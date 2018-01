La Ventana (30/01/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 0032 00:00 son las siete las seis en Canarias el portavoz del PP en el Congreso Rafael Hernando considera que el aplazamiento del pleno de investidura de Carles Puigdemont es un logro del Gobierno que ha evitado dice un esperpento más del independentismo Hernando vuelve a presionar a Inés Arrimadas y le pide que aproveche este momento ahora que no hay candidato que se postule

Voz 1 00:29 yo lo que le pido al señor Torrent escribe la posibilidad en Cataluña de que se presente a la investidura puede ser la persona que ha ganado las elecciones que el líder de la formación política que ha ganado las elecciones permita que su candidata que ha ganado las elecciones pueda presentarse a un debate de investidura dado que la segunda fuerza política pues ya sabemos que tiene un candidato que es impresentable perdónenme

Voz 0032 00:52 si la Asamblea Nacional Catalana John Hume cultural han desconvocado la concentración de exterior del Parlament

Voz 2 01:00 los cordobeses están viviendo momentos de tensión entre los manifestantes que piden esa investidura

Voz 0032 01:06 trata de Carles Puigdemont y los Mossos d'Esquadra Éste es el sonido hace unos minutos manifestantes que han roto el cordón de seguridad que habían puesto los Mossos y que han increpado incluso a su salida a varios miembros de Esquerra por la decisión de Rusia la de aplazar el pleno el portavoz del PNV en el Congreso rebaja el optimismo de Rajoy que esta mañana ha asegurado que quiere aprobar los presupuestos de este año antes del XXXI de marzo dice Aitor Esteban que mientras continúe la situación actual en Catalunya ellos no piensan sentarse a hablar con el Gobierno

Voz 3 01:33 no es un optimista del presidente del Gobierno no nada de nada

Voz 4 01:36 no no no nos hemos sentado con el Gobierno

Voz 3 01:38 no va a discutir los Presupuestos y ustedes descartan sentarse

Voz 0831 01:41 porque en el año dos mil cuarenta agradecer

Voz 0313 01:44 el miren las condiciones en Cataluña uno el ciento cincuenta

Voz 5 01:47 cinco en vigor pues no se dan las condiciones para que podamos discutir aquí debatir y en su caso acordar los presupuestos y por lo tanto que yo sepa el ciento cincuenta y cinco sigue estando en vigor

Voz 0032 01:57 quizá argentina Cecilia Roth ha reconocido en las últimas horas en una entrevista en Argentina que fue violada en Madrid por un periodista español Los hechos ocurrieron hace años Pepa Blanes la árida

Voz 1305 02:07 Argentina ganadora de un Goya hay que ha protagonizado varias películas de Almodóvar como Todo sobre mi madre ha contado en una entrevista en una radio argentina que fue violada en Madrid por un periodista inglés

Voz 6 02:16 violaron en Madrid es que la situación que me costó darme cuenta que era una versión suya porque porque era una persona conocía porque yo estaba en un momento muy muy

Voz 1305 02:27 banda asegura que no se acuerdan ni el nombre ni de la cara del periodista que no lo contó por miedo a que pensaran que había sido culpa suya por provocarlo y ahora con el movimiento Michu se ha sentido la obligación de contarlo para que otras actrices puedan denunciar casos similares

Voz 0032 02:40 sí quedan los deportes Toni López buenas tardes qué tal buenas tardes

Voz 7 02:43 hasta ahora está previsto que comience la rueda de prensa de Iñigo Martínez como nuevo jugador del Athletic de Bilbao el defensa deja la Real Sociedad se va a su máximo rival pagando los treinta y dos millones de su cláusula la Real tiene un mes para fichar al mercado nacional pero sólo hoy y mañana para hacerlo en el internacional más fichajes del día Alex de Las Palmas Roque Mesa llega cedido por el Sevilla Marc Bartra deja al Borussia Dortmund ficha por el Betis y Javi Fuego cambia de equipo esa marcha del español al Villarreal en la noticia del día fuera del fútbol Fernando Alonso ha anunciado que además de en Fórmula uno competirá este año en Mundial de Resistencia en las veinticuatro Horas de Le Mans el próximo diecisiete de junio

Voz 11 03:45 en tan a última hora

Voz 12 04:54 qué canción

Voz 0313 04:57 más que una canción está y no de de Aretha Franklin no sirvió para presentar el tema que vamos a abordar a continuación yo es que a las mujeres por si no lo saben quieren para del mundo el próximo ocho de marzo y la verdad es que razones no en fin no les faltan eh líderes mundiales misógino los escándalos sexuales en Hollywood no sólo en Hollywood lo que acaba de contar Pepa Blanes en el el el boletín informativo de Cecilia Roth violaciones del mundo del cine del deporte acoso de políticos la enorme brecha salarial de género etcétera etcétera etcétera bueno hoy no exijamos en dos iniciativas concretas de jóvenes que reivindican a la mujer en Galicia han diseñado un mapa del miedo una una cartografía digital de los lugares en los que las vecinas de de Galicia pues han tenido alguna experiencia de acoso no y en Canarias hazlo fácil Raed es una campaña para que fácil no sea un término peyorativo para la mujer

Voz 10 05:51 no

Voz 13 05:58 soy la obra lo sepa soy claro no soy fácil

Voz 0313 06:03 a estas voces que están escuchando pertenecen a un grupo de alumnos de primero de Bachillerato del instituto La Orotava Manuel González Pérez que han lanzado a la red de este vídeo con el que pretenden que la RAE sino suprimir al menos modifique la quinta acepción de la palabra fácil que significa dicho especialmente de una mujer que se presta sin problemas a mantener relaciones sexuales Marisa Baute buenas tardes

Voz 14 06:29 hola buenas tardes Marisa es profesora de lengua es

Voz 0313 06:32 el Instituto yo quería preguntarte de entrada de dónde ir o de quién ha surgido esta idea

Voz 15 06:38 vale pues muy bien yo hacía lo mejor a través de de tu programa no averiguar quién quién puso una gran a mi la noticia ni a clase en la mañana del miércoles con una una que ha visto en Instagram una captura de pantalla con la definición queda la Real Academia y me pregunta esto es así yo claro también me quedo perpleja porque evidentemente fácil una palabra que a la que sacude a buscar

Voz 14 07:04 luego llegarían el Diccionario sí

Voz 15 07:07 comprobamos lo vimos hay partido toda la idea de iniciar la campaña que que bueno que está resultando pues yo creo que es todo un éxito y de la que nos sentimos muy orgullosos

Voz 0313 07:17 pues sí de qué forma se implicaron los chavales y las chavalas a partir de la idea

Voz 15 07:22 puede venderse yo creo que te diré que cuento un poquito pues lo que ya para nosotros una anécdota Illes que en clase que yo tengo con ellos mucho los medios de comunicación con el uno con la realidad aquellos tiene que modificar y cambiar hablamos mucho eso trabajamos mucho con con el vio Verne del país

Voz 15 07:42 teníamos como siempre esa inquietud es tiene ganas de grande que te pudiera servir salir a los Vernet cuando ellos dieron usted

Voz 14 07:53 es que aquí podría estar eso no es eso

Voz 15 07:56 pues impulsó la ello los motivó enseguida aquí en compartamos pero rápidamente el resto de compañeros pues cincuenta compañeros restantes acierto se sumarán a la iniciativa ibamos Nava practicamente medio recreo y le damos el bien lo grabamos

Voz 0313 08:16 oye Mariza una curiosidad algún alguna institución alguna administración algún organismo oficial digamos sea adherido hubo esa apoyado en en en esta campaña

Voz 15 08:26 bueno la verdad es que no hemos tenido mucho tiempo porque todo esto lo hicimos el viernes los alumnos hacen las veo desde el viernes por la tarde esperamos que ha tenido muy buena acogida en las primeras horas de la tarde y fines de mano pues ya os pido pues muchísimo más en automáticamente han empezado contactar con nosotros vía aguas está como te digo por las mismas revendiendo otros institutos era a nivel canario de la península sí sí que me Costa ya que la Consejería de Educación ayer yo lo publicó también el tu Facebook pues también tengo algún contacto de Innovación Educativa que suelen interesar no aceptaba por la campaña en Kosovo con la que también se ha pronunciado de momento uno dos mucho tiempo demás

Voz 14 09:11 bueno no está mal no estará

Voz 0313 09:13 Amanda Marie salvados de profesora de en un instituto La Orotava Manuel González Pérez gracias por estar en La Ventana hay felicidades eh

Voz 14 09:20 vale muchas gracias a Podemos vaya algo más claro sí sí a Val

Voz 15 09:24 es que están contactando conmigo me estoy disfrutando con los Stones en la campaña

Voz 14 09:29 muy bien Diego esté bueno pues

Voz 15 09:31 intentar seguir adelante en el Twitter pues a lo mejor no podían apoyar con alguna fotografía con el mismo lema de no somos fáciles tomo igual o como libre y a ver si conseguimos que

Voz 14 09:44 sí sí que la campaña sigue adelante que la Real Academia

Voz 15 09:47 pues acepte nuestra propuesta

Voz 14 09:49 abrazo Marisa muchísimas gracias muchísimas gracias buenas tardes

Voz 0313 09:53 Arias saltamos ahora a Galicia porque en fin ya lo saben que voy a contar raros el día en que los medios de comunicación no no hablamos de de algún caso relacionado con con la violencia de género con la violencia machista sin embargo eso sólo una pequeña porción de la de la realidad que a diario viven en muchas mujeres y eso es lo que ha querido denunciar Jessica O Campo que es una estudiante de fotografía en la Escuela Mestre Mateo en Santiago de Compostela que ha creado o mapa de Amedo el el mapa del miedo Jessica Ocampo buenas tardes hola buenas tardes bienvenidos Jessica exactamente que señala este mapa yo daba un titular pequeñito antes de queda una cartografía digital Facebook en lugares donde donde ha habido problemas hondo alguna mujer ha tenido algún algún tema de acoso pero que señala exactamente cómo surge esto cuentan

Voz 4 10:37 no saber

Voz 14 10:38 a ver surja a través de un proyecto que es para clases me aquí nos da matemática libre de cara un documental que a mí me pareció muy interesante que es la temática que vivimos constantemente de todos los muebles que hay que es la violencia machista fotos reflejasen proyecto mi proyecto está pensado dedicar a fotográficamente peros no fue las manos la parte la carta sí a digamos que la me iba situar yo las conflictivas para después fotografiarla entonces yo creo que a partir de este punto tengo los trabajos en el que uno es para mostrar a la sociedad en los abusos constante adquirimos nosotras en las calle igualado el otro ese ella lo fotográfico que sería lo que sucedería el profesor

Voz 0313 11:19 pero primero en el área de Santiago pero luego empecé a recibir mensajes otras partes no también

Voz 14 11:24 sí en principio pues empecé con este proyecto porque bueno entre Miami has para marcar cuatro calles para para mi trabajo y publiqué mi redes sociales si alguien más de mí y alrededores se sumaba más pues ayudarme con este proyecto si le parecía interesante y al final vuelos de Alcabón Rolando todo Santiago Compostela me siguieron llegando otras partes de dije bueno que esto hay que publicarlo son cosas que en historias que hay que contar pues así surgió como hace unos cuatro días pues Expósito abierto para todas

Voz 4 11:56 se puede hacer más grande no puede ir un poco más más allá de Galicia incluso

Voz 14 12:01 se podría decir claro que sí pero de ellos solas no

Voz 0313 12:05 eh

Voz 14 12:07 pues me una gran si alguno alguno historia

Voz 0313 12:10 te ha impactado otea conmocionado de manera especial de lo que te ha encontrado

Voz 14 12:15 muchas hay muchas que una de ellas fue una chica que estaba de fiesta en Santiago de Compostela no recuerdo bien creo que me dijo unas fiestas muy bueno típicas Dati deberá uno se tiene sin apóstol lo bueno estaba con sus amigas y con su novio todo sea rodeada de gente el estaban celebrándolo Bono en la Alameda botellón delito alguno las fiestas si esto hubiera apartó unos cien metros sólo cien metros de sus amigas para poner al porque no hay sitio tampoco hay un lugar adaptado para que tú vayas al cuarto de baño desgraciadamente entonces pues esta chica pues se metió un par de matorrales hay que me y un hombre pues le metió mano así de así de simple bueno Hope is sí sí exactamente ahí como es un montón de de historias más que bueno que se recogen todas en moto

Voz 0313 13:09 campo muchísimas gracias por asomo arte La Ventana Hay enhorabuena por la idea de verdad yo creo que si tú solo hay poquito a poco pero esto va a ir creciendo eh

Voz 14 13:18 bueno vamos a ver hasta dónde te llega con esto pero bueno sería una Manning llaman

Voz 16 13:26 igualmente Pedro

Voz 22 15:57 el referéndum de los trabajadores del preacuerdo de Opel centra las miradas en la comunidad autónoma confederaciones empresariales y partidos políticos esperan que sea un sí que garantice el futuro industrial de Figueruelas en Asturias el Ministerio de región

Voz 23 16:09 comprometa a modificar el Real Decreto elaborado para evitar el cierre de la térmica asturiana de Lada así se lo ha trasladado el secretario de Estado a los sindicatos en un nuevo capítulo de las tensiones que mantiene el Ejecutivo central con Iberdrola

Voz 0831 16:20 por última hora en Baleares pues seguimos hablando de alquiler turístico Turismo ha recibido ciento noventa y tres denuncias ya han levantado XXXIII actas de infracción contra viviendas de alquiler turístico datos del Ejecutivo autonómico que hemos

Voz 0313 16:33 conocido hoy en Canarias

Voz 23 16:36 diente de la reunión que ha celebrado esta tarde entre el ministro de Asuntos Exteriores Alfonso Dastis y el presidente del Gobierno de Canarias Fernando Clavijo sobre la mesa las polémicas prospecciones petrolíferas anunciadas por Marruecos en aguas cercanas a las Islas

Voz 24 16:48 en Cantabria el Parlamento de Cantabria va a asumir como propia la Ley de Vivienda presentada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca para que el Congreso de los Diputados la trámite Podemos ha planteado la iniciativa legislativa que deberá ser aprobada ahora por la mayoría absoluta el bipartito PRC PSOE del ejecuta

Voz 10 17:03 Evo anuncia que se suma Castilla La Mancha

Voz 25 17:05 detenidos dos jóvenes en Villarrobledo por difundir fotografías de contenido sexual a través de Internet la denunciante asegura que fueron enviadas sin su consentimiento la Guardia Civil recomienda denunciar estos casos tanto si hemos sido víctimas como si hemos recibido las imágenes de este tipo Castilla y León

Voz 22 17:21 los ciento treinta y tres trabajadores de Siemens Gamesa de la planta de Miranda de Ebro en Burgos ha salido hoy a la calle tras el anuncio de cierre de la planta toda la comarca se ha volcado ya tras conocer la noticia

Voz 0313 17:31 en Cataluña además del tema del día qué más podemos contar de último

Voz 0831 17:33 ahora en Tarragona a un hombre se enfrenta casi

Voz 4 17:36 otra años de cárcel por haber intentado llevarse una menor introduciendo en el maletero de su coche en Cambrils la víctima de diecisiete años logró escapar y huir la Fiscalía le acusa

Voz 0831 17:44 el delito de detención ilegal en grado de tentativa última hora en Ceuta el Gobierno de Ceuta afirma que existen conversaciones avanzadas entre España y Marruecos para la construcción de un segundo paso de mercancías entre ambos países por Ceuta aunque de momento no serán fechas ni plazos para su realización

Voz 11 18:00 la Generalitat está a punto de estrenar nueva imagen a las siete y media desvelará el nuevo distintivo de la institución cuando se cumplen treinta y tres años de su creación un lifting de la misma imagen con escudo y Dragón incluidos pero renovada por los mismos diseñadores que la crearon

Voz 0313 18:13 a última hora en Euskadi por primera vez en

Voz 26 18:16 cuando se en dos mil diecisiete Se rompió la tendencia hay aumento de la delincuencia en Euskadi ligeramente un cero coma siete por ciento pero en todos los territorios dos delitos contra la libertad sexual de maltrato en el hogar son los que más

Voz 27 18:27 en Extremadura el extremeño Francisco Nuñez Olivera más conocido como Marchena el que era hasta hoy el hombre más longevo del mundo falleció anoche a los ciento trece años de edad en su casa de la localidad pacense de bienvenida al en tierras hizo esta tarde acompañado de cientos de vecinos y familiares última hora

Voz 28 18:43 en Galicia Feijóo está de viaje oficial en Israel ha ido acompañado de varios empresarios para buscar inversiones y promocionar Galicia común territorio puntero en investigación y desarrollo la oposición cuestiona el destino escogido por el presente

Voz 10 18:54 de La Rioja los camiones alertan de que están surgiendo bandas para robar en la AP68 a su paso por La Rioja además la Plataforma de Afectados por el desvío obligatorio de la Nacional dos tres dos pide boicotear las áreas de servicio de esta autopista por su baja calidad hostelera hay repostage más caro

Voz 0867 19:10 a última hora en Madrid interior va a investigar la posible reventa de entradas para el concierto de U2 en Madrid la Policía sospecha que no es normal que esas dieciséis mil entradas se han agotado en apenas diez minutos Ticketmaster niega la reventa y asegura que no sean desviado otra plataforma de venta online a Melilla

Voz 29 19:25 la oposición exigirá responsabilidades patrimoniales si se producen contrataciones de personal laboral a través de sentencia según la oposición Se trata de la última picaresca del PP para contratar a personas afines al parto

Voz 11 19:37 ha sido investigados por enterrar vivos a nueve cachorros los enterraron vivos sin ningún miramiento la operación se ha llamado Pulpis hice ha llevado a cabo en una finca de la localidad de Mulay tres personas investigadas a última hora en Navarra un euro con dos céntimos este es el retorno económico que produce cada euro invertido en la Comunidad en la Renta Garantizada que permite subsistir al treinta y cinco mil personas La Ventana ultima hora

Voz 17 20:09 es que me tenéis casado

Voz 10 20:11 veintisiete años cincuenta y cuatro páginas

Voz 17 20:15 ah

Voz 31 20:16 llega el pódium la aclamada saga literaria

Voz 10 20:18 de Elizabeth Benavent en los zapatos de Valencia

Voz 11 20:21 yo detesta Mi ligue y Valeria no escribe nada que decirme que no leer

Voz 10 20:26 espero que es nuestro amigas risas lágrimas amor hombres con los que había enamorado de Borja

Voz 32 20:39 a los zapatos de Valerie con la dirección de Juan Echanove un exclusiva de Podium podcast

Voz 33 20:46 y ahora me voy a casa a pensar en lo muy perra que son

Voz 0867 20:51 lo avanza a esta hora en la Cadena Ser en Madrid la justicia prohibe la entrega de las actas del Canal de Isabel Segunda la comisión sobre corrupción de la Asamblea de Madrid entiende la justicia Kenny en este caso y en otros no se puede entregar a una comisión parlamentaria documentación que está en fase de instrucción una orden que la practican no va a impedir en cualquier caso que ese material esté en manos de los partidos porque esas actas las tienen ya desde hace varias semanas

Voz 17 21:16 en La Ventana de Madrid la justicia

Voz 0867 21:21 había hecho el propio gobierno de Cristina Cifuentes y ahora llega esa respuesta del juez García Castellón después de Gürtel y con Lezo y es que la decisión judicial como digo no sólo va a afectar a casos similares que se abordan en los tribunales y que también se analizan en distintos parlamentos Javier Bañuelos qué tal muy buenas tardes

Voz 0861 21:38 tal buenas tardes Javier es el propio juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón quién avala el bloqueo de la información del canal que había reclamado insistentemente la comisión de investigar de investigación sobre la corrupción en un auto fechado ayer mismo el magistrado es categórico no procede la entrega de documentación de causas que se encuentren en fase de instrucción en su obra jurídico aclara que hasta la apertura del juicio oral no serán públicos todos los actos del proceso y en ese capítulo el juez Javier incluye toda la documentación del canal que la comunidad nueve ha remitido a la oposición otra de las razones que era el juez para justificar esa restricción es que impedir la entrega de documentos es una vía para preservar el derecho a la presunción en Inocencia de los acusados recordemos que esta información una buena par de Javier ha llegado ya a las a Madrid no sólo las actas del canal sino también informes por ejemplo despachos de abogados o contratos de constitución de las filiales del canal estamos ante un auto muy similar al que ya se produjo en el caso Gürtel con los papeles de Bárcenas documentos que recordemos tampoco se remitieron al Congreso porque el juez no lo autorizó este auto Javier al que hemos tenido acceso es la respuesta que el juez de la Audiencia Nacional da al Gobierno de Cifuentes después de que a comienzos de enero formularse una consulta directa al Consejo General del Poder

Voz 0867 22:54 juicio a cuatro días de que la presidenta Cristina Cifuentes comparezca en comisión allí la comisión sobre corrupción de la Asamblea para hablar precisamente del caso Lezo acabamos de conversar con Ángel Garrido con el número dos de la presidenta de la Comunidad de Madrid fue el recordemos quién pidió a la Justicia que aclarar el año pasado si podíamos tener estas actas en una comisión parlamentaria dice Garrido que todo esto ha dado la razón al Partido Popular

Voz 0177 23:15 este auto da la razón por completo y absolutamente a las tesis que mantenía el Gobierno unas tesis que seguía el precisamente la AP el criterio

Voz 14 23:24 jugó mal que es el órgano que tiene que

Voz 0177 23:26 dar la la subida hay la garantía jurídica las acciones del Gobierno y por tanto ese una razón absoluta insisto y completa a todas las tesis que mantenía el Gobierno de que esa documentación no se podía entregó

Voz 0867 23:37 pero ya decimos que esas actas ya están en poder de todos los grupos parlamentarios que han comenzado a analizar las por tanto cabe preguntarse qué se debe hacer ahora que se debe hacer con esa documentación

Voz 0177 23:47 yo por supuesto mañana mismo lanzará un escrito solicitando todos los grupos que devuelva la documentación original entregada que esas tengan por supuesto también de reutilización de de esta documentación tengo que recordar que la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que todas las diligencias de un sumario son reservadas y por tanto no tienen no tienen carácter público hasta que se abre el juicio oral eso era lo que manteníamos y además tengo que decir que sería grave la utilización por parte de cualquier grupo político de esta documentación porque podría poner en riesgo también toda la propia investir

Voz 34 24:17 el cine en el carné y veinticuatro minutos

Voz 0867 24:21 dos Lorena Ruíz Huerta portavoz de Podemos en Asamblea de Madrid qué tal muy buenas tardes buenas tardes José Cepeda senador y diputado del PSOE en la Asamblea qué tal muy buenas tardes cada algo extranjeros voy a pedir una primera valoración de urgencia sobre esta decisión judicial que acabamos de conocer la decisión de impacto y que no sé hasta qué punto Cepeda va a modificar o puede modificar los planes del viernes durante la comparecencia de Cifuentes por Lezo de momento advierte ya el número dos de Cifuentes Ángel Garrido que la documentación no se puede utilizar hice debe devolver

Voz 4 24:48 bueno la realidad es que doña Cristina Cifuentes va a comparecer en la comisión de investigación por otras razones es decir yo creo que hay que tener en consideración después de este auto judicial que una cosa

Voz 0313 25:00 es las actuaciones judiciales que lleva su propio

Voz 4 25:02 curso y otra cosa es una comisión de investigación en un Parlamento que como en todas las comisiones de investigación lo que se dirime son los que miden son responsabilidades políticas y en ese trabajo parlamentario desde luego los parlamentarios tienen que intentar conseguir una mayor transparencia y sobre todo toda la información posible yo creo que en este trabajo es en el que estamos ahora bien si hay un juez que estima que este tipo de de tras por ejemplo en referencia a la cara de Isabel Segunda pues no tenemos derecho a ellas lo único que podemos hacer es acatar y respetar las decisiones judiciales pero desde luego esto no tiene nada que ver nosotros no estamos haciendo sin juicio ni ninguna actuación judicial en esa comisión de investigación sino lo único que queremos es llegar a la verdad y por supuesto exigir responsabilidades políticas que es bien distinto

Voz 0867 25:48 Lorena Ruíz Huerta pone yo creo que acatar y respetar

Voz 1305 25:51 a resoluciones judiciales sí pero a su debido momento yo estoy viendo vamos acabo de conocer lana la noticia aquí en directo con con vosotros pero no sabéis facilitado una copia del auto y veo en primer lugar que recurrible en segundo lugar que esto está en abierta contradicción con la resolución del dieciocho de agosto creo recordar la que se notificó al Gobierno de la Comunidad de Madrid en la que manifestaba justo lo con erario que estas actas eran documentos administrativos que por ser de carácter público ya no formaban parte de la investigación de la instrucción sumarial por tanto yo creo que todavía existen posibilidades como pedir aclaraciones al propio Tribunal para que explique por qué esta resolución contradictoria con una previa y además bueno pues habrá que estudiar la resolución con mayor detalle pero tampoco habla en concreto de las actas las un poco por encima de lo que habla de que efectivamente no se puede entregar documentación propia de la del sumario judicial a la comisión de investigación de la corrupción pero habrá que ver es que no leído no quiero decir ninguna barbaridad porque no la he leído con detalle están haciendo Ander

Voz 22 26:48 durante una lectura de urgencia hay somera apoyo

Voz 1305 26:51 lo que hay que estudiar esto con más detalle en caso de que efectivamente el tribunal se refiera concretamente a las actas pues tendremos que que aguantar no pero efectivamente el contenido de las actas ya lo hemos leído hindú podemos de pronto respete Arno del cerebro y hacer como se lo hemos sabido eh

Voz 0867 27:06 sí ya tenemos las actas y hemos leído las actas y sabemos lo que dicen esas actas hice a Cifuentes el cita el viernes en la Asamblea para hablar de su tiempo de sus tiempos como consejera en el Canal Isabel Segunda tiempos en los que su actividad aparece recogida en esas actas e insisto qué sentido tiene esa comparecencia se va a poder llevar a cabo yo porque si no se le puede preguntar algo que

Voz 22 27:26 yo estaba basado más que salvo que una cosa es lo que el extremo

Voz 0867 27:28 Ello del famoso fax de la famosa providencia que eso ya ha dejado claro el informe jurídico encargado a los letrados de la Asamblea que no se puede preguntar por ello aunque Ciudadanos esté buscando tratando de de buscarse una triquiñuela para preguntar de una manera directa o indirecta eso es evidente que estaría al margen de la legalidad al menos la que dé han determinado los letrados de la Asamblea pero veía el caso concreto de la actividad de Cifuentes en Lezo o mejor dicho en el Canal Isabel II en los tiempos en los que era consejera eso sí aparece reflejado en las actas IS información que se utilizaría en esa comisión si dependería del conocimiento que han tenido los grupos de esa documentación

Voz 4 28:02 sin lugar a dudas por lo tanto yo comparto lo que dice Lorena ha habido una una contradicción con respecto a las propias decisiones que que los tribunales han tomado decisión por eso digo que que bueno pues vamos a ver de qué forma de qué manera se acomete a mí lo que no me gustaría es que nos perdiéramos de verdad en formalismo los jurídicos y menos aún que venga el consejero de Presidencia decir hemos ganado llevábamos razón el Partido Popular mire usted si aquí no se trata de de formas ni de papeles ni de aquí de lo que se trata es de llegar hasta el final y de conocer la verdad y para eso está una comisión de investigación política y nosotros queremos llegar hasta el final para que los casos de corrupción tan flagrante que ha habido nunca más se vuelvan a producir para eso insisto hace falta tener toda la información

Voz 0867 28:49 pero si hay Lorena una pequeña contradicción es que difícilmente se puede investigar se puede llegar una comparecencia sino hay documentación suficiente uno no tiene base no tiene argumentos para preguntar a la persona por ejemplo que se presentan esa comisión no

Voz 1305 29:01 obviamente pero insisto en que yo me gustaría leer después con detenimiento esta resolución judicial porque yo lo que estoy viendo aquí es que el juez habla de la imposibilidad de entregar documentos obrantes en las actuaciones que estén es su View dice derivados del derecho a la presunción de inocencia que habrá que ver porque yo desconozco cuál ha sido en concreto la consulta que se han formulado cuál es la respuesta a qué preguntas está respondiendo que yo no me fío nada del Partido Popular que ya tienen tenemos pruebas sobradas de que son muy manipuladores en el uso de la información y que pueden estar contándonos una milonga porque yo no sé exactamente a qué se refiere esta resolución habrá que ver si se puede hacer uso de las actas no se puede en todo caso lo que sí sabemos es que el caso Lezo está bajo investigación judicial que los jueces ya han dicho que hay sobradas pruebas de que se produjeron manifiestas irregularidades en la compra venta de misa o que la presidenta Cifuentes formaba parte del consejo de administración cuando se hizo aquella operación por parte del Canal de Isabel Segunda por tanto queda clarísimo que la presidenta Cifuentes tiene que dar explicaciones y asumir responsabilidades políticas por hechos que ya están bajo investigación judicial por ser hechos e constitutivos de corrupción

Voz 0867 30:09 ayer estuvo en este programa Ignacio Aguado el líder de Ciudadanos le preguntábamos por una de las aristas de este tema por el famoso extravío de de la providencia

Voz 4 30:16 en me llama la atención que escondan durante cinco meses unas actas del Canal Isabel Segunda que coincide con la etapa en la que la señora Cifuentes estaba al frente de del canal como miembro del consejo de administración tendrá que esto ya la que dé explicaciones yo creo que si hubiera comparecido con normalidad pues no habría pasado más que vez una presidenta regional dando explicaciones en la Asamblea que es donde tiene que dar explicaciones

Voz 0867 30:36 Aguado está convencido de que no se extravió el fax sencillamente que que lo metieron en un cajón usted qué cree

Voz 4 30:42 todo lo que estoy convencido es que Ciudadanos cambia de opinión cada cinco minutos y cuando llega al momento y la hora de la verdad precisamente siempre es para favorecer al Partido Popular de hecho si va a comparecer la presidenta el próximo día dos eh para hablar de otras cuestiones no precisamente estos documentos porque Ciudadanos lo impidió el otro día entonces

Voz 0313 31:03 hombre es que venga ahora aquí el señor Ignacio Aguado

Voz 4 31:05 intentar dar clases de transparencia o de cómo hay que tratar las cosas yo creo que Ciudadanos se lo tendría que hacer mirar un poquito

Voz 1305 31:11 por supuesto estoy totalmente de acuerdo en que la estrategia de Ciudadanos uno que está siendo un papelón insostenible el que juegan a ser una OPA una oposición feroz por la mañana y por la tarde son socios de gobierno son ellos los responsables exclusivos de que Cifuentes no comparezca en el Pleno no haya comparecido en la Comisión de corrupción y obviamente pues sí estoy de acuerdo con Ignacio Aguado en que es una absoluta mentira esto de que el fax extravió o sea que tenemos sobradas pruebas de que el fax llegó al al número de la consejería a la vez que otro papelito en el que se aceptaba la personación en la causa y el Gobierno lo anuncia a bombo y platillo llegaron con Mino dos de diferencia al mismo número de fax osea que en fin nos está contando una milonga no sé que pretende engañar la presidenta con con este cuento chino

Voz 0867 31:52 siete de la tarde y treinta y dos minutos

Voz 38 34:04 la veintena de Madrid la avanzado esto

Voz 0867 34:07 Ana a ser el Ayuntamiento va a endurecer el protocolo anticontaminación ante la falta de resultados y también porque no decirlo ante la pasividad de los conductores quiere que el escenario tres de ese protocolo se active antes y que las limitaciones al tráfico no dependan de las matrículas pares o impares sino de la etiqueta de esa categoría medioambiental de los vehículos es de momento una propuesta que que si el periodo de alegaciones no se atasca estaría lista ya en verano un nuevo protocolo qué va a limitar la prohibición a la circulación por el centro los coches sin esa pegatina sin esa categoría en el escenario dos prohibición que se extendería también a la M30 si entramos en el escenario tres pero realmente sabemos algo de esas pegatinas de esa calificación que sabemos de esa calificación que de momento muchos coches ni siquiera llevan porque de momento sólo es de carácter informativo Borja Quintana hasta la calle Valverde aquí en el centro Borja qué tal muy buenas tardes

Voz 39 34:54 buenas tardes Javier aquí en Valverde hay XXXVII coches aparcados de ellos tan sólo cinco iban pegatina muchos de los conductores con los que hemos hablado nos decían que no habían visionado necesario ponerla otros que la llevaban desde hace tiempo en todo caso la medida que el Consistorio tiene intención de aplicar enfrenta a los conductores

Voz 40 35:09 es porque parece desacertada que es la que había antes de matrículas pares impares pero ahí hay coches viejos también que contamina va mucho porque tenemos coches de esto ya que los hechos de los otros números por lo menos que nos protejan de alguna manera

Voz 41 35:21 me parece lamentable que tengan que comprar un coche cuando el tuyo te funciona aunque seamos contaminante lo dejaré Azadi que llega a la M treinta y me coger

Voz 11 35:29 el transporte público pero no voy a comprarlo

Voz 0313 35:32 no tengo nuevos

Voz 40 35:34 yo no he tenido guardados los coches siempre uno tiene veinte y otros tienes dieciséis años por lo demás me parece bien es polaco

Voz 42 35:42 cada uno si finalmente se aplican muchos de los coches que ahora mismo están pasando por la calle Valverde no podrán hacerlo en los escenarios con dos y tres del protocolo anticontaminación

Voz 0867 35:55 Lorena Ruíz Huerta José Cepeda ponerse Preguntado por la Plataforma de Izquierdas que propuso José Manuel Franco el otro día para acudir juntos a las

Voz 0827 36:01 tienes municipales de dos mil diecinueve en Podemos además de reírse lo vendía

Voz 1305 36:06 bueno nosotros ya ya contestamos que más allá de la viabilidad o no pues que la idea no no nos gustaba no no no es cuestión de negociar no es una cuesta no lo ven viable y punto no es una cuestión de qué tal y como está el Partido Socialista en este momento nos parece imposible que podamos concurrir juntos a las elecciones porque nos lo que tenemos es un Partido Socialista que está sosteniendo a Mariano Rajoy en el Gobierno de la Nación que está en el bloque de la aplicación del ciento cincuenta y cinco y que se niega a hacer una moción de censura para desalojar al PP teniéndolo la mano uno puede elegir estar con el bloque de la izquierda iré el cambio político y está eligiendo estar del lado de Mariano Rajoy con es desde luego por ese camino es imposible que podamos ir juntos a las elecciones del Ayuntamiento

Voz 0313 36:51 en Madrid en mil idea se frustra eh aunque Lenin se vista de Errejón Lenin se queda yo lo siento mucho pero algunos

Voz 4 36:59 ante el plumero SEO rasca Ivex que tenéis más animadversión hacia el Partido Socialista que hacia la derecha posiblemente por eso Pablo Iglesias votó con Mariano Rajoy para que Pedro Sánchez jamás fuera presidente del Gobierno de España y así nos va pero es decir de verdad digo porque como Allardyce tanto de que algunos están bajo la derecha cuando llega la hora de la verdad lo que hoy vota a la derecha es la sois los que habéis sido no es que una vez dicho esto es una es una vez dicho esto yo creo que la propuesta de José Manuel Franco vamos es una propuesta una ambición desde hace ya muchos años que el Partido Socialista históricamente a trabajó en esa idea no yo recuerdo hace mucho los años con Txiki Benegas como se hablaba de la casa común de la izquierda y como el Partido Socialista estaba abierto a que se sumaran personas que quisieran luchar de verdad izquierda quisieran de verdad transformar las cosas no solamente

Voz 0827 37:48 darlo municipal que es muy bonita la idea inicial que plazo

Voz 0867 37:50 no Franco en el país no era precisamente esa bueno y luego la ido diluyendo vamos ha pasado de propuesta a hipótesis ya practicamente le ha faltado decir que una ocurrencia

Voz 4 37:59 ah yo le conozco a José Manuel se perfectamente que lo que quería era trasladar esa idea no que de luego el Partido Socialista

Voz 22 38:06 vamos a seguir en el PSOE vamos lección eso sí siglos ahora dudas claro por supuesto las es con las siglas nos acusa a nosotros

Voz 1305 38:15 de sectario yo creo que puede haber más sectario que las manifestaciones hechas esta mañana por vuestro secretario general diciendo que lo importante son las siglas yo creo que si hubiese de verdad una voluntad política por parte del Partido Socialista de desalojar al a la derecha de una vez lo tenéis al alcance de la mano

Voz 22 38:31 bastaría con protagonizar una moción de censura

Voz 1305 38:33 en la que además podemos ha ofrecido que pongáis

Voz 22 38:36 otros por ser el principal partido de la

Voz 1305 38:39 posición pues tanto en el Gobierno de la Nación como en la Comunidad de Madrid en los diversos escenarios en los que tenemos esa posibilidad pero no parece que tengáis demasiado interés además de esto habéis optado por aplicar por votar con el Partido Popular y conciudadanos aplicar el artículo ciento cincuenta y cinco en Cataluña es decir sois vosotros lo estáis permanentemente sudando

Voz 22 38:59 en esos tener las políticas de la derecha han treinta segundos yo que soy senador

Voz 4 39:05 apriete ese botón estoy muy orgulloso el voto a los ciento cinco

Voz 22 39:08 De5 porque España no se merece experimentos secesionistas de ninguna clase ni de ningún tipo lo que para eso sí para su estuvo a levantar la víspera de la izquierda defenderlo quemaron partido como el nuestro los hermanos españoles sobre el Nacional país mucho más que a la bandera de las que Julian

Voz 43 39:31 deberían saber que de los dos a la vez no se les

Voz 44 39:34 Lorena Ruíz Huerta José Cepeda hasta la próxima vez astorgano próxima ya ustedes mañana estamos de vuelta desde las siete y veinte las siete emisoras de la SER y la Comunidad de Madrid disfruten del día hasta mañana adiós

Voz 11 43:15 Madrid y ahora lo que queda encendía

Voz 10 43:20 con Isaías Lafuente

Voz 0313 43:23 hoy tenemos que empezar Isaías con un Fray Luis de León digamos más sonidos

Voz 0827 43:27 bueno ayer dudaba vamos no sé si habría o no sesión debate de investidura pues va a ser que no eso es lo que ha dicho el presidente del Parlament catalán Roger Torrent al aplazar el pleno de investidura de Puigdemont que había convocado para hoy a las tres de la tarde

Voz 0313 43:42 sentirse útil atendiendo a la petición de presidían pulmón derecho de tener un debate de investidura con garantías presentadas y a la vez presiden para dar tiempo a estas alegaciones que ha presentado Cataluña institucional el pleno de hoy Shurna queda aplazado pero en ningún caso desconvocar

Voz 0827 44:03 pues nada como vamos de sorpresa en sorpresa hoy hasta Josep Cuní se ha sorprendido de verte a ti Francino en la radio

Voz 2 44:10 deberían estar en el Parlament Joan pues no estamos pues pero porque no sirvo porque no por eso sí pero las noticias sólo pasará porque creo que no hubiera sido noticia es que hubieran pasado ala

Voz 0827 44:21 otra de las muchas cosas que pasan sin que pase nada bueno ya habríamos La Ventana reflexionando sobre este asunto que si no fuera tan serio la verdad es que parecerían vodevil

Voz 50 44:32 yo sé que el tema de fondo es muy serio en muchísimo pero tal vez podríamos intentar no tomar tan en serio a algunos de los protagonistas del vodevil no seguir al minuto lo que hacen lo que dice haberse se dan cuenta de que la vida continúa fuera de su burbuja que a ver si se enteran de que en cualquier otra actividad que no fuera la política ya les habrían echado a todos a gorrazos

Voz 0827 44:51 vivimos una situación de bloqueo de reloj parado Josep Cuní le veía el lado positivo dice que a veces de las crisis salen soluciones una solución una salida sería que Puigdemont renunciase o hacérselo ver pero claro nadie quiere ser llamado traidor nos decía Cuní

Voz 2 45:06 aquí nadie que de ser llamado traidor y aquí todo el mundo independentista que por lo bajini dice una cosa en público viene otra efectivamente

Voz 51 45:14 tienen muy claro que Puigdemont debería dar un paso al lado pero nadie se atreve a decírselo de manera clara y abierta o si se lo dicen que se lo han dicho ojo sugerido y él no lo ha aceptado a ejecutar un método para apartarle

Voz 0827 45:27 y es que claro si alguien se acerca a Puigdemont Ilroy dice aparte se a lo mejor le podría responder alguna cosilla

Voz 1305 45:32 el que se haya acercado a Poulsen Money Laia susurró

Voz 22 45:35 al oído mira presidente esto así no puede continuar el les habrá récord en un ejercicio de justicia poética de entonces lo que yo voy a hacer yo podría ser el presidente que legalmente ilegítimamente convocó elecciones y vosotros no me dejaste es hacerlo ahora cada balón a Rambla con su a es decir es que hay una hay una situación completamente desquiciada y somos presos no solamente de él no quede ser acusados de traidores sino la historia cada la cada uno está en Bruselas huido de la justicia española porque fue sensible a que les decían si haces esto president quedara como un traidor para la historia

Voz 0827 46:11 yo hoy al parecer no le ha cogido el teléfono al presidente del Parlamento catalán vamos que seguimos sin noticias

Voz 52 46:16 esto se debe debe

Voz 10 46:20 Robben

Voz 52 46:21 de

Voz 11 46:24 el diputado

Voz 53 46:26 pero esta mañana al Parlament de Catalunya en taxi los Mossos d'Esquadra le han dado el alta o un plan registrado el taxi incluido el maletero en busca de Puigdemont qué habría sucedido de hallarse Puigdemont dentro que yo tengo el recuerdo de una viñeta pero no recuerdo el álbum en la que Mortadelo descubre aún malo abriendo una puerta y el malo es responde cierre hombre que hace frío Mortadelo Sierra porque es una situación tan desconcertante abrir el maletero de un taxi Ike dentro vaya Puche monte estrangis también algunos conductores catalanes se han colgado pelucas en su maletero en señal de cachondeo

Voz 54 47:00 vamos que estamos como

Voz 0827 47:02 para sentarnos según diván Un

Voz 54 47:06 o para ir a la cosa

Voz 0827 47:07 multa de un filósofo que no ha descubierto Irene Lozano que es una posibilidad también para encontrar respuestas a nuestra vida por ejemplo hay naciones

Voz 0813 47:15 hemos que que uno tiene a su padre enfermo con una

Voz 0827 47:18 a enfermedad terminal para la que no existe eso

Voz 0813 47:20 lució ni dices dices oye yo quiero a acabar con el sufrimiento de mi de mi padre me siento obligado hacer esto sin embargo se que es algo ilegal la filosofía en estos casos no nos va a dar una respuesta cerrada como sí hacía la la religión pero sí que ayuda el filósofo el consultor filosófico te ayuda a pensar con claridad te ayuda a ver los distintos ángulos del problema sobretodo te ayuda a que esos razonamientos éticos sean correctos Llanos a pensar no en filmados alguien que sabe pensar

Voz 0827 47:47 José Luis Romero es psicólogo y ex consultor filosófico trabajen un gabinete que se dedica a esto en After consulta

Voz 55 47:55 la gran vía que hoy asociamos con la psicología en la antigüedad asociaba claramente con la filosofía no que se consideraba como medicina para el alma igual que la medicina orgánica era para para el cuerpo cuanto mayores