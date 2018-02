La Ventana (08/02/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1 00:00 vicios informativos

Voz 1050 00:09 son las seis las cinco en Canarias la bolsa cerrado hace unos minutos el Ibex ha vuelto a caer por encima de los dos puntos a pesar de la recuperación del día de ayer Eladio Meizoso

Voz 0527 00:18 el Ibex se ha dejado hoy otro dos con dos por ciento se en nueve mil setecientos cincuenta y seis puntos está otra vez en niveles de marzo de dos mil diecisiete pierde ya un cuatro con seis por ciento en esta semana se ha quedado hoy en la banda media entre los principales índices europeos ahora mismo en Wall Street el Dow Jones está bajando el uno con cinco por ciento aquí en el Ibex el valor que más pierdes Mittal un cuatro coma uno por ciento hay uno solo en positivo Endesa que ha subido el cero con cinco por cien sin embargo la prima de riesgo de la deuda española sigue mejorando está en setenta puntos básicos tres menos que ayer el euro se devalúa frente al dólar está dólar con veintidós centavos y el petróleo algo más bajo en sesenta y cuatro dólares el barril de Brent dos menos que ayer

Voz 1050 00:58 el Constitucional ha dado la razón a una persona mayor de sesenta años y con una discapacidad psíquica que había solicitado una plaza pública en un centro especializado de Madrid plaza que le denegaron al superar el requisito de la edad pero ahora el Tribunal le ampara por haberse para Verbum haberse vulnerado su derecho de igualdad Javier Álvarez

Voz 0689 01:15 los jueces consideran que el límite de edad de sesenta años impuesto por la Comunidad de Madrid para poder ser atendido en un centro de discapacitados psíquicos vulnera el derecho a la igualdad día vulnerando también el derecho de esta persona a no ser discriminado por razón de su edad o por discapacidad el Tribunal denuncia que para evitar la discriminación la administración madrileña debería haber proporcionado la asistencia adecuada a su situación en un centro especializado en lugar de concederle una plaza en un centro de mayores en el que no podía recibir la atención específica que necesitaba en euskera de engrasada en prisión

Voz 1050 01:45 zonal el tatuador de San Sebastián acusado de acosar y abusar sexualmente de sus clientas sobre él recaen hasta quince denuncias de mujeres este hombres fue detenido el pasado lunes el magistrado ha decidido tomar esta medida cautelar después de tomarle declaración de nuevo esta mañana en los juzgados en Jaen los cuatro menores entre doce y catorce años que violaron presuntamente a otro menor de nueve años los expulsados del colegio donde ocurrieron los hechos en un pueblo de la comarca de Cazorla la decisión la ha tomado la Junta de Andalucía hasta que se esclarezcan los hechos del exterior al menos cincuenta y cuatro personas han muerto entre ellos quince menores en la zona de Guta a las afueras de Damasco por los bombardeos de varios aviones no identificados según ha informado el Observatorio Sirio de Derechos Humanos uno de esos ataques se realizó a un mercado vamos con los deportes Toni López

Voz 2 02:29 a las nueve de la noche empieza el Carrusel deportivo con Dani Garrido mucho deporte a las nueve y media vuelta de semifinales de la Copa del Rey entre Valencia Barça con el uno cero de la ida para los catalanes a las nueve empieza la semifinal del Europeo de fútbol sala

Voz 0313 02:39 en España hay Kazajistán a esta hora empieza a jugar

Voz 2 02:42 Portugal de Ricardinho contra Rusia en la Euroliga de baloncesto a las ocho y cinco el Barça visita al Maccabi a las ocho y cuarto el Baskonia Panathinaikos ocho y media Valencia recibe al CSKA de Moscú y a las nueve menos cuarto el Unicaja Málaga al Anadolu Efes

Voz 4 02:57 carriles el Madrid Madrid ya terminado la declaración ante el juez de seis policías municipales que formaban parte del chat de Whatsapp en el que ese lanzaron loas a Hitler y también insultos a la alcaldesa Manuela Carmena todos han admitido el contenido de las conversaciones pero han defendido que se trataba de un chat privado Alfonso o sea los seis testigos han ido en la misma línea los mensajes aparecían en un chat privado aunque ninguno ha negado que en esas conversaciones hubiera insultos contra la alcaldesa de la capital ya han dicho algo más que en ese chat sólo había policías no se aceptaba a nadie que no fuera funcionario de la Seguridad Pública de la misma forma que tan pocos expulsaba ningún miembro por el tono de sus mensajes Antonio García es el abogado de la acusación

Voz 1626 03:35 al menos a mente los conté

Voz 0313 03:45 por cierto que el abogado del Ayuntamiento de Madrid

Voz 4 03:48 personado como acusación en esta investigación no ha acudido a la cita la investigación interna puesta en marcha por el Consistorio también sigue su curso según la portavoz municipal Rita Maestre que ha vuelto a con

Voz 6 03:57 de Narros mensajes esperamos que haya una resolución pronta porque lo que sí es claro por parte del equipo de Gobierno fue desde el primer momento la preocupación en la condena porque no sólo no tanto porque se insulta a la alcaldesa sino por lo que allí se vertía eran comentarios profundamente machistas profundamente homófobo profundamente racistas sobre el proceso de investigación interna no puedo comentar todavía aun cuando tengamos resultados que van paralelos también al proceso judicial pues os ofreceremos

Voz 4 04:21 la plataforma no acepto ha entregado casi treinta y tres mil firmas a la alcaldesa Manuela Carmena contra la publicidad de prostitución en las calles el Ayuntamiento ha presentado un plan contra la trata y este tipo de publicidad vejatoria para la mujer Celia Mayer ex delegada de políticas de de y diversidad

Voz 7 04:34 un plan municipal contra la trata en Madrid este plan recoge veinticuatro medidas que están dotadas de presupueste desde luego están temporalizadas para acabar contra el fenómeno que pensamos que que está detrás de los Frailes en muchos casos y en segundo lugar también hemos introducido una modificación en la Ordenanza de Publicidad Exterior de es

Voz 1050 05:00 es todo la información continúa actualizada en Cadena Ser punto com sigue La Ventana nosotros volvemos a las

Voz 10 05:14 la Ventana Carles Francino

Voz 0313 05:21 te gustaría que prestaran atención a la primera frase de esta canción de Frank Sinatra

Voz 0313 06:05 en el que esta noche aquí es una hermosa declaración de amor bueno es ponerse la venda antes de la herida es el amor como arma preventiva por lo que pueda venir pero es una bonita canción de amor esto en la música es muy frecuentes inusual también a la literatura pero ya en el arte hoy en La Ventana del Arte hablaremos de las pinturas

Voz 3 06:23 de amor de Miguel Ángel en Florencia

Voz 0313 06:27 dicen los entendidos que son las cartas de amor más honestas de la Historia

Voz 11 06:41 eh

Voz 3 06:43 Julio y ahorro mucho en el seguro de coche que son cinco minutos hoy tú está extremando algo pues sí que me voy a metodista

Voz 0313 10:13 son las seis y diez las cinco y diez en Canal días mira que me ilusiona cada tarde este paseo este paseo diario quedamos por la historia pero hoy es esos días en que el mal rollo y el Yuyu se imponen por encima de otras consideraciones esta tarde recordamos que tal día como hoy hace casi un siglo en Estados Unidos se inventaron y comenzaron a utilizar la cámara de gas

Voz 25 10:47 él

Voz 1626 10:54 es la mía no han echado las cuentas de dos mil diecisiete pero Amnistía Internacional nos dijo que en dos mil dieciséis fueron ejecutadas mil treinta y dos personas en veintitrés países fueron seiscientas menos que el año anterior así que dentro de lo malo parece una buena noticia pero porque aquí el que no se consuela es porque no quiere esos son los datos que quieren facilitar los países menos China y Corea del Norte que ejecutan a Porriño y que les alargan ya que viene esto pues por recordar que el ocho de febrero de mil novecientos veinticuatro Estados Unidos utilizó por primera vez la cámara de gas para una ejecución la del inmigrante chino Yi John

Voz 26 11:34 unos unos cien por ciento a ver si hay eh solo y sin

Voz 1626 11:55 cada vez que se menciona la cámara de gas de inmediato vienen a la cabeza los campos de concentración nazis pero no fue un invento suyo empezaron a utilizarla los estadounidenses que son el finos ejecutando siempre que introduce en Un método es con la excusa de que duele menos que el anterior en Estados Unidos era muy de ahorcar hasta que en mil ochocientos noventa decidieron que la silla eléctrica era una técnica más eficaz y más humanitaria ni se imaginan la cantidad de veces que utilizan el término humanitario los defensores de la pena capital el caso es que aquel primer ejecutado por electrocución estuvo dando brincos durante diecisiete eternos segundos que como siguió vivo arrear con otro chute de dos mil voltios hubo que esperar un minuto aquel generador cargaran mientras el ejecutado humanitaria mente Jemima tres décadas después decidieron que a lo mejor freír a las personas no era tan humanitario ya que el ocho de febrero estrenaron la cámara de gas mucho más eficaz e inmediata seis minutos estuvo muriéndose el chino Yi Johnson y por no cerrarnos con Estados Unidos donde no desciende la criminalidad en los estados con pena de muerte ahí está Japón que como es un país muy tradicional ellos siguen con su honorable método de siempre en diciembre pasado aparcaron a los dos últimos por delitos cometidos hace más de veinte años estas otra la de los delitos en Irán ejecutaron a casi seiscientas personas en dos mil dieciséis a algunas de ellas por el delito tipificado de enemistad contra Dios como para no cabrear si es que Dios ningún Dios va por la vida haciendo amigos

Voz 26 13:40 eh

Voz 0313 13:45 desde luego la historia lo confirma cuántas barbaridades ha cometido en nombre en nombre de los dioses en fin nosotros a lo nuestro los jueves hasta ahora en La Ventana Radio Olé

Voz 27 14:04 radio

Voz 28 14:07 en una mirada particular para ser van tanto con Elvira

Voz 29 14:15 no no que va

Voz 0313 14:32 experiencia muy chulo porque cada jueves hasta ahora lo que hacemos es dejarnos llevar por los sentidos de otra persona de Elvira Lindo para conversar sobre asuntos que que le llama la atención que le preocupan que el indignan yo lo he visto poner cara hace un momentito con lo de la cámara de gas Elvira buenas tardes

Voz 0545 14:46 hablamos no estoy porque claro aniversario

Voz 0313 14:48 los Yeste también fíjate donde nació esta cámara

Voz 0545 14:51 el otro día podemos hablar de la silla

Voz 0313 14:54 que también también Exactamente oye déjame comenzar hoy con unas palabras que ha dejado escritas el primer personaje del qué quieres hablar abro comillas a menudo me he preguntado cómo se sentiría llegar al punto en el que consideras llevar tu carrera profesional aún final natural ahora los se se siente un poco de inquietud un toque estimulante Dios y algo de alivio son palabras que ha dejado escritas Paul Simon en la carta donde anuncia su retirada

Voz 1 15:40 además mal mucha tensión Bea anda por Rey puede que vislumbran subway Araú

Voz 0313 16:22 está pensando que ahora toca no destinen veintiséis años Paul Simon lleva casi se no sin casi sesenta años vinculado directamente a la música

Voz 0545 16:29 sí es verdad pero qué pena cuando se retira un artista en los escenarios no yo esa frase tan típica que se dice mira quiero poder contar a mis nietos que estuve allí o que vi algo maravilloso o que estuvo en aquel concierto bueno el yo estuve en un concierto de Paul Simon estuvo en un concierto con sabemos dónde acaba cuando años acababa de evitar su voz célebre maravilloso disco de Graceland y la vi con aquellos negros estupendo sudafricanos que todo aquello fue muy polémico no te creas pero por lo menos si el suyo entonces si sino lo toman muy muy polémico pero haber visto a Paul Simon

Voz 1 17:06 en Barcelona

Voz 0545 17:07 cantando un atardecer esta voz que es maravillosa estos arreglos musicales esta música ahí está letras que tiene que le hacen ser uno de los grandes poetas musicales del siglo XX

Voz 1 17:22 unas

Voz 0313 17:38 de hecho la revista Times elaboró una lista con con los cien personajes que han dado forma al mundo y entre ellos está Paul Simon yo no sé los criterios no sé si porque es un letrista extraordinario por su influencia en determinados momentos por su época en solitario con Garfunkel no sé pero les pusieron en la lista pero fíjate que la clave

Voz 0545 17:56 lo Teka al Congreso de los Estados Unidos estableció un premio que es el Premio Gershwin y la primera persona a la que se lo diera Lobos han dado a muchos músicos importantes pero la primera persona a la que se lo dieron fue Paul Simon hay yo creo que el disco de Graceland es un referente de eso que se llama fusión lo mestizaje musical que precisamente eso es lo que hizo polémico el disco porque por por dos cosas primero porque en el momento que lo grabó con músicos sudafricanos avión boicot que había establecido Naciones Unidas por el Apartheid y él se lo saltó hizo pueda Sudáfrica Easy bueno todo esto es muy discutible pero él dijo que no puedo adquiere los dos exacto de música pop con estos músicos tan extraordinarios ir por otra parte esa idea tal vez políticamente correcta que se llama apropiación cultural hubo gente que le reprochó bueno tú que vienes aquí a apropiar T de la música de nuestro país claro decirle eso a a Paul Simon cuando ahora vemos que hizo uno de los discos más bonitos de de mestizaje entre la música pop

Voz 0313 18:57 y la música tradición eso que entonces novia redes sociales obvia haters pero fíjate cómo lo hubieran puesto

Voz 0545 19:02 no pero ahora tenemos el disco ya es incluso ya el disco es indiscutible

Voz 30 19:06 oye hace muy poco López que estuvo aquí los puso a él ya Garfunkel a la altura de los Beatles se paran

Voz 31 19:11 son los mismos y fíjate que hay

Voz 0545 19:14 ellos acabaron ellos acabaron muy mal Garfunkel Paul Simon aunque dieron luego recital pero se han sobre todo Garfunkel con más resentimiento supongo que porque finalmente tuvo menos éxito en solitario que que Paul Simon pero desde luego tú dices porque por la música por las letras por yo creo que tan la belleza de su música que te dan ganas de echarse a bailar no que eso es una cosa que no con no con toda la música te ocurre

Voz 32 19:44 no

Voz 33 19:49 en Euskadi sí

Voz 0313 20:19 a ver qué hace un momento que cada semana en La Ventana cuando abrimos Radio lindo lo que hacemos es ponernos en las manos de los de los sentimientos de las sensaciones de las inquietudes

Voz 34 20:28 Elvira y ella hay días que vine aquí indignada que viene preocupada que viene alegre que viene a triste hoy viene tanto si sorprendida yo diría por una entrevista del otro día en el diario El País con el portugués Pedro Nobre

Voz 0313 20:42 es el presidente de la Asociación Mundial para la Salud Sexual donde entre otras cosas hablaba claramente sobre cómo en muchas clínicas norteamericanas están tratando lo que consideran adicción al sexo como una enfermedad como un problema gordo cuando sólo lo mejor a lo mejor es un deseo Elvira

Voz 0545 20:59 claro claro bueno otra cosas como ser controles yo me acuerdo cuando escuché hablar de eso hace como todos hace unos cuantos años el primero fue Michael si no sé si no sé si os acordáis que antes de su adicción al sexo y lo primero que yo pensé que se me vino por la cabeza es este hombre tiene que justificarse por las infidelidades que las es que ha cometido y ha dicho bonos que soy un pobre en permito me tengo que para justificarse ante su mujer pero luego pensaba mira qué es sí en realidad esto es una enfermedad de verdad y pensé a quién puede llamar para preguntarle entonces hay un hombre que yo sé que tú querías traer aquí a Ted tiempo Carles porque yo le hice una entrevista en El País un psiquiatra señora que está aquí muy cerca de nosotros en una clínica la de día que que yo yo creo que es un ejemplo de cuidado a sus enfermos que es que es para mí es un sabio este es un humanista con respecto a a como sea de hacerlo otro día por cierto hubo semi me voy un poco un programa de Jordi Évole sobre la depresión muy bonito eso estuvimos hablando también pero bueno si nos centramos en el asunto este que viene también al pelo por Harvey Weinstein y porque es un enfermo o o está en una clínica para para justificarse no y aquí está Diego Figuera ese psiquiatra que tú querías conocer

Voz 35 22:21 llevo buenas tardes hola y humanista sabio además el sabio

Voz 31 22:26 muchísimas gracias la verdad hay encantado de estar aquí mal que he podido venir porque bueno es un tema fascinante además yo creo que muy de actualidad ya en general diríamos que probablemente Weinstein no es un adicto al sexo e la adicción en general primero hay que definir lo que es la adicción es un trastorno que no es una enfermedad porque es algo que puede a ocupar distintas enfermedades por ejemplo una persona que tiene un trastorno bipolar puede tener en algún momento dado hiper sexualidad etcétera pero para ser adicto tú tienes que tener eh una necesidad por ejemplo compulsiva de de practicar sexo de cualquier tipo te cree una especie de mono e una ansiedad necesaria para poderlo hacer normalmente causa una grave perturbación en tu vida diaria cuando ya eres adicto normalmente no puedes hacer una vida normal Ia a más causa un problema importante a las personas que tienes alrededor por ejemplo la familia tu pareja etcétera no parece que fuera el caso estas personas hacía una vida normal hasta que sea descubierto todo este tema de del abuso o o de los supuestos abusos etc entonces realidad de realidad eh la adicción al sexo es algo eh muy polémico probablemente en parte en las modas actuales de los americanos de clasificarlo todo en forma de enfermedades para por muchos con muchos temas e intereses económicos intereses de la industria farmacéutica cuando se encuentran fármacos para el impulsividad por ejemplo que realmente que estamos encontrando que hay muy pocos adictos al sexo que hayan venido por eso que llevo treinta y dos años trabajando de psiquiatra en en la consultas públicas y privadas nadie me ha venido por una edición pura y dura el sexo

Voz 0313 24:04 nadie nadie

Voz 31 24:06 yo no conozco a gente tampoco y de hecho aquí en España no conocemos clínicas especializadas en adicción al sexo hay adicciones a veces múltiples en personalidades que te

Voz 1590 24:15 en en eh una

Voz 31 24:18 la tendencia a la impulsividad y a veces sí que ediciones graves donde puede haber híper sexualidad en sobretodo en personas con trastornos de personalidad por maltrato en la infancia etcétera pero vende casi una adicción el sexo ha dicho no están ni siquiera reconocido en la clasificación DSM cinco de americano y por supuesto en la CIA diez que es la internacional de la OMS tampoco todavía

Voz 0545 24:38 o sea por por ordenar nuestro pensamiento vulnerar la voluntad de una persona en cuestión sexual es decir sin su consentimiento sus un delito

Voz 31 24:47 sí claro detonante no no

Voz 0545 24:50 no podemos hablar de enfermedad no no

Voz 31 24:53 además en las adicciones que son del comportamiento e en la mayoría de los casos que hemos encontrado que hilar más frecuentes adicción al juego e la persona suele tener un cierto control e de lo que es legal o no de lo que es delito o no y normalmente tienen un autocontrol suficiente como para que no se metan en líos

Voz 0545 25:11 claro estamos hablando de que adictos al sí

Voz 31 25:13 que no te digo que no haya algunos porque además es una forma tan

Voz 0545 25:16 bien de demonizar el sexo es decir convertirlo en una patología hay personas que supongo que descienden más necesidades lo que más deseo que otra por supuesto sexualidad

Voz 31 25:28 es ahí como seres humanos hay una una un enorme variedad en cuanto a la necesidad de relaciones el tipo de relaciones también hoy en día la mayoría de incluso de las para filias están en el límite de concediera una enfermedad mental que es donde podríamos tener algunas dudas en algunos perversiones sexuales etcétera pero con Duda Isco la cada vez más hay un abanico enorme de de de de tipos de sexualidad idea necesidad de de de tener relación sexual contigo mismo con los demás quiere decir que hay una gran variabilidad hice considera un abanico enorme de normalidad

Voz 0545 26:00 sí en esas clínicas porque yo no me imagino lo queda en esas clínicas donde están eh Weinstein donde están el actor estuvo ayudarlas no donde estuvo marcado las reglas donde qué qué es lo que hace en cuál es el tratamiento

Voz 31 26:13 pues yo creo que el tratamiento estaba basado fundamentalmente en terapias cognitivo conductuales que se basa anclarse clásicamente en la modificación de conducta que empezaron en los años cincuenta eh todo lo que viene de primero de Pavlov y luego de Skinner ir probablemente a lo mejor también aprovechan para poner algún tipo de fármacos todo de forma de cócteles en muchas veces ven osos eh para tratar un si la impulsividad e pero vamos eh tampoco te puedo decir una idea clara porque yo he estado nunca en una clínica de esas oye conocido a nadie cuando estaba Estados Unidos en en la en los congreso de la Asociación de Psiquiatría Americana habían mínimos simposium sobre este tema sea tampoco tampoco Gemma no

Voz 0313 26:52 puede llegar una pista Michael Douglas como antes decía

Voz 31 26:54 eh Elvira Le achacar a todo al sexo quiero decir a veces le había servido para justificar infidelidades muchísimas otras

Voz 30 27:01 veces recuerdo más recientemente para echarle la culpa de un cáncer de garganta incluso que tuvo que dijo que era por la practica

Voz 31 27:07 así claro en los hombres la la hiper sexualidad está mucho mejor vista en general en la sociedad occidental eso por un lado soy un machote me puedo rodar muchísimo en las mujeres está más tapado su supuesto por eso aparentemente también hay más adictos al sexo en teoría en hombres pero yo creo que al final es una manera en personalidades impulsiva así a veces personalidad Elin y trofeo es decir con una tendencia a los psicopatía a poder un poco salir por la tangente aprovechando así pues los con las circunstancias de la cultura en realidad yo creo que no conozca Merkel droga así hablando desde el punto de vista médico hay que tener un poco de cuidado pero en realidad puede haber una cierta justificación sobretodo en ambientes donde si tienes pleitos problemas la salida de la eximente por por problemas mentales es muy muy importan

Voz 0313 27:52 el fenómeno de la proliferación de clínicas de este tipo para tratar o para curar

Voz 1590 27:57 eh

Voz 0313 27:58 presuntamente a la adicción al sexo en Estados Unidos ha comentado que tiene que ver con intereses económicos con cosas de estas muy bien seguramente también con una necesidad de ordenar el mundo cuando es complejo que eso es muy muy muy aquí también pero puede haber también algún componente moral en el fondo de todo esto de de afear comportamientos de de meter el dedo

Voz 31 28:17 yo creo que sí porque cuando yo creo que sí en mi mi trabajo diario es un tema que siempre estamos ahí el rozando el tema de la amoralidad o no hasta que punto se considera un trastorno porque efectivamente tiene tintes morales que va a ser denostado por la sociedad o no entonces sí que

Voz 0313 28:33 me parece que el problema moral es importante soy

Voz 31 28:36 todo en sociedades como la americana me como mucho más donde aparte de la de la religión católica vamos católica protestante sobretodo es muy importante y es una forma un poco de de también ir contra la libertad sexual claramente

Voz 0545 28:49 ahora yo te quiero preguntar una cosa Diego cuando escuchamos a hablar de el caso Harvey Weinstein que estamos hablando es un caso de abuso de poder sólo se habla de sexo en realidad como si el sexo fuera la única forma de abuso tú crees que un personaje que tú habrás conocido personajes así tal velos hayas tratado un personaje con ese el tipo de psicología que tiene Weinstein que es el hombre poderoso que se cree que puede hacer lo que quiera con los que tienen por debajo que son casi tú que es casi todo él no a mi me gustaría que salieran también casos de hombres que han sido maltratados por Harvey Weinstein porque seguramente los sabido en su empresa no creo que sea solamente sexualmente y tampoco creo que a lo mejor no le gusta ni tan siquiera mucho el sexo sino que es una forma de abusar de personas que siente que tiene por debajo

Voz 31 29:42 yo creo que es una buena reflexión porque este tipo de personalidades son personalidades con tendencias narcisistas las tendencia narcisistas tienen esa necesidad de tener un poder alrededor de un admiración probablemente en esta tendencia exista puede haber el uso de la sexualidad pero como uso muchos narcisistas que usan la sexualidad tienen incluso poco disfrute sexual en sí mismo es una forma de afianzar su personalidad entonces puede haber presuntamente abusos de poder de otro tipo a nivel de favores a nivel de otro tipo de de situaciones serán frecuentemente en algunos personajes yo creo que hay una una tendencia más amplia que tiene que ver con esa manera de poder reconocerse con un poder y con una un reconocimiento del otro pero en realidad cuando haya adicción el disfrute baja enormemente

Voz 0313 30:27 ayer entrevistamos a un novelista argentino a Kike Ferrari a comienzos de su novela no Sergio Roberto lo lo recuerda es una una mujer haciéndole una felación y cuando terminan el se mira al espejo y recuerda esa imagen y se pregunta y qué es el poder que es el éxito dice es esto que acabas de hacer se responde él mismo se responde él mismo tras esa escena con la que con la que arranca la novela se que tiene mucho que ver con lo que todo apuntado

Voz 31 30:52 sí hay novelas muy buena sobre el tema de narcisismo hoy de este tipo de personalidades que necesita gente alrededor y que realmente no tienen una buena capacidad de tener una empatía con el otro eh no digamos una sintoniza opción de su necedad edades entonces es frecuente que haya abusos abusos en todo la además estas personas se lo llegan a creer que al final eh digamos haces al otro casi llega en un momento en que se crean unos círculos viciosos muy importantes

Voz 0313 31:21 Cabezo así se Dior también porque tienen muchos

Voz 31 31:23 aduladores alrededor que minimizan los aspectos que a lo mejor moralmente no son más adecuados etcétera no entonces se crearon ellos mismos están en un en un lugar lo que sí que puedes que estos hombres no tienen tanta conciencia del mal que han hecho en el sentido digamos cuando se viene encima luego con todas las acusaciones llegan a porque tienden a justificar al otro

Voz 30 31:42 hagan a pensar qué suerte ha tenido que ha sido sobre si ofrecido

Voz 31 31:45 sí pero eso no llamarlo minimizan como año lo minimizan cómoda en San que eso es lo normal que además ellos están haciendo el favor de gracias a ya esto pues yo te doy esto otro

Voz 0313 31:54 pero eso sí es una patología no el ultra narcisismo

Voz 31 31:56 sí sí eso la patología del narcisismo es una patología muy de moda y ahora estamos trabajando muchísimo en la isla en un poco cómo cómo estudiar a fondo para hacer tratamientos y sobre todo para prevenir porque narcisismo se va creando en la infancia básicamente en las relaciones con la FARC Millás eh que son relaciones muy de de utilización de los chicos de los niños y no de un afecto claro

Voz 0313 32:22 luego vamos a hacer una cosa vamos a aparcar de la vamos a sacar de sexo pero te invito a que te quedes en lo que resta de radio lindo porque vamos a hablar de unos asuntos ahora que tiene mucho que ver también con la psicología con la mente con las relaciones con cierto narcisismo también Everest

Voz 12 32:41 no tenía por qué pagar los gastos de hipotecas y es probable que tengas cláusulas suelo Pérez a reclamar te pareció un lío pero si es facilísimo Arriaga Asociados se encarga de todo pide cita gratuita y sin compromiso en el novecientos doscientos sesenta y cuatro cien o acércate a tu oficina más cercana Arriaga Asociados hagan fácil

Voz 3 39:36 mira que se bajaron marciano ahora mismo esta canción podría decir que es cursi y sin embargo lo recordamos todos en Cría cuervos

Voz 0313 39:44 claro es que Yala engalanar hacían le alcanzaría gustando es posible es posible el hombre digo yo no te digo yo que no quería decirle por cierto al pobre Carlos Saura Elvira Lindo también hoy en la en la ventana

Voz 3 39:55 que que que un gesto espontáneo

Voz 0313 39:58 comentario lanzado a bote pronto

Voz 3 40:00 te sale sin más intención que habría costando practicamente que Le crucificar digitalmente

Voz 0313 40:07 el otro día que pasó en la famosa ganas de los Goya que sigue dando y dando y dando juego ganan los Goya Sara entregaron Premier con Penélope Cruz dice

Voz 1 40:16 buenas noches a todos estoy muy emocionado estaba aquí con estrépito Carbó ello estará aquí contigo de of no dedique

Voz 0313 40:35 bueno pues la gente se reía porque es normal que bueno la amplia en dicho todo

Voz 0545 40:40 vamos a ver hay una parte que no es nada espontáneo en una gala que es que tienes que llegar al lugar del escenario donde tienes que la yo eso ya para una persona de ochenta y tantos años por muy bien que esté y tan atractivo como está el señor Saura pues es una persona con lo si viene cuidadito con lo que y bonito y atractivo no es atractivo y lo ha sido sido llegaron hasta el centro del escenario es complicado pero luego qué querían que dijera que podía es decir de Pedro López que feo y hay que hay de feo decirle a Penélope Cruz que está muy guapa porque además se ha vestido para lucirse esa noche de cómo se visten todas las atletas dos no parece que rizar el rizo de tal manera que en fin yo además conocemos mucho Carlos Saura dices pues fue un comentario como otro cualquiera porque además es lo que le puede acabar ocurriendo a los Goya que ya está ocurriendo que la gente tenga miedo de decir cualquier cosa pero solo solo pero

Voz 0313 41:41 pero no sólo en los Goya Elvira no sólo no

Voz 0545 41:43 pues es que en los Goya todavía es más sangrante porque es un es una gala de llena de cómicos de gente que mira yo lo que quiero es que digan barbaridades que mentar la pata que digan cosas graciosas que digan cosas incorrectas etc que serán más entretenida en más divertida etcétera pero si lo único que sí hemos enseñado al público espectador están al con el ahí con el colmillo retorcido a ver quién dice que dice algo que puede considerarse indignante o o que puede atacar a cualquier colectivo etcétera yo creo que para eso es mejor mirar que salgan con un papel que digan los premiar el programa corto eso seguro será más cosas porque ya está

Voz 1590 42:26 o que al no sé no sé yo yo a mí me

Voz 0545 42:29 parece exagerado como las disculpas que tuvo que pedir Leticia Dolera

Voz 0313 42:33 bueno por favor que no entiendo no no yo Diego tu mirada tu mirada como como profesional de la de noche de pronto como profesional de la cota no da aquí decir espontáneos os reprimidos en un mundo además donde el narcisismo la exhibición constante la retransmisión de las vidas al segundo y tal que qué hacemos la pregunta es serio no no no nos hemos vuelto locos todos olvidan lo que pone el acento es en la espontaneidad que es un valor que yo creo sinceramente que no deberíamos perder no ni renunciará

Voz 31 43:02 desde luego llamar espontaneidad forma parte ahora de estas bases para crear un buen ambiente terapéutico en no donde nosotros trabajamos estamos continuamente haciendo cosas espontáneas salimos con los chicos a la calle vamos con ellos a todos los sitios ir para mí el poder decir un piropo en un momento dado de una manera espontánea inaugural cuando haya además una cierta camaradería reconoce no pues yo no sé no no no

Voz 0545 43:26 pero eso ha pero a lo mejor los Denis que decir los especialistas

Voz 31 43:29 pues desde luego yo estoy dispuesto si me dejan a decirlo en cualquier sitio

Voz 0545 43:32 a lo mejor si lo digo yo parece que tiene una carga ideológica o qué qué cosa que me asombra muchísimo más y me ofende que tiene una carga anti feminista pero es que yo no encuentro nada por ejemplo en el comentario de Saura que no sé que sea para denigrar la carrera de una actriz

Voz 0313 43:47 por ponerlo en términos médicos yo no lo soy yo no vio nada de insano en decirle a una mujer que está saturado qué guapa estás

Voz 31 43:54 pues tampoco se fía continuamente que la mujer guapa pero su nombre está está bien y está guapo digo también también lo hubiese no lo sigo te lo dice era que había de estás claro yo se lo digo a mis hijos no sé no no lo veo una noche creo que

Voz 0545 44:10 no sea lesivo pues yo creo pero tal vez lo agresivo sería bien

Voz 31 44:14 la agresividad siempre tiene mucho más que ver con la intención dentro de una comunicación y con el tono

Voz 35 44:19 no claro no es lo mismo así va para Carlos Saura guapísima carroza

Voz 30 44:26 sector de la comunicación oficial entendido muy bien explica

Voz 0545 44:30 además hay señales hay señal no es solamente lo que dices ni la palabra sino desde finales del Guaje por Bono

Voz 31 44:37 tenemos tan tan de moda las neuronas espejo e nuestro nuestro cerebro está continuamente leyendo las señales de otro y eso está predeterminado por toda la evolución humana por todas las conductas culturales también hace poco estuvo aquí en Madrid con este tema

Voz 3 44:53 y entonces leemos perfectamente la intención

Voz 31 44:56 del otro y entonces el lo importante es el tono y la manera en cómo miramos sin maneras en cuanto nos acercamos pero es decir guapa o no para mí por ejemplo Carlos Saura que lo estuve viendo que parece absolutamente normal

Voz 0313 45:07 déjame que ponemos a la conversación a a Miquel del Pozo porque estamos a punto abrir La Ventana del Arte Iker buenas tardes buenas dar Danilo cómo estás porque hoy Elvira venía también con muchas ganas de comentar algo de lo que habíamos hablado hoy al abrir la ventana esta tarde que es el caso de ese chaval de de Jaén Un jornalero muy joven que tendrá que pagar cuatrocientos ochenta y dos de multa porque en Instagram colgó una fotografía montaje con su cara en un Cristo dolorido o doliente o como se llame bueno pagará cuatrocientos ochenta euros porque el fiscal le propuso un pacto de deseo pagas esto o la multa será cuatro veces más el ICS que tiene que comerte eh eh yo quería preguntarle a Mikel porque claro esto ya no es la espontaneidad versus la represión es que aquí la ley interviene que chico consideraría bueno simpático oportuno creativo o lo que fuere hacer este montaje hice considera que ha podido ofender un sentimiento religioso desde la parte estrictamente artística Miquel sólo por el otro día hablamos de Caravaggio ese esa modelo que tuvo que era una prostituta que todo el mundo conocía en Roma cuatro esto en el Vaticano osea cada dos días hasta que un cardenal

Voz 1590 46:11 conoció a la prostituta quizá porque la comparación

Voz 0313 46:15 eso tiene la mente por inquietud intelectual el mando quitarlo enseguida osea que la historia del arte digamos lo de que un Now que un artista se meta se involucre toque T una imagen religiosa son siempre de la forma que sea no es la primera vez usted a este chico de Jaén no ha descubierto la pólvora

Voz 1590 46:35 me cara si tienes que dibujar aunque esto tienes que hacerlo a partir del conocimiento de un cuerpo humano Iker conoces antes que el tuyo o un amigos de la Historia Arte está lleno de personajes que eran amigos conocidos de de los pintores que aparecen en los cuadros representando a un santo a Cristo a la Virgen o a un personaje mitológico pues a mí me preocupa

Voz 0545 46:53 va al final que estemos más desprotegida los los seres los individuos que las querencias porque de de de las creencias se puede tú puedes creer en eso sí puedo ir yo puedo o no creer en eso iría a mí me para me puede parecer también absurdo adorar una imagen por ejemplo que otro le ya ya otro lo puede ir la vida en ello pero tenemos que te en un margen de ironía Él desde luego castigar con llevará ante los tribunales la alguien que ejerza su libertad de expresión para hacer algo que aparte de eso no no no sé dónde está la ofensa

Voz 0313 47:31 exacto estamos deslizando hacia el imperio de la intolerancia pero generales general

Voz 31 47:36 ya ya cuando alguien piensa o dice algo que no todo nuestro bueno estamos ofendidos desde luego hay en mí desde mi punto de vista lo importante además ahí es contextualizar e la vida de esta persona en porque lo hace en qué contexto lo ha hecho porque ahí te cambia absolutamente la la visión en todo caso es este señor tuvo un contexto claramente ofensivo por lo que fuera que yo no lo conozco a lo mejor podrías tener una cierta duda es así es una foto colgada tú puedes saber hecho eso por por miles de cosas que que obedecen a la creatividad efectivamente o una cosa satírica a una

Voz 0545 48:12 a estos fundamentos quien también los belenes se hacen con gente disfrazada de la Virgen María o de San José ahí no hay distinción no

Voz 0313 48:22 yo tengo una foto un retrato que alguien nacía hace unos años que sea es quién seas acabas pareciendo Obama yo tengo una foto mía pero que soy semi Obama hasta el momento recibido ya ya lo sabe la Fiscalía de son

Voz 49 48:38 la aquí porque que tiene que hacer a eso

Voz 0313 48:54 Elvira Lindo hasta la próxima semana hasta la próxima relatan ha sido el placer de verdad realmente hasta ahora ha estado aquí hasta pronto

Voz 49 49:06 a

Voz 52 50:36 arte es una mentira que nos hace darnos cuenta de la realidad con los que desconoce

Voz 0313 50:50 bueno sí parece que vayamos enlazando un tema con otro verdad Miguel

Voz 1590 50:53 sí porque hoy en La Ventana del Arte nos hemos propuesto intentar habla

Voz 0313 50:55 del amor pero sin caer en tópicos ni en visiones almíbar azucaradas ya saben que la próxima semana San Valentín Bono como nos encantan las escucho esas las coartadas esta tarde intentamos mezclar intentamos no mezclamos el amor con el arte lo primero vamos a viajar a través del tiempo concretamente notamos al siglo XVI

Voz 1280 51:19 a Florencia invierno de mil quinientos treinta y tres el escultor Miguel Ángel buena aroma pasea por su estudio mirando cuatro enormes bloques de mármol en dos de ellos el artista haya acatado la mayor parte del mármol dos figuras masculinas desnudas emergen literalmente del bloque de piedra viva

Voz 53 51:40 los bloques debe sacar o liberar como les gusta pensará él cuatro esclavos baratos

Voz 1280 51:45 orar el mouse un segundo en Roma

Voz 53 51:48 son figuras que intentan soltarse

Voz 22 51:50 desde las cadenas que las mantienen prisioneras aunque cuando unos las NIDA tiene la impresión de que en realidad quieren liberarse del propio bloque de mármol en el que se hallan atrapadas como si quisieran liberarse de la materia con las que están realizados

Voz 54 52:06 bueno también Miguel Ángel se siente prisionero en este momento los encargos que de verdad

Voz 1280 52:11 Izar le obligan a estar en Florencia pero su mente está en Roma y no es por la tumba papá acaba de regresar de un breve viaje a la ciudad eterna Gil ha conocido a un joven de veintiuno años llamado Cavaliere de quién sea enamorado a la distancia les separa y como cualquier amante lejos de su amada Miguel Ángel escribe cartas y poemas que envía regularmente a Roma pero el escultor no sólo dispone de la palabra escrita también

Voz 54 52:42 de expresar sus sentimientos mediante el dibujo Miguel Ángel lleva vacías

Voz 1280 52:47 cuando en una imagen para mandar a Tomás y ahora decide sentarse a la mesa para realizarla

Voz 1 52:54 coge hojas y comienza a dibujar a un hombre que esto Miguel Ángel va a dibujar el amor

Voz 1280 53:04 hoy viajamos a este momento estelar del arte cuando Miguel Ángel conoce a Tomás donde cada Alighieri en Roma dibuja las cartas de amor más honestas de la historia

Voz 1590 53:21 ojalá muertas verdad son ciertas Miguel Ángel según se propone dibujar expresaron un el sentimiento la pasión amorosa que siente por este joven romano que Karina exactamente Tomasson más hora Un joven aristócrata romano tenía unos veinte un años en ese momento Miguel Ángel tenía cincuenta y siete cuando lo conocen Roma era un aristócrata amante del arte y la arquitectura que en algún momento coincide con con Miguel Ángel en algún acto alguien los presenta inmigrar queda fascinado por por su belleza y por su encanto esos dibujos son

Voz 0313 53:51 a ver cómo lo digo son son sinceros

Voz 1590 53:55 yo creo que sí son de las de las cartas que yo les llamo cartas hoy gran donde expresa al el el sentimiento amoroso en en sus distintas fases y desde ese primer momento de pasión amorosa pero también lo que implica esa esa pasión yo creo que es que es un tratado sobre sobre el amor

Voz 0313 54:13 sí bueno el el el título del primero al rapto ratos de Gary Medel es eso no el amor es eso te arrebata entraron sobretodo en una primera etapa no habrá los dibujos uno por uno venga él él

Voz 1590 54:23 apto como como comentabas es Miguel Ángel un mito Zeus que estaban los cielos se se enamora de un joven de Cani y medias que era un pastor el pastor más joven más bello de Troya Zeus se transforma en un águila baja la tierra hay que acoge a animales y los sube al a los cielos para tenerlo

Voz 0545 54:41 va a su lado y Miguel Ángel nos representa