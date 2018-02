La Ventana (07/02/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 vicios informáticos

Voz 1667 00:10 son las siete seis en Canarias Francisco Camps ha abandonado los juzgados de Valencia el ex presidente de la Generalitat ha declarado como investigado por las presuntas irregularidades detectadas en la construcción del circuito urbano de la Fórmula uno en la ciudad Camps ha insistido a su salida en que todas las contrataciones fueran legales última hora Amparo Cots

Voz 0122 00:28 tras más de dos horas de declaración como investigado Francisco Camps ha dicho que ha contestado a las preguntas que él no tiene nada que ocultar no ha habido medidas cautelares ni más citaciones por ahora asegura que ha sido apercibido por la jueza muy seriamente para que no desvele nada de lo dicho en la citación eso sí ha reiterado que se siente tranquilo y seguro de que no se hizo nada de forma irregular respecto a la Fórmula uno está satisfecho de haber hecho algo que él califica de extraordinario para Valencia y ha reprochado a los actuales gobernantes de la Generalitat no reconocerlo asegura que sigue teniendo una buena reputación reconocida que ser un hombre de fe le ha ayudado

Voz 2 01:07 eh

Voz 1667 01:07 el ex ministro Narcís Serra tendrá que declarar en la Audiencia Nacional como investigado por el agujero de setecientos veinte millones de euros detectados en cae en Catalunya Caixa a raíz de varias operaciones inmobiliarias supuestamente irregulares junto al declararán otros catorce exaltos cargos de la entidad informa Alberto Pozas

Voz 0055 01:24 el martes veinte de febrero a las diez de la mañana ex vicepresidente del Gobierno con Felipe González y exalcalde de Barcelona tendrá que declarar como investigado ante el juez Ismael Moreno acusado de abrir un agujero de más de setecientos millones de euros en Catalunya Caixa entre los años dos mil y dos mil siete dinero perdido en operaciones inmobiliarias ruinosas que se hicieron sin ningún tipo de informe ni tampoco de estudio previo tendrá que declarar junto con otros catorce ex directivos de esta caja que tuvo que ser intervenida nacionalizada cuatro años después

Voz 1667 01:50 en Cataluña Félix Millet y Jordi Montull han sido trasladados de prisión dos días después de su ingreso en la cárcel los han esos han llevado al centro Brians II que cuenta con mejores condiciones de accesibilidad para personas con movilidad reducida y en Alemania Martin Schulz acaba de anunciar su intención de abandonar el liderazgo del SPD para centrarse en su labor de ministro tras el acuerdo alcanzado con Angela Merkel para formar un nuevo gobierno de coalición Deportes José Antonio

Voz 3 02:14 tenemos fútbol hoy vamos a conocer el primer finalista de la Copa del Rey desde las nueve y media en el Sánchez Pizjuan Sevilla Leganés con empate a uno en el partido de ida a los sevillistas buscan su novena final el conjunto madrileño la primera final de su historia desde las nueve lo iremos en Carrusel Deportivo mañana partido de vuelta en la segunda semifinal del Valencia Barça con ventaja visitante de uno a cero fuera del fútbol en la NBA a falta de confirmación oficial Billy Hernangómez está a punto de dejar Nueva York cambiará su destino por Charlotte en lo que resta de campaña

Voz 1667 02:41 la previsión del tiempo que anuncia más sol frío para las próximas horas cielos despejados en la mayor parte del país aunque con temperaturas máximas de entre

Voz 0867 02:48 cinco y diez grados en el interior y en la costa

Voz 1667 02:50 de de la península siguen las nevadas en el Cantábrico que se van a extender mañana a Cataluña siete

Voz 4 02:55 las familias de verdad tienen en sus filas un experto conductor que calcula regulas la distancia entre columna y coches por eso las familias de verdad necesitan un seguro seguro como el de Mapfre que nunca te falla que está ahí cuando lo necesitas en tiempo record para que vivas tu vida sin preocupaciones es colaborador de Alicante puerto de salida de la Vuelta al Mundo ABC

Voz 1667 03:20 es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com en La Ventana y a partir de las ocho a las siete en Canarias en Hora Veinticinco con ella

Voz 2 03:28 el Barcelona Cadena SER

Voz 5 03:31 servicios informativos

Voz 6 03:36 sigue hoy no te quieres perder Hora veinticinco toma nota son las ocho las siete en Canarias de ocho a ocho y media el primer repaso a la información del día algunos fallos en la

Voz 7 03:46 gestión del temporal marea y Don Juan buenas noches Ángels amarillos buenas noches qué tal buenas noches gramos para el análisis vean alguna responsabilidad en el algodones

Voz 6 03:53 desde las diez de la noche la información y el análisis a través de la onda media cadenaser punto com y la aplicación móvil de la SER Hora veinticinco con Barceló la Ventana última hora

Voz 8 04:14 se quiere

Voz 1 04:21 el rastrojos este afán

Voz 9 04:24 no

Voz 10 04:30 como música ENA no

Voz 0313 04:50 son las seis y cinco en Canarias vamos abierta la ventana hablando entre otras cosas de cine y casi vamos a cerrarla hablando Delibes bueno de un libro muy concreto ID una historia particular el metro metro bus concretamente el metro es uno de los lugares donde ya saben que poner en papel en el libro electrónico eso es una evidencia pero se imaginar ir en el metro levantar la cabeza y que en el mismo vagón vaya al escritor de aquello que van leyendo bueno pues esto no te podría perfectamente ocurrir en el metro de de Buenos Aires en la línea roja allí trabaja en el servicio de limpieza el autor de que de lejos parecen moscas una novela que arranca así

Voz 11 05:43 el señor Machi se apoya en el respaldo del guión hunde de su mano en la melena rubia que se mueve rítmicamente entre sus piernas y cierra los ojos los primeros rayos de sol de la mañana se cuelan en forma de triángulo por la ventana y avanzan sobre el escritorio iluminando a su paso la lapicero los dos vasos vacíos la miniatura del Deutsche Fontanilla el teléfono antiguo el papel abierto la pila de Merca la tarjeta de crédito con los bordes blanquecino por el uso y el cenicero sucio para derramar Se finalmente sobre el cuadro con la foto familiar en la que el señor Machi diez años más joven sonríe junto a sus dos hijos y su mujer en una playa del Mediterráneo

Voz 1 06:22 sí

Voz 0313 06:27 desde Buenos Aires nos atiende a esta hora el autor de la de la novela Kike Ferrari buenas tardes

Voz 12 06:32 hola como les fan esto es empezar a lo grande

Voz 0313 06:35 Bestia diré

Voz 13 06:37 desde esa alguien arriba Estarás Estarás

Voz 0313 06:40 situar a lo mejor de que de que subrayamos tanto en las entrevistas lo de que sigue trabajando en el metro de tal jode pero convendrán que tampoco es algo muy frecuente

Voz 12 06:48 por eso lo vivo con bastante naturalidad digo y a mí me toco me tocó así que tengo bastante algunos cuantos compañeros en el metro que de escribe no pinta nuevo hacer música o compañeros escritores que trabajan otras en otras tareas como albañilería o o así que sólo vivo con bastante naturalidad pero bueno es notorio que caído algún cierto impacto en la dualidad de los dos oficios que me ocupan porque te hablo bastante al respecto

Voz 0313 07:14 lo que resulta evidente es que el el metro como mundo como como universo como Cosmos el tiene que ser vamos tiene que ser no es de hecho una fuente de inspiración fantástico

Voz 12 07:23 sí sí sí cuando uno se dedica a este oficio entiendo todos material narrativo pero hay lugares que se prestan mejor que otros sí es cierto que el universo de del metro un universo va de que predispone a la concreción de historias

Voz 0313 07:39 me gustaría que los oyentes de La Ventana no se queden sólo enganchados a este detalle que no deja de ser una anécdota que es la circunstancia vital del escritor del autor porque ve que de lejos parecen moscas es un retrato en fin no sé si muy preciso pero desde luego muy ha sido de una clase social que en Argentina no sé si tiene mucho peso poco que hizo el tránsito de la dictadura a la democracia y a L'Aquila han ido muy bien las cosas al contrario que el resto del mundo sí es verdad

Voz 12 08:05 bueno suele pasar así cuando hay una minoría la que las cosas iban muy muy bien muy muy bien quiere decir que a todos los demás las cosas no nos va tan bien sí sí la novela retrata vida en realidad no era retratar a un a un sector es una cosa que es medio que se dio por por decantación sino retratar un personaje y este personaje a lo largo del libro se va haciendo más y más paradigmático no de de esta nueva burguesía enriquecida con el negocio del Estado y que ese como la decisión más extrema del individualismo una un sector social que no piensa más que en sí misma y que tiene además una presunción de inocencia muy grande como creciendo que que nada de lo que hacen de afecta a nadie porque no piensan en nadie más

Voz 0313 08:50 pero oye Quique este este Luis Machi protagonista de tu novela este este de Spotify mafioso además al que se le pincha una rueda del BMW que Game que vale un pastizal este Luis Machi es muy frecuente en Argentina tú has conocido alguno

Voz 12 09:05 bueno son que conocí de primera mano un Guzmán se llamaba curiosamente el mismo así que el prototipo sobre el que eso arme mi personaje es una empleador que tuve hace unos diez años atrás en una un poco más de diez años más como quince en una en faena tan querían la aviso trabajaba en la puerta y en el momento de armar un personaje del que somos sabía nada son agente como Machi quiero decir a los visionarios a los Lal al dueño de la impunidad no los conozco personalmente en entonces estaba alguna referencia sobre la que construir Mi personaje hay dos esos Luis Machín y el de verdad si sobre él sobre ese barro el personaje dejándole algunas cuantas cosas de la versión original

Voz 0313 09:54 habrá sido me imagino por lo tanto una tarea en parte terapéutica no recrear ese personaje a partir de algo que tú viviste

Voz 12 10:01 sí estuvo bien estuve me sirvió hacerle que durante bueno luego los meses que la novela sobre ciento durante ciento ochenta páginas Si durante una cosa como seis horas que es lo que dura en el tiempo del de la ficción la novela la hacerse la pasar muy mal muy mal a un tipo que me hizo pasar bastante mal en la vida real

Voz 0313 10:23 oye que hay una coincidencia bastante general cuando se buscó una definición de los personajes de tu novela calificar directamente de hijos de puta Mi duda o mi pregunta es el hijo de puta nace osea

Voz 12 10:35 sí creo que la la existencia de conforma la esencia hacia uno no no nada no nadie sale de fábrica que ingieren un buen tipo un hijo de puta ni nada son las condiciones de vida en las condiciones sociales las que te construyan ingenio un hombre que que vive la vida que vive un hombre que vive en teniendo Griso tira lo demás para construir más de difícilmente va a hacer una buena persona pero como decís es el prototipo más universal de todos es hijo de puta

Voz 0313 11:12 dónde estás estás en el metro estás en casa estás en el que perdón perdón perdón

Voz 13 11:16 estoy en esto por si en mi casa ha sido una conjuntivitis terrible ciclón no oigo a los niños

Voz 0313 11:21 el fondo no se escucha entonces José aquel eso a los que has dicho has aludido a ellos en muchas ocasiones diciendo no yo sigo trabajando en el metro entre otras cosas porque quiero que la alimentación de mis hijos dependa de los ejemplares que pueda vender

Voz 12 11:35 si ven si hay cierta guardan en sus en el metro porque porque no digo aunque que aunque quisiera que la limitación de dependiera de los libros esto no es posible todavía de o los libros no pagan todavía en el alquiler Remica casa ni nada pero además es cierto que trabajar en alguna otra cosa da cierta libertad a la hora de sentarse a escribir y no estar dependiendo de lo que el marcado o lo que fuera o la propia presión que hace que hemos imagináis que tenemos que ir en lo que les da la gana el más o menos en los tiempos que le da la edad Ana y eso hace que en definitiva al el trabajo finalmente sea mucho mejor no si uno escribe sobre lo que realmente tiene gana escribir hice toma el tiempo que necesita el producto final generalmente es más es más eficaz

Voz 0313 12:29 te vas a esta novela te va francamente bien eh tienes por ahí acumulados ya a una decena de de premios internacionales entre ellos uno aquí en la Semana Negra de de Gijón creo que estás ya ultimando sino a esa ultimado el siguiente proyecto no Kike

Voz 12 12:41 sí terminen diciembre finalmente después de unos cuantos años de de escribir corto vivir novelista muy breve eso o cuentos crónicas más que nada por el trabajo nocturno gana me permitía estar descansando fue difícil armar un trabajo de largo aliento bueno finalmente así como ocho nueve meses trabajando en el turno diurno y eso me permitió terminar la la la siguiente novela que se llama todos nosotros sí que si tenemos un poco de suerte a fin este año y principios del año que viene estará en las librerías

Voz 0313 13:12 la esperamos con ganas Kike Ferrari un abrazo muy grande gracias por asomar de La Ventana eh

Voz 12 13:16 sí en muchas gracias un abrazo grande la pase muy bien espero volver pronto adiós

Voz 14 13:39 no no no

Voz 16 13:56 un motero aparca en la puerta allá donde vaya

Voz 1 13:59 el mutua pero hace lo mismo pero por menos tiene

Voz 16 14:02 trae tu mutua la mutua y que bajamos

Voz 17 14:04 el precio del seguro sea cual sea llama el nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco bienvenidos condiciones en Mutua punto es

Voz 18 14:17 estás estresado tienes ansiedad tranquila toman si Ahmet porque así Humet contribuye el buen funcionamiento del sistema nervioso recuerda han sido Ömer consulta tu farmacéutico dietista

Voz 19 14:29 este fue la reacción que hubo cuando se concedió por sexto año consecutivo el galardón al mejor motor del mundo en su categoría al motor Eco Boost de dejó la misma que esperamos que tú tengas cuando el jueves motor Eco Boost para muchos el mejor motor gasolina del mundo

Voz 20 14:42 Ford Kuga con motor Eco Boost ahora por diecisiete mil seiscientos euros con eco bonos de seis mil cien euros solo este mes financiando con FC Bank condiciones en punto es y sólo hasta final de mes prueba lo en la red de concesionarios

Voz 21 14:55 hola cielo qué tal aquí con el ordenador mirando alarmas que el mes que viene nos entregan el chalet y quiero dejar la instalada antes de mudarnos has visto pues mira la empresa líder de alarmas en España es Securitas Direct Time fijado de camino a casa y casi todos los chalets tienen su

Voz 11 15:09 la protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 5 15:20 hoy por hoy o La Ventana hora25 El Larguero hablarporhablar SER Deportivos

Voz 6 15:26 este trece de febrero Día Mundial de la Radio elige programa iban a ver cómo se hace la radio en directo entra en Cadena Ser punto com rellena el formulario celebra con nosotros el Día Mundial de la Radio Cadena Ser la Ventana última hora

Voz 0313 15:48 Ronda de última hora informativa que empezamos como cada tarde en andaluz

Voz 0159 15:51 sí a accidente laboral mortal en El Viso del Alcor en esta localidad sevillana fallece una trabajadora al quedar atrapada en una máquina de recogida de patatas última hora en Aragón claro

Voz 22 16:01 doce Calatayud no quieren que el tren Eva pase de largo ya se han enviado cartas de protesta a Fomento Renfe aclara que el lanzamiento de elevan el año dos mil diecinueve entre Madrid

Voz 0867 16:09 el Barcelona con parada en Tarragona será una prueba Pisa

Voz 22 16:12 esto y que después se decidirá su ampliación

Voz 0159 16:14 ahora en Asturias de tener un kamikaze en Llanes tras circular doce kilómetros en dirección contraria la ocho se trata de un hombre de setenta y dos años que al parecer se despistó incorporar la autovía por la entrada a errónea las pruebas de alcoholemia han dado negativo y se eleva a tomar declaración como investigado en Baleares el PP rechazan el Senado subir el descuento aéreo al setenta y cinco por ciento los senadores populares tumban una moción para incrementar la bonificación a residentes en los vuelos a la Península dicen que como no hay Presupuestos aprobados no pueden apoyar la última hora en Canarias

Voz 11 16:45 estamos pendientes de la aparición de un cadáver en la zona del púlpito en el municipio tinerfeño de La Laguna la Policía Nacional ha abierto una investigación tras el descubrimiento del cuerpo sin vida de un hombre al parecer pudo ser encontrado por una mujer que estaba paseando con su perro por la zona Cantabria vas de mil alumnos no han ido hoy las en Cantabria porque las intensas nevadas que mantienen a la Comunidad autónoma en alerta han obligado a cancelar rutas de transporte escolar sin embargo mejoran las previsiones la alerta naranja será de nivel amarillo a partir de medianoche seis puertos de montaña están intransitables

Voz 0313 17:14 te contamos en Castilla La Mancha que en una bodega de las mesas en Cuenca va a sacar al mercado un vino bautizado como Tabarnia a parte de las ventas van a ir a los afectados por el independentismo según sus responsables va a salir al mercado el día de San Valentín como muestra del amor hacia tabernera y España Albert Boadella ya aprobado este vino Castilla y León

Voz 0159 17:32 el alcalde de Pajares de la Laguna en Salamanca ha ratificado esta tarde su dimisión pero mantiene su acta como concejal fue recordamos quién llamó mamporros al presidente del Senado

Voz 0313 17:40 Tim ahora en Cataluña aquí han sido condenados a pagar una multa de quinientos euros cada uno los siete activistas que vivieron meses colgados de los árboles en un bosque de Sant Hilari Sacalm para impedir la construcción de la Mata la autopista eléctrica Red Eléctrica les exigía cuarenta y un mil euros por los daños causados última hora en Ceuta el partido localista caballos pide por lo penal ante la justo

Voz 11 17:59 dice la paralización de la obra de la Gran Vía por entender que no respeta el Plan General de Ordenación Urbana en especial de

Voz 1 18:05 zona la obra encomendar a Tragsa costará casi ocho millones de turno para la Comunitat Valenciana cerca de tres horas de declaración del expresidente Francisco Camps ante el juez investigado ahora por las presuntas irregularidades en la construcción del circuito de Fórmula uno en Valencia y sin que la juez haya establecido para él medidas cautelares Cannes reitera que todo se hizo correctamente y que su tranquilidad absoluta Euskadi

Voz 0159 18:26 la Inspección de Trabajo detectó el año pasado irregularidades el trece de cada cien contratos investigados en casi tres mil casos obligó a convertir esos contratos temporales en indefinidos ahora va a poner el foco en la brecha rechazar

Voz 23 18:37 la última hora en Extremadura el violonchelista Pablo Ferrández y la cantante Soleá Morente han sido los galardonados con el Premio Princesa de Girona en la categoría de artes y letras que se ha fallado esta mañana en Mérida en un acto presidido por la Reina Letizia

Voz 0159 18:50 en Galicia los juzgados gallegos paralizados la huelga indefinida convocada por todos los sindicatos tiene un alto seguimiento la Xunta de momento no hace ni un solo gesto para tratar de reconducir las negociaciones con el comité

Voz 1 19:01 el Gobierno de La Rioja pondrá en marcha este año

Voz 11 19:03 Ama de aprovechamiento de alimentos dirigido a las siempre

Voz 1 19:05 las encargadas del catering de las residencias de personas mayores la comida sobrante se destinará al Banco de Alimentos última hora

Voz 0827 19:12 bueno pues seis agentes de la Policía Municipal que partido

Voz 0867 19:15 en un chat en el que se insultó a Manuela Carmena a los inmigrantes y a varios periodistas de la Sexta van a declarar mañana ante el juez tendrán que aclarar esas conversaciones uno de los agentes fue amenazado tras denunciar el caso hay tres agentes apartados del servicio por estos insultos

Voz 0313 19:28 la última hora en Murcia

Voz 1626 19:30 una madre me atreví deportivo amigos para su hija que tiene una discapacidad quiere gente de edad de trece a dieciséis años que quiera sacarla de casa a veces y otras que puedan visitarlo

Voz 1 19:39 Navarro un equipo científico de Navarra Med ha descubierto cuál es el sistema sensorial que las bacterias utilizan para multiplicarse por el cuerpo humano y causar una infección este hallazgo va a permitir el desarrollo de antibióticos más eficaces

Voz 0313 19:52 hemos en Melilla el próximo viernes el ministro

Voz 24 19:54 lo de educación visitará Melilla la oposición espera que se le presenten todos los problemas que en esta materia tiene la ciudad Ikea han salido a la luz tras el último informe de dicho ministerio

Voz 6 20:08 a última hora

Voz 26 20:17 febrero el y en la Gran Vía madrileña triunfa el guardaespaldas un derroche de música baile y pasión por Iván Sánchez Maxi Iglesias y la increíble voz de Cela Domínguez regalárselo entradas en el guardaespaldas dio en el musical punto com

Voz 27 20:36 en auto tenemos precios bajos en neumáticos todo el año y ahora en el montaje y equilibrado de neumáticos turismo ahorra hasta veinte euros

Voz 28 20:44 es para tu comodidades reserva online y paga entienda

Voz 1 20:48 recuerda ahora hasta veinte euros

Voz 28 20:50 en el montaje

Voz 27 20:52 Nour auto empresa patrocinadora del equipo paralímpico español

Voz 29 20:55 se Clínica Universidad de Navarra llegan a Madrid con un nuevo modelo de salud y las pólizas de asistencia sanitaria más completas del mercado

Voz 1 21:02 descubre otra forma de hacer medicina otra forma de asegurar su salud ahora con oferta especial para sus hijos incluye a los gratis durante doce meses

Voz 29 21:09 informes de las condiciones será culpa Madrid punto eso llame al novecientos quinientos seis novecientos setenta y tres

Voz 1869 21:16 mirar soy Carlos el última

Voz 0827 21:19 el el llamo Alfonso

Voz 1 21:27 no se preocupe la ratio ahora ayer

Voz 6 21:30 Teatro a estas alturas todo el mundo sabe que la me

Voz 1869 21:32 pero ese transformar no

Voz 6 21:34 hasta el dieciocho de febrero en el Teatro Bellas Artes de Madrid Hablar por hablar entradas en la página web del Teatro Bellas Artes Últimas funciones veintisiete años de vida en el aire ahora en teatro buenas noches

Voz 0867 21:45 qué tal buenas tardes a todos cómo se regulan las viviendas turísticas en Madrid como si ordena cómo se articula un fenómeno nuevo en el que se mezclan los intereses de las plataformas digitales como bien Airbnb propietarios de pisos para alquilar el sector hotelero y también las quejas de los vecinos que se resisten a un cambio radical en sus barrios hoy hoy perseguía turistas que arrastran sus maletas por Malasaña la foto perfecta que demuestra que las cosas han cambiado en tiempo récord

Voz 1 22:10 pues somos un grupo de amigas que venimos de Cuenca

Voz 30 22:13 los que dan una pasote porque te dan la comodidad de tener la cocina el baño a tu disposición puede entrar y salir cuando quieras

Voz 31 22:22 yo suelo coger hoteles Si no intentó evitarlo

Voz 1 22:29 otro tipo de alojamiento verdad que suelo preferir bien ni me siento más libre tiene una cocina de Córdoba de abrazando dos tres días noche tres días noté casuales me voy a quedar en Madrid tres días he venido a España por Madrid Messi que en un hotel pues viajar con Airbnb la verdad

Voz 32 22:50 es muy incómodo ya saben que el Ayuntamiento de la capital ha planteado una moratoria de un año en los barrios más saturados para ordenar

Voz 33 22:56 este fenómeno y que la Comunidad de Madrid estudia las alegaciones presentadas a la última modificación de su decreto contra ellos han presentado más de sesenta alegaciones

Voz 32 23:08 cuántos consejero de Turismo del Gobierno de la Comunidad de Madrid qué tal muy buenas tardes bienvenido a La Ventana y cómo está

Voz 0867 23:13 bueno voy arranca el principio ahora mismo hay alguna manera de saber de conocer cuántos apartamentos de uso turístico existen en la Comunidad de Madrid tenemos un censo aunque sea de de viviendas turísticas que estén al margen de la ley

Voz 2 23:25 bueno tenemos el datos de las que sí están registradas en la Comunidad de Madrid que son seis mil doscientas y luego respecto al número de las que no lo están hay diferentes planteamientos los más los más negativos que dicen que pueden llegar a cuarenta mil y luego otras personas que hablan de en torno a las veinte mil viviendas de hecho este decreto en el que estamos trabajando precisamente quiere regular también para que afloren de todas las que en estos momentos están en una en una realidad de alegalidad que evidentemente tienen que sí

Voz 0867 23:56 dar ustedes mantienen ciertas diferencias con el Ayuntamiento de Madrid en este asunto pero en esto coinciden no coinciden todas las administraciones de una vez por todas digamos que hay que poner las cosas en orden saber que tenemos no sobre todo para para determinar qué hacemos

Voz 2 24:09 es una realidad muy nueva es una nueva oferta

Voz 0313 24:11 a un nuevo modo de entender el turismo

Voz 2 24:14 tenemos la obligación desde todas las administraciones desde las tres administraciones nacional autonómica y municipal que es regular y cada una desde nuestras competencias en el caso de la Comunidad de Madrid las competencias son de regulación del sector turístico y también de la promoción en la promoción todo es mucho más claro en el caso de las dado su turístico la regulación tiene mucho que ver con este decreto que que decías han sido sesenta y seis las alegaciones que se han presentado pero que también es cierto esta sesenta y seis la gran mayoría repiten los mismos aspectos o las mismas Se cuestiones a recoger por el texto definitivo Iris hoy algunas de ellas que vamos a introducir porque consideramos que enriquecen un decreto que lo que quiere ser legalista lo que quiere seres bueno de alguna manera garantista sobre todo tiene que estar sujeto a lo que dice la ley a lo que dicen las normativas europeas y también lo que han ido diciendo los tribunales superiores de Justicia de otras comunidades autónomas que se han manifestado ante decretos de otros gobiernos que en muchos casos au así lo consideró tenían gran gran parte de de ciencia ficción y que los propios tribunales han ido tumbando en alguno de sus punto como también hicieron por cierto en Madrid con el de dos mil catorce respecto al punto de los famosos cinco días

Voz 0867 25:23 todo obligando a cambiar ese decreto y así hemos llegado a este borrador pero estoy por la propia evolución evidentemente de una cuestión novedosa creciente y cambiante por segundos no debía pregunta luego por las alegaciones pero antes quiero ir a uno de los aspectos quizá más polémicos de ese borrador la inquietud de las comunidades de vecinos

Voz 1869 25:42 finalmente que iba a ocurrir porque ustedes claro

Voz 0867 25:44 alegan que que hay un corsé que es una ley nacional que les impide a ustedes que una comunidad donde por mayoría unos vecinos deciden que no puede haber apartamentos turísticos no se pueda salir con la suya básicamente que cualquier modificación del reglamento o de la normativa de esa comunidad de los estatutos de esa comunidad serial que hacer por unanimidad pero eso no lo decide la Comunidad de Madrid

Voz 2 26:03 lo que dice la Ley de Propiedad Horizontal que es como dices de rango estatal que es del año mil novecientos sesenta te va planteando una serie de cuestiones ir dependiendo de la cuestión que se trate poseerá por una mayoría de tres quintos por diferentes realidades y en el caso de las brindado su turístico que evidentemente en el año mil novecientos sesenta no existían mientras esperaba hay un punto en el que dice todo lo con este recogiendo en esta ley tendrá que ser por unanimidad acordado por la comunidad no tenemos ninguna competencia ni posibilidad de cambiar esta esta realidad si podemos trabajar una vez más como te decía entre todas las administraciones para que podamos remar y podamos sumar y que incluso esta Ley de Propiedad Horizontal se actualice pero la realidad es que Aragón

Voz 0867 26:46 el me parece que está un poquito desfasada no yo

Voz 2 26:48 que como todas las leyes e por un lado lo que tiene que hacer es que es importante

Voz 0867 26:53 Juan Carlos es un contrasentido es que suena muy raro no claro por por unanimidad una modificación de de de de los estatutos de la comunidad evidentemente pero siempre va haber uno que se oponga seguro que va a ser el propietario esa vivienda que quiere convertirse en un apartamento turístico

Voz 2 27:06 efectivamente pero como te digo la ley propia lo que hace es e irá muchas más cuestiones no solamente al hecho de las vendas de su Turís correctos en las modificaciones que se hagan de esta ley cuando toque a quién le corresponda tendrán que tener en cuenta las Linda de su turístico pero también todas las realidades que competen a una sólo a unos propietarios de una mismo inmueble sobre todo hasta qué punto esto de la unanimidad no es aussie es una enorme excesiva

Voz 0867 27:30 hace unas semanas en la Asamblea de Madrid precisamente se aprobó una moción en la que el Parlamento de Madrid una moción no vinculante es cierto hoy pero que bueno el Parlamento de Madrid a través del Gobierno regional se comprometía instar al Gobierno del Estado modificar esa ley de rango nacional lo han hecho ya lo van a hacer o creen que esto no no no tiene cabida Amis Mario

Voz 2 27:49 porque desde las desde los parlamentos autonómicos tenemos que instar en todo lo que creamos que es por un lado justo y necesario en lo que son nuestras competencias al Gobierno central hay que recordarle que que en ocasiones las competencias que sí tenemos se nos ponen impedimentos como este de una ley que insisto es garantista para muchas otras cosas pero que probablemente por tener cincuenta y ocho años algunas cuestiones no las preveía porque eran simplemente imprevisibles en el concepto no solamente de lo que era el turismo en el año mil novecientos sesenta sino también en el concepto de país en el concepto de autonomía que ni siquiera existía también en la realidad que Madrid ahora representa

Voz 0867 28:25 pero se va a pedir de manera formal claro cual COC todas

Voz 2 28:28 las emociones que se aprueban en la Asamblea y más cuando se hace de manera

Voz 0867 28:31 bueno este caso insisto que no es vinculante os Adriano hacerse pero se va a hacer

Voz 2 28:34 claro todas las propuestas se llevan cumplen yo creo que es importante

Voz 0867 28:38 corríjame si me equivoco Se establece un máximo en un bloque de viviendas de un setenta y cinco por ciento

Voz 2 28:42 para uso turístico casi son mucho

Voz 0867 28:45 cada diez yo no sé si esto es un exceso esto no convierte casi un bloque en un hotel

Voz 2 28:49 bueno en estos momentos la realidad es que con que haya una vivienda dedicada a los residencial el resto ya pueden ser blindado su turístico es verdad que nuestro borrador de decreto intentábamos de alguna manera discriminar para que hubiera una mayor garantía de que esos edificios como bien donde se convirtiera en hoteles pero también es cierto que el Ayuntamiento de Madrid en sus alegaciones a puntualizaba que eso es una competencia municipal que efectivamente es una competencia municipal no solamente del Ayuntamiento de Madrid sino de cualquier ayuntamiento Leandro para que una de los una de las ideas creo que enriquece nuestro texto sea esta simplemente aclarar que serán las entidades competentes quiénes tendrán la capacidad en este caso por las competencias urbanísticas de unificar la ciudad simplemente decidir en un edificio cuántas viviendas pueden estar dedicadas a una cosa u otra luego ellos tendrán que explicar ante los tribunales o tendrán que justificar ese porcentaje que en el fondo es un cuando menos eh subjetivo y que hay que tener mucho cuidado también porque luego están las las normativas europeas la normativa Bolkestein la liberalización de los uso la liberación de los derechos de los ciudadanos que también es una

Voz 0867 29:52 la cosa muy importante en el Ayuntamiento de Madrid no sé si usted comparte esa moratoria propuesta por el Consistorio de Juan no conceder licencias durante un año y que de esta manera se puede organizar el sector y establecer un censo de la situación real de este fenómeno

Voz 2 30:06 a mí me parece de punto de partida dantesco es decir me invento que voy a exigir licencias a las brindado su turístico cuando no las tienen para inmediatamente después decir que las que las que las las las limitó doce meses a priori de una moratoria que lo más importante no solamente limita el uso a partir del día noventa o mejor dicho que se experto los las licencias oportunas a partir del día noventa sino que lo que hace es que al prohibir el cambio de uso en los edificios de Madrid Se está también prohibiendo que la oferta turística los inversores vengan a Madrid a seguir construyendo hoteles a seguir haciendo cambio de esos nuestros edificios para acrecentar y mejorar la oferta turística de nuestra ciudad es decir no sobre todo y más importante Airbnb decía el otro día que ellos en principio esta moratoria no les preocupa porque es su media de alquiler de de estos espacios está entorno a los noventa días con lo que lo que plantea el ayuntamientos que de cero a noventa no ocurre nada a partir del noventa exijo de manera eh y sorpresiva esta licencia que además tiene que dar una oficina que estacada que hasta donde se tienen estos momentos una un retardo de hasta doce meses es decir se juntan los doce meses de moratoria otros doce posibles de por lo que se puede prolongar más los doce que en estos momentos se tarda de media en obtener una licencia pues bueno yo creo que es complicado además del uso residencial al uso terciario en las ordenanzas sólo puede haber espacios terciarios hasta la primera planta lo mismo pasa ojo en sus competencias estoy seguro habrán estudiado todo lo que debieran pero tendrán que explicar por qué el ciudadano que tenga un piso en la segunda planta en la tercera o la cuarta tiene menos derechos sobre su bien privativo que es que la tiene la primera

Voz 0867 31:42 el consejero me citaba usted que algunas de las alegaciones que se han presentado ya se van a aceptar uno de los aspectos que presentaban más dudas será el famoso Espacio Mínimo no el número de personas que se creen que pueden habitar en un espacio determinado de metros cuadrados en una de estas viviendas hay arquitectos de sobre todo el Colegio Oficial que que se quejan lució tamaño que se permitía y que según ellos pues una ayuda tampoco va a obtener digamos un turismo de cierta calidad esas alegaciones se van a aceptar

Voz 2 32:09 ellos planteaba nuestros planteábamos que por cada quince metros cuadrados se aceptarían dos inquilinos más faltaba especificar que es por pieza separada evidentemente en el texto definitivo irá incluida esta realidad es decir por cada quince metros cuadrados en pieza separada el espacio la dado su turístico será susceptible de asimilar a dos turismo

Voz 0867 32:28 las más alguna alegación más que vayan a aceptar voz está cada

Voz 0313 32:31 esos préstamos eh nos estamos estudiando todas de manera muy muy muy otro pero alguna Klein

Voz 0867 32:36 es de cajón que haya dicho pues efectivamente no hemos pensado en esto oí ojo objetivamente leída está muy bien

Voz 2 32:41 Bono pose yo creo que la de los desde hace el Colegio de Arquitecto casi todas Se son pequeñas puntualizaciones de forma procuró que enriquecen el texto y luego por ejemplo la CNMC o la propia Comisión Europea nos hablo un poco de hasta qué punto este certificado de idoneidad para dado su turístico tiene que estar o no expedido por un arquitecto o por un una persona de su misma capacidad bueno pues probablemente estamos viendo hasta qué punto esto no va en contra de la norma que dice que con el propio que seamos nosotros como una comunicación responsable los que podamos ser quiénes presentemos ante la Dirección General de Turismo el permiso para poder formar parte de esta realidad que son de su turístico porque lo que sí planteamos es que las plataformas no puedan bajo ningún concepto publicitar ninguna vivienda que nuestra registrada esa es una realidad que ahora mismo no existe y que es muy importante entonces por qué porque tenemos que con consideramos que lo más importantes el turismo de calidad para que el turismo de calidad siga siendo una realidad en Madrid queremos que frente a una oferta que se consolida que es real a la que muchas cadenas hoteleras Se están empezando a sumar pues que estas viviendas tengan unas características mínimas que insisto incidan en la calidad del turismo

Voz 0867 33:54 lo que pase empresas también sean responsables del servicio no que quizá ser uno de los aspectos más polémicos de del borrador porque a la gente de bien vino les esas no les ha sentado nada bien pero es evidente que sitúa ofrecer un servicio alguna responsabilidad tienen sobre él también

Voz 2 34:05 sí por eso queremos que se conviertan en empresas turísticas para que para que tengan la obligación como decía de Solo publicitar las viviendas registradas y que además tengan unas medidas coercitivas de que si no cumplen puedan tener multas de hasta trescientos mil euros es muy importante como es importante la seguridad de todos que por primera vez en un decreto aparezca la obligación de presentar ante la Dirección General de la zona decía los datos de los inquilinos porque eso va en el bien de todos

Voz 0867 34:31 siete de la tarde y treinta y cuatro pilotos

Voz 5 34:38 Vecilla Bin Laden en las redes sociales a La Ventana quien funky La Ventana

Voz 1 34:46 las las salud doctor Brito pide que le pasa a este Real Madrid se han ido viendo los síntomas y no hemos ido al médico a ver qué nos pasaba política

Voz 35 34:57 mira todo con Rajoy he hablado alguna vez de fútbol te sorprendería lo lo mucho que sabe de economía que te puede costar un jugador de las características del francés sería verdad

Voz 1 35:07 música no Manuel te agradezco mucho este se tiene la Sun placeres yo le quiero preguntar si Joaquín Sabina se enfadado por lo de Griezmann y el Barça sabe quiénes Griezmann cada noche a partir de las once y media una hora menos en Canarias pues de fútbol vamos a hablar de todo libre todo un poco pero en El Larguero con

Voz 6 35:25 Manu Carreño síguenos también en El Larguero punto es la Cadena SER

Voz 5 35:32 de lunes a jueves el no My Lol

Voz 0313 35:35 el fabricante de medicamentos homeopáticos se queja de que sus ventas han caído tras los ataques a la homeopatía como alguien que ataca la homeopatía

Voz 1 35:44 quiero decir

Voz 6 35:48 la vida moderna con David Broncano la vida moderna es poner en el currículum que eres tertuliano cronista bailo después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com My Lol Cadena Ser

Voz 36 36:08 pongan han asegurado ganáramos María Novo en las mejores ambiental paramilitarismo

Voz 12 36:13 bueno

Voz 37 36:14 y apetece un viaje a Marte pero que la humanidad

Voz 1869 36:17 irá a Marte como dice estar tres

Voz 37 36:20 el espacio es la última frontera

Voz 38 36:22 llega a Podium podcast Honda marciana Un viaje al planeta rojo de la mano de

Voz 1869 36:28 científicos astronautas

Voz 38 36:30 adiós Honda marciana

Voz 1869 36:33 una producción de Podium podcast multó como

Voz 0867 36:42 cero ustedes han sometido este borrador a consulta nos lo han llevado al Papa pero casi de milagro vamos a escucharle a usted en la Asamblea de Madrid hace un par de

Voz 21 36:50 trámites pasan por la consulta pública previa en el portal de transparencia que en julio circulación pueda secretarías generales técnicas el informe de impacto de la Consejería de Política Social el informe de la Dirección General de Presupuestos recursos humanos el informe de la Abogacía General la comunicación a la Comisión Europea que señoría Nos da tres meses hasta dar respuesta habían

Voz 0867 37:12 en concreto de Europa se ha manifestado ya a favor y en contra han recibido alguna señal desde Bruselas no sé si por escrito o no al este decreto

Voz 2 37:20 que de alguna manera tratar a las plataformas de comercio de las viviendas como empresas turísticas estamos tocando la Sociedad de la Información todos estamos obligados a comunicar y pasar el borrador a Bruselas de momento no hay una comunicación oficial si es cierto que la semana pasada la directora general de Turismo Marta Blanco estuvo en una reunión informal precio de alguna manera allí reunida de alguna manera dando explicaciones sobre cuáles serán nuestros planteamientos porque bueno de alguna banda somos la primera comunidad autónoma que remite

Voz 5 37:50 su borrador a la Unión Europea

Voz 2 37:52 a Bruselas estaban muy interesados muchísimo primero por conocer la realidad que en Madrid ocurre que bueno es ponen algún caso grave ponen lo que hace lo que hacen son muchas preguntas plantean muchas preguntas por ejemplo sobre los propios certificado de idoneidad y hacen muchas preguntas son abre insisto cuáles son los derechos que tienen los ciudadanos sobre sus bienes y hasta qué punto podemos poner trabas para la lo que ellos llaman economía colaborativa que sí es cierto que la economía colaborativa lo que es una actividad económica tampoco es la Comunidad de Madrid y mucho menos la Consejería de Turismo quién tiene que hacer la diferenciación ya Gobierno central en el último reunión del Consejo de Ministros del dos mil diecisiete dejó muy claro a través de un real decreto que quienes lleven a cabo las actividades tienen que pagar sus impuestos algo que ya es un paso importante en Bruselas es cierto que todavía no ha hecho como te digo ningún tipo de apreciación oficial pero sí sí

Voz 0313 38:44 ella muy interesado también es cierto nada

Voz 2 38:47 qué le pareció de manera expresa una locura más bien todo lo contrario en los atacado en muchos casos de que este decreto es laxo y hay lugares en los que se nos ataca con todo lo contrario que es excesivamente intervención

Voz 0867 39:00 consejero tenemos fecha sabemos aunque aunque sólo sea una estimación cuando esta modificación del decreto será ya una realidad

Voz 2 39:07 sobre todo todavía que reunirme quiero volver a reunirme con los hoteleros quiero reunirme con diferentes ayer se reunió la directora general con las asociaciones de vecinos yo espero que en el menor espacio de tiempo decir que espero que podamos llegar a verano con este decreto ya aprobado

Voz 0867 39:20 bueno el próximo día veintiuno de febrero tendremos la oportunidad de debatir junto a usted y a otros representantes del Ayuntamiento de los hoteleros de los vecinos del Colegio de Arquitectos también sobre este asunto

Voz 32 39:28 en el COAM en una nueva edición de de Madrid futura seguro que podremos aclarar muchas ideas creo que hoy de momento la cosa no ha ido mal Jaime de los Santos consejero de Turismo gracias por venir al programa ya hasta la próxima emplazó a Chávez veintiuno com ya ustedes mañana estamos de vuelta desde las siete y veinte en a7 siete emisoras de la SER y la Comunidad de Madrid disfruten del día hay abriguen se que las temperaturas siguen siendo muy bajas en toda la región hasta mañana adiós

Voz 39 40:02 las garitas de un viaje citó esta semana santa que no te puedes hacer una idea

Voz 2 40:06 tú lo que necesitas es un verano en miniatura

Voz 40 40:08 con feeling es la ratoncito para todos los gustos del verano concentrado en una semana la chica la Semana Santa de Viajes el Corte Inglés un auténtico verano en miniatura Europa Asia Estados Unidos o nuestras costas e islas todo con el mejor servicio y pago aplazado a tres meses disfruta de la Semana Santa con Viajes El Corte Inglés

Voz 6 40:34 no te quieres perder hora25 toma nota son las ocho las siete en Canarias de ocho a ocho y media el primer repasó la información del día algunos fallos en la

Voz 7 40:43 gestión del temporal mareo florido Juana Juan buenas noches Sánchez Vadillos buenas noches qué tal buenas noches gramos para el análisis ver alguna responsabilidad algo diez

Voz 6 40:51 así desde las diez de la noche la información y el análisis a través de la onda media cadenaser punto com y la aplicación móvil de la SER Hora veinticinco con Barceló

Voz 41 41:08 estartapeando la sección que toda startup desearía haber escuchado en sus comienzos espacio ofrecido por One Profesional los negocios que están al día venden más Gad en Aceh

Voz 1 41:21 estartapeando

Voz 0313 41:24 vamos a ver de que no dóciles hablamos hoy o mañana o cuando sea Rafa Bernardo buenas tardes entendáis buenas tardes segunda pantalla es cuando uno está comentando en su móvil su ordenador lo que está viendo por la tele por Internet escuchando online con otro dispositivo

Voz 11 41:37 y aunque la gente utiliza aplicaciones ya existentes para cumplir esa labor de segunda pantalla nosotros vamos a hablar de un proyecto específicamente creado para eso se llama Shutter island CDS Ignasi Elías sí de hecho es una herramienta que aún

Voz 42 41:50 va a intereses de de los dos lados no por un lado la Audiencia Le gusta participar en en el programa y conectarse entre ella para comentar para criticar es una forma más de entretenimiento entrenamiento empleado no y al mismo tiempo al programa le gusta poder conocer a su audiencia poder interactuar con ella entonces su viene un poco cumplir ese doble doble función no

Voz 1 42:16 el Consejo de emprendimiento de hoy lo aporta Gonzalo García CEO de la firma legal especializada en reclamaciones online Wii legal recomendación para el que esté planteándose poner en marcha su estar

Voz 43 42:25 que se rodea de gente muy Crack

Voz 1 42:28 porque esto es una una carrera pero de una maratón no es un esprín con lo cual cuanto mejor equipo tengan mucho mejor

Voz 43 42:37 y que se encarguen de de las pilas bien y que sea de valor porque Barcelona es algo muy duro el emprender eh poblados requiere de de tele

Voz 1 42:46 mucha tolerancia a la frustración y esos principal consejo próximo programa este lunes en Hora Veinticinco sí

Voz 21 42:53 te preguntes el dueño de un negocio que es para la palabra Patinir te dirá una palabra en inglés no alguien de confianza eso es lo que queremos ser Baratillo Un par

Voz 44 43:02 con Vodafone One Profesional tras el asesoramiento que necesitas para que tu negocio esté por delante Vodafone su Partner en la era digital informante en el catorce cuarenta y tres Vodafone fue

Voz 1 43:15 lo que queda del día con Isaías Lafuente

Voz 0827 43:21 ya me vaya a la cabeza Isaías hoy siete de febrero de decía el miércoles y sesión de control al Gobierno porque el Congreso ya tocaba vuelto ya la actividad si si después de las Navidades seguro que se acuerdan ustedes de las navidades pues ellos tienen su ritmo y Mariano Rajoy ha hablado mucho del FLA

Voz 45 43:37 hoy se ha hablado del FLA en las Cortes Mariano Rajoy habló del FLA ha hablado mucho del FLA que es una de estas palabras a veces las palabras pierden su significado de tanto repetirlas y hay palabras que por mucho que lo repitas no tiene significado el FLA es una palabra bien absurda tengo un FLA podría Sira aún Bari pedir quiero póngame dos pero es una expresión de la discusión política Rajoy ha hablado mucho del FLA

Voz 5 43:57 el dinero

Voz 2 44:00 ingiere

Voz 5 44:02 el inicio de una canción del FLA

Voz 1667 44:06 la tanta tanta

Voz 46 44:08 tan

Voz 47 44:10 no

Voz 1 44:15 sí

Voz 1667 44:24 puede al terminar la sesión de control ya ha confirmado que Luis leyendo será al fin candidato español a la vicepresidencia del Banco Central Europeo

Voz 0827 44:32 que si definitivamente soy elegido por el Consejo inmediatamente dimitirá

Voz 1667 44:38 la situación como no puede ser de otra manera no sabemos cómo pasar a la historia Luis de Guindos como ministro alguno de sus precursores no tuvieron buen final ya han dejado huella además hoy los especialistas hablaban con Jesús Gallego fundador de rasca y gana que es una empresa que cuando haces rasca como ahora pues vendiendo productos como este

Voz 48 44:56 yo vengo a presentaros la máquina quita bienes quitanieve ni Keita bienes quitemos no vienes quita abierta bienes y sí de forma es igual que la quitanieves al es una mini excavadora con una pala adelante pero está pensada para otro uso ir a casa del vecino o del que sean arramblar con todos los sofás la nevera el ordenador el móvil las billetera las lámparas alfombras armario joyas que tú entras en su casa montado en la quita vienés la pala va amontonando todo delante hermosos vienés y ahí cuando piso te vas por la puerta no hay gente tenga pero yo me pregunto esto es legal que un saqueo

Voz 1869 45:30 legal un saqueo mira a ver escucha de esto por favor yo sólo consideramos sus aquí eso es el mercado también

Voz 1667 45:36 eso es el mercado amigo bueno quitanieves quita bienes yo soy gallego juega con las palabras como algunos de nuestros tuiteros entre los que percibe además que los años pasan y pesan

Voz 32 45:46 pero ahora serias la gente cuando llega una edad pues le pide a la vida cosas diferentes a cuando es joven le está pasando a Alice cambia por fiesta por algo más tranquilo otro ejemplo de esto nos lo da concejala de Festejos

Voz 0867 45:59 es madurar es aceptar que no te cabe el culo en el

Voz 32 46:02 columpio a ya acabamos las tuberías con una noticia importante que nos pasa chispas ha muerto el inventor del auto corrector descanse un pez

Voz 49 46:15 pues que es

Voz 0827 46:16 el celos miércoles son Días de cine La Ventana ahí hoy antes de llegar Boyero

Voz 1667 46:20 ya le hemos dado a las palomitas

Voz 25 46:23 todo ha

Voz 0827 46:27 ya sabemos que menos del diez por ciento de los actores puede vivir de su profesión por eso El Mundo Today el lunes nos dijo este titular el

Voz 1 46:34 camarero de los Goya es atendido en un bar por uno de los actores a los que sirvió en la gala que como cada año los premiados ya han empezado a recibir llamadas de cafeterías y restaurantes interesados en sus servicios

Voz 0827 46:46 bueno yo hoy hemos tomado café con Eneko Sagardoy que trabajó de camarero que ha recibido el Goya al actor revelación por su trabajo en Gandía y que actualmente nos hemos enterado de que está cobrando el paro hasta que llegue su nuevo proyecto aunque la verdad es que hasta ahora dice que él no se puede quejar

Voz 50 47:01 la verdad es que he tenido bastante suerte he trabajado muchísimo conectando proyectos con proyectos tanto en cine como en teatro como en euskera como en castellano hasta en inglés y la verdad es que empecé muy joven a volvía no me puedo quejar y estoy feliz de tener proyectos para el futuro honor

Voz 0827 47:20 de detener un Goya hizo un discurso muy emotivo pero nos ha reconocido que se comió una frase que hoy nos ha contado

Voz 50 47:27 me comí una frase que decir pero ya hoy la música Eivissa Gemma tengo que ir al final ya veré la frase que me he comido día que sigamos haciendo películas y sin en euskera en catalán en gallego porque los idiomas pequeños eso antes no