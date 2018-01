La Ventana (25/01/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 0032 00:00 son las cuatro de la tarde las tres en Canarias el presidente del Parlament de Catalunya Roger Torrent siga sin convocar oficialmente el pleno de investidura del que de momento sigue siendo candidato Carles Puigdemont desde Cataluña critican duramente la decisión del Gobierno de impugnar ante el Constitucional su candidatura el portavoz Eduard Pujol habla de dictadura de cobardía de golpe de Estado e insiste que su candidato sigue siendo Puigdemont

Voz 1 00:34 no exactamente ni amenazas ni coacciones

Voz 0931 00:38 no aceptaremos ni amenazas ni coacciones lo de hoy es la prueba que el Gobierno español no acepta la democracia ni los resultados del veintiuno de diciembre

Voz 0032 00:46 y lo que es peor están dispuestos a combatir esos resultados dispuso a culpa atroz bueno pues la Comisión Permanente del Consejo de Estado se va a reunir esta misma tarde para deliberar sobre las dos consultas que ha hecho el Gobierno esa impugnación de la candidatura de Puigdemont la consulta protesta activa sobre otros extremos sobre otros asuntos como el voto delegado O'Shea un candidato puede ser investido sin estar presente la juez del caso exigen ha paralizado la devolución de los últimos frescos que quedaban por devolver al monasterio de exigencia ante el peligro de que se deterioren en el traslado en Huesca Nuria Garcés

Voz 2 01:19 la magistrada del Juzgado de Primera Instancia número dos de Huesca deja sin efecto la ejecución provisional de la sentencia que ordenaba al Museo Nacional de Arte de Cataluña restituir a la sala capitular del Monasterio de Villanueva de si henna las pinturas murales ubicadas en la actualidad en dicho museo alude a que el estado de fragilidad de las pinturas es tal que las hace especialmente vulnerables ante dicho proceso de desmontaje transporte y montaje posterior teniendo en cuenta que nos encontramos ante una obra de arte de extra

Voz 0931 01:47 el ordinario valor artístico a la hora de Eton

Voz 2 01:50 su decisión ha tenido muy en cuenta los informes emitidos por el restaurador de los frescos de la Capilla Sixtina del Vaticano

Voz 0032 01:56 el PSOE ha registrado una proposición en el Congreso para que los alumnos de universidades públicas no paguen por la primera matrícula de las asignaturas Adela Molina

Voz 1915 02:04 no es algo parecido a lo que ya hacia Andalucía que bonifica a los alumnos que aprueban todo con matricula gratis al siguiente curso la medida se implantará de forma progresiva empezando por estudiantes de rentas bajas hasta llegar al cien por cien en cuatro años la propuesta del PSOE pasa por igualar los precios universitarios de todas las CCAA ahora muy dispares hasta los dieciséis euros por crédito Luz Martínez Seijo es secretaria de Educación

Voz 1603 02:27 desde luego lo que pretende es buscar un marco

Voz 3 02:29 de homogeneidad entre las comunidades autónomas y acabar con ese tasa hizo que ha logrado que muchos alumnos hayan sido excluidos del sistema universitario los

Voz 1915 02:40 analistas estiman un coste de mil millones de euros setecientos treinta millones más de lo que ahora se dedica a becas de matrícula

Voz 0032 02:45 ya está en la ciudad suiza de Davos Donald Trump que ha sido recibido con mucha expectación por ver qué dirá en su discurso de mañana por ver cómo defiende su política proteccionista en un escenario que precisamente apuesta por lo contrario tiene previsto además reuniones bilaterales con el primer ministro israelí Netanyahu o la premier británica Theresa May cuatro tres tres y tres en Canarias

Voz 0931 03:05 carriles en Madrid ha quedado en libertad provisional el hombre detenido ayer en el aeropuerto de Barajas por quebrantar la orden de alejamiento de su ex mujer lo detuvieron cuando ya había embarcado en un avión para huir a Colombia Diego Serradilla

Voz 0032 03:18 el hombre ha quedado en libertad provisional tras pasar por disposición judicial aunque sigue teniendo que cumplir con la orden de alejamiento que en un principio se había impuesto una orden que se había saltado tras insultar por Whatsapp a su expareja y enviar las fotos con gestos amenazantes tras esto la policía fue a buscarle a su casa para

Voz 0827 03:37 arrestarle pero fue entonces cuando trató de huir

Voz 0032 03:39 de España los agentes finalmente pudieron detenerle por una de las fotos que había enviado a su exmujer donde se le veía en el aeropuerto de Barajas el hombre tiene antecedentes por violencia machista

Voz 1915 03:50 así hoy se ha celebrado la primera sesión del juicio contra el hombre acusado de intentar matar a su ex mujer a puñaladas en agosto de dos mil dieciséis en la capital el agresor se ha negado a responder a la mayor a la mayor parte de las preguntas que ha reconocido el consumo de alcohol y estupefacientes la víctima relató entre sollozos cómo trato de asesinarla recuerden que el cero dieciséis es el teléfono para denunciar la violencia machista es gratuito y no deja rastro en la factura telefónica cambiamos de asunto el entorno del Santiago Bernabéu duplicará su superficie peatonal y sumará dos plazas nuevas la junta de Gobierno del Ayuntamiento aprobado esta mañana el plan de urbanización para esta zona de la capital que empezará a sus obras el próximo verano que contará con un presupuesto de casi trece millones financiados por el Real Madrid el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible José Manuel Calvo

Voz 4 04:29 afecta a una superficie de unos noventa mil metros cuadrados y se va a pasear para afectar lo menos posible al tráfico de la zona generando dos grandes plazas públicas que en este momento no existen una en el frente del estadio queda a la Castellana y otra en el solar que actualmente ocupa la esquina del Bernabéu

Voz 0931 04:50 en cuanto al tiempo de cielos nublados y bajada de las temperaturas en toda la comunidad tenemos ocho grados en el centro de

Voz 5 04:55 la capital

de momento es todo ya saben que a partir de ahora la información sigue en La Ventana

Voz 0931 05:03 la Cadena Ser punto com

Voz 10 08:55 ha pasado por Sierra Domínguez qué tal buenas tardes como está después muy emocionada con ganas de embarcarse en este viaje hacia la Antártida de una cosa que he escuchado con pasión sacó Miguel Ríos cuéntame una maravilla estaba señalando que es muy grave

Voz 0827 09:12 quizá el confidente digital que me enviada Daniel Gavela diciendo que Puigdemont ha anunciado esta mañana que volver a España porque no quiere perderse la vuelta de cuenta en la nueva temporada bueno es una noticia falsa

Voz 0313 09:23 ah bueno pues bueno esta noche vuelve a cuenta de diecinueve temporadas no sé si es absolutamente claro precedentes en nuestro país yo creo que no lo sé

Voz 1603 09:32 cuando tienes buenos actores buenos guiones y además sabes conectar con la historia de un de un país Historia más próxima

Voz 0827 09:39 sobre todo cuando tienes una historia interminable porque como empezaron en los años anteriores pueden seguir así trescientas tembló

Voz 0313 09:46 el ganó porque aquello era entrevistado doble página en el en el mundo con con Ricardo Gómez y con ícono Elena Rivera con con Carlitos y con Elena hoy la verdad es que dicen que no sólo han crecido ellos sino que han visto

Voz 0931 09:58 hemos cambiado y cómo crecía al país a través de sus ojos en esa doble perspectiva Greco es una experiencia curiosísima un dato es que Cuéntame se estrenó dos días después del ataque a las

Voz 0827 10:08 el requeridas juicio de dos días después de las

Voz 1603 10:12 ya ha permitido a muchas familias poder comentar a hablar de momentos de nuestra historia reciente de cómo se vivía cuáles sean las costumbres que ahora nos parece casi marcianas bueno pues no no hace tanto nuestros padres nuestros abuelos yo sólo hago lo ha permitido en en el salón de casa como ellos

Voz 0931 10:30 la además Marta Domínguez tiene ganas de embarcarse antes de de que no se marquemos Javier Gregori buenas tardes la tiramos a la Antártida me parece perfecto arengaba

Voz 11 10:39 no no

Voz 12 10:53 sí

Voz 6 10:57 eh

Voz 0931 10:59 cuando yo ponían valoración momento el gesto de los hermanos Bardem de estarse ocho días embarcados en el Arctic Sunrise para participar en esta campaña de Greenpeace está acordando esto

Voz 0313 11:08 esta sonando de fondo está acordando que hace no hacen y dos años credo fue en en en verano de dos mil dieciséis aquel pianista

Voz 0931 11:15 la italiano el nudo

Voz 13 11:18 Vico in Aldi no creo

Voz 0313 11:20 en un Audi se llamaba que que que protagonizó ese viva tocando el piano mitad de un témpano de hielo hay perdido abriga edito es de acuerdo

en Hora Veinticinco hoy

Voz 0313 11:32 tiene el valor de en ese caso ahora para la defensa del Ártico

Voz 0931 11:34 desde la otra funda digamos pero tiene el valor pues eso del del compromiso de aprovechar una plata

Voz 0313 11:39 forma un nombre propio una fama está habiendo y el número de visualizaciones que tiene ese

Voz 14 11:44 ese concierto gélido

Voz 0313 11:46 sí la verdad que es impresionante se cuentan por millones de ahí la importancia de pues ese gesto de los de los hermanos Bardem Javier Bardem buenas tardes

Voz 0931 11:57 buenas tardes Carlos cómo estás pues muy bien y yo me gustaría que si puedes puedes que ahora mismo no sagas para todos nosotros para los oyentes para nosotros una fotografía sonora del que no se escriba es lo que tienes delante lo que estás viendo

Voz 1083 12:13 pues estoy una oficinista donde tenemos la comunicación por vía satélite ya a través de esta ventanita que veo a cinco glaciar enorme unos colores azules blancos y brillantes se parecen como si fuese un dibujo si encima de de tal glaciar ahí unos pinitos el mar está bravos y alrededor estamos rodeados de mano de montañas muy altas todas las nevadas

Voz 15 12:45 sí eso es lo que voy a raíz de la ventanita

Voz 0931 12:48 fíjate Javier Bardem nos está hablando de del avistamiento de Pingüinos eso es la vista y el oído Un pingüino Javier como cómo sería escucharle Bermeja mira aquí está

Voz 16 13:02 Elvira

Voz 0313 13:05 bueno pingüinos emperador que es el pingüino más grande puede pesar hasta cuarenta y cinco kilos no se muere cuarenta y cinco kilos de los que estaba viendo Javier Bardem pero en el claxon

Voz 0931 13:17 lo hace el claxon de un atasco oye Javier del tiempo que lleva Isaí que es lo que más sosa impresionado os ha sorprendido en que estáis ahora mismo a ver

Voz 1083 13:30 pues he aquí la la misión de de este de la protección estacionó antártico a la cual hay que asustarse y a animó a todos los que están escuchando esto que se que se Greenpeace punto es Si Irán suben con su firma y protección este océano Antártico para que en octubre de dos mil dieciocho pues eh se vote a favor si se vote para esta protección del de lo que dicen es el serial la zona protegida más grande de la Tierra una ahí hay muchas cosas sucediendo en el en un día en este barco tienen una visión muy especial al submarino eh que son los fondos para recoger muestras buscando también evidencias la importancia de la protección Esteban fea no eso es fascinante ver cómo hablamos de ese submarino como lo meten dentro lo están los buzos alrededor eh poniendo las cuerdas para él para sujetarlo para los tantos hubiese como bajarlo en estas temperaturas congeladas y es fascinante pienso que más me ha impresionado la gente la gente que está en este barco la gente que trabaja en esto queda tú su tiempo su esfuerzo subida porque hay gente que está embarcada en esto durante meses y meses y meses sin volver a casa con el único objetivo de ayudar de de concienciar de ayudar y proteger el medio ambiente

Voz 0032 15:00 siempre es esto ha sido el querer eso

Voz 1083 15:02 escucha sus historias Isabel testigo de la maravilla la ley hasta que hay importancia que es para todos los otros que es que siga habiendo

Voz 1603 15:11 oye Javier hola buenas tardes soy soy Montse Domínguez mira yo tuve la ocasión de embarcar me también hace once años por la zona de Patagonia no llegamos hasta hasta la Antártida para un documental sobre el cambio climático Illa entonces pudimos comprobar el retroceso de los glaciares glaciares es que en Punta Arenas y en toda la zona alimentaban de agua potable a la a la población que debido al cambio climático estaban retrocediendo cada vez más toda esa zona es fundamental para mantener el equilibrio la temperatura y las condiciones en el resto del mundo eso sigue siendo un problema los lo podéis comprobar vosotros desde donde estáis

Voz 1083 15:56 estoy totalmente yo soy ningún experto pero es lo que comentaba aquí que de esos está esa es que esa cantidad de glaciares Se también cuando no Si es verdad que estamos una zona que da en un ochenta por ciento en ochenta por ciento de agua ha de agua dulce a todo el mundo empezó a ochenta por ciento es una burrada ya esa es la importancia en la zona en la que estamos y pensar que bueno pues eso mira esas relaciones con hermosos y piensas que que que hay que conservarlos por la salud del pues la salud de todos nosotros y de nuestros nietos bien nietos en la la el lugar donde estamos es realmente es simbólico es un termómetro es maravilloso fundamental el clima desde este Caleta

Voz 0882 16:46 si Javier soy Javier Gregory periodista científico de la SER estuve en la Antártida donde tú estás hace unos veinticinco años en en otro barco en el Hespérides que entonces estrenó

Voz 1 16:56 Ava hay claro

Voz 0882 16:58 en estuve aquí en Madrid cuando se negociaba al Tratado Antártico que ha protegidos a zona los últimos veinticinco años pero mi pregunta es contra Estados Unidos tú que has hecho papeles de malo malísimo y muy bien en Jo en octubre van a ganar los malos no se va a proteger o crees o confías en el género humano

Voz 1083 17:21 yo confío yo aparte estoy con un grupo de gente que aquí digo que concilia iba la vida corrillos ahí también como muestra un botón ese protegió el Ártico además es también la presión social y una el consigue millones de más por todo el mundo como eso creo un efecto en las decisiones de los que toman las decisiones los políticos con los gobiernos que has nacido aquí la gente está esperanzada está trabajando muchísimo por conseguir esas muestras tanto oceánica élites fondo marino como fotográficas y bueno aquí nosotros haciendo nuestro pequeño granito de arena con el tema de información de servir como instrumento como vehículo de información para para generar la noticia Istán muy optimistas que todo esto va a resultar en que en octubre de dos mil dieciocho se consiga esta protección en la concesión de este lugar es lo contrario sería un drama creo que a unas consecuencias de unas consecuencias extraordinarias y no de intendente hay muchísimos hay muchísimas eh eh razones políticas económicas la mayoría pero creo que Himma villas debería estar el sentido común y el sentido común nos dice que es que esto no hay vuelta atrás como dicen aquí no hay plan B porque no completa vez es y hay que al plana esa protección

Voz 0931 18:44 estoy explicaba Javier Bardem que la protección del Ártico se consiguió es verdad hice consigo gracias a la a la presión a los movimientos a la movilización a Canarias se quedara indiferente ante ante lo que podía ocurrir una de las personas que que se mojó muy activamente en la campaña de de protección y defensa del Ártico fue su hermano fue su hermano Carlos que en el verano del dos mil catorce

Voz 17 19:07 embarcó con yo creo que eran Alberto Ammann y con Álvaro Longo

Voz 0931 19:09 quería yp una campaña muy divertida donde mezclaban el humor con el mensaje de futuro

Voz 6 19:15 este verano dos actores se crío genital hasta dos mil sesenta y nueve compararlo Daly Si Ryder quien años después no no vamos a criogénicos ar para hacer un rey Meir de Easy Rider así es un proyecto inusual locura maravillosa no Easy rider creo que evitarse de nueve pues yo creo que no se escoge para este proyecto realmente por por nuestro valor artístico en no porque seamos uno de los tantos que está dispuesto a Cio generarse porque hay mucha gente somos muchos

Voz 18 19:56 sí podemos primogenitura muchos actores que hoy en día están en paro oír

Voz 0827 20:00 con los en un momento en el mercado laboral

Voz 6 20:02 el funcionan mejor pues pues está muy bien no el sindicato está en contra por supuesto pero bueno en cada una tiene años apostura Hay esto es una decisión tomada era el único lugar capaz de garantizar la congelación en caso de fallo salvando la distancia muy parecido a cuando tú congela pescado congelado recoge las hombre dicho así no como tú congela un bistec este agosto en directo Carlos Bardem y Alberto Ammann que yo

Voz 18 20:42 luego cuando los da es congele en el dos mil sesenta y nueve retomaremos lo que son ensayos

Voz 19 20:47 va a bajar

Voz 0931 20:49 hombre llevaré

Voz 6 20:50 pues los muebles todo

Voz 18 20:57 Buero evidentemente esto son fechas es una broma no nos vamos a quien Izar en parte porque en el dos mil y nueve a este paso en verano ya nombró ayer

Voz 20 21:06 por eso unimos a la campaña de Greenpeace para denunciar públicamente el deshielo provocado por el cambio climático y las prospecciones de petróleo

Voz 18 21:14 firma y únete a la cadena para salvar del Ártico aún estamos a tiempo salva el Ártico

Voz 1 21:19 Carlos Bardem buenas tardes

Voz 0931 21:23 buenas tardes como osea que no no no te has querido organizado es definitivamente no

Voz 21 21:30 mundo lejano que aquello fue una campaña para de Greenpeace este Salvador cinco eh ahora estamos en el Antártico no no estamos estamos muy activos muy muy caro

Voz 1083 21:42 entre porque es un pero siempre es en hermano una de las cosas maravillosas de tengo un esas esta gente veintí si viajas con ellos esos barcos es la llamada el fuego sagrado de la pasión de la gente que que la lucha por el planeta Hay cree profundamente lo que ya se hizo te contagia así que decidí frío ropa sapos

Voz 0931 22:04 oye te pudo preguntar para ti para Javier pero responde la tú porque os metáis en esto

Voz 21 22:13 bueno yo creo que tanto Javier como yo como otra mucha gente que que se mete en esto lo hacemos porque por una convicción

Voz 1083 22:22 no es una cosa así esta campaña colaborando en un spot de Greenpeace hay una frase que se me ha quedado grabada que ese no es tu casa nuestra región nuestro país

Voz 0931 22:34 sí

Voz 1083 22:35 pero tienes que tenemos que no tejer Expo por qué porque al final las fronteras y los las las divisiones en el planeta son un invento de los hombres de Planeta no tiene compartimentos estancos y lo que pasa en el Ártico lo que pasa en la Antártida eh condiciona el clima en nuestras ciudades nuestros versiones en nuestro país países yo creo que estás la la gran causa la gran causa por la que hay que pelear pueda defender todos tenemos el derecho y la obligación de defender algo que no es nuestro porque es de todos y que tenemos que dárselo a los a los que vengan detrás de nosotros no sabía quién era

Voz 0931 23:17 cuéntale con más detalle a los a los oyentes de La Ventana así se consigue crear este santuario antártico que sería exactamente qué significaría significaría que

Voz 0882 23:25 dar como ha dicho Javier Bardem el Santuario mayor de de la Tierra tres veces la ascensión de España para que no seamos una idea yo he estado allí en el mar de Weather por ejemplo la riqueza es brutal pero claro el problema es que también tiene grandes riquezas de petróleo y de gas no ese es el problema hasta ahora hay un tratado antártico lo que se firmó en Madrid hace veinticinco años que lo deje pero durante es una moratoria durante un tiempo estamos hablando de la única región virgen que queda todavía en el planeta Tierra la única un dato también Javier Bardem es el mayor reserva de agua dulce del planeta la mayor reserva y otro dato todas las borrascas que traen agua España nacen allí nacen en la Antártida lo que pasa en la Antártida nos afecta directamente a todos los podemos quedar sin agua si se desvela cómo se está desvelando está aumentando el nivel del mar es decir que podemos quedarnos sin playas en España en los próximas décadas y a hay que salvarlo porque es el el último lugar Prístina que queda en el planeta Tierra no

Voz 0931 24:25 muy bien Carlos yo quería preguntarte ya para para terminar y no no no lo estamos más su una curiosidad en la distancia con la perspectiva de lo que tenéis delante como saben los problemas que tenemos ahora mismo no es fea

Voz 1083 24:39 bueno minúsculos culos no te lo digo en serio yo soy una persona acabaron con todo el mundo bueno creo que soy una persona implicada políticamente te das cuenta de que hay magnitudes coloca jerarquías y sobre todo cuando te das cuenta de que Banderas cuando la única bandera que debería haber es la bandera de la humanidad y la bandera la humanidad es la única manera que debe tener una mayor a otra ciudad del mundo y dar tiempo esto es esto es una esto es algo que supera con creces cualquier división ideológica o política o o nacionalista una de las cosas más bonitas que te encuentras cuando te subes a un barco de Greenpeace como suyos el esperanza y ahora en este en vender la Weiss es que aquí hay gente de veinte países distintos debe veinte países distintos trabajando hombro con hombro con una misma causa eso es lo importante y eso es lo que debería recordarnos todas las jerarquías en otras divisiones absurdas y los trapos de colores

Voz 0931 25:45 muy bien Carlos y Javier Bardem eso hermano de los Bardem Brothers muchísimas gracias por estar en La Ventana hay un abrazo muy grande

Voz 21 25:54 un abrazo muy fuerte desde el Antártico

Voz 22 25:58 y a juego

Voz 0931 26:05 Javier recitan entonces es en octubre verdad en octubre es básica fundamental hay que saca

Voz 0313 26:10 adelante esta votación ir aquí el malo de la película Volga ser Estados Unidos malo malísimo en este caso

Voz 26 26:31 tú que éste tiene las habitaciones que tú querías los muebles que tú elegiste Jazztel mensaje del fin pudo fuiste tú el que lo seleccionó sin embargo como decidiste tu seguro de hogar te lo has planteado la mejor decisión siempre es limpiadora

Voz 44 33:25 pero han pasado treinta y un años uno tendería a pensar a pesar de que en España hay

Voz 0931 33:32 demasiados episodios de de de de de homofobia de intolerancia tal tendería a pensar que al menos en el discurso público pues éstos estarían poco superado no que en fin que las canciones de Mecano no sonaría en pues a eso a a un tiempo pasado pero no o no exactamente en ese enfocados precisamente nuestra polémica

Voz 9 33:51 la polémica es la fuente

Voz 0827 33:57 con la polémica de hoy es María Elósegui la jueza elegida en representación de España para el Tribunal Europeo de Derechos manos que destilan sus publicaciones tintes homófobos que parecería incompatibles con su nuevo cargo en libros artículos y entrevistas que ha desvelado el diario punto es identifica homosexualidad con promiscuidad afirma que esa tendencia sexual provoca diversas patologías frente a la conducta equilibrada y sana de quiénes se comportan conforme a su sexo biológico defiende además que homosexuales y transexuales debería someterse a terapias psicológicas y psiquiátricas quizás esta mochila de prejuicios no condiciona el ejercicio de su cátedra de Filosofía del Derecho pero parecen impropios para un miembro de la máxima institución judicial europea

Voz 0931 34:43 en materia de derechos humanos de libertad

Voz 0827 34:45 es fundamentales a poco que este pensamiento rancio se destila en sus sentencias pero no es su ideología ultraconservadora lo más preocupante lo grave es que su candidatura pasase el tamiz del comité evaluador español que haya sido votada por una mayoría de parlamentarios a pesar de recibir sólo tres votos del comité evaluador del Consejo de Europa frente a los siete por ejemplo que recibió José Martín y Pérez de Nanclares desde luego si no conocían este perfil de la elegida mal muy mal pero sí conociéndolo no les ha importado todavía peor

Voz 1 35:22 Jesús Generelo buenas tardes hola buenas tardes

Voz 45 35:24 Jesús es presidente de la Federación Estatal de Lesbianas Gays Transexuales y Bisexuales Jesús qué hacemos

Voz 1083 35:31 es una buena pregunta

Voz 15 35:34 no se parece que vamos dando pasos adelante y cuando creemos que que que hemos avanzaron dábamos otro paso para atrás

Voz 0931 35:41 el otro día tuvimos en La Ventana Javier Calvo comentando su discurso magnífico de la otra noche en la gala de los Premios Feroz estaba Javi emocionado ilusionado reivindicativo piensa escuchando lo decías pues es verdad pues mira por gestos y por por actitudes como éstas este país avanzado y tal y luego te encuentras con cosas de estas

Voz 15 36:01 lo terrible es que la sociedad española ha dado muestras de saber cambiar de saber hacer una transformación en tiempo récord ser modelo para para para el resto de los países pero él nos encontramos con actitudes por parte de las las más altas instancias en que en este caso el Gobierno que que se contradicen con con con la tolerancia y con el respeto con el que la sociedad española acoge la diversidad sexual y de género entonces es muy triste que el Gobierno vaya dando estos retrocesos la sociedad está conforme con híbrida avanzando cada vez más

Voz 0931 36:35 en el terreno político en estas últimas horas y ha habido reacciones de todo tipo desde la del Partido Socialista que abiertamente pide que no se confirme tu mujer está está elegida pero no es tan nombrada todavía es decir Ayad queda todavía el último paso este es un matiz importante para para que los recordemos no después en fin Unidos Podemos varias formaciones políticas han puesto ya el grito en el cielo yo no sé si tenéis vosotros datos de que

Voz 1 37:01 y y de que sea posible a parar

Voz 0931 37:04 su nombramiento Renault Luther les damos

Voz 15 37:07 la verdad es que estamos un poco también esperando a ver si es posible todavía que esto no se confirme porque es muy terrible que que un alto tribunal europeo que que está creando una jurisprudencia a favor de los derechos de orientación sexual e identidad de género se refuerce con sectores lo más ultra Montano se de lo más retrógrados porque esto es lo que envía a España en qué qué qué podemos esperar de lo que venga de en este tema en concreto de los derechos en vez de Rusia de Ucrania y Polonia entonces claro España que derechos de las personas LGTB no tiene sentido que

Voz 1083 37:50 a la pregunta al Gobierno es que

Voz 15 37:52 tal es la intención de elegir estos canciones

Voz 1603 37:55 bueno ley quién quién evaluado y como evaluado porque el hecho de que estos tres candidatos estuvieran sujetos son proceso que a priori parece bastante transparente no voy a jugador que ya sea la segunda en número de de de votos no porque tuvo una puntuación de tres frente a a Martínez Pérez de Nanclares que tuvo bastante éxito de los Juegos es resulta oye yo creo que Europa también tiene que dar explicaciones y sobre todo saber si es que a mí eso me parece fundamental eso no es una a una polémica más hay que saber si el historial porque recordemos que ya no es magistral ellas catedrática de

Voz 0931 38:31 los Sofía eso por lo tanto una dicta sentencia

Voz 1603 38:34 por lo tanto toda toda esta teoría que tienen sobre Serguéi no ser gay sobre la promiscuidad de todo sobre anticonceptivos sí sí sí por supuesto

Voz 0931 38:46 hay más si todo esto

Voz 1603 38:49 ya lo lo tiene escrito en artículos son libros que a lo mejor no habían llegado a manos del comité evaluador hombre yo querría yo querría saber no sea tenido en cuenta o no a mi me parece fundamental porque hombre es un tribunal que marca las pautas que en casos muy importantes que que que luego van a a marcar la vida de los ciudadanos de esta europea que estamos construyendo juntos hombre por lo menos una explicación de por qué alguien con esta visión oye que es muy respetable tiene todo el derecho del mundo a pensar

Voz 0931 39:21 claro que hay radares

Voz 1603 39:24 hacia el Gobierno español considera que eso es lo que

Voz 15 39:26 claro se representaba algo tribunal que eso que marca jurisprudencia sobre temas de derechos humanos pues los muy preocupantes pues ha dicho Isaías Lafuente si no se sabía vaya controles se hace a la que nos envía este puesto no pero es que sí se sabía es que nuevamente los derechos humanos los derechos se siguen considerando como cuestión de a decir de tercera fila absolutamente irrelevante

Voz 1603 39:52 claro porque además los compañeros del diario que entonces

Voz 0827 39:54 son buen trabajo a la hora de revisar el historial de lo publicado por esta mujer dramas que yo decía uno hay que buscarlo en una biblioteca cerrada es solamente una cuestión de deber de percibir constantemente les estamos diciendo a los más jóvenes cuidado con los que escribís porque un día o revisarán eso forma parte de vuestro currículum resulta que hoy culmina así uno puede llegar a ser juez del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo

Voz 0931 40:19 oye Jesús como federación qué vais hacer algún tipo de protesta formal

Voz 15 40:23 sí se estamos estamos redactando un documento para enviárselo al Gobierno pedir explicaciones porque es muy importante que el Gobierno diga que hay detrás de que de considerar este el perfil adecuado uno de los tres perfiles adecuados para

Voz 1083 40:37 para el Tribunal Europeo de Derechos suma

Voz 15 40:40 sí todavía hay hay alguna medida que se pueda tomar para retirar a tirar pues que se tome porque además van totalmente en contra de los principios que que según la web del Ministerio de Asuntos Exteriores tiene la política española en en en cuestión de política exterior uno de ellos es proteger y fomentar los derechos precisamente del colectivo LGTB os que el Gobierno va incluso en contra de lo que luego presume de públicamente que hacen

Voz 1603 41:09 no y sobre todo que no ayuda a fortalecer la confianza en las instituciones europeas ya no hablemos de las españolas hablamos también de la supranacionales que es fundamental

Voz 45 41:20 Jesús Generelo presidente de la Federación Estatal de Lesbianas Gays Transexuales y Bisexuales gracias

Voz 0931 41:24 en la Ventana hay suerte ánimo muchas gracias quedaría bien bueno veremos a Domínguez esta tarde ha venido con con una idea fija en su cabeza que es hablarnos de otra jueza

Voz 1603 41:36 es que estoy fascinado cuenta cuentos venga bueno además seguramente muchos de nuestros oyentes ya lo habrán podido leer la la información prime me gustaría contarles cómo se genero todo acaban de de condenar al lo que equivale prácticamente a una sentencia de cadena perpetua al médico de la Federación de Atletismo

Voz 10 41:55 de hembras Estados gimnasia hace hablar a Sabina

Voz 1603 41:59 pasar un un absoluto depravado que abusó sexualmente de de gimnastas de de niñas jóvenes y no tan jóvenes pero de crías también Aerocas tan pequeñas islas las decenas y decenas de niñas a las que atendía como médico de la Federación y meditar y las penetraba y vaginal o anal mente eh bueno una una unas una historia de terror de terror que finalmente ha terminado con una sentencia muy larga muy muy dura pero sobre todo con la actuación de una juez que en sí misma es un es un personaje en la vista en la que se decidía la sentencia que no el juicio porque él ya estaba ya estaba condenado la juez y Rosemary aunque Lina Lina quiso quiso que todas las mujeres que habían presentado denuncia contra contra Nasar incluso aquellas que no habían ido a a los tribunales pero también lo habían denunciado hablaran una detrás de otra para contar qué es lo que le había hecho y obligó a él a escuchar una por una todos los testimonios de estas mujeres

Voz 46 43:15 emails Fire ansiedad westerns y has has yo ahora

Voz 1603 43:27 claro porque Nasar le había pedido Ville por favor yo ya me declaro culpable de veinte casos no hace falta que escucha las ciento cincuenta que lo que él está diciendo de ella es nada te puede parecer duro escuchar todo esto le puede padecer nada comparado con lo que han pasado estas mujeres escribe pero no contenta con eso de eso desde el testimonio de cada una de estas chicas que son estremecedores tenía palabras de ánimo de fuerza ahí de de las mi Tir sin coraje coraje a esas chicas que tuvieron el valor que hay algunas habían denunciado y nadie las había creído ni siquiera sus propias familias de darles fuerza para que para que siguieran adelante con sus vidas

Voz 47 44:12 en You Broken

Voz 6 44:13 Eva acude chiquilla de cinco

Voz 10 44:15 el están tan valiente eh no no no

Voz 1603 44:19 no es que estés rota el contrarias conseguido rehacer te perfectamente gracias por formar parte de esta sonoridad de estas hermanas supervivientes que hemos creado

Voz 0931 44:29 anime a mí el Bono estando absolutamente de acuerdo con no o no de acuerdo no es que la descripción es la que haces con el perfil de esta de esta mujer a mí me sobró esa intervención última que tuvo con el condenado decirlo acabo de firmar a tu sentencia de muerte no has hecho nada para andar libre ni un solo día sí eso ese ese las encarnizamiento hablado no pero aviso hay eso personalmente me sobró

Voz 1603 44:54 se la dureza de ella la la criticado alguna les algunas personas que creen que el papel de juez repito estaba no era el juicio el juicio ya sabía que él ya estaba condenado pero es que es un es una personalidad Aquilino y acuda Aquilino ya fue abogada del Ejército una de las primeras mujeres Chavo del ejercito durante muchos años y es que tenéis que verla es una mujer delgada tiene cinco hijos dos nietos una mujer delgada con el de los mil Lorena lleva como una especie de moño a lo Amy Winehouse y las uñas pintadas

Voz 48 45:26 juego con con el lápiz de labios lleva

Voz 1603 45:28 botas de cowboy debajo de la de la toga llegue es consciente de la del calor mediático que ha levantado precisamente ha querido convertir este juicio ya no sólo en en el juicio contra contra el médico sino contra toda la Federación porque durante años estuvieron desoyendo guardando en un cajón las denuncias que procedían de estas de estas chicas de esas gimnastas de hecho saber eso

Voz 0931 45:57 esto esto es otro Hollywood esto esto y esto es esto es otro Vaticano club esto es otro obispado de no sé dónde que encubre estos esto es lo que es en el contexto y en el momento en el que llega de denuncias de movilización mundial contra los acosos contratar pues está apostado muy bien

Voz 1603 46:13 qué es lo más curioso de todo Carlas que toda esta historia salió a la luz ahora que estamos con los papeles

Voz 0931 46:18 sí sí sí sí claro

Voz 1603 46:21 sí sí Spielberg y recordando el momento de del Pentágono todo esto surgió por un email un correo electrónico que llegó a la redacción de Le Indianapolis Star se habían publicado una noticia eh diciendo eso que la federación no no recogía las denuncias de la gente no les estaban dando curso porque era su obligación a la policía las denuncias de las chicas no en el caso de Nasar en otros casos que había de entrenadores que abusaban de las chicas y de los chicos por supuesto la Federación no hacía nada entonces llegó un email de una chica de en a una deportista una gimnasta comedia ya que dijo he visto vuestro reportaje mi caso no es el mismo pero ellos lo envío por si os puede ayudar señalaban a ser tres periodistas de el Indianápolis a estar empezaron a investigar empezaron a salir casos casos casos convencieron a las víctimas para que hablaran pues las víctimas problema que tienes que no

Voz 0931 47:20 claro los análisis

Voz 10 47:23 pero Ditroi servicios y Se lo dije a ésta

Voz 1603 47:26 no quieren hacerla escaso no las un y se callan prescrito

Voz 0931 47:29 en los delitos delitos buena

Voz 1603 47:31 pues la juez por muy mucho que podamos criticar sobre lo que ha conseguido es poner el foco en que estas chicas se han hecho fuertes apoyándose las unas a las otras Icon alguien que les ha dado voz en un estrado para denunciar lo que durante tanto tiempo tuviera

Voz 0931 47:48 el valor del trabajo periodístico los de la otra película ahí como se llamaba a los

Voz 1603 47:53 los chicos en una parada que

Voz 0827 47:55 el valor de movimientos como el de esta mañana lo comentábamos en la Reunión de del programa no está en que después de los fuegos artificiales que supone la denuncia en Hollywood después es que en todos los países se hagan cosas eran cosas yo creo que entre las cosas que hay que hacer es crear oficinas de denuncias comités en determinados espacios donde se sabe que puede producirse

Voz 0931 48:18 los territorios sensibles y sonoro para facilitar

Voz 0827 48:21 la denuncia después esas denuncias llevarlas a los tribunales está muy bien hacerlas en la televisión y ante los medios de comunicación pero hay que llevarlas a los tribunales para que después una jueza como esta en Pure Akin ha sido un del lavado de conciencia

Voz 1603 48:34 la Iglesia católica cuando recibe una denuncia la Federación de Gimnasia cuando recibió

Voz 0827 48:40 la Academia de Cine en el caso

Voz 1603 48:42 eso sí dice que reciben denuncia no pueden guardarlas en un cajón

Voz 0931 48:45 no claro que no pueden ser corporativistas

Voz 1603 48:48 tratar de protegerse tienen que inmediatamente ponerse a investigar ponerlo en manos de quiénes tienen que investigar de los jueces y de la Policía para sacar eso

Voz 0827 48:56 además es muy sencillo Moses y hoy en día en cualquier transacción de tu haces inmediatamente te llama alguien para el control de calidad te hace una encuesta de cómo ha ido eso es decir que cuesta en este tipo de ámbitos que al final de cada temporada esos comités por ejemplo evalúen pregunten a las gimnastas cineastas si ha pasado algo y a partir de ahí sin levantar el el la primera denuncia y hacerla pública investigar Isabel realmente lo que está pasando es imposible que una cosa así se ha prolongado durante tanto tiempo pero bueno por fortuna está acabado como corresponde con el señor en la cárcel

Voz 49 49:29 hay personas que caminan durante horas por enormes pasillos de una tienda para decidir las cortinas de su cuarto de baño por el contrario tardan un minuto en elegir su seguro de hogar curioso verdad

Voz 0313 53:08 tiene esa canción se junta prácticamente todo el el valor del perdón el coraje de pedirlo cuando no tiene la sensación a la convicción de que es equivocado yo que te lo que te lo concedan que Amaral son aragoneses y la historia que les contamos a continuación ocurrió hace unos días en Rivas en en Zaragoza Historia

Voz 0931 53:27 se repite partido de fútbol partido infantiles Regional Preferente

Voz 0313 53:31 alguien en la grada y digamos que pierde los nervios y una jugada dudosa o lo que sea pues empieza a disputar al árbitro bueno eso forma parte por desgracia del paisaje cotidianas de nuestro fútbol en todas las categorías lo que no es tan frecuente es que esa misma persona qué le he dicho de todo al colegiado porque se le han cruzado los cables luego recapacite reflexione y pida perdón ir hagan público además y eso es lo que ha hecho Moisés Irigoyen y por eso lo hemos invitado a asomarse a la ventana Moisés buenas tardes

Voz 0931 54:03 hola muy buenas tardes qué tal bienvenido a La Ventana hombre venga muchas gracias Moisés es padre del jugador de de doce años verdad de la escuela de fútbol cinco millas de Rivas y el sábado

Voz 17 54:12 yo en un partido contra el Tarazona algo ocurrió en en el campo no

Voz 53 54:16 sí sí fue un ojo hablan poco a ver qué a vista de por parte de los padres pues pensamos todos que que que equivocado el árbitro que fue una jugada de que tira al jugador del Tarazona serán el larguero no se llega a meter en todo el el balón el colegiado baúl

Voz 0931 54:38 ya entonces yo

Voz 53 54:40 pues bueno ve pues me puse un hooligan hablando así claro Julio

Voz 0931 54:46 no

Voz 53 54:47 en ningún momento le falte al respeto es decir de acordarme de sus familiares y ni nada de eso sino que la recriminó reiteradamente pues que no había sido gol qué tal bueno y lo que pasó pues que al finalizar el encuentro pues yo me encontré mal mal porque pues porque durante ese rato que estuve yo gritándole estaba mi hijo alado en el banquillo

Voz 0931 55:13 y qué cara pone a tu hijo

Voz 53 55:15 no pues la cara es el decir Papa cállate Papa cállate

Voz 0931 55:19 ya

Voz 53 55:20 bueno miras hacia hacia ese lado hacia la izquierda que tenía en el banquillo fue es decir romper me me rompí literalmente me quedé desechó entonces entonces cogí yo lo que quería es que terminado el partido ya que terminase el partido Si al final el partido corría hacia hacia vestuarios desde el colegiado lo llega a su alcance y Le dije que que perdona así le pedí mil perdones que por favor que me perdón así que yo no era así que había sido momento de no sé si algo había pasado algo había pasado ahí que me he vuelto es decir un Julián verdadero

Voz 0931 55:59 pero luego hecho además luego además es una carta pública envía una carta a la escuela de fútbol que eso tiene más valor todavía Moisés

Voz 53 56:04 sí sí era una manera bajé a aquí eje a mi pueblo muy bueno como la cabeza me seguía todo todo todo lo mismo ver una persona indefensa un ron o un arbitro porque se puede decir que es una persona indefensa en las categorías donde están

Voz 0931 56:20 sí sí y luego los que

Voz 53 56:21 hay pues que te da el bajón y decidió exhibe una tarta muy bien oye que te has dicho tú hijo de la carta pues me dijo el chico pues usted muy contento es decir me dijo Papá

Voz 0931 56:33 es muy grande

Voz 53 56:36 a mí eso es lo más grande del mundo

Voz 0931 56:38 más grande este si es que eso que has hecho no es fácil

Voz 53 56:42 no ya lo sé yo yo pensaba que esto no iba a tener así tanta repercusión es decir que que si escribía la carta era una manera de de de yo volver otra vez a pedirle disculpas pero no sé en en la página vivos de nuestro club pero esto ha sido un saludo para fuera cosa que ahora estoy muy contento