La Ventana (02/02/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1667 00:10 son las cuatro de la tarde las tres en Canarias comienza un fin de semana de frío polar un nuevo temporal ha comenzado a recorrer la Península acompañado de una bajada generalizada de las temperaturas y nieve en cotas de quinientos metros en la mitad norte del país una situación que complica el tráfico en la red secundaria de carreteras DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 3 00:29 buenas tardes a esta hora ya encontramos ciento diez carreteras y puertos de montaña afectados por el temporal veintiocho de ellos están cortados al tráfico y en cincuenta y cuatro son necesarias las cadenas o neumáticos de invierno todos eso sí de la red secundaria en la red viaria principal está totalmente despejada lo encontramos en Asturias donde es necesario el uso de cadenas y está prohibida la circulación a camiones y articulados en quince puertos de montaña entre ellos el puerto de Pajares y Leitariegos en León son necesarias cadenas en diecisiete carreteras puertos de montaña en Cantabria hay cuatro puertos cerrados al tráfico y en seis vías son obligatorias las cadenas desde la Dirección General de Tráfico les recomendamos consulten la previsión meteorológica antes de salir a la carretera de por supuesto no olviden llevar cadenas o neumáticos de invierno

Voz 1667 01:09 Esquerra Republicana asegura que rechazará la investidura de Carles Puigdemont si tiene consecuencias penales para los diputados del Parlament es la última condición que plantea la secretaria general de Esquerra Marta Rovira en declaraciones a la Agencia Catalana de noticias

Voz 4 01:23 para nosotros es fundamental para nosotros es fundamental que la investidura no implica improvisaciones dura que no se haga sin garantías que sea efectiva hay que no implique consecuencias penales para hay muchísima gente mes implique secuencias Parnassus por muchísima Seine

Voz 1667 01:38 en el Supremo el juez Pablo Llarena ha rechazado la excarcelación del exconseller Joaquim Forn al apreciar riesgo de reiteración delictiva y también rechaza que Carles Puigdemont pueda personarse en la causa abierta en el Supremo dada su condición de prófugo de la justicia Moncloa insiste en que Ciudadanos debe tomar la iniciativa y negociar un acuerdo de investidura incluso con Podemos aunque se refiere a estos partidos por sus siglas escuche escuchen a Íñigo Méndez de Vigo

Voz 5 02:01 lo digo también es que si se que es el primer partido en Cataluña hiciera lo he leído en la prensa hoy que CSIT UP han llegado a parecer a un acuerdo para reformar el sistema electoral o no sería bueno que cese también hablará con Pe en Catalunya a ver si puede desbloquear la situación ideal

Voz 1667 02:19 con el Supremo los jueces del Tribunal vuelven a desestimar una petición de cárcel de la Fiscalía contra un tuitero confirma la absolución de un abogado acusado de enaltecimiento de terrorismo Alberto Pozas

Voz 0055 02:29 los jueces del Tribunal Supremo confirman lo que ya dijo la Audiencia Nacional que los tuits de este abogado sobre Irene Villa Carrero Blanco también homenajeando al etarra Argala asesinado por el Batallón Vasco Español no enaltecer el terrorismo o humillan a las víctimas los mensajes que este abogado Arca Ex Terrón escribió en la red social entre dos mil diez y dos mil quince no incitan a la violencia dice el Supremo teniendo en cuenta el contexto en que fueron escritos y que en todo caso desprenden un ánimo crítico pero nunca violencia la fiscalía había pedido una condena de dos

Voz 3 02:57 años de cárcel para el cuatro y tres tres y tres en Canarias

Voz 6 03:01 carriles es Madrid en Madrid la presidenta Cristina Cifuentes acusó a ciudadanos de querer colgarse una medalla con la proposición de ley sobre la limitación de mandatos que ayer era rechazada por cierto gracias a la enmienda a la totalidad de los socialistas apoyada por los popular

Voz 0434 03:15 Ciudadanos yo creo que por querer apuntarse un tanto por querer eh pues a colgarse una medalla trató de hacerlo ayer insisto copiando plagiado y troceado una ley que ya ha aprobado el Gobierno de la Comunidad de Madrid lo que hizo fue presentar una reforma de una ley ordinaria parece ser que Ciudadanos ya ha dicho que no va ir a esa reunión y yo le pediría al señor Aguado que reconsiderara su su decisión

Voz 6 03:43 en Fuenlabrada el socialista Javier Ayala se convertirá en unas horas en el alcalde del municipio SER Madrid Sur Pilar García

Voz 0141 03:49 Francisco Javier Ayala hasta ahora primer teniente de alcalde de Fuenlabrada se convertirá esta tarde en el próximo regidor de la ciudad tras dimitir de su cargo Manuel Robles quién llevaba casi dieciséis años gobernando Fuenlabrada será el cuarto alcalde de la Fuenlabrada democrática todos del Partido Socialista Ayala ha sido desde hace años hombre cercano y de confianza de Robles lleva veintitrés en la policía toca como concejal en diferentes áreas municipales entre ellas presidencia Urbanismo y Obras Públicas nació en Córdoba es licenciado en Derecho y tiene cuarenta y cinco años los que le conocen destacan su cercanía y carácter afable Ayala gobernará la ciudad en la recta final de una legislatura que en Fuenlabrada ha estado marcada por una completa agenda social una política de la que se siente orgulloso y quiere continuar

Voz 1667 04:29 hay cuestiones esenciales la educación la cultura los servicios sociales para nosotros eran básicos lo hemos mantenido o así lo entendemos así se nos reconoce

Voz 0141 04:37 esta tarde a las siete y media será investido como alcalde para ella contará con los votos de su partido y del único concejal de Izquierda Unida Comunidad de Madrid Los Verdes con quien el PSOE gobierna en coalición

Voz 6 04:47 y una cosa más el juez de él de refuerzo de Púnica citado a declarar para el próximo doce febrero a Francisco Granados tenemos siete grados en Gran Vía

Voz 1667 05:01 de momento es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com en La Ventana con Carles Francino ya las cinco a las cuatro en Canarias en la SER

Voz 0313 05:57 buenas tardes bienvenidos a La Ventana hoy ya se lo advierto vamos a hincarle el diente a un tema de esos queda queda mucho yo que cuando aparece en cualquier conversación como si hubiera caído una bomba provoca silencios miradas lo paraliza todo es posible vamos posible no es seguro que hoy ayer hace una semana un mes alguien de nuestro entorno o tal vez nosotros mismos habrá recibido la noticia de que tiene cáncer nada extraño porque uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres pasará pasaremos por este trance a lo largo de la vida son datos estadísticos se osea que no falla no engañan sin embargo continúa siendo uno de los grandes tabúes de nuestro tiempo por eso es tan importante como se comunica esa noticia y hoy vamos a poner el foco ahí porque se trata sin duda de una de las tareas más complicadas que deben afrontar los profesionales de la salud pero es que además es muy importante en sí misma porque una buena comunicación

Voz 2 06:53 su componente afectivo de respeto de de delicadeza facilita todo lo todos

Voz 0313 06:58 las ojo nada de ocultar información o edulcorar la realidad no no no digo nada de eso pero sí se establece desde el principio ese vínculo de confianza todo el proceso posterior que suele ser bastante complicado irá sobre ruedas volvimos un tiempo donde lo tecnológico lo económico ocular imponen su ley sin embargo la medicina más que nunca creo que debe regirse por otro principio que es el de la humanización miren este domingo se celebra el Día Mundial contra el Cáncer por eso traemos el tema La Ventana está bien que recordemos que los avances científicos le han ganado mucho terreno la enfermedad muchísimo pero también debemos recordar o deberíamos recordar

Voz 1384 07:36 las tres patas fundamentales de la medicina

Voz 0313 07:38 curar a veces

Voz 2 07:40 aliviar a menudo con solar siempre bienvenidos a La Ventana

Voz 9 07:45 ahora que empiezo de cero que el tiempo es sumo el tiempo es incierto ahora que ya no creo que la vida se debe a que sólo en labores lo único que éste habrá que es lo que espera que la hará a qué tiro es soplo de vida para la hora que que la vida el seis por qué a los con Ghana

Voz 10 08:49 eh

Voz 11 09:06 tu tu tu tu

Voz 12 09:10 horas

Voz 9 09:10 que que Eroski no es conocido que ahora que asume ahora me fuerte Depor que ya peros los Name habrá fuerte ya está fuera a hombres es lo que es ahora

Voz 0313 09:48 aquí estamos en La Ventana como cada tarde con Roberto con Isaías hoy tomamos buenas tardes compañeros o tomamos café con el adjunto a la dirección del Diario de Mallorca que están Radio Mallorca Matías Vallés hola

Voz 13 09:59 buenas tardes Carles Matías cómo va eso en la hora es lo único que tenemos

Voz 0313 10:02 el venderemos estarías en esa lista que decía yo de no seguros sino absolutamente convencido de que hoy ayer la semana pasada hace un mes a alguien de tu entorno recibe ha recibido esa noticia tienes cáncer fulanito fulanito le han detectado un cáncer de esto de lo que sea

Voz 13 10:18 sin duda siempre se personas próximas que además en ese momento parecen más vivas que nunca no y con esta cosa había que Susan Sontag decía que debíamos evitar con el cáncer que da la enfermedad como metáfora no que había ocurrido por algo que se debía algo que había una causa que había una culpa no ya lo decía además porque había había padecido el el cáncer y sin embargo pese a esto o con esto luchó hasta el final con la esperanza yo que yo que no sé sin si un enfermo terminal puede vivir este ahora de la canción sin sin una esperanza yo creo y esto es lo difícil de los médicos claro al médico se le pide que tenga la distancia porque sino se distancia moriría por decirlo así a cada paciente pero al mismo tiempo que sea humano como decías tú muy bien en la presentación declara pero

Voz 0313 10:59 el equilibrio pero cómo se consigue desde

Voz 13 11:01 luego con la clave siempre ha de ser la la comunicación y quizá lo que no sabemos es si se les forma en la carrera de Medicina para esto para esta curación holísticas completa en lo humano en lo espiritual y lo físico o si tendría que haber vamos a decirlo así dos clases de médico no unos médicos más técnicos más ingenieros más especializados y otros más encargados de la comunicación

Voz 13 11:36 el punto efectivamente de de la de la aceptación pero yo creo que que el ser humano es luchador por por naturaleza pero esto pues yo a veces en la comunicación de informar yo creo que siempre se tiene que dar este grado de que el médico por supuesto querido sino que la ciencia no lo sabe todo y creo que muy importante que que plantees y Carles porque hay una ha hoy muy fuerte de marcas muy poderosas como Google Microsoft que hablan nada menos que de resolver el cáncer y están en eso está en esos proyecto

Voz 0313 12:02 yo decía hace un momento al abrir la ventana que cuando de esta noticia caen un grupo por ejemplo que está conversando sobre lo que sea se produce en silencios se generan miradas pero al final lo más importante es la palabra cómo utilizamos la palabra Sonia Ballesteros buenas tardes

Voz 1913 12:17 hola buenas tardes dudas pues mira vamos a la efectivamente de eso de lo importante que es la palabra de lo importante que es saber comunicar cosas difíciles y la cuestión es como decirle a un enfermo que tiene cáncer suponemos que no hay un protocolo que depende del médico así que formas puede haber infinitas pero con sus matices podríamos resumir las en tres Se puede hacer mal le pasó a Valentino

Voz 14 12:39 a también me lo comunicaron en la UCI cuando todavía estaba medio semi inconsciente me lo dijeron de una forma directa me dijeron Valentín cáncer de pulmón duro desagradable mi mujer cayó al suelo cuando se lo comunicaron

Voz 1913 13:00 se puede informar casi con miedo sin mirar a los ojos del enfermo

Voz 15 13:04 somos el partido que aprobó la prisión permanente revisable para los crímenes más sobre

Voz 0313 13:11 yo diría que esto no tiene que ver Varela

Voz 1913 13:14 integrarla da vamos a ver si encontramos ese ese

Voz 16 13:16 miedo me confirmó lo que yo ya sabía si es cierto que estuvo mirando bastante tiempo yo creo que no se atrevía a mirarme a la cara y el resultado

Voz 1913 13:27 y simplemente puede hacerse bien

Voz 17 13:30 nunca olvidaré el día que me dieron la noticia me dijo mi médico tienes un cáncer yo en este momento me eché a llorar me dejó desahogarme explicó lo que tenía Pere todo mirándome a la cara me dio fuerzas el que me las el que me acarreará de las mano tuve un doctor muy bueno

Voz 0313 13:51 Sony está mujeres dicho algo que a mí me parece muy importante nunca

Voz 0689 13:54 daré el día

Voz 0313 13:55 yo por lo tanto nunca olvidará tampoco cómo se lo dijeron posiblemente porque eso lo que comentaba antes también ha marcado todo el proceso que se desencadena después de escuchar las palabras tiene cáncer pues si por lo menos eso

Voz 1913 14:07 que los enfermos con los que hemos hablado nos han transmitido y lo que día echa es una mujer que ha tenido dos veces cáncer de mama explica de forma muy clara

Voz 18 14:14 ese trece de noviembre de dos mil ocho cuando dentro es una fecha que es igual que la fecha de un nacimiento para mí es es una fecha que nunca se olvida entonces la forma de la cual se te va a dar la noticia tiene un impacto paciente el paciente suscite me inmunológico pueda un bajón brusco y puede Ferraz puede caer una depresión

Voz 1913 14:38 os quiero hablar dicha día porque ella se ha marcado un objetivo muy concreto concienciar al personal sanitario de lo importante que es humanizar el trato con el enfermo de cáncer que se convierte muchas veces en un enfermo crónico que tiene que enfrentarse a la idea de la muerte que entra de repente como le pasó a ella en un universo desconocido hizo empeño no se ha quedado en una idea lo está haciendo da charlas en los hospitales y les cuenta enseguida en el Congo en escena

Voz 18 15:02 me había cuando yo el hospital llevo yo con mis circunstancias congela nunca he pisado un un hospital en España aunque a veinte y pico años llego a un hospital donde no conduzco pasillos muy grande para mí llegó sin saber con un sobre que pone urgente

Voz 0313 15:21 hoy el quien esas charlas les propone alguna de alguna manera algún alguna forma concreta para que el médico de la noticia de los presidentes

Voz 1913 15:28 pues la verdad es que sí pero que es algo muy simple les dice esto

Voz 18 15:31 es verdad tenis poco tiempo es verdad

Voz 1913 15:34 es una rutina es verdad pero imagínate que tienes a tu hermana enfrenta con esto noticias la primera charra la dio en el hospital de La Paz donde él había tratado su médico el doctor José Ignacio Sánchez Méndez

Voz 18 15:47 ayer me acuerdo me llamó por mi nombre me cogió la mano me tranquilizó yo sentía que de ahí Bazán

Voz 1913 15:55 y salió con la idea de más de que habían muchas cosas por hacer no sólo en los hospitales también y sobre todo en el ámbito laboral romper el silencio para cambiar actitudes sobretodo de las empresas para que éstas se impliquen como hizo la suya

Voz 18 16:07 yo cuando me lo dijo el médico lleva seis meses en la empresa Gas Natural Fenosa recuerdo mi jefe iba de camino corriendo al hospital en jefe fecha día te pasa algo quieres que te acompañe bueno fue una un archivo que mi jefe y yo ese momento me acuerdo de trece novio de un frío pero esa frase quizás esa forma de me dio mucho calor mucho calor y mucha tranquilidad y luego mi jefe por encima de mi jefe me dijo a lo que sea lo que sea te apoyamos llevaba seis meses

Voz 1913 16:40 que continúa en la misma empresa Sade que es una privilegiada porque la relación cáncer trabajo es un binomio en el que queda mucho por hacer ya trabajó

Voz 18 16:48 muy poco hace falta mucho y yo conozco a situaciones muy difíciles

Voz 1913 16:55 de personas pues que pierden su trabajo o no suele defenderá un contrato o no les aparta

Voz 18 17:05 es una situación muy muy común todavía

Voz 1913 17:08 hay que acabar con ello nosotros también vamos acabando lo hacemos con unas palabras de hecho a día sobre su vida después del cáncer

Voz 18 17:14 pues yo he aprendido primero que estoy inmortal

Voz 0313 17:18 porque olvidan el día a día que tenemos mortal

Voz 18 17:20 le parece que vamos a vivir eternamente que el tiempo es finito y que

Voz 19 17:28 yo voy a aprovechar cada

Voz 18 17:30 momento no no voy a perder ningún segundo o no sino voy a exprimir cada momento no nuestro concepto de tiempo cambia totalmente

Voz 1913 17:39 y sólo una cosa más escribió un libro se titula corredora de la vida dos recoge su experiencia donde nos habla siempre bien de su médico

Voz 0313 17:47 por José Ignacio Sánchez el doctor Sánchez Méndez buenas tardes bienvenido a La Ventana que tal como se ha quedado

Voz 20 17:52 cuerpo bueno estado oyendo con atención todo lo que se estaba hablando y creo que en estos pocos minutos

Voz 0689 17:59 al salir

Voz 20 18:00 todos los puntos clave puntos clave que son los pacientes los que en este mundo dos punto cero que tenemos retorno de lo que nosotros hacemos hasta hasta hace pocos años los médicos actuamos vamos no teníamos en referencia al retorno de que como estaba influyendo en el paciente porque no nos lo decían y les mirábamos a lo mejor me siquiera consideramos que su opinión pudiera ser importante pero es verdad que cada vez más los médicos los pacientes nos dicen a los a los médicos cómo reciben ellos lo que nosotros les decimos y lo que nosotros lo hacemos y esto es clave fundamental no

Voz 0313 18:34 nadie nadie les enseña a ustedes nadie les ha enseñado

Voz 20 18:36 dos médicos de mi generación no no

Voz 0313 18:39 claramente no usted cuánto tiempo lleva dedicado al al cáncer de mama

Voz 20 18:42 trece más veinticinco años veinticinco años Genesis

Voz 0313 18:45 tiempo habrá tenido que dar muchas malas noticias

Voz 20 18:47 haces oficio ibas aprendiendo a decir las cosas es verdad que siempre habido médicos que ha sabido hacer bien las cosas aprendido de mis maestros de mis es médicos que me enseñaron poco a poco vas aprendiendo a cómo decir las cosas porque de entrada cuando sales de edad facultad cuando empieza a ejercer la medicina no es fácil enfrentar pese a tener que decir un diagnóstico como el de cáncer no

Voz 0313 19:10 qué es lo más importante la claridad y la sinceridad y el respeto algún silencio entremedias para que la persona que tienes delante pueda empezar a digerir

Voz 20 19:20 todo es importante lo importante es ver al paciente como paciente único como un paciente que está en la sala de espera que va a pasar que tú vas a dar una noticia que como decía ahora le va a cambiar esa noticia pero condicionar muchas cosas pues hay que hacerlo en un entorno adecuado en una consulta no de pie en los pasillos con prisas sonado teléfonos el no

Voz 0313 19:39 en el quirófano seguro que no como ganador seguro que no seguro que no no entonces todos

Voz 20 19:44 solamente hemos metido la pata y hemos ido aprendiendo a tacos es mirando al paciente tocando al paciente estando atento a pequeños gestos pequeños cambios que pueda haber su rostro a contarle la noticia y se puede decir de muchas maneras noventa y nueve décimos tienes cáncer no sino bueno pues en el caso mio domingo a a cáncer de mama normalmente la que en la noticia es tenemos que operar T entonces eso hay gente que ya viene con una sospecha viene pensando algo ya el está dando una información de cómo responda o como yo vea que que recibe esa información pues vas concretando más lo que tiene ya de la pregunta directa entonces tengo cáncer mucho otras muchas veces no te hace la pregunta directa porque no quieren oir esa palabra en esa primera día a lo mejor

Voz 13 20:27 en esta en esta gradación que de que usted establece doctor lo lo primero que está claro es cómo se dice uno de los últimos grandes libros de divulgación sobre el cáncer es que es el emperador de las enfermedades no es la enfermedad que yo creo que más que más obsesiona pero estamos hablando la comunicación pero también existe la la la o o la opción de no comunicar de no decirlo aquella conspiración del silencio que se hacía ante el médico los familiares para que el paciente en cuestión no se enterara esto existe todavía la sanidad

Voz 20 20:51 y uno por fuerte ponernos entre adultos esta esta situación ya no se da ningún ahora habitualmente que los agentes quieren saber los médicos

Voz 13 20:59 se lo decimos a todo o puede haber está gradación decirle decimos hasta donde usted quiera saber

Voz 20 21:06 vemos hasta donde quiere saber esa persona pero el paciente no sus familiares novedoso ya no se lo diga pero ya vamos viendo lo que sepa gente quiere oír y los pacientes aceptan de mucho mejor de lo que podemos pensar todos nosotros aceptamos saber lo que lo la la enfermedad que tiene el la situación comprenda que tiene

Voz 0827 21:24 incluso lo aceptan mejor que las familias en Congo

Voz 20 21:26 las familias no como me como ya sabes la respuesta es que tú puede sacar los temas que todo el mundo tiene una sensación por lo menos el cáncer de mama que es mucho peor de lo que es realmente entonces bueno a veces como te dicen si tú lo dices tienes cáncer para esa persona puede significar tengo cáncer me voy a morir

Voz 0689 21:44 no

Voz 20 21:45 bueno pues no necesariamente el arroz pero eso hay que hay que aclarar la situación esto es que hay que está viendo esa pacientes cuando le dice pero doctor no tendré cáncer no cuando no lo sé si lo tienen no lo tiene ahora yo si lo supiera no te pediría estas pruebas pero diría hay que piensa pruebas para saber si lo tienes son lo tiene

Voz 13 22:05 en en esta porque parecen poco estamos dando la preparación para el caso de que los puede ocurrir que como se ha indicado estadísticamente es muy frecuente pero en esta preparación digamos para la mortalidad cuando el que sufre el la esta enfermedad cancerosa es un médico personal sanitario está preparado o el shock es el mismo que en una en una persona ajena a la medicina

Voz 20 22:24 pues suele decir que los médicos somos malos pacientes yo creo que es verdad probablemente nos cuesta también no porque vimos un entorno donde vemos los pacientes quedan bien pero también los pacientes que va mal depende también de la manera de ser de cada persona el cómo enfocar la enfermedad también los pacientes necesitamos ayuda que nuestros compañeros de la información adecuada en

Voz 0827 22:48 después es la importancia del equipo también no porque si el doctor o la doctora es una persona entrañable que sabe coger la mano y comunicar bien pero después el resto del equipo no o al contrario aquello no funcionan no es decir la voz tiene que ser única

Voz 20 23:02 y la sensibilidad tiene que ser única finalmente en cáncer ya ya no existe el médico que me trata sino en todos los cánceres Quirpe existen equipos el equipo que estamos más o menos coordinados para que el paciente precisamente no vaya de médico en médico como una peonza oyendo un comentario sino que haya una información congruente coherente y a cada uno el momento

Voz 0313 23:21 doctor cuando ha tenido que dar la última mala noticia

Voz 20 23:24 este tipo pues justo antes de venir a que pase a una compañera médico osea que si a un acompañada de una a médicos se antes se preguntaba decidí bueno pues ese habían dicho ya otro compañero que me decía pues es que yo estoy acostumbrado a estas noticias y que bueno pues que le había costado seis le había costado

Voz 0313 23:46 pues que su trabajo no no hay hay allá pero claro es que antes del gran

Voz 20 23:50 la noticia ha aclarado claro no así pero no es lo mismo

Voz 0313 23:53 pero no es lo mismo yo cuando destacado al principio que una un vínculo de confianza que se establezca desde el inicio cuando se detecta un cáncer por todo lo que viene detrás es muy importante haber me gustaría que lo concretara doctor hasta donde es importante igual alguna persona está pensando hoy a las palabras no curan bueno las palabras no curan pero los los climas y los contextos ayudan a muchas cosas no no no no no no le no le demos menos valor del que tienes

Voz 20 24:18 efectivamente los médicos podemos antes había palabra podemos saber y cada vez por suerte más tecnología hay más ayudas a formas para atender poder curar a los pacientes pero no puede ser solo eso que es eso probablemente en unos años antes salía no sé si Google o Microsoft pero eso a lo mejor lo empieza a hacer mejor que nosotros entonces el médico sí que tiene que estar en este aspecto y aquí pienso que seremos insistió tu insustituible en las personas no entonces es que sabe lo que se dice pero por supuesto como se dice con qué cara se dice mirando al paciente tocando al paciente y estando atento a sus a sus respuesta a lo que nosotros estamos diciendo no

Voz 13 24:59 no usted aquí una a mi juicio desde luego una una lección de comunicación pero sigue existiendo el médico en España y el extranjero lo que llamamos el doctor House yo soy un excelente técnico Jou excelentemente en mi trabajo y no tengo porqué ser simpático llevarme bien con los pacientes existe existe

Voz 0827 25:13 sí sí

Voz 0313 25:15 pero no les queda poco tiempo eh

Voz 0827 25:19 ha llegado hablemos hablemos de los Veinticinco años no solamente de experiencia personal sino de lo que se ha avanzado en esta materia si bueno aunque el nivel de malas noticias que daban sus maestros al nivel de malas noticias queda usted ha cambiado un montón no

Voz 20 25:33 suerte que el cáncer en general el cáncer de mama en particular que es a lo que me dedico ha habido cambios desde todos los puntos de vista no tanto en el diagnóstico ahora hay capacidad de notificar cada vez es más pequeñas con lo cual los tratamientos son menos agresivos y el pronóstico por supuesto es mejor en los tratamientos cada vez son también menos agresivos la idea que une todo ahora es que menos es más claro entonces hacer dos menos agresivos no solamente es igual que hace los más agresivos que no sino que es incluso mejor entonces en cirugía quatre mama prácticamente hace veinte años era un arma me quitan a los ganglios aclares esto primero empezó no quitándose la mama haciendo cirugías conservadoras en la axila ahora se quita casi siempre sólo el primer ganglio premio segundo ganglio para ver si está afectado no está afectado los tratamientos posteriores pues en oncología de tratamientos donde casi los criterios eran muy estándar pues si cumple estos criterios y se daba quimioterapia ahora se se reflexiona mucho más se piensa mucho más antes de dar quimioterapia en radioterapia de terapias muy agresivas tecnológicamente es pero también es cada vez más localizadas en la zona del tumor en los tratamientos médicos de la quimioterapia dormido terapia cada vez son más eficaces Icon efectos colaterales o menores o mejor controlando eh

Voz 13 26:57 eso eso especialidad de cáncer de mama la situación se complica con lo que ahora llaman la medicina prohibitiva no es el caso que todos conocemos de Angelina Jolie que quede qué opina usted

Voz 20 27:05 desde este caso esto es algo que está empezando entonces bueno en el caso de que entrenaba Se conoce pero en pocos años y de hecho ya existe y se puede hacer nos van a leer el genoma nos van a poder predecir un montón de enfermedades y no sé si vamos a querer saber o no acto en que hacer mama pues es es un poco la punta del iceberg de todo este mundo que que desconocemos y no sabemos cómo vamos a saber enfrentarnos a él no entonces decía Pere Líbano no quiere decir que va que vaya a ocurrir sino que bueno es algo que te puede ocurrir en mayor o menor probabilidad y hay que afrontarlo desde punto de vista positivo saber qué puedo hacer para que esta posibilidad baje no aparecían

Voz 0313 27:43 doctor acudimos al protocolo hoy a las preguntas básicas aprovechando lo del Día Mundial contra el Cáncer del próximo domingo detección precoz factores de riesgo consejos de vida de vida saludable qué tanto por ciento puede evitar de casos esta suma de factores acabo de decir y qué tanto por ciento hay de azar el genético que no se conozca o del tipo que sea

Voz 20 28:05 el cáncer Fahmi ha agrupado en familias más o menos es el veinte por ciento el ochenta por ciento es pues por un conjunto de factores pero que no hay un agrupación familia pero familiar qué quiere decir genético o por lo menos que podemos medir qué que es factor genético tiene eso hay un cinco por ciento esto es muy importante porque hay la sensación de que casi todos los cánceres son genético mi madre tuvo cáncer de mama yo tengo voy a tener que hacer mamá la mayor parte de pacientes que tienen cáncer de mama ningún familiar directo lo ha tenido la mayor parte de pacientes con mimo familiar directo con quatre mamá no lo van a tener cuál dice una de cada ocho mujeres y siete de cada

Voz 0689 28:39 yo no lo va a tener que da la sensación de que todo el mundo

Voz 20 28:42 el cáncer de mama y de prevención primaria es difícil pero todos los hábitos de salud que conocemos es seguro que influyen influya alimentación influye determinados habita en hábitos de vida que podamos tener Cavaco Tabasco también salen el cáncer de mama no mucho pero también sale pero el alcohol sabe que si puede influir algo vamos a tener tampoco puede uno estar por la vida sin sin metido en casa sin hacer nada no pero hay que saber determinados factores todo lo que sea híper estrogénica como tener hijos tarde es un factor que la sociedad en la que estamos es lo habitual pero sabemos que eso influye en el que haya más cáncer de mama por ejemplo que hay que tener hijos a los veinte años todo el mudo para pedir cancelado porque algunas mujeres también lo tendría pero sabemos que eso está influir influyendo no un ambiente hiper estrogénica en el que estamos en el que Kiefer muchas cosas de la alimentación pues también puede estar influyendo ahora aunque manejamos todo eso esto no tenemos la clave para decir si haces todo esto no va a tener cáncer que también hay personas que lo piense dice Si yo hago todo esto bien porque me ha salido cáncer bueno esto va a disminuir su riesgo pero no accedieron

Voz 0827 29:50 ha señalado una cosa que es fundamental que es la detección precoz seguramente

Voz 21 29:55 que hacen una pregunta que le parezco tonta no pero

Voz 0827 29:57 es absurdo que en este país tengamos que hacer

Voz 21 30:00 hay a nuestro coche cada cinco años y que no hay

Voz 0827 30:02 era una ITV obligatoria de de nuestro cuerpo es decir que igual lo apuntamos a los niños a determinadas edades hombres mujeres se puedan hacer una prueba para intentar detectar si lo hay ese cáncer prematuramente

Voz 0313 30:15 o lo que sea en el caso del cáncer de mama

Voz 20 30:18 los cantes que está empezando a ver no en caso de cáncer de mama hay una sede un rango de edad en el que sí que se hace una prueba que es la mamografía que desleal en casi toda España es de entre los cincuenta y los setenta años cada dos años se hace una mamografía no es obligatorio hacerla pero es recomendable a mejor Basque obligar habría que educar en lo importante que es hacer esta prueba no en otros cánceres como el de colon pues está empezando a hacer tabaco ha influido mucho pues todas esas campañas que ha habido para para disminuir en los fumadores todo esto ha dicho que sin duda ha contribuido en diagnóstico más precoz mejor pronóstico

Voz 0313 31:26 doctor José Ignacio Sánchez Méndez jefe de la Unidad de Mama del Hospital Universitario de La Paz muchísimas gracias por estar en La Ventana ha sido un placer de verdad muchísimas gracias buenas tardes Sonia hasta pronto hasta pronto

Voz 0313 38:11 son las cuatro y treinta y ocho minutos de la tarde las tres y treinta y ocho en Canarias ayer en La Ventana de los clásicos dos estuvieron oportunidad escucharlo hablamos de de pena de muerte aquella peli magnífica de protagonizada por Sean Penn como ha sido en los últimos años trasladada al al mundo de la ópera una conversación un experimento muy muy interesante ahora está sonando de fondo un fragmento de la banda sonora de de cadena perpetua porque el cine al final de respuesta prácticamente todo no a todos los aspectos de la vida y hoy nuestra polémica tiene que ver con la cadena perpetua o bueno con la prisión permanente revisable

Voz 2 38:47 la polémica de Isaías Lafuente

Voz 44 38:54 yo

Voz 1913 38:56 la prisión permanente

Voz 0827 38:57 Bergman permanente revisable no ha cumplido todavía los tres años en nuestro Código Penal se mueve en aguas turbulentas está recurrida ante el Tribunal Constitucional el pasado octubre el Congreso aceptó una proposición de ley que pide anularla y que aún no se ha debatido antes estos movimientos en plena conmoción por la aparición de Alcalá

Voz 0313 39:16 verde de su padre avanzado una pena

Voz 0827 39:18 acción en Change punto org para su mantenimiento que ya ha recogido casi dos millones de firmas y el Partido Popular va a reunir mañana el próximo domingo una convención en apoyo a esta pena quiénes se oponen a ella consideran que es una cadena perpetua maquillada contraria el fin de reinserción que marca la Constitución para las penas de cárcel quienes la apoyan consideran que es proporcional a la crueldad de determinados crímenes señalan que otros países tienen además el Tribunal Europeo de Derechos Humanos la considera ajustada a los convenios internacionales europeos que los regulan si el Tribunal Constitución

Voz 20 39:54 dar declarase esta pena inconstitucional el debate se cerraría pero si no

Voz 0827 40:00 convendría reabrir la discusión sobre una ley que se aprobó recordemos desde la mayoría absoluta sin apoyos de la oposición y en plena ascensión de ataques yihadistas en Europa circunstancias que no son el mejor marco para legislar cuando como sonó reitera según conviene no se pueden hacer leyes en caliente

Voz 0313 40:22 Javier Álvarez jefe de Tribunales de la Cadena Ser buenas tardes qué tal Carles vamos hacia una cosa Javier antes y que profundicen en argumentos sobre este tema vamos a hacer una cosa que creo que es muy útil y muy didáctica además vamos a escuchar voces mezcladas que hacen reflexiones políticas que hacen reflexiones jurídicas que transmiten valores sentimientos personales porque son personas directamente afectadas por este asunto aparece Mariano Rajoy la socialista Carmen Calvo aparecerá Pablo Iglesias también el ministro del Interior y los padres de Diana Quer de Marta del Castillo

Voz 15 40:52 somos el partido que aprobó la prisión permanente revisable para los crímenes más horrendos

Voz 45 40:59 el Código Penal no se puede reformar

Voz 18 41:02 en el fragor de un dolor

Voz 45 41:04 pues me estoy aplicando mi propia medicina

Voz 46 41:07 misión permanente revisable significa casos de extrema gravedad delitos cometidos sobre niños indefensos sobre personas que no tienen capacidad de defensa

Voz 47 41:18 nosotros en esto vamos a ser responsables íbamos a defender tener un derecho penal y una legislación penitenciaria democrática que sirva para proteger sino para vengarse

Voz 48 41:30 sí bueno que venga ahora estos señores sin siquiera esperar recursos ahí en el Tribunal Constitucional para derogar la prisión permanente revisable me parece de muy poca ética política cuando es algo que el mismo pueblo lo está pidiendo oí Se supone que ellos tanta va trabajando para el pueblo que pensemos

Voz 49 41:53 tantos padres de Diana que hay en España y que están esperando que esa prisión permanente revisable no se eliminen sino que para aquellos que cometen atrocidades pues pueda imponer una pena que insisto el legal es constitucional y que por tanto puede ser después moderada también por los propios tribunales así que yo me muestro partidario tal de la permanencia de esa pena en nuestro Código Penal

Voz 46 42:21 Javier después escucharlo todo

Voz 0689 42:25 bueno si lo que me es una reflexión yo creo que todos estas opiniones políticas obedecen a un oportunismo político sobre el dolor ajeno que no se puede legislar en caliente y que está demostrado que no va a ningún sitio porque las distintas modificaciones del Código Penal a lo largo de la historia de la democracia asilo han venido demostrando también oigo falsas mentiras e las palabras por ejemplo del ministro el interior que es una ley que sentirás que es una ley constitucional es que el cuando el presidente decía cojo se decía en en los cortes que está recurrido ante el Constitucional el no está diciendo la verdad el está engañando a propósito porque no es una ley constitucional de momento una ley aprobada por el Parlamento que efectivamente está en vigor que está en fase de derogación pero que es el Tribunal Constitucional que va a decir la última palabra que escenario tendríamos para que el tribunal no se pudiera pronunciar pues es muy claro que esta ley fuera derogada antes sigue es derogada pues ya se quedaría sin efecto no tendría sentido una deliberación del Constitucional pero cuando hablamos con los magistrados del Constitucional insisten primero en que no es una cosa prioritaria porque estamos en plena de base Poli el debate político sobre la derogación pero segundo lugar en este en este en esta primera reflexión no se puede legislar en base a a al el dolor que compartimos y que por supuesto tienen absoluto derecho a a mencionarlo en base a ese dolor e sacar rédito de una actuación que debe ser legislará que sobre todo debe estar eh atribuida a las leyes por eso el Constitucional tiene una tarea importante y es compensar ese dos esos dos tipos de de situaciones salir por lo que sea existe estrictamente ajustado a derecho

Voz 0313 44:01 completar un perdona Matías por completar el el el retrato político hemos escuchado la voz del presidente del Gobierno el ministro del del interior por lo tanto del del Partido Popular hemos escuchado portavoz del partido socialista de de Podemos Ciudadanos ahora mismo ahora hoy en qué posición está en este asunto

Voz 0689 44:16 pues Ciudadanos ha cambiado de posición ahora lo que hay en el en en el Parlamento es una guerra de posiciones del centro derecha español en el que el Partido del Poder del Partido Popular

Voz 0313 44:26 sigue insistiendo en que la la Blade

Voz 0689 44:29 está bien hecha ciudadanos cambió porque votó para la investidura de Sánchez votó a favor de o mejor dicho votó a favor de ponerse en contra de de la ley

Voz 0313 44:39 sí votó por la derogación robot

Voz 0689 44:41 todo por la derogación no la quería y ahora sí la quiere pero no solamente la quiere sino que se ha sacado además un aumento digamos de la penalidad no sólo de la ley es decir ya no sólo quiere la prisión permanente revisable sino que además se cambie digamos una fase anterior que es la que legisla cómo están los presos en las cárceles y Keita

Voz 13 45:00 el grados penitenciarios el último el tercer gol

Voz 0689 45:02 a dos el que te permite después de haber cumplido una parte de la condena salir en libertad pues él quiere que sea grave esa situación de cómo se accede a ese tercer grado penitenciario para en consecuencia impedir que la prisión permanente revisable tenga alguna posibilidad para estos presos reincidentes lo cual es un disparate según los juristas que hemos consultado simplemente porque ya no pretende sólo que la ley se ponga en marcha que es la le la permanente revisable sino que además quieres modificar el reglamento penitenciario sólo para unos delitos porque claro no aclaran si es para todos los delitos atroces abrió una discriminación por qué unos reclusos van a poder acceder al tercer grado en unas condiciones o no el caso es que todo esto todos los operadores jurídicos de prisiones que son los que fundamentalmente lo viven los educadores que es que se pasan catorce años con esta gente y su evolución consideran que es una barbaridad la prisión permanente revisable que si nosotros pretendemos educar o reinsertar a los presos con sus más y sus menos largos debates que pueda haber sobre esto es verdad que no se puede hacer a golpe de nada más entrar en prisión amenazarle con que nunca va a salir

Voz 0313 46:08 porque así no se que

Voz 13 46:10 está todo lo que estoy viendo es que se está legislando para la galería no tiene además un nombre técnico esto qué es el derecho penal simbólico de gestos pero que no tiene ninguna plasmación real Isaías introducido muy muy correctamente el término de la proporcionalidad cuál es la proporcionalidad a los ciento noventa y dos muertos del 11M Gaidar no la habría por eso buscamos una solución social de consenso en los tiempos en el terrorismo de ETA Se convivió con ese terrorismo sin esta figura que que es una cadena perpetua y sobretodo no entiendo cuál es el el orgullo por ejemplo de los políticos el orgullo Rajoy somos el partido que aprobó esto no salieron un triunfo sería un fracaso no esté vimos en un país donde hemos tenido que aprobará una cadena perpetua el ministro hable de tantos padres de Diana en primer lugar no hay tantos padres de Diana pero sería otro motivo para decir pues menuda vergüenza de país que tiene que todavía endurecer las penas y respeto a los familiares una palabra pues a la ayuda total en su caso invierte muchísimo en la resolución de los casos pero yo creo que tienen derecho a su opinión pero que no deben decidir la política penar en

Voz 0313 47:09 exacto es que esto me recuerda bastante me recuerda mucho en fin a los años los años duros sobre todo de mientras ETA seguía matando se decía con razón que las víctimas merecen faltaría más todo nuestro respeto todo nuestro apoyo todo nuestra comprensión pero no puede marcar la agenda política mire las decisiones del Gobierno ni nada ni ni sin influir lo sea es que no no no no no es eso no es ese su cometido ayer hablábamos aquí en La Ventana con Elvira Lindo y recordábamos el caso de de dos mil once en Francia el asesinato de de electricidad satíricas de de dieciséis años se ha publicado una novela lo que intentó Sarkozy por aquel entonces que fue algo parecido convertirse en una especie sí de de de adalid de todos los padres y madres amenazados por criminales sin escrúpulos y tal y bueno al final se lo tuvo que Mainar dile costó muy cara esa en fin esa esa aventura política que emprendió lo de ahora yo la verdad las últimas palabras del del ministro del Interior la última reflexión anime

Voz 1913 48:05 no

Voz 0313 48:06 son de de de iba a decir de asco iguales sería excesivo pero joder me parecía me parecía muy tramposo Mercedes los serios decía muy muy turbias serán esto de la de la esencia de la presidencia

Voz 0689 48:18 familiares en las decisiones es verdad que no deben definir como bien señaladas la política penal pero sí pueden participar claro ha habido muchos foros en los que se ha dicho bueno pues al final de una determinada condena no sólo necesitas el informe del educador el informe de la prisión en forma director etc sino también la participación de los familiares que fueron víctimas directamente afectados por ese delincuente no en esas fases y además tiene toda lógica hablabas a preguntar si realmente se cree Veinticinco años después ojo que no es un mes SO2 raro lo que está pasando con ese individuo sí sea o no hay cabría perfectamente y son muchos los que ven un encaje jurídico absoluta te legal y cierto pero pretender que todo esto suceda a los dos o tres meses de los hechos eligen los o los años

Voz 0827 49:03 el bar decías que no tiene prisa al Tribunal Constitucional y es lógico porque estamos hablando además de penas de él que sea condenado ahora pues fíjate cuando va a salir de prisión pero hay alguna previsión de cuándo podría

Voz 20 49:15 sí a fallar el tribunal constitucional no es una cosa que está

Voz 0689 49:17 en saco roto que no se me entienda mal es un tema aplazado porque la prioridad es que tiene el Constitucional ahora minas

Voz 20 49:23 tiene muchas otras pero es verdad que no está olvidado

Voz 0689 49:26 es verdad que está estudiado es verdad que hay un ponente ya designado que ha trabajado sobre la materia y que ha trabajado bien en el sentido de que sabe hasta dónde quiere llegar en el caso de que tenga que llegar a ello tres cuatro meses es imposible que se los quiten al estamos hablando a unas malas ya de después del verano y yo creo que con los procedimientos políticos que hay ahora va a haber antes un pronunciamiento lo de seis no se derogada desde luego hay un quiebro hay que ha hecho Ciudadanos también quiebro político que a mi se me escapa pero que en entiendo que que mucha gente pues lo lo pueda saber el hecho de plantearlo como una ley orgánica el significa que la votación exige una mayoría absoluta no simple lo que podría no alcanzarse ahora mismo visto el resultado de las elecciones podría incluso dar en un stand by toda esa deliberación muy bien Javier Álvarez un abrazo como un abrazo hasta luego

