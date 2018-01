La Ventana (30/01/2018 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 0032 00:00 son las cinco las cuatro en Canarias Jones Per Cataluña presión al presidente del Parlament Arruche Torrent para que convoque lo antes posible el pleno de investidura de Carles Puigdemont que sigue siendo para el partido el único candidato posible lleva ya

Voz 1 00:24 pero como ha dicho el presidente corren esta mañana el único candidato a así el presidente a la salida de Cataluña es el candidato de Cataluña el presidente Carlos Puyo Mon ir en consecuencia pedimos y así será porque este su compromiso de que se convoque el pleno eh cuanto más más pronto sea posible para poder a aplicar el resultado de veintiuno de decir

Voz 0032 00:47 hombre pese a todo desde Cataluña aseguran que aplauden la postura de Torrent y que habrá unidad entre los partidos independentistas en todo el proceso la coalición tiene previsto también recurrir al Tribunal Europeo

Voz 0230 00:58 Derechos humanos en respuesta al Constitucional

Voz 0032 01:00 qué ha rechazado las alegaciones de Puig y que le vuelve a obligar a pedir permiso judicial para poder ser investido presencialmente el Gobierno central por su parte considera que la decisión de torrentes

Voz 0230 01:10 gracias al recurso que presentaron ellos y que por eso

Voz 0032 01:13 sea evitado dicen una burla nuestra democracia y el líder del PSOE Pedro Sánchez critica la posición de los independentistas al estar asegura anteponiendo los intereses de Puigdemont al del resto de Qatar

Voz 2 01:23 pues creo que hoy más que nunca hay que acordarse de los catalanes y catalanas siguen sin tener un gobierno con un independentismo que lo que hace es renunciar a gobernar y en consecuencia de anteponer los intereses de un catalán prófugo al conjunto de intereses de catalanes y catalanas que lo que necesita es un Gobierno que se que se involucre y que se vuelque en resolver los problemas cotidianos de la ciudadanía

Voz 3 01:48 otros asuntos los empleados de la planta de Opel M

Voz 0032 01:50 Figueruelas ya están votando si apoyan o no el nuevo convenio acordado que impone recortes en sus condiciones laborales a cambio de que se mantenga la producción allí del nuevo Opel Corsa Javier Lambán ex presidente de Aragón

Voz 0032 02:13 el Ministerio de Cultura ha pedido hoy al ministro del Interior que investigue la supuesta reventa llevada a cabo con las entradas del concierto de U2 en septiembre en Madrid dieciséis mil entradas que se agotaron en apenas diez minutos después de ponerse a la venta el grupo británico anunció ya un segundo concierto cuyas entradas se pondrán a la venta este mismo viernes vamos con los deportes Toni López buenas

Voz 5 02:31 sabes qué tal buenas tardes mañana se cierra el mercado de fichajes de Liga Santander el Sevilla acaba de hacer oficial la llegada de Roque Mesa centrocampista ex de Las Palmas que llega cedido por el son si ya antes el Athletic de Bilbao ha anunciado el fichaje de Iñigo Martínez central procedente de la Real Sociedad ahora la Real tiene un mes para buscar en el mercado nacional hoy y mañana para hacerlo en el internacional fuera del fútbol noticia Fernado Alonso ha anunciado esta mañana que competirá además de Fórmula uno en el campeonato del Mundo resistencia y en las veinticuatro Horas de Le Mans el próximo diecisiete de junio

Voz 0032 02:59 gracias Toni cinco y tres cuatro y tres

Voz 9 04:48 gracias Alfonso cielos despejados en toda la comunidad a esta hora tenemos doce grados en el centro de la capital

Voz 12 05:31 la Ventana Carles Francino

Voz 7 05:40 van a

Voz 13 05:44 huele Iturriaga es no bueno bueno hay desafío State esta tarde Gore desafió general

Voz 0230 05:50 pues bueno yo no

Voz 14 05:54 Geral yo y la música discurrirá nos viene muy bien no muy para recordar lo que es una

Voz 3 05:57 tarde de desafío si eso incluye

Voz 13 06:00 el desafío todo por la radio porque lo haremos no

Voz 3 06:02 tú a tenemos lo que tenemos que hacer una pequeña introducción vulgaridad entendemos teníamos empate lo que pasó en lo hago luego logos Beloki símbolo físico pues ordena ideas en tres minutos no no cuenta

Voz 3 07:58 por la radio

Voz 10 09:01 tanto les cuesta reconocer que la información fue

Voz 23 09:03 esa poco clara es Europa uno de los grandes Fran

Voz 10 09:07 casos del independentismo cuantas manadas Sex

Voz 23 09:09 existen sin que sepamos nada de ellas

Voz 24 09:12 cuál es el grado de tolerancia hacia la violencia en esta sociedad vemos tantas preguntas que le hemos sacado al día una ahora vas

Voz 10 09:21 son las ocho las siete en Canarias

Voz 20 09:24 hora veinticinco con Angels Barceló de lunes a viernes de ocho a once y media de la noche síguenos también Cadena Ser punto com

Voz 26 09:38 viva el vino

Voz 20 09:42 aquí a hacer amigos la política Mela Mela Mela trae al fresco Wood que miedo de Reyes preguntas al acabar así que yo os propongo que de Antic digamos Valdo largos si no parece un razonamiento más vendidas

Voz 27 10:01 al lado

Voz 10 10:17 el Puig como viene o mejor dicho que no ver como terminan dejadez

Voz 0230 10:31 eh bueno Toni Martínez Olmos empezar ya va al se bueno mientras media España busca a Puigdemont la otra media se pregunta si la canción de Amaya hay Alfred es la mejor opción para Eurovisión hay un tercer grupo de personas formado este tercer grupo por una persona en este caso la persona Francino para siente inquietud alguna por la victoria de Alfred y Amaya no siente inquietud porque él ya la predijo hace una semana y siendo cierto que muchas personas lo pueden predecir pueden opinar pueden decir cosas atienda sea la plomo Hilari naturalidad el pronóstico como como quién dice Bayern de Munich contra el equipo de bomberos de Villavieja Bayern favorito La Ventana hace siete días

Voz 18 11:12 ganar y ganó tiene toda la pinta y Alfredo

Voz 28 11:18 los colegios Dios y con los dos una de las canciones a dúo Amaya insisto no

Voz 0230 11:22 mira qué bonito que tío qué tío la frase de Francino yo insisto en los dos nos muestra que esta era una idea que venía defendiendo ya él desde hace tiempo tal vez de la intimidad como sucede cuando en Carrusel alguien dice yo insisto en que el Real Madrid necesita un doble pivote y cuando gana el Madrid con doble pivote nadie el reconoce pero él tiene esa satisfacción íntima la que hoy tiene Francino que ya dijo

Voz 29 11:44 en el sexto en los dos

Voz 0230 11:47 otra persona que hoy merece nuestra atención el presidente del Gobierno Mariano Rajoy que ha estado en Televisión Española ya ha comunicado que en el caso de que las elecciones generales sean dentro de cien años tendrá dificultades para presentarse con esta frase podemos adivinar que Mariano Rajoy está pensando en criogénicos darse durante un periodo inferior a cien años y presentarse a las elecciones de dos mil noventa y seis Para entonces el caso Bárcenas Gürtel y todo lo que cuelga estaría prescrito escuchamos al presidente

Voz 18 12:20 si las elecciones yo no voy yo me quiero preguntar a selecciones si las selecciones son dentro de cien años me temo

Voz 10 12:26 lo que mis posibilidades son un poco menores que en el día

Voz 18 12:28 de hoy cono entre hoy dentro de cien años

Voz 0230 12:31 hay un amplio margen de discrecionalidad estos

Voz 3 12:33 has dicho tu médico y bueno luego Puigdemont

Voz 22 12:36 sí

Voz 30 12:39 eh

Voz 22 12:41 pero yo saben en Demon

Voz 28 12:48 voy el presidente del Parlament de Cataluña ha suspendido el pleno lo ha aplazado no lo ha suspendido los partidarios de Puche Mono están concentrados ante el Parlament

Voz 0230 12:58 para protestar contra la decisión del presidente del tipo

Voz 28 13:01 dado Xavier Domenech ha llegado esta mañana al Parlament de Cataluña en taxi los Mossos

Voz 0230 13:04 d'Esquadra le han dado el alta registrado el taxi incluido el maletero en busca de Puigdemont qué habría sucedido de hallarse Puigdemont dentro como todo todo esto ha pasado antes en Mortadelo todo en general ha pasado antes en Mortadelo yo tengo el recuerdo de una viñeta pero no recuerdo el álbum en la que Mortadelo descubre aún malo abriendo una puerta y el malo es responde cierre hombre que hace frío

Voz 28 13:27 Mortadelo Sierra porque es una situación tan desconcertante abrir el maletero de un taxi

Voz 31 13:35 y que dentro vaya Puigdemont de estrangis también algunos conductores catalanes se han colgado pelucas en su maletero en señal de cachondeo tenemos también hoy noticia de Radio Zaragoza durante los últimos días se han intensificado los controles en el aeródromo de Huesca que casi no tiene pasajeros habitualmente pero se sospechaba que Puigdemont podía viajar

Voz 0230 13:58 la avioneta privada hay otra noticia de ser Toledo la policía fue el domingo a Ocaña porque había despegado de Bruselas un avión privado quizá animado no por la percepción de que el índice de cachondeo por metro cuadrado supera en España ya todos los límites un señor al que están juzgando por sospechoso de terrorismo responde al juez en su interrogatorio con una soltura notable se llama Jacko porque ya no está acusado de liderar una célula yihadista que quería atentar en Barcelona escuchamos al sospechoso responder ante el juez a preguntas de su abogado

Voz 32 14:30 al Lakua dar quiere decir yo sé Grady todo poderoso como los

Voz 29 14:34 esto lo decimos viva la Virgen del Rocío

Voz 33 14:36 te que que dice vida Nacho Vidal

Voz 10 14:40 que le guste

Voz 29 14:42 las ventajas de todo esto

Voz 10 14:45 por favor lo contaremos a nuestros nietos desventajas de todo esto nuestros nietos no

Voz 1610 14:58 twiterías más las tutorías con este mensaje de David Linares que creo que debería quedar

Voz 0779 15:05 llevaba fuego vamos a dejar una cosa clara los audios de whatsapp tiene que durar hubo un minuto como máximo porque de un minuto para arriba ya se considera podcast

Voz 1610 15:16 estará Diada exige un tremendo sacrificio no todo el mundo puede subiendo tiquismiquis a su deriva dietética

Voz 0779 15:22 las nueve de la mañana té verde diez treinta manzana reineta doce té verde catorce horas sopa de pollo más vitalicia de fresa la quince treinta té verde más Mandarina veinte horas y medio fuet veinte treinta el otro medio veinte cuarenta y cinco pan por comer pan veintiuna horas Nacho es con queso XXII vulgar tragamos veintitrés tendrá dos patera Rosa una treinta tu rol suya

Voz 1610 15:50 ha habido en la implicación de los padres en la educación de los hijos es fundamental como tuitera la pijo hortera

Voz 0779 15:55 para que es la asertividad el examen ese que hacen para la universidad y la empatía eso es cuando sacan la misma nota

Voz 20 16:03 la

Voz 1610 16:04 ahora una lección de física a cargo de dicho funcionario

Voz 0779 16:07 que el agua hierve a cien grados centígrados y la leche en los tres segundos que uno la deja de mirar

Voz 20 16:13 sí

Voz 0779 16:13 ya acabamos los detenidos como una inquietante conversación que tuiteo been a ver si te aclara salga usted de mi ducha

Voz 3 16:20 ahora

Voz 34 16:22 claro

Voz 35 16:25 que bueno

Voz 27 16:36 eh cita

Voz 0230 17:05 el Rey Felipe ha impuesto hoy a su hija Orden del Toisón de Oro ha dicho que sobre todo cumpla la Constitución Infanta Leonor raro hubiera sido que le dijera salta de la Constitución que para eso somos Reyes es habría sido un discurso chulo de Rey hija lo te cortes de fracaso Iturriaga hace un concurso normal tras pues nosotros tampoco con más razón sin embargo ha dicho a su hija que cumpla la Constitución todos lo destacamos en todos los medios porque hay en España una sensación como de emergencia de nerviosismo que pone en valor estas frases el Rey pidió a su hija que cumpla la Constitución

Voz 0779 17:44 seguidoras permanentemente por la Constitución cumpliendo las

Voz 10 17:48 y observando no no le quita ojo tú GPS

Voz 0230 17:52 la semana pasada estuvo el Rey en Davos en la reunión al Foro Económico de Davos y dijo a los allí reunidos la Constitución española no es un adorno frase ante la cual los presentes

Voz 10 18:03 estuvieron pensar a qué bien

Voz 0230 18:06 pero es que esto lo conocemos aquí porque conocemos el contexto estamos nerviosos ahora estamos tensos porque no sabemos qué hacer los independentistas tampoco y este es el consuelo de los constitucionalistas que el enemigo tampoco sabe qué hacer ya no es lo dejé

Voz 3 18:18 la sí pueden parar la guerra

Voz 0230 18:21 pues gilismo es que nadie sabe qué hacer

Voz 37 18:26 el presidente del Parlament ha aplazado

Voz 0230 18:28 pleno donde había que investir a Puigdemont no lo ha suspendido pero lo ha aplazado escuchamos como dábamos la noticia en directo en La

Voz 13 18:34 ser el pleno de hoy Shurna queda aplazado broncas desconvoca pero en ningún caso desconvocar

Voz 0230 18:42 bonito que vaya haciendo pausas para que podamos situándola traducción

Voz 3 18:45 Prodi para hacer su trabajo ladrón

Voz 0230 18:48 está aplazado pero no desconvocado el señor Puigdemont se ha enfadado porque nadie se lo ha dicho pero el president del Parlament ha dicho que le había llamado por teléfono cinco veces Ike Nole había respondido

Voz 3 18:59 el Tribunal Constitucional había dicho

Voz 0230 19:00 que la investidura presencial pidiendo permiso Puigdemont había dicho que permiso no presencial ya veremos si el president del Parlament mantenía el pleno podía entenderse que incumplía la ley y por si no se entendía bien se lo ha recordado el presidente de gobierno esta mañana

Voz 10 19:14 el presidente del Parlament tiene que ser muy consciente de las responsabilidades en las que puede incurrir si se salta una resolución del Tribunal Constitucional

Voz 0230 19:22 Torrent ha decidido no incurrir incurra en Curro pone corro los independentistas se dividen en dos grupos los que desean seguir saltándose la ley y los que no entre los que sí está Puigdemont entre los que no murió Junquera

Voz 20 19:35 la Roma de Nerón

Voz 0230 19:36 todo esto crea esta sensación de emergencia nacional no declarada que es poco bueno pues a veces Alfredo Pérez Rubalcaba habla de nuevo hoy en la Cope

Voz 10 19:45 quién está huido de la justicia no puede ni siquiera pretender ser presidente de una comunidad

Voz 0230 19:51 una expresión que coincide punto por punto con Mariano Rajoy a la misma hora en la tele

Voz 10 19:55 oiga no se puede ser un prófugo de la justicia a residir en Bruselas sin pretender que uno lo elijan presidente de una institución democrática

Voz 0230 20:03 mientras tanto el líder del PSOE

Voz 26 20:07 ves

Voz 0230 20:11 el líder del PSOE verbalizó hoy algo que flota en el ambiente dice estamos ante una crisis de Estado polemizar insisto creo que estamos ante una crisis de Estado eh lo que es importante que los españoles vean al principal partido de la oposición apoyando al Gobierno en esta situación tan difícil tan compleja con eso yo quiero quedarme bueno a ver cuánto tardamos en escuchar a alguien decir que las crisis de Estado necesitan soluciones de Estado porque si la solución a la crisis de Estado consiste a buscar a Puigdemont en el maletero de un taxi podría hablarse

Voz 22 20:49 sí es proporcional Especialistas secundarios

Voz 38 20:59 tu

Voz 1610 21:08 está bonita melodía de Carla ya sabes que sólo se veía tenemos en el estudio a nuestro experto en animales y ya que qué bonita música viva bueno ahora te pones hacía cantar estas como alegre pero hemos de que estaba muy enfadada bueno Hizbolá porque lastrado patadas a la silla patadas a Manu con las gira tu encogía tu guión lo metieron a basura inglés entera tranquiliza te que pasará basta ya

Voz 18 21:35 hasta de verdad en que eso que vivimos que eso Diada es capaz pregunto de aceptar esto sin salir a la calle y quemar contenedores instituciones en la cuenta

Voz 1610 21:47 a ver qué es lo que te indigna siete amigo

Voz 39 21:49 Derio ese otro año sin ningún animal nominado a los Oscars eh todo normal de indigna en serio un año más discriminación a los animales en el mundo a define las puesto ve con optimismo la verdad

Voz 3 22:01 le estoy acordando déjame que me acuerdo ahora por ejemplo por ejemplo es siempre encantadora de flipper de ficha

Voz 39 22:12 la mona Chita derrumbo de El Vaquilla de revocó de niebla del Cuco Ziganda del Pato Donald ven potro de Vallecas de Tiger Woods Paloma San Basilio del pollo de Francino de la cinco muchos animales vale que merecieron un premio misiles negó por discriminación queda

Voz 1610 22:29 hay un poquito de todo eh hay animales ahí dibujo animado boxeadores golfista cantantes mucosidad futbolista ya está robots un poquito el tema

Voz 39 22:36 soy muy aficionado al cine la verdad pero bueno da igual es una vergüenza pero vosotros seguir así mirando para otro lado es igual Altair traigo hoy para cambiar de tema una historia bastante bastante interesante pero sabe que no se pueden poner diques al mar puertas al bosque alumbra la naturaleza al final siempre se abre camino bien tenemos otro ejemplo en la historia personal que no trae nuestro invitado se llama amuleto y lo tenemos al teléfono ya veréis qué interesante hola amuleto vamos bastardos Antonio qué tal vez Touré tener de Narón hablaban Sisi un pueblecito precioso bueno tengo si de al lado de Ferrol vive ser un pisito pequeño verdad así hace setenta y cinco metros cuadrados reales pero vital son veinticinco porque hicieron los para que esto no es así yo soy bastante grueso también hemos paz y poco espacio donde vive una quinta planta entresuelo mal tú pisito Ana rain si cuarto el tu pisito decíamos que la naturaleza lo que contábamos no se ha abierto camino verdad sí puedo emisferios que va desde hace unas semanas me está viniendo de vez en cuando elefantes viejos a morir a mi piso bueno pues seguramente tú pisos y se construyó encima no

Voz 29 23:45 el cementerio de elefantes y claro

Voz 39 23:47 claro siguen considerando tu pisito de Narón el lugar donde los elementos más viejo de cada manada mano morir para no ser una carga para el resto del grupo no es les acarrea problemas verdad amuletos lo queremos más problemas haylos no porque tardan bastante días desde que desde que yo defendí caro estos días hemos de convivir y servidor no irá convivencia Antonio no es bueno es bueno con elefantes que son elefantes viejos claro Manel Molina tarde tienen mil manías yo por ejemplo el que está ahora mismo dice que él come siempre a las doce y veintitrés grados de veintitrés junto a dos yo me estoy diciendo aquello secano qué coño que es nada no comemos aquí o que que ha ganado siempre siempre más cosas persianas bajadas todo aviso absurda elefantes bueno pero lo peor fue ayer que tuve que tragar ve que a mí no me gusta Operación Triunfo pero me gusta mucho tuvo que tragar entera como está con Amaia el tío de FAES ya fue Jan fue madre mía cuando campo digo que estos señalando elefante llorando yo pensé que no puedo estaba cómodo

Voz 3 24:55 sí

Voz 39 24:58 no es una ella respeta hombre puede escucharme que estoy pasando un mal momento ahora dentro elefante yo no cabemos escuchado antes gracias a mediados

Voz 40 25:12 la Ventana no solamente La Ventana bueno la la no

Voz 0779 25:16 Moraleja no conoce fronteras y ahora sí me permitió tengo que dejar porque me llaman de una asociación que dieron un pájaro con la patita rota

Voz 39 25:22 diera salvando Rocío pájaros eso sí

Voz 0779 25:24 es un Palomero catorce ha puesto a

Voz 27 25:30 bueno

Voz 14 25:39 señor ante ese antes de Palomero catorce El Desafío Iturriaga depositar con Marta Estévez y seguimos con Otegi yo creo no un poco

Voz 9 25:46 porque bueno sabemos la canción pero vamos a hacer un poco de atrás adelante en tercer lugar quedó la canción que comentábamos se que les gustaban

Voz 3 25:53 es algo malo malo ella

Voz 9 25:56 la canción tuvo el veintiuno por ciento de los votos

Voz 41 26:01 quiero no más serio

Voz 10 26:02 a mí no

Voz 41 26:05 Diango la haría correr

Voz 9 26:09 porque que te que aquí

Voz 42 26:12 si tú me tiro porque sólo contar

Voz 18 26:18 sí pero están todos los garitos por la queda triunfan los horarios y hasta los garitos ver un poquito más campo

Voz 26 26:37 que no me voy a África a su perro

Voz 18 26:47 no sólo hay mil convulso name Navarro dos estamos hablando con Mikel Iturriaga

Voz 9 26:58 segunda fue arde cantada por Aitana con el treinta y seis por ciento de los moderados

Voz 43 27:03 ah

Voz 7 27:11 es su esto te gusta

Voz 44 27:17 mucha gente que igual baloncesto día vaya Túñez a relatado

Voz 3 27:24 lo que me suena a otras muchas ante él me suena esto

Voz 7 27:29 a ver habría

Voz 29 27:32 tenía doce bueno

Voz 7 27:38 eso no porque vaya

Voz 44 27:43 la pesca es es muy difícil venir hay que tenemos Navas con el cuarenta y tres por ciento de los votos la elegida fue tu canción que ya

Voz 9 27:52 por lo que va el IVA interpretada por Amaya

Voz 44 27:55 Elia Fred vamos

Voz 27 27:57 qué gallega que eran serie serie

Voz 18 28:07 esto pues bueno no digo nada y te diré que viene este chico

Voz 7 28:14 no

Voz 18 28:18 estos

Voz 0230 28:22 vamos a presentar no el problema yo creo que es que si en Eurovisión no explicamos el contexto de la historia no se sientan tan con los tendremos que hacer un briefing ante medio vídeo medida

Voz 18 28:34 granito a poner a rueda de prensa están está un poquito de cara como la Constitución tienes que explicarla en Lisboa Lisboa son hermanos hombre y

Voz 7 28:55 el piano que cayó a cuatro manos

Voz 27 29:10 así es

Voz 7 29:18 el qué

Voz 0230 29:25 negociación aquí quiero hubiera votado Chico Malo Iturriaga no chico malo favor de chico malo malo si la chica de un voto segunda canción arde un voto para darle un bote parar del voto para dar aquí también cambié explica malo chico malo cambian

Voz 7 29:43 yo les vas boys

Voz 18 29:48 dos cuando sobre los pitos de la media aquí estamos ballet

Voz 35 29:56 oh

Voz 10 30:00 cadena SER

Voz 13 30:01 yo Carmen manifiesto que ayer terminó la era de pagar más terminó el ciclo de no tener las mejores coberturas para mí seguro de coche termina una época hice inicia otra donde puedo tenerlo todo ayer era una mujer más hoy son hito dista

Voz 0230 34:40 se han ido viendo los síntomas y no hemos ido al médico a ver qué nos pasaba políticas

Voz 52 34:44 pues mira yo con Rajoy he hablado alguna vez de fútbol te sorprendería lo lo mucho que sabe de economía te puede costar un jugador de las características del francés quería verdad

Voz 0230 34:54 música Manuel de agradezco mucho este es un placer yo el quiero

Voz 10 34:58 Darsi Joaquín Sabina ha enfadado por lo de Griezmann se sabe quiénes SVA

Voz 20 35:02 eh

Voz 0230 35:04 cada noche a partir de las once y media una hora menos en Canarias pues de fútbol vamos a hablar de todo fútbol ir todo un poco pero en El Larguero con

Voz 20 35:12 Manu Carreño nos también en la Cadena Ser

Voz 12 35:33 la Ventana Carles Francino

Voz 14 35:33 he aquí seguimos en La Ventana en todo for la radio preparados ya para el Desafío Iturriaga pero antes hay que darse un paseíto por Youtube

Voz 53 35:42 muy

Voz 10 35:44 tú

Voz 53 35:46 nunca hemos comido señoras

Voz 40 35:49 esta es nuestra corresponsal Pilar de Francisco

Voz 18 35:53 hola buenas tardes hola hasta bien

Voz 9 35:56 bueno viviendo muy da Alfred y Amaya en You Tube siete Ville son tendencia ahora mismo en Youtube hizo en sobre ello está al rompían mayas salen de atea Alfred Amaya hace un empaste

Voz 18 36:07 el uno al otro una la te voy a intentar ir más allá hoy

Voz 9 36:13 porque muchos youtubers han recibido la llamada del misterio la llamada de lo paranormal por ejemplo la youtuber la carne del canal Fleischer que es imposible decir estas sin mojar al de al lado los ciento Roberto Sánchez Maldonado volvería de Tenet Carmen es tiene un canal muy bonito de ellas historiadora de arte escritora y amante de los de de lo desconocido aquí nos instruye sobre la existencia de los muñecos diabólicos

Voz 54 36:36 es en su mayoría se ven más allá de los ojos pues es dice es juguete plegable propia giga ser Génova

Voz 18 36:59 Parla como pero su pulso sí

Voz 9 37:03 hay que reconocer que poner una voz tan natural como un posado en la Familia Real a este organismo orgánico otros canales atreven a hablar de predicciones las de Nostradamus no las del FMI el Fondo Monetario Internacional no las buenas buenas las dos Simpson las analizan en el canal Dro My Life en español

Voz 0419 37:23 en un capítulo en mil novecientos noventa y ocho Homer imitaba a Thomas Edison ira ecuación que escribió en la pizarra era aproximada a la que luego hay harían los científicos catorce años más tarde no sabemos sin Matt Groening es iluminado controla el futuro o simplemente lo escribe y el mundo conspira para que lo que dicen los Simpson se cumpla casualidad o predicción

Voz 9 37:41 bueno destacar que esto es canales tienen muchísimos seguidores toma el español tiene millón y medio porque usted es brutal el seguimiento ya hay otro canal VM gran misterio tienen más de setecientos mil ellos hablan de las predicciones del dos mil dieciocho tranquilos que no hay es posible sobre quién ganará el desafío del tú

Voz 55 37:59 salud a sus es el misterio gracias por asistir a gran Misterio punto o solemos hacer en este canal un vídeo sobre predicción tensión en el espacio entre China y Estados Unidos por el medio Rusia

Voz 18 38:17 claro ahí Lira que seguro

Voz 9 38:21 pero que llega aquí cambios Bruni supone para te hablo más canales del misterio mundo desconocido millón y medio de seguidores que nos confundan nombre mundo desconocían las porque habla de contratos fijos ni nada por el les

Voz 56 38:36 muy bien

Voz 18 38:38 por eso

Voz 9 38:41 bueno ya pueden a telonera Iturriaga yo me esfuerzo in adonde ha telefoneado al previa Amaya de todo pero claro vosotros dando de verdad no bueno mundo escamación nos hablaba él se ha metido en un poco jardín del fraude de algunos estudios científicos

Voz 22 39:00 que entre el diez por ciento y el veinte por ciento de los trabajos científicos contenían graves errores de investigación

Voz 18 39:14 la verdad es que Guiral ha sido sí

Voz 9 39:19 sí ha sido polémica esta semana en Youtube porque con la agencia hemos topado te metes con la ciencia pues los científicos te responden

Voz 3 39:26 sí le contestó el físico José Luis Crespo

Voz 9 39:29 en su canal Quantum fracture

Voz 57 39:31 que es un tema complicado es un tema muy complicado no voy a justificar no es decir que desde luego no se puede decir que la gran parte de agencia está todo esto un está a gusto en fraude no suele escupir a la cara a modo de científicos que apenas un trabajoso estupendo Santiago que tenían las estadísticas no es que sea al gran parte te enseñan pues dos por ciento o diez o veinte por ciento de no se puede elegir que una gran parte en una falta de respeto tremendo pero bueno yo entiendo que hacer este tipo de vídeos pues poderosos ventaja

Voz 40 39:58 la iglesia cabreado eh matinal de Radio Exterior cifra chicos cuando se con

Voz 9 40:07 han científico puede son niñas y niñas unas creáis todo lo que hay en Youtube

Voz 39 40:11 sí la tiene hago influencer como dulce iré Companyia La en la pasarela cero ochenta eh

Voz 9 40:17 sí sí me estaban está ahí contada pero no mañana así si es que ya dos modelos hola influencias Fabregas sí

Voz 14 40:36 te tenías que decir de la semana

Voz 3 40:37 para la semana pasada con la palabra entonces he me he puesto en contacto con el el Tribunal de Derechos Humanos de los concursantes aquí porque había varias posibilidades

Voz 29 40:55 o una empezar de cero como si dijésemos otra

Voz 3 40:58 eh que sí que es verdad que Maria había hecho pleno en la primera ronda no es verdad sí claro con lo cual tenía más posibilidades de ganar tocadiscos pero eso

Voz 40 41:05 los complicada modo ocho

Voz 3 41:08 en el criterio de la jurisprudencia de la como si entonces todo lo que vamos a hacer es eh

Voz 29 41:16 a olvidar lo ocurrido nuestros concursantes que bueno no pero las que te estés de Men in black que efectivamente velamos el botoncito nos acordamos con los tengo tengo muy bien también tengo una sorpresa pero más adelante para María

Voz 3 41:34 vale pero vamos a saludar a vamos a nuestra pareja de moda como sea los de Operación Triunfo Alfredo

Voz 29 41:41 que son nuestros Alfred y Amaia al frente Alfredo

Voz 3 41:44 Alfredo Alfredo Alfred Alfred de Amaya son María Unite María un hay buenas tardes a todos un aplauso

Voz 0230 41:50 va

Voz 35 41:55 os parece bien que

Voz 3 41:57 hagamos de tripas corazón y estratos María vale nombre nada no pero María María es buena María es buena volverá volverá a colocar

Voz 29 42:06 es en disposición de llevarse el pedazo de de premios que no es ir a Eurovisión pero bueno es casi eh

Voz 3 42:12 vamos a empezar la semana pasada empezamos con bueno espera el Madrid no son madrina María Caro buenas ya sido cuenta ni

Voz 29 42:20 sí en donde eh

Voz 35 42:24 sí sí sí

Voz 29 42:27 efecto pues se la semana pasada creo recordar que empezamos con María no vale pues vamos a empezar con entonces pregunta estamos trabajando en ello Ésta es una es un nuevo tipo de pregunta es qué va de idiomas eh ponemos un ejemplo de de una persona hablando inglés casi a la perfección e ir vamos salir de la noticia del aspirante al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos que hablaba que no sabía ni lo bueno es un hay cómo se viste de nada padece gracias de nada en inglés francés hoy Italia no me vale con que me lo digas en dos idiomas inglés francés hoy no te doy opción de nada

Voz 35 43:10 yo si bien es serles eh

Voz 29 43:14 la la muy bien ya me da asco ya luce en italiano

Voz 35 43:18 teniente no

Voz 3 43:20 ante este señor sí

Voz 18 43:25 sí pero bueno

Voz 3 43:30 no pero

Voz 18 43:31 mi madre efectivamente esto es en Google tras le vida junto con Orense ahora veréis histórica el espíritu de de bueno oye nadie es que esto me lo han cambiado

Voz 3 43:47 a ver aquí en todos los concursos claro os acordáis en el Un dos tres estaban los súper súper disputas es Google y Wikipedia no sois vosotros vale vale cañones así van a quienes yo te yo te sugiero recurrir a idiomas como su agilidad Huesca por qué más complicada verificación de Girl no se dice de diez entonces no siempre hay alguno es como por excomuniones de Italia no es otra vamos a dar te puedes validado porque no has pillado bien venga a España ha sido este fin de semana campeones de Europa de balonmano nos pregunta ya Davis estropeado porque los hispanos deparan ahora todos los equipos tienen que tener su apodo bueno es otro tema que tocaremos otro día junto con los de oro de la España así

Voz 29 44:43 lo campeona de Europa balonmano cuánto dura un hay un partido de balonmano con la vida de treinta cuarenta ó sesenta minutos

Voz 40 44:52 no no no no no

Voz 39 44:58 presente en Champions y las dos partes venga ahora sesenta

Voz 3 45:05 nombre pero sí que ha hecho mediadoras eso tampoco de verdad a este ritmo que bueno venga mira vamos a hacer una cosa como la anterior sido dudosa fiesta también te vamos a dar un punto entra las dos ahí queda supo que no venga venga vamos a dicha dolencia dopaje

Voz 29 45:25 una hay que encontró Martín debajo de un botón de Humboldt Don tratamiento aunque encontró si bien lleguen a mí había

Voz 3 45:36 hay un hay que tienes hasta Fabian Cancellara joder

Voz 40 45:41 un rato

Voz 3 45:44 bueno podía saber cómo iba si podía ser dicha Pilar tenía ya hablamos de

Voz 29 45:50 matones como sabéis son muy utilizados en ensayos clínicos las razones que su genoma es muy parecido al humano pero cuando de parecido qué porcentaje tres de setenta y cinco por ciento coincidente ochenta y cinco o noventa y cinco Unai

Voz 35 46:06 dice Pilar que lo sabe mal que el noventa por ciento En cuanto a resto

Voz 29 46:12 hecho setenta y cinco ochenta y cinco y noventa y cinco

Voz 35 46:15 en el perfecto noventa decir todo muy bien

Voz 29 46:19 verdadero falso los ratones cantan

Voz 18 46:22 a través verdadera efectivamente

Voz 29 46:25 sí la cantidad

Voz 18 46:30 la que estoy un poco lento debido

Voz 29 46:32 en los sonidos que emiten son tan agudos que por eso no los percibimos pero si cantan pregunta hoy queremos felicitar a un oyente habitual de este esa

Voz 3 46:43 yo les gusta escucharla junto a sus dos hijas

Voz 29 46:45 a Felipe VI ha mirado a se gol ya sabes cincuenta años Felipe podría haber jugado a baloncesto porque es es salto es es muy alto muy alto pero es tan alto como yo que yo soy mirando como sabéis

Voz 1610 46:59 moralmente Office física de televisión

Voz 29 47:01 este es Felipe VI más alto que yo

Voz 3 47:07 pero puyazos escogido no todavía existe ahí venga bien

Voz 35 47:15 punibles un ochenta y uno noventa y seis

Voz 3 47:18 yo digo lo que hay lo que mide Felipe ya no

Voz 29 47:24 más

Voz 35 47:25 pues bien

Voz 29 47:29 no siempre el noventa y siete meses de vale la verdad es que tenemos unos dirigentes sobre lo pueda ver

Voz 3 47:36 dudas sobre sus capacitación y tal pero no solo

Voz 29 47:39 de su talla porque Mariano Rajoy Mariano Rajoy es muy alto está obligado e entonces ahora pero cuanto la pregunta es ponen en orden del más alto al más bajo Felipe VI Mariano Rajoy pidió

Voz 35 47:54 el Rey primero pues tú y luego Mariano mueve

Voz 3 48:00 muy querías claro último adiós al plató ni hablando de altura el hombre más alto vivo es un turco llamado tan coches tiene treinta y cinco años cuánto me saca a mí

Voz 18 48:15 claro

Voz 29 48:19 cuánto crees cuando crees que mi de te voy a dar ocho hace mira te voy a dar ocho ocho centímetros a río abajo cuánto crees que Millet y te digo que mide mucho mucho gancho

Voz 35 48:36 tengo que decir la cifra exacta

Voz 29 48:37 no no no te doy ocho centímetros de margen por arriba por abajo dos

Voz 35 48:41 dos y medio

Voz 29 48:42 jo dos cincuenta y uno Roma que el que está registrado ya porque lo que da ya que he estado viendo ahí el Libro Guinness de los Récords el el que está registrado como más alto de siempre es un estadounidense que llegó a dos setenta y dos por Palmou con veintidós años vieron las alturas que cantante productor musical ha dicho doble ya tono no ha sido Francino qué he dicho el más más abajo no

Voz 0779 49:09 la verdad es que sí que si te toca doble quieres dos

Voz 3 49:12 ella

Voz 40 49:15 no

Voz 29 49:16 dejemos las alturas que cantante rapero y productor musical estadounidense tiene como nombre artístico una raza de perro

Voz 3 49:25 a ver te queda acudir a plazo no

Voz 35 49:28 pues algo así

Voz 3 49:29 que no lo dicho dicho nombre ha dicho la verdad es que has dicho

Voz 35 49:38 nada nada dicho nada

Voz 3 49:42 con quién haría está un poco está un poco espesa él esta esta primera fase no yo me refería Pit Bull pero tú has dicho ha dicho el ritmo ha dicho que ha hecho pero todo ese también es un perro claro

Voz 40 50:00 ya

Voz 3 50:01 pero a Pilar válido puede hacerlo

Voz 9 50:04 el mismo estilo ya verás

Voz 3 50:06 pero claro si no no vale Toni cómo está

Voz 29 50:12 la jerarquía por delante de Pilar no venga pregunta

Voz 3 50:15 que ha preguntado pueda

Voz 29 50:16 a ver que está me gusta mucho mucho es muy fácil no te vuelvas loco se abre el telón ya parece un haga va armada hasta los dientes con pistolas rifles metralletas bombas como se llama la película

Voz 3 50:30 padecida para crear una gamba es bélica una gamba

Voz 29 50:37 a que que que coge y se encarga de pistolas y se va al monte se defiende allí porque el estar atacando muchos

Voz 35 50:45 sabes no sé yo es que estoy Pilar no ha ayudado también

Voz 40 50:49 no Pilar ya no está fuera de juego ya se Montoro dice que va a estar cómo me Remedios Gando campos Chano

Voz 18 51:03 a los bigotes es decir a la española

Voz 40 51:11 pero dos han sido

Voz 29 51:13 tres fallos con lo cual tiene siete de diez Unai no era verdad

Voz 3 51:20 ha sido muy muy Arida e bus los hemos sabido nada venga vamos a ver si fluye con de contó

Voz 29 51:27 dale la primera pregunta es pregunta

Voz 3 51:31 cuidado pregunta si estamos trabajando en ello pregunta

Voz 29 51:34 idiomática estamos trabajando y de medir me tienes que decir María madre mía pero además entonando como se dice el sonido en en en Todo por la radio madre mía en inglés francés italiano dos son dos de las tres

Voz 35 51:50 a mí me franceses italianos más si en el mayor

Voz 3 51:55 Oh My God of Google tras convertirse en italiano

Voz 35 52:02 el italiano Mamma Mia

Voz 29 52:04 Bamba mía pero la de Oh My God

Voz 35 52:07 hombre claro disimulo bueno los magos no claro me equivale medievales baile humor

Voz 3 52:18 eso es lo utilizamos nosotros como el chiste como Love está claro que este tipo de P

Voz 18 52:24 juntas a la grada Beatles

Voz 29 52:27 Gil había que estaba pensando el haber puesto con con y chihuahua que es la clásica y tal pero a María cuando les subía la Rubi y Rubina Juan Luis Guerra

Voz 35 52:38 no teme cuando te mire no me mira

Voz 29 52:41 eh eh hoy no se hubiese gustado felicitar por sus ochenta y un años a Olof Palme pero ya se acuerda es que no fue asesinado hace muchos años Olof Palme era primer ministro de

Voz 35 52:59 con Olof Palme ni que es lo mismo

Voz 29 53:05 decía muy bien oye he María tú dirías que Suecia en extensiones más grande que España o más pequeña

Voz 35 53:13 Suecia si yo diría que no

Voz 3 53:17 es que no hay más grande poco eh años cincuenta mil kilómetros cuadrados Suecia

Voz 29 53:23 quinientos mineros

Voz 3 53:25 darla oficial de Suecia acogerá las coronas sueca pregunta

Voz 18 53:32 madre mía imagínate a ver en Adecco

Voz 29 53:36 eh María imagínate que ex portero portera de fútbol vale ha dicho el entrenador que saques que cuando saques de portería cuando juegas el Barney saques primeros saques dos veces seguidas con el pie derecho luego sacas una con el pie izquierdo di la siguiente las sacas con la mano

Voz 39 53:57 la Messi ya vale

Voz 3 54:01 lo pillas no las dos primeras pie derecho la la la

Voz 29 54:05 la siguiente con el izquierdo y la otra con la mano qué harás como tienes que lanzar el balón en la décima ocasión lustros

Voz 35 54:13 en nadie en la décima dos vale nosotros siempre dejaba a ver varias a de dos derecho como diría yo he con las me iría

Voz 3 54:29 Scola donde nació Leonardo da Vinci

Voz 35 54:37 donde nació Leonardo da Vinci Florencia

Voz 29 54:42 puede ser más concreto porque en Florencia como como

Voz 18 54:46 como

Voz 29 54:48 Alavés listos es la vida

Voz 18 54:52 Michael Meyer

Voz 35 54:55 esto no lo entiendo bien si en fin

Voz 29 54:59 sí sí listos para estáis por salvarle amarilla a pregunta de la semana pasada creo recordar que diste toda una lección de conocimiento sobre el equipo a María unos cuatro eh

Voz 40 55:18 pero aquel miembro del equipo A les daba pánico volar

Voz 35 55:22 a M A M A M A porque entonces ante el Rayo el bono como arqueólogo vengador

Voz 29 55:29 eh que puente de que puentes más antiguo el Golden Gate de San Francisco o el Puente Colgante de Portugalete

Voz 35 55:36 cuenta con el que más antiguos esto ante Portugal esto les dan Francisco

Voz 29 55:40 el de Golden Gate sí que no es poco

Voz 35 55:43 ante la duda

Voz 40 55:46 por qué enviar Portugalete

Voz 29 55:53 va a haber Se levanta el telón ya parece Bibiana Fernández vestida de policía multando a Guti no me digas que no es un comienzo maravilloso la verdad es que intentaba ahora se cierra el telón se vuelve a abrir ya parece Bibiana Fernández perdón dándole la sanción van a Guti a Guti título de la serie muy parecida serie de televisión muy parecida a una que causó furor en los ochenta que era si era un condominio de éstos en los Angeles

Voz 3 56:28 el guapos eh

Voz 29 56:31 sí

Voz 3 56:33 te acuerdas de la serie

Voz 35 56:36 el Le velas

Voz 3 56:38 es como si habla pero no se llama Bueno tenía un otro nombre

Voz 35 56:44 bueno normal

Voz 58 56:46 es es verdad

Voz 29 56:48 bueno eso es todo lo tienes que acoplar a estas situaciones

Voz 3 56:52 que Bibiana Fernández esa multa

Voz 29 56:54 aquí luego le quita las

Voz 35 56:57 Ana Fernández multa Guti luego les quita la

Voz 29 56:59 pues entonces tienes acceso con sensación de vida claro

Voz 35 57:03 qué tiene que ver con sensación de ya lo tenemos

Voz 3 57:09 sí he

Voz 35 57:11 sí Lamo

Voz 18 57:17 hola Escanciano buscó puesto patrullero catorce pero no no Cuqui que pintaba no pero era bueno por por por toca elementos colorista