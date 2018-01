La Ventana (30/01/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1 00:00 vicios informativos

Voz 0032 00:11 son las seis las cinco en Canarias Esquerra Republicana mantiene su objetivo de hacer president de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont es la respuesta del diputado en el Congreso Joan Tardá a las preguntas de los periodistas sobre una posible fractura en el bloque independentista después de la decisión de aplazar el pleno de investidura

Voz 0947 00:27 nosotros siempre hemos dicho que intentaría Most cuadrar el círculo cuadrar el círculo significa peligro Gobierno que es algo imprescindible y a la vez también hacer posible Yo president Puigdemont sea presidente Cataluña el vice presiden Llongueras sea su vicepresidente

Voz 0032 00:48 si se están produciendo momentos de cierta tensión en la concentración frente al Parlament Aitor Álvarez bona tarda

Voz 2 00:53 bona tarda cientos de personas se concentran ahora mismo a las puertas del Parlament para pedir que Puigdemont sea investido president hoy algo que no ocurrirá los manifestantes han abucheado a Sergi Sabrià d'Esquerra hemos votado y sea respetado gritaban y han coreado a Marta exalcaldesa de Girona hay diputada de Cataluña ella ha prometido que Puigdemont será president ha dicho que eso no pasará hoy le dije a la gente que ya se puede marchar para casa algo que de momento no ocurre porque aquí siguen a las puertas del Parlamento

Voz 0032 01:29 aceras Aitor estaremos pendientes en la localidad rusa de Sochi se celebra el llamado Congreso del Diálogo Nacional Sirio unas conversaciones de paz impulsadas por el presidente ruso Vladimir Putin y criticadas precisamente por su apoyo al régimen de Bashar al Assad la conferencia empieza entre la crispación las ausencias destacadas desde Beirut Oriol Andrés

Voz 1 01:50 los gritos en el discurso inaugural de la Confer

Voz 4 01:53 sí de paz sobre Siria en la localidad de Sochi mientras el ministro de Exteriores ruso Sergey Labrof leía un mensaje del presidente Vladimir Putin varios asistentes empezaron a gritar contra Moscú por sus bombardeos contra civiles un incidente que muestra la crispación reinante en unas conversaciones que empezaron cojas a la ausencia del principal grupo opositor sirio se sumó en el último momento la de la delegación de rebeldes apoyados por Turquía lo anunciaron ya aterrorizados en Sochi enfadados por la abundante presencia de banderas y símbolos del régimen en la sala de conferencias tampoco sentó bien que mientras los delegados volaban hacia Rusia el régimen hubiera vuelto bombardean matando unas treinta personas y afectando a un hospital apoyado por Médicos sin Fronteras

Voz 0032 02:30 quedan los deportes Toni López buenas tardes

Voz 5 02:33 mañana termina el mercado de fichajes de Liga Santander Íñigo Martínez se va de la Real Sociedad al Athletic Club por los treinta millones de su cláusula si quiere fichar fuera tiene hasta mañana si quiere fichar del mercado nacional la Real tiene un mes para hacerlo el Sevilla por su parte ha fichado a Roque Mesa ex de Las Palmas que llega cedido por el son sí a Sevilla acaba llegar Marc Bartra para fichar por el Betis procedente del Borussia Dortmund y el Villarreal ha fichado a Javi Fuego procedente del español

Voz 1915 02:55 gracias Toni seis y tres cinco y tres en Canarias

Voz 1 02:59 carriles el Madrid que en Madrid

Voz 1915 03:01 podemos descarta acudirá a la reunión para poner en marcha un pacto por la regeneración democrática al encuentro convocado por el Gobierno regional para el próximo siete de febrero si acudirán PSOE y Ciudadanos la formación morada en cambio pone como condición que Cristina Cifuentes comparezca en el pleno para explicar por qué ocultó las actas del canal Easy el Partido Popular regresa a la comisión de corrupción de la Cámara su portavoz Lorena Ruíz Huerta

Voz 6 03:22 es también imprescindible que el Partido Popular como grupo vuelva a la comisión de investigación de la corrupción porque no es admisible que un partido que no está dispuesto a colaborar en la investigación de la corrupción del pasado aunque éste afecte a las filas de su partido a su partido salga del mismo y luego pretenda liderar un pacto por la regeneración democrática

Voz 1915 03:45 Lorena Ruíz Huerta que estará esta tarde en la tertulia política de La Ventana de Madrid junto al socialista José Cepeda y el juez ha decretado libertad provisional para los responsables de la clínica dental confidente Collado Villalba en los últimos días decenas de pacientes han presentado denuncias en los juzgados de la localidad por el cierre inesperado del centro que les ha dejado con tratamientos ya pagados sin terminar información de Raquel Fernández

Voz 1315 04:05 va a ser detenidos por la Guardia Civil los dos responsables de la clínica confidente han declarado ante el juzgado número uno de Villalba que ha decretado libertad provisional y retirada del pasaporte fuentes jurídicas explican que poco a poco aumenta el número de denuncias que se reciben en los juzgados de esta localidad de pacientes que aseguran haber sufrido una supuesta estafa los afectados dicen que el centro habría cerrado sin previo aviso con tratamientos pagados y pendientes de realizar Il

Voz 1915 04:32 los centros de mayores de Fuencarral El Pardo y Ciudad Lineal se han quedado sin cafetería y comedor durante el mes de enero la adjudicataria del servicio BG atrae está en concurso de acreedores a inerte en curso y desde el pasado mes de agosto tampoco paga a sus trabajadores y una avería las Naciones de Cercanías en Atocha mantiene suspendido el servicio en la línea C4 desde primera hora los trenes con origen y destino Alcobendas no circulan en el tramo Chamartín y Villaverde Alto tenemos doce grados en el centro de la capital de momento es todo la información seguir en La Ventana y en Cadena Ser punto com Abrines eh

Voz 1 05:08 servicios informativos

Voz 8 05:11 la Ventana

Voz 1 05:15 Carles Francino

Voz 0313 05:17 a ver si alguien sabe responder qué tienen en común esto

Voz 9 05:24 llamo pero inicial muchachos hortícola algo

Voz 10 05:32 Lucas fue scouts Juanma Lillo pechos comiendo o el que él

Voz 0313 05:37 por eso

Voz 11 05:39 esos remplazos

Voz 12 05:45 Nuria esto claro tenía dieciséis lo fui alargando hasta los diecisiete a los diecisiete me vengo estoy Caron pero que tienen en común

Voz 0313 05:55 que son programas de televisión hoy en La Ventana de la tele echaremos una ojeada a lo que triunfa ahora mismo en otros países que será o que serán series concursos realitys informativos en unos minutos saldremos de dudas

Voz 13 06:09 yo Carmen manifiesto que ayer mi seguro de coche era uno más pero hoy soy periodista que soy Línea directa el seguro con todo

Voz 14 06:20 tocar anticipado nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones Celina Dion

Voz 0390 06:24 este punto com

Voz 7 06:26 de lunes a jueves el nuevo My Lol

Voz 0313 06:28 el fabricante de medicamentos homeopáticos se queja de que sus ventas han caído tras los ataques a la homeopatía como alguien que ataca al homeopatía

Voz 1915 06:36 no quiero decir

Voz 1 06:41 la vida moderna con David Broncano la vida moderna exponer en el currículum que eres tertuliano cronista después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com My Lol Cadena SER

Voz 15 07:01 con cielo qué tal aquí con el ordenador mirando las más que el mes que viene nos entregan el chalet y quiero dejar la instalada antes de mudarnos es vista pues mirar la empresa líder de alarmas en España es Securitas Direct Time fijado de camino a casa y casi todos los chalets tienen su placa

Voz 13 07:15 la protege con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es nunca ha sido una misión imposible para mí pero con poca luz de noche las luces de los otros coches

Voz 16 07:32 es difícil calcular bien las distancias Feinstein seis solventes para uso diario que permiten además una visión más precisa durante la conducción encuentre el asentó óptico de confianza en seis punto es barra visión

Voz 17 07:47 no mal verdad

Voz 18 07:54 los creadores del podcast catástrofe ultravioleta Ondas dos mil diecisiete aterrizan en Podium podcast

Voz 19 08:01 es con la nave Honda marciana hace medio siglo nuestro primer paso fue la luna ahora estamos hablando de ir mucho más allá ir a un año la tierra que es que es el caso de Marta una inmersión sonora en el pasado y futuro de la exploración del planeta Marte con la colaboración de científicos astronautas visionarios

Voz 18 08:19 pero que la humanidad irá a Marte como dice Star Trek

Voz 19 08:23 el espacio la última frontera Honda marciana una producción de Podium podcast punto com

Voz 1915 08:34 qué tal muy buenas tardes seguro que todos en alguna ocasión nos hemos preguntado el cerebro nace osea hay una inteligencia o las seis de muchos tipos son racionales nuestras decisiones percibimos el mundo tal y como es o la mente nos engaña bueno pues ahora todas las respuestas en una colección imprescindible neurociencia is psicología el funcionamiento de nuestra mente nuestro cerebro explicados de forma clara Yamena cada domingo una nueva entrega con el país

Voz 8 09:00 la Ventana

Voz 1 09:03 Carles Francino

Voz 0313 09:05 son las sexy y nueve minutos de la tarde a las cinco y nueve en Canarias acaba de celebrarse el Día de la Memoria del Holocausto hace muy poquito lo tratábamos aquí en La Ventana con los ecos de esa fecha todavía en la memoria hoy recordamos en nuestro viaje diario por la historia el día que Hitler fue nombrado ni más ni menos que canciller

Voz 21 09:27 en La Ventana acontece que nuestro con un relato personal de la historia

Voz 1915 09:33 con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 22 09:45 y el treinta de enero de mil novecientos treinta y tres amaneció frío y gris en toda Alemania el país llevaba seis meses esperando que el presidente de la República Pawel Fon indemnice nombrara al nuevo canciller que tendría que formar gobierno y aunque intentó evitarlo acabó nombrando al peor posible a un tipo con un bigote ridículo y un cerebro enfermo que sin embargo había ganado las últimas elecciones Adolf Hitler fue nombrado presidente del Gobierno porque una mayoría de alemanes lo votó que Hitler no salió como una seta que a Hitler lo votó

Voz 23 10:19 me gustan la democracia porque permite apreciar del que que Liber haré abrir mira uno cuando yo fomentar su visita

Voz 22 10:37 nos seguimos preguntando cómo fue posible que los alemanes votaran a Hitler vale también los preguntamos qué hacía ahí Donald Trump porque sí porque no estamos atentos y los tramposos con labia la cuelan en la política alemana de aquellos años repleta de aristócratas con chistera irrumpió de repente un líder distinto un tipo muy vocinglero muy nacionalista muy de banderitas gritando de mitin en mitin que le iba a devolver la gloria Alemania que los alemanes era lo más alto lo más rubios Víctor ideó un tipo que hipnotizado a una población ignorante que acabó convirtiendo al partido nazi en la primera fuerza parlamentaria desea esta mayoría el presidente in Börse resistía encargarle al tal hit de que formara Gobierno no le daría ni la cartera de Correos llegó a decir esperaba que las demás fuerzas se pusieran de acuerdo para presentar otro candidato a canciller pero los políticos cercanos al presidente

Voz 23 11:31 le animaron nombre nombra Gil que dijeron haciendo un cálculo fatalmente errónea trata y por grita

Voz 24 11:42 eh

Voz 23 11:46 yo me opongo consideraban a Hitler un militar

Voz 22 11:49 a incapaz creyeron que cuanto más alto lo dejaran subir más dura sería la caída mayor el ridículo ante la opinión pública un político lumbrera dijo en dos meses tendremos a Hitler

Voz 23 12:01 tan arrinconado que estará dando chillidos

Voz 22 12:04 ya sé quién me dices pero no ha venido indemnizar se dejó convencer aunque Hitler le pareció un tipo despreciable y resultó que aquel Pal hurto de las banderitas se merendó a todos en un mes se metió en el bolsillo con adulación es que lograban que el presidente firmará cualquiera de sus decisiones aquel treinta de enero de hace ochenta y cinco años no fue sólo un mal día para Alemania fue uno de los peores días del mundo mundial

Voz 23 12:28 me gustan la democracia porque permite apreciar de verdad

Voz 2 12:37 a un día es un día horroroso efectivamente hoy lo hemos recordado aquí en La Ventana con Nieves Concostrina y ahora

Voz 23 12:43 la Ventana de la tele Lillo

Voz 1 12:46 buscábamos puedan nada que no tuviéramos en casa con la me lo que según lo que da más miedo el bloque

Voz 25 12:52 bueno mi madre y sé que con una carrera no llegará a ningún lado

Voz 1 12:56 que exigió no será aquí en la vida en este programa la famosa aquí despedimos les hizo con muchas como que la Copa la tengo ETA pasado estuve ahí tienes que tirar hacia adelante no te amargas el presente lo digo por experiencia por asta

Voz 1915 13:28 desde Nueva Mariola hola hola cómo estás quedan aquí en tasas y seguiremos ahí seguimos

Voz 0313 13:33 Nuestro nuestro objetivo de La Ventana de la tele ir hacemos de vez en cuando que es un ejercicio muy sano muy sano eso sí es echar una ojeada al exterior porque hoy por ejemplo hemos estado a las cuatro hablando de de la gala de anoche de Operación Triunfo de los pero reality hiciera reality puro no que parece que no lo es de los ojos de los prueba pero de vez en cuando echar una ojeada fuera pues no sirve también para coger referencias para para comparar para pillar ideas también que eso está muy bien así que vamos a hacer vamos a saludar a Carmen Viñas corresponsal Alemania Carmen buenas tardes hola

Voz 6 14:02 hola buenas tardes Carmen Vela corresponsal en Francia

Voz 0313 14:05 ahora ahora también hola buenas tardes Ismael Monzón desde Italia hola Ismael qué tal buenas tardes Begoña Arce corresponsal en Londres hola Begoña desde Washington Marta del Vado hola Marta qué tal

Voz 1915 14:20 qué tal buenas tardes empiezo por ahí

Voz 0313 14:23 Alemania de con la Costa del aniversario del día que nombraron el canciller a a Hitler bueno no creo que eso nada de sostén la tele Carmen me imagino pero menaje a ver que qué programa que programas tienen ahora índices de audiencia más elevado cuéntanos average

Voz 6 14:38 los programas de los denominados de espectáculo que tienen muy altos índices de audiencia uno este Barceló un programa que en el que un soltero elige a la que será su supuesta pareja entre veinticinco candidatas sistema me impresionó el soltero y las solteras se conocen a lo largo de diferentes programas en un entorno de lujo sales reúnen en la Costa Azul en Miami se van produciendo rondas de eliminación hasta que el hombre elige a la ganadora final eh final de la serie no la primera temporada se emitió en dos mil tres para quede aislado el largo recorrido que tiene ya este programa en duró siete semanas alcanzó un promedio de tres coma seis millones de espectadores el diez de enero de este año ha comenzado la octava temporada y las audiencias vuelven a superar los tres millones de espectadores es un programa basado en un formato americano que tiene el mismo nombre y bueno vamos a escuchar un fragmento

Voz 26 15:28 son las únicas que está en otros tantos atracos cuando

Voz 6 15:38 estamos escuchando una pequeña encuesta que se hace para conocer al candidato y es bobo si un tesis de le pregunta los y prefiere Vaquero su vestido tacos no deportiva

Voz 1915 15:49 se entendido la habíamos entendido

Voz 27 15:51 le pregunta por inquietudes intelectuales pero no

Voz 6 15:54 eso sí prefiere para aquí como es el nivel no le Vélez

Voz 28 15:58 en el título del programa Carmen el horno del Barça en Barcelona

Voz 6 16:03 era porque como viene del programa americanos es una directa o indirecta pero en España aunque significaría sería o el que durante no la aspirante dilata la palabra cronistas Carles sí si es bastante parecido el asunto

Voz 1915 16:22 no me ha sido yo no he quedado rota

Voz 0313 16:25 Nos pues bueno eso está bien que miremos

Voz 1915 16:28 sí esto es en qué cadena es una cadena pública privada

Voz 6 16:32 no es una una cadena privada la RTL

Voz 0313 16:35 la red si es una cadena privada

Voz 6 16:37 pero un show televisivo que es mucho más interesante desde el punto de vista que sí

Voz 1915 16:42 Emma en la cueva

Voz 6 16:44 León es un programa en el que inventores y fundadores de pequeñas empresas au startup promueven el capital riesgo para hacer crecer sus negocios es decir ellos presentar sus propuestas comerciales a los leones y les ofrecen acciones con un valor determinado no de sus empresas los leones son empresarios o inversores destacados que invierte su tope de enero las empresas que ellos les parece más interesante con más proyección IU les acompañan profesionalmente con su experiencia así suena Un programa

Voz 10 17:13 a los diez Dench Lucas fue karts cuál es cuando hay que ser suba un hoy por hoy si tendremos una en Cannes o con foie dos mil uno ago treinta

Voz 6 17:29 estos son unos candidatos que es están presentando somos Lucas polcas y María césped fundador y jefa de negocio de él dice hacemos calcetines y queremos echar a los leones un enorme pedazo un millón de euros a cambio del quince por ciento de participación en la empresa se hace un enorme silencio porque la apuesta es muy alta y entonces empiezan a preguntarles qué qué tipo de calcetines Hacen y vuelos establece una conversación entre candidatos inversores a los que tienen que convencer para conseguir esa inyección de capital aunque eso no muy técnico las presentaciones un un espectáculo total programas emite desde dos mil catorce llevan ya cinco temporadas para muchas empresas ha sido un trampolín al éxito han despegado empresas con productos tan curiosos como una pizza que no engorda porque bases de Linaza el porcentaje de carbohidratos es muy bajo y por ejemplo sólo en las primeras cuatro horas después de la emisión de esta empresa generó unas ventas de cuatrocientos mil euros

Voz 7 18:22 que el ICEX mueve así

Voz 6 18:24 sí cerró dos mil dieciséis por ejemplo con un volumen de negocios de humilló uno coma cuatro millones de euros se increíble y luego hay otra también curiosísima que te encuentras ahora este producto en todas las tiendas los supermercados que es un innovador tapón de desagüe que tribuna piedra de limpieza dentro para que no se atasca el lavabo o la bola de la cocina conozco a mano Televisió FEVE así pues en dos meses medio millón de unidades

Voz 0313 18:48 es nuestro estartapeando un poco no sería un poquito sí sí sí

Voz 6 18:51 oye Carmena una curiosidad antes de despedirte

Voz 0313 18:54 series no hay series que pegan fuerte

Voz 6 18:57 ver en cuanto series las más vistas no son precisamente alemanas son por ejemplo de Ohrid Swan Half Men Dos hombres y medio algo así ha sido en España además de Juego de Tronos y de legalización de la ficción saludando a las alemanas las que han entrado con gran fuerza desde el año pasado son dos producidas por Netflix que sí se han oído en España no estoy muy segura ganarían allí

Voz 29 19:25 presentado que sondar iba en Berlín muchísimo porque parece que haya sido como un encargo de Netflix pero para que hagan la versión europea alemana en este caso de sueños Things bueno los especialistas dicen que está mucho mejor que la original son las que más tiran muy bien un abrazo compañera muchísimas gracias

Voz 0313 19:46 venga de Carmen a Carmen Carmen Vela en Francia bueno también hay lo de Eurovisión ha sido en las últimas semanas o días no se uno de los platos fuertes de la tele no

Voz 0390 19:54 pues sí lo ha sido el sábado pasado a efectivamente en Francia dos fue el programa de la tarde eligieron su canción y a los intérpretes y el programa destinado a uno de extinción Eurovisión de un jurado compuesto por público francés sí de representantes de diez países pues decidieron quién iba a ser el representante de Francia en Lisboa este año hay eligieron a Matt Damon Monsieur así ama el dúo con una canción que se llama Mercy podemos escucharla así que de esto

Voz 1915 20:32 venga

Voz 30 20:46 te doy mi

Voz 0390 20:49 letra como veis se narra el nacimiento de una niña en un barco en un barco de una ONG en el Mediterráneo año y al parecer está basada en un hecho real en las noticias que aparecieron entonces efectivamente la pasada primavera en el barco a cual

Voz 32 21:07 Dios nació de una una nigeriana dio a luz una una hija Carmen pero hoy esta cantante sale de un también de un reality no os

Voz 0390 21:19 los dos eh esto es eh no no son advenedizos la canción no parece que

Voz 1 21:26 sí ya habían y han intervenido

Voz 0390 21:29 sin se desgrana muy conocidos han intervenido en otros programas el que había salido de un reality al parecer era de un de un concurso vida que quedó segundo mejor dicho quedó primero en en el extranjero entre los y entre los el jurado extranjero quedó primero Se llamaba Lisandro y en cambio en Francia pues eh en prefirieron en ese momento elegida este dúo me imagino que por el contenido de la lectura

Voz 1915 22:00 la historias manita hombre también es un poco pastelitos la canción Castellito pero bueno sí a mi me parece un poco poco frívolo la verdad es curioso no ha habido muchas cree llevar a Eurovisión una historia así pues si a Messi porque hijos no creo que seamos podamos presumir de acogida no el festival en televisión ahí tiene predicamento en Francia o no

Voz 0390 22:24 sí sí sí tienes sí depende de de los años y de dónde es como sea a Italia unos años más o menos porque ha habido tu su decadencia durante una época es tiene tiene cierta acogida entre un cierto público evidentemente pero pero sí es un un acontecimiento público

Voz 0313 22:46 en aclaró que dirías Carmen que es lo que más pega así en general en la en la televisión francesa que como decía antes es curiosa

Voz 0390 22:54 entonces les encanta la historia ahí hay muchísimos programas historia por ejemplo me ha chocado mucho cuando he visto el las audiencias uno de los que tuvo mayor audiencia el año pasado era sobre las juventudes hitlerianas sea el pasado interesa dos en Francia era la política sino que también documental documental la y la la la historia la política sabéis qué son grandes y y lo que hacen enormes discusiones de política durante horas que es sorprendente no sólo en épocas de elecciones e Illa siguen viendo y luego pues las series sobre todo las francesas también les encantan los docu realidad se llaman aquí no sé muy

Voz 7 23:36 le nada como sólo también

Voz 0390 23:40 luego los concursos por ejemplo hay uno concurso de karaoke sobre la chanson francesa que lleva diez años en cartel

Voz 1915 23:47 la tele pública y tiene buena salud goza de de de prestigio pues mira France Televisión el grupo que tiene por lo menos cinco

Voz 0390 23:56 cadenas además de una información uno de información continua hay una internacional pues me tiene el veintiocho por ciento de cuota de paro talla porque aunque las telediarios por ejemplo suben y bajan la uno que es privada a veces supera en este mes de enero por ejemplo ha superado la una a la dos pero pero digamos que es así mismo icono

Voz 0313 24:19 muy bien Carmen Vela un abrazo compañera muchísimas gracias

Voz 1915 24:22 por eso estamos donde creo que

Voz 0313 24:25 lo de la música por un lado y esto de los programas no sé si de historia culturales están pegando fuerte no Ismael en algún momento

Voz 0831 24:32 en sí sí sí sí así es bueno sea empezamos a si queréis por el tema de la música porque porque bueno aquí también se va a elegir dentro de poco al al candidato para Eurovisión y se hace pues en el Festival de Sanremo San Roque está Koke qué les suena quiere suena todo el mundo que que es una vamos es una tradición en este país como fumar casi como como ir a misa el domingo no es para que no es una idea

Voz 1915 25:00 para poder dar al de San Remo

Voz 0831 25:03 pues eso es lo quiero decir tienen unas audiencias todavía de casi de cuando había dos canales no el año pasado para que os hagáis una la final tuvo un cincuenta y ocho por ciento de los momentos el sesenta y nueve por ciento esto es una barbaridad toda toda Italia se se moviliza para para ver para ver Sanremo sabes

Voz 27 25:19 es una ópera de Champions ediciones partido de Mundial más más incluso más siempre solos

Voz 0831 25:25 los los comerciantes lo dicen que cuando juega que si juega la final de la Juve Inter y se celebrará Sanremo en ese misma en ese mismo día pues no sabrían no sabrían qué hacer porque claro pero no digo que vaya ahí están los dos estadios a los y las dos Italia es Italia y bueno sea ya ya el día que que que es algo que yo creo que de que le suena a todo el mundo que haya pasado pues pues toda la tradición de la de la canción italiana Illa de hecho esas emite la final del seis al diez de febrero pero desde ya desde el día veintiséis desde hace unos días estará emitiendo programas bien pues

Voz 1915 26:02 eh mejor toda la parafernalia con los invitados

Voz 0831 26:04 pues con los ganadores y los ricos e ir además hace hace poco terminó además de X Factor que que también emite aquí que que bueno que también tiene bastante bastante acogida pero ya digo que que bueno que el tema de San Remo es algo tradicional di y aquí las tradiciones mandan no

Voz 0313 26:20 hoy las maravillas que es Ismael las maravillas que son que es este programa

Voz 0831 26:31 esto esto es lo que lo que se iba a comentar que que estaba contando estado contando Carmen desde Francia y buscaba la la historia aquí también aquí también me gusta mucho la historia gusta mucho la la cultura porque no dejaba de ser eh patrimonio patrimonio italiano y esto es un programa que sea emitido este años se ha comenzado bueno hará una serie de cuatro de cuatro programas con reportajes más o menos largos documentales sobre los lugares

Voz 33 27:01 hay monumentos italianos que son eh

Voz 0831 27:04 Simoni o cultural es reconocido por la Unesco creo que que lo podíamos escuchar a ver

Voz 9 27:10 digamos un brindis sol redescubierto

Voz 0831 27:19 hablas es Alberto Angela que es el presentador es un es un periodista el paleontólogo que tiene que tiene muchísimo carisma que que si hijo además de otro periodista histórico en Italia y que gusta mucho digamos pues a las generaciones mayores pero también a las a las nuevas ha tenido cerca de entre un veinte y un veinticinco por ciento de audiencia en cada uno de estos cuatro programas estamos hablando

Voz 28 27:46 me impresionaron muchos poner que estáis dando todos porque aquí ya tenemos el sábado no no en absoluto cinco parecía más claro

Voz 23 27:56 ni in vino ganó la además

Voz 0831 28:00 esto en España Un programa de este tipo en España Se podría Meetic quizás en la dos ahí tendría una audiencia muy minoritaria pues aquí sea emitido Larraín en el de la RAI uno además una Enric la RAI tienen un montón de canales y se ha emitido en el primer canal a las ocho y media que es la primera franja de de Prime Time que que aquí

Voz 1915 28:18 no como aquí ya digo pues que que ha llevado

Voz 0831 28:20 sí sí que ha llegado al que ha llegado pues eso hasta casi el veinticinco por ciento y eso es bueno pues creo que demuestra que demuestra habían que Si que si se le presenta un producto pues cultural bien cuidado y atractivo a la gente pues pues la gente lo ve también no

Voz 0313 28:36 muy bien un abrazo compañero

Voz 23 28:41 un abrazo nos predica un abrazo

Voz 0313 28:44 venga Begoña Arce haber Reino Unido lo se está hablando mucho de mafia que es Mc Mafia

Voz 0273 28:50 más magia es una nueva serie de la BBC habla de la mafia rusa de su red internacional de contactos con el crimen organizado el protagonista que es un actor británico que se llama James Norton que por cierto se habla del ya como el próximo James Bond o uno de los candidatos es seis el joven interpreta a las Man ex Guzmán que es un joven financiero criado aquí en Londres adonde llegó con sus padres un oligarca ruso mafioso enemistado con Putin y eso hizo que toda la familia tuviera que exiliarse aquí

Voz 0813 29:22 aunque Humanes la segunda generación de inmigrantes alguien que

Voz 0273 29:25 ya sea educado en los mejores colegios de este país que a diferencia de sus padres habla un inglés perfecto y que trata de trabajar por su cuenta desprenderse de la sombra mafiosa de los negocios familiares sin caer en ese tipo de conexiones de la delincuencia internacional lógicamente no lo va a lograr porque

Voz 0813 29:40 es una un habría serie veremos cómo

Voz 0273 29:43 poco a poco entra en una lucha despiadada muy violenta en ocasiones con otro oligarca que vive en Moscú vamos a escuchar un fragmento de magia

Voz 11 29:54 esto es hermana reporteros

Voz 34 30:00 el es decir

Voz 23 30:05 este salieron

Voz 35 30:06 qué dice efectivamente que nació como un privilegiado que estudió en este país y que tiene un hogar

Voz 0273 30:12 a la City con el que está muy contento si estos centros de que todos

Voz 35 30:15 el empezara a ir al traste fuera láseres soy leer es fijo

Voz 1915 30:20 Cio pero al mismo tiempo estaba muy muy bien

Voz 0273 30:23 en documentada es muy realista describe por ejemplo de manera fehaciente el ambiente de la comunidad rusa de Beyond varios que de aquel Londres su poder su dinero pero también la nostalgia que de quiénes tuvieron que dejar Rusia jamás se han adaptado a vivir aquí de hecho esta es una comunidad muy cerrada en sí misma que ha sido muy analizada a raíz de la serie se han elegido para algunos de los papeles actores rusos que son muy conocidos en su país que hablan a veces en su propia lengua o con un acento muy marcado en inglés la sintonía de la propia ya es es muy enganchado es muy muy muy lograda

Voz 1 31:00 muy bien pues tenemos ahí está tenemos una serie sobre la mafia ruso en Reino Unido tenemos programas de Historia en Francia de maravilla

Voz 0313 31:14 ya es artísticas y culturales en en Italia un aspirante a novio en Alemania y en Estados Unidos Marta del Vado qué nos puedes destacará ver venga

Voz 1915 31:22 pues mira ahora mismo a los realities más vistos son supervivientes citó las series no son ninguna sorpresa Juego de Tronos y The Walking Dead que tienen una media de once millones de espectadores bueno luego ya Pretty Little Lies que cae a los siete millones pero la verdad es que ahora entre finales de enero y en febrero estamos en una época de eventos televisivos más allá de de las series de los realities que nadie se pierde no el primero fue este domingo los Grammy

Voz 0313 31:49 claro que la verdad es que fue de bastante

Voz 1915 31:51 el ojo este año en términos de audiencia a pesar de que tuvo momentos como éste que dio mucho que hablar

Voz 7 31:59 su sí

Voz 1915 32:02 donde valles artistas aparecen leyendo fragmentos del famoso libro sobre Trump de fuego y furia escuchábamos a John Legend a secas ya Hillary Clinton un mix que Híjar Wang Bing en París el Magic Dwight sir método no bueno boludez esto alcanzó un trece por ciento de cuota de pantalla que es bastante menos no es bastante menos de hecho es que el año pasado que hizo un veintiuno hoy esta noche tenemos un evento que bastante gente Bay estamos con la expectativa que es el discurso sobre el estado de la Unión porque el último de Barack Obama fue en dos mil dieciséis y fue el menos visto desde que hay registros alcanzó aún así un treinta y uno por ciento de cuota de pantalla veremos qué pasa hoy con el morbo de ser el primer discurso sobre el estado de la Unión de Donald Trump sí pero lo que realmente arrasa en este país en términos de audiencia es esto su porque es la final de la Super Bowl efectivamente eso que este año el cuatro de febrero sí se enfrentan los Patriots de New England contra los Eagles de Filadelfia este evento es lo más visto de cada temporada desde hace veinte años el año pasado tuvo más de ciento once millones de espectadores este año el himno es al momento del espectáculo pan contra

Voz 6 33:24 vertida en algunas ocasiones eh

Voz 1915 33:26 el Preta Pink y la actuación de mitad de partido será de ella

Voz 27 33:30 ante la más cara eh

Voz 1 33:36 el platos

Voz 27 33:52 bueno vale universal es muy para ser un compañero

Voz 0313 33:55 sí pero es muy interesante lo de dar un paseo

Voz 1915 33:59 yo creo que nos parecemos más a Estados Unidos que Europa y yo tengo la sensación de que el digamos canalizar uno a las series ya no tienen fronteras no las series y programas

Voz 0313 34:11 aprendí uno de Alemania por ejemplo si Amy Tan dentro de Italia del programa de margas artística están bien pero bueno otro día repetimos el ejercicio un beso Mariola un beso joya te mucho hasta luego

Voz 36 34:25 la idea La Ventana en la redes sociales Rojas La Ventana La Ventana

Voz 37 34:34 cadenas

Voz 13 34:38 todavía no conoce es la aplicación de la Cadena SER eliges tu emisora para seguir las noticias de tu ciudad vayas donde vayas saludamos a los oyentes de Radio Sevilla puede seguir tu programa favorito

Voz 1 34:50 muy buenos días hay que subir los salarios el Gobierno se ha sumado por fin guardar los audios que te gusten crear tus listas cuanto peor me

Voz 7 34:58 por cuanto peor mejor recibido

Voz 13 35:02 qué ficciones las que te interesen

Voz 38 35:05 en figurar la para que funcione solo

Voz 13 35:07 con wifi y lo más importante la información que al minuto ofrece la Cadena SER enriquecida con contenidos audiovisuales

Voz 1 35:16 gusta la SER la aplicación te encantará hora veinticinco Deportes Gallego buenas tardes collages baloncesto nos baloncesto tenis Fórmula uno fútbol lo que sea noticia con buena música

Voz 39 35:34 ambos con las noticias de el Open USA de tenis buena jornada entrenamiento del Sevilla el libro ya ha vuelto a parar el McLaren de Fernando lista de convocados de la selección española ya partidazo de Pau Gasol atención a lo que ha dicho esta mañana Zinedine con las mejores opiniones las que deja

Voz 1 35:49 su tarde Vallejo

Voz 1915 35:54 gallego escáneres hombre

Voz 1 35:58 la tuya Señor Gallego un policía Hora veinticinco Deportes todas las tardes a las ocho y media con Gallego en la SER

Voz 40 36:09 tenemos a contaros que participamos en la gala de los Premios Feroz privados a cuenta las cosas que no me gustaron vale

Voz 0313 36:15 ambos os dan por hecho quieres a alguien te puedes acercar a Maribel Verdú y hablar con ella que como lo sabe muy bien quién eres pues te te sigue el rollo un rato

Voz 40 36:21 pues es decir que está nominado por banda sonora que como es no se les pone cara pues claro cuela perfectamente cosas malas

Voz 0313 36:27 esta después de la gala las copas a ocho pavos la gente cree que es una barra libre en la que te puedes luchar pues los puedes pero Texas napas y otras cosas sobre la fiesta ningún ganador borrachos Se deja el Premio Feroz imagínate si un Oscar sonoro sueltas

Voz 1 36:43 Pepa Bueno y Toni Garrido síguenos también en Hoy por Hoy punto Cadena SER

Voz 7 36:50 en Cadena Ser punto com tienes mucha radio por escuchar para los aficionados al tenis

Voz 1 36:55 Nadal Federer Murray Djokovic llevaban un mesecito más sin jugar un partido los apasionados por el papel cantó Parsifal es una ópera han viciosa religiosa críptica mágica y mística play Opera di para los que intentan averiguar qué es el indie desde hace tiempo

Voz 27 37:13 Smile es el nombre de la banda que nos acompaña hoy sonrisas sonreír sonríe Fuego y Chinchetas

Voz 1 37:19 cadena Cadena Ser punto com la radio que tú programa

Voz 36 37:22 sí

Voz 1 37:30 las Francina pienso luego existo Más Platón y menos guasa a la vez tan donde la filosofía en el sofá

Voz 23 38:03 buenas tardes qué tal Carlas va a ser el de cómo es hoy bien

Voz 0313 38:07 oye desde el primer día que abrimos esta Ventana de la filosofía yo creo que estamos tratando de combatir ese concepto ese ese tópico sea leyenda urbana de que la filosofía exclusivamente es un conjunto de conceptos abstractos y de teorías no aquí tratamos de ver el lado el lado practicó el del conocimiento de la realidad la forma de ver las cosas de vivirlas José de alguna forma la filosofía lo que hace es ayudarnos a vivir a orientar no como otras disciplinas como por ejemplo la psicología hoy Irene nos propone algo muy interesante que es plantearnos la filosofía como algo a lo que acudir de la misma forma que un día vamos al médico porque nos encontramos mal tenemos síntomas de que algo no funciona no está bien no está también organizado con la filosofía podemos hacer lo mismo

Voz 0813 38:48 claro igual que DC dice uno ver al dentista porque me duele una muela no pues ahí ahí consulta filosófica ahí asesores filtros

Voz 0313 38:56 sí dice haber haber Laila existe existe y

Voz 0813 38:59 si se pone en práctica cosa que de momento no

Voz 27 39:01 mientras la Seguridad Social de de la

Voz 0813 39:04 perspectiva no es que vaya a entrar a corto plazo tampoco

Voz 1915 39:07 Iggy

Voz 0813 39:08 qué tipo de cosas va a uno a plantear a la a la consulta del filósofo pues hombre uno puede tenerlas las típicas preguntas existenciales eh Innova la consulta tanto para encontrar una respuesta porque ya hemos dicho muchas veces que la filosofía no suele dar respuestas cerradas pero sí para no sentir esa soledad de preguntas en las de las que no encontramos eco en nuestra sociedad por ejemplo y de repente uno puede atravesar por una etapa de esas de rebeldía ante la idea de tener que morir unos porque es algo que por lo que todos pasamos en algún momento de la vida

Voz 0313 39:41 que si no quiero que me tengo que morir porque tiene que acabar

Voz 0813 39:44 la vida si me gusta si la disfruto si si quiero seguir en este mundo como en la sociedad actual lo hemos hablado muchas veces existen pocos referentes de pensamiento y más bien sobre cómo vivir solo tenemos la referencia de los anuncios donde parece que la muerte casi es un tabú parece que no exista

Voz 1915 40:00 pues uno puede sentirse muy solo cuando se plantea estas

Voz 0813 40:02 cosas pues uno va se lo cuenta el filósofo y el filósofo le puede ayudar a a enfocar la cuestión con con la sabiduría de de dos mil quinientos años no también puede uno ir a plantear cuestiones cuestiones éticas por ejemplo por ejemplo imaginemos que que uno tiene a su padre enfermo con una enfermedad terminal para la que no existe solución dices dices oye yo quiero acabar con el sufrimiento de mi de mi padre me siento obligado a hacer esto sin embargo se que es algo ilegal cómo cómo me puede ayudar un filósofos me me puede ayudar a enfocar ese problema ético me puede ayudar a tomar una decisión debo tomar debo tomar medidas que se que son de carácter ilegal o de Bono hacer nada y entonces sentirme mal porque no contribuye a aliviar el sufrimiento de mi padre en la filosofía en estos casos no nos va a dar una la respuesta cerrada como sí hacía la la religión que dispensaba una manera de ver el mundo cerrada y terminada pero sí que ayuda el filósofo el consultor filosófico te ayuda a pensar con claridad te ayuda a ver los distintos ángulos del problema sobretodo te ayuda que esos razonamientos éticos sean correctos porque a veces en fin lo que lo que más ayudas filósofo esa a enseñarnos a pensar no es alguien que sabe pensar la ILE amplié sin llegar a algo tan extremo

Voz 0313 41:20 con lo que planteabas en fin mi padre está muy enfermo va a morir y yo trato de diverso alguna adversidad un poquito de escala menor también sirvió acudieron filósofo

Voz 0813 41:28 claro no marino off cuenta el él

Voz 1915 41:30 es uno de los grandes divulgadores de la consola

Voz 0813 41:33 esta filosófica un libro que se hizo muy célebre Más Platón y menos Prozac medios a todo el todo esto del procedimiento de la consulta filosófica y el cuenta el caso de Pablo Casals el violinista claro

Voz 1915 41:44 sí sí se sufrió una caída que le obligó a Suecia

Voz 0313 41:46 esta no sé si obvian chelista que

Voz 0813 41:49 estar escayolado durante muchos meses entonces salió a dar una rueda de prensa para explicarles a los periodistas pues lo que le había ocurrido y que iba a tener que retirarse durante un tiempo y tal y los periodistas se quedaron muy perplejos porque vieron que que estaba feliz que estaba contento entonces le preguntaron el dijo pues estoy contento porque no voy a poder ensayar IU dice dice el lugar enough lo este hombre o había ido a a una consulta filosófica a explicar lo que le había pasado vi cómo se sentía mal de ese parón en su carrera o era un hombre con la sabiduría suficiente para darse cuenta de que todas las cosas que habitualmente no podía hacer pues este parón forzoso en su carrera si las iba a poder hacer es también también nos puede dar recursos el filósofo para para enfrentarnos a a a situaciones adversas

Voz 41 42:33 o no las

Voz 0313 43:08 el sosiego escuchar a esta hora de la tarde porque esto de la de la consulta filosófica tiene tradición en la en la historia Irene

Voz 0813 43:18 bueno tiene fíjate si tienen tradición que esta idea de que la Filosofía sirve para enseñarnos a vivir en realidad es la idea que alienta todas las escuelas clásicas de la de la filosofía griega no en aquellas escuelas lo que se hacía no era tanto lo que asociamos hoy al estudio de la filosofía ella que es leer los textos de un autor interpretarlos analizarlos etc sino que se hacían ejercicios prácticos casi siempre eran ejercicios orales oficios de introspección ID diálogo y esto que es algo que forma parte de la tradición occidental ha pervivido lo que pasa es que en la tradición filosófica occidental siempre se ha visto como la parte menor de la filosofía por eso también se da un fenómeno muy frecuente hoy que hoy hemos de vez en cuando qué tal estrella de Hollywood se ha convertido al budismo por ejemplo no porque muchas veces aunque esto Remedios para lamento remedios para el alma están en la filosofía es tan tan relegados que cuando la gente se enfrenta una adversidad grande encuentra más consuelo

Voz 23 44:17 en en en estas prácticas

Voz 0813 44:20 estas filosofías orientales como el budismo el tabaquismo que no han renunciado a esa parte de de de significar un consuelo y una ayuda para la vida que en la filosofía occidental que ha relegado esa esa faceta no pero por ejemplo fíjate lo que decía Epi curo Baco será el razonamiento del filósofo alivio ningún sufrimiento humano es decir en la en la filosofía clásica está clara esta idea de que la filosofía nos tiene que ayudar a vivir

Voz 0313 44:45 pues esta frase de puro la encontramos en la web del servicio de consulta filosóficas del que vamos a hablar a continuación hay otra también de Sócrates dice una vida sin reflexión carece de sentido nos estamos refiriendo a after consulta un servicio que se ofrece en la Comunidad de Madrid un asesoramiento psicológico filosófico y que atiende alguien que psicólogo psicoterapeuta y filósofo asesor la hemos invitado a asomarse a la ventana José Luis Romero buenas tardes

Voz 43 45:12 Carles miren es muy buenas qué tal

Voz 0313 45:15 las Rosales entonces esa filosofía igual puede parecer un tópico esto es una medicina para el alma en realidad no o poder

Voz 43 45:22 conocí a efectivamente como viene explicado iré mezcla estado escuchando ahí así es como era considerada desde siempre no de hecho la palabra terapia que hoy asociamos con la psicología pues en la antigüedad se asociaba claramente con con la filosofía no que se consideraba la filosofía como medicina para el alma igual que la medicina orgánica era para para el cuerpo

Voz 0313 45:44 José Luis qué qué qué perfil de de personas suele acudir más habitualmente a vuestro consulta

Voz 43 45:50 bueno nosotros ofrecemos un servicio integrado de Psicología y Filosofía es decir que nosotros atendemos el pues todas las problemáticas que acuden normalmente una consulta de psicología y psicoterapia gente digamos con un trastorno psicológico más o menos diagnosticado no típico podríamos decir hasta gente que por cierto también acuden a la consulta de psicólogos igualmente porque hasta ahora además no había tampoco otra alternativa es gente que simplemente tienen inquietudes vitales supongo como las que ha podido expresar es decir nosotros integramos por un lado o las problemáticas de tipo psicológico o más individual no de traumas ni conflictos a nivel personal y con con contra mí en cuestiones de tipo más más filosófico o existencial no que son un poco inherente eso consustanciales a la condición humana no que todos tenemos que afrontar en algún momento como es la muerte la son la angustia de la libertad la necesidad de sentido para propia existencia de la trayectoria vital bueno también cuestiones de índole social y cultural no que no que los que vehículo no condiciona no un poquito todos estos estas otras dos dimensiones son sería un poquito las tres las tres patas

Voz 0813 47:03 pero pero fíjate a mí José Luis me interesa bastante diferenciar entre la psicología y la filosofía lumbar y nos también insiste bastante en esto cuenta que para la Asociación de exige de Psiquiatría de Estados Unidos de considerar cien todo doce enfermedades mentales en el año cuarenta y dos en el año noventa y cuatro es decir cincuenta años después ya consideraba trescientas setenta y cuatro enfermedades de tal manera dice Mario Honor en plan irónico va a llegar un momento en que todos los americanos sufran una enfermedad mental que salvo los psiquiatras claro

Voz 1915 47:33 los psiquiatras que son los que tienen que curar

Voz 0813 47:36 entonces durabilidad la la la consulta filosófica es es una pregunta que te hago porque el que la que la ejercer es tu trata mucho más sobre comprender los fenómenos que nos están ocurriendo sobre darle sentido a la experiencia no

Voz 43 47:51 sí podemos decir que sí lo que pasa es que es que esta relación la diferencia o similitud que pueda haber entre la psicoterapia filosófico de la psicología la filosofía es precisamente un debate que que que que llevamos lidiando desde el principio que surgió el asesoramiento filosófico no en qué se distingue de la psicoterapia y tal y es un debate en realidad muy complejo muy complejo porque porque en realidad no hay una sola escuela de psicología

Voz 0313 48:16 pero hay muchas formas psicoterapia

Voz 43 48:19 cuando hablamos de enfermedades mentales en ese contexto el de enfermedades a mi me gusta hablar más de problemas problemas Piccolo

Voz 0313 48:27 problemas mentales problemas de la vida no

Voz 43 48:29 mira mucho más amplio y a distintas concepciones porque tenemos por un lado el modelo psiquiátrico biomédico que las entiende como enfermedades en el sentido estricto enfermedades orgánicas es decir como trastornos neuronales por lo tanto si tú entiendes que los problemas por los cuales la gente sufre son problemas médicos pues las soluciones la terapia por así decirlo será también de tipo médicos decir psicofármacos u otro tipo de de intervenciones médica tú entiendes que son problemas propiamente psicológicos pues también ahí hay distintas escuelas no desde el conductor mismo que que que que bueno que que intenta cambiar la conducta de del individuo con distintas técnicas el cognitivismo que entiende que son ideas o creencias no hay se parece bastante a la filosofía

Voz 1915 49:13 sí hay siempre una interacción entre

Voz 43 49:16 o lo que es filosofía y psicología no la propia escuela cognitiva que señalaba pose de mucho de los estoicos no de de de que nuestro mapa de creencias nuestra filosofía personal como creemos que es la realidad no la forma que tenemos de interpretar las cosas es la que influye en que con nos comportamos de una manera u otra que a veces pues claro nos equivocamos no porque tenemos digamos creencias incorrectas irracionales dicen ellos no

Voz 1915 49:40 oye icono te además perdón

Voz 0813 49:43 son las preguntas porque estamos muy familiarizados entre otras cosas gracias a las películas de Woody Allen con las preguntas que que te hace el psicoanalista no respecto infancia indagar ahí en tus en tu vida en la vida emocional de tu infancia tus afectos desafectos etcétera como son las preguntas que hace el filósofo en la consulta filosófica

Voz 43 50:02 claro y normalmente nosotros tenemos un enfoque que se suele denominar no directivo es decidir frente a enfoques como los que señalado antes de tipo conductor vista o biomédico no en Psicología que digamos que hay alguien que sabe que es el experto el psicólogo o el médico alguien que no sabe que tiene un problema y el otro le va a decir lo que tiene que hacer para solucionarlo es pues una implicación pero básicamente cómo funciona hay otros modelos el psicoanálisis cerillas de ese tipo en el que que bueno pues es más bien la otra persona la deja hablar que hayas poniendo su problema o las terapias de tipo humanista el asesoramiento filosófico desde luego es más afín a estas horas es decir deja que el protagonismo lo tenga pues la persona consulta ante verdad porque al final Cabo es su problema es su vida yo no le puedo decir qué es lo que tiene que hacer es la solución yo lo que puedo como bien decía Sócrates no es ayudarle a parir por así decirlo o no a que a que alumbre la solución que pueden encontrarla con mi ayuda con la ayuda de mis preguntas señalamientos verdad podremos investigar justo he jugado juntos ciertos temas tener un diálogo fructífero pero al final digamos que tiene que hacer el con subir a es una decisión suya no sé

Voz 0313 51:14 eso de autonomía eso que está comentando José Luis que al final se explique también con la capacidad para gestionar las emociones propias eso como siempre encontramos algunas respuestas muy interesantes en el cine recordáis aquella película El indomable Will Hunting sí sí sí

Voz 44 51:29 deseo que significa perder la porque solo no sabrás cuando anexa al quién más que optimismo

Voz 45 51:35 el huérfano verdad

Voz 44 51:38 qué queréis que se lo Turney penosa que ha sido tu vida como te sientes quién eres porque he leído Oliver Twist con libro bastó para definir creo personalmente que eso me importa una mierda porque sabes que no puede aprender nada de y leer en un maldito libro pero si quieres hablar de huir de quién eres un estaría fascinaron a eso mi mundo pero no quieres hacerlo tiendas mía de aterrorizar decir lo que sientes

Voz 1 52:56 yo fijaos Irene Jose Luis yo estoy advirtiendo ver en los últimos tiempos no es una tendencia

Voz 0313 53:02 es algo coyuntural

Voz 1 53:03 pero que las apelaciones a la filosofía

Voz 0313 53:06 ya su utilidad se hacen también en ámbitos que hasta hace muy poco era prácticamente impensable que ocurriera eso no estoy pensando el anuncio del del Banco Santander la famosa dijimos Sofía sí o la necesidad de de de de

Voz 27 53:18 incorporar en los consejos de administración de las empresas a filósofos como asesores no sé si eso es una moda pasajera hay un vivo poco pijas y se mete o realmente es una tendencia de pensamiento que se va a consolidar