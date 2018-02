La Ventana (02/02/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 2 00:00 a peinarse servicios informativos

Voz 19 08:10 la Ventana con Carles Francino

Voz 20 08:17 sí

Voz 0281 08:19 son las seis y ocho minutos de la tarde las cinco y ocho en Canarias tarde de viernes ritual música en directo hay que saludar a a Iñaki de la Torre a Benjamín Prado hoy están separados gran pelea Roberto sobran discutido graduó dice Iñaki que ojalá ah sí te lo ha dicho ella es muy buenas tardes al a mí déjame perdón de Anas amigo pues demasiado cerca todavía de aquí pero vamos estoy en Barcelona en los estudios

Voz 8 08:45 oye este fin de semana tienes tenéis en Viladecans uno de esos espectáculos de música y poesía con que lo hace

Voz 0281 08:52 pues lo hacemos esta tarde en el te en el Atrium teatro que es un sitio precioso en virtud de Cannes con con su arma que es una figura si le conocemos y si ha estado por ella además están a punto de sacarme ha estado contando hemos estado comiendo juntos un disco nuevo y hacer un lanzamiento muy potente la compañía sigue un momento bonito para Eli poesía hay rock and roll siempre

Voz 8 09:12 siempre bonito no muy bien oye qué os parece si hoy vamos desgranando canciones como si fueran pequeñas películas pequeñas novelas hoy vamos a hacer máster porque pretendemos exprimir todo aquello que que pueden aportar las canciones que es mucho porque ella solita son capaces de crear podría evocar paisajes personajes mundos enteros empezando por los títulos por ejemplo un disco que se llame Transilvania como es el caso de hoy que nuestra de la cabeza la joven novio Drácula los vampiros la oscuridad el miedo

Voz 21 09:47 el basa son los relatos que común yo soy el que con diestros

Voz 22 09:59 les diré anciana contiene

Voz 1938 10:05 ya veremos si te perdona esta sería la película el Drácula de Bram Stoker concretamente pero ya novela pues proponemos una muy concreta también de Julio Verne

Voz 19 10:15 el castillo de los Cárpatos

Voz 23 10:21 esto no es una narración fantástica esta sólo una narración novelesco es preciso decir quedada sin verosimilitud no sea verdadera suponer esto sería un error pertenecemos a una época donde todo puede suceder casi tenemos el derecho de decir acontece Si nuestra narración no es verosímil hoy puede serlo mañana gracias a los elementos científicos lote de El Porvenir Ignacio opinará que sea considerada como ley

Voz 24 10:54 no

Voz 25 10:56 muy bien ya tenemos

Voz 26 10:58 antes literarios y cinematográficos pero yo creo sinceramente que el disco que presentamos

Voz 8 11:02 hoy en La Ventana habla de este hable de vampiros reales iré oscuridad real incluso de magia negra con una magia triste

Voz 26 11:11 y que se puedo bailar por qué no

Voz 27 11:17 es que

Voz 21 11:23 sólo quiero más

Voz 27 11:31 nunca me Tehrik e vuelvo para la misma la magia

Voz 1938 11:57 la hoy en La Ventana con su nuevo disco Transilvania Josele Santiago Josele buenas tardes amigo están costar coincidir por fin lo conseguimos del cambio

Voz 26 12:09 pues ya te diré andadura no voy a poder ir Transilvania lo de Tabarnia ahí Bimbo de Hernani ha de Broncano ha de sapo no lo hubiera viviendo de paisaje nuevo suena a podemos localizar

Voz 1938 12:22 oye oye eso Transilvania es un es un universo es un país oscuro oscuro íntegramente claroscuro bueno cada canciones de su padre su madre pero bueno echando un vistazo así generar el diagnóstico si Tirapo oscuro la cosa

Voz 26 12:39 pero vamos hacer como tan patio magia

Voz 1938 12:42 era Dios que aparecen varias de las canciones bueno pero

Voz 26 12:46 como un mundo Ángeles lo conoces

Voz 1938 12:48 que evoca el mal lo lo del colegio de curas lo tenemos todos allí los que hemos ido siempre nos deja un posible sí pero bueno dioses lo que es es un secundario estupendo al cual la cual recurrir cuando no como como principal pues pues Can tampoco pero como secundario es una maravilla

Voz 26 13:04 no voy hablando de hablando de Ángeles y este disco tiene uno muy especial y yo diría que muy cabrón también porque sí

Voz 1938 13:13 sí porque va arrancando siete presenta con unos acordes así muy suaves muy sosegado como de buen rollo de transmitir y luego el mensaje puñetazo mitad al estómago es como una hostia

Voz 25 13:27 es una cosa así como verdad

Voz 1938 13:32 bueno

Voz 26 13:36 hasta que empieza a relatar lo que es lo que es hoy

Voz 25 13:44 soy yo unas Trail que nada sería eh soy ni mucho toros solo

Voz 28 14:04 el claro

Voz 25 14:11 y con

Voz 29 14:18 más otras la eh

Voz 25 14:21 lo hacía sois eh ser

Voz 30 14:56 lo que se va no

Voz 1938 15:01 me parece serio pero además ayer no

Voz 26 15:04 ya sabe bien claro lo que bueno esta es una de las frases coreadas bolos en directo verbenas

Voz 1938 15:10 la de todo el mundo con ella pequeños si tengo a la tonelada la tono ahí el color y sobre todo parecía que era de que bueno son los Padres Escolapios que que nos llevan de una canción trampas un poco no

Voz 26 15:24 bueno añade un plus de a lo mejor de de mal las cosas pero a mi pueblo algún algún motivo nuestra quedarme

Voz 1938 15:32 las las letras alegres nunca me han entrado y las músicas triste estampa

Voz 2 15:36 poco basado en este tipo de de

Voz 26 15:38 Nuestro hitos no a mi se me posa el Ángela

Voz 1938 15:41 el árbol del patio y voy a por la escopeta eh

Voz 25 15:44 claro

Voz 27 15:55 no

Voz 1938 15:56 la semana pasada aquí en La Ventana con con la pido y con Lagartija Nick nos acercamos a la historia de un estudio de grabación en Granada porque para nosotros es es fundamental acudir toquetear todos los rincones de un disco yo hoy nos apetecía muchísimo compartir charla también con el productor de de Transilvania que es uno de los más reconocidos en nuestro país llevó buen amigo de este programa Raül Fernández Refree buenas tardes bona tarda cómo estás

Voz 5 16:20 que bien oye como habéis concedido por favor

Voz 1938 16:24 bueno pues Nos costó una barbaridad porque la verdad creo que llevamos hablando de algo juntos más de diez años de coincidimos en aquello de de luz sí estuvimos haciéndole tanto en el camerino y todo eso luego nos hemos ido cruzando poco a poco si yo he seguido su carrera ha seguido la mía sí la verdad que me apetecía mucho trabajar con ahora ya somos conciudadanos que vivimos dos en Barcelona pues la cosa estaba como cantada estábamos a cinco seis paradas de metro y bueno después de una previa charlas y todo esto pues la cosa estaba clara no no no unos lanzamos a trabajar a la semana de la primera reunión que tuvimos

Voz 5 17:00 ha entrado a saco vaya si además ahora estaba pensando cuando escuchaba las canciones que no sé si tú tienes este recuerdo pero que hicimos el disco como se hacían antes sin sin prisa quedando pues que mañana por la mañana venga quedamos mañana de tocamos las canciones a esta la hacemos así estaba hacemos Asa pero estuvimos haciendo preproducción mes y medio tranquilamente que esto hoy en día es una barbaridad

Voz 1938 17:24 pero no hay producción

Voz 5 17:26 hoy en día con los presupuestos que hay muchas veces a grabar directamente

Voz 31 17:29 pero cuéntanos qué es preproducción que mucha gente no lo sabéis juntarse con la guitarra acústica a los dos con la cosa básica hirviendo qué ritmo le pones y que arregle vas a poner como es si estoy básicamente sí

Voz 1938 17:39 con el piano con todo lo que puedas pero bueno vivir viendo por dónde pueden ir los tiros probar distintos trajes ahora distintas canciones va en definitiva probar y probar y probar a ver

Voz 5 17:48 cobrar como pueden ser así no

Voz 31 17:50 las de de ritmo de cómo la tralla José Leo de decir está va a ser más eléctrica está más acústicas

Voz 1938 17:55 más que a ver qué piden no a ver qué piden porque canciones están pidiendo cosas un poco difícil editadas es tiempo tiempo precisamente que es lo que no hay casi nunca para escucharlas tranquilamente que te piden luego decírselo o no que a veces dentro dejar la cola ganas también

Voz 0281 18:11 presión escuchando el disco de que de que nada muchas veces la la música parecía llevarle intencionadamente la contraria a la atleta es decir son letras a veces de mensaje oscuro o por decirlo el caso palmario bueno fin hay una déjame déjame sufrir muchas veces es una canción que me que me gusta mucho y sin embargo la música parece que parece muy limpia y cristalina de tales como una especie de de contrasentido pues yo creo que le viene muy bien al disco no

Voz 1938 18:38 sí bueno es que tampoco porque el mensaje ese oscuro que estás hablando de cosas muy serias a la muerte no tiene porque agredir envuelta en un en un coche fúnebre la cosa no no te puedes esto a partir de risa

Voz 0281 18:50 con ella también pero no el hombre mal

Voz 1938 18:53 no es lógico normal es una manera de de crear contrastes que también es una manera de llegar al al a la fibra quiero desde el oyente no

Voz 32 19:05 eh

Voz 27 19:21 y todo no

Voz 33 19:49 a jugar o no

Voz 27 20:20 por su voz

Voz 1938 20:29 voy Raúl el ido por algún lado eso de que José latino que aprender a cantar

Voz 5 20:33 una vez que ha pasado con eso dicho

Voz 1938 20:36 ah sí sí sí sí sí sí sí yo Foro alguna entrevista a hablar hablar y por lo tanto cantar no damos han venido las voces yo creo el tipo no

Voz 26 20:48 bueno tuve problemas de nosotros pero hace ya mucho tiempo es cuando recogió la grabación yo creo que es a lo que iba Raúl es a la lata el tratamiento de voces ha ido un poco más allá que otras veces a a según que cosas no Ángel por ejemplo estaba buscando un manera

Voz 27 21:05 una actitud de

Voz 26 21:08 he torcida una actitud que hablará de pues de lo que es la canción una en este dominio absoluto y todo esto una halo algún algún tipo de de manera de afrontarla el trabajo vocal distinto y por ahí lo que hemos sido los coros de aquí por ejemplo también es una cosa nunca me había atrevido que somos eligió parecen negras pero no estaba

Voz 31 21:29 a todas maneras es que es como si Josele Santiago fuese rock en los enemigos Iggy Pop cuando hace su propio repertorio que no sé si es premeditado y por lo tanto exige otro modo de cantar no porque yo no

Voz 1938 21:41 no sólo pensaba en estilos tan poco hablador

Voz 26 21:44 hijo que se arroje hecha de lo que decíamos antes de que lo que te pida la canción lo que te pida pues pues buenamente eso lo intentamos bueno siguen los en generalmente pues vive en poco más de de de desgarro más enérgicos y malo

Voz 2 22:00 Raúl y las canciones de de Josele de este disco que que te pedían aquí exactamente yo recuerdo que quieras o no yo soy

Voz 5 22:10 vale Josele lo hará antes recuerdo el día que nos conocimos que tocamos juntos que yo tengo el recuerdo que tuvimos mucho feeling tocando y siempre vamos a hablar

Voz 26 22:17 no

Voz 5 22:18 tocar juntos hacer cosas además es fuerte que yo tengo una relación con sus canciones culmina especialmente con desde el Gergorin súper fuerte súper fuerte porque la ganó aparte que me gusta mucho la toqué con el laboratorio cuando los conocimos pero aparte la he tocado en un funeral de un amigo mío muy amigo en la boda de mi hermana

Voz 1938 22:36 es desde Gerona os mal digo esta canción

Voz 5 22:41 pero bueno cuando quieras siempre que alguien me dice me gustaría que produjera el disco digo bueno quiero escuchar las canciones primero porque es muy importante ver si me motivan Si puedo aportar pueden ser muy buenas pero mejor puedo verme en ellas au puedo no poder aportar cada pues lo que necesitan y me acuerdo que la primera que tocas te fue bosques el bosque guardias civiles guardias no Guardia Civil y me quedé alucinado con la canción me quede todas las dos juntas seguidas me acuerdo que era conmigo suyo junto a las pensadas juntas yo quiero sí

Voz 0281 23:14 hoy a las dos en directo eh así sí sí Guardia sí ver

Voz 5 23:18 que no nada iba a decir que es que las escuché fue fue no sólo rotundo el sí sino que empecemos ya que da como se se me ocurrió en mil ideas al momento escucharlas son tan buenas que es lo que tienen las canciones buenas que te dan muchas ideas enseguida

Voz 31 23:32 a mí la canción que mejor me ha parecido de todo el disco pero también porque relata muy bien quién Josele Santiago

Voz 1938 23:37 como letrista ICO como músico es

Voz 31 23:39 esta es la de prestado es que Josele Santiago es un letrista extraño es una cosa muy peculiar no porque tan pronto se dedica a filosofar en en una canción que te suelta una frase como de una tasca de una tasca madrileña concretamente el y puede además que ese del que hacer mofa de cosa muy peculiares muy peregrinas es una especie de castizo surrealista pensar esta mañana para empezar por ejemplo no es raro que ponga a Vicente se le increpó a la que no soy yo lo veo a mi padre era un poco raro ya es no pero sí muy peculiar porque esto ejemplo está prestado ya hemos podido como todo el mundo se esmeran pronuncia siempre las palabras hijos eleva directamente al modo en el que él debe hablando en este disco tiene este presta pero también el anterior tenía otro que se llamaba loco encontrado

Voz 34 24:53 me todo con cinco

Voz 26 24:57 el Baco

Voz 34 25:01 el cosas

Voz 1938 25:04 ah

Voz 31 25:08 el tumbaba agarrado perdió no solamente que lo que él relata es una cosa muy casera sino que lo relata de un modo muy casero le da igual esto de el de hablar como en la calle ir a tira niño te pasó algo con la de

Voz 26 25:24 les que no lo habrá pues está colocando destaca lo que antes para atacar entonces bueno él pierde la de no

Voz 31 25:30 ante si ese mismo disco Josele tenía un tema que se llamaba siendo bueno con G y luego conducir existiendo

Voz 1938 25:37 bueno todos al señor bueno bueno bueno de siempre

Voz 31 25:40 dices hoy bueno nunca me Porto mal dice si Nos vamos a su vena surrealista que es otra cosa que me gusta mucho a él pues siempre el aplica además la cosa castiza con lo cual encontramos cosas como este

Voz 2 25:50 a Pepa te pintor

Voz 1938 25:56 con música de ya

Voz 2 26:00 con todas ellas Ruano

Voz 31 26:05 red de pasividad Juan no las respete a pintar tu casa sellar aunque una de las locuras más recordadas de los fans de su grupo de los enemigos es una canción que dedicó a Florinda Chico a la actriz que decía pobres Florinda que gorda que está arrugada y luego se lo dedicaba sobre todo a lo Bin que fregaba las escaleras Florinda en alusión aquellos papeles la actriz de Florida ama de casa te acuerdas que siempre le daban cuánto prodigio que luminosidad que bien la ciega y luego para rematar su surrealismo castizo que decía yo en otra canción de Los Enemigos Josele se ponía los cuernos asimismo

Voz 26 27:07 me ponía los cuernos asimismo con una mala mujer y dice que el se perdió el respeto en las relaciones en fin es universo peculiar desde la mente y Raúl Reyes Raúl

Voz 5 27:17 es es que Josele realmente yo creo días se va entendiendo como eso pues que es un narrador de la del país digamos de los de la sociedad en antes

Voz 8 27:27 bueno no hay más que escuchar la primera canción que abre su disco otra

Voz 1938 27:29 el Vania y que va directo que es ni más ni menos que un guardia civil cuando quieras José L

Voz 35 27:41 sí

Voz 27 27:57 y hace vi

Voz 29 28:03 ya hambre las

Voz 25 28:09 qué tal

Voz 29 28:13 a

Voz 25 28:16 eh pues ir al en

Voz 36 28:23 sí

Voz 29 28:25 desde este

Voz 27 28:32 pero al guardia me ha pronta con Quique

Voz 29 28:53 play y dos camiones más negros sólo está presidido más negra haylas ya brilla Ana miramos los email tan B

Voz 37 29:18 por la selva

Voz 27 29:21 al día nicho

Voz 29 29:25 no olvidaremos nunca

Voz 28 29:30 va

Voz 29 29:43 a él queda pre atada al gatillo no son las que ha hecho voy a ras dando al por con un tono no los he creído tú que nos eh eh tiran las tripas y no

Voz 25 30:37 en

Voz 38 30:45 se les Santiago en directo en La Ventana regresamos en cuatro minutos

Voz 30 35:21 la Ventana Carlas Francina

Voz 47 35:30 ah

Voz 44 35:31 yo no

Voz 27 35:38 y al tiempo

Voz 48 35:44 eh

Voz 28 36:01 sí

Voz 1938 36:06 aquí seguimos en La Ventana había estamos con Josele Santiago hoy con Ruth Fernández presentando el nuevo disco de Josele Transilvania esta canción yo diría que es de la no sé si la más pero de las más particulares ovni viejo es el título Aubry viejos sería sinónimo de raro de cojones o no forzosamente a las mujeres decir que si poco por lo que describe no Francisco siempre traduce técnicamente se literatos bueno raros y ya te digo yo que mi padre ya te digo que era un poco raro pero bueno Hodges habla sobre todo en la intimidad lo que lo más complicado que mantenerla y a la vez hace un guiño con el lo que para nosotros será nuestra relación al colmo de la modernidad y bueno me hace presentar uno ni a boya oxidado recreando haciendo ruidos raros el motor de todo eso y dar un paseo enero no completamente cerrado

Voz 0281 36:55 hacia a empezar una canción diciendo yo no creo lo que veo porque en este mundo donde lo que nos dicen que pasa hace parece tampoco a lo que ocurre de verdad algunas veces están

Voz 26 37:03 si bien no claro por dónde ha donde este este este enclaustrado bueno creo que veo lo que llaman evidente ha perdido destierro a quienes lo ni nuestros fans Josele y Raúl

Voz 1938 37:14 el hablando se la banda emo estamos hablando de todo

Voz 8 37:17 el proceso de elaboración del disco de las canciones que pedían que dejaban de pedir háblanos de la banda que está

Voz 1938 37:21 no hay claro porque hay cómodos los días de trabajo en la grabación aunque una pues somos Raúl Lillo encerrados en el estudio y como locos probando y todo esto y la segunda es nos trasladamos a

Voz 5 37:32 a Tarragona ya aquello empezamos en Barcelona a él áreas pues fuimos a así en fracaso morada que está tirando hacia Valls

Voz 1938 37:43 bueno al sur de Cataluña en un estudio la casa amurallada de todo esto con la banda la banda este

Voz 26 37:51 que es una banda de campanillas

Voz 1938 37:54 salir es que es un artista pues pues yo desde lo más grande que me tomara medida no sé si se escribe una canción es increíble que acaba de sacar un disco oí el otro día se fue a su casa se encerró tres noches otro disco así cuánta gente de esas encontráis en la carrera a los dos de tipos muy muy brillante no lo conoce nadie o quiero decir no

Voz 31 38:15 el ICO no tanta no

Voz 1938 38:17 si no sé yo no yo sí

Voz 5 38:20 te digo que he tenido suerte de trabajar con gente increíble pero que no conozca nadie no eso es verdad pero es que yo empiezo a repasar un poco para atrás claro estamos hablando con Josele pues que si miro atrás gente con la que tiene la suerte de trabajar es que es increíble yo me he aprendido Antón pues ahí estuve con Kiko escuchando las nuevas canciones a claro Kiko Veneno Kiko es una pasada seguramente es muy conocido por un a lo largo de su carrera no ha llegado a tanta gente como debería posiblemente es unos grandes genios bajo

Voz 8 38:48 oye José Luis cómo vas a defender Transilvania en los directos que por cierto próximo ocho de febrero Madrid jueves de la próxima semana dieciséis de febrero Granada como lo vas a descender Transilvania en directo

Voz 1938 38:59 bueno estamos hay ya te digo por problemas de agenda no pudo y no pudimos no no amor no puedo estar presentando las canciones de porque con la banda que lo ha grabado que es lo suyo indignada vencer se empeña en una operación brother de esta de reunir a la vieja banda bueno al final resultó tengo a músicos que antes o después han trabajado conmigo y que ya nos conocíamos bien esta Luca frase a los teclados bajo Koke Santos a la batería de Nico Nieto la guitarra y bueno ya estamos muy rodados hemos estado todo el himno el otoño y el invierno hasta hace poco dando dando vueltas por por toda la península y las islas presentándolo Illa cosas que ya está la cosa engrasada y creo que va a merecer la pena a Koke Santas por ejemplo

Voz 31 39:43 al que no le ponga cara o baquetas mejor dicho les LB muchas veces por ejemplo el programa Buenafuente como baterista con Pablo Novoa bien Luca fracase debe tocar con un montón de gente pero por Madrid por ejemplo en el Teatro del barrio de uno se asoma de vez en cuando por ejemplo dos digo pero fue Berlín también en todas son de esos músicos que yo decía antes que nadie sabe que son grandes músicos trabajo a todo el mundo pero que no son el gran nombre que uno le suena

Voz 0281 40:05 pero estamos dos partes Nico Nieto yo lo he visto hacer largas giras clara Coque Malla ha estado grabando algo de las canciones del disco Amaia Montero en fin vas a mi me gusta mucho solos de los músicos que para participan en cosas muy distintas que parecen no tener nada que ver entre sí iban dejando gotitas de su personalidad discos muy distintos para para artistas muy diferentes y es muy muy bonito no es que el equipo no

Voz 31 40:30 sí sí lo que son músicos de sesión eso eso es una cosa que yo siempre lo digo los discos de Elvis Presley no serían tan maravilloso haciendo la gente con la que lograba detrás de una voz maravillosa pero si esos musical que tenían como relojes detrás no funcionaban así su increíble y en cuanto a lo que decía Benjamín de es gente que sabe cambiar de músicas eso es una de las grandes méritos que es lo que tiene Raúl que produce músicas de muy diferentes estilos lo cual no sé cómo haces para cambiar

Voz 1938 40:53 tengo una de una Silvia Pérez Cruz

Voz 31 40:56 Josele no sé cómo haces va cambiando de cerebro es que al

Voz 5 40:59 final las canciones son las canciones Si va solo es que a veces me lo preguntan es que no tengo

Voz 31 41:04 aún no hay un mecanismo la canción necesita una cosa

Voz 5 41:07 Hay vamos a por ello no claro es lo que hablábamos antes

Voz 1938 41:09 Sara en estilos es que Diego momento que no piensa en y lo piensas en canciones

Voz 8 41:13 así los gusta mucho hablar del significado las canciones ya sé que Josele tiene claro yo lo comparto mucho de que una canción habla de lo que a ti te de la gana al final uno hora escribe cada por supuesto un contexto pero luego ya es propiedad de quien la la escucha pero es que en este disco hay algunas pistas muy concretas como para ignorar las en saeta por ejemplo que es una de las canciones la fuente de inspiración con una película Life que todo el mundo recordará que cuenta al desastre la fin la basura aquella de los curas pederastas en EEUU

Voz 50 41:40 tenemos que centrarnos en la institución no en los curas en particular la practica isla política demostrarme que la iglesia manipuló el sistema para que no fueran imputados demostrarme que colocaron la esos mismos sacerdotes en otras parroquias una y otra vez demostrarme que era algo sistémico que iba de la cúpula hasta abajo

Voz 51 41:59 no

Voz 25 42:02 eh

Voz 26 43:20 cuando cuando conoces el el origen la fuentes te pone muy mala leche a mí al mero cuando la escucho describiendo te desde te vienen a la cabeza cosas como lo es como lo de Ángel no pedir a la cabeza cosas un poco así dan ganas de sí de destruir el hombre claro además habla en primera persona muy muy difícil cantar ponernos en la piel de este señor de este este hombre no de porque es una persona pero el cura además en plena padece si impera Fabiano entonces no voy a manera de de acuerdo con la el tratamiento adecuado la voz no no una vez cantada sino a las

Voz 5 43:55 titula como vocalista la voz

Voz 8 43:57 esta canción tiene un sonido muy claro

Voz 5 44:00 lo turbio pero no te acuerdas que escuchamos un grupo británico que sea más le informó que son como nuevos pum esas un dúo que uno le da al play el otro canta con una cerveza en la mano

Voz 31 44:10 el éxito de golpes

Voz 5 44:12 diría que tres esta mala leche la canción porque es tocarla en plan bonito no tenías

Voz 31 44:15 sí esa es el tipo de cosas en las que tú te has metido más lo digo porque a mí me suena igual me estoy equivocando que este tipo de cosas así más tecnológicas son ocurrencia todo ya que Josele a lo mejor no habría sido tan agresivo en meter una distorsión al bajo en sea aire turbio no lo sé

Voz 5 44:27 qué te vas retro alimentando el uno al otro yo creo que al final la gente cree que la producciones muy direccional pues no lo es

Voz 1938 44:33 eso es un poco de miedo hace junto se de contexto era pasa lo pasamos muy bien sus técnicas porque

Voz 0281 44:43 hay una canción que siguen necesitados dos lecturas que es el bosque no porque es una canción donde el dice que le hablan las hierbas yo no sé qué pensar cómo interpretar eso no pero dicen algunas hierbas que están su fuerza en la luz lunar dicen que en cada piedra de una puerta ya no dicen más caro este Mr me recuerda eso de contaban de Cortázar no la invitó a un amigo a pasar un fin de semana en el campo dijo pero como si hay los animales están crudos entonces claro que fueron al campo les hablaron ayer Basi Mira canción más deliciosamente rara han hecho no

Voz 8 45:11 luego nos cantará el el bosque José y hay otra que tiene también ha contado no otra otra película como fuente de inspiración que se equivoca al mal en nuevas canciones que a mi más me gusta del disco por cierto y a la peli salen tal vez no sé si mucha gente con Denzel Washington no haber sido los oyentes tiene filos tienen memoria hay un detective persigue un criminal que acaba siendo una mujer de mediana edad bueno pues ahí eso que cantaban los Rolling está el tiempo en mi cara y mi maestro más o menos lo mismo el tronco central de lo que te cuento aquí

Voz 53 45:49 la película

Voz 1938 45:50 pero

Voz 21 45:54 esa

Voz 44 46:03 sí

Voz 1938 46:04 yo yo

Voz 54 46:06 sí

Voz 25 46:28 en vez de

Voz 37 46:40 no no ya hecho ahí

Voz 25 46:51 eh

Voz 30 46:55 todo P

Voz 33 47:04 no

Voz 25 47:13 publica eh

Voz 37 47:27 si ETA

Voz 2 47:50 Josele cine cine libros serían

Voz 1938 47:54 territorios que utilizas que pisas a menudo para para escribir canciones claro cine de libros

Voz 26 48:00 sí pero también parece patios en este momento ya que es una

Voz 1938 48:06 una sesión no va a uno como como

Voz 26 48:08 en caza mariposas en Caja mariposas oye a ver si pillas alguna canción porque suelen estar ahí posadas en los sitios más pero más insospechados a veces te equivocas pero sí deja no se deja algunas te dejan otras

Voz 1938 48:23 es equivocado atrajo está mal de pero el caso es que a veces llega uno ya casi casi a a rozar logró cero no porque el Barça ahí pendiente de estoy a no hacer mucho caso a lo demás de hecho yo creo que encima reformista sino

Voz 31 48:40 el Gordo más yo creo que hay en nombre de una película una banda sonora de los enemigos y tengo una casa no dicen en una película que tengo una casa como la canción de Los Enemigos

Voz 1938 48:48 pues fuimos iba por eso hay música pero

Voz 31 48:50 no lo era primero en la canción y luego hicieron con el motivo de la canción mesones a la canción se

Voz 1938 48:56 por no tengo ahora mismo ahora mismo los acuerdos han sido tantas cosas es que les pusimos la música ella aquella película me acuerdo en medio de una grabación va tenía terminábamos en la sesión nos ponía en el monitor nos poníamos a tocar en directo con un Time mira hay puesto que no se llamaba Time entonces será metro

Voz 53 49:16 decís yo cuando cuando usted estaba acabado

Voz 26 49:18 o ya puestos y fue una cosa muy la tengo uno

Voz 31 49:23 Casas una película del noventa y seis estaba encontrando ya aquí

Voz 55 49:26 lo que cuesta canciones como del ochenta y nueve

Voz 1938 49:28 veo noventa segundo disco el primero estaba en el primero en aplaudir con lo de oro cronómetro eh no no pero estaba aplaudiendo es claro sabes que es así esas cosas me me me encantan que se diga oye a mí que antes lo comentaba creo que Benjamín también las canciones que más nos gusta el discos déjame sufrir si queremos raro

Voz 25 49:55 eh

Voz 7 50:00 Bjarne

Voz 27 50:01 pero tiene pero es aquí veía

Voz 25 50:17 no al de flores

Voz 1938 50:29 una mirada de la mis una mirada de la al de una historia de pareja interesante de verdad

Voz 2 50:34 el poseo amagó diferente a mi me parece de cintas

Voz 1938 50:38 no es una caricatura todo

Voz 26 50:40 hay que tomarla tampoco quiere sentar cátedra pero sí es un poco el regodeo en el sufrimiento no

Voz 49 50:46 sí

Voz 27 50:47 sí y que llega muerto

Voz 26 50:50 evite pero bueno por favor muchacha Ávila una caricatura de esto tanto cruel y por tanto pero bueno no deja de ser una caricatura como hay que tomarla es una canción muy bonita

Voz 2 51:03 de eso eso eso es así les encanta esta meses

Voz 26 51:07 y yo estoy muy buenas ocasiones al me encantan está mueve mucho Randy Newman es por ejemplo van ese ese estilo de Carmo

Voz 2 51:15 puedes ser un poco bestia pero a la vez

Voz 0281 51:20 lo demás tiene la idea de de sufrir para hacerte el interesante que venga arrastrándose a consolar de la persona

Voz 26 51:25 exacto la cosa nostalgia de nostalgia

Voz 1 51:31 sí

Voz 27 51:38 sí a eh

Voz 25 51:45 aquí

Voz 27 51:53 eh eh eh sí era Mi de señora

Voz 2 52:15 nada

Voz 27 52:17 como eh eh

Voz 25 52:31 qué

Voz 56 52:35 eh

Voz 31 52:44 es decir yo antes que José Lera ha sido y sigue siendo mientras ellas lo vayan queriendo el cantante de Los Enemigos el que reconoce muchísima gente a parte de su carrera no yo decía esta mañana de broma a un amigo que José le era un enemigo de las versiones porque cuando hace una versión de una canción las revientan en mejor sentido sea hace locuras también de esas castizas que decía yo antes por ejemplo le llaman para hacer una versión

Voz 5 53:07 de un tema de

Voz 31 53:07 Serrat así muy armonioso muy cariñoso les sale esto con los enemigos muy bonito como cambia el tenor de una canción dependiendo de hacer el macarra con ellas si eres Serrat y lo haces todo museo has sacado a cerrado el funky que se ha llevado dentro

Voz 26 53:41 pues si de alguna manera lo vez lo que hablábamos antes de las canciones pues pues son son ellas no no no vienen marcadas por ningún estilo las puedes llevar si la canción es lo suficientemente buena ahí está desde luego claro es

Voz 31 53:54 lo fueron por ejemplo cambio de estilo también le hiciste a esta muy buena en un tema de soul clásico que jamás Schumi que es un tipo que hablaba de que decía enseña me un tío que tenga una buena mujer enseña veloz y entonces llega a José le consoló cosa castiza que hacía yo antes hice donde un muchacho te con una buena novia donde

Voz 1 54:21 novia sí

Voz 31 54:28 la verdad es que todo ese primer disco de los enemigos como les pasa a muchos grupos del mundo está lleno de lesiones hay muchas versiones no tiene una muy pintoresca muy bonita que se llama Please Please Me in que es la de los Beatles prescrita tal cual Please please mil

Voz 57 54:44 instrumental

Voz 2 54:46 posee la le llama Un poema mío pintoresco y valía

Voz 1938 54:48 no

Voz 31 54:57 y luego para rematarlo tenían una versión de una versión porque en los años sesenta salía una canción que sea mal Train que Rowling que era un clásico norteamericano y entonces los sílex hicieron su propia versión

Voz 58 55:09 explica

Voz 31 55:29 y esto aunque José Manuel cambió la letra le pareció demasiado inocente el sabor de la canción dijo saneado aquí un poquito más de Garbo igual que con Serrat

Voz 59 55:47 sólo que creo que estará cantaba Artemio el batería lo creo que la cantaba no vuelva a Roberto el bajista entonces el ex bajista con nosotros antes que el vamos la a visita

Voz 1938 56:15 ha sido un placer compartir esta hora de radio con Josele Santiago con Raül Fernández Refree voz destripador casi todo enterito el en Transilvania íbamos a cerrar con otro regalo en directo con Del Bosque Josele Raúl hasta siempre amigo se muchísimas gracias es gracias

Voz 25 56:31 bueno esto es el bosque

Voz 29 56:38 me voy a ir a unas puertas

Voz 28 56:45 a la luz

Voz 29 56:55 ahí

Voz 37 57:05 dicho plan

Voz 29 57:09 ahora queda lo hizo si aún queda mira nadie eh exacto y en el bosque y hará lo que eh

Voz 60 57:31 eh

Voz 29 57:35 sí ya Hardy Fred más pueril del cita di sin saber que he

Voz 61 57:52 Apple

Voz 27 57:58 eh el las

Voz 25 58:04 sí sí sí

Voz 27 58:10 a ha

Voz 29 58:14 un bar

Voz 36 58:23 sería eh

Voz 1 58:26 si no

Voz 29 58:26 Heras sabes

Voz 25 58:33 eh

Voz 29 58:41 y en el que él mismo

Voz 25 58:45 lo que eh

Voz 29 58:52 venga ya Hardy más Clinton qué le sin eh más pueril a a saber qué he sin saber

Voz 30 59:44 eh