La Ventana (31/01/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 0032 00:12 son las cuatro de la tarde las tres en Canarias los partidos de la oposición en Cataluña piden al bloque independentista que mueva ficha tras conocerse el contenido de los mensajes que ayer Mando Carles Puigdemont a su ex consejero Toni Comín unos mensajes que el ex president atribuye a un bajón de la moral y que ha llevado a la oposición a presionar aún más para que Puigdemont de la cara y busquen a otro candidato Inés Arrimadas C's Miquel Iceta PSC Xavier García Albiol PP catalán

Voz 3 00:35 ya que estos señores dicen una cosa en privado y otra cosa en público y están alimentando una ilusión y unas esperanzas que no se van a llevar a término nuca Ike están Fran fracturado la sociedad catalana para nada porque no son valientes

Voz 1591 00:48 salí decir mire señores el es no a ninguna parte y yo creo que hemos de ir un poco más allá las fuerzas independentistas deben finalmente tomar una decisión tienen que proponer un candidato que pueda efectivamente desarrollar las funciones de presidente la única posibilidad de que pasemos página pasada

Voz 4 01:08 no hay otra opción porque puse Mon renuncie a su acta

Voz 0032 01:12 el diputado y todo esto sin que todavía sepamos qué es lo que va a pasar a partir de hoy en la Cámara aplazada la investidura de Puigdemont de momento no hay nueva convocatoria todo depende de un informe de un dictamen de los letrados del Parlament que deberíamos conocer hoy mismo más cosas ya finalizado la declaración en Tánger de la activista proderechos humanos Helena Maleno que ha declarado ante el juez acusada de un supuesto delito de tráfico de personas para advertir de la presencia de embarcaciones de inmigrantes con destino a España que pudieran encontrarse en dificultades el juez no ha tomado ninguna decisión aunque sigue en marcha desde nuestro país la campaña de la Coordinadora de ONG's para que el Gobierno de Rajoy comunique a Marruecos el archivo de la causa en España Francesc Mateu

Voz 5 01:52 también se está criticando la falta de actividad del Gobierno español en defender Adena Maleno estamos diciendo al Gobierno que están más al lado de Helena Maleno hoy de todas aquellas personas que defienden los derechos humanos

Voz 0032 02:03 de la cultura Jay ganador del Premio Alfaguara de Novela dos mil dieciocho Marta García buenas tardes

Voz 6 02:09 buenas tardes el mexicano Jorge Volpi ganador del Premio Alfaguara de Novela dos mil dieciocho dotado con ciento setenta y cinco mil dólares lo hace por su novela por su obra una novela criminal el jurado presidido por el escritor y filósofo Fernando Savater premia una historia negra sobre un caso que conmocionó a la sociedad mexicana y que incluso generó un incidente diplomático entre Francia y México una historia a la que Volpi dice que muestra los entresijos del poder las raíces de la corrupción y los mecanismos de la justicia todo el material es real y todos los personajes

Voz 0032 02:40 el hueso gracias Marta ya este miércoles la ministra de Empleo ha desgranado un balance muy positivo sobre la situación de las pensiones en nuestro país ante la incrédula incredulidad de la oposición que no se cree el triunfalismo de Fátima Báñez escuchamos también a la portavoz socialista Mercedes

Voz 7 02:54 ya hemos iniciado el camino de la Vuelta

Voz 8 02:57 ya al equilibrio del sistema vienen los manifiesta que esto ha mejorado fantásticamente bien no nos da datos y francamente no la queremos cuatro y tres tres y tres en Canarias

Voz 9 03:08 carriles es Madrid en Madrid la Policía Nacional ha detenido a un hombre por dejar a su hijo de apenas unos meses de edad en el interior de un vehículo mientras estaba en un salón de juegos Alfonso Ojea buenas tardes buenas

Voz 0089 03:18 perder la policía llegó hasta el niño tras una llamada de los vecinos que habían comprobado que un bebé de pocos meses de edad permanecía desde hacía mucho tiempo en el interior de un vehículo aparcado el automóvil tenía una ventanilla un poco abierta las puertas no estaban cerradas el crío estaba en su silla de bebé en la parte trasera su estado de salud es perfecto una cuestión que fue la primera que comprobaron ayer los agentes cuando los funcionarios entraron en el salón de juegos situado en Arganzuela el padre les recriminó su actitud e incluso llegó agredirles ha sido detenido pero no es la primera vez ya que cuenta con antecedentes por violencia doméstica

Voz 9 03:53 gracias Alfonso la oposición en la Asamblea acordado aplazar la comparecencia de Cristina Cifuentes en la comisión de la corrupción prevista para este mismo viernes al término de la reunión de la mesa los grupos justificaban esta decisión Nani Moya PSOE Miguel Ongil podemos César Zafra ciudadanos señor Garrido no juez

Voz 10 04:09 la juez para decir que tiene que hacer la Comisión los papeles que se le han entregado el juez no explica The Sun el señor Garrido tiene que aprender que no es juez simplemente al consejero de Presidencia y punto

Voz 11 04:21 el Juzgado de Instrucción no es el que se dedica a valorar todo este tipo de conflictos entre entre un gobierno y la oposición eso será el Tribunal Superior de Justicia en el recurso que nosotros hemos planteado que que dilucidará exactamente

Voz 12 04:37 en todo este tema sobre las actas y zancadilla es algo que llevamos viendo durante estos últimos tres años al final cualquier excusa ya sea jurídica ya sea política es válida para no dar las explicaciones que tienen que dar y que los madrileños sí que todos lo español

Voz 9 04:51 desobedeces tenemos trece grados en el centro de la capital

Voz 0313 05:54 buenas tardes bienvenidos a La Ventana dice el diccionario de la RAE que retractarse significa retirar algo que se ha dicho ha mantenido en el pasado supone pues algo más que pedir perdón o qué disculparse supone al menos como yo lo entiendo en vacunarse las dar marcha atrás y admitir que ese camino el que fuere no era el adecuado resulta que este verbo tampoco conjugado nuestra vida pública ha triunfado por partida doble en apenas veinticuatro horas no son actores de medio pelo quienes la han utilizado el primero el presidente del Gobierno Mariano Rajoy como recordarán patinó notablemente la semana pasada en una entrevista en Onda Cero cuando le preguntaron por la brecha salarial entre hombres y mujeres que salió diciendo no nos metamos en ese lío bueno pues ayer en Televisión Española se retractó de sus palabras y aseguró que está dispuesto va a dar todas las batallas no está mal y el segundo retracta retractado diríamos tampoco es ningún mindundís Juan Antonio Alcaraz director general de Caixa Bank soltó aquello de que los desahucios son una leyenda urbana le cayó la del pulpo con toda la razón del mundo pero también se ha retractado ya pedir incluso disculpas a quienes pudo ofender

Voz 4 07:00 con sus palabras que seguro a unos cuantos

Voz 0313 07:02 Miren debe ser gasolina que coincidan pero a mi me parece que vale la pena destacar estos dos episodios recuerdo además que ambos casos los denunciamos aquí en La Ventana que no tuvimos palabras que precisamente amables para para sus protagonistas así que hoy es un buen momento para preguntarse que cuesta tanto admitirlo cuando nos equivocamos como para convertir Roger noticia que nos llame tanto la atención nos ahorraríamos muchos disgustos muchos problemas muchos conflictos porque el sostener Hendaya está bien para los romances de caballeros

Voz 16 07:32 lo de oro pero en la vida real por ejemplo no

Voz 0313 07:35 política es garantía de mal rollo

Voz 4 07:37 sectarismo incompetencia entre otras cosas bienvenidos a La Ventana

Voz 0313 10:35 aquí estamos en La Ventana como cada tarde con Roberto Sánchez con Isaías Lafuente qué tal compañeros muy bien hola qué tal hoy tomamos café con la periodista de El País escritora Marta Fernández recién llegada de Kenia Marta buenas tardes como es Paco Nadal habrá sido para un motivo concreto que no sea el sobrepasaron la baja por motivos concretos no operar por eso

Voz 20 10:55 Claudio da un porro o no yo ha ido para hacer un reportaje de un proyecto muy bonito

Voz 21 11:01 para futuro es una fundación española está llevando estables para que los chavales de los colegios de Kenia la tienen otros lugares este proyecto pero para que los chavales de los colegios de Kenia

Voz 8 11:11 puedan aprender con un con un modo virtual

Voz 22 11:14 claro es que es sorprendente cómo lo aprovechan eh lo bien que les va a ir lo mucho que sirve para su educación tienen solo pues una pequeña clase a la semana pero la verdad es que los chavales chavales que no tienen nada que viven por ejemplo en el peor de Nairobi lo agradecen mucho

Voz 0313 11:29 los tres tienen brecha digital de la otra pero no la brecha que tienes

Voz 22 11:32 la brecha bajo sus pies porque es un colegio que está en el mayor vertedero de basura de África y la verdad es que impresiona mucho ver cómo son de aplicados de listos cómo aprovechan esas horas con la

Voz 8 11:43 Atléti como esa nueva manera de aprender está ayudándoles

Voz 0827 11:46 esta mañana cuando hacíamos un informe sobre el cáncer como la supervivencia al cáncer es está aumentando pero está aumentando mucho más entre los ricos que entre los pobres hablaban de países no bueno con la educación sucede y ese es el pilar del futuro es decir si educamos a los niños y los tenemos sanos pues seguramente esos países siendo hay algún sátrapa que se lo lleve al bolsillo pues podrán progresar en un futuro y seguramente evitemos algunos de los problemas que en estos momentos somos incapaces de resolver

Voz 8 12:13 sí lo podremos ver en el país el pues lo leeremos este fin de semana domingo sí en contra de la historia ha comentado votos que se comenta

Voz 0827 12:21 de allí de Puigdemont

Voz 8 12:24 no a ver pero en el punto más remoto de Kenia en una aldea construida precisamente para estos niños huérfanos de sida nos preguntaban por Catalonia Catalonia que os pasa a vosotros en Catalonia Nos lo preguntaban de Brad pero sí por Messi también hay que decir

Voz 0313 12:39 hablando de hablando de leer de estoy leyendo Pollán varios medios hace unos minutos a esta noticia creo que merece la pena que la comentemos que la Fórmula uno va a prohibir ya las la presencia de azafatas en la parrilla

Voz 1826 12:52 pero no no habrá chicas en la Fórmula uno parece que es una medida que va a tomar también el mundo del automovilismo del motor en general porque son unas medidas leemos que se van a extrapolar al resto de eventos del motor que se celebran habitualmente los fines de semana dicen que obedece a su ánimo de renovarse y ajustarse a los tiempos actuales que di de las

Voz 0313 13:10 bueno el no han tardado mucho pero bueno ir poquito a poco lluvia fina pero pero va calando en el ciclismo también es ya que hablamos del del deporte ahora en la Fórmula uno que era un icono desde hace muchísimo tiempo las motos me imagino que también poquito a poco pero van van van ocurriendo cosas en la Fórmula uno

Voz 8 13:30 más seis yo creo que era mucho más llamativo que en el ciclismo los planos de las azafatas eran paralelos si planos de mozo sobre lo hago así porque para el la lluvia en mente eran eran no sé si decir eso es no pero se regodea baja bienestar

Voz 0827 13:44 es que tengo para mí que últimamente que estamos muy y en

Voz 23 13:48 a reivindicación del feminismo y está muy bien que los hombres reivindicamos el feminismo

Voz 0827 13:51 cómo puede mucha lupa no sobre estas personas que están dando el paso adelante yo creo que cada vez más hay que señalar a los otros es decir a los que viven todavía en el siglo XIX poquito a poco poquito a poco porque igual que el machismo se extiende por imitación pues también digamos el feminismo o el no machismo se puede extender por el mismo camino y a mi me parece que hombre una medida estas está muy bien aunque lleguen poquito

Voz 0313 14:16 esto entraría en el capítulo de rectificar es de sabios raro o de retractarse qué es eso que destacábamos hoy al abrir la ventana hombre Éste es un concepto un poquito más amplio pero es que tenemos en las últimas veinticuatro horas dos ejemplos lo recuerdo muy muy activos muy notables aquí en España de personajes públicos además de gran relevancia como el presidente del Gobierno y el director general de Caixa Bank que además han han empleado mismo verbo retractarse no han pedido disculpas el director de Caixa Bank también porque él realmente lo de que los desahucios leyenda urbana pues tenía tela no pero han empleado el mismo verbo como una hemos invitado a asomarse a la ventana Gregorio Luri a nuestro pedagogo particular filósofo escritor para hablar un poquito de la de la importancia de de este tipo de gestos de lo que nos cuesta en todos los ámbitos de la vida además Gregori buenas tardes

Voz 24 15:01 hombre magníficas tardes están en Kenia eran más no más Nou viendo al mar que viene allá en el horizonte pasan unos barcos inmensos hace un viento consistente para agradable y un sol que nos tiene pues aquí sometidos a la Cataluña tropical

Voz 0313 15:19 sí oye Gregorio es importante en cualquier ámbito de la vida darse cuenta de algunos han equivocado cuando metió la pata pero pero mucho más rectificar en público eh

Voz 24 15:29 hombre sur sino sobre todo de inteligencia el con tu Vázquez solamente se equivoca si lo que insiste ya el su error pues bueno

Voz 25 15:39 salir bien una o dos veces pero al final

Voz 24 15:41 al hace un ridículo espantoso y eso es dejando a los de de

Voz 26 15:48 venga seguro que

Voz 24 15:50 no es una historia conocida aunque es verdad lo que pasa es que sea un amigo mío o sea que el alumno que en un examen puso aquello de que Lutero fue excomulgado por no saliera en la foto el señor profesor comía o que has dicho aquí que pues están el libro como bastante en el libro que Lutero excomulgado por la foto y al alumno fue todo ufano al libro prohibido señalando o la imagen de Lutero y al pie decía efectivamente lotero fue excomulgado por no querer retractarse

Voz 0313 16:26 oye

Voz 4 16:29 es que me trato tanto retratarse como retractarse vienen del mismo verbo latino que retractarse que es retocar revisar o corregir así que cuando uno Se retrataba de la manera que se tratara de La Caixa y el presidente del Gobierno pues después hay que retractarse concedió

Voz 26 16:48 tú tienes a exponerse no en los dos sentidos es decir a finiquito yo dije tenían

Voz 8 16:52 cuántas sobre la palabra retractarse es lo mismo que arrepentirse señor Luri o retractarse es más de cara a la galería y bueno repetirlo

Voz 24 17:02 a partir de cara a la galería no te pasa vira es que estas cosas en el fondo es tan difícil quizás sea imposible distinguir entre un cínico inteligente y un honrado ingenuo

Voz 26 17:15 ya y por lo tanto pues vale

Voz 24 17:18 es una vez no la cuela no a todos pero la vida es larga hay siempre acabas viendo de quién te puedes fiar ya que no lo puedes comprar un coche de segunda mano

Voz 0313 17:28 o sea para entendernos en estos dos casos que nos ocupan que Enciso son de personajes muy conocidos no esto esto es puro por pura intuición e ha sido más de un gesto propio interior es decir joder metió la pata tengo que tengo que arreglar esto como sea o tal vez la corte de asesores de yo sé que esto hay que moverlo

Voz 24 17:46 por qué hay dentro

Voz 26 17:48 bueno por compartirlo por compartirlo

Voz 24 17:53 hombre pues no lo sé ya aunque puede haber sido aconsejado hoy abiertas al Consejo a haga mella hice lo crean pues

Voz 25 18:01 ante nunca nunca sabes lo que realmente

Voz 24 18:04 el político pues está envuelto especialmente en estos momentos aquello de que como era nadie es un héroe para para su guardián de para subió al ayudante de cámara oye el ayudante de cámara de los políticos es la prensa por lo tanto siempre acabas viendo el culo al político por muy bien vestido que vaya no da igual cuáles son sus intenciones el resultado son esto o cuáles han sido los motivos ser resultados son esto es la honestidad yo creo que sacaba viendo

Voz 0827 18:33 sí es que ahora tienen tiempo para precisamente demostrar esto es decir demostrar que todo fue un resbalón una equivocación que no pronunciaron lo que ahora se retracta no lo pronunciaron como digamos fruto de un pensamiento profundo porque lo uno sería digamos maquillarse el otro sería simplemente decir oye pues venga reconocido que he cometido un error ya están hoy quito mis palabras que es de lo que se trata

Voz 24 18:58 tasa sabe lo importante recordarla a los políticos que su papel además de hacer cosas y resolver problemas de hacer leyes y gestionar y no sé cuántas cosas es también el de una cierta ejemplaridad pública no son los vaya yo creo que el electorado no se lo tenemos que a pasar nunca porque lo otro pues mira las cosas pueden salir bien Omar diabetes proyectos políticos con las mejores intenciones tengan resultados imprevistos que acaban pues pues pues enfrentando a situaciones que no querías busca pero tuvo un pude ver de presentar públicamente pues unos determinados valores yo creo que ahí tenemos que ser electorado absolutamente intransigentes había en nuestro Siglo de Oro una palabra que a mí me gustaba muy que creo que se pueda recuperar el buen público el que representa bien la res pública no pues eso queremos todos los políticos sean bueno republicano si además creo que ahí insisto no hay que pasarle ni una yo me se les puede pasar que la realidad no acabe respondiendo a sus expectativas pero su papel ejemplarizante nos jugamos demasiado como para Francia

Voz 8 20:05 para mandar ejemplo también deberíamos pedirles que piensen lo que dice no porque Juan Antonio Alcaraz cuando hablo de la leyenda urbana de los desahucios oral retractarse ha dicho lo que dije no es lo que pienso hoy dan ganas de decir la vieja máxima pues piénsalo qué vas a decir para luego no tener que decir lo que dije no es lo que pensaba no

Voz 25 20:23 frena la lengua era rumia las palabras antes de que éstas salgan de la boca Gregorio y Gregory una horquilla

Voz 0313 20:31 cuesta tanto admitir cuando nos hemos equivocado si tampoco tampoco es tan difícil ni ni se te cae nada

Voz 25 20:39 pues el de enero salen sarpullidos ni nada por puesto

Voz 0313 20:41 tanto Lomba

Voz 24 20:44 ahora que llevarse en público todo de todos la llevamos no de una manera u otra porque nos gusta salir a la calle representando lo mejor de nosotros mismos pero yo creo que en estos momentos especialmente un la la la honradez de reconocer que eres tan imperfecto como el que TVE no escandaliza nadie

Voz 0313 21:05 Gregorio déjame que te atrapa que por otra cosa ya que te tenemos hoy que tiene que ver además con la

Voz 16 21:08 crítica con el lenguaje con la vida pública de habido uno uno

Voz 0313 21:12 lo hacen en Twitter entre la secretaria general de Podemos en Andalucía Teresa Rodríguez y el director de ABC en Sevilla Álvaro Ybarra Pacheco bueno han tenido un lío por por una discusión por el otro la GEA a Alberto Jiménez Becerril uno de los de los asesinados por ETA no estuvieron los de Podemos pero a veces se lo recriminó pero ellos dicen que deberán estar en el en el en el del día siguiente que no estaban ese día por cuestiones de agenda mano total tuvieron un rifirrafe en Twitter y en un momento dado un momento dado el periodista le dice a la a la política cuando tu ejército de Terol Jerez no sé qué decir no me tutee a ver lo que el pero hasta ese momento se iba a pim pam pim pam sino hasta el momento dice cuando tú ejército de tropas deje de tal entonces dice usted no me tutea a mí que yo soy un representante público hacemos coronel

Voz 24 21:59 que les trae usted le ahora una verdad en el fondo de chiquillada reacción muy infantil no

Voz 0313 22:08 sí pero qué hacemos con el tuteo y el tratar de la línea ahí

Voz 24 22:13 mira yo te te voy a decir yo hace ya muchos años abrí un blog traté decidí tratar a todo el mundo de ustedes

Voz 26 22:21 sí sí descubren que que

Voz 24 22:23 yo le he dado un tono de un un cierto tono de distinción no en este sentido yo creo que en el presente el tratar a alguien de usted no dignifica al que recibe al tratamiento al que lo da

Voz 26 22:35 ya me gusta a mí me gusta yo

Voz 24 22:37 creo que el tuteo pues tiene una cierta dosis de excesiva libertad cuando te acercas al otro yo creo que mantener las distancias lo que pasa que como estamos en este

Voz 26 22:48 ya que empatizar con Toni apostillaron

Voz 24 22:51 vamos a hablar cardos yo creo que unas distanciar social muy cínica ya habrá tiempo para cortarla

Voz 0827 22:57 hombre hemos evolucionado es somos hijos o nietos de generaciones que trataban de usted a sus padres y sus abuelos efectivamente ahí a los profesores Si poquito a poco se han ido pasos que yo creo que sí que son razonables lógicamente a tu madre a tu padre como oleadas a tratar de usted a un profesor o a una determinada edad pues seguramente también te puedes acercar a lo mejor a veces nuevos nos pasamos ir después yo no creo que haya normas generales no

Voz 0313 23:21 no yo tampoco a nadie porque tampoco me parece

Voz 0827 23:23 qué es mejor ser educado tutelando que ser maleducado llamándole muy elegantemente de usted ahí está yendo el mundo de gente que trata de usted que es un maleducado redomado

Voz 1826 23:34 aquí lo que pasa es que también se ha remarcado la supuesta contradicción que se le achaca a Teresa Rodríguez porque es representante de un partido político de la nueva política que por ejemplo ha tenido como abanderado el tutear se hasta en un debate político recordamos a La Sexta el de Pablo Iglesias

Voz 26 23:51 el primer debate en el que si tú te clavan

Voz 1826 23:53 entonces claro de ahí es que alguien haga

Voz 0313 23:56 esto la acento precisó bueno pero eso es ponerle esos marcarle a distancia cuando te tanto cuando la nariz dice usted eh claro

Voz 24 24:03 la persona que me sorprende es la siguiente yo creo que que la democracia en la propia esencial de la democracia como decía Tocqueville pues hay una pulsión por la igualdad

Voz 26 24:12 yo creo que es imparable si yo esa expulsión

Voz 24 24:15 a la igualdad como en el parece que la realidad siempre está muy lejos pues vamos intentando adaptarnos a la red a la a la igualdad posible no una de ellas es la del trato por eso sorprende precisamente que una persona pues que se considera eh son los colores políticos que de que defiende pues se escandalice por esto me parece una reacción bastante infantil que simplemente pues no se refleja quién la dice yo sigo utilizando el el usted especialmente con las personas mayores

Voz 25 24:47 siempre siempre después

Voz 24 24:50 es decir la única regla general en estos casos es la de sentido común

Voz 8 24:53 pues fíjense ustedes disculpen mes me pongo pel que a mí me ha llamado mucho la atención al caso de los tuits de Teresa Rodríguez que cuando ella le contesta le agradecería que no me tute no les responder el calentón es un tuit que pone veinte minutos después de su anterior entonces yo también he pensado

Voz 0313 25:11 distancias si habrá estado ahí

Voz 8 25:13 pensando le contestó lo le contesta como les siento

Voz 0313 25:16 como le dijo a su esposa

Voz 8 25:19 lo ha tenido tiempo de charlar con el espíritu eso de las calor

Voz 26 25:21 la que estáis pensando bueno Gregorio Luri muchísimas gracias don Gregorio muchísimas gracias por estar día la Barceloneta

Voz 24 25:31 ahora agradezco mucho que me que absolutamente henchido de orgullo

Voz 25 25:37 esas tardes hasta luego

Voz 27 26:56 esta mañana eh usuario

Voz 0313 27:00 si Twitter escribió el siguiente mensaje necesitó ayuda he perdido la prótesis de brazo de mi hijo en Sevilla entre el hospital Virgen del Rocío y la facultad de Biología camino hecho en moto por Cardenal Hyundai por favor difundir es muy importante este es el mensaje muy concreto muy muy muy explicito Bono en nada ha habido más de veinticinco mil retuvo ex yo no sé si habrá tenido la historia final feliz pero vamos a averiguarlo Plus Escudero buenas tardes que tal bienvenido lo lo lo primero ha aparecido finalmente la prótesis perdida o no

Voz 31 27:39 luego de momento no de momento no

Voz 0313 27:42 sí pero botes esperaba la respuesta está de los veinticinco mil retuercen en poquito tiempo todo el mundo hay ofreciendo ayuda

Voz 1185 27:51 no la verdad es que lo de la leo el tiempo sobrepasado el con el el impacto de Soria

Voz 0313 28:01 qué mensaje o qué propuesta de ayuda de le ha sorprendido Mazo que hay que le han ofrecido exactamente

Voz 1185 28:07 bueno a al algunas personas que son que son diseñador en 3D que es así

Voz 26 28:14 sí

Voz 1185 28:16 el fabricante de férula que que también que también no los que siempre Mirla sí bueno la ortopedia donde éramos eso también bueno ha tenido la respuesta aunque bastante más tranquilizadora de de momento es que realmente la quema la que en Tivisa Si bueno pues bueno había vio incluso una una estudiante caracterización que va con la profesora Hay que de la asignatura le de prótesis que ofrece Aena tipo bien ello a Cali ha realizado una para para para mí

Voz 0313 28:54 porque Luis por curiosidad una prótesis como esta cuánto dinero cuesta no tengo ni idea

Voz 1185 29:00 no lo sé no lo sé yo pero la verdad es que no lo sé porque no no afortunadamente aquí en España de momento la sanidad de Kubica

Voz 0313 29:10 claro nada por seguro

Voz 1185 29:13 estimo que está entre mil dos mil euros esta porque dio una estética

Voz 4 29:18 no no es una prótesis estética solamente no se ha no le permite agarrar a tu hijo

Voz 1185 29:23 no porque nuevo mismo tiene ocho meses y la estética las suelen poner a partir de los dos años

Voz 4 29:29 ajá

Voz 1185 29:29 estamos más cerca de tres años

Voz 0313 29:32 por qué lleva si conciben dice Sonia

Voz 1185 29:35 en dieciocho mil veinte mil euros por qué lleva nada

Voz 0313 29:37 la prótesis el niño Luis que que que pasó es de nacimiento

Voz 1185 29:41 sin nació con él pero las que

Voz 4 29:45 ya

Voz 0313 29:47 lo siento pero tengo que preguntárselo como una perdió como yendo en la moto que era un macuto algo se le cayó como como

Voz 1185 29:54 mire hubo trabajó entre dos centros de investigación valen de uno y otro muy colas prisa o no de las cosas que hay que hacer es es en sí una serie de cosas en el Majuto yo no estoy seguro que la perdió la equipo en el que fuera al bajarme por por

Voz 25 30:16 la última cosa que no

Voz 1185 30:18 comentaba o es que alguien la ha visto en una papelera llamar a la policía Perón no aparece en los servicios de limpieza en Sevilla está en están totalmente avisado y lo que las zonas toman activamente buscándola entonces en manos la verdad que no no lo sé no no sé cómo como es obvio como pasa

Voz 0313 30:38 pero pero dos cosas Luis la primera es que o con la prótesis original o con alguna de esas otras por vías distintas que han ofrecido en tu hijo su hijo la volverá a llevar segunda que el que el que la respuesta masiva de de de de tantísima gente joven yo creo que le eleva el ánimo cualquiera

Voz 1185 30:57 sí como pocos la más llámame de tú que está acusando la

Voz 26 31:00 sabía que hacer yo eso eso eso siempre tiene la duda con los oyentes entrada de usted cualquiera lo hubiera creado y Luis pero

Voz 1185 31:09 lo digo todo me hacen alumno que que la primera me hayamos Luisma por favor no no ya lo único que a partir de ahí las de hace no y eso eso sinceramente reconforta de comporta muchísimo claro hoy bueno yo tengo os dejo tengo la la afortunado físico ID que hoy el Betis que se tengo una tontería pero son estas cosas hay después es que treinta mil y de es una barbaridad que no eso no doy muy estoy sigo preocupado y todo eso pero soy muy abrumado ya hoy hablaba con mi mujer estaba emocionada con con con un extraño con con la respuesta de la gente

Voz 0313 31:57 tienes otro motivo de alegría que no habéis fichado mal defensa falso no habéis fichado fichaba defensa eh no no no no habéis hecho mal no

Voz 1185 32:04 espero espero que que les de defender

Voz 4 32:08 el final de esta historia Luis es que te la devuelva el que él haya encontrado opción sevillista

Voz 0827 32:12 dos días y cerrar bueno

Voz 1185 32:15 tengo tengo amigo íntimo Farhan ganas no es un problema para mí como hola que que que que aquí en Sevilla eso lo lo lo llevamos muy bien y vamos eso no eso no va ser nunca no va a ser el problema porque familia y amigos íntimos que que que es donde Grao trapera yo

Voz 26 32:36 todos los coches osea que si no hay más remedio tiene que lo devuelvan sevillista

Voz 1185 32:42 ojalá colgara con vosotros ahora mismo y me llamar a la puerta un sevillista ahí La Grajera adelgazar ya como como he abrazado cuánto gozo

Voz 14 32:53 pero un poquito

Voz 0313 32:56 ah muy bien Luis Escudero muchísimas gracias por restar este raíz de La Ventana de compartir un episodio

Voz 1185 33:02 no encima las estamos otro porque bueno la la discusión que con la que estoy ayudando con una señora no

Voz 0827 33:09 es cierto

Voz 4 33:11 Ernesto pues Un besito para Ernesto también muy

Voz 26 33:14 sí lo es un abrazo muy grande era hoy salvo que bueno

Voz 0313 39:50 mira que hemos utilizado veces esta canción para hablar de noticias relacionadas pues eso con el uso del del Whatsapp con sus pros con sus contras hoy nos viene muy al pelo

Voz 9 40:00 inventar sin duda la noticia del día

Voz 0313 40:02 ah sí exclusivas porque una exclusiva del programa de la Rosa Quintana que ha desvelado un intercambio de whatsapp entre Carles Puyol y un exconseller suelo Toni Toni Toni Comín donde el ex presidente la Generalitat daba prácticamente por en fin por finiquitada su operación política a la Moncloa ha ganado a los míos me han sacrificado y esto se ha terminado y para final tanto uno como otro han confirmado la veracidad de esos mensajes esos mensajes dos captó un cámara de Telecinco y ahí tenemos la duda ahí tenemos la polémica

Voz 15 40:38 la polémica de Isaías Lafuente

Voz 47 40:45 yo

Voz 0827 40:46 pues sí Telecinco ha revelado una conversación de Whatsapp en la que Carles Puigdemont confiesa al exconseller y diputado de Esquerra Republicana Toni Comín eso sentirse derrotado por La Moncloa sacrificado por los suyos y además asumiendo que todos no ha terminado Comín ha anunciado una querella contra la cadena por difundir conversaciones privadas algo que es delito en Bélgica y en España según ha escrito en Twitter así que la pregunta que nos hacemos hoy en la polémica es si estamos ante el legítimo ejercicio del derecho a la información al periodismo o frente a la comisión de un delito por qué es cierto que el artículo ciento noventa y siete del Código Penal español castiga con penas de hasta cuatro años el apoderamiento o la interceptación dolosa de mensajes privados si la querella se produce buenos los tribunales tendrán que sentenciar pero los precedentes indican que cuando esta protección penal de la intimidad entran en colisión con el derecho constitucional a la libertad de información este último ha gozado casi siempre de una protección preeminente según la doctrina reiterada del Tribunal Constitucional sólo establece el tribunal dos requisitos que la noticia difundida sea veraz Iker responda al interés general y no hace falta ser doctor en Leyes por la Universidad de Harvard para afirmar que ambas condiciones en este caso se cumplen con creces

Voz 26 42:08 Gerardo viada buenas tardes hola buenas tardes Carlos Gerardo Villar es abogado

Voz 0313 42:12 especialista en Derecho de la información y que hacemos claramente hay una colisión aquí hay un hay un cruce de caminos por donde tiramos

Voz 25 42:20 pues mira voy en Isaías a ellos dicen que puede constituye un delito ciento noventa y siete eh pero si se ve el Código Penal esto está anuncia en el Título X que son delitos contra la intimidad y eso es lo que protegen ciento noventa y siete la inutilidad aquí no se está revelando ningún dato íntimo es estuviera revelando una cosa de éstas sí sería aplicable en el ciento noventa y siete pero eso está revelando un tema de interés general veraz por lo tanto yo creo que lo que se aplica es el derecho el ejercicio legítimo de un derecho fundamental como es el derecho a la información artículo de la prostitución por lo tanto yo no creo que haya delitos sinceramente

Voz 26 43:07 además el el el el método para obtener las imágenes que sólo un vídeo grabado por un cámara pero en un acto público ese hecho

Voz 0313 43:14 si tan digo Joe tampoco son

Voz 26 43:17 no de ser constitutivo de delito no no claro

Voz 25 43:19 pero esto es como cuando se deja encendido el micrófono Rajoy diciendo que el desfile son coñazo y estas cosas es verdad ido o por qué se tapa la boca y los los políticos para para que no les lean los labios

Voz 0313 43:33 ahora se tomaran el móvil también

Voz 25 43:35 modo claro pero es que aquí no ha habido un hackeo sea claro entonces yo creo que no se cumple ninguno de los requisitos de la articulación de la venta de siete inicial si entramos en la ley civil de protección del derecho al honor la imagen de unidad el artículo siete pues también protege la intimidad la vida íntima la vida familiar que eso es lo que me parece bien que se proteja pero claro un asunto que que es lo más oído y visto en las televisiones a ya

Voz 24 44:08 es decir que que eso sea

Voz 25 44:10 intimidad pues por mucho que el móvil efectivamente puede ser un aparato que individual de cada uno pero desde luego lo que se está revelando es un hecho que afecta a la sociedad

Voz 8 44:20 me llama mucho la atención la manera en la que el grabado el mensaje Pablo Rodríguez Suanzes lo cuenta muy bien en el mundo en un artículo que titula algo así como posado robado que cuenta que Comín va en el acto sabiendo que va rodeado de eso que llamamos una nube de periodistas que lo hacen y ponerla manita para cubrir la pantalla y que de hecho Miró mensaje que ha recibido hace cincuenta minutos no con lo cual no seis

Voz 25 44:44 sí es verdad que de sospechoso se hambre y es de todos tenemos cuidado con el móvil pero pero si si eres un personaje público que estas huido en Bruselas si tienes ácimo

Voz 24 44:58 deportivistas detrás me parece por lo menos chocante no

Voz 0827 45:02 no es después lo que pasa también es que sobre cada uno cuenta la feria según le va en ella no seguramente si la información hubiera sido a la inversa es decir que si hubiera pillado el móvil de Rajoy en una conversación con Soraya Sáenz de Santamaría reconociendo Soraya Sáenz Santamaría nos está derrotando Puigdemont pues supongo que desde el otro lado verían que todo esto es una Info nación que ciudad debe ser desvelada no pero claro cuando le tocan aún no habrá la incluso hacia la imprudencia es memorable no porque cualquiera piensa que en estas circunstancias recibiendo un mensaje de quince recibe hombre en un acto público uno se aparta

Voz 48 45:35 lo le discretamente

Voz 0827 45:38 pues ver lo que hay dentro no ha sido una

Voz 48 45:41 imprudencia por lo haciéndolo ellos

Voz 0313 45:43 mira yo creo que está bien visto lo de lo de dudar de que sea una imprudencia de que vete a saber hombre ya se han visto cosas tan raras en todo este proceso proceso Se han visto cosas tan raras que igual alguien puede imaginar pero tampoco le faltaría razón que siendo como es Toni Comín de Esquerra Republicana estando Esquerra Republicana dispuesta que Puigdemont de un pasito al lado para permitir que haya un gobierno de tal y cual Pascual pues se ha dejado ya esto ya es ficción

Voz 1826 46:10 después está la paradoja anecdótica si se quiere es que los mensajes intercambiados por Signal que es una aplicación recomendado por ejemplo por Snowden por motivos de Seur

Voz 26 46:19 claro que si uno la planta así tal cual si no den tampoco ahí con mensajes del tipo bien grande y enseñar eso

Voz 25 46:28 ahora si os fijáis todo esto es muy opinable no porque como binario yo alucinado cuando el otro día veo que el Tribunal Constitucional dictará resolución hay catedráticos de Derecho Constitucional que dicen que son narraciones jurídicas disparates jurídicos hombre Mis padres hijos de el más alto tribunal de la nación pues como que no verdad pero todos opinable me preguntaba Un periodista hace poco pero es que en derecho hombre pues si en derecho todo es opinable por eso hay fiscales que acusa a los demandados que bien haría que presentaran una querella por el centro noventa y seis de Ikea a lo mejor un juez español porque la competencia sería en territorio español dado que ha sido Telecinco lo aquel admitido pues que a lo mejor admita la querella a trámite en Águila declarada Ana Rosa que todo puede ocurrir pero que al final aquí delitos no hay yo en fin esa es mi opinión habrá otras

Voz 0827 47:20 es lo que pasa también Gerardo es que claro el mundo está avanzando a velocidad de vértigo porque esto hace sesenta años cuando el Código Penal Fabra de de apropiación claro un no solamente podía robar los documentos robar las cartas planchar el teléfono pero ahora todo esto se puede hacer de oro la manera totalmente distinta no a través de una cámara bueno como ha sucedido esta mañana es decir uno utiliza un dispositivo móvil alguien por casualidad o no pues lo se lo capta hay esa imagen que contienen una información pues sabe ser divulgada claro está avanzando la tecnología y el derecho también la justicia tiene que

Voz 4 47:54 avanzar para dar respuesta a las nuevas modas no

Voz 25 47:58 claro hiló que en el Código Penal hay un artículo que es el veinte puntos y de que es exime de responsabilidad cuando se ejercita un derecho fundamental entre obviamente lo que está haciendo en periodista esta es el derecho a la información artículo veinte de la Constitución por lo tanto ya habría una excusa absolutoria cuando ahí coalición de derechos era el peor de los casos así Services bueno es que está vulnerando el derecho de intimidad humanidad pero pero abre aquí primaria el derecho de información porque es un derecho fundamental

Voz 0313 48:32 además hay precedentes ya yo creo que hay precedentes y algunos muy claros no hay que tampoco vamos a ese me pongo detrás de alguien que está enviando un mensaje a una tercera persona ese mensaje creo que es de interés periodístico lo difunto no incurre en delito

Voz 25 48:47 yo estoy de si ese interés general

Voz 0313 48:50 no sólo yo entiendo que tampoco pero claro cómo van a presentar una querella por eso insisto en la pregunta claro

Voz 25 48:55 claro tono ha prestado agrega o por lo menos eso dice que tendrán que decir algo cuando se encuentra en una situación como esa imposibles de la presente Illinois hizo que este juez no no la puede inadmitir directamente se tramita unas diligencias pero quiero decir que lo tengo yo en mi opinión no hay ningún tribunal que con a condenar aquí por un por una vulneración de de este de este delito y siete que es la revelación de secretos

Voz 26 49:26 no dejaría de ser curioso que Puchol regresar a España para defender la presencia este tipo verdad bien nos curioso bueno Gerardo viajará muchísimas gracias por estar en La Ventana

Voz 25 49:38 a vosotros hasta luego todo

Voz 0313 52:11 en esta canción de Michael Jackson forma parte seguro que muchos lo recuerdan de la banda sonora de liberad a Willy aquella peli de hace de hace años con aquella horca El fin de la que practicamente se enamoraba Un chico Quique luchaba impugnada hasta conseguir su su libertad hay un momento en el en el día en el final de la película propone hasta Roda hace tantos años que tampoco pasará a Bono el bueno la orca finalmente consigue la libertad pero hay un momento que queda atrapada en un especie rompeolas muro de piedra y el chico está ahí emocionado diciéndole tienes que soltar quieres que ir por ahí tal no sé que entonces yo le dije tienes que saltar a otra hacer en mi tienes que no sé que mira Amirato claro les responde con sonidos bueno su idioma no ordenó jubilado caso cuidado cuidado porque resulta que las orcas pueden responder con algo más de precisión de lo que hacía Will por ahí pueden invitarnos a Javier Gregori buenas tardes adiós se dio cuenta lo tu a mi es

Voz 8 53:09 digo porque mira ahora mismo la capacidad de aprender no

Voz 4 53:13 buenas palabras a nuevos sonidos por imitación en los mamíferos sólo la tiene el ser humano ni siquiera los primates más cercanos como puede los monos sea bueno dices hola y el mono no te dice un chimpancé no de responde como parlamentario las orcas se acaba de

Voz 0882 53:28 lo que sí

Voz 4 53:29 que sí tienen esa capacidad dicen hola si te dicen hola qué tal lo tenemos un problema tenemos que es un un equipo internacional ha hecho el experimento un equipo internacional que ha participado investigadores de la Complutense de Madrid han hecho el experimento no ya se sabía que las orcas aprenden a hablar digamos entre comillas su lenguaje Éste es el lenguaje de las orcas Éste es el auto

Voz 0313 53:51 lo que ellos utilizan para hablar entre ellos

Voz 54 53:54 esto no tiene nada que ver con una palabra humana no bueno tienes que decir

Voz 4 54:03 pero aprenden por imitación es decir aprenden las orcas pequeñas de lo que les dicen sus madres no aprenden por de manera genética de manera natural e o por la naturaleza sino por imitación

Voz 0882 54:14 es decir que te la quitas de su madre nada más nacer no aprendería a hablar o no la tiene o no estaba con otras ocas de un grupo no aprenden

Voz 8 54:23 bueno entonces que han hecho pues

Voz 0882 54:26 eh vamos a ver si esa imitación de pueden y Mick pueden imitar seis palabras humanas no entre ellas están en inglés una es es Hello otra uno dos números y otra Bye bye adiós lo han conseguido Miravet

Voz 13 54:54 mi nombre y mi número

Voz 8 55:07 no hace falta decir que la primeras la voz humana a la horca la horca u a Wiki se llama la víctima

Voz 13 55:21 lo clava esté gamberro

Voz 20 55:33 esto es una horca de catorce años que estaba en un parque también como bien Williams Renault han liberado todavía porque no creo pero la diferencia está en los órganos fundadores bueno serán idénticos a las orcas Ana Alós ha permanecido son sonidos que ya incorporado

Voz 0882 55:47 y que además lo gracioso es que ella contesta los reconoce contesta no sólo reproduce esto hasta ahora sólo lo han hecho algunos tipos de pájaros como los loros no pero es que en este caso es que contesta a tu a tu a tu estímulo en este caso era utilizado seis palabras no pero ahora las compañía

Voz 8 56:03 las orcas no lo van a entender en el parque

Voz 20 56:06 que diga

Voz 0313 56:09 pero siempre que aprender de ella se que eso no gradual a la broma esto dándonos sitúa que decir que este tipo de Descubriendo siempre se pregunta para qué sirve que

Voz 0882 56:18 ah pues esto nos quitó importancia al ser humano hasta ahora éramos el único mamífero capaz de aprender por imitación nuevas palabras y ahora ya no somos el único mamífero sino que estamos los humanos

Voz 0827 56:30 pero tiene que ver con la inteligencia también supongo no porque cada uno podría pensar

Voz 0882 56:33 la capacidad del claro

Voz 0827 56:35 pero supongo que el mono el chimpancé tendrá el más parecida su capacidad fundadora a la nuestra sin embargo la de la horca no lo es seguramente tiene más inteligencia que el primate seguramente por esto escapada decir estas cosas