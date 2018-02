La Ventana (06/02/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 vicios informativos

Voz 1667 00:10 son las siete las seis en Canarias termina una jornada de comparecencias ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga la trama Púnica el último en declarar ha sido el empresario Javier López Madrid que ha justificado las presuntas comisiones que recibió de la trama asegura que cobró por trabajos de representación informa Miguel Ángel Campos

Voz 1552 00:27 el consejero del Grupo Villar Mir y yerno del Marqués Javier López Madrid ha intentado justificar las supuestas mordidas que Marjaliza dice haberle pagado en labores de asesoramiento en Valdemoro municipio del que es oriundo el propio Marjaliza la declaración ha resultado poco creíble según fuentes de la acusación que insisten en que continuara imputado y que la situación debe sustanciarse en el juicio oral por lo demás Javier López Madrid ha negado como ha hecho también Javier Juan Antonio Juan Miguel Villar Mir haber cobrado mordidas o cualquier otro tipo de comisión por parte de la trama Púnica

Voz 1667 01:04 en el Congreso líder de la trama Gürtel Francisco Correa ha acusado a Mariano Rajoy de participar en la presunta financiación irregular de su partido Albert Rivera ha amagado con romper su acuerdo de investidura con el PP si el presidente del Gobierno no actúa contra los corruptos

Voz 2 01:18 si sigue Rajoy protegiendo a los corruptos Rajoy es especialista en a los corruptos de su partido yo quiero que sea especialista en echarles quiero que esa especialistas en que no se sienten en el Senado y España no se merece un presidente que tapa la corrupción ligada el señor Rajoy quiere ser presidente de Gobierno y quiere agotar esta legislatura tendrá que cumplir los puntos de la investidura porque hay que tener palabra para ser presidente de Gobierno no hay que engañar ni enredar al a los ciudadanos unida a los socios investidura en los partidos política

Voz 1667 01:45 el Gobierno no despejará mañana hasta mañana la incógnita sobre la posible marcha de Luis de Guindos del Gobierno para optar a la vicepresidencia del Banco Central Europeo el presidente del PP extremeño José Antonio Monago no espera que Rajoy opte por una remodelación del Ejecutivo más amplia

Voz 1020 01:59 los primeros interesaban a cambio de gobiernos el Partido Socialista no vetando a Luis de Guindos al Banco Central Europeo pues evidentemente lo que hace consolidarlo en el Consejo de Ministros no o sea que en todo caso fíjense las ganas que tienen algunos también de la oposición de que poder haber cambio no en cualquier caso yo creo que cada uno de los de los Ministerio está ejerciendo su responsabilidad la tiene el presidente del Gobierno y el entenderá ciencia en cambio no tiene que hacer cambio no conociendo al presidente

Voz 1667 02:32 Rajoy por probablemente poco ha cambiado desde el exterior antes de las consecuencias de un terremoto que ha sacudido esta tarde una región al norte de Taiwán el seísmo de seis con cuatro grados en la escala Richter ha provocado el colapso de varios edificios incluido un hotel y un hospital de la zona fuentes del Gobierno de Taiwán que cita hasta ahora la agencia Reuters apuntan a la posibilidad de que decenas de personas hayan quedado atrapadas entre los escombros deportes Toni López en marcha el último cuarto de final del Europeo de fútbol sala Portugal está ganando a Azerbayán siete uno con hat trick de Ricardinho a las nueve España busca las semifinales contra Ucrania además al baloncesto última jornada de la fase de grupos de Champions el Movistar Estudiantes Britta Venecia iba perdiendo cuarenta y seis veintiocho en el segundo cuarto a las ocho y media al Iberostar Tenerife juega contra el Neptuno PA ambos equipos españoles dependen de sí mismos para conseguir sus objetivos

Voz 1667 03:45 es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com en La ventana iba a partir de las ocho las siete en Canarias en Hora Veinticinco con Ángels Barceló

Voz 1 03:53 Abdel Naser

Voz 0313 05:55 siempre mucha gracia las canciones que hablan de robots como esta que estamos escuchando además todas tienen más somero son ritmo parecieron pero bueno luego está el debate el debate importante serio grave sobre en qué medida los robots van a seguir destruyendo empleos en el en el futuro es un asunto que está sobre la mesa y algunos cálculos San realmente inquietantes el Banco Mundial habla de que algunos países perderán hasta hasta la mitad de los puestos de trabajo de los que tienen ahora no otros otras estimaciones como de la OCDE adelante un doce un trece por ciento Sea como sea en España ahora mismo ya tenemos más de treinta y cuatro mil robots trabajando son datos de la Asociación Española de Robótica eso supone unos dos robots vaso menos por cada mil trabajadores pero existen Roberto y es importante que los subrayamos ejemplos muy interesantes de convivencia

Voz 0887 06:41 entre unos y otros de la máxima integración del hombre la máquina o al revés por ejemplo hemos conocido que Ford se ha convertido en el primer fabricante de automóviles el integrarlos en su cadena de montaje unos cien operarios están utilizando ya ex esqueletos en las instalaciones de Almussafes en Valencia

Voz 10 06:56 hablamos de sexo esqueletos que suponen

Voz 0887 06:59 un importante refuerzo para los hombros para la espalda de quién los utiliza porque eso permite a los trabajadores levantar manejar objetos pesados de manera más fácil Nos lo puede contar nuestro especialista en ciencia de tecnología Javier Gregori

Voz 0313 07:11 hola de nuevo Jorge hola otra vez pues mira son de esto esto es nuevo nuevo es son de titanio y fibra de carbono tiene nueve pero que

Voz 0882 07:20 bueno es ser utilizados por esos cien trabajadores en los turnos y que ofrecen pues protección y apoyo contra el cansancio adhesiones al reducir la tensión el esfuerzo de movimientos repetitivos que pueden pasar factura al cuerpo a lo largo del tiempo además tan

Voz 11 07:32 bien se utilizan en el caso de trabajadores que tienen que digamos llevar pesos excesivos no

Voz 0882 07:39 eh hacia las caderas y así reducen el riesgo de lesiones laborales como los explicaba hace poco Rubén Rubén Izquierdo uno de esos trabajadores en plena cadena de montaje

Voz 12 07:50 seis en constante movimiento veraz e en la espalda psique de una cierta mejoría lo que te alargaría digamos la

Voz 0882 08:00 la ganadera María da la espalda y la vida del ser humano en este caso por está dentro una política más amplia ellos dicen que han mejorado las medidas económicas de sus fábricas y que se ha reducido más de un noventa por ciento problemas musculares de sus trabajadores que detecta

Voz 0887 08:17 nosotros Javier porque con esto de los robots ya saben los oyentes lo hemos tratado en alguna ocasión que se plantean otros debates pues de tipo económico fiscal social ético desde luego como por ejemplo determinar si el robot sería podría ser en el futuro iba a hacer culpable responsable por los daños conductas negligentes o establecer cómo debería tratar humanoide los datos sensibles que tenga referencia pues no sé con niños y ancianos con personas enfermas por ejemplo niños y si precisamente estos dos aspectos últimos que estábamos destacando y otros muchos son los que se están analizando en un proyecto europeo que ya está en marcha y con varios países e instituciones involucradas la iniciativa se llama bueno sería algo así como la robótica inclusiva para una sociedad mejor está dirigida por el Instituto Cajal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del CSIC con una financiación de cerca de tres millones de euros José Luis Pons buenas tardes

Voz 0313 09:12 su Luis pues es investigador del CSIC y uno de los coordinadores de este de este proyecto quería preguntar primero por momentito por de los sexo esqueletos que ha comentado Javier que han aplicado ya en Almussafes en en ese ámbito usted lo conoce bien no

Voz 13 09:26 nosotros llevamos ya trabajando muchos años en hechos suelen comer conexos flecos no en el ámbito industrial la industria del automóvil Simón el ámbito de la salud es decir este mismo tipo de tecnología que los que estábamos anteriormente pero aplicados a la habilitación de personas que han tenido algún tipo de otras como un lógico que vienen presenta dificultades para caminar

Voz 0313 09:49 terrenos queda todavía mucho espacio por recorrer deduzco

Voz 13 09:53 sí bueno pues al final es una están quemados los robots robots estaban hablando de ha llegado montaje es que ellos acaban de incorporar estos hechos que hechos pero hace mucho tiempo y incorporó nosotros robots que están trabajando en otros ámbitos en pintura soldadura etcétera pues lo nuevo de estos de estos hechos es que al contrario que los que los antiguos robos de soldadura o de pintura están un brazo muy cercana con la personas con físicamente en contacto oí alguno por People hechos fetos también conmigo a una persona

Voz 0313 10:32 oiga José Luis está está en marcha un debate bueno y un proceso de estudio para ver si será posible algún día dotar a ver si lo de de personalidad jurídica los robots para que asuman responsabilidades por sus actos esto cómo se come porque así de entrada cuesta un poquito entenderlo

Voz 13 10:50 sí esto es un planteamiento de futuro cualquiera de los robots que hay en la actualidad en ámbitos industriales con la salud en cual que en cualquier ámbito Sony Robots cuyo compendio comportamientos completamente está definido por la programación que tiene y no hay ningún margen y en cuanto a la autonomía

Voz 0313 11:13 claro

Voz 13 11:15 lo cual no significa que en el futuro ponen de perdí desean que los robots y en las máquinas puedan tener comportamientos autónomos cinco entonces es de cara a este tipo de aplicaciones donde condenó la máquina desarrolla de inteligencia es similar a la que tenemos las personas donde se puede plantear paseos y son responsables de los actos de los grandes por ejemplo que puedan puedan causar de nuestras algo del futuro hemos

Voz 0313 11:45 somos muchísimos menos

Voz 13 11:47 y en ese escenario absorbente

Voz 0882 11:50 si le parece el hago una pregunta del presente los trabajadores ven con malos ojos ya ocurrió en el siglo XIX con las primeras máquinas a estos robos que les pueden quitar los puestos de trabajo pero usted cree que el éxodo robot es decir una parte robótica que de de poderes entre comillas no como estos esqueletos que casi parecen sacados una película de Iron Man usted cree que esto sí que es más asimilable por parte del ser humano el ser humano sería estaría más dispuesto a aceptar este tipo de ayudas más que el robot venga ahí te quita el puesto de trabajo como competencia otros no dar el sea

Voz 13 12:23 sí yo estoy convencido de nosotros trabajamos con hospitales por ejemplo en este tipo de tecnologías aplicadas sólo ha salido ileso pues es la diferencia entre una persona que tiene una una paraplejia pueda o no pueda caminar

Voz 0313 12:37 está clarísimo que que

Voz 13 12:39 en ese ámbito en concreto en la tecnología va ser aceptada por qué porque bueno devuelve cierta capacidad para que de momento no tiene cura para las personas que a momento estar hablando ustedes los esos flecos en el montaje de automóviles entiendo yo que qué va a saber exactamente lo mismo en definitiva cientos por Taher una serie de estructuras corporales de la persona no para que me entiendo yo que que que ahí la aceptación en ningún tipo de problema por Force los usuarios

Voz 0313 13:14 muy bien José Luis Pons investigador del CSIC muchísimas gracias por asomarse a la ventana adiós buenas tardes un abrazo amigo hasta la próxima

Voz 0159 15:22 a última hora abrimos nuestra ronda de última hora informativa en Andalucía la Junta clausurada chalé de la localidad sevillana de Carmona una residencia clandestina en la que estaban alojadas en situación de hacinamiento doce personas mayores en estado de gran vulnerabilidad hacia los que cuidaba una única persona última hora en Aragón

Voz 0464 15:40 el viento ha ido llevando las precipitaciones de nieve que han dejado municipios incomunicados en la comarca de Daroca camiones parados en toda la provincia de Teruel y más de dos mil niños sin colegio ahora heladas de hasta once bajo cero en la provincia de Teruel todo en medio de los aplausos del sector agrícola que recibe con gozo estado en Asturias

Voz 0159 15:56 por decirlo incomunicada con la meseta por ferrocarril

Voz 19 15:58 usar el temporal los pasajeros tienen que llegar a León por carretera para coger el tren la conexión lleva suspendida veinticuatro horas además la nieve y los aludes a pueblos de Oriente

Voz 0159 16:08 en Occidente a última hora en Baleares aquí hablamos de salud la Universidad salud presentan su primera patente internacional conjunta es un complemento nutricional que previenen complicaciones a personas que ha béticas que contamos en Canarias

Voz 0464 16:23 vuelve a complicarse la situación meteorológica en las Islas el Gobierno canario ha decidido activar a partir de esta medianoche una alerta en toda la comunidad autónoma ante la previsión de fuertes vientos con rachas que podrían alcanzar los cien kilómetros por hora última hora en Cantabria sin estos alumnos son los que hoy han faltado a sus clases a causa del temporal en Cantabria las alertas amarillas suben a nivel naranja se esperan espesores de hasta treinta centímetros las previsiones señalan que podría nevar incluso a nivel del mar seis puertos de montaña están cerrados saltamos a Castilla La Mancha la Guardia Civil ha intervenido en Toledo un colmillo y tres patas de elefante africano usadas como para Agüero y taburetes el colmillo estaba expuesto en un comercio y las patas se vendían por Internet en ambos casos carecían de las autorizaciones necesarias para su posesión noventa

Voz 1097 17:05 ella y León porcino Juan Antonio Benito de Dios ha dimitido deja es el alcalde de la localidad salmantina de Pajares después de haber llamado Man portero al presidente del Senado indigente mental a Zapatero por aprobar la aberrante Ley de Memoria Histórica y una amplísima serio de insultos que sería imposible enumerar en ese tiempo sólo para titulares por cierto sigue siendo director de un colegio público

Voz 0887 17:26 demora en Cataluña a kilos casos de niñas que han sufrido una ablación de clítoris han caído un noventa por ciento en los últimos nueve años en Cataluña en dos mil diecisiete se detectaron nueve casos mientras que en dos mil ocho habían sido más de un centenar de contamos en Ceuta

Voz 0464 17:39 es un joven de treinta años encuentre en prisión después de haber robado hasta en setenta y dos ocasiones en vehículos de matrícula marroquí casi a diario le constan cuarenta y cinco detenciones anteriores ultimaba de día y robaba de noche su última hora en la Comunidad Valenciana

Voz 20 17:51 a un tercio de los valencianos no le interesa nada la cultura según datos de una encuesta de participación cultural en la Comunitat la primera encargada por la Generalitat y más de la mitad no va al cine por motivos económicos

Voz 0159 18:03 añadió que el Gobierno vasco ha retirado del mercado todos los lotes del queso de leche cruda de oveja de pasta blanda elaborados por hoy han Txiki tras detectarse en Madrid un caso de meningitis causado por una bacteria asociada al consumo de este tipo de queso Extremadura

Voz 21 18:18 es viernes regional ha aprobado la incorporación de mil ochocientos treinta y siete plazas extras a la oferta de empleo público del Servicio Extremeño de Salud de los años dos mil quince al dos mil diecisiete En total serán tres mil doscientas cinco puestos en total la más numerosa de la

Voz 0464 18:31 a última hora en Galicia la reforma de la ley de salud empieza su trámite parlamentario entre duras críticas de la oposición bloque peso y En Marea han pedido su retirada tras la multitudinaria protesta el fin de semana en Santiago el Partido Popular dice que no se puede gobernar a golpe de manifestación turno la Rioja el temporal de frío impide a XXXIX niños riojanos acudir al colegio con el transporte escolar pese a que el Gobierno tiene movilizados a quince equipos para resolver las incidencias que se están produciendo las carreteras regional

Voz 0159 18:56 les en Madrid la policía ha detenido a un hombre acusado de violar a una joven y agredir sexualmente a otras cuatro en el distrito de Carabanchel de la capital el supuesto agresor esperaba a las víctimas a la salida del metro y después las amenazaba de muerte para conseguir que fueran con él dos de ellas son menores de edad última hora en Melilla la Comisión Islámica eleva una queja contra la fiscal por lo que han considerado una amenaza al pretender retirarle el DNI a una de las testigos del caso voto por correo por no saber hablar y castellano

Voz 1 19:23 a última hora en Murcia la Comunidad ha asumido la guarda provisional de la niña de once años que dio a luz

Voz 0159 19:29 en el hospital Virgen de la Arrixaca la Consejería de Política Social ha informado que también se hace cargo de la tutela del bebé

Voz 0313 19:36 Ramos ya a esta última hora informativa conectando con Navarra

Voz 0159 19:39 después de la victoria de Amaya en Operación Triunfo en Pamplona se le propone ya para lanzar el chupinazo de los sanfermines este año un partido político como es Unión del Pueblo Navarro se ha adherido a esa apetito

Voz 1 19:49 en La Ventana última hora

Voz 0867 19:57 eh

Voz 0867 20:41 qué tal buenas tardes a todos les saludamos hoy desde el Palacio de Cibeles estamos aquí en el corazón del Ayuntamiento de Madrid en su sede central de aquí salen muchas decisiones algunas acertadas otras no pero en cualquier caso salen las decisiones más importantes para el futuro de la ciudad un ayuntamiento el de Madrid en ocasiones distante para el vecino al que le parece muy bien todos esos grandes debates sobre la ciudad pero que en ocasiones echa de menos una ventanilla más cercana a la que llamar y protestar cuando por ejemplo hay un socavón en la calle o porque sencillamente porque el polideportivo municipal de su barrio no funciona correctamente la Ventana de Madrid ninguno desde hace meses la alambicada estructura de este Ayuntamiento que maneja un presupuesto superior al de muchas comunidades autónomas en España ha iniciado un proceso para que todo esté poder de decisión centralizado aquí se reparta por los veintiún distritos que componen Madrid capital básicamente que las juntas es por las que hemos preguntado en la calle esta mañana adquieran mayor presencia política administrativa y también económica en el mundo de las etiquetas a esto lo llamamos centralización mi distrito

Voz 25 21:48 los os carezca yo iba en Valdebebas lleva temas hemos esas relacionados con trámite ver los coles de digamos de servicios sociales para para la zona pues sé que existen se que eso reúnan pero no tengo ni idea de qué es lo que hacen exactamente es que no lo sé no sé de mi donde podría formar ven siquiera Mi Junta de Alcalá

Voz 0827 22:09 listo para hace arreglar papeles

Voz 5 22:13 la contribución

Voz 26 22:15 la Junta de Distrito me imagino que será una parte del ayuntamiento que se ocupa

Voz 1 22:19 ay mi distrito con Nacho Murgui delegado de

Voz 0867 22:21 la de Coordinación Territorial del Ayuntamiento de Madrid qué tal muy buenas tardes bienvenido La Ventana como estaban Nacho Ares bueno hemos venido aquí a tu casa Cibeles porque durante dos días habéis debatido en Centro Centro sobre quizá un asunto que a priori puede resultar poco mediático pero que seguro es el mayor proceso de transformación que puede vivir un ayuntamiento como este no el de Madrid que es un mastodonte con vicios adquiridos que no debe ser nada fácil transformarlo

Voz 1608 22:45 no de hecho además es una estructura mastodóntica decirlo muy grandes y además que llevan muchos años de inercia en una dirección determinada es la dirección precisamente contraria a la que queremos imprimirle y que tiene que ver con poco con cuál era el eslogan de las jornadas hacer del Ayuntamiento un ayuntamiento que sea más útil que esté más cerca de los vecinos y que los vecinos y vecinas de la ciudad lo puedan considerar más suyo lo sientan más suyo eh tiene mucha relación con la introducción que hacía esa es decir los vecinos y vecinas pues muchas veces estos conceptos descentralización no sé qué tal estos palabros que dicen bueno sí yo lo quiero es poder tener un espacio donde me den cuentas de cuáles son las políticas públicas y cómo van a solucionar los problemas que les pueda plantear creo que ahí sí que hemos podido avanzar porque era precisamente la parte digamos de esa estructura que era un poco abrir las ventanas y las puertas sean articulados fórmulas como los foros locales en las que bueno ya participan en más de cuatro mil vecinos inscritos en los en los veintiún distritos de de la ciudad los plenos de los distritos la petición directa de entrevistas de audiencia con los concejales y luego no olvidemos tampoco la iniciativa es un distrito en el que la propia alcaldesa de la ciudad va a visitarlos descrito Si mantiene encuentros abiertos sólo vecinos donde bueno pues se recogen muchas críticas

Voz 0867 24:01 no digamos que este camino echado a andar no es lo mismo el barrio de Salamanca que que Usera eso es evidente no hace falta ser un gurú pero pero en qué contribuye la descentralización a mejorar esas diferencias ese desequilibrio territorial que existe

Voz 1608 24:14 pues hay una hay una parte de la descentralización que es la descentralización económica y que en qué consiste precisamente en acercar recursos allá donde son necesarios esos recursos acercar la posibilidad de resolver los problemas a donde se producen los problemas en este sentido descentralización está muy vinculada a reequilibrio territorial a equilibrio territorial también lo hemos visto en esta jornada cinco no puedes como Medellín pues han hecho un un trabajo un trabajo muy serio en esa en esa dirección y aquí en Madrid pues a través del fondo de reequilibrio territorial como herramienta también de intervención directa esa sobre esas situaciones de desequilibrio ahora bien hay mucho que hay mucho que seguir avanzando en ese sentido

Voz 0867 24:54 eh cita a Nacho Murgui el caso de Berlín el caso de Medellín buenos hemos preguntado esta tarde aquí en La Ventana de Madrid cómo se organiza en otras ciudades del planeta en la que nos miramos hoy hoy en este congreso hemos escuchado en efecto dos modelos dos trabajos en el ámbito municipal que el primero el de la ciudad de Medellín que ha pasado de ser una de las ciudades más peligrosas del planeta convertirse en un modelo de transformación y de Participación ciudadana allí estuvo hace unos meses el jefe de Internacional de la SER nuestro compañero Rafa Panadero al que le hemos pedido que nos cuente lo que vio y lo que les sorprendió de esa ciudad durante su último viaje médico

Voz 1775 25:26 las escaleras mecánicas a las que estamos acostumbrados en Madrid pueden servir para salir del metro o para subir a la planta de oportunidades en Medellín han servido para sacar de la marginación Anne Marie tan conflictivo como una la Comuna trece

Voz 27 25:37 lo otro lo llamativo es que hay fue como concertados con la o sea aquí no fue que dice se dignó a ser la obra impuesta

Voz 1775 25:45 a lo que también Monroy de la Agencia de Cooperación Internacional de la ciudad nos explicaba el Plan integral que ha transformado la ciudad que ha roto con la imagen de violencia asociada al narco de los años noventa incluye también una red de parques biblioteca y un sistema de metro el metro cable en el que sus viajeros vecinos de Medellín hacen memoria de los duros años no

Voz 1 26:03 esta pero miran con orgullo hacia el futuro

Voz 28 26:09 yo lo voy hoy ante la biblioteca

Voz 0159 26:12 a diez corte de Santo Domingo

Voz 27 26:15 los desarrollar grandes como es el cambio generacional con el cuarto estas proyectos que viene necesidad que ya los niños borran ese esa eso de la mente sin querer olvidar nuestro pasado pero pasan dos

Voz 5 26:31 con y para mí ese

Voz 1 26:49 María Alejandra salirme Daza

Voz 0867 26:50 asistente de dirección de la Agencia de Cooperación inversión de Medellín era hace qué tal muy buenas tardes bienvenida La Ventana de Madrid como está buenas tardes bueno entre lo que nos cuenta Rafa y las imágenes que hemos visto en su presentación está claro que que han conseguido ustedes darle un giro radical a la ciudad a los barrios más desfavorecidos cuánto pesado cuanto cuenta la aportación de los vecinos en esa transformación urbana

Voz 29 27:11 bueno la premisa principal al momento de diseñar implementar ejecutar un proyecto de transformación urbana y social en los barrios y en las zonas vulnerables de Medellín es siempre la premisa de la ciudadanía activa es decir hay una participación

Voz 0827 27:28 John E

Voz 29 27:30 completa durante todas las etapas del proyecto hay una ciudadanía desde los diferentes colectivos voluntad de acción común comunal reuniones de vecinos que aportan definen exactamente qué necesitan y que requieren de su barrio porque básicamente los habitantes del barrio son los que son capaces de leer el territorio por tanto acercar esas necesidades locales a las oportunidades precisamente digamos al ex pertenencias que proviene de la Administración puro

Voz 0867 27:58 qué le vamos a proponer a los oyentes de La Ventana de Madrid que que busquen imágenes de Medellín de la transformación que lo vean en Internet nos ha sorprendido mucho ese ese cambio sobre todo de los espacios verdes no en la mejora de la vida de los habitantes como contribuye no el urbanismo la arquitectura esos cambios que se producen en el entorno al cambio de la de la vida de las personas

Voz 29 28:17 bueno en Medellín se ha caracterizado sobre todo en los últimos veinte años en partir desde desde los conceptos del urbanismo social para transformar los territorios avanza o básicamente en dos premisas principales uno leer el territorio conectarlo es decir también los sistemas públicos de movilidad que acercan a los ciudadanos a sus sitios de trabajo en reducir los tiempos tercero crear lazos de confianza y de amistad en esos territorios porque no solamente se trata de que la ciudadanía tenga confianza en la Administración sino que se crean unos lazos profundos desde el barrio que precisamente permitan la apropiación de los proyectos el cuidado la toma del espacio público de una manera positiva

Voz 0867 29:00 hemos visto en tu presentación una foto con esa escalera de gran escalera mecánica que cruza todo un barrio no la Comuna trece en en San Javier el proyecto del metro cable también que es una especie de de funicular claro este es otro elemento importante no la movilidad de los ciudadanos como cómo ha cambiado la vida de los habitantes

Voz 29 29:18 los Boyer retomar una frase de nuestro Señor

Voz 0159 29:21 alcalde en el que dice que en Medellín

Voz 29 29:24 los que menos tenían eran los que más pagan para moverse en el transporte público estamos hablando de que más o menos hace unos veinte años un ciudadanos que viviera en San Javier en la Comuna trece por la topografía y las características del barrio se demoraba hora hora y media en llegar a su lugar de trabajo en el centro de Medellín estamos hablando que con elementos innovadores que permiten mejorar la movilidad como las escaleras eléctricas como el metro cables como el tranvía como el metro de Medellín primero se reduce en más de un cincuenta por ciento ese trayecto hacia el trabajo y adicionalmente sólo se paga un billete de transporte para trasladarse y que te permite hemos de moverte al interior del sistema completamente

Voz 0867 30:07 en gratuito pues María Alejandra te agradezco mucho que hayas venido que nos hayas atendido en dos minutos vamos a hablar de de Berlín de otro proyecto también muy significativo muy importante en el que a Madrid no le gustaría mirarnos tienen eh

Voz 30 30:20 sí

Voz 0867 32:39 vamos a hablar de Berlín que ese el ejemplo de una ciudad que lleva años y años trabajando en la descentralización botellones llevan mucha ventaja sobre todo en la parte administrativa en el reparto de presupuesto no hay allí manejan dinero y manejan dinero de verdad

Voz 1608 32:52 sí bueno la verdad es que no se ha sorprendido e una de las cosas

Voz 0313 32:55 tienes que nos ha sorprendido incluso a alguien del público

Voz 1608 32:58 hacía referencia a esa relación no que a mi me parece que ha dicho en una proporción de cien mil trabajadores públicos por cada tres millones de habitantes imaginaros eso es lo que supone no icono en la la cantidad de gente que está trabajando en los distritos son el equivalente a lo que serían los distritos de Berlín en comparación con la media que tenemos aquí sea la cantidad de recursos que que que han puesto y que han venido digamos poniendo a disposición de ese acercamiento de los servicios públicos a los vecinos y vecinas de la ciudad pues yo creo que es enorme y que y que efectivamente es un ejemplo en el que

Voz 0867 33:32 no es que acuden al camposanto estén pulso director del departamento de Política Financiera hay Presupuestos el Senado de Berlín bienvenido buenas tardes da cubano Berlín está dividido en en doce grandes distritos administrativos en los que están Inter a sus veintitrés barrios históricos ustedes han desarrollado como decimos un sistema presupuestario para los distritos por el que esos distritos recibe en enero en función de los proyectos concretos o de las prestaciones concretas que que iban a prestar a los ciudadanos

Voz 10 34:01 en Cataluña

Voz 0807 34:02 sí como la denso dos estos servicios están basados en un catálogo en el que tenemos registra lo sumo K cuatrocientos servicios que hemos definido que todos los doce distritos tienen que prestar a sus habitantes nosotros lo que hacemos es valorar y analizar todos estos servicios para después de también asignar los recursos cuánto cuesta por ejemplo celebrar una boda en un ayuntamiento o cuánto cuesta

Voz 29 34:34 eh me tiro un acta de nacimiento

Voz 0807 34:37 etc todos esas informaciones las tenemos y no sirven también para calcular en prisión puesto que se va a destinar a los distintos conflictos por supuesto hay diferencias en la estructura social de cada uno de ellos para refiero por ejemplo al número de alumnos en los colegios en las guarderías etc

Voz 0159 34:58 la segunda situación social que vive la realidad socio de equipo

Voz 0807 35:01 cada uno de estos distritos ve por ejemplo hay distritos que reciben más prestaciones sociales que después de que trasladan a sus habitantes es decir a la hora de elaborar

Voz 10 35:15 los presupuestos por supuesto en esas injerencias naturales que existen en las piernas

Voz 0867 35:23 a partir de este modelo es un par de cuestiones yo no sé si se corre el riesgo de de duplicar competencias en algún momento de que aumenten demasiado las plantillas de la Administración al segmentar al dividir tanto la gestión si este modelo corre el riesgo de ser al final menos eficiente y más caro para los ciudadanos

Voz 10 35:40 decís discuros proscrito por supuesto que existe Riesco ir yo creo que lo importante es que

Voz 0807 35:48 minan claramente las competencias de cada uno personalmente no veo ese peligro de una hipertrofia de la administración nosotros destinamos los recursos según los servicios que los distritos tienen que prestar a los ciudadanos cada distrito puede decidir cuánto cuesta por ejemplo es decir DNI nosotros a la hora de elaborar esos presupuestos y las asignaciones nos pasamos un valor medio un distrito eh gastar demasiado en personal entonces ve recortado su parte digamos presupuestaria para ese tipo de prestaciones servicio y por supuesto cada distrito intentará corregir esa situación para no terminar los años con el déficit presupuestario

Voz 10 36:36 es ficción sorpresón han dificultado

Voz 0867 36:42 este modelo puede romper moldes lo único que permita construir un proyecto único de ciudad es decir que el resultado que tengamos al final es muchas ciudades pequeñitas dentro de de una gran ciudad una ciudad grande

Voz 10 36:55 esto no podía ocurrir de ninguna manera indica creo que la tesis central de paralización en sí es un poco Art

Voz 0807 37:02 de de mantener el equilibrio no también entre dos extremos por ejemplo Si a niveles de cohetes estrictos no funcionara reparto de competencias y los ciudadanos perciben esta manera lo que pueden hacer es acudir al Ayuntamiento ir a quejarse de alguna manera diciendo pero por qué no funciona en mi distrito por supuesto necesitamos unos estándares comunes para que funcione esta cooperación entre los distritos por un lado el Ayuntamiento por el otro porque sólo de esta manera si resolvemos los problemas comunes podemos conseguir digamos de nuestra ciudad unidad a la que también asesina

Voz 10 37:45 en su

Voz 5 37:48 muchas gracias por venir a esta Ventana de Madrid feliz viaje de regreso aunque muchos con mucho hueso

Voz 0867 37:56 el concejal Nacho Murgui y le agradezco mucho que nos haya acogido hoy en su casa en el Palacio de Cibeles para lograr este asunto Garzo totalmente

Voz 1 38:04 en cuánto tardaban no Mutu micro hasta la próxima

Voz 0867 38:09 nosotros nos marchamos mañana estamos de vuelta mayor hablamos de otro debate que afecta a la ciudad de la región los apartamentos turísticos mañana nuestro invitado en La Ventana será el consejero de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid Jaime de los santos les esperamos aquí desde las siete y veinte en la siete emisoras de la SER en la Comunidad de Madrid hasta mañana

Voz 1 42:59 lo que queda del día con Isaías Lafuente

Voz 1667 43:04 hablábamos Isaías bueno pues ayer contra el criterio de nuestro gran jefe quieres tú Francino difundidos en las imágenes del equipo de La Ventana disfrutando como niños de la nieve los oyentes han valorado tu valentía por pasearse por la terraza nevada a cuerpo gentil no se ha preocupado por tu salud todos todos han valorado el buen rollo compañerismo de este equipo y es verdad aunque siempre existe la excepción que confirma la regla

Voz 0827 43:28 que veais tú hilos todos los oyentes Eldorado

Voz 41 43:31 hasta ahora lo bien que nos llevamos en Todo por la radio cuántas personas del equipo de todo por la radio el Carreres que me llamaron para felicitarme tres opciones casi todos segunda hacia Francisco hito ni hoy perdón Francia la tercera opción nadie parece no

Voz 12 43:47 adiós

Voz 0827 43:51 bueno y tú se le veía dolido pero son cosas de la vida Jackie que hablamos de la vida hacía tiempo que no hablábamos de la bolsa ayer en Nueva York cayó estrepitosamente no se sabe muy bien lo que pasó pero el economista Juan Ignacio Crespo que explica muy bien lo inexplicable decía esta mañana

Voz 1193 44:07 el miedo es porque hay que vender porque otros frente en cuál es el motivo para que el primero vendiera la mejor podría hacer que los tipos de interés de corto plazo en Estados Unidos se supone que van a subir tres veces este año y los de largo plazo pues subieron bastante la semana pasada hice árboles sienta mal a las bolsas es que suban los tipos de interés

Voz 0827 44:25 la Bolsa es como la gripe no sabes quién te la contagia pero acabas contagiado esta mañana la bolsa española pues parecía una montaña

Voz 0867 44:33 la bolsa el Ibex había

Voz 9 44:35 todo en una fuerte caída y luego ha frenado el varapalo luego se ha hundido luego ahorre multados

Voz 0827 44:44 Di finalmente han moderado sus pérdidas que es un hecho

Voz 42 44:47 presión muy interesante y bonita moderar pérdidas es una expresión que a pesar de describir una desgracia tiene resonancias de optimismo te rompes un brazo y puedes pensar que has moderado pérdidas porque podría haber muertos

Voz 0867 45:00 incluso cualquiera en su lápida desearía un epitafio que dijera moderó sus pérdidas

Voz 0827 45:06 lo que viene siendo el que no se consuela es porque no quiere ya noche mientras el Dow Jones Sela pegaba cinco jóvenes cantaban con Rafael que esa podía ser su gran noche eran cinco los llamados pero sólo una una en este caso podría ser la elegida Bustamante más votado

Voz 43 45:33 y que por tanto es el ganador veo TD

Voz 0867 45:36 dos mil diecisiete

Voz 43 45:38 el él cuarenta y seis por ciento de los votos es

Voz 0827 45:47 este corte irá también a la Unidad de Vigilancia porque siendo tres las candidatas Se refirió al elegido bueno Amaya se llevaba todas las apuestas hasta ayer una trayectoria impecable en la Academia y un talento para la música para la canción insuperables de palabras eso sí pocas las estrictamente necesarias para dar la gracias

Voz 44 46:07 es que todo el que se deja siempre es que estamos todos los ganadores no es por quedar bien es que debe darla pienso ahora sólo puedo dar las gracias porque no tengo otra palabra gracias

Voz 0827 46:17 Roberto Leal el presentador de esta edición decía esta mañana en Hoy por hoy sentirse muy sorprendido con el éxito de esta edición

Voz 45 46:23 pues fuerza en lo que lo que ha pasado este año con Operación Triunfo

Voz 38 46:25 algo que que nadie que nadie evidentemente esperamos todos son Davos con que el formato funcionara pero como cualquier otro formatos de televisión que que puede encajar pero debido mucho y es cierto lo decíamos los compañeros hábito magia esto es algo que tú no puedes controlar por mucho que tú quieras llevar el formato curvado por otro hay algo que sucede eso no los chavales el caso y los profesores se habla mucho de bueno la la verdad que ha habido Ferrera es cierto

Voz 0827 46:54 la verdad es que el éxito ha sido grande ayer millones de espectadores un treinta por ciento de cuota de pantalla a partir de hoy muchos telespectadores se sentirán un poquito huérfanos como Leire Murphy con quién han hablado los Especialistas secundarios

Voz 46 47:08 Asad cosa convencido de una montaña rusa de sentimientos es alegría ese miedo un días felicidad abandono frío sueño lo que debería si es compasión me Coca Cola Zero Gravity ayos traspiés

Voz 47 47:25 qué bueno qué bueno qué bueno oye y la pregunta que que estamos haciendo es que vamos a hacer ahora quizá acabado OT

Voz 46 47:30 pues mira mi marido Gemma has vendido la tele nos hemos comprado en Tosar un esto es para regazo de cincuenta época decide buena estamos en la casa pues mes calentito es más cálido resguardados nota ciudadano en la casa es más acogedoras

Voz 0827 47:44 OT ha suscitado además millones de comentarios en las redes de momento ninguna tontería como la que se dijo en dos mil dos como la que dijo el diputado del PP Alejandro Ballestero seguro que os acordáis

Voz 48 47:55 población triunfo eh para el Partido Popular tiene importancia muy especial que en primer lugar porque supone una buena muestra de los valores que viene defendiendo el Partido Popular

Voz 47 48:07 en fin Galicia para repasar el trajo este recuerdo ponme alguna atendería de hoy ya acabamos las teorías con una dicotomía que plantea Emilio Stevenson tú qué prefieres ser gilipollas o Calvo Calvo que se nota menos

Voz 5 48:23 fiel

Voz 0827 48:27 con esta canción ganó ayer Amaya cualquier reto televisivo la verdad es que suscita miedo si has concursante Osés presentador ya ser presentador de una gala como lo de los Goya bueno pues se está convirtiendo en profesión de riesgo Eva Hache presentó dos galas de los Goya y hoy nos confesaba en Hoy por hoy la presión a la que ves sometido es algo muy ingrato

Voz 26 48:46 presentarlo hoy los Goya son trajo tremendamente difícil porque todo el mundo lo está viendo todo el mundo piensa que lo puede hacer mejor que tú es como ser entrenador de la selección todo el mundo tiene o cree que tienen los conocimientos suficientes como para hacerlo mejor que el que está ahí me pongo muy nerviosa pienso que el que lo están pasando mal se que tienen capacidad para superarlo porque si no claro caería sale un agujero negro del mundo del espectáculo no podrías levantar te nunca más se que son bueno todos los que presentan los Goya son tan profesionales como para poder superar eso pero realmente es es ingrato

Voz 0827 49:17 es muy muy ingrato ahora Eva HB las galas desde el sofá de su casa y resulta que se pone hoy más nerviosa que cuando lo he tocado a presentarlos

Voz 26 49:24 las dos ediciones que yo presente no sé qué dice que no me puse nerviosa salí de mi pellejo conseguí disfrutarlo y no tener nervios y ahora en cuanto escucho la melodía de la Academia de cine en casa me pongo nerviosísima el otro día incluso se me exalta

Voz 10 49:41 eran las lágrimas los ya me emociono de una manera completamente estúpida

Voz 0827 49:45 cómo se emocionó ayer Amaya que se proclamó reina de Operación Triunfo tiene toda la vida por delante no sabemos cuánto durará su reinado hablando de reinas de reinas de verdad Nieves Concostrina nos han recordado que la reina de Inglaterra Isabel cumple sesenta y seis años de reinado

Voz 0464 50:09 desde aquel seis de febrero de mil

Voz 0827 50:11 novecientos cincuenta y dos en que sucedió a su padre Jorge VI muchos seis es decía Nieves no es extraño que alguien piense que esta mujer tiene un pacto con el diablo

Voz 1626 50:21 mira es una crack un minuto después de haber muerto Jorge VI Isabel se convirtió en soberana del Reino Unido de la Gran Bretaña Irlanda del Norte ya es la reina británica que más está durando en el trono la más longeva la protagonista viva del reinado más largo del mundo la que lleva más tiempo casada setenta años y la que tiene más sombreros cinco mil doscientos lo malo es que con ella también van batiendo récords los demás aunque no quiera su hijo Carlos es el príncipe de Gales más ta Vito que ha tenido la Corona británica está en edad

Voz 0807 50:52 jubilarse y todavía no ha empezado a trabajar

Voz 0827 50:57 bueno la reina británica Isabel desde luego su mujer relevante pero hay otras con las que hemos hablado hoy en la venta

Voz 5 51:04 qué quieres a quién

Voz 0827 51:09 a parte de un equipo español cuatro científicas que viajarán la próxima semana a la Antártida ya IS unirán con otras noventa y seis mujeres para luchar contra el cambio climático pero también para llamar la atención contra la desigualdad de género en la Ciencia Alícia Pérez Porro es bióloga marina dice que la brecha existe y crece además por esto esto pasa por los medios de comunica

Voz 50 51:30 hacia que citan a expertos en vez de expertas cuando se tratan temas científicos esto también pasa por premios en España sólo el dieciocho por ciento de los premios que se dan sobre ciencias recaen en mujeres también pasa en las posiciones de liderazgo sólo el veinte por ciento de los puestos clave en centros de investigación en universidades en laboratorios están ocupados por mujeres entonces la brecha de género en ciencia ocurre esto nos afecta a todos no sólo nos afecta a las mujeres