La Ventana (01/02/2018 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1667 00:11 son las cinco las cuatro en Canarias el presidente del Parlament catalán Roger Torrent asegura que el informe de los letrados de la Cámara que debe fijar un nuevo calendario y plazos de la nueva legislatura tras el aplazamiento del pleno de investidura no se va a conocer hasta la semana que viene son declaraciones de Torrente en La Sexta

Voz 2 00:26 los retrasos están trabajando en el informe seguramente a principios de la semana que viene los los tendremos a quema la mesa los podremos tratar el Parlament que que está convocada para el martes la agenda política del Parlament de Cataluña no lo marca el tribunal constitucional sino que lo marca la propia cama

Voz 1667 00:43 Oriol Junqueras entre tanto propone hoy hoy en una entrevista a la edición digital de Diario dieciséis una doble presidencia para la Generalitat una simbólica para Carles Puigdemont y otra ejecutiva en Cataluña para una figura todavía por concretar Inés Arrimadas ha asegurado esta mañana en la SER que desconoce la existencia de negociaciones para prescindir de Puigdemont dentro del bloque independentista

Voz 3 01:02 negociaciones y pactos no no me constan es evidente que contactos a todos los niveles al final la gente habla y los partidos políticos a diferentes niveles van comentando ahora todavía un plan preconcebido para para que Esquerra se deshaga de Puche momentos mío no lo sé pero lo que sí que sé es que mucha gente en privado desde hace mucho tiempo

Voz 1353 01:21 eso decían que Puigdemont pues

Voz 3 01:24 no podía ser presidente lo que pasa que no lo podían decir únicamente porque claro SL hay independentismo al que al ilusionado al que ha alimentado como proyecto pues él estoy a volver en contra

Voz 1667 01:35 el Ayuntamiento de Cornellà en Barcelona va a denunciar a los responsables de una discoteca de la localidad que está promocionando su inauguración con el reclamo únete a la manada el apodo con el que se conoce al grupo acusado de violar a una joven en los Sanfermines de dos mil dieciséis Barcelona Monica Peinado

Voz 1600 01:49 en la discoteca ha difundido a través de las redes sociales un cartel publicitario en el que se podía leer quedan pocos días para que te unas a la manada y en el que aparecía una chica con poca ropa y con un número de teléfono borrado los responsables de la discoteca que se inaugura este sábado lo han retirado de las redes pero el Ayuntamiento de Cornellà los va a denunciar porque ve claro que el cartel atenta contra la integridad de la mujer el Ayuntamiento además realizará un seguimiento de local para comprobar que cumple la ley de igualdad no comete ningún delito de odio ni discriminación

partido de ida de semifinales de Copa del Rey entre Barça y Valencia en el Camp Nou a partir de las nueve y media a las nueve empieza el Carrusel deportivo recordemos anoche empataron a uno Leganés Sevilla en baloncesto jornada veintiuno de Euroliga el de Euroliga a las seis en Madrid visita líder el CSKA al Valencia Basket al Anadolu Efes ya a siete el Barça Lassa recibe en ciclismo una buena noticia Alejandro Valverde victoria en la segunda etapa la conseguido doscientos quince días después de su grave lesión de rodilla

Voz 1667 02:58 cinco y tres cuatro y tres en Canarias

Voz 5 03:01 carriles es Madrid en Madrid la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento exige la dimisión del gerente de la Empresa Municipal de Transportes por las presuntas irregularidades de Bicimad dice Begoña Villacís que ha quedado acreditado que Fernández de Heredia encargó informes a medida para justificar los supuestos sobrecostes en la compra del servicio de alquiler de bicicletas

Voz 6 03:20 señor Álvaro Fernández de Heredia ha demostrado una absoluta deslealtad política para empezar con la ciudad de Madrid eh por cómo ha llevado el caso Bicimad en segundo lugar por la suplantación de la cuenta del Consorcio Regional de Transportes y en tercer lugar porque ha quedado acreditado que en solicitó reclamó unos informes a meditar a medida para justificar en sobreprecio que se pagado por por Bicimad

Voz 5 03:47 el Getafe los trabajadores de Rodri ser han arrancado esta mañana los paros parciales para protestar por los continuos retrasos en el cobro de sus nóminas SER Madrid Sur Víctor Rodríguez

Voz 1667 03:56 esta empresa aeronáutica cuenta con unos dos

Voz 7 03:58 cuántos empleados la mitad de ellos ingenieros y está situada en el polígono industrial San Marcos en Getafe es una subcontrata de cesa a la compañía española de servicios aeronáuticos dedicada a la fabricación de com

Voz 1353 04:09 ponentes sus empleados han arrancado este jueves

Voz 7 04:11 serie de paros de cuatro horas por los atrasos en el cobro de las nóminas de diciembre de enero la mitad de la paga extra de verano la totalidad de la de Navidad los delegados sindicales de CCOO aseguran que la empresa incumple el acuerdo alcanzado el pasado diciembre para evitar una primera huelga impiden más información sobre el estado económico de la factoría han señalado también que los paros de nueve de la mañana a una del mediodía se extenderán cada miércoles de este mes de febrero hasta el momento la empresa Rodrigo ser no ha ofrecido su versión de los hechos pese a la petición cursada por SER Madrid Sur

Voz 5 04:42 es recuerden que seguimos en alerta por frío en toda la Comunidad con temperaturas que en algunas zonas pueden alcanzar los tres grados bajo cero la DGT recomienda extremar la precaución al volante llevar ropa de abrigo y el depósito

Voz 8 04:52 la gasolina lleno tenemos diez grados en el centro de la capital

Voz 9 06:40 qué tal aquí con el ordenador mirando alarmas que el mes que viene nos entregan el chalet y quiero dejarla instalada antes de mudarnos has visto pues mira la empresa líder de alarmas en España es Securitas Direct Time fijado de camino a casa y casi todos los chalets tienen su placa

Voz 8 06:53 la protesta con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 18 08:45 sigue hoy no te quieres perder Hora Veinticinco toma nota son las ocho y siete en Canarias de ocho a ocho y media en el primer repaso a la información del día unos fallos en la gesta

Voz 1981 08:55 el el temporal mareo y dos para Juan buenas noches Ángels amarillos buenas noches qué tal buenas noches gramos para el análisis ver alguna responsabilidad

Voz 8 09:03 aquí desde las diez de la noche la información y el análisis a través de la onda media cadenaser punto com y la aplicación móvil de la SER Hora veinticinco con Barceló Iván que hacer amigos a la política

Voz 10 09:29 a Milán duda me la trae al fresco OCU que miedo de Red llegue estará clara así que yo propongo que de aquí digamos Pando claro si es no parece un razonamiento muy obligan a leer el libro A

Voz 19 10:02 no como alguno de califican con ligereza el empleo creado es precario porque sencillamente no es verdad

Voz 20 10:11 los datos son los datos son tozudos buena gente con el corazón durante una semana

Voz 10 10:20 no

Voz 14 10:22 y una cara que te mueres y a toda

Voz 0230 10:26 a una cosa importante una cosa

Voz 1667 10:31 trascendente Laure Bates Michael Bates ha dimitido

Voz 0230 10:39 ha sido en las últimas horas este lord británico presentado su dimisión porque llegó dos minutos tarde a la sesión parlamentaria en la que tenía que responder a una pregunta de Lomba le dijo esto no puede ser que indignidad presento My en la Cámara de los Lores se oyeron protestas no puedes evitar pero es una dimisión rara porque incluso para los estándares de dignidad británico se considera un poquito excesivo y existe la sospecha de que este hombre quería dimitir y no estaría no sabía cómo está admitiendo lo cual también es peculiar imaginar a un cargo público queriendo dimitir y no encontrando motivo vamos a escuchar

Voz 1667 11:20 ahora vamos a escuchar a este Laure presentar su dimisión ya los parlamentarios protestando cuando dice My resignación silencio

Voz 0230 11:29 no

Voz 14 11:31 price fue hay Nation

Voz 1667 11:47 un rato hay protestando está claro esto tiene en sí mismo es en sí mismo un gag un tío que quiere dimitir no sabe encontrar motivo dimite por llegar tarde los parlamentarios protestan de CC esto ha sucedido en Gran Bretaña

Voz 22 12:08 pero aquí tenemos Lass

Voz 14 12:10 hoy día alegría

Voz 23 12:13 yo quedamos las diferentes formas de ver un mismo hecho esto nos lo cuenta Peter de bote

Voz 0259 12:17 me sangra la nariz según Mi madre es el estrés según Google cáncer terminal según Ep Flix tengo poderes paranormales

Voz 23 12:25 el otro el otro día fue el cumpleaños de un gran músico y abecedario pues se acordó de él

Voz 0259 12:29 hoy cumpleaños Phil Collins y todos los dentistas Le han felicitado por amenizar sus salas de espera dice que no se puede hacer deporte en casa y a quién no le ha pasado esto que les cuento de puntillas veintiún kilómetros intentando que la última amiga entre en el recoge dos

Voz 23 12:45 y como nos gustan los diálogos padre e hijo en Twitter este Nos lo brinda esa UCO

Voz 24 12:50 ir

Voz 0259 12:50 jo capicúa viene de las palabras Cup Cúa que significa cabeza y cola Ica Bravo

Voz 23 12:59 ya acabamos de este teorías con un primerizo el tuit desde el Conde Chico

Voz 14 13:04 lo quiere de nata crema pastelera cabello de ángel pues no sé es el primer gel de placer que compro

Voz 22 13:13 hora de las twiterías quería

Voz 14 13:22 llegan las noticias del Mundo Today

Voz 1981 13:24 Ana Rosa consigue a leer los últimos Whats Apps de Mariano Rajoy y averiguar su puntuación en el apalabrados membrana siempre escribió sin ser consciente de que le espiaba en la filtración podría afectar seriamente la marca España pues Rajoy ya es el mandatario con menos puntuación del euro

Voz 14 13:43 Leonor ya ha roto el Toisón de Oro

Voz 1981 13:45 esto supondrá unas horas después de recibirla joyas parte de su padre Felipe VI Leonor la roto al jugar con ella pese a que había prometido llevar mucho cuidado no si os puedo condecorar con nada a Parla Felipe González admite que aún se despierta a medianoche oyendo a Aznar gritar váyase señor González El ex presidentes

Voz 0230 14:07 levanta de madrugada mareado como si hubiera pasado por varias puertas giratorias Aznar en cambio no tiene problemas con el descanso y sigue soñando en catalán

Voz 14 14:16 última hora Hernán cuéntanos un hipster

Voz 23 14:19 espera impaciente que se muera su abuelo para poder heredar su ropa

Voz 14 14:23 habrá también confía de alguna manera en poder heredar la barba

Voz 23 14:26 no

Voz 1981 14:26 gracias a dicho vamos ahora con algunos titulares breves llaman friki a un joven que sabía quién era el presidente del Gobierno en dos mil ocho teólogos concluyen que Dios es simultáneamente padre Espíritu Santo hijo de Julio Iglesias a una civilización extraterrestre capaz de interpretar las ondas de radio de la Tierra se engancha bonanza tema que representará a España en Eurovisión se titula No quiero ir a Eurovisión por favor sacar media aquí Lines Bot protagonizará el bueno el feo y el viajar la familia que prestó su casa para que se grabara el vídeo de los Reyes vuelve a su hogar

Voz 1 15:18 muy aguda muy Aaron Good flor

Voz 0230 15:45 vamos ahora con una noticia muy interesante que hemos escuchado esta mañana en Hoy por hoy nos la contada a Mariola lo unido nuestra compañera Mariola y del alcalde de la localidad salmantina de Pajares de la Laguna tiene algo que decir

Voz 0259 15:57 esto es lo que piensa el alcalde del PP de Pajares de la Laguna sobre la Ley de Memoria Histórica que

Voz 1667 16:02 es lo que piensa el alcalde de Pajares de la Laguna sobre la Ley de Memoria Histórica

Voz 0259 16:07 claro que es aberrante abyecta infame un despilfarro público manipuladora de puesta por un tal José Luis Rodríguez el rojo un individuo indigente mental

Voz 1667 16:16 aberrante abyecta infame manipulador a José Luis Rodríguez Zapatero le llama el rojo un indigente mental esta retahíla de calificativos aberrante abyecta manipuladora mentirosa es de las que le dejan a uno a gusto como está otro

Voz 26 16:27 es una vergüenza una mención timadores

Voz 1667 16:35 como esto lo dijo el alcalde en una carta su transcripción pierde la fuerza que tendría una comunicación oral lo que vendría a ser tienes una ley de memoria histórica que es aberrante abyecta infame manipuladora de José Luis Rodríguez Zapatero este indigente mental y un robo sí a José Luis Rodríguez Zapatero le llama indigente mental ya podemos imaginar que su opinión sobre Podemos no será del todo positiva hallaba

Voz 0259 16:59 de los de Podemos dice que son una pandilla de vagos maleantes violentos antisistema delincuentes matones pro terroristas y anti demócratas

Voz 19 17:07 matones pro terroristas anti demócratas vagos maleantes los violentos delincuentes

Voz 27 17:21 yo

Voz 22 17:23 que lo repito vamos sobre Verdi

Voz 14 17:26 en una carga inevitablemente peyorativa si eh

Voz 0230 17:31 Patón es el brote terroristas demócratas Agus mal

Voz 1353 17:39 le antes violentos delincuentes

Voz 28 17:42 es que todo este camposanto

Voz 0230 17:45 cuántico yo eliminaría

Voz 14 17:47 todo este campo semántico yo eliminaría

Voz 0230 17:49 lo de vagos porque hay una mezcla de delitos y pecados capitales que no no procede genera desproporción en el sentido de que le dices a alguien eres un asesino y además un vago claro esto no no no

Voz 1667 18:02 es justo o estamos a Rolex lo estamos a setas al presidente del Senado Pío García Escudero le llama Borrero

Voz 0259 18:08 a Pío García Escudero el presidente del Senado le llaman por Rivero

Voz 1667 18:11 teniendo en cuenta el nivel del que venimos podemos decir que el presidente del Senado sale bien parados

Voz 14 18:15 la situación en la que te llaman Borrero y lo agradó

Voz 1667 18:18 ces porque este alcalde ha escrito esta carta lo explican nuestra compañera Mariola ido

Voz 0259 18:22 es su respuesta en una carta a la que ha tenido acceso la SER a la petición dos senador de Compromís para que cambie el nombre de una calle franquista

Voz 1667 18:30 el senador de Compromís le ha pedido que cambie la calle del General Moscardó el ALCA al alcalde no le ha parecido bien ya ha reaccionado de esta manera lo que ha motivado a su vez una reacción del Senado

Voz 0259 18:40 el Senado va a denunciar ante la Fiscalía a este señor que se llama Juan Antonio Benito de Dios

Voz 1667 18:46 Fraga se llama Juan Antonio Benito de Dios ibamos escuchar un dato curioso este hombre es director de un colegio además de alcalde lo cuéntanos lo cuenta también Mariola al herido porque lo sabemos por qué el PSOE pide su destitución como director del colegio

Voz 0259 19:01 el PP se ha limitado a abrirle un expediente informativo y el PSOE exige que le parten de la alcaldía y que lo destituye han como director del colegio público San Mateo de Salamanca

Voz 19 19:11 Alves director de un colegio público aberrante diez infame manipuladora José Luis Rodríguez Zapatero el rojo un indigente mental matones pro terroristas anti demócratas vagos maleantes violentos delincuentes mamporros y ahora viene algo muy interesante el alcalde ha hablado y ha dicho sí ofendido a alguien pido disco

Voz 14 19:35 sí

Voz 20 19:40 yo quería

Voz 1667 19:41 dar cuando

Voz 14 19:44 llevamos les escuchamos

Voz 29 19:45 que si se ha ofrecido a alguna persona con los términos utilizados que en ocasiones han sido poco alto tono disculparlo aumentó no era mi intención molestar a nadie

Voz 14 19:57 vamos a ver vamos a ver vamos a ver

Voz 1667 19:59 eso Marte a alguien pida disculpas siempre hay que valorar

Voz 22 20:06 ayer fue uno de los temas de aventar señor de pedir disculpas eh estos momentos que suponen pongan todo ello ante La Ventana de la importancia de la disculpa pues oye muy bien

Voz 0230 20:23 dada la situación dada la cantidad de insultos que ha dejado este hombre de Dios en su carta tal vez debería tomar medidas más drásticas y decir lo retiro todo ha sido un mal momento la fórmula

Voz 19 20:36 si ha ofendido a alguien

Voz 1667 20:38 cuando has dicho aberrante pro terrorista delincuente etc tal vez no acabe de dar resultados claros mejor lo que ha dicho que haber dicho sí han molestado a algún imbécil come miel

Voz 14 20:49 la verdad no es mejor

Voz 1667 20:52 el senador de Compromís Carles Mulet ha presentado tres denuncias contra este alcalde director de colegio mientras tanto en Catalunya

Voz 10 20:59 tras la bronca el CAC en Benalmádena raro pero tan sólo da la cara

Voz 0230 21:18 tengamos el valor el coraje tengamos la dignidad de admitir que hoy no ha pasado nada a la veíamos hablar durante horas porque Blabla Arlanza nunca falta pero pasar pasar lo que antiguamente se conocía como hechos no ha pasado nada hay también es verdad punto interesante divertido en la discusión política sobre los mensajes de Carles Puigdemont

Voz 1667 21:41 Mina hay gente que considera que divulgar esos mensajes está muy mal porque es una conversación privada ya hay quien dice que el interés informativo está por encima de la protección de la intimidad en este caso dándose la circunstancia de que los políticos defienden las posiciones que casualmente les conviene es decir a los partidarios de Puigdemont esto les parece mal ya los rivales les parece del chupete personalmente una frase bastante buena de hoy es de la ministra de Defensa Dolores de Cospedal que en una entrevista esta mañana en la Cadena Cope dice con total naturalidad qué le parece que en este caso los periodistas han hecho muy bien su trabajo y que es verdad que a veces los políticos ella misma se queja de que los periodistas no hacen bien su trabajo pero que en este caso a ella en menores de que si la escuchamos el proceso de los mensajes

Voz 24 22:25 es que se debe a que entre otras cosas hay periodistas que hacen muy bien su trabajo igual que hay otras veces que desde la clase política porque no lo voy a decir nos quejamos de que nos parezca mal determinadas actuaciones periodísticas pues hay otras nos parecen

Voz 14 22:43 mejor

Voz 0230 22:46 como los pimientos del Padrón veces te gustan tanto

Voz 1667 22:49 escuchamos por ejemplo Dolores de Cospedal opinando cuando al ex ministro de Interior Jorge Fernández y el de grabaron en su despacho oficial comentando unas cosillas de poco lustre con un colaborador comentando cómo complicar la vida algunos rivales políticos en aquel momento Cospedal opinaba distinto on

Voz 1628 23:05 parecía aquí lo importante no es que se defraude ni se cometan delitos lo importante es que le graben a un ministro del Interior mire yo creo que es todo lo contrario sería bueno que no les diéramos la vuelta a las cosas porque lo importante es que se pueda en España grabar a uno tenida como es el ministro del Interior y luego publicarlo y que no se escandalice todo el país

Voz 1667 23:25 bueno entre las frases así un poco locas que se dicen a veces Inés Arrimadas de ciudadanos dice que no va a presentar su candidatura la investidura para presidir la Generalitat porque si se presentara se vería que el independentismo tiene más fuerza que el constitucionalismo escucharla porque es una frase rara dice no me presento para que no se vea claramente lo que hay

Voz 3 23:44 sí nosotros ahora presentamos Hasbro y se ve que sólo nos votan cincuenta y siete escaños se va a visualizar que el independentismo es mucho más en el Parlamento que el constitucionalismo

Voz 1667 23:54 a los hijos no voy a presentar mi candidatura porque será severa blanco sobre negro el resultado es un poco raro esto las cosas de una manera o de otra según el punto vista personal de cada cual a veces cambiando muy poco se cambia mucho sonó Luvis caminando muy poco cambias mucho de que está bien escrito alguien escroto o algo así dice cambiando muy poco algo

Voz 1353 24:14 pasa de estar bien escrito a estar mal

Voz 1667 24:17 ya me sonaba la canción de Amaya hay Alfred para Eurovisión que súper dulce cambia mucho interpretada por Chikilicuatre que fue representante nuestro también sí sí sí

Voz 14 24:27 si se hace años y en Buenafuente interpretó tocar

Voz 1667 24:29 en la canción de Amaia Alfred escuchamos cómo cambia de Alfred Amaya al Chikilicuatre

Voz 30 24:35 a ella hay Magazine a la luz y a la red

Voz 31 24:47 la

Voz 30 24:52 con

Voz 32 24:55 cuando son Wilfred

Voz 30 25:03 eh sí

Voz 14 25:09 no

Voz 0230 25:15 pero las cosas cambian a veces con un poquito ahora mismo esto sólo lo está escuchando una adolescente

Voz 20 25:28 uno

Voz 1667 25:34 lo del moda ahora lo del móvil de Puigdemont esos mensajes hay una cosa que tenemos que tener claras muy difícil resistir la exposición pública de los mensajes privados en estos días ha sido bastante notorio

Voz 1353 25:43 en juego que han hecho nuestros colegas de Anda ya el despertador

Voz 1667 25:46 de los cuarenta Un reportero del programa Karin Herrero proponía un juego a los oyentes busca la parejas por la calle les preguntaba si estaban dispuestos a hacer la prueba de la fidelidad la prueba de la fidelidad consiste en exponer tu chats del whatsapp al reportero ya la pareja de esa este reportero salió hoy a una pareja les preguntó importa pasar el test de fidelidad y los dos no no no importa claro pero entonces el reportero comenzó en el chat del chico encuentra una tal Vanessa insta pregunta quiénes Vanessa el chico aceptó

Voz 14 26:17 a partir de

Voz 1667 26:17 aquí a partir de aquí se monta un pequeño pollo os pido que escuchen de escuchemos y escuchar con atención hasta él mucha atención silencio os importa pasar la prueba de fidelidad de Anda ya

Voz 1704 26:31 no vamos a revisar un poquito el a ver qué encontramos Vanessa insta quiénes van esa Insa

Voz 20 26:41 este es como tocaba

Voz 1667 26:45 debe pero sigue la conversación si la conversación el chico empieza a dar explicaciones dice que es una chica con la que hablaba hablaba antes el reportero hace notar que la última conversaciones de hace tres días el chico dice que no habla casi nada la pareja del chico a la sazón la chica dice no no es una chica con la que te has liado a todo esto se va uno preguntan no porque la gente enseña lo Chelsea

Voz 14 27:07 o sea a veces una chica con la que yo hablaba antes de estar con ella hay Bono hemos seguido comenta

Voz 1704 27:13 la última conversaciones de hace tres días no no no es una chica con la que tan liado

Voz 0230 27:21 a partir de haya escucharos Santa ya ha perdido aquí el chico admite el Dios con otra chica dice que fue hace Mazo su novia le pregunta porque habla con ella a través de Mafo ya lo escucharemos más sólo como elemento que nos conduce a comprobar lo difícil que es negar algo que has escrito

Voz 1704 27:36 no es una actitud con la que liado

Voz 14 27:38 pero Face Mazo antes hablando con ella

Voz 1667 27:41 bueno una cosa muy importante para todos borrarlo Chance de cuando en cuando para políticos no enviar SMS a delincuentes para políticos también no desahogar los disgustos políticos a alguien se imagina Winston Churchill escribiendo en whatsapp Helder no está tan mal hay mucho mito al propio Hitler escribiendo Se acabó

Voz 14 28:02 no hay quién salga de Stalingrado menos Bachar al final unos ya no sabe lo que es verdad lo que es malo

Voz 1667 28:10 Irán Nerea a ver hoy estoy

Voz 1509 28:13 otra vez las noticias de para ver cuál es verdad que ha habido más preparada eh no te que yo me vais a pillar ir Time traído tres para que sea más dificultades primera noticia le prohíben subir al avión por llevar un pavo real de apoyo emocional según la noticia de tienen conductor por transportar cinco televisiones en el Top en el techo de su vehículo o tercera noticia el número de personas que tienen móvil en China supera al que tienen retretes en su casa que está ultimas

Voz 14 28:37 bueno la verdad es una cierta dos mal

Voz 1509 28:42 Bolt no está una es unas buena dos de las cimentado

Voz 14 28:47 el el móvil retretes cierto buenas son las tres abierta como la vida misma bueno la real es la del Papa

Voz 1509 29:02 bueno él se llama Dexter tiene más de diez mil seguidores en Instagram por supuesto estoy hablando del pavo real su dueña se llama veintiséis un artista conceptual de Nueva York compañeros pavo real y también a dos gatos japonés pues el pasado domingo veintiocho se disponía a viajar de

Voz 14 29:17 a ver si a Los Ángeles y compró dos billetes para ello

Voz 1509 29:20 el otro para pavo real el problema es que cuando fue embarcar pues no le permitieron entrar porque no cumple las normas es decir sobrepasa el peso el tamaño permitido para

Voz 14 29:29 los animales que pongan los animales pero pero en cabina

Voz 1509 29:34 seis kilos unos no

Voz 14 29:36 yo Francino como vosotros

Voz 1509 29:39 pero eso es que Estados Unidos puedes llevar un animal si lo alegan

Voz 1704 29:43 como apoyo emocional y en este caso que dijo que era que alcohol pavo o que como hace el pavo como eje

Voz 22 29:53 al pavo real

Voz 14 29:55 para las sombras más profunda es aún hay personas que merecen su voz se preguntan por qué a mí

Voz 33 30:03 si te han subido el precio del seguro de tu coche mutuo vente a la mutua y sea cual sea te lo bajamos

Voz 0788 35:10 ambos tiempos vamos a escucharnos

Voz 10 35:17 pero Carlas Francina total

Voz 1704 35:32 son las cinco y treinta y cinco las cuatro y treinta y cinco en Canarias aquí seguimos en La Ventana en Todo por la radio ahora mismo en busca de las palabras de Luis Piedrahita o palabros

Voz 47 35:41 Carlos palabro sí da miedo siga sureño no cesó

Voz 1667 35:53 sí

Voz 1353 35:55 bueno bueno bueno bueno pues energía sabes salud festivos quiere decir

Voz 1704 36:01 este sábado vuelven las amígdalas de mis Sanín balas a partir del tres de febrero todos los sábados en los Cines Callao y a partir de este sábado así arrancamos mira aquí nos ocupa una labor mucho más seria crear palabras que en que necesarias que den nombre a lo que sentimos por ejemplo esto vamos a arrancar ya que todos sabemos

Voz 1353 36:25 que una madre pide una madre pide pide poco pide menos con cactus que nunca quieren nada para las todo es para los demás reparten el pollo se quedan con los peores trozos una madre dice Tomaz vosotros el muslo y las pechugas que a mí lo que me gustan son el pico y los ojos y las por qué porque las madres son seres de luz criaturas celestiales casi divinas la única cría Tura que hasta cuando se equivoca tiene razón eso es una madre criaturas hechas de amor de cariño y ternura todo ello amasado templado en el enigmático en el infierno

Voz 19 37:04 por qué piden

Voz 1353 37:06 co pero cuando piden es imposible decirles que no son técnicas de manipulación avanzada ponen voce cita de madre ojitos de madre manitas de madre IT dice en cosas como no me acompañaría a él

Voz 19 37:22 pan que yo sola no puedo o

Voz 1353 37:25 no me sintonizar los canales de la tele

Voz 1667 37:29 yo no los entiendo cómo

Voz 1353 37:31 es que no si te está diciendo no me sintonizar los canales de la tele a mí que te lleve nueve meses dentro de mis entrañas quite parir con dolor esa forma de mirar esa forma de agarrar te las manos y no hay una palabra que dé nombre a esa forma que tienen las madres de pedir las cosas y a la que es imposible negarse cómo podemos llamar a esa solicitud materna a la que nos sometemos de modo inexorable

Voz 19 38:02 yo propongo manipulación

Voz 14 38:06 con mami población isla definición quedaría tal que así

Voz 48 38:16 sí

Voz 49 38:16 ay mami Pool

Voz 1353 38:19 la forma que tienen las madres de extender una solicitud a la que es imposible negarse estrategia de Madrid para ablandar corazones y lograr un objetivo absolutamente merecido chantaje materno filial eso es malo

Voz 50 38:39 no vamos

Voz 1353 38:42 todos hemos vivido ese momento de llegar al de llegar del instituto a la hora de comer no a la hora de merendar da ya pasada

Voz 14 38:50 hombre hambriento con las tripas son

Voz 1353 38:52 en Dolby su Raúl abrir la despensa y zampar te lo que haya aunque no convine aunque no pegue no una lata de mejillones con que he hecho un bocadillo de chorizo con Nocilla patatas fritas mojadas en yogur

Voz 14 39:07 el cuando el hombre

Voz 1353 39:09 Prieta El estudiante sea sea animara esa a Iniesta esa fina línea la que separa al adolescente del primate seres dibuja a la hora de merendar abres la despensa Rampla con lo que haya sin miramientos sin decoro sin decencia yo he visto a mi primo abrir una lata de melocotón con los dientes beberse un litro de leche ir violara a una piña si no hay no hay una palabra que da nombre a las aberraciones culinarias cometidas a la hora de la merienda cómo podemos llamar a esa monstruosidad gastronómica en la que se combinan varios alimentos arruinando los todos yo propongo Gastro Pizzi y la definición quedaría tal que así

Voz 48 40:02 a ver

Voz 1353 40:08 Gastro estropicio láctico culinario impetuoso y sinsentido despropósito alimenticio perpetrado a la hora de la merienda por adolescentes sin vigilancia acto irreflexivo a la despensa familiar eso es gas

Voz 14 40:28 pero

Voz 1353 40:30 vamos con otra más otra más gente que se va de vacaciones a la aventura sin planificación sin reservar sin escrúpulos a lo que encuentren da igual hostal de dos estrellas pero que en realidad no son estrellas son dos asterisco

Voz 14 40:46 página dice hostal Palacio de La Buena Vista abajo pone donde dice Palacio seguido dinero Buenavista léase

Voz 1353 40:55 interior y poco luminoso igualmente llamaba mochileros pero no es preciso porque mochilero es también un paracaidista un niño en edad escolar o caza fantasmas yo creo que necesitamos una palabra que dé nombre a los viajeros sin planificación independientemente de que lleven sus cosas en una mochila en una maleta en una cesta

Voz 1667 41:16 el pico de un pájaro

Voz 1353 41:18 cómo podemos llamar a los viajeros audaces hijos del carpe diem y la improvisación haber yo propongo abren turistas

Voz 14 41:30 la definición quedaría tal que así

Voz 48 41:35 ah

Voz 49 41:38 ahí a Purito

Voz 1353 41:41 esta turista sin planificación logística persona que busca salpica mentar sus viajes de placer con riesgo e incertidumbre improvisador errante viajero de la vida eso es un ave

Voz 50 42:00 puede

Voz 23 42:09 la socialista secundarios que voy a pedir perdón de entrada por hacer mis cosas personales ahora en medio del todo por la radio si alguien me llamaron en otro día de una compañía para venderme un seguro seguro de deceso si estoy que debe devolver la llamada Valley como se cumple el plazo no estoy viendo permiso eh voy a llamar igualmente para intentar que esta persona

Voz 14 42:31 hola muy buenas tardes buenas tardes

Voz 44 42:32 a llamar a la compañía de seguros de decesos de funciones viva tú años convencidos de que nuestros clientes La Habana Palmar Le atiende en qué puedo ayudarle

Voz 23 42:44 Ruth hola buenas tardes a ver que den llamaros porque el otro día me llamaste a las doce de la noche para informarles sobre las cotas que debería pagar para subirme a uno de nuestros seguro

Voz 44 42:52 pues bien caballeroso nombre y apellidos pescador es desafió darle nombre por favor

Voz 23 42:58 Arman Lucía Frantino Martínez

Voz 1509 43:01 a ver

Voz 14 43:03 mi nombre y el fenómeno no estaba hablando con mi secretaria Susana

Voz 44 43:07 mire y mirar más Lucía Martínez debería saber algunos datos personales para introducir en el simulador si le parece bien la edad suya

Voz 14 43:15 cuarenta y ocho años

Voz 44 43:20 a cuarenta años ya señor Francino Martínez

Voz 14 43:23 que vaya

Voz 44 43:27 bueno pues que más de la mitad de la vida la tenemos ya hecha

Voz 14 43:33 poco diría yo

Voz 44 43:35 quiero dar más y social

Voz 14 43:38 mente un poquito China

Voz 44 43:40 pues ya más de tres cuartas partes de la vida de los tuviera un poquito el precio pero no se preocupe hacia este deporte señoras este Lucía paseos como deporte a ser claro de esa sala nevera verano hablando el sano Singer

Voz 23 43:56 ah sí sí muy sano muy sano evito la bollería mucho pescado a la plancha mucha mucha mucha

Voz 44 44:01 bueno está llena de de plomo cubren y me encanta tienes hijos señora a un pequeñín en la familia qué bien qué bien que cómo se llama

Voz 23 44:11 Dios sí en todo

Voz 14 44:14 sí sí sí

Voz 44 44:18 pues no señor Francino aquel pequeño Iñaki de la Torre cuando supo que romper su cerdito hucha para tener que pagar el entierro se su padre rácano responsable que no quiso ocuparse de su muerte siendo un fumador un poco Monseñor Francino ha metido T perdona favor en el medio radio Radio sí lo tiene todo a la radio profesiones riesgo la radio es una profesión de riesgo me espacios de todos moqueta micrófonos pero las barbas todos enemistad de carbono si el Francino que tres de cada cuatro radiofonista Irán antes de llegar a los cincuenta la malaria tifos o Correa

Voz 14 45:08 vaya

Voz 44 45:12 simulador un poquito Oh My God eso es mago le paso con el supervisor Antonio tienes aquí un tres catorce el aparato hola hola hola buenas tardes Lucía financiera Martín

Voz 23 45:31 así que eso es bueno es malo entres catorce no no

Voz 44 45:33 no es bueno a ver es usted lo que se conoce en el mundo de las aseguradoras como un carca carga cabrón de alto riesgo capaz de arruinar nos

Voz 23 45:41 entonces se nombró a su seguro no

Voz 44 45:43 Se ríe el teléfono en aquel carpintero y hace unos ataúdes por treinta libros bueno gordito

Voz 14 45:59 bueno pues con otra compañía están ha salido bien los Lucía Taboada buenas tardes Lucía arma en qué tal pues mira

Voz 1628 46:15 bueno triunfa en una edición

Voz 14 46:17 concurso si no lo sabía

Voz 1628 46:20 en una edición del concurso al que ha batido récords en seguimiento en redes como en ningún otro programa ya ha conseguido antes ellos venga hablar de lenguaje que ha generado otea muchas termina ya existían desde hace mucho tiempo en la red pero digamos que como TS han extendido al común de los mortales es decir a los uno milenio

Voz 1509 46:35 emplear el verbo así Earle

Voz 1628 46:38 así como apostar por un romance y promocionarlo nuestro explican desde la Fundéu

Voz 44 46:43 se ha formado a partir de que es un acortamiento de mi inglés sí que a partir de ahí se se genera en inglés sin que aquí en español se crea superar incluso se habla también de pero como sustantivo pero entre Alfred llamada ya por ejemplo en el caso de Operación Triunfo aunque se ha dado en vamos en muchos otros concursos sobre series televisivas y la idea es que no resulta necesario emplear cuando se pueda de pelear a emparejar empatar que es uno o más de americano se habla allí el novios el empate y hay otras alternativas como teatro Edar

Voz 52 47:29 ese cree que veíamos que iban a tener menos

Voz 44 47:32 aceptación quiero

Voz 14 47:34 este descubren hay que no eres millennials esto nota Huete ando

Voz 1628 47:43 así que tú puedes Alfred el Alfred perdón y Amaya que son dos concursantes a cuya pareja los fans de OT denominan al Mayer no nailon

Voz 53 47:51 sí está

Voz 1628 47:56 o tú puedes pegar Aitana hay Cepeda otros dos concursantes que son ahí TDAH

Voz 54 48:03 sí sí sin veas a Raúl y abone otros datos

Voz 1628 48:06 concursantes si Peas Aragón Neil bueno más términos quieras que este igual resulta menos novedoso atrás no tienen equivalente directo en castellano pero el más hacer acercado es flechazo

Voz 14 48:16 la reacción habitual de The Clash

Voz 44 48:19 es flechazo todo San Buddy tener un flechazo estar a alguien se miente

Voz 1628 48:27 en el hotel que no significa Operación Triunfo Pure significa One Two Pelegrí esto es una pareja que te encanta la relación favorita de un fondo es decir de un conjunto de fans y además existe brote TP que es lo mismo una relación favorita pero de amistad y para terminar tenemos

Voz 14 48:43 pero está

Voz 1628 48:47 a academias ya para terminar tenemos Living que esto es como estarme amontonado todo es decir cuando estás viviendo participando de algo que te está está siendo estas Live

Voz 14 49:00 yo estoy bien la verdad el sitio web un cuadro en Todo por la radio en La Ventana Susana Ruíz Carla así hasta ahora flipa vas lo de ahora va a saber vamos a el audio primar

Voz 19 49:35 cuerda

Voz 14 49:38 o de Hacienda

Voz 20 49:42 bueno son corridas son cuerdos

Voz 1509 49:46 hay muchas especies recuerda todas tienen en común una gran inteligencia una de las especies de corrido más aventajada es el cuerpo de Nueva Caledonia es la única especie no primate de la que se sabe que tiene un desarrollo cultural en cuanto a la fabricación de herramientas esto qué quiere decir que no no sólo fabricar herramientas sino que añade innovaciones a las herramientas que ya existen y posteriormente comparte su conocimiento con otros grupos lo último que ese descubierto en estas especies que fabrican anzuelos a partir de simples Rami tanto

Voz 14 50:18 vuelos las utilizan para

Voz 1509 50:21 pescar insectos del interior de troncos y ramas a la cita con el período quitan pequeñas fibras de madera y la dejan bien afilada y un poco curvada gracias a este utensilio son capaces de avanzar de alcanzar las presas diez veces más rápido que con la herramienta no modificada para entendernos esto es muy importante porque para esto hace falta una gran comprensión de las propiedades físicas de los objetos para usarlos con material haberme dado ya además también tener una gran creatividad para desarrollar soluciones a los problemas que se plantean en realidad no es la primera vez que los cuervos de Nueva Caledonia sorprenden con soluciones imaginativas os cuento muy rápido la última que se sabía hace ya algunos años

Voz 0259 51:01 cubrió cómo conseguían abrir unas nueces

Voz 1509 51:03 cascarón muy dura en entorno urbano comenzaba arrojando las noches buenas Jada va a la calzada de la carretera vale para que los coches pasaran por encima hay dejarán el fruto accesible

Voz 14 51:14 como mira sí pero qué pasa pues que cuando

Voz 1509 51:16 bajaban a comerlas solución arrojan las nueces en el paso cebra hice esperan a que el Sena

Voz 14 51:22 pero bueno lo soy rojo

Voz 1509 51:26 los hay indicios cuando se pone rojo el semáforo para los coches bajan a comer

Voz 14 51:31 que bueno llevan ropa de abrigo eh que se llevan ropa de abrigo que de estoy viendo la luz es lo de las orcas ayer error de los cuerpos canción afuera desde Nueva Caledonia porque no no todos en general los tomos

Voz 1509 51:48 copos de aves más inteligentes junto con los loros cotorras y cartuchos

Voz 14 51:52 doblas si te llamas a donde llegará Grace con ella adónde llegaremos a la clase de música de los datos

Voz 0788 52:25 pues esto ya sabes que son los puros como se supo está diez reconocido ya el que canta es Bono ello oyendo esta canción ayer me di cuenta de cómo Bono ha hecho de algo que podríamos llamar que académicamente es bueno no es un fallo pero vaya que un profesor de canto académico diría que es un fallo que soltar mucho aire cuando está cantando sí lo ha hecho convertirse su estilo sea si él no cometiera por así decirlo ese error académico hasta aquí Juan Ángel Vela del Campo habrá quién está mirando fijamente saben lo que es bueno pues lo bueno del pop es por unos mil millones

Voz 14 52:56 sí también Elvira Lindo también pero cola

Voz 0788 52:59 mira si sólo Elvira creo que no tiene clase de música bueno lo que digo es que es juzga es curioso como el pop se permiten imperfecciones por las cuales por ejemplo tú haces de una imperfección un estilo es lo que hace que suelta el aire mucho mucho más de lo que daría para cantar

Voz 10 53:22 sí

Voz 0788 53:26 entonces cómo se aspiracional esto lo que estamos de broma largas mitos siempre Sálvame

Voz 14 53:38 además ha crecido

Voz 0788 53:41 Marta fans Suzanne la que tarde llevan a Marta Sánchez también ha pasado mucho pero lo que digo que el pop es muy permisivo permite que tú hagas de una imperfección un estilo o por ejemplo si buscas a Michael Jackson en la etapa de los Jackson Five pero cuando era ya es solitario de repente tenía una especie de de como de Hypo que le hizo famoso

Voz 55 54:02 el pelo

Voz 0788 54:12 eso te confundan prosas de canto y te dice lo que estás haciendo tiene si algo no

Voz 23 54:16 que no fuera usted no yo no lo digo para meterse con Hélder

Voz 0788 54:18 te lo digo para que has como en el pop unos expresa como le da la gana incluso cosas que deberían ser no sé cómo generadas pues resulta que se permiten y de todo uno hace un estilo o luego por ejemplo Willy De Ville Willy de Ville además hace un truco muy bueno porque él cantaba muy arrastrado es un poco lo que llaman el Talking blues sea el blues que habla en realidad cuando les da la gana elige y canta más entonado pero es como arrastra todo el rato esto no tiene que hacer es hablar

Voz 14 54:50 sí eso es

Voz 1 54:52 esto esto

Voz 0788 54:54 en en en en la lista de la compra

Voz 45 54:58 bueno sabe Javier podemos decir que un poquito

Voz 0788 55:03 Lou Reed porque alude también a esto pero lo digo de nuevo que no tengo ningún ánimo de ofender pero fluir arrastraba y además desafinada y no importaba porque ese era su modo de cantar y su estilo de broma

Voz 10 55:15 no concreta la nota si hubiese ido muy sensibles que deben de ser cuando se como Carlos hayan dejado de quiero decirte ahora poquito tres

Voz 0788 55:43 sí es un truco de los tres de Bob Dylan os lo conté un día de Lou Reed de Willy De Ville que es yo voy medio desafinado todo el rato voy arrastrando voy casi hablando al estribillo voy a entonar bien porque es cuando necesito lucir me ahí está la cosa se permiten este tipo de lujo por eso lo estribillos el gran momento de la canción siempre y luego fijaos cómo hay otra cosa que ya digo que es verdaderamente rara la piedad calles dice pero bueno esto qué es pero que fue el marchamo de un grupo concreto no esto creo que se llama Melissa ahí ese esa especie de añito pequeñito que al final

Voz 14 56:25 Dolores Orriols hace poquito como sabéis

Voz 0788 56:27 antes de los Kramer ella lo hacía muy exagerado pero él

Voz 14 56:31 el hacia muy sutil

Voz 0788 56:50 habrá Kelvin desde Pepa a hacer esto en la época en la que él cantaba un poco más digamos más de ópera más Julio Iglesias como uno Enrique Pérez Julio pero vamos lo dominaba y lo hacía para el rock'n'roll cuando quería rugía cuando quería hacia este tipo de cosas o por ejemplo fijadas como cantaba Anastasia

Voz 10 57:05 es otra vez

Voz 0788 57:19 esto no es el centro de su estilo el centro eso estilo es el rugido que va a hacer ahora veréis que cuando aprieta cuando apretando lo mezcla con los Melissa ya es mucho más descarado ya no nos está haciendo porque están el estribillo y lo gira hacer redondita ya no lo quiero quito las me usamos y luego fijados como cantaba originalmente Etta James esta canción cómo vibra la voz de afilar de las frases

Voz 56 58:15 muy poquito

Voz 57 58:19 poquitos

Voz 0788 58:19 es más

Voz 20 58:21 bueno pues titulo exageras sí

Voz 0788 58:24 te ponen mucho más melosa la canción es el estilo de Beyoncé es que cuando esta misma canción en una película que contaba Etta James veréis como en el vibrato serán mucho más en sagrados y mucho más largos

Voz 30 58:38 su menú