La Ventana (30/01/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 0032 00:11 son las cuatro de la tarde las tres en Canarias nos vamos a acercar al Parlament de Cataluña después de que el presidente de la Cámara de Torrent haya han decidido esta mañana aplazar el pleno que desde hace una hora tendría que estar invistiendo a Carles Puigdemont algo que no ha sentado bien a la CUP ya Junts per Cataluña ahora mismo que es lo que está ocurriendo Pablo Tallón bona tarda

Voz 1673 00:29 bona tarda de momento está en marcha una comparecencia de Jones para Cataluña en la que sus portavoces están insistiendo en que Carlas Yamón es el único candidato posible en la que de hecho ha leído un fragmento del discurso que el ex presidente tenía preparado concretamente a Montse iba a reivindicar como la revolución de las sonrisas iba a reivindicar el independentismo como la revolución de las sonrisas invocando la difunta Muriel Casals ya ese fragmento se ha cogido el diputado Eduard Pujol para decir que Jones para Catalunya sigue siendo el partido de las sonrisas porque saben interpretar la voluntad del pueblo también han pedido que se convoque el pleno de investidura ya han anunciado que una vez desestimadas sus alegaciones ante el Constitucional la coalición tiene previsto recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en estos momentos tiene la palabra Eduard Pujol lo escuchamos en directo

Voz 2 01:10 a unos según Cruise Andrea Unitat d'Aran Saint casas nido del Parlament de Cataluña

Voz 0032 01:16 el paseo Lluís Compains fuera a miles de personas asisten hasta ahora a la manifestación convocada por las organizaciones independientes

Voz 3 01:22 estás

Voz 1 01:29 el nombre de Puigdemont es nuestro presidente

Voz 0032 01:32 paso atrás la concentración convocada entre otras por la Asamblea Nacional Catalana que pide que la investidura de Full de Mon tiene que llevarse a cabo sin injerencias los plazos y condiciones ya establecidos y luego está la oposición con diferentes opiniones sobre la decisión de Torrent ciudadanos y Catalunya en Comú Podem tienen posiciones contrarias PSC asegura que es el momento de buscar una alternativa Puigdemont el PP presiona Ciudadanos para que mueva ficha Inés Arrimadas Xavi Domènech Miquel Iceta Isabel García Albiol

Voz 4 01:58 sí señor Torrent no está solucionando el problema está haciendo una huida hacia adelante está alargando la agonía del pluses el señor Torrent sigue insistiendo en el error

Voz 5 02:10 yo creo que ha sido sólido y ha sido claro y por tanto creo que el presidente ha hecho bien en aplazar este pleno hasta que se dieran garantías para la propia dignidad de la institución

Voz 0313 02:21 sería mejor que el movimiento independentista

Voz 6 02:23 pusiera otro candidato sólo depende de

Voz 0313 02:26 ellos pues tienen mayoría en el Parlament

Voz 7 02:29 que ganó las elecciones entendemos es el Partido Popular que no puede seguir ni un minuto más haciendo la estatua no puedo estar ni un minuto más instalado en la inacción

Voz 0032 02:40 hay más cosas la economía española cerró el pasado año con un crecimiento del tres coma uno por ciento según el dato adelantado que ha publicado el INE son dos décimas menos que el año anterior aunque ya van cuatro años de crecimiento consecutivo según ha dicho el ministro Luis de Guindos hacen falta todavía dos años para abandonar los datos negativos de la crisis cuatro

Voz 1673 02:58 tres tres y tres en Canarias en Madrid el Ayuntamiento ha llevado al pleno la propuesta para cambiar el protocolo anticontaminación el nuevo plan que les hemos adelantado en la contempla impedir la circulación dentro de la M30 los coches más contaminantes cuando comience el escenario dos en el escenario tres la prohibición se extenderá a todos los vehículos ecologistas y científicos celebra la medida aunque con cautela porque dicen se actúa sobre los síntomas pero no sobre el problema Xavier Querol es investigador del CSIC Paco Segura portavoz de Ecologistas en Acción Miller

en la Cadena con Carla está en fila

buenas tardes bienvenidos a La Ventana no sé si estaban ustedes al tanto en ese momento concreto pero ayer ayer en Todo por la radio hicimos una porra la pregunta era mañana por hoy el programa será desde el paro también de Cataluña sí o no la votación fue un poco caótica con Toni Martínez Especialistas secundarios El Mundo Today con lo creo recordar que acabó en algo parecido al empate pero nos reímos con ganas que que es lo importante Bono ha pasado veinticuatro horas no estamos en el Parlament porque el pleno de investidura como ya sabrán ha sido aplazado sine díe les hablamos ese Radio Barcelona ir visto lo visto que cada uno decida hoy si prefiere reír un poco como hicimos ayer por llorar o mandarlo todo a freír espárragos porque el espectáculo continúa ya sé que el tema de fondo es muy serio en muchísimo pero tal vez podríamos intentar no tomarnos tan en serio a algunos de los protagonistas del vodevil no seguir al minuto lo que hacen lo que dice haberse se dan cuenta de que la vida continúa fuera de su burbuja que a ver si se enteran de que en cualquier otra actividad que no fuera la política ya les habrían echado a todos a gorrazos porque al final se confirma la teoría el patriotismo es en ocasiones el último de otro refugio de los canallas sí pero yo añado también de los inútiles sean de la patria que sean bienvenidos a La Ventana

Voz 1 07:31 el tanto de ahí eh que aprenda

Voz 0313 09:23 por ahí estamos una tarde más con la ventana abierta con Roberto y con Isaías como cada día compañero como estaba qué tal buenas tardes buenas tardes Roberto tú que votase ayer en la porra que yo no lo recuerdo que estaríamos en Harvard bueno yo creo que que vote que estaríamos en el Parlament sí creo que yo yo no recuerdo lo que voté sí sí me suena no reflexión del tipo no no estaremos si no lo sé

Voz 12 09:45 yo creo que lo que acabe lo que queda no lo sé yo también yo ayer acabe lo que queda del día diciendo mañana pues quién sabe no dónde

Voz 0313 09:52 existe si no se no creo muy coherente por lo tanto respecto a los hemos visto en las últimas horas hoy hemos invitado a tomar café a Montse Domínguez que está en Madrid Montse buenas tardes

Voz 13 10:01 las buenas tardes Josep Cuní que está conmigo aquí en Radio

Voz 0313 10:03 Gerona Jusep buenas tardes qué tal buenos cómo estás pues que hubiera preguntado ayer hubieras participado en la porra que hicimos en Todo por la radio a dijimos mañana estaremos en el Parlament con el programa sí o no no seas loca

Voz 3 10:13 Israel usaron eh yo hubiera dicho que sí porque deberías estar en el Parlament ya pues uno estamos pues pepero pues giro sido porque no porque si no siempre debe en las noticias que no pasa nada porque no que no hubiera sido noticia es que hubiera pasado a la vista de las muchas cosas que pasan sin que pase nada Oye

Voz 0313 10:30 el reloj está parado verdad está parado para todo en este momento es decir no cuenta ni las veinticuatro horas que en teoría finaliza el plazo mañana ni cuentan los diez días de el que tiene el Constitucional para las alegaciones del Parlament la de Puigdemont ha resuelto ni cuentan dos meses para una hipotética nuevo candidato el reloj está parado ahora

Voz 3 10:49 parece ser que si el el Majid técnico

Voz 11 10:52 tampoco te lo podría hembra avisaron los menores por su aversión por el nombre queda muy tampoco no no he hablado con

Voz 3 10:57 nos lo con los letrados del Parlament el exceso vencido ni con los que entienden de esas cosas pero entiendo que sí entiendo que bueno estamos en una situación interesante desde mi punto de vista muy interesante por varias razones primera genérica la democracia como sistema evoluciona a golpes de crisis la democracia española está viviendo esa circunstancia por primera vez es una crisis brutal tan brutal que ha obligado por primera vez al Constitucional a manifestarse sobre algo del que no tenía precedente ni había precedente y así sucesivamente no quiero pensar y ser optimista de que la democracia española se va a fortalecer una vez todo eso salía resuelto otra cosa es cuando se va a resolver como ahí es donde ya no me atrevo a entrar porque las consecuencias pueden ser igual de complicadas que las que hemos vivido hasta ahora pero también es cierto que a día de hoy eso puede entenderse como un reloj que separa pero ese reloj que separa es un reloj que da tiempo a buscar una solución serán lo suficientemente inteligentes unos otros y los demás allá jugar a encontrar

Voz 0313 12:06 tú qué piensas Montse lo serán los serán pues

Voz 14 12:09 eh ellos no es una por no comparto el optimismo

Voz 13 12:12 de de Cuní mira mira que

Voz 11 12:15 el origen naturaleza no yo creo que estamos estamos todos un poco heridos por las flechas de la incertidumbre y si no te lo de la canción

Voz 13 12:22 somos incapaces de predecir entre otras cosas porque ni los mismos protagonistas de este drama tienen claro en estos momentos cuál va a ser el siguiente y el siguiente paso reloj está parado pero yo creo que sí que hay un par de cosas bastante claras me da la impresión de que tan firme es la voluntad de Carles Puigdemont de de ser investido presidente como la de Torrent de no acabar en en prisión por desobedecer al al Constitucional si esto sigue así salvo un giro otro nuevo giro dramático del de este de este guión enloquecido yo creo que cabalgar hacia unas nuevas elecciones no

Voz 12 13:04 eso es lo que sí que creo que hay algo claro y es que Puigdemont no va a ser investido luego ya solamente quedan dos opciones que es que encuentren otro candidato que sucede un poco lo que pasó con el propio Bush de Mon que a última hora se pongan de acuerdo sobre otro perfil para recuperar el autogobierno que recordemos en estos momentos es complicado el ciento cincuenta y cinco sino de esas nuevas elecciones dentro de las dos opciones apostaría por la del candidato

Voz 3 13:27 no lo sé porque hay un elemento que no es menor que responde a la condición humana que a veces la perdemos de vista entre tantos legalista Moss y que tiene un peso importantísimo en todo eso aquí nadie que de ser llamado traidor y aquí todo el mundo independentista que por lo bajini

Voz 11 13:43 que una cosa en público de otra efectivamente

Voz 3 13:47 todo el mundo y cuando Kioto digo hablo del mundo independentista me refiero a Esquerra Republicana y el PDeCAT tienen muy claro que pulmón debería dar un paso al lado pero nadie se atreve a decírselo de manera clara y abierta o si se lo dicen que se lo han dicho os sugerido y él no lo ha aceptado a ejecutar un método para apartarle ahí es donde se deben porque porque nadie quiere que en la calle donde hoy ahora por ejemplo en la plaza Sant Jaume había una sede de manifestantes todos con la con una careta que representan cara de Puche etcétera etcétera

Voz 0313 14:18 se encienda llamen traidor

Voz 3 14:21 al primero que se baje de este autobús

Voz 0313 14:24 sí pero habrá que ver qué hace el presidente del Parlament porque en su día ya sabemos que solo influyó hasta el punto de hacerle cambiar una decisión que tenía tomada al convocar elecciones hijos ya veremos si este nuevo presidente del Parlament se mantienen lo que que no obra improvisados lo que ha hecho hoy Torrejón Lolo lo ha meditado lo de haberse ido ahora los diputados de de Jones per Catalunya hoy de la culpa al Parlament así un golpe de tal eso sí es una improvisación y así es actuar en caliente de esta forma

Voz 3 14:49 en fin bueno es ahora que quede claro ya es que ese es el primer conato de hacer creer quiénes son o quiénes pueden ser los traidores e imputados del partido que estaban soy soy

Voz 13 15:01 pero es que Cunit el que el que se haya acercado a Puche Money leía susurrando al oído mira presidente esto así no puede continuar el les habrá recordado en un ejercicio de justicia poética esto es lo que yo voy a hacer yo podría ser el presidente que legalmente les críticamente convocó elecciones vosotros no me dejaste es hacerlo ahora cada balón a Rambla con suben a es decir es que hay una hay una situación completamente desquiciada y somos presos no solamente de no quieres ser acusados de traidores sino la historia cada la cada uno está en Bruselas huir lo de la justicia española porque fue sensible a que les decían si haces esto president quedarán como un traidor para la historia ya les dice Si queréis hacerlo vosotros ahora tenéis que significa caros

Voz 3 15:49 pero no no olvides en en en este en este capítulo que también en esta composición actual puede ver yo no sé si lo hay digo que puede haber una cierta voluntad de venganza

Voz 13 16:02 co claro eh bueno bueno es que la pelea en el mundo

Voz 0313 16:04 el tenista es abrazo partido desde hace tiempo efectivo

Voz 3 16:08 ya hemos hablado en este programa son ocasión he mantenido siempre que no era un bloque homogéneo lo que sucede que aquí sí que hay que estar licenciado en catalanidad

Voz 11 16:18 si no hace para entender que las cosas se hacen por debajo

Voz 3 16:20 a mes pone lo mejor sonrisa en fin fines estilo florentino Versalles bonos exactamente cuál no o Vaticano

Voz 13 16:27 pero eh

Voz 3 16:29 en qué medida Puig está forzando la situación primero para reivindicarse asimismo que eso es incontestable también no obstante también para pasar sus facturas a quién es el dice que no le dejaron hacer lo que él al final no quiso hacer porque hoy hay una cosa que Puigdemont no puede rebatir la potestad única personal intransferible al presidente del Gobierno y candidato era convocar elecciones lotería que consultarlo a nadie con lo cual el hubiera podido hacer lo que él creía que

Voz 11 16:59 manera unilateral puede haber hecho efectivamente si no lo hizo in no lo hizo

Voz 3 17:05 hasta que no de ir cuando se dio explicaciones de por qué no lo hizo se limitó a decir no se daban las circunstancias sin que nadie sepa qué circunstancias se daban y cuáles no más que nada para información no debemos ser todos tan transparentes pues Puigdemont tiene una asignatura pendiente decirnos qué circunstancias no concurrían aquel día como para haber cambiado de opinión

Voz 0313 17:28 Clooney que yo quería darnos más o menos quería empezar a cotizar la a cotizar no quería empezar a medirse la incompetencia en política de verdad es que yo creo que dentro de este proceso con el proceso con el proceso que son dos cosas mantendría

Voz 13 17:42 sabrá si esas condiciones en la oscuridad yo creo que sea bueno hay hay bastantes datos para para saber a estas alturas de lo que buscaba era un compromiso fehaciente del Gobierno de que o bien no SIVE aparca aplicar es de ciento cincuenta y cinco o estoy

Voz 3 18:00 todo el sangriento permanente y lo has escuchado a él decirlo personalmente públicamente no pues eso es lo que yo replicó lo que yo planteo o lo que yo reivindico quiero escuchar esas obligaciones es más como ciudadano tengo derecho a exigirle que me den estas informaciones y las que haga falta

Voz 0313 18:17 yo lo he visto me falta vas a tener que

Voz 13 18:20 ha sentado porque sólo concede entrevistas y ya sabemos de qué forma con determinados medios con lo cual no es fácil hacerle preguntas complicadas y complejas y sobretodo donde no te pueda marear salvo que seas T b3 a determinados medios catalanes o medios extranjeros que obviamente no entran en detalles que como tú dices son fundamentales para entender yo lo único que os digo es que los guionistas de House of Cards han demostrado que son unos meros aficionados no tiene idea la calidad de los políticos españoles por mucho que diga que son un desastre que no se quita de urdir tramas thriller Cliff Hanga verse estos que te dejan el último momento no se sabe es una cosa realmente

Voz 12 19:04 lo que pasa es que ellos ellos producen emociones y lo que se estaba produciendo desde esta de este proceso es un verdadero hartazgo y además yo creo que en todos los lados es decir yo creo que la gente está cansada no desatadas que definitivamente esto que Cataluña tire para adelante y que podamos empecé a hablar de Europa

Voz 3 19:23 para desatascar ese necesita que participen los dos que lo han atascado

Voz 12 19:27 si no se equivoque lo ideal sería que no para

Voz 0313 19:29 ninguno de los dos en mi modesta opinión de acuerdo pero lo ideal sería ese acuerdo pero siendo eso a día de hoy

Voz 3 19:35 estante difícil vayamos en lo practico no siguen existiendo dos actores dos grandes activos seis con muchos matices cada uno hay impuestos de complementos de esos dos actores se han encerrado en su cerrazón valga la redundancia cada uno Si bueno y ahí están tensando de primera intervención tensando en los límites del sistema bueno esos límites están moldeando a partir de situaciones nuevas las está moldeando el Constitucional bueno ahí quedarán una serie de circunstancias

Voz 0313 20:06 la cosa Josep y Montse Isaías todos Roberto hoy en esta situación momentánea de de parálisis de relojes detenido en y el otro conglomerado político por llamarlo así es Ciudadanos

Voz 11 20:20 el Partido Popular PSC

Voz 0313 20:22 puede mover alguna ficha estas últimas horas hay bastantes rum rum en que Inés Arrimadas dé un paso al frente se presente como candidata sabiendo que no va a ganar pero que eso empiece a hacer correr un poco los plazos otra vez un poco el tablero no sé si lo veis factible si lo ves deseable

Voz 11 20:38 o no lo veis ella lo ha descartado que vaya a hacer un hace un rato

Voz 0313 20:43 pero continúan siendo la táctica de Albiol no

Voz 13 20:46 popular sigue insistiendo que haciendo caso omiso a su historia yo he escuchado algunas veces la teoría de cómo la gente construye sus sus relatos políticos salta a las páginas que no les interesa

Voz 11 20:59 a así a popular Ésta es como una novela que pasas del capítulo más obvias determinados datos bueno el Partido Popular está haciendo exactamente lo mismo

Voz 13 21:07 la lo que el Rey hizo con Rajoy cuando le dijo no yo no tengo mayor

Voz 11 21:11 día aquí por lo tanto no lo hizo Rajoy con el renglón que ya está un poco asustados estamos haciendo elipsis pero que para para empujar a Arrimadas hace

Voz 15 21:25 exactamente lo que Rajoy no quiso hacer porque la aritmética no le daba igual

Voz 13 21:28 quería pasar por el trago de prolongar los los plazos que se visualizará

Voz 12 21:34 llamarle salió bien pero se visualizar en el

Voz 13 21:36 Parlamento yo creo que el runrún de que hay una posibilidad de que Carles Puigdemont que además se siente fuerte porque además todo esto aparte hartazgo Isaías Steinbach

Voz 3 21:48 donada claro la idea

Voz 13 21:50 yo no percibo con muchos amigos catalanes a la opinión pública catalana está cada vez más llano llano harta cada vez más dolida porque cada paso cada paso creativo del Tribunal Constitucional es todo eso y añade más leña al fuego quizá no hay otra forma no digo que no y quizá

Voz 0313 22:07 pero están achicharrado las instituciones ni quizá

Voz 13 22:09 que finalmente todo Plath no se se transforme en algo positivo pero de momento

Voz 3 22:14 pero con el tiempo yo no digo que eso se vaya transformar algo positivo a corto plazo

Voz 13 22:18 ahí está el bien

Voz 3 22:20 era una serie de dictámenes del Tribunal Constitucional que van a servir para supuestas posibilidades futuras antes que ojalá no suceda

Voz 0313 22:28 digamos vámonos un momentito al Parlament saber qué se está cociendo ahí por qué concentración a las puertas de la cámara creo que están los diputados de Cataluña y la CUP todavía dentro el hemiciclo o estaban hacemos minutos

Voz 11 22:38 Pero Esquerra no no no no lo digo por

Voz 0313 22:42 Cain John Pablo Tallón sigues ahí verdad compañerismo

Voz 1673 22:44 es igual que haber pues tú dirás bueno ahora mismo podemos decir que hay más periodistas que movimiento político por así decirlo sabes que ha habido mucha actividad durante las

Voz 0313 22:53 mañana a pesar de que no ha pasado nada de lo que en teoría

Voz 1673 22:55 tenía que pasar hace unos momentos sabido comparecencia de Joyce para Cataluña que insisten en que hay que levantar ya la suspensión de esta investidura de Carles Puigdemont le han pedido Roger Torrent que lo invicta pero han querido después de una mañana donde estas tensiones que son evidentes que las venimos contando desde hace días han aflorado una forma podíamos decir impensable hace unos días local han venido esas rebajar las a decir que no han aplaudido casi todo el discurso de Roger Torrent que a lo mejor no estaban de acuerdo con el tema de aplazarlo pero Eduard Pujol que es el portavoz de Cataluña asegura que unidad

Voz 2 23:24 que es unidad va a haber tomado la noticia queda reservada para que la Cámara de diputados

Voz 1673 23:33 lo que que la conjura que todo calle la unidad esta preservada porque hay una conjura para investir a Carles Puigdemont

Voz 3 23:39 aseguran que va a ser un camino largo un proceso

Voz 1673 23:41 largo incluso lo que ha hecho es leer un fragmento del discurso de investidura que tenía preparado Carles Puigdemont en el que en un invocando Muriel Casals la difunta presidenta de Unión cultural se reivindicaba como la revolución dar su sí que es verdad que hay ha colado otro recadito hacia Esquerra ha dicho que ellos sí que saben interpretar lo que quiere el pueblo como queriendo decir que a lo mejor los otros

Voz 12 24:02 ahora mismo cuando acaba la rueda de prensa han dicho que no

Voz 1673 24:04 tenían mucha prisa de hecho no han aceptado han aceptado preguntas pero nos han quedado muchas en el tintero que no hemos podido formular porque decían que tenían prisa porque se van a esta concentración que comentabas tú ahora en el paseo Lluís Companys

Voz 0313 24:15 ya han han han entrado los manifestantes en el par de la Ciutadella ya no se aquí en el paseo Lluís Companys sino que han entrado dentro ya están ya pues a las puertas del Parlament sabes

Voz 1673 24:25 estamos tan metidos que ni Chirinos

Voz 0313 24:27 ese ese puesto hacia fuera así que

Voz 1673 24:30 ahí estamos la ocupantes ha ocupado el hemiciclo los cuatro diputados han sacado un cartel con los

Voz 0313 24:34 Sergio Llull Catalunya hecho una

Voz 1673 24:37 son muy curiosa que es sacar la cabeza a ver si estaban los de la CUP ya se habían ido por dar marcha atrás ignora entrado al hemiciclo así que en este juego hemos estado toda la mañana entre Puñal desde Esquerra decía Jones para Cataluña viceversa la CUP también apoyando a Cataluña en esto expectantes por si se convocaba finalmente es de pleno que torrentes convocaban

Voz 0313 24:56 yo me estoy acordando que hace hoy exactamente una semana Josep con se asomaba a la ventana para hablarnos de un reportaje de un especial que estuvo haciendo en Estados Unidos para intentar que entendíamos por qué presidente estaba pensando Josep ahora mientras escuchaba la conexión y los detalles de de Pablo si algún día tú o quién sea tendrá que hacer un trabajo de ese tipo para que no sólo fuera sino dentro entendamos lo que nos pasó en estos tiempo da supo

Voz 14 25:21 eso ya pierdo estas tanto trabajo ya no sea de verdad

Voz 11 25:24 calle pero como interpretamos esas palabras que acaba de decir Eduard Pujol de que la bueno entrada dura de entrada Montse la palabra tiempo en y trata palabra como un estímulo

Voz 3 25:38 pura no creo que sea la ajustada no es una conjura entre todos los diputados de todas las formaciones para que cuyo consejo preside eso no es una conjura eso es de la necesidad virtud eso es una obligación eso es qué remedio eso es un pero no es una conjura entendido por conjura que alguien se pone de acuerdo entre ellos clarísima por la causa que se les obligue nadie eh ese no es el caso no por otra parte vamos a ver se olvida que el señor Torrent cuando era diputado fue el que impuso solicitó a la Mesa irse acepto la votación polémica de la república fuera secreta para que no quedara constancia se quién decía así de quién decía no recordemos que el resultado de los hijos no fue el mismo del madero de los diputados Independent

Voz 0313 26:26 para que no quedara constancia del traidor F

Voz 3 26:28 vivamente volvemos a dieciséis efectivamente no Hinault olvidemos también que él había dicho antes de ser presidente del Parlament incluso de que su nombre sonaba con fuerza como como posibilidad que evidentemente en ese nuevo tramo habría que seguir los cánones que marca la ley porque el precio que se había pagado y que se estaba apagando era muy caro y ese precio no es porque hay algunas personas en Bruselas ese preciso sobre todo porque hay otras en la cárcel a las que de nuevo se les niega salida en cárcel preventiva con lo cual también aquí hay una división como sabemos del mundo jurídico analizando esto

Voz 0313 27:05 esa circular con desastre directamente que les ayude a Tamudo para nada para nada no ayuda para nada están achicharrado Se están achicharrado algunas instituciones pero a marchas forzadas yo no me cansaré de repetirlo me dejáis hacer una cosa respiramos un poco de Goya se novedades vamos a esto pero también podemos hablar de otro tema de verdad

Voz 11 27:24 por favor

Voz 16 27:28 yo prometo que hoy es el principio de todo para mí seguro de coche hoy voy hacer metodista ya es hora de que saques el estadista que hay ante Línea directa el seguro con todo el mejor precio cara izado nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com

Voz 17 27:45 este fue la reacción que hubo cuando se concedió por sexto año consecutivo el galardón al mejor motor del mundo en su categoría al motor Eco Boost dejó la misma que esperamos que tú tengas cuando al jueves

Voz 2 27:55 el bus para muchos el mejor motor gasolina del mundo

Voz 18 27:58 Ford Focus con motor Eco Boost ahora por trece mil quinientos euros solo este mes aprovecha el eco bonus de cinco mil setecientos euros de Ford financiando con FC Bank condiciones en Fort punto es y sólo hasta final de mes prueba lo en la reforma

Voz 28 32:49 sí

Voz 11 32:56 la página

Voz 28 33:01 la serie eh

Voz 13 33:06 no con esto no

Voz 3 33:11 cuando eh

Voz 31 33:15 sí porque

Voz 28 33:18 ya no invita

Voz 14 33:30 yo creo que a estas alturas no te falta repetirlo pero por si acaso algún despistado despistado a yo lo digo esto es la canción que va a representar a España en el próximo festival de Eurovisión eh y que fue elegida designara ayer en la gala de de Operación Triunfo de la cara vamos a hablar porque esta edición de OT no estoy comparando con nada con lo anterior que hemos comentado otro tipo de operación triunfo esta esta edición de la de la gala televisiva por ha marcado un antes y un después en muchos terrenos pero ayer genios

Voz 31 33:55 por otro argumento para la polémica el horario la duración hasta cuándo vamos a seguidas

Voz 1 34:04 a la polémica de Isaías Lafuente

Voz 32 34:12 yo

Voz 12 34:14 pues sí ayer se celebró la edición de Operación Triunfo en la que se eligió esta canción para representarnos en el próximo festival de Eurovisión y esa edición fue seguida por casi tres millones de sacrificados espectadores que tuvieron que aguantar una vez más un retraso de siete minutos en el comienzo de la emisión por la prolongación de un programa prescindible por redundante que además tuvieron que posponer su sueño otros veintidós minutos si se fijaron de la hora final prometida por Televisión Española porque la cosa acabó a las dos menos veinte de la madrugada una falta de previsión de respeto y eso que era lunes el debate sobre el adelantamiento del treinta en televisivo se prolonga tanto iba tanto retraso como los programas del Prime Time televisivo en dos mil quince el Gobierno instó a las televisiones

Voz 3 35:00 afrontarlo en dos mil dieciséis el Senado

Voz 12 35:02 instó al Gobierno a regularlo ese mismo año el PSOE hizo una proposición no de ley instando a que los programas de máxima audiencia terminaran antes de las once de la noche el Defensor del Espectador de Televisión Española lo ha reclamado en más de una ocasión y así vamos de instancia en instancia hasta el retraso final mientras los programadores de la televisión que pagamos entre todos están a ver programas que saben que acabarán al día siguiente

Voz 0313 35:33 Mariola Cubells buenas tardes vamos a centrarnos primero no del horario he logrado hablamos de la canción de que usted que gane la puesta hablando de Porras

Voz 11 35:43 estas tres alambre no sabía bien gracias otra se acuerda de eso te acuerdas Ia

Voz 0313 35:49 el Parlament estoy va encaminado a que fuera el dúo que no representar en Eurovisión sí no

Voz 15 35:55 ahí no sabía que había hecho una apuesta no me llaman

Voz 0313 35:57 para participar pero por por no no fue propiamente una porra fue en varias conversaciones en antena pero sí sí hombre yo tenía claro que vamos a ver qué podían ir los dos

Voz 15 36:06 bueno yo decirte que no pude ver Satué que me me dormí mal de dormir entonces claro cuando me esforzaré ella había acabado y tuve que mirar siquiera tuve que mirar en Twitter que aborda si hay que ser muy

Voz 0313 36:19 como insomne para llegar a estas bueno

Voz 15 36:22 hace hasta gala la obligación y demás pero bueno yo me me yo me suelo quedar eh yo me suelo quedar a las cosas para que ver las acabar y es que ya no pude más es aquello que te vence el sueño en el sofá a mí supongo ya buena parte de esos tres millones ochocientos miles

Voz 3 36:36 Paradores

Voz 15 36:37 que tenían conectada la tele pero dos estaban dormidos esófago estaba puesto sobre el audímetro pero no se olviden de nunca esto es muy importante no Mariola tu profesionalidad donde

Voz 11 36:48 el acceso de los demás es una leyenda languidece si ella todo el a dormirse de la mañana

Voz 15 36:56 no pude más osea no pude más inmenso fatal porque yo quería

Voz 13 37:00 a ver en directo el periodismo el periodismo es así querida si tenemos que tragar no sesiones del Parlamento

Voz 0313 37:06 pero de verdad

Voz 13 37:09 cuántas hasta las dos de la mañana operación como sentir F

Voz 0313 37:11 Herreras verás Zeep arqueólogo vuestro de hoy perdonadme esto esto esto y esto rebobinar hablé lo de es que lo hemos comentado muchas veces ya lo del horario del lo de llevar el Prime Time

Voz 11 37:22 nosotros mira te voy a decir he hablado mucho con las podía hablado

Voz 15 37:26 antes de esta mañana cuando hemos sabido esto he hablado con tres colegas

Voz 13 37:29 más de tres televisiones públicas y privadas para preguntarles no

Voz 15 37:35 entonces me han dicho los tres coinciden en una cosa nosotros no vamos a cambiar los hábitos de los españoles que yo les digo sí porque la tele puede hacer eso la tele puede ir modificando nuestros hábitos porque además no somos un grupo homogéneo de personas hay gente que trabaja hasta las cinco gente que tiene niños familias monoparentales y todo el mundo trabaja gente que no trabaja todo el mundo ve la tele por tanto esa historia de que no es que el niño lo lo hasta las nueve y media tan ya las diez que están dormidos no no hay un montón de gente que no vive así entonces ellos dicen que no que no van hacer nada sino es por ley cosa que también deberíamos empezar a pensarlo porque ellos no pueden cambio o por mercado los anunciantes nunca van a reclamar eso a no ser que se empiece a ver claro que la medición de las audiencias así ya no función pero no habíamos quedado en que Televisión Española no era comercial porque entonces ese argumento mira ahora te decía yo pero claro es que te quiera ellos lo intentaron en el dos mil quince sabéis cuánto duró el el esfuerzo o la intención anunciaron en febrero para ponerlo en marcha en marzo en mayo del dos mil quince

Voz 11 38:42 para cuando cuando quisieron ver perdona perdona acaba acaba de antivirus no iba a decir que todo lo que lo que

Voz 3 38:51 estas contando tiene sus razones pero a mil la primera que se me escapa de esas razones es que en el caso de Televisión Española que es pública y que todos los estamentos públicos de la administración de gobierno del Legislativo que todo este mundo haya pedido que sea insisto que ha pedido o no ha obligado hasta este momento el ente público no cumpla porque tienen que cumplir los privados Flickr entre públicos y lo primero que debe cumplir con sus obligaciones si a la vez ser ejemplo porque los privados pueden ver los privados también habría que recordarles que tienen una concesión pública que la empresa la explotación es privada pero la concesión es pública y hay hay en en en el pliego de condiciones para presentarte al concurso hay una sede obligaciones públicas es cumplir no pero bueno entiendo que puedan yo no no me corresponde a mí ser el primero bueno pero la televisión pública así

Voz 15 39:43 claro ellos lo que dicen es si luego vamos a pedirles que funcionan igual en cuanto a audiencia ahí no vamos a vapulear los cuando tengan menos audiencia tenemos que intentar que todo se rijan por las mismas reglas es decir no sería justo que Televisión Española funcionar de una manera unilateral mientras el resto de las televisiones hace lo que le da la gana con las franjas tienen razón en eso tienen razón en eso tienen razón

Voz 3 40:09 sí han subido de audiencia en la medida que han sido más competitivos con las privadas una vez más ayer era innato ayer el minuto de oro se produjo a las once y media

Voz 13 40:17 yo creo que no tiene porque no estaba cantando la otra canción

Voz 12 40:20 irá a Eurovisión es decir en un concurso cuyo final que quiero decir es una película en donde no sabe si va a morir o no va a morir el protagonista es un concurso como el de ayer el minuto de oro tenía que haber sido el último minuto del programa fue a las once y media porque los españoles no nos acostamos

Voz 11 40:37 general a las dos menos cuarto de la mañana luego luego una televisión pública algún viernes Si bueno algún dio de sí claro pero ahí era el único

Voz 12 40:47 no entonces sabiéndose pequeño detalle que es un detalle sociológico entonces una televisión pública tiene que trabajar para que el Prime Time termine a una hora en la que normalmente la gente se va a la cama es un severo Prime Time para los que tras noche en que está muy bien de una televisión pública también

Voz 11 41:02 por eso yo estoy sus razones yo soy este impuesto en verso

Voz 0313 41:06 de Madrid el trasnochar voluntario involuntariamente habló y Fernando Navarro en un artículo que ha publicado muy interesante en El País sobre esta edición de OT donde dice se habla de la transmisión de ayer dice adentrándose en la madrugada con desesperación su interminable retransmisión para elegir entre un puñado de canciones parecía cree llegar hasta la celebración de Eurovisión en mayo así de de empalme pero al margen de este asunto

Voz 2 41:27 Fernando habla hoy de

Voz 0313 41:29 no de la canción bien inscrito ya en otras ocasiones de del del valor que tiene que tiene esta chica de de de Amaia de Alfred Bono dice Operación Triunfo ya tienes un mal sucedáneo de la la Alain

Voz 15 41:42 muy partidario no es eh no no es muy buena

Voz 0313 41:45 Dario pero pero pero defiende la calidad de Amaia que gente de la que está participando pues es gente inquieta ahí sala en la música no el formato no le gusta y además tiene dudas de que la canción elegida sea la mejor por eso lo respetaba asomarse a la ventana Fernando buenas tardes hola

Voz 33 42:00 hola buenas tardes a todos eran amigos como eso

Voz 0313 42:03 la frenar ayer en aproveche

Voz 33 42:05 hay capítulos de series entre sí

Voz 0313 42:08 al tiempo tuviste no

Voz 33 42:10 Paco Cortés ya las canciones hasta tres o cuatro veces la he escuchado se aprovechó un capítulo las mi ruego

Voz 0313 42:16 hoy al final en esta operación de OT que en fin todo el mundo coincide coincidimos en que sí es verdad que ha marcado un punto de inflexión un antes y un después puede estar más menos de acuerdo pero ha sido distinta de de otras de otras ediciones al final que prima más en un formato de este tipo la música la calidad musical en las historias el aspecto humano que dirías que ha pesado más al final Fernando

Voz 33 42:37 hombre yo creo que no es un experto en televisión nada pero creo que es un tienen la música como excusa para montar un reality show está como cualquier cualquier usuario revisión con problemas el muchos de nosotros sabemos que están a la orden del día habría mucha diferencia entre Master Chef a lo mejor que pueda haber Operación Triunfo sólo que tienen la excusa la percha de la música evidentemente es una academia es una escuela se hacen cosas pero realmente lo que a potencia y creo que queda evidente por por el seguimiento que puedes hacer diario en redes sociales y todo son los aspectos humanos ir entretenimiento de identificación también con los pasó con las personas que están él no con los chavales muchos de ellos muy muy interesante esa es musicalmente otros no tanto pero sobre tiene una academia pero no me preocupa de todo eso es cuando es Operación Triunfo y desde la cadena pública Klaus está comentando muy bien saldrá de eso como si eso fuera la única vía para primer triunfar que habría que ver qué concepción que se tiene con un arte y sobre todo entender qué es eso es es una defensa de la música cuando la música está pasando en este país por muchos estados y hay mucha fuera fuera de la televisión hay mucha realidad y mucha música

Voz 0313 43:44 me interesó mucho un artículo tuve de la semana pasada donde decías que lo mejor que le puede pasar a Maya es dejar de ser Amaya de España Isère algo mucho más importante que ser Amaya Romero sea ella misma tiene yo esté ahí

Voz 33 43:56 sinceramente más allá de que eso vaya a España me suena un poco de folclóricas de época y también no de

Voz 15 44:01 cosa a España no se dio orden qué tal

Voz 33 44:04 no sé el año que pudo hacer porque ese monstruo televisivo el mostró de las sociedades que hablabais ahora mismo de las audiencias de las diferentes audiencias que hay hay un Mostra que es tangible para una persona de una chavala de diecinueve años como Sama ya eso poner ese etiquetado de María España siempre puede acabar creando detrás como hay que Scott Fitzgerald no detrás de un héroe hay siempre una tragedia y podría haberla pero sobre todo lo que me preocupa que el tema de de la música hay personalmente es que peso yo creo que se está utilizando los recursos de la cadena pública para un negocio que está montado durante mano en ese sentido no es porque está bien que haya una oferta como de pero alguien deprimente otras ofertas que no hay en este caso tenemos que tener en cuenta que Operación Triunfo es una selección que viene de tiempo atrás luego en unos discos se hacen unos conciertos hace todo muy un negocio entonces al final la creación de esa pobre chica la libertad que es donde se debe mover el artista en la libertad en Internet de la libertad

Voz 34 45:01 queda supeditado a unos intereses unas

Voz 33 45:03 versiones bastante importantes que o está bien dirigido o bueno puede acabar haciendo mucho daño a una persona joven y aún se todo donde debería estar aprendiendo ahí en la calle como han aprendido pues lo Sabina los todos los ambos no lo Serras tanta gente no o posiblemente de ahora que tenemos pues nuestra último premio pues como por ejemplo Teresa que ha donado a demostrar o sabía chicas un boyante

Voz 13 45:29 verdad que en en la gran mayoría de los últimos grupos y cantantes revelación no solamente en España sino en otros sitios vienen precisamente de esta fábrica de cantantes que son los reality shows y es un negocio efectivamente del que Televisión Española saca tajada por eso no acabo de entender el argumento de que tienen que competir en igualdad de Condi tienes es porque no lo hacen para nada pero yo quiero decir ya que me siento un poco intrusa en la sección de televisión y a la sección de música y primero que coincido cien por cien con la crítica de de Fernando de hoy en el país esta balada

Voz 11 46:05 que por todos

Voz 13 46:07 la dos dice bueno pero que que no oye perdona Cubells a mi me gusta una avalada como la que más pero esta concretamente lo único que he engañado en toda la cara es además sobre todo porque no vamos a ganar Eurovisión mosso ya nombres como vamos a ganar y luego no no lo había visto nunca hasta noche claro es que ya sana indoloro al ala no no soy una entereza

Voz 11 46:32 esta discusión France tan potente con la segunda se siguen Mariola Campo que lo sabes todo qué es lo que pasaba en la boca porque empezó a cantar yo creí que le ocurría algo algo dicen estaba nervioso yo de todas formas de decir esto es un programa del tren la canción tres veces y la cantaora no habanero eso es fundamental que tengamos eso claro Farràs estabas tres veces pero nada yo estoy aquí estoy de acuerdo contigo en alguna

Voz 15 47:00 cosas por supuesto la canciones un pastel on esos así esos son pastelero

Voz 3 47:03 eso es lo que se lleva es entonces

Voz 15 47:06 se se llevan muchas cosas un año gas

Voz 3 47:08 esa también

Voz 15 47:11 es una Harama de entretenimiento que es un híbrido no sólo es un reality show os quedéis con ese epígrafe sólo es algo más después esta historia que decía Fernando de sea utilizado la historia de amor entre ellos no lo ha hecho Televisión Española lo ha hecho la fuerza de las redes sociales que son imbatibles y no se le pueden poner puertas al campo esto

Voz 11 47:32 hay que dejarlo claro eh esto también hay que dejarlo claro

Voz 33 47:36 que Mariola lo único que sucede ahí sí yo me parece que me parece como real y pisó me parece seguramente el mejor de los reclusos que hemos tenido en ellos sino lo mejor la lista de revisión española no lo sé precisamente también el funcionamiento de las redes sociales como han salido crear aplicaciones importantes en Youtube y entonces todos los días y llegar a una audiencia que está ahí que estáis fuera de la televisión que está también en el intermedio la los chavales jóvenes pero lo que me preocupa es que ah y el entretenimiento ese formato de generar música de crear artistas terminen Convent de convirtiendo no educan oyentes no educan no gente formados en la música porque es lo que tenía educando son tele Tele personas teledirigidos acceso entonces tienden a lo mejor toro pasa a mí me preocupa yo que me dedico a la música lo Mi trabajo gracias al país que también a a la emisora como la Ser ochenta donde también a veces mandado la la oportunidad es estar en la calle en las salas de conciertos y en los festivales no pasa por este tipo de de firmantes en rendimiento incompatible no

Voz 12 48:37 esto se produce este fenómeno esto como reality por lo menos la gente que está ahí como diría Mariano Rajoy hacen cosas

Voz 11 48:46 eso es lo que

Voz 12 48:47 y además van mejorando porque hay que ver las primeras imágenes de esta Operación Triunfo y las últimas ya ha habido una mejora luego la Academia como tal funciona no es solamente un escenario donde aparentemente trabajan donde aparentemente se les forma no trabajan y se les forma y eso tiene unas consecuencias entonces a mi me parece que esto está bien otra cosa Fernando es que efectivamente reivindica hemos lo que fue la televisión pública hace mucho tiempo como plataforma no solamente de gente que empezaba sino también de gente consagrada ahora mismo es muy difícil ver en la televisión pública la gente que está empezando la gente que está creciendo la gente que está consagrada porque sencillamente no hay programas puros y duros de música no entonces yo pero esos programas y tiene que reivindicar los ya Iker

Voz 11 49:28 a los pero yo creo que es compatible con este formato

Voz 12 49:30 dónde ves que oye pues de repente chavales y chavalas que cantan muy bien desde luego comparado cuando otro es muchísimo mejor alguno y que además

Voz 13 49:38 no vaya fantástico y ahora estoy esperando a Cubells que le diga a Fernando Navarro es una intelectual de la

Voz 12 49:43 si no por qué no

Voz 11 49:46 sí sí

Voz 33 49:49 lo que sí yo yo decir yo puedo bailar hasta bachata siendo necesario de ningún problema de la puedo como cuatro mañana

Voz 13 49:57 qué pecados

Voz 33 49:59 el les musicalmente pero es que es verdad que por quien yo creo que ha ganado esta canción la que hablábamos de la abalado hasta que hayamos sino no gustaba nada no es mi empalagosa para mi gusto también y suele escrito claro con historias detrás un relato que se han creado la televisión es rato estos dos chicos

Voz 0313 50:15 todo el mundo ha estado viendo lo ascendió edificado con la