La Ventana (05/02/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1667 00:10 son las seis de las cinco en Canarias la imagen hasta ahora está en la Audiencia Provincial de Barcelona los dos principales condenados por el caso Palau Félix Millet y Jordi Montull acaban de salir de los juzgados en dirección a la cárcel de Brians uno los jueces han ordenado su ingreso inmediato en prisión sin esperar a que el Supremo resuelva los recursos presentados contra la sentencia a última hora Elisenda Colell

Voz 2 00:29 hace veinte minutos salían la ambulancia que llevaba Félix Millet y el furgón de los Mossos que llevaba a Jordi Montull hacia la cárcel Brians uno en Sant Esteve esas rubias con ello se va a seguir el mismo procedimiento que con los presos comunes van a estar en el módulo de ingresos donde les evaluará un médico sólo el módulo de enfermería está preparado para ir en silla de ruedas que es con que se mueve Félix Millet

Voz 1667 00:50 a Gobierno y sindicatos han comenzado a negociar la prometida subida salarial de los funcionarios el ministro de Hacienda está reunido desde hace una hora con los representantes de los trabajadores públicos que reclaman una subida de los sueldos que compense la pérdida de poder adquisitivo durante la crisis Rafa Bernardo

Voz 1762 01:04 el comienzo de la negociación viene precedido por un cambio de posición del Gobierno originalmente dijo que el punto de partida de la la propuesta salarial que haciendo llevó a la mesa de negociación el pasado septiembre un máximo de un ocho por ciento de incremento en tres años pero luego el propio Ministerio rectificó y aceptó a una negociación sin esa referencia esto ha gustado a los sindicatos quieren subidas salariales más marcadas para compensar la pérdida de poder adquisitivo de los últimos años los representantes de los trabajadores ponen además sobre la mesa la mejora de los procesos de estabilización del empleo público la reposición de todo el personal que se pierda por jubilaciones la negociación por territorios deja

Voz 3 01:38 jornada y condiciones de trabajo el tiempo de la negociación se abre hoy está previsto que llegue como

Voz 1667 01:43 ocho a la Semana Santa en Estados Unidos la justicia impuesto una nueva condena al ex médico de la selección norteamericana de gimnasia Larry Nassar considerado uno de los mayores depredadores sexuales en el mundo del deporte está acusado de abusar de más de doscientas cincuenta atletas Washington Marta del Vado

Voz 1510 01:58 buenas tardes y la reina ha sido sentenciado hoy a cumplir otra pena de entre cuarenta y ciento veinticinco años de prisión es la tercera sentencia que recibe

Voz 4 02:05 era haber abusado sexualmente de alrededor de

Voz 1510 02:08 eh doscientas sesenta niñas y jóvenes atletas durante más de dos décadas mientras era médico del equipo olímpico de gimnasia de Estados

Voz 1 02:16 kilos fue Boris exponía ayer

Voz 1510 02:19 mientras la juez le leía la sentencia ha mostrado sus dudas de que Nassar entiendes realmente los delitos que ha cometido y el impacto devastador ha dicho que ha tenido sobre las víctimas y sus familias Nassar que sea declarado culpable ya se enfrenta a una pena de hasta ciento setenta y cinco años de cárcel por los mismos delitos ya otra de sesenta años por crímenes relacionados con pornografía infantil

Voz 1667 02:38 deportes Toni López acaba de llegar al aeropuerto de A Coruña Clarence Seedorf el ex futbolista del Real Madrid pasó a ser nuevo entrenador del Deportivo de La Coruña tras la destitución de Cristóbal Parralo además hoy la jornada veintidós de Liga Santander se enfrenta a los dos últimos de la Liga en el estadio Gran Canaria Las Palmas Málaga desde las nueve de la noche seis y tres cinco y tres en Canarias

Voz 1915 02:58 carriles El Matri en Madrid hasta ahora más de medio centenar de quitanieves trabaja para limpiar las carreteras de la comunidad tras las nevadas de este lunes en toda la región Protección Civil sigue recomendando evitar el uso del vehículo particular y coger el transporte público situación hasta ahora Alfonso Ojea

Voz 0089 03:13 comité de crisis permanecer reunido en la sede del Centro de Emergencias uno uno dos y así va a seguir porque es muy probable eso indican los pronósticos que las nevadas regresen esta noche por el este regional localidades como Paracuellos Torrejón Arganda están en ese frente de este nuevo episodio de precipitaciones sólidas entre tanto en la zona norte de la región todo el paisajes Blanco la circulación no termina de normalizarse principalmente en la autovía A uno a su paso por Buitrago de Lozoya en este punto deben instalarse las cadenas para poder seguir circulando hasta el túnel de Somosierra las cadenas también son obligatorias en ocho puertos de montaña madrileños y se lo venimos

Voz 5 04:09 inmerso es porque presentarlos como nadie me fui a hablar de cantidades no recibido cartagenero llamó a la Seguridad Social ya es donde una amable señora me cuenta que en espacios de cotización son inferiores a las que yo digo que tengo tendrá que mi prestación como es la que no aclara que corresponde a lo que yo esperaba ahí he trabajado bien Roces cuando llegó al hospital Príncipe de Asturias

Voz 1915 04:37 y metro cerrará la mitad de Metrosur durante el verano para hacer obras de mantenimiento o clausura de catorce líneas desde el veintitrés de junio y hasta el diez de septiembre transportes habilitará un servicio alternativo gratuito de autobuses tenemos dos grados en el centro de la capital

es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com

Voz 8 05:18 la Ventana con Carles Francino

Voz 9 05:25 sí

Voz 11 05:29 sí

Voz 12 05:35 qué

Voz 1 05:39 sí o no

Voz 13 05:50 juez

Voz 0313 05:56 queremos tan hermosa tiene Sole Giménez verdad toda una vida toda una vida es mucha tela de todas formas es es mucha carga aunque se trata de algo pues íntimo no personal e intransferible como es obvio pero se imaginan una vida entera toda una vida prestada ese es el título de la novela una vida prestada de la que hoy hablaremos en La Ventana de los libros

Voz 14 06:19 se siete tantos hijos

la banda al completo que está la banda al completo trato la banda venir no sé a partir de las once y media una hora menos en Canarias

Voz 26 09:47 la Ventana

Voz 1510 09:50 Carles Francino

Voz 0313 09:52 son las seis y diez minutos de la tarde a las cinco y diez en Canarias no es la primera vez que hacemos referencia a la abundante munición que nos es al mundo de las monarquías reyes reinas y demás a la hora de de pasarnos por la Historia pero hoy traemos un caso realmente llamativo yo diría incluso que de récord olímpico escuchen verán que no exagero

Voz 27 10:14 en la Ventana acontece que no es poco con un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 28 10:24 ah

Voz 1626 10:32 y la nuestra no es la única monarquía que tiene guasa histórica en el extranjero también se buscan su vueltas para no perder la poltrona si hay que inventarse una dinastía se la inventa el cinco de febrero de mil ochocientos dieciocho hace hoy justo doscientos años fue coronado Rey de Suecia y Noruega Carlos catorce lo cual no tendría mayor interés sino fuera porque era francés republicano no fue la primera ni la última vez que un republicano o republicana por convicción acaba siendo Rey o Reina por qué porque estos son mis principios sino les gusta tengo otros la actual Casa Real sueca se llama Bernadó no hace falta mucho oído para comprobar que suena a francés son los descendientes de Carlos catorce aquel Rey que en su vida plebeya tenía nombre de chofer Jean Baptiste pero como acabo este hombre encajado en el trono fue ver a principios del XIX Europa estaba revuelta gracias al de siempre a Napoleón Suecia en un intento por llevarse bien con el buena parte aceptó colocar a uno de sus generales a Jean Baptiste Berna Bernadó como sucesor del Rey que tenía porque Carlos III estaba muy cascada no dejaba descendencia el general Bernadó se convirtió en mil ochocientos diez en príncipe heredero para cuando fue coronado aquel cinco de febrero ya se había olvidado de que era francés que era católico y que había luchado contra la Monarquía durante la Revolución Francesa se hizo protestante aparcó el nombre de chófer y se puso a estudiar sueco nunca lo aprendió el Lobos Rey se metió tanto en su papel que cuando Napoleón le pidió ayuda para invadir a los ingleses adivinen efectivamente Jean Baptiste se hizo el sueco le dijo a su antiguo jefe o Jesse de Solé pero ya te las apañó es porque ahora soy feliz de Suecia y quiero paz para mi país a Carlos catorce Se le recuerda como un buen Rey pero una leyenda urbana dice que cuando murió se le descubrió un tatuaje que se plantó en plena revolución que decía muerte a los Reyes es lo que tiene tatuarse borracho o exaltado que el nombre de los novios kilos pasado republicanos no se borran con agua y jabón

Voz 0313 13:18 está muy bien eso de todas formas algo tienen que agradecerle los suecos a ese Rey a ese remedio inventado porque su país Suecia desde entonces hace doscientos años que no se mete en ninguna guerra aunque ahora acaben de reimplantar el servicio militar pero eso eso ya lo contamos otro día ahora como todos los lunes abrimos la Ventana

Voz 29 13:36 de los libros y siente escribía para poder dirige ahora quiero vivir para contarlo La Ventana de los libros con Benjamín Prado

Voz 6 13:57 fueron

Voz 1 14:03 la pareja Billy

Voz 30 14:10 Benjamín Prado buenas tardes buenas tardes Carlos Javier Sagarna director de la escuela de escritores como estás a la que hay que tal qué tal qué te ha parecido la casa real sueca te he visto poner caras bueno la verdad es que es bastante bastante impresionante no pero esto cara estaba pensando en recomendado

Voz 0281 14:23 es un libro que acababa de salir de un escritor sueco en este caso en la editorial Nórdica cuál iba a ser que es Per Olof es un escritor buenísimo uno de los grandes intelectuales europeos suena cada año para para el Premio Nobel acaban de publicar en nórdica una novela que se llama la visita del médico de cámara que aunque el autor sueco habla de en este caso de la monarquía danesa habla del reinado de del del rey cristiano en séptimo niño muy débil mentalmente muy limitado ahí ahí con con Benito que le faltaba al muchacho ya en su lecho de muerte el Rey Federico le dice qué mala suerte vas a tener canalla yo te bendiga la dice no con un preceptor cuando es un niño que lo trataba con una bestialidad según nos cuenta apeló tremenda

Voz 1915 15:10 con una vara de golpearle golpearle golpeaba porque el niño no

Voz 0281 15:14 me aprendía pero no aprendía porque tenía una minusvalía psíquica que le impedía que le impedía aprender no con una serie de luchas muy muy muy típicas de las de las novelas y las películas de corte entre la gente que quería luchaba por querer controlar al Rey al Reino muy listo no bueno en medio de todo esto aparece medio de validos protector ese gobernadores de facto aparece un un médico que se llama Johann Friedrich estruendos

Voz 4 15:44 que lo llevan

Voz 0281 15:45 para intentar tratarle de los ataques de ira hay convulsiones que tiene cuando va creciendo y sigue resulten en cuenta que estamos hablando un rey absolutista no un médico lo que además representa de alguna manera a los ilustrados los ilustrados los seguidores de lideró de Voltaire eran los grandes enemigos de las monarquías absolutistas naturalmente no bueno este hombre ilustrado se mete a tratarlo lo trata concierto en fin concierto provecho para el Rey que mejoran algo la mente pasa eso sino que a la Reina a quien el Rey visita ha visitado una vez en la vida eso sigo una puntería extraordinaria porque la deja embarazada y ahí no vuelve a aparecer por ahí por los aposentos reales a la reina le empieza a gustar el tal Straw ese Le gusta le parece un hombre atractivo le parece que tiene todo aquello que le falta a su Rey todo en fin toda la fascinación y la belleza aire más por lo tanto por fin el olía le olía el título a pólvora realmente acaba bastante mal no vamos a montar no da cuenta al final de las novelas pero esa novela muy bonita que no Seseña algo de una monarquía en este caso aún existente como la española lo recuerdo que es la danesa que también tiene su leyenda negra en esta novela de la visita del médico de cámara muy bien te cuál de cambio la historia por otra venga

Voz 14 17:07 al Lance

Voz 0281 17:10 muy bien

Voz 0313 17:16 este es mucho más reciente hace apenas una década en dos mil siete un joven historiador buscaba fotografías antiguas de Chicago fue una de esas subastas Estados Unidos de objetos sin dueño que ya no quiere nadie y un archivo un archivo de fotos le costó algo menos de cuatrocientos dólares bueno lo que encontró en aquellos negativos ya forma parte de la historia de la fotografía cientos y cientos y cientos de instantáneas hechas por Vivian una mujer bastante misteriosa que se gana la vida como niñera según parece una una excusa para poder vivir dedicada a su única pasión que era precisamente la fotografía osea por resumirlo es retratar la vida real la qué pasa cuando cuando no miramos cuando cuando no prestamos atención es una historia fascinante que ha protagonizado vende en fin de artículos de periódico exposiciones una violación documental ya era también una novela se titula Una vida prestada está editada por Lumen comienza así

Voz 32 18:14 sí soy que ha sido una espía sin sueldo un artista sin público una mujer sin hijos siempre escondida detrás de Times

Voz 8 18:27 lo te gustaba PT gustó nunca

Voz 32 18:31 siempre mirando hacia dentro más allá de tu sombra aunque a pesar de todo te observaba lo mucho porque enseguida apretadas el botón se abría el operador ahí queda para siempre tu silueta en el espejo del agua son las de una copia pues las superficies suave y una esfera de metal multiplicó hasta el infinito en todas partes en ninguna porque estabas allí aún sin ser porque eras sin estar como si no tuvieras vida tu nombre no importaba una necesidad inmensa de anonimato de no aparentar de Noa nada ni a nadie te ha llevado siempre a cambiar de nombre a inventar identidades a esconderte que eres

Voz 33 19:20 qué ha sido

Voz 0313 19:27 Berta días buenas tardes bienvenida era Ventana una necesidad inmensa de anonimato como se debe crear eso cómo se como se debe crear eso donde tenía una necesidad inmensa de ser anónimo han ahora es al revés ahora vamos en dicho ya

Voz 4 19:42 bueno a mí me sorprende un poco la sorpresa que causa esta patología digamos

Voz 0313 19:49 sí porque yo me identifico plenamente la patología

Voz 1915 19:51 es la que tenemos la contrario en a las patologías muy generalizada en cómo estás

Voz 0313 19:57 la historia tus manos esta historia bueno

Voz 4 19:59 a mí me llega como a la mayor parte de la gente a través de los periódicos lógicamente pero la idea de escribir una novela en me la dio la editora de Lumen Silvia que es muy aficionada a la fotografía hay ella yo creo que llevaba ya un tiempo buscando a alguien que escribiera la historia se ve que no encontró la persona apropiada hay bueno un buen día

Voz 34 20:23 qué le recomendaron algún amigo

Voz 4 20:26 libros y ahí empezó a a seguir May in me dio la idea

Voz 0313 20:31 quién fue exactamente vivían para que los oyentes tengan alguna idea un poquito más precisa del personaje si estamos hablando alguien que está apasionado por la fotografía que de repente trabaja como niñera que me imagino que es un oficio digo yo igual en sentido poco comprometido de las obligaciones justas alejadas de de tu pasión darnos algún detalle

Voz 4 20:49 no es es es ambiguo el el oficio no es uno

Voz 1915 20:53 te implicados prometida comprende que a la vez

Voz 4 20:56 pero sí que es verdad que es un oficio ella debía de buscar ella trabajó primero en una fábrica por ejemplo de muñecas y poniendo pelos a muñecas así haciendo vestidos para muñecas sí se ve que aquello de estar encerrada tantas horas no le permitía hacer fotos ella quería estar fuera al sol y entonces se le ocurrió también es verdad que su abuela había trabajado en muchas mansiones de Grandes millonarios americanos y entonces a ella se le debió de ocurrir lo de cuidar niños que se ve que le gusta mucho y eso le permitió tener un techo sobre su cabeza con un pequeño sueldo in mucho tiempo libre porque cuando los niños iban al

Voz 0281 21:38 colegio ellas pero le gustaba estar al sol la sombra y él no sombrío porque una de las cosas que cuentas es que se dedicaba a ir a los lugares donde se habían cometido crímenes espantosos tanto fiar el lugar del crimen los sitios donde las víctimas el asesino a sigue los sombrío también le iba a mí me ha gustado mucho una una referencia que hacer una una conversación que tiene con un lechero al que casi coquetea va a ser ella no ahí bueno él le cita recita unos versos de liquidez esta es mi carta al mundo que nunca me ha escrito a mí es que se parece mucho a la Historia de vivían a las a las famosas historias de Emily Dickinson al famoso baúl de Emily Dickinson del que después de muerta salieron miles de poemas al famoso baúl de Fernando Pessoa del que salió en miles de bobas una historia bastante similar sólo que con fotos en vez de con poemas no

Voz 1915 22:23 exactamente sí ella

Voz 4 22:25 de alguna manera escribe como si dijéramos la historia de los Estados Unidos au parte del mundo también porque viaja mucho a través de sus fotos es un poco como el personaje también de Joe Gould que quiso hacer la historia oral de la humanidad ella hace la de la Historia digamos fotográfica de de la humanidades

Voz 0281 22:45 tiene esa frase toda vida es un préstamo Vivian sí

Voz 0313 22:49 SER sabría que tenía talento una sí

Voz 1915 22:51 en Mayer día cuando uno se sabe cuando tiene calentaba

Voz 4 22:54 se sabe ya hay varias pistas para saberlo por ejemplo una es que ella eh cuando ves lo las tiras de negativos no tiraba más en la mayor parte de las veces más que una sola foto es decir que era muy buenas porque

Voz 0281 23:12 precisa muy Cerceda no sin embargo luego

Voz 4 23:14 ejemplo con una paloma muerta pues podía hacer un rollo entero pero es una persona que sabe muy bien lo que está haciendo y luego otra pista es que ella le escribió una carta a un señor que tenía una tienda de fotografía en el pueblecito donde donde nació su Madrid donde ya pasó parte de su infancia en la que el edil C con su típico tono así un poquito irónico oí rebajando porque era muy modesta no están mal yo sé que no están mal

Voz 0313 23:42 es decir oye que porque ya yo con ella no

Voz 0281 23:45 sí al cine

Voz 0313 23:47 pero es que claro les dicen adiós

Voz 0281 23:50 la fotografiaba bajé aznarí dice sí pero no me interesa yo no

Voz 0313 23:53 se fotografió rostros no máscaras

Voz 0281 23:55 luego dice que Mary Lynn Rita Hayworth no son más que marionetas en manos de directores pero no yo no lo que no le perdonó es lo de Humphrey Bogart buena dice que es un enano contra hecho que como no sabía hablar llevaba siempre cigarrillo las

Voz 0313 24:06 ah no quiso al cine no ya te lo digo de verdad lo Humphrey

Voz 0281 24:11 para ir al cine con ella es interesante Pagés

Voz 4 24:13 siempre va a haber polémica era un personaje es verdad era una mujer con unas opiniones muy muy radicales hombre en parte le prestado poco is said tiene que tomar con sentido del humor aparte de que muchas veces dice una cosa y al rato dice la contraria no concretamente con todas estas actrices lo que sientes una profundísima pena porque

Voz 1915 24:34 no ocupa el el destino que acaban teniendo

Voz 4 24:36 de ahí tenemos a Marilyn Monroe esta frase

Voz 0313 24:39 también esta reflexión te gustará más veces escribir una novela como si lo dijera vivían hubiera abro comillas no hay nada más engañoso que una bandera las banderas iconos de la determinación tan sensación de libertad cuando en realidad están atadas a un mástil a merced del viento podía ser más oportuna estas reflexiones tu entre litros por aplaudir Adagio para un palo el paro siempre se agradece este yo no sé antes se preguntaba Berta Bono porque la editora de Lumen no habían contra una persona de tal yo sí creo que ver te habías tiene no sé si una una una querencia por eso de David debidas prestadas porque en una novela anterior en yo soy el otro he notado es la historia de aquel torero desapareció al cordobés y lo difícil que lo tuvo además precisamente por esa ponerse por ese parecido no no sé si te apasiona por algún motivo en concreto de estas vidas que se salen del carril más ortodoxo más más habitual

Voz 1915 25:35 la rutina hace ya a ver yo pienso que devolvía prestados que el concepto me pregunto bueno tú no había tirado todo toda entera todo claro pero ya es mucho

Voz 4 25:46 puede ser una querencia inconsciente es decir no es una cosa que yo me planté así pero surge ahí de hecho otro de los libros que escribiera con la figura de Camí en sus últimos años de alguna manera lucho contra yo también me da un poco terror usar estos personajes me da mucha me da miedo entonces y busco tener un tono muy prudente por eso en este caso el el el la segunda persona para tomar

Voz 1915 26:16 estancia

Voz 4 26:17 que no es es una cosa que surge así entre sí pero me lo combativo

Voz 0281 26:21 también también para el delantero

Voz 35 26:24 ahora hay que decirlo en esta época felizmente

Voz 0281 26:26 abanicos rojos por decirlo así que es una novela también una lectura feminista

Voz 4 26:31 claro muy interesante todo que dices claro

Voz 0281 26:33 las actrices ya eran modo de estas que hacían los diez mejores fotos los nunca había ninguna una mujer incluso a mí una cosa que me ha interesado mucho sí

Voz 0313 26:41 ya habiendo pocas la unión del feminismo

Voz 0281 26:44 con el resto de las injusticias digámoslo cuando habla de Dorothea Lange no una gran fotógrafa dice bueno la tolerar mientras fotografiaba la alta sociedad creo que de San Francisco no en el momento que empezó a fotografiar obreros y trabajadores en paro cayó en desgracia

Voz 4 26:59 no yo tengo una percepción quizá un poco diferente creo que en contra de lo que pensamos generalmente había bastantes mujeres que se dedicaban a la fotografía que hacían

Voz 1915 27:09 no es haberla sabido siempre campos otras cosas como figuraban muchas dificultades igual que muchos solares

Voz 4 27:16 decir Robert Ryan tampoco nadaba en la abundancia es un nombre que luchó al oeste hay un tenemos por ejemplo el caso contrario amargue Margaret Burque guay Burque White que ponen a su disposición el helicóptero para que haga un reportaje para una importante revista oí fotografía casi todo Estados Unidos no entre otras

Voz 0313 27:38 en la Estatua de la Libertad

Voz 1915 27:40 tienes alguna foto preferida predilecta de las que has visto de no hay alguna imagen que tras esta declara cada vez más

Voz 4 27:47 sí a ver quizá yo me quedo con sus autorretratos pero entre todos ellos es difícil elegir quizá el de la portada que que lo elegí pensando en que era una suerte como de Blancanieves es entre niño hombre mujer no se sabe muy bien no lo que les hay muchas muchísimas muy muy bonitas me quedaría con otra que es una silueta de ella en la playa sobre un cangrejo de herradura que se ve la arena y la espuma estamos joven también hay muchísima llevamos otra

Voz 0313 28:22 y como a todos los invitados y las invitadas que desfilan por la ventana de los libros te vamos a pedir que forma parte dentro de unos minutos de un concurso que tenemos aquí Don jurado de Relatos en cadena tenemos tres microrelatos veremos los tres entre todos votaremos te parece

Voz 4 28:35 estupendo

Voz 26 34:24 la Ventana Carlas

Voz 14 34:35 nunca no es a hombros

Voz 0313 35:00 son las seis y treinta y cinco las cinco y treinta y cinco en Canarias aquí seguimos asomados a la ventana Roberto y un servidor como todas las tardes cómo estamos a La Ventana los libros pues esta Benjamín Prado Javier Sagarna director de la escuela de escritores yo les acompaña abierta días que ha venido a presentarnos a una vida prestada editada por Lumen pero

Voz 0281 35:17 todos los lunes hasta ahora tienen siempre una tradición

Voz 0313 35:20 yo es que Benjamín no recuerdo una efemérides por el motivo que sea pues mira hoy que su

Voz 0281 35:24 de Santos tan notables como Santa Agueda de Catania y uno que me encanta mi Sanín genuino Giovanni genuino

Voz 0313 35:31 palabro no me encantaría hacer hacer

Voz 0281 35:34 todos han genuino no bueno pues hoy es el día en que es el día que nació William Barros el gran puestos de los Beach es el día que falleció por ejemplo Marianne Moore una de las grandes poetas del siglo XX pero también es el día de Carmen Kurtz una escritora española que nació en el año mil novecientos once murió en el año mil novecientos noventa y nueve que fueran lista muy reconocida tanto su faceta de autora para novelas para adultos ganó el premio Planeta con una de ellas por ejemplo como para niños a su personaje de Óscar y su perro o su perro con el que van a la luna en fin hace entró en todas las casas de España después al final escribió otro beba la bebé que hablaba pensaba ahí decía cosas del mundo de los adultos te lo mismo tuvo un grandísimo un grandísimo éxito público más de setenta libros yo recuerdo que estaba en todas las colecciones importantes en los años sesenta setenta y uno iba buscando por ahí por por los las librerías de lance los libros de Carmen Kurtz abundaban sus obras completas y demás no mueva Carme Carmen de Rafael Márquez era nieta de emigrantes catalanes que habían vivido en Estados Unidos en México en Cuba hecho su padre había nacido en La Habana su madre había nacido en Baltimore la madre murió cuando tenía cinco años ella se casó con un francés se fue a Francia era quién se llamaba Kurz Day cogió el apellido durante la Segunda Guerra Mundial a él lo destinaron a línea más Gino famosa lo metió

Voz 0313 37:01 en un campo de concentración estuvo allí dos años y cuando estaba no

Voz 0281 37:03 punto de matarlo consiguió fugarse y al estar casado con Carmen Kurtz pudo venir a pudo venir a España hay seguir seguir viviendo aquí ella empezó a escribir un poco por por por buscar algún ingreso suplementario porque la economía de la familia era era bonobos la de casi todas las familias en la posguerra española salvo tres o cuatro tuvo un éxito extraordinario como te digo en sus novelas ganó muchos premios fue muy leída fue muy querida por los lectores adultos y sobretodo por los lectores infantiles escribió guiones para la televisión colaboró en en la prensa en el diario La Prensa de de Barcelona y bueno sus últimos años los pasó prácticamente ciega porque fíjate por una operación tonta una operación de cataratas que en principio no parece gran cosa se complicó y se quedó prácticamente ciega ya no pudo ni escribir más ni seguir leyendo hoy en día está olvidada es otra de esas mujeres cuya obra ha pasado al olvido desde luego que merecería ser recuperada qué pena que no haya lo digo siempre una Editora Nacional en España para que pueda recuperar las obras de todos estos autores

Voz 6 38:10 aunque con una Dome frenar

Voz 0281 38:16 la familia del santuario

Voz 46 38:18 eso no se dice de los boleros

Voz 0313 38:24 no sé

Voz 30 38:30 vamos a pasar un instante por París porque allí encontramos una noticia realmente llamativa además me hace muchísima ilusión fomentar es una idea que persigue llenar los los tiempos muertos esos instantes a lo mejor esperan una estación un aeropuerto extendió el aburrimiento bueno qué mejor antídoto que la lectura no se trata de una máquina que estuve jugando directamente Paula Rosa

Voz 0313 38:52 buenas tardes hola muy buenas tarjeta al Paula de qué se trata exactamente a ver

Voz 47 38:57 vamos a ver pues esto es unas máquinas que ha puesto en marcha una startup francesa se llama edición son sea más dispensadores de historias cortas relatos no son unas máquinas muy sencilla cilíndrica cómodo un metro de altura tienen tres botones para así respectivamente quieres leer una historia de un minuto de tres minutos

Voz 0313 39:16 once cinco minutos la historia

Voz 47 39:19 imprime en un papel estrecho y largo como si fuera el tique de caja de una tienda no un papel con un poquito mejor calidad aquí bueno pues con una longitud que depende del tiempo que haya elegido qué tipo de autores son bueno pues son en su mayoría son autores amateur y los autores no han sido publicado eso que solamente han hecho pequeñas publicaciones gente porque le gusta escribir y que forma forman parte de una comunidad que ha creado esta startup pero también hay clásicos cuyos derechos ya son de dominio público Iker tengan historias cortas así que te puedes sale por ejemplo una historia de Guy de Maupassant o de algún autor completamente desconocida

Voz 0313 39:58 de Paula como son las máquinas físicamente describe las que son grandes pequeñas medianas como son

Voz 47 40:03 mira Mirasol máquinas tienen como una altura como de un metro de altura no son cilíndrica son muy sencillas son muy discretas yo por ejemplo hoy ha estado en aquí en la estación de El este de cerca cerca de casa en me ha costado encontrar Lama tiene eso que está bueno

Voz 0313 40:19 el sitio bastante visible pero

Voz 47 40:21 es cierto que no destaca mucho son las máquinas que solamente tienen tres botones no tienen ninguna pantalla solamente un pequeño cartel explicativo y esos botones pues puedes elegir si quieres al botón de un minuto de tres minutos o de cinco minutos dependiendo del tiempo que tenga las que tengas para esperar

Voz 0313 40:39 la a aprobados por lo que dijo y Alhambra

Voz 47 40:42 se ha aprobado botones me ha salido en el de un minuto por ejemplo me ha salido un poema porque esa es una de las características de estas máquinas que tú no decides qué historia te sale son aleatorias completamente pueden ser pues eso decía historia juveniles de aventuras a mí me ha salido en la de un minuto un poema romántico que se llama Dos pájaros luego me ha salido de la de tres minutos una historia infantil de un niño que le quería pedir a Papá Noel Un pingüino la de cinco minutos fueron ha salido así una historia Un poco dramón introspectivo

Voz 48 41:20 esa no te ha gustado eso no me ha gustado mucho pero pero muy interesante

Voz 47 41:27 sí sobre todo eso que no puedas elegir qué historia te va a llegar que sea sorprendente

Voz 0281 41:31 es una lástima eso que no puedas elegir pero dentro de nada sofisticarse va a reconocer por el IRIS entonces Irati redes sociales sagrada pertinente

Voz 48 41:39 en diciembre del en el estas máquinas se alquilan la

Voz 47 41:44 aquí por ejemplo hoy pues yo estaba en la estación de tren pues la es es sedes que es como la Renfe francesa pues el instalado en muchas de sus estaciones el cliente en este caso por ejemplo la empresa ferroviaria si puede elegir qué tipo de historias quiere por ejemplo ahora que llega San Valentín pues nos han explicado que han elegido sean historias románticas y de hecho en el en el papel pues es donde está impresa la historia de salón pequeño mal mensaje romántico al final en Navidad suelen elegir una temática navideña o de invierno en vacaciones pues temas de verano así que el cliente no tanto el usuario final pero el cliente se puede elegir qué tipo de historias que que que que le aparezca

Voz 1915 42:28 si bien colaborar rosas un placer que ha pregonado pero bueno un entretenido máquinas expendedoras de leucocitos así del incluso en las estaciones de tren y te lo daban como si fuera un refresco o un aperitivo eso hace tiempo o están ahora no las he visto hace unos años me voy a mirar el próximo día a ver si sí pero es que hace mucho esto ya se era claro

Voz 3 42:49 eh justamente que no te pase mucho lo que le ha pasado a ella no de eso de este dramón que no me interesa nada no pero que la selección de los textos la selección que hagan los lo dio la startup se harán previa lo que quiere decir que todos los textos sean buenos luego que te toque lo que sea no pero pero que ahora es que la que el azar es bueno no hay inesperado es bonito el azar es estupendo a me parece estuvo

Voz 21 43:09 pero que de que toque lo que toque sea bueno que toque lo que toca

Voz 3 43:12 me apetezca porque si no queréis proponer desde la escuela de escritores álbum Convent

Voz 30 43:17 ahí estamos ahí estamos de momento ya tenemos tarea con el concurso de Relatos en cadena

Voz 1510 43:27 relatos en cadena una historia en cien palabras para un premio de seis mil ahora

Voz 1 43:34 no

Voz 0313 43:50 a ver recuerdo la frase que dejamos para construir historias era los rincones vacíos de la casa ya desmantelada eso fue hace dos semanas porque la semana anterior tuvimos final mensual que hemos recibido un montón de relatos

Voz 3 44:04 como para llenar una de esas máquinas de

Voz 0313 44:06 mil cuatrocientos y dos mil cuatrocientos veintitrés relato en este par de ese manitas una barbaridad desde luego de relatos Hidalgo ha tenido el valor de seleccionar sólo tres hemos tenido una piel trabajada oídas

Voz 0281 44:20 que seleccionar por lo menos un cambio más fútbol

Voz 0313 44:23 estoy al fútbol hemos evolucionado no

Voz 3 44:25 ha costado granos siempre cuesta filtrar los nuevos que siempre están bien pero en este caso mire Millo otro

Voz 0313 44:30 te acuerdas que dos semanas cuando quedó esta frase que dijimos un peligro

Voz 0281 44:33 el libro con lo cursi con lo verdad por dónde han ido

Voz 0313 44:36 los dos lectores escritores e habido ha habido mucho de South

Voz 3 44:41 mucho desahucio fíjate es uno de los grandes temas de los temas básicos de de esto y luego bueno pues ha habido mucha mudanza también no dieron los temas habido poco por sería sin embargo han sabido alejarse han sabido no entrar en en lo poético teórico y tal sino sean iba directa al que te tienen miedo ya

Voz 0313 45:01 hora Ray alguna es que estas ya dice yo no voy a escribir eso

Voz 3 45:03 hombre hay que hacer hay que decir que os avisamos con Pérez precedían pues no la verdad es que ha sido muy ido porque ahí bueno ya lo verán nivel

Voz 0313 45:11 estupendo nuestra hablamos ya saludar a los finalistas que son Ángel Saiz Lorenzo Rodríguez y Juanjo Ramos Ángel Saiz tiene cincuenta y dos años de Madrid es periodista trabaja en el Ministerio de la Presidencia y es finalista por tercera vez Ángel buenas tardes

Voz 47 45:23 sí hola buenos como eso

Voz 0313 45:26 sí muy contento qué tal el día hoy que tal el día hoy trabajo de Curro de de problemas de líos día tranquilo lunes cómo ha ido la cosa

Voz 49 45:33 el lunes suele ser tranquilo porque yo trabajo por la noche entonces hasta ahora bien y además muy muy contento de bueno pues una llamada dice estar aquí

Voz 0313 45:42 a ver cómo te encuentras esta noche la presidencia vamos a ver

Voz 47 45:46 el pleno es mucha suerte Ángel sagrado

Voz 0313 45:48 Lorenzo Rodríguez tiene cincuenta y cuatro años es en Madrid administrativo prejubilado y finalista por primera vez Lorenzo buenas tardes bienvenido cuánto tiempo hace por curiosidad que lleva es enviando relatos al concurso

Voz 50 46:01 pues hace bastante tiempo en lo que pasa es que en el malí selecciona nuca

Voz 0313 46:05 pues no porque porque el jurado ahí tienes a Javier eso gente muy eso gente muy dura muy expeditiva oye lo de escribir escribir Lorenzo desde cuándo por curiosidad

Voz 50 46:17 pues entonces siempre realmente desde siempre lo que pasa es que bueno pues desde hace dos o tres años pues más seria

Voz 0313 46:25 siempre siempre siempre en corto Lorenzo o alguna vez desanima con algo más

Voz 50 46:30 no no siempre en corto relato corto relato

Voz 0313 46:33 de momento en corto humano pues que tenga mucha suerte amigo el tercer finalista Juanjo Ramos tiene cuarenta y ocho años es de Las Palmas de Gran Canaria trabaja como administrativo en la Consejería de Hacienda Juanjo buenas tardes hola buenas tardes también es tu primera final semanal verdad si es la finca así desde cuando estás con nosotros en el concurso

Voz 51 46:51 pues no mucho yo creo que cinco seis semanas

Voz 0313 46:54 vale hilo de las ganas de la afición describir de dónde te viene

Voz 51 46:58 bueno pues pero yo creo que lo heredó un poco de mi madre que siempre escribía y leía desde pequeñito me gustó igual nueve seguido por etapas y ahora estoy en una nueva etapa con los otros cortos

Voz 0313 47:10 muy bien porque tenga mucha suerte Juanjo

Voz 47 47:12 muchas gracias venga vamos a la lectura los relatos y votamos

Voz 0313 47:15 el primero el de Ángel Saiz se titula Maruja resiste a

Voz 0564 47:22 los rincones vacíos de la casa ya desmantelada hablan por sí solos sobre estas baldosas su hijo dio los primeros pasos en la pared donde hubo fotografías de la familia sólo quedan cercos de polvo no

Voz 19 47:34 me que se sienta en el suelo casi sin

Voz 0564 47:36 fuerzas con la mirada perdida en la puerta por la que entrarán para desalojarlo hasta ahora no había llorado pero se emociona cuando escucha los gritos de apoyo en la calle sólo espera que las lágrimas le permitan apuntar bien con la escopeta de caza de su marido

Voz 52 47:51 cada uno

Voz 3 47:54 la sorpresa hasta el final le le ofreció menuda frase final en la que en la que pasamos de una víctima víctima de una situación por otra parte que que ha sido muy dura hay que veo poquísimo gente por delante pasamos de la víctima bien que decide resistir sí sí de que no que no va a ser una víctima que dice lo haré dice apunta sí sí eso eso implica distancia

Voz 18 48:16 eh radar no da la sensación de que está apuntando a sí misma si no es para nada da la la la

Voz 3 48:22 todas las acciones que está dispuesta a resistir no pues tenemos

Voz 0313 48:24 los personajes fuertes los personajes activos que deciden tomar la vida sus manos por decir que venga muy bien vamos con el segundo relatos de Lorenzo Rodríguez que se titula apariciones

Voz 1510 48:37 los rincones vacíos de la casa ya desmantelada apenas y obligan a la última familia que por muy poco tiempo había vivido hasta hace una semana en ella desde era muertes de mi padre mi hermano y yo lo habíamos alquilado nueve veces y esta mañana en el salón inmuebles los nuevos inquilinos nos entregaron el contrato con sus firmas y les proporcionamos el juego de llaves parecían simpáticos ojalá el viejo o también opine lo mismo y se deshaga por fin de la sábana blanca y las cadenas mientras nos marchábamos y ellos se quedaban discutiendo dónde pondrían al sofá

Voz 3 49:15 este es otra vía e es otra vía You si tiene un fantasma cosa que siempre es estupendo es un relato muy fantasma clásico dice

Voz 0313 49:21 Toxo con unas sábanas

Voz 3 49:24 blancas y pudimos manda y luego la verdad es que tiene tiene aciertos como ese cómo es eso eso de que dice al principio de que los rincones apenas si olían a la otra familia no se suicidio hermoso de bueno y luego cómo cómo va evolucionando y de un relato que parecía prácticamente normal de de la casa con un estupendo relato fantasmas que estos pobres decidiendo dónde van a poner el sofá estoy más de la que me vienen yo casi que email

Voz 0313 49:49 pero bueno estamos con el tercero el de Juanjo Ramos que se titula Retrato del amor prohibido

Voz 6 49:58 los

Voz 54 49:59 en Cannes vacíos de la casa ya desmantelada le transportaron súbitamente a su infancia visitar cada domingo a la tía soltera era parte de lo cotidiano aun así siempre lo hacía con gran interés recordó con nitidez la foto sobre la mesa de la entrada un teléfono una agenda y un jarrón con flores de plástico misteriosa señora asentada en su butaca de terciopelo y el gato en su regazo con ojos brillantes y todo en blanco y negro el teléfono la agenda el jarrón con sus flores la señora en su butaca y el gato deslumbrante

Voz 55 50:29 me encanta eso relatos que de repente la última palabra del cuento lo construye completo no

Voz 3 50:34 la historia un deslumbramiento no se un deslumbramiento de este sobre lo que llegaba a la casa en la CIA vi aquellas cosas y quedaba completamente deslumbrado no es el liderato está muy astutamente construido no se va a diciendo las cosas y de repente la última palabra en los lumínica completamente y nos quedamos deslumbrar

Voz 0313 50:51 pero antes de que votemos siempre que nos visiten escritores escritoras les preguntamos a no sólo uno para que les tiren flores los concursantes no pero son tantos ya hay tantos años los oyentes que se animan a escribir y a construir micro historias de estas no sé qué te sugiere cuando de fíjate he dicho cuantas has dicho mil cuatrocientos en veintitrés dos semanas cuando cuando ves que hay tanta gente con ganas de de contar cosas compartiendo tal como se te queda el cuerpo

Voz 4 51:14 me da mucho miedo sí sí somos muchos queriendo escribir claro pero al mismo tiempo me parece fantástico quiere decir que hay muchísima gente que le esos buenísima no vale más simples

Voz 1915 51:28 pues vamos a vamos a votar

Voz 0313 51:31 los primeros en hacerlo como siempre son los propios finalistas el último Juanjo con cuál de los otros dos te quedas tú

Voz 50 51:38 bueno pues le gustaba muchísimo los dos pero creo que me voy a quedar con él de Lorenzo ponen de Lorenzo Lorenzo tú porque en botas sintió voto pobres de Ángel por ende Ángel y Ángel no

Voz 0313 51:50 no tenemos de momento un triple empate curioso Benjamín yo voy a quedar con el fantasma de Lorenzo ha hecho mucha gracia en fantasmal Lorenzo

Voz 50 52:00 pero Javier tú porque es muy difícil estaba vivo yo yo yo yo

Voz 6 52:07 me votar por el gato deslumbrado por el Juanjo Juanjo