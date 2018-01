La Ventana (26/01/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1 00:00 vicios informativos

Voz 0313 08:59 son las seis y nueve minutos de la tarde las cinco y nueve en Canarias entramos ya de los viernes dedicada a la música en directo Benjamín Prado Iñaki de la Torre buenas tardes buenas compañías advierte que hoy iremos salpicando la música con alguna conexión con el balonmano porque está jugando España contra Francia la semifinal del Europeo y es un partido muy interesante y está ahí Diego González no pasó un par de ocasiones para que nos vaya contando cómo va como va el resultado lo vamos a lo nuestro la historia de la música como saben todos los oyentes está llena de de lugares especiales de lugares mágicos podremos citar un montón S de Memphis Nashville

Voz 17 09:36 Nueva Orleans Avi Roach

Voz 0313 09:38 donde caben Berlín París yo qué sé la lista muy larga pero en esa lista en esa lista tiene que estar si O'Shea Granada tiene que está gobernada semillero de todo del rock flamenco de de de del indie al algo habrá por ahí yo y lo confirmamos por partida doble con dos proyectos veteranos consolidados que además sacaron dictó los dos el año pasado el primeros Lagartija Nick con crimen sabotaje y creación este es el primero y el segundo es la pido con el alma dormida

Voz 19 10:49 a mí me

Voz 18 11:07 los voluminosos ya la producción que se abren puertas vale vas para Pedro no sólo no lo quiera que

Voz 0313 11:37 sí lo que son las cosas en ninguno de ellos está ahora mismo en Granada el anuncio lo que tenemos aquí nuestro hábito Madrid y que tal como está encargado de

Voz 8 11:44 por aquí bienvenido en Radio San Sebastián porque

Voz 0313 11:47 esta noche tocan en en Tabacalera Antonio Arias Juan Codorniu buenas tardes buenas tardes

Voz 20 11:52 qué tal buenas a Jose

Voz 0313 11:55 qué pasa Antonio como hasta José oye elaborado la la prueba de sonido en habéis hecho ya cuando la tenéis para esta noche

Voz 20 12:01 me echó la mitad

Voz 0313 12:05 el plató Ray del plato Crack

Voz 8 12:06 la década de Eric tocando Mi guitarra

Voz 0313 12:09 oye engranajes ponéis acuerdo para sacar los hijos también para hacer lo mismo tiempo José o no o cómo hacer eso

Voz 8 12:16 básicamente lo que tenemos nos ponemos de acuerdo para no sacar lo mismo tiempo pero esta vez ha coincidido de hecho yo cuando estaba terminando de mezclar médico ya estaban me encontré a Juan por el mismo estoy en grabamos el mismo estudio los dos y ella estaban empezando los yo cuando estaba terminando lo mismo un básicamente han salido a las

Voz 0313 12:34 para ello pues un relevo ocurre podemos empezar por ahí porque filo de Granada lo hemos comentado aquí en más de una ocasión que es la con mira el aire el agua hay algo especial con Granada y la música no es serio lo eh

Voz 8 12:47 a mí me costa que mi amigo Antonio tiene otra teoría más cercana al esoterismo sobre sobre este hecho pero yo creo que las razones

Voz 21 12:56 según una de ella

Voz 8 12:58 trasiego de gente que hay con por el hecho de haber una universidad hay mucha gente que viene de fuera que entrará ahora en muchas ciudades con Universidad bueno el hecho de que haya habido varas de rock and roll que han funcionado como cátedra de la música que le ha servido a la gente joven mezclarse con músico más veterano y otra vertiente más sociales que hay mucho paro y hay mucho tiempo libre los jóvenes para colgarse una guitarra aprenden los rudimentos del oficio y dedicarse

Voz 0313 13:28 yo estaba pensando digo digo creo que tiene tras de la vez desarrolla esa profana

Voz 20 13:34 por buena al principio de Eric

Voz 22 13:36 la Real el Palacio la el

Voz 20 13:40 en el aire debido al río Darro y a subir a su cauce de materia es precioso y eso hace que la gravedad sea menor ir a ensoñación del artista granadino sólo del paseante pues roce el síndrome de Stendhal habitualmente no Pedro

Voz 0313 14:00 yo soy un grupo de lo sus un grupo veterano a los setenta se ha fumado mucho en este país nada de una ciudad de una ciudad insondable en su magia nadie sabe cuando se ha podido ver eso como empresa

Voz 20 14:13 la hecho es que real Mafo el batería de pájaros ya que vivió luego pues me demostró que con una estadística que efectivamente la gravedad en los puntos de donde se mide eso

Voz 0313 14:24 en Granada de donde menos gravedad ahí también es un triángulo de las Bermudas hecho por Miguel Ríos Morente y Lorca que no está nada mal no no no no no no está nada mal oye no nos vemos las caras pero nos podemos organizar perfectamente apañar nos iremos extirpado los discos y comentándolos jugada Lagartija Nick por ejemplo son un símbolo de eso que se llama tú me corrige señala el rock alternativo este disco por ejemplo se habla ya con una canción sonido Lagartija pero cien por cien directo voy Antonio Juan O'Brien alguna entrevista que decíais que que este disco el último que podría ser por lógica una una continuación del del legendario

Voz 23 15:50 el del Omega Open pasa más de veinte años ya pero si yo creo que esa respuesta viene más en el sentido de que retomamos la después de veinte años que grabamos el Omega retomamos la formación que grabó el Omega no en el sentido de que a continuación musical y temática aunque sí es cierto que es un disco que tener alguna manera recoge toda la herencia anterior de Lagartija al actualiza y abre nuevas vías por donde transitar no pero quería decir eso esa esa respuesta se refería más a ese señor que retomamos la formación que grabó el Omega

Voz 0313 16:28 oye que son exactamente las sevillanas jornaleras

Voz 20 16:32 es una suerte de arte andaluz que como como como palo flamenco nunca lo habíamos abordado pero a través de de curiosamente los familiares de los que te conocimos este grupo de Morón de la Frontera que son un grupo de Sevillana del Año setenta y seis por ahí que apasionados de ese género pero cantando lo que oían en el campo de la gente no eso le acarreó tantísimos problemas como hoy día los cantantes de sus tuits no eran encarcelados pero tienen ese esa reivindicación eterna de la lucha obrera de la visión creo que se dijo también nuestro dijo también mira mucho al campo al tiempo del campo de la estructura del cambio sobre el campo en grados de que tenemos que defender y quiero que eso eso una a una esto que hablábamos de la referencia más cercana un disco que mira muy alrededor para intentar boca de buscar la la la globalidad dentro de su localismo

Voz 0313 17:31 sí el gran tiene todavía alguna duda de lo que son exactamente las sevillanas jornaleras que escuches

Voz 22 17:46 tan grande que no sé

Voz 0313 18:34 este retrato sería sería aplicable a toda España o o en el conjunto de España hay más matices que en Andalucía esto de las dos Andalucía que es un vamos es una fotografía de un empate que que muy certera

Voz 23 18:45 bueno no no nosotros no somos muy partidarios de por lo menos a nivel personal de tratar España como una cuestión unitaria sino muy diversa y entonces pues probablemente haya puntos de similitud en otros pero yo creo que esto es bastante especificó ganarle la realidad sale de acuerdo

Voz 0788 19:07 decías antes Carles que corrigiera Tekio Cases el grupo digamos indie Lagartija Nick pero le pasa una cosa que me pasa casi ningún grupo indio por lo menos los de ahora que es que es un grupo experimental los saqué experimenta cosas estas cosas no las hacían más que a lo mejor en los setenta Un grupo que de la mente que famosísimo de Triana efectivamente Kravets un poquito a las

Voz 0313 19:28 Tito José Miguel Reyes

Voz 0788 19:30 dado que digamos han más ortodoxo dentro del indie no se hace la experimentación ya es el fruto de haber experimentado ya haber adquirido una fórmula pero Lagartija Nick todavía sigue experimentando von ingresar que el resto estaba aburguesado ya un poquito si es verdad eso lo que nos ha dice digamos en los micrófonos de El lo tú en el mundo de las discográficas y en el mundo de la prensa musical indie pijo

Voz 0313 19:51 salí Mikel es y es muy interesante esta está en lo que estamos escuchando esta esta apelación bueno a la Historia a conectar el pasado con el presente ni lo hace también en su nuevo disco lo hace por ejemplo con dinosaurios

Voz 18 20:08 audio a pie de surgía playas el día perfecto verdad

Voz 0313 20:59 dos esta canción es más un ejercicio de pueblo de texto de fieras de de nostalgia o es una crónica para que para que no se pierdan cosas en la memoria

Voz 8 21:08 a la canción nació realmente como una especie de broma el pequeño homenaje a aquella película de la de los sesenta cuando yo era un crío que mezclaban eran una especie de anacronismos que mezclaban animal mitológico dinosaurio hombre de las cavernas no salía Raquel Welch sito de Ringo Star hemos perdido siendo eso pero luego se transformó un poco también una crónica de de nuestra nuestra infancia adolescencia

Voz 0313 21:38 resisten comparación los tiempos los de género en la música

Voz 8 21:43 yo la vi haciendo un repaso al pasado vemos que cosas que sucedieron en los sesenta a nivel musical algo aquí mencione a como lo o Dylan parece que pasamos es que lo Strokes sonaba en la radio y en las iglesias eso no nosotros ahora deberá entonces yo la primera vez que veía Adif en España si no algún vocerío

Voz 0313 22:03 sí yo Blowin in the wind a Dylan en en la iglesia o no una Leño coro encandila también cambiar tu sabíamos era era digno de Dylan EFE La pido la piel como la pido dice cosas que sale edil ha habido dice cosas como que como que puede perder las gafas de ver el lado bueno de las cosas dice que se pierde en laberintos pensando que eran atajos dice que la injusticia consiste en que la tripulación beba mientras baila al capitán

Voz 8 22:36 dice que las noches convierte los recuerdos ensueños es que lo que es un escritor de canciones que da un poco de rabia verlo de bueno que es el tío

Voz 0313 22:47 te lo agradezco porque ya había has ahorrado

Voz 0788 22:52 Dylan ya había sido yo quería volver de los anacronismos lo del escolar cosas de diferentes épocas porque es verdad cuanto más avanzamos los sesenta estaba todo Regina inventándose iba inventando cosas pero ahora ya que sobre todo desde hace como diez años que tanto rival hay mucha mezcla de épocas acertó en este disco puedes oír cosas luego intentaremos Bravo algunas pero que son más de los sesenta otras que son más de los noventa por el sonido de la guitarra otras que son más te encuentras otra que son perfectamente actuales y eso está muy bien porque tú te vas añadiendo cosas a la paleta de colores y según avanzan los años tú puedes sin tocando cosas de diferentes épocas en el mismo disco una cosa bastante no sé si vosotros hace un ejercicio consciente de decir

Voz 8 23:29 comenta que una guitarra setentera no o conscientemente no lo que pasa que uno tiene una formación musical a vivido muchos palos en caso particular he bebido mucho del blues he bebido mucho de de la música que que empezó en los sesenta debido mucho también de del punk y la new wave hito de esa forma un magma que que creas tu propio estilo porque de hecho la música popular no está inventando la pólvora de cada momento sino una larga tradición somos eslabones de una cadena que viene de lo años

Voz 0313 23:58 bebió ya has vivido aquí desde fines el oficio de una manera que me ha hecho mucha gracia es decir cruzando desiertos cantándole canciones a los insectos no

Voz 8 24:05 sí sí sí sí era una canción

Voz 0788 24:08 hace referencia a la canción nuestro trabajo del día

Voz 8 24:11 sí

Voz 25 24:12 que una especie de letanía en la que desgranó actividades perfectamente inútiles la practica pero que

Voz 8 24:19 en que los creadores músicos seamos lo que somos no porque no no todo tiene que haber un efecto insectos Johnson insectos son Cole opten oí a demás seres que pululan por pueblos desiertos

Voz 0313 24:34 oye déjanos según que que sigamos que retomemos el hilo de de Granada como plaza esotérica o como queramos llamar con esto de la música porque además de ser el lugar donde nacieron musicalmente nuestros dos invitados de hoy tiene un un estudio de grabación de discos muy muy especial donde por donde ha pasado muchísima gente entre ellos y Lagartija Nick vamos a visitarlo momentito unos minutos con la ayuda de Laura Piñero

Voz 1280 25:01 producciones peligrosas está desde el noventa y cuatro en Peligros Un pueblo a las afueras de Granada

Voz 4 25:06 lo que domina el control en una mesa de MCI de los años setenta hay un jamón de lo años sesenta un rol de de los sesenta también salas grabación estas como diría hondo una parte que es de piedra que son un poco más vivo luego una sala más neutral donde depende el instrumento que quiere agravar las consiguen un sonido jugó otro en una sala Word

Voz 1280 25:28 allí trabaja desde hace más de dos décadas el productor y técnico de grabación Pablo Sánchez el estudio que comparte con su hermano es obra de Philip Glass

Voz 8 25:36 pues un británico afincado en España con mis

Voz 1280 25:38 Soria muy curiosa fue uno de los fundadores de Virgin productor de artistas como Mike Oldfield y actualmente uno de los más prestigiosos diseñadores de estudios del mundo

Voz 4 25:48 él se encarga absolutamente de todo desde la electricidad

Voz 0313 25:54 incluso el diseño lo altavoz aquí tenemos campo lejano son diseños suyos desde entonces

Voz 1280 26:01 ha grabado más de doscientos discos

Voz 4 26:03 o de un estudio pequeñísimo amateur Farcama a un estudio profesional nunca lo diferente tipo de música todo eso pues va va vendiéndola yo veía entonces abajo equivocarme de muchas horas

Voz 1280 26:17 la pide Lagartija Nick son viejos conocidos de este esto

Voz 4 26:20 yo me he criado escuchando eso grupo fueron y uno Lagartija Nick para mí era un referente entonces de repente trabajar con ello es un placer tío y por otro lado también un reto no para mí tiene un punto en común y es que son son obreros de la música una anécdota con José Ignacio empezamos a las ocho de la mañana para la música muy temprano son muy trabajadores tanto uno uno como otro como como los mucho

Voz 1915 26:46 digo tener en sus dos últimos proyectos hazlo

Voz 1280 26:48 los ha encontrado así

Voz 4 26:51 de que tiene la idea muy clara queríamos que saliera un poco de de que perdiera su identidad no que salir un poco del del símbolos él ha hecho una una cosa que es muy difícil que es simplificar para mí esto lo más difícil en el objetivo es dejar espacio no donde donde lo lamento no se estorben uno a otro no como decía el maestro Moreno meter la tijera sin perder la esencia de que Lagartija Nick pero añadiendo un elemento más si le da un toque más psicodélico más Ambient a veces no que rememoró un poco lo lo multi versos árida no poco ha sido este disco para mí un compendio de toda la carrera

Voz 1280 27:40 dice que la vida entre canciones pasa rápido hoy está terminando un álbum de música cristiana el lunes comienza su trabajo con el hombre garabato otro grupo de la infinita Granada

Voz 0313 27:55 luego me diréis que no hay nada especial en Granada en el aire en en la comedia en el agua bueno hago lo que comentaba antes yo

Voz 0788 28:01 además es la gravedad

Voz 26 28:03 sí pero lo que hay que ver los datos para hacer ciudad diseño

Voz 0788 28:07 bueno a los datos y los nombres de los grupos que hay por allí porque la música no solamente está en las propios grupos sino los nombres de los grupos por ejemplo no sé si todo el mundo sabe que Lagartija Nick sacó su nombre de una canción que se llamaba así además en español Lagartija Nick que era de un grupo posponga así como gótico salvaje que se llamaba Bauhaus que triunfó en el Reino Unido a principios de los ochenta

Voz 26 28:33 ha empezado diciendo Lagartija Nick pero es difícil entender a un y dos de los sesenta

Voz 0788 28:38 Manchester eran y luego los planetas también que son como los reyes de ahí de Granada las que todo el mundo rinde pleitesía pues llamaban al principio los subterráneos Jake con ese nombre grabaron el primer la primera maqueta de mi hermana pequeña que su primer gran éxito pero como justo salió Christina Rosenvinge en el noventa y dos con otro grupo Samad Christina Rosenvinge y los subterráneos pues dijeron nos cambiamos el nombre nos ponemos los planetas y por qué se llamaban los subterráneos pues no se sabe si es por el libro de Jack Kerouac que se llamaba así o por estos chavales

Voz 1 29:13 más

Voz 0788 29:13 Hernando que la Velvet Underground pues no había y luego el nombre de los Lori Meyers proviene de los padres

Voz 21 29:18 el punk rock que Bono de

Voz 0788 29:21 la música californiana que había uno pues llamaba no ex que ese es que veo NO FX pues aquí lo que buscar y en una de las canciones que que abona hablaba y hablaba de una actriz porno que se supone que se llamaba también Lori Meyers veréis como tampoco entendáis el nombre y luego resulta que el único granadino que quiere con sus conservas

Voz 27 29:45 tu nombre de verdad auténticamente que era este no lo consiguió empresas

Voz 26 29:54 claro Miguel Ríos

Voz 0788 29:55 cuando empezó se vino a Madrid y los productores no no es un hombre poco sofisticado te tienes que llamar Mike Ríos y entonces él escribía Mike cuando salió el disco en Granada nos contó que un día que devolverles ya tomando en Mike Mike Mike

Voz 0313 30:09 ah bueno aquí seguimos en La Ventana con Lagartija Nick con la pido cada uno nos va a dejar como siempre algo en directo empieza la pido con la versión oficial

Voz 18 30:51 y mudos principios y las ganas de cambio hora es Dario velas todo curtidos huele a humo los paga Pedro una vive va con obra cada Dario en la que frescura los sueños no es como la Bestia adiós a practicado haría hay baila hola a todos los las más verlo bien los K a ver si queréis cura y Carlos las en vinos con la free los otros a quién queréis dados ya Aragón los sueños la realidad no nos los a va

Voz 28 34:28 al

Voz 0313 38:43 las Francina haber un segundito que lo prometido es deuda antes de seguir con la con la música en directo tenemos una semifinal del Europeo de balonmano en en marcha con España contra Francia que es nuestra bestia negra desde hace mucho tiempo

viendo solamente del pivote llena ataque pues hace

Voz 0788 39:22 viendo solamente del pivote llena ataque pues hace

los dos amigos se han está disfruta

no y siete traigo buena noticia hermanadas todavía

hace un montón de tiempo que no ganamos a Francia bueno en los últimos años prácticamente nunca

Voz 0313 39:44 hace un montón de tiempo que no ganamos a Francia bueno en los últimos años prácticamente nunca

esa un abrazo y a lo que ya no estás contando

Voz 0313 40:14 esa un abrazo y a lo que ya no estás contando

Voz 37 40:17 os voy contando luego

Voz 16 41:25 la Ventana

Voz 39 41:28 con Carles

Voz 1915 41:29 Francina

Voz 16 41:32 sí

Voz 0313 42:12 aquí seguimos en La Ventana con dos proyectos musicales hoy de la factoría Granada unos Lagartija Nick con su último disco con crimen sabotaje creación y el otro es la pido con alma dormida

Voz 18 42:36 no

Voz 24 43:13 en

Voz 0313 43:20 antes ponía el acento Benjamín en en las letras de hecho la pido si no me falla la memoria José un filólogo catalán Jordi Padilla escribió un libro sobre canciones tuyas no lo si en cada en cada canción decididamente hace ya unos cuantos años sacó un libro que era una especie de ensayo

Voz 8 43:39 la que Jordi hizo yo creo un estudio muy serio muy muy documentado sobre mi amplía producción letrista y creo que ahora está preparando la segunda edición aumentada y corregida creo que deben me dijo que dentro de poco

Voz 0313 43:55 Ariel oye por donde empiezas por la por la letra por la música o o

Voz 8 44:01 casi siempre por la música por la música sí yo que empecé nervioso para un letrista dan otro y letrista pero no no porque yo fuera tuviera vocación poética airada y luego coger una guitarra sino fue al revés yo era guitarrista o aprendí de guitarrista Hay la necesidad misma de de rellenar los versos de la canción I no canta

Voz 0313 44:24 él es un coqueto P2 al pero pero suele hacer primero la música y luego luego adaptarlas aquí los amigos tanto tanto aquí como Benjamín insiste mucho en que una cosa son la y es hacer música y otra hacer canciones que que no sé si son cosas distintas a son procesos distintos pero ponen mucho el acento en eso Lagartija como lo hacéis cuál es el proceso o es como surge Antonio Juan hay muchísima gente

Voz 20 44:47 provincia de una vez

Voz 22 44:50 no

Voz 20 44:53 por buscar caminos yo creo que siempre buscando un poquito el error no buscando ese esa esa ciencia del error no en camino a veces no transitado ten en cuenta que estamos hablando de cuando José Ignacio de esta XXI puede un tótem de la letra luego me hermano Jesús con

Voz 8 45:11 porque venimos venimos de Un

Voz 20 45:14 un sitio donde es más fácil romper las que crearla hace la nueva ahí mejor no pero haciéndola quiniela Antón

Voz 0788 45:19 a mí me suena que vosotros es de los que junta local los puedes tocar lo que os va saliendo tontamente digamos luego lo vais a Armando lo digo por ese punto experimental que tenéis no es una cosa que parezca premeditado

Voz 20 45:29 la siempre y una un pie la tradición y la vanguardia como ejemplo de la última canción que grabamos el otro día la aprobamos la prueba de sonido y la grabado el día siguiente no ahí yo creo que uno más que participa y disfruta del hecho de estas con los música hoy con la gente que admira ya no te miras tanto él la canción ABC es lo de menos mal la experiencia colectiva que es lo que con es lo que transmite la expresión colectiva

Voz 0313 45:53 qué es eso del del mundo de Google del que habla

Voz 20 45:57 en una de las canciones y la creo que esa herencia a José Ignacio acordarás Joe Strummer cuando lo conocimos era muy de la letra siempre era de mezcla lo los la marca da ese es reflejo social colas no basarse un poco más en esa en ese reflejo más que entrar en un discurso ya que la la lo lo la letra o más más Urda o más o más inconcreta creo que al final el tiempo en la que le da sentido a la música y a las letras más que uno que uno lleva

Voz 8 46:29 es una técnica que ya se utilizó en el arte pop no Antonio lo los pintores pop de los años sesenta utiliza también mucho logotipo mucha mucha marca el diseño de marca lo lo lo lo introducían dentro de la pintura no que fue una especie de revolución y luego luego las letras pueden

Voz 24 46:47 no

Voz 8 46:47 pueden ser muchas cosas pueden ser por ejemplo muy

Voz 0313 46:50 Herreras muy cañera es como está hay una frase de Lagartija Nick soltaron así como como prólogo como como como eslogan de lanzamiento de este nuevo disco que dices y nuestro entorno es violento nuestra música abandona la paz cariocas entiende muy bien que que os pide el cuerpo en Europa

Voz 20 48:06 que tiene una nota mejor afuera hay una autora a su propio pueblo entonces tenemos lo único mecanismo de defensa que tenemos quizá un poco releva alabó amplificar los mensajes de de pérdida y soledad política que rodean a nuestro entorno principalmente

Voz 0313 48:50 hoy hoy una pregunta por recurrir al título de otra canción de vuestro disco irá escuchamos ya de verdad la soledad política dónde quedamos que si en principio no bueno

Voz 23 49:46 es una es una frase que era titula una canción y puede ser entendida de múltiples formas como muchas de las cosas lagartija tanto a la forma de crear pues son muy plurales no hay sólo un y un una única forma de hacer bien esta canción puede igualmente las soledades política Se podían entender tanto en el sentido dudo de que la soledad puede ser una actitud política el derecho mismo sentido en algún documental Leonard Cohen lo utiliza así pero también de forma inversa como que la la política puede llegar aislarte a dejarte solo a dejarte como un ser marginal no

Voz 0313 50:23 yo lo he pillado por ahí por eso sí claro ya que hay por eso usa Soledad de La Moncloa

Voz 0788 50:27 qué dicen bueno también

Voz 0313 50:30 el político para poder político no quiero no

Voz 23 50:32 quiero no mirar a nadie en nombrar a nadie podría también aplicarse el no a nivel personal no sería una tercera lectura

Voz 0313 50:39 en esa nada vamos acaba de salir a cambiar o cambiar soledades

Voz 22 50:45 pues mira a Soledad Alvear de verdad

Voz 0313 50:49 el de pelotas Soledad empieza como sol y acaba como oscuro trazos

Voz 23 50:54 sabéis y tantos otros que se quedaron en el camino nos de una carrera hacia ningún sitio no

Voz 0313 50:58 está muy bien oyentes fala vamos de del paso del tiempo con la canción Dinosaurios de de la pido que sí que si el resistían la comparación poca del por aquel entonces los sesenta los setenta de la música de ahora yo te formas pensaba escuchando además los los discos de los dos esto diez me rondaba por la cabeza que hay cosas de la vida de de de la propia vida que tampoco podemos controlar no y el paso del tiempo es una de ellas el paso es del presiones

Voz 17 51:23 le y luego ocurre lo que ocurre lo sabes

Voz 18 51:32 para el BNG con lo que no

Voz 0788 52:14 a mí me está pasando una cosa que antes me mencionar eh a Ringo Star y es que debo estar un poco obsesionado porque me comprar las entradas para el concierto de junio

Voz 0313 52:22 y eso me hace veintitrés por todas partes por ejemplo

Voz 0788 52:24 me cojo el disco de la pido y empieza a haber Beatles por todas partes por ejemplo en aquellas de los dinosaurios serían unas palmas pero también el foco otro ejemplo dentro de este mismo disco en nuestro trabajo

Voz 18 52:34 otra

Voz 8 52:41 las Palmas por el doblete

Voz 0788 52:43 que me recuerdan muchísima una canción de los Beatles

Voz 26 52:51 hay espacio San Sebastián tocando las palmas y los palmeros

Voz 0788 52:56 diseñada me sonaba Beatles totalmente desarreglos de palmas y luego también si busco más beatlemanía el disco la pido escuchar este piano eléctrico que suena en mañana quién sabe esto no es así son Farnés Rodes son aquellas que usaban en los sesenta Boliches Un burle que es el mismo que salgan también

Voz 0313 53:18 la vía Opel en cuanto lo hoy dije bueno

Voz 0788 53:21 no son clásicos como si en coches bytes

Voz 23 53:24 es verdad

Voz 0788 53:25 me han echado el Burlesque pues ese sonido ser es precisamente el que suena en un disco de los Beatles en el disco The Help estas aquí sí de los Beatles Help y luego siguiendo con Stone de que me han trámite el ICAA me voy un poco más para un lado y me busco sabor a George Harrison y luego por ejemplo si hoy es una canción del disco anterior de la pido que lejos escucha

Voz 0313 54:03 me suena como un giro muy

Voz 0788 54:04 Harrison por ejemplo como aquella canción que es Amadís en a Piti

Voz 26 54:15 pero no te preocupes José Ignacio que yo veo bytes por todas partes

Voz 0313 54:17 yo diría es que Iñaki es minimalista quisquilloso Santa quisquilloso vista la gravedad de Granada que despierta afectando pero que conste que tanto la pido como Lagartija Nick están de gira no paran de defendiendo estos días bueno de hecho

Voz 40 54:33 decíamos Lagartija Nick que están hoy hay en Radio San hoy en Donosti mañana en Vitoria el dos de febrero de de febrero en Bilbao después el tres en Zaragoza el dieciséis en Algeciras entre otras fechas la pido el viernes dos de febrero en Valencia el tres de febrero aquí en Madrid el veintitrés de febrero en Barcelona el veinticuatro en Zaragoza dieciséis de marzo en Córdoba o el diecisiete de marzo en Málaga amigos ha sido un placer compartir a esta hora de radio cerramos con

Voz 0313 54:56 claro directo ahora a cargo de Lagartija Nick cuando queráis a la una

Voz 33 55:00 a las dos y las tres

Voz 22 55:20 un día concreto

Voz 0788 55:27 puras

Voz 22 55:29 como la noche al Estado las Brigadas de la guerra el paga

Voz 8 56:35 decía el día

