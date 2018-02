La Ventana (02/02/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 2 00:00 apenas eh

Voz 1667 00:10 son las siete las seis en Canarias actualizamos hasta ahora la situación en las carreteras el temporal que barre la península está dificultando la circulación en los puertos y en la red secundaria de la mitad norte del país DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 4 00:22 buenas tardes debido al temporal de nieve en la red viaria principal encontramos dificultades en la A67 en Cantabria está prohibida la circulación a camiones y articulados entre Mata porque era ya Arenas de Iguña en la red secundaria en ese instante ciento un carreteras y puertos de montaña afectados por el temporal veintisiete están cortadas al tráfico hoy en cincuenta y seis son necesarias las cadenas las mayores complicaciones las encontramos en las comunidades de Asturias Castilla y León Cantabria Andalucía y la Comunidad Valenciana en León son necesarias cadenas en dieciocho carreteras o puertos de montaña entre ellos el puerto Pontón bien Asturias es obligatorio el uso de cadenas y está prohibida la circulación a camiones articulados en quince puertos de montaña entre ellos el puerto de Pajares y Leitariegos tengan precaución se iban a circular en el día de hoy por las carreteras nacionales

Voz 1667 01:02 más cosas Doral trampa autorizado la publicación de un informe que abre su enésimo enfrentamiento con el FBI y el Departamento de Justicia de EEUU el texto les acusa de cometer irregularidades que cuestionan la legitimidad de la investigación abierta por los supuestos lazos del magnate con el Kremlin durante la campaña de las presidenciales de dos mil dieciséis para Trump las conclusiones de este informe son una vergüenza

Voz 5 01:24 adicciones

Voz 6 01:27 que escribir y creo que es terrible es una vergüenza lo que está pasando en este país es una vergüenza el documento fue enviado al Congreso ha sido desclasificado ahora el Congreso hará lo que tenga que hacer pero es una vergüenza lo que está pasando en este país cuando miras a todo esto mientras muchas cosas mucha gente debería estar avergonzada me peor

Voz 1667 01:50 la asociación que agrupa a los agentes del FBI ha emitido un comunicado en el que asegura que no permitirán que políticas partidistas les distraigan de su compromiso con Estados Unidos desde ese país recibimos precisamente uno de los sonidos del día se ha producido en el juicio contra él

Voz 1679 02:03 Larry Nassar ex médico de la federación

Voz 1667 02:06 norteamericana de gimnasia acusado de abusos sexuales al menos doscientas sesenta y cinco atletas el padre de una de las víctimas la intentado agredir durante la sesión de hoy Victoria García

Voz 1460 02:16 se llama errante el mar Grimes tiene tres hijas y las tres han sufrido abusos sexuales por parte de Larry Nassar acababan de declarar ante la juez que preside la causa cuando la abogada del acusado puso en duda los testimonios de las tres hijas de Graves la jueza le dio la palabra y ocurrió esto

Voz 1667 02:34 el Heraldo

Voz 1460 02:36 sí sí me gustaría hoy verá sentencia pero antes que me dejo usted unos minutos a solas por ese individuo no sólo no no puedo hacer eso no lo puedo hacer es lo trabajamos este fue el padre lanzándose contra el acusado y terminó inmovilizado en el suelo todo ello a pesar de que en el primer juicio contra Lazard fue condenado a ciento setenta y cinco años de cárcel

curso sexuales sin de momento es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com el La Ventana y a partir de las ocho las siete en Canarias en Hora Veinticinco con Ángels Barceló

Voz 1817 03:56 tiros buenas tardes buenas tardes bienvenida por dónde empezamos hoy haber hoy en Barcelona

Voz 0564 03:59 para hablar de novela negra

Voz 2 04:10 el Barcelona novelas negras la BC Negra Molotov

Voz 1817 04:52 ahora este fin de semana que actividades tenemos la negra hay encuentros con escritores

Voz 0564 04:57 es Don Winslow Claudia Piñeiro Leonardo Padura una mesa redonda sobre series televisivas proyección de películas y el domingo el festival se traslada a la prisión de la Modelo donde habrá también micro teatro todo para rendir homenaje a la novela negra un género que vive uno de sus mejores momentos y que crea adicción porque pues Carlos Zanón tiene su teoría

Voz 9 05:15 yo creo que en su momento conectó con la realidad tendidos que que la gente meditaba explicando una historia en perder el marchamo de literario agujero que como las que como hace marginan no no tiene no tiene popes que les dicen que está lleno pensamos que se puede y no se puede hacer es creo el circuito que su muy importante sería un circuito

Voz 10 05:35 hoy funciona salen nuevos autores menos lectores y eso lo que hace es que cada vez haya más diversidad

Voz 0564 06:05 la novela negra

Voz 1817 06:07 a jazz forman un buen maridaje fantástico vamos al jazz no exactamente no sólo no solo

Voz 0564 06:12 lo que suena forma parte de la banda sonora de la obra de teatro lo posible que se puede ver todos los viernes de febrero a las ocho y media de la noche en el teatro las culturas de Madrid son dos obras cortas en un único espectáculo del dramaturgo estadounidense Neil La Bute

Voz 1817 06:25 de qué trata en las obras pues en la primera una Mujercitas

Voz 0564 06:27 era porque ha descubierto que tiene una aventura con su novio y quiere vengarse los tópicos terminan aquí porque el desenlace de la trama es totalmente inesperado y la segunda de las obras es buena suerte la protagonizan dos actrices que esperan su turno para el cásting de un mismo personaje es una comedia pero no en el sentido convencional nos lo cuenta el director José Manuel Carrasco

Voz 1817 06:45 no creo que son las comedias al uso no creo no

Voz 10 06:48 no es una novedad los Comellas que tiene bastante baba es un humor que hacer reflexionar un poco de bueno de cuáles son nuestros comportamientos y de cómo está la sociedad de todo lo que está ocurriendo porque es una de las válida porque porque tiene que ver mucho por lo que está ocurriendo arrestados Ellos con unos quizá hacemos reflexionar desde el humor es un humor bastante bastante

Voz 1817 07:12 ya entonces con qué sentimiento con que moción con qué ganas salen los espectadores esta dosis de cómo ha dicho que te comedia sí

Voz 0564 07:19 hombre salimos un poco tocados cuando vemos una obra de teatro con lo posible según su director sucede esto

Voz 10 07:24 salen con unas tienen que es la de con con mucha energía con mucha fuerza no con ganas de hacer cosas de cambiar un espectáculo en homenajear mujeres de día lanzar un mensaje también a todos los padres que vallar hay que luchar di con con el que tira con fuerza para cambiar este patriarcado que que nos oprime a todos los hombres

Voz 2 07:52 qué te parece Roberto

Voz 1817 07:53 pedimos más cosas el

Voz 0564 07:56 pues ahora cambiamos de tono completamente

Voz 12 08:02 Amo Spain My Girl fue bueno esto es lo que parece no vaya show y no lo sé

Voz 1817 08:10 qué Payton no sé si bueno vamos a hablar de es cantar dejar claro que ante todo tiene que sonar siempre

Voz 0564 08:26 humor efectiva desde Ci U el humorista entero Briguitte esta todos los sábados por la noche en el Pequeño Teatro Gran Vía en Madrid en esta noche a las nueve está en Valencia en la repleta su espectáculo se titula como en casa en ningún sitio y lo define él mismo

Voz 13 08:39 pues este espectáculo es una vuelta alrededor del mundo donde visitó un montón de países bueno pues Ventós que que experimenta una persona de a pie normal bien inútil como soy yo en distintos sitios donde se verá muy mal el idioma donde pues uno no se adapta muy bien a la costumbre a la a la gastronomía a una serie de cosas que se encuentra totalmente distinta a lo que uno está acostumbrado a su casa

Voz 1817 09:08 bueno nosotros vaya Espinós que somos más de pensar que se puede estar como en casa pero en muchos otros sitios donde con menos llevas ahora

Voz 9 10:13 el estreno se un una idea una

Voz 14 10:16 en fin que la exhibición en el teatro de Montpellier en Francia es que bueno a partir de ver el trabajo de Ecuador en el festival empezaron a trabajar con ellos y les invitó a a a trabajar con extrabajadores de la fábrica de Les Montpellier y aquí red creamos ese trabajo con trabajan cuatro descifra debido

Voz 1817 10:38 es Pablo Fidalgo director artístico de escenas do cambio el festival escénico más vanguardista de Galicia en el que se podrá ver este espectáculo este fin de semana Xantia

Voz 0564 10:51 no

Voz 1817 10:53 la propuesta estupenda pero yo te puede dar la brasa como todos los viernes con que no sugiera salvo para niños alega

Voz 2 11:06 hombre pues se fijen sería fantástico para niños y para adultos atadas

Voz 0564 11:10 a ver esta semana proponemos el ciclo de cine infantil museo Cinema en el Reina Sofía de Madrid todos los sábados a las seis de la tarde y hasta el diez de marzo se proyectan cortometrajes de distintos géneros y países es ya su novena edición este año está dedicada al derecho a la diversidad es para niñas a partir de los cuatro años hemos hablado con Javier Sanjurjo coordinador de la actividad

Voz 10 11:30 todos están programados con la idea sí

Voz 16 11:33 de tocar era cuestión de perspectiva no de ponerse en la piel del otro que era cuestión de perspectiva sea una herramienta que que nos permita a ver qué realidad estamos rodeados por diversidad así que a veces la la homogeneidad es una especie no de de broma social que nos que nos oculta limitaciones y prejuicios

Voz 1817 12:10 entonces les mentimos que esté dando conciertos Bruce en España pero Baragaño habrá otros no habrá abra

Voz 0564 12:15 ah mira empezamos esta semana con Vanesa Martín que esta esta noche a las nueve en el Palau Fira Ali de cumbre sus de Tarragona

Voz 3 12:20 hombre esto es como fui primaveras Ted Bates por veamos caer la lluvia de los árboles

Voz 0564 12:39 Rosalía despide su gira mañana a las nueve de la noche en el Teatro Circo Price de Madrid

Voz 17 12:51 quita anglicana no

Voz 18 13:02 directo

Voz 0564 13:03 Ars estarán mañana sábado a las diez de la noche en la Sala Custom de Sevilla

Voz 1817 13:34 este hito en que terminamos en nada con Silvia Pérez Cruz

Voz 0564 13:37 acaba de empezar giro ahí está esta noche en Orihuela y mañana en Alicante

Voz 19 13:41 no ha dicho

Voz 20 14:01 eh

Voz 21 14:12 no

Voz 1 15:36 última hora

Voz 1817 15:40 última hora informativa en Andalucía ante las pérdidas ocasionadas por la sequía el Gobierno rebajará de treinta y cinco a veinte el número de peonadas para poder percibir el subsidio agrario una medida que tendrá carácter retroactivo desde el uno de septiembre Ike beneficiará a casi cincuenta y siete mil trabajadores del campo andaluz a última hora en Aragón el paro tiene aquí más que nunca rostro de mujer con contrato temporal en el sector servicios atentos a este dato en la Comunidad sube el desempleo en enero en mil trescientas setenta y una personas sólo XXXI de ellos son hombres que contamos en Asturias el pleno de la junta ha aprobado el dictamen de la comisión de investigación de los incendios que sacudieron la región en dos mil quince se considera culpables a los consejeros de Presidencia Desarrollo Rural Guillermo Martínez y María Jesús Álvarez is exculpa al presidente regional Javier Fernández ultima hora en Baleares pendientes del tiempo aquí también ha habido algunas complicaciones en las carreteras por la nieve el domingo además espera un nuevo descenso importante de las temperaturas en Canarias

Voz 25 16:37 sí Piélago canario continúa la inestabilidad meteorológica de hecho la fuertes lluvias que han descargado esta mañana sobre la capital grancanaria provocaron el derrumbe de una ladera generando gran preocupación porque a su faldas suelen pernoctar un grupo de personas sin hogar hace unos minutos Cruz Roja finalizaba el dispositivo de búsqueda sin lamentar daños personales última hora en Cantabria Psaki

Voz 1593 16:56 temporal no nos da tregua no nos hemos recuperado de los efectos del granizo y la nieve que ha afectado sobre todo al tráfico y la Aemet avisa ya de un segundo frente frío que dejará este sábado más nieve con acumulaciones de veinte centímetros de momento el municipio más alto de la Comunidad ha quedado incomunicado tres Viso Castilla La Mancha

Voz 1817 17:13 quinientos años después conocemos el contenido de las cartas que Fernando el Católico enviaba al gran capitán en la guerra de Nápoles misivas escritas con un código secreto que el CNI y Adese encriptado tras seis meses de trabajo y que se han presentado hoy en el Museo del Ejército a última hora en Castilla y León noticia de la tarde condenado a seis años un hombre de cincuenta y un años en Burgos por abusar sexualmente de la nieta de su ex pareja a última hora en Cataluña en Barcelona los Mossos han detenido tres individuos que fabricaban y distribuían unas pastillas mágicas para combatir la disfunción eréctil las vendían como unas píldoras cien por cien naturales no los han detenido porque no funcionaran los han arrestado porque de naturales que estas pastillas no tenían nada que contamos en la Comunitat

Voz 0122 17:51 menciona la mujer de ochenta de ochenta y cuatro años que había obtenido recientemente el carné de conducir y que había sido noticia precisamente por ello ha tenido que ser rescatada hoy por los bomberos al salirse de la vía el vehículo que conducía y caer a un barranco afortunadamente sólo ha sufrido heridas leves aunque ha sido trasladada a un centro sanitario última hora en Euskadi restaurados

Voz 26 18:12 Idoia el tráfico ferroviario entre Bilbao y Miranda que es el nudo de conexión con Barcelona y Madrid entre otros puntos después de más de diez horas cortado un árbol ha caído sobre la catenaria Nino en Álava debido a la nieve los cincuenta y uno pasajeros han tenido que ser rescatados por todoterrenos cuatro horas después

Voz 1817 18:28 Timor Extremadura mañana Cáceres va a acoger

Voz 27 18:31 en una concentración que se prevé que sea multitudinaria contra la apertura de una mina de litio a cielo abierto cerca del núcleo urbano ya se han recogido catorce mil firmas contra esta planta

Voz 1817 18:40 Galicia novedades en la investigación judicial por el accidente de Angrois el juez cita como investigados otros dos cargos de Adif considera que su testimonio es muy necesario para aclarar los fallos de seguridad en la fatídica curva donde se produjo el siniestro turno

Voz 28 18:53 era La Rioja más de cuatrocientos setenta estudiantes riojanos de entre seis y dieciséis años competirán mañana la tercera edición del Torneo de robótica innovación falsa

Voz 1817 19:01 se trata de un proyecto educativo que tiene por objeto

Voz 28 19:03 acercar la ciencia y la tecnología los jóvenes de una manera atractiva emocionante última hora en Madrid fue resuelto

Voz 1667 19:08 problema de los albergues municipales el Ayuntamiento de la capital garantiza que todos los recursos necesarios estarán listos para evitar como ocurrió hace dos noches que una veintena de inmigrantes duermen al raso por falta de plazas el aumento de la demanda dice el consistorio viene por la llegada imprevista de familia siria y personas procedentes de África y Melilla

Voz 29 19:26 el resto de los partidos políticos ya que el Partido Popular en forma de acusación particular apoyado la petición de la fiscal jefe de Melilla de retirarle el DNI a una mujer mayor de setenta años por no hablar castellano en el llamado voto por correo última hora en Murcia

Voz 30 19:41 la Policía Nacional ha detenido a tres personas acusadas de coaccionar y obligar a una joven de veinte años a ejercer la prostitución en diversos clubes de alterne fue captada en Rumanía prometiéndoles

Voz 1817 19:52 el futuro mejor en España cerramos en Navarra el claustro gótico de la Catedral de Pamplona va a permitir a partir del dieciocho de febrero visitas guiadas desde el andamio

Voz 2 19:59 G para conocer más de cerca los trabajos de rehabilitación que se están realizando la última hora

Voz 1 20:10 sí

Voz 1817 20:33 cabe de la vida en un escenario la de nuestros oyentes sí

Voz 33 20:37 buenas noches yo llamo para contar que estoy viviendo en la calle piano que que va ese chico la mutando evita esta tarde en el ente que me oye bien

Voz 34 20:47 por hablar se convierte en obra de teatro desde el once de enero hasta el dieciocho de febrero en el Teatro Bellas Artes de Madrid una producción de Cornejo Philips inspirada en historias reales de los oyentes del programa de la Cadena SER

Voz 2 21:00 entradas en la web del Teatro Bellas Artes hablarporhablar sale a escena

Voz 35 21:09 la de Madrid

Voz 36 21:14 David contra Goliat los vecinos de Chamberí tendrán su parque donde Aguirre y la familia González plantó un campo de golf una batalla larga en los años más

Voz 1817 21:24 muros de la risa hay que agradecer a la Comunidad de Madrid

Voz 37 21:26 dice que haya puesto fin bueno al la locura que era tener una instalación de este tipo en un distrito como el nuestro que no hay que olvidar que es el distrito con menos zonas verdes de de Madrid no

Voz 1460 21:38 hemos sido durante trece años David y Goliat realmente es el proceso de una lucha lo que ha dado lugar a esto

Voz 0867 21:45 movimiento vecinal que la semana que viene asistirá al inicio de las obras del nuevo parque Carmen Ochoa de la asociación Parque sí en Chamberí qué tal muy buenas tardes y enhorabuena

Voz 14 21:55 buenas tardes sí me en la que desde luego nos lo merecemos las enhorabuena

Voz 0867 21:59 decía que me ha gustado mucho esa frase que que escuchado esta mañana no ganó David

Voz 14 22:05 me han a Davis ganó David raramente porque nunca gana pero la verdad es que cuando

Voz 38 22:10 yo a la señora Cifuentes

Voz 14 22:13 ha dicho que había un antes y un después yo desde luego que ha habido un antes pero ha habido un antes de luchas continuas durante trece años entre una asociación pequeña contra toda la comunidad de Madrid contrató Canal hemos puesto recursos hemos hecho manifestaciones hemos puesto mesas informativas hemos puesto el reclamaciones de todo tipo denuncias al fiscal a lo largo los trece años entonces es realmente al final lo que a ellos les ha obligado a cambiar ha sido una una una sentencia judicial una sentencia judicial que por cierto decía los intereses generales han quedado desplazados por el interés particular con claros desviación de poder les obligaba a cerrarlo es decir que no es que ellos hayan decidido generosamente regada más Un parque es que tenía la obligación porque era Nadal

Voz 0867 23:05 el problema no es evidente no que que que el proyecto parecía en su día una marciana

Voz 1667 23:11 nada

Voz 0867 23:12 tuvo que ser la justicia la que colocó a Aguirre y a su gente en su sitio os gusta el nuevo parque que se ha presentado esta mañana

Voz 14 23:18 no no no sé si en el en ese sentido estamos muy contentas porque hemos hecho a lo largo de estos años muchos procesos participativos talleres para ver exactamente qué es lo que quería el vecindario de hecho el último ya lo hicimos da sabiendo que habíamos ganado y lo hicimos muy seriamente contratamos a una persona que nos ayudase luego a sacar el resultado de una manera clara presentamos nosotros en unas conversaciones que ya teníamos con con técnicos del Canal un programa de necesidades sueños ir realmente prácticamente es lo que habíamos pedido por entonces incluso alguna cosa más alguna cosa menos que luego al final porque según ha dicho los técnicos todo lo que hay que es un sueño la verdad es que va a ser una maravilla todo lo que hay a lo mejor al final luego no cabe porque la parte técnica pues no puede permitir en fin pero cosas pequeñas

Voz 0867 24:08 en el proyecto que que hemos visto esta mañana en un vídeo en una recreación es francamente bonito me han contado que el domingo todo esto lo vais a celebrar con una fiesta por el barrio una química muy muy distinta aquellas manifestaciones de hace una década no hay un pasacalles

Voz 14 24:21 sí un pasacalles un pasacalles festivo estamos ya cerca nuestra Carnaval estamos celebrando con los niños de llevamos ya casi quince días están haciendo unos gorros por Red de papel como las Torres de golf para quitar no es lo allí entonces siempre ha sido esta manera de actuar hemos hecho obras de teatro y de todo quiero decir que la manera de llegar a todo el mundo ha sido muy muy popular y muy vecinal no

Voz 39 24:43 si entonces vamos a salir de

Voz 14 24:46 el parque esperpentos otros del canal a las doce recorremos la calle Bravo Murillo con este pasacalles y música entraremos al canal que ya tenemos los permisos solicitados porque hasta ahora nunca habíamos podido hacerlo dentro recorrer hemos si en algún sitio pues ya con música y vamos a hemos invitado mucha gente del barrio pues va haber dado gente de ellas que también nos ha acompañado es que la ventaja es que durante todos estos años hemos conocido mucha gente que no sabe al es de la escuela arquitectura algunos debates urbanos yo es que les practicamente serían Ecologistas en Acción a todo las AMPAS de los colegios somos pocas piso muy Morillas

Voz 0867 25:30 es un ejemplo de de la lucha vecinal para ver el parqué finalizado va vamos a tener que esperar un poquito unos veinte meses pero bueno la decisión no tiene marcha atrás así Carmen Ochoa enhorabuena gracias un saludo muy buenas tardes

Voz 14 25:42 Sebastià Salellas

Voz 1 25:43 Javier Casal La Ventana de Madrid buenas tardes a todos el número

Voz 1667 25:50 dos de Cristina Cifuentes Ángel Garrido ha pedido esta mañana disculpas por llamar esquizofrénico en el pleno de ayer a un diputado de Podemos a Miguel Ongil una actuación nada edificante sorprendente porque quien la firma que no parece el diputado precisamente más exaltado de las filas del PP desde luego todo una pérdida de papeles que denota la tensión y el nerviosismo que cohabitan estos días en el número siete de la Puerta del Sol

Voz 34 26:13 esto está diagnosticado se llama esquizofrenia tiene cura intenta Eloy Saura

Voz 2 26:16 ha alcanzado dígame señaló Gil llamada esquizofrénico pegando

Voz 34 26:22 la ironía utilizan política lo que pasa que sólo es para los casos inteligente gracias

Voz 2 26:28 todo muy claramente como la falta de argumentos se suple con insultos

Voz 40 26:34 en teoría con todo tiene Señoría me hará días atrás me da minuto le ruego que no que no me isleña

Voz 41 26:43 no no son para abrir un debate sino para contestar esas soluciones

Voz 2 26:47 cuando lo mejor que tiene que decir un partido muy suena

Voz 41 26:51 el le dicho señoría que las alusiones son

Voz 1817 26:53 a contestar exclusivamente a esas soluciones

Voz 40 26:56 en abril el debate regreso ya grande Hall el Recre esa haciendo

Voz 1667 26:59 David hayan ultraliberal de la presidenta de la Cámara de Paloma Adrados mejor ni hablamos porque en su caso la actuación es igualmente reprochable que la de Ángel Garrido pero pero ya no sorprende porque básicamente hace lo mismo que es comportarse como un árbitro casero cada jueves en la Asamblea de Madrid

Voz 0867 27:14 los nervios sólo el PP podemos estar más que justificados desde Uruguay uno analiza el contexto a uno no le extrañan desde luego luego estas cortinas de humo el lío de las actas y la comparecencia frustrada de Cifuentes por el caso Lezo la sospecha sobre financiación irregular que afectan a la etapa Aguirre que suman cada día imputados empresarios políticos y la declaración ya con fecha de au sorpresa Francisco Granados ante el juez el próximo día doce Esto sin contar la ristra de asuntos pendientes en los tribunales la lista de imputados y el aliento de ciudadanos que los populares ya siente en el cogote la les cuenta además a esta hora la última declaración de los funcionarios de Hacienda y Patrimonio por la compra de Inassa el desembarco del canal en Latinoamérica en tiempos de Gallardón con el consejo del canal imputado estos funcionarios señalan ahora con el dedo la Puerta del Sol Miguel Ángel Campos qué tal muy buenas tardes

Voz 1552 28:03 buenas tardes los funcionarios de Madrid en la época de la adquisición de Inassa que debían informar al Gobierno de Gallardón sobre la operación coinciden en su declaración judicial por la operación Lezo les fue ocultado información nadie les dijo que en realidad estaban comprando la empresa panameña Sociedad de Aguas de América tenedora de las acciones de Inassa a los funcionarios según han declarado sólo se les pidió que informasen sobre la adquisición del setenta y cinco por ciento de esta última empresa la declaración de estos funcionarios entre los que se encontraba la antigua directora general de Patrimonio o el letrado jefe del servicio jurídico de la cosa

Voz 1679 28:36 quería de hacienda estrecha el cerco sobre

Voz 1552 28:39 a Gallardón y su Consejo de Gobierno según fuentes jurídicas añaden que alguien tendrá que aclarar quién y porqué ocultó información a los funcionarios la Fiscalía sostiene que la compra de Inassa Se cometieron un cúmulo de irregularidades que se trató de una operación opaca

Voz 1817 28:55 k para la compra de una sociedad que con

Voz 1552 28:57 eso setenta y tres millones de dólares

Voz 1667 29:01 vamos a completar la crónica del día en Madrid Malta también el paro aquí en la región subió en enero y ha caído la afiliación a la Seguridad Social el Gobierno regional se consuela porque este enero fue mejor que otros e Israel Aranguez qué tal muy buenas tardes

Voz 1817 29:14 buenas tardes Javier respecto al mes de diciembre el paro ha crecido

Voz 0047 29:17 a un tres por ciento dejando la cifra total de desempleados en casi trescientos ochenta y dos mil el demandante de empleo madrileños

Voz 1817 29:23 sigue teniendo rostro femenino el cincuenta y seis por cien

Voz 0047 29:25 esto son mujeres por sectores el paro suben todos excepto en la construcción donde ha bajado casi de forma testimonial en veinticinco personas el que más crece como es costumbre los servicios conoce mil parados más seguido de la industria con un incremento de cuatrocientos cincuenta desempleados ocho de cada diez contratos firmados sigue siendo temporal y malas noticias también para la afiliación a la Seguridad Social en el mes de enero ha caído en veinticinco mil personas dejando el total de ocupados en los tres millones sesenta mil La fotografía es bien distinta si comparamos los datos con el mismo periodo del año anterior y en eso precisamente se centra la consejera en la ciudad

Voz 42 29:57 en términos interanuales vemos que no

Voz 0564 29:59 la Comunidad de Madrid

Voz 0566 30:02 mil personas supone un ocho por ciento de bajada ha bajado en todos los sectores productivos un dato muy importante que las personas que parados de larga duración que son los que más difícil el acceso tiene al mercado laboral el paro baja un once por ciento y buen hoy tenemos trescientas ochenta y un mil personas en las listas de empleo que la cifra más baja desde el año dos mil nueve

Voz 0047 30:25 qué queda mucho por hacer dice la titular de Economía ya se ha recuperado el noventa y ocho por ciento del empleo perdido con la crisis

Voz 1667 30:31 eso dice el Gobierno y los sindicatos ponen el acento en la precariedad in el mal dato para jóvenes y mujeres

Voz 43 30:36 el cuarenta por ciento de los contratos duran menos de un mes el cuarenta por ciento de todos los contratos son a tiempo parcial además las personas en paro también coinciden con ese cuarenta por ciento de precariedad porque el cuarenta por ciento lleva más de un año en paro son menores de treinta y cinco años

Voz 44 30:54 las mujeres tenemos peores datos en todos los indicadores en la actividad el ocupación en paro encargada del empleo en temporalidad en jornadas parciales por supuesto en salarios

Voz 1 31:09 Javier Casares de la tarde y treinta y un minuto

Voz 1667 31:11 nos vamos en directo hasta Fuenlabrada donde hasta ahora arranca el pleno del relevo Javier Ayala toma el bastón de mando a uno de los ayuntamientos en uno de los ayuntamientos más simple

Voz 0867 31:19 antes de la comunidad que asiste también a la retirada de Manuel Robles histórico del PSOE y alcalde reconocido por todos en ese pleno que no sé si ha comenzado ya esta una compañera de SER Madrid Sur Pilar García qué tal muy buenas tardes

Voz 14 31:30 horas Javier buenas tardes pues todavía no ha perdonado

Voz 39 31:33 me estamos punto acaban entraba ahora mismo es lo de investidura como decías que va a convertir a Francisco Javier era alcalde de la ciudad estábamos escuchando ahora mismo las primeras palabras recordemos que Manuel Robles esta semana hacía efectiva su renuncia después de dieciséis años de alcalde en esa localidad Francisco Javier Ayala que aparentemente traen si no vestido con traje azul mostrando una sorpresa medida todo muy comedido como es el futuro alcalde el estoy cercano según dicen los que le conocen espera que sea investido con los votos de Partido Socialista del único concejal de Izquierda Unida Comunidad de Madrid Los Verdes Partido con quién gobiernan en coalición en estos días el que será en breve nuevo alcalde ha reiterado su deseo de seguir apostando por las políticas sociales que han convertido a Fuenlabrada en referente nacional que han sido incluirá recordemos por el partido socialista es su programa federal políticas como las becas escolares de Infantil hasta la Universidad hay que decir que es un pleno que ha despertado mucha expectación en las primeras filas encontramos por ejemplo al portavoz socialista en la Asamblea de Madrid Ángel Gabilondo que ha llegado minutos también está José Blanco eurodiputado y ex ministro está también en esta sección el senador Rafael Simancas el secretario general de los socialistas en Madrid José Manuel Franco que recordar que Manuel Robles esas del actual presidente del PCM también está la portavoz en el Ayuntamiento de Madrid

Voz 45 32:49 el partido socialista Purificación Causapié y otros alcaldes del sur de Madrid como la alcaldesa de Getafe o el regidor de Lemos Daimiel no en vano Fuenlabrada sigue siendo el bastión del PSOE en la comunidad además

Voz 1667 33:00 gracias Pilar bueno es un fin de semana al que se presenta a partir de hoy con mucho frío incluso con nieve y quizá con problemas en las carreteras así que a esta hora nos acercamos hasta la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula Alfonso Martínez qué tal muy buenas tardes

Voz 4 33:14 bueno pues hasta ahora tan sólo encontraban complicaciones en las salidas de Madrid en la A4 en Pinto en la A cinco en Móstoles en la A42 en Getafe Fuenlabrada Parla de Torrejón de la Calzada y en esta misma vía hay dificultades en este caso en Villaverde pero dirección Madrid retenciones Por último en la M cuarenta en el tramo habitual entre Coslada Vicálvaro hacia el resto de carreteras de la Comunidad a esta hora se circula con total normalidad

Voz 1667 33:46 obvia decirlo pero si van a viajar especialmente hacia la zona norte y en las salidas de Madrid tengan juzgado consulten la previsión del tiempo y también el estado de las carreteras en dgt punto es hombre o mujer precavida valen por dos sobre todo en la carretera si estos que suenan de fondo son U2 se han agotado las entradas para la segunda fecha de sus conciertos en Madrid mientras se sigue investigando si hubo reventa en las del primer concierto previsto para el mes de septiembre las consecuencias de la nieve nos las cuenta Alfonso Ojea son las siete y treinta y cuatro

Voz 1667 36:42 en la recta final de esta Ventana de Madrid tres minutos nos quedan para hablar de nieve con el director de pistas Blancas Alfonso Ojea qué tal muy buenas tardes buenas tardes ha nevado hace frío osea un buen fin de semana para la nieve en principio en efecto ha nevado

Voz 1817 36:58 lo va a seguir nevando y el frío va a ser muy

Voz 0047 37:00 muy tenso podríamos decir casi eh que que polar no vamos a alcanzar temperaturas con este viento que también sopla aquí en la capital pero que en esas altitudes a partir de los mil mil doscientos metros ha cogido mucho aceleración podemos hablar de temperaturas de sensación térmica el sábado y el domingo en zonas como el puerto de los Cotos no mismo puerto de Navacerrada cercanas a los trece grados bajo cero Esto significa que no vale cualquier cosa que no se puede poner uno cualquier cosa si vamos a esquiar

Voz 1667 37:29 los rango es el frío siberiano frío siberiano

Voz 0047 37:31 con este viento que no parece que sea vaya a ser responsable de paralizar el funcionamiento de las estaciones porque no va a ser tan intenso pero sí va a ser lo intensamente necesario para que las temperaturas estemos con Bono realmente machacados sino vamos viene equipo

Voz 1667 37:46 pasamos si te parece el estado de las esta suponía vamos a pensar por

Voz 0047 37:49 Valdesquí que es la que nos ofrece siete kilómetros esquiables y tiene unos grosores que van de los cuarenta a los setenta centímetros en todas sus pistas la calidad de la nieve es polvo dura algo evidente con esta bajada de las temperaturas en el puerto de Navacerrada a el espesor máximo llega casi al otro entorno a los mil quinientos metros y tenemos seis vamos a previstas seis grados bajo cero que con este viento serán menos fácilmente manos de inaguantable inaguantable tenemos unos mil quinientos metros abiertos y en La Pinilla en Segovia muy cerquita una hora y cuarto de Madrid por el puerto de Somosierra pues unos diez kilómetros esquiables y espesores que llegan hasta los sesenta y cinco centímetros aquí también el frío va a ser terrible el próximo domingo alcanzaremos temperaturas de sensación térmica en La Pinilla entorno a la menor a los menos doce menos catorce

Voz 1667 38:36 Alfonso lo peor lo esperamos para el domingo por la tarde ahí tenemos o debemos tomar determinadas precauciones sobretodo porque van a empeorar las condiciones meteorológicas y esto va a coincidir con la operación retó

Voz 1817 38:46 así es y eso ha llenado de preocupación entre comillas tanto a la Delegación del Gobierno como al centro uno uno dos al Centro de Emergencias de la Comunidad de Madrid que ya adelantado

Voz 0047 38:56 en este asunto que se tenga mucho cuidado a partir del mediodía del domingo porque la bajada de las temperaturas va a ser muy importante lo va a ser está siendo ya pero va haber precipitaciones que pasa ese cóctel de nevadas sobretodo al otro lado de la cordillera más en las zonas segoviana con una operación habitual de Domingo de retorno bueno pues podemos tener un problema en las carreteras entonces piden que por supuesto que vayamos equipados con el depósito lleno con las cadenas en el maletero que sepamos ponerlas y sobre todo que se miren la previsión tiempo is sino interesa salir y no es necesario bueno pues puede quedar uno en los

Voz 1667 39:29 alrededores de la sierra de Madrid que también hay magnífico restaurante pues Alfonso Ojea hasta la semana que viene fuerte abrazo hasta luego ya ustedes ya saben el lunes estamos de vuelta como siempre en las siete emisoras de la SER en la Comunidad de Madrid y en La Ventana hasta el lunes

Voz 52 40:00 dama de ritos que se remontan a épocas preromanas en Terra de Trives hasta las hormigas acuden a la batalla

Voz 53 40:06 la adscrito durante el año las en mina gran para para rabiosos para que cuanto más muerdan mejor

Voz 0867 40:11 el el domingo Farah leído da el pistoletazo

Voz 52 40:14 Alida nuevo alcalde un poco de harina también se celebran Verín donde los cigarros acaparan el protagonismo este domingo de corredor pero llegan a triplicar su población en estas fiestas que se ruega no confundir con el carnaval

Voz 14 40:26 Elvis lo primero es un poco

Voz 53 40:29 yo peyorativas para nosotros naval es el Carnaval de caras largas

Voz 1667 40:33 ángulo mágico bidón entró no apto para todos los públicos

Voz 1817 40:40 el detalle no apto para todos los públicos eh

Voz 1679 40:43 mencione hay ahí queda ahí queda hoy además el detalle de que pesa veinticinco kilos es heroico cualquiera puede moverlo y lanzar horas y horas iba a disfrutar y pasarlo bien hoy otros carnavales interesantes va pues mira hay muchísimos por ejemplo en la provincia de Barcelona y dos el de Sitges para este famosísimo de Vilanova el horizonte una especie de reunir por revalidar sí sí el de Sitges es bueno pues más del pecado no en la gran rúa del exterminio que es el el la gran fiesta del Martes de Carnaval acuden miles de personas en la rúa de la Dix del que también es un el de sillas es pues lo que Sitges es una locura aumentadas y toda pasó acaricia seis y estoy seguro que que es un poco eso es algo que me llamo aunque me llevó Nadal no lo siento ya ya me gustaría pero bueno el de Vilanova que es como más tradicional a mí yo voy muy interesante con personajes curiosos como el mucho Flaubert si eso es lo dice que se monstruo hemos sumado Aaron no sabe si es con vuestro en rueda a mí me recuerda Pallero de La flauta mágica o las comparsas de Diallo que lo que debido a la gente que no va disfrazada y sobre todo la guerra de caramelo cien toneladas de caramelos supla sueco Ericsson dos dos por ejemplo los dos curiosos sólo en la provincia

Voz 1817 42:05 Nadal así que diríamos y original donde

Voz 1679 42:08 podríamos encontrar en Canarias también hay muchos pequeñitos se nos va enseguida la imaginación

Voz 1667 42:13 a Santa Cruz pero no pero aparte de eso espero

Voz 1679 42:16 las islas otros pequeñitos a mi me gusta mucho el de Santa Cruz la capital de la isla de La Palma no confundir que su genuino Carnaval muy orientado a lo que allí es importante los indianos hay mucha gente que emigró a América volvió entre la figura del indiano y muy importante durante el Carnaval lo que se hace es todo un desfile el lunes de Carnaval con personajes vestidos con trajes impecables coches de época descapotables niños ataviados de Mar inédito luego acaba todo en una guerra de polvos de talco que si van blancos pues acaban más blancos todavía no como es originalidad es como muy veía ha dicho si alguien el carnavales es mucho más que que disfrazarse y luego están los carnavales eminentemente

Voz 1817 42:57 marineros como por ejemplo el de Santoña vamos a conocer más detalles con ayuda de nuestra compañera de Radio Santander miren Azkue

Voz 54 43:09 según anuncia una radio en los profundos del mar se ha armado una Zarabanda ya ha dado mucho que hablar pues timbre que está ahí y una vez influyente de una sirena inocente lógicamente sean prendado con él

Voz 1593 43:27 estos versos comienza el juicio en el fondo del mar la representación final que hace tan especial el Carnaval de Santoña fiesta de interés turístico nacional y que recoge la historia de un pueblo pesquero que ha vivido siempre de la mar la letra de una murga del año XXXIV de origen a todo un símbolo del Carnaval prohibido hasta el año ochenta y uno

Voz 55 43:46 hablaba de que un besugo se enamora de una sirena y ahí aparece Neptuno etc etc entonces eh al final el besugo pues muere de amor porque les rechaza la sirena

Voz 14 43:56 representa la historia de ese besugo dice

Voz 1593 43:58 su director enamorado de una sirena que decide raptar la tras ser apresado por un grupo de peces es llevado a juicio por el dios Neptuno al final el besugos absuelto pero muere de amor al saber que la sirena le ha traicionado todo una representación dicen de los valores marineros

Voz 55 44:14 se le ocurrió a hacer un texto basado e en esta murga y adaptado con estas ideas un poco de concienciar sobre los temas del mar

Voz 1593 44:23 será el próximo diecisiete de febrero todos Santoña se congrega en la plaza de San Antonio para presenciar va representación en la que participan cerca de un centenar de vecinos para acompañar además a la comitiva fúnebre hasta el pasaje y realizar allí el entierro de la quema del besugo y ahí entran en escena los turistas y es que no hay Carnaval en Santoña sin el humor satírico de las agrupaciones que este sábado se disputan la final del concurso los artistas ganadores de la última edición son este año los del ciento cincuenta y cinco dicen los que quieren una Cantabria independiente

Voz 56 45:04 eh

Voz 1593 45:05 ya ven que como en las profundidades del mar en las calles de Santoña Serna otra Zarabanda que reúnen tierra adioses a peces las sirenas

Voz 3 45:13 pues ya

Voz 1817 45:54 arroba Cadena Ser punto com la primera llega desde Madrid hola gane y gol

Voz 45 45:58 ha sido DI mal

Voz 9 45:59 hay Tengo una pregunta para Paco

Voz 45 46:03 Libia Brasil sobres Durero marzo abril Plans sería pasar unos días en Río de Janeiro su una de Copacabana y quisiera saber cómo está el tema de seguridad para para no quedarnos solamente cerrar en cuatro calles no puede salir un poquito más que austeridad Napa

Voz 58 46:20 ha probado a Maracaná

Voz 45 46:23 luego también estoy pensando ir a Florianópolis una isla que dicen que es como un ambiente joven como la divisa de allí de Brasil y merecerá la pena bajar hasta allí yo por realmente pues tampoco merece la pena lo que era pero tampoco demasiado bueno

Voz 9 46:38 sí eso poco más sobre todo el tema de la seguridad en Río de Janeiro muchas gracias

Voz 57 46:43 sobre pío

Voz 1679 46:45 bueno pues a ver esta vez hace están se sí sí merece mucho la pena a ver en cuanto a la seguridad a ver con las medidas sí útil anormales Río de Janeiro es una ciudad que se pueden visitar perfectamente y se se visita ya hay muchos turistas no puedes ir por la noche por determinados sitios pero esa zona de Copacabana Ipanema por la noches también puede salir decía el sentido común lo que te digan allí la gente local por dónde puedes ir por donde no puedes pero no dejes de ir a Río por eso no está peligrosa como como como les dicen a mí Copacabana Ipanema bueno está bien hay que verlas es la zona por la que te vas a poder volver por la noche del seguro que estará por allí pero no eso es la playa más espectaculares ni siquiera del río a mí de Rigola que más me gusta Se llamaba Radi yuca esto un poquito más al sur dieciocho kilómetros de Bhutto nacional precisó que si quiere ver cuerpos espectaculares de ellos y de ellas están allí embarradas de yuca es donde va todo el famoseo alcistas de culebrones de futbolistas y tal bueno hay un ambientazo que como no tengas tú tipazo de bajar de de debe te te va a dar a sentir mal allí en aquella playa pero bueno trazado desplaza así no deje de ir a barra de Di Luca y si te gustan las playas el mejor sitio Florianópolis sin lugar a dudas es una isla que está pegada al continente de hecho unida por un puente y hay unas playas estupendas allí cuarenta y cinco censadas James hay buen ambiente joven está lleno de argentinos y uruguayos un poco la playa a la a la zona de veraneo de argentinos y uruguayos pero te lo recomiendo si tienes tiempo no deje de ir a Florianópolis ibas buscando playas

Voz 1817 48:26 la segunda consulta buen viaje arroba Cadena SER

Voz 8 48:28 punto com la remite María José y además es que quiere aprovechar

Voz 1817 48:32 es un regalo hola buenas tardes Paco

Voz 9 48:35 Jesús María José te llamo desde la provincia de Huesca excesivo habitual

Voz 39 48:40 mente tus comentarios sobre el tenemos un problema que pienso es salir de esas resolverlo

Voz 1679 48:45 a ver ni sus hijos eh no sorprenden

Voz 39 48:47 siempre con viajes historias de regalo y en este caso no se han regalado dos viajes en Business dos buenos para Daily salimos el día ocho de marzo hasta el veintiuno el problema que nos estamos encontrando es que no encontramos ninguna de las maneras

Voz 58 49:05 algo un grupo

Voz 39 49:07 algún día algún algo que al llegar a Delhi podamos que ver un poquito el circuito eh resuelto porque al ser tampoco días estamos acostumbrados si hay de nuestra iré pero al ser tan pocos días Nos gustaría más tener un poquito la cosa cerrará eh eh si tienes algún contacto dentro del país e de alguna compañía que haga estas cosas estaríamos muchísima mente agradecidos mi marido yo

Voz 59 49:33 muchas gracias Paco

Voz 1679 49:37 bueno pues ya que todos los problemas fueran eso no me han dicho que tienen un problema y es que son dos billetes en business a Melilla que fueran todos así a ver yo te diría que más que allí o a es un viaje privado aquí con alguna agencia de Quique que todas tienen el viaje ha realizado con fechas concretas pero si les pides que te organicen un plan para ti solo estancia allí por ejemplo con guías salir

Voz 1817 49:59 desde aquí con con todo hecho así no

Voz 1679 50:02 hecho de aquí sí sobre todo si va a ir ocho diez días no te mueves bien en ese tipo de países no dominar la lengua entonces no sé de Huesca en Zaragoza por ejemplo se que hay oficinas de vive Travel verano de azul marino de Marco polo azul marino que son agencias que te pueden organizar un viaje Party para vosotros dos solos quiero implican mucho más gasto de Si fueras en un viaje de grupo que te pongan un guía que despedir allí la puerta en el hotel cuando llegues los hoteles y ya está y con eso el país un poco más pero yo no me iría a buscarlo allí SIVE ser tan poco tiempo y a disfrutar unas vacaciones

Voz 1817 50:56 el mundo consultas viajeras es apasionante de la semana que viene va a saber buen viaje arroba Cadena Ser punto com ves ahí donde resuelve

Voz 1679 51:03 iba a decir casi todo es casi casi toda Cordes todo lo que usted quiera se lo resolvemos aquí faltaría más

Voz 1817 51:09 Paco para cerrar un par de recomendaciones al margen de los Carnavales ya sabemos que son el plato fuerte de este de este mes de Gebre

Voz 1679 51:15 pues mira al margen de que sin salir de Galicia en Lalín Pontevedra en la fiesta del cocido que honra este manjar