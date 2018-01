La Ventana (26/01/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 servicios informativos

Voz 0032 00:10 son las siete las seis en Canarias el Letrado Mayor del Parlament de Cataluña Antoni Bayona no leve mucho recorrido al recurso que el Gobierno ha presentado ante el Constitucional para impugnar tanto la candidatura de Carles Puigdemont como el pleno de investidura el organismo ha convocado para mañana un pleno de urgencia para analizar el texto Bayona pide paso

Voz 2 00:28 ciencia que yo creo que esto jurídicamente no no tiene ningún tipo de de recorrido porque es un recurso que sería preventivo aquí el sentido común que perder el sentido común no no abunda muchos Diego pero el sentido común dice una cosa que el Tribunal Constitucional tiene que dictar resolución en veinticuatro cuarenta de que ahora be creo que va a pasar es la suspensión durará muy poco pero claro tampoco puesto proponer un nuevo candidato si no sabes si teóricamente se valida el primero es que hay que un poco de tener un poco de paciencia

Voz 0882 00:59 ni Varios miembros de Jones Per Cataluña incluido el propio

Voz 0032 01:01 Puigdemont solo han pedido personarse en la causa del Constitucional para defenderse sino que han presentado también un recurso ante el Supremo para intentar frenar la impugnación de esa candidatura la diputada Digest explica los pasos que han dado porque consideran que con fraude de ley abuso de derecho el Gobierno pretende simplemente pero bloquear las instituciones catalán

más en Mugardos espías la primera no debemos abierto dos vías la primera en el Supremo y la segunda en el Constitucional al Supremo le pedimos que suspenda de manera cautelar esta actuación del Gobierno español esta impugnación contra el acuerdo de hoy contra el acuerdo acordado

Voz 0032 01:35 más cosas la Agencia Estatal de Meteorología publicado hoy las últimas

Voz 0861 01:38 cifras sobre la sequía en nuestro país

Voz 0032 01:41 datos que corroboran en los últimos meses ha llovido menos de lo habitual Javier Gregori

Voz 0882 01:46 según el último balance de Aemet en lo que llevamos de año hidrológico es decir desde el pasado uno de octubre las lluvias de media en España se han reducido ya un treinta y seis por ciento con respecto al valor normal sin embargo el déficit de precipitaciones supera el cincuenta por ciento en la costa mediterránea sur de Aragón en las provincias de Palencia de Huelva en la mitad este de Cataluña hay en muchas zonas de las Islas Canarias y las Baleares en cambio las lluvias sólo superan los valores normales en una zona que abarca desde Asturias hasta al noroeste de Navarra el norte de La Rioja y el interior de Granada y que eran los deportes Óscar Egido buenas tardes

Voz 1643 02:19 hola muy buenas acaba de empezar en Croacia la segunda parte de la semifinal del Europeo de balonmano entre España y Francia de momento el partido mueven encamina

Voz 1704 02:25 ya lo dijo Gonzales muy buena sí señor España sigue ganando a Francia estamos ya en el minuto casi cinco de la segunda parte la renta de seis goles España doce perdón Francia doce España dieciocho haciendo francamente bien la fino está en su mano quedan veinticinco minutos todavía seis arriba para España

Voz 1643 02:41 después de las ocho y media segunda semifinal entre Suecia Dinamarca además en fútbol el Cholo Simeone ha sido sancionado con tres partidos por sorpresa de Copa en Sevilla Sergio Ramos disco son baja mañana ante el Valencia en la Liga por lesión ya conocemos emparejamientos de semifinales de Copa del Rey Barça Valencia ilegales Sevilla gracioso de momento es todo la información

Voz 1 03:08 Carles Francino

Voz 0313 03:10 es viernes y como cada semana esta ahora tenemos una cita con la cultura y el ocio

Voz 6 03:24 no

Voz 0313 03:31 estas una agenda en la que les proponemos lo que modestamente para nosotros son buenas opciones para invertir el tiempo a lo largo de todo el fin de semana un recorrido que hoy empezamos en Madrid y con teatro

Voz 7 03:48 si hay que decirlo

Voz 0313 04:06 lo que no sé es qué pintas Johnny Cash aquí buenas

Voz 0564 04:08 esta tarde pues está justificado ya veras acaba de estrenar en el Teatro Galileo de Madrid una vida americana una obra entre el drama y la comedia que cuenta la historia de una madre y sus dos hijas que emprenden un viaje desde el barrio de Tetuán de Madrid hasta Minnesota para encontrar al padre norteamericano que las abandonó

Voz 0313 04:24 porque la recomendamos Emma porque a pesar de parecer

Voz 0564 04:26 era una road movie surrealista es un retrato sobre la melancolía la nostalgia de lo que duele ir acumulando sueños rotos de aquellos momentos en los que todo cambia irremediablemente dice la guionista Lucía Carvalhal que todos en algún momento hemos dejado de lado nuestra vida para ir a nuestra Minnesota particular y son precisamente esos viajes los que nos permiten regresar hemos hablado con la actriz Cristina Marcos sobre su personaje la madre de una vida americana

Voz 8 04:50 la madre quiere ayudar a sus hijas y a la vez siempre ha querido ir hacia adelante porque ella también indio el abandono y la ruptura ese sueño que ella tenía estar con este hombre americano que supone también como el ideal de una vía diferente no tiene muchas capas este personaje no hay expone muchas cosas dice muchas cosas pero también por

Voz 7 05:12 a diez allí usted

Voz 5 05:22 has hecho influye y si si seguimos con un poco de teatro pero cambiamos

Voz 10 05:38 no

Voz 0313 05:43 que tenemos ahora además a ver escuchar mirar fuera el cigarrillo

Voz 11 05:47 no sólo fuera el cigarrillo pero es que no es no es sólo el cigarrillo no ojo no porque cigarrillo cigarrillo es es la Junta de diciembre entiende esta cuestión no es eso no es más tiempo es más

Voz 0313 06:02 esto es sufra estos Smoking room es tuvimos hace unos meses en el teatro Pavón Kamikaze en noviembre que que fuere hablando precisamente de esta ahora

Voz 0564 06:10 sí sí de la versión teatral de smoking room de su salto a los escenarios quince años después de estrenarse en el cine la historia gira alrededor de la decisión en la sede española de una multinacional americana en tiempos prelados antitabaco de prohibir fumar en las oficinas uno de los empleados de emprende una lucha personal para poder disponer de una sala para fumar y entonces empiezan a aflorar los miedos de los trabajadores que pues cercan su unión a la causa la obra hasta ahora en plena gira y el actor Mickey Esparvel nos ha dejado mensaje

Voz 12 06:36 hola qué tal soy Mickey Bey animo a todo el mundo a que es acerca la gira de smoking room este fin de semana estamos en Palencia el sábado en Segovia y el domingo en Arganda del Rey ya estuvimos en Madrid y en el teatro Pavón Kamikaze durante seis semanas hemos arrancado la gira a tope este enero todavía queda irá hasta abril nos queda giga pero vamos que este fin de semana estamos en estas localidades que os he dicho que os esperamos no os la perdáis

Voz 0313 07:01 qué grande qué alto Villa que grandes vale esto es bueno y lo siguiente y por si alguien no lo suena esto es la cabecera de ilustres ignorar

Voz 1 07:19 de

Voz 13 07:31 ah

Voz 5 07:33 miedo no tenemos a la tropa de coronarse

Voz 0564 07:37 el programa de Javier Coronas Javier Cansado y Pepe UVI que triunfa en televisión salta de vez en cuando a los teatros hoy estarán a las once y cuarto en el teatro Olympia de Valencia y le hemos pedido a nuestro coronas que nos aclare si puede que su espectáculo

Voz 0871 07:48 el ilustre es meramente es que hacemos en el teatro que nuevo aparte de todo lo que tienen un nuevo cada programa ilustres porque todo es improvisado pues tiene de nuevo que que dos invitados que vine uno solamente que yo hablo más porque más hay más trozo hay bueno es es la ilusión pero indirecto para la gente que lo quiere creer que ver las estafadas mirándose a los ojos nada

Voz 0313 08:12 David lo de la estafa porque mira que llevamos tiempo no sólo nosotros tratando de descubrir cuál es el secreto del éxito de este programa

Voz 3 08:18 no era nueva aunque la fórmula es sencilla eh hay un tema alrededor del cual tres amigos de un invitado cuenta

Voz 0564 08:23 experiencia pero el secreto de su éxito ni Javier Coronas lo tiene claro

Voz 0871 08:26 truco o el secreto no lo sé quizá no hay yo creo que es que la sensación de que siempre cada vez que hacemos cualquier cosa Ronnie es es la sensación de que estamos estafando no solamente a la sociedad ni el Estado español sino al mundo mundial entonces creo que eso es lo que nos da fuerza decir seguimos estafando inodoros han nos han pillado todavía sea ir a por más

Voz 0564 08:56 a un preso vinos venga vamos a por más bien lo que suena es de Chet Baker que es uno de los protagonistas de la exposición de fotografías que devora Fenoll realizó a personajes del mundo de la música en los años ochenta Baker fue el primer personaje que retrató la fotógrafa era un encargo para la portada de un disco gustó tanto que muchos músicos querían que gol los tal en la exposición también están los retratos de Madonna tiene tocó Keith Richards en total veinte retratos que pueden verse por primera vez en España donde el mundo galería de Madrid a Diego Alonso el comisario de la exposición le hemos pedido una cosa un poco odiosa que elija sus favoritos de entre los veinte retratos

Voz 14 09:33 en mente me gusta mucho un reto de tocarle Brian y no de casi mítica que en su música pero también hay que destacar la fotografía que ella sede de Madonna que es vamos podríamos decir que es la esencia de Madonna mi marca como toda una época de los años ochenta marca estética que es muy fuerte

Voz 15 10:01 hombre eh

Voz 1 10:04 no

Voz 0313 10:08 vamos ahora con el Plan nuestro de cada viernes para los niños

Voz 16 10:11 a que esta es una canso paraban

Voz 5 10:14 dormí con van suda

Voz 16 10:17 habrá que somalís no sé qué propone

Voz 0564 10:19 demuestra el flickr el festival de literatura Si artes infantil y juvenil que se está celebrando estos días en Barcelona la programación recorre espacios culturales de la capital catalana como el catalán o el Macba y este domingo en el Museo Nacional de Cataluña se celebran las experiencias literarias una serie de actividades artísticas para familia por ejemplo haber habrá autores de cuentos y libros juveniles proponiendo juegos también talleres y hasta un circo de fin de fiesta una de las actividades se llama bodegones literarios y consiste en que los niños ilustra en cuentos clásicos como orificios de oro o Los tres cerditos a través de elementos característicos de estas historias hemos preguntado a Magaly Homs directora de este festival las razones por las que hay que acercar a los niños a la cultura desde bien bien pequeños

Voz 17 10:59 son es que si nos lo pasamos bien haciendo cosas sea cual sea esa cosa hay en este caso la futura en la literatura la vamos a querer es cuando tenemos experiencias más gratificantes que que que las cosas nos gustan

Voz 18 11:14 y la otra es que la cultura la cultura nos forma como personas nos forma ética y estéticamente el Flick apuesta por eso

Voz 1 11:27 andino

Voz 3 11:40 seguro que estamos ya en la lista de conciertos para este fin de semana Eva sí empezamos con Corralejo que pieza gira esta esta noche en Alicante mañana en Burriana

Voz 1 11:54 eh

Voz 19 12:00 las

Voz 1 12:08 con esta

Voz 0564 12:14 CNET toca mañana a las nueve y media en el circo

Voz 5 12:17 puro de Arte de Toledo

Voz 1 12:23 tibio filo ando el hedor Víctor Araña álamos

Voz 3 12:41 esta es nuestra grande como Mike Hornillo harán no es tan alto pero pero que grandes Taures Iván Ferreiro mañana en el Teatro Circo Price de Madrid

Voz 1 13:05 en la vida

Voz 0313 13:10 venga uno más el último me acabamos con los chicos

Voz 0564 13:12 el coro actúan el domingo por la tarde también en el Price de Madrid interpretando los grandes clásicos de Disney

Voz 0871 13:18 suyas propias

Voz 20 13:33 porque la política

Voz 5 13:34 quién se explica no podemos hacer es ordenar lo que

Voz 20 13:37 ha sido vienen gana con la respuesta es compleja ahí llena

Voz 21 13:40 hay matices la comunicación política juega engañar ya inglés ya somos periodistas y sabemos sabemos hacer un trabajo de de circunscribir

Voz 5 13:48 el asunto ha donde está bien y no renunciamos ya saben en Hora Veinticinco a la cultura estamos hablando de gastronomía hora25 con Ángels Barceló somos tan felices haciendo la rabia

Voz 22 14:01 de lunes a viernes a partir de las ocho de la tarde las siete inca

Voz 0313 14:05 Arias que nos también en Hora veinte

Voz 22 14:07 cinco punto es Cadena SER

Voz 0313 16:05 primavera en Aragón casi ocho horas dura ya

Voz 26 16:07 la reunión que ha vuelto a sentar en la factoría de Opel la empresa sindicatos tras la mediación del Gobierno de Aragón que consiguió que retomarán hallar las negociaciones en juego dos mil empleos y el nuevo Corsa en Asturias

Voz 27 16:17 la Comunidad estrena el primer dispositivo del mundo que permita aumentar la supervivencia en caso de ictus las ambulancias incorporan un dispositivo portátil que en veinte minutos detecta el tipo de ictus que sufre

Voz 5 16:26 paciente Baleares XXXVIII infectado sea por el brote de hepatitis A en un restaurante de Palma el número de casos va en aumento tal y como esperaban desde la Conselleria de Salud de hecho no descartan incluso algún caso más

Voz 0313 16:39 Canarias un matrimonio mayor en Tenerife ha sido de Xaus

Voz 5 16:42 dado hoy de su propia vivienda una persona aprovechándose de que ninguno de los dos sabía ni leer ni escribir vendió su casa y lo convirtió en arrendadores de la misma a través de un alquiler que no pagaban porque no sabía que existían están ya en la calle se fueron por su propio pie para evitar coincidir con la comisión judicial último

Voz 0464 16:56 ahora en Cantabria ya ha comenzado la mudanza de noventa personas dependientes del CAP de Sierrallana un centro especializado y gestionado por el Gobierno que cierra para de remodelar sí aunque aún no hay licitación de esas obras se van a un centro privado familiares indignados temen eso una privatización encubierta el Ejecutivo lo niega Castilla La Mancha accidente paso a nivel ha ocurrido en Caudete provincia de Albacete un hombre de sesenta y cuatro años ha fallecido cuando el coche en el que viajaba ha sido arrollado por un tren en el que viajaban doscientas trece personas ninguna de ellas ha resultado herida a última hora en Castilla y León

Voz 28 17:25 es uno de los pueblos con menos habitantes del país bello y con sólo tres personas lejos de resignarse piensa crecer mientras el Gobierno y la Junta eluden el problema los tres vecinos de esta localidad segoviana han puesto dinero de su bolsillo para luchar contra la despoblación

Voz 3 17:38 Comunitat Valenciana orden de alejamiento contra un agente de la Policía Local de Denia que le impide acercarse al concejal de Seguridad su jefe por los comentarios homófobos vertidos contra el orden que ha decretado por injurias graves que pudiera revestir el carácter de delito de odio por discriminación sexual última hora en Euskadi a partir

Voz 29 17:56 el veintiuno de septiembre veremos en Bilbao paisaje nevado el Van Gogh que el Guggenheim se ha negado a apresar los Trump para decorar la casa blanca llegar a Guggenheim Bilbao como parte de la colección Tannhäuser a ser la primera vez que se exhiba en Europa por cierto el retrete de Euro América no estará en esa explosión

Voz 0861 18:13 Extremadura

Voz 30 18:14 generan energía a través de las renovables y venderlo excedentes a países del norte de Europa es el objetivo que se marca la Junta que busca financiación para este proyecto que tendría unos quinientos millones

Voz 31 18:24 supuesto última hora en Galicia el informe forense puede ser clave para acusar a la Xunta en la investigación abierta por la muerte de pacientes de hepatitis C hay dos altos cargos imputados por un presunto delito de homicidio imprudente al negar el tratamiento a los enfermos por motivos económicos la

Voz 27 18:39 la Rioja tiene ya presupuesto para este ejercicio tras superar hoy en el Parlamento el tras el trámite de las enmiendas parciales el presupuesto entrará en vigor el uno de febrero Madrid

Voz 0871 18:48 era el día dos a la comisión de investigación sobre corrupción en la Asamblea lo hará para hablar del caso Lezo pero no podrá responder sobre el fax esa providencia del Juzgado que se perdió durante más de seis meses

Voz 32 18:59 la marea blanca volverá a tomar las calles de la región para protestar por la situación sanitaria a finales de febrero se desarrollará una nueva protesta para alzar la voz por el deterioro del Sistema Sanitario Regional agudizado con la epidemia de la gripe Navarro

Voz 33 19:12 seis millones y medio de euros va a costar a condicionar la ladera derecha del embalse de Yesa incluyendo la demolición de decenas de viviendas que tuvieron que ser desalojadas por el deslizamiento de la pendiente a causa de las obras de recrecimiento del pantano itrio

Voz 0313 19:23 la segundos para saber cómo va a ser el final del Europeo de balonmano entre España y Francia Diego González

Voz 1704 19:29 once minutos Carles solo once minutos para que España se mete en la final del Europeo cinco goles arriba tiempo muerto de Francia Francia dieciocho España veintitrés minuto dieciocho de la segunda parte

Voz 0313 19:40 esto tiene pinta que lo ganamos o perdemos

Voz 1704 19:43 no yo creo que tiene pinta de que lo ganamos uno hacen falta solamente no estropear lo Carles con eso vale con que pase el tiempo no dejes que Francia se mete en el partido a llega a ser la renta de ocho goles han bajado a cinco se pide tiempo muerto calma ya

Voz 0313 19:55 en estos diez minutos ya no seguirás contando a un abrazo Diego otro hasta luego a las siete y veinte las seis y veinte en Canarias

Voz 1 20:03 última hora

Voz 0867 21:04 cuéntame cómo pasó se acuerdan de Joaquín Leguina

Voz 1933 21:10 oye

Voz 39 21:11 terminara

Voz 7 21:13 voy a tener la grandeza de la democracia voto vale lo mismo que

Voz 0871 21:22 durante su honor Saro en lo que es gobernar en Madrid

Voz 0867 21:25 en mil novecientos noventa y cinco veintitrés años sin presidir la Comunidad casi tres décadas alejados de la alcaldía de la capital era un país distinto era un Madrid muy distinto al de nuestros días Teresa Rubio alguna ni había nacido bueno nosotros no

Voz 5 21:42 Aloisi si los dos buenas tardes Javier cuenta pues gira en mil novecientos noventa y cinco la línea circular de Metro ya era gris pero todavía no era circular los billetes y los pagamos en pesetas de hecho no fue hasta ese año cuando los Estados miembros de la Unión Europea reunidos precisamente en Madrid acordaron la creación del euro

Voz 1915 22:04 los Solbes era entonces el ministro de Economía

Voz 5 22:06 hombre euro

Voz 11 22:09 habrá ley ninguna adjetivo acción adicional eso ha quedado muy claro

Voz 1915 22:15 no teníamos teléfono móvil para agarrarle contárselo a los así

Voz 1933 22:18 pero bueno había algunos tú te acordarás Portillo somos más a menos de la mitad que eran auténticos mastodóntica y que sólo sabía la marca Motorola

Voz 5 22:30 en Eurovisión Anabel Conde quedó de segunda nunca desde entonces Javier volvimos a estar tan cerca antes que ella quedó en el mismo puesto Betty Misiego pero fue en mil novecientos setenta y nueve ese año sin auguro también en el noventa y cinco Port Aventura el Real Zaragoza ganó la Eurocopa de Europa tienen estrenó Los puentes de Madison y El Corte Inglés compró Galerías Preciados este que vamos a escuchar fue el anuncio de sus últimas rebajas

Voz 40 22:59 abrigos de visón ciento noventa y nueve mil pesetas americana sport nueve mil novecientos pantalón vaquero primeras marcas novecientos noventa conjunto de sofás ciento diecinueve mil Estos precios son mañana tienta entidades descontadas dedo tales de emergencia en Galerías Preciados

Voz 1933 23:17 la que marcaba la modalidad de será Lady Di que tenía pues eso esa tendencia con sus faldas lápiz y sus vestidos tuvo que triunfaba pero triunfaba muchísimo era serie Friends

Voz 1 23:33 David todas queríamos tener el corte de pelo de Rachel interacción sin capeado extraño que sólo le quedó pero sólo le quedaba bien a ella

Voz 1915 23:46 si hablamos hablamos de cosas serias ese año ETA

Voz 5 23:50 no más que nunca a mira en la plaza de Callao está

Voz 1933 23:52 un coche bomba en murió el policía municipal Juan Rebollo y antes de que acabara el año en diciembre otro coche bomba explotó al paso de una furgoneta del ejército mató a seis personas en Vallecas hola está acordonada

Voz 1915 24:13 un vehículo militar de la política madrileña Javier

Voz 1933 24:17 me quedo con una noticia de enero no la mires que te estoy viendo de enero del noventa y cinco agarró el PP presentó su código ético en el que prohibía a sus grupos municipales afiliarse a tránsfugas

Voz 1 24:38 la amiga del marinero y el capitán de los Rodríguez que triunfaban los cuarenta La Rubia no era ninguna dirigente del Partido Popular tuyo no lo sé puntos noventa y cinco desde que Leguina abandonó el número siete de la Puerta del Sol

Voz 0871 25:00 el PSOE sólo ha logrado acariciar en una ocasión el Gobierno regional que el Gobierno de Simón

Voz 0867 25:05 las que frustró el tamayazo el resto ha sido una ristra de tropiezos desencuentros y fracasos como secretarios generales perdedores en las urnas que no han hecho más que hacer bueno a su antecesor Simancas Gómez Hernández y Franco un partido alejado de la calle y ocupado más en sus batallas internas que en recuperar el poder en un intento a la desesperada por volver a Cibeles la última propuesta del PSOE la hemos conocido hoy es presentar una plataforma conjunta de la izquierda para el Ayuntamiento una idea que ha salido de la cabeza del nuevo secretario general del PSOE de Madrid de José Manuel Franco que ha sentado como un tiro hoy entre la militancia los diputados e incluso entre algunos alcaldes que creen que ésta no puede ser la salida que el PSOE no puede renunciar a su marca y que se está poniendo en riesgo el futuro del partido ojo el mensaje que ha dejado esta mañana una de las pocas voces socialistas que ha hablado la portavoz en el Ayuntamiento de Madrid Purificación Causapié a cuyo equipo la dirección regional con esta idea ha colocado en una posición bastante dedica

Voz 41 26:05 el PSOE es la gran casa de la izquierda me parece además muy importante que que el PSOE acoja a personas que coinciden con el PSOE y que crezca vamos en el número de personas que coinciden con el SOE también creo que el PSOE es el PSOE a mi me gusta mucho que el PSOE vaya a las elecciones con sus siglas

Voz 0867 26:24 es cierto que es prácticamente imposible que el PSOE pueda aspirar ahora mismo a gobernar en solitario con mayoría absoluta pero también parece una estrategia poco inteligente lanzar esta idea de convertir el partido en un ahora PSOE en plena negociación de los presupuestos con Manuela Carmena cuando ni Podemos ni el resto de fuerzas de la izquierda salvando la vieja Izquierda Unida estarían dispuestas ahora mismo participar de esta idea que algún diputado socialista ha calificado y sin micrófonos de ocurrencia Hadi

Voz 1 26:51 el Casal La Ventana de Madrid dirección regional socialista actuará filtrado El país

Voz 0871 26:58 esta idea que llevaba rumiando desde hace tiempo el propio José Manuel Franco lo que aleja la idea de que se trate de un plan improvisado o de un error Robben mala interpretación del medio de comunicación insisto la propuesta ha caído fatal entre la familia socialista que teme que entre independientes y paracaidistas el PSOE termine siendo un capítulo más de Cuéntame cómo pasó Javier Bañuelos qué tal muy buenas

Voz 0861 27:21 qué tal buenas tardes sí anclados en el pasado abiertamente algunos veteranos socialistas se hits desincentivan hoy reconocían su temor José Manuel Franco está abriendo dicen las puertas a la desaparición del PSOE en Madrid porque con su plan Se va a tirar por tierra la identidad del partido la familia socialista Javier no ha encajado nada bien esa idea de hecho el listado de calificativos que hemos escuchado donde dolía en voces de bocas de de alcaldes diputados socialistas de peso es bastante contundente tasar esa propuesta de desastre de improvisación y una ocurrencia nos dicen que denota un claro síntoma de debilidad porque el PSOE no puede condicionar sus movimientos políticos arar elección o no de Carmena como candidata hemos hablado con el propio José Manuel Franco esta mañana ante el revuelo interno sus filas hoy matizaba sus propias palabras en El País lo cierto es que hablaba abiertamente de una lista que una a toda la izquierda con personas vinculadas a Podemos e Izquierda Unida pero hoy el secretario general de los socialistas madrileños suavizaba el titular dice que sólo una hipótesis de cara al futuro Franco aclara que su propuesta no es ir de la mano con nadie sino que otros se sumen al proyecto socialista Ike nunca permitirá que sí

Voz 42 28:30 pero ya la identidad del partido José Manuel Franco sí admite que no avisa Ferraz de esta propuesta Yves cocina también Javier que el próximo dieciocho de febrero celebrará su primer comité regional cero movimiento gracias fallida

Voz 0867 28:43 el Podemos no respalda la iniciativa rechaza una lista unitaria el PP cree que los socialistas desconciertan a su electorado José Luis Martínez Almeida

Voz 0737 28:51 con lo que hace es seguir desconcertante a su electorado hace poco han dicho que iban a romper las relaciones con Podemos a nivel nacional y en Madrid se descuelgan con la idea de poder hacer una lista única de izquierdas lo que el pero

Voz 0871 29:02 qué debería hacer el Estado muertos es garantizar

Voz 0737 29:04 que el gobierno del Ayuntamiento de Madrid se debe al interés general y al servicio de los ciudadanos y no entrar ahora mismo en esa carrera electoral por ver si de alguna manera u otra puede tocar poder

Voz 0871 29:14 lo señalaba antes Javier Bañuelos el PSOE nivel

Voz 0867 29:17 Peral se ha quedado bueno básicamente a cuadros porque se ha enterado de la propuesta por el periódico El País aunque la idea no la ven especialmente viable Inma Carretero qué tal buenas tardes

Voz 0806 29:27 hola buenas tardes en Ferraz rechazan con claridad que el PSOE vaya a ir a unas elecciones sin sus siglas no conocían de antemano la propuesta de José Manuel Franco pero hoy han querido desautorizar la públicamente dicen que están abiertos a que se incorporen independientes de izquierdas a sus listas pero no a ir a las elecciones en una plataforma Carmen Cal

Voz 43 29:46 a mi compañero José Manuel Franco lo que ha dicho es que vamos a intentar ir lo más unido posibles en el sentido político de la palabra pero nunca abandonando las ir del partido yo no lo he visto bueno pues yo no lo he visto en ningún sitio Fides hago eso forma parte de lo que se decide en un partido como éste que no puede renunciar nunca como es evidente a ir con sus siglas

Voz 0806 30:09 hay que recordar que en el proyecto político inicial de Pedro Sánchez en la campaña de las primarias incluyó una polémica alianza de las fuerzas de izquierdas que luego retiró de los documentos a la dirección del PSOE sostiene que el partido es un proyecto autónomo

Voz 1 30:24 IPE solo

Voz 0871 30:26 al margen del resto de cosas del día Cifuentes irá el día dos a la Asamblea irá a la comisión sobre corrupción para hablar de Lezo pero al menos si tenemos en cuenta el objeto de la petición el contenido del informe jurídico encargado por el PP no se le podrá preguntar por el extravío del famoso fax de la providencia judicial de las actas del canal Sonia Palomino qué tal buenas tardes

Voz 1915 30:43 buenas tardes sí sí Ciudadanos sea tiene el informe de los servicios jurídicos de la Cámara sólo podrá preguntar sobre el caso Lezo Cifuentes esta cita aliados lo aprobado la Mesa con los votos a favor de PSOE y Ciudadanos porque Podemos no tiene representación en la Comisión Cifuentes será la única en tener que responder en esa jornada pero no sobre el asunto que ha centrado el debate en las últimas dos semanas las actas y documentos del canal que estuvieron ocultos durante medio año y a los que no tuvo acceso la oposición sin embargo ciudadanos se mueve en la ambigüedad su portavoz César Zafra considera que lo de los letrados sólo son recomendaciones

Voz 44 31:12 el caso Lezo incluye muchas cosas y por eso hace con comparecencias importante no para que podamos hablar de de todos

Voz 0861 31:18 incluyen casonas el Partido Popular está dolor

Voz 1915 31:21 pero con su socio de gobierno considera ésta una venganza de la formación naranja la que advierte de las consecuencias y finalmente hace preguntas fuera de límite permitido el consejero de Presidencia Ángel Garrido

Voz 45 31:31 desde luego que se han visto se han visto afectadas y se verán afectadas lo que nosotros no podemos consentir es que se violenta pisotea el derecho parlamentario por parte de un partido que intenta ser renovador e que renovador al final tiene las mismas actitudes que cualquier partido

Voz 5 31:44 hasta el lunes por cierto se hará efectiva la baja

Voz 1915 31:47 Partido Popular de la comisión los de Cifuentes se van por lo que consideran un linchamiento que sólo busca el rédito les

Voz 0871 31:52 pues ya se conoce el nombre de la empresa que hará las obras de Gran Vía Grupo Ortiz que será quien despliegue su sobrero sus máquinas a partir del uno de marzo la informaciones de Felipe Serrano

Voz 0861 32:01 Ortiz Construcciones y Proyectos es la empresa que finalmente arrestó

Voz 0622 32:05 dotado como adjudicataria del contrato para llevar a cabo las obras de remodelación hará estos trabajos por un importe de cinco coma siete millones incluido el millón de euros que corresponde por el pago del IVA la de Ortiz ha sido la oferta que ha obtenido la mayor valoración según la mesa de contratación con un total de noventa y nueve puntos sobre cien de las de la ganadora han quedado empresas como a Scan o esa con noventa y dos puntos dragado si paz de casa Burton con noventa y uno pasa con ochenta y tres fundada en mil novecientos sesenta y uno la sociedad adjudicataria de Gran Vía es la empresa matriz del Grupo Ortiz entre sus principales actividades se encuentra la construcción de obra civil como autovías autopistas y carreteras además de aparcamientos edificación conservación de infraestructuras

Voz 1 32:53 la Ventana de Madrid

Voz 0871 32:57 Javier Casal siete de la tarde y XXXIII minutos también avanzado La Ser tres años después de que la asociación

Voz 0867 33:02 Coppola denunciara el contenido de un manual de FP por transformó el Ministerio de Educación ha dado orden a todas las comunidades autónomas para que retiren ese capítulo que estudian quiénes están formando para ser educadores en la etapa de infantil y que hace referencia a la identidad sexual de los menores entre otras cosas recomienda estos futuros educadores que no hay que prestar demasiada atención a aquellos alumnos que se identifican con otro sexo porque reforzaría su conducta el Gimeno

Voz 1509 33:27 los futuros educadores infantiles tienen que estudiar unos apuntes que comienzan señalando que el problema mayor que puede presentarse en este campo a estas edades es cuando un menor dice pertenecer al sexo contrario del que realmente tiene Rubén López ex portavoz de Arco Polly asociación LGTB de Madrid

Voz 46 33:42 yo no sé quién es la persona que ha decidido cuál es el sexo que realmente tiene una persona desde luego que ningún juicio moral para los educadores que está fuera de todo lugar

Voz 1509 33:51 los apuntes dicen también que no se debe prestar demasiada atención al menor que hay que etiquetar le correctamente señalando les su verdadera identidad eres un niño o eres una niña añade más saeta García que es presidenta de Chris Alice Madrid Asociación de Familias de menores transexuales

Voz 46 34:06 sí recomienda incluso reeducar esa identidad y luego encima les da una solución además una solución eh hablando de reforzar no con juguetes de niño de niña como si eso fuera una cosa que existiera

Voz 1509 34:22 el Ministerio va a examinar este material y ha avisado a todas las comunidades autónomas incluida Madrid para que lo retiren de sus plataformas online y dice que los apuntes se elaboraron en dos mil nueve con Ángel Gabilondo como ministro de Educación

Voz 0867 34:35 enseguida la nieve son las siete y treinta y cuatro

Voz 1509 34:37 sí

Voz 50 35:52 en Hablar por hablar nos encanta saber de Ci conocer tu historia

Voz 5 35:56 la última vez que nos encontramos para Hablar por hablar Sofía contó Adriana Mourelos acerca de su primera escuchar con mucha atención Maricarmen nosotros la oímos muy bien así que cuando quiere puede empezar qué nos cuenta

Voz 50 36:09 en Hablar por hablar además de sus testimonios nos interesamos por el mundo que compartimos

Voz 5 36:14 para conocer la situación de los más de dos millones y medio

Voz 26 36:16 niños que tienen VIH en el mundo

Voz 5 36:19 Nos interesamos por la historia

Voz 26 36:21 un bingo esta llamada de la historia a una enfermera muy nuestra enfermó

Voz 5 36:25 la saturada que en sus noches de guardia

Voz 51 36:27 en Twitter buenas noches Maite email

Voz 0871 36:49 esta Ventana de Madrid como todos los viernes que aprovechamos para hablar de nieve en el programa con el director de pistas Blancas Alfonso Ojea qué tal muy buenas

Voz 52 36:56 buenas tardes Javier cuando tenemos frío tenemos nieve e incluso tenemos sol así es porque fíjate que hasta las seis

Voz 0861 37:02 de la mañana de hoy eh astado el puerto de Navacerrada desde el pueblo de Navacerrada con cadenas y también en el tramo segoviano cuando corramos el puerto San sabes he cogido pues entre diez quince veinte centímetros en las zonas más altas de nieve fresca de nieve nueva que ha dejado las pistas pues en un estado perfecto problema bueno que hoy ha soplado mucho el viento y ha obligado por ejemplo a que se cerrará el puerto de Navacerrada no lo ha contado subdirector

Voz 53 37:29 nieve han caído unos diez centímetros en las últimas horas estamos produciendo nieve en la zona baja tenemos una temperatura menos ocho esa que las rachas de viento alcanzan los ochenta noventa kilómetros por una fusión las

Voz 0871 37:41 está previsto en cualquier caso no que el miento vaya amainando vaya Maison llama

Voz 0861 37:45 nado de hecho bastante perfecto para la practicas de los dos

Voz 0871 37:47 corte ciber así es por ejemplo Valdesquí por va a ofrecer ocho

Voz 0861 37:50 lo de sus veinte seis pistas abiertas posiblemente a lo largo de la mañana ya habrá una más de esas ocho acabamos de escuchar cómo está la situación en Navacerrada hizo el mono pues en Segovia en la estación de La Pinilla también ofrece veintiuna pistas sí tiene espesores que van desde los veinticinco centímetros hasta los sesenta lleno total como la semana pasada de todo el domingo pero ya lo anunciamos en el programa de A vivir que son dos días con Purificación Beltrán que se está incumpliendo de manera sistemática el plan de seguridad en la sierra de Madrid ya pudimos el otro día nuestros oyentes lo vieron en la cuenta de Twitter como Se está aparcando ilegalmente en los arcenes de una carretera nacional que ha del puerto y de esta manera se impide si hubiera algún problema el acceso rápido de los servicios de emergencia para rescatar a alguien que los conductores no se están portando como debieran ir la administración tampoco parece que esté haciendo su trono

Voz 0313 38:40 bajo adecuadamente porque el otro día el pasado domingo vimos

Voz 0861 38:42 a muchas unidades de la Guardia Civil denunciando libreta en mano pero eran tantos los incumplidores de la norma que era imposible poder denunciarles a todos se tardaba hasta tres horas en llegar al puerto de Navacerrada desde la localidad de Villalba

Voz 0871 38:57 autónomamente y lo anunciaba la DGT en este caso no

Voz 0861 39:00 encima más que de sobra saque ya están todos avisados el que quiera comerse tres horas de atasco que la semana volver a reproducir esos atascos en el puerto este fin de semana pues que se las salas coma pero de cualquier modo nos parece una irresponsabilidad el aparcamiento de esa manera sistemática en los arcenes mono reduciendo la anchura de una carretera que es

Voz 0871 39:19 en caso casos la gente va a subir a la sierra como siempre que lo haga desde muy temprano a primera hora de la mañana y teniendo en cuenta siempre las indicaciones que que están perfectamente marcadas y señalizadas por la DGT en la carretera de La Coruña así esos aparcamientos tanto de coches como de Navacerrada

Voz 52 39:33 este año ha cumplido así espacios de Alfonso Ojea gracias gracias a vosotros sí que se abrió en porque las temperaturas van a ser muy bajas

Voz 0871 39:39 haremos todo lo que hemos subido en fin de semana al frío pero en definitiva un fin de semana el lunes estaremos de vuelta aquí desde las siete y veinte las siete emisoras de la SER en la Comunidad de Madrid disfruten del frío

Voz 0313 40:51 Paco Nadal buenas tardes amigo hola muy buenas

Voz 1933 40:54 estar de dónde estás lo que sitúa hoy estoy en Valencia pero

Voz 0313 41:00 Valencia de España Valencia Palencia a España

Voz 1933 41:02 no muy lejos que ayer dio una conferencia aquí sobre unos viajes a China y me he quedado por aquí en esta bellísima ciudad mediterránea está haciendo un día pachucho

Voz 0313 41:14 en una conferencia sobre sobre viajes a China

Voz 1933 41:17 sí sí sí un viaje que hago todos los años con unos buenos amigos no llamamos lo viajero es crónico si hacemos crónicas viajeras y una vez al año Davos aquí una conferencia en Valencia quisieron de salimos siempre muy buena que fue a China y hemos estado comentando nuestro viaje China con gran éxito de público aquí en valenciano quieren mucho a los viajeros crónicos Si bueno y por eso por eso venido

Voz 0313 41:39 aquí muy bien pues oye si te parece hoy dedicamos todo todo el tiempo toda la sección a consultas viajeras te parece

Voz 1933 41:46 me parece perfecto vamos con la primera

Voz 0313 42:02 por cierto opaco Roberto reconoces esta música a alguien les suena a la primera esto es de Doctor en Alaska a ves que la primera consulta va precisamente de eso alguien que quiere viajar a Alaska desde Vitoria a Manuel buenas tardes hola hola

Voz 46 42:15 buenas tardes a todos al bienvenida

Voz 49 42:18 la ola que comentemos te quería comer

Voz 46 42:23 entre los destinos que tenemos previstos para este año uno el que dará más fuerza tenemos que salir a Alaska hilo cruzar a Rusia puede esto Echeverri lo que pasa es que hemos estado hablando y no lo que hemos hacer en avión nosotros no vemos siempre en transporte público intentamos por lo menos y que saber si es posible atravesar el estrecho de Bering de Alaska a Rusia pero en barco o en lo que haya por tierra

Voz 1933 42:47 bueno bueno eso a ver si tuviéramos que dar un premio a la consulta más curiosa Boris gira sería esta eh porque vamos nos plantean cosas no me planteen cosas interesantes pero lo de cruzar el estrecho de Bering a ver te digo hasta donde seis y no ha cambiado mucho en muy poco tiempo es imposible cruzar por ahí no hay ningún barco no no hay ningún barco ningún transporte público ni nada es una zona muy complicada en la frontera entre la antigua Unión Soviética ahí Estados Unidos a Estados Unidos no no se puede sea no hay ningún transporte público de hecho la las zonas rusa es está muy vigilada son muy celosos allí parece que todavía queda la Guerra Fría de ese que hay dos islas incluso tengo un amigo que estuvo grabando un documental en una de las islas las islas de Bio es la gran isla de Dios M de es es de Rusia Illa pequeña dio me desde Alaska

Voz 46 43:40 dadas pero

Voz 1933 43:43 la de Alaska se puede llegar en alquilando un helicóptero algo porque hay gente que vive allí también

Voz 46 43:48 se lo habían leído si fue por ahí de que se podía hacer

Voz 1933 43:51 ahí sí ahí Aisa podría llegar pero tienes que buscar a alguien que te lleven un helicóptero algo nuevo algún transporte que vaya llevar víveres a la isla pero lo que no puede lo que está absolutamente prohibidos cruzar de un lado ya sé que algún loco lo ha hecho cuando está helado el mar pero peligrosísimos se puede abrir oso polar que no te lo recomiendo a ver sé que soy muy buenas aventurera es que vayas con quién vaya debe ser muy buena aventurera pero eso ya sería una aventura extrema nada no no se puede cruzar por allí no hay transporte regular

Voz 0861 44:22 no les no curiosidad Si estáis pensando en Alaska como destino es que algún otro viaje así digamos no precisamente cerca habéis hecho verdad

Voz 46 44:30 sí hijo nosotros llevamos ya muchos años viajando y sí que se hacemos ya hombre no raros pero un poco que se sale

Voz 58 44:37 de de lo normal

Voz 0313 44:40 por ejemplo

Voz 46 44:41 no sólo a él por ejemplo a ver hace cinco años hicimos el Amazonas desde bucal para así que es navegable hasta Belén nos presentamos pocas fue dijimos bueno tenemos que ir árabe le tenemos un porque tenemos la santidad por ahí

Voz 1933 44:56 sí en el país todavía el uruguayo llevado ya se llama Bamba eso luego Bamba todavía tomaba luego lo al Amazonas sí

Voz 46 45:06 llegamos a navegar los desde allí pero bueno llegamos allá los sitio y luego haciendo paradas pues se me quito semanarios

Voz 1933 45:11 qué fuiste en sí en Santa Rosa en Colombia hay que fuiste sin transporte público en pos de

Voz 46 45:19 si nosotros dejamos siempre intentamos a los países en transportes públicos y allí viajamos de rima a poco al Papa en autobús que eso fue una más peligro pero eso es lo peligroso luego vamos a unos sitios ir pues mucho era en barcos de carga que llevaban alimentos a Manaos barcos de carga nos dejaba no se iba a poner allí la hamaca Gran todo pues así en un viaje la verdad que muy bonito

Voz 0313 45:42 cuál es el país más grande que había recorrido en transporte público Manuela

Voz 46 45:46 más grande más pues igual Rusia

Voz 0313 45:48 lo habéis hecho público tal y decimos

Voz 46 45:51 cotidiano desde Moscú a Pekín pasando por Mongolia llevamos haciendo paradas sí que es verdad que no llegábamos al otro extremo de rosa pero bueno ponerlas Baikal ya bajamos aquí abajo

Voz 49 46:01 superar eso Paco Nadal chinas también curiosa también ayer en autobús también curiosamente

Voz 1933 46:09 está con los viajeros crónicos y con muchos amigos equivalencias surgió el tema de si merecía la pena o no hacer el Transiberiano con sus variantes en Mongolia no traen macho ya no si era aburrido lo he les hiciera un viaje tan mítico terminaba por ser aburrido tú qué opinas

Voz 46 46:23 pues mira yo estoy bien en inversiones Sotos soy dejamos siempre en noviembre imagínate Rusia si voy en noviembre nieve bueno unos paisajes helados bueno precioso y a mí me encanta leer entonces yo me acuerdo que en el tren de llevamos como hacíamos como paradas igual el maíz en mayo está directora de tres días y medio pero yo me acuerdo leyendo Anna Karenina mirando por la ventana

Voz 1933 46:46 claro así si así está ya de jugar ha comenzado muy bien ambientado así uno de uno de los asistentes a la cena dijo es que yo me iría allí sólo por leer libros pues sí

Voz 46 46:56 yo me llevé veinte literatura los típicos clásicos rusos que no que los hemos oído pero nos hemos leído porque son Hall los vemos muy difícil pero muy dije bueno me tengo que llevar este como lo tengo más palés bueno bueno para mi fue un viajan

Voz 49 47:07 pues bien Manuela oye muchísimas gracias por su parte La Ventana

Voz 1933 47:11 digo a vosotros es una cosita muchísima

Voz 46 47:13 me muchas voces pos pos Cascais yo soy de las que menos descargo eh

Voz 0313 47:16 sí muy bien el día es de Vitoria aunque por un momento parecía que era de Bilbao totalmente

Voz 1 47:29 sí

Voz 0313 47:35 seguimos con consultas que nos han llegado al correo de buen viaje arroba Cadena Ser punto com las siguientes desde Huesca mal

Voz 58 47:43 sí en Huesca bueno nada yo te quería preguntarte si nos podrías dar algún consejo para para mi pareja y a mí para irnos de vacaciones este verano nos gustaría ir un agosto no tenemos otra opción porque soy profe interina y era posiciones a la final de curso sí tengo todo el julio orillado Ci que nada su agosto era asustar y a ir a algún lugar con buen clima como la que practica algún lugar para patear de arriba abajo te queman historia porque que no somos mucho de excursiones de montaña y cosas de esas ahí bueno es no sé por ejemplo hemos estuvimos el año pasado ya en Marruecos hemos también Portugal París no sé por decir que alguno de los últimos viajes nada sin Asturias ayuda que lo decíamos un montón

Voz 1933 48:39 qué se te ocurre Paco que has el hombre a ver esa es una combinación difícil lo sea buenos literario Agosto buen tiempo hoy pero pero

Voz 0313 48:48 urbanitas e IU urbanitas hombre pues mira

Voz 1933 48:51 a mi se me ocurriría sino que difíciles y muy lejos y Chris alguno bueno en toda la zona norte de de Europa yo me iría a Escocia Escocia un sitio maravilloso buena temperatura en esa época estival en Edimburgo tiene un montón de de de ciudades bonitas para patear y algo de naturaleza también o cogería el coche y Mis día por Francia hacer una ruta por a Normandía toda la costa francesa atlántica la costa mediterránea es tan apretada cómodo siempre pero a costa atlántica estará bajo

Voz 0313 49:20 Alberto Cañas muy recomendable la Bretaña eso

Voz 1933 49:22 no está que tú la conoces y es un sitio fabuloso Izmir allí tensando en Playa es un sitio que no estará muy masificado y que tiene también cultura hay ciudades la costa turca que es una gran desconocida tenéis mar Maris todo el mundo tras su historia ruinas no no es muy cara tampoco estará muy masificada en verano porque bueno pues ahí ahora bisabuelo no está llegando tanto turismo como llegaba antes cualquiera de esas tres opciones y si queréis una un sitio barato y con bonitas ciudades Rumanía otro grandes conocido tiene ciudades que pueden ser Praga pero con un diez por ciento de los turistas que Rumanía muy interesante también

Voz 0313 50:00 sí y está música expone en la pista del destino de la próxima consulta desde Madrid Isabel buenas tardes

Voz 49 50:21 hola buenas tardes bienvenida Isabel qué tal hola dice

Voz 58 50:25 ah del tren yo tengo

Voz 59 50:27 no hemos empezado hemos de empezar la casa por el tejado los billetes para irnos a Bulgaria cuenta la verdad es que teníamos un viaje ya como pensada no en el recorrer las capitales del Danubio pero es que luego nos ha saltado de la idea de izquierdas que vemos en Hungría juegos nos eh tenemos lo vi que estaba Bulgaria una semana en junio y no sabemos si dedicarlo esto la Hungría que merece la pena