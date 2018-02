La Ventana (06/02/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 cadena SER servicios informativos

Voz 1667 00:11 son las cuatro de la tarde las tres en Canarias Wall Street vuelve al verde después de sufrir ayer su mayor caída en la historia la subida del Dow Jones en la apertura de esta jornada ronda ya el uno por ciento y parece que anima a las bolsas europeas que reducen a esta hora las pérdidas de en torno al dos por ciento que llevan encajando tomará mañana una tendencia negativa alimentada por la anunciada subida de tipos de interés en Estados Unidos tal y como ha señalado en Hora catorce el economista Juan Ignacio Crespo

Voz 1193 00:36 el miedo es porque hay que vender porque otros veinte en cuál es el motivo para que el primero vendiera la mejor podría hacer que los tipos de interés de corto plazo no Estados Unidos se supone que van a subir tres veces este año y los ver largo plazo pues subieron bastante la semana pasada hice árboles sienta mal a las bolsas es que suban los tipos de interés

Voz 1667 00:55 este miércoles finaliza el plazo para la presentación de las candidaturas para la vicepresidencia hace el Banco Central Europeo Luis de Guindos están las apuestas pero aplaza a mañana el anuncio sobre su posible candidatura a ese puesto lo acaba de anunciar el propio ministro en el Congreso

Voz 2 01:09 pero mañana mañana presentaremos la candidatura vengan ustedes la persona aquí yo creo que lo importante es que España vuelva a donde no tenía que haber salido que era la Comisión ejecutiva de del Banco Central Europeo IS el objetivo en el cual yo creo que todos deberíamos estar unidos vamos a ver esto lo tienen que consensuar lógicamente es con el resto de países de la de la zona euro

Voz 1667 01:32 hay novedades en el caso contra los ex jugadores de la Arandina la Fiscalía pide ahora la puesta en libertad de los tres acusados al entender que ya no pueden alterar pruebas y que las medidas de protección a la menor que les denunció son suficientes informa Mariola lo ocurrido

Voz 0259 01:46 la Fiscalía considera que han desaparecido los motivos para mantenerlos en prisión señala que se han practicado ya a las diligencias necesarias y considera que no hay posibilidad de ocultar alterar o destruir pruebas relevantes además entiende que la protección de la víctima está garantizada porque a los acusados se les ha impuesto una orden de alejamiento de mil metros se les ha prohibido comunicarse con la menor de quince años por cualquier medio y añade que el riesgo de fuga se evitará obligando a los futbolistas a comparecer mensualmente ante el juzgado ir retirando les el pasaporte

Voz 1667 02:17 allí en Londres la situación de Julian Assange no cambia un juez británico ha decidido mantener la orden de detención que impide al fundador de Wikileaks abandonar la embajada de Ecuador en la capital británica corresponsal Begoña Arce

Voz 0273 02:29 el Tribunal de Magistrados de Westminster mantiene la orden de detención contra el fundador de Wikileaks por haber violado las condiciones de libertad condicional impuestas por la Justicia británica los abogados de Assange habían argumentado que la orden de detención carecía ya de objetivo y función después de que Suecia cerrara el pasado mes de mayo el dossier por violación contra él también invocaba en los problemas de su defendido que lleva cinco años refugiado en la embajada de Ecuador en Londres sufre al parecer de problemas de salud dentales de espalda de depresión los letrados del hacker australiano deben decidir ahora si apelan contra la sentencia

Voz 1915 03:09 haciendo el gobierno ha desactivado la fase de alerta por nieve ya no se esperan precipitaciones en los próximos días y PP y C's han acusado al Ayuntamiento de no aumentar la frecuencia de los autobuses de la EMT para facilitar el transporte durante la nevada de este lunes el gobierno municipal lo niega defiende que ese aumento depende de la comunidad escuchamos a inmaculadas ante el Partido Popular ha Begoña Villacís

Voz 0313 03:29 Ciudadanos y a la portavoz municipal Rita Maestre

Voz 1915 03:31 micrófonos de Hoy por Hoy Madrid evidentemente cuando nació esta más atascada los autobuses también están más atascados y esos única responsabilidad del Ayuntamiento de Madrid es algo que se nota que se notan días como

Voz 3 03:40 los ayer de la Empresa Municipal de Transporte ha bajado un punto Leda falló todo fallo Cercanías repetidamente que no deja de fallar por tanto el estamos de la gente la alternativa

Voz 4 03:50 el el comercio transportes tiene mayoría la Comunidad de Madrid que sistemáticamente deniega a cosas como el aumento de las frecuencias o incluso líneas nuevas que los vecinos de Madrid necesitan y que el consorcio negó

Voz 1915 04:00 la Guardia Civil ha detenido a veinte personas vinculadas con el asesinato de un joven de dieciocho años en las fiestas de San Agustín de Guadalix del año pasado entre ellas estaría el autor material del homicidio SER Madrid Sur nieve Sebastián el joven perdió la vida tras una riña tumultuaria en la que resultó herido en el tórax con arma

Voz 0313 04:16 ah Blanca la Guardia Civil inició la investigación

Voz 1915 04:18 estos hechos recogiendo diversos testimonios ir realizando la inspección del lugar del suceso como consecuencia de estas investigaciones se llegó hasta un grupo de personas la mayoría de origen latinoamericano que están asentados en Alcobendas y San Sebastián de los Reyes Ana Martínez portavoz de la Guardia Civil

Voz 5 04:33 el día pero ser procedían a miles de personas entre las cuales se encuentran cinco menos llevar hice realizaron entradas y registros en los domicilios que ocupaban estas personas están situados en Alcobendas no teme los Reyes Algete y en la tarde de Guadalajara

Voz 1915 04:47 los jóvenes fueron puestos a disposición del juzgado número uno de Alcobendas ya se ha decretado el ingreso en prisión de cuatro de ellos cinco grados en el centro de la capital

Voz 0313 05:56 buenas tardes bienvenidos a La Ventana pero es posible que alguien posible no estoy seguro que más de una hora mismo estará pensando que ya vale con el tema de la igualdad del feminismo de la discriminación de los derechos de la mujer y todo ese rollo todo eso que él considera un rollo yo les rogaría ese alguien sin todo cariño con todo el respeto que antes en un poquito más piense un minuto solo un minuto en el paisaje que tiene

Voz 1 06:22 en su familia entre sus amigos y amigas

Voz 0313 06:25 su trabajo cuando va al centro de salud o al bar sube a un taxi o compra un libro o escucha las noticias sobre la gala de los Goya o sale de noche navega por las redes de verdad alguien cree que estamos exagerando con fin no se lo del acoso cuando no la violencia contra las mujeres que exagerados con la brecha salarial con la conciliación la igualdad de oportunidades los techos de cristal que al final son de cemento armado como la cara de algunos pues si cree que exagerados ya lo siento pero hoy vamos a insistir un centenar de científicas de todo el mundo van a unirse en una expedición a la Antártida para combatir el cambio climático para reclamar esa igualdad que tampoco en el sector de la ciencia parece que haya manera de conseguir bueno que sepa ese alguien disgustado al que me dirijo desde el comienzo que en esa expedición participan ingenieros oceanógrafo las expertas en energías renovables bióloga es marinas y que sepa algo más en una encuesta de hace apenas dos años más del sesenta por ciento de los españoles se mostraban convencidos de que las mujeres no sirven para ser científicas de alto nivel aunque sólo sea para salir de esa nube ignorancia iré perjuicio yo les ruego a nuestro a nuestros oyentes fatigados con el tema

Voz 1 07:39 que aguanten un poquito más seguro que no se arrepiente bienvenidos a la vez

Voz 9 07:46 y ha

Voz 8 08:08 así una dinastía andaluz Roda por fin al pena reino de los que ya tiene la mina Fito

Voz 9 08:54 sí sí

Voz 1 09:01 bueno

Voz 8 09:09 P a ver a Reino los los cuarta lo no

Voz 0313 09:45 la Boozer el reflejo de deshielo bajo el sol decida se lo preguntaremos a nuestras invitadas Roberto Sánchez Isaías Lafuente buenas tardes qué tal ver cómo estáis todos café con el gran Jon Sistiaga John hola bienvenida amigo cuántos días cuánto tiempo cómo te va a nadie da bien bien bien todo en orden todos los del como al cabo desde la ventana como Baltar

Voz 8 10:03 sí

Voz 0313 10:04 pero aplicándose fabricando abramos se cree que coincide hoy con tu próximo tabú si el tema de la polémica de Isaías pero que vamos a coincidir con lo de legalizar no las drogas

Voz 11 10:13 eso es lo plantearemos en la polémica pero tengo que decir que muchos oyentes de La Ventana y están muy contentos de que estés aquí que hay profano porque ayer sospechaban que te ibas a coger un gran pacto hay

Voz 0827 10:23 es de ahí a la terraza con toda la nieve había gente muy preocupada de berciano si si te lo digo de verdad es que como en Twitter te lo tengo que contar Sistiaga tú

Voz 0313 10:32 viste ese vídeo que ayer colgó alguien de él no no lo son una chorrada que sensibles pero que sabéis en camiseta no pensó en un grupo de energúmenos luego de nieve sea nosotros vosotros el equipo La Ventana no no espera espera espera define vino un energúmeno es decir control

Voz 12 10:49 yo creo que el Ministerio de Interior está investigando el vídeo

Voz 0313 10:53 pero esta mañana esta mañana seguíamos discutiendo ya aprovecho para sacarlo en la reunión de de equipo de que ganas de subir a la red en este siglo I de compartir una experiencia que has tenido con un grupo de de colegas cinco minutitos Tarrida ha pasado bien en fin has hecho piña hay que subirlo no no hay que subirlo a lo mejor eso es una excepción que hemos hecho en el equipo de subirnos ahora comiendo macarrones no bueno

Voz 0976 11:20 será de los vídeos más vistos ayer en la web en andaluz pero

Voz 0313 11:24 dos esa necesidad de de estar transmitiendo casi al segundo lo que haces en tu vida no sé no deja de hecho carne ya está no dispone además a lo mejor porque como no lo haces nunca bueno tampoco el líder

Voz 0976 11:37 éxito eso sí ayer los recursos reponía el buen rollo

Voz 0313 11:42 fíjate impacto míster

Voz 0976 11:44 el oyente pues la gente lo vio

Voz 0882 11:47 también traer gente el equipo tirándose golazo de tal sea bueno Twitter ya sabes que están mal todo y que te mira cómo tratarle

Voz 0313 11:55 por habría nosotros no sé cosas es un equipo español como les decía un equipo español de de cuatro científicas para viajar esta semana próxima viajar en martes trece por cierto a la Antártida ya llevan unirse a otras noventa y seis mujeres que van a protagonizar esas petición que les comentaba para luchar contra el cambio climático y también contra la desigualdad de género Howard proyecto de liderazgo y empoderamiento para mujeres del ámbito científico y tecnológico que nació en Australia en el año dos mil dieciséis cada año se selecciona un centenar de mujeres de todo el mundo y esperan que en aproximadamente una década se haya creado una red mundial de mil mujeres líderes en este apartado concreto en el de la lucha contra el cambio climático que es sin duda uno de los grandes retos que tenemos por delante de de las cuatro integrantes una está viajando o llegando a Ushuaia no sé ahora mismo que es la oceanografía Ana Payo nos acompañan Alicia Pérez Porro que es bióloga marina Alexandra tu Bini experto en energías renovables Joshua López que es ingeniera en telecomunicaciones

Voz 0976 12:55 buenas tardes a las trece bienvenidas a La Ventana

Voz 4 12:58 hola buenas tardes se coge tu más

Voz 0313 13:01 este poquito poquito de ánimo de podéis ayudar con el oyente disgustado ese que ellos saludado al principio que seguro que existe que lo hay que hay que fin respetar como como todos que jode ya estoy harto de las cosas de los derechos de las mujeres me podéis ayudar a ver si os creen un poquito más con compuestos argumentó

Voz 13 13:19 bueno lo podemos intentar eso desde luego como tú bien has dicho que está escrito una encuesta europea en el dos mil quince que destacó que el sesenta por ciento de los españoles opina que las mujeres no

Voz 14 13:30 estamos capacitadas para ser científica

Voz 13 13:32 las de élite Ikea equivocado no de sesenta y tres por ciento y luego el problema es que las mujeres científicas e tenemos menos visibilidad que los hombres científicos y esto pasa por los medios de comunicación así que muchas gracias por invitarnos quedarnos visibilidad que citan a expertos en vez de expertas cuando cuando se tratan temas científicos esto también pasa por premios en España el dieciocho por ciento sólo el dieciocho por ciento de los premios que se dan sobre ciencia recaen en mujeres también pasa en las posiciones de liderazgo sólo el veinte por ciento de los puestos eh clave en centros de investigación en universidades y laboratorios están ocupados por mujeres entonces la brecha de género en ciencia ocurre esto nos afecta a todos no sólo nos afecta a las mujeres

Voz 0313 14:21 es una constante ayer estaba asentada en este micrófono la creadora de Wiki esfera que es un grupo de de editoras que se reúnen cada x tiempo en Madrid de forma absolutamente altruista para incorporar a la wikipedia perfiles de mujeres

Voz 1915 14:34 hablábamos ayer define pero en cualquier ámbito

Voz 0313 14:36 no es tan que no existen que nadie les ha puesto ahí y nos hablaba de un porcentaje del trece por ciento de biografías del diez por ciento de editoras que son al final las personas que acaban eso que decimos el relato contando la historia no sea que este porcentaje es un es una constante prácticamente en todos los ámbitos en los ahora peores seguramente

Voz 13 14:54 esto también existe para iniciativas científicas existe exactamente lo mismo de hecho hace dos días en el en el Museo de Historia Natural de Nueva York se organizó una iniciativa en el que muchísimas mujeres acudieron a editar páginas de Wikipedia sobre mujeres científicas y los porcentajes exactos yo no me los conozco pero seguro que son muy similares

Voz 0313 15:15 a Alexandra contarnos todas lo que yo he dicho poco el titular de que os dedicáis pero exactamente vuestro trabajo suba empieza

Voz 1915 15:23 eh yo trabajo yo doce años trabajando en Acciona Energía

Voz 15 15:27 en la renovables en la en el NAP

Voz 1915 15:30 ya en acción energías Horace energías renovables y trabajo en el centro de control que se llama Cecoes desde donde operan casi catorce gigavatios de energía renovable Entonces yo estoy en el departamento de sistemas de control desde ahí eh nos preocupamos de que tengan en en ese centro de control todos los los datos en tiempo real de todos los activos del mundo entonces soy responsable del mantenimiento y operación de servidores de bases de datos de Software todo toda la información que

Voz 0313 15:58 no ha pasado en España con las renovables en esa pasada pues no es claro que no que no nos ha pasado en nuestras a pasar un minuto

Voz 1915 16:07 no nos lo han puesto los lo han puesto complicado somos un país con con un potencial tremendo en energías renovables pero pero parece que que la legislación no ayuda Hay está haciendo complicado pues hemos sido punteros no

Voz 0313 16:21 sí sí sí por ejemplo yo en Navarra de donde vengo

Voz 1915 16:24 sido pionera en el mundo en las energías renovables y ahora pues parece que que no se están tomando la delantera esperemos que que cambie y que haya una legislación más favorable para para el desarrollo de estas energías

Voz 0827 16:34 no sólo para aclarar porque como no somos científicos que son catorce gigavatios

Voz 1915 16:39 qué propone

Voz 4 16:40 no no la verdad y esta pregunta justo es la comenté a un compañero antes de venir le dije oye esto para pasarlo a hogares cuántos no lo sé

Voz 0313 16:48 no no yo no tengo ese dato bueno me consuela que no tenga la respuesta Alexandra

Voz 16 16:55 esta bioquímica sí trabajó con algas verdes la producción de yo como estimable y especialmente hidrógeno y antes se ha trabajado en Estados Unidos ahora ya año y Nacho Novo Miño en por vi en Colorado que es el único instituto dedicado en este tema en Estados Unidos y ahora trabajo en la Universidad de Córdoba como investigadora en este tema y también ayuda

Voz 0313 17:26 no puedo llevarse en Córdoba dos años

Voz 16 17:30 el también ayuda a la oficina de proyecto asienta nacional en las es de la universidad para ayudar lo los investigadores general aquí tengo otro tema que es la biorremediación de agua visuales usando también algas verdes con bacterias que ahora estoy coordinada por ciento es de un proyecto europeo para trabajar en esto campo

Voz 0313 18:05 Alexandre está con las algas verdes y Alicia que ha dicho que es bióloga marina tendrá que explicar se dedica al mundo esponjas y en fin lo que somos ignorantes hacemos bromas y chistes porque los vienen con la cabeza muy obvias no pero cuéntalo con detalle porque le una entrevista contigo hace unas semanas en en la contra de La Vanguardia y creo recordar que el titular era no descendemos del mono descendemos de la esponja a ver

Voz 17 18:31 eso era un titular explica esto tan en Haidar

Voz 13 18:37 gente así pero eh pues sí yo soy yo soy bióloga marina e trabajos e investigadora asociada en el National Museum of Natural History del Smithsonian en Estados Unidos ir trabajo con esponjas las esponjas son el primer animal que apareció en la Tierra por eso el titular de no venimos de del mono venimos de la esponja y eso no es un animal muy muy antiguo no apareció hace más de seiscientos millones de años I

Voz 14 19:07 así es el animal que que

Voz 13 19:10 empezó empezó todo entonces en temas evolutivos esto ha tenido mucha importancia hay una especie de saga científica actualmente que es hay unos científicos que defienden que fue la esponja el primer animal y otros científicos

Voz 0313 19:23 defienden fueron los te no que perder

Voz 13 19:26 los te no fueros es para los oyentes y a lo mejor para los presentes la FPNUL foros es algo que se parece mucho

Voz 1915 19:33 a una medusa pero no lo es

Voz 0313 19:36 parecía una escuela griega de pensamiento

Voz 14 19:39 sí

Voz 13 19:41 seguro que los habéis visto sabéis nadado en el Mediterráneo son como unas cositas transparentes indecentes que están flotando siempre como en el primer metro de superficie tú lo ves y hay una medusa

Voz 18 19:52 pero no lo cosas Fonte no Foro Amorós móvil que relación tiene las por por empezar por cambiar a otro tema que relación tiene las esponjas con el cambio climático pues la verdad es que muchos vínculos su puede establecer mira el

Voz 13 20:05 por ejemplo las esponjas están están siendo ahora claves en temas de cambio climático porque en algunos arrecifes especialmente los del Caribe se está detectando que el animal dominante está pasando de ser el coral que es hasta ahora si tú piensas en un arrecife piensas en corales pues ahora está pasando a ser la esponja al animal dominante entonces esto ha de esta destapado que las esponjas pueden ser las ganadoras en el en el cambio climático si estudiamos las esponjas sobre todo aquellas especies que no están muriendo por culpa del cambio climático a lo mejor podemos descubrir aquellas claves que hacen que una especie vaya a sobrevivir que otra especie no vaya a sobrevivir

Voz 0313 20:47 Alexandre las algas verdes tienen algún vínculo con el cambio climático osea lo que vais a hacer a la Antártida es unificar proyectos comentar debatir enviar un mensaje sin duda porque este viaje tiene un carácter simbólico muy muy potente pero a nivel práctico científico hay algo ahí de Usua dice que no

Voz 1915 21:06 es sí o no

Voz 16 21:08 de algas verdes son muy útil para producir biocombustibles entonces solo

Voz 0313 21:13 las

Voz 16 21:15 no hay mucha más tipos de algas pero yo trabó con ustedes hay que que significa que utiliza la luz del sol dos qué crees SER producción yo masa ese comercios ves que puede ser la energía del futuro entonces una manera nueva pues de ser facil de Asia

Voz 1 21:48 ella es la relación con el cambio climático que tenemos que descubrir entonces yo porque no contó con la cabezón

Voz 1915 21:57 lo que quería decir que que no es una expedición científica no vamos a la Antártida a tomar muestras aunque obviamente vamos a estar ahí yo pues bueno yo no voy a estar viendo aerogeneradores pero sí que posiblemente Ana Payo payo que se dedican a temas de poblaciones de aves seguro que se fijan los Pingüinos y bueno pues fijarme me va a costar un poco las fijarme en este Borjas Carter pero pero no vamos a a llevar a cabo ningún experimento es sí que vamos a compartir llevamos todo el año trabajando en diferentes proyectos científicos entonces vamos a darles el último empujón porque hasta ahora hemos hecho todo telemáticamente entonces ahí vamos a hacer una apuesta en común vamos a presentar los días Fuentes equipos en los proyectos también vamos a visitar estaciones científicas Iber ahí a los los experimentos reales que se están llevando a cabo en las diferentes estaciones científicas quedamos a visitar visitar de primera

Voz 0976 22:48 lo que contradice que os dirigida al espectador al que al que alguien debido tiempo oye perdona pero

Voz 0313 22:54 en este caso como la radio

Voz 0976 22:57 es un oyente al que esa dirigida antes dedicarles no y que les explicara cuál es es cómo se aplica la la perspectiva de género en en esta expedición porqué es tan necesaria no porque esa pregunta que es estará Depor que sólo mujeres

Voz 13 23:13 las mujeres estamos poco representadas en los procesos de toma de decisiones en general no sólo relacionado con el cambio climático entonces lo que la lucha contra el cambio climático como sociedad la estamos perdiendo en España por ejemplo el setenta y cuatro por ciento del suelo español está en riesgo de desertización tenemos especies invasoras como son el mosquito tigre o el mejillón cebra que amenazan tanto nuestra salud como nuestra vio de biodiversidad entonces cómo puede ser que es esté prescindiendo del cincuenta por ciento de la de la población que somos nosotras las mujeres de nuestra creatividad de nuestro talento de nuestras ideas y de nuestros puntos de vista

Voz 14 23:54 entonces eh

Voz 13 23:56 el programa este Vaughn la ley Se basa en aquellos estudios que prueban que cuando hay equipos e con equidad de género estos equipos son el cincuenta por ciento más efectivos y más productivos que aquellos en los que hay una un claro un claro ganador en cuanto al género ya se ha sólo mujeres sólo hombres entonces en el tema del cambio climático una solución innovadora es que más mujeres sean líderes en esta lucha que más mujeres estén en puestos de liderazgo algo que más mujeres estén tomando decisiones sobre estos temas que más mujeres puedan tener voz en las políticas y en la toma de decisión de temas de cambio climático por eso es importante y por eso al principio mencionaba que el que no haya visibilidad y que no haya mujeres en ciencia nos perjudica a todos porque nos perdemos talento nos perdemos creatividad que luego beneficia tanto a hombres como a mujer

Voz 0827 24:53 antes hablábamos de la encuesta de como veíamos desde fuera de la ciencia a las mujeres dentro de la ciencia pero dentro del ámbito científico también os ven así es decir también tenéis dificultades digamos con los propios colegas para tener esa visibilidad

Voz 1915 25:08 que dentro del ámbito científico sigue puede ser estas estas dificultades y que son más sutiles no sólo en el ámbito laboral no son tan evidentes no no no son tan directas aunque siempre cuando te empiezas a hablar en grupos pequeños sí sí que hay casos más más graves de acoso de pero pero en general lo que sí que que nos cuesta es para poner en valor a nuestro trabajo lo que hacemos tenemos que hacer mucho más esfuerzo que que los hombres para que nuestro trabajo sea valorada igualmente Isea sea visible

Voz 4 25:40 que no nos interrumpa a Cesc

Voz 17 25:44 que nuestra idea sea válida cuando tengas que no no no no lo que nuestro trabajo

Voz 0827 25:52 pero climático qué solución tiene puede frenar se puede dar marcha atrás podemos recuperar lo perdido hay cosas que ya no se van a poder recuperar

Voz 12 26:02 no yo creo

Voz 13 26:05 esa es la pregunta del millón yo creo que hay un poco de todo hay cosas que no se van a recuperar hay cosas que todavía estamos a tiempo hay cosas que podemos dar marcha atrás pero lo que está claro es que tendremos que actuar tenemos que actuar rápido y tiene que estar en todas las agendas políticas

Voz 0827 26:20 es se necesita más política o dinero

Voz 13 26:23 yo creo que ahora mismo se necesitan ambas cosas pero yo creo que la política independientemente del dinero también ayuda a concienciar a la gente no si hay una política detrás respaldando Paul eh científicos respaldando iniciativas sociales esto ayuda a que la gente entienda que este tema es importante

Voz 0313 26:42 en Estados Unidos estuvo hace tiempo ves política ahora mismo en este momento digamos que no que no brilla por su

Voz 13 26:49 pues bien la te diré que si no es verdad

Voz 0313 26:52 que no la es

Voz 13 26:54 that que la administración que hay ahora mismo en la Casa Blanca ha sido más bien negacionista en temas de cambio climático no está ayudando en temas científicos pero también es verdad que por ello han surgido muchas iniciativas privadas locales e que están eh el fondo la voz de una manera que no lo habían hecho nunca hay que están tomando la lucha contra el cambio climático de manera personal yo creo que hay que buscarle el lado bueno dentro de lo negativo que ha sido para para la ciencia hay para el cambio climático la Administración actual y eso me parece muy positivo

Voz 0976 27:28 creo que lo que está diciendo antes del más interrupto sin y todo esto creo que esto es común en todos los sectores laborales no la meritocracia de alguna manera se acaba cuando has conseguido tu plaza hayas demostrado tu talento a partir de ahí a los que deciden quién va creciendo va subiendo va escalando son hombres normalmente que suelen acabar promocionando más a hombres pero voy a lo de la perspectiva de género y no suelen vosotras en las que estáis ahí sino en la gente que sufre el cambio climático el cambio climático no sólo que cuando vayas este verano a tu Playa de toda la vida haya un metro menos de arena no sé en el Mediterráneo con el Cantábrico sino sobre todo como lo sufren en lugares como África en en la Amazonía ON sudeste asiático y las que lo sufren en esos países pobres son sobre todo los colectivos femeninos que llevan todo el peso

Voz 12 28:16 el lugar de de de de la agricultura de la agricultura de la educación etcétera no

Voz 1915 28:23 sí eso sí eso es el impacto del del cambio climático es es más severo en las mujeres y tal como dices en en países en desarrollo que que están sufriendo grandes sequías el sector primario la la agricultura ir por ejemplo irá a buscar por agua son tareas que que que se realizan son Redick llevadas a cabo por las mujeres no entonces cada vez tienen que ir más lejos cada vez las condiciones son peores Hinault sólo eso sino también cuando hay grandes desastres en los que se producen inundaciones a desastres de este tipo mueren más mujeres que hombres porque las mujeres son las que se encargan de los cuidados las que tienen que estar con los niños hasta el último momento jefe juego con los abuelos ir por otro lado igual nunca les han enseñado nada porque esa esa mujer no ha tenido acceso a la educación no ha salido nunca de su casa tenido que estar siempre cuidando los porcentajes de defunciones son mucho más altos oye quién paga hasta expedición no creo que sobre esto hay que rascar el bolsillo o casi no es que eso está bien que lo sepan los oyentes si esto no es una cosa que el Gobierno de turno que estaría muy bien eh si fuera así dijeron

Voz 0313 29:28 sí mujeres que sean

Voz 1915 29:30 yo yo corro con los gastos

Voz 0313 29:32 no es el caso ideal no no

Voz 13 29:35 el la la todo este programa de un año entero y la expedición de que nos vamos ahora la Antártida e hemos contado con una financiación del sesenta por ciento por parte del programa de muere un ellos han cubierto ese sesenta por ciento y nosotras todas las participantes teníamos que cubrir el resto que aproximadamente eran unos unos veinte

Voz 14 29:54 me el veinte mil euros

Voz 13 29:57 entonces lo que hemos hecho todas las participantes ha sido buscarnos un poco la vida como decías tú hemos empezado campañas de crowdfunding eh eh eh yo creo que estamos muy agradecidas de poder decir que nosotras hemos tenido la suerte de que Acciona es una compañía que estaba alineada con los intereses de Pound ya ha decidido patrocinar Nos y entonces eh Acciona nos ha dado un empujón económico nos está dando un empujón en visibilidad también hemos conseguido patrocinio por parte de eterno por ejemplo las ropas de montaña que llevamos

Voz 14 30:29 no va a pleno

Voz 1915 30:32 sí luego K K así hay ochenta historias si hablamos de crisis cada una de las mujeres que participan participaron en la expedición ha financiado el viaje de de diferentes formas por ejemplo Ana Payo igual ha colocado como unas cien charlas este año porque ellas se dedica a la divulgación está en el grupo de monólogos de científicos Navas si les conocen ustedes edad eh por ejemplo Ana ha trabajado muy duro hay un sobrero Fanning entonces aquí cada una de de podemos contar nuestra historia no

Voz 0976 31:00 yo

Voz 9 31:05 sí sí

Voz 20 31:08 a ver si se quiere mantener sí que lo es

Voz 21 31:49 Alicia Pérez Porro Alexandre Alexandra viene Usua Lopes eh muchísimas gracias por estar en la ventanas esperamos a la vuelta del barrio comparar gracias reglamentar suerte

Voz 22 32:32 sí

Voz 1 38:37 bueno propuesta de prohibición o no este asunto de las drogas y se legalizan sino se legalizan Si en parte si todas es un debate recurrente que aparece y desaparece de vez en cuando hoy tenemos estos últimos días tenemos una percha fantástica para encarar lo que es algo que ha hecho el Ayuntamiento de Zaragoza y hay arranca precisamente nuestra polémica

Voz 37 39:01 la polémica es la fuente

Voz 0827 39:05 el Ayuntamiento de Zaragoza ha publicado una guía que defiende la legalización de las drogas considera que algunos populares medicamentos ya lo son y ofrece consejos y recomendaciones sobre su correcto consumo los promotores dicen que es mera información los detractores hablan de incitación al consumo cada vez que surge una iniciativa semejante Se reaviva en España el eterno debate sobre la legalización de las drogas sobre si ésta debería extenderse a a todo tipo de productos en lo que se refiere a las drogas blandas la discusión parece tener tintes hipócritas en países como el nuestro en el que el alcohol y el tabaco cuyo consumo entraña costes personales y sociales están al alcance de todos y son drogas la legalización total tiene perfiles más espinosos seguramente nos inquieta haría pensar en drogo mercados en donde se dispensar mamporros pastillas o papelinas de coca o heroína pero es evidente que swing Knox su inexistencia no ha frenado ni la producción ni el tráfico ni el consumo de drogas solo los ha derivado en beneficio de redes criminales que son las más beneficiadas por cualquier prohibición una realidad que requeriría al margen de las decisiones que se tomen finalmente huir de espasmódica polémicas y abrir un debate serio y profundo sobre la posible legalización y sus límites

Voz 4 40:28 para Manjón Cabeza

Voz 0313 40:29 buenas tardes

Voz 5 40:30 mi carrera es profesora titular de Derecho

Voz 0313 40:33 penal en la Complutense de Madrid dirige la cátedra drogas Siglo XXI pero es que además fue directora general en el Plan Nacional Sobre Drogas magistrada de lo Penal de la Audiencia Nacional es autora del libro La solución donde aboga por la legalización de las drogas si eso es así Araceli por dónde empezamos o por dónde deberíamos empezar

Voz 38 40:51 bueno hay que empezar por cambiar el sistema en el que estamos acciones indicó

Voz 5 40:56 igual descamada que habéis comentado un rato en el Ayuntamiento de Zaragoza que además pueden cuestionarse desde distintos sectores pues eh sirven para llamar la atención pero a lo que hay que ir a un cambio de sistema tal es decir para cambiar el sistema de previsión que desde hace un siglo se nos impone y que desde mediados del siglo pasado pues Naciones Unidas ha tomado como bandera y es una inutilidad

Voz 0313 41:24 José estamos todos haciendo un cierto seguidismo del del modelo Estados Unidos

Voz 5 41:29 sí absoluto es decir en materia de de control lo mejor dicho de descontrol de de drogas rige el multilateralismo absoluto la política que Estados Unidos quiso imponer en un determinado momento y utilizó a Naciones Unidas como como ejecutor y que muy pocos países han contestado sólo algunos últimamente en relación al cannabis pues se han atrevido a discutir sino simplemente a prescindir del sistema

Voz 12 41:58 emitían

Voz 0313 41:58 cuáles serían las pegas que seguro que las hay de cara a un programa de legalización general de las de las drogas porque no se les reproduce fragmentos de la discusión de hoy del equipo de La Ventana no me había quien decía bueno es que tener acceso más fácil a según qué drogas también aumentaría el consumo bueno eso no está escrito que sea que sea así tampoco no

Voz 5 42:19 no vamos a ver aquí varias cosas fíjate hace un rato avisa habla de los drogo mercados bueno existen los controlan delincuente exacto que algunos nos planteamos es que dado que con el uso de las drogas no se va a acabar nunca es mejor que lo control del Estado a que lo controle un un cártel de la droga eso es lo que nos planteamos algunos que es mejor poner todo esto en manos del Estado que seguir dejando en manos de los delincuentes un delincuente no Le pide un DNI a un chaval para ver si le vende una dosis de lo que sea el Estado intenta que los menores no accedan a determinar asustando

Voz 12 42:57 y por la tanto

Voz 5 42:59 esos miedos yo creo que es un poco racionales y bueno luego hay algunos ejemplos Uruguay ha legalizado de hace unos años y ahora mismo se tiene evidencia que el consumo no ha aumentado sea mantenido lo que ocurre es que es un consumo menos peligroso porque se sabe qué productos está consumiendo tienen una trazabilidad hay unas indicaciones de dosis de cantidades cosa que antes no lo había entonces no hay ninguna evidencia que nos diga te ir a un régimen de reglamentación incrementa el consumo con todo aunque el incrementase sería menos dañino que las consecuencias que ahora mismo tiene la prohibición

Voz 0976 43:42 hora Araceli que tan sólo Jon Sistiaga bueno lo primero que quiero decir es que el el libro de Araceli la solución es uno de los libros que hay que leer sesión si para saber de qué estamos hablando no porque ahí está todo explicado ahí todo argumentado estábamos hablando estabas hablando ahora de de Uruguay bien es cierto que todavía queda un poco de tiempo para saber los efectos de esta nueva política de Uruguay que hay tenencia de otros lugares como Holanda etcétera podemos decir que hay el Estado es productor no es solamente que te permita vender Otter peor te permita compras sino que además él es el que produce proporcionan la droga a esa es la mariguana en este caso el cannabis a diferentes tiendas So o lugares no por tanto controla el THC controla la calidad y la cantidad de la droga todavía es pronto para empezar a saber la las consecuencias de esto es verdad que como a Feli por el momento no ha habido un aumento significativo de de de personas que que sigan consumiendo es más algunos periódicos uruguayos hablan de que hay mucho joven que está empezado a retirar del consumo de cannabis precisamente porque ella no está ese factor de clandestino

Voz 12 44:45 si no es muy atractivo que son que es muy que es muy atractivo no Araceli si eso es cierto

Voz 5 44:50 sí pero bueno efectivamente ahora digamos que no tenemos un estudio sobre las consecuencias a medio plazo porque llevamos poco tiempo pero bueno lo que al menos sí sabemos es que no se han producido efectos negativos que antes no existiese lo mismo puede siguiera en Colorado en California en Washington en Alaska es decir el hecho de que se haya reglamentado el canarios Recreativo no ha supuesto pero lemas que antes no existía ese momento eso es lo que tenemos Sara que hay que esperar evidente que en cualquier régimen de reglamentación de drogar vamos a cometer errores íbamos a tener que proceder prueba error sin lugar a dudas porque de la legalización ya no se acuerda nadie en los bienes sin libro de instrucciones la tenemos

Voz 12 45:36 empezar a construir claro son veteranas

Voz 5 45:38 por es sin lugar a dudas luego que las Open

Voz 0976 45:41 es de de de hace Lima Juan cabeza suelen ser se la suelen la suelen dar también mucho mucho policía que esa dedicado durante tiempo a

Voz 39 45:50 va a tratar hayan tan antidroga no que a mí

Voz 0976 45:55 hay una cosa que me hace que me parece muy curioso de todo esto gente como como como tú Araceli y otros políticos que han estado en el otro lado de la trinchera eh si además está muy legitimados para hablar desde desde este otro lado no es decir gente que has que que se ha dado cuenta que el proteccionismo no funciona no que que hay que pone a fin de alguna manera a la fracasada guerra contra las drogas que la Administración Nixon en hace cincuenta años pues se puso en marcha que hay que que hay que conseguir que en muchos países salgan de ese miedo que se tiene Cierval a Estados Unidos a que te quiten la etiqueta el calificativo de país amigo en la lucha contra las drogas con todo lo que tiene de de subvenciones Ike

Voz 0313 46:38 curioso una cantidad de ex presidentes que cuando han abandonado el cargo Felipe González hace ya o imponer Felipe González por la legalización internacional Cardoso de Brasil Cedillo Gaviria de Colombia país

Voz 0976 46:52 o en el británico y hasta Kofi Annan están en una gran organización

Voz 0313 46:59 León que aboga por una nueva lectura de la lucha con contarlo claro cuando lleva perdona perdona lo lo cual nos lleva a una pregunta Araceli a ver a ver cómo lo explico existen lobbies existen grupos pro prohibición quiero decir hay gente hay grupos interesados en que las drogas sigan prohibidas por el negocio que generan lo preguntas y director

Voz 5 47:18 a dudas claro claro claro a ver esto no es una cruzada moral fuese una cruzada moral si hubiese caído a finales del siglo XIX que es cuando se empezó a que hay grandes intereses no son los políticos básicamente el control que Estados Unidos ha mantenido sobre todo a sus vecinos del sur so pretexto de que les ayudaba en el tráfico contra las drogas y lo que ha hecho ha sido invadir los básicamente también hay intereses económicos mirar una de las veces que se plantea hace unos años en California el referéndum de la legalización de la marihuana que no se consiguiendo ese mamitis ha conseguido tres años después el colectivo que más protestó fue el de empresarios que proveen a las cárceles de material porque porque al legalizar el consumo de la marihuana teniendo en cuenta que allí era delito las cárceles se iban a vaciar en un treinta por ciento y por lo tanto a quién le iban a vender material

Voz 12 48:16 qué fuerte es decir naturalmente que hay intereses

Voz 5 48:18 amigos hay muchas empresas en Estados Unidos que han hecho un gran negocio sirviendo al Plan Colombia es decir el dinero que Estados Unidos ponía para el Plan Colombia retornaba a empresas químicas místicas de Estados Unidas naturalmente que hay interés económico en esto pero bueno eso no quiere decir que la humanidad siga teniendo que soportar todos los males de la prohibición porque bien es una provocado ni una solo ni uno porque hay algunos señores que viven de esto

Voz 0827 48:51 Araceli supongo que habrá muchos oyentes en estos momentos preguntándose y en su caso que pasó usted fue directora general del Plan Nacional Sobre Drogas en aquel momento no estaba el tema Maduro lo propuso y no lo hicieron caso no hubo tiempo que es lo que sucedió

Voz 0313 49:06 bueno pues han sufrido varias cosas

Voz 5 49:08 a lo primero que yo cuando está en Plan Nacional Sobre Drogas y en la Audiencia Nacional hace ya muchos años a principios de los noventa verdaderamente creía que podía ser la respuesta es decir yo sinceramente creía que había que combatir el crimen organiza sado naturalmente no entendía que hubiese Mike castigar a los consumidores ni a las pequeñas practicantes pero sí entendía que había que responder e todo el aparato represivo de del Estado contra el crimen organizado hasta que poco a poco me di cuenta que esa respuesta el absolutamente ineficaz Isabel de todo que en esa respuesta nos estábamos llevando por delante cosas muy importantes con mala salud pública la salud individual los derechos fundamentales de las personas eh entonces bueno poco a poco yo no digo que me convencí de un día para otro yo tarde luego muchos años a salir del armario hasta dos mil diez no me atreví a en público decir que preconizaba aun sistema de reglamentación de las drogas pero bueno poco a poco me fui dando cuenta de lo inútil que era el sistema sobre todo de los grandes prejuicios que que producía

Voz 0976 50:18 yo yo era Celia hablaría más todavía más grupos de presión que que abogan por mantener esa prohibición desde desde los dos extremos desde luego están los grupos criminales de los grupos del narcotráfico el otro lado está lo que muchos autores llaman la seguro gracia alguna manera no esa burocracia generada en torno a la lucha contra las drogas que incluso oye desde desde los elementos para para abastecer las cárceles donde van los acusados de vender o consumir droga a los helicópteros mercenarios pero en el medio de toda esa trama que queda los transportes si queda el blanqueo de dinero Ikeda los bancos y todas las las empresas que se dedican a blanquear el ingente dinero que negro que produce la droga todos esos no van a querer que se legalice la droga porque perderían su razón de ser

Voz 12 51:04 ah bueno bien también hubo un momento que tras prohibirse a la alcohol a pesar de que yo producía graves grandes beneficios

Voz 5 51:11 eso es pues tuvieron que volver a reglamento

Voz 12 51:13 darlas operativamente efectivamente es bueno pues Saro Celia Manjón Cabeza muchísimas gracias por estar estos minutos en la venta

Voz 0313 51:19 la eh

Voz 12 51:21 gracias a vosotros el debate no se cierra aquí pero lo que más hemos aprendido muchísimas gracias gracias hasta luego

Voz 40 51:26 no yo no

Voz 41 51:33 tú

Voz 42 51:40 Ubud

Voz 6 51:43 Juan no

Voz 43 51:54 eso

Voz 9 51:57 qué es

Voz 0313 52:22 la música esta Persia fantástica The blue moon forma parte de la banda sonora de la película Apolo trece no sé si os acordáis no recuerdo en qué momento de la película pero sí forma parte de la banda sonora aseguro Bono lo traemos a colación porque en menos de tres horas a las siete y media hora peninsular desde Cabo Cañaveral a lanzarse el cohete dicen que más potente de la historia después del que llevó las astronautas a la Luna hace casi cincuenta años eso sí ahí no viaja ningún astronauta

Voz 44 52:47 pues tampoco ningún animal un cohete que

Voz 0313 52:50 llama Falcon heavy

Voz 44 52:52 que va a llevar a bordo un un coche le

Voz 0313 52:55 turco Javier Gregori buenas tardes hola buenas tardes

Voz 0882 52:57 por qué enviar al espacio un coche eléctrico dos pues mira porque el que ha fabricado el cohete la empresa se llama Space X es del mismo propietario que Tesla entonces va a mandar no bus eléctrico el primer coche eléctrico de la historia que viaja al espacio que además es su coche eléctrico va a mandar el suyo un coche eléctrico rojo descapotable es precioso es ha podido ver hasta hace poco como lo estaba en la cápsula de del cohete y que además va a llegar si todo va bien el lanzamiento bien va a llegar a cuatrocientos millones de kilómetros va a ser el coche que va a alcanzar mayor velocidad en la historia

Voz 0313 53:31 descansa desde más de veinte mil que lo harían

Voz 0882 53:35 más va a llevar a bordo no un astronauta pero sí un maniquí conforma vestido de astronauta y que le han puesto

Voz 26 53:41 nueve El hombre de las esterillas

Voz 0313 53:43 se quedará en el cohete no no está previsto que lo pongan en el como es descapotable igual

Voz 39 53:48 alguna fue centrifugado central

Voz 0882 53:51 da pues arroja la astronauta eh

Voz 0313 53:54 no se al vacío pero vamos en esto es más una eh

Voz 0882 53:56 Trinidad que es una el valor científico del valor científicos muy grande estamos hablando del cohete más potente después de Saturno cinco es decir el coche más potente desde los años sesenta y tres y si funciona va a poder lanzar al espacio eh satélites mucho más pesados que se lanzan

Voz 45 54:12 ahora pero atención puede lanzar una nave al año

Voz 0882 54:16 una y una nave a Marte jamás rédito a Marte

Voz 0313 54:18 por eso el destino de este coche ya son palabras mayor

Voz 0882 54:21 había que mandar algo entonces de balas a lo mejor hubiera mandado una sonda hubiera aprovechado hubiera mandado una sonda pero como este es un visionario excéntrico multimillonario pues ha mandado su propio coche en otro cohete que probó anteriormente mandó un queso gigante osea que raro es el hombre

Voz 0313 54:37 desde hoy estar esta tarde es uno de los lanzamientos más esperados nazis y que más expectación ha generado día

Voz 0882 54:44 además porque ahora mismo no es la NASA es una empresa privada ahí seis y ha tenido algunos errores en el pasado y ahora mismo según el on Mons reconoce reconocía anoche por Twitter hay un cincuenta por ciento de posibilidades de que la cosa vaya bien es decir un cincuenta por ciento de posibilidades

Voz 0313 55:01 qué va el día

Voz 12 55:03 que es de vuelta muy muy interesante porque es el primer cohete reutilizable