La Ventana (02/02/2018 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1 00:00 Gabino eh

Voz 1667 00:11 son las cinco las cuatro en Canarias el temporal que cruza la península sigue provocando problemas sobre todo en la mitad norte del país veintiocho provincias siguen en alerta por nieve frío y fuerte viento una situación que está dificultando la circulación por la red secundaria de carreteras en Asturias y Castilla y León miles de alumnos se han quedado sin clase Brian Pérez

Voz 2 00:29 si en Castilla y León han sido más de cinco mil trescientos escolares los que no han podido ir hoy a clase debido al temporal las carreteras completamente intransitables a primera hora han impedido llegar a los centros a los niños principalmente en León donde ha sido más de tres mil en Burgos alrededor de los dos mil en Asturias la Consejería de Educación ha señalado que el temporal ha afectado al treinta y cinco por ciento de los centros en algunos los alumnos no han podido llegar en otros trabajaban perdón por garantizar la seguridad de los alumnos tras la acumulación de nieve en Vitoria más incidencias la nieve también el fuerte granizo han impedido la circulación de trenes y fuertes retenciones en la AP ocho recordamos que hasta ahora ciento diez carreteras y puertos de montaña están afectados por el temporal de nieve importante consultar la ruta antes de salir extremar la precaución

Voz 1667 01:13 lo hará el Partido Socialista propone sancionar a las empresas que no combatan la brecha salarial entre hombres y mujeres el PSOE va a incluir esta medida en una ley que presentará con motivo del Día de la Mujer el próximo ocho de marzo Carmen Calvo es la secretaria de Igualdad del partido

Voz 3 01:28 vamos simplemente hacer una recomendación lo que nosotros vamos a proponer es una verdadera reforma e intervención en esta realidad la presencia de las mujeres en los puestos de decisión laborales tenía que ser obligada

Voz 1667 01:41 entre tanto el Gobierno sigue sin aclarar si presentará a Luis de Guindos como candidato a la vicepresidencia del Banco Central Europeo sólo quedan cinco días para que finalice el plazo de candidaturas no obstante el portavoz Íñigo Méndez de Vigo ha rebajado el impacto que puede tener la salida del actual ministro de Economía

Voz 4 01:57 el Gobierno no ha tomado ninguna decisión sobre las candidaturas pero sí creo que el plazo termina el siete de febrero para presentación ICIT puedo anunciarle que habrá una candidatura española al Banco Central Europeo pero no ha habido tú no ha habido todavía ninguna decisión sobre quién sea esa esa persona

Voz 1667 02:18 si la organización del festival Sonorama confirma a otra estrella internacional para su cartel de dos mil dieciocho el cantante Liam Gallagher ex componente de Oasis actuará el sábado once de agosto en este festival que se celebra en la localidad burgalesa de Aranda de Duero deportes Toni Lope

Voz 5 02:34 empieza la jornada veintidós de Liga Santander a las nueve en Anoeta Real Sociedad Deportivo de la Coruña también partido en liga en dos tres en Pamplona Osasuna Rayo además en Liga de baloncesto dos partidos a las seis el Unicaja Málaga visita a alguien que ya las ocho y media el Baskonia recibe al Estrella Roja en juego el segundo partido de primera ronda de Copa Davis de tenis España se llevó el primer punto frente a Gran Bretaña por la victoria de Albert Ramos ahora mismo Bautista va ganando dos a uno en el cuarto set va ganando también dos juegos a uno

Voz 1667 02:59 cinco y tres cuatro y tres en Canarias

Voz 0089 03:03 el Madrid en Madrid lo venimos contando el juez de refuerzo del caso Púnica citado a declarar al ex consejero Francisco Granados en un auto fechado este mismo viernes el magistrado le convoca para el próximo doce de febrero Alfonso Ojea buenas tardes buenas tardes Granado ha acude ante el juez el día doce mientras el que fuera su amigo de la infancia al empresario David Marjaliza lo hace el próximo miércoles en el auto que ha hecho público el juez de refuerzo del caso Púnica Diego De Gea se señala que el ex consejero de Presidencia de Esperanza Aguirre garantizó un lote de adjudicaciones a la empresa Obrum vinculada a Marjaliza a cambio de Granados recibió presuntamente importantes comisiones en todo caso es el propio Marjaliza el que ya confesó ante el juez que se repartieron más de

Voz 6 03:43 tres millones y medio de euros en esas obras pública

Voz 0089 03:45 las entre el mismo Elgar el propio Granados y el que fuera yerno de Juan Miguel Villar Mir Javier López Madrid Villar Mir ya había aparecido en el caso Lezo y ahora reaparece con su constructora OHL en el caso Púnica gracias Alfonso y la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid pide la alcaldesa Manuela Carmena que urbanizar la zona aquí ocupa el actual vertedero ilegal de Fuencarral El Pardo según denuncia Begoña Villacís los niños que estudian en un colegio cercano corren el riesgo de jugar en el mismo espacio en el que hay basura o incluso ratas

Voz 0827 04:14 pero entendemos que lo primero que tienen que hacer es

Voz 7 04:17 en del que estas zonas tiene que ser urbanizada no se tienen que fuerce una alternativa al descampado al vertedero y a día de hoy un proyecto estará desde estratégico en la ciudad que es la Operación Chamartín que podría abordar toda esta zona y que simplemente pues habita en la mesa de alguien en la en el Ayuntamiento de Madrid no sabemos porque esto lo directamente adelante

Voz 0089 04:38 y un apunte más los servicios de emergencia de la Comunidad de Madrid alertan del riesgo de nevadas para este sábado especialmente en la sierra el uno uno dos recomienda a los conductores que eviten aparcar en los arcenes en sitios donde esté prohibido iban a coger el coche ya lo saben lleven siempre cadenas el depósito

Voz 8 04:52 la gasolina lleno tenemos siete grados en el centro de Madrid

Voz 1667 05:01 de momento es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com en La Ventana y a las seis las cinco en Canarias en la SER

Voz 9 05:09 cadena SER

Voz 10 05:12 servicios informativos

Voz 6 05:16 tienes preguntas sin resolver

Voz 8 05:18 así está por la mañana cuando dejan los bebes de Bleda bebe vía las a nadie sabía nada cómo se traduce tiquismiquis al inglés Tucker Michael

Voz 9 05:27 Villa seremos tres estamos aplaudiendo pero no sabemos lo que diese ratas este sábado a la una de la tarde Berto Romero y Andreu Buenafuente eres ignorante nadie

Voz 11 05:39 apenas el programa en el que puede pasar de todo

Voz 9 05:43 Alberto quizá de los cascos bajase los pantalones verdes esto cabinas Si no te gusta déjalo ciudad te aburre vía y le eres feliz vuelve a empezar tu cambia todo lo que quieras que con la rebajas de multiplicas nosotros ayudamos a cambiar de gafada

Voz 12 06:01 se lleva T2 gafas graduadas con ante el reflejan Depor setenta y nueve euros o dos más progresivas de alta gama por sólo ciento setenta y nueve euros sólo en multi ópticas

Voz 6 06:13 hola cielo qué tal aquí con el ordenador mirando alarmas que el mes que viene nos entregan el chalet y quiero dejar la instalada antes de mudarnos es vista pues mira la empresa líder de alarmas en España es Securitas Direct tiene fijado de camino a casa y casi todos los chalets tienen su placa

Voz 8 06:27 la protege con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es los premios más prestigiosos del periodismo en español ya están aquí el País abre la convocatoria para la nueva edición de los premios Ortega y Gasset recuerda el plazo de presentación de trabajos finaliza el trece de marzo toda la información en premios Ortega y Gasset punto com El País

Voz 9 06:56 sí los viernes en no My Lol

Voz 13 07:00 compleja que canta a la mujer en su disco de boleros titulado aquí

Voz 9 07:05 la mujer Aurelia buenas noches buenas noches me llamo con las bragas en la mano noches de Ortega con Juan Carlos Ortega

Voz 14 07:16 para avisar un poema sobre las bragas color carne adelante

Voz 9 07:20 con bragas de color carne con de color carne bragas hagas lo que tú hagas nunca podrás estorbar puedes tener tanta después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com My Lol Cadena SER

Voz 10 07:43 la Ventana Carles Francino

Voz 15 07:49 son las cinco y ocho minutos de la tarde las cuatro y ocho en Canarias seguimos asomados a la ventana Roberto Isaías lo metemos en la UVI móvil además venga llegamos

Voz 11 07:58 a ver no se habla

Voz 10 08:08 foto con Dios

Voz 16 08:09 yo me siento verdadera una mezcla de de de de DNI de rave DNI de rabia

Voz 9 08:16 el caos de la AP seis por la nevada del fin de semana de Rajoy fin de semana de Rajoy de reyes perdón caramba el gran Isaías

Voz 17 08:24 el Unicaja Real Madrid Unicaja después de tres derrotas seguidas

Voz 0827 08:27 lo a de los ocho primeros quiero dejar a los ocho primero

Voz 9 08:30 hay otros que son croquetas como salones

Voz 18 08:33 tono Seat está diciendo come May no puedes no comerla no sé

Voz 9 08:36 la atracción no yo creo que la croqueta de cocidos

Voz 18 08:39 la la la croqueta osa magnánima la croqueta osa magnánima

Voz 8 08:44 por lo tanto a perro flaco todo son

Voz 9 08:46 pautas a perro flaco todo son flautas a perro flaco todo son pulgas

Voz 19 08:51 cosa que son divertidas que son mediáticamente lo divertidas que ese Pito

Voz 20 08:56 el auto afronta pintan pito falta afrontan Pinto podemos cometer errores iban los errores

Voz 21 09:02 rápido hay que emitir esta cinta esta caravana esto sin más dilatación son las cuatro de la madrugada las cinco en Canarias

Voz 9 09:10 Boozer fiesta de UBS humildad de vigilancia

Voz 8 09:20 vamos cubriendo etapas el informe número quiniela

Voz 15 09:23 dos XXXIII si ya que hemos hablado tanto estas

Voz 0827 09:25 a ver retractación es nosotros también queremos rectificar en nombre de Cañizares Yves ser lo mejor al futbolista del Valencia Guedes al que el pasado sábado tras sufrir una lesión en el campo le deseamos lo mejor sí pero de una manera un tanto extraña nos dice Eduardo Martínez me preocupa mucho

Voz 9 09:42 uno La lesión de Yeles que preocupa

Voz 22 09:45 muchísimo se ha tocado ahí en el muslo entiendo que tiene un compromiso muscular espero que sea lo mayor lo menos leve posible espero que sea lo mayor lo menos leve posible

Voz 0827 09:55 pues la intención es clara y conociendo a Cañizares es cristalina pero si deseas que la

Voz 8 10:00 lesión de un jugador sea lo menos leve

Voz 0827 10:02 posible en realidad estás diciendo que desearía es que tuviera un pedazo de lesión bueno oye cosas que van pasando después de quinientos XXXIII informes nos llegan quejas de oyentes a través de dos compañeros de Carles Peña de Roberto Ramajo por usar en La Caleta nuestra sección la palabra dilatación en vez de dilación así su viernes

Voz 20 10:23 le podemos cometer errores iban los horror

Voz 21 10:28 rápido hay que emitir esta cinta es esta caravana esto sin más dilación son las cuatro de la madrugada las en oye del calendario

Voz 0827 10:36 deben de ser nuevos oyentes que aún no han pillado el juego de palabras irónico pero en todo caso Francino Roberto es conveniente aclarar que aunque en desuso dilación dilatación son palabras sinónimas da así están recogidas en el Diccionario de la segunda acepción de la palabra dilación es extensión propagación atención dilatación así que un error error no es aunque nosotros lo utilizamos en un tono irónico sucede algo parecido con el famoso candelabro

Voz 1594 11:07 está muy en el candelabro

Voz 23 11:09 candelero candelabro que me gusta que In Secure

Voz 8 11:12 este disco los Beatles ironiza un mundo de de droga quedó proponen

Voz 24 11:19 abordó de la actualidad mundial sin duda

Voz 0827 11:23 ponerles en el candelabro no estos frikis ultras católicos que la verdad es que yo he descubierto que existían bueno pues nada alguna es verdad que históricamente lo pronunció muy en serio creyendo que era si hay otros que luchan con ironía pero recordamos también que un candelabro es un candelero de

Voz 25 11:41 no son más brazo dirige en Telecinco que llevaba ese título claro claro

Voz 0827 11:45 precisamente y no estabas equivocado e así que la frase hecha casi podría haber hecho pues con una o con otra palabra pero eso sí la consolidada es estar en el candelero y no en el candelabro con una frase con la que señalamos pues esa circunstancia personal de poder de Emma o de éxito de alguien o un suceso noticia que tiene una extremada publicidad por cierto la frase tiene dos versiones estar en candelero o estar en el candelero y una cosa más candelero viene de Candela hoy es el día de las Candelas y es fiesta en Palencia en Aarhus lugar tenía que colgarlo perdona

Voz 11 12:19 los dos todo lo pasará

Voz 15 12:22 dice Dios bueno tenemos otras frases trasto caras esta

Voz 0827 12:25 semana ya alguna habla de velas curiosamente no la envían Miguel González Juan Antonio Díaz y Alfonso Sanz es de Montserrat Domínguez que

Voz 15 12:32 habla muy bien pero oye que cada uno

Voz 0827 12:35 cada palo aguante su vela

Voz 1594 12:37 yo podría ser el presidente que legalmente ilegítimamente convocó elecciones

Voz 15 12:42 a vosotros no me dejaste es hacerlo

Voz 0827 12:44 ahora cada balón a Rambla con su vena y ahora cada balón a Rambla con su vela cada palo a Rambla con su vela el verbo no es arramblar nos recuerdan nuestros vigilantes sino aguantar que cada palo aguante su vela es decir que cada uno cargue con las consecuencias de sus actos por ejemplo cuando se equivoca suele hemos trastocar frases hechas por acumulación y cruce por ejemplo en este caso menos envía José Antonio Barrionuevo en el que mezclamos algo de alto copete y algo de postín que son expresiones que usamos para referirnos a todos lo lujoso distinguido o noble el mestizaje vigilado quedó de esta manera

Voz 26 13:20 el director de intocable vuelve de nuevo junto a Eric Toledano con una comedia centrada en el montaje del banquete de una boda de alto postín de una boda de alto postín una bola de

Voz 0827 13:29 alto postín pues eso o una boda de postín o una boda de alto copete también es divertida esta versión que nos envía José Antonio sobre el dicho de las hostias y de los padres

Voz 14 13:40 sí es verdad que hay panes congelados extraordinarios y panes congelados espantosos como David Brito claro tú defiende todo lo si yo sé que vas y a mí me leches como pan leche es como calentó a ya no me callo

Voz 0827 13:55 a mí recaen leches como panes quiso ser fino para usar la palabra hostia como sinónimo de leche pero claro la comparación en la frase hecha pues no cuadra muy bien con leche no mezclar leches con panes pues bueno eso en el vaso quizás pero en fin un lío un lío lo que hoy publica ABC que el CNI y ha descifrado el código secreto que usaban Fernando el Católico y el gran capitán para comunicarse el gran capitán de dijesen un poco torpe porque parece que

Voz 10 14:27 si en algún eh tiene página

Voz 0827 14:30 tradujo lo que decía el Rey nombre esas cosas no se hacen un documento secreto bueno esto está muy bien que el CNI y se ocupe de estas cosas lo raros que después haya policías y guardias civiles abriendo maleteros pero bueno corramos también un tupido velo sobre eso por cierto sobre los cuerpos fuerzas de seguridad del Estado un nuevo caso de dislexia que nos manda en este caso María de Pablo

Voz 27 14:50 que una cosa muy importante una cosa muy importante la equiparación

Voz 0089 14:53 con salarial de los miembros de las

Voz 27 14:56 Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de las Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado

Voz 28 15:00 la repaso de muertos de seguridad del Estado

Voz 0827 15:02 lo que mira que es difícil y mira que se ha repetido lo hemos metido cuatro cinco veces por lo menos en esta unidad

Voz 15 15:08 Cuerpos y Fuerzas dónde está el sentido de decir bueno eso pues estoy con la propia nos ha sido nunca los Fuerzas y Cuerpos por qué decir cuerpos decir fuera

Voz 0827 15:18 el Estado en la vida eh espera por el Cuerpo Nacional de

Voz 15 15:21 sí por la denominación estoy seguro

Voz 0827 15:24 lamente bueno por cierto al que le mandaremos también este corte de Montoro ya que ha terminado la investigación del Gran Capitán y de Fernando el Católico el corte de Montoro sobre las servidumbres de hablar en público a ver si ellos por fin son capaces de descifrar lo

Voz 10 15:38 la servidumbre de intervenir en público no se hace nada nada nada

Voz 0827 15:44 confiamos en el CNI CNIO es son solamente cinco segunditos es mucho trabajo bueno nosotros no somos el CNIO pero hacemos nuestras investigaciones y hemos descubierto esta semana que el portavoz del PP Rafael Hernando Se copia de Iñaki Gabilondo

Voz 15 15:58 toma ya se esto dijo Iñaki sobre

Voz 0827 16:01 de Puigdemont lo dijo el dieciséis de enero el riesgo de que el expresident quede flotando como el astronauta en el espacio me parece un riesgo alto la comparación con el astronauta en el espacio y Puigdemont pues resulta que quince días después los escuchar en algún polcas Rafael Hernando dijo esto ayer el portavoz del Partido Popular en el Congreso

Voz 29 16:20 en estos momentos yo señor cuide Bones como se astronauta que está fuera de la nave en el espacio exterior que está unido por un tubo al señor Torrent y lo que le pido al señor Torrent es que ya definitivamente cortar el tubo Ike pueda instalase la no

Voz 8 16:37 mal en el Parlament

Voz 0827 16:39 el Hernández quedó con la copla lleva la metáfora mucho más les bastante lejos pero la idea separe sí mucho y no es la única vigilancia política que tenemos Moisés Rodríguez por ejemplo invita a Pablo Iglesias del que duda si tiene claro lo que es una rima

Voz 30 16:53 sin embargo las palabras no se han convertido en hechos estos cuatro años nos han hecho ser escépticos y creo que la palabra que mejor rima con PSOE que mejor rima con PSOE es

Voz 0827 17:03 decepción toma ya rima arrimar el Pablo Iglesias re no es ni rima a sonante decepción y PSOE yo creo que no Rickman otras cosas se podrían decir y Albert Rivera también está entra invitado por nuestra compañera Lorena Ruano por este nuevo verbo que cimentó hablando sobre los bienes de Sijena

Voz 13 17:23 de todos esos bienes no se va a Ucrania están en España el que al final la batalla se están esta provincia o la otra yo como español lo único que veo es patrimonio español de verdad en de de litigiosidad lo no podemos acordar de verdad en de de litigiosidad no podemos acordar el verbo litigio

Voz 0827 17:38 en el vecindario ni de momento se le espera eh es verdad que un pleito es un litigio pero pleitear es litigar litigar no es litigioso es una palabra que está bien construida también hay que decir la verdad de litigio el que hace un litigio bueno pues dijeron pero es un verbo que no está recogido hoy por cierto la semana pasada incluía la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría por lo de la libertad de ambulatoria

Voz 31 18:02 que no tiene un derecho absoluto a la libertad de Ambulatoria carece por tanto del derecho de libertad de ambulatoria que le permitiría acudir a esa comparecencia

Voz 0827 18:12 porque nuestra Constitución pues hablaba no de libertad de ambulatoria sino de libertad de circulación pero José Alarcón un vigilante me dice en Twitter que libertad de ambulatoria es un concepto es una expresión con un significado jurídico preciso y que se recogen sentencias por ejemplo en sentencias del Tribunal Constitucional él me envía una en donde queda constancia de esa utilización así que dejamos constancia de esta llamada de atención la verdad es que no somos expertos en leyes tampoco somos expertos en nubes pero recogemos también esta vigilancia que nos envían Nuria Carlos sobre unas nubes que en Televisión hola denominaron fila mentales cuando en realidad son dicen ellos filamentos esas entonces deseando parece algo no

Voz 32 18:55 es un despeinada sabía Circus ese tipo de nubes que son como muy fila mentales que son como muy fila mentales son las que aparecen esas nubes altas teñidas de rojo a última hora el día en abril

Voz 0827 19:08 la mentales bueno nuestros vigilantes dicen que son filamento saber la verdad es que si uno teclea en Google lo único que aparece son filamentos ha referido a nubes pero dejamos en las nubes la consulta por si hay algún meteorólogo de cabecera que nos pueda echar una mano la verdad es que recibiera políticos en esta unidad de vigilancia ya no es una sorpresa sobre sorpresas tampoco sabe muy bien Diego Valladares sí puede ser una sorpresa algo que contamos ya previamente en la radio lo dice este paradójico momento en Carrusel

Voz 33 19:39 que el jueves justo antes del partido ante la español también podrá despedirse de de la afición en breve al derbi se podrá despedir de la afición desde el centro del campo y se le obsequiará con un vídeo sorpresa preferido sorpresa en el que compañeros actuales y antiguos el suerte bien llamas contaba por lo que van a decir en ese vídeo sorpresa eh falta que diga la música

Voz 0827 20:00 el único hombre yo creo que sorpresa sorpresa e dado que sorprender es pillar desprevenido a alguien o con moverlo maravillara lo con algo imprevisto no sé yo si estamos ante una sorpresa si antes lo hemos contado a toda voz en la radio

Voz 28 20:13 cuando entra

Voz 0827 20:20 y mañana sábado se entregan los Goya habrá una reivindicación sobre la brecha no sólo salarial sino de presencia de mujeres en el cine español Paul algo que se refleja en el porcentaje denominada por ejemplo en esta misma edición aunque el porcentaje seguro que no es el mismo que dimos aquí en la Cadena Ser que esto no me lo envía a través de Twitter de Twitter Borja García de Haro también Marta Zamora

Voz 1463 20:45 por eso cima la Asociación de Mujeres Cineastas va a repartir abanicos rojos con el hashtag más mujeres de esta manera quieren denunciar el desequilibrio en las nominaciones y en general en el cine por ejemplo en esta edición sólo hay un veintisiete por ciento de mujeres nominadas frente al ochenta y tres por ciento de hombres sólo hay un veintisiete por ciento de mujeres nominadas frente al ochenta y tres por ciento de hombres

Voz 0827 21:03 pues va a ser que no no sabemos si el error está en el porcentaje de hombres o en el de mujeres pero la suma del veintisiete de mujeres del ochenta y tres nos da ciento diez cien qué es lo que exigiría el porcentaje bueno tropezamos con estas cifras que son pequeñas y cómo no con las grandes cifras sobre todo si además de ser grandes tenemos que traducir por ejemplo de pesetas a euros esto no lo corrige orina Yurena pero

Voz 13 21:29 en el solar donde se iba a ubicar hay un cartel en el que aparece la cantidad que iba a costar según los últimos cálculos porque hubo muchos aparecen peseta claro ciento dieciocho millones cuatrocientos noventa y un mil ochenta p sean aclaró como unos uno coma tres millones de euros ciento dieciocho millones cuatrocientos noventa y un mil ochenta que sean aclaró como unos uno coma tres millones de euros

Voz 0827 21:49 pues también va a ser que no eh esos ciento dieciocho millones y medio de pesetas serían setecientos doce mil euros Hinault uno coma tres millones de euros oye ese comprende Ana Alonso nos habla día sí día no de tantos proyectos hinchado económicamente por los políticos que ella misma acaba haciendo lo mismo no hemos tenido una semana pues erre que erre es en los han colado erres intrusa es por todas las esquinas y Mario Suárez por ejemplo erre que erre pues nos envía tres muestras se pregunta por ejemplo que nos pasó con este paso

Voz 34 22:28 visiones de los gobiernos de los gobiernos sobre los magistrados hombre los presidentes del Tribunal Constitucional a paso siempre pasó probablemente la sentencia de Rumasa paso para soportar de una sentencia de Rumasa hace

Voz 0827 22:42 se coló en pasó y quedó ese paso pero nos ha pasado o nos ha pasado por seguir con la tendencia más veces

Voz 15 22:48 todos la valoraron vías peso dentro del Parlamento en la calle

Voz 25 22:51 sí que a esta hora ya no quedan y registro ya no queda ni rastro de la concentración de ese país se corrigió no queda rastro sería una nueva muestra entre rastro raro otro nuevo

Voz 0827 23:01 el cruce de cables y entonces queda al final lo del resto llena más porque el error sí que ocupa lugar o lucrar y no parece

Voz 13 23:08 en estos tiempos de finesa sino de obcecación de frivolidad y de cobardía electoral y dos notas al margen la primera un Parlamento es el lugar es el lugar sagrado del

Voz 35 23:20 la democracia ACS lucrar Jr que se coló

Voz 0827 23:23 en Hoy es Pepa Bueno Si hubiera sido Miguel de Cervantes hubiera sido un poquito más problemático en un lugar de La Mancha

Voz 36 23:29 corre la haga llevan vuelve a ver en las Kiko tiene dos hijos

Voz 0827 23:39 hasta pero sobre letras intrusa es yo no puedo decir mucho cuando soy capaz de decir Estrasburgo en vez de Estrasburgo metí yo mismo me pillas seis en directo pero también me pilló y me escuchó Diego de orador con opiniones reaccionaria sobre homosexuales y transexuales firmadas por quién será nuestra representante en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo de Estrasburgo de Estrasburgo es conveniente recordar que aún tenemos mucho trabajo por hacer

Voz 25 24:06 la visita mía puede ser una jueza estrambótica y si eso Estrasburgo hubiera homenajea esto lo había pillado necesitaría un piedra ya te has hecho Piedrahita

Voz 0827 24:16 aquí hubo risitas en el estudio imagino también risitas en La Moncloa

Voz 9 24:20 caramba el gran Isaías

Voz 0827 24:23 Hamburgo así señor presidente bueno es verdad que la norma dice que delante de la B bala AM pero cuando corresponde sólo cuando corresponde vigilante Isaías bueno también se equivocó Juanjo Millás con la localidad madrileña en la que Amazon tiene uno de sus grandes almacenes de distribución lo escuchó Laura Lamata

Voz 8 24:41 tú no sabes si te ha venido de Alemania

Voz 9 24:43 día de América

Voz 8 24:45 o de o de centro de de San José de Henares no de San José de Henares no

Voz 0827 24:52 de Henares bueno micrófonos literalmente se le fue el santo al cielo porque el Santos les José sino Fernando hablando es San Fernando de Henares renovamos ciudades también renombrados personas Rafael Urturi nos envía hace unas semanas este cambio de nombre de Ramón García nuestro compañero el presentador de televisión española lo convertimos en Contigo Dentro en el cantante del último de la fila

Voz 23 25:12 delante de la tele con quién eso me acabo de acordar de de Manolo García con la capa de no García polaca padeciendo la campana

Voz 0827 25:20 más tarde estarán dando estaban empotrar bueno lo del empadronamiento no podemos confirmarlo pero sí que podemos confirmar en esta unidad el que da las campanadas en Televisión Española con su capa es Ramón Ramón Salomón el otro Manolo es el cantante bueno ya para muchos más mano los Garcías en España tenemos otros cambios de nombres en este caso con presuntos delincuentes o con imputados Emilia elevó ni nos envía este Francisco Correa transformado en expresidente ecuatoriano

Voz 37 25:47 el Bigotes cantó en el juzgado sobre la corrupción del Partido Popular de la Comunidad Valenciana y ahora Rafael Correa llora Rafael Correa que su colega digamos ofrecido al los digo

Voz 0827 25:59 tiene muchos amigos y no descartamos que Rafael Correa ex presidente de Ecuador también lo sea pero su compañero de andanzas y ahora de banquillo es Francisco Correa y otro imputado rebautizado Ricardo Costa por ejemplo que se ve que Ricardo nos dice Teresa Colomer y sin embargo lo llamamos de otra manera ahora ya veremos

Voz 25 26:18 tenemos incluso Rafael Costa incluso Rafael Costa exsecretario general del PP valenciano imputado dice recibir llamadas de Camps

Voz 0827 26:25 a Rafael Gregory bueno claro el único malos que el juez haga caso a Javier del Pino que es un hombre muy creíble y acabe con dejando al pobre Rafael ir Ricardo Costa se vaya de rositas y claro empieza el jefe a tropezar la cosa se contagia ya a vivir que son dos días termina siendo A vivir que es hoy por hoy nos dice Arturo Obregón

Voz 9 26:45 Lourdes Lancho buenos días hola buenas días ahí para cuando un vídeo de cómo vivimos cómo vivimos hablar bien el A vivir

Voz 25 26:54 estoy pensando hace un mes fallido tomar esto como un acto fallero

Voz 0827 26:59 alta traición acto fallido Javier del Pino resuma todo fallidos sí pero no un acto de alta traición pobre Lourdes anticorrupción y una más sobre nombres en el magnífico reportaje que hizo Pepe Rubio sobre las cuatro décadas de Interviú Un reportaje maravilloso intervino que tristemente ha cerrado sendos coló una mujer que se desnudó para esta revista y a la que no teníamos controlada Rafael Urturi sí que nos controlo sería

Voz 35 27:31 a negarlo los que pintan más canas a Marisol allí USCA Tita Cervera Bárbara Rey o María Jesús Cantur hombre Jesús Cantudo entre otras

Voz 0827 27:39 María Jesús Cantudo que quizás era hermana de María José Cantudo que sí que fue la que se desnudó cuando ya se sabe que la familia que se desnuda unida permanece unida esta semana hay gente en España muy enfadada con un artículo el diario The Times en el que oye en tono irónico pero se nos tacha de mal hablados de gritó Ness o de vividores Odín puntual que va en esto último la verdad es que tiene razón porque empezamos a darnos nueve días después de su publicación en el Reino Unido pero bueno lo traemos aquí porque en materia de tópicos hirientes Nos aplicamos bien aquí en España e lo hace por ejemplo alguien tan principal como Baltasar Garzón hablando de diálogo de sordos como si los sordos no dialogaron que el diálogo no forma

Voz 8 28:30 te aquí las conversaciones dialogada

Voz 39 28:33 por tratar de entender al otro sentarse escuchar dar

Voz 15 28:36 el punto de vista

Voz 39 28:38 no está en los titulares de hoy ni en los en los últimos no

Voz 8 28:41 no parece no hay diálogo y hay una cosa que sí

Voz 24 28:43 Gemma diálogo de dos años dialogo de mudos también estamos en esa fase

Voz 0827 28:51 bueno diálogo de sordos au diálogo de mudos que siempre lo hemos identificado no con eso con no querer hablar no querer escuchar al otro pero no es lo que sucede en y con sordos ni con mudos otra cosa es que no entendamos su lengua y también lo ha hecho Albert Rivera cuando ha pedido a los independentistas que dejen de hacer el indio como si todos los indios hicieran el tonto

Voz 40 29:10 mucho tiene que parar de hacer el indio para hacer el indio tiene que volver a realidad y dejar que gobierne Cataluña con presidente una presenta que compras leyes es muy sencillo yo creo que se agotó el tiempo de Puigdemont ahora toca el tiempo otra vez de la Constitución

Voz 0827 29:24 diálogo de sordos hacer el indio no son más que el comienzo de una larga larguísima lista de frases hechas que identifican tópicos con colectivos concretos y casi siempre de manera insultante una lista en la que ha trabajado como una negra esta semana Marta Valderrama

Voz 41 29:40 en nuestras conversaciones cotidianas incorporamos expresiones en darnos cuenta de lo despectivas que pueden llegar a ser nos valemos de una profesión tan digna valiente y necesaria como es la de los bomberos para usarla como sinónimo de absurdo como la define el diccionario no me negarán que han utilizado la frase Valle de bombero tienes en más de una ocasión pero tenemos frases para todos los colectivos con los negros los ensayamos y es que aunque lo intentemos no evitamos frases tan racistas como trabajas común negro para referirse a que trabajas demasiado o estos son merienda de negros como alusión a que es una concesión un desorden en el que nadie sentían si te llaman judío gitano están llamando tacaños también te pueden engañar como chino o decirte que no hay moros en la costa todas ellas igual de racistas pero no nos cortamos tenemos expresiones para todas las consideradas minorías un diálogo de sordos es una conversación en la que los interlocutores nos están prestando atención estas Priego como sinónimo de estar borracho llamar a alguien miope para referirse que está corto de miras como si unas gafas unas lentillas te hicieran ser menos inteligente pasas más hambre que el perro ciego hasta donde yo sé muchos ciegos incluso cocino

Voz 35 30:59 eh

Voz 41 31:02 a las mujeres por supuesto no podíamos salvarnos que vivimos en una sociedad machista no es ninguna novedad y como tal tenemos expresiones para ello horas como una nena juegas como una nena aparece una mujer eres una amenaza y mi favorita llora como mujer lo que no ha sabido defender como hombre estas se la dijo la Sultan a Aisha a su hijo el rey Boabdil el dos de enero de mil cuatrocientos noventa y dos cuando entregó las llaves de la Alhambra a los Reyes Católicos hoy en día continuamos usándolas seguiremos siendo la princesa en apuros esperando que un príncipe no rescate

Voz 42 31:38 hoy te va a querer como nadie grita tasa Ion querer hoy Amira parado entre que patraña ya tengo volvió a una mujer valiente una mujer sonrieron tan dura como pasamos hoy lo hará dos sin jugadores hablar con él para personas fracaso

Voz 0827 32:08 pues nada bien ya que el error les hacemos un montón de frases hechas a ver si también vamos apartando este tipo de frases hechas en nuestras conversaciones yo ya me voy con unos señores sin no lo permiten

Voz 28 32:21 hay un poquillo

Voz 0827 32:24 ha de vigilancia será hasta la próxima semana pero nuestro buzón que no buceo me dicen desde Twitter pívot de bolsillo sigue abierto estaremos una semana de vacaciones

Voz 9 32:33 pero el buceo de la unidad de divisas

Voz 0827 32:35 hacia sigue abierto Jude V arroba Cadena Ser punto com pues esa esa es la salida pero es buzo no pasa una hoy así de felices que somos ya así podemos hacer la unidad semana tras semana ya saben sin algo me he equivocado que seguro que sí

Voz 8 32:50 esto es mucho

Voz 36 32:51 huy bocado hoy no volverá con para

Voz 15 32:53 hasta el lunes fue igualmente

Voz 42 33:17 eh

Voz 1 33:44 sigue a la de en las redes sociales a La Ventana quien Face Phi La Ventana

Voz 43 33:52 k de las

Voz 36 33:57 cuando el cielo váter Polo

Voz 9 34:00 no es un programa de música

Voz 35 34:04 eh

Voz 36 34:05 saborear saboreando dándolo Noelia

Voz 9 34:09 a los esto muy mal

Voz 8 34:14 aunque lo presentan dos cantamañanas tranquilita

Voz 9 34:17 este sábado a la una de la tarde Berto Romero y Andreu Buenafuente en Nadie sabe nada programa en el que puede pasar de todo como veleros un momento para cómo se llamaban nadie sabe nada que apenas eh

Voz 44 34:33 busca algo en particular

Voz 9 34:37 el pimientos

Voz 45 34:39 Padrón pero dos veces el tamaño con la piel muy basta crudos un sitio caro y algo

Voz 46 34:44 SER Consumidor con Jesús Gracia esto hasta qué punto es fiable viable

Voz 45 34:51 el ochenta y ocho por ciento de las reclamaciones extrajudiciales no han llegado a nada creen que la gente a Bush que hace comentarios que no tienen

Voz 46 34:58 yo creo que hay dos comentarios y hay otras que realmente o exponen comentarios que son realmente reales

Voz 47 35:07 consumidor todos los domingos a las seis de la mañana en la Cadena Ser cuando quieras en Cadena Ser punto com puede seguir los con la aplicación de la SER y estar al día de nuestras publicaciones tu

Voz 9 35:22 en Cadena Ser punto com tienes mucha rápido por escuchar para los que siguen sin saber porqué nos hace llorar la cebolla

Voz 8 35:29 ha sido de Etiopía panal una sustancia con la que las te hoy ya se defienden de sus depredadores sea nosotros Play Gastro Cadena Ser punto com la radio que tu programas

Voz 48 35:49 un triple expresamos nuestro espíritu resultado en el Camp Nou tenemos doce nominaciones nos van a dar cita

Voz 28 36:06 cuando yo me lo paso muy bien en la fiesta

Voz 48 36:13 las mujeres

Voz 28 36:16 fíjate que a todos les que me

Voz 48 36:18 el ex Sadín con tanto grito tanta explotación el sábado a partir de las seis de la tarde en Carrusel en redes sociales la web y a la una de la madrugada en riguroso directo hazte el Goya en la SER quite bares a pie de campo con acciones bueno yo en la portería

Voz 11 36:33 que al que ha nominado al niño que dijo cobra nominado creaban tardes

Voz 8 36:36 el cine en las

Voz 49 36:38 Boris escrito

Voz 6 36:42 hola cielo qué tal aquí con el ordenador mirando alarmas que el mes que viene nos entregan el chalet y quiero dejar la instalada antes de mudarnos pijas vista pues mira la empresa líder de alarmas en España es Securitas Direct M fijado de camino a casa y casi todos los chalés tienen su placa

Voz 8 36:56 la protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 1 37:07 no tenía

Voz 9 37:08 por qué pagar los gastos de hipotecas y es probable que tú

Voz 1 37:10 las cláusulas suelo te da pereza reclamar te parece

Voz 9 37:13 en lío pero si es facilísimo Arriaga Asociados se encarga de todo pide cita gratuita y sin compromiso en el novecientos doscientos sesenta y cuatro cien o acércate a tu oficina más cercana Arriaga Asociados harán fácil

Voz 49 37:26 estrenamos febrero y muchos pedía hay frío

Voz 36 37:29 a las seis de la mañana en negra el invierno está para abrigarse ponerse el abrigo la bufanda y los guantes para mantita vuelve a bajar las temperaturas en toda España

Voz 11 37:44 las lo mío este sábado desde las tres una hora menos en Canarias Betis Villarreal y Alavés Celta de Vigo de Levante y Real Madrid leyendo el frío y el avión de Spanair ya ligue Garrido

Voz 9 38:11 la Cadena SER

Voz 50 38:17 a La Ventana

Voz 51 38:22 con

Voz 1594 38:23 las Francino

Voz 52 38:25 a todos

Voz 15 38:27 veintitrés minutos para las seis de la tarde las cinco en Canarias les apetece pasar un poquito de miedo espero que sí porque es lo que hay

Voz 41 38:38 el hijo

Voz 54 38:41 no

Voz 55 38:56 eh

Voz 15 39:01 quién dijo miedo en La Ventana con Mona León Siminiani como todos los viernes hola buenas tardes qué tal que es que traemos hoy a ver de qué hablamos

Voz 1594 39:09 bueno hoy traigo el segundo episodio de la cuarta temporada de Negra y Criminal que desde hoy este episodio ya se puede escuchar y descargar en Podium podcast esta temporada por cierto recuerdo que no son capítulos semanales sino bis semanales son cada dos viernes por ahora estamos yendo con tres ficciones y en breve empezaremos con los casos reales hoy la segunda ficción de esta temporada Testigo de cargo de Christie tenía que caer en la afición también te traigo otro personaje intrigante quizás uno de los más intrigantes de la historia que es Rasputín pero primero vamos con Ágata y luego ya volveremos a Rusia haber Testigo de cargo un relato muy corto de Agatha Christie que ha dado muchísimo de sí sobre todo por la inolvidable adaptación al cine que hizo Billy Wilder en mil novecientos cincuenta y siete protagonizaron nada menos que la Acton Marlene Dietrich Tauran Pawel no es la nuestra está protagonizada por Nacho atraco José Luis García Pérez y Mabel del Pozo

Voz 15 40:02 no tiene nada que envidiar pues la verdad es que te digo

Voz 1594 40:05 sinceramente buena parte también nosotros hemos hecho nuestra propia adaptación igual que Billy Wilder hizo la suya la trama de testigo de cargo va en torno a Amey GEM un abogado criminalista con el culo pelado ya muchos casos a sus espaldas al que se le presenta en caso en principio aparentemente fácil en nuestra versión made her no quiere aceptar el caso porque se implica demasiado en los casos criminales y parece que ella tuvo problemas en el pasado por esta intensidad Vejer hay que decir es un tipo curioso tiene una cierta intensidad como decía

Voz 0827 40:35 oculta tras muchísima flema británica

Voz 1594 40:37 da una tendencia a la ironía ciertas rarezas por ejemplo el lugar en el que mejor piensa es en su coche ya ves estuvo allí se pasa practicamente el día aparcado en una de las calles más céntricas y codiciadas del centro de Londres pensando y así es como le llega a este caso nuestro dinero

Voz 56 40:55 se abre Sberbank te pillo Isabel son llevó más de media hora buscando te cuando vas a empezar a ser normal Déjame entrar tengo que hablar contigo

Voz 8 41:08 entra ya son del tipo es que en esto acompañante es que ahora de traer los líderes de la oficina estrenos la oficina es tu coche

Voz 12 41:16 es Leonard boom su nombre

Voz 35 41:19 por favor sabes perfectamente quién es

Voz 12 41:21 es el principal sospechoso en el caso de la vida forrada que apareció muerta en su apartamento el tema es que Bowl había estado con ella justo antes y no se da cuenta pero lo iban a detener de un momento a otro porque nos interesa el caso porque es el tipo más famoso de Inglaterra y tenemos un bufete con demasiadas facturas que pagar necesitamos un caso así y necesitamos ganar no sé lo que vas a decir

Voz 8 41:41 pero no lo quiero porque no me gusta no llegó a los me dan envidia eso es cierto pero no es por eso te encantará me dijeron

Voz 12 41:48 escúchame Ball es inocente está atrapado en una red de evidencias circunstanciales es por casos así que

Voz 8 41:54 jugar fueran los casos así los que casi me cuestan la licencia y la vida no gracioso mil

Voz 10 41:59 o eso no pocos verdad

Voz 12 42:04 está bien pero habla con él por favor solo escucha le a Brooks puede serle de ayuda tu opinión le dijo Kent

Voz 11 42:11 que puedo la vanidad

Voz 15 42:23 o sea por lo que parece Éste es uno de esos casos famosos mediáticos que al menos país en las películas los abogados estarían dispuestos a hacer casi gratis sin cobrar nada no exacta eso es lo que parece eso es lo que parece yo la verdad es que no sé cómo será este tipo

Voz 1594 42:37 lo de casos en la realidad yo no soy abogada pero es cierto que el cine nos ha educado en esta idea del abogado sobre todo penal a lo Perry Mason un apasionado de su trabajo y sobre todo un apasionado de la verdad un defensor de la inocencia y en general de todo lo mejor que asociamos a un abogado de este tipo yo creo que precisamente Agatha Christie tiene mucha culpa o mucha parte en esta idea que luego adoptó el cine porque si nos fijamos del mismo modo que Sherlock Holmes moldeó digamos el modelo de detectives posterior a él que sería algo así como un buscador de la verdad Agatha Christie moldeó el de defensor de la verdad que Stephen ante además se corresponde más con la figura social digamos de un abogado fíjate por ejemplo en las figuras de Poirot Martel de que son los detectives clásicos de de Agatha Christie

Voz 15 43:23 la moral que aplicar en todo momento verdad es decir amén

Voz 1594 43:25 de cualquiera de los dos podrían ser abogados o investigadores abogados de abogados no sea los métodos como llevan a cabo el caso la moral como decías que aplican en todo momento la propia estructura de los relatos son no si son más de la defensa que de la pesquisa si la pesquisa es más científica no estos estos aplican una cosa como más social más de te voy a ayudar porque eres inocente y creo en ello y además me apasiona esto no ha hecho muchos relatos de Agatha Christie este sin ir más lejos tienen como protagonistas a abogados y estos abogados como nuestro me dijeron tienen una especie de pasión por saber los hechos pero no es por saber que sería más a los serlo JONS sino por poder ayudar a inocente esto es superior a sus fuerzas volviendo nuestra historia make her charlando en la película se encuentra con este León árbol en principio accede a lo que hemos oido de escuchar el caso si más pero claro todos sabemos que la cosa no se va a quedar ahí

Voz 8 44:24 no señor Ball permítame que le diga que no entiendo bien su actitud se da cuenta de que si la acusan de homicidio se enfrenta a una posible cadena perpetua antes tendrían que probarlo no lo podrán porque yo no voy asesinado a nadie estoy aquí porque sirviese asustado con todo el ruido que están haciendo los medios y se ha empeñado en que vieron abogado te gusta la a ingresos medios pero yo ni siquiera este detenido por ahora dígame qué le contó a la policía pues la verdad que yo estuve esta tarde con Emilio a las nueve me fui cogió un autobús llega a casa a las nueve y media mi mujer se lo puede confirmar según los periódicos usted conocía la señora Emily France desde hacía un año correcto supongo que conocía también hallada en Mackenzie socios central que vivía con ella sí claro no sé si sabrá que la señorita Mackenzie ya ha declarado en esos medios que todos desprecian que la noche de autos salió con unas amigas pero parece que se había dejado la cartera en casa de la señora Friends así que volvió a por ella a las diez en punto y según dice desde escuchos decía la señora France hablara en el salón eso no es cierto según dice salió rápido porque él esperaba un taxi pero cuando regresó a las once de la noche la señora friends estaba molesta asesinada de un golpe en la cabeza para ser más exactos

Voz 35 45:37 ya me miente no me entienda mal

Voz 8 45:40 sí lo siento mucho por Emily esta no es forma de morir para nadie pero yo no estaba en la casa a las diez como Yánez dice cómo conocí a la señora Fine soy agente inmobiliario hizo una tasación para vender la casa la misma en la que seguía viviendo se decía que desde que murió su marido selección demasiado grande quería comprar algo más pequeño pero finalmente decidió no hacerlo

Voz 35 46:01 sí vamos bien desde el principio sabe yo creo que ya se sentía sola nos hicimos amigos hombre joven y guapo señora viuda solo

Voz 8 46:09 amigos

Voz 35 46:11 sabe que pedía emite

Voz 15 46:14 bueno esto sino cambiar sino cambio sigue pareciendo un caso relativamente sencillo no muy complicado en un gigoló que seduce a una mujer mayor rica con mucha pasta hipoteca la mate por dinero hasta el momento

Voz 1594 46:27 y así la verdad es que la primera conclusión sería fácil si Leonard hubiese obtenido ese dinero pero es que no lo obtiene al menos en principio es sospechoso sólo porque presuntamente fue la última persona que estuvo con ella antes de morir porque Janet Mato en si la asistencia de la señora friends le acusó lo que pasa es que Jeannette tiene otras motivaciones que que luego veremos así que en principio es un caso fácil que me dije puede rechazar digamos que sin echarse las manos a la cabeza pero entonces no no tendríamos historia Mejia no tendría tentación podrá defender al inocente y todo sería un proceso normal así que la cosa obviamente seco se complica en esta misma reunión que estábamos escuchando aparece Brooks la abogada que va a llevar el caso en vez de Metges trae una noticia bomba esta mañana se ha leído el testamento de la señora friends y resulta que se lo deja todo

Voz 15 47:17 ah bueno entonces sí que parece que el las pistas le apuntan un pelín Bono bastante más claro también la sí pero también así relativamente fácil porque

Voz 1594 47:27 Leonard jura híper jura que no sabía nada de este testamento podemos creerle

Voz 15 47:32 pero el hecho es que es verdad que parece sincero

Voz 1594 47:34 sea como sea Mary Maker sobrepone la tentación sigue dejando el caso en manos de Brooks pero a la mañana siguiente aparece un personaje que le dará la vuelta

Voz 8 47:44 que es verde Almunia Pérez Sanz

Voz 45 47:47 de ahí a los juzgados de Sevilla en la señora Apple White le dices que vuelva mañana vuelve mañana le vuelves a decir lo mismo nombre del el fijo al móvil no quiero

Voz 35 47:54 esta actualmente como describía que aunque confieso que me había imaginado sentir Torrente siento decepcionar la quiénes sois el día de Mohamed de Pou no he dicho que me allá te extasiado vaya ella sí que no es como te la esperabas me temo que busco usted señorita Brooks es la

Voz 8 48:15 entrelaza sólo quería darle

Voz 35 48:17 impresiona mucho a Leonar ardía eso no es fácil también me dijo Bárbara que era usted el experto en causas perdidas ha decidido no llevar el caso porque lo considera una causa demasiado cosas cita sal de aquí corriendo me dijeron esta tiene mucho peligro

Voz 8 48:32 sí es una excelente profesional está en buenas manos

Voz 35 48:35 ya este esta clase te tres como buenos días qué clase de hombre a sus pequeños sentenció cortos ninguna llamada pero pero no se va claro claro claro que no

Voz 1594 48:50 o es un adicto la Abogacía como decíamos antes además tiene que averiguar a qué clase de hombre se refería Silvia porque eso le ha tocado Silvia en la película es Marlene Dietrich así que cuando está yendo hacia el ascensor cambia de rumbo iba hacia el despacho de Brooks que en ese momento está entrevistando a la magnética Sílvia la Bowl make her está entre embrujada intrigado con ella desde luego si el objetivo de la mujer era llama la atención del abogado lo ha conseguido sin ninguna clase deuda así que make her entra con cualquier excusa Se pone a escuchar

Voz 8 49:25 con unos papeles que necesito sentado cuando consiguió estuviera

Voz 57 49:29 señora Paul necesito que sea sincera en lo que le voy a preguntar la defensa de su marido depende de usted entiendo sabía usted que la señora French había dejado su dinero a León

Voz 35 49:40 sí bueno pues culpa

Voz 57 49:44 de cómo lo sabía si su marido mismo no estaba enterado

Voz 10 49:47 eso les ha dicho insinúan que sí lo sabía ha mentido

Voz 58 49:54 sí eso es lo que hay que arranque vida es que no es verdad claro que se pues lo que declaró a la policía y es lo que tiene ante el jurado así que tiene que salvar esta señora Ball

Voz 57 50:06 se da cuenta de que simiente ante un jurado incurriría en un delito de perjurio

Voz 35 50:10 sí sólo me preocupa que la me rincones Níger no digas nada nos tu caso no yo lo voy a morir de su marido reliquia en el que se pero usted le quiere

Voz 8 50:20 eso eso importa importa porque según las leyes de este país un cónyuge no pueden testificar contra el otro puede negarse a testificar no pensaba testificar contra algo

Voz 35 50:32 pero como sea Clio nada no es mi marido de nuevo que encierra estaba casada pero mi marido desapareció a la edad era el director de teatro yo formé parte de su compañía un tiempo los Legión por su puesto no creo que le gustara y sin seguramente perdería el permiso de residencia y me mandaría Nasir ya de no ha faltado usted en serio últimamente señor My Hand

Voz 15 50:59 así que está dispuesto a mentir en el juicio