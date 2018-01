La Ventana (25/01/2018 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1 00:00 vicios informáticos

Voz 0032 00:11 son las cinco las cuatro en Canarias el Gobierno de Venezuela ha declarado persona non grata al embajador español en Caracas alegan continuas injerencias por parte de España en asuntos internos venezolanos establecen un límite de setenta y dos horas para su expulsión del país Victoria García buenas

Voz 1460 00:26 tardes buenas tardes declarar persona non grata conlleva una expulsión inmediata del embajador de España Jesús Silva el ministro venezolano de Exteriores

Voz 2 00:34 ha justificado la medida por las continuas agresión

Voz 1460 00:36 si las injerencias repetidas de España en los asuntos internos de Venezuela la realidad es que la tras la aprobación de las sanciones de la Unión Europea contra siete personalidades de Venezuela por la política represora del régimen de Maduro y la violación de los derechos humanos el Gobierno de Caracas ya había anunciado repercusiones individuales contra los países que argumentaron sanciones España a la cabeza

Voz 0032 00:58 Secretario general de la OTAN ha tratado hoy con Rajoy y con Cospedal la injerencia rusa en la crisis catalana allí Stoltenberg habla de informes que corroboran el papel de Rusia en campañas de desinformación Mariela Rubio

Voz 1915 01:10 si la pregunta de los periodistas era directa le consta a usted

Voz 0933 01:13 sí ha existido injerencia de algún tipo por parte de Rusia

Voz 1915 01:16 en la crisis catalana Jens Stoltenberg después de reunirse con Mariano Rajoy y Cospedal respondía así

Voz 0933 01:22 muy

Voz 3 01:25 hemos debatido y abordado en nuestras reuniones de hoy los informes que he visto sobre los intentos de Rusia de interferir en asuntos internos de varios países incluyendo informes sobre Cataluña cualquier interferencia exterior es por supuesto inaceptable

Voz 1915 01:40 hemos visto continuaba diciendo el secretario general de la OTAN que ha habido un incremento de estas injerencias en asuntos internos de otros países con objetivos políticos intentos ponen fluir que cada vez decía son más complejos y que nos tomamos muy

Voz 0032 01:52 en serio Compromís ha presentado una iniciativa para que Camps Fabra ha Isabel Bonig comparezcan en la comisión del Congreso que investiga la financiación irregular del PP dadas las últimas novedades que hemos conocido en el juicio de la Gürtel Cámara Baja Mar Ruiz

Voz 1441 02:07 sí Compromís quiere que la rama valenciana de la Gürtel llegue al Congreso ante los vínculos de la corrupción del PP valenciano con la dirección nacional del Partido Popular confirmados por Ricardo Costa la petición registrada este jueves incluye no sólo las comparecencias de Camps Alberto Fabra e Isabel Bonig sino la de otros destacados ex dirigentes del PP valenciano Compromís considera

Voz 1981 02:28 es una vergüenza la falta de asunción de responsabilidades

Voz 1441 02:31 políticas de Mariano Rajoy en este asunto e insta al PP a dejar de aplazar la proposición de ley que presentaron en marzo del año pasado para disolver los partidos financiados de manera ilegal una iniciativa cuya tramitación ha sido prorrogada ya catorce veces hasta la fecha

Voz 2 02:45 deportes Toni López Fermín a la vuelta de cuartos de final

la vuelta de cuartos de final cómoda Arrese enfrentará en el Camp Nou Barça Espanyol con los fichajes Coutinho Jermaine a la convocatoria local el uno cero a favor de los analistas mañana el sorteo las a las doce y media con Sevilla Valencia Leganés y el ganador de esta eliminatoria

Voz 0032 03:00 el tres en Canarias

Voz 1915 03:04 el Madrid Madrid láser les avanza el informe jurídico encargado por el Partido Popular a los servicios jurídicos de la Asamblea para frenar la comparecencia de Cristina Cifuentes en la comisión de corrupción los letrados de la Cámara aclaran que la oposición tendrá que argumentar muy bien por qué quieren llevar a la presidenta madrileña el día dos de febrero alterando el trabajo de la comisión Javier Bañuelos buenas tardes

Voz 0032 03:23 hola buenas tardes ese informe no aclara si esa citación eso no antirreglamentaria los detrás de la Asamblea únicamente dicen que la pretensión de Ciudadanos de Cifuentes para reabrir un tema ya cerrado el de Sao requiere una especial motivación que justificara esa situación excepcional los abogados también aclaran que en modo alguno ningún grupo en concreto Ciudadanos no pueden preguntar sobre el fax perdido de la Audiencia Nacional Si lo hacen sortean el reglamento con preguntas fuera del objeto sería aseguran los letrados una intimidación política

Voz 1915 03:53 gracias Javier en la capital Ahora Madrid pedirá en el próximo pleno del Ayuntamiento la reprobación de la delegada del Gobierno lo Concepción Dancausa por actuar contra los empleados públicos el Tribunal Superior de Justicia de Madrid acordó el pasado fin de semana suspender de manera cautelar el acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento y los sindicatos para equiparar al personal laboral con los funcionarios tal y como había pedido la Delegación del Gobierno la portavoz municipal Rita Maestre que cree quedan causa actúa por razones ideológicas

Voz 1480 04:16 es evidente que la Delegación de Gobierno la señora Dancausa tiene una línea permanente no contra el equipo de gobierno no contra Manuela Carmena sino contra la ciudad de Madrid que es a la que afectan este tipo de medidas de procesos judiciales permanentes es evidente porque hay una diferencia importante entre su actuación y con respecto a la ciudad de Madrid hizo actuación con respecto a la Comunidad de Madrid

Voz 1915 04:40 en cuanto al tiempo día de lluvia bajada de las temperaturas la Comunidad de Madrid ha activado el nivel cero del Plan de Inclemencias Invernales ante la previsión de nevadas en la sierra desde las tres de la tarde y hasta la medianoche hay nivel amarillo por nevadas

Voz 1509 04:51 en cotas entre los mil doscientos y los mil quinientos metros tenemos siete grados en el centro de la capital

Voz 4 05:07 servicios informativos

Voz 5 05:11 la Ventana Gardner Francina

Voz 6 05:54 hoy es jueves hoy es jueves esto es indudable y los Joves en La Ventana en todo pero ralea tenemos clase de música

Voz 0933 06:00 con pajarito me han soplado que

Voz 6 06:03 un pajarito me han soplado Harrak efectivamente ha creado que Iñaki de la Torre se atrevía a Phil Collins y que no es bueno ya que que traiga Phil Collins es bueno si ese es el motivo lo averiguamos en un ratito

Voz 2 06:16 si lo hacemos la radiografía ya verás a él solo

Voz 6 06:19 L a volverán la misma

Voz 7 06:21 lo que sí

Voz 8 06:47 la serie de tu vida

Voz 9 06:53 el regreso a la uno de la armada invencible es jueves es cuenta

Voz 15 08:15 el y criminal a bordo del domingo

Voz 2 08:33 tú

Voz 6 08:37 ahora en las rebajas

Voz 16 08:38 de El Corte Inglés veinte por ciento de descuento adicional en marcas de moda un veinte por ciento adicional en Barbour que and now Robert Scola polen Suert muchas marcas más sólo hasta el treinta y uno de enero sólo en las rebajas de El Corte Inglés

Voz 17 08:58 si hoy no te quieres perder Hora veinticinco toma nota son las ocho y siete en Canarias de ocho a ocho y media el primer repaso a la información del día a unos fallos en las

Voz 18 09:08 extiende el temporal mareo Florido fuera Juan buenas noches Ángels Vadillos buenas noches qué tal buenas noches gramos para el análisis ver alguna responsabilidad en el Gobierno

Voz 19 09:37 viva

Voz 20 09:40 venido a hacer amigos a la política de la trae floja de las dudas en la trae al fresco Woods que miedo de Red la pregunta San acabar así que yo os propongo que de aquí que digamos bando claro si es así unos parece un razonamiento muy brillantes le vendidas

Voz 1981 10:16 sabes si existió o no financiación irregular del PP valenciano bueno no lo sé a nosotros nunca nos lo han dicho

Voz 6 10:30 estamos lista hacemos un saludo general

Voz 1 10:36 el general Alfredo Pérez

Voz 22 10:40 sorpresa bueno cualquiera es que tal y entiendo que te dé una cierta pereza saludar a todo el mundo porque cualquiera que tiene como parte de su trabajo actuar en público tiene es verdad momentos mejores y momentos peores

Voz 23 10:52 también todos

Voz 0230 10:55 momentos en los que tal vez no apetece salir a dar la cara pero hay que actuar tienes que decir algo sabes que los demás van opinar además no te va a gustar porque no tienes paciencia por lo que se porque no tienes el día te sientes incomprendido no te salen las palabras es lo que le pasó ayer al ministro de Hacienda Cristóbal Montoro escucharle con atención por favor son catorce segundos y al final de esos catorce segundos decidís cuántas palabras imaginarias hay en su discurso atención y silencio habla Montoro

Voz 24 11:21 habla uno y a uno le parece bien y parece mal entonces el otro debe estar oiga que ha dicho usted que ya me he dicho estamos hacia son la servidumbre de intervenir en público no sea una escuchaba codos al otro relación Antana

Voz 2 11:38 a mí que este hombre está

Voz 0230 11:40 Ariza desde los parlamentarios a todos los puede pasar alguna vez que tengamos que hablaron nos apetezca pero salimos los un pase de pecho una media verónica una faena de aliño se llama monitorear hay dos momentos de monitoreo en esta frase uno

Voz 24 11:55 qué ha dicho usted que ya me he dicho estamos hacia dos haya uno escucha evacuados al otro relación Dana

Voz 25 12:09 hay muchos días en que

Voz 0230 12:11 muchos días a cualquiera de nosotros nos pasa que oímos las noticias y piensas madre mía ahora hay que ponerse con esto lleva vaya vaya

Voz 25 12:22 o dices hoy de Goya

Voz 26 12:23 ah

Voz 2 12:25 a Ankara

Voz 26 12:28 sí

Voz 0933 12:35 y al final dices twiterías

Voz 26 12:40 venga me sirvió siempre empezamos con una afirmación que puede llevar a equívoco a cargo de Harpo

Voz 1981 12:45 ex y cuando crees que no la puede cagar más bailo supera el Real Madrid Rajoy pero también también

Voz 26 12:52 vamos ahora con un pasaje bíblico que bien pudo ser así nos lo cuenta a próstata cuando lleguemos al mar Rojo abrió

Voz 1981 12:59 así pasaremos noches dime que tenemos un plan B

Voz 26 13:02 por favor las expresiones de nuevo cuño está provocando dudas muy filosóficas no es la plantea de Rioja si se produce onzas

Voz 1981 13:12 en medio de un bosque sin nadie cerca hasta donde sí

Voz 26 13:14 escucha el CSKA una de las armas educativas de los profesores puede ser la sutileza he aquí un ejemplo que nos plantea chino De Niro

Voz 1981 13:23 vía XXXVII sujeto sigue sin darse cuenta de que apestan profesor tiene que hacer eso todos los días al pasar junto a mi mesa

Voz 26 13:31 qué piensan de uno es muy importante incluso en los momentos más difíciles aquí tenéis el postureo llevado al máximo tuitera

Voz 1981 13:37 por Pal si muero atragantado con esta barrita de Mosley poned una cuchara hay una jeringuilla junto a mi cadáver antes de que lleguen los medios

Voz 6 13:50 después de las twiterías llegan las noticias del mundo

Voz 1981 13:57 Mariano Rajoy combatirá les aguardará salarial pero avisa de que si sube el sueldo de las mujeres entonces tendrá que subir también el de los hombres

Voz 2 14:05 ah

Voz 1981 14:06 se lo tendré que subir también a ellos como comprenderán argumental Carles Puigdemont está empezando a olvidar el catalán y habrá una especie de noruego con acento español después de tres meses viviendo en Bélgica el candidato a la presidencia de la Generalitat ha empezado olvidar palabras en catalán y ya no sabe lo que significa tará Narro mes Jo Sahin los ciudadanos belgas han empezado a mirarlo con desconfianza y se quejan de que todavía no haya aprendido su idioma si empiezan a llegar Puigdemont al final nadie hablará el idioma de aquí lamentan los belgas que empiezan a sentirse colonizados la voz de las máquinas de tabaco ya se ha vuelto completamente ronca

Voz 0933 14:45 en su interior ya es completamente negro y a veces

Voz 0230 14:48 cuando se dejan caer más de un paquete de tabaco muchas de ellas aprovechan que tienen ruedas para salir a fumar fuera del bar

Voz 1981 14:54 a última hora Arman cuéntanos abuela con sí

Voz 26 14:59 qué meter veinte euros en el bolsillo de su nieto a pesar de estar rodeada de padres con seis dos saltarse todos los controles sillas susurrando a su nieto esto es para ti pero repartirlo con tu hermana sin que nadie se haya percatado

Voz 1981 15:11 los gracias Arman vamos ahora con algunos titulares breves ruido de vecinos Jiménez es sustituido por ruido de bebé llorando hombre logra empalmar la crisis de los treinta con la de los cuarenta y la de los cincuenta lleva una doble vida porque Movistar le regalaba dos líneas de móvil

Voz 2 15:30 estabas aprovecharlas

Voz 1981 15:32 lleva veinte minutos pasando el paño a la pantalla del ordenador al confundir el cursor con una mota de suciedad el secador de manos de un bar consiste en un enchufe en el que meter los dedos debido al cambio climático los adolescentes españoles ya tienen tres amores de verano al año

Voz 29 16:17 mi Un

Voz 30 16:19 tu lliure

Voz 31 16:29 Toñi

Voz 20 16:34 no nada Suu Kyi

Voz 0230 16:49 después de una semana pidiendo que dejemos de hablar de Carles Puigdemont el Gobierno ha colocado en primer plano a Carles Puigdemont

Voz 6 16:55 entendáis con eso sí entender ahí vale pero sin entender

Voz 0230 16:59 ya es bonito hacer caso del Gobierno desagradable reconfortante te piden no habla tanto de Puigdemont todos los medios hablan demasiado de Puigdemont no hablamos de polvorón pero de repente hoy por sorpresa aparece la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría e impugna ante el Tribunal Constitucional la decisión de proponer al candidato pulmón con lo cual todo el mundo ha vuelto a hablar hasta el anuncio de la vicepresidenta la conversación estaba en otro lado la confesión del ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa ayer del juez sobre la financiación ilegal de su partido en las palabras de Francisco Camps el ex presidente de la Generalitat de la Comunidad Valenciana negando lo que afirmaba Costa

Voz 0933 17:37 evidentemente lo que está pasando estos días dicen lo contrario pero yo niego esa financiación El miedo

Voz 0230 17:42 esa financiación pero a partir del anuncio del Gobierno

Voz 0933 17:45 las palabras de Camps la conversación sobre la Gürtel han caído en interés extraña

Voz 0230 17:52 esto va así una parte muy importante de la política consiste en dominar la conversación cuando tienes a todos los medios de comunicación toda España hablando de la corrupción del PP otra vez hablando de la corrupción del PP tienes Albert Rivera poniendo el Partido Popular contra las cuerdas y el futuro

Voz 0933 18:06 España lamentablemente esta sino frenada por la corrupción del PP si tiene suerte encuentras una salida hemos remitido dos peticiones de informe al Consejo de Estado

Voz 0230 18:14 la situación jurídica del señor Puigdemont es incompatible con su presencia en el Parlamento

Voz 0933 18:18 el fundamento de este escrito es que el estatus jurídico actual del señor pues Demon es incompatible con su comparecencia personal en la cámara bueno esto no quiere decir que sea deliberado o puede que sí pero no quiere decir que ha ganado pues es que lo hacemos para que puede que no sólo es una referencia

Voz 0230 18:41 cómo van cambiando los temas de conversación según el momento del día que el cambio de temas de conversación beneficia a veces más aún partido beneficia a otro al Gobierno si el Gobierno se coloca frente a Puigdemont inmediatamente tiene detrás de sí a ciudadanos que estaba poniéndose un poco agresivo también tiene a su lado al Partido Socialista que apoya al Gobierno frente al independentismo lo cuenta su secretario de Organización José Luis Ábalos

Voz 32 19:03 no apoyamos al Gobierno porque sí sino al

Voz 33 19:05 llegamos al Gobierno en la tarea de defensa de la legalidad

Voz 7 19:08 la defensa de la integridad territorial de España

Voz 0230 19:11 esto fue algo que explicó Mariano Rajoy hace muchos muchos años que esto salvo por sólo para frikis interesados en la política en una de estas conversaciones informales de Mariano Rajoy el explicaba cuando uno tiene un problema grave lo que tiene que hacer es buscar un enemigo y lanzarse en tromba bueno sea fruto de un propósito deliberado por azar

Voz 0933 19:26 la realidad es la que hasta este mediodía

Voz 0230 19:29 antes de la una la conversación política en España era sobre corrupción política del PP de Valencia los desmentidos del ex presidente Francisco Camps

Voz 34 19:35 en el mes de octubre del año dos mil no

Voz 0933 19:38 yo empecé a preguntar a las personas que habían llevado

Voz 34 19:40 campañas y me lo negaron rotundamente

Voz 0230 19:43 nada nada todo todo falso el PSOE y Ciudadanos estaban en ese momento hasta la una de este mediodía PSOE y Ciudadanos estaban frente al PP pero a partir de las dos de la tarde la conversación política cambia y PSOE y Ciudadanos aparecen junto al PP

Voz 0933 19:56 estaría informarles de una decisión que ha tomado esta mañana el presidente del Gobierno y que vamos a poner en sí

Voz 0230 20:03 su conocimiento bueno como sabéis el decisiones de frase larga pedir un informe al Consejo de Estado para solicitar criterio sobre impugnación de la decisión de la Mesa del Parlament de Cataluña de proponer a Carles Puigdemont como candidatos una frase larga no es para decir sin respirar este tomar carrerilla curiosamente ayer mismo el presidente del Gobierno explicaba en Onda Cero en la entrevista de la que también se habló mucho que él veía lógico presentar el recurso en el momento en el que la Mesa decidiera que Puigdemont podía ser candidato a distancia

Voz 35 20:30 si alguien dice señor Puigdemont va a comparecer aquí a través de una televisión no podemos recurrirlo pero sí podemos recurrir la decisión de la Mesa que diga el señor Puigdemont puede actuar de esta manera

Voz 0230 20:44 bueno es distinto pero bueno hoy habrán cambiado de opinión habrán visto otro criterio sea como sea decían que había que evitar hablar de Puigdemont pan hablando de otra cosa

Voz 1 21:00 Pedro Sánchez

Voz 0230 21:01 si el PSOE critica que la juez española elegida para representarnos en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo tenga escritas cosas como que la homosexualidad provoca patologías esta juez para el Tribunal de Derechos Humanos pero se supone que era a favor de los derechos humanos del Tribunal se llama Tribunal de los Derechos Humanos pero a favor hay que especificar a veces estas cosas como el legendario chiste de Eugenio y las cucarachas Contador he contado mil veces porque me gusta mucho del hombre que entran la droguería pide tiene algo bueno para las cucarachas y los responden bueno tenemos Juncal tenemos Ray dice dicho algo bueno eso las matas so bruto

Voz 1 21:39 no

Voz 0230 21:43 es este viejo de Eugenio pues esto es igual se trata del Tribunal de Derechos Humanos pero a favor e tenía que especificar lo lo curioso de estos que el Gobierno como sabéis Se ha contado esta semana a envió tres posibles candidatos el favorito del Gobierno quedó eliminado por no hablar inglés y francés dos de los otros dos la votación de la comisión que recomienda al candidato dio a uno de los candidatos siete votos ya la otra candidata tres votos y cuando llega la votación política la Asamblea de Parlamentarios de Europa elige a la que tiene tres votos que tiene esa trayectoria de pensamiento que hoy hemos sabido en un artículo del diario punto Es entonces seguro que todo esto tiene una lógica pero yo no es tan fácil encontrarla al final para que hacen exámenes y al que saca más votos no la eligen hay otro chiste de Eugenio

Voz 7 22:30 este lo cuenta ya con Theo con restaurantes en la carta elegir de cabreo digo que verduras tienen espárragos de un nada más entonces entre que puedo elegir de entre siglos no los quiere

Voz 0230 22:50 pues algo parecido y una noticia todavía más loca Ésta no es de aquí os acordáis de un señor que quería demostrar que la tierra es plana suena pero tenía un plan científico chulo finalmente aparcó el Plan E por dificultades logísticas color recuperado la tierras para la segunda parte Nerea

Voz 36 23:07 por eso desde el pasado mes de noviembre Mike Higgs se propuso recorrer kilómetro y medio sobre el desierto de California para demostrarnos a todos que la tierra es plana sin embargo el Departamento de Gestión de tierras de Estados Unidos se lo impidió porque no es posible realizar este tipo de pruebas aeronáuticas sobre terreno público ahora ha logrado todos los permisos para llevar a cabo este vuelo ya ha anunciado que volverá a intentarlo será el próximo tres de febrero aludía a que no se demuestre a todos que la tierra es plana y que estamos siendo engañados por las altas esferas en esta ocasión

Voz 26 23:36 no has visto en un

Voz 36 23:40 nació en Facebook en esta ocasión se lanzará desde un terreno privado en han VoIP para que ningún funcionario límpida seguir adelante con su experimento cobran indios

Voz 26 23:56 no

Voz 38 23:59 me

Voz 26 24:02 bueno eso es que música música

Voz 6 24:05 desierto californiano

Voz 26 24:07 la canción así bastante country bueno esta semana hemos conocido las nominaciones a los premios Oscar si ayer conocimos la opinión de Carlos Boyero sobre alguna de estas películas nosotros hoy queremos conocer la opinión de nuestros segundo crítico favorito que es Agustín pavo

Voz 1 24:22 sí tanto azar compañeras Agustín crítico de cine pero esto un puñado de película amiga

Voz 26 24:31 donde no y por eso está aquí Agustín de las diez nominadas y cuáles serían tus favoritas

Voz 30 24:37 van a pagar echó la antes la guionista que llega trece

Voz 26 24:39 eso es vamos con tus tres películas favoritas de las nominadas a los Oscar empezamos con la favorita que tiene trece nominaciones y es la forma de

Voz 30 24:47 agua verdad eh género generar es un drama biográfico histórico antigua largo

Voz 26 24:53 la forma del agua me queda ver sinopsis

Voz 30 24:56 al principio las tiempo el hombre siempre ha buscado como mantener fresco el cupo en una universidad de Monique del siglo XIX el joven doctor Eckert estudiando la dinámica de fluidos descubre que enfriando el agua bajo cero en un recipiente cúbico obtenía un cúbito que se adaptaba perfectamente han bastado tuvo ahí la historia de El Canario de la noche cambió para siempre es una película bonita debe de la mente aunque hay abuso de efectos especiales los cubatas demasiado somos Instagram no

Voz 26 25:28 este juez que es del de la película es el deseo de las pizzas no

Voz 30 25:31 al final de la perdiz LB mirando por primera vez una pizza

Voz 2 25:35 que va a haber una segunda parte con este tema el tema de los buenos

Voz 26 25:37 sin enfrió el agua pueden fría perfectamente porque no bueno esta es la forma del agua buena no Paradis se sobre el descubridor de los cubitos eh vamos con el instante más oscuro

Voz 30 25:48 sí bueno era angustiosa angustiosa sus si escatológico

Voz 26 25:54 suspenso escatológico nazi de qué va nada

Voz 30 25:57 Jayne acuden a importantísima entrevista de trabajo poco antes para templar los nervios se toma un café de dos litro se fuma un pitillo cinco minutos después el café y el cigarro hacen magia y Mari Mar Illes Henze una gente salvaje poderosa llamada de la naturaleza pero es llamada para la entrevista ahora discutimos oscuro extraditado a Martin puro a partir de ese momento la película se dispara no se convierte en una pesadilla Adriana lítica centrada en los esfuerzos de Mary Jane por salir airosa de marrón a destacar ha gustado película si el partido que está atención que vive cuando te está pagando

Voz 1981 26:36 de verdad esto es bastante realista no fantástica empezó a Mary Jayne magistralmente interpretó

Voz 39 26:42 a partir Gary Oldman tomar muy muy muy rico

Voz 30 26:44 Mendavia aunque lo pasan mal he visto

Voz 26 26:47 T más oscuro vamos con con la última película que te ha gustado Agustín que

Voz 14 26:52 el hilo invisible Seller

Voz 40 26:56 bueno su visto española así Hampton vimos a favor

Voz 30 27:00 socios si Venancio sueña con ser el nuevo Gabriel Rufián mira una querella a un acto otras así que decidió escribir un hilo formado por más de treinta mil tuits que pretende ser la reflexión definitiva sobre la situación de Occidente de siglo XXI nada menos desgraciadamente el hilo no existe porque Venancio no le escribe nunca porque está en coma estos spoiler estoy explicando el final si es que el otro día me pelea puñetazo con el director y casi esta tenemos voy la peli tu mejor en la nariz ya dejó la película descontando la película pero es recomendable no si te gustan los plano de gente opinando al móvil

Voz 26 27:37 pues Agustín pavo Wes aquí están otras tres películas que lo recomiendan la apetece mucho voto para acabáramos hace sabes que pedimos a los oyentes Carlas pues que nos hagan un resumen de sus películas favoritas porque en cinco segundos y en esta ocasión Sunrise Elvira nos envía en el resumen que han hecho de cinco segundos de del padrino vamos a escucharlo viviendo David

Voz 1 27:56 el padrino exclamando mi hermano mi padre

Voz 26 28:01 ahora yo soy el poder

Voz 6 28:08 gracias a él miro Isanta resulta tiene algo de su película El Padrino vacía síntesis Boris

Voz 26 28:16 sí

Voz 6 28:21 Lucía Taboada las buenas tardes buenas tardes a ver qué

Voz 1480 28:24 secuelas pues me varios hablar del que se considera el primer gran viral de Internet de la historia seguro que lo conocéis nos remontamos a mil novecientos noventa y nacido un señor de apariencia sosegada está en el típico cubículo de oficina estadounidense con paredes así de color caqui todo muy impersonal bueno pues el hombre empieza aporrear el ordenador con cierta saña hasta que acaba tirando de la mesa y termina de rematarlo dándole una serie de patadas cuando están en el suelo todo fue grabado con una cámara de seguridad

Voz 1 29:06 si alguien en las patadas

Voz 1480 29:09 bueno este vive con el que se ha seguido indentificó a media humanidad cuando el ordenador se ha colgado se titula Un mal día ocurrió una oficina del estado de Colorado y esta semana hemos sabido gracias a un artículo publicado en The Wire que el vídeo era un montaje

Voz 0933 29:25 tras veinte años hemos vivido engañados eh

Voz 1509 29:27 en mil novecientos naves al pasa

Voz 1480 29:31 la escena era parte de una campaña publicitaria de prensa

Voz 0933 29:34 es de que la campaña es devota M

Voz 6 29:37 de agua es buena idea

Voz 2 29:39 tres impresoras no solamente el cargante fármaco protectores ordenador

Voz 1480 29:45 no no antivirus son estomacal las

Voz 1 29:48 peleas peleas de perros

Voz 2 29:51 por parte de una campaña policías

Voz 1480 29:54 tarea de la compañía Loro Knicks para promocionar una nueva tecnología de grabación para sistemas de vigila

Voz 41 29:58 decía no

Voz 1480 30:01 querían demostrar que una empresa desearía tener un sistema de vigilancia de hecho la idea inicial no era la de un oficinista cabreados sin la de un robo en un cajero automático pero luego cambiaron de idea el famoso autor de la escena se llama Vinila Chardy ya asegurada de Wael que está sorprendido de que este vídeo sigue dando vueltas por Internet veinte años después pero en el fondo dice es que todos querrían hacer eso en algún momento de sus vidas

Voz 0933 30:22 el señor yo esta mañana

Voz 1 30:25 el tono

Voz 1480 30:26 es decir más todos nuestros pues yo ya alguna vez también lo reconozco así que de aquí estaremos dos moraleja es la primera no lance el ordenador de vuestro trabajo a menos que sea una campaña de publicidad y mundo no os creáis al cien por cien nada que venga de Internet ni siquiera del Internet de mil novecientos noventa y siete

Voz 0933 30:42 son las cinco el treinta y ocho minutos de la tarde las cuatro y treinta minutos en Canarias acabo de estrenar coche

Voz 19 32:59 la de imponer en las redes sociales es La Ventana a la venta

Voz 46 33:06 Cate

Voz 47 33:10 eh

Voz 5 34:57 la Ventana Carles Francino

Voz 6 35:13 aquí en La Ventana en Todo por la radio

Voz 49 35:16 ahora tocan palabras o palabros si me da miedo da siga

Voz 1509 35:30 aunque dando lo que quiere decir que sí

Voz 2 35:34 nunca en la semana que viene vuelve las amígdalas de mis amígdalas a partir del tres de febrero todos los sábados en los Cines Callao de Madrid capacidades síntesis tienen los franceses pero bueno aquí los ocupa una labor mucho más seria es rastrear la palabra necesaria que dé nombre a lo que sentimos por ejemplo hay misterios insondables del alma humana un ejemplo porque los hombres nos sentimos tan orgullosos cuando somos capaces de sacarnos los calzoncillos lanzarlos con el pie y cogerlos con la más gesto que te llena de orgullo de te quedas ahí todo orgulloso siguiendo si me ve el Circo del Sol me trata como si de verdad los ves bajar a lo mejor como un parapente se despliega bajan despacito porque porque antes de despojar de la ropa interior siempre rescatamos un ratito para el ocio un lanzamiento un disparo de tirachinas un descenso en parapente un intento de encestar en el canasto de la ropa sucia si hay cesto la ropa sucia siempre se intenta un tiro libre sí siempre siempre siempre no hay una palabra que dé nombre a ese probar suerte lanzando unos calzoncillos a canasta cómo podemos llamar a ese fugaz de porte consistente en intentar encestar la ropa interior en el canasto de las

Voz 50 37:09 Copa sucia claves yo propongo

Voz 1 37:12 calzón cesto

Voz 2 37:17 que es muy bueno en oye las chicas lo hacéis también Laura tú lanzas tu ropa interior una vez al mes si uno puede sentir tú lanzadas por supuesto Susana tú lanzas también al jamás llevo ropa interior

Voz 51 37:37 no

Voz 1 37:40 unas gotitas este equipo por por Laura

Voz 2 37:45 si tenemos que buscar una palabra y además Festo añadimos va con mano

Voz 1 37:50 no

Voz 2 37:55 la definición quedaría tal que así

Voz 51 37:58 hola

Voz 1 38:05 calzona

Voz 39 38:08 acción doméstico deportiva consistente en lanzar unos calzoncillos o braguitas esto de la ropa sucia ratito de divertimento que un hombre o una mujer arrancan a la rutina antes de despojarse de la ropa interior

Voz 2 38:27 eso es calzón cesto mira vamos a ver series maravillosas pelis buenísimas documentales estupendos si alguien tiene que decidir de una vez por todas que no todo el monte es orégano algún truno también es normal porque tienen mucho tienen mucha calidad en general en el mundo no abunda tú haces una lista con las diez mil mejores pelis españolas de este año y alguna un poquito regular no sé por qué porque es que la calidad no abunda y además esos monseñor dos que introduce de vez en cuando son necesarios porque ese pregunta a la gente porque a la gente no le gusta ver series a la gente lo que le gusta es recomendar a recomendar al lo que todo el mundo sabe que es bueno no tiene mérito lo que mola es recomendar un truno parques dejó a la gente no no no no para demostrar que hay algo ahí que nadie ha sabido ver situ si hay un discreto encanto en recomendar un monseñor Do it por eso las plataformas digitales en a su público recomendado por en algún Zurich Milito von de vez en cuando problema eso es muy bien eh como dice es que de sinónimos vas muy bueno ahí vamos ahí ya sabes que a mí me gusta chapotear en todas las charcas entonces el problema es que no hay una palabra que diferente sí a la serie Ponzo niña de la serie buena cómo podemos llamar a las series Netflix

Voz 50 40:13 flojito has me perdonas mira otra chica con estas yo propongo

Voz 2 40:20 es Flix con el chico Nacho Flix Félix y la definición que da vida tal que así

Voz 51 40:31 visto a Hay pues

Voz 39 40:39 parte del catálogo de una plaza

Voz 2 40:41 la forma digital que no está a la altura de los grandes títulos que promoción contenido audiovisual full Hero que nutre el fondo de armario de una distribuidora digital de contenidos parte del monte

Voz 1 40:56 que no es oreja

Voz 2 41:00 la lista es interesante vamos a ver la ignorancia como mecanismo de defensa en un juicio Isère mucho en juicios de corrupción no sé de qué me habla yo no estoy al tanto de eso no sé no estoy seguros no me consta yo no sé pero en los juicios de corrupción los acusados saben menos que el caldo de un hospital es un hombre por favor no lo sé no estoy seguro no lo recuerdo IU urge uno la palabra que dé nombre a ese impenetrable caparazón a base de lagunas de memoria que construye un acusado en el banquillo como podemos llamar a esa coraza defensiva hecha de dudas e ignorancia

Voz 50 41:45 yo propongo armadura

Voz 1 41:49 ese es ese caparazón

Voz 2 41:51 sea la definición quedaría tal que así

Voz 51 41:54 Nos

Voz 1 41:58 no hay duda

Voz 2 42:01 conjunto de conocimientos amnesia e ignorancia con que se reviste para su defensa aquel al que se acusa de algo defensa basada en fingir ausencia de conocimiento acerca de los hechos juzgados parapeto de ignorancia intencionada eso es arma duda tenemos tiempo para una más pues vamos con ella en nos la manda es la palabra de nuestro oyente negros la Amanda Marcos Cubelos hola Marcos hola Cubero cuando te estás meando en un edificio que no conoces esto pasa mira cómo ríe Iñaki como un pirata cuando te estás en un edificio que no conoces y puede ser en un centro comercial en un tanatorio una pirámide egipcia donde sea las ganas de orinar son caprichosas como hijo de banquero in necesitas un meningitis murió con urgencia busca su das exploran las paseas es como llevar una bomba de relojería dentro hay gente que ha llegado a explotar llega un momento en el que te vale cualquier sitio una botella de agua una papelera un estanque con peces yo he visto orinar en la capucha de señor es así es horrible es horrible y no hay una palabra que dé nombre a esos merodea los correos búsquedas errantes en busca de un urinario cómo podemos llamar al hecho de pasear en busca de un lugar para aliviar la vejiga Marcos Cube y lo propone

Voz 1 43:31 me ambulante vincular

Voz 2 43:35 la acción quedaría tal que así

Voz 1 43:43 o la

Voz 39 43:47 acción de rondar con el propósito de encontrar un lugar en el que orinar buscar urinarios urinarios en edificios ajenos rastreo de ingenios eso es

Voz 1 44:01 me da esto

Voz 52 44:04 esta idea recurrente el stock perderme ser Bartleby el banco olvida el folio en blanco fantasear con la idea de más sin dejar de ser una sombra de la realidad siguió banaliza fría creo que aunque pidiéndome vida para contárselo Alter frente en Vícar cercos tres comidas si se suma el Mario Kempes imagino banda terrible Carmen Curro físico que sea cierto intangible salir de mi burbuja lírica palabra

Voz 1981 44:34 así palabras y palabras si el rap están en un buen momento en España con muchas nuevos talentos pero al que estamos escuchando Tote King

Voz 1480 44:42 por considerar el padre o el hermano mayor

Voz 1981 44:45 de todos cuanto a Casey o o hecho hollín Manuel González ha volcado esa experiencia en su último disco que se llama Le Bron y que sale a la venta este viernes es un homenaje a un jugador de baloncesto de la NBA es un álbum bastante variado que incluye hasta una colaboración con rozarán esta letra en particular bucean sus miedos y en los demonios del top los raperos también dudan asegura dudan y crecen como ha hecho el rapero sevillano

Voz 32 45:12 cuatro cobros comparará con echan cerrojos suyo agrandando coros día tras día impotencia me llena besar que nada de lo que vaya mierda buena comprar el pan y descubrí la belleza el color lo lo costado Neuilly fresas el puzzle gira Johnny sé cómo se llama mi pieza loco dos ennegrecido siempre que vamos

Voz 6 45:32 no sabemos lo un poquito de hubiera animales a lo mejor venga muy valioso

Voz 26 45:47 si bien es cierto

Voz 1509 45:49 las animadoras de sus Sara Ruiz en Todo por la radio es si íbamos ella con el audio que es un poquito tarde

Voz 53 45:59 Psicosis

Voz 54 46:00 casos suele dormir plato de Elorza casi

Voz 55 46:14 nunca me había costado notando las a través de servirse de quedaban curioso es son bonobos no no los y no

Voz 2 46:23 pero que una vez más en los parecen los más

Voz 54 46:26 fuimos al Homo sapiens aproximadamente hablando

Voz 1509 46:28 es una especie muy simpática caemos bien a todo el mundo son pacíficos letones hacía el sexo es el valor que rige su sociedad para los bonobos todo prácticamente todo pasa por el sexo con el coito es establecen amistades alianzas forjan vínculos resuelven conflictos se reconcilian esas peleas todo pasa por el sexo y alguno qué harán también no algún conflicto hay alguna pelea no no no no son súper pacíficos el sexo es las solo

Voz 54 46:51 yo nunca es el problema en cualquier caso esto pues podríamos decir que se parece bastante a los

Voz 1509 46:56 manos el próximo año pero hay otros aspectos en que difieren mucho un estudio de la Universidad de Duke en Estados Unidos ha concluido que los bonobos se sienten más atraídos por los individuos cretinos y matones que por los amables y solidarios o algo los científicos hicieron varios experimentos a través de juegos sometían a los bonobos a unas escenas teatralizadas de buenos y malos víctimas había intermediarios como a las intenciones otros cargados de mala fe al final del experimento para resumir los animales tenían que premiar alguno de los personajes los bonobos vendían siempre a elegir a los perversos a los malos es más los investigadores midieron las preferencias de los simios por los personajes que aparecían en estos teatrillo no sólo preferían a los malos sino que les gustaban más después de

Voz 54 47:43 que comenzaran a comportarse mal había personajes que empezaban siendo huelo bueno si acababan siendo malos

Voz 1509 47:48 de ahí a los bonobos les gustaba más el resultado es desconcertante dicen los cien citó los científicos

Voz 2 47:54 pero creen que conocen la razón lo más probable

Voz 1509 47:57 es que los bonobos interpreten la rudeza como un signo de estatus social simplemente intentan mantener a los individuos dominantes de su lado osea en otras palabras creen que vale la pena tener aliados poderosos o sea que tampoco serían tan distintos

Voz 54 48:11 a nuestro pueblo no las elecciones eso es falso

Voz 1509 48:17 bueno

Voz 6 48:18 hoy tenemos la robos al Milene al yo no yo es directamente no implica igualmente el sexo voy y vengo pues es son los que menos tienen sexo a los millennials eh sí sí sí sí

Voz 0933 48:36 porque porque es tanto el Día de Internet pero no hay contacto físico yo hay vengo a contar una de las grandes gestas y me voy a ir contando tren cuando alguna voy a contar la guerra civil de foro coches ostentó pasó de verdad empezó en el

Voz 2 48:51 año dos mil nueve un veinticinco de junio pues es

Voz 0933 48:56 todo comienza cuando España fue eliminada de la Copa Confederaciones se prometía Laurie el moro iban a ganarlo todo y fue eliminada esto aumentó la crispación de los foros Boceli Jazz empezaba a ver un caldo primigenio ahí de gente obviando cosas no bueno es normal el foro coches pero más todavía luego pues esto acompañado que los niños ya no tienen colegio pues empieza a haber más niños en el foro abriendo y los de mierda eso es más normal entonces la crispación aumentando un poquito más hasta que murió Michael Jackson el día que murió Michael Jackson fue el detonante de todo entonces unida crispación de que España había perdido contra Estados Unidos

Voz 2 49:35 sí sí

Voz 0933 49:38 hay una costumbre son las leyes de coches como la sharia el que no la cumple fuera de foros entonces una locura pues si tú llegas primero al hilo tienes que poner pole hacer la pole porque está ser pole position pues uno decidió que esto era muy americano España habría perdido contra Estados Unidos y no podíamos no podíamos usar palabras inglesas en el foro porque claro estamos en España

Voz 1981 50:00 Sara no se puede usar el inglés

Voz 0933 50:03 un señor abrió un coche sí dijo cuál es lo más parecido a Paul M español mástil el mástil de un barco hay palos y mástiles pues este fue el detonante que comenzó toda la guerra entonces la gente empezó a sustituir la pole por el más o

Voz 2 50:16 entonces esto cabreó muchísimo al foro

Voz 0933 50:19 aquí se dividieron entre dos clara escisión visto una estilista los colistas de expoliadores tilos y claro he también pretendían como hacer varias sustituciones como por ejemplo cambiar el Lol por MD que era me descojono o Juande por PQ fe pero qué coño no sabemos a éxito o no no no no para nada no eso es nada pero pero si los mástiles cuidado y también también Ken querían cambiar Tirol Poroshenko hizo una serie de cambios más bueno españolizar foro coches sí sí sí hubo una división muy bueno la guerra duró se está noche se titula La noche de los reportes largos Ésa es hobbies José sí que los reportes es el sistema que tiene coche auto moderarse porque el coche no hay moderadores tú reportas alguien es como un aviso es como ya te echan entonces el ambiente se caldeó muchísimo y hubo una purga Joaquín y al final hubo cuatro sectores que quedaron eran los reformistas que perdió en cambio al sistema

Voz 2 51:20 los perros flautas que querían focalizar esta ira

Voz 0933 51:22 sí a otros foros los catastróficos que pensaban que era el fin de coches y los mártires del mástil al final acabaron extinguiendo bajo la ira de los toledanos

Voz 2 51:32 al final se solucionó

Voz 0933 51:33 Don José Bono Electric el dueño de foro coches puso y quitó los registros libres puso invitaciones para entrar al fondo el foro se va Muralla donde es es más sectario aún así tenemos el foro coches de hoy día

Voz 6 51:47 lo mejor no lo ve la histórica efectivamente

Voz 32 52:09 lo prometieron deuda Phil Collins es la marcha de música Kepa así también había prometido aquí vamos a hacer radiografía yo quiero que penséis por una vez imaginados que las canciones no son no quiere decir que pese a las canciones como melodías sino como si fuera Morse como si fueran golpecitos y hay veces que la gente lo que compone más bien son ritmos au golpecitos au pulsos como llaman ellos también más que melodías o cuando van a copiar una canción no se nota tanto porque lo que están copiados los pulsos por ejemplo yo voy a tararear encima esta canción cuáles son los puso bajo por ejemplo que es el el aire la canción obispo con estos el ritmo esta canción no daría igual no va a ser

Voz 56 52:52 pero sin hacerme lo día Pombo

Voz 32 52:55 Nos nos vayamos valdría para otra canción diríamos que la está copiando ese igual no periodismo con la canción se parece nada pues en las for Life cosa eh no se parece nada sea tiene otra melodía y todo lo que han copiado ha sido eso el Morse de la canción pop pop pop folk o por esta es la única canción que tiene esta canción es una casualidad que ya no hay cientos de canciones con este tipo de pulsación como por ejemplo esta

Voz 1 53:41 da igual

Voz 32 53:45 no está copiando la melodía no tiene nada que ver les instrumentos son muchas veces otros pero lo que están copiando es una cosa que creo que también el ritmo subyacente a parte del ritmo generales riéndose dos sea el modo de de la pulsación otra un tipo quebradizo hizo muy famosas su propio modo de distribuir al ritmo de hacer esas pulsaciones que era ley

Voz 58 54:03 eh

Voz 20 54:09 ya

Voz 6 54:17 por cierto digamos no la conoce también pero a veces oro

Voz 32 54:24 a ese ritmo que body reinventó tras dijo yo voy a quedarme puede ser hizo un montón de canciones de este tipo pero es que los Rolling Stones cuando hicieron una versión de Buddy Holly que era muy parecida se equivocaron y cayeron en el mismo ritmo que él otra vez y al mismo ritmo diferente campeón en realidad hay lo hicieron mal porque estaban intentando copiar esta canción que tenía un ritmo un poquito diferente quiero en su versión pero copiaron mal el modo de hacer el fraseo sea hacer esos golpes sino que es donde almorzó luego hay dos canciones muy parecidas pero muy diferentes de Madrid

Voz 19 55:19 Obama

Voz 32 55:27 exacto puso otra canción que era la misma pulsación pero diferente canciones y ahora una cosa muy curiosa a escuchar recordar cómo era la canción aquella tan famosa que lanzó a los Nirvana

Voz 1 55:48 no

Voz 32 55:49 más Valme sólo haremos

Voz 1 55:52 jo

Voz 32 55:56 no da igual anotando estamos acercándonos solamente en ese golpeo de la guitarra bueno pues resulta que es parecido a este otro por eso digo que a veces lo que uno está buscando realmente no es copiar una melodía o inspirarse en una melodía o en algo así sino que están inspirándose en lo que llaman el rumbo y el ritmo subyacente o en lo que estás de los instrumentos solamente en momentos muy precisos

Voz 59 56:36 pues es como se descubren ritmo pero eso a veces decimos sin como sin saberlo a este es un ritmo muy como de James Brown porque por esta pequeñas cosas como nos explica el One que era el ritmo de James Brown

Voz 2 56:44 era por eso porque él buscaba el golpecitos en un sitio exacto

Voz 59 56:47 yo ya lo voy a poner una cosa muy graciosa que es cuando ya combinan dos de ese tipo de de golpecitos de Morse dices voy a hacer un ritmo disco detrás un ritmo pop y es por ejemplo lo que hicieron en su

Voz 52 57:01 ayer la batería o te cuando ha sido el ritmo pero lo caretas a Antana Tara