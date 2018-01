La Ventana (25/01/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 0159 00:00 vicios informativos

Voz 0032 00:11 son las siete las seis en Canarias tenemos noticia de última hora que nos lleva al Parlament de Cataluña Pablo Tallón bona tarda

Voz 1673 00:16 bueno tarda tenemos ya fecha para el debate de investidura el presidente al Parlament Roger Torrent acaba de convocarlo para el martes treinta de enero a las tres de la tarde esto supone veinticuatro horas antes de que expirara el plazo máximo en el que podía hacerlo sabes que esta mañana Turrión ha reunido a todos los grupos para Consell

Voz 0159 00:32 Soir cuando debía ser este debate había discrepancia

Voz 1673 00:34 es entre Junts per Cataluña que quería que fuese el miércoles es decir un día después Esquerra quería que fuese el treinta y finalmente será como decimos el treinta a las tres de la tarde también lo acaba de anunciar el propio presidente de la Cámara a través de Twitter convocado debate de investidura el treinta de enero a las tres de la tarde

Voz 0032 00:50 gracias Pablo esta tarde Esquerra Republicana se ha sumado a las críticas hacia el Gobierno por haber ha anunciado hoy que va a impugnar la candidatura de Carles Puigdemont ante el Constitucional el portavoz Sergi Sabrià acusa al PP de querer ganar en los tribunales lo que no ganó en las urnas reafirma además el apoyo de su partido a Puigdemont como candidato para presidir la Generalitat

Voz 1 01:09 a nosotros el debate hoy es el atropello jurídico que se ha cometido desde jurídico político que se ha cometido desde el Estado para nosotros la propuesta de Damon es legítimo es legítima y emana de las urnas y no la impugnaron por lo tanto a día de hoy la candidatura es absolutamente legítima y lo que nos toca es defender nuestros derechos

Voz 0032 01:30 desde Davos el ministro de Exteriores reacción a la expulsión del embajador español en Caracas Alfonso Dastis rechaza las acusaciones de injerencias y asegura que la respuesta va a ser proporcionada

Voz 2 01:40 el Gobierno tomará medidas de reciprocidad proporcionadas como hemos intentado tomar la cien vemos que el señor Maduro no conoce de la proporcionalidad y lamentamos desde luego la declaración de persona non grata rechazamos las acusaciones de injerencia seguiremos apoyando el dialogo esperamos que haya resultado pero naturalmente y somos escépticos

Voz 0032 02:07 y el Defensor del Paciente pide investigar la incineración no autorizada del cadáver de un bebé recién nacido en Bahía

Voz 0827 02:13 no es que ocurrieron esta misma semana la Junta

Voz 0032 02:16 asegura que se ha cumplido el protocolo Valladolid Las Vegas

Voz 1272 02:18 la Asociación del Defensor del Paciente se ha dirigido a la Fiscalía de Valladolid para que de oficio abra una investigación y depure las responsabilidades correspondientes por la incineración del cadáver de un feto al parecer sin autorización de sus padres en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid esta misma semana desde la Junta de Castilla y León informan en un comunicado que se ha actuado como dicta el protocolo que ese provocó el parto porque el bebé estaba muerto y que tras cinco días en el depósito del hospital fue enviado a incinerar como se hace habitualmente en estos casos y que no se comunicó a la madre porque estaba en la UCI

Voz 0032 02:48 deportes Toni López en dos horas comienza a Carlos

Voz 3 02:51 Deportivo con la Copa del Rey a las nueve y media empieza el último partido de la vuelta de cuartos Barça Espanyol recordemos en la ida ganaron los visitantes uno a cero Valverde ha metido en la convocatoria azulgrana a los fichajes Coutinho y elimina el sorteo de semifinales será mañana en con el ganador de este cruce el Leganés el Valencia y el Sevilla además dos partidos de la jornada veinte de Euroliga de baloncesto a las no menos cuarto ambos Real Madrid Anadolu Efes y Unicaja Baskonia idea europeo balonmano mañana España juegas semifinales contra Francia hoy ha sido convocado Arpad Sterbik por las molestias de Gonzalo Pérez de Borja

Voz 5 03:34 no

Voz 6 03:58 todo este Space X Men Orígenes pero no sé si vienes a ver ya está

Voz 0313 04:28 son las siete y cuatro minutos de la tarde a las seis y cuatro en Canarias vamos a hablar en La Ventana de moda por varios motivos el primero y más importante porque está en marcha una de las citas más importantes de la moda nuestro país que es la Madrid Fashion Week pero también porque la moda por si no lo sabe es un motor de de crecimiento y de empleo de hecho ahora mismo representa ya cerca del tres por ciento del PIB español y más del cuatro por ciento de empleo en todo el el territorio nacional hace unos años no muchos además se era uno de los grandes elementos de los más potentes al menos sobre el papel del proyecto de de Marca España junto al arte y la cultura la gastronomía cómo está hoy ese sector vamos a preguntárselo a dos zonas que lo viven absolutamente de cerca además una noticia noticia curiosa hay destacada además parece que la moda va a tener su propio reality tipo Master Chef para entendernos porque Televisión Española va a estrenar maestros de la costura es un programa pues eso de de de costura de diseño de moda ya más de diez mil personas es una auténtica barbaridad se han apuntado al al casting saludamos a a Marina Conde y a Ulises Mérida Marina Conde diseñadora de la marca la condesa tesis Mérida pues es el titular de su propia marca Mariza Mariano Ulises buenas tardes qué tal hola hola Ulises estás ahí también qué tal bienvenidos buenas tardes qué tal como estáis por cierto Marina este año debut

Voz 7 05:49 que se estrena su primera Fashion Week pero Ulises lleva ya cuatro cinco ediciones yo creo que Ulises lo primero me en fin set sería toca

Voz 0313 05:58 verle no sé si algún consejo o alguna recomendación de cómo sostienen a ver

Voz 8 06:02 bueno la verdad es que bueno Marín ha hecho unas puestas en escena fantástica al fuera de control de lo que es la Mercedes aquella experiencia poco yo creo que mi consejo de siempre se toca un poco nerviosa porque en Villegas es la cosa no va bien pero ese punto de nerviosismo de inseguridad este este directo que en el fondo mucha gente no sabe realmente nosotros probamos hacemos una colección la una manía

Voz 9 06:30 quienes estudio luego hacemos Aguilar

Voz 8 06:32 pruebas maquillaje por un lado música último momento todo se junta hito todo sale mágicamente es un es un no no hay un ensayo de todo perro es el muy muy hay mucho vértigo en todo esto pero yo creo que el nerviosismo crece no lo sé pero

Voz 0313 06:47 te sirve Marina o estás nervioso todavía

Voz 10 06:49 es no me tranquiliza un dices te lo agradezco entonces alguien con tanta solvencia o porque porque la verdad es que estoy estaban un manojo de nervios visto rozando la histeria entonces que alguien pudiese habría es normal e incluso de vuelo se agradece muchísimo verdad

Voz 0313 07:08 tú si es mañana por la noche verdad Marina mañana y Ulises de Silas el sábado

Voz 8 07:16 nosotros el sábado a las dos junto antes de comer estaremos aquí en la colección

Voz 0313 07:21 hoy he estado repasando un poco las las propuestas que vais a presentar el caso de luces Mérida y la capa española clásica renovada parece que es uno de los puntos fuertes Marina lo que hace

Voz 7 07:32 es presentar diseñar unas chaquetas militares de mujer

Voz 0313 07:37 pero con aire aristocrático yo quería preguntaros empieza tu Marina hoy las fuentes de inspiración de dónde vienen de donde surgen

Voz 10 07:44 los dar a mí yo les pido la música son muy sí según Belloch ahí la verdad que toda la indumentaria que llevaba las estrellas del rock pues el equipo de los Beatles los Rolling Stones Jimi Hendrix hasta la actualidad Coldplay Viva la vida a exponer uno para fino fario que que que tiene que infundir mucha seguridad porque si lo nuestra causa vez salir a un escenario mejor quince mil personas adelante tras unas veces terrible pero eso a mí me gusta mucho investigar la indumentaria que elige ponerse está haciendo para imprimirse de seguridad agitada comunicar que que eso nadie ha puesto una estrella del rock no entonces me inspiro mucho en eso es la música la historia de Kylie supo supuesto sí quiero en épocas pasadas yo esa parte aristocrática que me decías que luego pasó pues investigar de repente pues que derribos francés o voy a decirle horas esos español pero que para mi música cine historia

Voz 0313 08:52 a mover Ulises ir esta revisión de la capa española clásica de dónde surge

Voz 8 08:58 bueno esto surge pues llevo ya dan ese tiempo podamos llevaba tiempo dando vueltas tema yo realmente en cada cada colección intento reunirme de de los mejores en su campo Navas pues entonces en este caso la temporada anterior equipos desarrollo de con Bud la una gente con maderas naturales y que un nuevo soy maravillosa pues con la invitación se magrebí más este año quería dar una vuelta dos llevo un año detrás desde el capas es ella que es una casa de toda la vida hechas de antigüedad bueno tengo muy buena relación con Marcos llegó el momento de ese Marcos tenemos que hacer algo tenemos que intentar efectivamente en se ha olvidado totalmente dijo adelante vamos a hacer este desarrollo son dos cinco piezas que que yo he diseñado que ellos supervisado que poco patronaje de confección y poder con sus exitosos sabes grandes profesionales que tiene al desarrollo pero luego eso bien va a llegar a la calle esa buscamos empresas colaboraciones que en sobre la pura imagen sino que de algún modo tengan una repercusión no comercial por un lado que pueda llegar a la calle porque es un poco en la que la gente demanda cada vez es Innova in aunque tanto su lleva no claramente la gente la gente derbis colecciones de bruto invierno mientras llena en verano ya que viendo el invierno siguiente Koke acaban de una fosa un poco locura no entonces así que con con capas Seseña el que uno con Fanjul una casa de toda la vida de zapatos Cousteau en desarrollo fantástico lo que se busca dinero es pulir forzadas que es lo más importante es que también tenga una proyección comercial económica y que a la a la gente

Voz 11 10:30 pero tan que tanto como para que Francino yo no

Voz 0032 10:33 los acabados los acabemos de convencer

Voz 11 10:35 que podamos vestir una capa no

Voz 8 10:37 bueno es que no sabes a ver la ocho que no saben dónde mujer entonces es que tú no sabes Francia sino que yo me cuando fui a verles para empezar a hablar de acuerdo para dar una capa es poner una capa sentirte poderoso una menos a ver si Marina opino igual yo creo que sí

Voz 10 10:57 es verdad que creo que me

Voz 8 11:00 es que es poner pelar hito

Voz 10 11:03 cambio cambio hasta el LSD

Voz 8 11:07 las cosas coges otra actitud no las recomiendo bueno

Voz 0313 11:11 las islas y las chaquetas de corte militar también tienen algo de eso Marina

Voz 10 11:15 sí sí a mí eso me hace mucha ilusión porque es lo cuento las negro sabe que muchas reliquias empaste que dicen que ellas con me tienen una reunión cuando tienen una ponencia cuando tiene que hablar en público y necesitan sentirse seguras si te pones mi ropa que bien hay efecto que que ha comentado que la ropa de ya tiene poder Recamán harto actitud

Voz 0313 11:40 oye que os parece que os parece este este Master Chef

Voz 12 11:43 de ahí la llamado Master Chef de la moda tiene su nombre se llama eso

Voz 0313 11:46 desde la costura qué os parece

Voz 8 11:49 bueno me acaso Marín estoy casaba antes

Voz 10 11:53 perdona que lo quería interrumpir no

Voz 8 11:56 en estos como todos los que realmente Master Chef es un programa que ha popularizado una manera de tal el mundo de la de la cocina además que en este caso yo creo así es pero oí no no dudo que va a ser así va un poco a popularizar una manera el mundo de la moda sin quererlo banal no a ver lo que es la construcción parecía ya no la reflexión que en que cuando se piensa en la la técnica que que hay que utilizar cuando cuando se corta cuando se cuando se monta que esos mágico también y luego también cuando se mezcla con los estilistas recupera más encima hay hay tres grandes colegas como es como es Palomo como es de Marías Coté olores porque somos recreo gana hacer estupendamente y estoy convencido de que esto va a ser muy bueno para para el sector de la moda

Voz 0313 12:44 puntas Marina eso también oye te parece bien

Voz 10 12:47 me de acuerdo sí totalmente de acuerdo que yo creo que muy en muchas ocasiones el la invasión que sobre todo al mundo de la moda no tiene nada que ver con la realidad porque a veces se proyecta esta idea como un poco a las así frívola

Voz 0313 13:00 sí sí

Voz 10 13:03 todo el civil salirme prevista que esto es como muy bien muy vivía mayor es totalmente opuesto y tienes que tener muchos conocimientos técnicos tienes que que perdiéramos

Voz 0313 13:14 sudar mucho la camisa comprárselo

Voz 10 13:17 es una prensa hacen muy bien y me parece que sí que había elegido como mejor

Voz 0313 13:24 por último en la parte técnica que es lo que tienes que salir bueno pues ya echaremos un ojo o Marina Conde Ulises Mérida mucha suerte a los dos eh adiós a dieciocho

Voz 0159 15:31 una doscientas gafas gafas de sol lentillas audífonos obtuvo el cincuenta por ciento en vena la Super Rebajas hace sólo embistió consulta condiciones la última hora última hora informativa que arrancamos en Andalucía

Voz 16 15:50 ya está en prisión el hombre de setenta y cuatro años que hace veinticuatro horas atropelló y mató a un ciclista en Sevilla dio positivo en la prueba de alcoholemia la víctima tenía cincuenta y cuatro años también está herida grave una mujer que viajaba en la parte trasera de la vía

Voz 17 16:02 cinco última hora en Aragón la economía aragonesa sigue sacudida por la contundencia con la que PSA anunció la paralización de inversiones en Opel Figueruelas y que pone en juego dos mil empleos esta mañana protestas reuniones a dos bandas y trece a esta hora acaba de terminar una reunión entre el presidente del Gobierno de Aragón y ambas partes última hora en Asturias condenado un entrenador de equipos infantiles de fútbol por enviar a través de Whatsapp a un niño de catorce años es un vídeo pornográfico el acusado ha reconocido los hechos antes de la celebración del juicio y deberá pagar una multa de mil euros por un delito de provocación sexual que contamos

Voz 0159 16:30 a fin a la temporada turística deja las Islas como el territorio donde más empleo se destruye aun así dos mil diecisiete Este cerró con quinientas veinte mil personas trabajando según datos de la EPA que hemos conocido hoy y en Canarias se ha producido el cuarto ahogamiento de la semana en Canarias con el de hoy hablamos del tercer octogenario en este caso un bañista británico de ochenta años que perdió la vida en una playa de Lasarte el año pasado debatimos chistes recoge una media de más de siete fallecimientos por esta causa al mes por ahora en Cantabria dos meses después el oso pardo que vagaba por varios municipios de Cantabria ha sido capturado este herido pero tiene buena evolución el problema ahora es devolverlo a su hábitat al estar tanto tiempo con humanos las autoridades advierten de que podría volver con esas personas Castilla La Mancha no al almacén de residuos nucleares en Villar de Cañas de las Cortes de Castilla La Mancha han aprobado una resolución para instar al Gobierno central a que paralice de manera definitiva el ATC ha salido a favor con los votos de PSOE y Podemos y el rechazo del Partido Popular última hora en Castilla y León

Voz 1981 17:26 la Junta se desmarca del Gobierno central de habilita una partida de cien mil euros para ayudar a recuperar restos mortales de represaliados de la Guerra Civil

Voz 0313 17:33 Cataluña Barcelona si te quieres comprar un piso tienes que tener medio millón de euros en el bolsillo cuatrocientos noventa y cinco mil euros vale de media comprar una vivienda en la capital según la Asociación de Promotores de Barcelona se prevé que los precios continúen aumentando este año que contamos en Ceuta

Voz 0159 17:48 la Asociación de Transportistas de Ceuta se queja de la caída en tráfico de mercancías de hasta un cuarenta por ciento de la nacional de un ochenta por ciento de la internacional debido dice a los problemas de colapso en la frontera

Voz 0808 17:58 Comunitat Valenciana Compromís pide que Francisco Camps acuda a la comisión del Congreso que investiga la financiación del PP y el pleno de Les Corts insta al expresident a renunciar como miembro del Consell Jurídic Consultiu el único voto en contra ha sido el del PP argumentando que esta medida está llena de resentimiento venganza última hora en Euskadi

Voz 1981 18:15 para las voces que criticaban la falta de pediatras en Euskadi sumamos hoy la denuncia concreta que ha hecho el sindicato LAB el pediatra del centro de salud de Igorre en Vizcaya tuvo que pasar consulta a cincuenta y cinco niños en un solo día a su compañero cogió la baja y no fue sustituido más que dos horas al día Extremadura

Voz 18 18:31 el PP regional y la alcaldesa de Cáceres han rechazado el proyecto de mina de litio a cielo abierto que supondría según el PP una cicatriz irreparable para la ciudad cacereña

Voz 1981 18:41 última hora en Galicia la Xunta aprobó la oferta de empleo público con mil novecientos diecinueve plazas para educación el objetivo es reducir la interinidad del colectivo de profesores del trece al cinco por ciento turno para La Rioja

Voz 17 18:52 la Policía Nacional detiene a cinco pedidos desde Logroño por distribuir a través de Whatsapp un vídeo de alto contenido sexual las investigaciones comenzaron gracias a la denuncia del director de un centro educativo alertado por el padre de uno de los alumnos que contamos en Madrid

Voz 19 19:05 es luz verde aquí al nuevo Bernabéu para

Voz 0867 19:08 aliviar el mal trago de ayer ante el Leganés el Ayuntamiento

Voz 19 19:10 dado luz verde al nuevo estadio del Real Madrid una casa

Voz 0867 19:13 ah futurista que costará casi trece millones de euros un estadio más grande con más zonas verdes para los más

Voz 20 19:18 el Melilla el problema de los menores extranjeros no acompañados sigue vivo en la ciudad hoy el presidente Imbroda ha propuesto modificar la ley de extranjería para quitar el aliciente de conseguir documentación a los niños cuando cumplan dieciocho años

Voz 0159 19:32 a última hora en Murcia la Guardia Civil ha detenido

Voz 21 19:34 a un hombre por suplantar la identidad de otra persona en un examen de conducir el arrestado huyó del aula donde estaba realizando el examen cuando fue identificado por los agentes

última hora en Navarra aquí es noticia Podemos que se rompen dos enfrentamiento directo entre la mayoría del grupo parlamentario en la dirección con acusaciones de secuestro de partido corrupción y falta de democracia interna

Voz 4 20:00 un

Voz 0867 20:04 David Pérez alcalde ultraconservador autor de las declaraciones machistas contra las feministas

Voz 22 20:11 tienen lo dicen muchas veces son mujeres frustradas mujeres amargar las mujeres rabiosa y mujeres fracasadas como personas

Voz 0867 20:19 hombre que escondió la bandera gay en su ayuntamiento que se fue de Vallecas cuando se votó la ley LGTBI Ike Se repitió la jugada en el Parlamento para no votar una proposición sobre los

Voz 23 20:29 vientres de alquiler David Pérez que siempre ha tenido

Voz 0867 20:33 muchos problemas especialmente con los periodistas de puertas para afuera y que ahora recoge los frutos de su ideología más retrógrada el Partido Popular de Cifuentes no le quiere no le quieren como candidato en Alcorcón no les gusta su manera de actuar ni sus declaraciones su grieta con la presidenta de la Comunidad se agranda ambos ambos están cada día más distanciados a la concordia tampoco parece que contribuyan sus últimas decisiones autoritarias en el equipo de gobierno

Voz 23 20:59 de las que os sorpresa salen especialmente perjudicadas otra vez las mujeres Javier Castaño

Voz 0159 21:07 en La Ventana de Madrid quita dice Pérez

Voz 0867 21:10 en su día fue el cachorro de Esperanza Aguirre hoy su futuro se aleja mucho de repetir en la Alcaldía mil motivos tiene el Partido Popular para colocarle una marca Javier Bañuelos qué tal muy buenas tardes

Voz 0861 21:21 qué tal buenas tardes al PP se le está agotando la paciencia con David Pérez es permanente sospechas sobre su supuesto carácter machista fuentes del PP no es confirman de hecho que varias personas de la directiva del PP de Madrid le han comunicado directamente al propio David Pérez que les preocupa la reiteración de ese tipo de asuntos los últimos los ha recopilado y el Confidencial en lo que va de legislatura el equipo de Pérez ha tenido varias bajas todas mujeres dos han dimitido siempre alegando motivos personales

Voz 0159 21:47 otra que está de baja médica alegando un ambiente

Voz 0861 21:49 elaboral adverso y una cuarta que acaba de regresar de una baja de maternidad ha denunciado a David Pérez por haberla dejado sin competencias y sin sueldo Se trata de Marta González según fuentes de su entorno más próximo suscitó una dedicación parcial con un setenta y cinco por ciento de salario pero el alcalde se lo ha denegado de hecho ahora mismo esta mujer sólo cobra las dietas de asistencia al pleno al que por cierto Javier acude con su hija lactante abiertamente nadie acusa Pérez de una actitud machista con sus concejalas pero según las fuentes consultadas por la SER dentro de su propia bancada no es así

Voz 0159 22:24 Duran que el hecho de que sean todo mujeres no es nada casual

Voz 0867 22:30 hacía distancia al Partido Popular no les gusta David Pérez bueno sin les gusta que de hecho mañana por cierto sabremos qué hará la Mesa de la Asamblea con la comparecencia de Cristina Cifuentes sobre el caso Lezo de momento ya esté listo el informe jurídico encargado por el Partido Popular y en ese informe los letrados de la Asamblea se mojan lo justito le pasan la patata caliente a la mesa para que sean los grupos parlamentar es los que decidan básicamente dice los abogados del Parlamento madrileño que suscita no Cifuentes ningún grupo podrá preguntar por el famoso fax extraviado o por cualquier otra cuestión que esté fuera del objeto de la comparecencia el resto aseguran los letrados sería una intimidación política nativa diez Casares José Manuel Calvo delegado de Desarrollo Urbano Sostenible qué tal muy buenas tardes unido La Ventana de Madrid como está

Voz 12 23:16 más tarde muchas gracias una enhorabuena que sí

Voz 0867 23:18 que se acaba de estrenar usted de la paternidad padre primerizo no sí sí sí

Voz 12 23:23 esta mañana decía en la junta de gobierno del Ayuntamiento que creo que es mucho más difícil

Voz 0867 23:29 ser padre que ser concejal y su batería dura le va a parecer una broma cualquier lío urbanístico y esto sí que le va a quitar horas de sueño de verdad

Voz 12 23:37 esto quita horas de sueño desde luego te precisamente relativiza cualquier otro tema no tomas distancia sobre estos temas que son tan que preocupan tanto la opinión pública pero que cuando ocurre algo algo así

Voz 0867 23:49 es en fin eh les quitas importancia les quita peso hablábamos antes de del trato que dispensa una de sus concejalas el el alcalde de Alcorcón David Pérez a una concejala que acaba de ser madre usted se va a coger la baja de paternidad verdad por supuesto creo que hay que dar ejemplo hay que reclama

Voz 12 24:05 los derechos y también hay que ejercer los cuando cuando te

Voz 0867 24:09 pues le agradezco mucho que haya venido sí que haya aceptado la invitación de este programa esta tarde para hablar o aclarar no cuestiones sobre la paternidad si sobre cuestiones referentes a esa moratoria anunciada por el Ayuntamiento de Madrid para los apartamentos turísticos mientras se ordena digamos el censo de viviendas turísticas y se pone en marcha el Plan Especial cómo se que el tema ha generado muchas dudas al margen de las críticas políticas voy a hacerle preguntas preguntas ni de andar por casa para que lo entendamos todos la primera Ivo y primero con los apartamentos la aplicación de esta moratoria no quiere decir ni mucho menos lo que nunca jamás se vaya poderlo a pedir una licencia no para una vivienda turística en el centro de Madrid

Voz 12 24:46 no en ningún caso nosotros vamos dos medidas una es elaborar un plan especial de control de usos turísticos para de alguna manera acotar la limitación de estos usos y poder garantizar que los barrios haya hoteles apartamentos de viviendas turísticas pero también haya viviendas de residentes para que también haya un comercio tradicional es decir para que tengamos ciudades vivas con me multitud de actividades diversas conviviendo no escenarios fantasma o parques temáticos como ocurre en otras ciudades pero esto no quiere decir evidentemente que no se puedan autorizar viviendas turísticas todo lo contrario dentro de la capacidad que se define en cada zona pues evidentemente daremos la licencia

Voz 0867 25:28 corresponda a mí ahora mismo ustedes asumen evidentemente que la mayoría de estas viviendas se encuentran fuera de la ley evidentemente no tiene licencia porque todavía no se conceden como llegan a saber ustedes durante la moratoria de un año no hay propietarios que que al margen de la ley convierte en su piso en un apartamento no yo no sé si existe algún mecanismo de control porque porque entonces tengo la sensación de que la moratoria no serviría para nada

Voz 12 25:50 claro Javier fíjate que ahora eso ya ocurre es decir ahora el problema que tenemos es la inseguridad jurídica que nos da el decreto de la Comunidad de Madrid nuestro juicio despropósito lo dicen los vecinos y lo dicen también los hoteleros es decir no solamente lo plantea el Ayuntamiento porque es un decreto que lejos de regular de regule

Voz 0867 26:10 sí

Voz 12 26:10 hay que recordar que pone en manos de las comunidades de propietarios la posibilidad o no de autorizar viviendas turísticas habiendo hace falta la unanimidad con que un propietario que es el que quiera alquila su vivienda en uso turístico no de esa unanimidad ya no hay ninguna formación esto nosotros nos deja un margen de maniobra muy reducido porque la competencia en materia de turismo en la Comunidad de Madrid y la disciplina también debe sí aplicarlo a la Comunidad de Madrid por qué hacemos nosotros lo que hacemos porque queremos actuar y queremos poner orden en una situación que se está descontrolado como lo hacemos en base a nuestras competencias que son las competencias urbanísticas de ahí que exijamos una licencia de actividad y ahora sí podemos decir a todo aquel que no tenga licencia abrir de abriremos un procedimiento sancionador pudiendo incluso llegar al cese de la actividad esto como tú decías

Voz 0867 26:54 ahora todo lo que ocurre lo que ocurre durante la moratoria claro si alguien de repente decide que su casa se convierten apartamento turístico cómo se controla que esto es anterior a la moratoria no se ha hecho durante esa Morató

Voz 12 27:05 ya no porque no puede hacerlo porque la moratoria en este caso tiene un carácter preventivo y es al no existir regulación sobre la vivienda turística no hay licencias de vivienda turística hay una serie de viviendas muy pocas mil entorno a mil registradas en el censo de la Comunidad de Madrid sabemos que hay en Madrid operativas entre ocho y diez mil viviendas por tanto la mayor parte de estas viviendas están en la absoluta ilegalidad en este caso como de una moratoria ninguna de estas viviendas puede operar como bien la turística isla alguna lo está haciendo nosotros ya tenemos un respaldo normativo que nos permite aplicar normas a aplicar disciplina

Voz 0867 27:35 además el centro quiero matizar que hay otros tres distritos de la capital en los que tampoco se va a poder solicitar esas licencias para apartamentos turísticos durante un año entiendo que esta restricción se debe a la saturación que ustedes ya han detectado en estos en estos barrios en estas zonas de Madrid claro nosotros dentro de él

Voz 12 27:52 tan especial que hemos elaborado que es un trabajo muy riguroso de que estaremos encantados de de presentar no hay de publicar en fin colgar en esta página web para que cualquiera pueda consultarlo hemos hecho un diagnóstico de la vivienda turística del alojamiento turístico en general en toda la ciudad y hemos visto que las situación en centro es un cierto riesgo de saturación es evidente se comprueba con unas

Voz 0867 28:15 simple fotografía el centro de la ciudad evidentemente pero de haber

Voz 12 28:18 he visto que hay otros distritos Chamberí Salamanca aparte de Arganzuela que ya que que pelea con embajadores que también tiene una situación de riesgo de saturación en un plazo corto si no se controla esta esta situación por tanto lo que hemos hecho es extender esa moratoria a todos aquellos barrios que tiene esa así ese peligro ese riesgo de saturación

Voz 0867 28:38 concejal voy con los hoteles estaban bien y los hoteleros muy tensos muy preocupados y la oposición ha comparado la moratoria hotelera de Madrid es decir esto de que no se pueda convertir un edificio residencial a hotel durante el tiempo de la moratoria con el cerrojazo impuesto en su día por Ada Colau en Barcelona le pregunto esto es un cerrojazo esto es lo mismo que ha hecho cola o en Barcelona

Voz 12 28:57 no en todo caso tranquilizar a los del sector hotelero creo que hayan recibido bastante bien en general a la medida del Ayuntamiento de controlar y de poner en orden la vía la turística no nos hemos quejado siempre se han quejado de la falta de regulación respecto de este tema los hoteles podrán seguir funcionando podrán seguir abriéndose en aquellos lugares donde ya es posible abrir un hotel es decir en todo lo que por utilizar un término iguales solamente técnico en todo lo que ya uso terciario es decir usó donde se puede plantear un hotel por ejemplo para que los oyentes no entienda más claramente el caso del Edificio España el edificios ya en este momento está esta moderación para implantar un hotel de la cadena Riu este hotel necesita una serie de licencias bien pues la moratoria que vamos a probar no afectaría en nada a esas licencias que tiene que solicitar él se tienen que conceder desde el Ayuntamiento de Madrid

Voz 0867 29:50 porque edificio además Yeah previamente un hotel

Voz 12 29:52 sí pero aunque fuera unas oficinas aunque tuviera un uso terciario de ese podría comer

Voz 0867 32:36 hola me llamo Myriam mi voz

Voz 27 32:40 cero vivos busque sorprender me llamo busca sugerir Julio Cruz buscará seducirte

Voz 28 32:50 me llamo Ana Nebot busca

Voz 29 32:53 sean API estas voces uno p engañar trabajan Cata Díaz para sorprender sugerir emocionar seducir a su aunque confía en ellos para dar a conocer tu empresa o negocio aducía T en la SER credibilidad y eficacia aparatos anuncios por cierto me llamo Jorge

Voz 30 34:28 exitosas

Voz 0867 34:29 de treinta y cuatro minutos José Manuel Calvo pasó la campaña de Navidad estamos a la espera de que se inicien las las obras de la Gran Vía sabemos ya concejal primero cuando se van a licitar las obras podemos marcar ya en el calendario una fecha estimada para que arranquen los trabajos de adaptación de esta vía

Voz 12 34:44 si las habrá ya están adjudicadas y abrió la semana pasada el tercer sobre de adjudicación sabéis que los procedimientos estos son bastante largos muy muy pautado si son muy garantistas pero son largos y nuestro objetivo es empezar el uno de marzo Phil formalizar el contrato con el adjudicatario y comenzar el uno de marzo

Voz 0867 35:01 uno de marzo sin retrasos pero siempre dentro de los márgenes que

Voz 12 35:06 plantean los si los procedimientos administrativos pero espero

Voz 0867 35:08 es que siempre te entiendo que en cualquier caso seguimos en plazo la gran vía estaría lista antes de las elecciones sí

Voz 12 35:14 puesto antes de las elecciones y nuestro objetivo es que esté lista antes de las próximas Navidades claro si expresión navidades la gente que venga

Voz 12 35:44 bueno estamos estudiando la autorización tenemos que quedar para para que puedan hacerlas porque hay que medir como tú muy bien decías las afecciones que va a tener al tráfico de vehículos sino también al tráfico peatonal donde se va a juntar una obra subterránea con una obra en superficie de remodelación de Gran Vía y todo eso hay que coordinarlo muy bien

Voz 0867 36:02 de concejales que estamos hablando de una calle practicamente completamente comercial es decir es que hay comercios a un lado a otro es claro me está diciendo de actuaciones en superficie si hablamos de actuaciones en superficie y Si yo fuera comerciante estaría francamente preocupado qué mensajes el envía un comerciante que iba a ver por un lado la Gran Vía con obras con actuaciones con obras con obreros pasando por el otro la calle Montera también ocupa por obras

Voz 12 36:29 pues hay que decirle a los comerciantes que como cuando tú haces una reforma en tu casa sabes que estás un tiempo fastidiado porque tienes que ocupa o tiene la casa llena de yeso los albañiles entran y salen en fin e incluso problemas familiares no pero sabes que cuando termina la obra pues eh tu casa mejorado oí tienes unas condiciones de vida mejores lo que les Illes diría estos gobernantes es que serán el treinta de noviembre de este año que ya ha empezado Hyypia serán esa nueva Gran Vía con mayor espacio peatonal más amable con más árboles y desde luego con más clientes potenciales y te doy un dato Javier en nuestros estudios de movilidad de el dispositivo de Navidad hemos visto que la afluencia a la Gran Vía se ha multiplicado por tres prefiere que decirle a los comerciantes

Voz 32 37:15 por cada cliente potencial que tenían antes de esta de esta obra ahora tendrán teles

Voz 12 37:20 yo creo que eso es una gran ventaja

Voz 0867 37:23 el otro día se que se reunió usted con representantes de grandes empresas de la zona norte de la capital que quieren ustedes establecer una especie de de horarios escalonados de entrada al trabajo para que cada día no se monte en la que se monta en las carreteras de acceso y salida de Madrid cómo han reaccionado las empresas esto lo ven con buenos ojos se puede hacer

Voz 12 37:40 se puede hacer y de hecho no es felicitaron hay acogieron muy bien la iniciativa al Ayuntamiento decían que ya era hora de qué ayuntamiento se tomara en serio la movilidad porque eso redunda en su beneficio es decir cuando un trabajador llega antes al trabajo o llega antes a casa después del trabajo está más contento que rinde más por tanto a la empresa pues desde luego le le funciona bastante mejor no

Voz 0867 38:01 cómo se hace esto unos entran a las nueve de otros las diez o las once

Voz 12 38:05 pues fíjate tantas veces que hablamos de las de las grandes operaciones de la Operación Chamartín pidieron si no o cara Wharf que es el otro gran centro de oficinas de Londres en Canary Wharf pero problema porque se colapsa va a la estación de de tren que da servicio a este gran centro y lo que hicieron fue escalonar horarios en cada uno de las de las torres para que los trabajadores salieran de manera pautada no todos a la vez esto funcionó mucho mejor porque la estación de no dejó de colapsarse y los trabajadores estaban más contentos lo vimos los decimos nosotros recogemos un modelo eh de muy mala planificación del Partido Popular donde llenaron la M40 de complejos de oficinas sin darle servicios transporte público esto ahora estamos pagando las consecuencias que tenemos que hacer pues escalonar los accesos escalonar las salidas favorecer también el uso del transporte público los trabajadores ahí al se habló de incentivos de financiar el abono transporte también eh potenciar el teletrabajo es decir reducirlo de Splash

Voz 0867 39:03 mientras José Manuel Calvo cuántos días va estar de baja

Voz 0827 39:05 por paternidad pues el mes que me corresponde el esquí poco Nos parece esto

Voz 33 39:10 desde luego mediación de los hombres se ponen desde luego es la reivindicación pero claro pistas las palabras y que ante ese ponía el alcalde de Alcorcón pero espero que por poco tiempo ir al presidente del Gobierno ayer pues tampoco parece que vayan a avanzar en la legislación mientras el Partido Popular este esté en el Gobierno

Voz 0867 39:26 pues que disfrute de este mes pero sobre todo que disfrute de la paternidad gracias por venir en este día aquellos que es especial para usted abrazo muchísimas gracias a vosotros hasta cuando queráis ya ustedes mañana estamos de vuelta desde las siete y veinte como siempre en las siete emisoras de la SER en la Comunidad de Madrid aquí en La Ventana

Voz 0313 41:23 para que sean las ocho de la tarde a las siete en Canarias tenemos noticia de última hora ya saben que el Parlament de Cataluña acaba de fijar para el próximo martes día treinta a las tres de la tarde el comienzo del pleno de investidura Bono para ese pleno el Gobierno ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional tenemos sorpresa al respecto Javier Álvarez buenas tardes

Voz 0032 41:42 buenas tardes no es el recurso ante el Constitucional es el informe preceptivo que tiene que hacer el Consejo de Estado lo que ha contestado el Consejo de Estado es con una dos respuestas absolutamente negativas es decir negativos para los intereses del Gobierno que tenía intención de primero tener esta consulta para luego presentarlo dicen las fuentes que hemos consultado del Consejo de Estado que los dos informes eh no se puede interponer recurso contra ellos porque se están

Voz 12 42:07 digamos interponiendo recursos a título prevén

Voz 0032 42:09 es decir se está pidiendo que se adopten una serie de medidas cautelares en este momento no hay fundamentos jurídicos en los que sostener esa decisión

Voz 0313 42:17 lo dicen las fuentes que hemos consultado que los hijos

Voz 0032 42:19 informes sólo trabajan con hipótesis con actos previsibles pero que como no se han producido importantes no hay ningún acontecimiento jurídico en marcha no se pueda actuar en en de forma preventiva

Voz 0313 42:31 la afirmación de la vicepresidenta de que Carles Puigdemont

Voz 0032 42:34 con su situación jurídica le impide ser candidato

Voz 0313 42:36 a la presidencia del Consejo de Estado dice que no o que no es momento todavía para dilucidar exactamente que no es momento

Voz 0032 42:41 porque no es momento porque no se ha producido el hecho y al no producirse no tiene una relevancia jurídica para que las instituciones puedan pronunciarse y aplicar leyes que vayan en contra o a favor de esta decisión Se trata no resumen como de una sucesión cronológica si se produjeran esos actos si realmente se produjera o la proclamación gol la investidura entonces si nos encontraríamos ante un hecho consumado que sí sería recurrir recurrible tenemos que recorre por qué este este informe que ha llegado al Consejo de Ministros Carlas no es un informe que vincule al Gobierno para nada

Voz 0313 43:12 ya preceptivo si tenían que prohibirlo pero el Gobierno tiene

Voz 0032 43:15 libertad absoluta para mañana por la mañana si quiere presentar el recurso ante el Tribunal

Voz 0313 43:19 institucional pues ya veremos qué pasa gracias Javier de nada hacia de última hora que vamos a contar aquí en La Ventana en la SER y ahora

Voz 0159 43:41 estartapeando vosotros que lleva entre manos Rafa Bernardo buenas tardes buenas

Voz 1762 43:46 tardes en nuestro próximo programa vamos a hablar con cuatro empresas de las que conocimos en nuestro viaje a Valencia esta semana una de ellas a Sonko Working un espacio de creación y trabajo en el que se aloja en varias empresas pero es especial porque está en un antiguo molino en la huerta de Valencia a quince minutos del centro de la ciudad es el Molí la Up in Mónica Muñoz es su directora

Voz 36 44:04 el local de ensayo de un grupo de percusión el grupo de percusión decide dejar el local de ensayo la familia se plantea bueno que vamos a hacer con este sitio que nos parece un entorno maravilloso para trabajar desde aquí igual eh surge porque nosotros mismos Antonis Socias como yo decidimos desarrollar nuestra profesión desde ahí en la segunda parte es bueno ya que estamos aquí vamos a abrirlo a terceros que que puedan tener también que compartan creer que desde aquí es un entorno muy inspirado es muy tranquilo pero al mismo tiempo está muy cerca de del centro de la ciudad

Voz 1762 44:33 allí también descubriremos Cathy de una empresa que está especializada en servicios de identificación por radiofrecuencia sobretodo para eventos nos cuenta su director ejecutivo y cofundador Javier Juanes que pueden hacer mucho con sus antenas esos chips

Voz 37 44:45 tenemos tecnología que te permite controlar de una forma no intrusiva los movimientos de las personas tanto las entradas como las salidas podemos saber donde están podemos saber no sólo cuánta gente está dentro sino también quiénes son los que están dentro si una persona tiene en un problema imagínate una festival de música en el que una persona se se desmaya podemos la la policía tiene un terminal nuestro con el que puedes canela esa persona hay puede saber en tiempo real información realmente hay muchísimos campos en los que podemos dedicar estos estas tecnologías todo mañana por la noche en Hora veinticinco

Voz 0827 45:41 por dónde Isaías llevaba un par de días Mariano Rajoy y su partido hizo Gobierno poco complica ellos hasta la primera twiterías hoy lateralmente hablaba de él

Voz 39 45:50 venga a pesar de las tuberías si empezamos con una afirmación que puede llevar a equívoco a cargo de Harpo de mar

Voz 0827 45:55 y cuando crees que no la puede cagar más bailo supera el Real Madrid Rajoy pero también también pues no quiere hurgar en la herida otra en la otra es que aprecio mucho a Marta Estévez pero claro ayer pasó lo que pasó

Voz 40 46:08 saque de esquina va a ejecutar Eraso el autor del tanto

Voz 0827 46:10 mano derecha arriba la pizarra Garitano la pone el punto de P

Voz 40 46:13 al tipo llegar al remate

Voz 0827 46:15 el el Leganés apeó al Real Madrid de la Copa del Rey y pasaron dos cosas infrecuentes oir a una presidenta hablando de la victoria de su club

Voz 41 46:23 para nosotros llegar a cuartos ya era histórico

Voz 8 46:26 he tocado Madrid IRIS es bueno jugar el Madrid

Voz 0827 46:28 el un entrenador reconociendo crudamente que se está jugando el puesto

Voz 42 46:32 no está está clarísimo yo se hable de esto son el entrenador yo tengo que encontrar las soluciones lo que tengo que hacer yo es asumir sitios yo

Voz 0827 46:42 la verdad es que el fútbol a veces nos proporciona noticias extraordinarias y hoy hemos conocido además a Moisés Irigoyen el padre de un jugador de doce años de una escuela de fútbol de Cinco Villas de Rivas que el sábado pasado se enfadó con la decisión arbitral hijo de todo al pobre árbitro pero no acabó así la cosa

Voz 43 46:59 pues me puse un julio van hablando así claro Juliá que pasó pues que al finalizar el encuentro pues yo me encontré mal mal porque pues porque durante ese rato que estuve yo gritándole estaba mi hijo al o en el banquillo Papa cállate Papa cállate fue es decir romper me me quedé deshecho y al final sale el partido corría hacia hacia Vestuario

Voz 9 47:25 los desde el colegiado le dije

Voz 43 47:28 que que perdón así le pedí mil perdones que por favor me perdón así que yo no era así