La Ventana (29/01/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 0032 00:00 son las siete las seis en Canarias el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña avala las acciones que se llevaron a cabo el pasado uno de octubre para impedir que se celebrara el referéndum sobre la independencia de Cataluña en varios autos el tribunal hablan de medidas proporcionadas y necesarias debido al alcance del desafío independentista en Barcelona Ana Punset

Voz 0196 00:30 la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña avala las medidas que adoptó la juez Mercedes armas para impedir la celebración del referéndum del uno de octubre pero la desvinculan de las cargas policiales y de las lesiones que sufrieron algunos ciudadanos porque dice la forma de ejecutar el operativo responsabilidad de la policía además avala como decías el nombramiento y el trabajo del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos porque se trataba de garantizar que los Mossos d'Esquadra bajo su mando pudieran actuar con independencia ya que el ex conseller Joaquim Forn promovía la votación

Voz 0032 01:01 en declaraciones a la Cope el presidente del Gobierno Mariano Rajoy ha vuelto a insistir en que Puigdemont no puede ser investido president de la Generalitat

Voz 1 01:07 a un señor fugado de la Justicia de un señor que ha pretendido y unilateralmente liquidar la soberanía nacional y la unidad nacional pues evidentemente no puede ser presidente

Voz 0032 01:20 según el auto del Constitucional Puigdemont necesita la autorización del juez del Supremo para acudir al Pleno algo que de momento aseguran que no van a solicitar así que desde el PSOE su presidenta Cristina Narbona

Voz 0032 01:56 si hoy ha declarado en la Audiencia Nacional un grupo de yihadistas acusados de pertenecer a una célula terrorista que fue desarticulada en dos mil quince en Tarrasa en un momento dado el abogado de uno de ellos en concreto el de Jacobo Orellana le ha preguntado a ver qué significa gritar Alá es grande y esta ha sido su respuesta

Voz 3 02:12 a la cual Tovar quiere decir yo soy Grady todo poder

Voz 1038 02:15 eso como los cristianos decimos viva la virgen

Voz 3 02:17 el Rocío porque nos da la gana es así

Voz 4 02:20 y hay gente que que dice viva

Voz 0313 02:23 Nacho Vidal

Voz 0032 02:24 el guste Jacobo Orellana para quien la Fiscalía pide siete años de prisión ha negado todos los hechos que se le imputan deportes Toni López buenas

Voz 1284 02:32 tardes quedar buenas tardes termina la jornada veintiuno de Liga Santander a las nueve de la noche comienza en Balaídos el Celta Betis además mucho mercado este lunes la por abandonan Athletic al Manchester City pagando su cláusula de sesenta y cinco millones de euros es el segundo defensa más caro de la historia también el Sevilla ha fichado a Miguel la Ayun lateral que era objetivo del Betis llega cedido del Oporto ya ha llegado a un acuerdo por el traspaso de Krohn Dehli al Deportivo Coruña otro fichaje más el del delantero Nigeriano ID cedido al Málaga

gracias Toni de momento es todo la información sigue en La Ventana

Voz 9 04:11 la Ventana última hora

Voz 10 04:39 dicen que hay toro

Voz 1038 04:41 no

Voz 10 04:43 en la prima de mantequilla dicen que hay una de las primas a habla donde Marine Le sí espero den de vive Tana no pudo hoy

Voz 0313 05:29 Ana no sólo siete cinco las seis y cinco en Canarias a esta hora estamos escuchando la voz de Marisol que hoy hoy con su imagen cierra una etapa la etapa

Voz 11 05:41 eh de Interviú Interviú

Voz 0313 05:44 acaba hoy una etapa importante en el periodismo español que empezó el veintidós de mayo de mil novecientos setenta y seis ese día llegaba a los quioscos el primer número de una revista de muchas cosas una revista de investigación que incluía además una novedad realmente sorprendente para la época desnudos de mujeres en portada desnudos como el de Marisol desde entonces han pasado cuarenta y dos años más de diecinueve mil reportajes más de cuatro mil desnudos seis mil entrevistas y reacciones muy diversas entre la gente que lo compraba que lo compró que lo seguía adquiriendo hasta hoy mismo

Voz 1803 06:24 como muestra un botón el botón de Pepe

Voz 0313 06:26 Rubio dicen

Voz 7 06:29 la última vez me da pena que mi eterna escena pidiendo el Interviú alquila mirando al suelo no se vuelva a repetir tampoco volverá esconderla en el diario El País para ir por la calle o entrar en casa o en el trabajo hombre PP adónde vas con la Interviú ni tendré que escucharlos ya ya del entorno cuando les decía una y otra vez que lo que más me gustaba del semanario eran los reportajes el periodismo de investigación y los artículos de fondo nunca me creyeron los que sólo la miraban nunca la ley

Voz 5 07:01 en mi caso fue un enganche

Voz 7 07:03 decía desde el momento en que tuve claro que me dedicaría al periodismo y quizás sea por esa temprana edad el comportamiento cada vez que la compraba de fugitivo que mira a los lados trata de huir todos miramos sería ridículo negarlo los que pintan más camas a Marisol mayúscula Tita Cervera a Bárbara Rey o María Jesús Cantudo entre otras los de mi generación a Emma Suárez Maribel Verdú Samantha Fox Sabrina Naomi Campbell o Marta Sánchez vale pero Interviú no era sólo una portada un desplegable un relato erótico que también Interviú fue la primera foto de Santiago Carrillo con peluca en Girona

Voz 1803 07:44 no Sun tras la posición del Gobierno

Voz 7 07:49 los reportajes de Manuel Cerdán y Antonio Rubio sobre la guerra sucia

Voz 0358 07:53 es al señor González jamás se me hubiera ocurrido yo soy un demócrata de toda la vida

Voz 7 07:57 las fotos de la orgía de Roldán o la localización del espía Paesa creo que sabemos lo que eso significa las entrevista de Xavier Vila Nader al único asaltante fugado del Banco Central o a José María Ruiz Mateos Pulido por el caso Rumasa las primeras fotos de los marqueses de Urquijo minutos después de ser asesinados los reportajes de Manuel Marlasca y Luis Rendueles y Joaquín Vidal que mostraron que la misión española en Afganistán no fue de paz

Voz 13 08:28 la provincia di el cabecilla de una situación de seguridad aceptaba la mayor parte de la población está ocupada en el sector económico primario agrícola ganadera

Voz 7 08:37 el dinero de los Franco de los que ya hablaba José Luis de Vilallonga en mil novecientos setenta y seis

Voz 14 08:43 qué crisis

Voz 0032 08:50 también entrevistas como las

Voz 7 08:51 de Paco Umbral a Fernando Fernán Gómez

Voz 1803 08:54 yo he venido aquí a hablar de mi libro

Voz 7 09:00 podríamos seguir diciendo que Interviú es monte ocurre el aceite de colza el falso Anglés la corrupción los paraísos fiscales son cuarenta y dos años de periodismo incómodo irreverente y comprometido como destaca su último director Alberto Pozas pero también desenfadado gracias a Interviú también supimos que el Fary era un monstruo en la cama

Voz 15 09:22 ay torito

Voz 1803 09:23 que la duquesa de Alba consideraba que vivir en un piso pequeño podría ser agradable o que Camarón de la Isla sabía que era algo

Voz 7 09:36 con Interviú acaba hoy una leyenda del periodismo español de imágenes reportajes entrevistas y artículos de fondo como los detenidos Romero Manuel Vázquez Montalbán Martín Ferrán José Luis Balbás ni Camilo José Cela Juan José Millás Adolfo Marsillach Cándido

Voz 16 09:52 los ultimos Henry

Voz 7 09:56 me despido con una cita de la periodista Inma Muro en el último número es una recopilación incompleta en la que faltan muchos es difícil encajar la desaparición súbita de una cabecera una forma de Periodismo que muere con Interviú

Voz 1803 10:15 Alberto Pozas buenas tardes

Voz 17 10:17 qué tal Rubén cómo estás amigo cómo estás cómo estás de verdad te preguntó qué tal

Voz 18 10:21 siguen bien estamos estamos bien estamos en el lado preocupados evidentemente pero por otro muy satisfechos porque hemos sido capaces de sacar un producto más que digno para para acabar esta historia no de esta historia importante para el periodismo español para nosotros hemos hecho un número que luego lo viste presumido perfectamente y en el que hemos añadido una cosa que en fin más vale no en un recopilatorio y es que los propios reporteros desnuda en su se cuenta la la la

Voz 17 10:56 la pequeña cuentan sus sensaciones y la verdad que ha quedado número espectacular fíjate estaba hojeando lo antes de que

Voz 0313 11:02 de que entráramos en antena quedado en una doble página que es como es como una paradoja del tiempo a la izquierda está aquella portada de USCA donde Boadella hablaba de su fuga la primera obligación de un preso ir decía ya la derecha está Jon Hamm en un anuncio de medio tutsi sabe fíjate ahí en el dos páginas que salto temporal tan tan curioso tenemos no sé cuántas cosas aparecen ahí

Voz 18 11:28 sí pero la verdad es que Interviú ha sido bueno pues una galería de eso sí sí sí desde que nació empezamos con el Vaquilla si vaquillas mil novecientos setenta nacimos ella estaba preso y hemos acabado con los actuales Granados Bárcena a todos les hemos sacado su fotografía en la cárcel yo creo que que es un apache de la historia Interviú muy ligada a esto tan español que la corrupción no

Voz 17 11:58 hoy ha habido debate para que la portada del último número fuera Mary

Voz 0313 12:02 solo o lo tenías todo claro

Voz 18 12:04 no no no no no estaba nada claro todavía muchas fórmulas como como cada semana cada semana había por dónde ir descartando situaciones personajes entonces bueno por descartar que fuera alguien bueno es verdad que estábamos haciendo el número de cierre no no estábamos anunciando un relanzamiento no no tenía sentido ir con alguien que que anunciaba futuro no entonces dentro en el pasado había una una portada emblemática que además cada mucho el espíritu de Interviú no era aquella niña prodigio es de los años finales del franquismo que se convirtió en mujer no y entonces esa fue eso es nuestro emblema y lo ha seguido siendo no entonces bueno pues había yo creo que ha sido acertada la las selección de esa foto la FIA además ponerla en blanco y negro pues creo que también es esa hacerlo darle una una elegancia al número que además cómo va con papel especial en tamaño especial pues yo creo que se merecía se merecía una cosa así novio no habido mucho más que contar que ha sido la primera idea de el editor Antonio Asensio Mosbah atajó esa sea la primera viendo hace lo que hay que hacer pero bueno a lo mejor podríamos cerrar el círculo con con esta ciudad no

Voz 17 13:27 sí y al final estimo con la fórmula yo creo que ha quedado

Voz 0313 13:30 oye Alberto dime una cosa para terminar así a bote pronto cuál es el no sé si el mejor pero el recuerdo que te viene a la cabeza de todos estos años como director de Interviú de lo que estoy más orgulloso de lo que te dolía más lo que te venga a la cabeza

Voz 18 13:42 son es que han sido nueve años se ha colado al Dios sabe entonces son con más de quinientos ochenta portadas los suplementos Ical que he hecho pero bueno estoy muy orgulloso de muchas cosas y pero por por decir algo así de que que que cambie un poquito el rumbo sacar el primer hombre imputada no fue fácil se lo habían intentado antes llegó lo y lo lo conseguimos una serie de reportajes pequeños que seguro que no van a quedar en la en la antes de los de los de los lectores pero que a mí me me me gustaron especialmente por el esfuerzo que no sé si a nosotros un día vimos en un periódico media columna anunciando un informe un informe sobre empresas españolas entonces fuimos a ver al al que había hecho el informe pensando que ya no había más noticia que es lo que hay que a media columna a media columna no y cuando llegamos resulta que el informe era larguísimo que contenía todos los datos las empresas españolas en paraísos fiscales claro entonces bueno hicimos una portada que ponía a empresas españolas en paraísos y entre paréntesis fiscal visto infunde reportaje que Clemente aquí lo tengo

Voz 19 15:00 volvió a pasar desapercibido claro porque ahí

Voz 18 15:02 de esos eran los treinta y cinco

Voz 17 15:05 pesar de eso son

Voz 18 15:07 ese tipo de reportajes que que no que no es que hayas había sido a las catacumbas a buscarlo no por teléfono once

Voz 17 15:15 estaban ahí estaba pero nada

Voz 18 15:17 más quería lo no haber nadie bastaría con esas cosas me quiero que sobre todo y la actividad fue brutal hasta que aquello fue

Voz 17 15:25 está viendo las fotografías de los muertos dentro del camión hijo estaba bueno Alberto Pozas director de Interviú un abrazo muy grande compañero gracias por todo eh muchísimas gracias hasta pronto adiós hasta luego

Voz 9 15:49 en total última hora

Voz 21 15:53 a última hora informativa en Andalucía el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz han vuelto a la cárcel después de que hayan aparecido fotógrafo

Voz 22 15:59 las suyas bailando en una fiesta de Mijas Instituciones Penitenciarias ya EB permitido que terminara de cumplir los veinte años de

Voz 21 16:05 su condena en su casa debido a su estado de salud

Voz 0313 16:08 última hora en Aragón la Comunidad mírala

Voz 23 16:10 planta de Opel en Figueruelas último día de negociación dirección y comité de empresa siguen reunidos para llegar a un acuerdo en el convenio colectivo en el alambre dos mil empleos directos y tres mil indicó

Voz 24 16:18 estos en Asturias la detención del violador del estilete aviva el debate sobre la reinserción de los depredadores sexuales cumplió treinta y dos de los setenta años de la condena impuesta por violar a más de cincuenta mujeres salió de la cárcel tras aplicarle la doctrina Parot ultima hora en Baleares

Voz 25 16:34 a Airbnb se sigue comercializando a día de hoy más de un millar de pisos algo que no permite la ley turística balear el Govern no ha puesto ninguna sanción por el momento y dice que es por falta de inspectores en Canarias

Voz 26 16:48 continúa vigente la alerta por tormentas en buena parte del Archipiélago en las cumbres de Tenerife La Palma y Gran Canaria se han registrado nevadas varias carreteras de estas islas se encuentran cerradas al tráfico precisamente a causa de la nieve

Voz 21 16:59 la última hora en Cantabria Íñigo de la Serna protagonista en foros Cantabria el ministro de Fomento dice que su departamento va a movilizar tres mil doscientos millones de euros en la región en inversiones a lo largo de este dos mil dieciocho además se descarta para ser presidente de la comunidad tampoco ha dicho ve en la Moncloa Castilla La Mancha

Voz 1038 17:15 poco a poco a poco la normalidad en Albacete aunque aún veintiséis vecinos continúan sin suministro eléctrico en la parrilla debido al temporal de nieve y viento que este fin de semana ha afectado a esa pedanía que por cierto ya sufrió en verano el azote de los incendios forestales

Voz 24 17:25 pues Castilla y León Siemens Gamesa acaba de anunciar el cese de actividad de la planta de Miranda de Ebro en Burgos y ofrecer recolocar a sus ciento treinta y tres empleados noticia de hace tan sólo unos minutos

Voz 21 17:35 el tema Maura en Cataluña para controlar las enfermedades de transmisión sexual el Ayuntamiento de Barcelona ha empezado a contactar con los grupos de mayor riesgo a través de aplicaciones de contactos como Green de ajeno un año han contactado con once mil hombres y más de trescientos se han hecho ya estas pruebas Ceuta el pleno de la Asamblea aprobó eximir de pagar cuarenta

Voz 1038 17:53 mil euros a la Federación de Fútbol de Ceuta sus nuevas instalaciones en el reducirle el abono del Impuesto de Construcciones hasta en un noventa y cinco por ciento declara instalaciones de utilidad pública

Voz 21 18:02 a última hora en la Comunitat Valenciana el TSJ de la Comunidad ha ordenado al Ayuntamiento de Callosa de Segura que paralicen la retirada de la Cruz franquista de este municipio pese a que ésta haya sido desmontada en su totalidad esta mañana al tribunal ha accedido a la petición que le había formulado la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Cruz que no considera que haya exaltación al franquismo última hora en Euskadi

Voz 24 18:21 la autopsia al cadáver del joven Jon Bárcena descarta signos de violencia a su cuerpo sin vida apareció ayer a cien metros de donde se encontró su mochila al bajar del Gorbea mañana haría un mes su familia y amigos le despedirán en un homenaje el viernes en el frontón de Berriz en Extremadura

Voz 27 18:35 la Junta denuncia que Extremadura es la comunidad con más solicitudes de dependencia y en cambio es la segunda región que menos dinero recibe del Gobierno de España que sólo aporta un doce por ciento

Voz 21 18:44 a última hora en Galicia ocaso Angrois el abogado del maquinista Puerta el juez nueva documentación que prueba que Adif autorizó la línea a sabiendas de que no era seguras asaltaron la evaluación de riesgos en la curva en la que se produjo el accidente en La Rioja el Centro de apoyo a las familias que se puso en marcha hace algo más de un año ha recibido ciento cincuenta y cuatro solicitudes de información que han derivado setenta y cuatro expedientes la mayoría de ellos centrados en problemas de pareja o con adolescentes última hora en Madrid

Voz 0867 19:08 en una población serrana en Galapagar celebran hoy la entrega del premio María Moliner de animación a la lectura que recaído en su biblioteca municipal Galapagar comparte el premio con Estadilla en Huesca Verín Ourense además del galardón los municipios ganadores embolsan doce

Voz 7 19:21 debemos Melilla fuertes vientos y frío La Agencia Estatal de Meteorología activa el nivel amarillo por fenómenos costeros con olas de hasta tres metros de altura y vientos del nordeste con fuerza siete

Voz 21 19:33 ahora en Murcia farmacias de la región

Voz 24 19:36 en San ya las pruebas sin receta para el auto diagnóstico del VIH la Consejería de Salud estima que al menos mil murcianos son portadores del virus sin saberlo

Voz 0032 19:45 ahora en Navarra el sistema Navarro es salud

Voz 28 19:47 comienza a diseñar el modelo del nuevo programa de detección precoz de cáncer de cérvix que va a beneficiar a ciento setenta y cinco mil mujer

Voz 2 19:53 desde entre veinticinco y sesenta y cinco años

Voz 9 19:56 a última hora

Voz 0867 20:56 el lo peor de la crisis económica en el año dos mil trece cuando los madrileños empezaron a pasarlo muy mal las administraciones se había acabado la alegría del gasto Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid vendieron por debajo del precio de mercado miles de viviendas sociales a fondos buitre que primero cambiaron las condiciones a los inquilinos y en muchos casos terminaron el ex de sus casas por impago o por ser molestos dos operaciones calcadas dos operaciones que investiga las justicia Botella dijo en aquellos tiempos que nada cambiaría para el inquilino pero lo que realmente resulta bochornoso escuchar hoy el argumento de manual de aquella época en boca del ex presidente de la Comunidad de Madrid

Voz 33 21:37 este proceso ha sido un proceso transparente pulcro inmaculado donde no se han producido ninguna circunstancia

Voz 1038 21:43 pero vulnere ni la ley ni ninguna de las prohibiciones

Voz 33 21:47 es que eran precisas para ese contrato y por lo tanto yo respeto las posiciones de la Cámara de Cuentas en lo que sí le digo es que me merece por lo menos el mismo respeto el que han manifestado todos y cada uno de los responsables

Voz 34 21:59 vivimos es que a nosotros nos han dicho que todo iba a seguir lo mismo y ahora nos quieren

Voz 1038 22:05 pensar de nuestras casas

Voz 34 22:07 está claro que nosotros de nuestras casas no nos vamos

Voz 35 22:10 nos tendrán que echar por la ventana

Voz 7 22:13 Madrid

Voz 35 22:14 Javier Casal buenas tardes a todos

Voz 0867 22:17 lo avanzado la Ser esta mañana un informe de la Fiscalía considera que la venta de estas casi tres mil viviendas fue un proceso plagado de irregularidades y el fiscal señala con el dedo a quienes dirigían el Ivima durante los años en los que Esperanza Aguirre e Ignacio González que ocuparon la presidencia de la Comunidad de Madrid Alberto Pozas qué tal muy buenas tardes

Voz 0055 22:35 buenas tardes Javier el fiscal dice textualmente que el proceso estuvo trufado de irregularidades irregularidades destinadas a conseguir que las dos mil novecientos treinta y cinco viviendas protegidas de la comunidad cayesen en manos de un fondo de inversión pasando el menor número posible de filtros explica por ejemplo que las viviendas los trasteros las plazas de garaje y los locales se vendieron en bloque y no de uno en uno y eso excluyó cualquier aspirante que no fuese un fondo buitre también que no se hizo un concurso público y desde luego dice se hizo sin ningún estudio previo para cuando los informes encargados estuvieron encima de la mesa el Ejecutivo que dirigía entonces Ignacio González ya estaba en conversaciones con los fondos de inversión Un proceso que define como raro extraño y peculiar Se trata de un informe aportado por la Fiscalía el Juzgado cuarenta y ocho que desde hace años investiga el caso haciendo máximos responsables de la operación a los dos ex directores generales del Ivima Ana Gomendio Juan Van Halen ya imputados acusándoles de prevaricación y malversación aunque descartándose así que tanto ellos como el exconsejero Pablo Cavero se beneficia personalmente con la operación esto último lo dice después de que Hacienda haya aportado su informe año y medio después de que lo pidiese el juez

Voz 0867 23:38 es tremendo eh que más te puede afectar que más te puede tocar que perder tu casa el acoso inmobiliario que están sufriendo por ejemplo los vecinos de la colonia Banesto sesenta años en una manzana de pisos de antiguos empleados del banco la promotora quiere echarles de allí quiere echar de allí a los inquilinos que quedan de momento ha empezado por meter la piqueta en las casas que no están habitadas

Voz 36 23:58 empieza a tener la sensación de que evidentemente alguien no quiere que si las allí que tú quieres seguir allí porque es tu vida donde tienes tu cecina eso me tienes tus médicos como tienes tu ámbito de vida y sin embargo pues alguien que tiene claramente el interés especulativo pero en ningún caso intimidando a los vecinos y echan de su casa como no se marcha o de un método y unos obreros que empiezan a destrozar todo el entorno ya que la vivienda cuando hasta ese momento eran viviendas

Voz 0867 24:28 tristes Antonio los padres de Antonio viven allí el PSOE ha pedido el Ayuntamiento de Madrid que tome cartas en el asunto y que la Junta Municipal envía a sus técnicos para levantar acta

Voz 37 24:38 la oposición ahora mismo en la Asamblea de Madrid está comandada por Podemos la Hidalgo tiene una marioneta de dedo es el Partido Socialista y luego el chico de los recados que es Ciudadanos

Voz 38 24:48 lo ciudadanos de Madrid saben perfectamente quiénes son los oportunistas que en el oportunismo tiene un nombre Madrid se llama ciudadanos aquí Ciudadanos C's es poco útil de la izquierda está haciendo el caldo gordo seguramente algún

Voz 15 25:09 sí sí

Voz 38 25:10 a la comisión de investigación la presencia de la presidenta para explicar todo lo relacionado con la expresión vuestras papeles de esa convivencia presentaremos inmediatamente una querella por prevaricación pastón

Voz 39 25:23 yo creo que cuando llegue el viernes haremos la comparecencia como siempre lo hemos hecho intentándose justos siempre Nimes y sobretodo intentando ser serios yo creo que por parte de mi grupo se ha visto que cada vez que ha vivido alguien hemos hecho comparecencia muy serias sin montar espectáculos

Voz 40 25:37 que si ustedes que esto me parece un poquito con destino a ver si me pregunta si no no le puedo contestar hasta para que me han traído exactamente Mirel voy a seguir hablando con Javier

Voz 1803 25:52 el portavoz parlamentario de Ciudadanos qué tal bienvenido La Ventana de Madrid como está muy

Voz 0032 26:00 muchas gracias le puesto una de amor bueno

Voz 1803 26:02 amor sí pero pero últimamente

Voz 0867 26:05 no están ustedes para anhela

Voz 0032 26:07 bueno al final cuando hablamos de regeneración política de lucha contra la corrupción pues el Partido Popular ya sabemos cómo actúa Hay que es lo que hace y cómo intenta frenar por todos los medios tanto las reformas como las explicaciones como la comisión de investigación al fin acabó sobre el Partido Popular

Voz 0867 26:25 ahora voy el culebrón de la semana pasada fue qué pasaba con la comparecencia de Cifuentes finalmente la presidenta va a acudir el viernes a hablar de Lezo elevan a preguntar ustedes directamente por la famosa providencia que el Gobierno extravió durante seis meses

Voz 0032 26:38 bueno vamos a preguntarle sobre las actas del Canal Isabel II a unas actas que nos interesa al contenido y sobre todo los intereses a las explicaciones que tenga que dar la presidenta regional porque no olvidemos que ella fue miembro de la cúpula del Canal Isabel II

Voz 0867 26:50 exactas de la providencia iban a preguntar del fax extraviado

Voz 0032 26:53 bueno vamos a preguntar en general de muchas cosas ya veremos cómo enfocados la la la comparecencia en cualquier caso

Voz 0867 27:01 no pueden preguntar es decir en teoría ustedes preguntan cómo es el objeto de la comparecencia la presidenta de la Comisión de ciudadanos debería darles el stock

Voz 0032 27:09 claro sí pero como sucede siendo la suya la de investigación igual que en los plenos

Voz 0867 27:13 digo que lo asumen esto claro siempre nosotros hemos respetar

Voz 0032 27:15 siempre la legalidad y creo que la legalidad es compatible con pedir explicaciones nunca debería ser ilegal pedir explicaciones mucho menos darlas yo creo que en democracia pues especialmente el Partido Popular que lleva veinte años gobernando con mayoría absoluta debería acostumbrarse a dar explicaciones que no pasa nada allí es lo que queremos y todo lo que se ha montado en torno a esa petición de comparecencia pues es en buena medida porque no quieren dar explicaciones lo único que queremos es

Voz 0313 27:38 a ver

Voz 0032 27:38 cuál es el punto de vista cuál es la visión de la presidenta regional de lo que sucedió en el análisis de Segunda en una etapa en la que ella era miembro del Canal Isabel II era miembro del consejo de administración cuando se comprar empresas en Latinoamérica cobraron presuntas comisiones irregulares estamos haciendo viva nuestra labor que es fiscalizar al Gobierno exigir responsabilidades y pedir explicaciones si luego el PP no quiere darlas porque no está acostumbrada a ello pues habrá que preguntarles a ellos que ocultan o que pretenden esconder para resistirse tanto ha venido a comparecer y dar explicaciones

Voz 0867 28:08 de que pesa más conocer la verdad sobre por qué ese extravío ese famoso fax durante medio año o a Cifuentes contra las cuerdas perdiendo los papeles frente a César Arzo

Voz 0032 28:18 bueno yo sobre el tema del fax que es una cosa que ya es bueno pues poco creíble no cuando menos le pregunta el jueves

Voz 0867 28:24 no está usted no se cree que se haya extraviado

Voz 0032 28:27 no yo personalmente no me lo creo me parece demasiada casualidad que que primero que semana una providencia un fax un minuto antes y ese fax sí que haya constancia así que se publica hoy platillo que el fax siguiente que llegó un minuto después no lo conozca nadie que se cree cinco meses en un cajón

Voz 0867 28:42 multa que las actas no aparentemente al menos el contenido de esas actas de ese contenido no se desprende que que pueda haber un presunto indicio de delito que afecte a la presidenta de la Comunidad de Madrid cuál sería el interés por tanto para meterlo en un cajón durante medio año

Voz 0032 28:54 pues no lo sé habrá que preguntarles al Partido Popular pero a me llama la atención que escondan durante cinco meses unas actas del Canal Isabel Segunda que coincide con la etapa en la que la señora Cifuentes estaba al frente de del canal como miembro del consejo de administración tendrá que eso y a la que dé explicaciones yo creo que si hubiera comparecido con normalidad pues no habría pasado más que vez una presidenta regional dando explicaciones en la Asamblea que es donde tiene que dar explicaciones no en entrevista no en rueda de prensa en sede parlamentaria me parece que lo más lo más sensato

Voz 0867 29:20 la dando explicaciones que a usted qué le parece que Cifuentes escribieron mensajes siglo dirigiera Albert Rivera diciéndole que hubo ustedes cambiaba de actitud o ella rompió el acuerdo de investidura

Voz 0032 29:30 bueno a mí no me consta que se haya producido desde luego nosotros pregúntele Arbe Rivera que el mensaje existe ya ver dice que no ha recibido y ha comentado nada con la presidenta regional yo no sé pues que active las

Voz 0867 29:40 notificaciones del iPhone lo tiene pues unos

Voz 0032 29:42 no se nosotros en cualquier caso no hay ningún tipo de de necesidad de hablar con Albert Rivera ni con ningún otro dirigente de Ciudadanos de no creo que la presidenta podría hablar conmigo que es lo normal si quiere hablar yo estoy encantado siempre hemos tendido la mano para hablar con la presidenta para hablar con el PSOE la señor Gabilondo creo que es bueno hablar

Voz 0867 30:02 ese mensaje una amenaza de Cifuentes a Ciudadanos

Voz 0032 30:05 no lo sé primero no sé si se ha producido ya digo que a medio

Voz 0867 30:07 lo que si no me consta pero sí se ha producido

Voz 0032 30:10 ahora Cifuentes que haga lo que considere pero imagínate qué cosa más rara es el mundo al revés una presidenta que gobierna gracias a nuestro diecisiete diputados presuntamente amenazando de que va a romper calidad pues ahora lo que usted considere oportuno si usted se quiere auto castigar y auto arrinconar no pactar con ninguna fuerza política pues es una decisión que le corresponde al Partido Popular nosotros vamos a seguir exactamente igual le gusta la presidenta regional o no vamos a ser contundentes con la corrupción vamos a pedir explicaciones vamos a levantar alfombras caiga quien caiga caiga gente del Partido Popular que gente el Partido Socialista porque la suerte que tenemos y la fortaleza que tenemos es que venimos y mochilas es que no no tenemos que deber favores a nadie ni a devolver favores a nadie sí eso al PP le afecta le molesta le preocupa pues yo entiendo entiendo que estén nerviosos pero no pasa nada por levantar alfombras y exigir responsabilidades a quién consideras que que ha tenido responsable

Voz 0867 31:00 hemos escuchado al arranque de este programa todos los calificativos posibles que que le han dirigido a ustedes desde el Partido Popular chico de los recados mentirosos uno no entiende cómo ese pacto ese pacto de investidura sigue todavía en pie porque cumplir el Gobierno tampoco está cumpliendo con todos los puntos

Voz 0032 31:16 bueno hay hay que tienen que ocurrir una voz

Voz 0867 31:19 va nuclear destruirse la central nuclear de Fukushima que tiene que ocurrir para que ustedes rompan el Pacto

Voz 0032 31:24 bueno que incumplan el acuerdo de investidura a día de hoy llevamos de madre

Voz 0867 31:28 están cumpliendo volvíamos un cincuenta y dos

Voz 0032 31:31 ciento aproximadamente de la verdad que en materia de regeneración democrática pues es muy complicado

Voz 0867 31:35 ya pero uno de los puntos por ejemplo que contempla el Pacto es que ustedes se vean cada seis meses para analizar cómo va ese pacto ustedes tenían que haberse reunido en enero el Messi acabe y salvo que usted me diga que tienen ya una fecha en el calendario que ya él ha puesto y que la han señalado de momento no se han visto otro incumplimiento más

Voz 0032 31:50 bueno yo espero que nos podamos ver en los próximos días los hemos visto al menos por nuestra parte siempre que que procedía vernos es verdad que en julio pues al final la presidenta decidió no asistir a la reunión no pudimos celebrar esa reunión pero desde luego nuestro guante está atendido creo que estamos consiguiendo cosas y especialmente en materias que no son de regeneración democrática por ejemplo pues congelar el precio del transporte público en la Comunidad de Madrid dos rebajas fiscales hemos aumentado el presupuesto en sanidad en educación todo eso la oposición pero es cierto que cuando hablamos de regeneración democrática pedimos al PP que cumpla pues no quiere cumplir pero la realidad es así en dos mil quince el Partido Popular ganó las elecciones el objetivo que tenemos al menos desde mi formación política es convencer a los madrileños durante este año y medio que queda de legislatura de que el PP no merece volver a ganar la única alternativa a día de hoy contempla

Voz 0867 32:37 ha dicho en alguna ocasión que Cifuentes estorba en el proceso de regeneración democrática sigue el PP está ahogado por la corrupción si eso lo juzgan los tribunales Cifuentes molesta cuánto obstaculiza Ciudadanos para que se produzca un cambio en la Comunidad de Madrid dando su apoyo a Cifuentes pues

Voz 0032 32:52 yo a día de hoy la única alternativa viable que se me pasó por la cabeza al Partido Popular un gobierno de ciudadanos nosotros no vamos a dar Gobierno Podemos a los monturas

Voz 0867 33:00 dan al Partido Popular

Voz 0032 33:01 bueno porque ha ganado las elecciones ojalá no lo hubiera ganado pero

Voz 0867 33:04 con ustedes a la corrupción según sus palabras se aquí en estorba en el proceso de regeneración democrática porque coincidirá conmigo en que es una contradicción nosotros

Voz 0032 33:12 no no no llegamos a los acuerdos que más nos gustaría ojalá que nosotros pudiéramos liderar un Gobierno pero hay que ver los resultados y en la Comunidad de Madrid ganó el Partido Popular lo que hemos hecho igual que en Andalucía permitieron gobierno del PSOE es intentar llegar a acuerdos garantizado estabilidad y poniendo en marcha reformas ese fue nuestro compromiso en dos mil diecinueve que valora no madrileños quién ha hecho más ha hecho más acaso por la Comunidad de Madrid Podemos o PSOE que estaba desaparecido o nosotros que hemos aumentado en sólo un año casi doscientos cuarenta millones de euros el presupuesto en sanidad pública que hemos conseguido congelar el precio del transporte público que hemos paralizado la venta de viviendas públicas a fondos buitre a fondos de inversión que hemos conseguido que todos los imputados por delitos de corrupción política se vayan con diecisiete diputados ya digo ojalá hubiéramos gana nosotros pero los madrileños legítimamente optaron por dar la victoria ATP espero que en dos mil diecinueve cambie yo trabajaré para eso para que cambie las cosas para liderar un Gobierno de la Comunidad de Madrid en dos mil diecinueve pero no depende de mí

Voz 0867 34:08 suele ser responde con un sí o con uno corre peligro ahora mismo en la cabeza de su número dos de César Zafra reclama al Partido Popular

Voz 0032 34:16 bueno que reclamen no en el vicio pedir está la virtud de no dar ellos pueden pedir lo que consideren oportuno y nosotros sabemos que lo que quieren es que la señora Cifuentes no se tenga que enfrentar cara a cara con el señor Zafraj porque no les gusta dar explicaciones a cara porque están acostumbrados a los teleprompter a lo discuros enlatados a los discursos desde la tribuna bueno pues Sara tendrá que hablar con el señor Zafra cara a cara y dar explicaciones que es bastante normal debería ser normal eso sucede en en todos los países de Europa y me gustaría que también sucediera con normalidad en España

Voz 0867 34:44 a siete de la tarde y treinta y cuatro minutos

Voz 1038 36:57 según de los con tres minutos lo ha contado y la SER la rectificación sin sin

Voz 0867 37:01 lo que haya que el rectificación de la Comunidad de Madrid que finalmente Syva subvencionar todas las ONGs que se quedaron sin las ayudas de la casilla del IRPF a priori parece una buena noticia aunque BEOK ustedes no están precisamente muy contentos con esta rectificación

Voz 0032 37:14 bueno porque es una chapuza una más es que en políticas sociales el PP ni está ni se le espera siguen entendiendo las políticas sociales como caridad siguen tiene de las el sociales pues como como una obligación no parece que que más que un derecho y nosotros lo estamos defendiendo que las políticas sociales son un derecho de las personas y hay que saber gestionar los de forma eficaz en la Comunidad de Madrid seguimos con el mismo modelo de políticas sociales de los años noventa a existencialista donde lo que hace el sistema es apartar a las personas lo que nosotros queremos es incluir a las personas que hay un proyecto de políticas sociales desde luego con el consejero actual poner ningún tipo de proyecto el tejido asociativo está absolutamente levantado en armas enfadado indignado de hecho ya está viendo despidos dentro las ONGs porque si enero que les corresponde por derecho por ley no llega social pues evidentemente son responsabilidad recae la Consejería de Asuntos Sociales que no sabe cómo hacerlo y que está dejando en la estacada a miles de familias con personas con discapacidad intelectual con discapacidad motora dependientes en definitiva que necesitan esas ayudas para sobrevivir en el día a día y que no lo están recibiendo a día de hoy

Voz 0867 38:17 te quiero preguntar por una noticia que conocíamos la semana pasada a través de la prensa la ocurrencia del PSOE sin mucho éxito de crítica y público esa idea de impulsar una una plataforma de izquierda de la izquierda en el Ayuntamiento de Madrid de cara a las elecciones ustedes temen que les roben algún cerebro o en esta batalla quién de sangre realmente es el Partido Socialista hombre yo creo que eso es

Voz 0032 38:38 fruto de no tener proyecto para la Comunidad de Madrid porque ya sales desde la casilla de salida del perdedor es decir no crees en tu propia siglas y como ya a priori no crees en tu propia las entonces busca aliado

Voz 1038 38:47 las confluencias eso a diferencia de Ciudadanos

Voz 0032 38:51 que tenemos un único proyecto claro para España y para la Comunidad Madrid pues el PSOE necesita aliados entre los comunistas los populistas bueno pues ellos van a mí la verdad es que no me gusta que no haya un partido socialdemócrata fuerte en la Comunidad de Madrid debería haber un partido fuerte en la Comunidad de Madrid pero no existe ni Estanis el espera no tienen proyecto no tienen programa no tienen lo tiene en definitiva soluciones a los problemas del siglo XXI que están ahí en la calle esperando reto

Voz 1038 39:15 está desde luego el PSOE no se ve absolutamente ninguna no

Voz 0867 39:18 voy a preguntar si ve factible un acuerdo una plataforma municipal entre el PP y Ciudadanos los ex el de ciencia ficción bueno pues el le agradezco mucho que haya venido que haya estado con nosotros aquí final empleos reemplazó a una forma visita la antena de la SER que se que es habitual de los martes claro que sí cuando queráis un placer a ustedes mañana estamos de vuelta desde las siete y veinte en las siete emisoras de la SER en la Comunidad mañana precisamente tenemos cara a cara político el mañana enfrentamos a Podemos y al PSOE la Plataforma de la Izquierda hasta mañana adiós

Voz 7 43:13 lo que queda del día con Isaías Lafuente

Voz 1038 43:17 hemos hecho un ripio y todo eso sí bueno hoy nos fuimos el viernes con la idea de que hoy abrimos a Santa María social con la sesión de investidura prevista para mañana en el Parlament y hoy la verdad es que no sabemos lo que pasará mañana El Mundo Today nos ha dado alguna pista el Mago Pop será el encargado de traer a Puigdemont en Cataluña David Vico perfil rechazó el encargar gobierno de hacer desaparecer a todos los catalanes

Voz 15 43:40 no

Voz 1038 43:41 cae una red que traficaba con Jordis la Guardia Civil ha incautado esta mañana más de quinientos kilos de Jordis que pretendían introducirse ilegalmente del territorio español Soraya Sáenz de Santamaría seguirá cambiándose de gafas diariamente hasta que la gente ya no hable de la trama Gürtel si tiene que volver a bailar en El Hormiguero se compromete a hacerlo

Voz 2 44:01 pues no por sus gafas pero han arreciado las críticas hacia la vicepresidenta por su gestión de la crisis catalana con esa última decisión de impugnar la candidatura de Puigdemont en contra del criterio del Consejo de Estado hoy le han preguntado si se siente cuestionada

Voz 51 44:15 yo creo que el Gobierno no nos sentimos satisfechos todos los días de cumplir nuestra obligación mide gobernar es pensar primero en el futuro de tu país y luego en el tuyo

Voz 2 44:27 sobre la posible vuelta de Puigdemont su abogado aquí en España Jaume Alonso Cuevillas ha dicho que ahí el que considere

Voz 52 44:34 él hará lo que considere más oportuno para la causa que el defiende y si considera quedarse fuera para mantener un relato se quedará fuera pero considera que es más conveniente para hacer estallar esta cafetera

Voz 0032 44:45 son venir aquí y hacer que le detengan Loncar

Voz 52 44:47 suelen tiene la valentía suficiente para hacerlo

Voz 2 44:50 la valentía suficiente CDU en resumen como decía Iñaki esta mañana el Gobierno va de victoria pírrica en victoria pírrica hay pues de un paso a paso hacia un callejón sin salida mientras tanto el independentismo el independentismo no sólo eleva a quedar culminar la ruta dadaísta tras la declaración simbólica de independencia tras la proclamación simbólica de la República la proclamación simbólica de Puigdemont presiden y acto seguido elegir a otro o a otra eso o que siga la bronca in nuevas elecciones claro que en el otro lado Rajoy tampoco lo tienen mucho más fácil

Voz 7 45:20 pero ahora si alguien pregunta por qué sigue Rajoy en La Moncloa

Voz 1038 45:26 para defender la democracia de los independentistas catalanes pero resulta que han aparecido otros que luchan más duro y además ganan en Cataluña

Voz 53 45:34 tu hora

Voz 5 45:37 Rajoy es un personaje que están en

Voz 7 45:39 escenario porque le han contratado acaba

Voz 2 45:43 el que como tú decías en el arranque del programa Francino la sensación profunda de los ciudadanos es de fracaso

Voz 0313 45:51 aquí lo que me ronda por encima de todo una vez más es una palabra

Voz 7 45:54 a un cierto fracaso fracaso

Voz 0313 45:57 total rotundo sin paliativos fracaso de la política de unos políticos que me han sabido jugar la partida ni han entendido la dimensión del envite pero los problemas complejos como éste no admiten soluciones fácil horas aunque de reconocer que me parece acertada aquella frase de Puigdemont en Bruselas cuando dijo día España incluida Cataluña España tiene un problema de cojones pues ya no creo que lo tiene a ver cómo salimos del a ver cómo estás

Voz 1038 46:22 a varios de las trincheras aún conservamos

Voz 0313 46:25 alguna pequeña espera pues eso ADER

Voz 2 46:27 cómo salimos de este callejón sin salida a parte de las noticias del Mundo Today los titulares del futuro también nos han dado otras pistas sobrepuso

Voz 54 46:34 como el Gobierno manda detener a todo el que se ve un aire a Puigdemont el Ejecutivo confía en que esto haga entrar en razón no sólo a los independentistas sino también a los peluqueros

Voz 7 46:45 no contemplo la posibilidad de que esta situación política se través atraviesa un acuerdo

Voz 2 46:50 así esta noche Operación Triunfo escoge la canción hiel o los intérpretes que la defenderán

Voz 10 46:56 eh

Voz 2 47:05 la Operación Triunfo que está siendo seguido por muchos espectadores pero bueno también hay otros muchos que están un poquillo cansados

Voz 0779 47:15 usted está hablando mucho de esta edición de Operación Triunfo quizá demasiado tablet y alguno de hecho y amenaza con represalias como por ejemplo Yago no os vais a cagar cuando llegue el Mundial pienso comentar hasta el Panamá Túnez en Twitter ya no se respeta a la gente sensible romántica el Twitter

Voz 1803 47:32 llueve hay que doblar la vigilancia Álex Ubago