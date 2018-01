La Ventana (29/01/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 0032 00:00 son las cuatro de la tarde las tres en Canarias el juez del Supremo Pablo Llarena confirma que murió Junquera así Jordi Sanchez que continúan en prisión no podrán acudir mañana a la sesión de investidura del Parlament iban a tener que delegar el voto más datos Alberto Pozas

Voz 0055 00:24 el juez hace suyos los argumentos no sólo de su propio auto también los de la sala de apelaciones persiste el riesgo de reiteración delictiva persiste el riesgo dicen de que una simple salida controlada de la cárcel provoque movilizaciones ciudadanas violentas con estos argumentos Pablo Llarena confirma la decisión que tomó el pasado doce de enero en New York Junqueras ni Jordi Sanchez podrán salir de la cárcel para participar en la actividad del Parlament no podrán hacerlo mañana tampoco por tanto en la sesión de investidura si quieren ejercer como diputados en los plenos tendrán que hacerlo delegando

Voz 0313 00:50 el voto bueno mientras tanto la defensa de Carles Puigdemont

Voz 0032 00:53 ahora descarta pedir al Supremo que permita al ex president acudir a esa sesión de investidura sin embargo ha enviado una carta al presidente de la Cámara Arruche Torrent para pedirle amparo frente a lo que define como obstáculos del Estado quiere que le conceda inmunidad como diputado desde el PP creen que Puigdemont se equivoca de interlocutor Pablo Casado vicesecretario de Comunicación

Voz 1133 01:12 en el interlocutor de Puigdemont no es

Voz 1 01:14 presidente del Parlament ese es el presidente del Supremo si quiere pedir amparo Opus de Mon no tienen que pedirlo al Parlament sirva el Tribunal Supremo el problema es que el Tribunal Supremo es el que está requiriendo su presencia para ser procesados entonces bueno pues que sinceramente el quiere salvaguardar sus derechos y nosotros los nuestros si los catalanes los suyos

Voz 0032 01:32 así las cosas Puigdemont en su estrategia de despista publicado hace unos minutos una foto en su cuenta de Instagram de una calle de Barcelona una calle que da acceso al Parlament no está confirmado que sea él quien haya sacado esa foto tampoco sería la primera vez que Puigdemont publica una foto de un sitio en el que no está presente queriendo hacer creer lo contrario más cosas la Policía Local de Callosa del Segura Alicante y la Guardia Civil han detenido a dos personas que trataban de impedir la retirada de un monumento franquista con el símbolo de la cruz en otras ocasiones ha intentado hacer lo mismo cumpliendo con la ley de memoria histórica pero no fue posible finalmente hoy si desde Radio Orihuela han Jennifer escalaba

Voz 1915 02:08 Hall dos personas han sido detenidas en la madrugada de este lunes durante la operación para retirar la polémica cruz de los caídos de Callosa de Segura llevada a cabo bajo un importante dispositivo de seguridad pese a que los trabajos están realizando sin incidentes importantes las fuerzas y cuerpos de seguridad han arrestado a un hombre y una mujer tras agredir con petardos a los agentes en las próximas horas pasarán a disposición judicial cabe recordar que esta cruz emplazada junto a la iglesia de San Martín y levantada en la década de mil novecientos cuarenta y ha sido retirada tras aprobarlo en pleno el gobierno local PSOE Izquierda Unida que somos Callosa para cumplir con la Ley de Memoria Histórica desde diciembre de dos mil dieciséis Un total de cuatrocientos días han permanecido concentrados junto a ella multitud de vecinos agrupados muchos de ellos en torno a la Plataforma en Defensa de la Cruz los trabajos extenderán hasta el próximo dos de febrero este monumento de mármol blanco se colocará previsiblemente en uno de los museos de la localidad

Voz 0032 03:00 cuatro y tres tres y tres en Canarias es un Madrid en Madrid un juzgado de la capital ha ordenado el desalojo del grupo neonazi Hogar Social de la antigua sede del Banco de Madrid el colectivo ultraderechista ocupó el edificio hace ya once meses Alfonso Ojea el viernes nueve de febrero la justicia ha decidido que los ultraderechistas de Hogar Social Madrid deben abandonar la ocupación que desarrollan como tú decías desde hace once meses esta entidad el Banco de Madrid poseía un edificio en la plaza de Margaret Thatcher al lado de Colón son esas instalaciones las que han ocupado los activistas neofascistas la ocupación se produjo cuando la entidad bancaria fue intervenida por el Banco de España en dos mil quince meses después los militantes de Hogar Social Madrid ocuparon esas instalaciones van a ser expulsadas de ellas en doce días por orden del Juzgado de Instrucción número treinta y cuatro de la capital gracias Alfonso por lo demás el careo entre Ignacio González y Mauricio Casals no ha desvelado la identidad de la magistrada que supuestamente dio el chivatazo a los cabecillas de la trama Lezo el director de La Razón ha negado que advirtiera al ex presidente madrileño de que estaba siendo investigado por posibles irregularidades en el Canal de Isabel Segunda Pilar Velasco

Voz 1743 04:06 veinte minutos de careo ambos en calidad de testigo donde según fuentes judiciales el presidente de la empresa editora de La Razón Mauricio Casals ha negado ser el autor del chivatazo del caso Lezo a Ignacio González el careo no ha servido por tanto para esclarecer el objetivo principal del instructor de Plaza Castilla Ramiro García conocer la identidad de la supuesta magistrada que avisó a casals de que González y el ex gerente del Canal latinoamérica Edmundo Rodríguez estaban siendo grabados según Casals ni conoce a la jueza ni tuvo esa conversación Ignacio González aseguraba ante el juez que es lo que él creyó entender en el pinchazo González le cuenta Zaplana que el aviso venía de una juez amiga de la casa una expresión que según estas mismas fuentes pudieron ser fabulaciones para tranquilizar a Edmundo Rodríguez entonces consejero de la

Voz 1197 04:47 pasó en cuanto al tiempo lunes de cielos despejados

Voz 0032 04:49 toda la comunidad y con temperaturas algo más altas a esta hora tenemos trece grados en el centro de Madrid de momento es todo a partir de ahora la información sigue en La Ventana y en Cadena Ser punto com

los servicios informativos

en la Cadena SER La ventana con Carlas transalpina

Voz 0313 05:53 buenas tardes bienvenidos a La Ventana mañana a esta hora les estaremos hablando desde el Parlament de Cataluña o no o no ya veremos porque ahora mismo nadie es capaz de pronosticar nada sin temor a pillarse los dedos yo que empecé este dos mil dieciocho con la firme intención de no darles la brasa más de la cuenta con este asunto sino era absolutamente necesario si querría hoy en fin compartirlo con el ronda ahora mismo por la cabeza y lo que me ronda por encima de todo una vez más es una palabra un concepto fracaso fracaso total rotundo sin paliativos luego podemos bajar al detalle de de quién ha aportado más ingredientes al guiso pero la conclusión no puede ser otra que esa fracaso de la política de unos políticos que no han sabido jugar la partida ni han entendido la dimensión del envite perjudicados todos absolutamente todos en mayor o menor medida incluidos por cierto incluidos por cierto los centenares de miles de catalanes que llevan años apoyando bueno pues un proyecto independentista sobre el papel que es absolutamente legítimo pero cuyos líderes han gestionado de forma nefasta cómo definir sino al ver que Cataluña vive está ahora mismo en una especie de limbo Perea autonómico con el dichoso artículo ciento cincuenta y cinco hiriendo el españolismo más feroz ha resurgido como hace tiempo que no pero bueno todo eso es sólo responsabilidad de Puigdemont más yunquera son cultural y compañía por no no para nada para nada porque la ineptitud cuando no lo hace el Gobierno de Rajoy tendrá que estudiarse algún día las facultades incluidos los vergonzosos porrazos del uno de octubre o el encarcelamiento preventivo de varios políticos si hace ya sé que esto último lo decide un juez pero fue el Gobierno el que lo impulsó al activar a la fiscalía cuando lo que tocaba era hacer política en mi opinión eso no es excusa para el cúmulo de ilegalidades y de sandeces que han cometido también a mi juicio los últimos gobernantes catalanes pero tampoco debemos olvidarlo sin embargo al al margen de todo esto Bono

Voz 1197 07:47 yo simplemente con mis cavilaciones siempre desemboque en el mismo lugar la convivencia

Voz 0313 07:52 el día a día las relaciones personales que son las que al menos a mí me interesan de verdad las que acaban cohesionado o fragmentado un país una sociedad está claro que hace cinco años os seis siete da igual no teníamos este problema preguntemos pues quién lo ha creado y exijamos les responsabilidades no creo sinceramente que la respuesta puede ser de de blanco negro o un Estado represor y franquista que persigue o uno separatistas iluminados que no respetan la ley no no ojalá fuera tan sencillo pero los problemas complejos como éste no admiten soluciones facilona aunque de reconocer que me parece acertada ni que sea por su valor puramente descriptivo aquella frase de Puigdemont en Bruselas cuando dijo un día España incluida Cataluña España tiene un problema de cojones pues ya no creo que lo tiene que lo tenemos por desgracia a ver cómo salimos del los que no somos partidarios de las trincheras aún conservamos alguna pequeñas que bienvenidos a la vez

Voz 5 08:54 y uno de enero mio eh le le Fleck

Voz 0313 09:37 sí

Voz 5 09:39 por qué

Voz 1197 10:40 aquí estamos en La Ventana con Roberto con Isaías como todas las tardes qué tal compañeros muy buenas que ETA nosotros arrancamos semana Michael Robinson buenas tardes la prensa tú crees existen motivos para

Voz 7 10:50 conservar la esperanza o tengo más moral que la

Voz 1197 10:52 yo ya no sé pero ya no

Voz 1546 10:55 pero espero indebida veinte tal vez no yo es que no no irresistible soy el de Cristina de llena eh aunque sí tuvo raza del mundo con un problema de cojones

Voz 1197 11:09 eso es verdad es muy difícil

Voz 1546 11:12 ah no

Voz 1197 11:14 parte del el que ha sido grande pero bueno sí sí sí

Voz 1546 11:19 el pronóstico de cómo se salgan de que esto no es nada nada nada fácil y no lo veo la esquina porque llevamos muchos años muchos años hablando de ese problema y alegro mucho un acoso que dieciseis deslices reparto y tuvo mucho de que cuando se prefiere esto al problema catalán no aquí no lo es es un problema español catalán español problema de la eso no deseo

Voz 1197 11:43 me conformo con saber si mañana estaremos haciendo La Ventana del parné no

Voz 0827 11:47 el única pero es hoy hoy indica esperanza Francino está en los precedentes en cómo fue elegido Belmonte

Voz 8 11:53 a última hora en el último minuto como una solución

Voz 0827 11:56 cada de la manga cuando la CUP presionó para que no fuera presidente Artur Mas no entonces yo no sé si habrá ese plan B en esta circunstancia y que puede ser el líquido un presidente o una presidenta de la Generalitat y que Cataluña se quita de enmedio es ciento cincuenta y cinco pueda empezar a funcionar Idoate aquí todo Gloria cada uno que siga presidiendo tiene ahora el que tiene ahora un un reto

Voz 0313 12:18 siento importante par tomar decisiones es el presidente del Parlament claro porque tendrá mañana ese error en la Mesa del Parlament no sé que esta mañana por la mañana o mediodía no saldremos de dudas pero tiene que decidir si sigue adelante con la convocatoria del pleno que Sa Nostra impugnada con monte candidato que si eso es así pues no conduce a ninguna parte si cambia el candidato y convoca para el miércoles un pleno con otra persona es no los único que pudiéramos aclares

Voz 1546 12:42 tiempo en el mes de diciembre yo me acuerdo cuando Catalunya no quiso elecciones pero Hispania a Madrid a en ponga elecciones con ciento cincuenta y cinco con con las reglas las reglas del Gobierno central entonces iba a haber un precedente y mira uno los candidatos unos candidatos que que España he pensado lo Madrid pensaba que fue pues legítimo el candidato pues como acaba siendo ya el hombre que la mayoría entre los partidos colección quiere como presidente y ahora dice pues ya no puede serlo pues si no puede ser lo puso el candidato se que es una historia muy larga pero enfangar cada vez que voy a contar

Voz 0313 13:28 vamos a hacer una cosa a la espera de lo que ocurra mañana ya veremos en el Parlament o en Radio Barcelona o aquí en Madrid haciendo La Ventana o el especial informativo que toque te voy a cambiar voy a cambiar esperanza por alegría

Voz 9 13:40 Alex

Voz 0313 14:02 alegría además de ser un espectáculo del de Soleil cuya banda sonora estamos escuchando es un libro un libro de autoayuda que se acaba de publicar Álex Rovira y Francesc Miralles ha escrito atención una serie de cartas de Cartas a un amigo que se encuentra mal sin alegría Bono gracias a a los consejos ese amigo del que conocemos su identidad sólo al final del libro termina recuperándose en los estudios de Radio Barcelona Álex Rovira Francesc Miralles buenas tardes bona tarda

Voz 1197 14:29 buenas tardes Carlas que tan amigos cómo estáis cómo va eso muy bien alegres de estar contigo estar con vosotros dais esperanza alegría

Voz 0313 14:36 complementarias la esperanza es la proyección de la alegría

Voz 2 14:39 el futuro ostrás y la alegrías es como toda emoción algo que vivimos en el presente

Voz 0313 14:45 por hablar con rigor ya por empezar así la conversación hay que decir para que nadie se confunda que alegría no es lo mismo felicidad eh

Voz 2 14:53 no es lo mismo sido te pregunto si eres feliz te lo vas a pensar Carla sin cualquier persona se lo piensa evalúa su trabajos con familia sus afectos su estado de salud utilice Bono sí pero con matices en cambio sí le pregunto a alguien se siente alegre no lo dudará medirá siga o no la felicidad se piensa la alegría se siente

Voz 0313 15:11 tú crees que yo tengo rededor has visto más o menos personas alegres Alex por curiosidad

Voz 2 15:16 yo creo que de todo hay evidentemente depende del contexto y de la situación y a nosotros cuando decidimos escribir el libros porque constatamos unos pareció constatar que con el paso del tiempo Syva si Weise va perdiendo la vivencia la la emoción la el sentimiento y el estado de ánimo de la alegría y que por lo tanto merecía la pena hacer una reflexión para ver que nos estaba pasando

Voz 0313 15:39 frases esté libros son como decía Cartas a un amigo que está que está pachucho que no se encuentra bien al final sabremos quiénes en alguna vez tú por ejemplo ha necesitado habrían necesitado un libro como éste

Voz 2 15:51 desde luego yo creo como decía creo Tommy Morrison que

Voz 1133 15:55 cuando hay un libro que tú desearía haber leído no existe pues tendrás que escribirlo y con Alex hablando a quién los dos tenemos bibliotecas con un libro sobre la felicidad sobre diferentes componentes el bienestar humano echábamos en falta algún libro práctico inspirador sencillo y directo sobre la alegría como no lo encontrábamos lo acabamos escribiendo hay que decir que este formato de cartas está inspirado en un libro que a mí me encanta de Alexis que lo leí antes de conocerle que es la brújula interior y también soy unas cartas dirigidas a un remitente que al final vamos a conocer y en este caso pues hay estas cartas que dirige alguien que sabremos quiénes a un amigo que lo necesita y una fábula al final para afianzar esos conceptos

Voz 1197 16:39 seguiría Se puede ser alegre sin ser soñador es decir es compatible ser alegre con ser pragmático con ser realista totalmente fíjate que muchas veces los grandes digo porque alguien

Voz 0313 16:48 estará pensando esto es una vía de escape la es la Elena Prince Alice alegría de decir bueno mira de estoy en el paro tengo una hipoteca no puedo pagar y tal pero estoy alegre bueno

Voz 2 16:57 no yo creo yo creo que se puede ser absolutamente practico tener los pies en el suelo y a la vez precisamente ése era una persona que propicie circunstancias para alegría propia sobre todo la alegría compartida yo creo que no para nada son excluyentes se es más hay idealistas tremendamente prácticos que son los que cambian el mundo

Voz 1197 17:16 que quería a lo práctico me gusta mucho este concepto Sisi midió practicó las ahí los hay muchas veces

Voz 2 17:22 es un son personas que a lo mejor no tienen una proyección pública pero está lleno de estas personas que hacen que la vida y mundo sea un lugar más habitable sin ninguna duda

Voz 0313 17:31 Alex Hall seria la la la kryptonita de la alegría

Voz 2 17:35 muchos elementos tres cuando hablas de kryptonita te refieres a lo que él aún de no

Voz 0313 17:41 sí sí claro

Voz 2 17:42 claro pues yo te diría a la resignación la inercia y el instalarse en una queja estéril continua han hay que crear circunstancias para alegría la alegría a puede ser invitada pero también puede ser destruida por lo tanto ha la mala leche gratuita el ciclismo ahora hablabas de de de de todo el tema del conflicto

Voz 1197 18:06 sí soy político no soy un conflicto sacaba

Voz 2 18:09 contando con perdón de sus propios excrementos no muchas personas confunden el ganar con el vencer tú puedes ganar sin vencer por lo tanto cuando ganas todos estamos alegres pero cuando vence es joder al otro entonces hay que cambiarlas las mentalidades los paradigmas y creo que es bueno hacer pedagogía sobre las emociones porque precisamente nos pueden mostró por que la alegría es compatible con la tristeza por ejemplo tú puedes estar triste por la pérdida de algo de alguien pero en el abrazo de un amigo que te consuela vivir esa alegría Itu por supuesto puedes vencer la inercia puedes vencer el cinismo puedes vencer la resignación ah creando alegrías activas porque las alegrías pueden ser pasiva su activas es decir tú puedes esperar que otros alegre pero también tú puedes tomar las riendas

Voz 1197 18:52 las circunstancias para que los además estén alegres

Voz 1546 18:54 algunos momentos Alex vivido quizás el año jugando mal tremendamente feliz por ello en el año ochenta y cuatro poquico incidieron los costes buque éramos un triplete inclusive me case

Voz 10 19:08 con el amor de mi vida

Voz 1546 19:10 de de mi colegio digamos no pero cuando no supe que muy propio Europa en Roma contra la Roma ganamos Ziani su delantero centro Romano falló un penalti y este hombre nunca superado este momento a que el verano es como si no hubiésemos proclamado campeón de Europa ganamos ya alguien perdió nunca va a superar esto no es esto de de triunfar a coste de alguien no sabe no sabía igual pero ese momento lo que quiere decir Álex

Voz 11 19:41 en ese instante cuando alguien marcó un gol

Voz 1546 19:44 se proclama campeón del mundo como campeón de Europa como el balonmano ahora ese alegría debe gana esto es una alegría o es un fugaz momento

Voz 2 19:54 que no es una alegría querido Michael es una alegría trabajadas una alegría forjada Espinosa lúcido filósofo diferenciaba las alegrías pasivas de las alegrías activas que es una alegría pasiva los hinchas que celebraron vuestra victoria tuvieron una alegría bueno medio pasiva porque os animaron cuanto más dieron para conseguir la victoria más fueron participes las alegrías pasiva son las que queremos que nos den pero lo que tú me estás hablando es el relato de una alegría forzada de una alegría construida y cuando esa alegría se produce yo te diría que ya no solo un sentimiento que dura un rato es un estado de ánimo estoy seguro

Voz 1133 20:31 que os acompañó durante meses

Voz 2 20:34 incluso puede puede durar años el fondo de ese impacto emocional tan positivo acordarse de Gracián

Voz 0313 20:40 en el que falló el penalti es otro sentimiento y yo creo que muy Sami positivo compasión

Voz 1546 20:45 debería haberme de humanidad humildad defiende hablamos a Alex por ejemplo Henry de mes gremio de del fútbol de de tantos claro pero tiene una cosa es que tienen una inteligencia emocional claro constantemente están teniendo que navegar en esos dos impostores que no Simbad de la vida como el éxito el fracaso del éxito a veces acá de semana quizás estas en el suelo pre jurando que no volver a sentir así tu aquí que de tu vida el éxito

Voz 2 21:19 hay que miedo Hillary sientan miedo hay que tomar aire continuamente es decir venga me vuelvo a levantar vuelvo a vuelva a tirar por eso cuando Carlas comenzaba el programa hoy apostando por el diálogo apostando por la esperanza decía Balzac que la resignación es un suicidio Katy liviano y por lo tanto cuando preguntaba sobre la diferencia entre la esperanza y la alegría la esperanza es la alegría que proyectamos al futuro si renunciamos a eso apaga y vámonos

Voz 0827 21:43 oye vamos a pasar del libro de autoayuda al auto entrevista porque Alex cuando comenzaba esta entrevista decía que veáis que la alegría estaba perdiendo enteros en nuestra sociedad os preguntabais que nos está pasando bueno que nos está pasando

Voz 1133 21:58 bueno también que estamos condicionando nuestra alegría interior a los acontecimientos externos e imaginemos que esta situación que hay se prolonga cuatro años más

Voz 1197 22:08 esto podría pasar males tocando madera vamos a estar cuatro años de mal humor entonces

Voz 1133 22:13 habrá que ir a la fuente me niego con con Alex comentábamos que esta pérdida progresiva de alegría a la podemos observar en los seres humanos que los leves todos bien y se sorprenden y celebra su entorno los niños ríen un poco menos pero aún se divierten los adolescentes ya tienen cara Un poco seria de adultos y demás mayores pues vamos perdiendo esa espontaneidad y yo creo que es por qué nos dejamos influir demasiado por factores externos sin ir a buscar dónde está la fuente que es nosotros

Voz 1546 22:44 sí señor acá yo yo viajé hace en un par de años a los lamas de nuevo dele para un Informe Robinson curioso en esos terribles la que estando en un lugar tan desesperante y no note de que los niños y niñas han también sonrisas oreja oreja y los chicos y chicas con dieciséis años tenía una mirada perdida ya resignado no había contrastado

Voz 1197 23:14 el problema ya han visto lo que ya Delors

Voz 1546 23:16 no es que no sabía más no hacían más que sonreír y bueno de tener una alegría tremenda pero la experiencia iba pues su rompiendo un poco esa alegría lograrlo los dieciséis de la construcción

Voz 0827 23:29 no sería la ignorancia es fuente sí

Voz 2 23:32 bueno hay la alegría del imbécil pero también hay la alegría de lúcido entoces por supuesto hay hay hay hay personas que pueden vivir una alegría dentro de la de la ignorancia yo creo yo creo y es una de nuestras apuestas que debemos crear las circunstancias para alegría continuamente continuamente porque el hecho de hacerlo ya en sí mismos altamente gratificante por lo tanto la esperanza es un imperativo moral un padre no puede llegar a casa es decir hijos en una guerra estamos muertos hasta su propia muerte certifique la coherencia de su afirmación porque aunque no logre tirar adelante da un mensaje de esperanza a sus hijos hice que es paradójico pero entonces qué sentido tiene la vida

Voz 0313 24:17 claro está encantando esta conversación estoy anotando frases como eso de que los conflictos alimentan de sus propios excrementos

Voz 1197 24:23 eso es una norma de la negociación empresarial parece

Voz 0313 24:25 buenísima hay en Fini acertadísimo pero me está gustando sobre todo porque mira que es difícil al resentimiento se mira Alex Francés fijaos cómo lo canta Dixon

Voz 1197 24:35 hablar de sentimientos hablar del mal es nuestro gran argumentó me faltan cualidades como el del cometa tuvo mis verdades hablo de los lamentos sin tener derecho a destilar pedida por sí misma cambios de la universidad es decir las heridas que caballo Éste fue el mar con complejo de reválida sin amargas bien entre bambalinas pero en la alfombra roja a se destino en esta vivienda que más para lo que yo estuvo jalón de calle con menta la risa floja nunca supo resolver youtube a sus paradojas tire monedas a la fuente de las quien hay que el dolor o la medicina espera cincuenta busca sólo en las que siguen en lo que digan y los taxis recoger adelantan que menos camino pregunta al existe chaval que tiene

Voz 0313 25:22 nueve veinte años un rapero en alza que está muy bien este este hombre con lo que canta con lo que dice con lo que eres

Voz 3 25:28 vive sería un un lúcido

Voz 0313 25:31 sería un cenizo que ese día yo creo que sí

Voz 2 25:34 es un poeta un rapsoda que lo que hace es poner palabras a su a su sentir y al hacerlo hace un doble ejercicio uno aclara sus estados de ánimo y en segundo lugar te atrapa en sus reflexiones cantadas a IT hace hace resonar porque algunas de las cosas que ha dicho si las escuchas con atención con interés en resuenan en tu propio ser por lo tanto yo creo que que el arte no sólo sana al que lo recibe sino al que lo hace por supuesto y esto esto es una forma de arte

Voz 1133 26:04 sí el libro comenzamos a el caso de Gica digo eh que es muy impresionante

Voz 12 26:09 así que el hijo de seguro él

Voz 1133 26:11 el premio Nobel que nació con un importantísimo problema de discapacidad los mismos médicos recomendaron a a la familia que dejara morir al niño cosa que sus padres no quisieron y después de una operación muy compleja les salvaron la vida el niño no podía hablar tenía muchas dificultades de movilidad yo un día paseando por un jardín el niño se detuvo delante un pájaro que estaba pidiendo que estaba terminando repitió el canto del pájaro con total perfección a los padres quedaron muy asombrados esta capacidad de su hijo que desconocían empezaron a comprarle grabaciones de de aves vieron que el chico podía reproducir esos cantos y que además Le Le activaba le daba mucha alegría le pusieron una profesora de piano pensando que esta persona aparentemente discapacitada podía tener un talento para la música IGIC acabó siendo un gran pianista que ha grabado discos que han sido celebrados por la crítica de todo el mundo

Voz 0313 27:13 mira esto que comenta franceses muy interesante porque en cada capítulo del en cada capítulo del libro se dan una serie de más que de consejos de pistas para invitaciones exacto para intentar encontrar au recuperar la alegría subraya entre otras cosas la importancia de la naturaleza

Voz 12 27:29 sí es una de las fuerzas cólico llevas demasiado tiempo sin salir de casa las tomado conciencia de cuándo empezó tú encierra quizás no seas consciente de ello pero desde que te dejaste llevar por la tristeza días encerrado en tu caparazón como un molusco medir es que si sales de casa para ir a trabajar o al supermercado pero yo me refiero a otra clase de salidas cuánto tiempo hace que no te dejas abrazar por la naturaleza no es casualidad que en las ciudades sede en muchos más casos desde parecido no de apatía que en el campo donde el ser humano la T con el ritmo natural de la vida la naturaleza Nos ofrece una experiencia sensorial que relajan nuestro espíritu a tierra mojada los árboles con sus flores y frutos el Vinton nuestro rostro las fuentes los ríos y los arroyos con el agua portadora de vida las nubes que pasan y nos admiran con sus formas y colores siempre cambiantes que estas experiencias tan esenciales y a la vez tan desatendidas activan las hormonas de la felicidad nos inspira ni elevan no hay medicina como la naturaleza que serena e ilumina nuestro espíritu biológicamente estamos hechos para vivir en un entorno natural no para habitar un bloque de hormigón por eso al caminar por los bosques contemplar el mar pasear por la playa o incluso contemplar la tierra sembrada regresamos a nuestro hogar más profundo a la patria donde reside la plenitud la alegría cuando tus pies y empiezan a caminar sobre la verde hierba el fresco arrolló la arena de la playa y te llenarán de vida tu coraza caerá de inmediato pero de esto ya hablaré en una próxima carta querido amigo natural

Voz 1197 29:20 ese naturalmente tiene varios sentidos además no naturalmente está muy bien que maravillosa locución todo todos al campo entonces Alex pues si así de vez en cuando al menos de vez en cuando no pero sí

Voz 2 29:33 detenerse en cambiar de en torno a abrir horizontes permitir que nuestro que nuestro cerebro entre en una nueva actividad que rompa la rutina romper la inercia dedicarnos a cuidar lo pequeño pero lo pequeño que da sentido a a nuestra vida y aprovechar precisamente el placer que nace de los sentidos para con

Voz 13 29:54 pero con la alegría os voy a contar una cosa muy bonita esta mañana

Voz 0827 29:57 hablaban en Hoy por hoy sobre miopía sobre cómo está creciendo la miopía en nuestra civilización la nueva comentaba un estudio que habían hecho en China en donde en unos colegios aumentaron el recreo cuarenta y cinco minutos eran cuarenta y cinco minutos más que los chavales vivían fuera de las aulas vista eso es en esos colegios donde sí hacía ese experimento los chavales tenían menos miopía

Voz 1133 30:21 pues tiene mucho sentido no estamos fíjate que es una metáfora de lo que vivimos como sociedad a miramos a corto miramos de cerca Gasset decía que son

Voz 2 30:32 no cabe progresar cuando se piensa en grande y que sólo es posible avanzar

Voz 1133 30:35 con dos Samira lejos pensar en grande pensar en todos pensar sistemáticamente mirar lejos convocar la esperanza trabajar para para encarnar la han nos vuelve menos miopes no solo física sino también anímicamente es muy importante levantar cabeza si no es casualidad que en casi todas las culturas tribales el rito de paso que en nuestra sociedad civil ante ese marcada por la momentos como el bautizo la comunión el servicio militar que marcaban a la separación entre el niño y adolescentes adolescentes el adulto en las culturas tribales tanto de África como de Polinesia el momento es el rito de paso del niño al hombre es ir al bosque estar allí dos tres días valiéndose por sí mismos cuando regresan ya son personas responsables que puedan ocupase su vida osea que los bosques la naturaleza nos enseñan cosas que las palabras no pueden transmitir yo

Voz 1546 31:30 escucha mucha gente habla de que somos lo que comemos sí sí estaba estamos hablando a dieta pero una pregunta también somos parte de lo que pensamos

Voz 2 31:41 entre a nivel químico somos a nivel orgánico físico somos química pero a nivel emocional nuestra salud psicológica se construye de las palabras que elegimos sigue compartimos de las palabras que profesamos interiormente de nuestro discurso interior por eso también es importante saber hacer una buena criba hay un libro maravilloso que se titula los cuatro acuerdos que lo escribió Miguel Ruiz a que es un portador de la sabiduría tradicional de de de de Méjico Don aparte de México y el doctor Ruiz en esos cuatro acuerdos uno de los acuerdos dice impecable con tus palabras que las palabras que utilice es a no te mientas no te engañe es uno engaño al otro las palabras son lo que nos ayudan a simbolizar la realidad y si pervertidos el uso del lenguaje pervertidos la lectura que hacemos de la realidad y al final acabamos enfermado a nosotros es importantísimo Michael esto que dices

Voz 1133 32:39 la la procurar ser honestos no

Voz 2 32:41 por ser honestos Álex Rovira Francesc Miralles

Voz 1197 32:44 gracias por estar alegre amigos gracias a Madiba fuiste tú quien nos pusiste en conjunto en amistad con Frances Carles

Voz 2 32:51 no es el culpable de este libro

Voz 1197 32:54 amigos viniendo a este programa Cupido

Voz 0391 38:01 este minuto muchos dueños de coches que duermen siempre en garaje tienen lo mismo en la cabeza porque a mí me han subido el precio del seguro de tu coche moto

Voz 23 38:09 veinte a la mutua sea cual sea Taylor bajamos llaman nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco íbamos veinte a la mutua condiciones de Mutua punto es

Voz 24 38:23 la reacción que hubo cuando se concedió por sexto año consecutivo el galardón al mejor motor del mundo en su categoría al motor Eco Boost que fue la misma que esperamos que tú tengas cuando el jueves motor Eco Boost para muchos el mejor motor gasolina del mundo

Voz 0391 38:36 a Cuba con motor Eco Boost ahora por dieciocho mil quinientos euros solo este mes aprovecha el eco bonos de seis mil euros

Voz 20 38:41 la financiando con FC Bank condiciones punto es y sólo hasta final de mes prueba lo en la reforma concesionarios

Voz 26 39:38 con la Eva casi el seis por toda o parte y tan el coraje y has llega más lejos del bien que Fuji te llevo

Voz 27 40:39 Matilde Landa es el título de una canción de un álbum de barricada que será Moncho día la la tierra sorda y que está dedicado íntegramente a recordar a rememorar episodios de la Guerra Civil del franquismo de la de la red

Voz 0313 40:51 señor Matilde Landa para que no lo sepa en una mujer comunista que estaba encarcelada la querían bautizar sí obliga a toda costa yo quería ser bautizado días acabó suicidándose y esta canción cuenta cuenta su historia todo esto viene a cuento a colación de nuestra polémica de hoy que tiene que ver con eso con nuestra no bien resuelta memoria histórica

Voz 3 41:11 en la polémica diez Lafuente

Voz 0827 41:19 Ciudad Real rendirá homenaje mañana a los casi cuatro mil asesinados en la provincia víctimas de la represión franquista será un reconocimiento con nombres y apellidos fruto de un intenso trabajo que comenzó en dos mil nueve intensificado durante el último año en el marco del proyecto mapas de menor habría impulsado por un acuerdo entre la Diputación y el Centro de Estudios de memoria de la UNED los investigadores han buceado en todo tipo de archivos pero también han llamado puerta a puerta en las casas de los herederos de las víctimas para completar este negro puzle ni más ni menos ese es el trabajo que han hecho cuando se reivindica en España tras la memoria y la verdad sobre la represión que eliminó a una generación hace ochenta años hay quién lo rechaza por ser tarea imposible o innecesaria o extemporánea o inconveniente por reabrir heridas pasadas en un país que debe mirar al futuro sin embargo lo que ha sucedido en Ciudad Real lo qué va a pasar mañana demuestra que es posible hable innecesario que no hay nada más contemporáneo que desvelar en el presente lo que el pasado se ocultó Ike poner nombre y apellidos a las víctimas no es reabrir heridas sino cerrarlas ya definitivamente así que siendo posible habrá que preguntar a quién corresponda porque cuarenta años de democracia no han sido capaces de desenterrar la barbarie de una dictadura que percibió otros cuatro

Voz 12 42:39 no

Voz 0313 42:42 y como este trabajo efectivamente es un conjunto de historias con nombres y apellidos vamos a conocer algunos de ellos con la ayuda de Carmen del Campo de ser Ciudad Real

Voz 1462 42:51 la sentencia de muerte de las hermanas Rufina y Beatriz Ubeda Palomares de veinticuatro y veintidós años de Malagón fue negarse a ceder su turno para coger el agua de la fuente a una de las señoritas del pueblo

Voz 28 43:03 él le dijo delante de mí no vas a coger agua porque yo estoy aquí esperando y me toca a mí la que violen detrás se quieren dejar que te dejen pero yo lo agua me la voy a llevar ya que me toca la otra la amenazó diciéndole que poquitas de iba a volver a por agua a la fuente

Voz 1462 43:18 al día siguiente fueron detenidas apaleada Se incluso despojadas de sus dotes tras su paso por la cárcel de Ciudad Real fueron fusiladas en el cementerio no sin antes avisar a su madre del lazo rojo que iban a llevar consigo para que las reconocieran algún día

Voz 28 43:34 te dijeron nos vamos a poner un lazo rojo en la cabeza que algún día no buscáis que ese país que somos nosotras

Voz 1462 43:39 para más inri la madre viuda y con nueve hijos también fue encarcelada acusada de haber dicho lo que sus labios nunca pronunciaron del padre de aquella señorita

Voz 28 43:49 en la farmacia estaba mi abuela llegaron a por una inyección para el padre de estas señoras Iker mi abuela comentó que así les sirviera de pólvora la eyección a al hombre que luego mi abuela y mi familia decía aquí fue mentira que ella nunca jamás había dicho eso y me lo creo porque con el temor que había cómo se iba a atrever en público a decir una cosa de ésas

Voz 1462 44:12 en AVE no Har Miguel Cerrato no descansará hasta dar con los restos de su bisabuelo Maximino Díaz todavía no ha podido cumplir la última voluntad de la viuda que se quedó ciega de tanto llorar su ausencia

Voz 29 44:24 su mujer me cuenta mi abuela que se que se vuelve ciega de tanto llorar no tanto por por si lo al matado sino que eso suponen que lo habrán matado al no volver a regresar sino por la incertidumbre de de de de dónde está manteniendo la esperanza de si puede devolver

Voz 1462 44:45 era escalador sereno tras sendas investigaciones llegó a la conclusión de que no le perdonaron participar en los sucesos de octubre del treinta y cuatro

Voz 29 44:54 en el treinta y seis de febrero del trinitense cuando ganó las elecciones la República Gerome XXXIX no le perdona que les que suele salir a los había liberado

Voz 1462 45:06 el remataron con cincuenta y tres años un veinticuatro de julio del XXXIX tuvieron esa certeza porque alguien del pueblo presenció aquellos fusilamientos tomó el interés de hacerles entrega de sus pertenencias

Voz 29 45:20 alguien tuviera interés en en saber que sus que su paisano quedaban en Andalucía

Voz 1462 45:26 con historias desgarradoras con un deseo compartido ya dieron su perdón pero que permanezca la memoria

Voz 28 45:37 mi mi familia decía que había que perdonar pero no olvidar ese lema le tengo yo también hay que perdonar porque si no vamos a estar siempre igual pero olvidar no

Voz 29 45:51 por qué podemos repetir y eso es malo en un pueblo pequeño pues convivimos con bueno pues con gente que que ya le digo que que seguramente que fue aquella noche a a ver el fusilamiento y hemos perdonado pero olvidarnos se puede leer porque entonces la historia puede volver a repetirse yo creo que que lo único que queremos es lo único que queremos es poder darle un un entierro

Voz 7 46:31 Jorge Moreno buenas tardes Jorge Moreno es doctor en Antropología Social e integrante del equipo mapas de de memoria no se puede decir ni más alto ni más claro que perdonar sí pero olvidar nunca no

Voz 3 46:45 efectivamente entonces es el deseo de la mayoría

Voz 8 46:48 las víctimas cuántos años trabajando en esto

Voz 0313 46:51 proyecto Jorge por curiosidad pues llevamos desde el dos mil nueve

Voz 8 46:55 sí casi diez años de esos diez años financiación tuvimos dos con la ayuda de misterio de Presidencia en dos mil once y dos mil doce Ahora este último año pues con la ayuda de de la Diputación de Ciudad Real

Voz 0313 47:07 tiene que haber sido trabajo de hormiguita hormiguita

Voz 8 47:10 si los antropólogos somos de trabajo de larga duración si es un trabajo de los resultados que presentamos no son posibles sin un trabajo tan tan extenso en el tema

Voz 0313 47:23 muy minucioso muy concienzudo estas y estoy seguro que muchos oyentes igual que nos ocurre a nosotros esta cifra de de de de casi cuatro mil personas cuatro mil represaliados tres mil ochocientos ochenta y seis para ser precisos porque es muy grande no no sé si es la mayor de España pero bueno Ciudad Real no es ni la ciudad ni la provincia más poblada del país ni muchísimo menos es mucha gente

Voz 8 47:42 sí también fue ha sido sorpresa nuestra no al principio de la Transición con pues se calculaba por los estudios de militar este Larrazábal que equiparaba de alguna forma con los datos también es una idea de de equiparación de violencias calculaba pues unas dos mil personas no asesinadas y son casi cuatro mil lo que pasa es que para realizar esta investigación pues eso es un trabajo de hormiga de de visitar los archivos análisis historiográfico por un lado no gráfico por otro no es decir visitamos archivos militares el Archivo Militar es que está en Paseo Moret en Madrid archivos provinciales donde fueron acabar muchos de los archivos penitenciarios y en los archivos de cada pueblo dos registro de defunción no ahí pues pues analizamos los datos que allí aparecen pues en el muchas veces no se dice directamente que haya sido fusilado pues a lo mejor hemorragia traumática no había muerto en la cárcel pues de hambre pues se ponía a vitamina aussies no este tipo de eufemismos que tienen para una tesis doctoral en sí misma y esos datos pues digamos unos Íbamos a los pueblos ha sido un trabajo pues muy laborioso porque muchas veces la gente no estaba en los propios pueblos y los digamos los descendientes de las víctimas sino a lo mejor estaban en Madrid en Valencia en Barcelona como si fuéramos detectives pues hemos sido intentando dar con con ellos

Voz 0313 49:01 María Elena memoria hasta el viernes

Voz 8 49:04 pues en muchas de esas casas buenos encontramos que es allí donde está la historia de este país en muchas morbo o buenos matices no Jorge una pregunta de estos casi cuatro mil muertos de cuantos una vez terminada la guerra pues la mayoría de la de la represión se produce en Ciudad Real entre el treinta y en el cuarenta y cinco

Voz 0313 49:23 en esas en esas fechas

Voz 8 49:26 la mayoría de ellos ya es una barbaridad ya se encontrar alguna explicación más allá de la novia sea eran casos muy distintos seguía un patrón de represión no identificable anuncias chivatazos no sé bueno pues digamos la mayoría de los asesinatos producidos se producen tras juicios sumarísimos hemos estado analizando todos esos juicios bueno por llamarlo de alguna manera son pantomima de juicios digamos se produce en la mayoría de estos juicios en las partidos judiciales que es allí donde sea se abre en cárceles y donde se concentran la mayoría de los preso empresas Javi muchísimos y bueno luego habría digamos la la la cuantificación de muertos fusilados teatro bueno con conos sin juicio digamos muertos en prisión pero claro no hemos analizado por ejemplo lo que supondría pues todos estos muertos de hambre niños que mueren de hambre porque el padre o la madre pues no no está no

Voz 0827 50:21 el porcentaje de hombres y mujeres

Voz 8 50:23 que hay ochenta y cinco mujeres

Voz 0827 50:27 ochenta y cinco mujeres de las casi cuatro mil

Voz 8 50:30 una de ellas muerta en en Emma House en bueno en campo dijo

Voz 1197 50:33 sí sí claro también están cuantificados esto

Voz 8 50:35 los dentro de trabajo que dice hecho digamos exponer

Voz 0827 50:38 nombre y apellidos a toda la nómina de los represaliados o también ha podido recuperar e identificar el cuerpo de todos y saber dónde se encuentra

Voz 8 50:46 pues hay trabajos que ya se habían empezado ya se han ido haciendo pues la ARMH Valdés de Noceda también llevan un trabajo pues en todos estos se han ido sumando en algunos casos la segunda parte del proyecto es hacer un mapa de fosas ubicadas concretamente donde están todos estos cuerpos no damos digamos la la las tablas que se presenta el mañana van pueblo por pueblo por ejemplo de que hablaba Miguel Cerrato antes pues vienen los nombres y apellidos porque murió en Caño murió a la edad que tenía a qué se dedicaba profesionalmente Si estaba casado la ideología la ideología política no que es una de las primeras preguntas que se hacen en los juicios si había militado en la UGT CNT en el TC no

Voz 0313 51:34 muy bien Jorge Moreno muchísimas gracias por estar en La Ventana hay por el trabajo de verdad

Voz 8 51:40 a vosotros por dar luz a estas estas investigaciones supongo

Voz 0827 51:43 además que que este trabajo se puede hacer perfectamente en todas las provincias no es muy costoso pero no es tan difícil no

Voz 8 51:51 sí digamos que lo interesante por llamarlo de alguna manera al al proceso metodológico que nosotros seguimos bueno no es curioso que estemos en un departamento de antropología social no entonces nosotros el otro día en La Ventana que estaba con Carlas hablando sobre mi tesis doctoral pues nos preguntamos muchas cosas no sólo el nombre no nos preguntamos sobre las historias sobre cómo se construye la memoria en contextos de violencia no todo esto pues hay que ir pensándolo para para arrojar luz a estos datos nosotros presentamos el el mañana los nombres pero detrás de cada nombre hay una historia no dentro de dos meses presentaremos el libro muertos en La Paz habrá den no podemos contar las tres mil ochocientas historias en el libro pero vamos a contar unas ciento cincuenta pequeñas historias para lo que hemos contado muchas veces con los propios familiares para que relata la historia de sus familiares que pues que han conservado cartas de despedida la fotografías un trozo de chaleco y con eso digamos han han ido dando dando voz a a la persona que estaba ausente pues nosotros nos apuntamos eso

Voz 0313 52:57 Jorge Moreno un abrazo de verdad un abrazo a otros

Voz 30 53:01 eh

