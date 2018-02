La Ventana (01/02/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 cadena SER servicios informáticos

Voz 1667 00:11 son las cuatro de la tarde las tres en Canarias el juez del Supremo Pablo Llarena ha puesto fecha a la declaración ante el tribunal de Artur Mas Anna Gabriel de las CUP Marta Pascal del PDeCAT Eden Marta Rovira de Esquerra los cuatro van a declarar en calidad de imputados entre el catorce y el día veinte de este mes por su participación en el proceso independentista de momento el magistrado ha escuchado durante más de cuatro horas al coronel Diego Pérez de los Cobos encargado de coordinar a las fuerzas de seguridad en Cataluña durante la celebración del uno de octubre Pérez de los Cobos ha acusado a los Mossos d'Esquadra de facilitar el referéndum ilegal última hora Alberto Pozas

Voz 0055 00:43 el coronel les ha acusado de aliarse con el Govern de deportes de la sociedad civil para permitir el referéndum que ya había ilegalizado el Tribunal Constitucional e incluso depender a las fuerzas de seguridad ante el juez Pérez de los Cobos ha asegurado que los Mossos avisaban de los movimientos de la policía a la gente que había en los colegios para que pudieran organizar por ejemplo los escudos humanos además el coronel ha señalado directamente al encarcelado Joaquim Forn ex conseller de Interior de haber dado las órdenes que seguían los Mossos el juez tiene pendiente decidir sobre su petición de libertad

Voz 1667 01:10 la Plataforma Estatal por la Escuela Pública ha presentado un decálogo de medidas que quiere incluir en la negociación del pacto de Estado de Educación entre otras cosas reclaman la recuperación de los ocho mil millones de euros en recortes que ha sufrido la escuela pública durante la crisis informa Adela Molina

Voz 2 01:25 la educación que queremos se llama el documento en el que la

Voz 0011 01:27 Plataforma Estatal por la Escuela Pública presenta su decálogo de propuestas para el pacto educativo entre esos diez puntos se pide que se garantice la educación como un derecho también la equidad que la Religión salga de las aulas la actualización de los currículos y las metodologías enseñanza y la recuperación de los ocho mil millones de los recortes en educación Francisco García CCOO

Voz 3 01:47 no puede haber un pacto educativo que se edifica sobre los recortes sobre la desigualdad sobre la pérdida de becas sobre la pérdida de medidas de atención a la diversidad que dejan a los alumnos con más dificultades más expuestos al fracaso escolar

Voz 0011 02:01 la plataforma advierte de que sin ellos el pacto educativo será político pero no social y amenazan con movilizaciones si no se atiende a sus propuestas

Voz 1667 02:08 allí la Guardia Civil ha detenido en Elche a un hombre acusado de colaborar con la organización terrorista Daesh lo hacía desde su casa de la que no ha salido en los últimos diez años Radio Elche Cristina Medina

Voz 4 02:18 agentes del Servicio de Información de la Guardia Civil han detenido en Elche a este hombre de treinta años está acusado de un delito de enaltecimiento del terrorismo y de colaboración con el grupo terrorista Daesh el hombre llevaba sin salir de su casa diez años según los agentes probablemente por la falta de actividad física por su confinamiento presentaba una importante perder la de masa muscular a través de redes sociales como Youtube lanzaban mensajes de apoyo a los terroristas calificándolos de héroes ese mofaba e insultaba a las personas fallecidas en los atentados terroristas de Londres Barcelona o Cambrils los agentes de la Guardia Civil aseguraron además que el detenido mostraba hacia su familia una total falta de afectividad

Voz 6 03:22 porque ustedes ustedes ustedes han entrado en bucle están dentro un bucle yo no sé si es que no saben salir o es que no quieren sale y lo único que quieren es montar un espectáculo mediático con este asunto pero es que se lo reitero señoría que es que la justicia nos ha dado la razón a nosotros a ustedes no

Voz 5 03:39 palabras de la presidenta en ese pleno en el que su grupo y el PSOE han tumbado la proposición de ley de Ciudadanos para limitar los mandatos de la presidencia a ocho años a la salida del hemiciclo el portavoz de la formación naranja cargaba contra los que denomina viejos partidos es Ignacio Aguado

Voz 7 03:53 PP y PSOE pues han decidido dar un patadón hacia adelante a la propuesta eh votar en contra de nuestra iniciativa dejarlo pues en vía muerta la realidad es que a día de hoy después de tres años de legislatura ni esta iniciativa va a ver la luz ni tampoco verá la luz la iniciativa de Ciudadanos que pretendía que garantiza la incompatibilidad entre alcalde y concejal tampoco verá la luz la limitación de o perdón en la eliminación de aforamientos porque PP y PSOE siguen bloqueando lo en definitiva tenemos al los viejos partidos en estado puro

Voz 5 04:23 el portavoz de los populares en el Ayuntamiento de Madrid ha visitado esta mañana el centro de Mayores La Vaguada para denunciar que lleva meses sin servicio de cafetería dice Martínez Almeida que la culpa es de la alcaldesa Carmena

Voz 8 04:33 lo decimos a Manuela Carmena que la emergencia social son los centros de mayores en estos momentos en la ciudad de Madrid que la emergencia no es reprobar a la delegada del Gobierno que la emergencia solucionar los problemas que tienen los mayores en Madrid Guillermo

Voz 1 04:47 la pata se ha desentendido total y absolutamente tenemos once grados en el centro de la capital

Voz 0313 05:57 buenas tardes bienvenidos a La Ventana el mundo de la política con episodios como los en la elección de Donald Trump por ejemplo por enrevesado y surrealista proceso en Catalunya han obligado entre otras cosas a replantear las teorías sobre el liderazgo hoy

Voz 1 06:11 sin ir más lejos hoy Francesc Marc Álvaro publica un artículo

Voz 0313 06:13 lo muy interesante La Vanguardia donde reflexiona sobre las figuras demasiada de Companys de Tarradellas para después aplicar algo de sus perfiles a los últimos presidentes de la Generalitat desde Pujol a Puigdemont pasando por Maragall Mas y Montilla pero bueno hoy no quiero tener en la política ya estamos todos bastante saturados ni tampoco en los híper liderazgos sino en una figura más sutil más borrosa pero de peso cada vez mayor que son los llamados influencias es posible que los más analfabetos digitales entre los cuales me incluyo les hayamos subestimado durante un tiempo pero los Ilham influencer los de verdad no los simples caraduras se han convertido en algo muy serio en los embajadores hay más potentes más valiosos para un montón de marcas de proyectos tanto es así que hoy en Barcelona están convocados ambos los influencer las marcas sí sí ya sé que que se encuentra no tiene la relevancia pues que se de la cumbre Davos pero ojo ojo que ahí está

Voz 9 07:12 no los que mandan directamente pero sí los que

Voz 0313 07:14 fluyen que es otra forma de ejercer el poder y yo creo que de los prestarles mucha atención porque ese nuevo Ejército ya forma parte del paisaje nos condiciona a la hora de tomar decisiones ya lo creo que nos condiciona de hecho ser influencer ya es un oficio en el que por cierto para ser Bono como en todo se requiere talento y mucho esfuerzo muchísimo ahora falta ver cómo se va a regular eso si es que se regula si es necesario que no lo sé si habrá límites José aplicará la máxima del todo vale lo que está claro es que pronto vamos a necesitar una armadura una burbuja para tomar libremente nuestras decisiones por cierto

Voz 1 07:51 con todo este maremágnum somos más libres o menos

Voz 0313 07:56 yo sinceramente a los que en venidos a La Ventana

Voz 10 07:59 no eh

aquí estamos un día más en La Ventana con Roberto Sánchez con Isaías Lafuente buenas tardes compañeros de canas tarde

Voz 1667 11:26 van a influir a Lula o no

Voz 0313 11:29 no es una buena máxima esa Luz Sánchez Mellado qué tal

Voz 1860 11:32 hola cómo está ahí lo bueno que me estaba apuntes Ana bailar sola e con esta música tan deliciosa

Voz 0313 11:40 porque el país indiferente a nadie

Voz 1860 11:42 eso de sacar a bailar a mis compañeros de infografía que me está mirando como si estuviera en fin trastornada

Voz 0313 11:47 en el país hoy como primer

Voz 1860 11:50 como primera toma de contacto con el tema

Voz 0313 11:52 vamos a nuestros invitados en tema influencer todavía es todavía incipiente sobre todo en España el fenómeno tú crees que en el que en el futuro más pronto que tarde habrá que que pensárselo no digo regular con una ley pero sí si esto se acota de alguna manera sí que opinas de esto

Voz 1362 12:10 yo creo que ahora está en plena efervescencia y como en toda ebullición pues al final eh el sedimento será lo lo que quede lo que realmente bueno tengan visos de continuidad yo creo que ahora hay mucho intrusismo hay mucho eh advenedizo

Voz 9 12:24 sí hay mucha coger chopos

Voz 1362 12:26 creo mucho o Ron que utiliza su pretendida influencia para para bueno presionaba a las marcas para contratar sus servicios los simplemente para dejarse invitar en los sitios pero creo que sí desde luego lo que es un hecho es que las agencias de publicidad y los anunciantes confían cada vez más en ellos incluso las centrales de medios tradicionales y lo saben muy bien nuestros medios de comunicación son eh como como prescriptores y hay algunos que realmente marcan tendencia porque son gente real sobre todo yo creo que eso es la diferencia

Voz 1860 12:53 la verdad si solo o bueno o por lo menos lo

Voz 1362 12:56 penden de todas formas yo creo que deberíamos empezar pues de Med de llamarle influencer Isaías ya

Voz 1860 13:01 también es influyentes y bueno claro

Voz 1 13:03 empiezan a ver si te hace un poquito tarde

Voz 15 13:08 es que haya algo deberían eso no luz porque no fue no fue una de tus hijas la que dijo mira mamá si yo estuviera en Barcelona ha sido una influencer aquí en Madrid de momento es hoy una entera de mierda

Voz 1860 13:18 a exactamente seis y también bueno tener

Voz 1362 13:20 los que reconocer nuestra parte de culpa que no es poca en el encumbramiento de algunos de estos clubs que los hay pero también es verdad que hay gente seria trabajando y que bueno al final no se están dando sopas con honda a los de siempre claro

Voz 0313 13:31 hoy tenía que estar en La Ventana sido si nuestra corresponsal en Youtube pilas de Francisco Pilar buenas tardes tarde como esta es una primera intervención para aproximarnos al tema desde tu mirada desde desde tu visión desde tu experiencia

Voz 1860 13:42 sí yo como implicarse a lo mejor por seguidora importa

Voz 0313 13:45 la por la pregunta que me planteaba al final somos más libres con todo este lío con todo este fenómeno en general somos menos Tuc Tuc tú qué crees

Voz 16 13:53 me un punto positivo por otro las escrito lo que dice Luz de del postureo del aparentar veo por otro lado lo veo positivo porque somos más libres porque cada uno está en club encontrando su público sin intermediarios un influencer cuelgan sus cosas e Internet llega a sus editores directamente y maneja todo el proceso

Voz 0313 14:11 se ha se ha democratizado la influencia también sí

Voz 16 14:14 art or propio público Itu diseñar tu imagen y tu empresa sin intermediarios y de autor digamos un poco como hace dulce daba hace toda esta gente que es como influenza es muchas provincias en una todo es tu propio fotógrafo tu propio estilista de tu propia maquilladora entonces tú dominas todo el proceso lleva tú personalidad bueno como decíamos

Voz 0313 14:35 esta tarde concretamente un un un evento que reúne pues eso a blogueros y a a marcas hemos invitado a José Pablo García que es bloguero profesional periodista director del primer Master para influencias blogueros España José Pablo buenas tardes muy buenas tardes compañeros bienvenido a la venta hoy por cierto dice un evento lo de Barcelona que es un congreso un seminario o le llamamos evento o evento directamente

Voz 17 14:58 sí es un elemento porque esto es al en el futuro y algo algo que que va uno

Voz 18 15:06 mira a marca que va a unir agencias influencer bueno está patrocinado por Renfe sensatez y que y que bueno que que charlemos un poco indies

Voz 17 15:16 claro intentemos un poco la base de lo que viene

Voz 0313 15:18 hay dos yo cree que hay por lo menos dos terrenos y análisis en esta conversación sobre este fenómeno uno el de la figura propia del influencer que yo creo que ya se ha convertido sin ninguna duda con todo el respeto en un oficio por otra parte Bono la los condicionar los efectos que tiene su trabajo en en el resto de los mortales empecemos por el primero José Pablo en es un oficio ya hoy ser influencer verdad eso no

Voz 18 15:42 no no yo no tengo ninguna duda es un oficio de hecho bueno estamos en el programa un programa de radio más influyó antes de de la radiodifusión en España estamos hablando pero me influencer le guste más o menos a la gente lo que está claro es que es una realidad y esa realidad como todas en la vida no son ni buena animales depende el uso que se le claro entonces precisamente esa profesión que por ser incipiente como han comentado en la mesa de debate pues está marcando ahora las pautas y está está marcando el terreno habrá que regularlo probablemente habrá que marcar las líneas rojas que no se pueden pasar seguro pero que una profesión de la que mucha gente ya está ganando dinero con la que otra mucha gente que no se nos olvide también gana dinero me lo entiendo la agencia haya la marca Ike es de hace falta dedicación exclusiva pues también todo esas cosas que él lo que equivaldría a ser un profesional yo creo que muchísimo influencer de lo bueno vale lo tienen

Voz 0313 16:34 por ejemplo el máster que tú diriges que se enseña qué qué materias están ahí

Voz 18 16:39 claro que se enseña pues hombre yo hace cinco años cuando empecé con el blog junto con María José a tomar punto com yo no tuve a tomar por el mundo nombre que le puso una larga historia pero lo que yo no tuve lo que yo hubiera querido porque me hubiera ahorrado mucho dinero muchísimo tiempo si hubiera tenido la más quería que que no que no conseguí aprender o que nadie me podía empeñar en esa época y esas son pues contenido digital hoy en día hay que escribir para Google ya lo sabemos también ahí el contenido SEO también por supuesto el marketing digital herramientas para profesionalizar es que hay cosas que se dan por sentadas pero no muchísima gente da por sentaba conocimiento básico que hay que tener de imagen de fotografía a nivel empresarial calidad legalidad hay gente el otro de muy poquito tiempo para recibir algunas multas o acabarán bastante mal por no conocer la legalidad por no hacen las cosas bien

Voz 0313 17:32 quién se interesa por un máster como el vuestro qué qué perfil de de demandantes tenéis

Voz 18 17:36 pues mira eso es una cosa muy curiosa porque es muy muy transversal no ese podrían pensar la gente son periodistas que se quieren reconvertir o gente relacionada con el mundo nació la publicidad nada que ver una parte sí pero sin embargo es bastante Draper sal porque porque este esta profesión puede llegar a cualquiera ha dicho personas que transmite que pueden tener valor y que pueden conectar con otras personas entonces los perfiles son por un lado personas que quieren ser influencer que todo el mundo tenemos en la cabeza de una marca

Voz 1584 18:06 ya he representar productos

Voz 18 18:08 aquí también empresas que están apostando por la transformación digital y creen que a través del marketing de influencer pueden llegar a más gente y sobre todo tener más beneficios por lo tanto hay esa esa bipolaridad de del que está delante de cámaras y el que está detrás ponen para resumir

Voz 1362 18:26 hablo eh lo de transformación digital y tal es decir que es el es un perfil que se que se requiere muchísimo ahora en todo tipo de empresas no solamente medios de comunicación marcas gente que vende cosas hasta hasta en la tienda de la esquina necesita una transformación digital y tal yo digo siempre lo digo de digital y tal por por bueno para hacer un poco la la la liberación pero es verdad es verdad que esto qué cuentas eh lo estáis haciendo osa estáis aprendiendo a la vez que lo estáis creando pero el el el influencer nas nace osea jugosa hablo de todos esas herramientas pero yo creo que el talento sea la chispa ayer un sistema tan democrático ose compra o no se compra esos esos enseña

Voz 18 19:05 ah claro esta esta pregunta es muy importante que es clave Yola y la comparó para que todo el mundo lo entienda todo el mundo y no entiende la figura del y para que todo los oyentes no entiendan lo lo comparo con el mundo de los actores de las actrices todo el mundo puede puede ser buena toro buena actriz pues probablemente puede ya para hacerlo pero todo el mundo puede ser una estrella de Hollywood probablemente no para para ser el mejor para estar en la cumbre hace falta tener además de todos los conocimientos tener tener a tener alma tener chispa en El Puig pero lo que está claro es que para llegar a ser actor actriz en este caso y usando el paralelismo influencer claro que se puede hacer usando herramientas teniendo el conocimiento necesario y echándole eso sí muchas horas dejando de lado otras cosas que la gente no sabe qué muy bonito la foto postureo es muy bonito todos lo sabemos pero yo siempre me com me como lo plato frío que hace la foto me acuesto la cama de la sesión de fotos y un largo etcétera de horas y horas de que yo robo a la familia a los amigos y como yo otra muchísimas personas entonces creo que se puede conseguir hacer un profesional como de todas las profesiones se puede hacer un buen profesional del periodismo probablemente el que tenga mejor pluma el que escriba mejor lo tenga más fácil pero todo el mundo puede llegar

Voz 1584 20:21 serlo es que es una profesión no más

Voz 16 20:24 por ejemplo yo la comparo pues a habrá catador de sopas de la Infanta Sofía una proyección que hemos

Voz 1860 20:29 subir si no lo saben

Voz 16 20:31 adiestrador es enano robots vosotros es el desconocido todavía de ver está creciendo esa presione haciéndose tú por ejemplo lo que sí veo muchos influenza es que triunfan que escogen muy bien a las marcas con las que trabajan es decir que no también es importante para Claudia

Voz 18 20:46 es vital evitar influencer el mal influencer sin vergüenza vive al día vive precisamente de de de ese de esos pagos en especie pero no no tiene planificación no tiene un plan de comunicación un plan de marketing al final no pude pensar que que los jueces no dejan de ser medios de comunicación del siglo XXI marcan personales están trabajando y facturando ellos solos por lo tanto es tan importante saber decir que sí como saber decir que no porque una campaña errónea o una marca equivocada te puede puede acabar con lo más preciado que tiene un influencer que su reputación sin reputación influencer no hace absolutamente nada

Voz 16 21:23 también ve una cosa como ésta es con los influencer por ejemplo veo muchas cosas positivas que se vende personalidad

Voz 1362 21:29 lo leí dulce ida hemos eh habla

Voz 16 21:31 arrumbado que desfilaron hace poco en eh

Voz 1362 21:34 eh ya ya vamos a Varela eh

Voz 16 21:36 dos de ellas ve todo distintos tipos de belleza no es esos cánones del físico todas no tienen que ser M H de metro ochenta cincuenta kilos eran cada una pues había bellas diversidad que es un poco de transmitido influenza de su personalidad

Voz 1860 21:49 pero luego te veo que es un poco esclavas

Voz 16 21:52 personalidad porque mucha gente por ejemplo cuenta cosa de su vida personal que por eso Etoo por demanda de sus seguidores de que conocer a tu pareja Cuéntame cosas de enseño de tu casa como se mide esto estos límites

Voz 18 22:02 claro eso eso es súper complicado vivir realmente en yo en clase lo lo lo comento Marco y lo intentó marcará a los alumnos y a la persona que con las que trabajamos la diferencia entre la persona y el personaje eso es fundamental sea al final la gente no debe dejar de entender que aunque tú seas tú tú tramitan lo más cercano a la naturalidad posible pero tienes que crear una especie de aflorar una especie de personaje para salvaguardar tu vida personal no pues comparto fue es contar las cosas mente entonces ahora somos precisamente en eso no marcando estas líneas rojas que no se deben pasar que tan creando muchos problemas grande influencer porque en su vida personal ya hay seguidores que le exigió

Voz 17 22:38 claro que están pidiendo más allá de lo normal entonces

Voz 18 22:41 ojo ha hecho que que que como bien decía al principio hay que hay que echarla a hablar y marcar estamos hablando de una profesión de futuro con mucho presente pero que es muchísimo futuro por lo tanto dentro de año volveríamos a hablar las cosas cambiarían

Voz 1667 22:55 José Pablo estamos hablando de la democratización de la influencia pero cuando todos seamos ya influencer a quien vamos a influir

Voz 17 23:01 bueno pues esa es una buena pregunta

Voz 18 23:03 cada vez la tendencia es que cada vez está teniendo más al micro influencer por qué porque ese mirlo influencer Él que tiene la potestad o influencia sobre tipos de forma más cercana a lo grande influencer están perdiendo muchísimo precisión porque se está diluyendo en la en la mar no enorme pero eso micro influencer que van a estar en tu barrio que van a estar en tu calle haces lo que te hagan decidirse por una panadería en vez de por otra ahí es donde se está atendiendo y eso es lo que de alguna manera tú te estás planteando pues ya incluso el mundo anglosajón va más allá del tema micro influencer Loza trabajando muchísimo

Voz 15 23:37 son micro cada vez más especializados como decías tú también transversales porque luz yo no sé si tú te encaste pero en una presentación de un libro en el que coincidimos no hace mucho los que está en realidad las que estaban en primera fila eran mujeres todas ellas bloguera que tienen cuentas diferentes especializadas en literatura libros etcétera estaban ellas presentes más que los medios de comunicación

Voz 1362 23:59 sí yo creo además que el tema porque estamos hablando mucho de moda de dulce ida etcétera pero yo creo que que la la influencia no solamente en el terreno de la imagen que que tiene un campo ahí muy muy vistoso valga la redundancia pero los viajes el consumo la cocina la lectura en particular eh se puede devenir Gemma mano que las las grandes editoriales y las pequeñas confían a veces mucho más en las Islas y los macro y micro influencer que los medios de comunicación tradicionales de de toda la vida lo cual por otra parte nos lleva a espabilar no a los medios tradicionales estará de toda la vida o igual tenemos que convertirnos hizo lo preguntó José Pablo los periodistas en influencer hacernos tras marca personal y ahí y ahí bueno por ejemplo Isaías tiene decenas de miles de seguidores en Twitter podría ser una influencer o no sólo eso

Voz 1860 24:47 esto es más hoy se preguntaba por qué no le han propuesto aún ser claro

Voz 0313 24:51 es un influencer influencia Isaías

Voz 1860 24:54 me quedo con la merienda

Voz 17 24:57 sabes años yo te Milito a clase al más el como

Voz 18 25:01 la influenza El caso de éxito de de de de bueno de saber reinventarse yo soy periodista mío origen periodista yo era prioritaria hay sigo siéndolo ya al final de claro muchos compañero hace muchos años me han llamado loco me llamaron desertor y algunas cosas no

Voz 17 25:18 desertor y hoy en día me llama para preguntar

Voz 18 25:21 cómo se abre un un juego

Voz 1860 25:24 pero ahí estamos ya hay ahí entramos en otro en otro melón en otra templos por mal

Voz 0313 25:28 déjame en segundo Luis porque has mencionado lo de lo de los influencer ser el terreno de la cocina ya días tocado as tocando hasta que no es negocio sencillas fibra sensible porque es que un titular de estos días que además me imagino que todos habéis visto y muchos oyentes seguramente también que que nos ha generado no diré discusión pero sí muchos comentarios es el titular es el mensaje del el regreso triunfal red no le dices vamos a ver que decir el el torrezno desapareció alguna vez en nuestras vidas es que ha habido un fenómeno de resurrección porque había muerto antes no o es que realmente somos víctimas somos fruto somos producto de un esas cositas de blogueros influyentes como por ejemplo el comunista Mikel Iturriaga Bono

Voz 17 26:12 más tarde con la Michel tú estás

Voz 1584 26:16 muy bien muy bien pero no te voy a perdonar nunca influencias

Voz 1860 26:21 sólo eres un poquito

Voz 0313 26:25 pero no eres influencer de oficio pero ejerce es esa influencia que los que se dedican a esto quieren ejercer no oye déjame preguntarte por el torrezno antes de que me te mientras en eso el torrente había hay alguna vez

Voz 17 26:37 nunca nunca verdor a ver es una manera de hablar ya ya pero el regreso

Voz 1584 26:43 evidentemente la gente comiendo todo lo que pasa que sí que es una cosa que ha vuelto en el sentido de que sea

Voz 17 26:51 ha vuelto a poner de moda no bueno no sé si no sé que en algún momento estuvo de forma pero ahora ahora ahora

Voz 1584 26:59 él está en que estamos metidos a cocinada de reivindicación de ciertos platos que estaba en juego

Voz 0313 27:08 los que Michael pasó hace poco con el chopo con las unas con las bravas con las croquetas con los Torrens

Voz 1584 27:16 yo creo que hemos vivido una época pasado solo todo cómodo mucha mucha vanguardia y de repente ahora estamos más de como de reivindicación de este tipo de cosas un poco antiguas eso o incluso grasiento como suele ser él

Voz 17 27:33 no la gente como que bueno

Voz 1584 27:35 no pues leal ha visto que esto tiene un valor muy

Voz 17 27:41 bueno pues lo está reivindicando estaban eran una cosa hemos moderna

Voz 0313 27:46 no te digo que estuvimos en Soria hace un par de semanas o tres haciendo La Ventana el torrezno no ha desaparecido eh

Voz 17 27:52 no que lo sepas por si tenía alguna el níquel

Voz 1667 27:54 yo creo que también es una reacción al Vega mismo no es decir cuando hay una corriente que te empuja hacia un lado dices ahora el torrezno

Voz 1584 28:01 también también puede externo también es el tipo de cosas así muy contundentes dos sardo Adriana

Voz 17 28:08 con un poco mal vistas nada si ahora se tuvimos estudioso en nutrición dicen que

Voz 1584 28:15 todo lo contrario no con los animales que habían estado muy condenadas pues parece que no son tan malas como García

Voz 0313 28:23 no Sepang déjame preguntarte el comité dista el comidita se parece más a un influencer aún gurú

Voz 2 28:30 aún prescriptor o líder

Voz 18 28:33 bueno mal que le pese mal que me parece porque digo que tiene connotaciones yo te llamo influencer Fuero con toda la palabra que lo me gusta más

Voz 1584 28:45 se va a ver a ver una obra

Voz 1860 28:48 hombre hombre hermano influencer por lo menos

Voz 1584 28:52 yo me considero periodista no que pues que pueda tener una influencia pues hombre sí porque bueno pues le mucha gente claro si los dos recomendamos son productos recomendados son ante pues

Voz 17 29:05 oye pero yo no soy profesor

Voz 1584 29:07 Canal de la influencia Chan Mi prócer llenos al periodismo en el pelo

Voz 18 29:11 el Homero de la comunicación del siglo XXI Areba atender alquilan el ahí se donde está la gente que las redes sociales

Voz 1584 29:17 eso sí lo que pasa es que yo con los influencias tengo un problema que es cuando se ponen a hacer

Voz 17 29:22 Publicidad encubierto no dije nada gente

Voz 1584 29:25 es que están cobrando de algo cuando lo están recomendando acaba eso cierto

Voz 0313 29:30 prefiero yo cuando hablo de límites y de si vale todo no solamente eso de eso ahora

Voz 1584 29:35 eso para los periodistas está prohibido

Voz 17 29:37 si no tengo porque es una norma debería

Voz 1584 29:40 no puedes cobrar por por hacer una recomendación y caro esto en el mundo de la influencia de la influencia en las redes sociales no

Voz 18 29:48 ningún tipo de control sobra es todavía y a mi lado

Voz 1584 29:50 me chirría un poco a y me encanta que haya gente que esto se ha democratizado hoy algo recomiendan los fans no tengo ningún problema no pedir de la vieja escuela de que lo bueno es el periodismo

Voz 17 30:03 lo malo son los blogueros el dar nada pero

Voz 1584 30:07 me parece que ahí hay un tema que un poco más al señor a no engañar a la gente no no no decir que este producto es Wayne Shorter coches fantástico o este restaurante es maravilloso cuando al restado están pagando claramente

Voz 1667 30:23 tomando muy muy buena nota de todo lo que decís llegados a dos conclusiones primero a lo que hemos llegado porque antes éramos el cuarto poder los periodistas y ahora tenemos remilgos en identificarnos como influencer segundo

Voz 1860 30:36 vas José Pablo yo creo que por todo lo que sea dicha

Voz 1667 30:38 sí digamos que el influencer es ese buen amigo digital esa persona de la que te decías digamos con la que dirías a tomar unas cañas las que el te recomienda

Voz 18 30:50 sí exactamente eso realmente es es

Voz 19 30:52 el bueno pues oye que es que nadie

Voz 18 30:55 se moleste pero en la radio con la que te he despertado ahí creía pero ya o las

Voz 17 31:00 qué ha pasado ahí si estoy hablando solo no no no no no lo soy muy mal porque yo no yo no pararon ahí está más viva y más

Voz 18 31:11 la gente que nunca pero pero sí en el amigo que siempre es ahí al temple pues pregunta en el que mucha gente en este mundo loco en el que vivimos obviamente y al final pues si es ese amigo pero está claro y estoy muy de acuerdo con una regulación es al no sólo la regulación sino enseñarle a todo este tipo de gente que llega ahora este nuevo oficio cuáles son las normas que no se pueden pasar no proceso

Voz 0313 31:34 hasta aquí todo se resume

Voz 18 31:37 emoción y tener criterio y sentido crítico muy bien

Voz 0313 31:40 oye Miquel antes de que cerremos esta conversación interesante antes cuando decías lo de los productos decía los llegué ni a nadie pensando hacer torreznos comenzó grasa no como cerveza sin alcohol o tú sabes algo de lo que haya por ahí

Voz 1860 31:52 el reto

Voz 1584 31:55 sí que se intenta que bueno pues por ejemplo los cocineros así un poco más con más formación que tratan este producto intentan que sea lo más o menos

Voz 17 32:07 pues sí no pude jugar unos y no puede ser menos hombre maneras hay maneras de hacerlo más crujiente más pero bueno que no sea una cosa tan estable y tan contundente no pero bueno lo que es punto Rendón ahí pues es que no sería otra regla

Voz 1860 32:26 bueno acuérdate una vez que paramos el Landa nos pusieron eso cruce de panceta que era torreznos

Voz 17 32:36 bueno pero bueno ahí a él influencer que me está entrando gana Torrent es

Voz 1584 32:42 no es una maravilla que el terreno se reivindique

Voz 0313 32:45 te Sandler

Voz 1584 32:48 está en ese punto crujiente bueno amén a que vamos a lo que era el parece increíble es que una cosa considerada como una Ordinas miedo no de cuando en realidad

Voz 0313 32:58 y mucho pijos lo que por ahí vi que Londres di di que sí Mikel Iturriaga José Pablo García muchísimas gracias

Voz 1860 33:05 los amigos no claro de Francisco cuya tengo mucho gracias

Voz 23 34:10 k de las

Voz 21 37:08 nadie les conocía pero existen personas que tienen la moto de impecable y aún se preguntan por qué a mí

Voz 1860 40:43 a mí me gusta discutir lo que más siempre más civilizadamente no porque tú lo diga que ya sabéis el el el método que utiliza a nuestro colega y amigo Antonio de la Torre para ponerse venirse arriba y hacer de malo con visiones es el método dotes es consiste en decir

Voz 1362 41:01 a alguien al que pasa no auto a tu colega a tu compañero trabajo

Voz 1860 41:05 que el otro te reflote quede que esto estuviera que me quedé que pues eso discutir es lo más lo más enriquecedor

Voz 0313 41:13 pues soy balance hoy vamos a tener discusión polémica o como todas las tardes sobre un asunto de esos que no fallan nunca de vida cotidiana que efectivamente se ha reproducido en la reunión de equipo de La Ventana

Voz 1 41:25 en la polémica de Isaías Lafuente

Voz 1860 41:33 prohibido fumar en las playas y uno

Voz 1667 41:35 bueno vamos a poner en contexto ayer contamos en nuestra última hora que el Gobierno de Murcia se propone extender en la región playas sin humo del tabaco según argumentan contamina dan mala imagen a los niños la idea va extendiéndose Bayona fue el primer municipio con todas sus playas libres de humo y Las Palmas de Gran Canaria aprobó hace muy poco el referéndum ciudadano que en la Play a las canteras no se pueda fumar la cuestión es que cuando ayer contamos la noticia de Murcia en La Ventana se produjo en la redacción un debate que tú no pudiste escuchar fan

Voz 0313 42:04 pero me han contado caro entre dos compañeras

Voz 1667 42:06 que reproduce el debate universal entorno a este tipo de medidas en resumen el ya está bien de prohibir frente al ya está bien de tener que tragarse el humo de otros en espacios públicos ya abierto es difícil oponerse en general hay iniciativas que pretendan reducir una edición que causa estragos personales y sociales como el tabaco pero se observa una cierta simetría en esta propuesta concreta por qué no fumar a la orilla del mar si en la calle que por desgracia evitamos más que las playas y en donde el humo del tabaco se suma al que vomita han vehículos y calderas de calefacción prohibir el tabaco no las bebidas alcohólicas que también causan adiciones y estragos dan mal ejemplo a los niños bueno esto lo dejo para la polémica pero recordemos a pesar de que España ha prohibido en la última década la publicidad del tabaco y su consumo en establecimientos públicos estamos por encima de la media europea en números de fumadores y a la cabeza en el inicio temprano del hábito así que quizás el camino no sea seguir prohibiendo O'Shea

Voz 0313 43:14 Marta Valderrama Olga Nebra buenas tardes a nosotros lo buenas buenas tardes real por favor poder reproducir el momento la reacción de ayer justo después de la noticia hasta yo Olga ya está bien de tragar Best acta salta

Voz 1636 43:28 sí directamente claro fumar en las playas no directamente por qué me molesta el humo porque además me encantaría que la humanidad fuéramos más limpia y no lo somos está lleno de colillas que yo no las tengo que encontrar y me parece que ya basta de fumar de fumar que es un hábito horrendo y es es un horror también que la sociedad nos haya puesto una adicción para luego quitarnos las pero es así es así yo era fumadora yo era fumadora ya ahora siguiendo que no soy fumadora entiendo perfectamente que se prohiba pero es que ojalá esté prohibida también en las calles sea que tú puedas fumar en Túnez en Los Ángeles no hace una Luis ser sí sí sí alrededor de dos hospitales en los parques la playa es un sitio yo creo para relajarse para estar Hinault no tomarme el humo de una persona yo no quiero fumar

Voz 0313 44:19 el Fumar relaja no está claro

Voz 1860 44:21 Carlos un relaja pero al que recibimos el humo al no

Voz 1636 44:25 porque no poner un poco más densos pero a mí me pone tensa el no fumar pues yo les digo que no es yo no te vayas Un poquito más allá que seguramente tendrán una capacidad que sea terrazas

Voz 0313 44:34 ese pero sobre todo por las colillas eh pero bueno

Voz 2 44:38 yo tomo un propia con las colillas que es llevarme un cucurucho empaque de tabaco tirar las colillas ahí porque me parece gracias

Voz 1636 44:45 quedaban cucurucho Barcelona por ejemplo se dieron cucurucho que muchos vacíos ya al lado Hinault es verdad al lado las colillas pero eso pero eso por favor seamos limpio está pendiente la ayer cómo estarán las calles llenas de colillas no sabemos es que en unas ceniceros todos tira de verdad la colilla a la calle

Voz 0313 45:06 Marta manifiesta

Voz 2 45:09 Vigo Encuentros en la calle yo intento no tirarlo lo hago pecó de ello lo hago intento no hacerlo playero en la playa no lo hago jamás muy deporte en la playa me llevo mi cucurucho ISIS mórbida Miku luchó mi paquete de tabaco lo utilizo como cenicero porque me parece horroroso ya no me parece de fumar o no fumar de ser simplemente civilizado

Voz 1636 45:30 pero tú crees que estás molestando al de al lado con el humo

Voz 2 45:32 no no creo que estemos entrando principalmente porque así en una espacio abierto es no es que ahora mismo había tiene un recorrido entiendo perfectamente que se prohiba fumar en los bares el con comida sobre todo con comida porque a mí soy la primera que soy fumadora y me molesta pero en un espacio abierto hasta qué punto estamos prohibiendo demasiado así no quieres que se fumen los sitios si no quieres que haya tabaco que se ilegalice el tabaco perece lo que pasa es que el tabaco

Voz 1860 46:01 si alguien me parece un ingreso de nueve millones de euros por eso no se toman las medidas correctas lógicamente por

Voz 1 46:10 los tú cómo lo ves

Voz 1860 46:13 no sé yo si meterme en este proyecto por no detendrá el uso pero no están en La Haya deja de fumar

Voz 15 46:19 Ari manifesta de andan cuenta

Voz 1362 46:22 decías de de bueno de de un espacio abierto la una playa español hay espacio abierto en agosto no es no es exactamente así no porque además los españoles tenemos la costumbre de plantar la sombrilla y lo más cerca posible del vecino de al lado no sé por qué nos gusta estar juntos

Voz 1860 46:38 yo lo estar las notas hay mucha gente pero no

Voz 1362 46:41 la prueba haz la prueba tú tú ponte en un sitio verás cuánto tarda alguien empatar la sombrilla entre las piernas is literalmente sigue pero dicho esto a mí personalmente me molesta me molesta pero prohibir prohibir o no soy de prohibir la verdad pero por concepto no porque vemos aportar nada ilegal

Voz 1636 46:58 daría luz no prohibir también pero si no porque vivimos esto es una avalancha de colillas de humo que yo me tengo que logrará se puede hacer yo prohibido van siempre por ejemplo muy poquito más allá multar a la gente que tirar

Voz 1860 47:11 me encantaría a mí eso me parecería

Voz 1636 47:14 para saber quién regula es hoy que tener dinero para darle el gente

Voz 1860 47:17 policías del Pilar tantos vigilantes de la playa los vigilantes del pitillo

Voz 15 47:21 en cuanto a un Ayuntamiento que es una fuente de ingresos interesante ya

Voz 2 47:24 hombre si antes no se multa para muchas otras cosas es verdad que ha sido porque ya vamos John

Voz 1362 47:29 también creíamos que no nunca iba a tener éxito la ley antitabaco que íbamos a fumar todos eh en los espacios cerrados sí que es el único hemos asaltos todos y es verdad que eso sí que ha civilizado besos o cuando hablamos somos muy civilizados es verdad que a veces la civilización se impone a base de de de decreto de iré multas en este caso no pero fíjate yo en en el tema de de la playa no se me me me resisto un poco pero es verdad que es muy molesto y sobre todo que es verdad que tiramos las Coli o tiran yo no fumo tiran las colillas en cualquier en cualquier espacio y no dices tú lo del Cenicero y al lado las colillas no habéis visto a estos personas por no llamarles otra cosa que aprovechan la pausa del semáforo para tira

Voz 1860 48:08 el Cenicero el del coche algo así sí alta

Voz 0313 48:13 eso pero eso no sólo de fumadores en las papeleras de la radio está lleno de papeles alrededor porque yo lo recojo osea en firme y no tiene nada que ver con el tabaco tiene que ver con

Voz 15 48:21 la verdad

Voz 1860 48:23 otro amigo gafe eh

Voz 1667 48:26 María se producen situaciones paradójicas porque por ejemplo la la ley antitabaco que está muy bien y que algo bueno ha permitido recuperar el bar como un espacio limpio de de humo sin embargo ahora la esquina exterior del bar es lo que se ha convertido en un verdadero fue Madero entonces hay gente que ni siquiera va a entrar en el bar pero se traga el humo de todos los fumadores que han salido de ese bar es decir cualquier prohibición que hagamos lo que hará será transportar el humo a otro lado

Voz 1362 48:51 los sitios claro pues eso yo creo que ya

Voz 1667 48:54 dando llegamos a la playa mañana pediremos fumar en la montaña y no sé dónde va a llegar la prohibición de fumar haremos en nuestro cubículo en nuestra casa muy bien y punto

Voz 1362 49:04 me parece muy bien esa alternativa a mí

Voz 2 49:06 no porque como espacio público en el que estoy tengo la decisión libre de sí quiero fumar o no

Voz 0313 49:12 bueno ha sido un debate hacia un debate fantástico fantástico magnífico Olga Valderrama muchísimas cosas

Voz 39 49:24 en Hora veinticinco Hoy por Hoy y La Ventana estartapeando el camino de la idea al éxito lunes y viernes en Hora Veinticinco miércoles en Hoy por hoy de lunes a jueves en La Ventana además

Voz 0313 50:35 qué tan hermosa verdad Hay seguramente les suena muchos oyentes ese es un fragmento de la banda sonora de Los lunes al sol y que la película fantástica que hace exactamente quince años cosechó cinco premios Goya estamos en la semana de los de los Goya muy cerquita ya de los Oscar pero antes de todo eso se ha celebrado un

Voz 9 50:53 el festival al Festival de Cine de Sundance que es un poco la la Meca lo más destacado de las

Voz 0313 50:58 de las películas de cine independiente en Estados Unidos el festival que apadrina Robert Redford y un montón de años y la de la misma forma que Los lunes al sol contaba la Historia una Historia en Galicia de la Astillero lo recuerda da la gente que se queda sin trabajo la resistencia última la frustración bueno pues en el Festival de Sundance en la categoría de cortos ha ganado una historia que discurre también en en Galicia se llama Amatria Iker

Voz 2 51:21 obra del director gallego Álvaro Gago y cuenta nada un día en la vida de Ramona

Voz 0313 51:28 que es una mujer que bueno digamos que que no tiene fácil el día a día apenas se comunica con con su marido que es una especie de seta que pasa por ahí trabaja en una fábrica de conservas con una jefa que para darle cuatro guantazos bueno y ante los desafíos que que le presentas tu su rutina diaria por Ramona por lo que se intuye por lo que se ve claramente en en en el corto que dura nada veinte minutitos eh pues trata de refugiarse en la relación que le une con con su hija y con y con su nieta

Voz 9 51:59 salida adelante no es una película de este de grandes diálogos ni de ni de Bono es simplemente una una suceso

Voz 0313 52:08 de de momentos de momentos de momentos de momentos a cual peor sinceramente Álvaro Gago buenas tardes hola buenas tardes felicidades por el premio lo primero amigo eh deber áreas de corazón oye me puesto me puse en su momento de trote lo que lo confieso de mala leche después de ver el el bando te va soliviantado viéndola viendo el diga de Ramona de verdad

Voz 1992 52:30 bueno está bien la verdad es que sí causó sí despertó algo pues se sofocó eso eso es positivo si lógico y es una rutina cargante ahí apuntamos así ahí digamos durante el proceso creativo intentamos acrecentar esa sensación para que la audiencia pues pudiese tener una experiencia un tanto invasiva

Voz 0313 52:55 es una mujer que no se puede permitir parar Iker va tan agobiada Aitana atribulada con el tiempo que si no recuerdo mal sólo hay dos momentos donde traslucen emociones unas lágrimas yendo en bici y una sonrisa una sonrisa que no se sabe bien porqué por algo que la aleja casi al fin

Voz 15 53:12 pero esperanzadora también si eso sí sí sí