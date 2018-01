La Ventana (26/01/2018 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1 00:00 servicios informativos

Voz 0032 00:10 son las cinco las cuatro en Canarias el ex president catalán Carles Puigdemont ha solicitado personarse ante el Constitucional y así defenderse ante el recurso que ha presentado el Gobierno para impugnar su candidatura para ser investido presidente de la Generalitat más datos Javier Álvarez buenas tardes buenas tardes los diputado

Voz 0689 00:25 los electos de Cataluña entre los que se incluye el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont han presentado como señala un escrito ante el Constitucional en el que solicitan ser parte en este procedimiento que hoy ha comenzado a tramitarse en el Tribunal según fuentes de la institución esta fase preliminar no permite no cabe una personación pero una vez admitido a trámite el recurso el Tribunal tendrá que dar traslado a los implicados para que opinen lo que les convenga esto sin duda abre un debate interno en el Constitucional que tendrá que pronunciarse Si Puigdemont tiene derecho a esas alegaciones no recuerdan Aitor que en este sentido que hay precedentes y que ya fue admitida la personación de Carme Forcadell cuando fue suspendida de sus funciones

Voz 2 01:02 el recurso del Gobierno pese al informe del Consejo de Estado hola

Voz 0032 01:05 vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría justificaba así su decisión en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros nosotros asumimos un contra

Voz 3 01:12 eso político que es la defensa de la unidad de España y la defensa del Estado de Derecho ellos puede pensar los argumentos que estimen oportunos John desde luego no los voy a jalear desde esta mesa creo que si yo digo que la principal obligación de un Gobierno política fija en respuesta a los principios y valores que leían es utilizar todos los instrumentos que esté en su mano para evitar que eso se produzca

Voz 0032 01:35 la justicia española ha empezado a aplicar la nueva doctrina europea en torno a empresas como Uber que exige a sus conductores funcionar con licencia el Tribunal Supremo ordenado a dos juzgados de Barcelona que vuelvan a estudiar dos multas de cuatro mil euros cada una impuestas a la empresa Alberto Pozas

Voz 0055 01:51 dos multas que fueron retiradas pero que ahora debe revisar ya con este cambio de doctrina encima de la mesa el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dijo en diciembre que Uber no es una simple aplicación sino una empresa de transportes y que esa es la ley que hay que aplicarle ahora ese es el primer pronunciamiento del Tribunal Supremo español después de esta sentencia europea los jueces ordenan a dos juzgados de Barcelona que revisen estas dos multas de cuatro mil euros impuesta por tener dos conductores sin licencia pero esta vez aplicando la ley de transportes es decir esta vez confirmando

Voz 0032 02:17 el Gobierno ha declarado hoy persona non grata al embajador venezolano en nuestro país en respuesta a la misma medida que adoptó ayer el Gobierno de Maduro Íñigo Méndez de Vigo portavoz

Voz 4 02:25 el Gobierno responde de forma proporcional y por ello ha decidido en estricta aplicación del principio de reciprocidad

Voz 0032 02:32 a declarar persona non grata al embajador de Venezuela en España deportes Óscar Egido buenas

Voz 2 02:37 tardes de muy verá ya conocemos los emparejamientos de las semifinales de la Copa del Rey Barça y Valencia van a jugar la ida en el Camp Nou el próximo jueves a las nueve y media ya antes el miércoles leganense Sevilla jugarán en Butarque además en una hora a las seis la selección española de balonmano busca estar

Voz 0032 02:50 la final del Europeo de Croacia juegan ante la selección de Francia a cinco y tres cuatro y tres en Canarias es un Madrid en Madrid la presidenta Cristina Cifuentes irá a la Asamblea finalmente el día dos de febrero para hablar del caso Lezo pero no para responder por la providencia del Juzgado que se oculto durante seis meses es lo que recoge el informe jurídico encargado por el PP Ciudadanos considera que la comparecencia no es un problema pero el Partido Popular advierte que la iniciativa de la formación naranja puede tener consecuencias en su pacto de investidura escuchamos al portavoz de Ciudadanos César Zafraj al consejero de Presidencia Ángel Garrido

Voz 5 03:23 entendemos las recomendaciones del letrado pero no no vemos ningún tipo de problema para continuar consta comparecencia el día dos de febrero tendremos a Ignacio Fontes en la comisión anticorrupción hablando sobre el caso Lezo

Voz 6 03:34 desde luego que se han visto se han visto afectadas y se verán afectadas lo que nosotros no podemos consentir es que se violenta pisotea el derecho parlamentario por parte de un partido que intenta ser renovador que dice que renovador al final tienen la mismas actitudes que cualquier partido populista

Voz 7 03:48 cae una red de ciudadanos albaneses dedicada al robo

Voz 0032 03:50 Cecilio en la Comunidad los detenidos asaltaron doscientas viviendas de alto nivel adquisitivo la Guardia Civil ha recuperado joyas y objetos personales valorados en más de un millón de euros Alfonso Ojea eran capaces de robar en diecisiete domicilios sólo en una noche cientos de miles de euros en joyas crono brazos suizos y sobre todo mucha ropa de alta costura italiana había decidido marcharse a San Sebastián estación intermedia en su huida hacia Albania Ruber Rincón capitán de la Guardia Civil aprecio

Voz 8 04:16 vamos que ese vehículo que había iniciado la la huida pues poseía un un doble fondo donde tenían incorporada una cantidad ingente de

Voz 0032 04:27 joyas están acusados de formar parte de una organización criminal de atentado contra la autoridad y también de robos con fuerza y la empresa de Construcciones Ortiz serán encargada de hacer las obras de Gran Vía que previsiblemente comenzarán el próximo uno de marzo el Ayuntamiento adjudicado el proyecto por un importe de cinco coma siete millones de euros el objetivo según el consistorio es que la nueva Gran Via esté lista antes de la próxima Navidad en la Comunidad ha vuelto el sol aunque las temperaturas son todavía muy frías tenemos seis grados en el centro

Voz 9 04:54 de la capital

Voz 0032 05:01 de momento es todo la información sigue en La Ventana Cadena Ser punto com

Voz 22 09:24 habla muy mal

Voz 23 09:28 son las dos y veintiocho minutos son las

Voz 0313 09:30 dos y veintiocho minutos las ocho

Voz 24 09:33 el veintiocho minutos y medio de la tarde pero advierten a los agricultores de que avisan a la even avispas de gran tamaño de Tora Si patas negras porque se comen a las ovejas porque se comen las ovejas

Voz 25 09:44 el Partido Popular vamos a apoyar a los zamoranos como tampoco el Partido Popular rojo ya ha fallado los factores pide disculpas

Voz 17 09:52 desde luego es nuestro apoyo

Voz 1 09:54 ya es nuestro apoyo nuestro

Voz 17 09:56 apoyo decidido otra versión importantísima actos lo entorno quinientos mil euros que en definitiva un dinero que va dirigió directamente al apoya la apoya al apoyo porque están viendo dotados tiene a unos medios materiales buenos Kiril nuit que sin querer había pasado podemos cometer errores iban los horror

Voz 1 10:26 rápido hay que emitir esta Pino estas esto sin más dilación son las cuatro de la madrugada a las cinco en Canarias U de V unidad de vigilancia

Voz 2 10:43 no está mal no es bueno como ha quedado claro en nuestra portada la semana pasada en Soria documentó Mosquera erótica del poder también está en la manera de hablar con esos en Italia yo pensando la antología crece y crece cada semana Mario Suárez nos envíe este de Fernando Rodríguez Villalobos presidente del PSOE en Sevilla

Voz 26 11:02 muchos de los que se sientan ahí la foto cuando yo la veo yo siento verdadera una mezcla de de de de Penney de rabia de peli de rave de

Voz 2 11:14 de conocer a personas usan este depende de rabia y además no corrige Luis Piedrahita que diría que depende con rabia sería un rabioso no menos pueden oye pelillos a la mar comenzamos esta última unidad de vigilancia del mes de enero estamos todavía en el estreno de este dos mil dieciocho pero ya hay compañeros que tienen ganas de vacaciones los de Kiss FM por ejemplo que ya viven en mayo eso nos envía Íñigo Sastre

Voz 27 11:37 sólo Juana sala avisó en quiso prevé para aterrizar en el minuto cuarenta rumbo a las dos de la mañana contigo en este jueves

Voz 1 11:48 veinticinco de mayo vamos cerrando enero mayo vamos cerrando enero poquito cuerpo de enero

Voz 2 11:54 poco a poco como que está durando cuatro veces cinco un poco a poco eh bueno tampoco es mala esa fórmula rebuscada para decir que son las dos menos veinte de la madrugada cosa nada

Voz 27 12:03 rizar en el minuto cuarenta rumbo a las dos de la mañana contigo en este jueves

Voz 2 12:08 vamos que tú preguntas alguien la hay te responde estamos aterrizando en el minuto cuarenta rumbo a las dos Illes dices

Voz 10 12:18 pero bueno él marroquí

Voz 2 12:19 mismo se extiende la vicepresidenta del Gobierno por ejemplo se sacó de la manga el concepto de libertad de

Voz 28 12:24 ya que no tiene un derecho absoluto a la libertad de Ambulatoria hoy carecen por tanto del derecho de libertad de ambulatoria que le permitiría acudir a esa región padres los precios

Voz 2 12:35 me gusta remarcar lo bueno la libertad que recoge la Constitución es la de circulación la de circular por España o entrar y salir del país circulares en general ir y venir idea angular tiene un sentido más preciso que es caminar pero sin dirección determinada eh de momento Carles Puigdemont al terminar muy bien la dirección que tomó la dirección que toma desde que salió de España bueno con el recurso al Tribunal Constitucional no está de acuerdo el Consejo de Estado tampoco los partidos independentistas el diputado de Jones per Catalunya por ejemplo Josep Rull anunció ayer en Hora Veinticinco que presentaran una querella e incurrió al anunciarlo en un periodismo muy generalizado

Voz 29 13:12 no sólo vamos a preparar recursos de amparo en caso que se produjese una limitación de derechos de estas características sino que también vamos estamos preparando una querella criminal contra todo el Estado

Voz 2 13:24 estamos preparando una querella criminal hay que recordar que la quería siempre abre un procedimiento penal es decir la querella siempre es criminal en otros ámbitos en el civil en el administrativo son demandas lo que se presenta así que la expresión querella criminal es una expresión redundante que muchas veces trasladan los políticos también rebotando los periodistas pero no recuerda la Fundéu que no es muy apropiada bueno no sólo ha sido la vicepresidenta también su jefe Mariano Rajoy que inauguró el AVE a Castellón que llegó con retraso de media hora se despistó en su discurso con el gran éxito de venta de billetes de la nueva línea de alta velocidad

Voz 1 13:58 ya se han vendido cuatro mil setecientos tiques de avión diario no no sé cuántos se habrán vendido de los otros nosotros tampoco lo sabe

Voz 2 14:14 tampoco es malo lo de los tíquets se que sí que es verdad que son billetes también pero no se suele usar no cuando uno se refiere a un pasaje de tramo de avión nadie dice voy a sacar un tique de habían pero bueno eso se lo dejamos pasar también se metió un jardín Mariano Rajoy más un jardín matemático al intentar minimizar el impacto de la corrupción de su parte

Voz 30 14:31 pero es que has citado unos casos que evidentemente están en los tribunales pero además de siete ocho diez quince o veinte personas que se han visto involucradas en esos temas en el Partido Popular hay casi setecientos mil militantes y seiscientos noventa y ocho mil Buddy casi setecientos mil militantes y seiscientos noventa y ocho mil probablemente en su vida hayan tenido más que comportamientos honrados y decentes

Voz 2 14:54 eso sí no echaban mal las cuentas y hay setecientos mil militantes seiscientos noventa y ocho mil que son honrados y decentes la diferencia en tres los hilos que no lo son pues sería de dos mil de de Eider sobrepasaría los ochocientos que de momento hay encausados que desde luego también son más de veinte en alguno podría pensar que en la Unidad de Vigilancia estamos obsesionados con Mariano Rajoy pero no solamente nos pasa a nosotros en La Sexta también esto lo escucho Íñigo Sastre

Voz 31 15:23 el caos de la AP seis por la nevada del fin de semana de Rajoy fin de semana de Rajoy de reyes perdón un nuestro delito España

Voz 2 15:31 la republicana el fin de semana de Rajoy hay no no de Reyes oye que cuando se habla mucho como dice Cristobal Montor

Voz 32 15:37 pero habla uno y a uno le parece bien y al otro le parece mal entonces desde el otro debe estar hoy al que ha dicho usted que yo no he dicho ya estamos hacia son la servidumbre de intervenir en público no se haya unas

Voz 2 15:48 Kutxabank al otro había desvelado pero bueno aquí estoy yo para hacer sangre yo también he pecado

Voz 1 16:01 el posee capaces también

Voz 2 16:03 yo he pecado incluso haciendo números como lo hizo el presidente Mariano Rajoy por ejemplo lo de Cuadri por cuatro os acordáis se que el dos oyentes en Twitter José Onofre y Juan Ceballos me dicen que sí Cuadri publicamos por cuatro no obtenemos concretamente con las seis claro

Voz 33 16:19 al salir del vehículo el concejal se tiró al suelo de manera desafiante ya voz en grito insultando de paso los guardias les dijo que era concejal del Ayuntamiento cuando le realizaron la prueba de alcoholemia cuadruplicó cuatro veces el límite legal de suplicó cuatro veces el límite legal

Voz 2 16:33 es jugar cuatro veces dieciséis dieciséis veces

Voz 34 16:36 así que vamos a decir mamá

Voz 2 16:39 mamá te llegue ya también al error Francino y no cuadruplicar por cuatro no sería multiplicar por dieciséis obtendremos doscientos cincuenta entonces es perder el concejal muchísimo peor porque serían cuatro por cuatro por cuatro cuadruplicar porque que siempre que no sucede esto decimos que somos de letras cuando citamos números pues oye a un poquito la olla nos dice Juan Navarro

Voz 1610 17:03 Unicaja Real Madrid Unicaja después de tres derrotas seguidas no quiere alejarse de los ocho primeros pero alejarse de los ocho primeros no hay entradas a la venta hace va a llenar el Carpena a las nueve menos

Voz 2 17:12 cuarta hay otros que suenan raros muy raros que suenan raros aquí también recogimos aquello de los famosos sospechoso serían los ocho sospechosos bueno tropezamos con los números pero coño hasta tropezamos con las letras corrigiendo así y entonces me equivoco hice me va la lengua literalmente me dice Mario Suárez son y siendo vago seguir diciendo amago siquiera bueno a lo mejor siendo Lagos no podían a los romanos medían las distancias de otra manera en pies en pasos en lengua

Voz 31 17:40 en el otros hoy

Voz 2 17:45 ya es desde luego sería algo muy complicado pero bueno

Voz 32 17:49 la servidumbre de intervenir en público no sea

Voz 2 17:55 además ya se sabe en casa de herrero cuchillo de palo o aplica de las barbas se también le pasó al terrorista Xosé Castro que confundir las pipas Churruca con las pipas chino caso eran unas botas son son son unas botas ese disculpó

Voz 1610 18:11 para la presiones que tengo que disculparme con Lina Vila porque la semana pasada yo dije que su madre tomaba llevaba toda la vida comiendo pipas Churruca yo no lo entendía y Mencota es

Voz 2 18:20 Isaías Lafuente me dice que son pipas Churruca

Voz 1610 18:23 tú no había encontrado la error las Churruca son la marca de botas y mala sangre Diana López oyentes que prestaba atención

Voz 2 18:31 o Si bueno pues eso que aquí cabemos todos incluso los que nos dedicamos a corregir errores la verdad es que comer una Lucas sería un buen expediente X pero bueno hay otros tenemos hotel sobre las botas de que tenemos otra muy interesante Alfonso Sanz por ejemplo nos envía el extraordinario caso del que con las manos sin ser ciego que los ciegos y que pueden ver a través de las manos no hablábamos del derecho que tienen los conductores deberán placar de revisar las maletas de los ocupantes

Voz 10 19:02 el conductor tiene derecho a olvidar lo que hay dentro de tus maletas según el reglamento no suele tener escáner así que lo abrirá mirará con sus propias manos abrirá mirará con sus propias manos

Voz 2 19:13 con sus propias manos cuando lo revisara con sus propias manos muchísimo mejor y también hemos contado que el Papa Benedicto XVI al quién teníamos olvidado ha regresado a la silla papal esto lo escuchó Juanfran López alguna

Voz 35 19:25 de las víctimas del sacerdote chileno Fernando Karadima suspendido de por vida por abusar sexualmente de menores en la parroquia el bosque de Santiago acusan al defendido por el Papa Juan Barros de encubrir aquellos crímenes por eso el respaldo de Benedicto XVI por eso el respaldo de Benedicto XVI ha escocido tanto en Chile

Voz 2 19:41 bueno no sabemos lo que habrá ha dicho Benedicto XVI pero el que sí que se han manifestado es el Papa Francisco ha levantado una gran polémica así que rescatamos en la unidad a aún Papa ya jubilado tenemos además una nueva red social que sustituía a Twitter se llama Kicker según escucho Marta Valdés

Voz 36 19:57 drama pero ha habido sin embargo muchos espectadores y allí en redes me defendía polémica que muchos espectadores que no piensan cómodo se quejaban en en cuenta en Twitter en Queens el Twitter twitter

Voz 2 20:14 no es mal nombre tampoco pero va mucho más rápido muchísima más rápido bueno cambiamos el nombre de una red social y cambiamos también el nombre a una prestigiosa presentadora estadounidense Oprah Winfrey la ceremonia de entrega de los Globos de Oro en Los Angeles se convirtió en un manifiesto en defensa de la dignidad de la mujer siguieron discursos muy emocionantes y uno de ellos el de Oprah Winter Oprah Winter no memorable memorable si Oprah Winter que será lo mejor su nombre invierno puede ser no buena tenemos también el caso de la croqueta magnánima que no es envió Aida a través de Twitter

Voz 0032 20:47 es queda croquetas como Sharon Stone osea te está diciendo

Voz 37 20:49 come May no puedes no comerla no sé es una especie de atracción no yo creo que la croqueta de cocidos la la la croqueta Magna magnánima la croqueta de que hay Idaira

Voz 2 21:00 cuelga pues todos los restos de comer te has Aaron Stone vamos a correr un tupido velo también lo de la croqueta de cocido que es la croqueta magnánima según decía David de Jorge que bueno hombre dado que magnánimo es el benevolente o el Clemente la croqueta de cocido sería aquella que te perdona antes de que te al azar antes si fuera persona eh porque la magnanimidad es una característica personal y aplicársela una croqueta pues no ellos está muy bien utilizado y otro Expediente X piezas en vía José Manuel León el extraño caso del perro flaco que tiene purgas flautas de por lo tanto a perro flaco todo son flautas aperos Rato todas son flautas pero

Voz 1 21:38 son flaco todo son pulgas había problemas en ese gordita

Voz 2 21:43 otro más a perro flaco todo son flautas lo que vendría a ser el típico perro flauta como diría Cristóbal Montoro

Voz 38 21:50 cosa que son divertidas que son mediáticamente muy divertidas que son pito flauta afrontan pinta o pito flauta afrontan Pinto

Voz 15 22:00 en dos

Voz 2 22:02 vamos como un par de femeninos dudosos Agustín cachondos envía estas dos portavoces recogidas en un pleno del Ayuntamiento de Ciudad Real

Voz 1610 22:10 creo que las palabras de su portavoz de las palabras de su portavoz hace desprendía

Voz 39 22:16 no creo que haya sido muy de recibo que se cuál ha sido la actitud del Partido Socialista a través de su portavoz Sadam portavoz

Voz 2 22:24 da voz a buenos indefinido portavoz desde luego no está recogido en el imaginario tiene además su lógica porque es que es una palabra compuesta cuya marca de género estaría en el primero de los elementos el que porta o la que porta no en el segundo que es voz que por cierto ya es palabra femenina que no requiere que hagamos más femenina la palabra con voz Boza así que no sabemos si el uso político o periodístico lo irá extendiendo pero su femenino que no tiene mucho sentido como no lo tendría por ejemplo un señor que fuera porta maletas no más o menos y otros femenino más este testigo que envía Agustín Millán que se lo escuchó a Marta Fernández cuando él explica

Voz 40 23:02 en ese artículo que a él le gusta interactuar con los lectores que él tiene ese cauce abierto siempre para ellos de verdad soy testigo de las testigos no mentimos

Voz 0032 23:10 los que de verdad soy testigo de las testigos no mentimos

Voz 2 23:13 soy testigo ahí las testigos no mentimos bueno sucede lo mismo contestó diga que comporta Boza no es un femenino registrado en el diccionario aunque en este caso podría ser un poquito más admisible fabricarlo es y amigo amiga Si tenemos pródigo y pródiga o mendigo investiga por qué no testigo así que bueno pregunta los hablantes irán diciendo el capítulo de sabemos de lo que estamos hablando Alfonso Sanz por ejemplo cree que no tenemos claro lo que es un francotirador hablábamos del gran despliegue de seguridad en la cumbre de Davos ante la llegada de Trump

Voz 41 23:48 piezas una diferencia que sólo se le da a determinados líderes como a Macron a Trump por cierto que viene mañana este ha provocado un revuelo mediático hay más francotiradores americanos francotiradores americanos que los suizos por aquí y eso que todavía no ha llegado

Voz 2 24:02 hay más francotiradores americanos que suizos bueno Alfonso nos recuerda que más que proteger un francotirador intentaría cargarse a Trump como lo hizo os Wall con Kennedy porque un francotirador es un tirador sí pero que no pertenece a ningún ejército lo cuerpo policial regular sino una persona aislada que apostada te ataca con armas de fuego Si Se trata de proteger sería más ajustado hablar de tiradores de élite y Agus Fos Alonso también nos envía esta confusión frecuente entre los verbos señalar señalizar hablábamos en la radio del consumo de alcohol por parte de los jóvenes hice dijo esto

Voz 4 24:35 en el último mes el setenta y ocho por ciento de los jóvenes han consumido alcohol en algún momento cierto los adultos lo que no podemos es señalizar señalizar a nadie como exclusivo responsable

Voz 2 24:49 bien no se trata de señalizar a los jóvenes decía este hombre bueno señalar y señalizar son verbos muy parecidos pero no significan lo mismo el verbo usado en esta vigilancia señalizar Se refiere a colocar señales en las carreteras para servir de guía a los conductores a los peatones y es la única acepción que tiene el así que sin señalizar mostraron a los jóvenes estaríamos haciendo una cosa un poquito extraña Jorge Say no recuerda que ni siquiera la idiosincrasia de los indios es indios sea lo escucho esto en Radio Marca el Sevilla audita es una motivación Ciesa monitor motivación y conocimiento del equipo conocimiento de la idiosincrasia del club conocimiento de la idiosincrasia del Cruz porque tiene en mente el señor Joaquín Caparrós eh caminos pues eso oye que los rasgos el temperamento el carácter distintivos y propios de un individuo o de un colectivo en este caso de un equipo de fútbol es indio sin gracia salvo que por ponernos finos acabemos haciendo el indio no tenga ninguna gracia y Carlos Rivero Diego Dorado si nos preguntan por qué teniendo la palabra abandono decimos abandonada mientras la noticia nos llegaba de Cataluña de Lleida

Voz 10 25:57 decidieron avisar a la Dirección General detenciones

Voz 1610 26:00 Francia para que localizara a algún familiar cercano lo detuvieron por un delito de abandono de abandone miento de menor

Voz 2 26:06 un delito de abandonar miento que a mí me suena a catalán quizás yo ya no sé

Voz 0313 26:11 pero también existe abandono abandono abandonó bueno

Voz 2 26:14 bueno pues en castellano iguale es una palabra registrada en el diccionario de la RAE y uno pensaría que recientemente por la presión de los hablantes bueno pues no desde hace trescientos años desde el primer diccionario autoridades para definir lo mismo que abandono existe registrada la palabra abandona miento si eso sí desde hace veinticinco años la Academia nos advierte de que es una forma en castellano en español muy poco usada y José Antonio Barrionuevo invita a Baltasar Garzón por un error extendido que es pronunciar espúreos cuando la palabra correcta es espurio

Voz 10 26:47 el conocimiento de lo que ocurrió aquí tenemos que extraer de esas confesiones algunas de ellas movidas por intereses espurios intereses espurios otros pueden

Voz 2 26:59 es es espúreos bueno pues no tiene razón nuestro vigilantes son intereses espurios e esos intereses torcidos o falsos hay verbos fronterizos que a veces también nos crean problemas antes hablábamos de señalar y señalizar también Israel Israel Agus segovianos envía esto cuando hablábamos de bragas

Voz 31 27:18 pero qué es verte tan bonita esta esta Braga ruido es pues igual no te las

Voz 0032 27:23 les a poner bueno para un día que te

Voz 31 27:25 sí es Lourdes como un cajón lleno de bragas Roy con Manuel Burque yo estaba hablando Ardila y él ya acabada hablando de cajones pero si tú me has dado la razón

Voz 2 27:36 son llevas bragas oídas ahora Lourdes buena Burke lo tiene interiorizado velo de las bragas oídas bueno las Braga las otras prendas desgastadas son bragas Riders eh bueno no deseamos que entrar un ratón las bragas e serían en ese caso Bra Garro idas pero lo general si solamente son desgastadas serían traídas y Artur Mas al abandonar la presidencia el PDeCAT también se inventó un nuevo verbo el verbo Spanair

Voz 42 28:01 considero que el hecho de ocupar yo en este momento la presidencia de este partido limita la capacidad de maniobra para extender para expandir para expandir

Voz 2 28:11 este proyecto que es un verbo que no existe el verbo es expandir viene sí que tenemos el verbo expendedora pero eso es otra cosa pero bueno nosotros también tenemos nuestras dudas en este caso con verbo tan decidí que es el de expedir

Voz 44 28:25 en qué década quieres Carlos

Voz 2 28:28 que en España se expidió expidió sí sí extremo que hoy

Voz 45 28:33 vial sentir muy bien no es pedir claro claro

Voz 2 28:41 tantas como habitantes francés ido aunque acabas diciendo una cosa y la contraria eh

Voz 45 28:46 sí sí extendió exterior pide que se vería muy bien no es excedió pedir expedientes pedir

Voz 2 28:57 expedido de expedir bueno Icex claro claro y bueno muy claro tampoco se dejó no bueno la verdad es que estoy verbo es un verbo un poquitín yo cabrón el pretérito ni de ni te cuento yo expedir que regular tú de expediente también regular pero él ex pidió que es irregular en realidad parece más complicado de lo que se porque se considera se conjuga igual que el verbo pedía así resolveremos la duda mucho más fácilmente

Voz 1 29:27 esta semana

Voz 2 29:28 la que se han cruzado en la antena un emocionante discurso contra la homofobia como opiniones reaccionaria sobre homosexuales y transexuales firmadas por quién será nuestra representante en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo Estrasburgo es conveniente recordar que aún tenemos mucho trabajo por hacer para encerrar en el armario muchas palabras con las que nos hemos referido a este colectivo

Voz 10 29:49 por Marta Valderrama nos lo cuenta durante la gala de los premios Javier Calvo

Voz 1693 29:54 se dirigió a los homosexuales y les pidió que no

Voz 10 29:56 hubiera miedo tomando

Voz 1693 30:00 ha prescindido de balde bebe pero la verdad es que no les hemos querido muy bien les hemos llamado de todo y hasta hemos utilizado metáforas para dirigirnos a ellos la gastronómica por ejemplo con tortilleras y medias noches Landín balística con mariposas son Trucha hay mariquita e incluso la poética con África tribal a palabras Kiki o siquiera sabía que existían y además les hemos sumado historia con soda mita

Voz 1365 30:39 una vez abierta la veda Llanos lanzamos con todo matiz Mari macho masona maricón puto culé Lero amanerado Buj arrasará Somewhere de almohadas sopla Lucas cómo grietas tijeretazos desviado invertir algunas de estas palabras no están en el diccionario pero las que aparecen lo hacen como despectivas o coloquiales muy coloquiales no son

Voz 1 31:03 el colectivo LGTB ha salido hace tiempo del armario pero del armario de la homofobia se siguen escapando todas estas palabras que quizá sería mejor en Harvard con llave y ojalá que este armario lo cerremos definitivamente muy pronto yo me voy señores y me lo permiten me voy a ir

Voz 2 31:25 hoy soy un poquillo cansado gracias recordamos nuestra dirección de correo V V arroba Cadena Ser punto com y ya saben sin algo nos hemos equivocado que seguro

Voz 4 31:36 no volverá a ocurrir pues a la buen fin de semana en fin de semana Isaías la nueva hasta luego

Voz 53 33:58 hoy es La ventana después de la

Voz 0313 34:00 la Unidad de Vigilancia lingüística mantenemos nuestra apuesta

Voz 53 34:03 de todos los viernes por la ficción sonora

Voz 0313 34:05 pero hoy cambiamos el miedo que es lo habitual hoy cambiamos el miedo por iba a decir por el sexo pero tampoco sería preciso no sería exacto del todo hombre

Voz 1693 34:16 el sexo hay desde casa de Valeria llámanos cuando salgas de trabajar tenemos una conversación pendiente esperamos que sea muy truculenta ya sabes como las que cuento yo los domingos por la mañana con pitos domingo comidas de coño y esas cosas

Voz 0313 34:31 esa cosas bueno sólo para que conste que el que quiera me lo estaba enmendar

Voz 10 34:34 pero lo que hoy les presentamos

Voz 0313 34:36 bastante más que eso es un es un retrato es un ejercicio de buceo en el universo femenino a través de de cuatro amigas la primeras Lola la que acabamos de escuchar diría que es así en principio tiene pinta de ser la más hecha p'alante luego está Carmen que tiene problemas con su jefe

Voz 9 34:51 antes de sentarme voy a lavarme las manos podría contagiarse la peste negra por lo menos el cabrón de mi jefe me ha tenido encerrada en un almacén buscando unas cajas del año setenta y seis llenas de Roya he luchado cuchillo como una polilla y creo que he perdido

Voz 0313 35:06 después está Nerea que es un poco tiene pinta de ser así como como más blandito más más hablar un poquito así

Voz 14 35:14 hace dos semanas que no nos veíamos menos que os diga lo cual Pakistán al grano pues como Lola ya os habrá adelantado conocido

Voz 54 35:25 el bien bueno

Voz 14 35:28 no quise decir nada hasta que no estuviese segura de que me gustaba sabía que se iba a montar un circo así que no quería que fuese una falsa alarma

Voz 0313 35:36 luego tenemos a Valeria que es la la narradora la la gran protagonista de una saga literaria que acaba de saltar que se estrena ya en Podium podcast quiénes Valeria esta chica es que en escucha

Voz 43 35:48 aquí me tenéis ante el espejo veintisiete años una novela publicada y la segunda atascada en la página cincuenta y cuatro no se vosotras pero yo no tengo agenda roja

Voz 55 36:01 eh

Voz 2 36:04 todo

Voz 0313 36:11 en los zapatos de Valeria que desde ayer ya puede escucharse en Podium podcast está basado en la primera novela de la saga Valeria de la escritora Elisabeth Benavent hoy nos acompañan ella y las cuatro actrices que dan vida a esta banda de amigas que son Ana López Segovia Antonia Paso caro la escena nacer escribe Ed buenas tardes a las cinco y bienvenidas qué tal buenas

Voz 10 36:30 bueno vamos a ver

Voz 0313 36:33 Isabel con con con medio millón casi de libros vendidos existe ya un público potencial objetivo evidente vayamos al que no conoce este mundo de Valeria como es que va a encontrar

Voz 7 36:43 pues se va a encontrar con con entretenimiento sobre todo yo creo que el entre casi todo

Voz 0313 36:47 de entretenimiento está está infravalorado y hay que volver

Voz 7 36:49 a ponerlo un poquito al día porque bueno parece que que estamos muy metidos en la rutina en las obligaciones y también hay que encontrar un espacio en la vida de simplemente entretenernos Nos vamos a echar unas risas Nos vamos a ver reflejados vamos a encontrar a esa amiga que tenemos todos en el grupo que no tienen pelos en la lengua ahí yo creo que la cosa va de entretener

Voz 0313 37:08 cómo nace Valeria quiero decir es fruto del amor de una noche de pasión de un descuido porque es una literatura también funciona exactamente igual que una nunca sabe lo que va a funcionar

Voz 7 37:20 eh pues Valeria surge de de bueno yo me mudé desde desde Valencia a Madrid echaba mucho de menos a mis amigas iban Valeri sus amigas nacen de de un punto de encuentro no es una un punto doc donde yo me me encuentro con con mis amigas las que dejado en Valencia sí puedo revivir ciertas cosas que ella vivía con ellas cuando cuando vivía allí

Voz 0313 37:41 esta es una ficción sonora sólo para mujeres o para el público en general negros para el público en general escuchados capítulos

Voz 7 37:47 hay que quitarse prejuicios

Voz 10 37:50 yo creo que no hay género para el entretenimiento que no hay género Carla entretenida no no yo creo que

Voz 7 37:55 que desde que era una risa así que a entretenerse puede acercarse esté a este producto sea mujer hombre las mujeres iban a ver reflejadas en muchas cosas de su vida y a lo mejor los hombres dicen a vale ahora entiendo algo

Voz 10 38:08 alguien me gusta a mí me gustaría te gusta

Voz 0313 38:11 a añadir que que sí que la base de desde el universo Valeria es entretenimiento efectivamente pero hay pasajes hay hay momentos hay contextos hay situaciones donde también se destila pues un cierto aire reivindicativo además el el momento el que estamos no hace falta tampoco pensar en situaciones muy raras simplemente conversaciones como ésta

Voz 1693 38:31 tenemos que ir por la vida como si nos comiéramos el mundo seguro que entonces eran los hombres los que querrán estar con nuestra nosotras Hinault nosotras las que que Ramos usarlos y tirarlos después es una cuestión de actitud al llegar a casa Carmen se enfundó el traje

Voz 9 38:46 tiene una piel firme y sedoso tiene los pechos más bonitos que he visto en mi vida antes de ponerse el pijama se miró por fin de verdad vio sus piernas largas su boca mullida la buena mano que tenía para maquillarse y arreglarse el pelo estabas guapa con el pelo rubio oscuro y ondulado suelto y los zapatos de tacón altísimo Carmen se animó mucho dejó el traje en la percha

Voz 44 39:10 talara una exigente madrugó

Voz 9 39:13 y fue la primera en llegar al aeropuerto Daniel ya estaba allí luego llegó Borja durante el vuelo Carmen se dio cuenta de dos o tres miradas de Borja y eso la animó

Voz 0313 39:23 podemos hacer una mezcla de actrices y personas reales

Voz 10 39:26 tres de los cuatro que acabáis que que interpreta AIS cada una en

Voz 0313 39:30 en vuestro papel esta conversación por ejemplo si es verdad tiene un arranque que uno lo escucha hay dice pues claro que sí ya que con la cabeza alta como vas a ir por el mundo sino luego ya deriva en en cosas así pues un poquito más más de más domésticas más de más de y Borja de otro es el día más allá nos podéis reproducir un poquito este universo en el que habéis estado viviendo como es con los ojos de cada uno

Voz 54 39:53 oy oy oy oy oy oy oy oy líquida

Voz 44 40:02 bueno el universo que hemos estado viviendo a mí me recuerda también muchas conversaciones que tenemos entre nosotras las mujeres y tal

Voz 10 40:09 ahí cómo sale sí sí sí bueno

Voz 44 40:14 pues ahí cosa que sí coinciden no o sea yo creo que que en los hombres es más común que se sepa que hablan de sexo entre ellos y tal pero las mujeres hablamos de su frontón a mí me recuerda este universo de de variable de la serie muchas cosas de nosotras también que las hablamos y qué tal es bueno en el sexo y taurinos pues sí pues me encanta me enamorado

Voz 10 40:38 Ono Ono olvido efectivamente

Voz 0313 40:43 le sigue siendo sigue siendo tabú esa cosa tan Tita que te hace reír hablar del sexo por ejemplo en una serie como ésta yo pienso que no ese hombre las comparaciones son odiosas lo que pasa

Voz 57 40:55 que a mí cuando yo me leo el libro

Voz 1875 41:01 eh me recuerdan mucho a Sexo en Nueva York en la serie Sexo en Nueva York porque triunfo de aquella manera porque era algo que siempre había estado pero parecía que que no se podían reunir cuatro mujeres ya hablar de esa manera tan desinhibida siempre había estado pero es es verdad que que está un poco tabú estaba un poco escondido entonces por eso triunfó la serie por eso creo que el libro de los zapatos de Valeria triunfa porque porque es algo que que todavía está un pelín escondido

Voz 0313 41:37 porque conversaciones como ésta no son tan extrañas Juanjo ya paso

Voz 14 41:43 después de tanto tiempo de sequía ya ha dado

Voz 10 41:47 pero la Lola lo tuyo es fuerte

Voz 14 41:50 da ni yo nos hemos pasado todo el fin de semana juntos sí

Voz 43 41:55 qué bien cuenta cuenta sí sí

Voz 1693 41:58 pero trae algo con alcohol antes empezó por favor sí sí sí sí

Voz 14 42:03 entonces Nastun vamos a la cama y empezó a besar mil cuello y el estómago tres que después de toda la lucha un estaba quien de verdad que nunca nadie me había tocado de esa manera

Voz 1875 42:17 creo que ya había esperado es suficiente verdad sí Carola Carmen Duque

Voz 0313 42:22 qué pasa con tu jefe ahí

Voz 10 42:25 es que pero quién no no quiero esto o lo contrario bueno una selección eso quiere matar que todas esas Hakkinen cepillar claro que tiene todo acaba ganar bueno yo creo

Voz 1875 42:40 que eso es lo que dicen las chicas no que al final son situaciones en las que te encuentras y que de una manera escrita o de una manera con la voz puedes imaginar de las no estábamos hablando de cuantas cosas tenemos como estamos tan predispuesto saber todo con imágenes contar pues ya llega el momento de escucharlo de leerlo y poder imaginar

Voz 57 43:02 aún un poco tu mente que estamos esto me gustaría mucho

Voz 0313 43:05 entráramos Ana por ejemplo contigo que hemos coincidido en la radio hace hace ya algún tiempo es verdad estamos en una una especie de dictadura o esclavitud de la de la imagen y de la inmediatez pide lo del impacto del fogonazo la radio evoca

Voz 10 43:18 sí la literatura evoca sirve para

Voz 0313 43:20 para imaginar no entonces yo quería preguntaros a las cuatro primeros y como actrices había tenido alguna experiencia de esta de actuar en Radio si había tenido algunas tú tenías

Voz 57 43:28 alguna no por ejemplo uno a actuar hacer un personaje en Radio no no lo había hecho nunca iré hecho me acerqué a este trabajo de una manera bastante estaba absolutamente la expectativa de haber qué sucedería fue una sorpresa maravillosa porque además te permite también trabajar muy profundo muy pequeñito sin necesidad de yo yo vengo sobre todo el teatro no lo hago también audiovisual pero básicamente lo que he hecho teatro que es como algo que tiene que proyectar que tienes aquí la la la proyección la forma de transmitir es mucho más íntima y te permite una serie de matices también de encontrar en en ti misma una cosa

Voz 1875 44:07 que yo

Voz 57 44:09 tengo que decir que me reconcilie con la profesión una vez más no de puede hacer este trabajo y también con con Juan Echanove el director que que no llevo Nostra juega uno Nos nos ayudó muchísimo oí unos abrió mucho también la mente no de cómo cómo decir las cosas como cómo enfocar también este trabajo desde un punto de vista no convencional sino buscar

Voz 0313 44:29 el tiene mucha experiencia en esta casa además de hacer ficción ahora llaman ficción sonora ante la llamamos radio teatro

Voz 10 44:35 en la de toda la vida básicamente efectivamente cada la tele tiene su lenguaje el cine tiene su lenguaje el teatro tiene su lenguaje la radio tan también yo por ejemplo que vengo de trabajar con Juan me acuerdo que en la y en la grabación me decía que no es un mutis que no déjate de hacer teatro y efectivamente osea

Voz 0313 44:59 yo había hecho algo de radio pero muy poquito

Voz 44 45:02 hay y lo que dice Ana es

Voz 1875 45:04 es otro mundo es otro lenguaje es verdad

Voz 44 45:07 es muy bonito por eso porque une no la la literatura también de alguna manera con los sonoro no por esto de evocar la las imágenes que yo creo que es necesario para la gente joven también también pienso que el que antes se tuviese el el fomentar la imaginación que ayuda en todo en la en la vida hay que esos perdiendo ahora todo está como hecho que si lo videojuego la imagen de fue muy bonito que que se apoye el fomentar la imaginación

Voz 0313 45:38 para que no lo sepa todavía el una persona que lea eh sabe pensar mejor sabe defender y resolver mejor los problemas Isabel justificar mejor también sus argumentos esa pregunta alguien Pagés sirven los libros por ejemplo para esto no

Voz 10 45:52 no

Voz 0313 45:52 claro que por cierto para la creadora de los personajes la primera vez que los vio que las vio de carne y hueso Elizabeth que qué sensación tuviste

Voz 10 46:01 mayores que mayor inversión yo los veinte lo dejé

Voz 0313 46:08 hombre la presa protagonice tiene veintisiete años quien no

Voz 10 46:11 cogiera estaba viviendo una

Voz 7 46:13 las treinta extracorpórea para mí estaban hablando mis personajes si eso que ver que cobran vida que que de repente tiene

Voz 1875 46:21 voz aparte de la voz que tú te has imaginado en la cabeza pues es que

Voz 7 46:24 muy mágico yo ya llevo cuatro años que todo lo que me pasa me parece maravilloso me parece que que que estoy en un viaje psicotrópicos acceso lo es es maravilloso es maravilloso Hay aún no he tenido oportunidad de de escucharlo pero yo te gano que tengo tengo que más quiero enfrentarme a esto teniendo tiempo para paladear lo habían para disfrutarlo porque es va a ser maravilloso

Voz 0313 46:47 en una relación de bueno no no no no compleja pero una relación digamos no convencional O'Shea convencional alguien que tiene novia pero que por otro lado pues de no sé que eso también se plantee ahí claro surge un conflicto surge un problema

Voz 1 47:01 te quedas un rato un rato no tengo nada que hacer esta tarde tu porque no tienes novio pues no sé si hay alguien ahí

Voz 0032 47:13 qué pasa con él no le gusta compartir conmigo

Voz 9 47:16 pues pasa que tiene la misma delicadeza que menguante de Sfar tiques gira

Voz 43 47:21 ahora que he dicho es que Sergio deberá simplemente quiero decirte que no se él que no pare tu vida por esto esto ya sabes lo que es lo que significa lo sé de obra no haces más que recordármelo tranquilizante por favor

Voz 1 47:37 no volver a llamar a Sergio es un borde Airlines loca Lola

Voz 9 47:43 el problema es que nunca me tomas en serio te gusta que siempre está de broma dispuesta estoy seguro de que te lo pasas muy bien conmigo pero cuando se trata de cuestiones serias

Voz 0032 47:52 no te pongas así tú no eres como el resto de las tías

Voz 43 47:55 estos numeritos no te pegan nada lo nuestro es pasarnos lo bien y punto pasarnos lo bien quién tú

Voz 0313 48:03 ocho bueno pregunta por eso decía yo antes que que además del entretenimiento que efectivamente es el ADN es la base del del del universo Valeria pues no se plantean otras cosas no aquí en esta conversación ya se puede deducir que entre Lola Sergio hay no sólo hay lío sino que hay problemas tal elemento del compromiso por ahí flotando dilatarse anotarse unos como las otras tía que plantean problemas sea un perfil también de hombre muy concreto yo creo que eso enriquece mucho toda la toda la trama se que es que es entretenimiento básicamente pero que para resumirlo que tiene más de lo que muestra valer menos son miopía

Voz 1875 48:37 es lo que has dicho antes de el entretenimiento que está infravalorado es verdad porque muchas veces la palabra entretenimiento parece como de venga esto es que en en el sentido despectivo de la palabra Pepa una payasada el hombre no sí

Voz 0313 48:55 no menor es lo más difícil hay sí

Voz 1875 48:58 efectivamente es lo más difícil mantener la atención mantener que a una persona que esté pendiente sabes a mí me parece muy complicado muy complicado

Voz 7 49:08 me parece que esto que que los zapatos de Valeria lo

Voz 1875 49:10 tiene en todo momento pero es que es una gran manera además no

Voz 0313 49:13 de de contar las cosas eso sea no hace falta ser solemnes todos los minutos

Voz 10 49:19 esta relación entre anterior ley Sergio joder es complicado y hay hay cosas que el personaje de de Baleares

Voz 57 49:26 ah no que es un personaje al que yo me acerqué poco a poco y lo fui descubrí descubriendo mientras que grabábamos yo me de pronto me resonaba muchísimas cosas era una chica que tiene veintisiete años está cerca de los treinta está casada tiene una relación de muchísimos años formal está convertida entre comer a ellas en una señora tiene la vida resuelta ir de pronto cambia de profesión se dedica a escribir y eso genera una serie de cambios en todas las cosas de su vida que tiene que ver con los treinta años también con que cuando tú te casas tu casa con veinte años ni mucho menos nada nada está decidido de nada nada es para siempre que tiene una tiene un un un un época abarca muchas más cosas que el mero entretenimiento es es vivencial de una generación de mujeres que él con la que yo me siento muy reflejada aunque ya tenga uno

Voz 10 50:11 cuánto se consume pero me siento reflejada en aquella edad no decir con treinta

Voz 0313 50:16 volver a empezar con todo porque nada está escrito la historia de Valeri hay Adrian Smith otro modelo de relación efectivamente

Voz 9 50:22 la tasa que me va a pasar estoy un poco tocada con la novela