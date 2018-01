La Ventana (25/01/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1 00:00 vicios informativos

son las seis las cinco en Canarias desde hace pocos minutos comparece en el Parlament de Cataluña el portavoz de Esquerra Republicana Sergi Sabrià después de que el Gobierno haya anunciado hoy que va a impugnar la candidatura de Puigdemont ante el Constitucional en el Parlamento habló Tallón bona tarda bona tarda

Voz 1673 00:26 espero de lo que acabe decidiendo Roger Torrent desde su partido Sergi Sabrià ya anuncia que se pondrá a trabajar con el propio Torrent con la mesa con los servicios jurídicos del Parlament para ver cómo hacer posible la investidura de Carles Puigdemont a pesar del anuncio de hoy del Gobierno central sabría argumenta que si llamó pudo ser candidato de Junts per Catalunya hay pudo ser elegido diputado también debe poder ser candidato a la presidencia de la Generalitat considera que los argumentos planteados por Sáenz de Santamaría no se aguantan por ningún lado el dirigente de Esquerra advierte de que el independentismo acabará ganando esto el Tribunal de Derechos Humanos y acusa al PP de querer ganar en los tribunales lo que no consiguió en las urnas gracias Pablo

Voz 0032 01:01 la impugnación del Gobierno tiene como único objetivo Puigdemont la vicepresidenta ha recordado que sitúen propone a otro candidato no tendría por qué haber impugnación

Voz 2 01:09 el señor Torrent nos puede proponer como candidato al señor Puigdemont si el señor Torrent propone a un candidato que pueda llevar a cabo la investidura esos otra cosa

Voz 0032 01:20 en el juicio de la Gürtel Cristina Ibáñez en la que fuera gerente del PP valenciano ha reconocido que Víctor Campos vicepresidente con Francisco Camps le daba paquetillo dos de dinero para ingresar en la cuenta del partido Miguel Ángel Campos

Voz 1552 01:31 sí Ibáñez dice que si hubo financiación ilegal la montaría otro en referencia a Ricardo Costa pero ha reconocido en su declaración judicial que recibían los donativos anónimos para el PP de empresarios en sobres o qué títulos que le entregaba Víctor Campos vicepresidente primero del Gobierno valenciano

Voz 1 01:47 a mí me llamaba Víctor Campos o loco recargo a Víctor Campos menos entregaba para aquellos interesados a los Sato hola sobres eran como si como para que pitos eh

Voz 1552 02:04 dice que todo era legal pero ingresaba los Mossos remesas en cantidades que no superasen los tres mil euros según fuentes jurídicas del procedimiento un método habitual para saltarse las alertas de Hacienda vulnerar la ley de partidos en las donaciones las mismas fuentes consideran esclarecedor que recibiera el dinero para el partido no de un cargo del PP sino de un vicepresidente del Gobierno con capacidad de adjudicación para las empresas que Donavan gracias Campos vamos con los deportes Toni López buenas tardes qué tal buenas

Voz 3 02:28 estas redes a las nueve y media el último partido de cuartos de final de la Copa del Rey Barça Espanyol en el Camp Nou con uno cero a favor de los blanquiazules

Voz 1590 02:34 el partido de ida y con los fichajes Coutinho Jerry

Voz 3 02:37 en la convocatoria de los azulgrana desde las nueve Carrusel mañana sorteo de semifinales con Sevilla Valencia Leganés y el ganador de este cruce además jornada veinte incesto las nueve menos cuarto Real Madrid en al duro Anadolu Efes y Unicaja Baskonia de Europa de balonmano pendientes del estado físico de Gonzalo Pérez Vargas Jordi Ribera ha convocado Arpa

seis tres cinco y tres en Canarias carriles Air Madrid en Madrid la Policía ha detenido a un hombre que abusó sexualmente de dos menores en el metro de Madrid las adolescentes consiguieron huir y alertar a los agentes que arrestaron al supuesto agresor en un autobús cuando intentaba escapar más datos con Alfonso Ojea

Voz 0313 03:11 la detención se producía el martes pasado en la plaza

Voz 0089 03:13 elíptica antes el acusado de un delito de abusos sexuales había iniciado su recorrido acosador en la estación de Metro de San Francisco donde presuntamente agredió ya a dos menores un joven de diecisiete años salió en su defensa y ante la actitud agresiva de este individuo los tres decidieron bajarse en Plaza Elíptica el detenido les persiguió por los pasillos e intentó tirar al chico por las escaleras logró incluso abalanzarse sobre una de las adolescentes llegó a atacarla sexualmente Se trata de un varón con trastorno mental eso sí de las treinta personas que presenciaron los hechos sólo una ese joven de

Voz 1590 03:47 siete años salió en ayuda de las chicas la comunidad

Voz 1915 03:50 del dos mil diecisiete con cuatrocientos sesenta y seis mil quinientos parados veintidós mil seiscientos menos que el año anterior según los datos de la EPA sin embargo el cuarto trimestre del año no fue bueno para el empleo en la región hubo un aumento de los desempleados cincuenta y dos mil más bajaron los ocupados quince mil puestos de trabajo menos el Gobierno que se F licitada por los por los datos reconoce que todavía queda mucho por hacer los sindicatos insisten en que el empleo que se está creando no es de calidad la consejera Engracia Hidalgo y las portavoces de CCOO y UGT

Voz 4 04:16 Eva Pérez Isabel Vila Vella queda mucho por ahí

Voz 5 04:19 sí pero yo creo que los actos de la etapa de hoy ponen de manifiesto la recuperación permanente que durante los últimos dieciséis trimestre en términos interanuales meta experimentando el mercado de trabajo

Voz 4 04:29 que lo que ha ocurrido en el último trimestre es

Voz 6 04:32 una llamada de atención una alarma importantísima no vamos a conseguir consolidar una recuperación si no lo hacemos sobre una base de empleo de calidad pensamos que hay que Rey industrializada

Voz 7 04:45 a fortalecer tecnológicamente la Comunidad de Madrid y no podemos depender exclusivamente de los vaivenes de de él

Voz 0313 04:53 tenemos siete grados en el centro de Madrid

Voz 13 05:35 sí claro

Voz 0313 05:56 se imaginan la infancia juventud de de alguien que oye hablar en su casa

Voz 8 05:59 hacen bastante con mucha frecuencia oh

Voz 0313 06:02 de de corta

Voz 14 06:04 salen infancia es más importante que lo que viene después es lo menos en mi recuerdo es esto

Voz 0313 06:10 Vargas Llosa

Voz 14 06:13 eh Roland Barthes la historia es la historia de un tema hay sus variaciones y creo que hay algo algo

Voz 0313 06:20 lo escuchar la voz de Umbral

Voz 15 06:23 preventivo creo que algunos géneros están muriendo y otro cero sobrevivían presto Antena tres bueno

Voz 0313 06:29 es una persona si algún día tendría que escribir algo verdad pues así ha sido y Elvira Lindo ha decidido traer esta persona a La Ventana hablamos con ellas con las dos en unos minutos

Voz 0313 10:12 son las seis y diez minutos de la tarde las cinco en Canarias ayer está ahora les hablábamos de Calígula uno de los dictadores más sanguinarios y más tumbados también de toda la historia hoy saltamos de la antigua Roma al Chicago de los años veinte de los años treinta y cambiamos a un emperador

Voz 0545 10:26 por el rey de los gángsters

Voz 25 10:31 en La Ventana acontece que no es con un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 26 10:49 el veinticinco de enero de mil

Voz 1626 10:51 a novecientos cuarenta y siete con la cabeza perdida y sin ser ni sombra de lo que fue murió en su casa de Miami Beach Alfonso Capone Scarface cada portada uno de los malos más malos de la historia de lampa malo pero también más listo que el hambre porque después de toda una vida de fechorías asesinatos sobornos trata de blancas tráfico de alcohol y drogas apuestas clandestinas pudieron detenerlo y acusarlo por un miserable delito fiscal ni se sabe los muertos que llevaban su firma pero sólo pudo ser condenado a diez años de prisión de jovencito Al Capone si firmaba sus crímenes porque se estaba haciendo un currículum y no le quedaba más remedio que apretar el gatillo pero en cuanto organizó su propia banda ya se hizo muy difícil pillarle sobretodo porque tenía en nómina a media policía ya tres cuartos de la judicatura ni siquiera pudieron colgarle los siete muertos de la famosa matanza de San Valentín y aunque todo el mundo sabía que él había ordenado Él nunca se pudo probar pero al final le cazaron y lo hizo Kevin Costner e que se parecía muchísimo Eliot Ness el policía que con sus nueve agentes intocables consiguió que Al Capone diera con sus huesos en prisión por evasión de impuestos cometieron el error de encerrar lo en un vulgar centro penitenciario desde el que Al Capone le seguía controlando sus negocios viviendo como un señor allí no faltaban puros ni buenos espaguetis ni Wiki del vuelo tanta chulería era insoportable así que lo trasladaron a la cárcel de máxima seguridad de Alcatraz

Voz 1590 12:30 ahí se acabó lo bueno

Voz 1626 12:39 en condiciones muy duras ya sin privilegios aislado de todo y de todos en Alcatraz se le vinieron encima todas sus miserias y las consecuencias de una sífilis que pilló de jovencito y que nunca se dejó tratar por su fobia a las agujas Porca miseria resulta que Capone tenía miedo de los inyección añadidos el deterioro fue galopante fue liberado casi por humanidad dos años antes de completar su condena demente enfermo arruinado y aún así el tio aguantó vivos siete años viviendo en su casa de Miami su epitafio reclama literalmente desde un cementerio de Illinois Piedad Jesús mil tendrá morro

Voz 0313 13:22 mucho morro tenía efectivamente también un lugar en

Voz 1 13:25 historias sin duda hoy hemos recordado la figura

Voz 0313 13:27 lo de Al Capone y ahora en La Ventana

Voz 27 13:30 radio lindo radio lindo

Voz 28 13:41 en una mirada particular para ser van con el viene el otoño en nada ahora no está ahí por Esquerra la única eh

Voz 29 14:20 primera línea buenas tardes la buena estamos todas la contenta adelantando de darlo

Voz 0545 14:24 con poca luz de luz está esta tarde que están poco Tristana yo ya ahora ya sé por porque no quería vivir en Nueva York aquel día muchísimos tardes como esta

Voz 0313 14:34 el son bonitas también tiene

Voz 0545 14:37 también se bajaron un poco en la yo no sé si es siempre menos cuando éste por eso Mengual la radio

Voz 0313 14:43 a la radio esta lindo

Voz 0545 14:45 o La ventana me me súper espía

Voz 0313 14:48 oye Elvira ido a Radio lindo y con un libro con su autora sí pero vamos es un libro que yo no sé muy bien si definir esto etiqueta siempre es complicado como libro de memorias como una biografía como un acto de amor posiblemente tenga algo de las tres cosas es nuevo el título tienen también tres patas

Voz 13 15:06 crece la espía del oro el porqué definición T que inclinar

Voz 0313 15:11 las más de las tres es una mezcla una mezcla

Voz 0545 15:14 que quién lo ha descrito a Velez es y fue guionista ha escrito novelas pero sus novelas están muy empapadas de subida personal este libro yo creo que oscila entre bascula entre la memoria persona Lee pero tiene algo muy literario tiene algo muy literaria en el contenido y la forma porque es este libro la música de fondo de este libro es un programa que seguramente muchos oyentes conocerán un programa que se emitió en Televisión Española desde el año setenta y seis al año ochenta y uno que se llamaba encuentro dos horas y no es ese objetivo se va encuentros con las artes y las letras e era un programa que dirigía un tipo muy especial que era Carlos Vélez el padre de la entonces qué hacemos aquí no la vamos a dejar hablar todavía aquí señor digo que era muy especial porque ayer precisamente lo hablábamos en la presentación era un hombre muy culto muy plural Ikea además digamos repetía la biografía de muchos de nuestros padres venía de los años de por supuesto de la España franquista porque bueno el programa empezó en el año setenta y seis es ahí donde en esa es España fue donde él comenzó a trabajar y donde dedicó digamos subir sus energías a la divulgación cultural luego cómo llegó la democracia informan personas que de verdad creo que sacaron su verdadero yo porque era una persona que hizo un programa en televisión que fue importantísimo cuando digo importantísimo quiere decir que es verdad que sólo había dos cadenas en ese momento pero un programa masivo de una gran audiencia hay que provocaba un gran interés lo curioso es que cuando ahora le es que en el libro vienen transcritas algunas entrevistas de ese programa dices pero que ni de él ya sé que había no sé cómo cómo es posible en Televisión Española recién salidos de una dictadura estuviéramos oyendo hablar así a Cortázar a Vargas Llosa a Onetti etc bueno pues esto parte este libro que es una mezcla de la de la narración de la infancia del autora de que es una especie de carta de amor a su padre de la de un programa que dejó dio un cuadro de homenaje a su madre de una carta que definió de un de un programa que definió a aquella España de alguna manera no él libro este libro que decía astucia mala a la espía hay el loro ella no va a explicar por qué es importante yo pediría a la gente joven que lo leyera porque van a descubrir algo de una España de la que se sabe muy poco hay mucha curiosidad por la España de la guerra hay muchas Se habla muchísimo de la transición pero esto es un programa de de lo que se llamaría ahora de élite en la televisión pública española

Voz 0313 18:07 le había les buenas tardes bienvenida por escuchando lo dejamos hablar todavía encantada que también venía de hacer una cosa nos dejas hacer un ejercicio con con los oyentes de destripar un poquito el significado del título por supuestas tres pacas vamos a Barcelona con la ayuda de Pepe Rubio

Voz 30 18:28 de niños escuchamos y lo registramos todo se graba mi nuestra memorias nuestras marcas de agua lo que nos hace únicos unos delata como si fuésemos billetes impresos del Banco de España el sonido que escuchan es de un y Betis pero no el de uno cualquiera sino la Olivetti de María Luisa Martínez la madre de nuestra invitada letra a letra pulsación acusación fueron dando contenido a la memoria de una línea entre mil novecientos setenta y seis y mil novecientos ochenta y uno su banda sonora eran tipos y caracteres que se imprimían en rojo y negro y que transmitían voces a impulsos de casa

Voz 14 19:07 la historia de un escritor es la historia de un tema y sus variaciones

Voz 31 19:11 el interlocutor vides en qué

Voz 8 19:15 que evidentemente te interesa aquí

Voz 14 19:18 así es mi persona en que cuanto escrito

Voz 29 19:21 el espía bajo la mesa de la cocina escuchaba interiorizada los detalles hasta la forma de las patas de la silla

Voz 24 19:32 la memoria de aquella niña se iba cimenta

Voz 32 19:35 ando con recuerdos la Olivetti las voces que unas veces escuchaba mientras su madre tras escribía y otras tras este sonido de piano que llegaba de la pantalla de Lugo HF

Voz 24 19:47 de un programa en el que aparecían personas

Voz 32 19:49 es que para ella irán su familia siempre rodeaban a su padre Carlos Vélez ahí

Voz 0313 19:55 esto con todos

Voz 33 19:58 estás mirando pasar

Voz 8 19:59 así allí como quisieron mezclado

Voz 33 20:02 tras reconocer tengo

Voz 32 20:05 Carlos Vélez dirigía encuentros con las letras para los telespectadores un espacio de libertad cultural en años muy complicados para nuestra pequeña espía el puzzle de su vida en la que se debatía entre los que insistían en que leyera le leo Leo pero usted y la responsabilidad de escribir en un ambiente de lectores y escritores

Voz 13 20:25 sí yo creo que sí

Voz 32 20:28 así hasta que llegó aquel los rover

Voz 21 20:31 una ahora duerme el gallo dos El caballo tres el Santo cuatro el que no es tanto cinco el capuchino seis el beduinos siete el estudiante ocho el caminante nueve el herrero diez El majadero once el muchacho doce el borracha

Voz 24 20:50 lo que sabía mil oro el libro infantil del poeta José Moreno Villa que leían los niños en el exilio el primer libro que editó en España uno de esos niños Jaime Salinas y que digo a Vélez a través de su padre Eden encuentro con las letras era la última marca de agua la definitiva de una niña que a veces oía voces que le gritaban el camino

Voz 13 21:18 deberé Philae la historia del libro cuando empieza a tomar forma

Voz 0313 21:22 el es el detonante siempre tiene que haber un motivo para que uno se anime a contar una historia no

Voz 4 21:26 pues el detonantes son detonante bastante importante y es que fue a raíz de la muerte de mi padre es como si de alguna manera se hubiera cerrado todo en el capítulo de un capítulo de cuarenta años aquí yo ya tuviera la necesidad de de contarlo no y también porque bueno pues cuando estás en ese estado un poco irreal del duelo e IT tienes una actividad muy creativa no sé qué ocurre que te pones a a crear y a crear algo relacionado con ellos y entonces me puse a escuchar sobre todo me puse a escuchar las cintas porque claro primero había tenido que escuchar aquello para saber por dónde tirar

Voz 24 22:06 Nos habían sigue aquí batirá el ponen

Voz 4 22:08 que ni siquiera que iba a ponerme a escribir entonces empecé a escuchar todas estas maravillas que bueno me hubiese hecho montaje de que han sido como arrojar me una cantidad más vale

Voz 29 22:17 a la cabeza porque habremos nada porque para hacer un poco

Voz 0545 22:21 en la historia del libro tú te encuentras en una caja tú sabías que existían esas cintas de tu padre donde se recogía el audio en directo en todo esto en bruto del programa

Voz 4 22:30 sí sí eso explica un poco el el motivo las cintas las cintas son una cosa muy curiosa porque son los brutos de del programa tienen las tomas falsas incluso por eso yo he tenido la sensación de ser una espía cuando las escuchaba porque era como si alguien hubiera puesto micros en un plato literalmente sí yo estaba ahora revisita dando ese plató no estas cintas existían porque mi madre era la jefa de prensa del programa pero era una jefa de prensa muy particular porque en aquella época pues las madres eran madres también bueno como ahora lo que ocurre es que ahora tiene que hacer en unos malabares también eh poco y entonces ella trabajaba en la cocina de casa hacía las crónicas desde de la cocina de casa escogiendo con esta Olivetti que hemos oido ir escuchaba primero las cintas tomaba sus no sus notas en sus cuadernos hacía pues tu artículo para enviarlo de los distintos medios pero como trabajaba en casa yo siempre quería estar con ella pues me ponía debajo de la mesa jugar con mis muñecas pero claro estaba jugando con mis muñecas pero también estaba al loro al loro de de lo que estaba pasando

Voz 29 23:32 le que preguntado es croquetas o crónica no

Voz 4 23:35 exacto sí lo tenía todo a la a la vez como seguimos haciendo las madres

Voz 0545 23:40 para que se hagan ideal los oyentes de cómo era el programa no es que fueron programa de uno de entrevistas

Voz 4 23:45 sino que había como una especie de Coloquio claro

Voz 0545 23:48 había había varias secciones

Voz 4 23:50 en en había mesas redondas en las que pues a lo mejor se debatía no no se debatía especialmente sino que cada uno llevaba cada uno de los contertulios llevaba pues una serie de libros que les interesaban pues bueno como hacéis vosotros

Voz 0313 24:04 que se que se él luego había atrás

Voz 4 24:07 a otra entrevista que solía ser la principal o dos entrevistas principales porque al principio el programa duraba dos horas dos horas de Cultura en Televisión Española en horario de máxima audiencia esto es algo que bueno si me me dieron una nostalgia brutal

Voz 0545 24:23 audiencias sería porque es bueno

Voz 4 24:25 eh claro había dos cadenas nada más y cuando el programa tuvo estuvo en su punto más álgido tenía como millón y medio de espectadores claro eh era un programa que servía mucho de catalizador para tanta gente para para tanta gente que tenemos internet tenemos las redes tenemos un acceso unos a otros casi casi directo eh aunque vivamos en un lugar remoto pero en aquella época era verdaderamente como tener una ventana sentirse comunicado con gente con la que te identificas que de otra manera no tenías acceso más que en las tertulias al mejor de Café Gijón

Voz 0313 25:02 antes comentada Elvira que el que el valor o una parte del valor de todas estas cintas de contraste en una en una caja es que son cintas en bruto es decir no es que fueran copias un programa podían haber editado tal sino que era el material primigenio Clara un ejemplo Umbral un día al estar entrevistado en su casa y suena el teléfono y que hace cogerlo

Voz 15 25:19 esto es muy relativo a millón grosera algunos géneros están muriendo y otro cero sobrevivían presto Antena tres con la política de porque están muriendo en el mundo no Federación haciendo otra verdad buenos días es Carmen Garrigues

Voz 1 25:39 mira tengo veintidós años

Voz 15 25:44 de la paz abres quedara no puedo tomar lo pero yo va a estar en casa bueno pues yo te llamo habrá podido hacer como ves como que dialoga con el teléfono y no contigo repite si otra muy buenos días oye y mirar en este momento y muchísima televisión pero te llamo yo a la galería ahora mismo eh hasta ahora

Voz 29 26:09 me hace gracia que que como algo cambia la voz y nada

Voz 0545 26:13 por qué por qué umbral era un hombre adusto sin embargo ahora cuando lo vemos en las intervenciones de televisión se ha convertido en un personaje

Voz 29 26:20 se come viable si se había

Voz 4 26:23 esto me encantaba porque yo por cuando ponía las cintas estando en casa escuchando las para ver qué iba a hacer con aquel material e verdaderamente me sentía como si estuviera ante un directo claro era un falso directo eh porque nada estaba editado entonces podía pasar cualquier cosa podía pasar que alguien no sé el vino le dieron tele o que alguien dijera una barbaridad y hubiera que cortar no no sabias que que va a ocurrir no es que hubiera grandes momentos así pero eso a mí me daba una tensión cuando estaba escuchando las cintas y una una sensación una además de hacer espía e fascinante trasladó de tal manera de una manera tan cinematográfica a aquellos hemos de cine y muy de guión yo dije bueno esto es como una película pero claro no podía hacer hundiendo un documental porque muchas de las cosas serían muy mal eh luego muchas cintas de Televisión Española están ya pues echadas a perder aunque hay muchas cosas otras muchas cosas que están digitalizadas pero la parte digamos más antigua yo creo que se ha perdido prácticamente y entonces se me ocurrió la idea de hacer como un documental en libro o sea sí sí entrever a dar eh la digamos que la una especie de antología de los momentos que a mí me fascina más incluido este de Umbral por ejemplo quede muy muy gracioso pero que además venía cuánto lo que decía para lo que yo voy montando en el libro y entonces ir contando eso pero para que nadie se pierda y también porque me parece que tiene que haber un hilo de tensión narrativa en todo lo que uno escribe aunque sea ensayo aunque sea una biografía eh el contar El misterio por tuvo hay un misterio una tradición de una serie de entresijos de las amistades y de los de la política que acabaron con el programa pero que yo lo he vivido desde la parte digamos que nadie conoce que es la parte familiar de todos los secretos secretos y mentiras e de aquel

Voz 0545 28:18 momento a Ginés un programa de que fue el año setenta y seis el año ochenta y uno y que tuvo muchos problemas de censura

Voz 4 28:26 sí además hubo muchos problemas futuros

Voz 0313 28:28 hasta en cuarenta años no han cambiado porque hoy que los dos más sonados fueron uno con Montserrat Roig yo entro con una novela deseada comandos vascos osea lo vasco crees que tanto tiempo después sigue Brighton

Voz 29 28:39 ya sabemos pero está

Voz 4 28:42 sí con con Montserrat Roig cuanto toda la historia y y como además mi padre al final hecha acaban cayendo las culpas de todo por ejemplo el pobre hombre porque claro era la cabeza visible no hay también se cese se censuró completamente el programa sobre gárgolas sea This is esto además curiosamente se censuró por protestas del Partido Comunista porque hablaban de de un mencionaron de pasada la muerte de trilla entonces yo investigue esta muerte de éste señor de brilla porque yo era una niña recordaba las cosas familiares pero las cosas digamos del contexto histórico las he tenido que preguntar a los testigos de la época que quise que se mantuviera dentro de la familia con lo cual el testigo principal de todo es mi madre a la que hago como muchas entrevistas y tenemos muchos diálogo sobre aquella de aquellos momentos de la transición en los momentos más más sonados no hay por ejemplo hay un capítulo entero de Jorge Semprún en el que que a mi me parece que es una es un poco el el capítulo de espías de espías y de espionaje con un personaje como era inevitable claro aquí en el que cuento todo este asesinato de trilla a través de también de de distintos reportajes de prensa de la actualidad porque he querido rescatar aquello pero no volviendo a como fue sino haciendo algo

Voz 0545 30:05 nuevo no se nota que ese personaje que fue tu padre que yo le decía que es un personaje tan de esa época no en concreto de de cambio en el interior de la gente también el ideólogo aunque había claro claro

Voz 0313 30:18 seria de la denostada tercera vía

Voz 0545 30:20 pero sí que lo iban todos no precisamente eso es lo que te iba a preguntar era como para para los franquistas era un progre para los progres eran facha

Voz 4 30:31 completamente sí sí de hecho cuando se acaba el programa el el el mayor punto negro dado que todo sea Ferrán no para para echarlo de allí es que era un franquista que había sido falangista y que tenía pasado falangista mi padre al mismo tiempo eh había sido un un apoyo enorme para para todos los amigos suyos quedando el Partido Comunista había firmado en nombre de por ejemplo de Isaac Montero cuando estaba en la lista negra el había afirmado

Voz 0545 31:04 estoy en eso sí que estamos los no sabía que se había hecho en España igual que se hizo en los Estados Unidos

Voz 29 31:09 es mismo

Voz 4 31:12 Televisión Española tenía listas negras todas las todas las empresas públicas tenían listas negras lo que ocurre es que digamos que eran un poco más de andar por casa que que lo que hemos visto en las películas porque además Hollywood todo lo también lo lo engrandece eh con

Voz 29 31:29 con las pelis los afectados lo pasarían mal estado fatal fatal porque no no podían comer no podían no podían trabajar hay una anécdota que contó el libro que la cuenta mi madre realmente decir si sabía de las listas negras

Voz 0545 31:41 pero no de que alguien como tu padre firmara

Voz 29 31:43 por otro claro claro pues a me parece es que no había muchos muy género desde una gran generosidad

Voz 4 31:50 sí era era claro es que el corría riesgos yo creo que porque se sentía muy muy seguro en quién quién era y en cómo era no él era de lo que llamaban digamos que los franquistas llamaban un compañero de viaje que es los llamados peligroso y su infiltrados que quieren cambiar el régimen de desde dentro para los comunistas los que no lo conocían porque los que eran amigos suyos como Alberto Méndez por ejemplo que era íntimo amigo suyo pues claro no tenía ningún problema con Mi padre no eh pero los que no lo conocían lo consideraban un fascista porque claro venía de pasado fascista de un pasado falangista y entonces pues verdaderamente era un poco el el la metáfora de la transición de tantas familias de tanta gente que no puedes en existir a no ser que te desprenda desde el pasado porque sino te Prendes parece que es que eres otra cosa lo que eres en realidad todos somos muchas cosas muy variadas hay en realidad una vez más una realidad más profunda somos nuestros valores y nuestros valores no tienen ideología nuestros valores humanos e de amistad de humanidad no tienen

Voz 0313 33:06 oye dejaron segundito que vamos a perder el satélite y no quiero pero no quiero tampoco es acaba aquí está conversación continuamos en tres minutos va

Voz 11 33:16 escucha dijiste tú si la mejor decisión siempre es límite

Voz 43 37:35 hola buenos días hola voy a intentar hablar contigo fingiendo absoluta normalidad pero veo un kleenex debajo de tus huevos

Voz 5 37:44 has bebido y nadie sabe nada cabinas

Voz 8 37:54 esta noche Cuéntame cómo pasó uno de la armada invencible es jueves es cuál

Voz 9 38:04 también

Voz 4 38:07 en la Ventana

Voz 10 38:11 con Carles Francino

Voz 44 38:14 sí

Voz 0313 38:27 no no no estamos en La Ventana al espacio de radio lindo con la autora de la Olivetti la espía y el oro estamos con Lea Vélez y esto que estamos escuchando esto estaba incluido en el libro su padre les recitaba de pequeña poema entero y esta es una canción que interpreta Niña Pastori que cuenta la historia del portugués que es extraña mucho

Voz 29 38:54 se puede hablar siempre lo vemos todo

Voz 0313 38:57 pero pero es la perplejidad que no tienen fronteras no ya estamos disfrutando mucho entre otras cosas de de los fragmentos sonoros que ha podido rescatar y que han sido un poco un poco bastante un poco mucho el origen de este de este libro

Voz 29 39:11 no antes escuchábamos a Francisco Umbral pero claro hay testimonios los se escucha la voz de Cortázar poros

Voz 14 39:18 yo te diría que Ibiza la infancia es más importante que lo que viene después por lo menos en mí fue encuadrado de es sorda que uno tiene una tendencia a mitificar la infancia vía a ver toda cuando ya es adulto y uno manera quizá diferente de lo que fue sin embargo como tengo la impresión de que yo sigo siendo una especie de niño de alguna manera que guardado mucho de infantiles mi tengo tengo recuerdos bastante claros y precisos de mi infancia aquí el más preciso más clado es en la sensación del sentimiento que tuve de de un comienzo que sea algo estaba yo destinado era

Voz 20 40:01 con lo grande que era

Voz 0313 40:02 si le va lo de niño pero con esto último que decía quería preguntaros a las dos lo del destino lo de estar predestinado predestinada a escribir lo habéis sentido en algún momento en que hubo ese relé que me ría

Voz 4 40:15 en en el libro cuento mi mi

Voz 46 40:17 ay mi

Voz 4 40:18 profe Figa y es que yo y cuando venían los amigos de mi padre a casa y tal pues lo típico que te preguntan las visitas no tuvo bonita llevas a ser de Mayer yo sabía que lo de ser escritor era una cosa inalcanzable esto era gente importantísima y yo era una niña que no aspiraba eso ni muchísimo menos no me gustaba leer siquiera Easy pero estaba mi padre delante cuando lo preguntó un amigo suyo me dio como la cosa ahí de decir yo quiero ser de mayor escritora y luego me sentí culpable toda la vida con esa mentira que había metido y entonces ya tenía que hacer de mentira verdad porque porque yo no quería de llorar no yo Javier ya entonces fue la famosa profecía auto cumplirán

Voz 0545 41:05 de ahí que te tenía que contestar yo yo yo voy a parafrasear a Umbral malamente diciendo que he venido aquí a hablar de su libro y a mí no me gustaría que que esto se acabara sin que nos hablará de un personaje fundamental del libro es la madre peajes María Luisa ayer es es una mujer que yo creo que se emociona fácilmente inmediato por qué crees que ha escrito tanto sobre mí si yo no querías alertaron todos en ese libro que cosas y como estaba muy emocionada y muy contenta de que su hija hubiera estado escrito este libro no a mí me gustaría que tunos dijera algo sobre esa mujer que sí que salían los títulos de crédito de Zegama pero que oye luego se ocupaba de la casa hacía tenía como su gabinete de prensa en la propia cocina cuidaba de sus hijos con

Voz 4 41:56 no pues mira el papel tuvo tu madre yo también el libro tiene mucho de Reding Picard esa mujer que estaba en la sombra completamente porque ni siquiera yo creo que los compañeros del programa eran conscientes de que era una compañera más eh porque no ella no iba a plató no iba nunca también un poco por la época porque mi padre decía bueno es que como eres mi mujer también si te ven por allí iban a pensar que es nepotismo entonces hicieron como un acuerdo eran un equipo verdaderamente Amid mita mita nadie sabía esto no lo sabíamos nosotros en casa y luego yo lo he ido averiguando mucho más a la hora de hacerle las entrevistas para el libro ido hablar con ella entonces me di cuenta también transmite yo le iba escribiendo sobre todo luego al leerlo de que yo lo que estaba haciendo era reivindicar a esa mujer invisible que realmente es la que me ha dado a mí la escritura porque yo creo que escribo porque estaba debajo de esa Olivetti verdaderamente yo cuando habéis puesto el sonido que que es el de la máquina de escribir que tengo todavía en casa de que es de las que usé en los primeros trabajos que lo hacía para el instituto y luego donde empecé a escribir aunque luego enseguida ya llegan los ordenadores eh oigo ese sonido es que me me entran ganas de escribir osea es como una reacción Pablo B

Voz 0313 43:08 bueno es que ya están aquí

Voz 4 43:09 no pero cuando la es rescatado para para hacer a unos vídeos y para hacer estas cosillas me me entra una como una gata ganas de escribir algo ahí aunque sea relatos de vez en cuando porque es es maravilloso es una sensación placentera lo decía Umbral también en una de las fintas y tiene razón hay algo un poco táctil no

Voz 0313 43:31 si no sé que no sé quién de los escritores que pasaron por aquí no hace mucho que nos dijo que sí que tenía que escribir en el ordenador Rowe en el iPad pero que se había bajado una aplicación

Voz 29 43:40 claro que al menos el sonido Siqueira Esait también encontramos pero no sé si os acordáis que hombre

Voz 0545 43:47 al decía aquella frase famosa de ahí escritores ahora que hacen novelas por ordenador como si fueran más fáciles no no yo creo que ya esa frase se quedó un poco antiguo

Voz 1590 43:57 cuál elige el instrumento que quieren

Voz 47 43:59 el cuero en Praga en Deimos a quienes

Voz 1590 44:20 sí claro

Voz 47 44:22 se le debe

Voz 0313 44:25 no le ha sido un placer de verdad muy placeres ni a Elvira

Voz 26 44:30 las próximas semanas

Voz 0545 44:33 pero seguimos

Voz 47 44:34 a su vez a ETA

Voz 26 45:02 sí

Voz 48 46:35 el arte es una mentira que nos hace darnos cuenta de la realidad con los que desconoce

Voz 0313 46:50 Miguel del Pozo buenas tardes amigo buenas tardes Hans-Gert abrimos la Ventana del Arte un espacio que como sabe no sirve para para asomarnos para mirar para contemplar desarticuladas así a sus obras momentos concretos pinceladas ángulos estilos mirar que han cambiado la historia del arte hace dos semanas nosotros mismos en Caravaggio pinta por absolutamente revolucionario que cambió el modo de pintar y sobre todo de mirar también hoy vamos a recorrer el arte la creación de María fruto y Ipar hacerlo vamos a tener que viajar pues hasta el siglo XIX

Voz 49 47:24 los Marruecos febril

Voz 24 47:26 pero de mil ochocientos sesenta El pintor María Fortún llega a Tetuán a los pocos días de que finalizara la batalla en esa localidad el Ejército español ha vencido aquí a las tropas africanas pero la guerra continúa hacia el oeste el artista catalán ha sido enviado por la Diputación de Barcelona a Marruecos para proporcionar un testimonio visual de la contienda se le ha encomendado realizar dibujos y bocetos de los escenarios y los hechos de la campaña africana el terreno así como también estudiar los trajes tipos y costumbres del ejército enemigo para poder reproducirlo posteriormente en cuatro grandes lienzos para inspirarse Fortuny quiere ver la guerra en vivo y bajo la protección del general Prim consigue llegar hasta el presente donde unos días después asiste en directo a la batalla de Wad Ras parapetado detrás de una roca arriesgando su vida en muchas ocasiones el pintor contempla en primera persona la dictadura del ejército español que supuso el fin de la guerra y la firma del tratado de paz las imágenes de la lucha final quedaron grabadas para siempre en su retina también en su cuaderno mediante rápidos bocetos el lápiz como prolongación del cuerpo ha recogido en la tensión de la batalla cumplir el encargo Fortún decide quedarse un tiempo en Marruecos regresar con los primeros soldados del momento en que pisó suelo africano el pintor quedó fascinado por la luz y el color del cielo la amplitud de los espacios abiertos y las riquezas de las vestidos y alfombras africanas como les sucediera anteriormente a Delacroix y como les sucedió después a Matisse Fortuño

Voz 1 49:03 Ana honrados

Voz 24 49:06 hoy viajamos a este momento estelar del arte cuando Fortún viaja a Marruecos para pintar una guerra si descubre la magia de la luz y el color Ana

Voz 1 49:16 a otro

Voz 0313 49:21 pero entonces fue una especie reportero de guerra lo poder no o no algo o no lo exactamente no ahora yo creo que podemos definía así

Voz 1590 49:28 un reportero de guerra Un pintor de guerra como hay un fotógrafo de guerra la Diputación de Barcelona lo mandó a Marruecos para que ofreciera un testimonio visual hallaba noticia llegaban relatos pero sí había la posibilidad tener una imagen que se quería tener esa imagen aquí el pintor va sobre el terreno a recoger la la realidad esa guerra me estoy acordando de una novela de Arturo Pérez

Voz 0313 49:49 esta titulada precisamente El pintor de la talla que cuenta la historia de un fotógrafo pero bueno que guardan algún punto en común con esto que estás comentando era muy usual era muy frecuente en la época este tipo de encargos

Voz 1590 50:00 en en en esa época si pensemos que a utilizar el arte para para recoger para ilustrar para las grandes batallas esto es desde siempre la antigua Roma los arcos de triunfo las columnas conmemorativas la columna de Trajano narra una batalla para gente en lo que es la actual Rumanía pero en Roma para que vieran cómo había sido esa batalla está todo el relieve habla de esa batalla en la Florencia el Renacimiento a Leonar de Miguel Ángel también le encargan unas batallas pero siempre son pinturas a partir del relato a partir de la épica cambio cinco diecinueve es cuando ya se empiezan a mandar a los pintores directamente a los dibujantes para que realmente sea una imagen real verídico sea lo que loco le encargan a María Fortuño exactamente es mirar dibujar mirar dibujar ir allí ver ver sobre el terreno como es la batalla como es el el espacio la la topografía cómo van vestidos el ejército enemigo como son espacios sucede a la batalla en qué ambientes en que luz tiene que transmitir eso le pedían que mandara quince cada quince días tiene que mandar bocetos y dibujos a a Barcelona con lo que estaba viendo y pasando era como un reportero de guerra

Voz 12 51:03 no eh

Voz 0313 51:27 ya hemos fijado el contexto el escenario en el que varía fruto en viaja a Marruecos pero qué impresión le le provoca causa África al pintor

Voz 1590 51:35 absolutamente fascinado deslumbraron le deslumbra

Voz 0313 51:38 a cumple el objetivo de lo que le pedían de recoge

Voz 1590 51:41 pero el testimonio visual de la guerra pero él queda realmente fascinado enamorado de Marruecos enamorado de África de la intensidad de la luz del de los colores brillantes de estos grandes espacios abiertos en desierto donde el cielo a la luz el cielo a la limpieza de la atmósfera irán directamente la sensualidad de los hombres de las mujeres de las ropas de las telas de las alfombras que data

Voz 32 52:02 tan enamorado de de ese clima que

Voz 1590 52:06 a unos años después pide volver a la Diputación les dice que tiene que volver sobre el terreno para recoger más más información y cuando vuelve en realidad lo que va es el mismo ha además intenta aprender árabe se viste con con chilabas con turbantes se integra en en el pueblo para para poder participa y algo aventurero también verdad mucho mucho ha sido ya lo vimos en en en ese poner en cuando asista a las a las batallas que quiere sacar directamente sobre sobre el terreno y luego también que sea quiso mezclar han en los ritos en las costumbres de de los marroquís

Voz 0313 52:39 la curiosidad y el trabajo que le habían encargado

Voz 1590 52:41 lo que es retratar pintar de dejar

Voz 0313 52:44 constancia de de batallas de combates ofensivas de de estrategias militares por esto cobrar pagaba naturalmente quedaron satisfechos de su trabajo

Voz 1590 52:52 bueno claro él allí recogía sobre el terreno se instantánea pero luego cuando volvía tenía el encargo de realizar cuatro grandes lienzos seis de medianos estas pinturas no llegó a hacerlas nunca sólo inició ninguna de ellas ninguna de ellas consigo entregarla al final pacto hacer una que es la gran batalla virtual en el Museo Nacional Darden desde Cataluña su cuadro inmenso tres metros de alto por casi diez de ancho sea es un friso a magnífico pero no llegó a terminarlo nunca cuando cuando murió ese cuando todavía estaba en su en su estudio de de Roma no nunca llegó a entregarlo

Voz 0313 53:27 y eso por qué y sobre todo cómo se lo permitieron

Voz 1590 53:31 que ellos estaban esperando la gran obra la estaba haciendo pero pero esa obra es es muy difícil además a Fortuny es curioso porque también trabajaba mucho en formato pequeño de repente en esa en esa gran pintura yo creo que no lo había terminado nunca no

Voz 0313 53:45 haberlo nunca pero el que conocemos el que estaba expuesto en el Museo Nacional d'Art de Catalunya es el que el que encontraron en su estudio no sí sí sí

Voz 1590 53:52 intentaron recuperar cuando ibas a ser subastado en París a los

Voz 0313 53:56 lo que pase con María Fortuyn para que los jugadores que murió muy joven a los oyentes deben saberlo con treinta y seis años

Voz 1590 54:02 no y además dan forma totalmente inesperada en un momento de su vida donde estaba el máximo éxito internacional y de repente se Se acabó su vida dejando esos cuadros inacabados en su estudio