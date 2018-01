La Ventana (24/01/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 0032 00:00 son las seis las cinco en Canarias el Gobierno fija el mes de abril como fecha límite para que se empiecen a tramitar los Presupuestos Generales del Estado para este año el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro está compareciendo en la Comisión de Presupuestos Cámara Baja Nieves Goicoechea buenas tardes

Voz 1 00:25 buenas tardes el ministro Montoro se queja de la falta de apoyo

Voz 2 00:27 de grupos como el PSOE que permitieron en su día la investidura de Rajoy y advierte a todos en especial a sus socios políticos que sin pacto previo en los despachos es decir sin presupuestos pactados antes de que el Consejo de Ministros los apruebe no habrá presupuestos dos mil dieciocho Además ponía fecha límite

Voz 3 00:42 en el mes de junio Ése es el límite para aprobar unificada que el Consejo de Ministros tiene el límite a su vez de final de marzo ese apoyo

Voz 3 00:50 la primera semana de abril pero no mucho más

Voz 2 00:54 el PSOE le ha afeado que chantaje a todos y Ferran Bel de Junts per Catalunya ironiza con que el proceso tendrá la culpa de todo en los próximos cuatrocientos años

también allí en el Congreso comparece en mil

Voz 0032 01:05 otro de fomento para explicar la actuación de su departamento en el temporal de nieve del día de Reyes asegura que no hubo incidencias de importancia en las carreteras de su competencia directa ya anuncia la apertura de dos expedientes a la concesionaria de las autopistas AP seis AP cincuenta y uno ya pesa sesenta y uno expedientes

Voz 5 01:23 Thibault a penalizaciones por incumplimiento del contrato y el expediente relativo a eh la sanción que corresponda en base a la Ley ambos eh expedientes

Voz 0313 01:37 han clasificado como graves

Voz 5 01:39 la máxima clasificación de la infracción que se puede dar en base a la Ley que existe

Voz 0032 01:45 España sigue sin hacer lo suficiente para reducir la tasa de accidentes laborales según un informe del Consejo de Europa sobre derechos laborales y sociales en nuestro país Álvaro Zamarreño

Voz 0116 01:56 el Comité de Derechos Sociales un órgano que depende del Consejo de Europa concluye que España no ha hecho lo suficiente para reducir la siniestralidad laboral en el informe que acaban de publicar ponen como ejemplo los datos de dos mil catorce cuando la tasa de accidentes no letales fue el doble de la media europea también la tasa de mortalidad fue mucho más elevada si la media del continente fue D2 con tres accidentes mortales por cada cien mil trabajadores en España fue del tres con uno ese número es demasiado alto y España no ha dado ningún indicio este organismo de estar haciendo cambios para considerar que se respeta la seguridad de los trabajadores de manera razonable y quedan los deportes José Antonio Duro

Copa del Rey tenemos dos partidos para esta tarde el Sevilla ya está en semifinales hoy se jugarán un puesto al Alavés y el Valencia el partido a las siete y media con ventaja visitante uno dos y otro puesto el Real Madrid el Leganés los blancos con Sergio Ramos para sin Bale Cristiano Issing Marcela uno a cero en el partido de ida los partidos en la SER desde las siete en onda media antes a las ocho y media encadenan Carrusel Deportivo también contaremos en balonmano que España se juega el pase a semifinales del Europeo desde las ocho y media tienen los españoles que ganar a Alemania gracias duro seis y tres cinco y tres en Canarias

Voz 1915 03:03 el Madrid en Madrid Francisco Granados acudirá a declarar a petición propia el próximo doce de febrero ante el juez de la Púnica Manuel García Castellón ha citado al ex consejero madrileño que tendrá que responder por la presunta financiación irregular del Partido Popular y en la Audiencia aprobó hacia la Fiscalía pide veintiuno años de cárcel para el guardia civil acusado de matar a tiros a un conductor tras sacarlo de la carretera en la A tres el agente aseguraba ante el juez que lo hizo para evitar un atentado terrorista su abogado Juan Manuel Arroyo

Voz 6 03:28 tenía esa intuición de que ese día por narices algo iba a pasar algo iba a pasar iba a ir a recoger a sus padres pero él iba con la idea de que algún le iba a afectar a un atentado terrorista El no a sus padres y por eso iba sí pero es que ya llevaba varios días así

Voz 1915 03:44 CCOO califica como denigrante la imagen que se vio ayer en la capital cuando miles de personas hicieron cola durante horas en la Plaza de España para tratar de conseguir un trabajo en un nuevo hotel de lujo que se abrirá dentro de un par de meses la empresa que gestiona el hotel ofertaba cien plazas y acabaron acudiendo miles de candidatos el portavoz del sindicato Miguel Flaño

Voz 1869 04:00 la cola de ayer pues nos pareció un poco la útil

Voz 7 04:03 actuación torticera de la de las carencias de la de la gente que la falta de empleo de las condiciones terribles que vive en el empleo y la contratación en bailes utilizan la precariedad y la necesidad de la gente de trabajar en el en el actual coyuntura en España pues para hacer promoción de de su propio hotel de su propia empresa

Voz 1915 04:24 nueva protesta de los trabajadores de avanza bus la empresa de autobuses que une la capital con veinte municipios del sur de la comunidad a la plantilla que lleva cerca de cuatro meses en huelga para reclamar mejoras salariales y de seguridad se ha concentrado en la Puerta del Sol para denunciar los recortes de los últimos años y entre tanto los usuarios los afectados por este conflicto han presentado más de mil firmas a la Comunidad para que los resume

Voz 0324 04:42 para la huelga ya no en días concretos

Voz 8 04:44 muy horas concretas ya es de lunes a domingo Si tienes que salir de tu casa tres o cuatro horas antes de lo habitual

Voz 4 04:52 si tienes suerte tenemos catorce grados en el centro de la capital

de momento es todo ya saben que la información sigue en La Ventana

Voz 4 05:04 en Cadena Ser punto com Cadena SER servicios informativos

Voz 10 05:12 la Ventana Carles Francino

Voz 11 05:20 pues eh no

Voz 0313 05:54 ayer destacamos en La Ventana al discurso de de Javier Calvo en la en la gala de los Premios Feroz esa defensa a ultranza que hizo del colectivo homosexual y sobre todo el derecho a ser uno mismo hoy la Ventana del cine vamos a hablar entre otras de una peli que está nominada a los Oscar que narra precisamente una historia de amor homosexual de hecho tal que esta sonando es una canción que forma parte de la banda sonora que opta al premio a la mejor canción luego está la historia claro

Voz 12 06:20 musculoso no hay ningún cuerpo recto en estas estatuas todas tienen curvas a veces curvas imposibles así como si nada ahí tiene su eterna ambigüedad como sitar retar hasta desvelarnos si dotado

Voz 0313 06:35 la pregunta es o la duda le habrá gustado a Carlos Boyero enseguida se lo preguntamos en La Ventana Alzira

Voz 12 10:15 la Ventana

Voz 20 10:19 con Carla

Voz 4 10:20 es Francina

Voz 21 10:23 son las seis y diez

Voz 0313 10:25 las cinco y diez en Canarias el mundo dictadores es un pozo de sorpresas ir excesos también lo ha sido siempre porque cuando no llegue a la conclusión de que de que es todopoderoso y tiene bula que puede hacer lo que vengan gana pues pasa lo que pasa hoy en La Ventana recordamos a uno de los dictadores más sanguinarios pero también más chiflados de la historia y recordamos concretamente el día que se lo cargaron

Voz 12 10:47 en La Ventana acontece que no es poco

Voz 4 10:54 el relato personal de la Historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 12 10:58 eh

Voz 0324 11:07 y hoy toca una de romanos

Voz 1626 11:10 un acontecido que además confirma que Obelix tenía razón están locos estos romanos cierto pero ninguno tan pirado como Calígula hasta que el día veinticuatro de enero del año cuarenta y uno Se acabó hacer más chifla duras durante la celebración de los Juegos Palatino dos miembros de la guardia pretoriana Casio crea y Cornelio Sabino le esperaron en un pasadizo que llevaba del palco real del teatro a su palacio le arreglaron treinta espadazo lo dejaron sitio el imperio se libraba ha sido un chiflado pero sólo a la espera de que llegaran Nerón

Voz 9 11:49 la

Voz 1626 12:00 tanta gente le tenía ganas a Calígula que para asesinarlo había que coger número como en la charcutería pero matarlo no era fácil por eso al final se lo cargaron los únicos que podían los encargados de protegerlo todo el mundo estaba hasta el casco de Calígula porque a todo el mundo le hizo alguna a los senadores les hacía correr detrás de su litera obligó a los más ricos a que lo incluyeron en sus herencias no había forma de dar un paso por Roma sin toparse con una estatua en su honor en fin en veintiocho años de vida sólo cuatro de reinado no hizo nada salvo casarse cuatro veces sacaran los romanos de sus casillas vaciar la hucha de Roma la de las pensiones también hasta inventó una guerra contra germanos y británicos porque a él le hacía ilusión entrar en Roma para recibir una o batió una ovación es absurdo no se pegó con nadie pero ordenó que se montara una marcha triunfal sin haber triunfado en ninguna parte mucho

Voz 15 12:52 tardaron en cargárselo it una

Voz 1626 13:13 el Senado decretó una dan nation memoria e contra Calígula una condena de la memoria que implicaba borrar su nombre de los monumentos destruir sus imágenes prohibir la pronunciación de su nombre no sé si les suena pero esto lo hacen con Bárcenas en el PP lo llaman ese señor pero en los dos casos ha dado igual Calígula ya ha superado en Fama a todos los emperadores Bárcenas es más conocido que el hachemí

Voz 9 13:46 anda que si llegan a decirle a Luis Bárcenas que un día le iban a reaccionar con calibra porque además hay mucho hay mucho Calígula hay en fin cosas de la vida ir esa cabecita privilegiada que tiene Nieves Concostrina y ahora la Ventana del cine cada miércoles tenemos una cita con un señor que ha sino una historia de amor

Voz 23 14:10 es muy bonita y que no no voy a contar que que final tiene que dice lo que piensa para bien me parece pero uno de los mejores actores

Voz 0324 14:21 del mundo o para más me olía que era una más

Voz 23 14:23 fría pero confirmado a alguien que se define con una sola palabra

Voz 9 14:27 es tremendo y que a esta hora abre la ventana del cine cabras no la Carlos Boyero Carlos Boyero buenas tardes amigo están toques almuerzo

Voz 3 14:52 te acuerdas aquella peli de de Tinto Brass no pero la verdad es que el halcón McDowell hacía de quiera darme de Leo medio porno si entonces

Voz 9 15:01 si por la vía de

Voz 0313 15:04 de lo que te conté que que por las espadas de los de los rumanos yo no sé si llega a esa película fíjate no es ir a verla yo creo que sí

Voz 23 15:12 pero me dejó huella desde luego no

Voz 0324 15:15 mientras los para mí tampoco debería Amira aquí

Voz 0313 15:18 son de Calígula pero tendrían que dejar

Voz 0324 15:20 Nos huella todos esto seres eh bestiales que además es cíclico que

Voz 4 15:28 se van repitiendo la historia ahora

Voz 0324 15:30 tenemos aún aún tal trama

Voz 23 15:33 qué hombre no no de momento

Voz 0324 15:37 tú crees y me me da pavor es un tío no con el poder absoluto porque afortunadamente Estados Unidos funciona en otra

Voz 0313 15:47 las emperadores romanos eran otra cosa es es verdad eh Galí Nieves que les hacía a los senador gana al final

Voz 0324 15:56 pero tú crees que es del tramo uno no estaba zumba o también es un multimillonario no

Voz 0313 16:01 yo cada vez cada veinte B puede obedecer

Voz 0324 16:03 ayer también hacerse mucho más rico

Voz 0313 16:06 ahora bien y bomberos que no que para nada está loco y que sabe bastante bien lo que hacen se creo que eso es una especie de engaño en el que nos han metido

Voz 0324 16:14 pero es como un escalofrío no

Voz 0313 16:17 no sé si debería esa noche el el el documental que emitió Cuatro de Josep Cuní de la América que lo comentamos y ahora que la Ventana muy interesante son cincuenta minutos además pasan nada estado en cinco estados y es la gente que votó a Trump explicando porque votó a Trump sale absolutamente del estereotipo del cateto del paleto deslumbra uno sale pero bueno ahí hay abogados hay políticos en la clase M y claro que sí

Voz 0324 16:44 pensaba que que la mayoría eran gente que pobres eh que decían podemos ser tan ricos como él

Voz 0313 16:52 es más con Podemos tener una mujer

Voz 0324 16:54 sí de como la que tiene el podemos ser que de alguna forma estaba alimentando el el sueño de de la América profunda no de

Voz 0313 17:05 pero no sólo la profunda entre sesenta y dos millones de votantes tiene que haber de todo y le votan los también perdón a América negros muchos jóvenes de hecho en el reposada hispanos muchos

Voz 0324 17:16 hispanos que no quieren que han conseguidos sí

Voz 0313 17:19 pequeños suelen no quieren que venga en otro la sólo efectivamente horror oye Carlos dejando momentito que paramos el cine porque tenemos noticia de última hora noticia muy interesante abierto buenas tardes qué tal buenas tardes Carles clonados los primeros monos con

Voz 0882 17:37 técnica de la oveja Dolly lo que abre es la primera vez que funcionan primates se llevaba intentando desde entonces esto abre las puertas a la clonación humana aunque dicen los científicos solo han conseguido que son chinos de la Universidad de Shanghai que no es su intención utilizarla además está terminantemente prohibido por la ONU la clonación humana pero es la primera vez que se consigue clonar a unos primates desde una célula no embrionaria como se hizo con la abeja dosis es decir es extra el núcleo de una célula eh que contiene el ADN introduce introduce

Voz 3 18:12 en un en un óvulo al que antes la extraído el núcleo

Voz 0882 18:17 es decir que la misma técnica ahora ya funciona en primates por primera vez en la historia

Voz 0313 18:23 te han puesto nombres como se llaman

Voz 0882 18:26 pasa no sé cómo se y como es en español pero se llaman son son son son guagua Juan

Voz 0313 18:31 son hijo agua tienen

Voz 0882 18:33 seis semanas en la página web vamos a poner la foto habrá que son dos macacos muy simpáticos hay para qué sirve tocar reposiciones los científicos chinos aseguran que ellos lo que quieren es conseguir monos iguales para temas de

Voz 0313 18:46 por ejemplo para probar nuevos medicamentos para estudiar enfermedades como el Parkinson es mucho más fácil en animales completamente iguales

Voz 15 18:55 es que que pueda haber un tipo de medicamento

Voz 0313 18:58 pero no vivió en esta sonando de fondo la banda sonora del planeta de los simios

Voz 9 19:01 bueno voy a ver qué nos viene además pelo

Voz 0313 19:09 hay cosas Carlos que con el paso del tiempo parecían ciencia ficción hace quince veinte años y hoy son vamos realidad no realidad superada

Voz 0324 19:16 peor que que realidad incluso yo recuerdo en el plano final de resto películas es curioso yo era muy crío así es pero era espero que todo esto que te ha encontrado no voy a hacer cómo se llama esto que dicen que no lo hagas

Voz 0313 19:34 spoiler solo y leer

Voz 0324 19:36 por si acaso alguien no ha visto la primera del planeta en los simios resulta que el planeta de los simios me pueden acusar de todo era la tierra si ese Healy el plano final que es la estatua de la Libertad así Izar todo Estado

Voz 0313 19:55 sí

Voz 0324 19:55 gritando desolado hijos de puta destruir seis el mundo no pues yo creo que cada vez me parece menos ciencia ficción podría ocurrir así

Voz 9 20:09 bueno esperemos que no pase Javier Gregory Brenes la próxima

Voz 24 20:17 hubo un uno uno uno uno

Voz 0313 20:26 regresamos al cine puro y duro porque esta semana como saben bueno ayer ya se han hecho públicas las nominaciones de los de los Oscar Guillermo del Toro con las trece nominaciones a la forma del agua arranca así a priori como como gran favorito pero hay una película Éste es un fragmento

Voz 25 20:41 de la banda sonora que estamos escuchando que los archivos del Pentágono

Voz 9 20:44 de la que Carlos gobiernos habló maravillas

Voz 0313 20:48 que vamos a hablar otra vez hoy que no ha quedado muy bien colocada en lo de los Oscar astuto entiende

Voz 0324 20:53 es eso pues peor para los Oscar a ser ahí sean San producido tantas injusticias SATE puedo cita un montón de obras maestras de la Historia del Cine Delfín americano que que pasaron pasaron de ellos no Spielberg yo creo que tiene ya como tantos premios tanto reconocimiento tanto tanta admiración tanto respeto que se pueden permitir el el lujo de eh de ignorar que es pues uno de los hombres capitales de la historia del cine esta película concretamente ya hay algunas suyas que que no me gustan pero esta vez me parece espléndida me parece

Voz 3 21:38 junto a Dunkerque la madre y me gustó mucho Dunkerque se muy buena verdad si ya lo creo

Voz 0313 21:44 bueno está en el Oscar a mejor película sí está eh si los audios de perversa

Voz 0324 21:49 no él como director no y no está Tottenham tampoco tampoco que es que es un actor espléndido yo creo que Tom Hank siempre está bien pero es de estos que como es el bueno y eterno ahí el una imagen tan reconocible así el otro día lo pensaba viendo películas que no me gustan nada los los actores esos que que desde el primer plano digo pero me voy a pasar dos horas Colombia digo que cada vez a medida que envejece con me gusta más estar en compañía de gente que me cae muy bien

Voz 0313 22:31 con la que estás a gusto con la que estoy de Augusta

Voz 0324 22:33 desde el primer plano luego esa gente puede ser muy compleja puede tener anverso y reverso ITE Fito pues eso Vera Cary Grant toda la vida Buster Keaton a a John Wayne es que veo a a John Wayne ese señor que cuentan que era fascista de la Legión Americana pero lo que de lo que desprende es como una umbría una calidez un a mí por lo menos Jack Lemmon Tom Hanks Tom Hanks pertenece también eh

Voz 12 23:11 a esa raza bien

Voz 0324 23:14 Dolores que dices igual les piden interpretar a un villano absoluto igual lo hace muy bien porque son Clooney Glòries otro tipo que me encanta verlo en

Voz 12 23:24 en la eh

Voz 0324 23:29 la película Los los informes de el archivo lo simple

Voz 0313 23:33 los Archivos Chile esos papeles

Voz 0324 23:36 a mí me me parece excelente

Voz 0313 23:39 Katelynas vista de este fin de semana en España así ha sido la más visto

Voz 0324 23:43 me alegro mucho es una exaltación de de lo que alguna vez o en un momento determinado fue en el periodismo no concretamente el Washington Pos antes de Watergate ya la plataforma que era un periódico de de Washington sí sí que descubren e por la filtración por lo que aparecen todos los escándalos me imagino no alguien que te filtraba que la guerra de bien Anne todos los presidentes de Estados Unidos sabían desde el principio que era una la guerra perdida no sacrificaron a

Voz 10 24:26 sí yo creo que murieron como sesenta mil

Voz 0324 24:29 soldados norteamericanos Kim millón y medio de vietnamitas aunque yo cuando estuve en viviendas me me decían que que habían muerto tres millones de vietnamitas la mayoría población civil no es alimentaron esta esta mentiras e fue un una investigación en la empieza el New York Times pero empiezan a surgir problemas legales tienen como todo en contra

Voz 0313 25:00 ver sí expresiones esos aproximar

Voz 0324 25:02 cine Anatel movido dan no el Washington Post se mete se mete en esta movida mediante una señora que es lo lo que más me gusta es la película que es Katherine Graham quiere a la dueña y que no es alguien pico no

Voz 26 25:22 aquí

Voz 0324 25:23 ni es una persona aparentemente grisácea cuyo marido se suicidó que ha heredado de su padre pero que esa persona tan tan frágil tan débil tan vulnerable que se juega todo toda su herencia subidas la existencia del periódico no en un momento determinado dice adelante adelante con un tipo épico que es Ben Brownlee el el editor del The Washington Post entonces bueno si los niños vieran esta película como todos los hombres del presidente como pensarían que el que el periodismo es es algo más no dedicado a puede ser estirar puede serlo puede serlo pero también no nos engañemos puede ser todo lo contrario de lo dice alguien que lleva cuarenta años vi un cuarenta y tantos eh en este mundo entonces me me encanta que que el cine narre una historia en la en la que la gente va contra el enemigo contra el poder y consiguen salir triunfantes pero digamos que no es la estrellas Walt y Diane cual no de los medios de comunicación los medios de comunicación son intereses con poderes manipulación es mentira muchas veces también puede serlo con los archivos el Pentágono

Voz 15 27:03 recompuesto está

Voz 9 27:10 Versión original el hacerte una pregunta hipotética sí me gustan las preguntas hipotéticas creo que esto vaya gustarle

Voz 0313 27:20 versión doblada tienen los chicos

Voz 9 27:29 yo primera recomendación de hoy pero hay

Voz 0313 27:31 las eh y no quiero que te marchas sin ellas así que ISM

Voz 0324 27:35 Meryl Streep que hay frases que hay tres qué maravilla de de que pueda hacer estas señalado lo que le de la gana

Voz 11 31:18 es que ven

Voz 0313 31:46 son las seis y treinta y dos minutos las cinco y treinta y dos en Canarias aquí seguimos asomados a la ventana La Ventana del cine con Carlos Boyero vamos con el segundo título yo me preguntaba hace un ratito sí habrá gustado mucho poco esta película a Carlos se titula Llámame por tu nombre se estrena este próximo viernes narra una historia de amor homosexual

Voz 35 32:06 es más Us Face existen aunque sean original absoluta

Voz 12 32:17 los músculos en el cuerpo recto de estas estatuas todas tienen curvas a veces curvas imposibles así como si nada de ahí tiene su eterna en versión doblada como suelta la historia de un chaval de diecisiete años que el el verano

Voz 0313 32:31 eso de campo de sus padres al norte de Italia y esa rutina de veraniega cambiará cuando llegue el ayudante nuevos de su padre no americano por el que se sentirá muy atraído qué tal esta película carros que además tiene varias nominaciones a los Oscar Pérez

Voz 0324 32:44 sí tiene muchas nominaciones muchos premios e la crítica dice que es algo sublime te hablaba antes de gente piense que nada más ver la me me cae bien no creo que o no a mí los protagonista de esta película me me caen fatal no los no los soporto y son como lo más cool son tan guays es a principios de los ochenta norte de Italia una recreación del verano está hecha con con mucho estilo amaneceres atardeceres el vuelo de los insectos las sensaciones el erotismo pero es que lo los personajes no es que no ven los creas que digo porque yo voy a estar dos horas con con este crío repito todo muy ilustrado hablan de Heidegger de Buñuel de Aristóteles de en dos personas que se supone bisexual es uno de diecisiete Un tío de XXX sino judíos en un en un lugar donde no hay ningún judío y habla de las sensaciones de el nacimiento lo del amor de los roce es de de lo que pasa en la cabeza llena el corazón es un guión de James Ivory que es es un hombre ilustre con sus sus historias esos las películas que ha dirigido que siempre habla de un poco el Henry James del cine sí aplicándola pero yo es que me es que no

Voz 0313 34:30 el actor esté de moda al te Xala Met

Voz 0324 34:32 no sí que está está para los osos que les llamen si seguramente lo hacen bien lo que me me caen fatal IT en I concretamente una secuencia no voy a ser gráfico todo muy fino pero dices que audaz que el el adolescente eh se masturbaba creo que es con un melocotón que llamen parece un poco abierto a todo tipo de perversiones entonces el futuro amante que lame el melocotón diciéndole esto es lo más enfermizo que vas a sentir a mí me me produce bochorno y alguien puede decir que aguda ya que es una película que la veo esta está bien dirigida repito es una película de de sensaciones de clima de momento espero que es que esa misma noche después de ver esto vi una película de de amor entre dos lesbianas eh que es una obra maestra que es la historia del una

Voz 0313 35:45 sí el Aristóbulo Istúriz sí sí sí sí

Voz 0324 35:49 con sensaciones compleja las contando dote pues lo que es la vida el amor el desamor el el abandono los de los de la confusa

Voz 0313 36:01 a la fusión con él

Voz 0324 36:04 te quiero decir no es una cuestión esas dos personas me me caían también aquí es es que me Mónica en Gordos son tan

Voz 0313 36:13 ilustrados les vamos aceptan no

Voz 0324 36:16 pero bueno igual son cosas mías hilos una película muy bien dirigida muy pero a mí no me cae mal

Voz 0313 36:24 bueno vamos con la última también con una nominación al Oscar Moris Game

Voz 36 36:28 yo Smith

Voz 9 36:32 le

Voz 0313 36:36 la película cuenta la historia de Molly Bloom una una esquiadora que vio truncada su carrera deportiva muy prontito

Voz 9 36:42 pero que acabó ganando mucho

Voz 0313 36:44 enero millones de dólares en todo el mundo a través del pop

Voz 0324 36:47 SER antes de que de Sevilla investigara

Voz 0313 36:58 penal

Voz 9 37:00 está haciendo trampa como lo sabes el y Diego no están conservados Iturri él versión doblada el debut como director de Haro

Voz 0313 37:12 Sorkin el gran creador de series esto tiene buena pinta no Carlos sí

Voz 0324 37:18 algo que te quiero de Aaron Sorkin que es el creador guionista ilustre la la oeste de la Casa Blanca otra que no soporte de Sama ni Work el guionista de La red social es un tío tan listo que necesita Pita contar de continuo amén a través de los diálogos brillantes de los personajes que dio en el en el en la vida cotidiana no se te ocurre eh contar algo tan tan maravilloso y que te respondan con la misma rapidez resulta un poco artificial que vio Bendita sea tu inteligencia y tu brillantez es una película que está bien pero yo me sigue cargando un poco el afán de Sorkin por contarte en cada momento lo lo listo que es como dialoga mejor que nadie no y luego está Jessica Chase que es una

Voz 9 38:26 lo maravilla admirable no maravilla que por cierto no la no están a Oscar

Voz 0324 38:33 es una historia real yo creo que es la realidad son hace debió ser mucho más turbio que organizaba partidas clandestinas clandestinas en las que estaban Leonardo Di Caprio la mafia rusa osea una mezcla muy rara es una película que la veo bien con algún momento excepcional como una conversación entre Kevin Costner y su hija que es Jessica hachas Thein pero repito es me molesta en Sorkin siempre el base de de soy el más guapo y el más inteligente y el más rápida de los bueno vamos a cerrar como siempre con Boyero

Voz 1869 39:15 con música con su música

Voz 15 39:23 vi que es buen sí o no es es muy sí hombre

Voz 9 39:55 ya no sé si preguntarte por qué las elegido otra igual porque es porque si pelean Arco en que es el poeta que idea al a la depresión y el poeta que habla velas desamor mejor que que nadie con Estados han ética porque maravillosas sea esta canción concretamente pues yo me la pongo en los en los días más duros que son casi todos así dice entre otras cosas me sentenciaron a veinte años de aburrimiento por estar en contra del sistema hemos Manhattan después a solidarizarse y es donde me da mucha alegría alegría artificial en cualquier caso esta tan bonito y muchas gracias por poner siempre las canciones que sí que voy hasta la próxima amigo ha sido Gallo

Voz 43 43:16 la Navy NC los números constan

Voz 4 43:19 viuda Cerra

Voz 44 43:21 esto en principio el posee ejecutivos capaces de hundir bancos y cajas de ahorros convoquen pues las por ahora que de está jugando durante entre exilio a para que Wall Street el bueno dos mañana se abre la sesión del el que suena al campo que saltan las escuelas de Pete

Voz 0313 43:41 es Santiago Niño Becerra buenas tardes Carlas qué tal amigos no eso bien si te parece vamos a abrir esta esta cita semanal con el mundo de la economía hay de los ídolos números con un hombre un nombre comercial que conoce yo creo que todo el mundo que es Amazon Amazon go go se abrió esta semana en Seattle en Estados Unidos Yes una tienda una tienda de barrio no con sus productos frescos manufacturados con todo lo que tiene una tienda la novedad no menor es que ni tiene dependientes NYSE pasa por caja ni hay colas ni se utiliza dinero físico coste laboral por lo tanto cero para bien o para mal es lo que viene y además la competencia toma nota es un ejemplo Carrefour

Voz 0324 44:27 por el gigante Carrefour el gigante francés

Voz 0313 44:30 ya hace planes de futuro más con inversión digital que con personal de hecho se anuncia la supresión de de dos mil cuatrocientos empleos en en Francia

Voz 1869 44:40 implantes la pregunta es tamos estaba

Voz 0313 44:43 preparados para lo que nos viene y sobretodo vamos una duda no quién pagará a los cada vez más no empleados para que puedan comprar en tiendas sin empleados una paradoja gigante

Voz 1869 44:54 pero bueno a ver en Amazon nosotros los conocemos porque es una web en la que hacer siempre estoy con muchísimo es una web en la que venden cosas cosas como por ejemplo esto no si yo me acabo de enterarme hace un momento una de las inmobiliarias más potentes de España Altamira se ha cerrado un acuerdo con Amazon Easy pueda comprar casas por Amazon sí sí ya hemos llegado aquí yo es decir Amazon nosotros te conocemos como una web en la cual se venden cosas lo lo que pasa es que lo lo realmente lo lo potente ya Mazoni es la tecnología que tiene detrás es decir no se puede decir es Software no hubo es que siguen los Software eso ya es ya es un sistema vivo que está ahí detrás y que y que maneja también de todo todo todo el sistema no entonces yo pienso que esta atienda en mi opinión eh es un Éste es una prueba es decir eh Amazon ha demostrado con es atienda hombre haberse Se supone que que va a funcionar bien porque sino no lo pondría en marcha no se va a demostrar con con esa tienda que imposible un punto de venta con cero personas y evidentemente con todo lo que lleva estoy implícito es decir una fidelización de clientes un reconocimiento a fin de hecho te tecnología y evidentemente también esta tecnología o estés esta sistemática a replicada entonces claro tú tú planteas quién va a pagar están a a estas pese a las no a los trabajadores y bueno por esto nuevamente la Renta Básica otra vez partir ya en algo absolutamente sencillo vamos a hacer una cosa así te aparece Santiago

Voz 0313 46:41 vamos vamos a hablar con alguien que ha estado allí a ver qué le ha parecido que cómo ha vivido la experiencia Paula Lamas ex periodista de de Univisión ir de ABC en Seattle Paula buenas tardes hola

Voz 0442 46:54 hola muy buenas tardes Carles y muy buenas tardes a todos en la matanza de días

Voz 0313 46:58 qué tal palabra bueno cuéntanos qué quiere qué te ha parecido la experiencia como como función hoy los precios por cierto más caros son más baratos que los de una tienda

Voz 0442 47:07 todo cuento he es una experiencia única sin duda alguna la gente aquí no está acostumbrada a ser exiliado colas para comprar nada absolutamente solamente para cuando Bajadilla me hace fila para entrar no al a las atracciones pero acá el lunes cuando se inauguró esta tienda la fila hace estuvieron durante todo el día

Voz 1869 47:30 el peral mente todo el día

Voz 0442 47:32 tuvo en la fila de personas fuera esperando para entrar lo bueno es que solamente entraba un minuto bajo un minuto entre que entraban y salían porque muchas personas ya sabían que era lo que querían eh a través de la aplicación no entonces iba directamente a buscar lo que quería que saliera sin duda alguna la sensación muy extraña muy extraña porque te sientes como que estás rodando pero no está robando Mesa así como muy fría para hacerte honesta yo soy de las personas que me encanta dar los buenos días en la señora de la caja mesa luego de que de repente se tiene ocupa concitó de descuento melódica pero eso yo creo que ya está en peligro de extinción como muy bien decía uno de los compañeros allí en en la misa eh esto es una prueba piloto Amazon no está dando datos le hemos pedido datos de cuántas personas asistieron de cuál fue producto más popular no no los han dicho vas a encontrar de todo a través de bueno no es todo un poquito de todo eh unos sandwiches ensaladas dimito prometen que puedes tener una hacen en treinta dólares para dos personas que aquí eso es algo pues asequible aquí es bastante costoso te pagamos muchos taxis muy cara la vida aquí es la renta también eh eso que estaba diciendo es bien importante porque aquí hay una burbuja ahorita muy grande ten en cuenta que les estamos llegando a los Le estamos pisando los talones a Silicon Valley entonces si a se está convirtiendo en una capital tecnológica bastante bastante importante y son go llegó como un año de retraso

Voz 0313 49:04 entonces suponía una alarma sí

Voz 0442 49:07 pero tuvieron algunos problemas técnicos en no lo eligieron no está no es la primera vez que se coquetea de alguna forma con esta tecnología hace diez años IBM planteó algo similar

Voz 0313 49:17 verdad acaba verla

Voz 0442 49:19 hay una que se llama bingo voz que desde el año pasado ya está abierta hacía algo similar a lo que estamos viviendo acá con una gol ya tienen trescientas tiendas en toda China veintinueve ciudades y abierta las veinticuatro horas del día

Voz 0313 49:35 Santiago qué te parece el destino este está la parte emocional y la parte práctica hay dos territorios invitados

Voz 0324 49:42 a ver los taronja que no tengo

Voz 0442 49:44 el precio los precios normales como por otra tiendas

Voz 0313 49:47 vale vale bueno

Voz 1869 49:50 es decir precio es importante empecemos por el final porque es importante precios normales al menos de entrada es verdad que hay es una experiencia por descontado pero a pesar de que los precios sean normales hay un tema que es importante la rapidez es decir lo que lo que yo veo que si va a ganar con esto es posible que luego los precios bajen no los es posible pero en lo que se va a ganar esa rapidez porque como como ha apuntado a muchas personas ya irán a buscar aquello que quieren en consecuencia cómo no va a haber colas para pagar etc etc vas a ganar tiempo tiempo que en un en una ciudad como sea para muchísima gente es esencial frialdad a toda sí claro frialdad todo absoluta intencionalidad frialdad toda absolutamente toda como no te pongas a hablar con alguien que encuentre esa que te encuentra allí allí pues la verdad es que porque además es que es que los las reposiciones de productos en los lineales serán a horas en las que esté cerrada con lo cual es que no te vas a encontrar a nadie absolutamente a nadie

Voz 0313 50:59 oye Pablo una pregunta para terminar nos has dicho que que Amazon no da datos no no no ofrece resultados pero sí parece prácticamente como que va a abrir nuevas tiendas se sabe cuándo llegarán a Europa sí

Voz 0442 51:14 no se sabe cuándo llegarán a Europa fíjate que solamente de cuatrocientas ciudades que postularon doscientos ciudad que postularon a para hacer sede de la SER para para tener la segunda ACB de Amazon solamente queda una bien una lista de veinte ciudades los rumores indican que Boston o habría en esa ciudad dentro de las veinte soledades ellos igualmente con esta tienda tuve la oportunidad de dar muchísimo con con las personas ayer de representantes de además donde diferentes departamentos y dicen que se que esto es una tienda piloto que esto estamos probando los no saben ni siquiera cuando o qué ciudades serían las siguientes en experimentar o temieron atienda a más son go ojo que dentro de cinco días Amazon va a volver a ser noticia porque va a estrenar en las esferas de cristal o las Vegas que son bastante populares es una propuesta de oficina nuevas y turistas bastante impresionantes

Voz 0313 52:12 muy bien Paulo alarmas compañera muchísimas gracias por estos minutos en La Ventana eh un abrazo grande

Voz 32 52:19 veo

Voz 15 52:24 absuelven venga venga vamos

Voz 0313 52:58 yo Santiago cuando cuando contamos cosas de estas necesito unos segundos para respirar de verdad of de verdad eh

Voz 1869 53:04 ese es que Carlas esto esto y esto a ver dices por nuestros tecnología no esto es un cambio de cultura si estuviera esto es un cambio de mudo yo recuerdo yo recuerdo la primera vez te digo que me me parece haberlo la gente pensaría de este es tonto pero es que parece haberlo me recuerda en Nueva York una una entre comillas oficina bancaria que dentro había como quinto te cajeros con su sigue adelante tal no había nadie entonces bueno a ver lo que no es lo mismo pero es decir si fíjate que es la la cultura en una cultura nueva en la cual la necesidad de trabajo el el requerir personas etc etcétera desaparece

Voz 0313 53:46 bueno yo estoy tenemos que enlazar con la con la evidencia cada vez más clamorosa más palmaria de que esos llamados o mal llamados trabajos a la carta existen en España no sé si más o menos pero existen

Voz 1869 53:59 si esto esto ya lo hemos comentado alguno en alguna otra ocasión la la el famoso contrato decir horas deben unido a ver en España eso no existe como tal yo creo no sé no soy experto en derecho laboral le pero yo creo que esto no sea legal pero bueno haber existe la otra variante no que es lo que lo que aquí se hace no es decir en los fijos discontinuos encadena o bien los variables encadenando contratos temporales a plena disposición se fía mano hojas de papel que son contratos sin sin ninguna fecha de o horario delimitado en es decir que se van encadenando contratos de este tipo es decir fijémonos que más allá de de que sea no se justo no aquí no no entro es un tema de la flexibilidad es decir la la idea de flexibilidad absoluta es decir yo necesito pero cuando hablamos de bicicletas au de coches visto estos entiendo muy facilmente yo necesito una bicicleta pues la la la cojo durante dos horas y la dejo necesito un coche tres horas pero claro es que esto necesito una persona durante cuatro horas la contrato ya Dios aquí en España no hemos llegado pero en el Reino Unido se puede bueno que yo sepa no se ha llegado pero en el Reino Unido se pueden contratar durante una semana o cuatro días un director financiero cuidado eh se haga una negociación le pájaras lo que sea usted estos al margen sea aquí no entramos pero ahora te interesa una negociación con un banco una negociación potente con datos etc etcétera y a la persona negocia cuatro días Si fuera allí yo otra cosa mariposa

Voz 0313 55:39 pero esto sí se acaba imponiendo como modelo que esperemos que no

Voz 25 55:42 la van poniendo como modelo todas las bases de lo que consideramos el el gran contrato social con una serie de derechos de derechos adquiridos que con el tiempo se van consolidando etcétera etcétera todo eso salta por los aires

Voz 1869 55:52 esto esto eh Carlas y evidentemente salta por los aires osea cuando Nicolas Sarkozy si en el año dos mil diez sino que fue dijo que había que de reformular el contrato social bueno de hecho sin decirlo estaba hablando de esto ya es decir el el contrato social que hemos conocido una persona un un empleo unas horas delimitadas un salario que puso más romeros etc etcétera una cierta seguridad esto esto salta por los aires entonces claro la seguridad será tiene que busca os es decir la idea es lo que usted tiene que ser responsable buscarse su seguridad siendo un buen profesional o claro pero yo yo por ejemplo Carles perdona es que mi ciudad me queda no se asustó la foto de del hoteles de Madrid como sí

Voz 0032 56:38 que sí el que está en el que el antiguamente el plazas históricas

Voz 0313 56:42 tal la Plaza España dijeron lo gordo el nombre de Dios

Voz 1869 56:44 el actual has visto la el una foto no se suele ser Angola di de ochomiles miles de personas para cien puestos de trabajo Quillo ir a miles y miles yo me queda muerto

Voz 0313 56:54 más convocados bajo el epígrafe de casting osea

Voz 1869 56:56 el convocaba un cásting para un para lupa un lugar para un puesto de trabajo las que es impresionante yo yo esto está fotos me queda muerto en serio esto está pasando en España que eso pasa en China no fina nuestro pasa en España está ocurriendo aquí ahí al lado

Voz 0313 57:12 y aquí está ocurriendo otra cosa que no quiero que te marche son comentar la el jamón que pasa con la marca España y la marca jamón

Voz 1869 57:19 esto esto Carlas de verdad de verdad que yo cuento le decía si estoy yo cuando olía esa noticia de verdad que me quede muerto e osea resulta que estamos buscando cosas diferenciales estamos diciendo que el hecho diferencial

Voz 0324 57:35 a marcar la diferencia estamos buscando

Voz 1869 57:38 los estrella la marca España etcétera etcétera y un producto en el que somos los amos Carlas los amos en ningún sitio se obtiene un producto como el Jabugo Ibérico en ningún sitio en ningún sitio bueno a ver si ha salido publicado en la prensa los nos hemos cargados de producto o estamos en en la prensa del Reino Unido de otros países que mucho cuidado una marca esto es una marca que eso sí que eso sí que es dañino por eso Carlas es Rivillos es que une una cosa por qué porque aquí se va a buscar lo digo todas las todas las empresas evidentemente también de el beneficio rápido el el pelotazo útil el de coge el dinero y corre no se va por ejemplo Bayer la la la la empresa Bayern Carlas estuvo treinta años investigando para obtener la aspirina treinta años darlas y luego en un año recupero todo lo que había invertido sea esto cuenta será una empresa española mire usted va a estar treinta años sin tal y luego puede ser un año de haber sido si es decir los hemos ojalá ojalá se puedan esto eh pero pero nos hemos cargado hoy hoy por hoy el el el el producto el el jabugo el jamón Jabugo hombres

Voz 0313 58:57 que lo que dice la prensa alemana

Voz 1869 58:59 británica de que de que sólo apenas un diez por ciento del jamón ibérico y realmente ibérico eso es un desastre eso es un desastre en términos de prestigio de reputación de Di de todo porque es que sí porque además otra cosa la las alas con esto te pillan si no te pilla sí sí los países la la la credibilidad la credibilidad y la fama se tiene sea tardan años en casa pero se pierden exacto efectivamente miraba pasó pero bueno eso ya lo comentamos otro día sí

Voz 0313 59:29 si bien un placer como siempre amigos merece me he preocupado pero informado Vega hasta ahora luego habrá los Ana Ángeles