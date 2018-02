La Ventana (01/02/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1 00:00 es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com en La Ventana y a las siete las seis en Canarias en la Ser Cadena SER

Voz 5 00:23 no digo nada

Voz 6 00:35 más es no

Voz 2 00:44 no conllevó es inconfundible de Bruce Springsteen es con inconfundible

pues no sé si saben que esta canción pertenece lo dice en la banda sonora de de pena de muerte una película fantástica que protagonizaba Sean Penn pero saben lo mejor que está película desde hace unos años también es una ópera la ópera que se puede ver estos días en el Teatro Real en Madrid hablaremos del tema en La Ventana de los clásicos con Juan Ángel Vela del Campo pero antes Nieves Concostrina Radio lindo con Elvira Lindo desde ahora ya está a las siete

la Ventana Carlas Francina

son las seis y nueve las cinco en Canarias hoy vamos a coro Theron personaje histórico que ha sido fuente de inspiración para libros películas alguna serie de televisión un personaje hizo que acabó mal acabó mal eso sí como rosario de la aurora porque claro en una pelea entre reinas mala cosa es como lo de los dos gallos en un gallinero que al final dos no caben

Voz 2 04:39 eh

Voz 0623 04:42 en La Ventana acontece que no es sólo con uno

Voz 2 04:47 el relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 1626 04:59 no y qué es lo peor que le podía pasar a una reina católica en la Escocia del siglo XVI pues tener como prima a otra reina pero la Inglaterra protestante la escocesa era María Estuardo la inglesa Isabel primeras se odiaban la prueba definitiva de aquel mal rollo se sustanció el uno de febrero de mil quinientos ochenta y siete cuando Isabel firmó la sentencia a muerte de su prima María una semana después la Estuardo fue a su decapitación vestida de rojo Valentino antes muerta que sencilla

Voz 19 05:35 pueden sí

Voz 1626 05:52 detrás de la decapitación de María Estuardo de tres hachazos por qué el verdugo un poco manta lo que hay es una monumental bronca entre ingleses y escoceses entre católicos protestantes entre los que querían una unión de Escocia Francia y España para que el catolicismo se impusiera en la isla y los que luchaban a mordiscos para que gobernaran los anglicanos la Estuardo queriendo reinar también en Inglaterra e Isabel queriendo ser también reinar Escocia las dos altas las dos pieles rojas María más mona que Isabel cierto pero Isabel con más mala leche que María Isabel soltera porque Un marido estorbaba María con tres esposos a cual más desastre estas dos está claro es que nos iban a llevar la vida cuando a María Estuardo se le puso todo en contra en Escocia cuando perdió el favor de todos abdicó pidió refugio Isabelle hola mi prima la que no ha parado de conspirar contra Mimi trono de esta pidiendo protección a Inglaterra Mona Isabel la tuvo prisionera dieciocho años pero en plan muy desahogado la verdad María Estuardo salía entraba cazaba bailaba hasta que se relajó demás Illa pillaron conspirando Un poco tampoco mucho fue la excusa para que se exigiera su ejecución pero Isabel se tía que van a decir de mí en Europa que me cargaba una reina lleve

Voz 0545 07:33 Cima prima mío

Voz 1626 07:35 pero bueno la presión pudo más y firmó la sentencia que el uno de febrero una semana después María Isabel nunca se vieron las caras en vida cuando más cerca han estado es ahora muertas parada sus tumbas en Westminster por sólo nueve metros de vez en cuando retumba en el silencio de la Abadía un mala P

Voz 18 07:56 ahora

Voz 19 08:02 pues ahí

Voz 18 08:11 para ser una pelea distancia

Voz 0313 08:13 no está mal como terminó Ken Follet por cierto habló mucho de este de este episodio en su última novela y ahora La Ventana Radio lindo

Voz 21 08:27 radio Lito la mitad particular para observar contar con Elvira distinto la años nada estos aumentos ahora no está el de Esquerra la OMS Ono fe única eh

Voz 0313 09:09 ha dejado alargar un poquito más esta canción porque Elvira Lindo buenas tardes

Voz 0545 09:14 hola buenas caras semana cada jueves cuando

Voz 0313 09:16 cerramos Radio lindo pero vamos impecablemente el teléfono de la redacción de La Ventana pueden sonar cuatro cinco seis siete ocho diez llamadas de personas que preguntan la canción como se llama esta canción quieres quién canta como si la canción se llama fortuna y es de un cantante portugués que se llama Antonio San brujo que lo hemos dicho en alguna otra ocasión pero merece la pena que lo repita

Voz 0545 09:37 sí sí sí y además no es cada cada semana

Voz 0313 09:40 Nos pasa lo mismo y además me alegro muchísimo porque

Voz 0545 09:42 eso quiere decir que podemos recomendar cosas de calidad de música popular esta mezclada con el fado y el pop Kylie tal y que a la gente le gustan y pregunta bueno cómo puedo escucharos sacan pero en mi caso no yo como soy tan canción era nevó voy escuchando canciones todos los días y procuro compartir las así

Voz 0313 10:03 osea no es verdad que sólo podamos recomendar en el mercado el concepto mercados muy etéreo no es verdad que sólo se puede recomendar música lo que más suena lo que más pero está muy bien Bruno Mars está fantástico quién duda de Bruno Mars

Voz 1 10:15 hoy hay un montón de cosas por hay que merecen la pena

Voz 0545 10:17 la de los conciertos de Antonio zambulló en Madrid están llenando ahora no con lo cual quiere decir que hay mucha gente a la que le gusta la buena música las buenas letras porque esta canción tiene una letra que parece un clásico ya

Voz 2 10:33 no

Voz 0545 10:36 claro

Voz 21 10:41 no tengo nada

Voz 0313 10:44 pero es que además las canciones que forman parte de de la banda sonora de nuestras vidas entran por caminos muy distintos por puertas ventanas que a lo mejor no podemos imaginar no se Elvira por ejemplo últimamente que te ha sorprendido en música algo que hayas escuchado que hayas dicho esto

Voz 0545 11:01 pues mira a mi me sorprende por ejemplo que los cantantes que nos pueden parecer más comerciales americanos cuando eh y te parece que bueno estás en realidad no cantan porque es una música súper comercial si da igual no tú escuchas Lady Gaga hay piensas pero como cantara en realidad resulta que el aves cantando musicales de Broadway con Tony Bennett los cantado maravillosamente bien y entonces te das cuenta de la voz que tiene bueno pues por ejemplo estos días iba yo escuchando por la calle a a Miley Cyrus que bueno pues es una bestia

Voz 0313 11:37 Inés es quién es quién es exactamente pero de reto

Voz 0545 11:40 ente la escuche nada con poco acompañamiento musical y cantando música country cantando en especial esta canción de Dolly Parton que a mí me gusta muchísimo es un clásico de la música country fíjate que en la carta

Voz 0313 12:25 bueno pero es que además le le viene de casta no porque el padre de Miley Cyrus es Billy Ray Cyrus que es un cantante de country conocidísima es decir que esta es la música que ella

Voz 0545 12:35 Velázquez pero luego María con la con la que se crío hoy que sabe cantar casi desde niña yo envidio precioso que recomienda los que quieran entrar en Youtube haberlo que es de de pronto aparece Miley Cyrus en el metro de Nueva York con una peluca aquí con el cantan con con el presentador este de un show de noche que se llama no Fallon

Voz 1 13:01 de dos aparecen bandos pelucas

Voz 0545 13:03 ponen a cantar esta canción la gente no lo reconoce pero todo el mundo empieza a verla durante estas cosas que tú en tu casa aquí en Madrid por a bailar también

Voz 0313 13:28 hoy estamos en un radio dos yo diría que por temático eh porque hemos arrancado con la con la música pero bueno lo que nos interesa de esas secciones la mirada

Voz 14 13:36 tiene Elvira sobre la vida las cosas que ocurre no hace unos días te leímos en el en el país

Voz 0313 13:41 el recomendando como imprescindible la lectura del libro Letizia o el fin de los hombres de un historiador y sociólogo que se llama Ivan charló nunca bueno este es un libro que no es nuevo ah y es la crónica de un asesinato brutal que ocurrió en Francia en Nantes en el Langa hace tiempo en el año dos mil once el asesinato de Letizia PR que te llevó a leer este libro porque lo recomiendas con tanta vehemencia Elvira

Voz 0545 14:03 pues la verdad es que no había visto sobre las mesas de novedades y es lo que pasa ahí tantos libros hay tantas salvedades da la vida exactamente a mí no me da la vida para leer tantos libros como me apetece pero como se cuestionó una vez más como se había dado a la información de Diana

Voz 1 14:18 quieren los meses aclaró seis ciudadanas

Voz 0545 14:21 especulación y Bétera era una chica también joven guapa etcétera no lo que provocaba si cabe más atención dicen que hay un que hay una especial atención cuando se trata de una chica joven y que en fin parece que nos adiós algo que nos parte el corazón nos pone en el lugar de los padres entonces fue eso lo que llamó mi atención de este libro que realmente no iba a leer no a si cuando leí la contraportada ley que de alguna manera recordaba al adversario es el libro de Carrer donde también se da cuenta de un asesinato de uno hombre que se hace pasar por de un hombre que se inventa su biografía delante de su familia etc cita entonces al como ellos a apelaban al libro de Carrer para recomendar este pues pensé bueno de esto tiene que tener mucha calidad ahí es yo creo que desde la primera página me di cuenta que de qué se trata va de algo distinto que yo no había leído hasta el momento es poner a la víctima en primer lugar es decir que no sea el asesino el que nos fascina el que el que no sea la creación de la biografía del asesino la que nos lleve a leer un libro sino al contrario la la el recrear la vida de la víctima una chica de dieciséis años de dieciocho años melliza deje de otra que se cría porque buenos los padres eran más que un desastre en su padre sobre la cárcel su madre tenía problemas mentales no se pueden hacer cargo de ellas llegadas acabaron pues esa cosa de los niños que están en manos de los servicios sociales que ahora están en el colegio que ahora les dan a una casa de acogida de etc bueno parece que a los dieciocho años a estas dos chicas estaban empujando a labrarse una vida digamos normal a trabajar para los demás a servir etcétera no y entonces es cuando fue asesinada es curioso que este asesinato que provocara saqueos conmocionó a todo un país primero por el caso que le hicieron los medios eh yo creo que de forma más seria tengo que decir pues lo que he leído que en España pero aparte de eso por qué Sarkozy el presidente de la República del ese momento utilizó el asesinato para pedir que se endurecerán las penas y habló de que los los asesinos de índole sexual no podía salir de Hamás de las cárceles del caso es que el asesino de la de Titsa no era un reincidente sexual era un hombre violento te podías ponerle todos los adjetivos que quisieras pero no era exactamente el prototipo de un delincuente sexual pero Sarkozy lo utilizó para hacer su propia campaña en el caso de Francia esto

Voz 0313 17:03 no estamos Luis Moreno sí sí pero pero

Voz 0545 17:05 en el caso de Francia en el propio presidente de la República el que pide además por un lado está recortando dinero a la justicia y por otro lado está señalando a los jueces diciendo os estáis equivocando cuando dejáis que salga un tipo de estos a la callos a estar rindiendo reconvirtiendo poblado a los jueces y por otro lado pero recortando dinero pero recuerdo cómo te dormido

Voz 0313 17:28 no esto Elvira esto les favoreció Le perjudicó a Sarkozy cuyo el uso que intentó hacer

Voz 0545 17:32 en en el caso en este caso yo creo que lo perjudicó porqué que fue una cosa rarísima en la eh la justicia en Huelva se puso en huelga protestando por un presidente que decían esto es la República atentando contra la República

Voz 0313 17:48 la operación de la parar

Voz 1826 17:51 entre sobre esto que que decías de de qué es lo que lleva a que un caso de una chica o de un chico desaparecido habitualmente son las chicas jóvenes etcétera llamen más la atención de los medios está muy estudiado en nuestro país y la conclusión es que no se sabe nada quiero decir hay catorce desapariciones catorce desapariciones se denuncian cada día en nuestro país Irán puede que el mismo día que desapareciera Diana Quer una chica de sus características iguales o incluso de de la misma clase espectro social desaparece

Voz 0545 18:19 a sin embargo largo de todas formas ya Blanca dice una cosa interesante dice Sarkozy está poniéndose como padre de la República protegiendo a los franceses diciendo no os preocupéis vamos a endurecer las penas todos esos asesinos que quieren asaltar a las chicas por las esquinas nunca van a salir de la cárcel pero lo que él lo que lo que ella blanca es vamos a ver si vemos los porcentajes hay muy pocos asesinos ya salten a las chicas a las esquinas generalmente los abusos sexuales triste de esas hice dan dentro de Irak

Voz 0313 18:51 en el ámbito familiar si efectivamente con lo cual

Voz 0545 18:53 rompió un poco el discurso de Sarkozy que cogió el micrófono y se puso a defender a los franceses de los propios jueces de la propia justicia francesa y luego ya el la vuelta de tuerca increíble de este asunto es que el padre de acogida de las chicas el padre de acogida que también había cogido el micrófono para decir los delincuentes sexuales no pueden salir a la calle luego no está en la cárcel ahora mismo por haber abusado de las chicas

Voz 1353 19:21 Hall

Voz 2 19:43 el frío eh he puesto

Voz 1 19:56 lo que ya busca para siempre la de otro no había escuchado nunca por cantando en francés

Voz 2 20:02 si es si Goethe dance

Voz 0313 20:09 pero tiene el deje

Voz 2 20:12 pido Nelly

Voz 1 20:17 qué te ha pasado y con Miguel Poveda Fontàs que es soy

Voz 0545 20:22 taxi coman y entonces eh y me he ido a poner del este hombre estaba escuchando la radio otra emisora no te estás escuchando entonces me pongo música Se me olvidó ponerle los auriculares entonces a sonar como yo tan alto Poveda en todo el taxi y me dice eso vuelve el taxista dice pero a usted le gusta muchísimo dice pues es que nunca lo ha dicho por la pinta que usted tiene dio es pues me gusta muchísimo dice le importa que compartamos la canción que llevaba digo poesía entonces puesto el móvil así como si fuera la radio el transistor te hace años hemos venido escuchando bulerías alegrías etcétera y cuando ya me he bajado aquí en la radio y me he dicho me ha hecho esté feliz esta tarde

Voz 0313 21:06 bien es al revés gente tú escuchas la música que lleve al mar meses que tienes que trabajar muchas cosas y bueno Elvira Lindo venido y muy preocupada por por unos de los que sin duda es yo creo que a su pesar uno de los personajes de la semana que es la la infanta no es la princesa la princesa en honor a y por la sobre exposición por por por esos viga familiares comiendo la sopa o repasando la tabla de valores y luego con la entrega el Toisón de Oro El Mundo Today la buena noticia de la Príncipe ha roto de oro no cree que haya roto todavía por qué te preocupa lo deja en esta zona

Voz 1 21:40 caracolero bueno el precisamente

Voz 0545 21:43 creo que el Mundo Today ha hecho muy buenas páginas con el vídeo yo iré y también hay que acostumbrarse que se hagan bromas claro son es que sobre la Familia Real hubo mucho tiempo

Voz 0313 21:53 sí pero eso ya ya ya

Voz 0545 21:56 ya ha aplazado se hacen bromas sobre eso y lo que pasa que a mí lo que me preocupa es la parte infantil fíjate osea yo de lo que lo que ruedan sobreponerse a los reyes lo que eso les beneficie o los perjudique realmente no me importa yo creo que tienen que estar sometidos a crítica sobre todo por el cargo que ocupan ahora yo cuando escuchaban las palabras de Rey siempre voy a decir el Príncipe pero cuando escuchaban las palabras del Rey Felipe A a su hija diciendo que a partir de ese momento debería regirse siempre pues la Constitución mirada como un escalofríos

Voz 0623 22:36 hoy Leonor das un paso simbólico muy significativo para tu preparación tu futuro en ese camino que comenzó el diecinueve de junio de dos mil catorce cuando siguiendo con la previsión constitucional fuiste llamada a asumir la dignidad de Princesa de Asturias y los demás títulos vinculados tradicionalmente al sucesor de la Corona de España porque este Toisón que te acabo de entregar y que se que recibes con alegría consciente de su importancia aparece en él aparece el escudo de armas como un símbolo que te recordará las exigencias que impone ser

Voz 1 23:20 la princesa conmigo siete importancia no sé yo yo lo sé yo

Voz 1826 23:25 los El Mundo Today han dicho esta tarde que ha roto oye

Voz 0545 23:28 a los doce años yo recibí un un premio literario que daba la Dirección General que Fico acompañó eran mis padres me acuerdo que llevaba un un vestido de lunares que no tenía manga no

Voz 1 23:42 mira si te hubieras visto el taxista siente usted usted lo llevan las bueno

Voz 0545 23:49 era de mi preocupación vuelve a contar una tontería muy grande pero mi preocupación era que me habían salido dos pelos las axilas de en cada isla entonces mi preocupación era si me daban el premio desde muy alto

Voz 1 24:01 cuando tenía que subir el brazo

Voz 0545 24:03 Líbano haberlos dos pelos ésa era mi gran preocupación es una preocupación como muy de Manolito Gafotas es como lo que tiene en la cabeza una mente de doce años yo cuando veía con esa formalidad porque ambas en una niña que se niña Monique cima guapísima etcétera con un es como Kant Sapa a mí no me apareció incluso más pequeña de los doce años que tiene cuando veía palabras tan solemne están públicas un discurso e político de claramente que te marca un futuro un destino eh que que te dice esto es lo que va a ser y lo que va a ser Tubinga no cosa que ninguno de nosotros sabemos no sabemos lo que va a ser España dentro de treinta años no lo sabes yo no lo sé yo yo yo no lo sé entonces a mí

Voz 24 24:57 me preocupa es que te voy a decir psicológicamente

Voz 1 25:03 ponía muy pequeña muy pequeña lo tanto pero claro pienso porqué esa así

Voz 0545 25:08 de exposición ahora porque dicen bueno supo nuestro

Voz 1 25:11 con claro eso eso te dicen como respuesta porque es porque es tradición en los oye reales no me lo creo del todo quiero decir que es verdad que su padre dicen ahora misma edad me parece que es nadie apareció pareció porque sí sí

Voz 0545 25:24 es que nuestro país no era el mismo pero no en tampoco igual el concepto de la exposición de los niños ante la opinión pública no a mí no me gusta mucho que se esconda a los New fíjate que yo sé el éxito que tiene Masterchef no me hay cosas de ese programa que me chirría no me gustan no pero bueno al fin y al cabo qué dices bueno es un concurso de niños etcétera y tal como ha habido siempre aunque todos los niños que se han hecho famosos han tenido luego una biografía complicada yo vida complicada ya pero es que en este caso además se une a la política que desde que es como cargar sobre los hombros de una niña una responsabilidad te pueden decir extradición y es lo que le toca a ella me dice que le tiene que tocar

Voz 1 26:11 claro ya no claro

Voz 5 26:19 eh que si para nada

Voz 0313 26:34 el último doy de radio lindo es una denuncia en toda regla y una reflexión también vamos a ver hasta dónde llegamos resulta que en una galería de arte de Manchester han retirado un cuadro si las ninfas un cuadro de de Waterhouse donde aparecen unas ninfas desnudas y que el problema no parece tanto la desnudez o eso han explicado sino que la mujer se representa como un sujeto pasivo decorativo

Voz 1 26:58 estamos hablando de un cuadro del siglo XIX habrán dicho ahora han dicho que se trata esto se trata de un esprín

Voz 0545 27:07 dentro de un artista para ver cómo reacciona

Voz 1 27:10 es como Riad que una agente desde diré como reacción unas tú por ejemplo no claro yo yo yo he reaccionado pues un lado con asombro pero por otro lado tampoco me asombra

Voz 0545 27:19 que fíjate que en estos días ha habido un ha habido una retirada de la National Gallery de Washington que estamos hablando no es una galería Manchester es la National Gallery de Washington ha habido una retirada de una exposición que estaba prevista pues no sé para dentro para esta temporada de un artista que se llama Chuck Close famosísimo un retratista famosísimo americano mejor que ha tenido dos o tres acusaciones de naturaleza sexual por varias de las modelos que posaron para el ellas le por un lado dicen que no esperaban que él despidiera que desde que posaran desnudas y luego que les hizo comentarios como subidos de tono etcétera no a mí me me entristece todo esto porque yo creo que al final estamos hablando de cosas a las que las mujeres podemos que sí que claramente y estamos obviando cosas

Voz 1 28:14 son muchísimo más importantes cresta

Voz 0545 28:16 bueno ahí es que con esta música tan buena se teme para la olla hace pocos días que se federada no cuidado con pasarse de frenada hay un hay un concurso literario ahora en en Inglaterra que también se denunciaba que es para obras de ficción eh de serie negra en la que no en las que no se puede maltratar a las mujeres ni violaron las mujeres me a las mujeres si te ya pero es que

Voz 1 28:48 si la novela negra

Voz 0545 28:50 de de ida suspense etc siempre existe crimen que hacemos Ivo Ramos sí sí Ramos lo que ha y aparte que esa reflexión el una novela nos puede llevar a una reflexión que no nos lleva por ejemplo una noticia de un periódico sin ninguna

Voz 0313 29:07 edil un placer como siempre la hacer castings

Voz 0545 29:10 próxima semana hasta luego

Voz 26 29:20 sí

Voz 27 29:23 hoy

Voz 0313 35:35 Juan Ángel buenas tardes hola muy buenas tiene mérito La Ventana una semana más amigo hoy abrimos esta Ventana de los clásicos a una edición muy especial especial por varios motivos además de entrada porque por si no lo saben la frontera que separa las manifestaciones artísticas cada vez es más difusa y eso permite por ejemplo por ejemplo que aquella aclamada película Pena de muerte la recuerdan no con Sean Penn en la en la cuenta atrás acusado de asesinato y pidiendo perdón ese momento final

Voz 36 36:01 se nos Drácula no quiero dejar este mundo con nació en el corazón P pido perdón fuera lo que he hecho que ha sido terrible arrebatar de su hijo y nosotros que en señor y señora pero sí espero que mi muerte les ya de algún alivio o lo quería decir que matar es un error importa quién lo sé yo ustedes o el Gobierno era no

Voz 5 36:44 me digo hola hacen

Voz 6 36:55 más empezar a meter

Voz 2 36:59 no

Voz 0313 37:01 vaya peliculón eh y además con con música de bueno pues esto también esto también puede ser es de hecho

Voz 36 37:08 una ópera vaya aquí

Voz 0313 37:10 se puede ver en el Teatro Real en Madrid hasta el próximo día nueve

Voz 7 37:39 que esto no

Voz 0313 37:40 Aranca ya hay rompedor que ya es especial pero estoy además queremos compartir la mirada de alguien bueno que así de primeras pues igual no no vinculamos a Lopera no porque lo suyo es otra cosa es hacernos reír es mirar la vida en en clave de humor de hecho asombrados por la radio pero hace unos días estuvo también en el Real viendo esta Luis Piedrahita buenas tardes de nuevo amigo Lasquetty hacía un chico como tú en un lugar como ése

Voz 1353 38:06 en el sitio al quinteto de ir siempre que tengo un ratito siempre que puedo oí la disfruta muchísimo en cuanto coincidimos en en la puerta del teatro en la cuenta del Real Juan Ángel Vela Lluís siempre que nos encontramos hablamos un poquito de óperas de la que vayamos saber de la última que hayamos visto hay hilos pasaba por primera vez que nos encontrábamos antes del espectáculo entre décimos bueno pues ya hablaremos después del me dijo Juan Ángel voy el jueves eh al programa hablar a contar la ópera contaba hablar de esta ópera con Francino digo yo pues el jueves bollo hacer también pues pues no porque no charlamos allí

Voz 0313 38:44 pues yo creo que lo más interesante lo que a mi más me gustaría es es escucharos conversar ya por abrir fuego lo primero no sé si los dos habéis visto la película Pena de muerte tú y yo no la había visto la vi ayer la vio

Voz 1155 38:59 esto y la semana pasada en esa proyección quizá

Voz 0313 39:02 la Filmoteca Española revisiones a la vuelta que osa conmovido más la película o la ópera au son manifestaciones

Voz 1155 39:08 distintas bueno yo creo que son manifestaciones distintas de entrada pero como hay que tomar partido todas las cosas que es la gran ventaja que tiene encontrarse y hablar con Luis Piedrahita uno siempre expone sus opiniones coincidimos algunas veces otras no pero siempre hay un diálogo pero como tomar partido a mí me ha conmovido más visto en el ejemplo que ha dispuesto ha conmovido mucho más la película

Voz 1353 39:31 estoy de acuerdo creo que son manifestaciones distintas en lo que se diferencian es en que la película está y está dirigida especialmente a emocionar con pues con los distintos con las distintas herramientas que puede tener un director de cine

Voz 0313 39:46 sí sí claro persigue emocionar con la interpretación de los

Voz 1353 39:49 actores y con algunas estructuras narrativas que era podemos podemos ir podemos ir desentrañar la ópera es más cerebral es más sana es más filosófica diría yo Tomás intelectual en este aspecto hay entonces el resultado es es que es más fría pero es igual

Voz 0313 40:08 gente interesante pero el mensaje el mensaje central de la de la película irá novela porque todo esto tiene su origen en un menos cero Se mantienen la

Voz 1155 40:17 que matar esta mal digamos en cualquier si eso sin duda sin duda no de una forma tan explícita como el fragmento que ha seleccionado que habéis seleccionado en un momento determinado pero yo creo que surgió un poco la película en un momento en Estados Unidos donde hay veintitrés estados en que está primitiva la pena de muerte en toda la película era como una especie de defensa de lucha contra el contra la muerte en sí contra el asesinato venga de donde venga tú esta reivindicación de de estar en contra la pena de muerte yo creo que en la OPA

Voz 12 40:49 sí se perciben menos la ópera no hay una

Voz 1155 40:54 ese aspecto tan reivindicativo sino que es una cosa con

Voz 38 40:57 sumar dialéctica de una conversación entre un católico

Voz 1155 41:00 mismo practicamente absolutista de él el que representa la monja y luego el prisionero que en un principio pues el defiende la inocencia aunque desde el principio advertencias aunque de principio se sabe en la ópera que no en la pena que esto y esto crea un clima distinto aparte yo creo que hay una cosa que fundamental la interpretación en cine de Susan Sarandon verdaderamente fabulosa y eso llega emocionar de una forma que la ópera quizá en este sentido se muestra más distante

Voz 12 41:40 diga una cosa hermano tocamos en un lugar como este no debería estar educando niños sabe lo que hizo como mató a esos chicos que el delito que cometió fue terrible no

Voz 40 41:56 pero no tiene sentido matar para decir que están mal matar yo sabe lo que dice la vivió sobre sabe que más pide la Biblia la muerte como castigo por el adulterio la prostitución la homosexualidad intrusión en terreno sagrado profanación del desacato a los

Voz 2 42:12 oye discutir la Biblia

Voz 0313 42:18 bueno Susan Sarandon que estaba fantástica interpretaba a Helen PRI Jean que es la monja que escribió la hermana que escribió a pena de muerte y que estuvo recientemente en España con motivo de del estreno de de la ópera

Voz 12 42:34 dijo esto mal

Voz 41 42:38 cuando Lluís canta Mi viaje es el viaje de cada persona sobre los derechos humanos sobres

Voz 42 42:42 sufrimiento de gente que es muy diferente a mí pero que son seres humanos y eso vale más que lo peor que hayan hecho en su vida sobre eso va a la ópera y eso te lleva como un látigo de vuelta de sufrimiento a sufrimiento porque las víctimas se parecen y cualquiera puede ponerse en el lugar del otro y si alguien mata Mi hijo inicial mata a mi madre que quiero que les suceda después de esta experiencia universal

Voz 43 43:22 no

Voz 2 43:24 retomando lo que

Voz 0313 43:26 que apuntaba Juan Ángel hola la gran diferencia entre la película la ópera yo creo

Voz 1353 43:31 que es en la película no sabes que él es culpable hasta el final en la ópera lo sabes desde el principio esto hace que todo cambia porque tú en la ópera al haberlo visto matar aquella pareja cuando él dice que es inocente lo odias dice pero que salió tan repugnante no estén tratando a hacernos un chantaje emocional para que nos sintamos culpables por matarle sabiendo que él es un asesino lo odias todavía más en la película por eso la película tan emocionante albergar la esperanza de de de de que él en realidad sea inocente de que salve al final y por eso ese final funciona también está también dirigido y también interpretado que en la película resulta muchísimo más emocionante

Voz 1155 44:15 yo creo que hay una hay una cuestión que hay que poner sobre la mesa que aunque yo no soy un enamorado de esta ópera pero defiendo este tipo de óperas se pongan en escena porque son óperas diferente distintas óperas que además en este caso cuenta con una interpretación vocal y musical verdaderamente extraordinaria contubernio Donato con Michael Máis etcétera pero a mí me vienen en unas declaraciones que hizo el director a la hora de enfocar esta película es dijo que era el momento este siglo siglo XX XXI de buscar los argumentos de las diferentes óperas los temas a partir del cine porque decía en el siglo XVII la ópera se basa en las leyendas Orfeo Negro en el dieciocho en el teatro claro se fijaros en el XIX

Voz 1 45:03 es otro mundo totalmente distinto modo de romanticismo ese mundo de la literatura si están haciendo grandes novelas y ahora diríamos que es el mundo del cine es curioso que esta sea una obra que parte de cine una ópera que parte del cine todas las que ha hecho después es ya aquí bueno la última que ha hecho no sólo ya hizo el Moby Dick de John Huston sino que la última que ha hecho es Qué bello es vivir de Frank Capra imagínate si si si si si no es la primera ópera basada en una película porque se hizo se estrenó también en el Real recuerdo yo Brokeback Mountain las dos empresas dos años creo el año pasado recomendamos además sí sí sí

Voz 1353 45:40 el ir no esté intentando sacar alguna más de películas y me vienen a la cabeza películas que tendrían una gran ópera

Voz 1 45:47 pero no no recuerdo otra película que tenga una ópera tardará por ejemplo

Voz 1353 45:54 West Side Story es primero espectáculo musical no no sé si es una ópera o un musical después fue película muy caro West Side Story que sería una ópera un musical hay unos

Voz 1155 46:08 bueno su género yo creo que el eh los americanos sobre Estados Unidos por así decirlo creado ha apostado por un género el cine está ahí pues en la sociedad pero en obras como West Side Story como dices ocupado por sean ves o como la Susana de Carlyle Floyd son obras que hay una mezcla con un poco de todo una mezcla de comedia musical una media de ópera es una mezcla en que todo convive el mérito o el desafío que tiene todo esto es que realmente para conseguir una obra yo creo que caminos bueno lo que pasa es que quizá una obra como ésta se necesita una capacidad de síntesis me parece a mí mayor no

Voz 1 46:44 ha sin una capacidad emotiva

Voz 1155 46:46 los dialéctica y más emotivo

Voz 2 46:59 eh

Voz 35 47:06 y esto es

Voz 0313 47:08 ves que comentaba Juan Ángel

Voz 20 47:11 sí no eh

Voz 45 47:23 por era en el hombro

Voz 20 47:27 eh

Voz 1155 47:31 las óperas americana estos está en la América profunda Nina Simone con sabor profundo y demás cantando un título

Voz 1 47:40 por hoy evita que evita una ópera rock los han dicho siempre sí bueno entra dentro

Voz 1155 47:46 por así decirlo del paquete vamos a llamarlo así

Voz 1353 47:49 de una forma poco hurgar pero sí podría ser pero

Voz 1155 47:53 bueno estamos más centrados

Voz 1 47:56 desde que que tanto en como en como en Dead Man Walking huele a América Lenglen notas hay unas trazas de blues si hay unas trazas de en en Dead Man Walking yo las notaba de de Gershwin a veces te te bullying no hay unos tienen que ser te resuena un poco a Gershwin fiestas lo que lo que define el estilo americano incluso hasta la forma de contar a

Voz 20 48:30 la vi no no en el gen B eh agua horas eh

Voz 0313 49:09 qué maravilla eh bueno y en la en la Opera que estamos comentando el desmán Walken que se puede ver hasta el nueve de febrero recuerdo en el Teatro Real hay momentos claramente cinematográficos como cuando la monja y el condenado encuentran su punto de unión la pasión que sienten por Elvis cantan juntos porque pues el rol de la cárcel

Voz 2 49:39 eh

Voz 0313 49:50 exactamente el ópera no es no es el Elvis de blues si esa acción más antes creo que dije soul y quería haber dicho blues unos ese dije soul pero quería haber dicho blog

Voz 1353 50:00 no no no cantan el rock de la cárcel lo mencionan lo mencionan

Voz 1155 50:05 tiene estas trazas de fíjate la conversación sobre Elvis es uno de los momentos más humanos de ese diálogo porque él fue condenado a muerte dice que si lo había querido ser contenía veinte años veinticinco Elvis Presley no lo consiguió porque lo hubiese conseguido no estaría ahí hablando con la moda

Voz 0313 50:20 posiblemente la monjas entusiasma saca

Voz 1155 50:23 tampoco su componente humana por encima de todo de diálogo

Voz 1353 50:27 si se echa en falta más ratos de eso sí sí sí

Voz 1155 50:30 desde el diálogo por ejemplo de la otra Monza de Rouco con con con el lema pues un dialogo en que alguna está reflexionando sobre lo que hacen subir con sus dudas de ello los que quizá echo de menos es es es humanismo

Voz 14 50:42 a a flor de piel por así decirlo digamos

Voz 1 50:45 parece paradójicamente parece que en la ópera todos actuaran como si tuvieran una cámara grabando

Voz 14 50:51 con sentencias con frases lapidarias con con

Voz 1353 50:55 a casi avanza bueno y así avanza muy bien la película

Voz 0313 50:59 suelo pero sólo al texto lo de su momento creo que hay que quiere que lo provoca es yo creo que eso Luis hablado excesivamente fría no otra vez por el por decisión e intención en comparación con la película películas

Voz 1155 51:13 poco emocionante yo creo que sólo provoca la musica a mi me parece que la música no está conseguida en el sentido de lograr esas emociones que en el cine sí hoy las conseguía en un momento determinado ahora lo que yo estoy asombrado Carles que fíjate estamos totalmente de acuerdo

Voz 1 51:29 para discutir aquí sobre él con una visión más a mí me pasa a mí me yo la la la la disfruté me parecía que musicalmente claro yo mejor no tengo o no tengo tantas referencias como para decir en muchas mucho mejores o hay muchas mucho peores lo pasé bien viendo la ópera me gustó que tenía común un ritmo inexorable un avanzar en casi mecánico como un pulso

Voz 0313 51:56 te cuenta atrás tachan Thatcher

Voz 1 51:59 comentando la ópera la óperas muy comunicativa eso sin duda es la ópera llega automáticamente se escucha bien como decía en una crítica a las que leído estos días creo que fue la de ABC gozar en la puerta decía una palabra clave la palabra para definir esta ópera decía la calificaba como un modelo de eficacia pues es absoluta es un espectáculo eficaz quiere

Voz 0313 52:20 por eso ya que estamos todo el rato saltando de la de la opa de la película a la ópera ideal ópera la película de muchos oyentes recordarán la potencia de la escena final que tiene en el cine Pena de muerte bueno pues en la ópera en el Teatro Real sonaba así bueno con aplausos al final

Voz 47 52:36 y es la muerte ahora separará el Pipita separa

Voz 49 52:47 aún segundos

Voz 47 52:50 para que sería que está muerto muerto hasta que arrancará ya sutilmente el canto final

Voz 2 53:02 muy suave es un momento de enorme emoción

Voz 50 53:15 sí

Voz 35 53:21 nace sin adiós adiós ya en la parte final final pues acaba de la forma que decía con una ovación

Voz 0313 53:39 tronador los dos han y los dos y quería quería preguntaros por esto ante un ángel y ha dicho que la música bueno igual no todo lo logró

Voz 41 54:04 tu opinión y los cantantes que talas ilegales y la música yo hubo dos termitas que salió tarareando que era este este este coro de niños que cantaba el Príncipe que recuerdan al final hay otro tema también que salir tarareando sea que que tiene algunas de esas que se quedan dentro bueno vaya vaya ventana de los clases

Voz 1155 54:26 en hay que traer más aquí a Luis a causa nosotros venga Juan Ángel hacer palabras simplemente eso simplemente es portero

Voz 0313 54:35 bueno por Ángel Luis un abrazo amigos

Voz 7 54:47 sí