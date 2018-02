La Ventana (07/02/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 servicios informativos

a las cuatro de la tarde las tres en Canarias Angela Merkel y Martin Schulz acaban de presentar el acuerdo para reeditar la gran coalición de gobierno en Alemania el líder de los socialdemócratas anuncia un cambio de rumbo en Europa después de asegurarse el control del ministerio de Finanzas desde el que se han defendido las políticas de austeridad en los últimos años Berlín Carmen Viñas

Voz 0391 00:28 la canciller Angela Merkel ha asegurado en rueda de prensa que han valido la pena las intensas negociaciones que durante más de diez días han mantenido su partido la CDU y sus socios bávaros de la CSU con los socialdemócratas ha dicho Merkel sentirse satisfecha del pacto de gobierno que han alcanzado esta mañana

Voz 2 00:43 el ex te estoy convencida de que el acuerdo de gobierno en el que hemos trabajado muy puede ser el fundamento para el venía estable Gobierno que necesita Alemania y que por cierto muchos esperan en el resto del mundo Ozil fue Paco

Voz 0391 00:58 para el líder socialdemócrata Martin Schulz con este pacto de gobierno Alemania volvería a ocupar un lugar activo y de liderazgo en Europa para asumir los retos del viejo continente en colaboración con Francia

Voz 1667 01:08 entre tanto el Europarlamento ha rechazado una de las primeras grandes propuestas europeas planteadas por el presidente de Francia Emmanuel Macron la posibilidad de que los partidos puedan presentar listas transnacionales en las próximas elecciones europeas corresponsal Griselda Pastor

Voz 0738 01:22 por trescientos sesenta y ocho votos contra doscientos setenta y cuatro el Europarlamento enterrado si uno de los grandes proyectos del federalismo europeo que Macron a día resucitado

Voz 3 01:33 y como únicos países europeos está tan presente que bueno que hace veinte años se consideraba algo razonable en pos de la democracia de la integración europea hoy se ha considerado que no es en realidad es un paso atrás históricamente hablando que yo considero

Voz 0738 01:51 pero Ramón Jáuregui del grupo socialista junto a verde sua UE ha votado a favor de esta iniciativa que han derrotado los populares europeos sumando sus votos al de los euroescépticos ya algunos diputados de países pequeños

Voz 1667 02:06 han puesto en Europa aspira a Luis de Guindos el ministro de Economía español ha confirmado este miércoles su candidatura a la vicepresidencia del Banco Central Europeo Guindos permanecerá en el cargo hasta la decisión final el próximo veintitrés de marzo asegura que España cuenta con los apoyos necesarios a su candidatura

Voz 4 02:21 los apoyos se cuenta con ellos no no se cuentan se de alguna forma en público pero vuelvo a repetirle en estos momentos nuestro cálculo es que queremos perfectamente para cumplir con las condiciones de una mayoría cualificada

Voz 1667 02:36 visita Miñanco vuelve a la cárcel la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela acaba de decretar el ingreso en prisión sin fianza del histórico narcotraficante gallego detenido el lunes en la denominada Operación Mito la magistrada también ha enviado a prisión a otros veinte presuntos miembros de la red de Miñanco también detenidos el pasado lunes cuatro y tres tres y tres en Canarias

Voz 1915 02:59 alcaldesa Manuela Carmena asegura que la mayor parte de los presupuestos de dos mil dieciocho estarán listos a finales de esta semana hay que recordar que las cuentas llevan prorrogadas desde el pasado mes de diciembre

Voz 0827 03:07 la falta de apoyos según la alcaldesa el

Voz 1915 03:10 bueno municipal mantiene conversaciones con el grupo socialista para tratar de recabar los votos necesarios

Voz 1410 03:15 es muy posible que al final de la semana ya esté lo esencial ya están prácticamente no pero hay que acabar dar retoques hablar con uno Se con otros y empezar ya bueno ya están teniendo conversaciones también con los compañeros socialistas es decir estamos en estamos trabajando ahora mismo precisamente en presupuestos

Voz 1915 03:34 la presidenta de la Comunidad Cristina Cifuentes y el portavoz del PSOE Ángel Gabilondo coinciden en la necesidad de acordar un código ético a nivel nacional para luchar contra la corrupción ambos se han reunido esta mañana para negociar un pacto por la regeneración democrática y lo han hecho sin Podemos y Ciudadanos que consideran que socialistas y populares sólo se hacen la foto pero que a la hora de la verdad no emprenden acciones concretas escuchamos a Cristina Cifuentes y Ángel Gabilondo y al portavoz de Ciudadanos Ignacio

Voz 5 03:57 cuando la importancia de que entre todos los grupos pudiéramos llegar a un acuerdo para que las normas y las reglas del juego por así decirlo fueran las mismas para todos creo que eso sería bueno que hiciera incluso a nivel nacional

Voz 6 04:10 que sería bueno pero no sólo aquí sino en toda la política española establecer un acuerdo de a partir de qué ámbitos podemos considerar que las situaciones son absolutamente insoportables

Voz 7 04:21 eso todo lo que está nuestra mano para intentar poner en marcha la regeneración en la Comunidad de Madrid no seguimos encontrando con un frontón con el frontón de los dijo partidos donde solamente ponen excusas y son incapaces de poner soluciones concretas

Voz 1915 04:33 Ifema cerró dos mil diecisiete con una facturación de ciento dieciocho millones y un beneficio neto de cuatro millones de euros el triple que el año anterior la feria empezará a desplegar pabellones efímeros este año para aumentar su capacidad Clemente González Soler su presidente

Voz 8 04:46 queríamos del dos mil dieciocho al dos mil veintidós duplicar el tamaño de Ifema pasar de los cien millones de facturación a doscientos millones doscientos tres millones que tenemos en el plan estratégico va

Voz 1667 05:01 de momento es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com en La Ventana con Carles Francino y a las cinco las cuatro en Canarias en la SER

Voz 0313 05:56 buenas tardes bienvenidos a La Ventana que creen que es más importante hoy en día o más valioso ser famoso ser influyente se pueden ser ambas cosas ya lo sé pero pero puestos a elegir a quién Se ríe María antes usted a un personaje archiconocido o a alguien con escasa relevancia pero pero dueño de de algo las ideas potentes que cada uno elija lo que quiera igual se estarán preguntando yo esta que viene fue mire si son ustedes seguidores habituales de La Ventana ya sabrán que desde hace meses tenemos una sección dedicada a la filosofía puedo asegurarles que no es un capricho ni una excentricidad sino fruto del convencimiento de que ahí en la filosofía podemos hallar respuestas a un montón de preguntas ID problemas de nuestro tiempo bueno pues la visita a España del filósofo surcoreano vio un chulo Jan creo que lo confirma al cien por cien lo de que la filosofía es una herramienta actual hilo de la gente poco conocida pero muy valiosa yo tampoco había oído hablar gran cosa de Biurrun Hall pero me interesan muchísimo alguna de las cosas que dice por ejemplo que la aceleración con la que vivimos disminuye la capacidad de permanecer o que hemos cambiado las relaciones por las comunicaciones o que hoy al contrario de lo que ocurría en el mundo de Orwell no tenemos conciencia de que nos dominan pero dominan ya lo creo vi un surjan describe nuestra sociedad como hiper consumista ultra narcisista y neoliberal y finalmente mete el dedo en la llaga en el centro de la diana cuando habla de la expulsión de lo distinto del infierno de lo igual ese es el tema ir la Dika en mi modesta opinión el más importante y perverso paradigma de este nuevo mundo propulsado por el tsunami digital que sólo nos relacionamos sólo escuchamos sólo nos alimentamos practicamente de los nuestros y así nos va eh así nos va porque ese fenómeno lo pensamos un poco está presente pues prácticamente en todos los ámbitos en la política desde luego pero también en la cultura en la economía en el consumo en la educación incluso en los debates que pueden parecer más triviales cada vez nos interesa menos escuchar o tener en cuenta opiniones contrarias puntos de vista diferentes resumiendo presionó me he explicado bien que vivimos en el imperio del este es de los nuestros ir él a por ellos les suenan los os concedo verdad pues eso que viva la los Sofía bienvenidos a La Ventana Isaías Lafuente Roberto Sánchez Marta Fernández buenas tardes a los tres legal de pregunta y respuesta sinceras pero antes de que este hombre viajar a España aire diéramos el el país en La Vanguardia todo eso que ha dicho en Barcelona quién conocía a Jan sinceramente ya vendido miles de libros en España es verdad es mire deciros son veinticinco mil tampoco eso nada que para un ensayo ensayos mucho

Voz 1915 10:47 imagínate pedir el libro La librería porque en casa de llamamos desde hoy Jan que es mucho más fácil pero imagínate tú lo anunciado muy bien pones me declaro pero canciones esta tarde a partir porque se quiere recomendado que de La Ventana hemos llegado

Voz 0313 11:00 cuando vas a un país del que no conoces practicamente su idioma llevas el papelito con la dirección anotada sino Pires el libro azul Illa que además es uno cree que no se prodiga porque entre los principios que que mantiene esta no contribuir al al turismo como modelo casi de de viaje de ganadería de todos hay Abós regados y le cuesta mucho salir de Berlín donde da clases en la en la universidad pero bueno va a ser insistirle han podido traerá a España ahí está dando fin entrevistas y alguna conferencia yo insisto alguno de los conceptos que fin que ha podido leer me parecen Tara actual es tan tan tan válidos tan rompedores en algún caso pero este último no de la tendencia que es estructural de alimentarnos de lo nuestro de los nuestros de estar casi casi no blindados pero casi a las opiniones ya las influencias externas creo que es una de las claves para entender el mundo en el que estamos

Voz 0827 11:51 es la gran para noventa del mundo en el que estaba mejor que antes teníamos dos referencias pero de día de esas referencias y ahora que estamos híper conectados híper comunicados en donde el aluvión de información precisamente cuando pues no lo podemos desentrañar en el minuto a minuto sin embargo al final te quedas con tu corrido no

Voz 1915 12:08 que hay otra paradoja que a mí me interesado mucho que tiene que ver con esto del corridos como Jan señala que todos anhelamos ser distintos pero paradójicamente anhelamos ser distintos para ser aceptados por ese camino

Voz 11 12:18 esto por ese grupo y lo que terminamos haciendo es

Voz 1915 12:20 expandiendo esa idea del de lo igual no hay de lo que llama la alienación

Voz 0313 12:24 el de cambiar las relaciones por las comunicaciones me parece que es un diagnóstico absolutamente certero por cierto hablando de ser distinto todavía vamos con un poquito de de resaca de los Goya que hoy tenemos dos historias muy interesantes la primera tiene que ver con día

Voz 8 12:48 no tiene siempre

Voz 12 12:49 los tres Goyas la historia de Miguel Joaquín Elizalde

Voz 0313 12:52 antes de ancho vasco que vivió a

Voz 13 12:55 desde del siglo XIX casi dos metros y medio Iker se paseó por media Europa con una

Voz 0313 13:00 son de feria

Voz 1 13:02 hora coló supondrán los brazos y Cruz

Voz 8 13:06 que ustedes comprueben lo que quedan

Voz 14 13:23 seguro

Voz 0313 13:29 pedazo de gigante por una historia que hasta aquí más o menos todos sabido todo conocido lo que me imagino que muchos oyentes desconoce es que Eneko Sagardoy que ganó el Goya al Mejor Actor Revelación

Voz 15 13:41 actualmente está cobrando el paro y

Voz 0313 13:44 así como suena no la hemos invitado a asomarse a la ventana Eneko buenas tardes arratsalde on

Voz 16 13:50 buenas tardes que te dan la razón Leo y tal Eneko como oye

Voz 0313 13:53 primera felicidades eh ya que podemos decir que la personal vende enhorabuena te vimos te escuchamos muy muy emocionado además en su discurso de agradecimiento algo que recuperaron párrafo porque hay una parte que quiero que quiero comentar contigo ya sé que a ti te parecerá Bono bueno tan extraño no porque en un sector como el vuestro donde más del ochenta por ciento de la gente está en el paro pues tampoco tampoco es tan raro pero acabar de ganar un premio y quiero sentaremos de esto

Voz 16 14:20 sí sí bueno sido como titular que ha corrido como la pólvora no a veces pasa o simplemente ya eran tantas entrevistas que me estaban preguntando hoy Estarás a toque de abajo si era bueno pues ahora mismo estoy entre trabajo y trabajo y pronto volveré a trabajar así que no me puedo quejar porque soy un privilegiado la verdad

Voz 0313 14:38 en los últimos años es esta fluctuación de ahora Curro ahora no ahora cobro del paro ahora viene un proyecto como ha sido en tu caso cuéntanos un poco el día a día Eneko

Voz 16 14:47 pues la verdad es que he tenido bastante suerte de trabajado muchísimo ir conectando provistos con proyectos tanto en cine como en teatro como en euskera como en castellano hasta en inglés sí sí sí la verdad es que empecé muy joven hace cinco años os seis años

Voz 0313 15:04 si estos seis años

Voz 16 15:07 oye no me puedo quejar y estoy feliz de tener proyectos para el futuro no

Voz 0313 15:13 si además se que tienes cosas pendientes no te pregunta cuál es pero de de cine de teatro y eso en los tiempos que corren es prácticamente una practicamente una una bendición oye si tú tienes sentido del humor

Voz 16 15:25 yo creo que si tú crees que si mira el otro día

Voz 0313 15:28 los compañeros de El Mundo Today justo el día después de vamos el lunes después del fin de semana de los de los Goya nos sorprendieron con esta noticia escuchará

Voz 1915 15:36 el camarero de los Rogers atendido en un bar por uno de los actores a los que sirvió en la gala como cada año los premiados ya han empezado a recibir llamadas de cafeterías y restaurantes interesados en sus servicios

Voz 9 15:47 sí

Voz 0313 15:48 tú has llegado a trabajar de camarero en Eneko

Voz 16 15:51 pues ya fue el primer trabajo que tuve con creo que con dieciséis años estuve todo un verano de te pero sirviendo cenas

Voz 0313 16:00 pero los actores cuando contratan de camarero preguntáis por cuantas temporadas no

Voz 16 16:06 pues creo que desgraciadamente eso no ha cambiado mucho no hay que suele ser un un oficio bastante manido para muchos de los que necesitan trabajar pero bueno esperemos esperemos que es en los bares Si iremos a la gente trabajar en lo suyo no sí eso es lo que se necesita

Voz 17 16:25 bajando en lo tuyo aunque a estás cobrando el paro esperando a sus proyectos de mayo has dicho que te da igual trabajar en proyectos pequeños que en proyectos grandes en teatro o en cine fueran un actor tienen que cuidar también su carrera también hay que decir que no a veces a ciertas cosas no

Voz 16 16:40 eso es eso es totalmente a veces no es fácil porque claro dices me ha venido esta oferta que a lo mejor no me interesa por diferentes razones no puede ser porque el guión no te interesa porque el director porque es una historia que que hay que moverte de dónde pese a saber no hay factores la cuestión es que hay tienes que tener muchísima confianza en ti mismo VRAE pero bueno no pasa nada si digo que no ya vendrán otras cosas no pero yo tengo claro que evidentemente si necesito trabajar si os sí harán lo que sea Claire mientras pueda elegir la verdad es un privilegio no elegir el y no siempre pero me me ha pasado a veces sí y la verdad es que no es fácil pero más difícil tiene que ser no tener ninguna opción claro está

Voz 0313 17:29 oye Nico una curiosidad a ver a tu papel en en Andilla pues es el que comentar todos los oyentes ya conocen el de gigante el gigantón de de also el próximo dos de marzo Se estrena remontaron en la que hace ese diablo hacer de días de gigante y luego diablo es raro o son personas que es muy distinto

Voz 16 17:48 miras y me encasillen en lo raro no estaré feliz si quieres que te diga alguien me igualar pero yo es que de verdad y el director de ambigua Jon Garaño uno de los directores mediación con el puede estas del gigante ahora el diablo te vas a tener que abrir un museo de horror sea demasiada pero la verdad es que muy muy contento porque son dos personajes como de cuento con una expresividad muy diferente entre ellas y además le han dejado jugar sobretodo de enero comentario porque el personajes más expresivo

Voz 18 18:19 todo lo que he querido entonces ha sido una especie

Voz 16 18:22 ciencia maravillosa estoy deseando de que la de Haití

Voz 0827 18:24 oye con la sensación que debemos desde fuera aparte de las trabas por el iba al cine y todas estas cosas es que la cosa va bien que el cine español bueno pues va a buena marcha y las series de televisión españolas que no paran de producirse de estrenarse da la sensación que hay mucho trabajo pero no sé si está bien repartido bajo hay muy pocos haciéndolo todo

Voz 16 18:48 pues no los siempre suele haber

Voz 19 18:51 pues esa misma actor en muchas cosas pero no sé

Voz 16 18:57 lo que está claro es que si están saliendo es además muy muy muy diferentes que creo que son necesarios para también dar que es muy muy diferentes perfiles muy diferentes y creo que además este año la gala de los Goya el que en el películas por ejemplo ya yendo al campo idiomático no

Voz 0313 19:18 sí sí inglés de terror

Voz 16 19:20 desde nada más yo creo que eso está bien surgiendo una diversificación de todo que creo que puede ser más que buenísimo no es muy ricos

Voz 0313 19:31 estoy de acuerdo en una última cosa que quiero comentar contigo antes hacía alusión a tu discurso de agradecimiento en en la gala de los Goya donde además a parte de la familia a los amigos que es lo que es lo clásico hiciste un canto a la diferencia acordarse también de alguien muy especial a todos mis

Voz 20 19:45 Vimos que estaban contentos a mi familia a Carrick cáncer quitarle a H que me enseñaron teatro me enseñaron a cargar furgonetas y por eso estoy yo yo hoy aquí y me quiero agradecer a mis padres porque son súper luchadores y me gustan mucho y tengo muchísima suerte a mi hermano que es el más guapo del mundo que siendo gemelos está un poco mal que lo diga pero sí

Voz 21 20:12 siempre me acompañan y a todas las personas que se sientan identificados con mi

Voz 20 20:16 el Joaquín que con esos indiferente eso esos que no se sienten entendidos va por ellos por esas identidades comprendidas y sus cuerpos raros que vivan

Voz 0313 20:30 ahí sonaba la música de fondo pero esa parte final de discurso con muy importante de Eneko mucho o a mí me lo parecería desde luego

Voz 16 20:36 sí totalmente de totalmente de acuerdo quería acabar con eso no me comí una frase que ir pero ya hoy la música divisa Gemma tengo que ir al final ya pero la frase que me comí decía que sigamos haciendo películas en catalán en gallego porque los idiomas pequeñas unos antes no querido

Voz 0313 20:54 la el aquí en dedicadas el el el profe de teatro que que que murió horas después de la ceremonia además no

Voz 16 21:01 sí sí sí la vida es increíble haber entonces dentro de la gran tristeza e intenta buscar la belleza también verse es más o menos como cuando muere algún familiar cercano y de repente la hermana tiene un hijo de repente más se pues un poco esa sensación no salvando las diferencias por supuesto pero sí fue para mí como un cierre de ciclo comienza de ciclo no todas las

Voz 0827 21:27 oye Eneko hacíamos Si tu hermano es el más guapo del mundo suponemos que tú eres el segundo más guapo del mundo osea con

Voz 0313 21:34 dado algunos del ranking entre los dos igual tienen el título de Ecuador

Voz 16 21:39 jo pues no se desea avergonzado Montoro fue fue para que nos diferencia eran pero la verdad es que no surgió ningún efecto porque para la gente se sacaba fotos con él aunque él dijera que era el hermano a la gente le daba igual

Voz 0313 21:53 es muy bueno Eneko Sagardoy oye muchísimas gracias por estar

Voz 22 21:59 en la Ventana hay un abrazo muy grande amigo de verdad al ser un abrazo a Eneko

Voz 0313 22:06 haber Olga una historia otra historia colateral todavía con la con la huella de los de los Goya porque en fin o el nombre propio de esta ceremonia a la hora de hacer lista de triunfadores triunfadoras fue sin duda el pues sí por la librería hermosa han tenido oportunidad de verla merece la pena que dentro de esa de esa cosecha que subrayaba Isaías de cosas buenas tiene español la librería ocupa un lugar un lugar destacado pero Isabel Coixet que no para que no para en absolutamente nada está ya tramando a una película sobre él y se Marcela Elisa Marcela tienen una historia muy interesante en en Galicia pero ya la tenía en mente ella hace unos años en dos mil doce cuando en el Festival de Cannes no de Cannes de Cannes pero no Porriño en Pontevedra leyó para los asistentes una parte del guión

Voz 23 22:55 esta cuestión no interior habitaciones anterior día Elisa y Marcela entran corriendo en la habitación de esta ultima un camastro libros pocos vestidos una ventana con cortinas blancas una faena Marcela lo mira todo fascinada Elisa es pequeño Marcela está muy del Elisa aquí al menos va a dejar en paz Marcela que los que me vaya Elisa no tomó por favor las monjas quiero decir metía sabes qué me dicen de la mañana a la noche Marcela no Elisa que busque un hombre me case pronto porque tengo veinticuatro años tarde que si no lo hago tendré que quedarme aquí con ellas así día sí día también Marcela padres dice que no pierda el tiempo en la escuela que las maestras tele mala fama que me casé ya antes que me que me Castle antes que me mucho en la barriga día sí día también Elisa que tú qué dices parcela hito

Voz 0313 23:57 a ver lo que de lo que estaría Narciso de Gabriel buenas tardes o dos tardes Narciso de Gabriel es catedrático de Teoría e Historia de Educación A Coruña investiga cerca de ellas escribió el libro Elisa hay Marcela más allá de los hombres casi que prefiero que contestó la Historia profesor catedrales

Voz 16 24:13 sí

Voz 24 24:14 no la la historia efectivamente en un libro que con el que se encontró Isabel Coixet en el dos mil doce no ir desde el primer momento vivido que había hay una una película no Eliseu empeñado en sacar adelante una una película en principio no pudo ser por las dificultades que retrasaba pasando la industria cinematográfica que parece que por lógica comentabais hace un momento empezando a Se está empezando a recuperar igual no parece que ahora podría ir podría llevar adelante no la historia bueno la historia se desarrolla para no perdernos básicamente en tres escenarios no hay un primer escenario que se desarrolla en la ciudad de A Coruña hay varios municipios de la zona de A Costa da Morte concretamente los municipios de IMI Anzo un corista incluido umbría en la ciudad se conoce ese conocen porque ambas estaban estudiando Magisterio es importante esta este dato no porque en ese momento estamos en mil ochocientos ochenta y cinco aproximadamente a las mujeres españolas estaban excluidas de la enseñanza secundaria superior y uno de los pocos una de las pocas oportunidades que tenían de de cursar estudios más allá de la escuela primaria era era convertirse en maestros no esto fue lo que hicieron las dos conocieron aquí en la en la en la ciudad de A Coruña donde estaba nadando erradicado la Escuela Normal de Maestre se hicieron amigas enamoraron decidieron prolongar su convivencia no y eso fue posible porque bueno podían ejercer la profesión sobre todo que acabó ejerciendo la profesión durante más tiempo fue Marcela no Elisa de la acompañaba la con bañado en los distintos distintos aunque esporádicamente también ejerció de forma interina alguna escuela no

Voz 22 26:08 si Bono un prolongaron esa convivencia

Voz 24 26:11 a pesar de la oposición una sobre todo de los padres de de Marcela Marcel era era hija de un militar Marcela prócer de la era de uruguayo sí al poco de nacer fue ingresada en un orfanato un orfanato del que no salió hasta los diez años cuando se casaron a que A Coruña del padre que era militar in bueno la la legitimar o no esta circunstancia yo creo que que sin duda marcó dos su vida no más sí de hecho en algún momento en alguna entrevista que se les hizo posteriormente pues o se lamentaba no del trato que había recibido por parte de los de los padres

Voz 0313 26:54 por favor la la la la boda de Lisa Marcela es es lo que es lo que da sobre toman más pie a la historia no han porque solo

Voz 24 26:59 seis mujeres que se casan España

Voz 0313 27:02 por la Iglesia además hombre contra ampollas verdad contarlo cero se casaron

Voz 24 27:07 sí efectivamente ellas no se no se conformaron con con formaron una pareja de hecho sino que quisieron en fin en formar una pareja con todos los requerimientos legales no la única forma de de de conseguirlo dado que todavía no se nos había aprobado la Ley trece dos mil quince de Zapatero del Gobierno de Zapatero era que una de ellas se viste si esto fue lo que hizo lo que hizo Elisa convirtiéndose en Mario no adoptando una identidad masculina e incluso legalmente para ello tuvo que engañar al a un a un a un cura el sacerdote de la iglesia de San Jorge de A Coruña no presentándose como hijo porque es lo lógicamente como hombre dijo de protestantes que había vivido en Londres a una buena parte de su vida y que deseaba abrazar el catolicismo el sacerdote que estaba preocupado especialmente preocupado por la difusión del protestantismo tiene las mismas pues hacer

Voz 0313 28:05 compró la historia enseguida

Voz 24 28:08 de esta forma pues consiguió el primer documento que acreditaba su identidad

Voz 0313 28:13 como como las pillaron después en las Ciço quién quién quién las descubrió

Voz 24 28:16 bueno el travestido fue un éxito no porque efectivamente consiguieron consiguieron casarse pero cometieron la osadía devolver al mismo pueblo donde había estaba ejerciendo como maestra de Marcela Hay Elisa como acompañante no entonces ya en el camino en la diligencia que las conducía de Coruña de Umbría ya las identificaron en en Vimianzo hoy bueno llegara de umbría el sacerdote de las amenazó con entregar las a la Guardia Civil sino sino abandonaba el pueblo pero quién tuvo que abandonar el pueblo realmente fue Mario no Elisa Mario no parcela pudo continuar y de hecho continuó durante un tiempo como como maestro es el que quién concentraba el las iras de la de la población y sobretodo entre los jóvenes

Voz 22 29:09 era que hasta la intentaron linchar al grito de que salga a la y macho no

Voz 24 29:16 sí sí organizaron una lo que se llama unas encerrada no que era una forma de censura popular de determinadas conductas consideradas no adecuadas no ellas entre ellas estaba este evidentemente que seguramente no no habían tenido la oportunidad de protestar contra ella nunca porque efectivamente es un caso singular no no es el único caso a lo largo de la historia en el siglo XVI en España por ejemplo se registran en otros caso llegó días países mucho se descubre únicamente post mortem no se descubrieron únicamente post mortem en el caso de Eli si Marcela bueno el travestismo pudo tener continuidad pero insisto que tuvieron la estaban tan seguras no estaban tan satisfecha del éxito conseguido que pensaron que se podía prolongar en el pueblo donde ejercía como maestras entonces las descubrieron la prensa empezó a ocupar del caso especialmente la Voz de Galicia después toda la prensa española y de otros países hubo una especial competencia entre medios las revistas gráficas estaban empezando a aparecer en España pues blanquinegro tenía pocos añadida por esos mundos Nuevo Mundo

Voz 22 30:26 suceso ilusionarse con una vía redes sociales no

Voz 18 30:30 sí bueno todos todos peleada

Voz 24 30:34 a ellos por conseguir la fotografía que fue una fotografía preciso un Celler un fotógrafo francés asentado que ha como ya que al parecer fue el primero cierro en España una película el el entierro del del general Sánchez

Voz 0313 30:48 pues a ver a ver cómo saca a ver cómo saca la peli de Isabel Coixet porque la verdad es que la historia tiene tiene muchísimo cuajo Narciso de Gabriel muchísimas gracias por asomarse a la ventana ha sido un placer

Voz 24 30:57 daban gracias a vosotros adiós ganancia o no

Voz 0313 31:00 no hacemos expolios final no dejarlo claro aparte que es la parte más

Voz 0827 31:04 desconocida de la historia e cuando desde Portugal

Voz 0313 31:07 a Valencia

Voz 25 31:09 no quiere marcharse

Voz 26 31:15 sí

Voz 44 37:04 pues todo ya veintiuno años según

Voz 0313 37:08 ante un año si cuatro consultas costaba pero es lo que ocurre es de mil novecientos noventa y siete yo recuerdo que ya por aquel entonces bueno eso llevo unos cuantos Oscar tres

Voz 44 37:18 incluido por cierto el de Mejor banda sonora pero hubo un cierto runrún no sé si lo recordáis por qué hubo gente que interpretó o que en fin que acusó Roberto Benigni de de que edulcorado un poco el drama del yo yo no yo no será porque creo que no yo creo que contaba una historia aparentemente en fin bonita hay tal es la ocultación al niño de la realidad pero bueno hubo hubo ruido con eso

Voz 0313 37:42 pero bueno eso es hora ficción hoy en la polémica tenemos algo mucho más serio

Voz 8 37:50 la polémica

Voz 0827 37:55 pues la noticia es que Polonia acaba de aprobar una ley que castigará con penas de cárcel hasta tres años aquel que insinuó que la nación polaca fue cómplice de los crímenes del Holocausto o aquel que hable de campos de exterminio polacos el presidente de aquel país sostiene que la ley es necesaria para limpiar la dignidad de su país mientras expertos como los Il gobiernos como lo es Estados Unidos Israel o expertos creen que es una mirada impuesta que va a mutilar la verdad histórica aproximándose al negacionismo desde luego nadie duda de que Polonia fue víctima de la expansión nazi y forzada subcontratista de su principal maquinaria genocida así que es razonable su intento de evitar referencias a los campos Herminio polacos cuando en realidad eran campos nazis pero nadie medianamente informado a estas alturas de la historia considerara que el adjetivo polaco criminaliza al país y en todo caso su uso no parece un crimen que merezca cárcel en cuanto a la complicidad de la nación polaca es un concepto tan amplio que puede llegar a usarse contra quién documenta la evidencia histórica de que junto a muchos polacos buenos que combatieron el nazismo protegieron a los judíos también los hubo por miles que los denunciaron los persiguieron y los llevaron hasta la cámara de gas y pretender criminalizar por ley a quién cuente esto es una evidente forma de no

Voz 0313 39:16 Hacienda les

Voz 18 39:21 hola muy buenas tardes y también sonares historiador

Voz 0313 39:23 dos de numerosos libros entre ellos mil novecientos treinta y nueve La venganza de de Hitler esto es negacionismo puro y duro o David y sobre todo que pueden hacer los historiadores cuando ocurren estas cosas

Voz 18 39:34 pienso que es el contar la verdad o tratar de contar lo más allá de la verdad se que es una manera de mirar el mismo claro que sí es verdad que que que que puedo leerles a los polacos escuchar campos de exterminio polacos decir campos nazis de exterminio en Polonia para mí vamos y estamos efectivamente tal como con voz introducía pues hoy nadie piensa que que pudiera ser los campos de exterminio uno sabe que eran los nazis pero no están Melilla estas medidas de alguna manera para los polacos va a significar apertura en la caja de Pandora que realmente oyéndose vamos a enterar de verdad de lo que hizo de lo que hizo Polonia con su judíos que fue no tan atroz como los nazis pero no muy lejano lo que hicimos

Voz 0313 40:31 por acudir a los datos que es lo más importante es el sostén principal de la historia porqué los campos de exterminio se instalaron en Polonia prácticamente todos

Voz 18 40:40 pues por varias razones el primero es porque eran mucho más digamos estético alejarlos de Alemania obra hubo muchos en Alemania pero rotan tremendos por un lado era más estético alejarlos de Alemania por otro en los campos de exterminio muchos de ellos e industrializado por tanto el alejarlos de Alemania fue también no era de los bombardeos aliados hay que ver que en que el que en campos como como

Voz 19 41:18 Sobibor o como mal

Voz 18 41:21 insiste fueron en fueron de industrias ahí trabajaron me cientos de miles de obreros esclavizados determinaban dejando su vida trabajando para el rais pero había otra cosa es decir el desprecio de especie nazi judíos en era que me fuera al eje de la basura y evidentemente e industrias como Treblinka insistió de la muerte como Treblinka pues ha sido difícil sepultar cerca de Moody's rutas que metidos en Mundiales o paz muy cerca del territorio partido con la Unión Soviética pues

Voz 22 42:05 pasaban más desapercibidos señor solar pero además del asunto de los campos de exterminio nazis en Polonia él

Voz 1915 42:12 el Gobierno polaco lo que quiere ahora es borrar aquella otra historia de no siendo un gobierno colaboracionista el que hubo durante la Segunda Guerra Mundial que creo que hay que destacarlo siquiera algunos polacos bastantes colaboraron denunciando sus vecinos contando que hallaría judíos sí que algunos se pusieron del lado de los nazis y eso no se puede negar históricamente no

Voz 18 42:32 cientos de miles ciento uno ciento Polonia era uno de los países más antisemita que luego hay que recordar que que que fue eso es que es que era una provincia rusa hasta hasta después de la regata acción soviética Iker aprovechando la revolución soviética fue independiza bueno pues allí bien aproximadamente tres millones y medio de judíos dos millones trescientos mil no es muy clara la cifra en Polonia a partir de mil novecientos veinticuatro empiezan a en Polonia artesana a proliferar las leyes antisemitas de mil novecientos veinticuatro es una ley de segregación universitaria la de números sino los polacos sólo podían acceder hasta un determinado punto después se les impide acceder a sesenta por ciento de las carreras universitarias ya están en mil novecientos veintisiete se les impide el acceso la Universidad de esa época más ciudades había mercados para judíos mercados para para cristianos o en los mercados para no judío en en ese tiempo hay una oleada de tipo de pongamos en los años veinte y en los años treinta en que hubo cerca de quinientos judíos muertos por investigaciones fundamentalmente norteamericanas y más de mil heridos hay una petición no el Parlamento polaco de mil novecientos veintisiete por el que se pide a la presidencia que se implanten en Polonia leyes e I como la como las que los nazis de hitleriano es decir que Polonia es un país amigo que a mitad en el que vivían muchos judíos era el país que más judíos tenía de Europa quitas colegiación de la Unión Soviética importante dos digamos que los que que el que el antisemitismo nazi pudo cebarse fácil

Voz 0827 44:38 la conclusión David es que si te hubiera llamado El presidente polaco duda diciendo un consejito el consejito hubiera sido mejor

Voz 22 44:47 no te quitas lo mejor no de la boca no abra

Voz 18 44:51 hay no el libro la historia bastantes derribe ya hay una INC a enviar que judíos en los tonos hay seis mil y pico judíos polacos considerados como hombres justos por el Estado de Israel

Voz 22 45:12 por su trabajo

Voz 18 45:14 en salvar judíos una distinguida de de estas personas fue Irene Sender que ella ella llamada el Händel gueto de Varsovia está enferma era por Mirla artilugios y logró sacar de allí

Voz 0485 45:30 esto de Varsovia a unos dos mil quinientos

Voz 18 45:33 como José Irene Sanders y porque los pactaba con el pretexto de que había en el él

Voz 16 45:41 el tanto en el género

Voz 18 45:43 enorme gueto metía ambulancias y dos sacaba llenas de niños y nada y nadie quería asomar la nariz a ver que tenía la ambulancia no vaya a ser que se contagia de tifus fuera pues esta señora decía que era más fácil meter un tanque debajo de la alfombra eh que colocar a un niño judío a una familia

Voz 0827 46:06 déjate de Paul Anka

Voz 18 46:08 que no porque le faltase en familias que estaban dispuestos a echar una mano a niños sino el espanto que teñía todo el mundo de ser denunciado en las investigaciones que están saliendo en estos días de las que yo me estoy enterando con algunas no las conocía se decía que no hubo muchos polacos judíos primero y luego a continuación pasaron a denunciarlos IOR otros que que que quiere salvar judíos pasaron asesinarlos gente otras cosas ni termina quizá sentimiento antisemita sino la codicia de cincuenta años los bienes de los judíos polacos han parte fueron incautados por polacos por eso después de la de la Segunda Guerra Mundial parece que los judíos no podían regresar en el que fueron asesinados más de mil quinientos cuando llegaban a zonas perdidas en el campo polaco iban a su casa y sus pertenencias y los que se encontraban era continuo desde luego Polonia tendría mucho que callar ay ay ay Historiador Jan Gross que es para al ley de esta ley que ha hecho a su medida con este señor vive desde hace bastantes años en Estados Unidos perseguido por Polonia este señor es su voz no hubo el caso de un lugar en Polonia donde fueron asesinados entre mil quinientos y dos mil judíos fueron por lo ha sido por por por polacos para por por odio o antisemitismo o porque cruces bienes que en él hay hay muchos casos bueno hay varios historiadores cuyas investigaciones pues ha salido a la luz que cifran el asesinato de de judíos fundamentalmente en las en las zonas más perdidas y más rurales del Gobierno General de Polonia en que cifran el asesinato de judíos por encima de los cien muy y quizás hasta cerca de los doscientos mil por parte de polacos

Voz 0827 48:30 sí que estamos desde luego David ante una ley Boomerang desde luego te yo hace cinco años estuve en Auschwitz y me impresionó mucho como la guía sobretodo Se refería a mi hijo y amigo de mi hijo que entonces tenían trece años el ex insistía en esto no eran campos de exterminio polacos polacos eran campos de exterminio nazis constantemente insistía y eso es verdad y eso hay que aclararlo pero yo creo que llevar a la ley la criminal la criminalización de quién puede decir cosas como las que acaba de decir ahora mismo ahí solar es una exageración

Voz 0313 49:00 tras la historia que corras al final

Voz 18 49:03 eso además cegar las Zegama investigación

Voz 0313 49:06 que si quiere llegar si a ver las

Voz 18 49:09 cosas que pasaron negarse a la apertura de archivos es legal es una forma como decís inicialmente de negacionismo

Voz 0313 49:16 va muy muy bien David Solar muchísimas gracias por estar este ratito en La Ventana eh

Voz 18 49:21 muchísimas gracias a vosotros

Voz 0313 49:23 afronto

Voz 43 49:58 hola cielo qué tal aquí con el ordenador mirando alarmas que el mes que viene nos entregan el chalet y quiero dejar la instalada antes de mudarnos que has visto consumirá la empresa líder de alarmas en España es Securitas Direct Time fijado de camino a casa y casi todos los chalets tienen su placa

Voz 32 50:12 la protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 45 50:48 pues bien el caso es que tú

Voz 0313 51:05 esta canción ya lo saben muchos oyentes es el tema central de la sería narcos una serie fantástica magnífica dice todo el mundo cuando la de muy bien pero es ficción insisto luego está la la vida real y por las razones que sea el tema de de las drogas y el narcotráfico hace días que ha vuelto que está volviendo a ocupar muchos titulares informativos el tema estrella de los últimos días asegura detergente Sito Miñanco sin duda por cierto a que el juez ha enviado a prisión luego tenemos el debate a propósito de ese folleto del Ayuntamiento de de Zaragoza que sí estaba al consumo ayer tuvimos el debate muy interés antes sobre si las drogas debe legalizarse o no y luego un tema que un problema que hace mucho tiempo que se arrastra que es el de las nuevas rutas del narcotráfico en el sur de la península en toda la zona del Estrecho con dificultades muy serias para el Cuerpo Nacional de Policía para la Guardia Civil cuyos agentes en más de una ocasión de dos y de tres y de cuatro denuncias en los últimos tiempos que les faltan recursos que les falten efectivos ya sólo faltaba que ocurriera lo que ocurrió ayer en un hospital de la línea que entraron una veintena de energúmenos a liberar a un narco que estaba preso esposado y custodiado por dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía Radio Algeciras Rubén García buenas tardes buenas tardes una película pero de miedo e directamente si sucedieron

Voz 11 52:19 bueno los hechos en torno a esta hora ayer en el área de Urgencias del Hospital de La Línea secuencia de película totalmente la policía ETA con tocar las observa cómo un individuo que circulaba en una moto en actitud sospechosa en una zona en la que son frecuentes los alijos de droga eh bueno pues emprende contra él a una persecución en mitad de ella este joven chocó con una rotonda y cómo sufría varias heridas pues fue conducido por la policía al hospital allí con grilletes puestos incluidos estaba custodiado por dos agentes antes de recibir asistencia sanitaria cuando de repente veinte encapuchados entraron en el hospital

Voz 22 52:50 arrasando con todo sacándole a la fuerza

Voz 11 52:53 contándolo en uno de los vehículos que estaba en la puerta IU yendo a toda prisa como te puedes imaginar la sorpresa sobre todo el pánico fueron tremendos entre el personal sanitario y paciente que allí se encontraba y afortunadamente nadie resultó herido por qué los agentes Carlas decidieron utilizar sus armas de fuego para no generar allí una situación de riesgo el cese

Voz 0313 53:11 tema que mucha gente hoy se podía estar planteando quédate Rubén que ahora te voy a preguntar por reacciones que haya generado este episodio pero me gustaría saludar a Carmen Velayos que secretaria general del Sindicato Unificado de la Policía SUP en Cádiz Carmen buenas tardes hola

Voz 0485 53:24 hola buenas tardes que estaría muy bien aclarar este extremo

Voz 0313 53:27 nueve porque hoy algunos compañeros lo comentado por qué no dispararon aunque fuera al aire buenos que estaban dentro un hospital eso no es tan sencillo no

Voz 0485 53:34 hombre la situación era muy complicada y los compañeros tienen que decidir en décimas de segundo que actuación tener teniendo en cuenta todas las premisas que hay allí desde luego en un sitio de urgencias de un hospital lleno de de personas que de niño desde bebés de de personas de avanzada edad que están esperando asustan en el hospital a emprender a tiros es inviable no no no

Voz 18 54:03 es posible una pregunta hay alguna

Voz 0313 54:05 una novedad a esta hora en la investigación para detener a esta turba de asaltantes de ayer o al narco que fin que se escapó

Voz 0485 54:12 bueno la el operativo está todavía activo oí bueno y hay que esperar a a que se finalice y por ese motivo pues no interesaba dar mucho

Voz 0313 54:21 claro mejor mejor hace un par de días aquí en La Ventana Juan Antonio Delgado que es guardia civil y diputado de de Unidos Podemos por Cádiz denunciaba otra vez la falta de medios y personal en la zona de coinciden ustedes en esta denuncia les faltan recursos les faltan brazos

Voz 0485 54:38 la la denuncia que hace el Sindicato Unificado de Policía es de hace años

Voz 0313 54:42 ya está en los mismos términos no

Voz 0485 54:45 Nos faltan recursos humanos los catálogos de puestos de trabajo de las comisarías en en general en Cádiz y en particular en La Línea de la Concepción están obsoletos no sabe cuán a a la los tipos de delincuencia que hay actualmente nos faltan medio les faltaban chalé o defensas de de armas de defensa intermedia

Voz 18 55:10 Nos faltan coches adecuada

Voz 0485 55:12 para poder conducir por los carriles que allí vivía la concesión en nos falta la mili humanos ir medio materiales a partir luego ya diez vuelos de otras medidas que se podrían llevar a cabo y que serían muy útiles como pues bueno hacer un la creación de una Unidad de Prevención y Reacción específica para la Línea de la Concepción a un juzgado los especializados en narcotráfico en pues determinar que la línea Concepció Ny Campos es el de Gibraltar en general sea una zona de especial singularidad se pueden llevar a cabo muchas Meriva lo que pasa que tiene que haber voluntad política para que para que eso se lleve a cabo sino aquí los policías estamos no sabes

Voz 1915 56:00 además hay que tener en cuenta contra quién se está enfrentando la policía en el Campo de Gibraltar y en la línea porque puede parecer que un arco que es detenido una motocicleta en un accidente son mindundís no

Voz 0313 56:09 lo bueno para nada fiestas veinte personas entran en los

Voz 1915 56:11 qué tal es porque este en pertenece al clan de los castaños citas que son los todopoderosos narcos del hachís del Campo de Gibraltar que fue desarticulado el año pasado pero que queda todavía algunos de esos Bono pues de los miembros de ese clan en libertad y que tienen todo una red clientelar de gente que les protege como en este caso de gente que les debe favores indigente incluso les debe la vida osea estos tipos controlaban el setenta por ciento del negocio del hachís en Alcampo Gibraltar que es mucho y contra estos es contra los que se tiene que enfrentar esta policía que no tiene medios

Voz 0313 56:40 debe ser un poco frustrante no Carmen tener todos estos datos tener toda esta información saber quiénes son más o menos tenerles o semi controlados y a veces no poder actuar por falta de recursos pesqueros entiende

Voz 0485 56:52 pues pues sí que es así además hoy hablábamos con con compañeros y es que tienen la moral por los suelos y claro el principio de otro la está está aniquilado Si sitúo en un hospital donde estas como estudiando a un a un delincuente se que encajan allí veinte personas encapuchadas es que es que tu muerte

Voz 0313 57:14 de Rubén Abella algún tipo de reacción oficial por parte de autoridades o algo