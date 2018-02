La Ventana (01/02/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 decía el cuerpo de Diana Quer a día

Voz 0313 00:02 decida finalmente en una nave Abad

Voz 2 00:05 donada en en en Rianxo en A Coruña

Voz 0313 00:07 el asesino confeso el conocido como el chicle había sido el principal sospechoso

Voz 3 00:12 el principio qué tal buenas tardes hay datos del presunto autor del crimen de Diana Acker en una primera versión en una primera declaración ante la Guardia Civil asegura que atropelló a la joven y después la mató pero según fuentes de la Benemérita esta versiones completamente

Voz 0313 00:27 falsa porque después ha declarado otro relato que parece ser que es el real y que la Guardia Civil no quiere publicitar vas a partir de ahí ya saben que el padre de Diana estuvo uno hace unos días son hoy por hoy ha empezado una campaña contra la derogación de la prisión permanente revisable y además no está solo en esta iniciativa sino que cuenta con con el apoyo de familias de de otros seis menores asesinados durante los últimos años como Marta del Castillo por ejemplo se cumple nueve años ya de su desaparición e Podium podcast ha lanzado un trabajo titulado Marta del Castillo donde quiera que estés para recordar lo que ha sido ante todo este tiempo Un caso llamativo y desde luego es muy penoso sus autoras nuestra compañera de Radio Sevilla Mercedes Díaz a la que hemos invitado a asomarse esta tarde La Ventana Mercedes buenas tardes

Voz 1541 01:11 hola qué tal buenas tardes estás Mercedes hoy

Voz 0313 01:13 en cuenta no es exactamente una serie de cinco capítulos

Voz 1541 01:16 ya son cinco capítulos que cada miércoles cada semana nos va a acercar los sonidos que ha dejado la investigación también el sufrimiento de la familia de Marta durante estos nueve años son sonidos que dan cuenta del trabajo de la policía de la búsqueda del cadáver de los dos juicios que se han celebrado de las dos sentencias que han condenado a dos de los cuatro detenidos en su momento a Miguel Carcaño que es el autor confeso del crimen a Javier García el Cuco

Voz 0313 01:41 osea este es un caso cerrado

Voz 1541 01:43 este es un caso juzgado y sentenciado un caso cerrado pero que tiene unas previas abiertas por si aparece algún dato que pueda llevar algún día hasta el cadáver de Marta

Voz 0313 01:52 apoyo de los cinco capítulos ya hemos podido escuchar a dos el primero tiene como gran protagonista a este hombre que comentábamos al padre de Marta Antonio del Castillo

Voz 1541 02:00 el primer capítulo aporta la historia la angustia la incertidumbre de unos padres que ven que su hija no llega a casa que no responde al teléfono sólo saben ellos que se fue a las cinco y media de aquel sábado con Miguel Carcaño haber a otro amigo a Triana a recoger unos CD contamos la desesperación de un padre que recorre los hospitales de Sevilla que va a la casa del asesino confeso aquella noche de Miguel Carcaño que que las persianas están echadas y dentro no escucha nada la angustia de una madre de unos amigos que se intercambian llamadas que se van a la calle a buscar a Marta en una madrugada lluviosa del mes de enero son unos padres que consiguen enseguida movilizar a la sociedad sevillana primero y también a España

Voz 1752 02:36 hola para buscar a su hija de aquello

Voz 1541 02:38 es días es este sonido es la voz de Eva Casanueva

Voz 4 02:44 si tú me estuviera bien tú sabes que bomba nunca antes reñir y elite reprochó haría si ha sido una chiquilla Lago aunque tu cabeza antes de momento no ha pensado saben que nunca nunca nunca porque lo hemos música unos padre yo doy mucho pero nunca Lemos ella sabe que qué le vamos a recibir con los brazos abiertos sin reproches

Voz 1541 03:12 a esas movilizaciones que se suceden en la ciudad asiste el Cuco condenado como hemos dicho por encubrir el crimen del menor de también Samuel que fue detenido juzgado y absuelto lo cuenta una amiga de Marta se llama Cristina

Voz 5 03:25 además él llevaba un cuco llevaba una una foto de Jan suizo iba dando vueltas por el Barça está muy echaba con el también pero Samuel no hay Diana decía que esta fecha o por la por lo que había sucedido pero realmente lo que sucedió fue de otra manera aquellos

Voz 1541 03:43 buenos días la policía buscaba la menor porque había testimonios que daban credibilidad a lo que Carcaño le había contado a la policía a esa versión de que la había dejado en la puerta de su casa a las nueve y media de la noche una vecina lo decía sigue en esos momentos

Voz 6 03:57 Tarver no llega a los dos abrió hoy hola Encarni hay ya estaba saludable sepa arriba

Voz 1 04:03 el portal no vi nada

Voz 0313 04:04 pues yo tratando de imaginar lo que debió ser lo que debieron ser aquellos días aquellas tres semanas de de angustia total bueno hasta que la policía obtiene finalmente ADN de Marta del Castillo

Voz 1541 04:15 encontró ADN de Marta en la sangre que había en una cazadora requisada Miguel Carcaño ellas entonces evidentemente cuando lo detienen cuando el confiesa que la mató cuando dice que tiraron su cuerpo al río entre él entre Samuel entre el Cuco así que la policía también detiene a estos dos jóvenes rodeado de cámaras rodeado de periodistas el jefe superior de la Policía en Andalucía occidental pues da cuenta a la sociedad

Voz 7 04:39 Samuel conduciendo el vehículo de un familiar de Kuko un Volkswagen Polo de color blanco se traslada a León XIII aparca el vehículo de delante de la vivienda entran en la casa en ese momento coinciden en la vivienda los cuatro detenidos el cuerpo de Marta dijo el cuerpo de Marta porque indudablemente no sabemos estaba muerta o no está ahí deciden que Samuel y el Cuco envolviendo una manta la manta a la envuelven Miguel la trasladen al vehículo que han llevado la meten en el asiento trasero desde allí emprenden viaje hasta el viejo puente de la carretera de Sevilla Camas a la altura del Charco la Pava Miguel en una motocicleta les sigue hasta ya una vez en el lugar de un punto específico que todos ellos no refieren por separado subiese sin que supiesen en algún momento que alguno de ellos estaba detenido no fijan el punto Nos dicen que los dicen que allí la arrojan al tiro

Voz 0313 05:46 que fuerte escuchar este relato y que y que valor tiene el el testimonio la la la literalidad de lo que está contando el el jefe superior de Policía es una auténtica pasada Mercedes Hoyos el segundo capítulo el segundo que se cuenta

Voz 1541 05:59 el segundo es la búsqueda del cadáver y del Cenicero que fue el arma homicida las fuerzas de seguridad montaron un enorme dispositivo en el Guadalquivir la investigación judicial mientras pues ya se abren dos caminos cosa que será muy determinante al final por un lado un juzgado de instrucción va a investigar el papel de los adultos y por otro la Fiscalía de Menores se hace cargo del Cuco del menor y además o lo que es un crimen resuelto se enreda como una madeja porque comienzan los cambios de versión Carcaño un día excarcelado para que localice una cabina de teléfono no consigue encontrarla y pide volver a declarar cuenta que el Cuco hiel violan a Marta y que luego la estrangula José María Calero es el abogado de los padres de Marta y lo explica de esta manera

Voz 9 06:41 se sienta hundido en en en un poder de allí de un de una casa y bueno pues no te preocupes ya pujará es que creo que fue esta esta no está ya morirá o no entonces él se viene abajo porque la historia de una cabina de Amal no sale y entonces cuenta por primera vez la historia truculenta agresiva y horrible de lo que paso atribuyéndole toda la culpa a el Cuco y esa es la reconstrucción de los hechos de por la tarde en donde lo que está reconstruyendo Miguel es lo que hizo el culo

Voz 1 07:16 co que no pudo evitar claro a éxito

Voz 9 07:19 tiene absolutamente imposibles de de explicar porque claro sí

Voz 10 07:24 qué está haciendo tal o tal cosa como que tú no puedes hacer nada como te paraliza sino puede hacer dos cosas tiempo no te puede estar amenazada no tiene sangrienta

Voz 0313 07:38 Mercedes una pregunta ya por por por terminar tanto tiempo después lo de haber recopilado datos haber recordado momentos todos

Voz 1541 07:47 trabajo y personalmente qué presupuesto o a mí me ha supuesto un enorme esfuerzo emoción Canal porque hablar de nuevo con la familia hablar de nuevo con los letrados que durante este tiempo han intervenido con los dos fiscales e me ha supuesto remover muchos momentos duros que vivimos entonces pero que no están cerrados el duelo no está cerrado para la Familia hasta que el cuerpo no no aparezca también bueno evidentemente la pregunta por qué no puede aparecer ese cadáver

Voz 0313 08:17 pues ahí lo dejamos Marta del Castillo donde quiera que estés en Podium podcast Mercedes Díaz compañera de Radio Sevilla un abrazo feliz por el trabajo e gracias

Voz 10 08:45 si no te gusta dejarlo sin tu ciudad te aburre viaja del exterior vuelve a empezar tu cambia todo lo que quieras que con la rebaja de multiuso picas nosotros ayudamos a cambiar de gafas

Voz 11 08:55 que lleva T2 gafas graduadas con ante reflejando por setenta y nueve euros

Voz 1915 09:00 dos más progresivas de alta gama por solos

Voz 11 09:02 treinta y nueve euros sólo en ópticas

Voz 1 09:07 qué tal aquí con el ordenador mirando alarmas que el mes que viene nos entregan el chalet y quiero dejar la instalada antes de mudarnos has visto pues mira la empresa líder de alarmas en España es Securitas Direct he fijado de camino a casa y casi todos los chalets tienen su placa

Voz 10 09:21 la protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 1 09:32 los premios más prestigiosos del periodo

Voz 12 09:34 mismo en español ya está aquí el país abre la convocatoria para la nueva edición de los premios Ortega y Gasset recuerda el plazo de presentación de trabajos finaliza el trece de marzo toda la información en premios Ortega y Gasset punto com El País

Voz 10 09:53 sigue hoy no te quieres perder hora25 toma nota son las ocho las siete en Canarias de ocho a ocho el primer repaso a la información del día algunos fallos en la gestión del temporal mareo Florido fin a sus buenas noches Ángels Fariñas buenas noches qué tal buenas noches gramos para el análisis ver alguna responsabilidad en algo déficit desde las diez de la noche la información y el análisis a través de la onda media cadenaser punto com y la aplicación móvil de la Ser Hora veinticinco con Barceló la última hora

Voz 0313 10:33 con la última hora informativa como cada tarde primera parada en Andalucía

Voz 13 10:36 defensa ha trasladado a la justicia militar la denunciado una soldado del Acuartelamiento Aéreo de Bobadilla en Málaga la soldado denuncia a algunos compañeros a los que acusa de drogar ley violarla en grupo el pasado once de diciembre a última hora en Aragón liberadas en Zaragoza

Voz 1752 10:51 dieciséis mujeres nigerianas obligadas a prostituirse bajo juramento vudú los once detenidos es controlaban los ingresos diariamente les agredían física y verbalmente y amenazaban a sus familias en Nigeria en Asturias

Voz 1915 11:03 el alcalde de queda absuelto de un delito de prevaricación que le costó la expulsión del PSOE el juez considera que David Moreno desdeñó la intervención municipal pero creía cumplir la legalidad actualmente gobierna como concejal no adscrito a

Voz 0313 11:15 primavera en Baleares el fichaje de Iker

Voz 1915 11:18 en el Oporto acaban juicio por estafa en Palma han abierto juicio oral al intermediario del fichaje del jugador Fiscalía y acusación partido

Voz 1752 11:26 hola reclaman entre cuatro y seis años de prisión

Voz 1915 11:28 on para Santos Márquez por un delito de apropiación indebida

Voz 14 11:32 las que contamos en Canarias uno se cansa de tanto circo y parece que no se firma nada en este país dependiendo de ocurrencias del Parlamento de Puigdemont son palabras del presidente del Gobierno de Canarias Fernando Clavijo que ha criticado la situación de impasse en las negociaciones de los presupuestos generales de los convenios entre Canarias y he estado a causa según él de la situación en Catalunya a última hora encantado

Voz 1915 11:52 el Gobierno de Cantabria va a exigir vía recurso ante la Audiencia Nacional los cuarenta y cuatro millones que el Estado debe a la Comunidad por el sobrecoste de las obras del Hospital Valdecilla recurso para que Rajoy dicen deje de ningunear a cantábricas

Voz 1 12:05 dile a la mancha cuarenta muertes en diez años horas que se han registrado en la nacional cuatrocientos treinta una de las carreteras con mayor siniestralidad de España más de tres mil personas han cortado hoy esta vía a la altura de Piedrabuena para exigir al Ministerio de Fomento soluciones turno ahora para casa

Voz 1752 12:19 el León detenido en Valladolid a un hombre de cuarenta

Voz 1915 12:21 pero años después de que su hija de cuatro contará en el colegio que su padre la agredía noticia que se ha conocido esta tarde después de que la voz de alarma ladera

Voz 15 12:28 tutor última hora en Cataluña alerta entre los Mossos d'Esquadra por la

Voz 0089 12:32 la edición de la distribución de contenidos terribles

Voz 15 12:35 pornografía infantil a través de los grupos de whatsapp el último caso ha dejado dos detenidos en Barcelona Se trata de dos chicos de diecisiete y dieciocho años que compartieron entre sus contactos Un vídeo de un hombre violando a un bebé

Voz 1 12:47 como quien comparte algo gracioso saltamos de Cataluña Ceuta el Foro por la educación organismo que engloba a la comunidad educativa ceutí ha presentado una propuesta al Ministerio de Educación para que salgan setenta y cinco plazas de oposiciones en Secundaria este años espera respuesta última hora en la Comunitat Valenciana el arquitecto catalán Enric Ruiz Gillette construirá el nuevo Caixaforum de Valencia en el edificio Ágora

Voz 1915 13:07 la Ciudad de las Artes y las Ciencias que diseño Santiago Calatrava

Voz 1 13:10 obras está previsto que empiecen a finales de este año

Voz 1915 13:13 veo estará listo en dos mil veinte en Euskadi

Voz 16 13:15 día negro con cuatro personas fallecidas en dos siniestros Dos en la carretera de madrugada en un coche entre un camión y un autobús sin pasajeros eran los dos conductores otros dos hombres han aparecido muertos esta tarde en una furgoneta de trabajo en Loiu la principal hipótesis es que sean dormido con la calefacción puesta que se han intoxicado el Extremadura

Voz 17 13:32 detenidas dos personas investigado a otras cinco todas ellas propietarias como empleados de dos explotaciones ganaderas de Cáceres por no alimentar a decenas de cabezas de ganado bovino muchas de ellas han sido halladas en estado de extrema delgadez y otras han muerto

Voz 1 13:45 última hora en Galicia la Xunta destina veintidós

Voz 18 13:47 miles de euros para reparar los daños provocados por la ola de incendios de octubre se han formalizado más de mil doscientas solicitudes ya hay quejas de los afectados por los requisitos exigidos para acceder a esas ayudas

Voz 19 13:57 la Rioja diez personas han resultado intoxicadas por inhalación de humo en el incendio de una casa en la localidad riojana de Albelda el fuego se ha producido en el primer piso del edificio y durante unos minutos los ocupantes de las viviendas superiores han quedado atrapados a última hora en Madrid

Voz 0867 14:10 pues aquí buenas noticias para los usuarios de Atocha desesperados por los retrasos en los cercanías y por los problemas que presentan cada día también las escaleras lo anunciado Fomento sonar renovar sesenta escaleras y catorce ascensores el plazo de ejecución es de veinticuatro meses

Voz 1752 14:24 los acusados en el caso voto por correo

Voz 20 14:26 sí han mostrado su malestar con la fiscal del caso que ayer intimidó según ellos a una testigo de setenta años de edad que dijo que no hablaba bien el castellano al parecer la fiscal dijo que le abriría un expediente para retirarle la nacionalidad

Voz 1 14:40 a última hora en Murcia detenido por acosar a una mujer con llamadas de alto contenido sexual con un número oculto de falseando la voz mantenía un férreo control de los horarios de entrada y salida al trabajo de la víctima dice Ramos en Navarra donde todos los grupos del Parlamento excepto hoy H Bildu que se ha abstenido han exigido a ETA su disolución y la entrega a la justicia española y francesa de toda la documentación en su poder relativa a la actividad terrorista

Voz 10 15:02 la Ventana última hora

Voz 22 15:13 el auto tenemos

Voz 1 15:14 esos bajos en neumáticos todo el año

Voz 22 15:16 ahora en el montaje y equilibrado de neumáticos turismo

Voz 1 15:19 no ahorra hasta veinte euros ITA reserva online y paja entienda recuerda hasta veinte euros en el montaje auto empresa patrocinadora del equipo paralímpico español

Voz 0867 15:31 qué tal buenas tardes no con sumamos todas nuestras fuerzas en las actas del canal en las declaraciones judiciales en las contradicciones políticas y en las broncas parlamentarias hay vida más allá del caso Lezo y hay cosas que no pueden ocurrir en una ciudad como Madrid en el año dos mil dieciocho veintiséis personas sin hogar se quedaron sin plaza anoche en los albergues municipales había sitio para ellos una noche de temperaturas bajas en plena campaña del frío puerta fuera por falta de previsión una situación que según denuncia la iglesia de San Carlos Borromeo Se lleva repitiendo desde hace varios días

Voz 23 16:06 el Casal La Ventana de matriz del entre los que no han podido dormir bajo

Voz 0867 16:13 de hecho por falta de plaza están algunos menores cuya edad además no se ha podido acreditar con total seguridad Israel Aranguez qué tal muy buenas tardes

Voz 24 16:21 hola buenas tardes para Javier Baeza el párroco que denuncia esta situación no se trata de falta de previsión sino más bien de una irresponsabilidad compartida

Voz 25 16:28 en el Estado español se puede escurrir su responsabilidad y me parece que Ayuntamiento de Madrid hay que exigirle que habilite inmediatamente cualquier lugar en cualquier centro cultural municipal un polideportivo o nos consta que hay colegios públicos vacíos para que estas personas puedan al menos tres

Voz 24 16:46 entre las personas que se quedan en la calle en plena bajada de las temperaturas se encuentran como dices migrantes menores que sufren una curiosa paradoja

Voz 25 16:53 el problema es que la Comunidad de Madrid con la Fiscalía de Madrid ha decidido a través de las pruebas de radiografía muñecas que son mayor con lo cual el sistema tutelado de la Comunidad de Madrid les expulsa porque dice que son mayores y el sistema de acogida de frío en el Samur Social no les deja hacer porque ellos enseña su documentación indica que son menores

Voz 24 17:12 aunque lo hemos intentado ningún portavoz del Ayuntamiento ha podido atendernos todavía la campaña contra el frío se ha puesto en marcha este año por el consistorio y tiene un coste de más de un millón cuatrocientos mil euros se va a prolongar hasta el uno

Voz 0867 17:24 ya decimos que esto ocurre en Madrid el uno de febrero de dos mil dieciocho hora en efecto seguimos a la espera de una solución una solución de una res puesta del Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de la capital con quien hemos comunicado a mediodía pero que no sigue sin llamar sigue sin aclarar si se ha detectado ese fallo si esto mismo va a ocurrir por ejemplo esta mis vale Arturo Canalda ex presidente de la Cámara de Cuentas imputado en el caso Lezo y persona de máxima confianza de Esperanza Aguirre se desmarca de la compra de Inassa en tiempos de Alberto Ruiz-Gallardón Canalda ya ha dicho el juez esta tarde que la operación que se cerró en sus tiempos como director gerente del Canal ya estaba avanzada cuando él llegó al cargo Alfonso Ojea qué tal muy buenas tardes

Voz 0089 18:06 las tardes Javier Arthur Arturo Canalda ha subrayado ante el juez que nada más ocupar su despacho de director gerente fue informado con detalle de la operación de Inassa e informado por los técnicos del Canal de Isabel Segunda algunos de ellos por cierto ya investigados en esta causa lo que significa que el anterior responsable de esa empresa pública ya avanzó los trabajos de análisis para la compra IS responsable tenía por encima aún

Voz 0313 18:29 político que fue de la máxima confianza de Albert

Voz 0089 18:31 a Ruiz Gallardón el entonces consejero de Medio Ambiente Carlos Mayor Oreja esta realidad ya fue señalada en las comparecencias de varios responsables del Canal de Isabel Segunda ante la

Voz 1752 18:42 comisión de la Asamblea de Madrid Canalda

Voz 0089 18:44 lo ha respondido a las preguntas del juez de la Fiscalía de su propia voz

Voz 0867 18:49 Lezo y las actas del canal hoy también en la Asamblea en el pleno el culebrón de nunca acabar tenso debate hoy en Vallecas después de varias semanas Cifuentes por fin ha roto su silencio ante los medios mejor dicho en este caso ante la cámara sobre este asunto tirando de ironía sobre su citación ante la comisión que ha quedado recordemos suspendida de momento hasta que se aclare el alcance del auto que prohíbe la entrega de esos documentos a la administración

Voz 26 19:12 que son ustedes que ustedes ustedes ustedes el tripartito posición quiénes

Voz 1 19:16 han impedido que yo vaya mañana la Comisión

Voz 26 19:19 de investigación a dar explicaciones como tenía previsto

Voz 0867 19:27 el segundo lugar por sus nuevas en las que decía se haya resistido en comparecer para nada bueno la tarde unos deja además un paso un paso más en el parecidos razonables entre Valencia y Madrid entre la caja B del PP de Valencia y la caja B del PP de Madrid Villar Mir ha sido citado como imputado ahora por unas obras en el metro de Madrid y también en el Metro ligero de Boadilla del Monte obras facturas y financiaciones sospechosas aquí ya solo

Voz 1 19:54 Nos falta nuestro Ricardo Costa particular atentos a sus pantallas La Ventana de Martín

Voz 10 20:02 Javier Casal siete de la tarde y veinticinco

Voz 0867 20:05 con minutos Purificación Causapié portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid qué tal muy buenas tardes

Voz 1752 20:09 hola buenas tras de Javier uno de febrero

Voz 0867 20:11 dice usted ahí en el calendario no tenemos presupuestos municipales no hay acuerdo sobre las cuentas ni sobre dónde hay que meter la tijera tras someterse recordemos el Ayuntamiento a los planes de Montoro yo no sé si todavía estamos a tiempo o estamos condenados a prorrogar las cuentas del año pasado se lo digo básicamente por unos presupuestos que se aprueben ya en verano tienen poquita utilidad

Voz 1752 20:32 sí la verdad es que bueno lo que sucede es que no hay presupuesto es que el equipo de gobierno no ha presentado unos presupuestos por lo tanto estamos sin presupuesto yo creo que muchas veces han dicho que se debía a la intervención de Montoro yo creo que podría haberse hecho el presupuesto en el este serio además del plan económico financiero fuera de ese escenario en todo caso esa en la situación is supongo que todavía estamos a tiempo

Voz 1 21:00 eh pero ustedes habrán visto algo ya entiendo negocian un borrador abra un documento maestro sobre el que trabajar

Voz 1752 21:05 nosotros no hemos visto nada no hay tal borrador el gobierno dice que no lo tiene todavía hay yo supongo que es verdad que efecto vivamente no lo tiene en nosotros en lo que lo único que hemos visto es lo que aprobó ese Plan Económico Financiero que aprobó quiero recordar ahora a Madrid con el Partido Popular en el pleno que lo que supone es un escenario de recortes para el dos mil dieciocho de recortes en intervención social por ejemplo de de recortes en inversiones para Madrid por lo tanto es un escenario que que empieza un poco mal pero esperamos que el Ayuntamiento presente algo que haga esta ciudad pueda gestionarse en el dos mil dieciocho creciendo y con posibilidades

Voz 0867 21:47 las Costa y no en donde se mete la tijera de dónde saca el dinero que que bueno o no se dispone o que no se va a disponer en este ejercicio

Voz 1752 21:53 supongo que que el atasco lo tiene ahí el equipo de gobierno es verdad que además ha cambiado el delegado is siempre que hay cambios de equipo pueden retraso para algunas cosas pero efectivamente supongo que hacer un presupuesto que tiene un recorte fíjate que si quitamos el dinero que va a ir destinado a los bancos a pagar la deuda lo que nos dice el Plan Económico Financiero es que va a haber una reducción de setecientos veinticinco millones entre el presupuesto que aprobamos en el dos mil diecisiete la previsión presupuestaria para el dos mil dieciocho eso es mucho dinero en una ciudad con Madrid eso da para mucho yo lo decía ayer en el pleno eso da para pagar a muchos trabajadores sociales eso da para muchos equipamientos muchas bibliotecas muchas escuelas infantiles es mucho dinero para la ciudad de Madrid

Voz 0867 22:40 había un término medio entre ceder completamente ante Montoro in mantener un pulso imposible durante meses es decir

Voz 1 22:46 fue un error no aprovechar todos esos meses perdidos para negociar unas condiciones más flexibles

Voz 1752 22:51 sin duda yo creo que el punto intermedio

Voz 1 22:54 estamos será por culpa de eso

Voz 1752 22:57 el punto intermedio y lo hemos analizado mucho también en el grupo municipal socialista es que tenía que haberse previsto esa situación con mucha antelación tenía que haberse hecho una planificación para que a final de año la negociación hubiera sido mejor pudiéramos tener unos presupuestos en mejores condiciones yo creo sinceramente que se Se

Voz 1 23:18 según pulso fuerte con Montoro y cuando al final se se negoció cediendo todo lo que Montoro pedía con lo cual

Voz 1752 23:27 la situación ha sido muy difícil por parte de la gestión que ha hecho Ahora Madrid este proceso yo también incluso muchas veces le he pedido a la alcaldesa y creo que eso hubiera sido importante que hubiéramos hecho una defensa clara Mayor de Madrid frente a ese ataque que estaba haciendo

Voz 1 23:44 entonces no había mucho margen bueno mira años

Voz 1752 23:46 esto presidentes por lo que ha consolidado autónoma

Voz 1 23:49 o sea que eso fue casi casi como el turrón

Voz 1752 23:51 sí sí pero también hay a veces defensas que tienen que ver con la reivindicación de el derecho de el Ayuntamiento de Madrid de la ciudad de Madrid a gastarse el dinero que que tiene el derecho a la autonomía local yo he visto presidentes de Comunidad autónoma incluso salir a manifestarse para reivindicar con los vecinos los derechos de su comunidad

Voz 1 24:12 Ciutat el discurso de de Manuela Carmena en ese en ese aspecto llorar digo ya no le digo al final del plazo eh

Voz 0867 24:19 cuando ya Montoro Nos estaba apretando tanto tanto que estábamos prácticamente intervenidos no me refiero durante todo ese tiempo Montoro se lo ha dicho en todo momento oiga déjeme que yo me gaste mi propio dinero es decir que yo me beneficie de mi propia situación económica favorable

Voz 1752 24:32 ya pero al final mida al final de todo en la negociación que hacen llega un momento que la alcaldesa llega a decir no pasa nada esto no supone ningún coste para Madrid aquí no va a haber recortes yo se lo dije cómo puedes decir eso no es cierto se lo dije en el pleno no es cierto aquí hay un recorte de ciento doce millones en política fíjate que importantes aquí hay un recorte en inversiones enorme para la ciudad de Madrid digamos a la gente la verdad es que la política esa que está haciendo Montoro con esta ciudad no sólo es una política injusta discriminatoria con Madrid es una política lo que impide crecer a Madrid eh yo creo que mira esto es malo hasta para la economía de Madrid se ven afectados los empresarios madrileños porque cuando un ayuntamiento tiene recursos invierte cuando invierte en medidas sociales en medidas también económicas por ejemplo la inversión industrial que sea recortado dinero ahí es bueno para la economía de Madrid eso hay que explicarlo a la gente y a los madrileños yo lo hubiera esperado de este Gobierno

Voz 0867 25:36 que el enfado del PSOE como a Madrid ha provocado muchos desencuentros durante los últimos meses se ha plasmado por ejemplo en algunas votaciones en el Pleno ustedes de hecho pidieron la salida de la concejala rumia Arce pero Carmena dicho con todo el respeto en el caso la mantenido ahí si ustedes insisten en que Romy Arce debe salir de del equipo de Ahora Madrid debe salir del equipo de Manuela Carmena

Voz 1752 25:59 sin duda porque más allá de las insistencia So de enfado sonó Romy hace tiene que salir del equipo de Manuela Carmena porque Romy arte está siendo una malísima concejala presidenta de la Junta de Distrito de un sitio como Usera Usera es un distrito que necesita un concejal o concejala que tenga su cabeza puesta en Usera y que se dedique a resolver los problemas de Usera Usera es un distrito con muchos problemas sociales de desempleo yo he estado muchas veces en Usera con problemas de limpieza

Voz 1 26:31 problemas que tienen

Voz 1752 26:34 lo raíces también en cuestiones de convivencia Usera necesita y se merece además alguien que se ocupe de Usera y por lo tanto por eso hemos pedido que salga Romy Arce porque pensamos en los vecinos no se lo ha pedido sólo el PSOE se lo han pedido muchos vecinos y vecinas

Voz 0867 26:50 pero en cualquier caso no es moneda de cambio Le pregunto en una negociación presupuestaria o

Voz 1752 26:54 nada yo creo que la responsabilidad se separan

Voz 0867 26:57 eso sí dije a un gobierno municipal no que que acometa determinadas inversiones a determinados proyectos se le puede exigir a Carmena que saque a Romy Arce para que se aprueben las cuentas

Voz 1752 27:08 mira Carmena tiene que sacará rumiar Arce porque es una mala concejala Ésa es lo que tiene que hacer Carmena y además se lo ha pedido el pleno la mayoría dentro de este sobre lo que hay negocio

Voz 1 27:19 yo me pregunto en ese escenario

Voz 1752 27:21 no está en la mesa nosotros negociamos los presupuestos en función de si son mejores o peores para Madrid tú me dirás claro también es importante quién lo gestione efectiva es muy importante

Voz 1 27:32 o sea que cero nosotros en este Moma

Voz 1752 27:35 tanto no como no estamos negociando los presupuestos lo único que estamos planteando es que Romy Arce tiene que salir de Usera sea cual sea la relación nuestra posición final respecto a los presupuesto

Voz 1 27:48 mira eres un poco pero creo que me he quedado bastante caros siete de la tarde y que veintitrés minutos

Voz 23 27:59 la Ventana en las redes sociales roja La Ventana La Ventana

Voz 28 28:09 en la primera

Voz 10 28:14 en Catalunya pero no es que hasta no va a atracar ha hecho tres personas me avisaron de que el Gobierno ni quiero

Voz 23 28:24 el poder

Voz 29 28:27 la interna de la me dice y no remota de la de Tráfico

Voz 30 28:31 ha lo si finalmente acredita los que Luis El Cabrón exhibirla

Voz 23 28:36 pues esto nadie porque Diana era Diana pero puede ser María puede ser socio pues ojos aquí cuando ese día finalmente amanezca será posible

Voz 10 28:47 las magníficas mujeres corren nuevos tiempos vamos a escuchar unos servicios informativos

Voz 31 28:57 en este

Voz 10 29:02 de qué me tenéis casado veintisiete años cincuenta y cuatro páginas en blanco llega la aclamada saga literaria de Elisabeth Benavent en los zapatos

Voz 32 29:14 yo detesta Mi ligue y Valeriano escribe nada decirme que Nerea también

Voz 10 29:19 espero que es cuatro amigas risas lágrimas amor hombres con los que había enamorado de Borja galería con la dirección de Juan Echanove exclusiva de Podium podcast

Voz 1 29:39 a pensar el lo muy perra que son

Voz 23 29:45 corren nuevos tiempos vamos a escuchar nos cadenas

Voz 0867 30:01 siete de la tarde treinta y cinco minutos Purificación Causapié voy con el PSOE se va a presentar usted en las primarias para ser cabeza de cartel en las municipales

Voz 1752 30:09 pues mira a esa pregunta que me la hacen la verdad muchas veces pero es algo que todavía no he decidido creo que es muy pronto para hablar de los candidatos también lo he dicho muchas veces creo que es el momento de hablar de Madrid de los madrileños de los temas que estábamos hablando hace un rato

Voz 0867 30:25 sería un error que el PSOE fuera engullido por Ahora Madrid que ustedes se convirtieran en una especie de ahora PSOE

Voz 1752 30:32 bueno yo creo que yo no lo digo yo que sé

Voz 1 30:35 eso secretario general

Voz 1752 30:38 yo creo que hay una hay una diferencia que es es es lo que ha planteado además mi secretario general con el que coincido absolutamente y es que es importante que el PSOE sea un partido abierto en el PSOE se incorporen no como militantes pero sí digamos en la colaboración con el PSOE se incorporen personas que vienen de la izquierda o que están en otros en otros partidos en otras organizaciones sociales en organizaciones sindicales en ese sentido el PSOE siempre ha sido un espacio abierto debe serlo y además yo siempre he defendido que los

Voz 0867 31:12 esas el espacio abierto la plataforma abierta en la casa común de la izquierda que esté mensajes muy antiguo en el PSOE y otra cosa es plantear una Plataforma de Izquierdas encabezada por Manuela Carmena o algún ilusionante que no tiene por qué ser alguien de las siglas de del PSOE

Voz 1 31:25 bueno creo recordar dependía entre hoy y al primero tampoco

Voz 1752 31:29 pero quiero recordar que mi secretario general el lo que ha planteado lo que además yo he leído ayer que no pude asistir además a su desayuno porque estaba en el pleno es precisamente que lo importante es que haya gente que se incorpore al proyecto del PSOE en un proyecto que además es la izquierda socialdemócrata e también yo quiero diferenciar esto porque nosotros seguramente que podemos gobernar o podemos llegar a acuerdos con otros partidos de izquierda que no que no sea socialdemócratas por ejemplo pero a mí me parece muy importante que confluye Amos en ese proyecto común de Izquierda en el contexto de la socialdemocracia europea con gente que si está en ese proyecto

Voz 0867 32:11 voy a los problemas de la ciudad uno es desde luego sorprende eh el de la compra de Bicimad usted cree que esta compra que hora se va a aclarar o debería aclarar al menos a investigar en comisión Te6 un poco a tontas y a locas

Voz 1752 32:24 yo creo que efectivamente

Voz 0867 32:27 poco claro este asunto y cada vez parece más turbio sí

Voz 1752 32:29 nosotros ayer después de la comparecencia que habíamos pedido desde el grupo socialista Inés Sabanés para que explicara el proceso en el pleno bueno concluimos varias cosas una que efectivamente no estaba aclaró el proceso de compra de Bicimad por parte de la EMT que hay cuestiones que están por definir se Nos hubiera gustado que Inés Sabanés hubiera dado más información que hubiera sido más clara sobre cuál era el proceso también concluimos que además es necesario digamos investigar en no sólo la adquisición de Bicimad por la EMT sino las concesión que en el dos mil trece Se hace abonó par de ese contrato de gestión del sistema de Bicimad

Voz 0867 33:11 su contrato que además cuando se puso en marcha un verdadero desastre porque no funcionaba ni los servicios de gestión de las tarjetas ni las bicicletas de hecho funcionó tan mal durante años que ha tenido que ser el propio Ayuntamiento de Madrid quién ha tenido que convertir en público esta concesión privada

Voz 1752 33:23 exactamente es que hay cuestiones que están sucediendo ahora que tienen mucho que ver con esa ese primer contrato con por lo tanto piensa por ejemplo que Bicimad se concedió a una empresa que no tenían y solvencia técnica ni solvencia económica que además efectivamente fue un desastre y un caos la puesta en marcha que hubo hasta una recogida de firmas de usuarios de Bicimad para pedir al Ayuntamiento que retirara la concesión a la empresa Bono par por lo tanto todo tiene que ser relación el grupo municipal socialista lo que hemos dicho y hemos dejado claro es que al próximo pleno llevaremos una propuesta para que la comisión de investigación se amplíe desde el principio para que el lo que se investigue todo el proceso también con una cosa aclara Javier que a mí yo creo que tenemos que dejar muy claro es que el objetivo de esto es que Bicimad funcione mejor y que la gente en los usuarios de Bicimad no tienen que tener ningún problema bien bien que ninguna inseguridad sobre el funcionamiento del servicio Se trata de que funcione mejor y que además tenga capacidad la EMT de ponerlo en marcha pues en el futuro en los próximos meses en otros

Voz 32 34:33 a gritos y en otras calles fuera de lo que es el centro de Madrid donde está funcionando en este no

Voz 0867 34:38 el pues Purificación Causapié le agradezco mucho que haya venido una tarde más a este programa gracias están ya ustedes mañana es viernes pero mañana estamos aquí desde las siete y veinte como siempre en las siete emisoras de la SER en la Comunidad de Madrid disfruten del jueves y abriga el sea hasta mañana adiós

Voz 33 35:04 queremos que los allí

Voz 34 35:05 antes de Hora veinticinco Deportes

Voz 10 35:07 a parte del programa

Voz 23 35:10 compagina critica divididos y lo que quieras

Voz 34 35:12 mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco el Whatsapp de Hora veinticinco Deportes hizo ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 35 35:28 estartapeando la sección que toda startup desearía haber escuchado en sus comienzos espacio ofrecido por Vodafone One Profesional los negocios que están al día venden más Gad en ACB

Voz 23 35:41 estartapeando

Voz 1762 35:45 hoy buscamos historias e interés en dos sectores clave para nuestra economía como el turismo la informática Rafa Bernardo buenas tardes buenas tardes hay compradores de viajes hay compradores de alojamiento y hay también compradores de lo que uno puede hacer cuando ya está en su destino y no está en su hotel es el caso de cola Wook que se centra en Tours actividades turísticas David Rebollo es su CEO entonces para que lo que más se vende son los los sospechosos habituales no el Vaticano el coliseo para saltarse la cola porque al final buenas si lo compras con antelación pues mejor no las visitas guiadas por París etc pero sí que es verdad que hemos encontrado al al al hacer

Voz 1 36:18 búsquedas entre toda la oferta disponible hemos encontrado cosas muy

Voz 1762 36:21 esas como

Voz 10 36:22 lo estas empresas que te ayudan a a visitar la ciudad con alguien local vale que puede suscitar por ejemplo yo pensé en Madrid de la mano de un fotógrafo o

Voz 1762 36:31 E incluso irte a comer a casa de gente particular no también vamos a hablar de informática en concreto de los servicios que requieran las pymes en una actividad tan importante según Carlos Vicente Córdoba gerente de imán servicios informáticos la pequeña y mediana empresa

Voz 36 36:44 hola se va concienciando poco a poco de la importancia de lo digital en España sí que es cierto que hasta ahora había una cultura de todo gratis la informática gratuita y poco a poco pues va encontrando conciencia de que la información que tienen sus equipos es importante y que tienen que proteger la que tiene que tener eh todo buenas condiciones para poder trabajar donde se simplemente esa conciencia de lo que está haciendo es que las entradas es decir esto ya se está analizando es muy complicado

Voz 1 37:08 a una persona en el departamento de informática interno que pueda cubrir todas las necesidades próximo programa mañana por la noche en Hora Veinticinco si le preguntas el dueño de un negocio que es para la palabra barniz te tira una palabra en inglés no alguien de confianza eso es lo que queremos ser para Ci U

Voz 10 37:27 con Vodafone One Profesional el Russell asesoramiento que necesitas para que tu negocio esté por delante Vodafone o Partner en la era digital informa tiene el catorce cuarenta y tres Vodafone

Voz 1 37:38 mañana estartapeando y ahora

Voz 23 37:42 lo que queda día con Isaías Lafuente

Voz 1 37:47 cada día tiene su afán Isaías y señor ayer hablábamos del valor de la

Voz 0827 37:50 la rectificación pública le preguntábamos por qué cuesta tanto sobretodo por qué cuesta tanto hacerlo bien no hoy tenemos dos ejemplos el tuitero Castle que a pesar de la condena de dos años por enaltecer el terrorismo y Criteria criticara a la Corona en Twitter dice que no rectifica

Voz 37 38:06 a ver si encima es el culpable de que el Rey diga pide dinero público yéndose de Gaza por gráfica o que a sus amantes ese hombre su silencio con dinero público Jones y el culpable de su yo me invitó a contar como como ha dicho tantísimos medios

Voz 0827 38:21 después tenemos el caso del alcalde de Pajares de la Laguna Juan Antonio Benito de Dios le han pedido cambiar el nombre de una calle que lleva el de un general franquista no le ha gustado porque de lo de la ley de Memoria Histórica no parece muy partidario ha escrito alguna cosilla de tono elevado

Voz 1 38:36 qué es lo que piensa el alcalde de Pajares de la Laguna sobre la ley de Memoria Histórica aunque

Voz 0259 38:41 es aberrante a Brigitte infame un despilfarro público manipuladora de puesta por un tal José Luis Rodríguez el rojo un individuo indigente mental

Voz 38 38:49 sí a José Luis Rodríguez Zapatero le llama indigente mental ya podemos imaginar que su opinión sobre Podemos no será del todo positiva hallaba

Voz 0259 38:57 de los de Podemos dice que son una pandilla de vagos maleantes violentos antisistema delincuentes matones pro terroristas y anti demócratas que ahora viene algo

Voz 1 39:06 muy interesante el alcalde ha hablado

Voz 38 39:09 ha dicho si he ofendido a alguien no quería molestar

Voz 39 39:13 que si mostró gélido alguna persona con los términos utilizados que en ocasiones han sido poco Rialto alto tono disculparlo aumentó no era mi intención molestar a nadie

Voz 1 39:25 vamos a ver vamos a ver

Voz 23 39:26 vamos que alguien pida disculpas

Voz 38 39:29 siempre hay que valorar mejor lo que ha dicho que haber dicho sí han molestado algún imbécil come mierda al mar

Voz 0827 39:36 pues sí muchísimo mejor bueno allí es maestro de profesión seguramente es fan de Paquita la del Barrio run

Voz 23 39:42 anima al ras

Voz 1 39:46 Bellamy

Voz 23 39:48 ADP

Voz 0827 39:50 las rectificaciones y sobre la cosa el presidente del Parlament Roger Torrent aunque Puigdemont haya dicho que se siente sacrificado y que todo se ha acabado el ha dicho hoy que el expresident sigue siendo el único candidato

Voz 40 40:02 hay un candidato el único candidato Scarlett pues a Carles Puigdemont ha con lo cual evidentemente no habrá otra ronda de contactos con los grupos a todos

Voz 0827 40:11 pero otros ven otras soluciones el encarcelado Oriol Junqueras por ejemplo ha escrito hoy que en vez de uno podrían ser dos presidentes

Voz 1673 40:18 Junqueras por un poco de luz a cómo podrían casar estos conceptos a priori contradictorios por un lado afirma que por un principio democrático elemental el Parlament tiene que poder hacer president a cualquier diputado electo pero por otro admite que las circunstancias podrían dificultar que esta presidencia efectiva es por ello que plantea combinar un presidente legítimo que sería Puigdemont con un Ejecutivo que se entiende residía en Catalunya

Voz 0827 40:39 para ser sinceros en torno al proceso hoy poquita cosa más

Voz 10 40:44 la ultras

Voz 38 40:46 nunca tengamos el valor el coraje tengamos la dignidad de admitir que hoy no ha pasado nada a través vamos a hablar durante horas porque hablar la nunca falta pero pasar pasar lo que antiguamente se conocía como hechos no ha pasado

Voz 1 41:06 cuando alguna cosa ha pasado alguna noticia colateral que nos ha traído hoy El Mundo Today

Voz 1981 41:11 Ana Rosa consigue leer los últimos whatsapp esté Mariano Rajoy ya averigua su puntuación en el apalabrados negarán siempre escribió sin ser consciente de que el espiaba en la filtración podría afectar seriamente la marca España pues Rajoy ya es el mandatario con menos puntuación y de Europa Leonor ya ha roto el Toisón de

Voz 23 41:32 a unas horas después de recibir la joya para parte de su padre Felipe VI Leonor la roto al jugar con ella pese a que había prometido llevar mucho cuidado no si os puede condecorar con nada

Voz 0827 41:46 bueno Narros es personaje influyente Leonor lo será en un futuro hoy hemos hablado inglés de influencer

Voz 23 41:57 Rubén

Voz 0827 41:58 Teresa actividad que comenzó buenos como una actividad más en el mundo de las nuevas redes sociales pero que ya sea profesionalizado unos decía Pilar de Francisco

Voz 41 42:07 es que es una profesión nueva restaba por ejemplo yo la comparo pues a catador de sopas de la Infanta Sofía una prevención que vamos a descubrir que éste no lo saben adiestrador es enano robots y vosotros es desconocido todavía de ver esta creciendo esa haciéndose tú por ejemplo lo que sirve Un

Voz 0827 42:23 claro que se extiende la profesión José Pablo García con el que hemos hablado bloguero profesional y además director del primer Master para influencer decía que no sólo se ha convertido en una profesión sino que ya hay mucha gente ganando dinero con ella

Voz 42 42:36 pero que una profesión de la que mucha gente ya está ganando dinero

Voz 0313 42:39 sí

Voz 42 42:41 la dinero me retiró la agencia ahí a la marca y que es hace falta dedicación exclusiva pues también

Voz 0827 42:48 hemos hablado también con Mikel López Iturriaga influencer a pesar suyo que dice que tiene un problema con ellos

Voz 42 42:54 no se informó esos tengo un problema que es cuando los muertos suponen hacer publicidad encubierta de que fan cobrando de algo o cuando los fans estando

Voz 36 43:05 bueno claro es que los hay buenos y los hay malos desde luego los malos son los aprovechados un influencer el mal influencer

Voz 42 43:12 sin vergüenza vive al día vive precisamente de de de ese de esos pagos en especie pero no no tiene planificación no tiene un plan de comunicación un plan de marketing al final no pude pensar que que los influencias no dejan de ser medios de comunicación del siglo XXI marcas personales están trabajando y facturando ellos solos por lo tanto es tan importante saber decir que sí como saber decir que no porque una campaña errónea o una marca equivocadas que puede puede acabar con lo más preciado que tiene un influencer que su reputación

Voz 0827 43:41 y la pregunta esto de este mundo toda esta profesión nos hace más libres Se la decíamos a ser hacíamos a Pilar de Francisco

Voz 41 43:48 no cree que si somos más libres porque cada uno está en cloud encontrando su público sin intermediarios un influencer cuelgan sus cosas a Internet ido a sus seguidores directamente y maneja todo el proceso

Voz 0827 44:01 bueno después las twiterías también nos han hablado de alguna manera de influencer

Voz 43 44:05 las diferentes formas de ver un mismo hecho esto nos lo cuenta Peter de bote

Voz 0867 44:09 me sangra la nariz según Mi madre es el estrés según Google cáncer terminal según Lloret Flix tengo poderes paranormales

Voz 43 44:17 y como en el gustan los diálogos padre e hijo en Twitter

Voz 0827 44:19 si este Nos lo brinda esa UCO

Voz 0867 44:21 jo capicúa viene de las palabras Cup Equal que significa cabeza y cola Ica Bravo

Voz 0827 44:29 enseñar a los hijos está muy bien eso es lo que hacen los padres y las madres bueno las madres es que son otras influencer por ejemplo tienen tácticas de manipulación que Piedrahita cree que necesitan ser nombradas bueno y lo ha hecho todos sabemos

Voz 10 44:43 que una madre pide nunca quieren nada para eh

Voz 1353 44:46 todo es para los demás reparten el pollo se quedan con los peores trozos eso es una Madrid piden poco pero cuando piden es imposible decirles que nos ponen voce cita de madre ojitos de madre manitas de madre IT dice en cosas como no me acompañaría

Voz 1 45:06 las a por el pan que yo sola no puedo cómo vas a decir que no si te está diciendo no me sintonizar los canales de la tele a mí que te lleve nueve meses dentro de mis entrañas parir con dolor cómo podemos llamar a esa solicitud materna a la que nos sometemos de moda

Voz 1541 45:26 es inexorable yo propongo

Voz 1 45:29 manipulación buenísima manipulación

Voz 0827 45:34 bueno ya sabemos que Luis es un genio de las palabras

Voz 1 45:36 además es un hombre polifacético

Voz 0827 45:41 y hace unos días Gustavo con Vela del Campo en la ópera pena de muerte basada en la película del mismo nombre y ambos lo han comentado Ilan comparado en la venta

Voz 2 45:51 bueno yo creo que son manifestaciones distintas pero como esta que tomar partido a mí me ha conmovido más a conmovido mucho más la yo estoy de acuerdo creo que son manifestaciones distintas lo que se diferencian es en que la película está dirigida especialmente a emocionar y la ópera es más cerebral es más sana es más filosófica diría yo

Voz 1 46:12 más intelectual en este aspecto

Voz 2 46:15 igualmente interesante

Voz 0827 46:17 un encuentro entre compañeros hablando de

Voz 1 46:19 era ya hemos tenido otro más

Voz 0827 46:25 porque ayer contamos en nuestra última hora que el Gobierno de Murcia se propone extender en la región playas sin humo

Voz 1915 46:31 el Gobierno de Murcia propone playas sin humo trabajará con los ayuntamientos y apela a la corresponsabilidad de los ciudadanos porque recuerda que el tabaco contaminar da mala imagen a los niños

Voz 0867 46:42 cuando contamos en antena esta noticia suscitó

Voz 0827 46:44 la redacción un debate sobre la medida entre gane Ibrahim Marta Valderrama el resumen el ya está bien de prohibir frente al ya está bien de tener que tragarse el humo de los demás

Voz 1 46:54 Icomos como nos gusta compartir todo con nuestros oyentes hoy lo hemos reproducido en antena de salto la primera de ellas sí directamente claro fumar en las playas no directamente por qué me molesta el humo porque además me encantaría que la humanidad fuéramos más limpia y no lo somos está lleno de colillas que yo no me las tengo que encontrar

Voz 41 47:13 cardio tomo una me propia de las colillas que es llevarme un cucurucho de tabaco claro tirar las colillas ahí

Voz 1 47:19 te daban cucurucho es en Barcelona por ejemplo se dieron cucurucho que he visto grupos vacíos al lado de discusión

Voz 0827 47:26 preguntas sobre fumar o no fumar en las playas pero hay discusiones más cruentas hoy con Nieves Concostrina hemos revivido los últimos días de María Estuardo

Voz 8 47:40 el alcalde

Voz 0827 47:42 de Liga escocesa que se enfrentó a la reina inglesa protestante que además era suprima su prima Isabel su enfrentamiento era el de protestantes y católicos en general en aquellas tierras en aquel momento y un día como hoy Isabel dictó su condena de muerte la de María Estuardo después de tenerla casi dos décadas encerrada

Voz 1626 48:01 Abel la tuvo prisionera dieciocho años pero en plan muy desahogado la verdad María Estuardo salía entraba Caja va bailaba hasta que se relajó demás Illa pillaron conspirando Un poco tampoco muchos fue la excusa para que se exigiera su ejecución Perú Isabel se resistía que van a decir de mí en Europa que me cargaba más Reino y encima primo

Voz 0827 48:21 lo mío pero bueno la presión pudo más

Voz 1626 48:24 y firmó la sentencia que el uno de febrero una semana después María Isabel nunca se vieron las caras en vida cuando más cerca han estado es ahora muertas separadas sus tumbas en Westminster por sólo nueve metros de vez en cuando retumban el silencio de la Abadía aún mala Pecos

Voz 44 48:43 ahora que tú más