La Ventana (08/02/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1050 00:12 simiente del Gobierno reclama el Parlament de Catalunya la elección de un president que pueda dice estar en su sitio descarta la opción de Puigdemont de una presidencia desde

Voz 1915 00:20 en el exilio hasta que Cataluña tenga un nuevo Govern

Voz 1050 00:23 Mariano Rajoy recuerda que es el Gobierno central quién controla esa comunidad porque el artículo ciento cincuenta y cinco sigue vigente

Voz 1487 00:29 a todos los que piensan una cosa y la otra les quiero mandar un mensaje de tranquilidad mientras el nuevo Parlament busca un presiden que puede serlo que puedo hacerlo se repiten las elecciones y no lo encuentran Cataluña no va a estar sin gobierno porque el artículo ciento cincuenta y cinco es una garantía de que se siguen atendiendo los servicios esenciales y las necesidades reales de los catalanes

Voz 1050 00:52 el presidente del Parlament Roger Torrent se encuentra en la cárcel de Soto del Real visitando a los Jordis antes ha estado en la prisión de Estremera con Junqueras If on a su salida Torrent ha defendido los derechos de los cuatro y en particular de los diputados electos

Voz 0460 01:04 para defender su libertad para que estén en casa estén libres estén con su familia estén con los suyos pero también para que se respeten los derechos políticos de los que son diputados especialmente es decirte Jungeras en esos dicha Sánchez que deben poder ejercer sus derechos sus responsabilidades en tanto que diputados del Parlament de Catalunya y que hoy no pueden hacer

Voz 1050 01:30 Torre en a pregunta de los periodistas no ha querido contestar sobre la opción de sarta di como candidata alternativa la investidura de Carles Puigdemont según fuentes del Parlament el informe de los letrados no vinculante pero que ayudará a desbloquear la situación que vive la investidura aplazada por Torrent se conocerá mañana cuando se reúna la Mesa de la Cámara catalana más cosas la Guardia Civil ha detenido a cuatro personas en Melilla acusadas de tráfico de seres humanos introducían en la Ciudad autónoma a mujeres indocumentadas las obligaban a prostituirse además de hacerlas vivir en condiciones de esclavitud Melilla Toñi Ramos

Voz 1941 02:01 la organización utilizaba a mujeres algunas menores de edad de origen marroquí con fines de explotación sexual eran tratadas en régimen de semi esclavitud ya que no disponían de libertad eran obligadas a consumir drogas para estar activas las inducía a que las facilitase a sus clientes el líder de la red es un varón marroquí de cuarenta años si alguna de ellas se quedaba embarazada tras dar a luz las obligaban a pagar un precio para buscar un hombre de nacionalidad española que asumirá la paternidad para obtener la documentación nacional y la residencia

Voz 1050 02:33 en Sevilla siguen declarando dos testigos por la presunta violación en grupo a una militar en el cuartel de Antequera hay nueve soldados imputados por este caso hoy el Gemma ATA querido recordar que existe un protocolo reciente para denunciar este tipo de agresiones sexuales en el Ejército es Francisco Javier Varela

Voz 2 02:49 una unidad de protección frente al acoso hemos establecido un procedimiento muy amplio por lo cual la mujer puede denunciar el caso tenemos un procedimiento que permita hacer el seguimiento e prestarle atención psiquiátrica hice le garantiza

Voz 1050 03:02 todos sus derechos Troy tres tres y tres en Canarias

Voz 1915 03:07 tu madre en Madrid continúa a en los juzgados de Plaza de Castilla la declaración como testigos de seis agentes que participaron en el chat de policías municipales en el que se lanzaron loas a Hitler o proclamas racistas Alfonso Ojea Saw VI los agentes

Voz 0089 03:19 que prestan declaración como testigos por petición de la defensa de los tres policías municipales que están siendo investigados son testimonios de parte que intentan desvincular los comentarios racistas y las presuntas injurias de un delito de odio es la primera diligencia que adopta el Juzgado de Instrucción número cuarenta y dos de Plaza de Castilla en los últimos dos meses Antonio García es el abogado de la gente que denunció los hechos

Voz 3 03:42 que lo que pretenden es un poco en esa línea de apuntalar esa versión de que es un grupo de amigos de que eran mensajes de te dan bromas etcétera etcétera y que bueno pues que no no debía tener más trascendencia que era un grupo privado etcétera

Voz 0089 03:56 la investigación judicial continua IM

Voz 1915 03:58 Parla el coordinador de Cultura del Ayuntamiento ha denunciado amenazas e insultos homófobos a través de llamadas telefónicas y mensajes en las redes sociales SER Madrid Sur David Calleja

Voz 4 04:06 la llamada llegaba por la noche la recibía el coordinador de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Parla Dani regidor cargo de confianza del PP en el Gobierno presidente del colectivo LGTBI en la ciudad que durante más de diez minutos escuchaba insultos y amenazas de todo tipo

Voz 5 04:20 maricón desviado maricón está teníamos controlado etc haciendo alusión tanta relación sexual como su trabajo que la mismas asesor de del Ayuntamiento de Palma que gobierna el Partido Popular

Voz 6 04:32 el denunciante no ha querido hacer declaraciones públicas

Voz 4 04:34 así que quién habla es Arturo Moreno miembro del Observatorio Madrileño contra la LGTB fobia desde la Asociación Arco polí han condenado los hechos y han recordado que precisamente Parla es uno de los ayuntamientos que más está impulsando en los últimos tiempos

Voz 0313 04:47 la igualdad LGTBI con actividades aquí ayudas habita Temas de delitos de odio cinco grados en el centro de Madrid

es todo la información continúa actualizada en cadenaser punto com

Voz 0313 05:56 buenas tardes bienvenidos a La Ventana hace unos días con la publicación de los datos del paro en España la ministra de Trabajo echó un chorreo general a los que insisten a los que insistimos en que la recuperación del empleo viene muy a menudo acompañada de una precariedad insoportable eso no es verdad aseguró Fátima Báñez e insistió en que los datos son tozudos o la verdad es que eres último tiene razón porque la realidad es es imperdonable casi cinco millones de trabajadores precarios que es el cálculo que hace por ejemplo Comisiones Obreras pues no se pueden ocultar así como así bajo la alfombra por eso era sólo cuestión de tiempo que intentaran sin organizarse de alguna manera Ike utilizaran algo que se ha puesto de moda como instrumento de protesta las mareas en los diez años que llevamos de crisis y de recesión las ha habido de todos los colores para defender la sanidad la educación el agua los inmigrantes bueno pues ahora nace la marea de los precarios ya será visible este próximo fin de semana Ana en varias ciudades donde han convocado manifestaciones a través de las redes sociales no sé qué color van a utilizar pero espero que no sea el negro porque eso sería tanto como como resignarse a que no haya esperanza de todas maneras si ahora me estás escuchando pues no sé una camarera de piso una de las famosas Kelly o un eventual de correos

Voz 1915 07:14 a un mensajero un ciclista de Deliveroo

Voz 0313 07:17 o alguien que hace prácticas en unas cobra aún falso autónomo o una enfermera que lleva años encadenando contratos temporales o una maestra o una empleada del hogar a la que le pagan en negro o un conductor de camión que no puede respetar los descansos o un taxista que hace más horas que un reloj para llegar a los mínimos o un temporero que apenas tiene para comer y pagar la luz o un desahuciado o una pensionista que no llega a fin de mes pues tampoco sabría qué decirles a ninguno de ellos si acaso que nunca olvide que no son números ni datos que son personas y que por lo tanto tienen todo el derecho a protestar ojalá su marea sea tan potente como para arrasar con algunas cosas bienvenidos a la venta

Voz 1 08:16 estaríamos juntos todo el tiempo aliento comernos ya ilusos fue eh en Año Nuevo a cada dos mil lotes Ruth eso fue Cima he venido buscar buscando

Voz 0313 11:10 ese rato Mike buenas tardes muy bueno pues en La Ventana con el director el Huffington Post con Roberto con Isaías como todas las tardes qué tal compañeros qué tal tal haciendo lista hace un ratito de los de los con

Voz 1 11:20 por de marea que ha habido en los últimos tiempos en este país son unos cuantos eh porque las

Voz 0313 11:26 las las causas y los motivos para salir a la calle para protestar tampoco tampoco son pocos Odón poco piano

Voz 11 11:32 esa es que damos por descontadas por el conquistas que ya tendríamos pues es según te escuchaba hablar ahora en tu en tu introducción me estaba acordando del profesor el recién

Voz 9 11:44 entrar en la Facultad de Ciencias de la Información con con dieciocho añitos el profesor que no echó un jarro de agua helada cuando nos dijo que bueno venir muy contentos aquí la universidad no querer ser periodistas todos sí sí sí sí jo de aquí veis a salir todos directos a la fila a la cola del paro tras un error no no si no es imaginar el trauma es verdad que España los ochenta tenía una crisis económica lo cierto es que han en general no nos ha ido mal esta generación de abran tiene infinitamente peor la gente que se ha quedado descolgada gente de nuestra edad

Voz 1915 12:21 que se ha perdido el trabajo que tiene muy pocas posibilidades de volver a encontrar pero luego todo esos jóvenes que no consiguen engancharse a algo decente a pesar de los augurios de los malos augurios de este profesor nuestra generación pues silentes fue sea de las últimas que vivió un entorno razonablemente estable

Voz 0313 12:40 de jóvenes como Irene Santiago que tiene veintitrés años que es integrante del sindicato valenciano de estudiantes a contra ocurren Irene buenas tardes hola qué tal Irene como eso e ir iré Irene estudiante está estudiando Filosofía pero ha tenido ya experiencia elaboral verdad en un creo que trabajando en una en una cadena de comida rápida y cómo te fue qué tal te fue cuéntanos

Voz 6 13:07 durante un año al principio sólo estaba al final de semana trabajaba seis horas sin la menor lo que viene haciendo la hora punta de que todo el mundo hable la nevera ahí la apetece hacer nada vaya pero después ya pasó a ser lo que sería jornada completa pero pero bueno que una semana a lo mejor trabajaba diez doce horas y otras hacia veinticuatro pero el sueldo a final de año

Voz 12 13:33 sí

Voz 6 13:34 pues una vez tenía un poquito más de números yo entonces menos cero malamente

Voz 0313 13:39 el sueldo a final de mes cuánto podía ser desde promedio curiosidad trescientos se unos trescientos euros sea la hora la hora que sea hombres noventa por debajo de cuatro euros S ah has trabajado en algo más ti conoce escasos de compañeros de compañeras que estén en los mismos niveles de de precariedad cuando buscar un curro o o conoces algún ejemplo que invite al optimismo

Voz 6 14:05 pues sinceramente optimismo poco he tengo amigas que está dando clase eso cuidando a niños ir pues a lo mejor cobran cinco euros la hora ir poco a poco es lo al sacando hacen sus clases pero también sale gente de que se levanta a las seis de la mañana va a trabajar a limpiar pisos a las tres de la tarde sale a las tres y media tiene tiene las clases yo nací usa su vetados para pagar las facturas un poco más

Voz 0313 14:37 momentito su experiencia con el profe en la facultad de

Voz 13 14:40 el señor periodismo de paro

Voz 0313 14:42 di tú cuando dijiste que ibas a estudió Filosofía en alguien te dijo algo parecido porque me lo temo eh

Voz 6 14:47 eh sí sí sí a día de hoy la pregunta es por qué filosofía ahí que bueno a mí lo basó todo en mi primer año eh todo hay que decir que la Universidad de Valencia tiene de los peores programas del país en el filosofía entramos en unas duras que decimos esto qué es hizo el metano los dijo bueno es que esto lo hemos puesto así por si acaso desde el Gobierno dicen que la carrera antes de cuatro años tienen que sea en tres cortamos directamente al primer año clave pues el primer año de no lo estamos la gente les animaban completamente los que estamos a un segundo digamos no valiéndose unos locos

Voz 1915 15:23 bueno en algún momento tendremos que hacer una reflexión sobre qué qué estamos enseñando en las universidades ha cambiado tan tanto el entorno laboral ya sé que el estudiar Universidad no no exclusivamente te enfoca al al mercado laboral pero hombre tiene que haber una cierta conexión previo Irene déjame que te pregunte una cosa es habitual los estudiantes de todo el mundo muchas veces compaginan claro trabajillo que el mucho dinero no sacas pero a completar pero bueno a redondear el mes cuando éstas cuando estás estudiante el problema es cuando cuando acabas de estudiar Alves que tu horizonte laboral sigue siendo el mismo estilo de trabajo precario que has tenido mientras mientras estabas estudiando no

Voz 6 16:09 porque claro si me temo la esperanza eso de que va a ser algo temporal mientras vamos estudiando

Voz 14 16:15 sí pero nos encontramos de que al acabar la carne

Voz 6 16:17 era pues tienes tu puesto de trabajo precario inglés o te lanzas a la aventura ha buscado que a lo mejor es peor porque te hacen las he puesto yo conozco gente de que ha estado trabajando conmigo en esa cadena de golpe que llevan años y años los ideales que ya no puedo hacer otra cosa

Voz 13 16:38 porque tú trabajar de lo tuyo ahora mismo es complicado por no decir muy difícil no

Voz 6 16:44 pues un poquito sí sí porque además tendrían que pagar hasta el primero a largas oposiciones la vida dos posiciones tienes que el dinero para ahí todos los días estudian tranquilamente

Voz 0313 16:54 un buen colchón que se pasa esta formas que ayer abrimos la Ventana con un grito que ahora vive la filosofía no tendrías oportunidad escucharlo pero que sepas que hay Air abrimos este programa reivindicando la utilidad y la vigencia de la filosofía hechos principios que lo sepas no sé si sirve de consuelo pero por lo menos que lo sepa oye no te retires saludar no te retires Higuero saludar a a Tito Tito Álvarez que es taxista vamos no sólo taxistas sino que es fundador del colectivo Élite Taxi de de Barcelona Tito buenas tardes

Voz 0653 17:23 no bueno hasta ahora tarda qué tal Tito cómo va eso bueno pues lucha no todos los días por sobrevivir bien

Voz 0313 17:30 Maxi taxi en propinaba asalariado asalariado no

Voz 0653 17:34 aliados proporcionen un asalariado taxista

Voz 0313 17:37 que es fiscal existe cincuenta por ciento cuarenta sesenta setenta eso

Voz 0653 17:42 bueno es una de las cosas que ocurre en este país es que los convenios no se cumplen no dentro de nuestro sector y la lo que diríamos que son las flotas los grandes empresarios pues practican totalmente la frustración laboral entonces el convenio dice que es un cuarenta sesenta para verdad salarial

Voz 0313 18:02 en ningún caso se mostró igual

Voz 0653 18:04 que no se cumplen las horas las las ocho horas que te marca

Voz 0313 18:08 a cuántas horas trabajas de promedio por ejemplo

Voz 0653 18:10 trabajo mínimo doce horas como mínimo mínimo doce horas y muchas veces comiendo en las paradas

Voz 1915 18:20 eso Tito es muy es muy habitual ello con muchos taxistas con los del carro me cuentan las jornadas son extenuantes

Voz 0313 18:28 no doce que decir que algún día eran mínimo pero no más

Voz 1915 18:30 de diez hijo

Voz 0653 18:32 no no no es que yo no conozco ningún compañero icono con miles de taxistas que no conozco ninguno calma menos de doce horas es que luego lo ninguno

Voz 14 18:42 es algo ya que como que ya lo tenemos

Voz 0653 18:44 asumido no sólo que lo tienes asumido no que que es que si no llegas a final de mes

Voz 0827 18:50 eso es lo que te iba a decir que un trabajo que te para más de media vida te da para poder vivir

Voz 0653 18:57 Justo fijadas de dónde vengo yo o sea yo me considero precario el trabajo una media de catorce horas diarias

Voz 6 19:06 para dos mil cuatrocientos euros

Voz 0653 19:08 no tengo otras personas a mi cargo un hijo de diez años que necesita médicos privados para sólo unos dos euros todos los gastos sale de mi sueldo vengo de de ser afectado por la hipoteca que bandeja una deuda de ciento cincuenta y cinco mil euros no me han quitado la tasa no me he estado tres meses y un techo durmiendo en cajeros mientras trabajaba el taxi hasta que he conseguido es bueno levantar a mi familia otra vez y poder juntarlo Si es muy duro lo que está pasando en las calles y hay mucha miseria ir los gobiernos fijaros que la economía de los liberal es la que la que la consecuencia de la economía liberal es la que causa más muertes en el mundo entero no hay nadie en la cárcel por eso es muy fuerte lo que está pasando las

Voz 0313 20:01 que antes Montse antes Montse comentaba una cosa Tito de decir cómo cómo cómo ha transformado el mundo como se ha cambiado no sólo por la crisis y tal bueno una de las cosas que ha cambiado es la definición del concepto empleo antes un empleo un puesto de trabajo era algo que te servía para vivir dignamente tal igual ahora no ahora tú puedes estar empleado o empleada como el caso de Irene ido vives eso eh claramente osea es que no

Voz 0653 20:24 no no no por eso sí yo por eso me me echo

Voz 0313 20:27 el otro día no es la primera vez que lo hace ver el énfasis de la ministra de Trabajo podría decir bueno estamos en el camino estamos recuperando cosas no es la situación ideal vamos a poco podría decir las cosas de una manera un poquito más más suave es decir no esto es esto es falso

Voz 0653 20:46 cuando alguien no tiene ningún tipo de sentimiento por lo que está pasando en la calle ni siquiera lo pues lo que de lejos yo no creo que eso lo viva ni ningún familiar suyo no pues bueno dice cosas así barbaridades como las que dijo que no sé a mí me parece muy fuerte todo lo que está pasando gracias a a movimientos como como este nuevo movimiento que que que va a crecer y tienen mucha fuerza muchísima fuerza yo estoy metido muchos muchas guerras sociales donde intentamos desde el taxi crear una una cuestión con diferentes colectivos para bueno pues para hacer fuerza en la calle no pero yo creo que ya que que ya que yo hasta ya no de ira

Voz 0313 21:34 que va a tener color vuestra marea que yo me lo he preguntado al principio lo pregunto no tengo ni idea e va a tener color a ver de la marea blanca la marea roja va a tener un color determinado reivindicativo esta marea

Voz 6 21:45 pues no hemos visto ningún color en nuestra Carta simplemente blanca y pone no más precariedad porque es que no es lo que nosotros

Voz 0313 21:53 ya sé que lo ves todo negro pero

Voz 0653 21:56 al menos que realmente yo creo que aquí

Voz 14 21:59 bueno es mi opinión personal no debe de haber ningún

Voz 0653 22:02 color no sino que los de sanidad tienen que ir con sus camisetas de sanidad

Voz 0313 22:07 sí soy yo

Voz 0653 22:09 Baby imitaciones y todos mezclados y esa esa esa variedad es como diciendo no que estamos unidos que tontería que aquella no hay diferencias entre taxistas estibadores o médicos o enfermeros que somos la sociedad decidí somos lo que gracias a nuestro esfuerzo mantenemos el Estado de bienestar aunque algunos políticos se lo lleven calentito y bueno creo que es hora de decir basta no

Voz 1915 22:37 ya aunque otros otros ya aunque otros sostengan que los desahucios una leyenda urbana si no estoy que no existe pero sí por eso impresionada con la con la historia de tener que estar trabajando doce horas y luego dormir en un cajero para poder seguir seguir trabajando yo es que personas que no quieren verlo no quieren verlo lo que ocurre

Voz 0653 22:58 la vida es una realidad que existe ahora mismo en la calle

Voz 0313 23:01 sí que nosotros nuestra asociación

Voz 0653 23:04 fijaros no quizás el ejemplo mío

Voz 0313 23:07 pues

Voz 0653 23:08 bueno pues es un ejemplo más de lo que está pasando la gente en la calle nosotros Indian no recogemos dentro del colectivo la gente la mantas íbamos por los pasajero por la noche el invierno irse nos damos por bueno aunque partimos mantas por lo cajeros a los sin techo en navegadores hacen recogida de juguetes para los niños las casos de acogida que llevamos a los niños de San Juan de Dios a las familias que no pueden permitírselo para que hagan sus tratamientos de radioterapia todo esto el de recortes de la política neoliberal de darle el poder de por ejemplo tocar la reforma laboral desde que la toco el Partido Socialista Izquierda no tiene nada y que él no inicio abrieron español porque estén no entiendo cómo pueden eh partidos políticos firmar tratados como el Z que que es un ataque contra el Estado de Derecho y luego van pregonando que que que practica la democracia con la sensación de que una una democracia avanzada que es todo una mentira todo mentira ahí los tiros que lo sufrimos

Voz 0313 24:13 no sabemos yo tengo la sensación además noreste

Voz 0827 24:15 eh Tito yo tengo la sensación además de que lo peculiar lo que está pasando en estos momentos es que no es una no es un bache sino que es algo que ha venido para quedarse porque yo creo que todas las generaciones incluso Montse antes hablaba de que nos anunciaban el apocalipsis y bueno no ha ido tan mal hemos pasado también en etapas de crisis pero etapas de crisis que después han remontado yo creo que lo peculiar de lo que está sucediendo ahora es que se está creando un sistema se están poniendo los cimientos para un futuro llamado a quedarse y esto es lo preocupante es lo preocupante no es que estemos hablando con jóvenes precarios ahora sino que lo más seguro es que si no cambiamos las cosas serán también adultos precario y el sistema si era claro

Voz 0653 24:54 a mi hijo porque yo siempre dije bueno él tiene síndrome de Asperger vital no bueno habrá unos muchos él habla con un adulto no es común pequeño adulto voy y me dice que quiere ser pediatra o Policía no yo siempre se lo digo

Voz 0313 25:10 cosa tan es lo que dijo

Voz 0653 25:12 es que no lo puedan hacer las máquinas que no lo pueda

Voz 0313 25:15 sí porque al final

Voz 0653 25:18 fijaros no que que sí que todo está tecnología este avance pues estar maravilloso afinan las personas que vamos a hacer

Voz 0313 25:26 sobrevivir como se pueda Tito Álvarez Irene Santiago muchísimas gracias a nosotros por estar en La Ventana de verdad hay mucha suerte amigos eh

Voz 0653 25:33 la gracia añadiendo

Voz 0313 25:35 el ya de Historia de la de Hole

Voz 13 25:38 dos que que barbaridad tremenda pero que

Voz 1915 25:40 que yo no conocía esta asociación que se dedica se aprovechan toda su fuerza de la capaz de recorrer las calles de conocer los rincones para repartir mantas en ahora en invierno con esta lacra dureza con la que están las calles ahora o juguetes para los niños me parece un una una forma de aprovechar lo que tú tienes tus manos por muy precario o sea tu trabajo para para hacer algo por los demás maravilloso vamos a contar resume

Voz 0313 26:08 historia que tiene que ver con algo de o con bastante de lo que hemos hablado con el mercado laboral pero tiene que ver también con los derechos y con el coraje con las ganas de tirar p'alante es la historia de una estudiante leonesa de veintidós años que no ha terminado aún la cara la carrera de Derecho acaba de ganar su primer juicio representando se por lo tanto defendiéndose a sí misma actualmente está en la Universidad de Vigo y se llama Elisa Castiella Elisa buenas tardes

Voz 6 26:37 hola de bienvenida noventa

Voz 0313 26:39 las Elisa

Voz 6 26:40 fue muy llega hija de don como desde Galicia claro está estabilizados

Voz 0313 26:45 claro es un abrazo del darles un abrazo de nuestra parte oye cuéntanos lo de ser tu propia abogada cómo cómo surgió contarnos la historia por favor

Voz 12 26:54 es pues bueno en realidad el creo que es un caso bastante real y cómo me afectaba de once después y ante idioma pues qué mejor opción que ponerlo en práctica allí uno mismo pues yo creo que sale todavía más coraje aún para para defender esas ideas

Voz 6 27:11 yo cuando que escolta porque fuiste juicio

Voz 12 27:14 pues en realidad fue porque me despidieron tras un accidente con la moto pasa igual no me tuve mi parte médico ponía un régimen teoría en la cual se redujo la baja una semana tan solamente me incorporé a mi trabajo como es lógico y como todo trabajador deba hacer o creo bueno pues dos días más tarde pues me escribieron encima alegaron que el bajo rendimiento labora mal comportamiento cosas que después de tres años dedicándome en la misma profesión eso risa pues sin encontrarte con eso sí además en realidad no había quejas no había nada interpuesto en el Ayuntamiento que te encuentras el con esas sorpresas cumpleaños pues imagínese con qué cara me quedé

Voz 6 28:04 eso que cuentas tiene pinta de despido improcedente

Voz 0313 28:07 eh

Voz 12 28:08 sí fue lo que me reconoció el juez al final en la sentencia que salió el día veintitrés de enero hígado aún así ha interpuesto un recurso de reposición porque todavía consideró que he sido tiene gusto si me reconocieron parcialmente la sentencia un despido improcedente Illes les dejaron dos opciones indemnizarle lo cual ya habían esto porque yo para cobrar mi mes de de trabajo que había hecho en julio me dijo el alcalde que obviar moda o que no es así y se queda tan pancho

Voz 1915 28:40 esa pero yo tengo una duda una cosa es estudiar Derecho y otra cosa Ésa es ser abogado o ejercer como como abogada porque bueno hay un hay un salto hay importante como te preparas te tú para pasar de lo que son los temarios y tal a lo que es el ejercicio directamente como defensora en este caso autodefensa era no defensora propia como te preparas eso

Voz 12 29:03 la fósforo razones en realidad tenía en la Facultad de Derecho de ayuda León al decano era mi profesor en Derecho laboral clases hombre como que nos inculca poco de la vida real

Voz 6 29:15 más alto con dotes estudia

Voz 12 29:18 era esa curiosidad no decir El día de mañana médica la abogacía es realmente una verguenza entonces yo lo que hacía era que me me escapaba tenía las libres además ahí en León ir a juicio y ahí yo creo que

Voz 6 29:35 nunca un poco amiga claro a mí de todo eso ha habido una profesora de una asignatura que nos ha traído también a los juzgados si yo siempre que puedo aprovecho para

Voz 13 29:45 oye tuviste que ponerse la toga por curiosidad

Voz 12 29:48 sí queda muy curiosa porque yo cojo no estoy colegial hay todavía no se ha pues al juzgado me dijeron que pucherazo va ir a todos

Voz 6 30:00 sí claro soy Amoraga fue algo muy codo dijo

Voz 12 30:05 entonces pues nada allí gente de allí me informó incluso al testigo que lleve yo ha jugado en el juicio era también y él mismo me dijo mira aquí disponen de una sala en la cual tienen todas para que los abogados

Voz 0653 30:19 dos

Voz 12 30:20 no tengo que cargar con él cada vez que bien bueno pues allí fui pregunte Iker cuando iría Cavallino

Voz 0313 30:29 que la facultad no

Voz 12 30:31 mira qué bien aquí nada yo firme la hoja como que recogía las dos va ir me voy para el juicio

Voz 0827 30:38 oye Elisa si te hubieras tenido que cobrar a ti misma o que pagar a ti misma habría extendido dinero suficiente para pagarte

Voz 12 30:46 yo esto no lo de dinero es que en realidad lo que deja una cosa clara y es que no social cualquier trabajador se puede defender a uno

Voz 0313 30:56 exacto de enero

Voz 12 30:58 sí pero la gente normalmente lo que a él dado como es mi caso porque yo soy estudiante ahora mismo su Silvio este empleo sí cuando yo trabajo para poder ver la carrera entonces ya ya en esto de decir me voy a contratar un abogado y que me defienda yo también tenía la opción de un abogado de oficio sabes que lo podía haber dejado de ser humano y haber visto pues que para adelante

Voz 0313 31:26 pero que lanza tú conoces mejor tu caso Olli causa

Voz 12 31:31 ya Alcoy Xàtiva decir voy a intentarlo

Voz 1915 31:34 sí bueno

Voz 12 31:36 una experiencia que ella no es toda la la la

Voz 6 31:41 avión mediática que se está dando que yo me Ziganda no nada ya lo tienes para el currículum

Voz 0313 31:47 claro que esto es unas prácticas y unas prácticas con algo más

Voz 1915 31:50 el riesgo todo hay que decirlo oye pero te ha gustado la experiencia Elisa

Voz 12 31:54 sí la verdad es que ha sido increíble increíble

Voz 13 31:58 porque los juicios no se parecen no se parecen a lo que vemos en las series son las películas americanas no

Voz 12 32:04 de otra manera dado que te lo que pasó aquel día de juicio cuando llegué claro dos años empezaron a llamar el lava el jueves empecé a llamar a los abogados a las partes claro

Voz 0653 32:19 sí dijo darte demanda

Voz 12 32:22 ante esa teoría suya

Voz 6 32:25 es una como que es está reír con Dios veremos si a juicio

Voz 12 32:35 fue me dijo soy hija esquí ir así con tono dijo a mala sino irónico que Zabala me dijo Brown a nadie porque tiene

Voz 6 32:50 yo me voy

Voz 12 32:52 nerviosa que tampoco no me iba a atentar en la parte demandada no de la otra parte me dijo a la izquierda allí

Voz 6 33:01 el Ibex treinta vi como pudo

Voz 0313 33:05 más es aprendido ya bueno de Lisa Elisa Castiella oye que muchas gracias a La Ventana para con para contar tu historia y enhorabuena de verdad

Voz 12 33:13 muchísimas gracias

Voz 0313 33:17 la verdad es el gran futuro

Voz 15 33:19 ah pues y sigue así eso es

Voz 0313 33:22 por eso vale en cualquier circunstancia o sea al paz pasa entregada

Voz 0827 33:28 las de comer el miedo claro temblor pero claro pero se metió esa sí que es verdad que siempre te pueden mandar a hacer puñetas pero bueno

Voz 20 37:22 tú

Voz 32 38:40 el temporal mareo y Don Juan buenas noches Ángels Vadillos buenas noches

Voz 0313 38:43 buenas noches gramos para el análisis verán algunas

Voz 30 38:46 Sanidad desde las diez de la noche la información y el análisis a través de la onda media cadenaser punto com y la aplicación móvil de la SER Hora veinticinco con Barceló

Voz 1 39:06 la Ventana con Carles Francino

Voz 12 39:11 sí sí sí

Voz 33 39:14 tu

Voz 0313 39:54 veinte minutos para que sean las cinco de la tarde las cuatro en Canarias ayer hablábamos aquí en La Ventana hablábamos de la de la intolerancia a propósito de la visita de ese filósofo surcoreano ha dejado reflexiones tan tan interesante sobre cómo hemos cambiado las relaciones por comunicaciones y como cada vez aguantamos los menos opiniones o incluso sentimientos distintos de los nuestros no Jupp casi casi todos los ofende en el terreno de las ofensas si hablamos de sentimientos religiosos ahí hemos pisado yo creo que unos cuantos

Voz 34 40:22 los es algo que hay que respetar sin ninguna duda

Voz 9 40:25 pero claro hay casos y casos

Voz 0313 40:28 ya hay enfocados precisamente el arranque de nuestra polémica

Voz 35 40:34 la polémica la Lafuente

Voz 1 40:38 no

Voz 0827 40:38 un joven ha sido condenado a pagar una multa de cuatrocientos ochenta euros como autor de un delito contra los sentimientos religiosos por publicar hace un año en Instagram un fotomontaje con su propia cara y el cuerpo del Cristo de la Amargura muy popular en aquella ciudad el joven ha reconocido su culpabilidad porque la petición fiscal alternativa era una multa cinco veces mayor o comer se seis meses de cárcel así que el susto hora muerte vamos a esta hora del día ya se han dado todos los argumentos contra un exceso de celo en la protección del sentimiento religioso a costa de mutilar la libertad de expresión y tampoco hurga haremos en el chascarrillo de cómo los demandantes han conseguido que una imagen que habían visto cientos de personas ahora la haya visto medio mundo así que sólo nos queda certificar la estupefacción que nos produce que en la España del siglo XXI se criminalice lo que se permitía hace décadas y asusta pensar que un juez celoso podría hoy sentar en el banquillo a los Monty Python por su transplante vía de Bryant o El Joglars por su irreverente de un o Andrew Lloyd Webber por hacer cantar al Mesías o Elsa Baeza por hacer caja con el credo el más ni menos bueno creíamos que con el intento de encarcelar a Javier Krahe por cocinar a Cristo ya habíamos pasado página pero no la culpa no es exclusiva de quienes condenan sino de quiénes mantienen una ley que lo permite y eso sí que clama al cielo última hora un niño dice su primera palabra

Voz 1915 42:07 yo ofende a varios colectivos tras varias semanas profiriendo sílabas inconexas el pequeño Miguel Fonseca de catorce meses ha pronunciado hoy su primera palabra ofendiendo al instante a numerosos colectivos El bebé dijo mamá sin darse cuenta de que estaba invisibilizan do muchas minorías es muy triste que se use el altavoz de la primera palabra para perpetuar el sufrimiento de millones de personas que no pueden tener hijos y que además se haga desde la posición privilegiada de un bebé blanco heterosexual han lamentado numerosos usuarios en las redes sociales Fuente el mundo

Voz 0313 42:41 el mundo del Mundo Today bueno ha pasado es que esto enlaza perfectamente además el viernes pasado el grupo parlamentario socialista en el Senado solicitó la tramitación de una moción en la comisión institucional en defensa de la libertad de expresión específicamente los medios satíricos a través del humor porque lo han hecho pues lo han hecho motivados por un caso que tiene que ver con el Mundo Today aquella noticia que el contamos en La Ventana que decía Perazo noticia el noventa por ciento de las ovejas en España se quería para fines sexuales esto puede ser un poco bestia muy bestia da igual pero que te ríes islote ría pues no pasa nada esto a alguien bueno al alguien que tienen nombre apellidos Ana María Martínez Navas que es magistrada del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número seis de Bilbao he exigido por correo electrónico al Mundo Today que retirar al contenido porque resultaba ofensivo pero además amenazó con acciones legales un Andrés tenía que se convirtió en viral causó un enorme revuelo porque es que un es que El Mundo Today es una web de contenidos de broma

Voz 1915 43:38 es que nunca entendiera ofensiva era ofensivo para el colectivo de las ovejas las ovejas

Voz 0313 43:43 bueno eso es confundir las churras con las merinas Tontxu Rodríguez buenas tardes

Voz 0848 43:48 hola buenas ha dicho Rodríguez ex senador por el país

Voz 0313 43:50 Blasco yo es uno de los autores de esta de los promotores esta de esta moción y que nos está pasando el Tontxu les estaba pasando de frenada no podemos le los que de verdad está pasando las dos cosas

Voz 0848 44:02 lo que es

Voz 36 44:03 que eso es alturas y estamos en esto yo creo que es que es peligrosa no que el Estado se preocupe de estas cosas ocurren que ser muy respetuoso con la libertad de expresión y con la libertad de información

Voz 0848 44:16 sobre todo en el ámbito en el ámbito de los satírico y del humor no es un programa de humor importante porque hay que respetar todo eso y y abrirnos un poco más a que estamos en el siglo XXI

Voz 0313 44:27 allá es que hay una cosa hemos debatido bastantes ocasiones este asunto aquí en en La Ventana pero hay algo cuando citaba a Isaías a Javier Krahe bueno estamos estamos bastante más confundidos que hace unos cuantos años eh eso es lo que podíamos en fin podríamos estar todavía con cosas pendientes pero algunas que parecían ya felizmente superadas han vuelto

Voz 0848 44:46 yo yo yo decía que estamos setenta y seis noventa o dos años en porque cuando cuando un Estado empieza con derivas autoritarias como estas yo creo que que no es bueno lo contrario que es muy malo no yo creo que hay que diferenciar claramente entre las libertades lo que constituye una injuria o lo que pueda constituir una una calumnia Iggy una atentar contra el honor de alguien lo que constituye una manifestación humorística que puede ser irreverente que puede que que a uno no le guste que que sea de de un mal gusto pero pero hombre hay que ser bastante bastante abierto para para pensar que la libertad de expresión y la formación prima sobre muchas cosas no

Voz 1915 45:25 pero sobre todo porque es extraño que en un en un código penal a padezca una figura como la de la ofensa por la ofensa siempre subjetiva entonces lo que hay tantos el tribunal jamás hubieran aceptado a multar o condenar a un chico que ha subido a su cuenta de Instagram que posiblemente tenía cuarenta seguido de su familia y tres amigos au poco más es decir

Voz 0313 45:48 en esa imagen esa imagen del Cristo de Oriente en Instagram podría ser que una imagen promocional perfecta para la marea de los precarios de la que hemos hablado antes la cara de este chico que más sale ganar ya no hay nada nada de la misma forma

Voz 0848 46:04 es el mayor rechazo social del mundo aunque casaca un rechazo social espectacular vosotros decís antes no primero lo han visto veinte personas han visto me es un bueno pero aunque la mayor rechazo social eso no puede ser un mixto penal

Voz 1915 46:18 claro no puede considerarse como mínimo

Voz 0848 46:21 así pues sencillos y estoy muy fácil y el propio Tribunal Constitucional reconoce que la propia Constitución la XXIV Él era el siglo XX en el cual lo recuerdo mal acumuló veinte punto cuatro es decir nos recuerdan que la propia libertad tiene el único el único límite en el derecho en el respeto pero pero dijo no en la libertad de expresión

Voz 0827 46:42 claro senador pero es el venidos de comunicación vamos seguramente si este ciudadano lleva el asunto hasta el Supremo seguramente les darán la razón el Supremo pero es que no todo el mundo se lo puede permitir esto es esta es la clave no que al final terminan condenados al final siempre los mismos este hecho

Voz 1915 46:58 comenzaba como jornalero claro como jornalero y entonces va cobrando el jornal por días que recoge aceituna no tiene dinero para pagar esos cuatrocientos y pico euros

Voz 0848 47:07 no y al final va a tener que da suerte y gracias a Dios nunca mejor dicho si en vez de a pagar mil y pico que me haya pedido a la Fiscalía voy a pagar cuatrocientos aparece ha declarado culpable

Voz 0313 47:19 que están peor que estamos peor que él

Voz 13 47:21 es ochenta como decía siempre ponemos el termómetro es el ejemplo de la bola de cristal La bola de cristal era un programa rápidamente infantil juvenil en una televisión pública y que yo recuerde no planeo en ningún momento ningún

Voz 0313 47:33 la amenaza penal contra las golpes os acordáis

Voz 13 47:36 el salieron caldeando aquí por ser una zorra quiero decir no hay más que nunca señorita

Voz 0848 47:41 a mi a mi fíjate el tema de las muertes pero pusieron el examen entes de Filosofía del Derecho en la carrera

Voz 0313 47:46 admito eh sobre sobre el habláis

Voz 0848 47:49 su momento sobre eso que la culpa es es un examen quiero decir en algo era más natural que otra cosa no y ahora mostramos hombre pobre chaval esté pues bueno pues vale otros compañeros de Mundo Today pues se han comido probablemente una querella no pues bueno si lo entendemos así pero eso no es un Estado de Derecho libre y democrático lo es

Voz 0827 48:08 en este tipo de decisiones siempre se mira al juez o al fiscal pero claro el juez y el fiscal aplican digamos el abanico que le permite la ley es que lo que hay que hacer es cambiar la ley

Voz 0313 48:20 yo yo yo

Voz 0848 48:21 cuál es el límite de la libertad de expresión por ese límite porque efectivamente intentó de Cervantes puede ver imágenes de muy mal gusto y sobre todo ahora por las redes sociales es más fácil es difundirlo se puede puede haber imágenes que mayoritariamente no gusta en la ciudadanía pero no es un ilícito penal no se puede aplicar el Código Penal por eso supondrá en todo caso es decía otra cosa pero pero aplicar el Código Penal no y por lo tanto yo creo que estamos en el siglo XXI estamos en un Estado donde donde no pueda haber desastres iba son propietarias porque no no vamos encaminados eh

Voz 1915 48:55 yo otra cosa senador que hombre la irrupción de Internet y las redes sociales nos permite ampliar nuestros horizontes nos permite llegar a realidades distintas las contactar asomarnos a tantas cosas que estaba ocurriendo pero al final las utilizamos más mal convertimos todo eso en una prisión no donde no se puede decir nada que porque todo el mundo tiene miedo de Di de herir a alguien porque cada vez nos encerrarnos más en nuestra tribu vemos más Purito no es más mesiánicos tal soy claro exacto de hacer lo que hemos convertido una poderosa y formidable herramienta en en una jaula directamente

Voz 0848 49:32 no sobre todo en una pérdida de derechos a una posible pérdida de derechos donde donde los derechos y libertades se pueden ver recortados por una con un artículo específico no yo creo que no estamos en en tiempos de recortar Nacho

Voz 0313 49:45 el senador una pregunta sobre todo una curiosidad

Voz 13 49:48 la del viernes empezó la tramitación no de es desde esta moción

Voz 1915 49:53 bueno qué qué reacción

Voz 0313 49:56 con están teniendo sea gente de otros pueblos de la gente la gente lo bebía los otros senadores nosotros no

Voz 0848 50:02 lo hemos presentado la función constitucional si fuéramos si esa es decir

Voz 0313 50:08 ya ya pero pero ya ya veremos a salga adelante

Voz 0848 50:12 es ahí donde iba es decir no se tiempo sencillitas y se eviten cualquier tipo de censura previa a los medios de comunicación en la libertad de expresión de los medios de comunicación y que ese Belén por los límites de la expresión

Voz 0313 50:25 da el Tribunal Europeo de Derechos Humanos también el caso de Charlie Hebdo

Voz 0848 50:28 sí sí sí lo leído se por eso voy a todo el mundo pues yo creo que tendría que ser apoyado en la misión constitucional o la de Justicia que no son llevará vamos por unanimidad sienten pero viendo cómo está el Senado ya con la mayoría absoluta que tiene el partido

Voz 0313 50:43 la verdad que no es bueno pues ya estaremos contentos ser estaremos atentos a ver qué ocurre

Voz 0848 50:49 pues a ver quién es el que votar en contra de evitar cualquier tipo de censura evitar respetar la libertad de expresión y evitar de los límites de la libertad de de comunicación tenemos expone nuevo te encuentra

Voz 0313 51:01 bueno pues pues ya tendremos oportunidad de comprobarlo todo Rodríguez muchísimas gracias por estar en La Ventana eh

Voz 0848 51:07 el hacer muchas gracias suerte un abrazo luego está

Voz 0313 51:09 a ese ese ese famoso delito de odio eso eso da también para mucho

Voz 1915 51:16 la de interpretación que hace el

Voz 0313 51:18 eso sí Ali cualquier juez

Voz 1915 51:21 qué hace un un uso y no absolutamente arbitrario de lo que precisamente se trata de de corregir yo de todas maneras creo que hay que ir un poquito más allá determinados delitos y esa ofensa al sentimiento religioso habría que habría que revisarlos tocino sino eliminar los directamente bueno

Voz 1 55:25 ahora ya tienen también ya tenemos un licor mira