La Ventana (05/02/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1667 00:11 son las cuatro de la tarde las tres en Canarias Félix Millet y Jordi Montull tendrán que ingresar en prisión de forma y me

Voz 0313 00:16 de ATA la Audiencia de Barcelona ha ordenado el encarcelamiento

Voz 1667 00:18 lo de los dos principales condenados por el caso Palau sin esperar a que se resuelvan los recursos ante el Supremo última hora Elisenda Colell

Voz 3 00:25 en pocos minutos van a salir de la Audiencia Provincial de Barcelona y los Mossos les van a trasladar hasta habrían sonó como presos preventivos porque la sentencia aún no es firme en dos mil diez ya estuvieron en Brians dos durante trece días pero el caso del Hotel Palau el juez también ha admitido que Sima Montull el ex tesorero de Convergència Daniel Osàcar se le retire el pasaporte no podrán salir de España y cada mes deberán comparecer ante el juez el abogado de Montull Jorge Navarro lo considera desproporcionado

Voz 4 00:49 es muy desafortunada de resolución es lo que nosotros derecho éramos una pena anticipada como la copa de un pino la propio mecanismo de la prisión preventiva cuando la misma sala que condenan Lacuerda eso puede recurre ante el órgano superior eso vulneran derechos efectiva muy desafortunada resolución demuestro final

Voz 3 01:06 Millet Montull y fueron condenados el quince de enero a nueve y siete años de cárcel por delitos de malversación tráfico de influencias continuados lejos admitidos los argumentos del fiscal que aducido el riesgo de fuga

Voz 1667 01:17 el Ministerio de Fomento ha activado un gabinete de crisis ante el temporal que afecta a la Península la nieve ha obligado a cerrar dos pistas del aeropuerto de Barajas ya ha provocado la cancelación de una veintena de vuelos a estas horas esas pistas ya están operativas Adif también se ha visto obligado a reducir la velocidad de los trenes AVE mientras se acumulan los problemas en las carreteras también en la red principal DGT Alfonso Martínez

Voz 5 01:37 pues buenas tardes pues de la red principal está prohibida la circulación a camiones y articulados en Madrid en la A uno en El Molar hasta Somosierra en la A6 desde Puerta de Hierro hasta Collado Villalba en Segovia el A1 entre las edades y Honrubia de la Cuesta en la AP seis en el espinas y en la AP sesenta y uno en San Rafael en Ávila en la AP cincuenta y uno a la altura de Aldea Vieja y en la AP sesenta entre el Moclinejo Asturias y Valverde de la Virgen en León el temporal de nieve continúa complicando la circulación en las carreteras españolas en total hay trescientas cuarenta y cinco vías y puertos de montaña afectados en todo el país de ellos cincuenta y cuatro están cortados al tráfico y en ciento catorce son necesarias las cadenas las provincias con mayor número de incidencias las encontramos en Asturias León Huesca Teruel Castellón

Voz 1667 02:17 el suceso nos lleva ahora Alicante Un joven de diecinueve años ha muerto después de recibir una puñalada en medio de una discusión con su hermano menor de edad a Alicante Sonia Martín el suceso se ha producido a mediodía en el transcurso de una fuerte discusión entre los dos hermanos los agentes se han desplazado hasta este barrio en La Florida tras recibir una llamada al cero noventa y uno de una vecina que alertaba de una fuerte discusión en el piso contiguo cuando han llegado al lugar han observado como un niño salía huyendo del portal lo han retenido al entrar en el piso han visto al otro joven que ha resultado ser su hermano de diecinueve años tendido en el suelo con una puñalada a la altura del corazón y su madre tratando de reanimarle el muchacho de catorce años ha reconocido los hechos y ha sido trasladado a las dependencias de la Comisaría Provincial cuatro tres tres y tres en Canarias en Madrid el aeropuerto de Barajas ha reabierto ya todas sus pistas después de tener que cerrar

Voz 1915 03:08 dos de ellas para limpiar la nieve caída en la capital se han tenido que cancelar veinticinco vuelos hasta el momento en las carreteras la DGT recomienda a los conductores que han ido en coche a trabajar que vuelvan en transporte público a casa la Comunidad activado el nivel dos de inclemencias invernales que pide extremar la precaución especialmente en los puertos de montaña Alfonso Ojea

Voz 0089 03:25 buenas tardes qué tal buenas tardes ahora mismo ya lo han escuchado hay que utilizar cadenas en la A uno en la autovía del Norte desde Buitrago de Lozoya ya está el mismo túnel de Somosierra cadenas que también son obligatorias en ocho puertos de montaña de la región vamos con ellos Navacerrada Cotos Morcuera Canencia Navafría La Puebla la Yruela y también el cardo son una situación con que en las carreteras de alta montaña es difícil que remita en las próximas horas por tanto son infraestructuras a evitar para los desplazamientos poco a poco poco a poco la meteorología Bair tranquilizando es el nivel de alerta ha pasado ya de naranja amarillo y según vaya transcurriendo la tarde las precipitaciones van a ir remitiendo eso sí hay que estar atentos a la llegada de la noche porque las nevadas pueden regresar

Voz 1915 04:08 Leo con menor potencia irse lo venimos contando en la SER el Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares ha dejado de cotizar a la Seguridad Social por una parte del trabajo de varias médicos embarazadas la oposición en la Asamblea pide explicaciones al Gobierno regional escuchamos a José Manuel Freire del PSOE a Mónica García de Podemos sea Enrique Veloso de Ciudadanos

Voz 6 04:24 puede ser un caso aislado pero desgraciadamente no lo es la mayor asignatura pendiente que en términos de personal tiene la sanidad madrileña es respetar a su sonó esta noticia se suma al cúmulo de irregularidades

Voz 7 04:39 tiene acostumbrados ya a la señora Cifuentes en este caso se vulneran derechos básicos los derechos básicos de una doctora embarazada porque la administración se olvida de cotizará a la Seguridad Social

Voz 0313 04:48 que el hospital en este caso como ha enfriado

Voz 8 04:51 ha sido esta instrucción ahora

Voz 0313 04:53 tenga que proceder a la regularización

Voz 9 04:56 todo el centro de la capital

Voz 1667 05:01 de momento es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com en La Ventana con Carles Francino y a las cinco las cuatro en Canarias en la SER

Voz 10 05:09 cadena SER

Voz 2 05:12 servicios informativos amenos de la ven balón con Carles Francina

Voz 0313 05:58 buenas tardes bienvenidos a La Ventana no sé si tienen ustedes la misma sensación pero yo creo que hay días que llegan ya con los temas de conversación incorporados de serie no sé si eso favoreció perjudica las relaciones personales pero fin de entrada lo hace todo bastante más fácil hoy por ejemplo hoy resulta imposible no comentar algo sobre la nieve os sobre la gala de los Goya es curioso por cierto lo que ocurre con la con la denominada gran fiesta del cine español casi todos los años la ponemos a parir mayoritariamente a partir porque sino hacia larga porque es cansina porque los chistes no siempre nos parecen acertados porque los discursos casi siempre son Peñato es una cita ya clásica para el despeje nacional eso es verdad pero ha conseguido también consolidarse como una cita televisiva imprescindible como en cada edición además ocurre algo concreto creceríamos al menos media docena de momentos a los colores sacamos punta hasta la extenuación esto al final yo creo que es un éxito en sí mismo además hay mucho donde elegir este año por ejemplo yo que sé en el campo de nabos feminista de Leticia Dolera el inesperado triunfo de Carlos Boyero a ciento de Carlos Boyero la entronización de Julita como Abuela de España los ganadores del Goya al Mejor maquillaje peluquería de la película día con unos pelos que paquete que pagué etc etcétera resumiendo que hay material de sobra para destripar al menos hasta anoche que llega a la final de OT Ia tomarán el relevo los partidarios de Amaya de Alfred gorda les parece una frivolidad pues miren si la alternativa es discutir en serio sobre si Cataluña puede tener un presidente dentro y otro fuera pues sí en la última encuesta del CIS ciudadanos gracias al proceso al impacto del proceso les sigue comiendo terreno al Partido Popular pues a mí sinceramente que median otra gala de los Goya por cierto y esto ya es directamente para provocar a nadie absolutamente a nadie del mundo del cine de la cultura trompo Clive como esa la protesta ya la reivindicación a nadie le chirría que hay unos tíos en la cárcel en prisión preventiva que lleven tres meses sin juicio ni nada yo no como hubo en absoluto con algunas de las cosas que hicieron y lo he dicho eh pero prisión preventiva hay tanto tiempo no les parecía un poquito fuerte preconstitucional acaba de decir que revisa la situación de prisión de los Jordis van como nadie lo dijo en la gala de los Goya apoyo a la digo yo es una opinión personal e intransferible creo que así

Voz 2 08:26 tampoco vamos a ninguna parte

Voz 12 08:32 me entretengo

Voz 13 08:52 nada le cine olé olé para aquí hice el IVA cero eh veo que de aquí

Voz 9 10:51 aquí estamos ya en La Ventana con Isaías con Roberto como todos los días como todas las semanas como toda la vida prácticamente al que tal como está bien nadie muy bien que no se acaba no pero ya ya sabe todo el mundo sobre todo a través de un vídeo que está funcionando muy bien Salazar sociales que somos como niños no porque sí claro claro nuestra batallitas por estos Rafael de raza negra San Juan buenas tardes bueno estarían Radio Valencia María los clubes bueno pues decíamos que hoy para temas de conversación la gala de los Goya siete mejor que hablar es disfrutar con ella que hemos hecho

Voz 0313 11:30 yo

Voz 9 11:31 pues una batalla de bolas de nieve las drásticas a traer jugadoras que otros pero hostias como provocador bueno sí pero que al final se ha quedado solo alguien tiene alcohol dicen que recomienda a los oyentes

Voz 14 11:46 eso os humaniza mosquita la Plaza Tina esta tenemos ninguna las

Voz 0313 11:51 como de hambre serios y rigurosos insolventes no es incompatible ser

Voz 9 11:56 por eso con darse bolas de nieve recomiendo que lo vea

Voz 15 12:00 no tendremos pero hoy hemos patinado

Voz 9 12:03 a qué te refieres a todos menos a mi hija no que tú ya te esa pátina a la tienes ya de de de de serie Rafa

Voz 14 12:11 para la gala cuantas veces te han preguntado hoy por la gala bueno hoy ya ayer si te lo puedes imaginar yo voy a decir una cosa sí lo es una gala cargada de buenas intenciones muy mal ejecutadas esto parte y luego es la peor gala que yo recuerdo en mucho tiempo

Voz 9 12:28 la del sábado televisivamente hablando ya eh

Voz 16 12:31 en cuanto a contenido televisivo algo a olvidarnos de los premios y demás en cuanto a contenido televisivo manera de narrar manera de plasmar el guión e una de las peores que yo recuerdo me propuse no decir nada legal hay sólo tuitear lo que tuviera que ver con el cine propiamente dicho la para no desvirtuar porque me parece que es muy muy interesante tener claro que el cine español pasa un buen momento y que habían grandes grandes grandísimas películas grandísimas actuaciones entonces creo que que la gala todo eso lo pervertida ahí esa es la lástima esa es la pena que a mí me da no hablo de de las reivindicaciones no hablo de verdad solamente televisivamente hablando ya está

Voz 0313 13:10 Bono unos Jamal no está mal no está mal como nos toma como una

Voz 16 13:14 en a os lo digo en serio es una pena porque

Voz 0313 13:16 pero yo se lo pensaron les decían yo sigo pensando que a pesar de todo de las criticas fin merecidas va merecida menos da igual yo creo que la gala de los Goya se ha convertido desde hace ya unos cuantos años en una cita televisiva muy potente y ahí está la audiencia aunque fuera más baja que en ediciones anteriores

Voz 9 13:31 qué bueno es textual para para despejar

Voz 0313 13:33 más o menos a uno a uno lo que sea bueno pues está ahí sirve para hablar del cine español

Voz 16 13:39 claro yo creo que en sí mismo un éxito es positivo

Voz 15 13:41 hemos que hacer como en Eurovisión que el director o la directora premiada con el Goya un año dirija la gala del año siguiente pues mira es una buena idea y a lo mejor los el actor actriz que ganan los Goya sean los presentadores de la gala del año siguiente tendría ese morrillo pero vamos yo creo que también se garantizaría digamos sacar de una cierta mirada la gala

Voz 9 14:01 visita de los Goya hay no sé si estaríamos sonó pero bueno pues me hay Rafa es bueno

Voz 0313 14:07 sois ollas todos esto que dicho al final me chirría

Voz 9 14:10 luego no no quería pedir un aplauso para Carles Francino es verdad pero sí lo tengo pátina no no no

Voz 0313 14:18 pues eso es cierto Carles es Ribes

Voz 16 14:21 precisamente cierto porque es penoso que una cosa tan importante y tan fundamental para nuestra salud democrática no formara parte en algún momento en algún momento que alguien lo tuviera en cuenta porque es un tema grave

Voz 9 14:35 así lo muy incómodo no

Voz 1781 14:38 más eh fíjate una cosa ha quedado la gala perdonadme Mariola luego me explicará el porqué fue tan mala yo me imagino bonos en octubre no no la pude ver porque estaba de viaje estaba volviendo en ese momento pero claro es difícil sustituir a Dani Rovira es difícil sustituida Rosa María Sardá pero en el fondo el modelos un modelo copiado de lo que viene de Hollywood entonces sí siempre seguimos con el mismo modelo no sé qué habrá pero lo que decía ahora Carlas en su en su entrada para mis tremendo es decir es una gala que pasará para los que no la vimos cómo la reivindicación de más mujeres que me parece juzgó necesario absolutamente adecuada en este en este contexto pero es que nadie en el mundo del cine se plantea oiga vamos a Ivette cuánta gente ha entrado por corrupción en preventiva porque es que aquí tenemos a tres personas que sí que como decía Carles y yo también y anda que no lo dicho está lejísimos de lo que proponen trae mal lejísimos Perasso lo justifica mantengan la situación en la que están estos

Voz 9 15:30 ver alguno claramente saltadora le pero ya llegará en su momento el juicio que tiene es que es es una locura que es bueno que no nos bueno a ver la gala de los Goya efectivamente reivindicó hoy con toda la razón con todas las razones del mundo

Voz 0313 15:45 Mayor presencia de de las mujeres en el cine español está la historia de los abanicos rojos que no dejaron repartirlos por eso había menos de las que de lo que se seguramente se preveía el único sector en el que la mujer es poco visible en Wikipedia de hecho las biografías femeninas sólo ocupan el dieciséis por ciento que yo cuando me enterado el porcentaje parece brutal sólo el dieciséis por ciento pero hay quién está trabajando y picando piedra para intentar revertir no revertir igualar como hay que hacerlo esa esa tendencia esos porcentajes el Madrid sin ir más lejos Patricia Horrillo hace de vez en cuando algo que se llaman maratones para editar contenidos que aminora en esa esa diferencia en uno de los últimos estuvo nuestra compañera Elena Jiménez estaba directamente vinculado al mundo del cine

Voz 1490 16:38 Leticia Dolera les esta explicando la presencia de la mujer en el cine el civiles y ellas van a trasladar esa presencia a la red

Voz 17 16:49 a través de investigar vamos descubriendo a las mujeres que ir reconstruyendo su historia diciendo la pública hay de alguna manera es como que bien este perfil en Wikipedia de alguna manera es que se hacen visibles en pista enriquecer esta esta historia de vida

Voz 1490 17:03 estas son las mujeres que faltaba Oliva

Voz 18 17:05 ya Sanchís Bayón Cristiana Andre Alba controlen Atienza Serrano acabo de publicar ahora mismo a Belén Atienza es de las pocas que ha levantado producciones españolas con más de veinte millones de presupuesto bueno descubrió a Juan Antonio Bayona ha dicho ahora mismo está en Estados Unidos trabajando con Spielberg haciendo pruebas en Wall dos interrumpen unos aplausos

Voz 19 17:29 de la primera ahora ya se empieza a publicar

Voz 1490 17:33 tampoco estaba en la enciclopedia de Internet esta profesional

Voz 20 17:36 canta Aguirre Carballeira es una directora guionista del documental eso parte del equipo de directores como Mario Camus Pedro Almodóvar codirige la del cor

Voz 1490 17:43 que las asistentes lo tienen claro una frase que me gusta mucho no puedes llegar a ser lo que no ves éxito crece directora de Enel de niña y ves que todos los directores son hombres algo inconscientemente te dice que tú no puedes llegar ahí pero al final está ahí la identificación de géneros Horrillo organizadora del taller continúa con las explicaciones de entonces aparece

Voz 19 18:01 nombre tal ahora vamos a hacer más cambios pero de momento la directora guionista gerencias de hombre visuales de pista todo correcto

Voz 1490 18:10 el también aparecen las complicaciones hemos dedicado un tiempo determinado buscar una entrevista esta mujer con dos largometrajes premiados en fin te esperas que vaya a tomar que no lo hemos encontrado están entrevistas en los medios de comunicación pero con este taller falta menos directoras con su biografía en Internet Nuria Villacé guionista y cineasta español oficialmente reconocida

Voz 21 18:32 hago dirección el documental decir que codirige

Voz 15 18:36 chico

Voz 19 18:41 también Alexia Murillo una directora que también es productor guionista aquí yo estoy haciendo a Cristina Andreu directora de cine español y Orissa ha trabajado

Voz 1490 18:52 María Miró dirigió este documental Cayuco ya tiene su carrera profesional en Internet pero las mujeres que han subido su biografía necesitan algo así que venga el mensaje para María María nosotros no necesitamos tu fecha de nacimiento por favor y qué tal si cerramos esta historia pensando en nuestra película preferida dirigida por una mujer Carlos

Voz 19 19:16 en verano mil novecientos veintitrés Lorquí en la película y me gusta mucho el cine sueco

Voz 1490 19:21 son

Voz 19 19:22 con esta manga carne vividos en Vic preciosos

Voz 0313 19:25 lo que ahonda en la herida de la

Voz 19 19:29 entes pero de una forma con mucho tiene las habilidades de alta hay sobretodo Giulia is digamos es todo el proceso de Erasmus y toda vivencia que tiene una necesidad alguna película

Voz 18 19:39 se llamaba Manuel la película se llama Polly

Voz 0313 19:47 Patricia río buenas tardes muy buenas bienvenida al periodista y fundador de esfera como cómo se llaman los maratones para editar pedía que nombre reciben

Voz 16 19:57 llaman edita zonas

Voz 15 20:01 tu meteoritos

Voz 9 20:02 buenas centralidad es la feminización del término

Voz 22 20:05 edita Atón que es que el Maratón de dicción que se hacen

Voz 16 20:10 el entorno Wikipedia para llenar de contenido la enciclopedia libre

Voz 0313 20:14 cada cuánto hacéis estos estos talleres bueno

Voz 16 20:17 tengo por un lado una un grupo de trabajo semanal que es todos los lunes de seis a nueve de la noche en Media Lab Prado un centro cultural de cultura digital aquí en Madrid e ir luego estas zonas estos maratones yo los voy haciendo según huy pudiendo porque esto es una labor voluntaria y y claro la la producción todo esto requiere tiempo esfuerzo y a veces bueno tengo que intentar compatibilizarlo con con vivir y trabajar con Juan

Voz 0313 20:43 cuánto tiempo hace y cuántas personas se han sumado a esta esta idea

Voz 16 20:46 bueno yo llevo el grupo de trabajo lo abrió en dos mil quince yo estaba trabajando en media la como mediadora investigadora in en ese año yo me planteaba porque una herramienta como es la wiki es decir no solamente la Wikipedia sino cualquier Wiki eh cuesta que que la gente contribuya es la primera vez en la historia en la que tenemos realmente una herramienta que nos permite a toda la ciudadanía documentar y contribuir a la narración colectiva de la historia y bueno yo tenía un proyecto en aquel momento esto ese es un proyecto que está relacionado con el 15M La 15M Pedro

Voz 0313 21:18 sí sí bueno pues eso lo pusimos en marcha una serie

Voz 16 21:21 zonas nos dábamos cuenta que poca gente entraba a contribuir ira lo interesante de la herramienta entonces Jordi este grupo un poco para primero para reflexionar por qué nos cuesta tanto eh contribuir a la narración cuando ahora tenemos una herramienta para hacerlo intento entonces este grupo de análisis me dio la respuesta pues eran poco a ciertas dudas por un lado hasta hace un par de años para contribuir en Wikipedia se tenía que evitar con una especie de lenguaje etiquetas como el html no seas que editar en en código por decir así bueno pues eh hay mucha gente que ya si el entorno digital Le puede resultar hostil por motivo que que estamos no estamos educados en ello desde pequeños etcétera bueno pues si le añades un elemento más que es aprender un lenguaje propio hay gente que ya esto les supone una dificultad añadida lo cual eh esto aunque era un problema hace un par de años ya no lo es porque ahora hay un editor visual parecido un procesador de textos e editar digamos se ha convertido en algo técnicamente fácil pero luego me encontré con un problema un poco más complicado de resolver y es que la gente que venía me decía pero quién soy yo para para escribir la historia ese sentimiento de falta de legitimidad que creo que tiene mucho que ver con el FLA forma educación que tenemos en la que se ha contado siempre la historia desde una perspectiva única es decir en la narración de la historia la han hecho una serie de personas hombres

Voz 0313 22:40 básicamente básicamente hombres las

Voz 16 22:42 Eres por supuesto no no muestran la narración pero es que tampoco se ha se ha hablado de lo que las mujeres contribuimos de la misma manera manera que que en los hombres entonces yo creo que

Voz 7 22:53 en general todas la sociedad no está acostumbrada a digamos a a

Voz 16 22:57 percibir como una responsabilidad el el hacer esta documentación colectiva eso es más complicado de resolver porque el sentimiento de eso quién soy yo pues eh

Voz 0313 23:05 pero es una pregunta muy pertinente no supo que qué qué garantías que condiciones que exigencias son necesarios para para meterse en la wiki la que sea poder incorporar

Voz 16 23:15 bueno claro el tema es que te el carnet es que en realidad es bien hay varias cosas por un lado Wikipedia no escribe en primera persona tú no escribes desde lo que sabes sino que documentas aquello que existe fuera de la Wikipedia es una fuente terciaria de hecho es muy buena para buscar documentación si la sabes utilizar eh Wikipedia es mérito Atica es decir cuanto más haces más la comunidad digamos te legítima más es decir que puedes ir como ganando lo que yo digo como superpoderes para hacer luego además de evitar otras cosas como revertir contenidos eh por ejemplo cosas que me comentabais antes hay vandalismo y que lo que se hace es revertir esos cambios para conseguir eso tienes que evitar de forma continuada entonces con problemas que muy pocos editores no solamente mujeres que es lamentable porque la cifra es que no íbamos no llegamos al diez por ciento

Voz 9 24:03 el ex editores a los que no somos

Voz 16 24:05 ni el diez por ciento de editoras en en Wikipedia yo esto es un problema porque esto repercute obviamente en los contenidos que se están escribiendo y no solamente eso es que lo que existe ya tiene una perspectiva obviamente que no es eh no es una perspectiva en la que se refleje muchas veces lo que las mujeres han aportado sino que sea puesto muchas veces el peso en lo que las mujeres son en relación a la a su vínculo emocional lo afectivo Hinault con respecto a sus contribuciones

Voz 0313 24:32 historia parejas de piedra que pocos Dios mío de todo esto que estás contando porque Moro

Voz 1781 24:37 eh yo mañana me encuentro algo que yo sé que es falso y que hago busco un editor o yo mismo Le escribo

Voz 9 24:42 bendito sea de editar tres cero

Voz 1781 24:45 en controlar los editores todas las editoras porque yo sí que tengo una amiga que no se pregunto quién soy yo para contar la historia sino que ella cree facultada y entonces empezó a escribir y dice que al final abandonó porque cada dos por tres le salía una editora que parece que rebatir a todo aquello que ya ponía

Voz 16 25:03 bueno digamos que Wikipedia otro de los motivos por los que se ha analizado no solamente la falta de mujeres sino en general el lo que cuesta no que haya nuevos editores es que no no es un entorno agradable es decir no es no es hostil como por ejemplo las redes sociales en el sentido de los insultos no hay un acoso explícito pero sí hay un acoso implícito yo después ha sido muy discutido hora en redes sociales aquí he decidido utilizar otra estrategia cuando alguien cuestiona la relevancia de un artículo lo que hago es cimentar más es decir si alguien dice me ponen una señal de este artículo no relevante bueno pues yo lo que hago es añadir más referencias que acrediten la relevancia porque claro esto es muy subjetivo que relevo antes claro que es histórico hace dos mil once El lo el 15M No era histórico desde los parámetros de lo que hablamos de que algo es histórico

Voz 9 25:54 hoy lo es hoy lo es sin duda la que hice me pedía

Voz 16 25:56 creo precisamente para poder ir documentando aquello que no cubría el el espectro de lo enciclopédico pero en el caso de las personas

Voz 0313 26:04 en caso de las mujeres cineastas que aparecen en el reportaje de Lena es brutal no sé si vosotros conocía a alguno de los nombres yo me he quedado de piedra no

Voz 16 26:12 claro problemas que faltan muchas no es es decir aquí hemos hecho el otro día fue épico porque realmente tuvo muchísimo éxito la convocatoria y fuimos casi cincuenta personas editando

Voz 22 26:22 creando un nuevo contenido e llegan

Voz 16 26:25 los hacer casi treinta biografías nuevas que no existían de de directoras de cine quedan muchas más eh

Voz 15 26:30 patio de recuerdo yo yo por ejemplo cuando escribí libre de Clara Campoamor yo lo escribí porque ya metidos en Siglo en el siglo XXI fui a buscar la entrada de Clara Campoamor en una enciclopedia convencional no estaba Clara Campoamor el problema es que ahora en Wikipedia pasa lo mismo es decir que mujeres que ya son relevantes porque se ve que son relevantes no están todavía en Wikipedia o están de de aquella manera no pero esta mirada digamos muy lateral de no mirar ese mundo o de mirarlo efectivamente como la es posible como la ayudante de todavía sigue pervivencia hoy parece mentira

Voz 16 27:03 he pensado una cosa que nosotros somos a lo mejor pues hemos vivido con enciclopedias de papel hemos tenido otras referencias pensaba en las nuevas generaciones que todo lo que consultan lo hacen posiblemente desde un dispositivo móvil lo muchas de las consultas que hacen la Wikipedia todo tú haces una búsqueda en Google lo pongo velo cualquier otro buscador la primera entrada que aparece si es que existe es la de la Wikipedia entonces el tema es el siguiente cuando no existe la percepción muchas veces es bueno es que a lo mejor no es importante lo que ocurra en el caso de las mujeres que se crea una especie como de de de pescadilla que se muerde la cola que si los medios de comunicación no dan visibilidad a mujeres que luego podemos documentar en Wikipedia pues no existirán no podrán ser consultadas es decir que a veces lo que decían estas chicas en en el reportaje bucle claro dices humor hemos intentado y no hemos encontrar una entrevista el tema de las fechas de nacimiento el tema de saber algo sobre la vida de las personas y que se les pregunta a las mujeres es súper importante que desde los medios de comunicación

Voz 1781 27:59 pero perdona Patricia me estoy me estoy cogiendo dos palabras y digo bueno tú decías medido gracia miedito Casiano porque entonces habría muchas más mujeres

Voz 16 28:08 en Wikipedia pero no que aquí

Voz 1781 28:10 depende del editor que te pille digamos estamos bastar

Voz 16 28:13 no haber hay una cosa eh yo siempre digo esto Wikipedia tiene una es decir hay que aprender una técnica igual que hemos aprendido cómo os escribo un correo electrónico como publicamos en redes sociales y cada uno tiene su propia técnica Wikipedia tiene su propia técnica también yo lo que intento transmitir en los talleres es que si tú aprendes la técnica que al final es repetir un poco lo mismo no de una forma es decir una forma de escritura determinada un tipo de referencias determinadas Si tú te digamos de ajustas a eso

Voz 9 28:39 códigos nadie te va a tirar el artículo

Voz 16 28:42 más que muchas veces desconocemos esos digamos esas reglas un hilo lo triste es que hay mucha gente que dice yo quiero contribuir se pone muy buena muy buena voluntad dedica tiempo y de repente alguien ve que os eso a gente que está ahí mirando para este artículo no no lo saben hacer lo borra esa persona dice no vuelvo editar os voy a decir una cosa una solamente unas cifras para que esa es una idea de lo importante que es que no solamente mujeres sino que seamos muchos más editores editoras eh hay quinientos sesenta y siete millones de hispanohablantes de acuerdo durante más o menos el año entre dos mil dieciséis y dos mil diecisiete En ese año se come se habló de que había editores activos cuatro mil quinientos estamos hablando de que esos son ocho editores por cada millón de hablantes y eso es una proporción tan baja que obviamente está afectando está creando una nueva élite sobre lo que se documenta sobre lo que se dice de la historia y a mí eso es lo que me parece también preocupante del mundo anglosajón sobre el nuestro por ejemplo no porque bueno si nos paramos a esto está hablando solamente de la de la Wikipedia en en castellano pero no en España no en castellano es decir las actuaciones no solamente en España sino España en los países de Latinoamérica que hablan castellano pero tenemos una falta de editores general es decir no tenemos suficientes personas para documentar de forma más completa no lo que

Voz 15 30:01 quiere decir Patricia es que el número de editores ahora en esta enciclopedia en la que podamos participar todos es es decir quinientos millones es seguramente menor que el número de editores que había antes cuando se editaba la enciclopedia en papel que requería un montón de historia no ese es un poquito absurdo habrá que todos tenemos posibilidad de ser editores resulta que somos casi menos que cuando una elite hacía estas enciclopedias

Voz 16 30:23 él con lo que ello supone es decir ahí hay un punto que ese sesgo que no solamente es de género es decir el la brecha de género en Wikipedia es brutal pero es que si hablamos de otro tipo de brechas es decir qué tipo de que quise documenta sobre el famoso relato sobre quién

Voz 9 30:36 gente que controla el relato claro cómo se encuentra la historia

Voz 16 30:39 claro yo extiende una investigación ahora de las calles de Madrid y otras de las zonas que hecho eso te iba a preguntar porque me acuerdo que me lo encontraste cuando con los vimos y me quedé perpleja pues yo estoy haciendo una investigación para analizar realmente el número concreto de mujeres que están representadas en el callejero de de

Voz 9 30:56 a vamos porcentaje más o menos

Voz 16 30:59 no quiere saberlo sí que quiere sabes

Voz 9 31:01 sí sí bueno esto ha después suerte

Voz 16 31:04 los datos pero que es un es un porcentaje bajísimo

Voz 0313 31:07 bajo que el de mujeres directoras de cine

Voz 16 31:11 bueno digamos bajísimo si no no hay haber hay un problema no solamente es no solamente es que haya muy pocas mujeres es que de las mujeres que hay muy pocas son por méritos es decir hay un reconocimiento pues a la a al mundo de la nobleza no decir hay reinas hay esas marquesa sí pero mujeres reconocidas por por su aportación es mínimos el el los porcentajes son tan pequeños que da da mucha vergüenza ir yo lo que he hecho por ejemplo es el bibliotecas de Madrid que también ha sido con un acuerdo con hecho con bibliotecas y media la Prado pues hacer estos talleres también para visibilizar a estas mujeres porque tenemos unas calles por las que paseamos no sabemos no solamente de las de las mujeres sino no sabemos género cuál es la historia de estas calles entonces ha intentado también visibilizar ahí en la falta de información que tenemos muchas veces no hay información de de de estas mujeres incluso de las que se les ha reconocido algún mérito es es pequeñísima

Voz 15 32:05 lo malo es que cuando pongamos nombre ya a todas las mujeres en las calles iremos al diccionario encontraremos mujer de la calle definición prostituta

Voz 16 32:14 otros mirarle en el estudio que yo estaba haciendo eh no llegan bueno no llegamos al once por ciento Palencia si son creo que sea yo quien puesto es una primera aproximación pero creo que encima se quedan menos cosas posteriores que estoy investigando estamos dando de quinientas veintinueve mujeres nada más si hoy tampoco

Voz 15 32:30 que fustigarse mirando al pasado porque efectivamente casi todas las calles están nombradas en esa época en que a las mujeres salvo que fueran princesas duques así demás no se las miraba lo que sí que hay que ser es muy serios a partir de ahora sobre lo que hay que hacer entonces a partir de ahora efectivamente habrá que aplicar cuotas que equilibren lo que se ha hecho a través de de la historia no

Voz 16 32:49 no solamente en términos de género también en términos de clase

Voz 15 32:52 también otros análisis que está que estoy haciendo es en relación

Voz 16 32:55 Ana qué tipo de calles hablan de lo colectivo es decir de de que que colectividades echando presentadas en el callejero etarra personas claro y es curioso no porque si que algunos zifios pero es es también muy pequeño muy buenos muy residual muy interesante el tipo de digamos de calles que han representado pero muy pero muy también es interesante que veamos como el ejército la nobleza la religión ha copado digamos la narración de la historia en nuestras calles castros

Voz 0313 33:20 que nos vamos a engañar Patricia Horrillo fundadora de Wikie será gracias por estar en La Ventana de felicidades por el trabajo verdad

Voz 16 33:26 muchísimas gracias

Voz 38 39:20 ya fuera ya que yo me muera las horas de hoy llora viera que no me crisis cosas muy ya así

Voz 2 39:39 la

Voz 38 39:42 con el Royce si bien ha

Voz 39 39:51 la otra

Voz 38 39:53 eh

Voz 40 39:56 el no

Voz 38 40:04 sí sí sí

Voz 0313 40:07 la canción la música no está elegida al azar como prácticamente nunca aquí en La Ventana nos sitúa comprende mala baba pues igual sí pero también con un poquito de chanza en la pista de despegue de nuestra polémica de hoy

Voz 38 40:23 la polémica

Voz 15 40:29 el veintiuno de marzo el Tribunal Supremo verá los recursos presentados contra la sentencia de la Audiencia de Palma en el caso Nóos aquella que condenó a Iñaki Urdangarin a seis años y tres meses por prevaricación fraude tráfico de influencias delitos contra la habría contra la hacienda pública la sentencia fue dictada hace un año al que habrá que añadir ahora el mes y media hasta esta vista las semanas que tarde después el Supremo en dictar sentencia tiempos que superan con creces el medio año de vista oral o los ocho meses de deliberación del Tribunal de Palma en dos mil quince la primera inspección que se hizo de las salas del Tribunal Supremo en democracia concluyó que el alto tribunal solamente un año en resolver sus recursos aunque precisamente la Sala de lo Penal resuelve de media en la mitad de tiempo es decir unos seis meses así que aquí habría una cierta dilación y la dilación en este caso seguro que podrá argumentarse no nos cabe duda por la falta de magistrados por la acumulación de casos o incluso por la especial relevancia del proceso de uno de esos imputados pero precisamente por esa razón quizás en este caso habría requerido una celeridad mayor para no transmitir una sensación quizás equivocada de que la justicia no es igual para todos

Voz 41 41:42 sí

Voz 0313 41:44 en Jiménez buenas tardes es qué tal buenas tardes Joaquín Giménez ex magistrado emérito de la Sala Segunda del Tribunal Supremo me agarro la última frase de Isaías Infíniti ya es un clásico la justicia es igual para todos sí o no depende

Voz 42 41:56 vamos a ver en la justicia debe ser igual para todos el principio de la realidad esto no se produce de una manera espontánea porque la justicia es un factor de una cultura una sociedad Hinault is a sociedad no es justa el verdadero desafío es quién es qué hacer de cada día se haga por el sistema judicial verdad que la justicia es igual para todos no sé si me explica

Voz 0313 42:17 pues yo creo que sí igual tenemos con este caso de todos la sensación de no sé en fin por por lo especial que resulta Hay fin por las características por el perfil de defienden acusado principal tenemos la sensación de que esto Mullen Tito pero los plazos son más o menos estos no

Voz 42 42:35 no no no es tampoco es cierto es cierto que normalmente la Sala Segunda yo era magistradas a la segunda hasta hace tres cuando hasta octubre para todo el mes de año anterior normalmente normalmente los recursos de casación en los que había una persona o algunos en prisión provisional tardaba entre seis y ocho meses no estaban en prisión pues era un año más o menos eso también depende del número de recurrentes no es lo mismo un recurso de dos tres condenados que de quince porque dan los sucesivos traslados y demás pero en general refiriéndonos a este caso teniendo en cuenta que la sentencia de primera instancia fue en febrero como se ha dicho

Voz 43 43:15 es ahí en el en el diecisiete de febrero y es el genial

Voz 42 43:18 quinientos veintiuno de marzo está dentro de los módulos normales no hay nada extraño yo insistía en que este es uno de los casos un poco emblemático por así decir de que efectivamente es la justicia en casos concretos igual para todos

Voz 0313 43:37 habrá imaginado usted Joaquín que en estos días que en estas semanas las comparaciones que siempre resultan odiosas están ahí sobre la mesa no yo hace un ratito al abrir el programa me preguntaba ayer es una opinión personal e intransferible lo subrayo eh

Voz 9 43:49 eh como a nadie del mundo del cine el otro día en la gala de los Goya

Voz 0313 43:53 les chirría Álvaro de que haya fin una serie de personas tres meses ya en prisión preventiva ahí nadie levantara el dedo diciendo oiga a lo mejor esto es excesivo y claro está la comparación con otros castigo como este que nos ocupa ya sé que las leyes están para interpretarlas de forma discrecional que cada caso es distinto pero cuesta mucho no comparar

Voz 42 44:13 si no es cierto ya hay determinadas prisiones provisionales y que nos referimos al mismo tema que a mí que soy magistrado mérito pues también me chirría francamente lo digo con toda claridad con todo respeto para las decisiones pero también me chirrían pero es que ese principio de que la justicia es igual para todos hay que hacerlo efectivo cada día en el que hacer día a día de cada tribunal no basta con comprender hay que comprometerse

Voz 1781 44:41 lo que lo que parece es que de alguna manera la justicia puede acabar siendo igual pero las velocidades solo unas para y otras para otros no

Voz 42 44:50 pues sí a veces puede dar esa impresión puede ser algo más que esa impresión pero quiero decir que es que no es algo perfecto no es una maquinaria perfecta

Voz 0313 45:00 que tener en cuenta que la justicia

Voz 42 45:03 sobre todo el el blanco sobre negro en el principio de que tenga que ser igual para todos es cuando el imputado el procesado el condenado es un bis es es el caso ese es el caso

Voz 1781 45:15 por eso es por la justicia o es porque tiene muchos más recursos porque siempre nos decían a Vettel que roba la gallinas acaba yendo a la cárcel en muy poquito tiene

Voz 42 45:22 sí en cambio el que roba millones

Voz 1781 45:24 de gallinas éste va recurriendo va tirando y al final a lo mejor hasta noventa en la cárcel

Voz 43 45:29 si es que efectivamente eh

Voz 42 45:32 en mil los vis pueden tener pueden tener unos medios muy importantes que van desde la desde el equipo de abogados como se suele decir mi equipo de abogados dice hasta entonces esto

Voz 0313 45:44 sentirse en gran la posibilidad

Voz 42 45:46 de demorar de tema de recursos esto es así no no estamos en una Arcadia feliz evidentemente no estamos en un mundo esencialmente injusto esencialmente injusto herida y con esos mimbres el cesto de la justicia que es imperfecta por supuesto

Voz 15 46:03 incluso hay una aristocracia entre los vips porque ahora acabamos de conocer por ejemplo la prisión inmediata para Millet Dhul que han sido condenados a penas de pasión semejantes en el caso Palau que el de Iñaki Urdangarin y sin embargo a la espera de recurso se ha dictado prisión y sin embargo Iñaki Urdangarin por ejemplo no solamente no se le puso ningún tipo de fianza sino que ha podido residir fuera de España es decir seguramente no tendrá que ver con su condición pero magistrado

Voz 44 46:30 no no no no

Voz 15 46:32 vamos la gente lo ve así

Voz 0313 46:36 yo compré yo comprendo

Voz 42 46:38 yo comprendo esas pregunta que comprendo esa esa esa situación lo comprendo porque efectivamente cuando uno está condenado en primera instancia apenas importantes y en este caso es una pena importante pues de alguna manera uno puede ingresar en prisión hasta hasta la mitad del tiempo entonces hay situaciones porque en este caso sí porque en este caso no pues evidentemente esto habría que explicarlo esto hay que explicarlo y a veces no se ha explicado suficientemente yo siempre digo que a veces la justicia tiene mala prensa porque a veces refleja lo que transmitimos lo que transmite la propia justicia

Voz 0313 47:15 y eso como si eso cómo se arregla o cómo cómo se podría arreglar

Voz 42 47:19 los vuelos buena pregunta once se podía arreglar con con una efectivo o una efectiva transparencia la justicia la sentencia se tiene que dictar para que las comprenda la persona a la que se le a la que se leerá o se le quita la razón no para que el abogado sepa lo que sabe lo que sabe el Tribunal y sobre todo que sabe más que el abogado no la justicia las salas de justicia llaman audiencias hay que saber escuchar hay que tener un tercer transparente que ser próximo hay que ser humildes las verdades judiciales no son verdades urbi et orbe no no son verdades razonables son verdades razonadas y esto hay que explicarlo yo creo que aquí hay un campo bastante inédito de los de las oficinas de prensa que existían ahora que existe ahora ya existe a veces se limitan a a a remitir fotocopias de sentencias una figura de presas muchísimo más

Voz 0313 48:17 efectivamente o debería serlo

Voz 42 48:20 o debería serlo para da una foto con una de una sentencia simplemente basta mete una armoniosa de sacar un aparato automático si es que los hubiera esto es así

Voz 15 48:29 y actuando dentro de los plazos en los tribunales digamos que actúan también con criterio de oportunidad hemos vivido una época en la que ha habido muchas sentencias de la Audiencia Nacional del propio Tribunal Supremo del Tribunal Constitucional referidas en este caso a a Cataluña en ese caso de acumulación digamos de sentencias de relevancia a lo mejor hay otro tribunal que pueda decir bueno pues ponemos un poco nuestro trabajo o nos no no sé funcionar así

Voz 42 48:56 vamos a ver buscar un tiempo oportuno para dictar una sentencia eso es un error porque es que puede darse el caso de que no haya momento oportuno

Voz 15 49:05 eso es verdad para celebrar un juicio

Voz 42 49:07 con lo cual es que hay dos principios hay dos principios que es el agua y el aceite es el principio de oportunidad y el principio de legalidad de localidades que la justicia debe de tener debe tener su propio discurso dijo que lo tenga ético que debe tener su propio discurso y cuando digo la justicia dijo cada tribunal es su propio discurso que es un dispuso que es no puede ser vicario de la situación política que haya en la provincia o en España en este momento determinado

Voz 0313 49:34 claro

Voz 42 49:35 no puede serlo porque entonces se convierte en un monaguillo se convierte en un vicario y lo que le puede pasar a al sistema judicial es que aparezca aparezca Íñigo aparece que no sea que aparezca como monaguillo del Ejecutivo y allí las las apariencias son importantísimas no basta con ser justo hay que dar la la imagen de que se es justo porque Fit se es justo pero no se da la imagen de que no se justo no estamos haciendo las cosas bien

Voz 0313 50:05 mí Joaquín Giménez magistrado emérito del Tribunal Supremo gracias un día más por estar en La Ventana un abrazo muy grande

Voz 42 50:11 un gusto bueno a todos

