La Ventana (05/02/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

son las siete de la A6 en Canarias actualizamos la situación en las carreteras por el temporal que cruza la península mucha atención porque la nieve está limitando la circulación en centenares de vías de la red principal y secundaria DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 2 00:23 las tardes a esta hora de la red principal está prohibida la circulación a camiones y articulados en Madrid en la A uno en El Molar hasta Somosierra en las seis desde Puerta de Hierro hasta Collado Villalba en la AP seis desde Collado Villalba hasta Adanero además en Segovia en la uno entre las edades de Honrubia de la Cuesta y en la AP sesenta y uno en San Rafael en Ávila en la AP cincuenta y uno en Aldea Vieja en la AP sesenta y seis entre el Clean en Asturias

Voz 1915 00:46 Valverde de la Virgen en León en todas estas vías

Voz 2 00:48 me decía está prohibida la circulación a camiones y articulados el temporal de nieve continúa complicando la circulación en total en nuestro país hay trescientas XXXIII vías y puertos de montaña afectados de ellos cincuenta y cuatro están cortados al tráfico en ciento seis son necesarias las cadenas las provincias con mayor número de incidencias Asturias León Huesca Teruel y Castellón

Voz 1667 01:06 además AENA confirma la cancelación de cuarenta y nueve vuelos con salida o llegada en el aeropuerto de Madrid Barajas otros seis han tenido que ser desviados a Barcelona Valencia Nos vamos ahora a Bruselas acaba de finalizar el encuentro que ha mantenido Carles Puigdemont con dos diputados de la CUP desplazados hasta la capital comunitaria para negociar la investidura del ex president corresponsal Griselda Pastor

Voz 0738 01:27 sí entre ellos Carles el jefe de la candidatura de la CUP en el Parlamento de Cataluña dispuestos han dicho avalar cualquier posición incluso contra lo que decrete el Constitucional Ésta es la posición y aquí termina un día muy largo de reuniones del que la conclusión es que la lista de Puigdemont rechaza que su investidura sea testimonial tampoco acepta que el voto para esa investidura testimonial se realice fuera del Parlamento catalán un problema evidente con Esquerra Republicana de Cataluña

Voz 1667 01:57 ya hay novedades sobre el caso de la menor de once años que dio a luz el pasado viernes en el hospital Virgen de la Arrixaca en Murcia la Policía Nacional ha podido confirmar que el padre del bebé es el hermano de la niña informa Ana González

Voz 0138 02:11 según han señalado fuentes de la Policía a la Cadena Ser en la región de las manifestaciones de los familiares se desprende que el padre del bebé es el hermano de la joven que actualmente tiene catorce años pero que en el momento de los hechos tenía trece por lo que no se le puede imputar ningún delito es la principal línea de investigación de la Policía que tiene que confirmar ahora este hecho descartar otras hipótesis recordamos que la menor de once años dio a luz el pasado viernes un bebé en el hospital público murciano tanto ella como su familia dijeron desconocer que estaba embarazada en ese momento el hospital aplicó el protocolo de actuación se hizo cargo de lo ocurrido el juez de war

Voz 1667 02:49 deportes Toni López termina la jornada veintidós de él

Voz 3 02:52 ya Santander se enfrentan los dos últimos de la Liga en el estadio Gran Canaria Las Palmas Málaga desde las nueve además a las ocho y cuarto presentan como nuevo entrenador del Deportivo La Coruña aclaren síndrome Seedorf el ex futbolista del Real Madrid llega tras la destitución de Cristóbal Parralo y fuera del fútbol pendientes de la convocatoria de la selección de baloncesto la segunda iba para los partidos contra Bielorrusia Montenegro de este mes de febrero

Voz 0827 03:13 las familias de verdad tienen en sus filas

es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com el La Ventana y a partir de las ocho las siete en Canarias en Hora Veinticinco con Ángels Barceló

Voz 1 03:46 cadena SER

Voz 5 03:49 servicios informativos

Voz 1 03:53 a última hora

Voz 6 03:58 en nada

Voz 5 04:02 cien Melo es mío mía

Voz 6 04:21 en en obra ya los la puerta

Voz 7 04:53 son las siete y cinco las seis y cinco en Canarias estamos escuchando un fragmento de la banda sonora del del niño una película seguramente

Voz 0313 05:00 muchos oyentes recordarán que narraba uno

Voz 1 05:02 toreo ambientada en el en todo el mundo del narcotráfico en la la zona

Voz 8 05:06 Estrecho bueno es hora ficción pero ficción inspirada desde luego en la en la realidad es que tiene bastante de eso por desgracia porque en España hace ya bastante tiempo que mantenemos nuestra particular guerra contra la droga y uno de los escenarios más potentes últimamente es precisamente ése de la zona del Estrecho oye detenido ahí al narco gallego histórico Sito Miñanco

Voz 1 05:27 que llevó a liderar como recordarán el tráfico de cocaína

Voz 1826 05:31 a Sudamérica y España se cree él podía es un histórico del narcotráfico como decías José Ramón Prado Bugallo conocido como Sito Miñanco es por Levine por un apodo de su familia puede ser quizá menos conocido en el resto de España que otros capos de la droga en Galicia como Manuel Charlín por su currículum pero también en este caso nos encontramos ante un delincuente de currículum largo llegó a ser uno de los grandes en la época en la que las rías gallegas desembarcaba el ochenta por ciento de la cocaína que entraba en Europa sus comienzos fueron con el contrabando de tabaco luego pasó a la cocaína desde Colombia

Voz 1 06:03 llegó a firmar tratos con el cartel de Medellín

Voz 1826 06:06 del mismísimo Pablo Escobar compartía con el colombiano esa esa imagen de campo cercano al pueblo comprando esa cercanía aclaró ha sido detenido en varias ocasiones desde dos mil quince estaba asentado en Algeciras en principio disfrutando de su libertad provisional había dicho que no iba a volver a delinquir

Voz 0313 08:15 Cádiz igual vía civil claro Sito Miñanco detenido en Algeciras esto a los que sabemos poquito del tema nos hace plantearnos ibamos y se lo pregunto directamente si es que el centro de operaciones de narcotráfico Seat al sur de España hace ya algún tiempo creo que pasa y Juan Antonio

Voz 9 08:29 pues pues sí bueno esto hace un poquito dicho día las mafias del narcotráfico han utilizado digamos se han repartido por el territorio español o Galicia como sabemos entraba la la coca tradicionalmente la roto el Estrecho pues utilizaban las rutas del hachís en cuanto que la Audiencia Nacional que entró en dice de besó las principales o principales narcotraficante han utilizado contra habían dicho bueno vámonos para la zona del Estrecho que es más seguro comillas quiere decir la cercanía aprovecha el acerca la la tradicional y la cercanía de catorce kilómetros de entre Africa indica la novedosa actuación de que lo hacen practicamente muchas ocasiones a través de de avioneta decir que una una seguridad pero esto no viene de de de hace unos meses sino que ya

Voz 0313 09:21 ya

Voz 9 09:22 en unos años se viene produciendo de tomarla es decir que la droga la la utilizar las costas de Cádiz que se hacía para el hachís ya hace hace desde hace mucho tiempo

Voz 0313 09:32 sí si os recuerdo además Juan Antonio que hablamos con usted hace un tiempo a propósito del del hostigamiento que sufrían precisamente compañeros suyos agentes de la Guardia Civil muy desbordados incluso en algunas operaciones nos hablaba por aquel entonces de la de la falta de recursos de efectivos para combatir este este fenómeno ha cambiado en algo la situación

Voz 9 09:51 pues está peor peor acuerdo que aquellas que aquella vez que que hablamos

Voz 0313 09:56 el examen

Voz 9 09:58 Se todo está cuestión etarras porque además la por dos cuestiones primero porque la crisis ha hecho mella lo que se refiere a la desunión estado y tenemos veinte mil policías y civiles menos eso influye directamente las

Voz 0313 10:42 Javier final vamos a lo de siempre no la droga mercadear con la droga es un es un riesgo muy muy alto muy muy elevado pero pero el dinero que se obtiene en me mal usar esta expresión es dinero fácil mucho dinero no de cuánto estamos hablando Juan Antonio no sea uno que transportó una lancha por ejemplo cuánto se puede sacar

Voz 9 11:01 bueno entramos por el por lo que se viene a conocer como el punto el punto son las personas cuyo objetivo es controlar

Voz 1168 11:07 porque la Guardia Civil y avisarle

Voz 9 11:09 da la Guardia Civil a la Policía llegue al punto de desembarco de la patera se va a desembarcar por este por este punto pues esa persona están la carretera en una azotea un balcón muy difícil casi pillarle porque no tiene no hacen simplemente vigilar sin puede cuadrar pues a partir de mil quinientos euros a partir de ahí bueno pues que tiene la guardería que es donde se guarda la droga o la cocaína hachís lo que sea

Voz 0313 11:33 bueno pues a partir de entonces veinte años

Voz 1 15:41 la última hora última hora

Voz 1915 15:47 informativa en Andalucía el Ayuntamiento granadino de Guadix ha celebrado esta tarde un pleno extraordinario para decretar tres días de luto y a las seis los vecinos se han concentrado para mostrar su rechazo a un nuevo crimen machista el asesinato de Pilar de cincuenta y siete años a manos de su pareja nunca había denunciado a última hora en Aragón polémica en Zaragoza por un folleto municipal informativo y de debate sobre dos Sobre Drogas que incluye recomendaciones como para evitar hemorragias nasales conviene pulverizar bien el speed el Partido Popular ha pedido su retirada y el Ayuntamiento de Zaragoza dice que las frases están sacadas fuera de contexto en Asturias una foto

Voz 19 16:21 bueno ovetense ha denunciado una violación grupal la chica apareció este domingo desorientada y en estado de SOC en una zona de botellón en Pola de Lena de momento no se ha detenido ni identificado ningún sospechoso de última hora en Baleares

Voz 1915 16:34 el Supremo fija para el próximo veintiuno de marzo la visita de los recursos Fenosa en analizar la condena de entre otros final que Urdangarin Diego Torres hizo también del ex president del Govern balear Jaume

Voz 20 16:45 las Canarias el secretario de Estado de Hacienda José Enrique Fernández de Moya y la consejera canaria del área Rosa Dávila han sentado y las bases para ultimar previsiblemente el próximo martes la desvinculación definitiva del Régimen Económico y Fiscal de Canarias de los futuros modelos de financiación autonómica última hora en Cantabria

Voz 21 17:03 la aquí ha comenzado el juicio contra tres jóvenes acusados de propinar una paliza mortal en dos mil quince a un comerciante chino al que intentaba robar alcohol en Torrelavega los acusados de entre veinte y veinticuatro años aseguran haberle dado sólo tres puñetazos la Fiscalía solicita una pena de veinticinco años de prisión para cada uno

Voz 7 17:20 que contamos en Castilla La Mancha sí luce sin teléfono así están trescientos vecinos de la zona de Yeste en la provincia de Albacete están teniendo problemas con el suministro eléctrico por el temporal además en algunas pedanía

Voz 1915 17:29 los llevan hasta una semana sin teléfono fijo

Voz 7 17:32 muchas son personas mayores que no tienen otro medio para comunicarse Castilla y León puedes muchas inciden

Voz 1915 17:37 las por el temporal continúa cortado el tráfico para camiones en las autopistas AP seis AP sesenta y uno y AP cincuenta y uno y en la A1 en Segovia cuatro mil quinientos chavales no han podido ir hoy a clase por el temporal especialmente afectados en la provincia de Segovia el contamos en Kioto

Voz 22 17:52 Doña el ex Mellet en ambulancia Jordi Montull en furgón policial casi una década después los saqueadores confesos del Palau de la Música han ingresado ya en la prisión de Brians uno Montull hija del ex tesorero de Convergència Daniel Osàcar se han salvado pero se quedan sin pasaporte turno ahora para Ceuta

Voz 7 18:07 cero al final detiene a un individuo por violencia de género y tras amenazar supuestamente a su pareja

Voz 0867 18:12 compras de pequeñas dimensiones en presencia de sus tres hijos

Voz 7 18:15 divido se encuentra actualmente en prisión última hora

Voz 1915 18:18 la Comunitat Valenciana la nieve es también protagonista en la Comunitat en el interior de Castellón ha obligado a suspender las clases en los centros de Primaria Secundaria de las comarcas de sport sal Maestrat La Plana Alta ya Alcalá ten afectando a un total de quinientos treinta alumnos Euskadi detenido un tatuador en San Sebastián por supuesto acoso sexual algunas de sus clientas la Policía Municipal de ha detenido después de que el coste nueve denuncias contra él por este motivo en las próximas horas pasará a disposición judicial en Extremadura

Voz 23 18:44 unidad de Hemodinámica del Complejo Hospitalario de Badajoz lidera una investigación sobre extenso muelles vio dinámicos de titanio en pacientes diabéticos y con síndrome coronario agudo igual de efectivos que más económicos que los que se usan habitualmente

Voz 7 18:56 a última hora en Galicia la policía registra esta tarde

Voz 24 18:58 varias viviendas en Cambados tras la detención del histórico narcotraficante Sito Miñanco en la operación policial ha sido detenido también su hija y el hijastro de Laureano Oubiña otro viejo conocido de narcotráfico gallego La Rioja

Voz 25 19:10 nace la escuela digital de padres la iniciativa tiene el objetivo de ayudarles a ejercer con garantías el papel esencial que tienen a la hora de inculcar a sus hijos un uso seguro positivo respetuoso y crítico de la tecnología Madrid

Voz 0867 19:21 aquí más problemas en el transporte público el Metrosur cerrará catorce estaciones por obras durante el verano la infraestructura aquejada de muchos problemas unen Madrid con localidades como Getafe Fuenlabrada las obras costarán

Voz 15 19:32 veinticuatro millones de euros Melilla la Guardia Civil rescata treinta y un inmigrantes a bordo de una patera la neumática había sido pinchada por el patrón de la misma estaban cayendo al mar sus ocupantes última hora en Murcia

Voz 1295 19:49 no

Voz 7 19:50 ahora Navarra

Voz 1 19:51 Se celebran las primeras jornadas de la Asociación de Víctimas

Voz 1915 19:53 el terrorismo en las que colabora el Gobierno foral de ella se han descolgado gran parte de las víctimas de ETA de la comunidad no entienden el respaldo del presidente de la AVT al Gobierno de barcos apoyado por EH Bildu

Voz 1 20:03 la última hora

Voz 26 20:07 no

Voz 27 20:10 tu eh

Voz 28 20:16 el auto tenemos precios bajos en neumáticos todo el año y ahora en el montaje y equilibrado de neumáticos turismo ahorra hasta veinte euros

Voz 29 20:25 sí para tu comodidades reserva online y paga entiendo

Voz 1667 20:27 sí

Voz 29 20:30 de euros en el montaje

Voz 28 20:32 no auto empresa patrocinadora del equipo paralímpico español

Voz 30 20:39 el trío ladrones ya madrileño triunfa el guardaespaldas un derroche de música baile y pasión con Iván Sánchez Iglesias y la increíble voz de la domingo regalárselo entradas en el guardaespaldas dio en el musical punto com

Voz 31 20:56 a Colsa seguros de salud le abre las puertas en Madrid el mejor hospital privado de España según estudio MRS la Clínica Universidad de Navarra

Voz 32 21:04 descubra otra forma de asegurar su salud e incluye gratis a sus hijos en su póliza informa

Voz 31 21:09 se de las condiciones de esta oferta en acusa Madrid punto es o llame al novecientos quinientos seis novecientos setenta y tres

Voz 1667 21:17 sí nevó en Madrid y la nieve llenó Instagram y Twitter de fotos con la nieve han llegado las cancelaciones a Barajas los retrasos a Atocha los problemas en las carreteras es que Madrid somos así dos copitos un poquito de lluvia Illa creemos que estamos viviendo en la mismísima Siberia

Voz 33 21:35 tiene que estar todo mundo vamos echando las mismas fotos a los mismos sitios muchísimo frío y encima es que parece que no pero bueno les estamos mostrando un poco de frío

Voz 1 21:44 amigo es un poco especial nombre bonito y bueno

Voz 34 21:49 lo de siempre hola soy Mister quitanieves están hartos de dejarse los riñones quitando la nieve con pala y que de vez en cuando les de una Paquito que otro al corazón pues marquen Chrome dais cinco tres dos dos seis no lo olviden

Voz 35 22:04 siempre me están ya han llenado para que está buscados

Voz 1 22:12 Javier Casal

Voz 0867 22:15 los universitarios de la Autónoma se han vuelto a casa en la Complutense se han suspendido las clases en dos facultades hay colegios en los que los padres han adelantado la hora de recogida de los niños y los trabajadores de la zona norte han cerrado la oficina un poquito antes de lo normal por los problemas en la abuela así que esta es una tarde de mantita para muchos de trabajo sin descanso para los señores quitanieves cuyo parecido con el capítulo de Los Simpson en el que Homer ofrecía sus servicios para acabar con el invierno sencillamente es pura coincidencia

Voz 36 22:44 la Aquilino Ramírez qué tal muy buenas tardes

Voz 0827 22:48 hola buenas tardes Aquilino día largo no de mucho trabajo

Voz 1168 22:51 José ideas y yo creo que llevamos ya que del cañón dónde estáis ahora con la quitanieves les seis trabajando pues entró en el valle de Lozoya la M seiscientos cuatro como extensa zona ahora mismo pues ahora mismo está nevando copiosamente

Voz 1667 23:07 hace frío no sé si tendrá un termómetro a mano pero entiendo que era aclara debe ser de algunos grados negativos

Voz 1168 23:13 era el termómetro que marca uno bajo cero

Voz 1667 23:17 el madrileños la nieve Nos parece una cosa así un poco exótica a vosotros entiendo que es gusto poquito menos no

Voz 1168 23:23 pues sí estamos ya acostumbrados a trabajar con ella aunque claro ya en las resolviera un poco lo que eran están a punto de inviernos llevas trabajando en este servicio pues con este creo que son dieciocho ya dieciocho no está mal has visto unas cuantas nevadas ha visto algo nace

Voz 1667 23:38 esta es de las peores seguro de este año pero pero seguro que no que no lo que recuerdas cuál se te viene a la mente que que recuerdes como la peor

Voz 1168 23:46 pues ha habido varias pero Obama está en concreto la diferencia es que es que la continuidad ha sido muy muy populosas pero ha sido muy continúan tiempos hasta vale vale muchas horas seguidas

Voz 1667 23:58 Lino los los conductores son respetuosos con las máquinas quitanieves

Voz 1388 24:02 eh la mayoría si no todas

Voz 1168 24:04 bueno que que le cuesta de algunas Stage

Voz 1667 24:08 sé que tienes una tarde noche de mucho trabajo así que te dejamos trabajar gracias por abrirnos un hueco cito en esta Ventana de Madrid un saludo Iván anoche

Voz 37 24:18 vale muchas gracias

Voz 0867 24:20 si hubiera de vida del quitanieves en Barajas en cancelado cuarenta y tres vuelos durante todo el día los trenes AVE han tenido que circular a menos velocidad de la habitual lo que también ha afectado los horarios las carrete

Voz 1667 24:34 las cuál es ahora mismo la situación dirección

Voz 0867 24:36 en de Tráfico Patricia Arriaga qué tal muy buenas tardes

Voz 0419 24:39 buenas tardes pues continúa complicadas las vías madrileñas hasta ahora queda prohibido el paso a camiones y articulados en la A uno desde El Molar hasta Somosierra en la A6 desde Puerta de Hergé Hierro hasta Collado Villalba en la AP seis desde Collado Villalba Adanero en Ávila además por proximidad en Segovia en la A uno misma situación eh entre la adhesión rubia de la Cuesta y en la AP sesenta y uno en San Rafael en Madrid les recordamos que es obligatorio el uso de cadenas en la M seiscientos once en Miraflores de la Sierra la M seiscientos uno en Navacerrada la M seiscientos cuatro en Rascafría y la M seiscientos veintinueve en Canencia y la M seiscientos treinta y siete en Lozoya también en los puertos de Coto in Navafría les recordamos si no es estrictamente necesario eviten coger el coche en el día de hoy

Voz 0867 25:25 Jordi Carbó meteorólogo de la SER qué tal muy buenas tardes cómo estás Jordi

Voz 18 25:30 hoy en buenas tardes han remitido un poquito las nevadas

Voz 0867 25:32 menos aquí en el centro pero no hay que confiarse no porque puede volver a nevar en algunos puntos de la región en cualquier momento todavía van a bajar un poquito más las temperaturas en las próximas horas

Voz 38 25:42 sí de hecho a partir de mañana mismo sobre todo a partir de mañana a esta hora lo que va a ganar más importancia es la temperatura negativa con lo que ha caído hoy es decir esta nieve más nieve que se va a deshacer pues la derivada es muy clara no tenemos que estar atentos a partir de mañana por la noche a las placas de hielo pero como tú decías

Voz 1915 26:00 todo no se van las nevadas

Voz 38 26:03 el rival de hoy ya no se va a repetir sí que a lo largo de mañana podemos tener algunos chubascos más persistente la nevada un día más en la sierra pero insistimos que va mejorando y a partir de mañana a durante la tarde ya empezaremos a ver el sol pero que nadie piensa que subieran las temperaturas existimos la segunda mitad de la semana caracterizada por el ambiente frío heladas contundentes en toda la Comunidad

Voz 1667 26:25 Zuccotti veintiséis Carlos Novillo director de la Agencia de Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid qué tal muy buenas tardes

Voz 9 26:31 buenas tardes bueno voy primero señor Robinho con la ultimados

Voz 1667 26:33 era al menos en la capital decíamos la cosa remite pero tenemos constancia de algún problema importante ahora mismo a causa de la nevada de la Comunidad de Madrid

Voz 39 26:43 en Pyeong salvo los puertos de montaña que continúa con cadenas como decía es una becerrada cotos Navafría de es necesario el uso de cadenas en ninguna carretera cortada estamos muy atentos a esa evolución de de esta nube no que se está desplazando hacia la zona noroeste pero en principio están todas las carreteras abiertas y las poblaciones transitables

Voz 1667 27:06 no segundos nuestro meteorólogo que claro no hay que confiarse porque va a seguir lloviendo puede seguir nevando por el esté iban a seguir bajando las temperaturas entiendo que ustedes mantienen todo el dispositivo de alerta en toda la región

Voz 39 27:18 eso es activar el nivel dos esta mañana con la llegada esta precipitación sobre todo de Almazora y vamos a mantenerlo durante toda esta tarde ahí durante toda la noche estando muy pendientes de cómo dices esa bajada de temperaturas que pueda provocar pues placas de hielo que genera algún problema en las carreteras el dispositivo continúa activo las cincuenta máquinas en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid y la coordinación que tenemos con la Dirección General de Tráfico pues para estar muy pendientes y evitar que que estar placas de hielo pues generan problemas todo mañana en las primeras horas no donde empieza el tráfico a ser más intenso

Voz 1667 27:56 sí señor Robbie yo le pregunto por por los camioneros que que se encuentran en el aparcamiento del kilómetro cuarenta y cinco de la A uno en El Molar que llevan horas y horas allí creo que ustedes están trabajando ya con Cruz Roja para llevarles alimentos y eso es

Voz 39 28:08 dispositivo que está asignado al Plan por parte de Cruz Roja es un dispositivo de de logística de albergue esto está cuando para para dar atención a estos camioneros que antes pues llevan algunas horas en en ese aparcamiento disuasorio de la de la uno Nos lo ha solicitado la Dirección General de Tráfico iban a hacer pues esa atención de necesidades que tengan en cuanto abrigo alimentación bebidas calientes pues para atenderles hasta que ya pueda reabrirse acá vieneses a esa carretera nacional

Voz 1667 32:08 siete de la tarde y treinta y dos minutos la venta

Voz 1915 32:11 de Madrid

Voz 0867 32:13 tenemos noticia de alcance que acabamos de conocer diecisiete semanas después del inicio del conflicto trabajadores de Abaunza Bush y la empresa acaban de llegar a un acuerdo con el que ponen fin a la huelga que ha afectado cada día a miles y miles de pasajeros que viajan desde Madrid a Madrid desde el sur de la región y viceversa a SER Madrid Sur David Calleja

Voz 43 32:35 en torno a cuatrocientos trabajadores están llamados a las asambleas de este lunes en avance interurbanos para ratificar el preacuerdo entre empresa y sindicatos que dé por finalizadas diecisiete semanas de huelga en la votación del turno de mañana han participado ciento veintiocho empleados y a las cinco de la tarde hay convocada otra reunión para que se manifieste el resto entonces se abrirán las urnas se dará a conocer el resultado el portavoz del comité de huelga es Daniel Martínez

Voz 1388 32:57 creemos que se cumplan todas las reivindicaciones de los trabajadores en el acuerdo se crean dos comisiones permanentes se una para el Estado y mejora de las líneas de autobuses se crear otra comisión de turnos de trabajo para velar por los intereses de los trabajadores bueno y hay un plan de mantenimiento los autobuses a otro punto muy importante en cuanto a la recuperación de poder adquisitivo porque da bastante clara

Voz 0827 33:20 si los trabajadores no ratifican el texto

Voz 43 33:23 la huelga volverá mañana entre las cinco y las nueve de la mañana y las seis y las nueve de la noche

Voz 1667 33:28 el ministro de Fomento inaugura con meses y meses de retraso la nueva estación de Cercanías en Mirasierra Íñigo de la Serna anunció un nuevo plan de choque para resolver los problemas diarios de cercanías otro plan inmerso en otro plan que hoy tampoco ha impedido que la red madrileña haya sufrido retrasos

Voz 44 33:44 vamos a actuar en cuestiones de seguridad que favorecen también los tiempos de recorrido el bloqueo automático banalizado entre de San Cristóbal Aranjuez la sustitución de los enclavada cientos eléctricos por el el electrónicos o la prolongación de las vías nueve diez de Atocha hasta la vía impar de la eh

Voz 45 34:04 decíamos por eso

Voz 0867 34:17 leyendo es la canción protesta que ha hecho el cantautor ariete tu Salle que a través de un vídeo colgado en Youtube recuerda el ministro de la Serna que a Mirasierra así pero que a ellos no les ha llegado todavía el tren de cercanías que quieren que llegue de una vez por todas a los municipios del norte a Algete ya fue ingresado ha denunciado hoy en Atocha precisamente el desastre de los Cercanías de Madrid José Manuel Franco su secretario general con Ángel Gabilondo han presentado una campaña junto a los alcaldes afectados por el caos diario a recoger quejas

Voz 1295 34:51 qué soluciones ya digo no se pueda prolongar esta situación la accesibilidad para personas con discapacidad en muchas estaciones sigue existiendo pero es su problema de mucha inversión es un problema de voluntad política

Voz 1 35:02 el porque hay en esta estación donde estamos ahora mismo en Atocha hay escaleras que llevan meses sin funcionar

Voz 0867 35:13 eh Javier Ayala alcalde de Fuenlabrada qué tal muy buenas tardes bienvenido a La Ventana de Madrid como está ahora unos párrafos travesía lo primero enhorabuena que está usted de de estreno

Voz 9 35:22 muchas gracias las que partía desde el viernes no han dado ningún disgusto no bueno pues es una cosa que tiene que ver con el primero se lo damos la Comunidad de Madrid

Voz 1667 35:34 no sé cómo se se recibe en un municipio como Fuenlabrada tan grande no más grande que que muchas capitales de provincia la noticia de que se va a cerrar por obras el nuevo Metrosur bueno de nuevo el Metrosur no durante todo el verano catorce estaciones que se dice pronto

Voz 1328 35:50 pues efectivamente el de lo que me daba la alcaldía

Voz 1667 35:55 pues como esta

Voz 1328 35:57 la noticia no ha labradas la mala noticia no saber que vamos a estar durante dos meses y medio nuevamente porque ya están salvando entre el cuarto bueno posible la cuarta ocasión que la línea de de Metrosur viene cerrándose por mantenimiento por arreglos por pues esto es muy malo para nuestros vecinos es decir a no estamos hablando de que es una de las que no la línea de metro que nos conecta con con madre

Voz 1667 36:25 el alcalde dio hemos visto a través de la prensa imágenes de algunos de los túneles del del Metrosur y uno que no es ingeniero ni nada pero bueno no no alcanzo a comprender no cómo es posible que una infraestructura que relativamente nueva esté en esas condiciones

Voz 1328 36:39 pues la verdad es que nos ha sorprendido a todos no el el que estamos hablando la infraestructura

Voz 9 36:45 relativamente poco tiempo

Voz 1328 36:47 y que ya sabemos con este tipo de de reparaciones no no estamos hablando un mantenimiento de uso dos y lo estamos hablando pues yo no sé si es casi una mala ejecución de la obra no

Voz 1667 36:58 estábamos hablando antes del conflicto de los autobuses de de avanza hemos hablado de de los cercanías de la protesta de los municipios de del norte de la Comunidad de Madrid y el Sur el sur se lleva siempre en esto de las infraestructuras se la peor parte

Voz 1328 37:13 bueno pues eso es lo que sí que yo creo que no lo llevamos la peor parte que nos afecta en cuanto a los vecinos al haber tienes que nos tenemos que trasladar a la capital pero también creo recordar que hemos sufrido hace escasamente quince días pues todo lo que tiene que ver con la contaminación te oigo hace que hace quince días porque afortunadamente han empezado las lluvias ahora pero hemos tenido un serio problema de contaminación en la capital en Madrid lo que yo creo que parece que es necesario es un plan de transporte público que que venga a bueno pues a a defender el medioambiente no sino lo que de esta forma lo que hacemos es perjudicarles

Voz 1667 37:51 no porque difícilmente vamos a poder rebajarlo los índices de contaminación sino tenemos un transporte público en el que movernos en condiciones alcalde Javier Ayala y mucha suerte

Voz 9 38:02 pues bien con muchas gracias gracias gracias

Voz 1 38:06 la avanzado esta mañana a SER Henares somos no

Voz 0867 38:08 Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá ha dejado de cotizar a la Seguridad Social por una parte el trabajo de varias médicos embarazadas las profesionales pidieron la adaptación de su puesto a la que tienen derecho por ley el Hospital dejó de cotizar por su trabajo no realizado algo contrario derecho

Voz 46 38:23 me he preguntado está penas como nadie me hablado de cantidades no ha recibido cartagenero llama a la Seguridad Social y ahí es donde una amable señora me di cuenta que partes de cotización son inferiores a las que yo digo que tengo que mi prestación como es la que no es la que corresponde a a lo que yo esperaba ahí he trabajado miembros él cuando llamó al hospital Príncipe de Asturias

Voz 0867 38:50 en hospital lo reconoce dice que esto ocurrió así pero que fue un error es un hospital recordemos público pero no es lo único otra trabajadora médico también ha denunciado al centro por no adaptar su jornada durante el periodo de lactancia nos marchamos mañana hacemos este programas desde el Palacio de Cibeles desde la sede del Ayuntamiento de Madrid hablamos de la descentralización del consistorio madrileño de Henri harto de poder con los distritos e invitamos a dos ciudades a y a Medellín para que nos cuenten sus experiencias como lo hacen allí en el desarrollo administrativo político económico y urbanístico de estas dos ciudades a ver qué les podemos copiar les esperamos mañana desde las siete y veinte como siempre en las siete emisoras de la SER en la comunidad y atentos a la radio a la información del tiempo hoy de las carreteras hasta mañana adiós

Voz 0827 43:32 lo que queda del día fresquito fresquito Isaías y si lunes cinco de febrero un día que nos ha traído nieve y frío que hemos contado y cantado los tenemos

Voz 1 43:42 más tiras no lo entiendo que el me lo es proliferen Harpo de la madrugada y camas vasco un hombre Carles con non si ganan los frío en la nieve ha dejado abrazos

Voz 0827 44:12 sí ya dejando su rastro también en tejados y en la redacción de El Mundo Today la nieve en Madrid permite esquiar en la boina de contaminación

Voz 1 44:20 cientos de niños de la capital han jugado a hacer muñecos negros de nieve con zanahorias

Voz 0827 44:26 ya ha habido muchos problemas en carreteras en aeropuertos en vías ferroviarias tenemos a nuestro compañero Pedro Zuazua el director de comunicación del país encerrado desde hace horas en un tren y fíjate que venía feliz porque su Oviedo ganó al Sporting y seis llega ahora está desesperado

Voz 1 44:40 porque ahora mismo se cumplen doce horas desde que

Voz 18 44:43 por lo menos doce horas me subía este tren en Oviedo en ha sido un poco caótico porque no hemos recibido mucha información hemos estado parados en Pola de Lena una localidad asturiana durante casi cuatro horas en PIB si en autobús luego de Ferrol Huerna luego si volviéramos para buenos tuvimos de hecho subidos en el autobús bonos pidieron cómo miramos al tren en es tuvimos otro rato parado eh volvimos a ir a salir ahí fuimos bueno pues al tran tran y llegamos a León estoy ahora inmediatos a las paradas pues las catenarias estaban congeladas ya ya bueno pues después de pasar Palencia Valladolid parece que que ya por fin eh vamos dirección Madrid y que y que llegaremos en teoría a las ocho menos cinco de de la de la tarde

Voz 0827 45:23 bueno pues ojalá que llegue hasta ahora también minutitos y si ya viene tranquilo porque él pero menos del pero es que dice que viene rodeado de gente que viene a Madrid a ver el concierto de Metallica pastoral empieza a las nueve de la noche así que a ver si por fin llegan a esa hora la hora previsto bueno aparte de la nieve de estos problemas de los abrazos y hubo lazos de Francino en la terraza de La Ser pues el día nos ha traído la encuesta del CIS con intención de voto es la primera después de las elecciones en Cataluña como ayer hubo Carrusel deportivo hoy Toni Martínez estaba todavía

Voz 54 45:52 lucido el CIS ha sacado la clasificación de Liga de este mes y el PP ha perdido dos puntos en su desplazamiento a Cataluña que sea llevado ciudadanos con gol de Inés Arrimadas el PSOE cedió un empate ese punto lo ha ganado podemos adaptará

Voz 0827 46:07 seguramente la gestión de la crisis catalana ha pasado factura al Partido Popular pero Íñigo de la Serna se siente muy orgulloso de todo lo que ha hecho su Gobierno y su presidente lo ha dicho esta mañana en la SER

Voz 1295 46:17 solamente le hubiera gustado no tener que tomar ninguna decisión en relación a la Cataluña que supusiera el desgaste que puede tener la la toma de decisiones de este tipo pero está asumiendo la responsabilidad que tiene que asumir yo estoy muy orgulloso de lo que está haciendo si usted me está preguntando el Gobierno tenía que haber hecho caso a Estado no haber presentado el recurso yo le digo creo que no yo creo que hizo lo que tenía que hacer

Voz 0827 46:38 a veces tomar conciencia es más lento que hacer justicia hoy fueran hoy hemos sabido que el Tribunal Supremo verá los recursos de Iñaki Urdangarin el próximo veintitrés de marzo para entonces ya habrá pasado más de un año desde que se dictó una sentencia que tuvo una vista oral de sólo seis meses y una deliberación de ocho hemos hablado en La Ventana con Joaquín Giménez magistrado emérito de la Sala de lo Penal precisamente en el Tribunal Supremo dice que estamos en plazos normales para este tribunal lo que no quiere decir que la justicia sea igual para todos

Voz 1168 47:09 vamos a ver la justicia es igual para todos

Voz 1667 47:12 principios

Voz 1168 47:14 que la realidad esto no se produce una manera espontánea porque la justicia de su país porque esa cultura una sociedad enough is asociada no es justa el verdadero desafío es quién es qué hacer de cada día se haga por el sistema judicial verdad que la justicia es igual para todos no estamos en una Arcadia feliz evidentemente no estamos en un mundo esencialmente injusto esencialmente injusto estoy herida y con esos mimbres el cesto de la justicia que es imperfecta por supuesto

Voz 0827 47:42 también hemos hablado de medidas distintas para casos semejantes Urdangarin por ejemplo está esperando su sentencia definitiva en Suiza no se puso ninguna fianza siquiera sin embargo Millet y Montull encausados y condenados ya por el caso Palau van a ingresar en prisión hoy mismo ingresan en prisión

Voz 1168 48:00 yo comprendo esas preguntas dijo Open se esa esa situación lo comprendo porque efectivamente cuando uno está condenado en primera instancia apenas importantes y en este caso es una pelea importante pues de alguna manera uno puede ingresar en prisión hasta el tie hasta la mitad del tiempo entonces situaciones que en este caso sí porque en este caso no pues evidentemente esto habría que explicarlo eso hay que explicarlo y a veces no se ha explicado suficientemente yo siempre digo que a veces la justicia tiene mala prensa porque a veces refleja lo que transmitimos lo que transmiten la propia justicia

Voz 5 48:36 cuando contra la velada acceda

Voz 0827 48:41 ya hemos hablado como no de la gala de los Goya que se celebró el sábado más de tres millones de espectadores casi el veinte por ciento de cuota bueno podríamos decir que fue un éxito televisivo pero a Mariola Cubells Inés la única no les convenció

Voz 1915 48:54 es una gala cargada de buenas intenciones muy mal ejecutadas y luego es la peor gala que yo recuerdo en mucho tiempo en cuanto a contenido televisivo a manera de narrar manera de plasmar guión una de las peores que yo recuerdo

Voz 0827 49:06 fue una gala reivindicativa estaba previsto aunque tú Francino has echado de menos una reivindicación

Voz 7 49:12 por cierto y esto ya es directamente para provocar a nadie absolutamente a nadie del mundo del cine de la cultura trompo Clive como esa la protesta ya la reivindicación a nadie le chirría que hay unos tíos en la cárcel en prisión preventiva que lleven tres meses sin juicio ni nada yo no como algo en absoluto con algunas de las cosas que hicieron y lo he dicho eh pero prisión preventiva hay tanto tiempo no les parecía un poquito fuerte preconstitucional acaba de decir que revisa la situación de prisión de los Jordis van como nadie lo dijo en la gala de los Goya apoyo a la digo yo es una opinión personal e intransferible creo que así tampoco van