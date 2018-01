La Ventana (31/01/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 el día

Voz 0032 00:11 son las siete las seis en Canarias el bloque independentista catalán de momento mantiene su apoyo a Carles Puigdemont Junts per Cataluña la CUP y Esquerra insisten en el plan previsto aunque los republicanos ya hablan de que quieren una investidura efectiva Issing simbolismos Teresa ayudas diputada de Esquerra Republicana en el Congreso

Voz 2 00:28 de momento el candidato escasos frutos mono y estamos a la espera de a ver qué pasa pero sí intentando que esta investidura sea real sea efectiva porque con los simbolismos no vamos a ganar un país

Voz 0032 00:40 el Gobierno ha pedido al va al president del Parlament de Cataluña Roger Torrent que habrá una nueva ronda de contactos para elegir a un nuevo candidato que presida la Generalitat Soraya Sáenz de Santamaría vicepresidenta

Voz 3 00:50 creo que el señor Torrent tiene que abrir una nueva ronda de contactos para salvar la situación que ha generado señor Puigdemont no me puedo creer que entre los más de cien diputados a cámara no haya nadie que pueda recuperar la senda del diálogo del consenso

Voz 0032 01:08 todo tras la publicación de sus mensajes que Puigdemont envió ayer al ex conseller Toni Comín que hoy ha publicado Telecinco mensajes en los que Puigdemont le dice que esto se ha terminado el plan de Moncloa triunfa y que sólo espera que gracias a esto puedan salir todos de la cárcel porque sino el ridículo dice es histórico más cosas una información que les avanza a esta hora la SER los servicios jurídicos de la Asamblea de Madrid desmontan el argumento que utilizó hace unos días la presidenta de la Comunidad Cristina Cifuentes para evitar ir a declarar ante la comisión de investigación sobre la corrupción en la Comunidad Javier Bañuelos públicamente la propia presidenta Cifuentes aseguró que los servicios jurídicos presentaron un informe que decía que su comparecencia en la Comisión sobre corrupción era ilegal pues bien eso nunca ocurrió los letrados nunca dijeron eso lo acredita el acta de la Mesa de la Asamblea de Madrid a la que ha tenido acceso la Cadena SER ese escrito dice que la máxima responsable de los servicios jurídicos aclaró acto todos los grupos que la citación de Cifuentes no era contraria a derecho ese acta también desvela que Ciudadanos cambió su voto literalmente porque no se sentían cómodos con lo que habían votado anteriormente vamos con los deportes Paco Hernández buenas tardes

Voz 4 02:17 qué tal buenas tardes en dos horas y media comienzan las semifinales de la Copa del Rey en Butarque en Leganés Sevilla Garitano no podrá contar con Rubén Pérez el conjunto madrileño afronta esta ronda de Copa por primera vez en su historia en el Sevilla podría debutar uno de los nuevos fichajes de este mercado Roque Mesa aunque no Sandro que esta mañana ha pasado el reconocimiento médico ya es nuevo jugador sevillista lo contaremos en Carrusel Deportivo desde las nueve de la noche mañana la otra semifinal entre Barcelona y Valencia también a las nueve y media y pendientes de los movimientos de última hora esta noche se cierra el mercado de fichajes y además fuera del fútbol fútbol sala España debuta en el Europeo ante Francia a las nueve menos cuarto

Voz 0464 02:51 las familias de verdad piensan que pueden bajar los escalones de dos en dos

Voz 0313 02:55 pero los de Ci este tías

Voz 6 03:18 servicios informativos La Ventana última hora

Voz 7 04:03 ya hemos dicho

Voz 0313 04:16 sólo siete y cuatro las seis y cuatro en Canarias vamos a en los próximos minutos vamos a trazar un triángulo ya verán entre Madrid Berlín Evening lloro es cuanto el porqué hay pocas cosas más más hermosas en la vida que que ver la sonrisa de un niño o de una niña si encima te cantan para darte las gracias por algo bueno estos son un grupo de niños de Benin que cantan para agradecer todo lo que hace Morelos Mensajeros por la Paz porque los con todo esto

Voz 0464 04:55 porque este fin de semana Madrid acoge la octava edición de Magia por Benín un proyecto

Voz 0313 05:00 eso donde magos nacionales e internacionales ofrecerán su talento su trabajo su magia en definitiva por una causa solidaria que es recaudar fondos para financiar la escolarización de los niños del centro infantil de Mensajeros de la Paz en Cotonú en Berlín tenemos al creador y coordinador del proyecto Javier Arroyo buenas tardes hola muy buenas tardes Esther qué tal Javier cómo estás

Voz 1621 05:26 muy bien aquí con el frío berlinés pero muy bien

Voz 0313 05:29 de Berlín a Benin porque allí los escucha Florian cuyo oro de Mensajeros de la Paz que lleva trabajando ahí pues hace veintidós años no Florence si no me equivoco buenas tardes

Voz 8 05:39 se envenenan pero que quince como un mes Rangel de la Paz oye empieza a aflorar cuenta no

Voz 0313 05:46 ahora las dos una fotografía del del lugar del momento como está la situación ahora mismo cuál es la situación de los niños en Benín

Voz 8 05:54 eh bueno nosotros hablamos primero de nuestro centro pero luego voy a hablar de la situación en general en el centro de acogida de Mensajeros de la Paz a día de hoy tiene diecisiete niños y niñas que vienen de lugares diferente de bingos esclavos leyó es a niños huérfanos esos niños viven con nosotros hace tiempo algunos se encuentra la familia para otro no vivimos con ellos ha encontrado una solución para cada uno la situación en general en Bicing es que venía agotado una ley en dos mil quince para la protección de los menores es la el código de los menores a partir de este código la situación mejora poco a poco es que ahora se puede juzgar a la gente que maltratan a los niños antes no era posible es que no hay ley es para jugar a todo su de todo eso

Voz 0313 06:56 hay que recordar a los oyentes que Benin tiene por desgracia la mayor tasa de tráfico infantil de de toda África allí se calcula que cada año más de trescientos mil menores son son vendidos por sus familias a ti

Voz 0464 07:07 picantes para que para que trabaje en cantera

Voz 0313 07:10 de Nigeria o o en fin con plantaciones

Voz 0464 07:13 donde sea y los niños que acoge is

Voz 0313 07:41 oye Javier yo sé que las contaba en alguna otra ocasión pero yo querría que recordarás cuando cuando entras tú en contacto con esta realidad por qué quieres que la magia puede acabar sirviendo para echar una mano estos chavales

Voz 0313 10:34 Florence explicará a los oyentes

Voz 9 10:36 la de la tienes tienes que eres ruido por ahí el fondo eh tienes

Voz 0464 10:40 tienes chavales

Voz 10 10:43 está bien conmigo está muy bien lo que quiere

Voz 8 10:46 cantan también coda para vosotros es ahora mismo

Voz 0313 10:49 sí que canten pero quiero que explique en un momentito a los oyentes de La Ventana hoy lo que seguido en estos siete años anteriores de Magia por Benín que se ha podido hacer con ese dinero lo que habéis podido conseguir

Voz 8 10:59 muchas costra muchas otra vez que la escolarización de niños en por ejemplo el año pasado tuvo fluido escuela en dentro pero cuatro en cuarenta y cuatro fuera de centro con le tiene que ahora de Magia por Benín no sólo la dación es que cambien el seguimiento de del niño en los campos vale si sigue estudiando durante un año lo hace lo que no tiene demasiado bien y que éste es un espectáculo de magia Biniez es muy importante para nosotros no sólo para recaudó fondos también para hacer conoce de una realidad que existe en un país del mundo que los niños

Voz 0313 11:50 estaba pensando cuando escribo

Voz 8 11:52 ambas hablando Conesa generó podemos dar vida a niños abandonados

Voz 0313 11:58 estaba pensando cuando escuchaba antes a Javier que esa esa conexión de la que hablaba esa conexión que les surgió eres también de alguna forma un un elemento mágico no y es de esas cosas que consigue sorprender en la vida y acometer empresas que de otra forma sería imposible siquiera imaginar hoy afloran pues a lo prometido es deuda si tienes ahora hay cerca que quieren saludar en forma pues pues que lo haga de que les escucha venga

Voz 1621 12:26 jugando

Voz 0313 15:53 informativa en Andalucía primero Andalucía necesita cuatro mil millones de euros más en el nuevo sistema de financiación según la Junta la consejera de Hacienda andaluza María Jesús Montero también ha exigido una nivelación total de los ingresos para evitar el dumping fiscal

Voz 0464 16:09 a última hora en Aragón la atasco por toallitas

Voz 1509 16:11 Geni casa inutilizado uno de los depósitos de la depuradora de Zaragoza que requiere una limpieza haya arreglo que durará al menos medio año los técnicos alertan las toallitas y otras cosas no están hechas para el retrete

Voz 17 16:22 a última hora en Asturias el delegado del Gobierno ha anunciado mano dura en el dispositivo de seguridad del derbi regional del próximo domingo entre el Real Oviedo y el Sporting David de Lorenzo ha puntualizado que no se trata de andar a palos sino adoptar medidas contundentes última hora

Voz 18 16:37 te es grave la mujer apuñalada hoy a manos de su pareja en Inca en Mallorca el hombre ha sido detenido por la Guardia Civil acusado de un delito de violencia de género no había denuncias previas por malos tratos en Canarias

Voz 19 16:51 las nevadas registradas en los últimos días en las islas de mayor relieve siguen provocando incidencias el Grupo de Montaña de la Guardia Civil ha rescatado las últimas horas a cinco deportistas en las inmediaciones del Parque Nacional del Teide desde el lunes ya son setenta los rescates

Voz 0464 17:05 última hora en Cantabria mañana comienza en Santander yo drástico en el transporte de autobús se cambia el cuarenta por ciento de las líneas parada Se reducen carriles de circulación y se incorpora nuevos vehículos con más capacidad proyecto polémico porque muchos usuarios dicen que el trazado es mucho más complicado el Ayuntamiento pide paciencia en Castilla La Mancha suspendiera cautelarmente la ley antifraude de Castilla La Mancha tras un recurso del Gobierno de Rajoy esta norma exige requisitos que hacen prácticamente inviable la fractura hidráulica la Junta recuerda que el Constitucional ya levantó la suspensión de una norma similar del País Vasco última hora en Castilla y León

Voz 0313 17:36 pues acaba de saltar la noticia hallada muerta a una mujer en Valladolid tras confesar su hijo que la había matado según los primeros datos que acabamos de conocer hace tan sólo unos instantes contamos en Cataluña

Voz 20 17:46 en Cataluña una década a dos personas que hace horas extras no las cobra lo dice un informe de Comisiones Obreras que también asegura que sumando las horas extras que se hicieron durante el año pasado

Voz 0464 17:55 o se habrían podido crear dieciocho mil empleos en Ceuta la compañía de helicópteros elitista traslado entre Ceuta Algeciras han mil trescientas personas entre el pasado domingo y miércoles aprovechando la falta de comunicación marítima entre ambas ciudades a última hora la Comunitat Valenciana

Voz 21 18:11 son reacciones a la visita de hoy de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría que ha dicho que el Ejecutivo está dispuesto quiere acordar un nuevo modelo de financiación el presidente Ximo Puig uno recuerda que todavía no hay una propuesta concreta y se pregunta dónde está el negocio de recibir dinero con crédito en vez de financiación ordinaria

Voz 0464 18:27 en Euskadi el sesenta y cinco por ciento de los Pace

Voz 22 18:29 antes que fueron a urgencias hospitalarias el año pasado en Euskadi fueron con patologías leves o muy leves la directora general de Osakidetza

Voz 0313 18:36 pide a la población un uso adecuado de los recursos última hora en Extremadura la Federaciones

Voz 1509 18:41 Extremeña de caza propone que se declare la montería la Real ha como Bien de Interés Cultural Inmaterial autonómico practicas que mantienen el mismo esquema desde el siglo XIV mueve más de ciento sesenta millones de euros anuales

Voz 20 18:52 Alicia desalojados por agentes de la Policía los funcionarios de la justicia que desde este mediodía mantenían un encierro en dependencias de la Xunta las negociaciones están rotas

Voz 0313 19:00 si nadie lo remedia habrá huelga indefinida

Voz 20 19:02 partir de la próxima semana que contamos en La Rioja los

Voz 23 19:05 colectivos Hilda mare Arco Iris y PSOE rechazan la propuesta del bebé de La Rioja para que comparezca la jueza María Elósegui en la comisión del Parlamento regional que tramita Ali de transexualidad por su trayectoria llena de prejuicios hacia el colectivo LGTBI Madrid

Voz 0867 19:18 juzgados de violencia de género sin psicólogos no tienen forenses ni trabajadores sociales que valoren el daño causado la víctima y el riesgo sobre ella así como el peligro del agresor esas unidades psicológicas están presupuestadas desde hace tres años pero en todo este tiempo no se ha ejecutado ni un solo euro

Voz 24 19:33 a última hora en Murcia el Gobierno de Murcia propone playas sin humo o trabajará con los ayuntamientos

Voz 0464 19:38 eso sí apela a la corresponsabilidad de los ciudadanos

Voz 24 19:41 porque recuerda que el tabaco contamina da mala imagen a los ni

Voz 0464 19:45 años en Navarra a las ocho de esta tarde comienza la gala de entrega de los premios ser Navarra dos mil dieciocho que otorga Radio Pamplona con motivo de su ochenta y cinco aniversario ocho premios en un acto que se va a desarrollar en el auditorio del Museo Universidad de Navarra y hoy cerramos en Melilla

Voz 24 19:57 el Partido Socialista pide mayor participación y un debate serio y en profundidad para analizar la inclusión de Melilla en la Unión Aduanera tras la reunión que han mantenido hoy los dos presidentes de las ciudades autónomas

Voz 0867 21:29 lo digo de Madrid al cielo en realidad es Rosales a la Casa de Campo el Ayuntamiento de Madrid a través de la EMT va a gestionar directamente a partir de ahora el teleférico ahora estará en manos de una concesión privada hay desde este pasado fin de semana aquellos que en darse una vuelta por el cielo de Madrid lo tienen un poquito más complicado porque la instalación está cerrada a cal y canto eso sí los vecinos de Pintor Rosales todos tienen recuerdo de algún viaje lejano o no tanto en el tiempo en el teleférico de la Casa de Campo allí está Natalia Theron estaría qué tal muy buenas tardes

Voz 1280 22:01 hola Javier buenas tardes antes llegar aquí me comentaba un compañero que estas cabinas habían sido escenario de primeras citas y primeros besos no he encontrado ninguna persona que haya vivido eso o igual es que no han querido contarme lo que está claro es que el teleférico forma parte de la memoria colectiva de los madrileños hoy aquí en sus aledaños los comentarios se dividen entre los que sí tienen recuerdos del funicular y los que querían tener los han venido hasta aquí ya han tenido que darse la vuelta algunos aprueban el doble objetivo del Consistorio para el teleférico que es aprovechar su turístico y potenciar su utilización como medio y transporte que no acaban de verlo

Voz 31 22:33 yo soy de las afueras del sur de Madrid en mi recuerdo era que me traían a Madrid precisamente en el teleférico yo también soy de origen extranjero la familia extranjera cuando venía a visitarnos también la trae vamos a ver Madrid desde el cielo así que para mí el teleférico son sitio porque me trae muy muy bueno revuelo

Voz 32 22:51 a mí como estaba antes me me encantaba ahí me parecía perfecto y mi hijo disfrutaba mucho y de hecho hemos sido varias veces

Voz 33 22:57 te un medio de transporte yo no lo veo la verdad no eh se estaría muy colapsado me parece

Voz 1280 23:06 a las pero de un informe sobre su estado las cabinas están paradas y en las puertas hay dos carteles con la palabra cerrado sin más detalles por ahora parece que permanecerán así ya que aún no hay fecha de reapertura

Voz 0867 23:16 gracias Natalia en el teleférico se inauguró en mil novecientos sesenta y siete tiene

Voz 34 23:22 por tanto unos añitos sal corriendo a Jones con propensa con mucha tranquilidad pues pues menguar aguantan Perelló corren menos Salomon gesto

Voz 35 23:34 su preferida

Voz 36 23:38 sí entendí el movimiento del 15M en un momento dado yo

Voz 0464 23:42 estaba allí también pero tú no llegó hasta entender

Voz 36 23:45 la las

Voz 16 23:47 es una escena que prefieres a dar la presidencia la muy buenas noches

Voz 37 23:55 sueño con buenas noches sureño Horadada nada gracias por sus sonrisas gracias por su nos quedan

Voz 0867 24:11 buenas tardes a todos Cristina Cifuentes estará el lunes con Bertín Osborne en televisión en el programa mi casa es la tuya donde además del sofá las preguntas la verdad soul bastante el viernes la presidenta no estará la Comisión respondiendo a las preguntas sobre sus tiempos en el canal porque los partidos integrantes de esa comisión quieren estudiar bien cómo afecta los trabajos si esa comparecencia enmarcada en el caso Lezo el auto que ayer les adelantó este programa

Voz 38 24:38 señor Garrido no juez las juez para decir que tiene que hacer la Comisión los papeles que se le han entregado el juez no explica el soul y el señor Garrido tiene que aprender que no es juez simplemente es el consejero de Presidencia

Voz 0464 24:51 un juzgado de instrucción

Voz 29 24:54 los al que se llega a valorar todo este debate conflictos entre entre un gobierno y la oposición

Voz 39 25:00 esta es una zancadilla más es algo que llevamos viendo durante estos últimos tres años al final cualquier excusa ya sea jurídica de hacer política es válida para no dar las explicaciones que tienen que edad y que los madrileños y que todos los españoles merecen eso eh

Voz 0867 25:13 Podemos y Ciudadanos los partidos no entienden nada y sobre todo no alcanzan a comprender si el autor realmente tiene alguno en ciencia teniendo en cuenta que las actas del canal ya fueron distribuidas en parte a esos grupos parlamentarios esto parece un las amplía Leaks vaya culebrón no sin tenis tanto como sea verá Cifuentes en la comisión y otros resistiéndose a que la presidenta acuda Vallecas aclarar sus tiempos como consejera en el Canal de Isabel Segunda y también porque desapareció durante medio año esa providencia que liberaba la entrega de esos documentos de esas actas a los grupos de la oposición bueno lo último sobre este asunto lo adelantado La Ser a las siete en punto de la tarde el contenido de las actas de la reunión celebradas la semana pasada en las que Ciudadanos en la que Ciudadanos evitó la comparecencia de Cifuentes por el extravío de esa documentación Cifuentes dijo esto en radio

Voz 27 26:01 los servicios jurídicos de la Asamblea presentaron un informe que decía que esa comparecencia que pretendía que se realizara por el retraso en la entrega de documentación que no se podía producir que era ilegal y que si se producía Se podría incurrir en prevaricación que es lo mismo que ha pasado en Cataluña a votar en contra

Voz 0867 26:21 Javier año las qué tal muy buenas tardes qué tal buenas tardes Javier estas actas de desmienten estas palabras de Cifuentes en Radio Nacional porque ni hubo informe ni ningún caso hubo una oposición legal por parte de los letrados de la Asamblea no

Voz 0032 26:33 tal cual los letrados desmontan el argumento del PP de la propia presidenta literalmente la máxima responsable de los servicios jurídicos de la Asamblea aclaró a todos los grupos que la citación de Cifuentes en la comisión sobre corrupción

Voz 0313 26:44 no

Voz 0032 26:44 no era contraria a derecho el acta de la mesa desvela además que el representante socialista Modesto Nolla preguntó a la secretaria general de los Servicios Jurídicos que aclarase por segunda vez si la citación de Cifuentes era ilegal La respuesta de la letrada Javier fue que si estuviesen ante una ilegalidad manifiesta ella lo habría puesto sobre la mesa ya habría advertido de ello a todos los miembros de la misma mesa es decir no era ilegal

Voz 0867 27:07 eh en esa reunión ciudadanos recordemos cambio de criterio en apenas quince minutos pasó de defender la comparecencia de Cristina Cifuentes a enterrarla dijeron entonces que lo habían hecho por las dudas legales que existían pero claro estas actas Javier también desmonta no los argumentos de Ciudadanos

Voz 0032 27:23 si la formación naranja anunció una cosa por la mañana y Mottola contaría por la tarde públicamente justificaron su cambio de voto porque había un defecto de forma pero el acto de la mesa desvela cómo el diputado de ciudadano Nos Juan Trinidad en esa Mesa de la Asamblea defendió primero la citación de Cifuentes y después se lo pensó mejor reflexionó dijo a raíz del informe verbal emitido por la letrada ir repentinamente según recoge el acta de la Mesa manifestó Javier que no se sentía

Voz 0464 27:48 cómodo con su voto por eso pidió cambiarlo ese que me recordemos frenó en seco es acompañar

Voz 0867 27:55 a las siete de la tarde y veintiocho minutos Manuel Fernández Fontecha ex letrado del Constitucional jurista que además ha estudiado la legalidad parlamentaria qué tal muy buenas tardes bienvenido a La Ventana de Madrid como hola buenas tardes muchas gracias en Buenos señor Fernández Fontecha ayer no sorprendió a esta hora hay en este programa la decisión adoptada por el juez de García Castellón sobre la conveniencia o no de entregar documentación en este caso las actas del canal a la oposición la comunidad formuló esta cuestión ante la justicia y el juez ha respondido que no lugar porque esta documentación forma parte de una investigación judicial lo primero lo primero que le preguntó desde el punto de vista periodístico bueno sorprende bastante el argumento desde el punto de vista judicial a usted le produce la misma sorpresa

Voz 40 28:35 bueno yo creo que en este caso las comisiones de investigación tiene la protesta tanto de comparecencia a personas físicas o jurídicas como también a requerir una documentación relacionada con objeto que es la propia ley que regula las comparecencias en las comisiones de investigación la que atribuye la responsabilidad de guardar por la actividad a la propia comisión de investigación entonces está digamos capacidad que tiene la Comisión de sitar o de demandar documentación lo que se llama SAP Pina en inglés es una es una potestad perfectamente reconocida y amparada por hablar ciclos de exige la Constitución mientras en el caso lo que está diciendo digamos que la relación no se traba directamente entre el juez que ha dictado el auto Il a la propia digamos que es una cuestión de documentos que están en poder del propio Gobierno y de la propia compañía autonómica con lo cual digamos que sobre su carácter leer documentos prima el carácter originario de documentos administrativos

Voz 0464 29:38 claro porque vamos a ver

Voz 0867 29:39 no parece que que las actas del canal sean precisamente un informe de la UCO no es decir que una cosa es la investigación que se ordena por ejemplo a la Guardia Civil a la policía para esclarecer un posible delito en el marco de la investigación y otra cosa son documentos públicos no que dependen de la Administración y que no se han redactado a partir de una investigación judicial

Voz 40 29:57 está muy claro es decir lo que nosotros comentas públicos que además no están todavía siquiera afectados el carácter reservado secreto y que se tienen que entregar sin ninguna duda la Comisión el hecho de que esté en en una actuación judicial no los convierte en una cosa Gemma documento judicial por incorporación el documento sigue siendo un documento administrativo sometida la obligación de aportar algo entonces el juez digamos que era competencia que tiene para decidir si entregó a la comunidad es muy relativa

Voz 0867 30:27 que que no se puede entregar la documentación a los grupos supone que que los grupos tampoco pueden utilizar esta documentación en las comparecencias ni tampoco las conclusiones de una comisión no los elementos o detalles que se incluyan estos documentos claro no pueden estar sobre la mesa de de de la comisión a priori teniendo en cuenta el auto digo

Voz 40 30:45 claro en principio del auto lo que hace es una interpretación muy restrictiva yo me pilón contrarias al propio artículo setenta y seis de la capacidad de una conexión investigación de requerir documentos documentos de todo tipo y que están relacionados es decir la intimidad la tiene tiene que velar por a la propia Comisión una investigación pero si no se le concede en los medios para investigar se vulnera el artículo seis del setenta exige la Constitución y el propio Estatuto de Autonomía hay que tener en cuenta que aunque en España no está en la Constitución directamente aludido en la Ley Fundamental llevó la cuestión alemana hay un artículo cuarenta y cuatro en relación con las comisiones investigación muy minucioso que directamente dije que los tribunales de justicia tienen que colaborar con la comisión de investigación Ésta es una definición muy clara en el texto pero en mi caso en el caso de España yo creo es una es una conclusión aplicable al caso español de otro modo se negaría la capacidad investigadora de la comisión no

Voz 0867 31:39 es eso voy claro le voy a pedir una lectura más global en qué situación con este auto eh quedan ahora mismo el resto de comisiones parlamentarias porque claro si esto se da por bueno supongo que a partir de ahora de las comisiones van a estar muy limitadas que pregunta se puede formularon compareciente sino tienes la documentación los argumentos al final aquello se convierte en un pim pam pum donde lo más importante es la foto del compareciente pero no las preguntas que le puedas formular a partir de una documentación que no puede utilizar

Voz 40 32:06 claro porque se digamos que la propia Comisión eh llegamos a la privada la capacidad de investigación

Voz 0867 32:11 sí la capacidad no solo de comparecencias

Voz 40 32:13 capacidad investigación la capacidad investigación requiere aportación procesal procesal en el sentido del Legislativo de documentos entonces lo que hay que tener muy claros que es el presidente es decir en el Congress hay muchos precedentes en que la comisión de investigación ha solicitado sin ningún problema documentos judiciales no ya incorporadas a una a una causa judicial e de quiero mencionar la comisión sobre Renfe que ilesa la comisión del 11M que pidió en los autos el juicio que se instruye en la Audiencia Nacional entonces tal sale privado esencial de investigación se está vulnerando directamente la persecución de potestad escasa la Constitución

Voz 0867 32:53 pues la verdad es que no ha quedado muy claro Manuel Fernández Fontecha ex letrado del Constitucional le agradezco mucho que no haya atendido y que nos ayudó esta tarde a muchas gracias a vosotros soy un saludo el siete de la tarde veintitrés minutos por cierto hoy ha declarado ante el juez el socio de Marjaliza al que supuestamente oro en Narón La destrucción de documentación comprometida con el caso Púnica un día de nieblas para que no le detectara la Guardia Civil en ñapas que hacía puedan este empresario ha confesado que sí que quemó una docena de bolsas con documentos hizo facturas falsas por valor de un millón de euros además lo avanzado La Ser a las siete el juez ha citado los seis guardia civiles a los que Granados señaló por no investigar a Marjaliza que su día amigo íntimo de Granados a convertirse según la misma fuente en un

Voz 0464 33:36 peligroso narcotraficante ni información de Miguel Ángel Cantos

Voz 1552 33:38 a las diez y cuarto de la mañana del próximo diecinueve de febrero el juez Pedro Antonio Domínguez ha citado a declarar a los seis agentes de la UCO denunciados por Francisco Granados el ex consejero madrileño supuesto líder de la Púnica les acusa de omisión del deber de perseguir delitos por no investigar a David Marjaliza por tráfico de Bogas afirma que no lo hicieron por su colaboración con la justicia en este sentido Granados recalca que de las conversaciones telefónicas intervenidas se desprenden numerosos indicios de que el conseguidor de la Púnica tenía relación con el narcotráfico y los agentes no hicieron nada al respecto los guardias admitieron en el juicio por el chivatazo de la Púnica que no investigaron la relación de Marjaliza con Traffic antes debido a la falta de medios siete de la tarde y treinta

Voz 0867 34:25 cuatro minutos

Voz 41 34:28 ahí

Voz 0867 36:40 la Carmena contra la que se ha cebado otra vez del Partido Popular un fallo en la votación que ha impedido que el pleno solicitar hoy la reprobación de la delegada del Gobierno Concepción Dancausa por su reiterada ofensiva en los tribunales contra el Ayuntamiento de Madrid Carmena votó antes de tiempo no es que votar a favor San causa el ideado el equilibrio de fuerzas en Cibeles al final ese fallo tumbado la propuesta ante la mirada atónita de todos los asistentes concejales e invitados Felipe Serrano qué tal muy buenas tardes

Voz 0622 37:06 qué tal Javier muy buenas tardes y un fallo a la hora de pulsar la tecla verde que acciona el sí es lo que ha salvado Dancausa de ser reprobada básicamente por su hiperactividad contra el Ayuntamiento y la impugnación de los acuerdos municipales con los sindicatos Carmena no ha participado como era su intención en la segunda votación sobre la reprobación de la delegada la iniciativa no ha prosperado ya que el PP y Ciudadanos han sumado veintiocho votos frente a los Veintisiete del PSOE y ahora Madrid que tenía un edil menos debido a la baja por paternidad del delegado José Manuel Calvo Marta Higueras primera teniente de

Voz 29 37:38 al de ha hecho que expresamente lo diga sido un error mecánico en ella creía que había votado que sí por supuesto esa reprobación a señora Dancausa ha fallado el sistema los hemos bien porque ha fallado secretariado antes de que se activase lo suficiente fuerza pero solamente quería confirmar que por supuesto está a favor de esa reprobación lo que pasa es que el sistema de votación no lo reflejaba así

Voz 0622 37:57 Ahora Madrid PSOE ya han anunciado que para el próximo pleno llevarán una nuevo moción en el mismo sentido aunque no igual que la fallida de hoy porque el reglamento no lo permite la portavoz socialista Purificación Causapié también le ha pedido a Carmena que se disculpe ante los empleados municipales

Voz 47 38:12 quiero pedirle a la alcaldesa que les pida explícitamente disculpas por el error y les anuncio que el Grupo Municipal Socialista volverá trae esta iniciativa al próximo pleno porque los trabajadores del Ayuntamiento de Madrid Se lo merece

Voz 0622 38:26 Dancausa considera que la fallida reprobación no es más que una maniobra política que no tenía dice justificación porque ella sólo defendió la legalidad

Voz 0867 38:34 así lo último la voz de las orcas la Complutense ha participado en un estudio internacional que de verdad resulta de lo más entrañable la imitación que hacen las orcas de la voz humana Laura Gutiérrez hasta ahora

Voz 0464 38:45 los cetáceos sólo habían hablado en las películas de Disney

Voz 48 38:52 vale puede que la iba lleno

Voz 0464 38:56 pero Wiki una hembra orca de catorce años ha conseguido reproducir sonidos del habla humana por imitación se le puso a prueba ante seis

Voz 0313 39:05 palabras seis sonidos humanos Hello

Voz 46 39:10 querida mal es capaz de llamar a Amy como el eres ideado sus entrenadores pero los números es otra cosa casi lo consigue con Asensio

Voz 0313 39:27 se lía con Swiss pero lo intenta las primeras palabras de Wiki demuestran según los investigadores de este estudio que los dialectos en esta especie se pueden adquirir y mantener a través del aprendizaje social

Voz 0867 39:43 tenemos los días contados en esta profesión nos marchamos mañana estamos de vuelta desde las siete y veinte en las siete emisoras de la SER en la comunidad mañana tenemos invitada la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento Purificación Causapié hasta mañana

Voz 0827 42:43 hemos tenido cosas interesantes pero me ha impactado ir a esos niños cantando unos desde Benin quién en la radio desde Benigni Magia por Benín Steffi este fin de semana en la Escuela de industriales de la Politécnica empatados lo de las orcas bueno bueno capaces de reproducir palabras humanas y seis de momento oye en inglés pero por algo se empieza

Voz 35 43:10 una horca diciendo

Voz 0464 43:16 pero que desde luego puede sonar a cachondeo pero que es muy importante nos decía Javier Gregori porque ahora mismo la capacidad de aprender no

Voz 32 43:23 buenas palabras son nuevos sonidos por imitación en los mamíferos sólo la el ser humano ni siquiera los primates más cercanos como pozos los monos Satué monologuistas hola y el mono no te dice de un chimpancé no de responde como para vender las orcas se acaba de descubrir que sí

Voz 1552 43:40 pues nada vamos cerrando el círculo si tú Francino puedes a las orcas bueno por qué no las orcas evitará Francino

Voz 52 43:45 el muro de piedra y el chico está ahí emocionado diciéndole tienes que saltaba ardieron que ayer por ahí tal no sé que entonces era dice tiene que hacer el bien es que no sé que mis

Voz 0464 43:56 Amirato claro les responde con un futuro podemos imaginar la Ventana presentada por orcas Francino

Voz 0827 44:07 sí hay el Whatsapp quién iba a pensar que el desatascó catalán podría venir de unos mensajes de Whatsapp hoy Telecinco ha revelado un intercambio de mensajes entre Carles Puigdemont su ex conseller Toni Comín en el que el expresident

Voz 0313 44:21 los mensajes son reveladores por ejemplo dicen supongo que tienes claro que esto ha terminado los nuestros nos han sacrificado al menos a mí dice el ex president el plan de Moncloa triunfa solo espero que sea verdad y que gracias a esto

Voz 0827 44:33 claro imaginabas Toni Martínez que al desvelarse esto alguien ha debido de gritar

Voz 53 44:40 sí sí ha salido al jardín de la Moncloa el presidente del Gobierno al conocer los mensajes telefónicos de Carles Puigdemont en los que dice a uno de sus colaboradores Expo terminado

Voz 32 44:52 Moncloa ha ganado Se acabó no somos nada la vida es una mierda somos lo peor estamos en el o forman sacrificado

Voz 0464 45:02 un daba daba Duque traducido al Sor allí es podría ser

Voz 3 45:06 creo que ha llegado el momento en que se asuma públicamente lo que se ha dicho muchas veces y

Voz 0464 45:13 por muchos en tribal a la misma hora que decías

Voz 0827 45:16 la vicepresidenta Luis Navarro periodista de Telecinco contaba como Eli el cámara Fernando Hernández captaron la imagen

Voz 54 45:22 cada cierto rato sacaba el teléfono se encontrará con un nuevo mensaje de Carles Puigdemont himno se atrevía a responder hubo un momento en el que uno de los escoltas de Toni Comín se dio cuenta de que estábamos grabando Illes

Voz 0464 45:35 mandó un mensaje de texto atónito

Voz 54 45:37 Comín Toni Comín se dio cuenta intentó disimular hasta que finalmente se levantó estaba completamente desencajada

Voz 0827 45:45 para no estarlo a las once de la mañana cuando la Cadena SER se hacía eco de esta noticia eran sólo supuestos mensajes después han confirmado su veracidad Puigdemont en Twitter

Voz 0464 45:54 soy humano y hay momentos en que también yo

Voz 0827 45:58 y uno de los abogados de Puigdemont de Comín Gonzalo Boyle también ha confirmado a la SER que la conversación es real que son conversaciones privadas sacadas de contexto como no y además que han iniciado unos trámites para presentar una querella por revelación de secretos vulneración de la intimidad

Voz 40 46:13 así que nunca por el ciento siete del Código Penal que es el accedió ilegalmente al al al peligro de una conversación privada e persona particular no

Voz 0464 46:25 así que nuestra polémica nos hemos planteado sí

Voz 0827 46:28 esto desinformación o delito Gerardo viada que es abogado especialista en Derecho de la información cree que no hay materia

Voz 55 46:35 Ellos dicen que puede constituye un delito de ciento noventa y siete pero si se ve el Código Penal esto está nunca en el Título X que son delitos contra la intimidad aquí no se está revelando ningún dato íntimo es restar revelando

Voz 1621 46:51 más de interés general

Voz 55 46:54 tras por lo tanto yo creo que lo que se aplica ese el derecho el ejercicio legítimo de un derecho fundamental como es el derecho de información artículo veinte de la Constitución por lo tanto yo no creo que haya delitos enteramente

Voz 0827 47:08 la situación judicial a resolverán los tribunales es su trabajo lo de la imprudencia es otra cosa

Voz 55 47:14 es como cuando se dejan encendido micrófono Rajoy

Voz 0313 47:18 yo estoy diciendo que el desfile son coñazo

Voz 55 47:20 las cosas es verdad que todos tenemos algo al móvil pero pero si eres un personaje público que está huido en Bruselas si tienes a cincuenta previstas detrás indio no se parecen menos chocante no

Voz 0464 47:35 en fin también los personajes públicos puede entender

Voz 0827 47:37 por déficit de atención como algún protagonista de nuestras twiterías

Voz 0867 47:41 vamos ahora con uno de visitas al doctor a cargo de profeta baruc les recuerdo que sufre usted un trastorno de déficit de atención severa esa es su opinión doctor sepa que voy a pedir una segunda opinión yo soy al doctor que le está dando la segunda opinión ICREA había dicho el primero y acabamos las tuberías con una confusión de esas que te llevan al mismísimo abismo nos la cuenta cansino Royal tenemos que dejar de vernos antes de que se entere mi mujer ponte las gafas Paco hostil

Voz 0827 48:07 hay la tendencia de la república catalana de momento parece aparcado lo de Tabarnia va de aquella manera pero lo que va viento en popa en las redes es la República del presidente Broncano moderno

Voz 53 48:19 no sabéis cuál es el la música descargada o en los virales de Spotify pues es el himno del día a día va a nuestros compañeros y colegas de la vida moderna es sin embargo amigos han conseguido que es su himno sea el más descargado de Vania de Huesca desbancando el remix del Galaxy Note cual los da un índice de país también

Voz 0464 48:54 y así andamos lo de día todavía no está dando la vuelta al mundo pero lo de Cataluña sí bueno nos ha contado Marta Fernández que ha llegado hasta Kenia pues nos lo vas a creer a ver pero en el punto más remoto de Kenia en una aldea

Voz 20 49:08 ya construida precisamente para estos niños huérfanos de sida rostro Gontán por Catalonia cataloga Alario que os pasa a vosotras en Catalonia no es lo preguntaban de Brad pero sí por Messi

Voz 56 49:20 sí incluso a olvidar

Voz 0464 49:23 sí Si pudiera venir en las últimas horas hemos asistido rectificaciones memorables la tierra

Voz 0827 49:30 jo y sobre eso de que no tenía competencia en reducir la brecha salarial de género

Voz 0464 49:35 de retractado ni un poco ni una sola vez pero no me retractado Sí Se me han tendido malos y me he expresado mal pues no hay ningún problema Henriette hartazgo después de esto hoy Elvira

Voz 0827 49:47 dos general de La Caixa Juan Antonio Alcaraz del que dijo que los desahucios eran leyenda urbana en España pues también se ha retractado hoy hemos hablado con Gregorio Luri filósofo y escritor nos ha dicho que es que la presión es muy fuerte

Voz 40 50:00 aquello de que a nadie

Voz 55 50:02 no he para para su guardián de para su ayudante de cámara oye la ayudante de cámara a los políticos es la prensa por lo tanto viéndole el culo al político por muy bien vestido que vaya no da igual cuáles son sus intenciones el resultado son esto osea cuáles han sido los motivos que resultados son

Voz 0464 50:22 ahora la pregunta es si lo dicho entonces fue un error o la inconveniente confesó

Voz 0827 50:26 donde un pensamiento profundo hombre Él no es

Voz 0464 50:29 darnos ha dicho Gregorio es una cosa difícil de saber

Voz 55 50:32 es que estas cosas en el fondo es difícil quizás imposible distinguir entre un cínico inteligente y un honrado es ingenuo pero la vida es larga es bien de quién te puedes fiar ya que no lo puedes comprar un coche de segunda mano

Voz 0827 50:49 en todo caso si la retractación es mero maquillaje los decía Gregorio que también podemos hacer algo a los electores

Voz 55 50:55 yo creo que el electorado nos lo tenemos que a pasar nunca porque lo otro pues mira las cosas pueden salir bien o mal diabetes proyectos políticos con las mejores intenciones resultados imprevistos pero tu deber de presentar públicamente pues unos determinados valores yo creo que ahí tenemos que ser electorado absolutamente intransigente

Voz 0464 51:15 es lo bueno que tienen las democracias

Voz 0827 51:18 la que después en el mundo hay regímenes autoritarios incluso genocidas Nieves Concostrina nos ha recordado el asalto a la Embajada española de Guatemala el treinta y uno de enero de mil novecientos ochenta un grupo de campesinos la tomó pacíficamente y soldados lanzaron granadas de fósforo blanco y asesinaron a treinta y cuatro campesinos tres funcionarios para rematar la cosa algún superviviente fue asesinado después pretendían los campesinos protestar por el genocidio que Guatemala ha enterrado ya a más de doscientas cincuenta mil personas