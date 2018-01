La Ventana (26/01/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 servicios informativos

Voz 0032 00:11 son las cuatro de la tarde las tres en Canarias nos vamos al Parlament de Cataluña porque acaba de comparecer el presidente de la Cámara Arruche Torrent que mantiene de momento a Carles Puigdemont como candidato y pone a trabajar a los servicios jurídicos para ver qué acciones legales pueden emprender contra el recurso del Gobierno ante el Constitucional impugnando esa candidatura

Voz 1673 00:30 a Pablo Tallón bona tarda bona tarda Torrent afirma que Puigdemont cumple todos los requisitos y tiene toda la legitimidad para ser el candidato asegura que la impugnación de su investidura no tiene ninguna base jurídica y acusa al Gobierno central de querer ganar en los tribunales lo que perdió en las urnas

Voz 2 00:44 la impugnación Wood es un fraude de ley que detenta

Voz 1673 00:50 control el presidente del Parlament define la decisión del Ejecutivo como un fraude de ley que atenta contra los derechos de los electores de los ciudadanos y contra los cimientos básicos del sistema democrático de momento va a esperar al trabajo de los letrados para decidir la respuesta jurídica y admite que la respuesta política llegara cuando reciba la notificación del constitucional gracias

Voz 0032 01:10 Pablo el Letrado Mayor del Parlament Antoni Bayona ha participado en un acto celebrado en Vitoria hice posiciona del lado del Consejo de Estado asegura que el recurso ante el Constitucional del Gobierno no tiene ningún recorrido jurídico

Voz 3 01:21 que yo creo que esto jurídicamente no tiene ningún tipo de de recorrido porque una cosa es la situación que sabemos que se da en la persona del candidato pero otra cosa es el análisis jurídico la situación no está inhabilitado en principio para el cargo

Voz 1673 01:37 es un recurso que sería preventivo más cosas cambio en la apoya

Voz 0032 01:41 acción del Gobierno sobre las retribuciones a los empleados públicos el Ministerio de Hacienda se muestra ahora dispuesto a negociar subidas salariales que vayan más allá de las propuestas que puso sobre la mesa el año pasado informa Rafa Bernardo

Voz 1762 01:54 el Gobierno está a favor de que se abran las mesas de negociación en materia de salarios sin límites pero también de otros aspectos que afectan a los empleados públicos como condiciones de trabajo empleo y conflictos sectoriales según Comisiones Obreras que hoy mantenía una reunión con los responsables de Función Pública una apertura al diálogo que ha sorprendido favorablemente al sindicato Pepe Fernández coordinador del Área Pública de Comisiones

Voz 5 02:21 es se viene a abrir

Voz 4 02:23 proceso de negociación partiendo de los mínimos que en en septiembre del pasado año rechazamos con criterios de incrementar sus ofertas y sus propuestas

Voz 1762 02:35 la posición del Gobierno es por tanto diferente a la expresada el pasado martes en otra reunión en este caso con CESIF en la que Hacienda habría insistido en que la oferta salarial rechazada por los sindicatos el pasado año una subida máxima del ocho por ciento en tres años era la propuesta de referencia del Ministerio

Voz 0032 02:49 de un apunte de los tribunales la juez de Primera Instancia e Instrucción número seis de Ceuta ha decidido archivar la causa abierta por las muertes de los quince migrantes en la frontera del Tarajal el seis de febrero de dos mil catorce cuatro tres tres y tres en Canarias

Voz 1915 03:03 cadena SER Madrid Madrid continúa la polémica en el PSOE tras las declaraciones de su secretario general José Manuel Franco que asegura que trabaja en la idea de sumar a otras fuerzas progresistas para concurrir al Ayuntamiento de la capital Franco ha evitado hablar de nombres eso sí aclara que su propuesta no es ir de la mano con nadie sino que otros se sumen al proyecto socialista y que nunca permitirá que se diluya la identidad del partido pero lo cierto es que sus palabras no han caído nada bien en el seno del partido y su portavoz en el consistorio Purificación Causapié le ha pedido que explique la propuesta

Voz 7 03:30 yo siempre he defendido he creído que el PSOE es la gran casa de la izquierda me parece además muy importante que que el PSOE acoja a personas que coinciden con el SOE y que crezca vamos en el número de personas que coinciden con el PSOE en nuestro proyecto de izquierda socialdemócrata también creo que el PSOE es el PSOE a mi me gusta mucho que el PSOE vaya a las elecciones con sus siglas la delegada

Voz 1915 03:56 el Gobierno Concepción Dancausa considera injustificado que el Ayuntamiento de Madrid repruebe su labor lo va a pedir Ahora Madrid en el próximo pleno después de que el Tribunal Superior de Justicia atendiendo una petición de Dan Causa suspendiera el acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento y los sindicatos para equiparar al personal laboral con los funcionarios Dancausa insiste en que cumple con su competencia de vigilar el cumplimiento de las normas por parte de los ayuntamientos y las comunidades autónomas

Voz 8 04:17 tengo que decir que esa reprobación es injustificada

Voz 6 04:20 pero es que además el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya nos ha dado la razón en algunos de los recursos que hemos interpuesto

Voz 1915 04:27 en la estación de esquí de Navacerrada ha tenido que echar el cierre por las fuertes rachas de viento en la sierra rachas de hasta noventa kilómetros por hora que se suman a no que se suban a los diez centímetros de nieve que han caído en las últimas horas José Luis González ex director de las instalaciones

Voz 9 04:40 nieve nada han caído unos diez centímetros en las últimas horas estamos produciendo nieve en la zona baja tenemos una temperatura menos ocho luego que sea que las rachas de viento alcanzan los ochenta noventa kilómetros por una las tenemos nueve grados en el centro de la capital

de momento es todo a partir de ahora la información sigue en La Ventana y en Cadena Ser punto com

vamos con caerle hasta encina

Voz 0313 05:52 buenas tardes bienvenidos a La Ventana ayer a esta hora más o menos hasta ahora el actor Carlos Bardem nos confesaba desde la Antártida no pequeños ir ridículos que se ven desde ahí algunos de los problemas que tenemos en España que no digo yo que no sean importantes en fin ahora mismo qué les voy a contar tenemos un un buen ramillete de lío sobre la mesa y algún los con tanto tejemaneje por cierto dan bastante rabia hay bastante asco pero es verdad que comparados con el futuro del planeta que al final es lo que se juega la Antártida pues se quedan en poquita cosa algo parecido ocurre con la historia sea manoseado tanto este concepto el de hecho histórico que cuando nos topamos con uno de verdad ese caen los paros sombra mañana por ejemplo mañana es el Día de la Memoria del del Holocausto y el simple recuerdo de la barbarie nazi de los campos de concentración de aquel infierno en la tierra pues la verdad es que te deja tieso pero es que hoy además vamos a contarles algo que sinceramente roza lo increíble en esos campos de exterminio donde se mataba se torturaba ahí se humillaba sin límites pudo haber espacio para alguna historia de amor pues la respuesta es sí las hubo entre prisioneros claro pero también entre cautivos a cautivas y carceleros digo historias de amor y algunas que perdurarán mucho tiempo después de la guerra qué explicación puede tener eso bueno me imagino que forma parte del instinto de supervivencia ahí de no iré no renunciar a pesar de todo de no renunciar a la condición de personas pero tampoco lo sé no lo sé pero enseguida se lo vamos a preguntar a la autora de un libro titulado por y horror nazi que recoge siete historias reales creo que tienen mucho interés porque todo lo que no sirva para no perder la memoria para recordar hasta dónde puedo conducir el fanatismo tiene que ser bienvenido

por cierto bienvenidos como siempre a la Ventana

Voz 12 07:56 ha decidido de eh T D eh le eh por qué no a ver

Voz 0032 09:08 hoy tomamos café La Ventana como todas las tardes con Roberto Sánchez y con Isaías Lafuente buenas tardes hola qué tal

Voz 0313 09:14 hemos invitado al director del laboratorio de ideas del Instituto de Salud Global que está en Radio Barcelona Rafa Vila San Juan buenas tardes amigo

Voz 1781 09:20 qué tal buenas tardes algo eres curioso lo de la música

Voz 0313 09:23 porque todas las canciones tienen su su origen su historia su semilla esta que estamos escuchando Leonard Cohen siempre contaba que se le ocurrió o que la empezó a componer cuando alguien le contó que en los campos de exterminio en alguno en concreto los nazis obligaban a los prisioneros cuando se dirigía en las cámaras de gas a escuchar un cuarteto de cuerda al que tenían ahí tocando cerquita bueno fin para que les me imagino para que les acompañara en los últimos momentos no iba a partir de esta historia Leonard Cohen compuso esta canción que es bellísima que es preciosa y que nos lleva al terreno de alguna forma pues si si al terreno del amor no recordaba que cada veintisiete de enero mañana se celebra el Día de la Memoria del Holocausto y es verdad qué pensar en Amor en en momentos en escenarios como como esos parece imposible no pero existió ideas trata el libro amor y horror nazi historias reales en los campos de concentración de Mónica González Álvarez donde se recogen siete historias reales es decir catorce testimonios siete parejas de relaciones que surgieron y que se vivieron ahí en los campos de concentración

Voz 6 10:24 no todos los días me sacaban y me amenazaban diciéndome que si no les contaba que había pasado con este soldado de las SS me matarían en ese mismo

Voz 13 10:39 ante yo permanecía de pie e insistía en que nada de ocurrido

Voz 6 10:47 era una muchacho muy joven del mundo de ojos enormes que resaltaban en nuestra cabeza rapada Dabiz miras

Voz 14 10:55 al ver por primera vez a Perla en el campo de Auschwitz

Voz 6 11:03 tenía bastante experiencia con los hombres pero con feliz alcanzar una comprensión sobre el sexo mucho más profunda de lo que nunca había hecho antes hubo una atracción inmediata hiciste Amos escandalosamente comedias sentirme viva como nunca antes lo había hecho Billy Bush estuvimos separados durante veintiocho meses

Voz 13 11:25 Aula no sabía si yo había sobrevivido yo no sabía si ya estaba vivo Klaus externo yo estaba muy enamorado de silla mucho a veces lloraba después de la guerra porque ella no estaba conmigo el destino decidió por nosotros pero yo había hecho lo mismo de nuevo Jerzy el equipo

Voz 14 11:48 hay algo que quiero que me prometidas cuando todo esto haya terminado nos reuniremos en eso Meyer corre

Voz 6 11:58 no no está muerto está bien aún tiene lucen los ojos si lo dejamos aquí morirá lo salvará Clay

Voz 0032 12:16 Mónica González Álvarez buenas tardes hola Carlos buenas bienvenida La ventana cómo estás gracias fantásticamente bien emocionada cada vez que he visto estas cosas lo esto el vello de punta de gastritis tres Luis

Voz 0313 12:27 estuviste en La Ventana hace un tiempo con con tuvo otro libro con guardianes nazis el lado femenino del mal con todo el trabajo que hiciste entonces imaginabas que te surgiría esta esta vía lateral de las historias de amor que eso podía existir sinceramente

Voz 1915 12:40 yo pensaba que no existía el amor en un campo de concentración era imposible yo no me podía imaginarse es difícil enamorarse a día de hoy en cualquier parte del mundo tomando un café imagínate en un campo de concentración con toda la tragedia y crueldad que les rodeaban aquel momento el hambre el de disentería enfermedad imposible pero a través de una conversación de una gran amiga

Voz 0313 12:59 cómo te llega todo esto porque claro claro

Voz 1915 13:01 la idea me la dio una amiga de amiga Paloma entrase Guardiolas nazis que quede completamente devastada porque fue un libro tremendo de de duro me dijo hace un libro un poco más tranquilo más suave algo de amor incluso Jofre de algo de amor no me pegaba que yo me dedico a los sucesos entonces si es un poquito casi imposible pero lo deja en un cajón dije bueno nunca se sabe si hace dos años los a que saque esa idea empecé a investigar dije vamos a ver si realmente hay amor en un campo de concentración y a medida que iba rascando investigando hablando con asociaciones organizaciones supervivientes entrevistado sus hijos también me ratificaron y me confirmaron que era posible no solamente sentir vivir sino enamorarse además es curioso

Voz 0313 13:43 sopa es curioso no es muy llamativo porque uno puede pensar ya fin puestos en esta tesitura de que en las circunstancias más extremas el ser humano tiene sentimientos a los que no puede o no quiere renunciar digamos pues entre entre prisioneros entre personas cautivas pero crear una relación entre entre una prisionera un carcelero cuéntanos lo de Elena de Franz

Voz 1915 14:01 el el Air France mira ellas eslovaca judía llega al campo de Auschwitz secuela en un barracón que sea mal Canadá que es el barracón donde está si llegaban todas las pertenencias de los prisioneros sea se Dine pero joyas cualquier cosa ya allí las organizaban y las distribuían después Alemania de vuelta es decir los nazis robaban a dos prisiones como todos sabemos bueno pues ella no debía de estar en ese barracón no estaba asignada pero se coló cogió el pañuelo de una súper viviente que ya había fallecido decidió trabajar allí porque era un barracón donde se vivía mejor es decir les daban de comer Se podían duchar teniendo tenían que repasa el pelo bueno buenas condiciones y en un momento determinado aparece France Bush un oficial de las SS de los más temidos de Auschwitz mataba continuamente a judíos odiaba fervorosamente a los judíos era un odio acérrimo el que sentía por los judíos y entre el barracón era su cumpleaños y alguien dice Elena cantar el cumpleaños feliz ella Le habían le habían dicho que iban a llevar a cámaras por haberse colado en ese barracón pero sucedió la situación France escucha el en la canta de cumpleaños feliz se enamora perdidamente pierde los papeles por ella el buen sentido de la palabra es decir intenta conquistarla pero edad no quiere ellas judía el ex nazi ella odia a los nazis por todo lo que están haciendo IS olvida que ella es judía que es lo más alucinante de esta historia comienza el cortejo regala galletas le da pares de botas para que pueda caminar salva la vida de su hermana Rocío inca de la cámara de gas no de sus sobrinos que no logró salvarles y es ahí cuando ella cambia su manera de ver a cifras empieza ella dice yo lo escuchen un en un documental de la BBC empecé a amar le le ame algo insólito

Voz 0313 15:41 sí sí

Voz 1915 15:42 pero realmente cuesta mucho aceptarlo está muchas también es verdad que yo la conclusión que sacó esta historia es que ella no Lía Amor no el amor lo que sentía sino agradecimiento que también es posible agradecimiento mutuo que ella sentía hacia su captor por salvarle la vida a ella a su hermana mejor vida todo esto sucede en Auschwitz no se tocan no se de no es relaciones sexuales todos un amor platónico él escribe cartas de amor y ella se deja conquistar llega al final de la guerra precisamente mañana veintisiete de enero del cuarenta y cinco marcha de la muerte ella tiene que marchar él le da una notita donde le dice estas la dirección de la casa de mis padres en Viena Betty haberles que te protejan en ese momento aparte de Abel regalar unas botas de cuero para marchar por esos campos sí a menos veinticinco grados que hacían ella se da la vuelta nunca más le quiere volver a ver recuerda las palabras de su padre que decía jamás olvides quién es quieres judía se separa por completo nunca quiso saber ella nada de él él la busca durante dos años cuando ya no da con ella rehace su vida envíen a secas a tiene hijos llega el año sesenta y tres momento en el que la prensa le llevan a juicio como muchos nazis en aquellos hasta veinte años el ajusticiar les y cuando llega el tribunal él habla de Elena Iris es que yo salvé a una mujer que se llama Valencia sí va su hermana Rossini hice esto esto esto y entonces la mujer de Bush escribe una carta manuscrita que yo incluyo en el libro donde le pide por favor Elena ven al Tribunal Elena va como agradecimiento dice Carles la verdad él me salvó salvó a mi hermana y me ayudó

Voz 0313 17:15 sí ella les salvó ella ha declarado

Voz 1915 17:18 gracias a esa declaración él no pasó el tiempo la cárcel es también es verdad que jamás se volvieron a ver hay que yo soy estará si te das cuenta Carlas que aunque es verdad que el amor no continuó pero una historia de agradecimiento al final no sí porque lo

Voz 0313 17:31 no se la juega si sala juega protegiéndolo

Voz 1915 17:34 continuamente si le llegar a pillar es verdad que hubo un momento que una a una persona

Voz 0313 17:39 no Conca no esto es una figura que me gustara que describe

Voz 1915 17:42 a un capo una capo era un prisionero que estaba dentro de un barracón y que era el encargado de vigilar a sus compañeros también presos si alguno se portaba mal portarse mal

Voz 0032 17:54 ante aunque su más un cigarrillo metes a mano en el bolsillo

Voz 1915 17:57 como un mendrugo de pan que sirviese ha caído alguien hacer ese tipo de delitos que ellos cometían entre comillas tenía que dar nota al supervisor nazi ir a cambio el capo tenía una serie de beneficios pero ojo se pensaban realmente que iban a vivir siempre no no sé los cargaban y es que además los capos además cuando les daba ese tipo de beneficios se crecían ese volvían a tan tan sangrientos como los nazis un poquito emulando lo que ellos veían como diciendo yo sí me porque igual que ellos me vais a respetar esto se creaba una historia muy culé bueno pues una capo se dio cuenta de esa historia hay se lo dijo a supervisor ir a frase le pasó nada pero a la metieron en un barracón de castigo el bloque once un bloque donde ha más estaban todo el mundo finado los prisioneros que estaban castigados Illa fustigar durante cinco días unos castigos tremendos y salió viva de milagro hasta que al final ha salido hoy continuó su trabajo

Voz 0313 18:55 con otra historia perdona Rafa Bob déjame segundito que vayamos con otra historia porque en en todo este conjunto de testimonios que ha recogido Monica para su libro hay tres personas que aún viven hay tres supervivientes la historia de Nancy Howard es una historia larga de años iré años iré años creo que merece la pena que la contemos con detalle e incluso que escuchemos al propio Howard

Voz 15 19:20 a la gente que quedábamos nos dijeron

Voz 8 19:22 que nos conducían a la ducha por las noticias sabíamos lo que simbolizaba la ducha el Gasca él y es el final así que estábamos de pie en la ducha podíamos oír los gritos la gente gritaba gritaba porque sabían que el gas les caería encima así que a causa del miedo la gente chillaba a grito pelado de pronto me fijé que caía agua no gas entonces las mismas personas que gritaban por miedo ahora lo hacían de alegría terminamos la ducha salimos fuera nos diera un uniforme nos dijeron que fuésemos a la estación para asignar no su número a una muchacha sosteniendo una aguja una aguja cualquiera sumergiendo la en tinta pinchando un número mi número fue el a uno nueve uno ocho seis

Voz 16 20:49 no

Voz 0313 20:56 si estas teorías brutal Howard en el mismo pueblo pero no se conoce

Voz 17 21:00 no se conocía en Hobart de hecho ayer escribió un correo electrónico ayer precisamente diciéndole que como me encontraba del imagínate la casualidad no es así no se conocen son del mismo pueblo en Polonia cada uno lleva unas vidas paralelas completamente distintas los dos son judíos ciertamente ir los dos me relataban cómo vivieron la separación de los padres no como los nazis se llevaron a los padres eh ha

Voz 1915 21:23 justiciables asesinarle Si como a ellos les meten en vagones de tren de vagones de ganado para llevarles a los diferentes campos de concentración primero estuvieron en un gueto de crearon en esa en esa ciudad en ese pueblecito de Polonia como en los dos llegan a Auschwitz no se conocían de nada y los dos eh me cuentan esta cuando me estaba relatando precisamente esto Howard no lo podemos ver pero él estaba llorando Él tenía un pañuelo en la mano y se emocionó precisamente récord dando en como el llega a Auschwitz y cómo piensa que realmente esa cámara era de gas no era agua no es a ducha y la alegría que luego sentido y como él tuvo varias veces estuvo a punto varias veces de morir de tifus y demás y como también Nancy eh sufrió en esos campos de concentración pero llega un momento con el tiempo donde ambos llegan a Bergen Belsen por separado no se conocían empezado a treinta kilos más o menos treinta y dos kilos Howard e ir de repente en Bergen Belsen era todo cadáveres eran montañas y montículos de cadáveres zanjas donde lanzaban a la gente ya fallecida tenía él tenía que ayudar hacer esa labor a los nazis no para quemarlos para que no venían los aliados si lo hubieran pero era estaba tan débil que se cayó se desplomó entre una entre una pila de cadáveres y ahí se quedó dijo voy a esperar a mi creador no a morirme bueno pues en paralelamente llega al campo llega Nancy con su tía Toby con unas compañeras también llegan de una marcha que llegan ya cuando el Campos la había sido liberado entonces llegan a un barracón donde está Alan con unas literas eh hasta que lleguen más provisiones y demás y ella tiene tiene un hermano y quería ir a buscarle le habían dicho está en Bergen Belsen entonces empezó a caminar por el por el campo intentando encontrarle a alguien que se mueve de repente no como que hay alguien pues eso que que como que te tiembla se acerca idea muchacho tumbado con los ojos y con un destello de luz todavía de vida me contaba ella decía quiero salvarle quiero salvarle ayudarme les decía a sus compañeras sillas no no lo hagas ella imploró por favor vamos a ayudarle porque igual en otra parte mi familia estará en ese lugar y quiero que también ocurra les sacaron de allí le cuidaron durante quince días Le cuido Nancy durante quince días y hubo un momento que se fue a un médico porque estaba muy malito este muchacho y cuando se marchó ese muchacho se sabe se había fugado

Voz 0313 23:49 no

Voz 1915 23:49 se despertó no vio nadie pensó que la habían abandonado en salir a la carretera le llevara a un hospital y ahí quedó la ahí quedó la Historia Nancy hoy cuando volvió se enfadó muchísimo dijo este muchacho le salvó la vida hay demás ella rehizo su vida se marchó a Estados Unidos de Estados Unidos se fue a Toronto y ahí empezó su su nueva su nueva vida personal Por otra parte de este muchacho era jugar a quién había salvado la vida Nancy Ocean él cuando ya se recompone él sabía cómo se llamaba ella porque en esa medio coma que tenía ahí media inconsciencia le preguntó su nombre cuando ya se puso bien la buscó habló con comunidades junto judías más ir es el destino Él tenía familia en también Estados Unidos y en Canadá él viajó a Toronto se supo de Nancy pidió subdirección y un día cogió un ramo de flores acompañó le acompañó su hermana tocó a la puerta de Nancy le dijo yo me reconoces y cuánto tiempo había pasado dos años y dijo eres tú y ahí empezó una historia de amor ella decía Nancy dice hay un término en judío que si se va a ser que es estar predestinados a ser almas gemelas no es como si el destino realmente se hubiera unido y en ese momento hasta día de hoy que llevan sesenta y ocho años que recordar casada

Voz 0313 25:08 Rafa es decir antes verdad no quería lo primero

Voz 1781 25:10 es decir te Mónica has hecho un ejercicio que como sigas contando lo quizás no seguro que no vamos a leer más libros pero nos apasione estas tan apasionada como lo no lo estás transmitiendo a nosotros ahora mismo con lo cual casi te diría por qué no vamos porque no somos vas contando mucho más no pero te quería agradecer algún asignatura pendiente fíjate yo tengo lo contado alguna vez aquí en en La Ventana no yo no he vivido afortunadamente ningún campo de concentración pero sí vivido muchas guerras muchos conflictos lo cuando me decían bueno y qué es lo que más te sorprende no Chechenia Somalia digo pues mira que la gente se enamore es decir tú piensas que vas a una guerra y que sólo hay tipos que sólo están todo el día pero no hay gente que intenta sobrevivir no dentro de esa deshumanización que significa el el el discurso oficial de quienes combaten es decir lo que intentan es de humanizar salen los sentimientos y esos gol vaya a ser humanos eso es lo que nos vuelve a recordar que somos personas y que por lo tanto tenemos algo muy diferente a eso que sólo pelea que sólo el mucha todo estoy la pregunta sería más Mónica en ese sentido es sí porque hemos tardado tanto es decir nosotros no es nuestra misión contarlo otros escritores porque estas historias en contar desde las desde desde la época nazi desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy porque no te han llegado porque ha habido otra gente que no sabía que ellos tenían una cierta vergüenza contarlo

Voz 1915 26:25 yo creo que también un poco lo último en también es verdad que algunos de los protagonistas contaban y decían no hay que olvidar la historia hay que recordar la hay que recordar que el nazismo lo que fue el Holocausto en honor a los crímenes yo el tema es de historias de amor jamás lo había escuchado yo tampoco nada

Voz 0313 26:42 es una sorpresa es una sorpresa completamente es verdad que

Voz 1915 26:44 algunos de los protagonistas tienen autobiografías que hicieron en su casa y demás que me han facilitado algunos de los datos pero yo creo que nos hemos centrado tanto en el terror en la tragedia en el hambre en la es nación de seis millones de personas que nos hemos olvidado de los sentimientos que al final esas personas que estaban como despojos humanos pobrecitos míos en ese campo de concentración intentando levantarse cada mañana para trabajar quince horas en la cantina de rodando piedras levantando lo que fuese necesario para que los nazis no les matase también sentían necesitaban cariño les habían despojado de todo vale de sus ropas de sus cabellos de sus pertenencias les habían deshumanizado poniéndole su número quitándoles el nombre pero esas personas necesite

Voz 0032 27:28 daban cariño una cuestión biológica ha llegado casi al límite no quiero decir para para repescar para recuperarse porque si no nadie las hubiera contado ya efectivamente eso es yo creo que ahí está la

Voz 1673 27:39 la cuestión económica que son las piezas pequeñas del puzle de la Historia no que las grandes ya las teníamos la gran masacre del Holocausto después supimos de los esclavos nazis en aquellos campos de consideración después conocimos incluso a través de de la historia de Schindler pues la historia de hombres buenos dentro de tanta maldad la que nos acabas de contar tú la de los hombres malos dentro de de la maldad que eran los los capos no claro estas son historias pequeñitas en las que los historiadores no suele fijarse y a veces tiene que aportar una mirada nueva curiosa para intentar completar el puzzle pero desde luego es muy interesante no porque nos entiende todo sin historias también

Voz 1915 28:17 cómo es que ahora nos cuentes la historia es decir si hay

Voz 0313 28:20 es que aquel que tengamos tiempo profesor sí sí sí

Voz 1915 28:22 eh mira ellos dos tampoco se conocían él es era porque ya falleció los desfallecieron judío católico judía y perdona Cato uno era católico disculpa polaco católico polaca judía algo que en aquel momento lo impensable que dos personas muy se enamoró siendo de religiones diferentes está en el en el campo de Auschwitz tres años y el tercer año llegas águila está destinada a arreglar los sacos rotos de las de las verduras de las patatas y él está destinado precisamente recogiendo esas patatas les separan e una especie de tablón que había en ese en ese en esa zona del granero un tablón donde vio un agujero y de repente de Sí Se fija que hay una joven al otro lado se fija por eso agujerito en esa persona empiezan a hablar que estaba prohibido pésimo empiezan a contarse sus vidas empieza a surgir el amor hasta el punto surge ese amor que Jersey que hablaba perfectamente alemán en esos tres años un hombre muy inteligente decidió huir de Auschwitz pero huir con su amada le decía Yo quiero que tú salgas de aquí no podemos seguida aquí en Auschwitz y que hizo habló con un compañero que trabajaban en la lavandería robaban retales de los uniformes de las SS para hacerse un traje pertinente no con todo no le faltaba detalle que hizo Jersey lejos hay la mañana tal horas debe buscar vestido de ese es oficial no te asuste Esteve hablar en alemán falsificado un documento íbamos a salir cargos adelante sea pero qué me estás contando lo hizo llegó la sacó llegó a la garita

Voz 18 29:57 vigilante con con los nervios en la garganta

Voz 1915 30:01 doble

Voz 19 30:02 también tienen el dinero tienen el Vaticano aquí la historia

Voz 6 30:06 es un concepto muy amplio nuestra vida está hecha de límites demasiado tarde o demasiado pronto esto está bien esto está mal aquí empieza algo

Voz 20 30:40 eh eh

Voz 6 30:44 se prohiben los grabaciones subrepticia de los palabras de otra persona tanto de audio

Voz 21 30:48 como de biquini en antena Libro de esto

Voz 6 30:51 lo de la Cadena SER editado por Taurus

Voz 21 30:54 ya a la venta

la polémica de Isaías Lafuente

Voz 34 34:40 yo

Voz 1673 34:40 pues es otra historia de negacionismo el director general de Caixa Bank Juan Antonio Alcaraz ha afirmado hoy que los desahucios forman parte de una leyenda urbana que ellos no han desahuciado a nadie dice además que el problema es que algunas personas no cumplen sus compromisos porque ahora lo que está bien visto es no pagar las deudas tiene la razón esto segundo porque el Banco de España ya da por perdidos cuarenta y tres mil millones de euros que se invirtieron en el rescate bancario y que pagaremos a escote los contribuyentes no el sector bancario permiten afirmar con desparpajo que los desahucios son una leyenda urbana en España sólo se puede hacer desde el descaro desde la ofensa a miles de españoles que los han sufrido es verdad que no sabemos exactamente cuántos porque no hay una estadística de referencia a unificada que es una increíble rareza es nuestro país pero todas las aportadas parcialmente por el Gobierno del Banco de España el Consejo del Poder Judicial o las plataformas de afectados hablan de cientos de miles de personas desahuciadas durante la crisis casi seiscientas mil hasta dos mil dieciséis según Amnistía Internacional ahora imaginamos ya que se nos dirá que hemos sacado de contexto el titular pero cuando persona tan relevante hace una afirmación tan contundente sabe perfectamente cuál va a ser el titular debería imaginar que darle después contexto será tan difícil como hacer frente a una hipoteca

Voz 0313 36:06 además tampoco es tan difícil tampoco hay que correr tanto mide podemos ahora con una mujer que tiene cuarenta y seis años que está casada con una hija de trece y que está a punto vamos estaba atravesando esto es nada simplemente es preguntar Soria buenas tardes

Voz 35 36:21 hola buenas tardes a todos los que tal Sonia cómo estás cómo

Voz 0313 36:24 estas Sonia vive de alquiler en en Castelldefels cerquita de Barcelona Ikea pasado o qué está pasando

Voz 35 36:33 pues mira os cuento nuestra situación bueno nuestra situación es la misma que la de setenta familias afectadas en el municipio de Castelldefels en la década y es que en nuestro caso en el dos mil catorce firmamos un contrato de alquiler a través de una inmobiliaria del pueblo es de una promotora que estaba en concurso de acreedores entonces el dinero se depositaba en una cuenta he del concurso esto era una práctica habitual porque además consulto con con el asesoramiento jurídico del Ayuntamiento que nos dijeron que era normal entonces en el transcurso en estos cuatro años en la vivienda las viviendas han sido cedidas a través de dación en pago a la Sareb y ahora mismo en estos momentos es desde julio del dos mil diecisiete la zona adquirido un fondo que se llama Turia adquisición que detrás de ellos está Servihabitat como apoderado en las han comprado por cuatro euros entonces ahora en enero se nos han acabado el contrato a muchas familias y muchas están pendientes de que les ven Sara en los próximos meses aquí nos han notificado que bueno telefónicamente porque nos enviaron un escrito bastante ambiguo donde los indicaban que se Frankestein finalizaban los

Voz 0313 37:46 bueno he pero

Voz 35 37:48 que teníamos que ponernos en contacto con ellos todo ha sido mediante el teléfono que nos han dicho que la intención es la de renovar un año en con subidas desorbitadas de los precios de alquiler osea nos están invitando a que nos vayamos Iker aquí un año ya veremos qué va a pasar por entonces bueno la situación la vamos a hacer público a través pues de de de prensa si hacer lo que haga falta estamos también con el Ayuntamiento de Castelldefels que en principio dicen que nos van a nos van a dar apoyo bueno ir en unos meses sino Sen no entran a negociar con unos sí los pues puede llegar el desahucio de todas estas familias al mes que todo va por Toledo

Voz 0313 38:26 pero no ha habido ni un solo papel algún intercambio de documentos algo no

Voz 35 38:30 no las notificaciones de renovación de un año antes lo por teléfono he hay que decir que yo soy por suerte miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Barcelona colaboró los lunes en la plataforma haciéndola asesoramiento colectivo en la Asamblea de bienvenida eh bueno hice un poco cómo va todo esto entonces gracias a todo esto los estábamos movilizando para intentar conseguir una solución decirle al señor Alcaraz que las declaraciones que han hecho son totalmente falsas osea que llegan cientos de familias sectadas no sólo por la entidad que él preside sino por todas las entidades financieras financieras que todos conocemos vale llegan muchísimos Desahucios cada semana por lo tanto la invitamos a que venga cualquiera de nuestras asambleas va a ser bien recibido iba a ver con los pies en el suelo la situación de miles de fans

Voz 5 39:20 Elia también me gustaría decir

Voz 35 39:23 o que en las declaraciones también ha dicho que la bueno que está bien visto no pagar que Lama la gente que llega a las plataformas es son deudores de buena fe osea a gente que no ha podido pagar porque ha perdido sus trabajos osea que las declaraciones estás que han hecho desde luego que son polémica ante está jugando con la vida de muchas personas

Voz 0313 39:43 sí gente que ya nos han quitado la vida

Voz 35 39:46 encontrarse en situaciones así

Voz 0313 39:48 muy bien sonidos muchísimas gracias por estar en La Ventana de sólo queríamos contar tu caso en fin para para poner como muestra un botón muchísimas gracias y mucha sí

Voz 35 39:56 la cosas me deja claro claro pues que por supuesto estamos a toda la gente afectada que se dirija las plataformas de afectados por la Hipoteca más cercanas para que busquen apoyo y asesoramiento que sólo con la ciudadanía organizada vamos a poder luchar contra toda esta lacra

Voz 0313 40:13 muy bien un abrazo Sony allá ánimos venga

Voz 35 40:16 gracias a Dios tonos Rafa es que esto se sabía

Voz 0313 40:19 a Putin mente escapado ya del rodar no el tema de los Desahucios sin fin ni las plataformas y tal no sé cómo cómo lo lo tenía informaciones es cíclico de repente hay un apunta una cosa luego desaparece luego acabo en tiempo

Voz 1781 40:31 es que ha habido una evolución no una burbuja inmobiliaria de la que pensamos que hemos salido que no es cierto ha pasado aún nada de era de compra ahora es de alquiler es decir muchas de esas viviendas gracias al rescate bancario han podido pasar han podido pasar a fondos buitres es decir fondos que se aprovechan del bajo precio para comprar ya a partir de ahí empiezan a desahuciar a los alquilados lo que es otra cuestión diferente es decir no sólo vamos a pagar con impuestos sino que además hay una desprotección total ahora yo diría una cosa eh hay una cosa fundamental tenga o no tenga que yo creo que no tiene ninguna razón porque ha dicho muchísimas cosas este directivo no sepa en hacer estas afirmaciones no miles de

Voz 1826 41:13 lo siento no se pueden hacer aunque tuviera razón pero es que aparte estadísticamente es muy difícil acotar porque claro entra como decíamos en vivienda protegida de propiedad alquiler pero según la fácilmente ha sido sólo una búsqueda en un minuto en en Google y los últimos datos que se tienen son respecto a dos mil diecisiete crecieron el treinta y uno coma cinco por ciento respecto a dos mil dieciséis los desalojos oye conocía

Voz 1781 41:37 a alguien a alguien que haya tenido una hipoteca variable y que le ha tocado el techo

Voz 0313 41:42 porque yo no conozco a nadie el suelo les

Voz 1781 41:45 acaba todos con nadie entonces la verdad

Voz 1673 41:49 que es de una imprudencia rara sobre un director general es una entidad tan importantes como La Caixa no porque es una realidad que la hemos ido viendo que la hemos ido contando que ha ido goteando él podrá después hacer todo tipo de matizaciones no puede ser verdad que su entidad financiera haya intentado renegociar antes que desahuciar

Voz 1915 42:09 puede ser verdad pero desde luego habrá desahucios

Voz 1673 42:11 pero cómo han desahuciado todas las entidades bancarias y se han producido miles a lo largo de de este año así que tendría que ser un poco más prudente desde una posición personal

Voz 1915 42:20 el señor desde una posición institucional también

Voz 36 42:24 no

Voz 0313 43:03 hace muy pocos días la semana pasada aquí en La Ventana recordábamos el el aniversario los veinte años de la muerte de Ramón Sampedro el tetrapléjico gallego que que pugnó durante mucho tiempo por por poder morir por acogerse al derecho Amaury finalmente lo consigue de mala manera pero lo consiguió ilegalizada ambos ese día como en esos veinte años pues no han cambiado muchas cosas no en la vida cotidiana como algún amago de proyecto político sigue medio encallado en el en el Congreso y como no se ha tomado ninguna decisión a la hora de intentar perfilar o determinar fin un terreno tan tan espinoso y tan delicado pero tan necesario porque hay bastante gente muchas personas cada año que por el motivo que sea de serían tomar la decisión de poner fin a su vida por razones médicas por lo que es sea no ya ese día comentamos que en los pocos países que la eutanasia es legal Holanda ocupa un lugar destacado por experiencia por otra victoria por muchos años contábamos un poco el sistema unos comités médicos muy muy exhaustivos que hacen pruebas esto no no es un derecho que se regale así al primero que llega el contábamos el caso de Holanda bueno pues hoy precisamente en Holanda hoy no sé si habrá ocurrido ya pero una una chica de veintinueve años ha conseguido o va a conseguir dicho sí va a conseguir por fin morir llevaba tiempo pidiéndolo iba a poder hacerlo con una ley con una cobertura en fin como Dios manda Isabel Ferrer buenas tardes buenas tardes

Voz 33 44:28 es cuéntanos el Casón poco de esta chica por favor

Voz 5 44:31 pues eso una joven de veintinueve años con una historia personal desgraciado con un historial de depresiones y de auto lesiones y automutilación es eso una niña que pierde a su mejor amiga cuando tiene doce o trece años cae en una depresión fuerte la ayudan después pierde a su madre años después pero entre medio esas presiones les llevan entre otros lugares

Voz 0313 44:52 pues bien una de sus crisis le prende fuego

Voz 5 44:54 al sótano de la casa ida llevan a los tribunales es sus psiquiatras que llevan tratando la tiempo les

Voz 1762 45:00 piden a los jueces que por favor Planeta

Voz 5 45:02 en un centro de la puedan cuidar otra atar aunque esté encerrada y los juicios en que no que es mayor que es consciente y la meten en la cárcel un par de años ella dice que ahí es donde se agudizó todo que en este momento su vida es un infierno que no puede con ella que no puede superarlo a pesar de que lo ha intentado ya ha perdido la eutanasia aunque sea un caso por problemas psíquicos una enfermedad psíquica de los cuales en el año dos mil dieciséis sólo hubo sesenta personas que consiguieron la eutanasia por eso ese plan será el día le he dicho que sí ha admitido yo y ella anunciaba pues que que por fin iba a terminar con todos sus problemas

Voz 0313 45:38 aunque es verdad que decíamos que la eutanasia está legalizada en Holanda este tipo de de casos concretos de personas con con Bono con los trastornos psiquiátricos de tal y genera un poquito más a reticencia no

Voz 5 45:51 los médicos de cabecera que son los que realmente tienen y conoce gente

Voz 0313 45:54 de hecho hay un colectivo de médicos que se opone explícitamente a esto

Voz 5 45:57 si los médicos de cabecera son los que atienden las eutanasia es todas porque como es legal de el servicio entre comillas porque puede parecer peyorativo pero son servicios que se puede que se puede pedir es una ayuda que se puede ir presos los médicos de cabecera con problemas psíquicos así que todos ellos tienen ellos también muchas referencias que ocurre que esa chica al final la ayudaran en una clínica para morir que está especializada también es legal sobre todo en estos casos y que recibe pues por ejemplo en el año dos mil dieciséis un tercio de las peticiones de eutanasia eran por problemas psíquicos aunque es legal si lo haces mal puedes estar hasta doce años en la casa

Voz 0313 46:31 pero de el médico de cabecera

Voz 5 46:34 dar con otro médico se tiene que asegurar que el paciente sabe lo que quiere lo pide reiteradamente y que su sufrimiento y ahí es donde donde realmente está lo más importante que el sufrimiento psíquico o físico sea imposible de soportar esa muchacha decía que su vida no sólo era milicianos y que no no dormía no descansaban no tenía eso sí algo con lo cual ese sufrimiento se puede equiparar al de un enfermo terminal de cáncer de todos modos en el Colegio de Médicos dice que sí que está en la ley que es legal pero hay que hay que tomarse esas peticiones con muchísimo cuidado

Voz 0313 47:06 qué es lo que han hecho y lo han hecho de acuerdo a la ley lo cual lo cual celebramos Isabel Ferrer colaboradora del diario El País en Holanda muchísimas gracias por estar cerdito en La Ventana eh

Voz 0313 47:25 no sé si es la expresión más oportuno más adecuada pero da un poquito de envidia verdad Rafa no no no sé si la envidia puede ser sana la sana envidia

Voz 1781 47:37 tenerlo tan claro

Voz 0313 47:39 retrasados la la ley los comités todo le los exámenes el proceso

Voz 1781 47:44 pues fíjate fíjate lo que lo que comentaba Isabel el protocolo importantísimos decía mi SMS Se me se me encogía el estómago sabiendo de esta historia porque piensas es ver a una salud mental pobrecita de verdad está en sus cabales para pedir la eutanasia pero es que hay un protocolo es que hay una ley a mí me da envidia además me da pena porque hemos

Voz 0313 48:03 ha sido la chica les preguntaron probó todos los tratamientos y al final he preguntarse médico hoy me podrás curar y le dijo no dice cuánto te quiero terminar mira en fin es muy duro e es tristísimo oye

Voz 1673 48:14 el otro día fue muy esperan que se pueda hacer así que en los dijo el portavoz de la Asociación por el Derecho a Morir Dignamente no que una buena ley de eutanasia una buena ley que permita a la gente terminar con su vida cuando lo necesite puede prolongar la vida de las personas porque puede haber gente que se aproxime a ese final ponga final prematuramente porque después ya cuando esté tetrapléjico inmovilizado no va a poder hacerlo por su cuenta no y que sin embargo una buena ley debut de eutanasia bueno permitiría la gente de decir bueno voy a esperar hasta que ya no da más desinhibida hito mal

Voz 0313 48:46 lo hagas hoy en ese sentido desde luego muchísima envidia noticia muy muy interesante vamos a saltar de Holanda al Reino Unido para cerrar esta primera hora de la Ventana por qué está pasando algo está pasando acumula las noticias relacionadas con el con el con el machismo con el con el sexismo il Asahi de cara aire iré Irak B vamos a empezar por las por las positivas corresponsal Begoña Arce buenas tardes

Voz 1478 49:07 qué tal buenas tardes hace unos días hablábamos aquí en La Ventana de

Voz 0313 49:10 esa editora de la de la BBC corresponsal responsable en en China que había decidido renunciar porque pidió que equiparan en su salario al de los hombres al conocerse lo que cobraban unos y otros y no lo hicieron caso y por lo tanto presentó la renuncia Bono hoy es noticia noticia destacada que cuatro cuatro hombres cuatro tíos cuatro presentadores digamos estrella de la BBC han decidido bajarse el sueldo para combatir la brecha salarial

Voz 1478 49:36 eso sí según van avanzando las obras hay más periodistas muy destacados de la BBC que que se van a bajar el sueldo ya son seis en estos momentos seguramente va a haber más eh son gente muy conocida está por ejemplo el gran tótem de de la actualidad

Voz 0313 49:52 por las mañanas que es John Humphrey

Voz 1478 49:54 mí son que era corresponsal diplomático y ahora también está en el mismo programa está Yeremi Wayne en fin

Voz 1915 50:00 gente muy muy conocida ese van a bajar el sueldo todavía no

Voz 1478 50:03 no se sabe cuánto pero quizás en algunos casos pueda ser de un tercio sí está siendo voluntaria o no esta decisión es otra cosa hablabas del caso de carga creéis que eran la delegada en China ella puso este problema sobre la mesa públicamente a partir de ahí aumentó la tensión ha empezado a haber un

Voz 1915 50:20 boicot de algunas mujeres diputadas que no

Voz 1478 50:22 no querían ir al programa de Today de John Humphrey

Voz 1915 50:25 porque éste además le habían pillado en una

Voz 1478 50:27 conversación tratando con mucho desprecio todo este asunto vaya ir y sin embargo otro periodista como Jeremy Wayne esta mañana decía que eso era lo justo

Voz 39 50:37 ay si quiero un era además eh

Voz 1915 50:40 sí creo que hay que solucionarlo

Voz 1478 50:43 hoy a mis colegas que son mujeres que tienen todo el derecho cuando dicen que les

Voz 1915 50:46 tan sólo un hijo cuando están haciendo el mismo trabajo

Voz 1478 50:49 para mí no es un problema

Voz 6 50:51 no

Voz 1478 50:52 bueno él gana más de ochocientos mil euros brutos al cargo Durex estaba por debajo de los ciento setenta mil euros para que os hagáis una una una idea de esas disparidades a la

Voz 0313 51:02 Kelly la BBC que dicen con todos estos movimientos

Voz 1478 51:05 pues están en pleno en plena vorágine y hay una hay una gran quién si están sí pero están tratando de solucionarlo el director general de la BBC de Hall ha comenzado a tomar medidas ha prometido que la brecha salarial la BBC habrá desaparecido para dentro de dos años en el dos mil veinte tiene que comparecer con otros directivos de la BBC antiguas delegada en China el próximo miércoles en la Cámara de los Comunes en una comisión para discutir el asunto es un problema generalizado en todas las empresas y de hecho la BBC no es ni mucho menos de las peores la brecha salarial allí es del nueve coma tres por ciento la media nacional es del dieciocho coma uno a partir de abril todas las empresas con más de doscientos cincuenta empleados doscientos cincuenta mil tienen que presentar esos datos por ejemplo en el caso de Easyjet ellas cobran el cincuenta y uno coma siete

Voz 1915 51:54 los ciento menos con los cincuenta y uno por ciento

Voz 1478 51:56 la idea esos cincuenta y uno coma siete por ciento