La Ventana (24/01/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

son las siete las seis en Canarias continúa el registro en la sede de Omnium Cultural antes durante todo el día de hoy la Guardia Civil también ha estado registrando la sede de la Asamblea Nacional Catalana h ando correos electrónicos enviados por Jordi Cuixart y Jordi Sanchez que siguen en la cárcel mañana a las diez y media de la mañana el president del Parlament de Cataluña Roger Torrent se va a reunir con los grupos políticos para consensuar los detalles sobre el pleno de investidura empezando por el día y la hora hoy ha comparecido tras reunirse con Puigdemont

Voz 2 00:42 estar este debate de investidura con total normalidad demográfica el president Puigdemont tiene todos los derechos igual que cualquier otro que votara a ser investido

Voz 0032 00:53 la Fiscalía de Lleida ve indicios de un delito de incitación al odio en dos profesoras de La Seu d'Urgell por el tratamiento que hicieron en clase de lo ocurrido el uno de octubre en Cataluña Mercè Marc

Voz 3 01:04 la fiscalía estima que de los ocho profesores investigados por el juez de tres centros escolares de La Seu Aídos dos maestras de primaria del colegio Albert Vives que instaron a los niños a odiar la Guardia Civil por las cargas policiales la Fiscalía ha dicho vez que les mantenga abierta la causa por el delito de incitación al odio Ike la archive para los seis restantes también ha pedido un segundo informe pericial de los hijos de las familias denunciantes para determinar la veracidad de las acusaciones son menores de diez años recordemos que contra estos ocho profesores Se tramitaron once denuncias

Voz 3 01:36 esas realizados en clase tras el uno de octubre más cosas

comisión de Mercados y Competencia publicado un informe muy crítico con el decreto del Gobierno que regula el cierre de centrales eléctricas Eladio Meizoso un decreto aprobado justo después de que Iberdrola anunciase su intención de cerrar su su centrales de carbón en España que según la Comisión ese decreto da excesiva discrecionalidad al Gobierno ese adopta cuando España tiene capacidad de producción eléctrica de sobra de forma que se podría prescindir sin riesgo dice de buena parte de las centrales de carbón la Comisión apunta también que el decreto podría ir en contra de la normativa europea que refuerza la capacidad de decisión de las empresas concluye que el cierre de centrales debería abordar sin precipitación de forma global mi condena entre ciento setenta y cinco años de prisión para Larry Nasar el médico que estuvo durante tres décadas vinculado al equipo de la federación estadounidense de gimnasia y que está acusado de acoso y abusos sexuales a muchas de las gimnastas en concreto durante el juicio hasta ciento cincuenta y seis mujeres testificaron en su contra vamos con deportes José Antonio Duro

Voz 4 02:34 Media hora comienza el primer partido de cuartos de Copa de este miércoles es el Alavés Valencia con uno a dos en la ida Icon horario de siete y media dos horas después a las dos y media Real Madrid Leganés en el Bernabéu uno a cero para el conjunto de Zidane desde esta ahora en onda media aplicaciones móviles contamos el partido desde las ocho y media en cadena en Carrusel deportivo además a esa hora las ocho y media en el Europeo de balonmano España Alemania la selección buscando el pase a semifinales

es recordemos también la noticia que avanzábamos en La Ventana científicos chinos han clonado por primera vez en la historia dos monos con la técnica de la oveja Dolly Sellam Manzoni guagua dos macacos de cola larga que nacieron hace ocho seis meses es un hito que rompe una barrera que según los expertos puede abrir la puerta a la clonación de humanos

Voz 7 04:09 la arena es tu eres como el viento que mueve ese propósito era como quién baila que es mueve el sin pretexto como que sin resuena cada sílaba

Voz 10 05:16 se imaginan a a Lope de Vega siendo secretario de amores pues si Lope conoció al duque de César el verano de mil seiscientos cinco le pidió al escritor que fuera quién quién elaborara sus cartas aparte de las cartas se sucedieron

Voz 11 05:30 fue el duque el que lanzó guardando guardando en

Voz 10 05:33 en cinco volúmenes bueno el primero de ellos que contiene más de un centenar de cartas ciento diecisiete para ser precisos acaba de ser comprado por la biblioteca nacional saludamos en La Ventana a su directora Ana Santos buenas tardes bienvenida pues muy bien ciento diecisiete carta esta exactamente verdad

Voz 12 05:53 exactamente ciento diez diecisiete cartas de Lope de Vega de las cuales autógrafos es decir de su propia mano son noventa y seis la una restantes son copia

Voz 0313 06:04 ya sé que no debe confundirse valor y precio eh pero pero cuánto ha pagado la biblioteca por por por este lote

Voz 12 06:10 pues el a cuatrocientos mil euros por este lote de cartas y la verdad es que dado el valor cultural ahí de todo la importancia para nuestra colección Teatro de Siglo de Oro que es sin duda la mejor del mundo es un valor es un precio muy generoso puesto por la familia que lo poseían

Voz 0313 06:28 yo iba decirlo pero no me atrevía porque tampoco se tanto no pero da la impresión de que por el valor que tienen el precios más que asequible

Voz 12 06:35 sí es un precio que desde luego lo que significa es una muestra de la familia con el compromiso público el patrimonio al servicio de todos

Voz 0313 06:45 qué bien hoy gana como cómo llegan las cartas ahora a la biblioteca

Voz 12 06:49 pues se acercó a nosotros la familia que que las poseía su archivo familiar qué es la familia de Busto si Pardo Manuel de Villena que las tenía por herencia familiar que acercó ofreciendo su venta y claro nosotros enseguida lo que hicimos fue contactar con expertos para identificarlas y sobretodo también para poder valorarla en cuanto a al a su contenido y su importancia para la cultura española Carola el resultado fue que eran excelentes es

Voz 0313 07:19 estas cartas son están quiero decir ya se puede ya se pueden consultar ya se puede disfrutar de ellas

Voz 12 07:25 sí sí están depositadas en la Biblioteca Nacional pero están todas catalogadas lo que es más importante todas digitalizadas y son accesibles a través de la Biblioteca Digital Hispánica libres gratuitas y descargables por todos todos los que quieran

Voz 10 07:48 o sea Autónoma de Barcelona Carlos Peña buenas tardes hola buenas tardes hola qué tal

Voz 0313 07:54 a ver qué nos estaba comentando la directora de la Biblioteca Bono por el valor que tiene en vamos a verse aquí la estamos un poco este este valor en términos literarios que que que que altura que que lo ofrecen estas cartas caras han podido que se han podido recuperar

Voz 13 08:08 bueno en términos literarios yo destacaría dos vertientes por una parte nos permite trazar algunos aspectos Historia literaria su momento no nos aporta información de las academias literarias de cómo era la impresión los libros son malos utiliza a ser restablecidas a su propia producción literaria y luego también ha dado un rico caudal de noticias en torno al mundo Qatar y sus protagonistas

Voz 12 08:33 a quién tiene que

Voz 13 08:35 lo que equipara sumó su al con el Luque a un arteria más aún manual de amores

Voz 10 08:41 sí sí estilo puesto

Voz 13 08:44 sí lo consejos para que Luque confisque se busca consuelo en sus relaciones

Voz 13 08:57 vez digamos la correspondencia personal del Open aquel envía al duque perderíamos correspondiente entre ellos luego aparte estarán en las cartas que escriben para que adquirir duque inglés como propias como suyas a las amantes de las dos tipos están las las a veces llegan cartas eran poemas

Voz 12 09:15 el amorosas

Voz 13 09:18 algo que iba López es como si fuesen Luque

Voz 0313 09:22 este Igueste encargó que hoy que el que Lope que Lope aceptó era era muy común en esa época o o era algo extraordinario

Voz 13 09:31 hombre casos como el de Lope que somos de esta manera pues Lino un otro

Voz 14 09:36 seguramente sí sí asistieron más probablemente

Voz 13 09:39 existido siempre no alguien que retrataba a otra persona para que

Voz 10 09:47 estas cartas que

Voz 0313 09:47 nos permiten conocer del autor del propio López nos aportan algo nuevo que no supiéramos Carlos

Voz 13 09:53 bueno nosotros el contenido de las carpas ya lo conocíamos por la propia Lisino a aportar muchísimo cuando se dieron a conocer hasta entonces la imagen que teníamos de López y nos ofrecían las biografías pedían a exaltar lo al destacar sus virtudes por ejemplo como sacerdote conocer este epistolario nos descubrió pues alguna que sus flaquezas de sus fisios por ejemplo sus amoríos y enrollaba sacerdote

Voz 10 10:20 Ana es posible

Voz 0313 10:21 de pensar ya que faltan todavía otros volúmenes que en el futuro en fin no sé si habrá posibilidad de que recale también en la biblioteca de esas otras partes de la de la correspondencia de Lope hasta ahora no no conocidas anotan conocidas

Voz 12 10:34 bueno a nosotros nos encantaría porque sin duda alguna como te decía la colección que conservamos de teatro del Siglo de Oro especialmente en la colección manuscrita es la mejor del mundo y el sitio adecuado sería la Loteta nacional esperemos que aparezca el volumen que falta

Voz 0313 10:51 que aparezca no se no se tienen idea de dónde de por dónde está

Voz 12 10:55 pues Carlos seguramente sí podrá decir más porque es experto en en cartas denso epistolario pero ahora mismo no se sabe dónde estaba el volumen que falta

Voz 0313 11:08 venga Carlos por alusiones alguna pista

Voz 13 11:10 aquí aquí está el no lo sabemos que yo imagino que también estará en manos privadas y probablemente de lo que extendían del conde de Altamira no pero es verdad que no no teníamos una idea precisa

Voz 0313 11:22 yo quería preguntarles a los dos por algo que me está rondando por la cabeza desde que comenzamos esta esta conversación qué valor y qué significado tiene para para para ustedes para los dos cada uno en su en su en su oposición estar ahí rebuscando investigando destrozando los secretos que esconden

Voz 12 11:38 sí

Voz 0313 11:38 cartas cuando las cartas hoy ya son casi casi un elemento prehistórico

Voz 12 11:44 pues bueno desde desde mi punto de vista sobre aunque dices que son prehistóricas pero realmente tienen una importancia fundamental porque en las cartas se descubre esa parte de la vida de sobretodo de los sentimientos a partes más íntima de las personas que que las escriben y la Lotería Nacional conserva es es epistolario ser maravillosos de grandes autores de de nuestra cultura

Voz 13 12:09 yo siempre se descubre algo sobre ella

Voz 12 12:12 no hay que olvidar es una pena perdemos los correos electrónicos que que están sustituyendo a las cartas ahí que pena esto

Voz 0313 12:19 sí a mí también me lo parece quería preguntarle a Carlos Peña si algún oyente que estás escuchando ahora está le ha entrado al menos la duda decir anda pues es verdad podría volver animarme a escribir cartas con qué argumentos suele podría convencer

Voz 13 12:34 bueno no sé escribir cartas que las cartas son Undiano o en traducción entonces es verdad que alguien día pues los dos me dijo utilizamos el email dos sms han venido a sustituirlas yo también diría que es un diálogo con uno mismo ese proceso profesor escribirlos y es mucho más meditado cuando lo hacía a mano o no es no pensar diferente distinta no ese contacto con el papel y la manera de conservarlo que creo que aportan las nuevas y las nuevas tecnologías

Voz 10 13:06 absolutamente de acuerdo Ana Santo yo también Ana Santos Carlos Peña gracias a los dos por estar estos minutos en La Ventana eh no habrá pronto adiós adiós

Voz 1509 15:44 centrada en Andalucía Susana Díaz no declarará como testigo en el caso de los ERE como había solicitado la acusación del Partido Popular en Tribunal rechaza la prueba en cambio acepta que testifiquen el vicepresidente Manuel Jiménez Barrios los exconsejeros que estuvieron imputados en su día Mar Moreno y Antonio Ávila última hora en Aragón el anuncio de la paralización de versión estará el nuevo Corsa en Figueruelas ha provocado un fuerte terremoto en la economía ya en la política las auxiliares calculan que supondría una reducción del veinte por ciento en su producción mañana ejecutivo regional se reúne con las partes para acercar posturas en Asturias el Principado tendrá este daño a un protocolo contra las agresiones sexuales

Voz 1157 16:19 la cuarta comunidad autónoma que contará con esta herramienta

Voz 1509 16:22 qué pretende atajar todo tipo de ataque de género

Voz 1157 16:25 desde la violación al piropo ultra Hunter en Baleares

Voz 1509 16:28 esta hora de Palma ha sido expedientado por contagiar a treinta y tres personas la hepatitis A un trabajador infectado propagó el contagio el brote se detectó en diciembre todos los afectados es cambian en Canarias la presentación de las nuevas motos para la Guardia Civil de Tráfico contó con un invitado de excepción un sacerdote que con la India en una mano y el agua bendita en la otra bendijo a las motos y a los agentes en formación estos pide acabar con el rancio boato preguntas y Ripalda para proteger además de los delincuentes contra los enemigos del alma a última hora en Cantabria continúan los vídeos en el Partido Popular de Cantabria el ex presidente Ignacio Diego presiona al ministro de Fomento Íñigo de la Serna para que sea candidato en la Comunidad en dos mil diecinueve en detrimento de la actual presidenta el ministro de momento descarta esa opción en Castilla La Mancha muerto en extrañas circunstancias en un hotel del centro de Toledo a esta hora se le está practicando la autopsia al cadáver de un hombre de cincuenta años que ha sido encontrado al parecer en la cama de una de las habitaciones ensangrentado y con cortes en el cuerpo a última hora en casa

Voz 21 17:24 ya y León el privilegio de ser aforado unos ser juzgado por tribunales ordinarios Se mantiene en Castilla y León los partidos no se ponen de acuerdo para eliminarlo o para limitarlo el PP se resiste a eliminar este privilegio para miembros de la junta hay sólo quiere eliminarlo para los procuradores contamos en Cataluña

Voz 10 17:40 los Mossos han desarticulado un grupo organizado que cultivaba marihuana aquí a gran escala para enviarla Alemania hay trece detenidos entre ellos a los responsables de secuestro de un hombre en Sitges el verano del año pasado última hora en Ceuta un apedreamiento

Voz 1509 17:52 soy un atraco en apenas dos días ponen en pie de guerra los trabajadores del autobús piden seguridad para hacer el trayecto que pasa por delante del hospital de lo contrario están dispuestos a no realizar el servicio

Voz 22 18:01 Comunitat Valenciana el expresident de la Generalitat Francisco Camps que ha negado rotundamente que haya habido financiación ilegal en el PP valenciano que él presidió así como haber dado órdenes para que se cometiera ninguna ilegalidad también ha reconocido que es muy doloroso ver a quiénes fueron sus colaboradores en el banquillo

Voz 10 18:16 a última hora en Euskadi récord de recaudación

Voz 21 18:19 de las haciendas vascas en dos mil diecisiete catorce mil millones por encima incluso de antes de la crisis y de forma paralela la mejora económica mejora también esta percepción de los inmigrantes somos la comunidad a la que más están llegando porcentualmente sobre todo mujeres para trabajar en casas Extremadura

Voz 0032 18:33 inaugurada en Don Benito la Feria Internacional de Agricultura

Voz 23 18:36 la agro Expo que celebra su treinta aniversario con la mirada puesta en el mercado internacional como la mejor oportunidad para el crecimiento del sector agroalimentario última hora en

Voz 1509 18:44 hacia tarde de concentraciones en defensa de la sanidad pública diversos colectivos respalda las movilizaciones en las principales ciudades contra los recortes de la Xunta el Gobierno gallego habla de manipulación y demagogia la Rioja más de tres millones y medio de vehículos se beneficiaron el año pasado las medidas de gratuidad de la autopista estos tránsitos le cuesta a las arcas públicas más de cuatro millones de

Voz 0867 19:05 euros última hora en Madrid es el Ayuntamiento desactiva para mañana el escenario uno del protocolo anticontaminación hasta esta noche debido a los altos niveles de NO2 y la ausencia de lluvias los coches sólo pueden circular a un máximo de setenta kilómetros por hora en los accesos

Voz 24 19:17 Melilla el gobierno local dice que va a iniciar un procedimiento para adaptar la legislación con respecto a los menores extranjeros no acompañados a las particularidades de Melilla se presentará en una comisión última hora en Murcia el recibo del agua

Voz 25 19:32 día subir si no llueve y persiste la sequía en los municipios de la Región de Murcia Alicante y Albacete que abastece Canales del Taibilla que superan los dos millones trescientos mil habitantes

Voz 1509 19:41 a última hora en Navarra que recupera los niveles recaudatorios previos a la crisis con un incremento interanual del trece por ciento anuncia que va a reducir a la mitad los plazos de devolución de IVA y sociedades a las empresas

Voz 1 19:51 la Ventana última hora

Voz 0867 20:56 dudas legales de quita y pon en lunes Ciudadanos votó en contra de la comparecencia de Cifuentes para explicar la pérdida de la dichosa providencia de las actas del canal lo hicieron porque existían dudas legales y Ciudadanos le echó un capotazo fue

Voz 31 21:10 pues como no queremos verá al PP victimista doce porque no se ha cumplido o no el Reglamento tal pues oye vale lo presentamos otra vez pero vienes a comparecer y eso es lo que ha hecho Ciudadanos me parece inteligente porque lo que hubiera hecho Podemos el PSOE seguramente hubiera dado a un litigio procesa al a una batalla que fuera la excusa además para que no diera la cara la señora Cifuentes que que ya empezamos a conocer alto cuando se quiere escapar de dar la cara en una comisión

Voz 0867 21:36 el mismo partido que el lunes en quince minutos cambio de postura y pasó de un sí rotundo al no que salvó Cifuentes basándose en esos reparos legales esta tarde ha votado sí a otra petición esta suya presentado hace meses para que Cifuentes Valle el día dos a explicarse pero esto de los faxes perdidos los abogados de la cámara ojo tenían esta tarde las mismas dudas legales que el pasado lunes que ha cambiado de lunes a hoy porque no encontramos ninguna explicación bueno porque si una bastante evidente que el mensaje que envió Cifuentes a Rivera amenazándole con romper el pacto de investidura el lunes motivó el cambio exprés y segundo que Ciudadanos actuó al calor de lo que le puede resultar más rentable y eso es evidente no pasa por votar con el Partido Popular o dejar pasar la oportunidad de que la presidenta pierde los papeles como hizo en su última visita la comisión de la Asamblea

Voz 1509 22:27 a diez

Voz 0867 22:33 en mis principios y si no le gusta tengo otros Cifuentes está en principio citada para comparecer el día dos de febrero con el sigue en bloque de toda la oposición citada esta pero su comparecencia va a depender de un informe jurídico solicitado por el propio Partido Popular Javier Bañuelos qué tal muy buenas tardes

Voz 0861 22:49 qué tal buenas tardes bueno Javier vamos a tres capítulos nuevos por día es casi imposible no perderse a ver si conseguimos bien el tema lo último Ciudadanos a consigo citar de nuevo a Cifuentes el próximo dos de febrero en la comisión sobre la investigación sobre la corrupción eso es tal cual pero ojo según el letrado de esa comisión la presidenta sólo podrá responder a las preguntas dirigidas a su etapa de consejero del canal entre dos mil doce y dos mil catorce ese es el periodo que Ciudadanos acotó en la citación que registraron en abril ante esa recomendación del letrado el portavoz de Ciudadanos César Zafra no desvela que preguntará pero deja todo en el aire

Voz 32 23:25 los dos se pueden escuchar muchas preguntas es que como es decir el caso Lezo es muy grande yo pregunta haré lo que crea conveniente y la señora Cifuentes tendrá que responder yo espero que responda todo lo que yo te pregunte sino quiero responder a algo pues es un derecho que tienen todos los comparecientes y que yo siempre respetado es viene el letrado de la

Voz 0861 23:39 comisión según fuentes parlamentarias habría dicho que esa actitud la de preguntar por todo podría rozar la intimidación a los comparecientes es más ese mismo abogado de hecho ha desaconsejado que se cite a la presidenta el próximo dos de febrero a ese argumento Javier Se aferran en Sol para arremeter durísimamente contra ciudadanos acabamos de hablar con el consejero de Presidencia Ángel Garrido acusa a sus socios de estar detrás de una auténtica cacería personal contra Cifuentes sólo por venganza

Voz 33 24:08 Ciudadanos ha demostrado ya hoy la miseria moral con la que han llevado todo este asunto ciudad en órbita ningún informe porque el letrado les ha informado hoy verbalmente de que desaconsejaba esa auténtica cacería que están provocando contra la presidenta es una auténtica vergüenza saltarse los consejos del letrado deja absolutamente en entredicho por supuesto a Guardo que ayer mintieron diciendo que haría en caso de lo que Liceras siempre

Voz 0861 24:33 a diferencia del lunes hoy Ciudadanos ha desoído la recomendación de los letrados de la Asamblea el matiz no es aseguran desde el partido naranja es que el pasado lunes los letrados de la Asamblea no desaconsejaron citará Cifuentes sino que avisaron que esa comparecencia era antirreglamentaria sólo le un detalle Javier el unos ciudadanos nunca alegó ese motivo para justificar su cambio de voto porque sólo hablaron de un defecto de forma

Voz 0867 24:58 en Hebrón en el viernes conoceremos el contenido de ese informe de de excluyó de cuyo contenido va a depender esa como

Voz 34 25:03 la licencia de Cifuentes Ciudadanos no descarta de hecho retirar su petición Si los letrados de la Asamblea concluyen que es una petición contraria al reglamento

Voz 0867 25:14 siete de la tarde y veinticinco minutos ánimo ya portavoz del PSOE en la Comisión sobre corrupción de la Asamblea qué tal muy buenas tardes estaba bien este asunto creo que ya lo supera todo lo digo con honestidad no sé si está ofreciendo la mejor imagen de la Comisión de quiénes supuestamente aspiran a esclarecer los hechos nosotros cada vez entendemos menos las conductas de algunas formaciones no sé si es peor iría Le pido su opinión la resistencia del vaya Cifuentes a Vallecas o cómo se llega por ejemplo recuperar una vieja petición de archivo con mucho ciudadanos para lograr como sea que Cifuentes quién vaya a dar explicaciones

Voz 14 25:51 bueno estoy totalmente de acuerdo en que estos bañada de una manera clara la imagen de la condición a veces no llega que no haya o no se es una pantomima entre Partido Popular y Ciudadanos porque no se van pero luego no se va a mérito que han aparecido por sorpresa en la Junta de portavoces cuando ya habían entrado por escrito a la Mesa de tiendas de baja de la comisión Ciudadanos en otro día gota en base a un informe una cuestión hoy es lo que ha planteado pero es que venga señora Cifuentes pero con otro tema totalmente distinto y entonces yo creo que en esta comisión que nosotros estamos intentando trabajar con rigor y con seriedad estamos intentando saber nuevas cosas y realmente esta actitud de unos y otros lo que yo creo es que está llevando a convertir la comisión en un esperpento y eso es muy duro porque es una comisión que ha trabajado mucho que ha trabajado en serio y que sigue haciéndolo sí normalmente todo el mundo está confundido los propios miembros de la Comisión estamos también con comidos porque cada cinco minutos sí hay una novedad alguna argucia entonces

Voz 0867 27:04 pero no sólo pero no sólo no novedades es que hay discursos claramente contradictorios por ejemplo el lunes había dudas legales Ciudadanos cambió su suposición ahora resulta que se encargó un informe a los servicios jurídicos por la petición que ha formulado ciudadanos existe los mismos reparos legales porque Ciudadanos ya sé que la pregunta debería haber trasladado a ellos pero porque Ciudadanos hoy ha seguido el mismo criterio esto parece una película de misterio aquí alguien ha matado a alguien

Voz 14 27:33 pues como decías esto lo tendrá que explicar al explicar ciudadanos yo es que creo que realmente como no tenía una justificación clara y contundente de porque habían votado el lunes en contra de las peticiones parecen no sólo de Cristina Cifuentes soy que en cuenta y nosotros pedimos la comparece la comparecencia de Cristina Cifuentes pero también de otras comparecientes que habían tenido relación con la desaparición del auto del juez que hablaba sobre la documentación que nos había enviado a la comunidad

Voz 0867 28:04 la de esto quiero preguntarle porque al final con todo este juego de cubiletes Cifuentes es probable que vaya a hablar del Canal pero ya veremos si puedo hablar de las actas pero se van a quedar fuera ni gente como el señor que supuestamente perdió el fax nos parece incomprensible que no vayan los que pueden aclarar por es tuvo en un cajón un fax durante medio año

Voz 14 28:23 indudablemente osea a todo esto se monta porque hay no vivas esta vía pase lo que pase con un documento del juzgado in nosotros queremos saber qué es lo que

Voz 13 28:34 en esto como consecuencias es que es gente

Voz 14 28:37 son subdirector etcétera era bueno pues ahí parece lógico que la comisión de investigación quiera saber qué es lo que ha pasado no sólo por parte de la señora Cifuentes y por todas las personas que tuvieron alguna relación pudieron tener alguna relación con la desaparición de entonces eso se botas Beno Ciudadanos se ha mantenido firme en plantear la comparecencia de la señora que fuentes para un tema de los años dos mil doce dos mil catorce ahí nosotros estamos totalmente de acuerdo con el criterio del letrado el criterio del letrado ha sido que cuando se cita aún compareciente para un objeto determinado no se les debe preguntar por otra cosa es decir se les puede preguntar pero eso supone una intimidación

Voz 0867 29:20 a quién puede actuar en la presidenta de la comisión si actúa aclara

Voz 14 29:24 pero indudablemente pero si la persona que comparece sea Cristina Cifuentes hasta quién sea no contesta debidamente motivado y estando en su derecho porque se ha llamado para otra cosa es lo que no se puede decir es acusarle de que no contesta porque tiene algo que ocultar entonces yo creo que aquí ha sido muy contundente el letrado la comisión luego otro problema que hay es que los informes verbales que cada uno lo interpreta como quiere es decir uno tiene una sensación a veces de las mismas reuniones por eso es fundamental un informe por escrito que van a elaborar vaya a los aeropuertos jurídicos y por eso sea elaboró el día de veleros en febrero pero condicionado a lo que los servicios jurídicos digan porque lo que está escrito ahí queda negro sobre blanco no ha lugar a interpretaciones que a partir de ahí la Mesa y la Junta de Portavoces de siguiera indudablemente nosotros no vamos a estar nunca en contra venga nadie absolutamente no había comparecer terminó ya

Voz 0867 30:20 en las actas del canal que que la oposición no no pudo ver en todo este tiempo ahí porque además que usted leído hay algún elemento que pueda justificar que el Gobierno de Cifuentes lo escondiera durante durante seis meses se destapa según usted algún presunto hecho delictivo que que deberá ahí después de todo este nubarrón que hemos tenido durante una semana a mí me parece lo realmente importante es decir había algún motivo para esconderlo porque si luego las actas no dicen nada

Voz 14 30:46 en lo que nos ha dado tiempo a examinar y concretamente en Lasarte es que que corresponden al tiempo en que la señora Cifuentes fue vocal del Consejo de Administración de Canal Isabel II nosotros no vemos nada extraño en relación con el caso Lezo nosotros no vemos nada extraño ahora si se quiere que ya vendas de Carlo pues muy bien pero no le podemos preguntar sobre otra cosa tendremos que preguntarme sobre ese objeto no nos podemos hacer nosotros trampas en el solitario tampoco porque una comisión de investigación es muy seria no se puede convertir esto no Devil y yo le digo que se está convirtiendo pues e intentaremos intentaremos que no sea así nosotros por nuestra parte intentaremos seguir trabajando codo seriamente como intentamos no

Voz 10 31:34 intentaré esclarecer las cosas poco más

Voz 14 31:36 intentamos linchar a nadie que matar a nadie simplemente saber que a ocurrir y sobre todo poner medios para intentar evitar que vuelva a ocurrir lo que ya sucedió en la Comunidad de Madrid durante estos años Nani Moya gracias por estar con nosotros un Sordi buenas tardes como muchísimas gracias

Voz 0867 31:56 hay dos minutos un conflicto atragantado y que es la pesadilla de los vecinos de muchas localidades del sur de la región que desde hace más de tres meses no tienen servicio de autobús debido a la huelga de la compañía avanza hoy los trabajadores se han ido a la Puerta del Sol y han protestado ante la sede del Gobierno región

Voz 35 32:10 la huelga ya no están en días concretos ni horas concretas ya desde el lunes a domingo Si tienes que salir de tu casa tres o cuatro horas antes de lo habitual

Voz 0867 32:26 y es la polémica de día sin duda en Madrid la intención del Ayuntamiento de la capital de imponer una moratoria de un año para la concesión de licencias para alquileres turísticos a la espera de que esté aprobada y entre en vigor la nueva la normativa al Consistorio va a suspender temporalmente también la conversión de edificios residenciales en hoteles Felipe Serrano qué tal muy buenas tardes

Voz 1509 32:46 qué tal Javier muy buenas tardes el Gobierno de Carmena ha preparado un informe que será presentado mañana sobre el impacto de los pisos turísticos y las acciones que va a poner en marcha para regular esta actividad lo primero que va a hacer el Gobierno municipal es elaborar una nueva normativa y a continuación aplicar una moratoria en centro mientras se redacta el plan especial de alojamientos turísticos la idea es parar la concesión de licencias hasta que la situación se normalice irregular dice esta suspensión es también una obligación legal tal y como prevé la Ley del Suelo en el caso de los hoteles en la moratoria sólo afecta a la transformación de edificios residenciales en nuevos alojamientos de esta forma durante un año prorrogable a otro más los inmuebles de vecinos no podrán ser reconvertidos en hoteles dentro de sus atribuciones

Voz 0622 33:32 lo que también plantea el Ayuntamiento es que aquellos pisos que se alquilan más de noventa días al año tengan la consideración de negocio y como tal necesitarán una licencia específica como sí

Voz 1509 33:43 fueran un atienda a un restaurante era

Voz 0622 33:45 Ian vía asegura que la moratoria de licencias no le afectará la Comunidad carga contra el Ayuntamiento y le acusa de generar caos además de improvisación la Federación Regional de vecinos opina en cambio que el Gobierno de Carmena va

Voz 0032 33:59 por buen camino gracias Felipe quédense con un dato

Voz 39 35:49 y apetecible vía hacia Markel pero que la humanidad irá a Marte como dice estar tras el espacio es la última frontera

Voz 40 35:58 llega a Podium podcast Honda marciana un viaje al planeta rojo de la mano de científicos astronautas y visionarios

Voz 41 36:06 el marciana una producción de Podium podcast

Voz 0867 36:10 lo truco Nuestro tres boletines de multas al año suben un poco baja no tras pero se se llevan la palma las del exceso de velocidad en las del ingreso en zonas de Up R bajan un poco las el ser o por ejemplo de los famosos semáforos punto rojo los semáforos multó les vamos a uno de esos semáforos el año pasado instalaron unos cuantos más son esas cámaras que que nos Kazán cuando queriendo por despiste tal vez nos pasamos el disco en rojo en la calle Alberto Aguilera está Natalia tiró Natalia a la gente se lo sabe percibe que hay hay hay una cámara pendiente de una posible infracción buenas tardes

Voz 28 36:50 hola Javier buenas tardes no la mayoría de los conductores que amparado en este semáforo no sabían de la existencia de la Cámara muchos miran al semáforo buscándola pero en realidad está a unos veinte metros más atrás y a la mayoría les parece bien que existan un poco más

Voz 1509 37:10 no no muy bien porque estamos vigilados por todos los lados osea que no no me parece muy bien cifras recaudar como son la mayoría no

Voz 28 37:18 semáforos como este registraron durante el año pasado más de treinta mil infracciones con su correspondiente multa por un valor total de más de seis millones de euros eso sí el número sanciones bajo con respecto a dos mil dieciséis es decir que en el rato que llevamos aquí ninguno se ha saltado el semáforo ni siquiera para esquivar me

Voz 0867 37:34 si bien es gracias Natalia Mario Arnaldo presidente de Automovilistas Europeos Asociados qué tal buenas tardes

Voz 14 37:40 Mario su eterno debate

Voz 0867 37:42 en cuanto tiene las multas de recaudatorio y cuando tienen de sanción necesaria para que comprendamos de una vez por todas que al volante no se juega

Voz 14 37:49 bueno al volante no se juega pero yo creo que el Ayuntamiento de Madrid debería cambiar la política sancionadora guión me gusta hablar con datos y objetivar las opiniones no yo tengo que decir que efectivamente este año aunque el Ayuntamiento quiere hacer alarde de que determinadas infracciones han disminuido el volumen lo cierto es que el año pasado ha aumentado cerca de un diez por ciento pero que en los tres años que lleva este equipo de gobierno las multas de tráfico han aumentado un cuarenta por ciento no lo olvidemos cuarenta por ciento desde el año dos mil quince al año dos mil diecisiete el ser es el único que ha bajado un poquito el tres por ciento pero las al PR en las áreas de prioridad residencial son un escándalo lo venimos denunciando porque tienen que señaló señalarse mejor

Voz 13 38:37 por incluso impedir una equivocación de la gente

Voz 14 38:40 de esta han aumentado un ciento veintiséis por ciento las de velocidad un sesenta por ciento las radares del ayuntamiento de París son cajas registradoras y el foto rojo cierto

Voz 3 38:52 no estamos resonancia aunque hemos estado

Voz 14 38:54 eso es ha lamentado un cincuenta y tres por ciento porción Javier voy a dar una primicia porque después de que ya se ha pronunciado sobre la legalidad de este sistema el Tribunal Supremo en dos ocasiones es que ayer nos ha notificado una sentencia más que anula y condena al Ayuntamiento de Madrid en Costas anula una multa de foto rojo porque son ilegales doscientos euros y cuatro puntos y es infracción por la que los madrileños pierden más puntos pero el problema es que es un sistema que no ofrece garantía que lo podemos hacer bien qué podemos hacer porque es un sistema que ofrece garantía las multas

Voz 10 39:30 en ilegal además es que no ofrece seguridad para Mario Arnaldo otra

Voz 0867 39:38 que dejar aquí se nos acaba el tiempo te agradezco como siempre que haya estado con nosotros en el programa usa muy buena hasta que con el semáforo en rojo o metes un frenazo o si te comes a multa nos marchamos mañana estamos de vuelta desde las siete y veinte La Ventana de Madrid hasta mañana adiós

Voz 43 41:10 estartapeando

Voz 1509 41:14 la cita de cada día a esta hora que estáis preparando Rafa Bernardo buenas tardes buenas tardes nueve emprendedores en Valencia estuvieron compartiendo ayer con nosotros sus proyectos sus aspiraciones sus diagnósticos sus consejos pronto iremos en antena un resumen de ese diálogo de una obra que tuvimos os traemos aquí ahora un avance en forma de recomendaciones que nos dieron para aquellos que estén decidiéndose a emprender Carlos Ferrando por ejemplo de Clos una marca de productos que combinan diseño innovación e impacto social no se hablaba de la combinación necesaria entre acción y humildad yo creo que mi consejo sería ése no debe pensar en grande

Voz 44 41:47 quizás te lleve simplemente a ejecutar un veinte por ciento mejor y tenemos el mismo talento o más que cualquiera de de Berlín de San Francisco de Tokio pero también con humildad el mejor amigo y el peor enemigo que tiene el emprendedores el flujo de caja generado olvidarlo mira tu flujo de caja todos los

Voz 1509 42:05 días Carmen Tarin CEO de la escuela de negocios IESE Business School se apoye en el lema que tiene estartapeando para lanzar su consejo para aquel que quiera poner una startup

Voz 45 42:14 que que el empresario realmente trabajé en una idea en una empresa que haga la vida más fácil al mundo no si eso es así seguro que tiene garantizado el éxito no porque te van a seguir vas a tener garantizado esto además que que lo haga con con convicción no que si uno está convencido y apasionado de lo que hace el éxito también lo va a tener muy garantizado si eso es así segurísimo que que válida

Voz 16 42:37 próximo programa este viernes en Hora Veinticinco si le preguntas el dueño de un negocio que es para la palabra Patinir pedirá un socio una palabra en inglés no alguien de confianza eso es lo que queremos ser paradigma un par

Voz 46 42:49 con Vodafone One Profesional en tras el asesoramiento que necesitas para que tu negocio esté por delante Vodafone su Partner en la era digital informante en el catorce cuarenta y tres Vodafone fue

Voz 1 43:02 lo que queda tendía con Isaías Lafuente

Voz 3 43:08 dio apretadito de noticias bueno aunque era esperado el bombazo del día han ido a la declaración de Ricardo Costa el ex secretario general del PP en Valencia que ha confesado esta mañana ante el tribunal que sí que es cierto que el Partido Popular se financió con dinero negro

Voz 1815 43:23 sí es cierto que se financiaba con dinero negro en los actos de la campaña electoral del vicepresidente del Gobierno Victor Campos me llama su despacho no y me muestra unos sobres donde él me dice que hay dinero en efectivo si me comenta que es dinero que los empresarios tienen relaciones con la Administración no quieren ayudar al partido le ha por eso es una enterró Celia ha hecho del presidente Camps ha tardado mucho

Voz 3 43:55 dos años en confesar y ha tardado muchos años en pedir perdón en diferido

Voz 1815 44:04 mi arrepentimiento y pedir perdón especialmente a la ciudad española de valenciana y en particular a mi familia que sigue vaso Greer consecuencias Conesa

Voz 3 44:16 pues nada que Ricardo Costa ha cantado La Traviata vive

Voz 47 44:19 yo no haré más por el mismo precio le ha hecho un traje a Francisco Camps Toni Martínez se imaginaba esta tarde cómo se ha recibido la concesión desde Génova

Voz 1509 44:31 el hombre tiene un cierto impacto Costa ha pedido perdón se ha mostrado arrepentido cuando hay estas confesiones una voz recorre todo el partido

Voz 3 44:41 cuenta a esa misma hora preguntaba Carlos Alsina a Mariano Rajoy si él no sabía nada de esto ya he dicho que no porque nunca le dijeron nada la verdad es que la fórmula de la negación de la evidencia ha variado con el paso del tiempo

Voz 0032 44:53 bueno no lo sé a nosotros nunca nos lo han dicho de callado sólo tenía Annette desde que empezó todo este lío de la Gürtel la financiación ilegal

Voz 1509 45:00 a a los papeles de Bárcenas todo este tremendo agujero oscuro hemos oído al presidente del gobierno del Partido Popular negarlo pero tenemos que hacer notar un pequeño detalle y es que las fórmulas de negación han ido haciéndose más endebles no es lo mismo decir qué decir

Voz 0032 45:17 a nosotros nunca nos lo han dicho lo mismo

Voz 1509 45:19 joe

Voz 3 45:20 falta la fórmula intermedia aquella de todo es mentira salvo alguna cosa después ha dicho que en el Partido Popular hay pues siete Díez quince veinte corruptos que usted ha citado un Oscar

Voz 0032 45:30 esos que evidentemente están los tribunales siete ocho diez quince o veinte personas que se han visto involucradas en esos temas

Voz 3 45:37 pero después Mariano Rajoy que es de letras pues se ha metí

Voz 0032 45:39 pero en un pequeño jardín matemático todavía Rajoy

Voz 1509 45:42 se defiende esta mañana diciendo que hay diez o veinte casos de militantes deshonestos pero a continuación se ha hecho un pequeño lío les salía más de dos

Voz 0032 45:49 si el Partido Popular hay casi setecientos mil militantes y seiscientos noventa y ocho mil probablemente en su vida hayan tenido más que comportamientos honrados y decentes nombre ni siquiera los más críticos con el Partido Popular hablan de dos mil

Voz 1 46:05 has salido hay un calculó malo

Voz 1509 46:08 el plan E imputados va por unos ochocientos eh esto no lo tenía bien ensayado

Voz 3 46:14 no lo tenía bien ensayado y con todos estos datos ya esta mañana a Baltasar Garzón que paradójicamente fue la primera víctima de la trama Gürtel y que acaba de escribir un libro sobre la indignación activa puso un poquito indignado decía esta mañana

Voz 48 46:27 que si me ponga un presidente del Gobierno a decir bueno pelillos a la mal estado son seis Société bueno no esto ocurrió hace mucho tiempo sino vamos al tema de la memoria a no España tiene nuestros problemas actuales cuando estamos infectados de hay una inflación de procedimientos judiciales por temas de corrupción pues es no estar en la realidad Easy eso afirma en esta ocasión para este tema a mí me da mucho miedo que alguien así siga al frente de los destinos España

Voz 3 46:57 por cierto sobre jueces el lunes planteábamos en la polémica que el candidato del Gobierno para ser juez en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo Francisco Pérez de los Cobos había sacado un cero patatero de la Comisión de Evaluación había otra persona otro candidato José Martín Pérez de Nanclares que haya sacado en siete ir otra jueza María Elósegui que había sacado un tres al final el puesto para la jueza del tres

Voz 49 47:19 supone por una parte bueno como el pago a mucho esfuerzo y mucho trabajo y mucho compromiso con los derechos humanos y luego por otro lado pues también una sorpresa pues porque no estaban y entre los nombres que sonaban

Voz 3 47:38 pero bueno volvamos a Valencia

Voz 1 47:44 oye después de

Voz 3 47:44 cuánto tiempo diciendo no no no pues que alguien del Partido Popular diga sí sí sí nos financiamos ilegalmente es para estar satisfecho aunque el periodista Sergi Castillo autor de yonquis del dinero de tierra de saqueo sobre las tramas de corrupción en Valencia Nos decía hoy en La Ventana

Voz 1157 48:01 sí la verdad es que estamos asistiendo un poco emocionados los

Voz 3 48:04 periodistas al menos eh a lo que está ocurría

Voz 1157 48:07 todo porque lo han negado durante tantos años que que el simple hecho de que lo reconozcan y oírles como lo cuentan pues parece que que emocionan hoy dices cosa es verdad es que en realidad están aportando muy pocos detalles nuevos y creo que esto lo que demuestra es que tienen todavía más cara dura de la que creíamos que han aprovechado todo el procedimiento judicial para hacer la confesión cuando se han visto acorralados cuando les ha convenido cuando han querido cada uno de ellos ha seguido su estrategia pero buscando su beneficio personal

Voz 3 48:34 y lo que es espectaculares que digamos el que vigilaba el estercolero Francisco Camps se haya librado del nos ha explicado por qué

Voz 1157 48:41 Francisco Camps ha tenido mucha suerte su estrategia judicial le ha funcionado muy bien ha tenido buenos abogados habrá gastado el dinero que que estime oportuno y luego también ha tenido buenos aliados quiero recordar que en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el momento clave de todo el caso el que era el presidente era Juan Luis de la Rúa aquí en el propio Camps definió como más que amigo

Voz 3 49:02 en fin que activo sonó no es extraño que haya tanta gente indignada en este país

Voz 50 49:06 sí

Voz 1815 49:10 que también vendió un poquito indignado serenamente indignado Carlos Boyero con la Academia de Hollywood que no ha valorado como merece en su opinión la película de los archivos del Pentágono el cree que se merecía más pues peor para los Oscar de la SER ahí se han producido tantas injusticias montón de obras el estrés de la Historia del cine que pasaron pasaron de Spielberg yo creo que tiene idea como tantos premios tanto reconocimiento Tata admiración tanto respeto que se pueden permitir el el lujo de de ignorar que es uno de los hombres capitales de la historia del cine bien

Voz 3 49:53 ya vivimos y resolvemos la indignación como Podemos es verdad que en otros tiempos la indignación se resolvía de forma más cruentas

Voz 51 50:02 eh

Voz 52 50:04 me preguntan cuál es tu legado

Voz 3 50:09 los acontecidos de Nieves Concostrina ayer tocó boda y hoy asesinato el veinticuatro de enero del año cuarenta y uno Calígula fue asesinado de treinta espadazo es por dos miembros de su guardia pretoriana cuando salía de los juegos para Nos ellos fueron los asesinos pero gente con ganas de cargarse uno Roma parece que lo sabía puñados