer digamos trabajamos menos horas remuneradas de las que trabajan los hombres resiste aún muchísimas más ahora no remuneradas de las que trabajan luego donde porque no estamos en los puestos en los que luego digamos que queremos expectativas de avanza a a por las horas extraordinarias buena una serie de de de cuestiones que van vinculadas a esta discriminación que no es solamente la comisión de los años

Voz 0313 35:54 pero cuando sabía que hoy venía Elvira Mínguez a tomar café con nosotros los estado revisando datos de de de su ramo del del sector en España ahora mismo según los últimos cálculos una actriz cobra un veintitrés por ciento menos que un actor en papeles a lo mejor el mismo reparto mismo peso en una misma obra una misma película yo sabía que fuera tanto veintitrés por ciento de promedio lo cual querrá decir menos yeso Elvira en el en el en el día a día curiosamente no es eso Benzema que no que no sale en las conversaciones nunca nunca en todos los años que llevo creo que jamás he hablado con nadie del sueldo

Voz 2 36:31 salvo en las ocasiones con compañeros que ha habido un sueldo de esto penoso para todo su sueldo sabes el mileurista eso activó entonces hay una cosa pero no para tratar de mejorarlo sino para simplemente comentar lo mal que separaba determinada determinado proyecto lo que sea pero es un tema del que no se habla nunca nunca aquí sí sí

Voz 15 36:52 el es es horroroso que ha sido reivindicación tampoco en ningún ningunos premios así nunca nunca

Voz 0827 36:58 pero aquí tenemos dos problemas Lina tenemos el problema global la bolets la brecha salarial global que viene de que efectivamente muchos trabajos más precarios y peor pagados los ejercen las mujeres idea y no sale esa brecha grande pero claro lo que plantea esta mañana Carlos al en al presidente es por un mismo trabajo claro por idéntico trabajo al hombre se le paga más a la mujer se le paga menos por el mero hecho de ser mujer y eso desde luego es aparte de impresentable es inconstitucional

Voz 19 37:27 pues sí porque tres ahí hay muchísimas maneras de justificar eso más que

Voz 33 37:30 Juan a la norma antes antes hay una cosa que llamamos segregación ocupacional y es que hombres y mujeres no están no en los mismos sectores en los mismos curiosamente conformada famosa a nivel micro esa degeneración aumenta no iría incluso hay puestos que son similares que que que las fotos son iguales pero a lo mejor los denominan de otra manera

Voz 0313 37:55 era ya

Voz 33 37:58 de alguna manera es decir va a esquema es ojo que es que no es el mismo trabajo no lo que dejé en una obra de teatro bueno es que a lo mejor es protagonista aunque no sean minutos pero el protagonista realmente de la obra siempre se ha considerado que es el personaje masculino

Voz 34 38:12 ya se ha sido siempre claro claro efectivamente el problema entonces no

Voz 33 38:18 en este sentido es es es es bastante difícil no está en que a veces la discriminación a esta tanto en el salario arte como una serie de extras que bueno pues que se negocia en muchos casos de la negociación colectiva que no podemos olvidar que responde a culturas muy más nada

Voz 2 38:39 que va

Voz 33 38:40 va a digamos a va

Voz 35 38:43 a a valorizar principalmente

Voz 33 38:45 es cuestiones que tienen que ver con la horma o cola o con la norma de un trabajador varón increpando con cola de una mujer en tanto la disponibilidad de él de tiempo pero es que luego sabremos por eso decía que yo mal hecho de no preguntar eh que cobra algún compañero al lado que cuando negociamos individualmente de muchos estudios en Estados Unidos que cuando las mujeres y hombre negociamos espiritualmente en otras de la negociación colectiva que no nos favorece la mujer en la negociación y cómo está ahora mismo pero cuando negociamos nival

Voz 34 39:16 no me vine de Tenerife

Voz 2 39:19 la herida que tenga que ver con la transparencia

Voz 33 39:22 eh pues puede hacer reaccionar a las mujeres decir oye pero si yo estoy haciendo no solamente el mismo trabajo que este era la sino que incluso a lo mejor exagera queda más trabajo y entonces sentarse amigo

Voz 2 39:32 a lo mejor no lo comentamos hace lo comentamos hace poquitos días aquí en La Ventana ahora que acabamos de decirle adiós a nuestra corresponsal Begoña Arce a propósito del del delante transparencia de la BBC que tú en obliga a publicar todos los salarios por encima de determinado nivel y ahí se vio que hay un montón hay decenas de mujeres periodistas cobrando menos por haciendo exactamente lo mismo que los colegas masculinos ha montado un pollo que en fin ya veremos cómo termina no convenció el consejo

Voz 33 40:01 es muy buena muy buena muy buena porque de gira es que el mismo trabajo que es muy difícil demostrarlo no

Voz 2 40:07 está muy bien

Voz 33 40:10 por ejemplo en Islandia que me ha hecho Perejil había mucha tinta pero sí en el mercado de trabajo tan viciado como como el nuestro que está muy muy muy viciado que ahí todavía niveles muy altos de paro muy altos niveles de precariedad Gemma demostrar determinadas cosas pues es muy complicado de cara a un juzgado de sanciones no

Voz 36 40:31 en cualquier caso no soluciona es decir no nos metamos en líos

Voz 0827 40:35 sí sí

Voz 36 40:37 eh vamos a pasarlo muy bien hombre

Voz 33 40:39 eso sí un presidente de Gobierno no les importa la productividad adecuar la formación con el lema señala al poder

Voz 2 40:46 bueno pues Lina Gálvez muchísimas gracias por estar reiterativa IRI tiene una versión

Voz 0313 40:52 y al a la los líos a la la la al debate a la conoce te debe ser algo no sé si es patológico no tener idea pero cada vez que le plantean algo complejo digamos complejo delicado es tal hoy es que huyó como gato de de desde un fin del agua Calderón hasta ahora he leído huy bien si error ha ido muy bien y sin embargo hay algo hay

Voz 2 41:11 sí que sí que iba a decir no sigue oliendo

Voz 0313 41:14 que sigue apostando que es lo que la corrupción es el rastro de la corrupción de tantos años en plazas importantes el Madrid en Valencia hoy es noticia y noticia muy destacada esa segunda confesión primero el Bigotes hoy ha sido Ricardo Costa que fuera secretario general del del Partido Popular en la Comunitat Valenciana ha dicho que el responsable de pagar dinero negro las campañas electorales del PP era efectivamente Francisco Camps bueno todo eso conduce a dónde conduce hemos invitado a asomarse a la ventana Sergi Castillo compañero periodista le conocemos de otras ocasiones es autor de yonquis el dinero las diez grandes historias de la corrupción valenciana a tierra de saqueo la trama valenciana de Gürtel que vaya títulos Sergio buenas tardes bona de buenas como yo esta mañana nos preguntábamos ya el otro día con el Bigotes también eh pero esta confesión de Ricardo Costa no

Voz 2 42:01 eran novedad de lo sucedido muchas

Voz 0313 42:04 no aporta quiero decir ese es su reconocimiento en cualquier caso no

Voz 1157 42:07 sí la verdad es que estamos asistiendo un poco emocionados los periodistas al menos eh a lo que está ocurriendo porque lo han negado durante tantos años que que el simple hecho de que lo reconozcan y oírles como lo cuentan pues parece que que emocionan hoy dices pues es verdad pues que en realidad no están aportando muy pocos detalles nuevos e todo esto ya lo conocíamos yo de hecho en el en el libro en tierra de saqueo lo contaba hace tres años pero es que figura figuran los emails figuran

Voz 2 42:34 si no comenta acción autos

Voz 1157 42:37 informes de la policía en los sumarios donde estaban estaba prácticamente todo estas personas se sentían acorraladas y creo que esto lo que demuestra es que tienen todavía más caradura de la que creíamos que aquí han aprovechado todo el procedimiento judicial para hacer la confesión cuando se han visto acorralados cuando les ha convenido cuando han querido cada uno de ellos ha seguido su estrategia pero buscando su beneficio personal no no buscaban eh bueno ha pedido perdón hoy Ricardo Costa FIDE quien quien quiera que se lo crea la verdad es que Ricardo Costa no tenía otra salida es que es que no había otra ahí la verdad es que ha aportado también pocas novedades pero bueno no deja de ese satisfactorio de lo que hemos oído también

Voz 0313 43:16 oye Sergi en la figura de Francisco Camps presidente de la Generalitat y del Partido Popular Valencia durante un montón de tiempo porque no está sentado en el banquillo que que es lo que ha fallado en todo este proceso

Voz 1157 43:27 yo creo que aquí han han coincidido tres cosas no Francisco Camps ha tenido mucha suerte además yo creo que ha estado su estrategia judicial le ha funcionado muy bien ha tenido buenos abogados se habrá gastado el dinero que que estime oportuno ir luego también ha tenido buenos aliados quiero recordar que en el Tribunal Superior de Justicia de la como la valenciana en el momento clave de todo el caso el que era el presidente era Juan Luis de la Rúa aquí en el propio Camps definió como más que amigo y allí se tomaron una serie de decisiones que que si lo miramos en retrospectiva sabemos que en el año en el año dos mil nueve hay un momento cuando se archivan el caso de los trajes post porque esto eran cuatro trajes Se hablaba de que porteros

Voz 0313 44:07 otra gestión cuatro trajes

Voz 1157 44:09 sí se archivó en un primer momento ya había muchísima documentación muchísimos informes que estaban en Madrid entonces miserias

Voz 0313 44:17 antes de que llegara antes de que llegara toda esa documento

Voz 1157 44:19 acción entonces claro el logro que eso es e investigar a ese juzgara por un jurado popular además eh con jurado popular formado por de gente de la sociedad valenciana en un momento en el cual la información que tenía la sociedad valenciana pues también era que era ir a una sociedad que que donde el PP arrasaba donde Francisco Camps era una persona entrañable que posee conocía una una parte no de una un lado de de de su figura Ivano y les salió todo muy bien pero pero la verdad es esa que luego llevó toda esa información yo quiero recordar que él septiembre del dos mil nueve eh hay un informe de la de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía que que hizo público el periódico El País donde ya se hablaba de los pagos en a los pagos en B qué papel jugaba Juan Cotino qué papel jugaba a Vicente Rambla qué papel jugaba cada uno de ellos y eso parece que ahora se nos olvide estaba ya todo explicado Ivonne gracias hay que recordar a que se interpuso una querella por parte del Partido Socialista en aquel momento la investigación hecho andar porque sino probablemente aquello hubiera quedado en un limbo jurídico donde nadie podría haber estábamos pendientes de si algún de algún algún juez Eloy investigada porque es que estaba todo con aquello de los trajes se quedaron muchas cosas en el tintero y afortunadamente hemos llegado hasta aquí eh y si es verdad que Camps no está pero bueno todavía no cierro la puerta hay alguna pequeña esperanza de que todavía pueda tener alguna Alfonso habilidad claro hoy se produce extra

Voz 0313 45:48 inestable esta doble imagen tan tan chocante de Ricardo Costa confesando ante el Tribunal lo que ya parecía una evidencia pero admitiendo los reconociendo al mismo tiempo casi a la misma hora el presidente del Gobierno le preguntan en esa entrevista en Onda Cero Carlos social le pregunta por tema de la corrupción que sodio dice no no yo no sé nada de eso los que estaban entonces al frente de la Comunitat Valenciana nunca Nos dijeron a nosotros

Voz 1157 46:10 qué dije bueno el fin también te lo puedes creer no aquí yo creo Carles que es es que es es todos conocemos es la forma jerárquica absolutamente jerárquica en la que trabaja el Partido Popular aquí en Valencia era obvio que todo estaba controlado podrán pirámide donde haría una cima donde alguien era el que mandaba en este caso era Francisco Camps que no podemos decir que que Rajoy no supieran nada recordemos el famoso mensaje Se fuerte en el momento en el que se lo mandó a Luis Bárcenas haber este aspecto buenas no no no estamos mirando hacia otro lado no estaban dedicadas a otras cosas tenían su su responsabilidad orgánica en el parto ha sido ileso obvio que que algo tenían que saber y en el caso de Camps el costado practicamente diez años que que sus propios compañeros lo señalen pero pero bueno en el caso de de Mariano Rajoy quién sabe también lo que puede ocurrir en el futuro no

Voz 0313 46:59 después de yonquis el dinero hoy a tierra cuál será el tercer capítulo

Voz 15 47:04 de tu historia

Voz 1157 47:07 pues pues la verdad es que tenemos todavía muchas cosas en marcha aquí está Francisco Camps recordemos que está imputado en el caso de la Fórmula uno aquella aquella aquellos grandes eventos aquello aquello que hizo sean a los valencianos

Voz 0313 47:19 Nos aquellos eh si la Copa América o la Fórmula uno

Voz 1157 47:22 teníamos de todos los valencianos soñábamos que éramos los mejores que no nos costaba dinero todo era prácticamente salía gratis al final la Fórmula uno trescientos millones de euros no es lo que lo que costó y todavía tiene que ser juzgado y como este el el caso Taula no el que afecta a la financiación en Valencia andina hay tantísimos frentes abiertos que se avecina una época bastante difícil al Partido Popular y a Isabel Bonig la la actual líder del partido que por otro lado

Voz 37 47:46 eh fue consellera

Voz 1157 47:49 en fin estuvo a al servicio de Francisco Camps fue una de sus consejeras en fin queda queda mucho por ver todavía a ver qué ocurre

Voz 2 47:59 si Castilla un abrazo compañero aún habrá gracias por estar aquí

Voz 0313 51:27 están ustedes escuchando la radio desde primera hora de la mañana sabrán al menos aquí en la SER les estamos dando la brasa con razón por el nuevo episodio de contaminación que vivimos en la ciudad de Madrid por esa boina repugnante que el pobre Roberto decía que tiene relación directa con la enfermedad que ha sufrido en los últimos días por querer está cargado de de de de virus de mierda ya está cargado de todo técnicamente hablando esas técnicamente hablando la contaminación la polución es uno de los de los problemas de las grandes ciudades sin duda hay otros hay otros llevamos a saltar de Madrid a Barcelona para hablar de un asunto que queda a menudo pues muy oculto hay en segunda tercera cuarta Kenia que es el de la accesibilidad como se puede mover por una gran ciudad a una persona que tenga algún tipo de de de tener Mao de o de dificultad o de lo que sea estamos muy preparados poco preparados por en Barcelona Nos lo que ha hecho el Ayuntamiento es eh encargar un un un diagnóstico el analizando todos paradas de autobús metro el teatro si antes hablábamos museos mercados campos de fútbol y a quién han encargado que que lo vea que lo analice que lo mire y que saque conclusiones pues a un grupo de personas casi cuarenta personas que sí