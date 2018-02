La Ventana (31/01/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1 00:00 el

Voz 2 00:03 cadena SER

Voz 0032 00:12 son las seis las cinco en Canarias el presidente de la Comisión Europea Jean Claude Juncker llama combatir el nacionalismo en Europa palabras de Juncker en un foro organizado por el diario El País en Bruselas que está siguiendo nuestra corresponsal Griselda Pastor buenas tardes bueno no tenemos esa conexión aquí en España ante las críticas generalizadas al Gobierno por su pasividad en la reforma del sistema de financiación autonómica el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro se muestra dispuesto a hacerlo en el menor plazo posible Nieves Goicoechea buenas tardes

Voz 1468 00:47 tardes el ministro cree que ahora es el momento de abordar un nuevo sistema de financiación porque el país crece y el déficit público se esta reduciendo desea que además de este nuevo sistema a los grupos se avengan a pactar los nuevos Presupuestos Generales cree que hará falta un nuevo modelo de financiación porque el actual es opaco y complicado deben reducirse de cuatro a uno los actuales fondos para financiar a las comunidades Iberia participar en eso Cataluña cuando se normalice la situación política

Voz 4 01:11 porque estamos convencidos de que llegará un momento en que sus representantes políticos verán que hay que sentarse a defender los intereses de eso

Voz 0324 01:18 Ciudadanos como hacen los demás eh dirigentes políticos eh

Voz 0032 01:24 las comunidades autónomas ciudadanos les reprocha que comunidades ricas como el País Vasco no aporten más dinero al sistema para financiar la sanidad la educación españolas gracias nieve y como han cerrado hoy la Bolsa va Vega

Voz 0605 01:35 el español Ibex treinta y cinco ha cerrado la jornada con una leve subida del cero coma dos por ciento y escala hasta los diez mil cuatrocientos cincuenta puntos en el mes de enero el avance ha sido del cuatro por ciento en el resto de Europa las principales bolsas han terminado también con ligeras subidas salvo Londres que ha perdido cerca de un uno por ciento con más fuerza asciende el Dow Jones en Estados Unidos a esta hora gana medio punto porcentual y en cuanto a la deuda la prima de riesgo española ha bajado dos puntos básicos respecto ayer y está en setenta y dos

Voz 0032 02:04 si este miércoles hemos podido escuchar también la incredulidad de la oposición después de que la ministra de Igualdad haya asegurado que la mitad de las medidas del pacto de Estado contra la violencia machista ya se han puesto en práctica Dolors Montserrat y Ángeles Álvarez del PSOE

Voz 5 02:17 bueno que alrededor de la mitad de las doscientas cartas

Voz 0313 02:19 por si medidas ya han iniciado su proceso

Voz 5 02:22 de ejecución con los antecedentes que tiene

Voz 6 02:25 en su gobierno es un trámite antes

Voz 3 02:28 ojo para engañar la perfecto

Voz 7 02:30 John sobre este pacto Deportes Paco Hernández

Voz 8 02:33 tarde será el buenas tardes comienzan las semifinales de la Copa del Rey hoy en Butarque a partir de las nueve y media Leganés Sevilla Garitano no podrá contar con Rubén Pérez el conjunto madrileño afronta esta ronda de Copa por primera vez en su historia en el Sevilla podría remota debutar Roque Mesa aunque no Sandro que esta mañana ha pasado reconocimiento médico es nuevo jugador sevillista mañana la otra semifinal Barcelona Valencia también a las nueve y media y pendientes de los movimientos de última hora esta noche se cierra el me

Voz 1626 02:57 picado de fichajes seis si tres cinco y tres en Canarias

Voz 0032 03:02 cadena SER Madrid en Madrid los grupos debaten a esta hora en el pleno del Ayuntamiento de las Rozas una cita en la que el PSOE denuncia el presunto amaño de un contrato por parte del Gobierno local para licitar cuatrocientas viviendas sociales unos inmuebles que ahora están en manos de un fondo buitre Alfonso Ojea buenas tardes

Voz 0089 03:17 buenas tardes esta es la denuncia que los socialistas rondeños llevan ya al pleno municipal con los informes que el propio Ayuntamiento les ha facilitado ahora esas casas están en manos del fondo Black Stone que ha copado la adquisición de este tipo de inmuebles sociales en municipios donde los gobiernos locales son controlados por el PP Miguel Ángel Ferrero es portavoz de los socialistas rondeños

Voz 9 03:37 a la misma empresa protestón no que es es algo que sucede por eso digo con cierto mecanismo y con cierta habitualidad con cierta maquinaria que es una maquinaria que pertenece a la genética del Partido Popular

Voz 0089 03:49 la oposición va a preguntar al equipo municipal sobre en el pleno de esta tarde sobre esta polémica cuestión

Voz 0032 03:54 el portavoz del Gobierno de Cifuentes Ángel Garrido ha remitido una carta a la presidenta de la Asamblea Paloma Adrados un escrito en el que le pide que notifica a los grupos de la oposición que devuelvan de forma inmediata todos los documentos del Canal de Isabel Segunda que llevan días en sus manos el también consejero de Presidencia cargado esta mañana contra PSOE Podemos y Ciudadanos

Voz 10 04:10 hábito o personas la oposición que han estado todos los días hablando de regeneración democrática de la necesidad de que los políticos hagamos un esfuerzo de reasignación de transparencia bueno pues ahora tienen la ocasión han mentido les hemos pillado en sus mentiras y lo que tiene que hacer es pedir perdón que es lo mínimo tienes un poquito de humildad creo que también es bueno para los que quieren regenerar la política

Voz 0032 04:28 palabras de Ángel Garrido después de conocerse que la Mesa de la Comisión de la corrupción decidía posponer la comparecencia de Cristina Cifuentes que estaba prevista para este próximo viernes y un apunte más el PIB de la Comunidad de Madrid creció un tres coma tres por ciento durante dos mil diecisiete unas décimas encima de la media nacional en la capital buenas noticias para la afiliación a la Seguridad Social creció un cuatro por ciento respecto al año anterior tenemos trece grados en el centro de Madrid de momento es todo la información sigue en La Ventana y en Cadena Ser punto com Cadena SER

Voz 0324 05:08 este servicios informativos

Voz 11 05:12 la Ventana

Voz 3 05:16 es Francina

Voz 12 05:34 cuando encontramos la CEDA pues nada no a la moneda dos Galán darse

Voz 3 06:19 leyenda

Voz 12 06:23 paz

Voz 13 06:26 tu boda

Voz 0313 06:28 esta canción de Leiva la llamada es una de las candidatas al Goya el sábado por la noche sabremos quién gana en esta ahí en el resto de de categoría antes hoy mismo en unos minutos vamos a comentar Roque La Ventana define con Carlos Boyero ya lo haremos otras películas a ver si la angustiado muchas ofertas

Voz 14 06:45 yo Carmen manifiesto que ayer mi seguro de coche era uno más pero hoy soy periodista

Voz 15 06:50 ya es hora de que que se dictó dista que hay anti línea directa el seguro

Voz 3 06:54 con todo Iverson mejor precio caro

Voz 16 06:56 cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com

Voz 17 07:02 va a ejecutar Eraso mano derecha

Voz 3 07:04 viva la pizarra Garitano

Voz 2 07:07 el copa esta semana ida de las semifinales de la Copa del Rey este miércoles desde las nueve de la noche una hora menos en Canarias o las aplicaciones de Cadena Ser y Carrusel deportivo de la Cadena Ser punto com y la onda Libia

Voz 18 07:42 bueno y los premios más prestigiosos del periodo

Voz 4 07:44 mismo en español ya está aquí el país abre la convocatoria para la nueva edición de los premios Ortega y Gasset recuerda que el plazo de presentación de trabajos finaliza el trece de marzo toda la información en premios Ortega y Gasset punto com el País

Voz 19 08:04 no teníamos por qué tocar los datos de hipotecas y es probable que tengas cláusula suelo de Pérez a reclamar te pareció un lío pero si es facilísimo Arriaga Asociados se encarga de todo pido cita gratuita y sin compromiso en el novecientos doscientos sesenta y cuatro cien o acércate a tu oficina más cercana Arriaga asociados a ambos

Voz 0324 08:23 en este viernes a ellos

Voz 3 08:25 voto de noventa millones de euros Eurojust tutelado botes de noventa millones de euros

Voz 19 08:39 esto ser millonario

Voz 20 08:45 con la cielo qué tal aquí con el ordenador mirando alarmas que el mes que viene nos entregan el chalet y quiero dejar la instalada antes de mudarnos has visto pues mira la empresa líder de alarmas en España es Securitas Direct Time fijado de camino a casa y casi todos los chalets tienen su placa

Voz 4 08:59 la protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula un Leinen Securitas Direct punto es

Voz 21 09:10 no tenemos límites geográficos su importancia trasciende los solamente en la historia de la Península Ibérica la historia del Reino de León a la Historia de España sino que también a la historia de todo Occidente

Voz 4 09:20 historia de Europa Nos guste recrear episodios vividos hace tiempo hay que deshacerse de estas monjes Cormac doble tienen el dinero tienen el Vaticano aquí la historia es un concepto muy amplio

Voz 3 09:34 Stravinski está hecha de límites LLeras adoptar o demasiado pronto esto está bien esto está mal aquí empieza algo

Voz 18 09:45 los la peronista y cadáveres de Robert Louis Stevenson en SER Historia un programa de Nacho Ares con Mona León Javier Sierra Jesús Callejo siglos de historia este sábado desde las dos y media de la madrugada después del especial de La Script sobre la entrega de los Premios Goya siempre que quieras en Ser Historia punto es

Voz 22 10:06 de Ignasi

Voz 7 10:09 la Ventana son las seis y diez las cinco en Canarias hoy en nuestro paseo diario por la historia retrocedemos casi cuarenta años y nos quedamos nos quedamos en Guatemala para recordar una una desgracia una tragedia que nos tocó de cerca así pero que tienen un han junio aún un transfondo mucho mayor y además mucho peor

Voz 4 10:35 en La Ventana acontece que no es sólo con un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 3 10:52 y seguro que ya casi nadie

Voz 1626 10:54 te acuerda porque total Guatemala está tan lejos paso aceptan el treinta y uno de enero de mil novecientos ochenta soldados del sanguinario ejército guatemalteco asaltaron la Embajada de España achicharrado con granadas de fósforo blanco a todo lo que se menea era murieron en el asalto treinta y cuatro campesinos y tres funcionarios quedaron tres supervivientes aunque otros cuatro misioneros españoles fueron ejecutados poco después pero esto sólo es la insignificante punta

Voz 3 11:22 a ver qué oculta bajo la línea de flotación el genocidio americano más desconocido y cruento doscientos cincuenta mil muertos

Voz 1626 12:00 a mediodía de aquel treinta y uno de enero un grupo de campesinos mayas ocupó sin violencia la embajada de España en Ciudad de Guatemala pretendían que el mundo se enterara de una maldita vez que a los indios los estaban terminando sus propios gobernantes sólo iban armados con un ruego que España se implicara en frenar la masacre de indígenas porque tanto la presunta madre patria como el resto del mundo llevaban años mirando en dirección contraria para no ver la que había liada en Guatemala todos preocupados por las víctimas de la dictadura chilena por los desaparecidos argentinos pero Guatemala sufrió un genocidio que sólo de tarde en tarde recogía algún breve en la sección de Internacional de los periódicos los por qué de la matanza de aquellos supuestos peligrosísimos campesinos marxista leninista estas serían largos de relatar pero si quieres saber lo que de verdad paso busquen el libro de Carlos Santos Guatemala el silencio del gallo se asombran al conocer que los campesinos cortaban las cuerdas vocales a gallos y perros para que los militares no localizaran las aldeas en la selva

Voz 3 13:06 tranquilo está

Voz 1626 13:20 y los gobernantes y los militares que ordenaron el exterminio que ha sido de ellos pues nada se han ido muriendo en sus camas en sus exilios Derrick acciones ose montan patochada de juicios de los que luego se anulan las condenas defectos de procedimiento al ex presidente de Guatemala a Ríos Montt uno de los dictadores más sanguinarios lo están juzgando de nuevo por genocidio por delitos de lesa humanidad ahora mismo a sus impunes noventa y un años sin le en Guatemala el silencio del gallo de Carlos Santos sabrá lo que pasó cuando cierre la contraportada Se preguntarán otra vez qué clase de mundo es este

Voz 3 13:57 sí

Voz 0313 14:07 efectivamente lo peor de todo es que vergüenzas como esta de Guatemala no nos que sean casualidades o hechos aislados ocurren ya han ocurrido con demasiada frecuencia y así nos va en fin casi que no refugiados en la Ventana del cine

Voz 3 14:25 cada miércoles tenemos una cita con un señor que ama una historia de amor muy bonito y que no no voy a contar que que final tiene que dice lo que piensa para uno de los mejores actores del mundo o para más me olía que era una majadería pero confirmado a alguien que se define con una sola palabra es tremendo y que a esta hora abre la ventana del cine las obras no Carlos Boyero

Voz 0313 15:07 Carlos Boyero buenas tardes amigo qué tal cómo estás muy fíjate que lo hemos

Voz 7 15:13 ha pedido en multitud de ocasiones lo del ciervo como rehén

Voz 0313 15:15 cogió que no sólo son refugio pero escuchando esta historia de que recordaba Nieves Concostrina de la matanza de Guatemala toda la represión feroz salvaje de ese régimen y de tantos otros eh que luego en su momento lo hablábamos lo comentamos no

Voz 0324 15:29 es un fin en los indignados

Voz 0313 15:32 mucho y luego se unos unos olvidos pasar tanto tiempo de Guatemala a cuarenta años y tampoco es de es de ese episodio luego de los crímenes de la dictadura pues fíjate lo igual

Voz 0324 15:42 pues es un ejercicio Salvador lo de anular la memoria porque

Voz 7 15:47 parte sí en parte

Voz 0324 15:50 qué quiere decir ser consciente de de como de cómo anda el mundo y de las barbaridades cotidianas pues se firme me afecta hasta cierto punto Si para dormir mejor pues a la mejor te olvidas de determinadas cosas hoy le

Voz 0313 16:13 ya hoy en el país un una crónica fantástica de

Voz 7 16:17 de Guillermo Altares sobre los cincuenta años de la batería

Voz 0313 16:19 sí en Vietnam

Voz 7 16:23 a la imagen de aquel general su vietnamita

Voz 0313 16:26 de un tiro en la cabeza en prisionero una fría

Voz 0324 16:28 Lutero hay imágenes de la de la niña la corriera una carretera envuelta en en napalm yo creo que aquello Le le cambió la cabeza a mogollón de gente que la pero la imagen de eso Dunn una niña en una niña envuelta en napalm corriendo hacia ningún sitio no medio de lo los pantanoso de debe ser eso no de decir que que estamos haciendo allí no que qué barbaridad no daban cifras también yo cuando estuve en Vietnam me me contaban vietnamitas que murieron tres millones de vietnamitas hoy en

Voz 7 17:08 en el artículo que las cifras oficiales no que fueron algo así como millón y medio si se cincuenta y ocho mil norteamericana

Voz 0324 17:16 pues es un poco de es descompensadas la guerra no pero ambos sobretodo fue la la población civil de debía de ser el espanto todo lo lo que tuvieron que

Voz 7 17:30 sufrir poseso que tal como está el mundo se sentían orgullosos se cuando estuve en mí y me dijeron hombre ganamos las en punto de la Historia eh eh a partir de ese momento Estados Unidos supo que no podía ganar según qué guerras es seguir no no no no no

Voz 0324 17:43 yo estuve en las en las peras

Voz 7 17:46 era donde sobrevivieron durante

Voz 0324 17:48 de diez años que besa que dices es imposible pero que organizaron su vida

Voz 7 17:53 desde subterránea subterránea no con

Voz 0324 17:56 médicos y con IT guardaban había un tanque que que se lo había encargado de los americanos y lo tenía nadie como sin fue la imagen simbólica no de de su victoria pero dices debió de ser ser pavoroso no

Voz 7 18:13 no vamos a ser refugiados el cine ya empezamos estamos en en semana de Goya estamos en tiempo de Oscars y este viernes estrena el hilo invisible candidata a seis Oscar la mejor director mejor actor Daniel Day Lewis que por cierto dos meses después de terminar el rodaje de esta peli anunció que que dejaba al cine

Voz 24 18:40 eh

Voz 0313 18:53 por ser original de una historia que discurre en Londres en los años cincuenta Un modisto muy famoso está inspirada en el personaje de Balenciaga soltero empedernido ya

Voz 25 19:02 sancionado con su trabajo conoce a una joven que se convierte en su musa

Voz 0313 19:05 en su amante y esa relación cambiara

Voz 25 19:08 ha huido

Voz 24 19:11 tengo esa sensación es que llevaba mucho tiempo buscando a esta espacios físicos

Voz 0313 19:22 el director Paul Thomas Anderson o sea que digamos que no pinta mal esto

Voz 3 19:27 si no lo aparentemente lo tiene todo alzar es la última interpretación de un actor tan legendario tándem como Daniel da

Voz 0324 19:36 sería una pena aunque yo lo dudo porque una vez ya se retiro así se fue a Florencia hacer zapatos y se tiró como seis años haciendo zapatos ERE volvió lo volvió pero vamos había dado aquello por definitivo es ser debe ser raro este este tío

Voz 26 19:54 a anunciar que te retirase es una buena campaña una buena forma de iniciar la campaña para que te den el Oscar

Voz 0313 20:02 en el merece tiene tres

Voz 0324 20:04 no claro si no no debe de debe tener un un punto bastante bastante marcianas y idea aquello cuentan sí que fue Madonna que en ese estaba enrollada con él fue a Florencia que al parecer le convenció entre entre comillas de de que volviera de que volviera al cine hay Scorsese te quiero decir es que ha trabajado todos los los grandes directores Se pegan por tener a Daniel Day Lewis sino meses añade que es es un es un actor excepcional de los grandes grandes

Voz 7 20:42 sea que bueno pues hemos de sólo sólo recordando las pelis por los que ha ganado el Oscar a mejor actor sí que son Izquierdo la primera Pozos de ambición Pozos de ambición y Lincoln Camilo con él está muy bien la peli me gustó menos a mí personalmente tramposas ambición y emitir Izquierdo bueno es una cosa

Voz 0324 21:00 pues yo aquí en esta y me gusta un poquito menos son saber Paul Thomas Anderson es un director con infinito crédito oí Prestige sí o no de hacer un cine diferente con mucha personalidad e hizo Magnolia yo es que para mí ha hecho dos películas magníficas que son Boogie Nights era el el porno dormía en sí hijo de hablando de tristezas que acababa con una con un día subió de errar el de ranas y tal pero que te contaba historias paralelas todas llenas de dolor de frustración de esas dos es que las las he vuelto a ver recientemente son magníficas pero hay hay otras que me pone muy nervioso como embriagado de amor Pozos de ambición a mí me interesa a mí el comienzo pero luego el final me parece que es un delirio y un desmadre estas aunque parezca muy contenida hay hecha con con mucho estilo pero es las para mí de las raro

Voz 27 22:09 la raras de de este señor no te

Voz 0324 22:12 se está inspirado en en Balenciaga que yo tengo un problema con la película que es que ni en ni en el personaje que interpreta Daniel de Luis ni el de la novia eh Ny siento como el menor interés por ellos no por este este artista de de la moda y en neurótico y caprichoso entonces te te está contando una película que dice Si esto de que va a la historia con con con la chica esta joven no ir luego te das cuenta de que te está contando una una historia de amor sado masoquista no según usado o masoquismo mental no es una película física no entonces es igual es que soy un poco viejo ya pero no me no me van eso no me van esos rollos todo hecho repito con con con mucha clase con unas imágenes más pero es que te siento como tanta antipatía por los por los personajes que me da un poco igual de estos y se lo que ha siempre llamarle machacan si te ha seguido siempre sí

Voz 7 23:26 finalmente lo repite es lo que tienen

Voz 0324 23:29 le tiene que interesar la la gente que tengo delante de la pantalla hay te quiero decir puede ser eh un malo malísimo sirios semanas que tiene que tener atractivo ahí Jan canto oí fascinar me de alguna forma no no te quiero decir me pueden hablar de héroes So de gente corriente pero me los tengo que sentir eh humanos sin que me que me en que me que me fascina en sí de entrada es que no no le veo el menor interés e estar dos horas con con gente que que que me da igual su presente su pasado su futuro sus sus relaciones Si estos es me siento como como un témpano con ellos es una película que me resulta muy muy antipática y entrará en el museo de las grandes películas baratas movidas o no llame la se nos está también está entre las

Voz 7 24:26 instantes mejor película y mejor dicho canto vete

Voz 0324 24:29 saber Ia Daniel Day Lewis en un papel repito el les esta impecable pero no es que me me me cargan muchos Sun su personaje en la película que hay detrás de lo que estás viendo y tal con una hermana que que está calcada de la ama de llaves de Rebeca y que está está seleccionada para el la la que lo hace muy bien la señora pero y a mí que me que me importa el

Voz 1869 24:56 la historia sábado más desteje

Voz 0324 24:58 genio de la costura ISI que tiene tanta necesidad de de esa mujer pero que tiene que estar en coronado siempre con ella para sentir su

Voz 0032 25:09 presencias una película que me

Voz 7 25:11 me bueno bueno una cosa pero vamos coge aire que en tres minutos regresado Obama venga

Voz 14 25:17 yo Carmen manifiesto que ayer mi seguro de coche era uno más pero hoy soy periodista

Voz 15 25:22 ya es hora de que saque sector dista que hay ante Línea directa el seguro

Voz 3 25:26 con todo el mejor precio

Voz 16 25:28 cero dos un dos tres cero once consulta condiciones el línea directa punto com

Voz 3 25:33 de qué me tenéis casado veintisiete años cincuenta y cuatro páginas en blanco llega por la aclamada saga literaria de Elisabeth Benavent en los zapatos de Valeria Valeria no escriben inherente decirme que Nerea también

Voz 2 25:50 ah

Voz 3 25:50 espero que es cuatro amigas risas lágrimas amor hombres con los que había enamorado de Borja con la dirección de Juan Echanove una exclusiva de Podium podcast

Voz 18 26:09 tonta y ahora me voy a casa a pensar en lo muy perra que eso

Voz 28 26:15 C

Voz 29 26:21 sigue a La Ventana en las redes sociales

Voz 3 26:25 a La Ventana

Voz 29 26:27 en Facebook la ventaja

Voz 30 26:29 cadenas

Voz 25 26:35 gusta Chayo la buena tal caos en coros bueno porque casi a la calle los planes

Voz 31 26:53 que pueden profesional que te acompañan las veinticuatro horas del día

Voz 3 26:58 información irle Goss dijo

Voz 32 27:00 disculpe caballero a este lenguaje llano gente

Voz 3 27:03 ya Yorgos emplear el lenguaje ya queda como

Voz 31 27:07 el antiguo pelín antiguo si no será que es que se están perdiendo los valores aprendidos pregunto no lo pregunto sin sin ironía o pregunto no no siempre

Voz 7 27:16 a han cambiado Qué pena me da

Voz 31 27:19 no qué pena me da la Cadena Ser en no diga eso qué pena me da España

Voz 3 27:24 me duele España nuevos valores y me duele la cadena

Voz 18 27:32 en Cadena Ser punto com tienes mucha radio

Voz 0324 27:35 por escucha para los aficionados al tenis

Voz 19 27:37 Nadal Federer Murray y Djokovic llevaban un mesecito o más sin jugar puntos en el partido los apasionados

Voz 0313 27:44 por el papel cantó Parsifal es una

Voz 19 27:46 era han religiosa críptica mágica y mística play Opera para los que intentan averiguar qué es el indie desde hace tiempo

Voz 3 27:54 es es el nombre de la banda que nos acompaña hoy sonrisas sonreír sonríe fue el chinche

Voz 4 28:00 la Cadena Ser punto com la radio que tú programas

Voz 3 28:08 en muchos programas deportivos pero ninguno es como el original

Voz 34 28:41 sí

Voz 35 28:42 hace ya vivió una época en que solamente había la uno y la dos de pronto aparecen en compañía y de pronto apareció un artículo

Voz 7 28:49 un diabólico que es el mando a distancia el grande

Voz 35 28:51 date de la policía en aquel momento era con el mando a distancia hemos muerto

Voz 18 28:54 es decir esto yo me siento de esta generación de españoles que hemos sido el mando a distancia que avanzar al niño a mi paso por Deloitte CF cambia la tele de forma que para discusión yo cuando apareció el mando a distancia para mí me cambió

Voz 0313 29:08 a eso entonces a raya una de que habrá carrera

Voz 0324 29:13 hoy por hoy con Pepa Bueno y Toni Garrido síguenos también en Hoy por Hoy punto Cadena SER

Voz 28 29:24 tú tú

Voz 3 29:28 yo no conozco muchos otros países donde tanta gente compuestos tan relevantes están en la cárcel

Voz 36 29:35 igual es que realiza Perugorría otros país o Antón mentido Ignacio González la propia Esperanza Aguirre el Partido Popular hemos vivido tantos casos ya desde aquel que pese acusado el golpe sin ninguna duda Hora veinticinco ediles con que pesar lo digo

Voz 1 29:52 pero cuentas razones tenemos para mantener viva la desconfianza en estos políticos

Voz 4 29:57 lo pidió con Ángels Barceló

Voz 37 30:01 a la

Voz 38 30:04 ventana con Carles Francino

Voz 39 30:10 sí sí

Voz 29 30:17 eh eh

Voz 0313 30:32 aquí seguimos en la Ventana del cine como cada semana con Carlos Boyero hemos hablado del estreno más importante de este próximo fin de semana el hilo invisible contenido Louis bueno fui partidario Boyero pero ahí la tienen para no pero que Jude de la gente que desde el viernes pasado veremos ya en pantalla

Voz 7 30:49 sin amor que es la película rusa que opta

Voz 0313 30:52 al Oscar a mejor película en habla no inglesa

Voz 3 31:01 cualquier fan Trichet en versión original lo que importa

Voz 25 31:12 vienen a ver la casa arregla tu cuarto

Voz 3 31:15 sí

Voz 25 31:16 porque lo venden los divorciados

Voz 7 31:18 claro tamén lectores una pareja bueno ya se nota en proceso de divorcio que uno sus fuerzas para encontrar a su hijo que ha desaparecido

Voz 0313 31:27 poco después una de sus peleas y así arranca esta historia qué tal esta esta peli Carlos

Voz 0324 31:31 es un es una película muy dura que a mí por lo menos me me hace que me hace daño no hay una imagen al al principio es lo que cuentas una pareja que hay en proceso de divorcio saltándose barbaridades barbaridad es todo el rato y contando sé que jamás se quisieron además que ese niño que esa criatura de de once años que el el título de la película lo lo cuenta al que ignora no sea un crío que vive que no ha conocido el el amor solo pues el la violencia la tensión e hay un plano concretamente en la película que quieres a la madre en el cuarto de baño insultando al padre y de repente ves que el críos ha ocultado detrás de la puerta tiene los ojos empapados y ahí como tal desesperación en la cara de ese niño a mí me recuerda el el grito la pintura de no que es como en la la la plasmación el retrato del del dolor inconsolable no entonces este crío desaparece parece un día eh empieza una búsqueda no no voy a revelar eh nada pero que puede haber hecho este niño qué ha ocurrido qué ha ocurrido con él pero el el director lo utiliza también para para hacer el retrato de la Rusia actual como un sitio con bastante sombrío un sitio donde el arribista mono la la insatisfacción las apariencias el que el miedo es como sitio que dices no no no me no me gustaría vivir ahí es la la Rusia esta vez de Putin de los oligarcas de los nuevos no sé la la la Rusia de de los zares no debió de ser nada agradable y la Rusia del comunismo que lleva el hiyab

Voz 7 33:37 se por allí en sus estertores

Voz 0324 33:39 eh tampoco lo era pero la en la que la que ha montado Oeste no tiene buena nota devota inflexible it te habla de es es es una película que era Calígula gustado sí sí me gustan sí que capta un un estado de ánimo una mi hija iba resulta como bastante bastante tenebroso a través repito de de de un inocente de un niño que desde desde que ha nacido sea sentido pues algo tan simple como eso sin amor

Voz 7 34:14 ganó el Premio del Jurado en Cannes además esta película no

Voz 0324 34:17 no no me importaría que le dieran en los que ahora la mejor a la mejor película extranjera hecha con una estética estas películas que ves la nieve el hielo es como que no es que alguien esté echando nieve dijo que no está es pero repito es es dura es muy dura con un ritmo lento pero a mí sí me se me gusta ese vamos por la última

Voz 33 34:55 y esta es una película francesa

Voz 0313 35:02 fue preseleccionada como representante de su país en la carrera de los Oscar luego no pasó no pasó el corte y Bono está ambientada en el París de principios de los noventa con Un grupo de activistas jóvenes toque intentan crear conciencia sobre el problema del sida un nuevo integrante del colectivo se queda muy sorprendido ante la radicalidad

Voz 3 35:23 de otro de ellos se enamoran empiece a veces Miers modelito blanco después con tan que atravesó la general en nuestra isla

Voz 4 35:34 me repitió rozar que compusieron buenas días somos París y hemos venido a dar un curso de prevención sobre China porque el Estado invade

Voz 0313 35:42 versión doblada Merkel ciento veinte puso

Voz 4 35:44 yo no es que hubiese Muslera esta actividad las enfermedades bueno esto es una obviedad

Voz 0324 35:50 a contar que el tema el tema más impresionante no que esto fue real gente que eh con con sida que empezaron a a defenderse ellos mismos a atacar a los a culpaban al Estado ocultaban a la voracidad de las farmacéuticas no hay

Voz 3 36:11 te quiero decir lo que cuenta pues es que es muy triste sumó su desenlace

Voz 0324 36:17 notas que la forma de contarlo la mitad de la película están en haciendo asambleas que es que es una cosa

Voz 0032 36:23 la qué sentido alergia desde que era muy

Voz 0324 36:26 muy muy jovencito no no no me parecían siempre aburrido y más antes tirarme una hora ahí de de asambleas luego digamos que otra media hora están están fallando así otra contando se sus confidencias entre gente con un nivel de angustia tremendo repito el el tema el tema más estremecedor pero pero a cabo empiece y acabó harto de de asambleas es que no lo no soporto

Voz 1869 37:00 pero

Voz 0324 37:01 a mi rollo vamos a terminar con los Goya va una una pequeña una una breve Quini

Voz 0313 37:06 era porque la la gala de entrega de los premios asistió este sábado a ver qué tal les va a Joaquín Reyes Ernesto Sevilla seguro que les va muy bien porque son muy buenos y te va a dar un aire puro hará gala muy muy muy entretenido aunque no haya número musical aunque tarea números musicales Joaquín buena canción han hecho antes es que ese tendrá que se musical

Voz 0324 37:25 sé que ver

Voz 0313 37:28 por dónde empezamos por no no no quiere categorías ni de película actor nada pero yo sé que tienes una favorita yo sé que la tienes

Voz 0324 37:37 que si si yo sé que va a recoger el premio me encantaría pero es que sería sería fantástico para los Goya que eh que estás señora increíble que sea más Julita Salmerón se subiera al escenario yo espero que esté en la en la alfombra roja son muchos ajos es una un castigo

Voz 0313 38:02 eso será en la categoría al al mejor documental pero bueno después en cuanto a películas os saber si está el autor con muchos tales

Voz 40 38:11 la librería es muy buena también de verano de

Voz 0324 38:14 el joven veneran menciones noventa y tres está Verónica no era ha visto estrella de terror no las yo tampoco he visto Verónica pero sabes por qué no por el miedo que me dan todas las películas de demonio no lo es que no soporto el siendo agnóstico no ver películas del demonio en vamos ni aunque esté en el email resistido me resistido ahora tendré que ver apoya me contaba que a ver qué cuentas claro no tengo que verla pero vamos podéis venir conmigo porque es que no o no era lo

Voz 7 38:47 luego está la que tiene trece nominaciones que sandía

Voz 40 38:49 y la peli de de Eneko Sagardoy Bono no sé por por cuál de ellas que tienes tu cuál crees que va que va a ganar las retinas posibilidades o la Mérida me gustan todas

Voz 0313 39:01 ay bueno utiliza este año bueno está perfectos desconocidos abrió la nómina o para nada al haber reales

Voz 0324 39:07 no sé si eso se centraba en el plazo no me acuerdo yo si entraba iba a mi me parece que estamos bebían parece que se ha estrenado estrenó antes de fin

Voz 7 39:14 de año de sí sí sí sí

Voz 0324 39:17 los los estás selfie que a mí me parece una joya pero ahora sí alegaron que la memoria con usted estrenó hace estarán dando a ahora Movistar gusta mucho estando en Movistar se eh yo creo que ha sido un buen año para para el cine español yo he visto bastantes películas que me que me angustiado algunas algunas

Voz 0313 39:38 muchas entonces pues deberá sacar al sábado

Voz 0324 39:41 sí sí la la veré si bien el domingo escribiré de ella ir repito he conocido a un a un tipo que me que me parece absolutamente en Cannes por un tipo educadísimo vertido oculto que es Joaquín Mora eso no no nos conociéramos ultimamente nos nos hemos visto un par la BBC Si Illes deseo que él es él

Voz 7 40:10 vaya muy bien les vaya muy bien porque es un encanto de The Tears cerramos con tu musica como todas las semanas a ver

Voz 41 40:16 pero ahí

Voz 42 40:18 no

Voz 29 40:30 su no

Voz 0324 40:34 todos estos Tom Waits como no de su inconfundible voz de tono de estilos y esta es una de mis canciones favoritas The Town Wise y tiene muchas veces Down la cual habla con con ese lenguaje poético porque puede ser muy barroco muy dado de gas fónico pero cuando se pone romántico a Albín me llega al alma allí habla de las de las chicas de los suburbios que cogen los trenes para venir el fin de la semana la ciudad y que sueñan no tienen una vida de complicada pero este señor que que ha escrito canciones pues imagínate los títulos como

Voz 7 41:20 sí

Voz 0324 41:21 el piano también ha bebido esta noche

Voz 3 41:24 tengo el hígado jodido y el corazón roto no se ponen elegía algo es es grandiosa esta canción

Voz 29 41:33 me parece maravilloso canto suelto sí

Voz 3 42:25 Carlos Boyero hasta la próxima semana amigo sea gravilla que mucho como siempre las canciones que más me gustan las ya están ahora el indica tu dime

Voz 1432 42:49 sabiendo que España es el segundo país más ruidoso del mundo entenderemos que la pérdida de audición es ya la tercera afección más importante después de la artrosis y la hipertensión para hablarnos de cómo combatir este problema en auge está con nosotros Frances Carreño director de Biología en gays o la França de sol Hamelin que ha provocado el aumento de los France tornos auditivos

Voz 44 43:08 haré todo estar expuesto en tonos muy ruidosos como en el trabajo y hábitos que perjudican la salud de nuestros oídos o como escuchar música con auriculares sin precauciones pero vengáis nos preocupan nuestros jóvenes que en veinte años podrían tener los problemas de audición de personas de setenta

Voz 1432 43:21 entonces qué podemos hacer revisiones anuales

Voz 44 43:24 que evitarían daños permanentes sobre todo a partir de los cincuenta y cinco y evitar largos periodos

Voz 7 43:29 de ruido intenso y por favor que el sonido

Voz 44 43:32 todos los auriculares no supere nunca el sesenta por ciento del volumen del aparato igualmente inglés tenemos soluciones para la mayoría de los problemas auditivos pero lo mejor es la prensa

Voz 1432 43:41 más información en gays punto es gracias y hasta pronto Francesc hasta pronto Amelie

Voz 45 43:48 yo siempre que voy al campo de fútbol con mi padre los ponemos los dos la radio porque nos gusta escucharla al mismo tiempo lo que hago es poner la radio sobre todo para saber el tiempo que hace las noticias que hay y si me a algo en el día que me toca el balón

Voz 4 44:04 de la radio de su mensaje de la Asociación Española de Radiodifusión Comercial

Voz 11 44:11 las ventanas

Voz 3 44:15 Francina

Voz 46 44:19 la Mail de los números constante

Voz 3 44:21 qué hago

Voz 47 44:24 este principio Annecy textual posee ejecutivos capaces en Girona han coso Campaspero ahorros componen porque las Torres ahora que tengo que está jugando está exigió encanta Gárate Wall Street bueno mañana se abre la sesión el Dow Jones suena al campamento donde saltan las alarmas así

Voz 0313 44:43 Santiago Niño Becerra buenas tardes te hago Roses yo Kittel a ver hoy

Voz 7 44:49 empezamos con una bueno una reflexión en la economía tenemos nuestra particular teoría de los espejos cuando queremos progresar ya sea a título individual o como país pues buscamos referido de hecho lógico espejos en los que mirarnos hace unos días la escuela de negocios esto presten atención es muy interesante las cuales Negocios Wharton publicaba el el informe mejores países de dos mil dieciocho del año que acaba de empezar muy bien ese ránking lo lidera Suiza Bono les siguen Canadá Alemania Reino Unido y Japón España creo que está en el puesto número dieciocho

Voz 1869 45:22 nueve

Voz 7 45:23 a los cinco primeros los que hemos comentado Suiza Canadá Alemania Reino Unido Japón deberían ser referentes no pero claro depende de qué criterios elijamos para hacer esta esta clasificación un ejemplo Japón el quinto país en su capital en Tokyo hay cuatro mil personas que viven en cibercafés les llaman los refugiados de los cibercafés que son son trabajadores temporales sin medios para pagar un alquiler si esto ocurre en un país que sólo papeles referente quiere decir Santiago de caminamos hacia un modelo hacia un mundo en el que hay personas habrá personas que importan y otras que no que directamente son invisibles porque esto ocurre en Japón

Voz 1869 46:09 bueno esto Carlas estamos entrando en un en un tema realmente muy sensible e muy sensible y estoy seguro que que lo que vamos a hablar hoy pues una levantar y comentarios a ver la respuesta a tu pregunta es que yo creo que si hay un fenómeno al cual estamos asistiendo desde los años ochenta muy lentamente ahora cada vez más rápido que es el adelgazar dentro de la clase media es decir la la clase media fue el gran invento que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial para crear una un colchón entre entre en fin que amortiguar a pues problema si tal con un Estado protector la gente evidentemente pagaba impuestos bueno ya conocemos el la historia no entonces esto es otra vez está adelgazando no pero por qué porque básicamente cada vez se necesita menos factor trabajo y en consecuencia cada vez se necesita menos trabajadores y claro cuál es la evolución de todo esto el el subempleo crece el paro estructural aumenta los salarios disminuyen los ingresos por cotizaciones sociales bajan los ingresos fiscales y caen en un país como Japón y y ultra capitalista a pesar de que sea ultraconservador Guy y que sea además muy caro Salvador de sus tradiciones y su otra capitalista pues bueno evidentemente o sea hay una un segmento de la población yo creo que es creciente que acabas de donde ha acabado entonces yo yo pienso que si yo pienso que vamos hacia un hacia un escenario y por eso no lo digo antes de de decir lo que voy a decir es necesaria la Renta Básica vamos hacia un escenario en el que habrá personas que practicamente pasaban a ser invisibles porque no sean necesarias o practicamente no sean netos

Voz 7 48:00 pero estos ejemplos que hoy vienen cibercafés o sea yo digo viven cómo viven qué espacio ocupan que bueno que tienen ahí sí que son son gente mayor gente joven no

Voz 1869 48:08 qué va a pueden ser gente puede ser gente joven viven viven entre comillas en un espacio de dos metros cuadrados

Voz 7 48:14 a y entre cuatro y doce dólar

Voz 1869 48:17 desde diarios hay una colchoneta un ordenador y un tal y un y un sillón lo ocupan por la noche bueno es que es que es difícil de imaginar es tocarlas es porque claro esto nos dice no es que esto está pasando en un país subdesarrollado le dices bueno pues en fin claro pues que que que vamos a esperar no pero es que es que estamos hablando de la de de de El País según este estudio mejor o por lo cual claro esto nos lleva a reflexionar es mejor porque sean tomando qué variables claro en base a las a las variables que tú tomas que se toman Se hace un ranking de otro fíjate por ejemplo si analizamos las las variables que Thomas estudio por ejemplo no toma la tasa de pobreza ya lo tampoco Tom toma la tasa de subempleo ni la tasa de paro juvenil y entonces claro

Voz 7 49:11 es un ranking muy curioso entonces bueno no

Voz 1869 49:13 bueno es que aquí está osea cuando cuando se hace un ranking sean lo primero lo primero cuando se hace una clara semilla una clasificación es ver qué variables han tomado ellos a partir de aquí bueno pues pues estar de acuerdo o no no entonces por ejemplo toman toman el mejor país Suiza y yo estoy bastante de acuerdo en esto

Voz 7 49:34 sí sí pero no pero espera pero no olvidemos

Voz 1869 49:37 Suiza es uno de los países del mundo donde la tasa de suicidios es mayor entonces no

Voz 7 49:44 es un referente para que claro

Voz 1869 49:47 aquí Boiro tomamos índices de referencia que era

Voz 7 49:49 han un poquito el lustre y esplendor

Voz 1869 49:52 sí bueno al haber han por ejemplo el Banco Mundial y el Banco Mundial hace unos años hizo un a clasificación de los de las economías del mundo más osado las potentes Gur curiosamente Canada encabezaba la lista vivimos Canadá claro sí porque tomaba su su principal índice de referencia era los recursos naturales a nivel de o en fin es en estado puro no me refiero a minerales y montañas ríe los lagos bueno pues sí claro en Canada hay mucho de esto evidentemente entonces claro es que todo depende por eso decía que cuando se miden una clasificación lo primero primero primero hay que ver qué qué parámetros se sean elegido para

Voz 0324 50:39 en esa clasificación Pardilla aquí

Voz 7 50:41 si tú estás de acuerdo de acuerdo pero que quedarte sólo con la clasificación cuidado claro de todas formas con empate en cualquier país eh pero en países

Voz 0324 50:49 en ultras desarrollados como es el caso

Voz 7 50:52 Japón la pregunta es cómo el Estado permite este tipo de situaciones sea como como como lo tolera bueno hemos hablado de cuatro mil personas en Tokio pero en el resto del país cree que hay siete mil más si en idénticas condiciones es un número notable

Voz 1869 51:07 sí a ver precisamente es curioso porque el Estado en Japón y tiene un papel muy muy importante es decir ahora ahora es esta oficina la importancia de esta oficina creído mucho pero en Japón había una Oficina de Planificación lo cual dices caramba en un país capitalista que haya esto pues la vía sea el Estado tiene un peso muy importante entonces que pasen estas cosas yo lo que me lleva a pensar es que bueno de hecho hay más ejemplos esto es que el papel del Estado está retrocediendo el papel del Estado está yendo a menos y osea muy sibilina Méndez o no muy sinceramente están diciendo cada vez más que fin que seamos responsables que planes de pensiones qué tal que a los han cada vez hay más copagos sanitarios por ahí

Voz 7 51:58 bueno déjame déjame que han que enlace con esto que dices por eso no sólo ocurre en Japón hablemos de Amazon de JP Morgan por citar dos ejemplos que acaban de crear una compañía de salud para sus trabajadores esto en fin no puede estar muy bien para los empleados no digo yo que no pero esto es claramente un mensaje un o una señal a un aviso para navegantes de que hay ahí sí sí exagero tú me dices en Santiago una especie de proceso de sustitución de lo que debería hacer el Estado o de lo que hasta ahora ha hecho lo Estado no

Voz 1869 52:25 sí yo yo creo sí legado real curiosamente muy poca importancia muy poca importancia a esta a esta iniciativa que va a poner en marcha como tú has dicho Amazon Tzipi Morgan también ver si de quiso

Voz 7 52:39 el fondo de inversión de de Warren Buffett

Voz 1869 52:42 es tiene esta iniciativa es muy importante porque no van a desarrollar una serie de procesos para atender la salud de sus en total dieciséis mil empleados en Estados Unidos no sé si esto se extiende claro entonces yo yo creo mi opinión personal es que esto es algo que va más claramente es decir de alguna forma estas grandes corporaciones yo creo que iban a tomar cada vez una mayor importancia en llevar a cabo al lado sanitario como por el lado de de tema de las pensiones y coberturas no hacia sus empleados cuidado mientras lo sean evidentemente el el Estado va a retroceder en cuanto a sus coberturas

Voz 3 53:29 pero no va más para bien o para mal quiero decir

Voz 26 53:31 ante la ausencia de por ejemplo en un país como en Estados Unidos pues a lo mejor no es del todo malo que al menos puedan tener esa cobertura a los trabajadores aunque sea de financiándose con los fondos privados de las empresas

Voz 7 53:43 a eso en Europa es factible hoy en Europa ya es otra cosa

Voz 1869 53:46 bueno a ver dos cosas en Estados Unidos esto suena bien pero cuidado porque en Estados Unidos y lo que nosotros entendemos por sueldo no tiene tres patas lo sea uno es evidentemente el sueldo el salario otro es el el fondo de pensiones

Voz 7 54:01 esto es la cobertura sanitaria es decir yo

Voz 1869 54:03 soy de estadounidenses que se han cambiado de empresa porque la cobertura sanitaria de de una empresa mejor que la otra cuya onda no es lo mismo que estamos hablando antes ese os es una que la compañía pagan una póliza o parte de una publicidad de una compañía ya ya establecida entonces en Estados Unidos es bueno pero pero cuidado porque esto también tiene su su otra parte es decir que el Estado y la iniciativa de Obama por ejemplo que tomó el presidente Obama que ahora ahora presidente Strand es recortar claro va va a retroceder en Europa es factible yo yo pienso que si o el propio Javier esta iniciativa que han tomado estas empresas pueden tomar me lo invento hoy por favor la pueden tomar por ejemplo Alemania Volkswagen Siemens ibas y es que pongamos un banco también por ejemplo el Deutsche Bank se Papa para imponer algo financiero toma la iniciativa de crear una compañía para atenderlas la sanidad de sus empleados esto es perfectamente factible en Alemania pero pero efectivamente entonces entonces claro está siempre esas por pura lógica irán al Estado lideran hoy estado ver un mira como nosotros hacemos esto los tienes que rebajar los impuestos son las cotizaciones sociales que hacemos o impuestos que pagamos los lo tienes que rebaja porque ya no somos vamos nosotros esto o lo cual esto lo los trabajadores de estas empresas genial pero claro por otro estado va a tener una una caída de ingresos

Voz 7 55:29 pueden acabar haciendo colegios universidades y por descontado

Voz 1869 55:33 has quitado de una escuchado de los labios

Voz 7 55:36 la televisión las otras ciudades

Voz 1869 55:38 es que esto esto va a pasar seguro decirle estas grandes corporaciones yo pienso cada vez van a desarrollar mayores un mayor número de iniciativas que llamamos sociales de cara han sido empleados entonces claro Hunan una ventaja adicional para atraer al talento toque una pyme esto no lo puede hacer no lo puede hacer una claro estar bien en entonces claro e insisto una una ventaja adicional para atraer a sus al talento y a los a los profesores potentes

Voz 7 56:10 el estado del bienestar pasamos a la empresa del vienes a sí mismo muy interesante si interesa a Santiago un último y tema relacionado con los nuevos tiempos que que vivimos Blabla Card cambia su aplicación para convertirse en una especie de Uber Inter

Voz 0324 56:23 urbano se desarrolla esto por favor a ver

Voz 1869 56:27 esto también es otra en otra cosa que yo creo que es lado muy poca importancia esto a ver en yo supongo que todo el mundo sabemos lo que es decir

Voz 7 56:38 qué canción que conecta a viajeros para compartir coche exactamente van viajar de una ciudad a otra sí sí exactamente todos sabemos cómo funciona ver o Califa ahí no

Voz 1869 56:47 sí claro profesionales exactamente entonces hablar la aclarar lo que lo que quiere hacer yo no sé si tendrá problemas sonó porque está está aquí ya entramos en una historia que no no no no nos ocupa nosotros tengo quiere hacer sacar is desarrollar una especie de sistema Uber pero los conductores no profesionales es decir estuvo yo por ejemplo en en el cual entramos en el sistema para conectar a localidades viajes de localidades pero no solamente localidades grandes que en principio eso Barcelona Madrid y cosas por el estilo sino localidades más pequeñas y recoger también personas en tránsito ya eh es decir por ejemplo yo voy de Barcelona Madrid y resulta pues yo que sé que en Molina de Aragón pues resulta que hay una persona que se dice que si quieres huir entonces bueno pues me desvió un poquitín pero bueno no demasiado entonces su sube ir esto esto Karra Roberto yo pienso que puede tener insisto si no hay ningún problema legal por enmedio que desconozco eh esto yo pienso que pueden tener unas implicaciones brutales porque además además de de de compartir gastos etc etc tiene una parte muy buena en cuanto a eficiencia es decir si yo voy de Barcelona Madrid con mi coche bollos sólo con mi maletita yo estoy desaprovechando energía espacio eh eh estoy gastando carretera etcétera etcétera yo solo y sin embargo sí comparto el viaje claro aparte de que los gastos se comparte es mucho más eficiente

Voz 7 58:26 no se plantea de momento la existencia de conductores profesionales no en en este nuevo modelo

Voz 1869 58:32 de momento no ahora claro yo yo a ver instó pienso pienso es que las empresas de transporte interurbano de personas van a poner el grito en el cielo su supongo yo y vamos no sé pero si no dejando al margen esto o como acabe esto yo yo pienso que la idea en principio lo es muy buena porque porque a ver no se busca hacer un negocio

Voz 0324 58:56 sí