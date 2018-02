La Ventana (05/02/2018 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1704 00:00 cadena SER servicios informativos

Voz 1667 00:10 son las cinco las cuatro en Canarias el temporal que azota el país sigue provocando numerosos problemas en las carreteras la circulación está restringida a camiones y vehículos pesados en varias autovías de la red principal así que actualizamos la información disponible hasta ahora DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 1 00:24 es buenas tardes de la red principal hasta ahora está prohibida la circulación a camiones y articulados en Madrid en la A uno en El Molar hasta Somosierra en la A6 desde Puerta de Hierro hasta Collado Villalba en la AP seis desde Collado Villalba hasta Adanero en Segovia en la A1 entre las edades de Honrubia de la Cuesta en la AP sesenta y uno en San Rafael en Ávila en la AP cincuenta y uno a la altura de Aldea Vieja a la AP sesenta y seis entre Moll Elmo Clean en Asturias y Valverde de la Virgen en León el temporal de nieve continúa complicando la circulación en las carreteras españolas en total hay trescientas Veintisiete villas y puertos de montaña afectados en todo el país de ellos cincuenta y seis están cortados al tráfico y en ciento diez son necesarias las cadenas las provincias con mayor número de incidencias Asturias León Huesca Teruel Castellón

Voz 1667 01:05 en el aeropuerto de Barajas ya son cuarenta y dos los vuelos cancelados por este temporal otros seis han sido desviados a Valencia Barcelona más cosas el Tribunal Constitucional estudiará los recursos presentados por los ex presidentes de las entidades soberanistas catalanas contra su ingreso en prisión de momento

Voz 0089 01:21 la admisión a trámite de este recurso no cambian

Voz 1667 01:24 la situación procesal de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart informa Javier Álvarez

Voz 0689 01:28 el tribunal de garantías decidirá finalmente si la prisión de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart es ajustada a derecho

Voz 2 01:34 después de permanecer en prisión desde el pasado mes de octubre

Voz 0689 01:37 la admisión a trámite de este recurso no supone anticipo alguno del pronunciamiento sobre el fondo del recurso que el Tribunal resolverá una vez que hayan concluido todo el proceso Sánchez alega que se han vulnerado su derecho a un juez ordinario porque la Audiencia Nacional no debía haber aceptado el caso ya que no tiene competencias en delitos de rebelión tal y como la misma audiencia reconoció cuando Garzón intentó investigar este delito por el golpe franquista de mil novecientos treinta y seis

Voz 1667 02:00 en un juzgado militar ha citado a declarar en calidad de testigos a dos soldados en relación a la presunta agresión sexual denunciada por una militar del acuartelamiento de Antequera en Málaga

Voz 3 02:08 Jesús Sánchez declaraciones que estaban previstas para este miércoles finalmente será el jueves en los juzgados militares el Sevilla todo mientras avanza la investigación con el análisis de los restos de semen hallados en la ropa de la soldado que se coteja con las muestras de ADN de nueve compañeros del cuartel el abogado de la mujer Javier Rincón pide que se tomen medidas cautelares

Voz 4 02:27 esta clienta por la situación tan grave que ha sufrido se encuentra en situación de baja hizo su compañero siguen en en en el cuartel trabajando

Voz 5 02:35 deportes Toni López terminó la jornada veintidós de Liga Santander desde las nueve en Gran Canaria se enfrentan los dos últimos de la tabla Las Palmas Málaga además en el Barça pendientes del estado físico de Gerard Piqué que se lesionó en el partido contra el Español Atlético también con un ojo en la enfermería por Savic y Godín que pueden estar tres semanas de baja en el apartado entrenadores en primera hoy llega A Coruña Clarence Seedorf para ir al banquillo del Deportivo cinco y tres cuatro y tres en Canarias

Voz 1704 03:29 por eso la aglomeración de camiones en las vías

Voz 0089 03:32 servicio de estas carreteras es evidente casi desde la capital siguen con cadenas ocho puertos de montaña madrileños tanto en el noroeste como es el caso de Navacerrada como en el noreste con la Yruela la cabeza y todavía está por llegar el frío temperaturas extremas de hasta seis grados centígrados bajo cero por encima de los mil mil cien metros a partir de las nueve de la noche de mañana y en las zonas metropolitana Henares Sur Vegas y oeste la misma alerta también se mantiene pero en este caso con cuatro grados

Voz 2 04:01 el ministro de Fomento Íñigo de la Serna

Voz 1 04:03 preciado la puesta en marcha de un plan de choque para mejorar la red de Cercanías de Madrid que sufre continuas averías las medidas que forman parte del plan global que se presentará en marzo contempla entre otras cosas la reducción de la frecuencia en la línea hace cinco y renovar el sesenta por ciento de los trenes vamos actuó

Voz 6 04:17 en cuestiones de seguridad que favorecen también los tiempos de recorrido el bloqueo automático banalizado ente de San Cristóbal Aranjuez la sustitución de los enclaves momentos eléctricos por el el electrónicos o la prolongación de las vías nueve diez de Atocha hasta la vía impar

Voz 1981 04:35 de la línea cinco sentido Móstoles y a esta

Voz 1 04:37 comienza la asamblea de los trabajadores de avanza bus la empresa que conecta la capital con veinte municipios del sur de la región la plantilla debe ratificar el acuerdo entre la empresa y los sindicatos para finalizar con diecisiete semanas de huelga que contempla recuperar el poder adquisitivo y mejorar el mantenimiento de los vehículos tenemos dos grados en el centro de la capital

Voz 1667 05:21 de momento es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com en La Ventana y a las seis las cinco en Canarias en la SER

cadena SER

servicios informativos

la Ventana Francina

Voz 7 05:58 la va yo nunca le va el qué

Voz 1704 06:40 a ver hemos puestos anunció esta calibración nieve por ahí

Voz 0089 06:45 para abrir la segunda hora de La Ventana como pista como saber si el equipo de todo por la radio es capaz de adivinar el perfil de nuestro invita desde hoy en la sección de entrevistas puede ser un músico músicos

Voz 1704 06:56 pero usted es un actor una actriz por la pérdida puedes puedes habló con un compañero de mil ochenta un productor de música de los ochenta orilla que me gusta lo de Nacho queda otra opción

Voz 12 07:09 un cero coma dos

Voz 16 07:51 esta es la vida de otra manera la SER presenta el Congreso del Bienestar la vida buena cuarta edición en Tudela Navarra los días veintitrés veinticuatro y veinticinco de marzo Azpiri Tupac disfruta de dos noches de hotel con desayuno en habitación doble asistencia al Congreso visitar Castillo de Olite y Museo del Vino por sólo ciento sesenta euros por persona informa T en Cadena Ser punto com

Voz 10 08:13 en o congresos del bienestar punto es con el patrocinio de pata harán zoco

Voz 17 08:22 en Hora Veinticinco es que yo aluciné con los interrogatorios el oiga usted juré perjurar que es fan de la Constitución más o menos Levin estos juegos le promete que va a ser buenos una fuga Paco Maroto

Voz 18 08:32 analizan la actualidad está en Bruselas porque le da la gana que no olvide nadie verdad pero eso es cierto tú lo sabes los lunes a las nuestro programa electoral tenía claro que resulta que no muchos de Hora Veinticinco el reparto palabras del Páramo con Ángels Barceló

Voz 19 08:54 ser padre te cambia la vida sobre todo en esa dulce época en la que dejas de ser su papa para ser el padre pesado que no se entera de que Ballack

Voz 1704 09:04 te has preguntado si ser padre compensa

Voz 20 09:08 el ya está a la venta el cupón del extra día del padre de la ONCE el diecinueve de marzo diecisiete millones de euros compensa moche

Voz 21 09:20 tengo unas herramientas de un viaje citó estas

Voz 24 10:15 viva el vino aquí a hacer amigos a la publicidad me la trae floja de las Real Press Un que Miguel le pregunto Sarah Clark así que yo os propongo que de aquí digamos pasando claro es si nos parece un razonamiento muy brillante Oleguer en vivo

Voz 25 10:54 nosotros ahora presentamos una también Hasbro si se ve que solo unas gotas cincuenta y siete escaños se va a visualizar que de independentismo es mucho más en el Parlamento que el constitucionalismo que me ha pasado algo

Voz 0230 11:11 venga venga que ya estamos todos estamos todos Jay en un lunes madre mía que lunes tan bueno la Federación Internacional de Fútbol FIFA nos permitirá jugar el Mundial de Rusia

Voz 8 11:27 porque estaba en discusión lo FIFA estoy pero si había habido una injerencia de Gobierno español ha dicho lo ha habido referencias ya estaremos todos mano en el pecho Cantón voló el clima patriótico ha seguido creciendo cantaremos mirándonos de reojo para ver quién canta más fuerte que su clima político que hay un poco de competencia

Voz 0230 11:47 es una competencia curiosa la competencia políticas competencia entre iguales o entre afines Ciudadanos contra el PP el PSOE contra Podemos independentistas contra independentistas nadie habla con nadie nadie habla con el rival o mejor dicho el diálogo político entre rivales es nivel exorcistas se encuentran dos políticos y sólo saben decir

Voz 22 12:07 no no no

Voz 0230 12:16 lo dicen los dos a la vez el CIS ha sacado la clasificación de Liga de este mes y el PP ha perdido dos puntos en su desplazamiento a Cataluña que sea llevado ciudadanos con gol de Inés Arrimadas el PSOE cedió un empate ese punto lo ha ganado Podemos Carles Puigdemont ha vuelto a reunir a sus parlamentarios

Voz 22 12:34 la saber si la embisten

Voz 0230 12:38 esto ya forman parte de lo normal se reúnen los parlamentarios de Puigdemont en Bruselas acabarán viniendo los belgas España harán un intercambio esto sería más productivo que pedir independencias podríamos pedir los lados y hacer países sólo con afines como los muros de Facebook en el futuro las Naciones será muros de Facebook en lugar de ciudadanos habrá Laikers

Voz 27 13:04 pues sí

Voz 0089 13:04 es una idea twiterías

Voz 28 13:07 los Lakers de Twitter empezamos con una relación causa efecto indiscutible no es la pasa Pablo Rey

Voz 22 13:13 nieve en Madrid los servidores de Instagram están temblando

Voz 28 13:17 este mal tiempo afectan los ánimos de algunas personas como por ejemplo a señor gritos pues no termina de

Voz 7 13:22 a dar la nieve Mi vida

Voz 28 13:26 por este tuit que no lo diga a Isaías Lafuente por favor Éste es de Cómpeta

Voz 22 13:30 hola quería reservar mesa para esta noche cuantos sois seis perdón cuanto seis seamos dos

Voz 28 13:39 la gente a veces arriba y pasa lo que pasa el tuit desde Calvo de Navidad

Voz 22 13:43 jura usted es decir la verdad y nada más que la verdad sí señoría Gordo y Orejudo me refiero sobre el caso

Voz 28 13:51 y ayer amigos fue el cumpleaños de Iturriaga un aplauso para seis años

Voz 1704 13:56 pero que ya desde que ganó

Voz 22 13:59 la medalla como es obvio no se invita

Voz 28 14:02 ha ganado no pagó nada le regalamos nosotros este tuit de azul oro que yo creo que le va a encantar cree

Voz 0230 14:07 que las monjes son felices a varias

Voz 22 14:10 si Abadía

Voz 30 14:13 a la ya que enamora

Voz 12 14:16 es lo que después de las twiterías

Voz 7 14:19 las noticias de El Mundo Today eh

Voz 1981 14:23 el camarero de los Goya es atendido en un bar por uno de los actores a los que sirvió en la gala como cada año los premiados ya han empezado a recibir llamadas de cafeterías y restaurantes interesados en sus servicios el sector porcino dejan la cama de Jordi Évole cien gramos de mortadela para amenazarla que valoraron asustar Le con la cabeza de un pollo pero la industria trabaja con pollos que ya nacen sin cabeza deja las redes sociales son tiempos sólo con la idea de explicar su experiencia en las redes sociales ha dedicado su estancia en la montaña prescribir los tuits en los que contará su estancia en la montaña la pirámide alimenticia ya es sólo un trozo de Nerone gigante los nutricionistas recomiendan comer un máximo de seis pirámides alimentarias al día la nieve en Madrid permite esquiar en la boina de contaminación cientos de niños de la capital han jugado a hacer muñecos negros de nieve con zanahorias tan gel un cura borracho se debe toda la sangre de Cristo Jesús necesitara una transfusión completa de vino crianza según los teólogos Un padre en la exposición de dibujos de su hijo de cinco años se pasa el rato diciendo es sólo podría hacer mi hijo de cinco años el Reina Sofía muy interesado en la criatura para llenar su programación de este año el cuento ya no da para vivir muchos cuentista se ven obligados a buscar empleos adicionales o a trabajar de fantasmas en otras empresas el Govern de Catalunya ha probado con éxito en ratones ninguno de los ratones ha sufrido más allá del estrés generado por alguna discusión sobre el modelo territorial limpiar la cara de un niño con saliva equivale a tres o cuatro duchas mismo colla empezó a embotellar saliva de de abuela

Voz 7 16:22 peor

Voz 1704 16:25 vamos a pasar lista convocada Lores con Pedro Aznar oye no dejaremos Marrazzo esta canción en el entera si queréis que esté visto ganas moviendo la cadera Mina oye ayer cumplió y tú fue ayer se ha hecho a sí coincide el cumpleaños vitoriana con el de Facebook y que ayer cumplió catorce años Itu unos cuantos más por fin esta red social tiene la edad de lo que siempre ha sido un adolescente con sus cositas eh Luc en ver la puso en marcha el cuatro de febrero de hace catorce años y por eso hoy os traigo

Voz 1981 16:55 cinco cosas que han cambiado nuestra vida

Voz 1704 16:57 de que existe Facebook por cierto hay mucha gente exhibiéndose muy mal

Voz 1981 17:00 ahora mismo día catorce horas al área sí sí

Voz 1704 17:03 el equipo de todo por la radio cuenta del cinco al uno empezando por el número medio de amistad amistad ya no es lo mismo ser amigo de Facebook es poco ha resultado ser foco por ejemplo Juncker Si Puigdemont son amigos Facebook vamos con el número hacerse fotos en fiestas ya no es lo mismo antes el verbo etiquetar era poner precios a las cosas en África ahora es señalar a un borracho desde hace catorce años brinca vamos con el club que dejaré para haceros sentir mayores Facebook ha democratizado la a cualquier persona que vea una foto con un texto de Paulo Coelho Mister wonderful puede compartirla Facebook es la venéreas de interés vamos con el número asistir a las cosas ya no es lo mismo antes y decías que ibas IVAs desde que hay facebook asistirá no vale nada ayer un señor símbolo de Cuenca puso que asistiría a la Superbowl Quillo Mireille no lo vi o mejor aún un cronista de Tele cinco dijo que hoy asistiría a la universidad el número uno de las cinco cosas que han cambiado nuestra vida desde antes que Facebook nadie jamás había juntado las dos palabras más antagónicas del diccionario feliz

Voz 7 18:18 eh esta mañana Pepa Bueno entrevista

Voz 0230 18:54 en Hoy por hoy al ministro de Fomento Íñigo de la Serna ya Pepa debo deciros que ha Pepa le ha parecido que el ministro venía con un mensaje

Voz 22 19:02 ha dicho no sé cuántas veces Íñigo de la

Voz 0230 19:04 Serna el Gobierno toma la iniciativa el Gobierno toma la iniciativa el Gobierno toma la iniciativa como fatiga del ministro es verdad que ha repetido un poco que si tenemos la voluntad política que tenemos voluntad política que si tenemos la iniciativa política pero se toma porque hay que tener iniciativa política hay que tener valentía que si estamos dispuestos a actuar en consecuencia llevamos actuar estamos actuando en consecuencia que si vamos a poner en marcha

Voz 32 19:28 vamos a poner en marcha

Voz 0230 19:31 casi tenemos la iniciativa político otra vez pero hizo lo que tenía pero lo que tuvo que hacer con muchísima iniciativa política claro esto es así a veces en los gobiernos hay alguien que dice hay que tomar la iniciativa política y hay quien dice iniciativa que te tomo dice iniciativa de la radio dique tenemos la iniciativa pero iniciativa tenemos dice iniciativa iniciativa iniciativa dique tenemos la iniciativa porque tomar la iniciativa es decir que tenemos la iniciativa dilo antes de que alguien diga que toma la iniciativa iniciativa iba a iniciativa la radio y lo dice

Voz 33 19:58 traigo de mi nieto este artefacto Si me pongo encima corro que me mato

Voz 0230 20:03 en la política española tenemos otro caso de competencia entre afines uno nuevo ciudadanos ahora compite con el PP por el mismo mercado electoral digamos el de la firmeza a ver quién es más firme ver quién es más duro Tobias Raquel señor los sabía que una mierda podías el resto de la competencia entre afines tiene un peligro lo hemos visto en Cataluña da competencia entre independentistas por ver quién era más independentista nos ha llevado hasta el infinito y más allá y ahora están PP y Ciudadanos compitiendo en la firmeza en el otro campo el PP exige a Inés Arrimadas que intente formar gobierno en Cataluña Albert Rivera responde que sí Inés Arrimadas no forma gobiernos por culpa del PP y del PSOE

Voz 34 20:42 sí Morgan a las elecciones y no somos somos mayoría porqué no pueden formar gobierno bueno pues hay que decirlo claro porque el PP y el PSOE no querido cambiar la letra de treinta y cinco años

Voz 0230 20:51 Albert Rivera se presenta como el representante del Partido del futuro es el proyecto

Voz 34 20:55 Ciudadanos es el futuro ciudadanos es el proyecto que los españoles identifican como el siguiente partido que va a gobernar este país y que va a liderar una nueva etapa y esa es una gran responsabilidad Rajoy dice No somos

Voz 0230 21:08 el partido del proyecto nosotros

Voz 35 21:11 lo que tiene una hoja de servicios que una hoja de ruta un partido que puede presumir de balance de proyecto para

Voz 0230 21:19 el futuro

Voz 1704 21:21 puede confiar que palabras tan parecidas

Voz 0230 21:24 Añade Rajoy somos el partido de las oportunidades no el de los soporta

Voz 7 21:30 como diciendo eh eh José A

Voz 35 21:34 somos el partido de las oportunidades no del oportunismo

Voz 0230 21:39 esto es como una partida de póquer es común jugar al póquer uno va más allá a ver si les sigue el otro el otro lo ves sube la puesta en el póquer catalán Rivera hace la apuesta fuerte dice que la educación se inculca el odio el enfrentamiento el supremacía son palabras gruesas cada vez más gruesas porque inculcar esto inculcar el odio a los niños podría ser un delito un delito de odio precisamente bueno vamos a escucharlo

Voz 34 22:02 no puede ser que la educación se inculca el odio ni el enfrentamiento ni la división ni el supremacía mismo tiene que hablar claro el nacionalismo lleva años inculcando todos esos contra valores frente a los valores constitucionales y añade Rivera vamos a seguir permitiendo que los libros de texto ambiental sobre la historia de España

Voz 0230 22:21 a esto hay habrá que medir en algún momento las palabras porque si los profesores catalanes están inculcando el odio y el supremacía podrían estar cometiendo un delito Pia además mintiendo con los libros es un delito gordo esto hay un millón de escolares en Cataluña Albert Rivera está denunciando un delito masivo estos algo además que merecería una investigación parlamentaria es relativamente fácil de verificar porque la actividad en las escuelas no es secreta se puede defender más horas de castellano o menos horas de catalán más de inglés que todos en castellano nada de catalán que la historia sea la misma en toda España pero que en la escuela está inculcando el odio ya es una expresión más gruesa en los próximos días veremos si Mariano Rajoy admite la apuesta lo ve voy más o la deja para un segundo escalón que también es una opción en la competencia política que la diga alguien de tu partido pero no el presidente

Voz 32 23:11 pero entonces el de tu partido que dice lo del odio como es menos famoso tiene que decirlo más fuerte dice el odio

Voz 8 23:26 jugando Rajoy tiene otra apuesta de firmeza

Voz 0230 23:29 qué es la prisión permanente revisable Campeonato de España de firmeza Mariano Rajoy somos el partido

Voz 36 23:34 lo que aprobó la prisión permanente

Voz 0230 23:37 estable para los crímenes más horrendos por más horrendos llevar el debate político a los asesinatos y todo esto pues saber hasta dónde nos lleva también el PSOE dice esto siniestro Podemos Pablo Iglesias concretamente defiende un derecho penal más convencional podrían quejarse de tener que ser ellos los que defienden el sistema ellos que habían venido para derribarlo el PNV tampoco está en esto es muy difícil que vaya adelante pero todo eso da igual porque es una discusión entre Ciudadanos y el Partido Popular es de esta burbuja da igual lo demás os acordáis de ya hace años pasó algo muy parecido Mariano Rajoy encargó Alberto Ruiz-Gallardón una ley sobre el aborto os acordáis porque creían que lo más duro de la crisis podía parecer un partido de extrema derecha y pensaron bueno vamos por aquí luego vieron que lo que apareciera podemos tiraron a Gallardón por un barranco dice olvidaron de la ley del aborto maravillosa duró muy poco claro Rajoy cambió de burbuja políticas todas las burbujas es curiosísimo en el debate catalán a esto se le llama marco mental esto es muy curioso se los independentistas dicen nosotros ya no estamos en el marco mental Constitución española estamos en el marco mental República

Voz 22 24:43 Caja aún a veces oye esto

Voz 0230 24:46 ha vivido lo aseguro que lo hemos oído en una discusión el independentista dice es que tú tienes un marco o en mental unionista pudiendo la discusión es todo el marco mental mentales un mundo de posibilidades significa que tú puedes decidir qué es la realidad tú puedes decidir qué te ha sido de España vives en otro país

Voz 12 25:02 bueno adiós a Paco tiene otro marco mental

Voz 0230 25:08 todo el mundo piensa el Quijote estaba loco pero en realidad que J tenía un marco mental marco mental de novela de caballerías y cómo era el sólo le llamaban locos y El Quijote hubiera tenido dos millones de votos millones dispone de personas dispuestas a montar a caballo y largarse a deshacer entuertos

Voz 32 25:24 irían Don Quijote Sancho y dos millones de caballeros andantes detrás el Quijote Le diría Sancho

Voz 0230 25:31 el hemos criado a España un problema de cojones esto es todo el marco mental es un mundo de posibilidades para la política porque la realidad se convierte en algo opcional es algo que puedes elegir si tiene suficientes partidarios pues adelante

Voz 37 25:49 cómo

Voz 0230 25:58 esto es verdad que luego llega al Tribunal Supremo y tú lo dices no perdone Señoría yo tenía otro marco mental de ahí el juez dice súbete aquí

Voz 1704 26:08 bueno

Voz 0230 26:09 lo más noticias de Marcos mental es raro el hombre que quería demostrar que la tierra es plana hoy ha vuelto a fracasar aquella persona habrá casa si yo pensaba novia ahora sí te hace pensar a ver si es que era verdad ahí se ha ido no no no veré Aróstegui

Voz 8 26:25 os lo quiero contar como se merece porque esto ha sido un drama

Voz 2 26:28 pleno nos quedamos ambientar un poquito

Voz 8 26:31 Sareb ha recuperado la esperanza de demostrarnos que la tierra es plana ha sido este sábado se encontraba en el desierto de California dispuesta a hacernos ver que estamos engañados por las altas esferas pero hubo un fallo Él mismo lo ha contado intento en cinco ocasiones lanzarse al aire pero ninguna fue posible él ha dicho que no lo entiende que no se porque ha sido ha pedido perdón a todos porque a algunos hablan ojos han visto decepcionados os voy a decir que todo esto lo sabemos porque no hay noticias relacionados pero sí la Conferencia internacional de la Tierra es plana a poner informar a través de su plataforma de vídeos de

Voz 7 27:04 sí claro

Voz 8 27:07 lo que eh esto no significa que la Tierra no sea plana sin él no ha podido demostrar lo normal es que es así distintos amigos su tesón es plano

Voz 1704 27:18 dime de estar todo el dice no intenté ir hacia arriba y no pude ver a cara mail arriba claro el drama a la alegría eso la radio me acordé de la canción que te venga Pedro hay que frío eh más que habita en el marco mental habéis visto a Francine jugando con la nieve no como disfrute como disfruta ocho

Voz 1981 27:52 los siete impacto impresionado

Voz 1704 28:00 el cartel del año que viene en el Cork Irlanda porque de verdad que el tema de la venta y señor bueno vaya frío está el gran ojo en taxi está yendo en taxi el gran dicen que va a seguir está ahora frío está los reporteros de televisión llamando a sus delegaciones torciendo y fingiendo constipado porque sino no saben que les toca un arcén de una carretera de torear a tres esta ola de frío nos pilla desprevenidos inexplicablemente porque cada año es igual siempre hace frío por estas fechas finales de enero o principios de febrero siempre se ve que el fríos como la corrupción se nos olvida de año en año no y ojo que el frío está dotando a toda Europa nos una cosa sólo de España en Rusia habéis visto las imágenes ayer tuvieron su mayor nevada del siglo y algunas de las butacas ver mucho frío o sea para Rusia Calonge hacemos hablando un IVA lo aguantamos que Putin se puso camiseta ayer muchísimo frío ballet yo lo que he pensado es para luchar contra el frío no hay nada mejor que la calle no hay nada más cálido y que invite a la cucharita que Nino Bravo nombre hoy cierra la ventana Big Bang cierra la ventana Big Bang se ponen calentito los termómetros bajan un tiras eh pues yo mismo no lo entiendo que llegar la madrugada

Voz 12 29:21 me con congelada

Voz 1704 29:28 con Marielo Marielo Noche y día me he dado nunca si la nieve hasta la locura es pues Oslo West y yo ya no siguen en pie cuánta

Voz 12 29:51 al de captura

Voz 1704 29:57 red sin alos

Voz 14 30:00 el frío a su en frante y no habrá

Voz 38 30:21 acá yo me

Voz 1704 30:30 María esos está descartado pues pues una tortura que la franela cura me da miedo hasta aquí este mes es peor producen llegó a Milos Forman no hay descanso Mac red sin a los vivos un beso todos los coches helados

Voz 27 31:05 eh

Voz 39 31:13 eso

Voz 1704 31:16 en Francia

Voz 22 31:31 sí pero no judío eh

la Ventana Carlas Francina

Voz 1704 37:01 aquí tenemos ya nuestro invitado de la entrevista atracciones en Todo por la radio en La Ventana pero ante

Voz 1981 37:06 Especialistas secundarios

Voz 28 37:14 pues vamos a hablar de magia aprovechando que ya está invitado vamos a hablar de magos no ilusionistas prestidigitador es gente mentirosa que hay que decirlo

Voz 22 37:22 hay que decirlo claramente gente y mentirosa

Voz 28 37:24 he hecho fortuna de la falsedad de engañar a la gente por eso se agradece que en este gremio tan cerrado y tan poco dado a la Trinidad alguien de Un paso adelante Raimi reivindicando la honestidad en la maquillan me acompaña el mago Juan Manuel el mago Juan Manuel B

Voz 22 37:39 llegará para encantado que hay tener una moneda de los días y eso porque la moneda Natra iba a sacar de la oreja pero la moneda nunca estuvo allí siempre estuvo hermano así que te directamente para no hacer pupa no jugar

Voz 28 37:54 mira eso es un mago eso es un mago honesto con esto ya desde el nombre me hago Juan Manuel podría

Voz 22 37:59 es algo guay como Dynamo Mister explosión pero mi padre me fusión Juan Manuel y así va a ser

Voz 28 38:05 así es desde luego respeto dos padres se porque se sinceridad

Voz 22 38:09 la magia nada porque basta ya de engañar a la gente no eso de de de enseñarle un elefante cubrirlo con una lona y alejó ya no están sí que está está viejos ayer PGO es que no dejan ver el bicho está ahí si se da igual el que da igual la Peña se lo traga todo nos están engañando ante nuestras propias narices y no decimos nada nos comen nos comen tío perfecta

Voz 1704 38:30 no nos vamos a arreglar

Voz 28 38:33 antes un poquito el mago Juan Manuel en qué momento decide dar este paso adelante en pos de la

Voz 22 38:38 vestido en la magia es fue hace dos años trabajaba con Ermakova Mengú Rino veranos tramitado con él hacia un número en la calle no le le pidió un billete de de cine Brown tío lo dobló y lo quemó el tio reaccionó pero mal mal vale porque uno puede reaccionar de forma bien o mal ya que el tío recelo más digamos mal muy mal fatal que un puñetazo en la nariz al mago y dos más en el mago

Voz 28 38:59 qué hizo el melómano Reino Pedrito

Voz 22 39:02 creo que es mentira que es mentira que todo un truco quema lo que que más un papel viejo el billete está aquí y se lo dio por Dios

Voz 28 39:09 este fue el que te marcó para cambiar no supongo

Voz 22 39:11 ah sí pensé Si engaña a la gente da la cara B con ellos hasta el final no Terra Gen te dicen me quema al billete poseo Oneto Jover quemas el hoy dile si termal billete que pasa por que pasa aquí en qué pasa

Voz 28 39:25 vale entonces a partir de ese momento tú te dedicas hacer magia pero sí mentiras no esto hemos de decir es importante que te trae problemas con la justicia no sí

Voz 22 39:33 porque fue legal incluso a nivel legal a nivel legal haciendo el número de meter un señor dentro una caja y clavar si separada en la caja pero claro tú tú tú les clavan las las claro

Voz 28 39:42 de verdad si le dan hasta ahora buena claro

Voz 22 39:44 sí yo le dije al voluntario ojo que las espadas son de verdad para ante la voy a clavar de tu magia Mago así se mete en la caja ya la primera espada jinete empieza el problema

Voz 27 40:02 Harry brazo a

Voz 22 40:04 porque me agarraron porque los de seguridad así para brazo el lo del teatro porque sino a otras cinco espadas entre pecho y espalda

Voz 28 40:12 no pues por culpa de sol mal Juan Manuel está huido ahora mismo te pusiera justicia verdad

Voz 22 40:15 por mis ideas

Voz 1704 40:18 a Olímpico sí puede estar mucho

Voz 28 40:20 poco tiempo en la radio porque el están persiguiendo pero antes de de divas hacernos oír en directo un truco verdad Asprocan a número nunca es engañar Lucas engañar vale vale un número de magia

Voz 22 40:32 se va a haber tu barbas vale pienso que es una carta pero no la digo digo no me lo digas ya en Madrid el que quiera vale que pienso una carta que quiera quién Francino Roberto no pienso una carta

Voz 32 40:48 dime

Voz 22 40:50 tiene la primera deberá cuatro de hace el otro

Voz 1704 40:56 cuando golfos me gusta casos tocado tu español además es un tahúr

Voz 22 41:05 ah vale cuatro tres de euros vale vale vale cualquier bolsillo lo estoy viendo los de aquí tengo una carta vale diles a todos que carteles

Voz 28 41:17 esa la carta esa que tienes vale algo la carta vale la carta es el

Voz 22 41:21 casi ninguno de los tres espera por mala suerte no vueltas vuelta imagina que hubieran coincidido la tres diríais que bueno que grande y con razón razón porque la vida es así a veces gana

Voz 1704 41:38 el punto apuestan por él

Voz 22 41:41 cima de esa

Voz 28 41:43 sí que eras honesto y ahora el mago Juan Manuel va a desaparecer verdad

Voz 22 41:47 sí sí sí pero sin efecto iban caminando

Voz 2 41:51 Temas

Voz 12 41:51 Berta meter hasta luego Juan Manuel Explorer

Voz 0089 41:56 bueno pues vamos al pago de verdad vamos a nuestro invitado de esta tarde vamos a conocerle como siempre a través de su música con la ayuda de Arévalo

Voz 46 42:06 bienvenidos a la gran espectáculo del hago por adentren unos en su juego de magia y música

Voz 7 42:14 su primera canción night we fly de diva en Comedy porque es la canción con la que empieza un espectáculo que fue muy importante en mi vida que se llama Míster Snow una canción que era una declaración de intenciones en el comienzo un espectáculo no que esta noche vamos a volar y es una canción fantástica

Voz 46 42:38 el dolor de Johnny Cash se mete en las entrañas como cuando el telón baja para el mago aflojando sus manos sobre expuestas a los juegos sin fin sin descanso

Voz 7 42:54 pues es para Antonio está como llena de dolor llena de de de de sufrimiento y tal pero esto no es una canción alucinante de de un genio como Johnny Cash que he escuchado durante muchos momentos de vivir a no es una canción que que que me flipa que me gusta Mrs en esta canción tiene recuerdo que por primera vez que que me enamoré de adolescente me la ponían Buckley estaba todo el día escuchando la es una canción que me flipa y que habla precisamente de eso no de de ese amor a primera vista por cierto les confesa de que el próximo objetivo será un Beatle cómo lo conseguirá no tengo ni idea pero queridos oyentes estén atentos a este chico barcelonista con sangre andaluza un esta canción que le transporta a un juego de sombras donde sí se dejan llevar podrá pactar no sabrán lo que ha pasado a eso es la magia es una canción con la que yo hice un juego de magia que es el que más alegrías me he dado en mi vida que con poca o con más sombras y tal pues la versión uno punto cero de ese juego era con esta canción de de ese Monegal Funke que que siempre es la canción con la que cierro mis espectáculos desde hace seis a siete años también se ha convertido en un himno para mí sí es una canción

Voz 20 44:25 tiene una fuerza y una magia especial mientras suena Steffi aplausos y risas nerviosas caras de sorpresa

Voz 7 44:35 qué buscan respuesta a lo que acaban de vivir de experimentar la más

Voz 1704 44:46 esta tarde en La Ventana en Todo por la radio Antonio Díaz ha venido encantados visitaron de verdad una gran alegría visitaron bueno estás en el en el teatro Rialto en la Gran Vía desde desde septiembre

Voz 2 45:00 de cuántos espectadores han pasado es imposible han pasado ya ciento setenta mil mostrará si hasta cuándo va a estar aquí es que tú sepas la idea es vamos a usar hasta julio yo creo que hasta julio toda la temporada

Voz 32 45:11 sí va también que quizá volvamos pero eso

Voz 1704 45:14 no hay una temporada tan larga de un espectáculo de magia no sé si recordáis vosotros algún precedente yo ninguno

Voz 2 45:21 que no que no ha sucedido nunca la verdad es que estamos encantados con cómo está yendo desde que empezamos hasta el día de hoy han estado llenas todas las funciones que es algo que que no me había pasado la gran ilusión fue sugerida por bien pero eso que durante ciento cincuenta a ciento sesenta funciones seguidas ni una entrada libre esto no nos había pasado algo

Voz 0089 45:39 ver el título lo del nada es imposible las ganas que tenemos todos de creer en eso

Voz 2 45:43 yo creo que sí que al final todo toda ayuda ahí el espectáculo también está cargado de mensajes optimistas positivo Si después que el espectador también es muy ambicioso yo creo que que a la gente le ha le ha llegado

Voz 0089 45:53 no me gusta más hablar de juegos que de trucos verdad

Voz 2 45:56 no hablamos de magia así cuál es el matiz cuál es la diferencia yo creo que juego es forma parte de dos no tú sabes que estamos jugando los dos sea no un truco parece que yo te quiero engañar que el juego la persona que está viendo el juego es consciente de que es un juego intenso

Voz 22 46:09 pues

Voz 1704 46:12 ahí apareció de la nada

Voz 0089 46:17 antes cuando el cuanto alma Don Juan Manuel en ese alarde de honestidad al el entregaba la moneda Arman Le acordada de una parte de tu biografía cuando los cuatro añitos alguien les saca una moneda la oreja y ahí es cuando se te enciende el chip y la Illa a la afición para todo esto que sí sí

Voz 2 46:32 que el simple hecho estuve ahí tocando me las orejas varios días es plana a veces más

Voz 28 46:38 sí sí fue ahí cuando me explicaron lo que eran juegos de manos Si ya quedé fascinado

Voz 32 46:43 oye de dónde saca es la inspiración

Voz 0089 46:47 mira hablar doce les preguntábamos a los cantantes en la calle yo las cumbres a la gente en el lo sé que a veces en un avión tal tout donde en donde inspiradas

Voz 2 46:57 con el antes hablábamos de la música es la música encuentros muchísimas muchísimas cosas me me me flipa la música de hecho antes yo pensaban juegos de magia después de buscaba la música y ahora es al revés ahora escucha una música ya se me me me vino juegos de magia no creo que encuentra mucho la música a la técnica también de repente estás desarrollando una técnica

Voz 32 47:17 ya te da una idea para para desarrollar un juego

Voz 0089 47:20 cuál es la técnica para transportar a alguien perdone pero imagina las cartas las monedas los dados el ilusionismo uno un conejo la chistera y tal pero para al Toni tú estuviste hace muy poquito viendo los es cuál es la técnica de eso yo creo que que el hastío de las Juan Enciso

Voz 1704 47:40 en el hastío de las colas de facturación yo creo que cuando uno está tan cansado de de de coger aviones de encuentra soluciones suerte más casi te lo cuenta no no no no no no no

Voz 0089 47:52 no no no nos propone el secreto pero sí la técnica es decir todo eso me imagino que cada uno

Voz 1704 47:57 pero cada juego espectáculo por escrito en la Gran Vía a todos

Voz 0089 48:08 si formas parte de de una nueva generación de magos que habéis incorporado al al espectáculo no sé si la palabra show si yo creo que si el el monólogo el el el el toque simpático como nacido toda esa escuela yo creo que

Voz 2 48:23 con lo más espontáneo planificado o no sé creo que que a pesar de que hace muchísimos años de de David Copperfield el cambio un poco la el transcurso de la magia la historia la magia la magia se asociaba a eventos a fiestas y demás lo convirtió en un hotel el gol pues si yo creo que que que la magia con el humor se lleva muy bien porque al final de por sí ya es absurda por lo que decíamos el espectador sabe que lo que lo que hago no es verdad yo sé que él lo sabe y jugamos a obviar lo entonces ya es absurda de por sí entonces el humor la música todos los ingredientes que que les su mesa a los juegos de magia aportan muchísimo el encareciendo la producción exacto

Voz 0089 49:01 yo siempre que he ido a ver tus espectáculos

Voz 2 49:04 me fijo en eso en el en el público en el perfil

Voz 0089 49:06 todas las tardes veo bastantes niños quién es más agradecido como

Voz 2 49:10 publicó el adulto luego el chavalín a mí me flipa en los dos en las funciones entre semana como son de noche y demás el público que viene es muy joven muy adolescente que eso sí sí se público que que que no no no acostumbra tanto a lo mejor a ir al teatro pero que son tipo de espectador canina nefasto Nina porque somos como muy leales y les gusta te repite entrar en agente del Atlántico y los niños me fascinan cada al final con los niños como magos se aprende un montón porque son súper sincero son los más sinceros que hay no hay esa convención de que si se te ve la trampa la gente calla y mira hacia otro lado ellos lo gritan y los señalan con loco

Voz 1704 49:40 como como artista como artista te te

Voz 2 49:43 te aportan mucho el saber que sea un niño les sorprende es porque porque ahí verdad ahí porque el juego funciona todo

Voz 0089 49:49 pasado alguna vez mitad de un espectáculo que un que un chaval

Voz 2 49:51 el salto a gritar algo el del espectáculo no pero sí que en mis años de adolescencia ahí demás exprimen las actuaciones sí que me ha pasado lo de

Voz 1704 49:58 él sabe que te día es un momento de gota gorda pero que es duro es duro

Voz 0089 50:04 oye llevas ya un tiempo lleva ya unos años en el en el en el tajo abstenido siempre apoyo de tu entorno para esto de yo quiero ser mago es decir yo quiero ser mago no

Voz 2 50:14 yo mis padres empañaron yo de pequeño quería ser médico pero mis padres

Voz 1704 50:17 no no es verdad

Voz 0089 50:22 la has tenido siempre siempre la verdad es que sí

Voz 2 50:25 nunca tuve en el momento este Concha Velasco Mamá quiero ser artista no lo tuve pero sí que creo que fue como tan progresivo porque empecé tan joven que como que lo asimilaran de una manera natural

Voz 0089 50:36 Itu referentes a parte de que citas muy muy a menudo

Voz 2 50:39 pues yo creo que que el principal de David Copperfield a nivel nacional pues especialmente yo creo que Juan Tamariz ha hecho un gran bien por la magia y que en la magia de escenario ha hecho también Munich muchísimo bien

Voz 0089 50:50 sí ya sé que sientes una una fascinación una admiración muy especial por un lago Argentino que se llama a este hombre en fin al que aquí yo creo que no no al menos yo no lo conozco no conocemos mucho hizo una definición muy cortita de lo que es la magia que quiero compartir hoy que comente saber qué te parece

Voz 32 51:08 cada vez me convence más en la importancia de la cosa simple en esta vida velas y cuidado eso es otra cosa Miguel de Unamuno el famoso escritor español de Bilbao lo expresó genial

Voz 1981 51:25 sí

Voz 32 51:26 digo sí amo las implícita externa que cobija una gran complicación interna eso creo que es este juego señores es una cosa simple

Voz 1704 51:39 pero no unas simples es argentino

Voz 0089 51:42 buenos de Reus que bonito

Voz 1704 51:45 sí sí sí sí

Voz 0089 51:47 definición es esto no es maravilloso matiz

Voz 2 51:49 además el osea él haciendo magia es tal cual ha hecho esta definición de ilusionismo les un tipo que que que esconde una gran profundidad Isasi yo creo que además hay juegos de magia que tienes la sensación qué sería brutal que la gente conociera como lo hacemos porque lo que se ve es realmente simple y funciona no lo que decíamos unas letras exportación tanta es un segundo pero sí se conociese lo que hay detrás a veces hay juegos que el vilo tan fácilmente

Voz 1704 52:16 no

Voz 0089 52:18 bueno entramos en tiempo rueda de prensa ya pregunta todo quisque aquí Quique tú el primero va hola a ver tus poderes Se para el mal

Voz 1704 52:30 a la sencillas que pedía de niños

Voz 0089 52:35 claro seguro

Voz 1704 52:37 Europa para el si hay mucho mago discotequero que bajo

Voz 2 52:42 con las intenciones detrás del cojo

Voz 1704 52:45 me cartas sí sí arma un hora pop

Voz 0089 52:49 lo más que si él ha caído en la tentación de usar en el metro una cartera

Voz 1704 52:57 a lo mejor alguna vez que falta una moneda para pagar el billete del autobús y tal alguna trampilla ahí pero todo todo Inocente Inocente inocente va Arman

Voz 28 53:05 eh bueno hemos vuelvo al tema de Tele transporte en dos mil catorce insiste este número tan comenta no que te transporta este Estados Unidos últimamente te han preguntado si haces lo mismo para el trayecto Bruselas Barcelona

Voz 1704 53:16 no

Voz 28 53:18 ha también aconsejan como digo Francino tarde yo era técnicas

Voz 1704 53:21 pues te lo prometo que no va a haber etiquetado nunca tanto en Twitter como en las últimas tres semanas que había muchas bromas al respecto de los Magos hobby

Voz 0089 53:29 si lo tienes una de las han

Voz 1704 53:33 Nos recibe una llamada rara Hay les dije que no hay bromea esta pon mágica yo quería saber dos cositas hoy es la primera es que epígrafe de autónomo tenéis

Voz 2 53:45 majos artesano torero